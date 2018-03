Hora 25 (07/03/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 cuántas mujeres en este país tienen a esta hora una mezcla de emoción ansiedad nerviosismo e ilusión cuántos hombres están organizando la agenda de mañana como se la tienen que organizar cada día millones de mujeres cuántos empresarios o directivos andan haciendo cuadrantes para ver cómo se las apaña harán mañana sin sus empleadas cuantos ocho de marzo más para asumir que sin las mujeres separa el mundo son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:26 ha vuelto

Voz 0194 00:47 hola buenas tardes es ese rumor que se siente antes de los grandes acontecimientos en cuatro horas las mujeres de este país estaremos llamadas a sumarnos a la huelga feminista convocada para este ocho de marzo mañana jueves las principales ciudades de España van a acoger manifestaciones que sepa deben multitudinarias en un día de reivindicación de un feminismo en el que no se siente cómoda la ministra de Igualdad a mí me parece una etiqueta Sami no me gusta que me pongan esta etiqueta sabios una mujer que defiendo con la misma intensidad la igualdad como la libertad en hora cinco vamos a hacer recuento de la agenda de un día al que vamos a dedicar algo más que la segunda hora del programa mañana al Gobierno trabajará a pleno rendimiento y ocupará el vacío dejado por Luis de Guindos Mariano Rajoy ha elegido a Román Escolano como nuevo ministro de Economía un perfil técnico en un ministerio para el que Rajoy quería continuidad IS sólo que preocupa sindicatos o partidos políticos Unai Sordo comisiones John Evelyn

Voz 1896 01:40 podemos vamos a evaluar en función de los actos que haga pero mucho me temo que es lo que se busca es una política de continuidad que va a generar mayor desigualdad social y que va a generar que la riqueza que se crea en este país se estén concentrando en menos manos

Voz 4 01:55 lo único que esperamos de este ministros son políticas continuistas una continuidad en las políticas que ya venía haciendo el ministro De Guindos y que por desgracia han dejado en nuestro país un rastro de un rastro de pobreza ahí de precariedad sin precedentes

Voz 1468 02:10 en Catalunya el pleno de investidura del próximo lunes está en el aire ahora que se sabe que el juez del Supremo no habrá tomado una decisión sobre Jordi Sanchez antes de ese día Pablo Llarena ha dado un plazo de cinco días a las partes para que se pronuncien sobre si debe dejar que el ex líder de la ANC acusa acuda a ese debate el propio Sánchez ha enviado un nuevo escrito al juez para pedirle que se dé más prisa en Esquerra piden un acuerdo urgente para desbloquear de una vez la situación Marta

Voz 5 02:31 Rovira necesitaremos un gobierno efectivo con un presidente efectivo con un candidato efectivo para satisfacer esta prioridad que es la de conformar un gobierno que se ponga a trabajar un gobierno que sea operativo que ponga fin al artículo ciento cincuenta y cinco que es ahora el el el artículo la decisión política que está generando un bloqueo en nuestro país

Voz 6 03:00 en el Congreso PP anda enfadado con el resto de grupos por el acuerdo que han cerrado en la subcomisión sobre financiación de partidos Pedro Olano

Voz 7 03:06 acuerdo al que se suman PSOE Podemos y Ciudadanos que busca endurecer la supervisión y el castigo los partidos que se financien de forma irregular

Voz 8 03:14 han matado la Comisión estrella de Ciudadanos Se Lan cargado la Comisión desde de calidad democrática de lucha contra la evolución ir regeneración de las instituciones democráticas la han matado hoy con esta sociedad en la que en y calidad democrática regeneración de instituciones porque no respetan lo que representamos

es Beatriz Escudero diputada del Partido Popular además el pacto educativo adelgaza a marchas forzadas Podemos ha anunciado que como el PSOE abandona la subcomisión en la que se negociaba ese pacto vamos a escuchar a Francisco Camps hoy ha renegado de su amiguito del alma

