Voz 0194 00:22 si Cataluña sigue sin gobierno hoy el presidente del Parlament de Cataluña una ronda exprés de contactos para buscar al candidato mejor posicionado de cara a la investidura que se eterniza en el tiempo la CUP mantiene su veto al candidato propuesto por Puigdemont Jordi Sanchez de hecho mantiene su veto a cualquier estrategia autonomista sólo reconoce la República y la vía unilateral esto complica los movimientos de los independentistas que no están sabiendo aprovechar la oportunidad de los resultados de las elecciones convocadas por Rajoy el tiempo en Cataluña sigue suspendido como un reloj parado al que miras con insistencia pero en el que nunca se mueven las manecillas el ciento cincuenta y cinco sigue su marcha confundiendo Se cada vez más con el paisaje y hasta las conversaciones el pluses han decaído algún comentario pregunta a dudas pero ya no monopolizan las cenas de los amigos no hay Gobierno pero Cataluña sigue funcionando incluso los datos económicos vuelven a encontrar el carril por el que circulaban el Mobile fue una prueba sus organizadores se fueron satisfechos la política hizo mucho ruido pero se quedó a las puertas de ese con sorpresas parece haber entrado en un tiempo de modorra el único dispuesto a despertarlos Carles Puigdemont que no quiere caer en el olvido bruselense o la CUP que fiel a sus ideas sólo entiende la uno bilateralidad al resto aprovechan el momento para entrar dar mover las piezas que permitan un gobierno estable esta tarde a la hoy del eje de la Izquierda puede que vaya imponiéndose la sensatez hay voces que empiezan a sonar así pero que se impongan dependerá de su capacidad de resistencia a las críticas y su capacidad de influencia dentro del soberanismo recuerden que mientras Cataluña sigue sin Gobierno o peor sin autogobierno

Voz 0194 01:59 hoy se sientan en la mesa de análisis Javier González Ferrari buenas noches buenas noches Victoria Lafora buenas noches muy buenas no tiene usted más buenas noches buenas noches en también está aquí a esta hora de la noche con nosotros José Luis Sastre buenas tardes buenas noches y los primeros pasos perdidos a la semana ahora que Alemania abandone la interinidad

Voz 1071 02:15 día parece encaminarse a ella ni un día sin sobre

Voz 2 02:18 saltos presidente Berlusconi ha encontrado Matteo Salvini Nir cumplimentar psicólogo sus dato Lefort votarán no reforzar en la coalición

Voz 1071 02:29 no podrá reforzar la coalición decía hace muy poco la RAI en su telediario de la noche consciente como son los italianos de que los europeos tratan tratamos de entender algo de unas elecciones en las que al menos parece claro quién ha perdido desde luego perdido Matteo Renzi de aquella foto de camisas blancas que iba a regenerar la izquierda europea ya cayó Manuel Valls y ha vuelto a caer Renzi porque ya había caído una vez sea aquella foto definitiva lo que son las cosas sólo queda Pedro Sánchez

Voz 1071 03:07 esto no me va a pasar a mí venía a decir Sánchez de esta mañana que decía algo más a la vez Story ha pasado a Renzi porque no se ha presentado como partido de izquierdas de verdad bueno esta es la pregunta que lo mismo sirve para España como para el resto de Europa todavía eso de que las elecciones se ganaban

Voz 3 03:22 por el centro en este momento Pedro Sánchez tiene delante de un espejo

Voz 3 03:27 el de la izquierda europea que es lo contrario de lo que es el pesquero da europea hoy del SPD alemán es el ejemplo más esto

Voz 1071 03:35 fijaba hoy desde Génova Javier Maroto vicesecretario del PP en Alemania porque las bases del SPD han ratificado la alianza con Angela Merkel que nos Rosa Luxemburgo

Voz 4 03:43 esa mentira

Voz 5 03:49 porque es verdad que tanto Matteo Renzi como Berlusconi pues han hundido pero los grandes ganadores anoche Se han ganado precisamente por moderarse es que por ejemplo el líder de cinco estrellas fue votar ayer en Córdoba atajar las

Voz 1673 04:04 desde la moderación Rennes cae según Pedro

Voz 1071 04:06 Sánchez por ocultar que es de izquierdas sin embargo Macron el presidente francés basó su discurso recordarán que no era ni de derechas ni de izquierdas ni de esa manera llegó a la segunda vuelta no contra los socialistas no contra la derecha sino contra la ultraderecha de Marine Le Pen uno puede seguir la política pero lo que no podemos jamás es entenderla Sánchez no quiere el modelo Macron que es el que si quiere Albert Rivera ni izquierdas ni derechas aunque por si acaso Rivera empuja el debate a cuestiones que son más cómodas para la derecha

Voz 0040 04:32 pero insisto yo lo que veo es un fin de ciclo en países muy muy parecidos en términos de población en términos económicos como España como Francia como Italia

Voz 1071 04:40 después de transición y el momentos de transición lo que hace cada actor político es tratar de definirse ahora que se le vea bien bien fijo en el mapa no seguramente eso explica el anuncio de esta mañana de Pedro Sánchez con la cuestión de confianza que Rajoy se somete a la cuestión de confianza a pesar de que constitucional a mano a la oposición le corresponde la moción de censura impedir la confianza

