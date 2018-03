Hora 25 (06/03/2018)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:24 hola buenas tardes el presidente del Gobierno hace un guiño al ocho de marzo Mariano Rajoy se aleja de aquellas mujeres de su Gobierno o de su partido que han respondido a la huelga feminista anunciando que ellas trabajarán más

Voz 1487 00:34 que desde luego no me reconozco en la afirmación de la Vuelta huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro del bipartito

Voz 0194 00:43 cómo Rajoy se ha comprometido a recibir en La Moncloa representantes de las camareras de piso que trabajan en hoteles para estudiar la mejora de sus condiciones laborales el presidente ha vuelto a pedir al independentismo que opte por un gobierno viable dentro de la ley y el presidente del Parlamento catalán ha convocado para el lunes a las diez de la mañana el pleno de investidura de Jordi Sanchez que ya ha pedido el juez Llarena que le permita salir de prisión para asistir al pleno Rusia Touraine ha participado esta tarde en un acto con empresarios alemanes donde ha tenido que escuchar alguna salida de tono

Voz 3 01:12 el derecho político el señor el diputado Jordi Sanchez pasa hoy por someterse a un debate de investidura más más aún teniendo en cuenta lo que decía antes que se pudo presentar a unas elecciones y que hoy es diputado

Voz 0063 01:28 de pleno derecho a voto yo que todos ustedes más a la prisión

Voz 0194 01:39 y este martes hemos pasado buena parte del día con la atención puesta en el Congreso Pedro blancas

Voz 1715 01:43 sí porque el PSOE ha decidido abandonar la subcomisión que negocia un gran pacto educativo ante la incredulidad del PP

Voz 1426 01:48 pues no vamos a participar sino hay una financiación adecuada porque el Partido Socialista no va a ser cómplice de una tomadura de pelo nuevamente más del Partido Popular a los ciudadanos de este país

Voz 0063 02:01 me parece que eso es un grave error parece que eso es una actitud poco responsable cuando no insisto claramente antidemocrática en relación con las propuestas que han presentado a sus propios votantes y por lo tanto lo que le pedimos al Partido Socialista

Voz 1715 02:17 es que es es Moss mirado al Congreso porque la oposición se queja del formato elegido por el PP y por el Gobierno para la comparecencia de Rajoy para hablar de pensiones no habrá resoluciones que votar porque comparecido ante la comisión que investiga la financiación del PP el a partir de su testimonio inocente ir recto Francisco Camps

Voz 4 02:36 hemos fallado nunca nadie he las cosas que hay que hacer conforme creí que había que hacerlas

Voz 2 02:41 como Dios mediante

a medida que avance la noche los chubascos que aún afectan distintos puntos de la península irán desapareciendo y mañana va a ser el día más tranquilo de toda la semana con sol la mayor parte de horas algunas nieblas al empezar la mañana más frío que hoy heladas en gran parte del interior fuertes en pueblos de montaña durante la tarde al sol el ambiente será agradable suave en el Mediterráneo también en Canarias el viento también va a aflojar en todo el país

eso significa que tenemos un primer repasó la información desde ahora ya están las ocho y cuarto que regresaremos a las diez de la noche a través de la onda mi media de la página web de la aplicación móvil de la Cadena Ser que si no hay prórroga Iggy The Fish aunque los madridistas fundamentalmente no la quieren a partir de las once menos cuarto de las menos cuarto en Canarias volveremos a la frecuencia modulada

Voz 12 05:29 el blanco queremos celebrar el día ocho de marzo con las mujeres trabajando con las mujeres con oportunidades irse a mí me pregunta mi manera de trabajar sería una huelga

Voz 13 05:40 a la japonesa tiene más que ver con oportunismo político y como digo yo ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa para precisamente avanzar en igualdad y seguir disminuyendo esa brecha salarial que hoy en día es totalmente intolerable

Voz 1715 05:55 bueno pues si la ministra Tejerina ni la presidenta de la Comunidad de Madrid a quiénes acabamos de escuchar parecen contar con el apoyo del presidente del Gobierno Mariano Rajoy se ha acercado hoy es un poco sólo un poco a las mujeres que el próximo ocho de marzo van a parar a la calle para exigir igualdad el presidente ha comparecido esta tarde se ha sometido esta tarde la sesión de control al Gobierno en el Senado y allí ha dicho eso que ya hemos escuchado en portada que él no comparte lo de la huelga a la japonesa María Jesús Juanes

Voz 1461 06:22 eso ha desautorizado al decir que en los reconocen la huelga a la japonesa que defendieron ha sido cuando la senadora de Nueva Canarias María José López Santana relataba las malas condiciones laborales de las camareras de piso al escuchar los detalles el presidente ha mostrado hasta dispuesto a recibirlas en La Moncloa no es el único gesto porque antes de eso el socialista Ander Gil ha lamentado que el PP echará de elitista insolidario la huelga del ocho de marzo entonces hemos escuchado al Rajoy más feminista

