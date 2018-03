Voz 0946 00:00 siete por ciento Si bien la Liga no alcanza el dieciocho y Forza Italia de Berlusconi se queda anclado en el catorce mientras Matteo Renzi ha lamentado que quiénes han ganado no puedan gobernar como perdedor de estas generales ha anunciado que abandonará la secretaría del Partido Democrático que ha caído del veinticinco por ciento del dos mil trece a poco más del dieciocho ahora dijo saqueo nazi del partido Democrático es obvio que debo dejarla guía del partido porque hasta dos mil catorce añadido conseguimos detener el viento extremista pero no en el dos mil dieciocho partidos democráticos estoy elecciones primarias para elegir un nuevo secretario a partir de ahora la difícil papeleta de los resultados pasa al presidente de la República Sergio Mattarella que deberá encargar la formación de un nuevo Ejecutivo si consigue un acuerdo entre candidatos hoy irreconciliables ya Paulo Gentiloni primer ministro en funciones que deberá gobernar la crisis su resolución o la repetición de las elecciones

Voz 0194 01:04 ante estos resultados que dicen en Bruselas desde las instituciones europeas muestran tranquilidad pero es evidente que existe preocupación por lo ocurrido en Italia a estarán haciendo algo estarán haciendo mal cuando Europa no es capaz de frenar a la extrema derecha esos discursos xenófobos corresponsal comunitario la Pastor buenas noches

Voz 0738 01:22 buenas noches para Bruselas lo ideal sería que en Italia los socialistas pudieran hacer otro ejercicio de generosidad como el que han realizado en Alemania pero la Liga Norte Berlusconi tienen poco que ver con Merkel y el resultado del Cavaliere parece que no ha estado además a la altura de los apoyos querían facilitado sea que ante el desaguisado de momento en Bruselas opta por la prudencia

Voz 1 01:45 con convicción soles pues hablemos

Voz 2 01:51 tenemos confianza y esperanza en que haya un gobierno estable en Italia y en lo que concierne al impacto potencial del ascenso de grupos extremistas le puedo decir mantenga la calma y sigue adelante

Voz 0738 02:05 Margarita es esquinas el portavoz de Juncker aunque su exposición tiene poco que ver con las declaraciones del presidente preparado hace tan sólo una semana para lo peor en Italia no dijo ni una actitud alejada también de la campaña con la que el presidente del Europarlamento aceptado jugar desde Bruselas el papel de tapado berlusconiano un problema añadido a la credibilidad de las instituciones bastante vulnerable y en Italia vistos los resultados

Voz 0194 02:33 llevado contábamos antes se que no parece que anda muy preocupado por lo que ha pasado en Italia es Mariano Rajoy por lo menos esta mañana que no estaban al tanto de los resultados

Voz 1487 02:40 vamos a ver lo que sucede en italiano confieso que soy incapaz de hacer un análisis ni bueno ni malo fundamentalmente porque desconozco cuáles son los resultados en este momento no por otra razón que alguno a lo mejor estuviera pensando aquí al final eh de lo que se trata como todos hemos dicho es de atender los problemas de la gente

Voz 0194 03:04 esperemos que a esta hora de la noche Rajoy ha tenido tiempo de estudiar los resultados eh formada una opinión sobre sobre lo ocurrido Victoria tiene su opinión sobre lo ocurrido en Italia

Voz 1121 03:12 sí a ver yo me llama la atención

Voz 1971 03:15 que como consecuencia de la crisis económica a nivel europeo de las medidas impuestas por Merkel de austeridad y austero

Voz 1121 03:22 era el el el auge de los populismos de la extrema derecha y de una extrema izquierda también muy fuerte

Voz 1971 03:30 era una inestabilidad gubernamental a a todos los niveles salvo en Francia que la amenaza de Marine Le Pen era tan fuerte que al final los franceses ya hicieron uso de la en la sensatez nombraron a Macron pero fijaros lo que le ha costado Angela Merkel conseguir el Gobierno la Alemania nunca había estado Alemania tantos meses sin gobierno qué decir de España que tuvimos que repetir las elecciones por la fragmentación islas legislatura que llevamos por la fragmentación parlamentaria que ahora a Italia aunque en su caso la la división es la es la norma pero este auge de un movimiento como el de Beppe Grillo de el el cinco Estrellas o la Liga que ha dejado llamarse norte para ayer coger votos del sur porque claro antes y que además ahora ya no es los pobres del sur los lastres de la economía italiana sino eh