Voz 1673 05:00 Pete exclusivamente al presidente del Gobierno

Voz 1071 05:02 el objetivo parece otro objetivo claro de Sánchez parece que se le vea apuntando a Mariano Rajoy

Voz 1722 05:07 yo no descarto nada pero la responsabilidad del presidente del Gobierno saber que gobernar no

Voz 4 05:12 existe en vivir en la Moncloa tiene que hacer hay que definirse estrategias de partido posiciones movimientos europeos que a veces empujan otras veces disuaden hay que definirse

Voz 6 05:22 y entonces Mariano Rajoy yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco

Voz 1487 05:29 más de lo que pueda si es que eso es posible

Voz 6 05:32 y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible

Voz 1071 05:37 bien bien se pueden hacer muchas crónicas con esto sin embargo hay algo que explica esta actitud de Rajoy también es Europa cuando él llegó a Moncloa gobernaban otros protagonistas a las principales cancillerías del continente borraba por ejemplo verlos con otros protagonistas que también pugnaban por definirse Rajoy acabado sobreviviendo a los demás junto a la mismísima Angela Merkel eso que dice lo posible ir de posible gracias Sastre en Jan hasta mañana

Voz 1722 07:19 es que no te das cuenta con muchas gracias

Voz 0194 11:47 los independentistas avanzan en su plan para desbloquear la legislatura catalana Rush de Torrent ha propuesto oficialmente a última hora del día de hoy es Jordi Sanchez como candidato a la investidura a la presidencia de la Generalitat el ex líder de la Asamblea Nacional Catalana no reúne los apoyos suficientes para garantizar su elección al cargo pero Torrent ha depositado su confianza en el preacuerdo que me han comunicado esta tarde Jones per Catalunya y Esquerra dentro de la ronda de contactos que ha mantenido este lunes con los grupos del Parlament para proponer un candidato después de la renuncia de Carles Puigdemont por tanto hay candidato lo que no hay es fecha para el pleno es que el Supremo va a tener que decidir si permite salir de prisión a Jordi Sanchez para Some hacerse a esa investidura presencial Barcelona Pablo Tallón buenas noches buenas noches que lo

Voz 1673 12:30 cuarto es cuestión de flecos o cuestión de horas o días es algo que hayamos escuchado muchas veces a los independentistas en las últimas semanas tanto en público como en privado pero parece que esta vez sí que es la buena aunque parezca un detalle menor no es muy habitual que Cataluña ya Esquerra coincidan en el diagnóstico y hoy lo han hecho al asegurar que ya tienen entre las manos un preacuerdo global pendiente casi casi sólo de la firma que esperan presentar entre mañana y pasado vamos a escuchar a la republicana Marta Rovira

Voz 1617 12:57 queremos dada

Voz 4 12:58 con ello a esta propuesta es es para Cataluña

Voz 26 13:00 porque tenemos un principio de acuerdo que consiste precisamente en esto en dar apoyo a Jordi Sanchez para ser investido

Voz 1617 13:09 ir a recuperar las

Voz 26 13:11 situaciones de nuestro país las instituciones democráticas para ponerlas al servicio de interés general

Voz 1673 13:18 el problema es que por mucho que existe este principio de acuerdo entre Cataluña ya Esquerra sin los votos de la CUP es muy muy complicado que pueda haber investidura consciente de ello el líder de los anticapitalistas

Voz 1071 13:28 Riera ha aprovechado para presionar a sus teóricos ocho

Voz 1673 13:31 ellos advirtiéndoles de que mientras no se comprometan a implementar la República a base de desobediencia Jones para Cataluña ya Esquerra se pueden ir olvidando del apoyo de la CUP

Voz 0881 13:40 Nuestra posición es de Arsene

Voz 27 13:42 acción ante cualquier candidato o candidata que no lo sea resultado de un pacto político de gobierno republicano por tanto la CUP no está vetando Jordi Sanchez ni a ningún otro candidato o candidata a la CUP lo que está diciendo es que no participaremos de ninguna política autonomista

Voz 1971 14:01 de hecho Riera replica que si los parques

Voz 1673 14:03 a Esquerra tienen tantas ganas de investir a Sánchez pues lo único que tienen que hacer es desobedecer al Constitucional y permitir que puedan delegar su voto algo que permitiría a hacerle president en segunda vuelta por lo menos hasta que el Constitucional suspendiera esta investidura

Voz 0881 14:17 de momento tanto Rubiera como el de Jones para

Voz 1673 14:19 Catalunya aseguran que no habrá que llegar a este extremo porque creen que los anticapitalistas acabarán de convencer

Voz 0881 14:24 cuando conozcan su última propuesta que incluye dicen

Voz 1673 14:27 una mayor concreción del llamado proceso constituyente

Voz 4 14:29 nosotros creemos que llegaremos a tiempo que podremos a a encontrar puntos de acuerdo con la CUP que permitan la investidura tanto con dos con cuatro botes ya lo veremos a lo que no lo que ahora hacemos es emplazaron a seguir trabajando todos estos días