Voz 9 03:48 por qué le llamaba usted amigo del alma Ike hijo así cuadrar cuales lo fue expresar El día veinticuatro de diciembre y el presidente de estas llama a mil o mil quinientas personas estar pues puedo estar más acertado vimos afectados por las bandas latinas aquellos buena realidad vive una dinámica de para respeto

Voz 0919 04:05 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes de nuevo problemas para Fernando Alonso en los test de Fórmula uno en bombero esta mañana el asturiano dio cuarenta y siete vueltas con su Laren hasta que se rompió el motor Renault por la tarde arreglaron el coche pudo dar sólo seis vueltas recordemos que hoy tenemos jornada de Champions octavos de final partidos de vuelta se juegan las eliminatorias entre el Tottenhan y la Juve empate a dos en la ida ante el Manchester City del Basilea a los de Guardiola ya ganaron cuatro cero en el partido de ida hay también está en juego la Supercopa de fútbol de Catalunya se enfrentan el Barcelona y el Espanyol con equipos plagados de suplentes minuto cincuenta y cinco de partido empate a cero

Voz 0978 04:43 y el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes el tiempo soleado incluso radiante que ha hecho hoy en gran parte del país no se va a repetir ni mañana ni los próximos días poco a poco la lluvia volverá a tener protagonismo de hecho ya está lloviendo en él

Voz 7 04:55 tramo final del Guadalquivir en la mitad sur de

Voz 0978 04:58 Extremadura fue en Galicia antes que se acabe la jornada lloverá en el resto de Andalucía Extremadura Galicia y también el sur de Castilla La Mancha y mañana la lluvia afectará aunque en general de manera débil a gran parte de la mitad oeste y sur de la península Rubio un poco más intensa en el Valle del Guadalquivir en el Mediterráneo el Cantábrico las redes serán poco activas alguna lluvia débil al igual que en Canarias con algún chubasco aislado temperaturas que van a ser más altas las mínimas poco frío hará mañana a primeras horas durante la tarde el ambiente será más suave un ascenso en las temperaturas que será más destacable ha

Pedro Blanco ocho y siete minutos siete y siete en Canarias en menos de cuatro horas este país estará viviendo ya una huelga feminista que se espera histórica por su capacidad de movilización las primeras manifestaciones las primeras marchas de mujeres están previstas incluso para esta misma noche vamos a hacer un repaso somero al menos a la agenda de la Molina

Voz 1915 08:06 a las ocho estaba convocada la primera de esas marchas nocturnas en Barcelona bajo el lema La nit es nostra en Madrid a las nueve hay otra prevista con la consigna Valientes libres y diversas feministas hacia la huelga para mañana de la huelga de veinticuatro horas están llamados a paros de dos horas todos los trabajadores hombres y mujeres entre las once y media y la una y media por la mañana y las cuatro y las seis por la tarde a partir de las seis y media y hasta las ocho hay convocadas más de un centenar de manifestaciones para antes están organizando actividades de todo tipo desde comidas populares y Pines por toda España lectura del manifiesto de la huelga en los barrios sentada silenciosa so teatro feminista también mañana hay previstos actos institucionales en el Congreso ya que ni el Gobierno ni el PP ni ciudadanos hacen huelga Rajoy y la ministra de Igualdad Dolors Montserrat participaran en un acto del Partido Popular el

Voz 1715 08:52 España la de mañana es una de las convocatorias una huelga general en otra la que apoyan los sindicatos mayoritarios es un paro de dos horas por turno de trabajo así como en el resto de huelgas esta obliga a fijar servicios mínimos que se van a dejar sentir en algunos servicios