Voz 1121 04:23 la los inmigrantes Le es decir

Voz 1971 04:27 es una tendencia mucho más xenófoba hacia el de fuera el problema aunque Europa no lo quiera reconocer que es que tanto el Movimiento cinco Estrellas como la Liga son profundamente euro Fobos es decir la Liga perdón cinco Estrellas cuestionó incluso la permanencia del euro y la continuidad el euro entonces que el portavoz de europeo vi a que bueno calma calma y seguir adelante bueno ya veremos en qué acaba todo esto porque si al final se llega a un Gobierno de extrema derecha ya veremos qué pasa en el la Europa que está de Ten mientras cobro con un Macron intentando ocupar el liderazgo una Merkel muy disminuida

Voz 1121 05:15 que ha de Italia en manos de la extrema derecha es muy preocupante para el devenir europeo bueno en un gobierno estable desde Marco Aurelio que son para empezar a cambio de hombre no no el problema es lo que lo que habéis dicho estamos ante dos partidos al alza que son dos partidos que no quieren saber nada de la Unión Europea decir lo que está pasando en el sur de Europa esas en esa Europa de dos velocidades que nunca se quiso reconocer pero que desgraciadamente existe y que cada vez se ve más se nota más porque aunque Merkel este nuestra en sus mejores momentos el eje y fíjate yo soy Berlín Berlín y París Berlín París puede que un día de un golpe en la mesa ayudado por los nórdicos impone los centroeuropeos usted estamos ya un poco hartos de las bromas del sur de las bromas del sur que no son bromas es que las cosas han venido muy mal es que la la crisis la parada o el sur como no la ha pagado el centro ni el norte de Europa

Voz 1617 06:23 yo hoy leía la corresponsal de La Vanguardia empezaba su crónica con una frase que me pareció que era un buen resumen porque decía que los italianos han votado con el estómago no y algo de eso hay es decir pues seguramente en Francia al final se impuso la cabeza no pero aquí no sorprende cuando escuchamos a Griselda no que la Unión Europea pues hace ver como si no pasase nada grave claro yo creo que ha sido una Wii un aviso vamos en toda regla en la Liga de Salvini es es fascismo se puede decir tal cual incluye entre sus medidas están la de pedir las deportaciones masivas de los de los inmigrantes entonces por ejemplo Julian a lo recordaba no la Unión Europea dejó solo a Italia en los en los desembarcos de de Libia y ahora seguramente se ve el resultado por lo tanto no quiero responsabilizar a la Unión Europea del resultado de las elecciones en Italia pero lo que no puede hacer es mirar hacia otro lado

Voz 3 07:23 y luego como como

Voz 1617 07:26 punto final nos preguntábamos dónde está la izquierda pues bueno en Italia tampoco ayer danos yo soy de las que creo que Rent sí pues tendría que haber dimitido cuando perdió el referéndum porque recuerdas que fueron veinte puntos

Voz 0907 07:39 me recordaba la la fotografía de de las

Voz 0194 07:41 camisas blancas antes Sastre

Voz 1971 07:44 fijaros el dato preocupante de que la Liga de Salvini está que tu dices que es fascista Neus bueno dedicado por trece ha quintuplicado sus votantes perdón del dos mil trece quintuplicado imaginaros el cabreo social que hay en Italia

Voz 0194 08:06 venga amar para que habría darnos todos las declaraciones del obispo de San Sebastián José Ignacio Munilla hablando de lo ocho EM del feminismo de las mujeres decía esto

Voz 1049 08:17 en qué momento esa causa justa sea mezclado con determinadas eh con determinadas falsas causas que en el fondo van en detrimento de la propia mujer e de la propia mujer porque el feminismo radical o el feminismo de género tiene como víctima la propia mujer tiene como víctima a la verdadera causa femenina es curioso eh como el demonio puede hacer que la meter un gol desde las propias filas porque hay que decir que el que el feminismo al al haber asumido la ideología de género pues de alguna manera se ha hecho una especie de la al año

Voz 0194 08:57 Diddy como se dice no me os el feminismo es el demonio pues yo lo tengo dentro como decía como decía como decía antes Pedro Blanco a las ocho que decía si el feminismo el demonio este país va aparecer el infierno el jueves yo ya te digo lo tengo

Voz 1617 09:13 dentro y además no voy a confesar me por supuesto si tuviese intención de confesar alguna vez no sería con este unos luego no te vas a hacer un exorcismo no no me parece buena de hecho me sorprende la concepción el concepto este de feminismo de género tendría que ampliarlo porque me parece incluso interesa si nos lo puede explicar ido de las que no se metan sabes que como dijo ese día Rajoy pues en este caso la iglesia Asís para decir eso por favor que no Semel