Voz 1673 14:47 harta día pedido a tu Rehn que no convoque la investidura para antes del jueves para así tener un poco más de tiempo para negociar con la CUP

Voz 0194 14:53 bueno pues veremos a ver en qué día se fija este pleno de investidura gracias Pablo

Voz 1673 14:57 hasta luego hasta luego tal y como hicieran el viernes

Voz 0194 14:59 los grupos de la oposición rechazan la alternativa de Jordi Sanchez para la investidura Inés Arrimadas ha acusado incluso a tu rehén de actuar como emisario de Puigdemont en el Parlament Claudia Ramos buenas noches

Voz 1915 15:09 buenas noches todos los grupos de la oposición han anunciado que si llega a celebrarse el pleno para investir a Sánchez votarán en contra coinciden con la idea de los socialistas alguien que está en prisión preventiva dicen no es un buen candidato para presidir la Generalitat Xavier Domènech dos común Chavez García Albiol del PP Inés Arrimadas de Ciutadans

Voz 28 15:27 nosotros ya dijimos en campaña electoral que nosotros no apoyaríamos lo apoyaríamos ni por activa ni por pasiva

Voz 1971 15:33 aún Galera todo de Garoña

Voz 28 15:35 como candidato a un señor que está en prisión pero sobretodo está condenado al fracaso

Voz 29 15:42 nadie quiere que Jordi Sánchez sea presidente pero no lo quieren impulse momia Esquerra ni la CUP estos

Voz 1617 15:48 lo más lío los de armadas también han emplazado

Voz 1915 15:51 cree en la que empiezan a contar los dos meses antes

Voz 0194 15:53 sorber el Parlament y convocar nuevas elecciones las como decíamos el juez del Supremo Pablo Llarena el que tenga la última palabra será el magistrado quién decida si Jordi Sánchez puede salir de prisión para acudir presencialmente al pleno en el que se propondrá su investidura los precedentes nos pueden llevar a pensar que la respuesta el juez va a ser negativa Alberto Pozas buenas noches

Voz 1673 16:12 buenas noches tendrá que ser Jordi Sánchez quien se dirija al juez Llarena para pedirle ir a su propia investidura hay entonces Angers hebreo un escenario que el juez todavía no ha tenido encima de la mesa ya le ha dado varias negativas en ese sentido por ejemplo cuando Sánchez pidió salir de prisión para hacer campaña o para ir al Parlament en enero en ambos casos la respuesta fue no no porque según el juez existe un riesgo real de que por ejemplo produzcan disturbios y brotes violentos si abandona la cárcel de Soto del Real pero también no con matices el juez sólo le incapacita parcialmente porque según dijo él mismo en su auto no podía impedirle totalmente ejercer su actividad política le permitió delegar el voto y tomar posesión del acta de diputado está por ver por tanto si una petición en ese sentido para ser investido entraría para juez en ese mínimo de actividad política que no puede negarle al menos mientras no sea procesado en ese hipotético caso según nos cuentan fuentes de la Fiscalía el Ministerio Público se opondría a una petición de ese estilo por parte de Jordi Sánchez a falta claro de que esa petición se produzca

Voz 0194 17:06 Nos con el primer análisis de la novedad delatar

Voz 26 17:09 B que se ha propuesto tan que hacer mucho

Voz 0194 17:11 el presidente del Parlament de Cataluña para que se presente a la investidura Jordi Sánchez candidato de Junts per Catalunya en prisión preventiva pero que en cualquier caso de momento a esta hora del lunes no contaría con los votos de de la cúpula

Voz 1617 17:26 se desbloquea algo o seguimos igual de momento seguimos igual que si tuviese que ligar las las dos últimas crónicas no diría que Torrent propone ella arena dispone que un poco será eso da la sensación Dion que en algunos dirigentes independentistas aunque no lo reconozcan así pues parece que están esperando que el que el juez del Supremo les haga

Voz 4 17:50 trabajos sucios le resuelva la papeleta sí sí sí sería eso el no

Voz 1617 17:54 por lo tanto y que no haga falta votara a Jordi Sanchez porque es cierto que como comentaba antes el compañero sí que existe un principio de acuerdo un preacuerdo entre Junts per Catalunya y Esquerra pero que básicamente es un un reparto del poder el poder por el poder es decir en Haití ha desinformado y en ha tocado seguir en muchas negociaciones de formaciones que gobiernan Cataluña desde los tripartitos a a los últimos de pues por ejemplo de Mazo y es verdad que siempre hay pues los típico no que uno quiere una consejería el otro pide otra pero la acritud el el mal rollo para decirlo de manera coloquial que hay en esta negocio en esta negociación es incomparable porque llevan tantas heridas de guerra todavía a ver sí de Sisi que a veces no se viéndolo desde la cercanía de alguien que tiene que informar de esto pero también desde la distancia de que no te toca negociar no pero yo a veces pienso pues igual lo mejor sería que todos los que estaban no estuviesen porque sino es muy complicada esta negociación por los propios que negocian y por los entornos que a veces son incluso más complejos que los negociadores por lo tanto yo veo que estamos donde estábamos yo creo que de arena como decíais no va a autorizar yo creo que se han dado margen para negociar con la cúpula de la CUP tiene que ofrecer algo a los suyos que no sea un programa autonomista con un presidente autonomista porque ellos en de hechos tan creen que sí que hay algo más que una autonomía y por lo tanto bueno pues para apoyarlo o para incluso abstenerse dos que con estos sería suficiente y dos apoyar pues ya ya podrían ya podría prosperar una votación necesitan algo por lo que comentaban hoy en los pasillos del Parlament la línea esta de pues el famoso Proceso Constituyente que quedó pendiente eso sí siempre y cuando que en esto están de acuerdo en Catalunya la no implica que a modo de resumen haya nuevas causas penales para para más