Voz 0032 09:06 públicos Aitor empezamos por el transporte Renfe va a cancelar un total de trescientos cuatro trenes AVE de media y larga distancia sin coste para cambios y anulaciones de los viajeros afectados los cercanías van a funcionar al setenta y cinco por ciento en hora punta y al cincuenta por ciento el resto de la jornada previsión similar para los servicios de metro y autobuses urbanos hay polémica con los servicios mínimos en Radio Televisión Española los sindicatos no han llegado a un acuerdo con la dirección para ver quién cubre los paros el comité de huelga denuncia un intento de sabotaje por la desproporción entre mujeres y hombres Teresa Rodríguez es periodista

Voz 16 09:39 hay una desproporción bastante grande creemos que ha habido una actitud de mala fe en caso dramático es el de la sección de deportes donde con una redacción de diecisiete hombres y cinco mujeres hay sólo un nombre en servicios mínimos ido mujeres

Voz 0032 09:56 ante esta situación algunos hombres de la han redacción también se van a unir a la huelga en escuelas y jardines de infancia tiene que haber al menos una persona de la dirección y un maestro por cada seis clases para garantizar la apertura del centro pero no que se vayan a dar las clases en la sanidad están plenamente garantizadas las urgencias la asistencia extra hospitalaria limita el servicio un veinticinco por ciento y las residencias o los comedores sociales van a tener el funcionamiento habitual de un día festivo esta mañana ha pasado por la

Voz 1715 10:22 esa es la ministra de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad ella es de las que dice se siente incómoda con la etiqueta de feminista

Voz 17 10:30 a mí me parece una etiqueta Sami no me gusta que me pongan esta etiqueta que vengo de una tierra justamente que es la catalana que me han etiquetado toda la vida por pensar diferente y a mí las etiquetas no me gustan porque ni las generalizaciones mañana yo misma me satisface saber que va a haber muchísimas mujeres que van a ejercer el derecho concejal de la huelga como me satisface saber que mañana van a ver muchísimas mujeres que van a ejercer el poder continuar trabajando por la igualdad

Voz 1715 11:29 mañana los hombres de este equipo les contaremos lo que ocurra en esta huelga feminista que van a protagonizar miles cientos de miles millones de mujeres más de lo mismo ese es el resumen es la esencia de la decía son de Mariano Rajoy para sustituir a Luis de Guindos ha sido un arrebato de continuidad de continuismo Mariano Rajoy fiel a su estilo editado un cambio de mayor calado ya elegido a Román Escolano es más que probable por no decir casi seguro que este nombre no les diga absolutamente nada hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones sumo perfil técnico alejado de los focos de los medios de comunicación un perfil técnico para un ministerio para el que Rajoy no quiere sobresaltos

Voz 1468 12:11 escucha zaragozano cincuenta y tres años economista

Voz 0032 12:14 número uno de su promoción Román Escolano Adese

Voz 1468 12:16 añado varios cargos en la Administración trabajó a las órdenes de Aznar en la segunda legislatura del año dos mil codirector de Economía has ido también presidente del Instituto de Crédito Oficial asesor de Javier Arenas cuando era ministro de Trabajo y consejero de la Oficina Comercial de España en Tailandia ha formado parte también de la cúpula del BBVA se le considera un hombre de confianza de Luis de Guindos de hecho el entorno del ex ministro de Economía habla de continuidad en la gestión es un hombre tranquilo y prudente dicen él se quiso escapar cuando hace tiempo le preguntaron si va a sustituir a Luis de Guindos

Voz 19 12:48 pues él no tengo opinión sobre este tema en vez de Di dieron voz a tiempo completo a mi tarea que surge de un compromiso muy claro con una labor que me parece muy importante

Voz 1468 13:04 entre las tareas inmediatas que le esperan está la privatización de Bankia la elección del gobernador y subgobernador del Banco de España que suele pactarse con el PSOE mantener el déficit público a raya por debajo del tres por ciento llegar a crear veinte millones de empleos en dos mil seis