Voz 0907 09:41 herencia lo de la prudencia si quieren incluso

Voz 1617 09:44 yo salía un informe hace poco no de cómo están trabajando las monjas en el Vaticano muy IBI indianos brecha salarial es la humillación pura y dura pues oye si quiere puede aplicarse empezar por su casa Victoria

Voz 4 09:57 lo repita lo de Neus yo también lo tengo dentro del demonio pero causados curiosidad lo del feminismo

Voz 1971 10:04 era mi también no se refería a

Voz 1 10:06 género porcino cero cero ella para reírse Rusia géneros se podía recibir

Voz 1971 10:15 porque KO feminismo de género es que es una contradicción ese mismo estilo también me ha causado mucha curiosidad las falsas causas que se referirá con las falsas causas

Voz 1121 10:25 el origen de todo el drama pero la última pregunta es pero no habíamos quedado que su reino no era de este mundo he pensado en la copla que ella de Manolete si no sabes torear va que te metes bueno pues eso es lo que le pasa al señor Munilla es el señor Munilla que primero se dice harakiri es una cosa que es hacia los japoneses cuando la escuela sería más el problema que tiene la la la Iglesia es que tiene un despiste es decir la sociedad tiene un despiste tremendo pero quiénes teóricamente deberían ser guías no de algo no para los que crean con algo no digo yo para nosotros pero debería ser guías tampoco están siendo guías para esos exigir porque era porque porque tiene una empanada mental

Voz 1617 11:12 la urnas ahora quedó fatal porque no hubo segunda fuente pero hace poco hubo un obispo que dijo que la Virgen María

Voz 0194 11:19 si el obispo de Madrid dijo hoy a la huelga que la huelga está totalmente justificada que incluso la Virgen María lo haría

un ex espía ruso está ingresado en el Reino Unido después de estar expuesto a una sustancia desconocida este hombre es un antiguo coronel de la inteligencia militar rusa que fue condenado por pasar de información confidencial a Londres Begoña Arce

Voz 0273 12:00 un antiguo espía ruso y una mujer que le acompañaba se hayan esta noche en un hospital de Inglaterra en estado crítico después de haber entrado en contacto con una sustancia desconocida el hombre según la BBC se llama se DJ escrita al tiene sesenta y seis años y es un coronel retirado de los servicios de inteligencia rusos en el dos mil seis fue condenado por traición a trece años de cárcel acusado de haber trabajado para los servicios secretos británicos en el dos mil diez gracias a un intercambio de espías pudo encontrar refugio en el Reino Unido tanto él como esa mujer con la que iba se hallan en cuidados intensivos en el hospital de distrito de Salisbury la alerta se declaró hacia las cinco de la tarde de ayer cuando ambos fueron hallados inconscientes

Voz 1617 12:43 el público en el centro de la ciudad se sabe

Voz 0273 12:46 qué equipos de descontaminación han estado limpiando algunas de esas calles en la mente de todos está el caso de Alexander Litvinenko el espía ruso envenenado con una sustancia radiactiva en Londres en el año dos mil seis de momento sin embargo no hay confirmación de la policía de que estemos ante un incidente similar

sobre el caso de Gabriel el niño desaparecido la semana pasada en Las Hortichuelas en Almería hoy al ministro de Interior Zoido ha confirmado que la camiseta encontrada este fin de semana

Ana cerca de una depuradora pertenece al menor sobre el terreno la búsqueda se ha ampliado un radio de doce kilómetros desde el punto donde desaparece

Voz 9 14:25 es la herramienta más útil que la que disponemos para lograr comprender en primer lugar cuantificar y sobre todo predecir ante incidencias lo que son los patrones de viajes de nuestros usuarios lo que más nos debe importar garantizar la fluidez del tráfico

Voz 0907 14:43 aquí para ello por tanto debemos

Voz 9 14:45 el capaces de anticiparnos unos problemas de gestión Nat inteligentemente el tráfico

Voz 0542 14:52 qué se puede hacer una vez que se conoce esta información la solución es tomar decisiones de gestión activa hay en tiempo real que se adelanten a los atascos imprimen los comportamientos más sostenibles algunas maneras de hacerlo pasan por incentivar los vehículos con alta ocupación regular los flujos de entrada una vía llevará a cabo la gestión dinámica de los límites de velocidad para favorecer la circulación o ajustar los peajes en función de las necesidades de la vía