Voz 0194 19:55 de dos once GMT me pregunto de una cosa porque si finalmente Llarena les resuelve la papeleta las independentistas no permitiendo que Jordi Sanchez haga salga de la cárcel todo hace pensar que se activa el plan Cell plana era el plan B Jordi Sans el plan C Turull de la CUP tampoco votaría esté candidez

Voz 1617 20:13 claro no ellos hoy lo han dicho lo han dicho muy claro pese a que es cierto que Sánchez les les desagrada mucho que decir Sánchez para ellos y ellos ven vena ensanches Artur Mas vena la convergencia que es que se implicó y quiso gobernar la la la Asamblea Nacional y casi lo consiguió en la época de Sánchez son por lo tanto haz que más allá de que no les guste nada Sánchez lo que han dejado claro es que no va de nombres sino que quieren algo programático para poder vender a sus bases hoy también explicaba que cuando el documento que enviaron a a su gente la CUP para posicionarse era previo a las últimas negociaciones donde sí se había avanzado más en la línea de lo que ellos pedían no sé si es verdad que ya lo veremos pero alguna cosa les va

Voz 0194 20:56 nadar pero pero dramático que programático ya dejó de hacerte preguntas a abro abre el debate de hoy

Voz 1617 21:01 junto también que programático

Voz 0194 21:04 SER Jordi Turull que está puesta en libertad pero que está el juez Llarena observando todos sus móviles

Voz 1617 21:13 claro pues que que que puedo

Voz 0194 21:16 ofrecer en su discurso de investidura Jordi Turull Claret satisfaga la CUP que satisfaga al juez Llarena

Voz 1617 21:22 bueno que los satisfaga a los dos imposible que la CUP pueda vender que les que les satisface un poco pues a lo mejor sí a ver lo que quedó pendiente en la anterior legislatura si lo recordáis esos del proceso constituyente es implica a Arabia como varias fases os voy a ahorrar el rollo pero había varias fases entonces sabía de pues de ese debate sociales a luego implicar a expertos a finalmente los políticos que Ximo término eran los que tenían que redactar para resumirlo la constitución catalana bueno ahora lo que se va a intentar es pues que haya estas asambleas aquí para decirlo paralelamente que a lo sabes no os olvidéis algo en Bruselas ha hablado de la Asamblea para que por lo tanto no sé qué fórmula inicialmente tú montar las asambleas

Voz 4 22:09 al a priori ilegal no debería ser eh

Voz 1617 22:12 con este nombre Perifé no más accidentes tampoco dices nada y la constitución catalana ya sabéis que se hicieron como otro cuatro sí que de hecho bueno pues si no se hace en el Parlament es usted dice que en su casa como jurista está haciendo la Constitución pues supondrá eso poder prohibir es decir lo que tiene que buscar el equilibrio para que unos puedan vender que se está trabajando para la República y los otros tengan claro que no va

Voz 0194 22:35 la van a volver a lo simbólico ha resumido mejor Victoria Lafora

Voz 1971 22:41 a ver yo siguiendo un poco la línea que ha marcado perdón Neus llego a la conclusión de que a la espera de que el juez Llarena les haga el trabajo lo que sí está siendo muy hábiles Esquerra Republicana porque puede llegar al momento en que no sea ni Sánchez ni Turull ni nadie haya que volver a convocar elecciones pero de momento en el reparto de papeles ya se ha quedado con la televisión pública catalana con todo la radio la televisión ha ahora elude la última sesión por parte ellos Cataluña ha sido la enseñanza también en manos de Esquerra Republicana luego no sé quién gobernará pero el grueso del poder en ese gobierno lo va a tener Esquerra Republicana ese a mí me parece significativo que Torrent haya aceptado la petición del Sartori en el sentido de que es esperar cuarenta y ocho horas a convocar ese pleno para así poder convencer a la CUP yo creo que el sarta Sartori ha ido un poco más lejos de toda esta cosa simbólica a la que hablabas tú porque el sarta de lo que ha dicho es que comprende perfectamente a los Coopers y que por tanto lo que están haciendo es trabajando en un nuevo documento basado en valores republicanos y en la construcción de la República que se va a ser el eje central de la legislatura no tienen nada que ver con las declaraciones de que todo fue simbólico que han hecho desde Marta Rovira hasta el propio Ford en la cárcel entonces y yo no sé qué es lo que elevan a vender a los malos coperos para que como le van a explicar qué es este desarrollo yo republicano en un documento para que acepten la votación pero Si Si todavía van a seguir por la línea de la construcción de la República pues mal lo vamos a tener y luego otra cosa si Llarena