Voz 1487 06:46 yo le agradecería que no hablara por mí yo esto me lo creo y me lo tomo muy lo que no sé es que ha aportado a la lucha en favor de la igualdad la intervención que usted ha tenido en el día

Voz 1461 07:04 el jefe del Ejecutivo ha vuelto a la herencia recibida dejando claro que no va a aceptar lecciones del PSOE y ha asegurado que con sus políticas van mejorando la situación de la mujer a dos días de la concentración en las filas conservadoras muestran respeto por quien quiera secundarla ahora moderan sus mensajes y es que no desean tener más frentes abiertos

Voz 1715 07:21 la ministra Tejerina una de las que quiere hacer huelga a la japonesa andaba también por el Senado así que claro había que preguntarle por si se sentía desautorizada

Voz 14 07:28 yo dije yo haré esto el día ocho me faltan días en la semana y horas en el día para hacer todo lo que tengo que hacer todo lo que dice el el día ocho trabajar especialmente ibamos en el buen camino tenemos que perseverar para que el ocho de marzo del año que viene todavía haya más mujeres muchas gracias

Voz 1715 07:49 bueno el uno de marzo Ahí está a la vuelta de la esquina hoy sumamos las conclusiones de un estudio de la Fundación Ayuda contra la Drogadicción hablan Lass y los jóvenes ellas más de la mitad de las jóvenes entre quince y veintinueve años asegura haber sufrido ya casos de discriminación Laura Marcos

Voz 0605 08:04 decía en sus salarios en micro machismo es como recibir piropos por la calle o que los cambiador es de pañales estén en el baño de mujeres y también en los mensajes que reciben en redes sociales a pesar de estas denuncias hay ciertos roles que persisten la mitad de los mil doscientos encuestados considera que trabajar está bien pero lo más importante para las mujeres es crear un hogar y tener hijos Ana San Martín ex subdirectora de este barómetro

Voz 15 08:27 a nivel declarativo la violencia de género la desigualdad es un tema gravísimo en España hay que rechazarlo y tal pero a nivel profundo lo que vemos es que siguen leyendo Se con hombres y mujeres muy estereotipados asignados a ciertas tareas

Voz 0605 08:40 también es preocupante que aunque todos condenan masivamente la violencia machista la primera causa a la que el achacan no es ni social ni educativa sino el consumo de alcohol un treinta por ciento considera además que son los inmigrantes los que hacen aumentar estas cifras de violencia

Voz 2 08:56 volvemos a la sesión de control al Gobierno

Voz 1715 08:58 Senado el presidente ha pedido una vez más al independentismo que se pongan de acuerdo para formar un gobierno pero un gobierno que respete la ley

Voz 1487 09:05 nosotros no disponemos de los votos suficientes para ayudar a conformar un gobierno pero ustedes si hagan luego pónganse de acuerdo pero Adán Gobierno con arreglo a lo que dice las normas que rigen lo que es un Estado de derecho respetando la ley entonces aparatito pero conviene que las reglas de juego las cogemos con claridad para no llamarnos gana el Tribunal Supremo

Voz 1715 09:30 no vuelve a ser un actor fundamental en la crisis política catalana ante el juez Llarena tiene que decidir si permite a Jordi Sanchez acudir al debate de su investidura algo que en puridad ninguna ley lo impide en este momento procesal en este momento esto de la instrucción el pleno está convocado para el lunes a las diez de la mañana Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 09:50 aunque no son pocos quienes dudan de si finalmente se va a poder celebrar el pleno lunes convocado esta desde Cataluña ya amenazan con acciones penales y no se permite que Sánchez acuda a la investidura a Eduard Pujol es portavoz

Voz 16 10:02 vamos a promover una presentación de una querella criminal contra el juez Llarena los jueces deben ser justos pero nunca deben decidir quién puede y quién no puede ser presidente de un país

Voz 1673 10:15 pero más allá de la vertiente judicial está la política de momento Sánchez sigue sin contar con el apoyo necesario de la CUP que pide desobediencia de hecho la anticapitalista María sirven califica de imprudente que Torrent ya haya convocado el pleno y advierte que el sistema asambleario de la CUP complica mucho a tener acuerdo a tres en menos de una semana

Voz 17 10:33 las a última hora con convocatoria de un pleno

Voz 0605 10:37 para el lunes dificulta mucho

Voz 17 10:39 que lleguemos a un acuerdo en este sentido poco

Voz 1673 10:42 desde de estas declaraciones Jones para Cataluña ya Esquerra entra

Voz 1715 10:44 trasladado a la CUP un documento con su acuerdo de legislatura otros debates el de la educación por ejemplo hace no tanto celebrábamos con los grandes partidos se ponían manos a la obra para cerrar un gran pacto hoy el PSOE ha decidido abandonar la subcomisión que venía discutiendo sobre ese pacto un giro un cambio de posición en el Partido Socialista pero de alta velocidad ayer llegó la advertencia hoy la ruptura Adela Molina