Voz 3 16:22 lo en

Voz 12 16:40 Javier Torres buenas noches

Voz 0907 16:42 buenas noches como te gusta el piano detraído piano piano si bien voy a trámite un piano gracias a a Vera que siempre me ha ido a recordar conciertos quién toca es Roberto proceda este cuerpo tiene cuarenta y dos años es un italiano va a estar pronto en España ofreciendo conciertos de la mano de la Fundación Scherzo que es patriarcal falla de la quincena de Donosti te te acordarás si escuchas con mucha atención puedes oír cómo cae la tecla

Voz 13 17:11 ah

Voz 3 17:13 Ustari no

Voz 12 17:15 pero sí porque hay un momento

Voz 0907 17:19 bueno vamos con una cosa de mujeres si el as en la Liga de Mujeres Profesionales del teatro que te acuerdas que en noviembre sacaron un comunicado Todas putas ha comenzado un proyecto no al acoso sexual en el teatro no que sí encuentra en fase de investigación dicen que van a tardar siete años en verlo me parecen demasiados demasiado sí pero vas a entender por qué es una encuesta dirigida a hombres y mujeres de oficio en el que se solicita información confidencial sobre víctimas testigos sobre acosadores Beatriz Cavour

Voz 14 17:50 estamos hablando de todos los profesionales en todas las disciplinas es decir estamos hablando de maquinistas de ópera por ejemplo estaban hablando de técnicos de estamos hablando de todo el mundo estamos hablando de taquilleros de de teatro alternativo todo el mundo hombres y mujeres ahora lo que necesitamos es tener los números reales de lo que dijo mentir de ahí ya

Voz 0907 18:14 es un trabajo complicado pero insisto siete años me parece muchos años pues mira hay una cosa que yo te voy a decir me encanta porque él no habla de actores y actrices a los bailarines y bailarinas sino los trabajadores los que estar otro largo claro eso es muy bueno bueno ya que estamos en ello estaba hablando con Blanca Rosa Roca hora y me ha dado algunos datos ya sabes que que las mujeres son las que más le en que muchas escritoras dedicadas al género negro también ha comentado de V que también parece que la novela romántica tiene sus seguidoras no y eso es alucinante porque perpetúa una idea de de mujer una serie de roles y esto parece que es contradictorio si miramos yo esta mañana me he dedicado a dar un ejercicio fácil poniendo nombres y apellidos que están en la Cadena Ser en la RAE cuando cuarenta Guarente cuatro ocho de cuarenta y cuatro ocho es es como el veinte por ciento haciendo así un exceso del dieciséis por ciento en el cerebro

Voz 1049 19:11 antes mejoramos el ratio el diez por ciento mano sólo cuatro

Voz 0907 19:17 sólo sólo cuatro de todos los que hay eso quiere decir mejoramos el ratio lo digo en pero sí sí bueno ya mejoramos muchísimo muchísimo porque es el cero coma cero lo que sean seis premios nacionales de narrativa que llevan desde mil novecientos dos puntos en toda su historia sólo seis cuatro el cuatro de desde el año mil novecientos treinta o sea que no había luego se preguntan qué es lo que hay que hacer huelga exactamente uno Fernando Aramburu estuvo ayer en la Cadena SER estuve escuchando vale es alucinante que el Estado le he visto de unos paseos que tenía por obligación le he visto el sábado el he visto he encontrado paseando y no me he atrevido asaltarles porque he dicho lo que camine con tranquilidad ha presentado hoy a la capilla a su autobiografía Si me quedé sin hoy encima de la mesa ya habla de España hablamos aquí ya hablado de España y de Alemania

Voz 0630 20:17 el país está muy ocupado con con temas internos con temas como de vecindario más fiel pues en país mal avenido donde es difícil que los partidos políticos hagan coaliciones no me da mientras que en Alemania se juntan perros con gatos hicisteis con caballos no aunque discutan y demás pero ahora mismo los socialdemócratas al hace todo lo que todos sabíamos que iba a aceptar porque no les queda otra es renovar la gran coalición