Voz 7 24:39 ya no deja a Sánchez a acudir

Voz 1971 24:43 tu Rehn ya la ha pedido a los letrados del Parlamento que le hagan un informe sobre la posibilidad Fumar la posibilidad de modificar la ley de la presidencia que fue rechazada por el Constitucional siempre que fuera para aplicarlo a la investidura porque tenemos Mona en Bruselas pero no para otro candidato quiere decir no surte haría la sentencia del Constitucional esto documento que ha sido entregado esta tarde y que casualmente está firmado por uno solo de los letrados porque el otro se ha negado lo que sí parece que dice es que sí que es que no entraría en colisión con la sentencia del Constitucional pero que esa modificación de la ley de Presidencia para votar a Sánchez estando en la cárcel no asistiendo al pleno significaría que es la modificación la lectura única y por tanto no pudieron opinar ni uno solo de los diputados con lo que es una merma de sus derechos por lo tanto a mí me da la impresión de que se están moviendo más cosas

Voz 0881 25:45 de lo que quieren de Ferrari yo comprendo perfectamente lo que decía Angers al principio es un en las conversaciones todo está bajando el tono está bajando el tono pero yo eso no sé si es positivo relativo o todo lo contrario quizá nos estamos acostumbrando a vivir en el disparate porque todo esto es un disparate es un disparate que se vuelva a proponer a un señor que está en la cárcel el juez manera o Arena pero en solitario el juez Llarena lo normal es que lo diga no mire usted no puede ir el que está usted la cárcel y está usted por estos motivos pero pongamos que dice si se va usted a ir sale usted investido de ahí otra vez al furgón otra vez a la cárcel pero qué disparates este no hay ninguna salida razonable que no se a presentar un candidato

Voz 0194 26:39 pero sí pasaría lo mismo imperio has ahí lo mismo con Turull que es verdad claro podría digo podría un candidato

Voz 0881 26:44 un candidato o una candidata que no tenga que no tenga problemas judiciales en este momento es que eso no lo quieren ya lo lo que quiere lo que quiere Esquerra es lo que dices tú lo tienes Esquerra es llegar hasta el final y unas nuevas elecciones

Voz 4 26:59 bueno yo creo que Esquerra no quiere unas nuevas elecciones bueno cuando se le pregunta simula

Voz 0194 27:07 déjame déjame que lo retomó en lo que tú estás diciendo e también pedía la palabra victoria porque no está escuchando Miquel Iceta pero en el secretario del PSC muy buenas noches hola buenas noches y casi por retomarlo donde lo dejaba Neus Tomás se cree que la candidatura de Jordi Sanchez nos aleja o nos acerca una repetición electoral en Cataluña

Voz 1591 27:27 bueno la verdad es que creo que dejará las cosas como están yo no lo ve una candidatura viable creo que los que la propone lo saben también ha y por lo tanto no nos aleja ni nos acerca pero en cualquier caso no es lo que creemos que corresponde ahora ahora correspondería encontrar un candidato o una candidata que pueda ejercer eficazmente la labor del presidente o presidenta si es elegido y eso en nuestro caso es yo realizaran sin

Voz 0194 27:55 si no es una candidatura viable y usted me dice que los que la proponen saben que no es una candidatura viable cuál es el propósito de de ponerlo sobre la mesa

Voz 1591 28:04 yo creo que es parte del precio que ha puesto Carles Puigdemont para apartarse hacer ningún paro tres de escaramuzas de enfrentamiento con con el Estado y con las instituciones y con el poder judicial sino no tiene ninguna otra explicación

Voz 0194 28:21 Ike el president del Parlament que que Roger Torrent proponga el nombre el nombre de Sánchez después de haber hablado con con todos ustedes cómo lo interpreta

Voz 0881 28:30 bueno

Voz 1591 28:30 no yo creo que él sabe que ha de promover un debate de investidura porque han de gente correr los plazos y eso sólo sucede cuando haya una votación y desde luego pues sí la mayoría le propone ese nombre aunque no sea una mayoría absoluta la verdad es que no veo como el podría negarse a a proponerlo

Voz 0194 28:53 cuando usted se ha reunido con Rusia Rehn ha salido de su encuentro asegurando que a Cataluña no lo acaba de decir a mí ahora mismo en prisión preventiva Kelly ha dicho Roger Torrent cuando le ha planteado esto

Voz 1591 29:06 no está en el en su papel de presidente del Parlamento en uno ha comentado cuál es tu opinión me ha dicho que es lo que iba a hacer es escuchar a todos los grupos que si algún candidato pues presentaba apoyos suficientes pues que lo propondría pero la verdad es que está más yo no tengo por hombre explicar las opiniones de otros pero en este caso el papel del presidente ha sido como muy institucional y las que ha querido digamos en Honduras

Voz 0194 29:35 y dadas las circunstancias el punto en los encontramos y no sé si se cumplen las condiciones para intentar ese acercamiento por el que hoy apostaba al diputado de Esquerra Joan Tardá en un artículo en el periódico

Voz 1591 29:47 yo creo que no yo lo he dicho claramente Esquerra tiene que optar si apoya la República de Bruselas o aterrizan la realidad catalana intrascendente en en prolonga