Voz 0011 11:06 el PSOE ha consumado la advertencia que ayer lanzó Pedro Sánchez fue el Gobierno garantizaba la inversión del cinco por ciento del PIB en educación abandonarían el pacto ahora invierte el cuatro con uno por ciento después de más de dos horas de negociación y ante la falta de acuerdo los socialistas se han marchado Margarita Robles

Voz 1426 11:20 nosotros entendemos que no se pueden abordar los retos de la educación sino hay un presupuesto equivalente al cinco por ciento del Producto Interior Bruto que es lo que hay por relaciono por comparación con otros países europeos el Gobierno sólo ofrece el tres coma sesenta y ocho por ciento Nos parece especialmente grave

Voz 0011 11:38 el PP cree que el PSOE se está comportando de manera infantil hoy de irresponsable el ministro Méndez de Vigo piensa que se están precipitando y que habría que esperar a cuantificar el coste total de las medidas del pacto

Voz 18 11:48 jugando aún no sabemos en qué va a consistir estas medidas empeñarse en poner cifras es poner el carro delante de los bueyes pero hablar de una cifra sin saber luego en qué va a consistir es una mala idea

Voz 0011 12:01 los portavoces de Educación se volverán a reunir mañana en el Congreso para analizar el nuevo escenario El PSOE ha confirmado que no Byrs

Voz 1715 12:07 la oposición está cabreada con el PP y el Gobierno por el formato que han impuesto para el pleno del día catorce sobre pensiones formato medidas de Rajoy sin votación y resorción es Mar Ruiz

Voz 1441 12:16 la fórmula elegida por el Gobierno le evitará una imagen simbólica de derrota parlamentaria ya que el pleno no votará ninguna resolución sobre pensiones tal y como pedía la mayoría de la oposición en una búsqueda de compromisos concretos no de un mero brindis al sol Margarita Robles PSOE Irene Montero Unidos Podemos

Voz 19 12:32 parece especialmente grave no puede pensar el señor Rajoy que viniendo haciendo una comparecencia de salón este tema ha terminado la comparecencia hecha a su medida a la medida de un presidente que ha vaciado la hucha de las pensiones y que insisto está permitiendo que haya millones de pensiones de miseria

Voz 1441 12:47 en nuestro país el PP acusa a la oposición de pretender una reglas de juego que le convienen y remite al Pacto de Toledo Rafael Hernando

Voz 20 12:53 ha permitido garantizar un sistema de pensiones que los mayores a pesar de la crisis sea el sector que menos ha visto importa

Voz 1441 13:01 dado la comparecencia de Rajoy será el próximo miércoles a las nueve de la mañana

Voz 1715 13:05 también hoy en el congreso comparecencia de Francisco Camps que podría resumirse con un el siempre ha sido bueno Miguel Ángel

Voz 1552 13:11 Camps afirma que no sabe cómo se financiaba el PP y que desconocía las cuentas aunque presidía las reuniones del partido en las que eran aprobadas si hubo financiación ilegal no fue cosa suya y Costa o el Bigotes mienten cuando afirman que la ordeno Camps ha provocado el enfado del presidente de la Comisión Pedro Quevedo quién le ha llamado al orden en múltiples ocasiones por sus continuas salidas de tono o interrupciones a las preguntas de los diputados

Voz 1715 13:34 en todo caso la palabra no

Voz 21 13:36 qué tal si ya está moda DEC aquí habla todo el mundo cuando quiere que a qué se debe les guste no Volvo usted intervenir hasta que

Voz 22 13:50 eh vamos a ver después de la pregunta usted puede responder es para otra cuestión se me pide la palabra y probablemente no sea la de muchas gracias

Voz 1552 13:59 Camps con tres causas abiertas dice que cree seguir teniendo el cariño de Rajoy y afirma que sigue siendo militante del PP

Voz 2 14:07 dos sucesos que hemos conocido hoy es más dramático el amor

Voz 0978 14:10 de de cuatro mujeres los cuatro mallorquinas en un accidente de tráfico en Miami así lo ha confirmado el Ministerio de Exteriores el accidente se produjo cuando se dirigían de Miami a los cayos cuando el vehículo en el que viajaban perdió el control por causas desconocidas e impactó con un tráiler

Voz 1715 14:24 Londres un español ha muerto otro está muy grave por una intoxicación con monóxido de carbono en un hotel

Voz 0978 14:28 el fallecidos también un mallorquín de treinta y cuatro años que se alojaba desde el pasado viernes en este hotel de Kensington junto a un madrileño de treinta y siete este ultimo se encuentra en estado de coma inducido en cuidados intensivos la investigación apunta a un fallo en el sistema de calefacción del hotel aunque se siguen recabando pruebas

Voz 1715 14:43 empezar Carrusel deportivo nosotros hora25 regresaremos a las diez de la noche las nueve en Canarias a través de la onda media de la página web de la aplicación móvil de la Cadena SER son las ocho y cuarto en Canarias