Voz 0907 20:49 el agua así patria ha sido publicada en Alemania por cierto donde él ha dicho que quiere ser enterrada a no ser que me echen texto pero que no está preparando un libro sobre poemas clásicos un autorretrato reflexivo sobre el hombre que reflexiona aunque ello sometido a un placaje impresionante eh porque yo creo que se ha ido un poco como hay ha dicho a los sobre su próxima novela integran ha querido no ha querido entonces yo le le he dado caña y todo eso ha llegado a decirme así muy elegantemente que no estaban pero no le ha sacado nada no no no en este fin de semana leyendo a Jorge Volpi una novela que viene vamos a tener en Hora Veinticinco un día de ese ya hay una cosa una reflexión bueno que es real sobre los medios sobre Televisa sobre algunas estrellas de Televisa que es

Voz 0194 21:39 de no le doy en los próximos días

Voz 0907 21:43 para acabar una una película demoledora bellísima pero a pesar de todo optimista que ha ganado esta noche el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa Una mujer fantástica que es chilena Una mujer

Voz 15 21:57 AMS género interpretada por Daniel Vega pierde su amor por un

Voz 0907 22:02 aneurisma que le da cuando está ella Iglesias

Voz 15 22:05 Herrán todas las puertas en Chile pero ella

Voz 16 22:09 ella insiste sí pero tú no vas a ir a ningún funeral de ningún Viloria entiende que no estoy como Akita leía qué quieres que te diga Daniel no vas a ir al funeral de ninguna parte deja aquí vamos este duelo oncología cómo estás

Voz 0907 22:27 tengo ganas de verla esta es impresionante porque a pesar de ser demoledora hay un una esperanza al fondo por cierto la película ha sido financiada por una sociedad de garantía recíproca que se llama crea que ha participado en más de siete mil proyectos culturales que ha creado mucho empleo yo creo que es un buen sistema para acabar ya bueno sin prejuicios no sin es caña caña pero a mí el tipo de Ghana que vas a poner me gusta muchísimo pues lo quiere

Voz 17 22:52 dejar si lo quiere dejar por todo lo alto dice que se va de gira que es la última última última bueno esto lo dicen muchos es la última de él me lo creo de Rosendo me lo creo

Voz 1 23:05 pues eh

Voz 17 23:19 lo dejas semanas quedará su música en el soporte que sea tal cual estaremos con escucharlo exacto nosotros para ponerlo exactamente hasta mañana hasta mañana

Voz 1 23:59 los nos queda Ramoneda

Voz 8 24:10 el dietario

Voz 1150 24:14 el Movimiento cinco Estrellas impone en Italia la Liga Norte puro fascismo gana la batalla de la coalición de derechas colocándose por delante el partido de Berlusconi genuino precursor del populismo actual es el peor de los escenarios imaginados por los partidos Status Quo europeo servirá la experiencia para que neoliberales conservadores y socialdemócratas asumen la crisis de gobernanza que han generado hice pregunten porque la ciudadanía les rechaza cada día un poco más José limitarán a seguir descalificando a los partidos que amenazan su dominio culpando a los electores por haber elegido mal la calidad ahora democracia se mide por su capacidad inclusiva los partidos de los Status Quo excluyeron a buena parte de los ciudadanos con las políticas que llevaron el desastre de dos mil ocho

Voz 1121 24:55 eso austeridad radical que desencadena

Voz 1150 24:57 según después y pretenden excluir ahora a los partidos en los que se refugió un electorado desconcertado sobre todo si tienen tufo izquierdista no lo duden Europa priorizará la alianza entre la extrema derecha y y el berlusconismo impúdica mente llamada centro derecha antes que dejar paso los Libby ni el presidente del Parlamento Europeo miembro de Forza Italia lo dijo sin rubor Berlusconi es el único capaz de parar los pies al populismo en Italia ciego es el que no quiere ver el dos mil catorce irrumpió una estrella Matteo Renzi en dos mil dieciséis tuvo que abandonar la presidencia del Gobierno ahora renuncia a seguir dirigiendo su partido después de haberlo llevado al desastre el P de la izquierda italiana se hace transparente como casi todas la socialdemocracia Renzi en nombre del reformismo la arrastró la derecha y a la ortodoxia de Bruselas los ciudadanos le han abandonado como el Partido Socialista francés como el alemán como lo español como a casi todos Hinault aprender la lección o simple y llanamente no saben por dónde tirar el europeísmo oficial honra al este de Alemania por haber vuelto a la colisión con la Merkel contrariado sus promesas electorales es decir jugando una vez más con la confianza de los electores la socialdemocracia como en tantos países renuncia a ser alternativa y deja espacio libre la extrema derecha liderará la oposición en Alemania qué pasará dentro de cuatro años

Voz 18 26:19 y tomadas Viteral afueras

Voz 0194 26:21 Javier González Ferrari buenas noches buenas noches