Voz 0194 30:00 algo a la anterior legislatura mientras no

Voz 1591 30:02 hay un compromiso claro que ceñirse a respeto a la legalidad encontrar un Gobierno que realmente sea viable pues la verdad es que yo creo que mientras Esquerra siga intentando realizar una mayoría independentista pues no hay posibilidades de acercamiento de diálogo entre todas las fuerzas políticas pero la colaboración sólo se pudo establecer cuando se comparten objetivos y al menos hasta ahora no es el caso

Voz 0194 30:31 entonces cómo cómo interpretó que lecturas de la propuesta de Tardá

Voz 1591 30:35 vamos a ver yo creo que que que Joan Tardá intenta por así decir a abrir un poco el juego si demostrar que Esquerra Republicana tienen una actitud más abierta en cuanto a las relaciones con otras fuerzas políticas que lo que está defendiendo hasta ahora en Catalunya él habla de acuerdos a nivel local Ali de otras cuestiones sin fin está está en lógica del derecho y hay que en fin saludar algunas apertura las que hace dijo artículo pero realmente no aborda el problema de fondo el problema de fondo es que el objetivo para esta legislatura es nuestro punto de vista no puedo tener nada que ver con la legislatura anterior inglés ese terreno pues Esquerra Republicana todavía desde luego no está en esa posición sino intentar una mayoría independentista para un gobierno independentista

Voz 0194 31:30 Miguel a una última pregunta apoyará al PSC la petición de Ciudadanos para que el Parlament investigue ese supuesto espionaje político por parte de los Mossos

Voz 1591 31:39 sí lo que pasa es que nos lo han pedido ahora pueden encontrarse con que la mesa de diga que no habiendo gobierno no se puede formar la comisión de investigación nosotros lo anunciamos primero pero desde luego la solicitud haremos cuando haya gobierno

Voz 0194 31:53 pues Miquel Iceta muchísimas gracias por atendernos en muy buenas noches

Voz 30 31:58 hasta luego me usted decía

Voz 0194 32:00 Esquerra Republicana no está interesada en que hay elecciones

Voz 1617 32:04 no porque cuando se les pregunta primero Esquerra Republicana tenéis que saber que es un partido descabezado sea si los que realmente mandaban allí o Junqueras por supuesto está en la cárcel pero luego este llover Salvadó Marta Rovira es tantos procesados con lo cual entre los que no quieren entrar en la cárcel los que han visto de cerca la lo que puede ser pues ahora mismo hay una sensación de de de parar máquinas y bueno que se trasladaba evidentemente fuera pero sobre todo cuando hablas con ellos pues dentro

Voz 0194 32:42 no

Voz 1617 32:44 yo decía las relaciones son muy complejas entre ellos Hincada Diallo sean los armas indicó esta legislatura puede ser vamos una broma al Dragon Khan que que tuvo el tripartito pero arriesgar te a unas elecciones sin saber si vas a poder revalidar la mayoría aussie vas a poder gobernar pues tampoco lo quieren con lo cual al final yo siempre lo digo son partidos lo que quieren es gobernar y tocar poder eh partir de ahí cómo lo van a hacer pues ciertamente yo creo que ellos ni lo saben ahora bien si está cumpliendo el guión de Esquerra Esquerra dijo Puigdemont no puede ser presidente recordad que lo dijo en campaña y algún disgusto le costó en las redes sociales algún voto votos seguramente porque Puigdemont les avanzó pero Puche Mono será presidente en privado te dicen Hombre sabemos que Sánchez no va a poder ser pero bueno es cierto que tienen repartido como iba a ser y acordaron que el presidente del Parlamento lo ponía a Esquerra que el presidente de la Generalitat lo proponía por Cataluña y hasta hoy por lo tanto dicen bueno pues ellos proponen a Sánchez fuerzas Sánchez proponer

Voz 0194 33:51 muy pues será Turull cuando inhabilite

Voz 1617 33:54 de Turull pues seguramente una harta Dimas fogueado jurídicamente que ahora podrá podrá asumirlo pero de momento el guión es el que dijo Esquerra no el que dijo Puigdemont ni lo que dijeron los afines a Puigdemont que que son nuevos Si poco hábiles negociando

Voz 1971 34:10 no no yo me alegro Neus que coincidan conmigo en que es Esquerra está logrando sus objetivos paso a paso pero además con no coronó con uno sin traspiés porque claro la actitud de de Puigdemont tan irredenta y tan fuera de lógica pues hace que de vez en cuando Junqueras en la cárcel se cabreó la que sí va a ser otro preso pues entonces para mantener la legitimidad está él que es el vicepresidente de Sí Se Puede ser pues si se puede dirigir la Generalitat desde la cárcel pues entonces el sí

Voz 1617 34:44 sabes que es lo ha dicho bestia esos tropiezos

Voz 1971 34:47 de de hartazgo de unos de otros que las relaciones no son buenas es verdad que se está cumpliendo el programa de de Esquerra Republicana pero también es verdad que la última encuesta del CEO dice que Junts per Cataluña pierde fuelle hiciera no y curiosamente Esquerra está manteniendo una actitud mucho más de aceptación de las sentencias del Constitucional que Junts per Cataluña luego si todo esto se puede interpretar como un cierto cansancio de la sociedad catalana quiere decir que Esquerra Republicana lo que estaría en este momento es jugando a la táctica de vamos a resistir para no ser nosotros los que cortemos por Lozano íbamos al dejarles que se la pegan ellos solitos con unos candidatos absolutamente impracticables porque qué otro tema que también resulta muy difícil de entender yo supongo que para la sociedad catalana también es la dependencia de la CUP cuando sencillamente con que el señor Puigdemont el señor Comín renunciaran a su escaño ya tenía los votos suficientes porque les faltan dos de hecho harta dio hoy ha dicho ya veremos si de los cuatro de la CUP con dos no se suficiente

Voz 1617 36:04 es que es una de las opciones que tenía la CUP en el debate que tenían este fin de semana una de las opciones la ofrecer los dos votos a siendo así claro claro no puntualización Junkera nunca ha dicho que él quiere hacer vicepresidente de hecho lo pregunta no pero con quiere decir cuando se ha dicho si se restituye es el Gobierno que ya está claro que no se restituye la metadona

Voz 4 36:26 pero no no no no no no Traviata di dijo candidato a la presidencia pero Marta Rovira no

Voz 1617 36:33 pero pero fíjate que ellos siempre han dicho en el caso de que es estuviese aplicando la lógica la restitución pero ellos mismos Juegos añaden que no está pasando de hecho está el viernes hubo una confusión una confusión o no es igual Sabrià dijo el portavoz si se aplicase la restitución a quién le tocaría sería

Voz 0194 36:52 la vicepresidenta extrae tuvo gente

Voz 1617 36:55 se titula I cuando cuando les llamaba así preguntabas decía no no pero no estamos diciendo que lo vayamos a proponer es decir solamente nunca se lo ha planteado Esquerra plan ostentará Junquera entre otras cosas porque Junqueras ha decidido que se quiere dedicar a no ser que cambie de opinión la próxima semana hasta hoy lo que había trasladado sus gentes que se quiere dedicar a preparar su defensa ilegalizar su vida y seguramente sus próximos años que posiblemente no sé

Voz 4 37:20 tan nuestro y entonces es está en otra lógica no es esta otra otra cosa es que en la de la negociación pues todo vale no pero

Voz 1971 37:30 Gemma cosa negros pero no resulta significativo que Ford

Voz 4 37:33 te hayas dicho desde Estremera que porqué no sueltan las la las las actas

Voz 1971 37:37 las Push the money Comín sí pero Ford

Voz 4 37:40 pone está fuera de la política del todo sea el dueño la tierra

Voz 1617 37:44 creado son una cosa a mí me parece que la persona que es que simboliza mejor la estrategia de Esquerra hasta ahora es tu Rehn sabes tú era que podía desobedecer o no siempre que se ha planteado la opción de desobedecer no lo ha hecho ya aguantado mirar que no será porque los Jones por Cataluña no hayan intentado

Voz 0194 38:02 es que desobedezco pro tanto

Voz 1617 38:05 ahora lo han hecho así a partir de ahora no sé cómo lo harán pero hasta ahora ha quedado claro que no quiere

Voz 4 38:10 en abrazar la vía unilateral otra realizó sí pero fijaos

Voz 0881 38:14 estamos dando vueltas a todo a todo lo que es el en un problema político sino un problema de los políticos eh porque no saben cómo situarse como colocarse como ponerse como llegar a un Gobierno el ciudadano en todo esto que cuenta ser un ciudadano es ciudadano que está dejando de hablar del del tema que ve que la economía bueno repunta un poquito repuntó un poquito en Cataluña después del desastre de la huida de las de todas las empresas que huyeron de de Cataluña y todo eso con el ciento cincuenta y cinco sino sin sin autogobierno ojo ojo a los señores de Puigdemont yo salvo de momento Esquerra e de tirar tanto tanto de la cuerda porque se pueden encontrar con un susto y si hay unas elecciones que yo no descarto lleguemos a esas selecciones es el eje de izquierdas del que habla Tardà hoy en el en su artículo del periódico pues es un guiño muy interesante hirió he notado el notado

Voz 31 39:18 eh que al líder del PSC

Voz 4 39:22 gracias cierto finales de eso es de Hesse se habló incluso antes de las selecta

Voz 0194 39:26 claro habló de la última convocatoria dos cosas más sobre sobre Cataluña porque la SER les está contando y el contenido de un nuevo informe de la Guardia Civil que forma parte de la instrucción contra el ex mayor de los Mossos contra ellos Lluís Trapero por su actuación el uno de octubre y el informe acusa acusa a Trapero de arengar a los agentes a su cargo en contra del Estado parece que les decía que el Estado quería acabar con la policía autonómica y que ellos lo tenían que impedir Ana Terradillos buenas noches

Voz 0125 39:52 pues qué tal buenas noches el encuentro del ex jefe de los Mossos con sus subordinados fue doce días después del referéndum se celebró en el Complejo Central de la Policía autónoma Katrina pero anima sujeta no tener miedo porque como cuerpo policial han hecho lo que tenía que hacer dice Illes asegura que tienen que ser conscientes de que lo que quieren refiriéndose a Guardia Civil y a jueces es hacer desaparecer el cuerpo para Trapero la imagen dada de gestión y liderazgo en la gestión de los atentados provocó una campaña de descrédito por parte de la policía una campaña lo que según recoge este acta se mantiene para el uno de octubre dice Trapero sobre la judicatura asegura que la DUI les atemorizada y que ese miedo estaba acondicionando las actuaciones de los jueces por cierto que en este mismo informe la Guardia Civil sostiene que el Gobierno catalán el máximo dinamizador dice de los actos preparatorios del uno de octubre tenía conocimiento por parte de Trapero de las nuevas medidas que el Ministerio Fiscal tenía previsto adoptar para evitar precisamente la perpetración de este acto ilícito por lo tanto dice la Guardia Civil tenía capacidad de maniobra para establecer estrategias contrarrestar las medidas adoptadas

Voz 0194 40:56 el asunto más fue como a veces nos quedamos en los titulares en el trazo grueso me parece importante contar matizaciones So Ho en los datos porque en medio del debate de la ceremonia de la confusión en que se ha convertido el uso del castellano en las escuelas catalanes la inmersión lingüística hay un dato que llama la atención resulta que los catalanes son los alumnos que obtienen mejores notas de lengua castellana en selectividad son los mejores entre todas las comunidades con lengua cooficial superan la media de toda España Barcelona Elisenda culé

Voz 1915 41:27 solamente en junio de dos mil dieciséis anota nota de castellano de los pro universitarios catalanes estuvo por debajo de la media española los otros cuatro cursos los alumnos catalanes superan siempre la media del Estado se sitúan por delante de comunidades monolingüe es como Madrid o Castilla y por encima de Baleares Galicia Valencia o Euskadi que también tienen lengua propia es especialmente significativa la diferencia de resultados con Euskadi donde escuelas en castellano y en euskera a la hora de la selectividad los estudiantes vascos tienen una nota un punto y medio superior en euskera que en castellano en el otro extremo está Galicia donde por ley los alumnos deben hacer tantas horas de Castella no como de Gallego la Selectividad los alumnos de esta comunidad sacan siempre mejor nota en castellano que en gallego

Voz 1 42:06 hora veinticinco

Voz 0194 47:49 diez y cuarenta y ocho minutos de la noche nueve cuarenta y ocho en Canarias con los Tomás con Victoria Lafora y con Javier González Ferrari vamos a cambiar de asunto pero continuamos en la política porque el PSOE y lo hemos hablado antes en en la mesa política de los lunes el PSOE quiere demostrar que el Gobierno de Mariano Rajoy está agotado y para demostrarlo lo ejemplifican con la negociación para unos nuevos presupuestos generales del Estado hoy se ha reunido la ejecutiva federal del partido Pedro Sánchez al acabar ha reclamado al presidente del Gobierno una cuestión de confianza Si finalmente no consigue aprobar unas nuevas cuentas la propuesta no ha sido recibida con gran entusiasmo por el resto de grupos de la oposición Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 48:26 hola buenas noches la semana pasada pedía Pedro Sánchez un adelanto electoral sino salen adelante los presupuestos y como no ha visto muy dispuesto al presidente del Gobierno ahora le exige que se someta a una cuestión de confianza en el Congreso sino saca las cuentas de dos mil dieciocho

Voz 1722 48:42 el presidente del Gobierno no puede aprobar su principal como obligación constitucional lo que tiene que hacer es someterse a una cuestión de confianza

Voz 0806 48:52 esa cuestión de confianza como decimos depende únicamente de que

Voz 0194 48:56 Mariano Rajoy quiere activar la está establecido

Voz 0806 48:58 en el artículo ciento doce de la Constitución si como parece probable el presidente del Gobierno no atiende a la petición del PSOE y el líder socialista rechaza abrir la puerta a una moción de censura su argumento es el de siempre porque los números lo dan pero en Podemos insisten en presionar al PSOE para que active esa moción de censura Noelia Vera es como portavoz de la ejecutiva morada

Voz 39 49:19 no entendemos cuáles son los movimientos que está dando Pedro Sánchez no entendemos cuáles son las herramientas e que Pedro Sánchez considera oportuna pero desde luego en lo dijo muy claramente nosotros seguimos estando muy abierto a esa posibilidad que echara a Mariano Rajoy

Voz 0806 49:34 a todo esto se produce precisamente ahora que el Gobierno ve más despejado el camino para los presupuestos de dos mil dieciocho que Albert Rivera líder de Ciudadanos considera que son la prima

Voz 0040 49:44 Vidal es el señor Rajoy el único que puede decidir si convoca elecciones no pero si me pregunta mi opinión creo que que declara es que lo mejor es que vengan los presupuestos y que salgan adelante con todas esas medidas naranjas

Voz 0806 49:55 lo que aseguran en Génova es que habrá Presupuestos así que los populares acusan a Pedro Sánchez de estar fuera de la realidad

Voz 0194 50:02 bueno lo decía antes José Luis Sastre en los pasos perdidos lo dice la Constitución una moción de censura la puede plantear la oposición pero una cuestión de confianza quién la plantea es el Gobierno