Voz 1715 13:18 bueno el nombre de Román Escolano estaba en las quinielas así que nadie puede mostrar mucha sorpresa después de su elección desde la política en líder de Ciudadanos está quejoso porque codicia algo que tiene mucho sentido todo porque falta razón a Albert Rivera cuando denuncia que sustituir a Guindos por Román Escolano nos ha hecho perder un puesto en una institución internacional sigue Rajoy vuelve a decepcionar

Voz 11 13:42 sin hacer ese gobierno profunda que yo creo España necesita y por otro lado quitando otra pieza más de de la Europea

Voz 1715 13:48 podemos solamente al perfil elegido por Rajoy porque para el partido de Pablo Iglesias la continuidad es mala noticia revelar

Voz 4 13:54 lo único que esperamos de este ministro son políticas continuistas y que por desgracia han dejado en nuestro país un ratito de un rastro de pobreza de precariedad sin precedentes son políticas económicas que ya han demostrado que son un absoluto fracaso hay lo que exigimos al Gobierno de M punto Rajoy es que deje de nombrar ministros y se ponga de una vez por todas a cesar a los ministros que ya están reprobados por esta cámara

Voz 1715 14:20 sindicatos y patronal tienen sentimientos encontrados eso tampoco novedoso el líder de Comisiones Obreras pide que Escolano no apueste por la continuidad en ese ministerio lo pide pero lo teme el líder de la patronal valora que el nuevo ministro sepa lo que es moverse en Europa

Voz 1915 14:34 a uno y sordo lloros y vamos

Voz 1896 14:36 a evaluar en función de los actos que haga pero mucho me temo que es lo que se busca es una política de continuidad que va a generar mayor desigualdad social oraciones positiva experiencia europea que en este momento es clave para la economía española y por lo tanto pues bienvenido digamos al Ministerio

Voz 10 14:53 hora veinticinco has pinchado

Voz 11 14:57 pero aquí no sabes que un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegues tarde mira ya está aquí el taller móvil de Libia directa con mi neumático no vez Fito todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero consulta condiciones en línea directa punto com una compañía banquetes

Voz 20 15:21 después de pagarle toda la boda de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis figura maquis en vez de jamón de Jabugo le dice es que en lugar de tirantes tú te ves más con cinturón a lo que ella responde

Voz 7 15:36 porque me tienes que amargar el día más especial en el IVA papá las preguntas dosis ser padre compensa

Voz 11 15:42 persa diecisiete millones de euros el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE compensa

Voz 15 15:52 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0919 15:58 Pedro Blanco salvo un cambio Jordi

Voz 1715 16:00 Sánchez no va a saber antes del lunes y el juez del Supremo le deja asistir al debate de su investidura del juez Llarena alcanzó cinco días a las partes para que opinen sobre lo que debía hacer IS plazo acaba el mismo lunes ese día está convocado el pleno a las diez de la mañana así que en fin hagan cuentas y saquen conclusiones Javier Álvarez la libertad de Jordi le sigue en manos del Tribunal Supremo el Tribunal Constitucional le ha dado un revés al denegarle el amparo pero la última palabra la tendrá el lunes el juez Pablo Llarena después de escuchar las alegaciones de los acusadores del caso de momento el tribunal de garantías dice que dejarle libre sin haber analizado a fondo el caso sería tanto como anticipar que la orden de prisión tenía algún defecto y es merecedor de amparo si no es así para la decisión que han tomado los jueces ha sido determinante diferenciar las dos órdenes de prisión dictadas contra Jordi Sánchez el líder social presentó recurso contra la primera orden de prisión gritó Carmen Lamela y es lo que el tribunal rechaza pero Jordi Sánchez no ha recurrido en amparo la segunda orden de prisión que dicta el Tribunal Supremo por lo que los jueces no pueden pronunciarse sobre los perjuicios en sus derechos parlamentarios el Tribunal tampoco se pronuncia porque las Circus estancias añadidas que alegaba Sánchez como eso su candidatura a Presidencia de la Generalitat son ajenas al caso Hinault Se pueden analizar ahora la penúltima oportunidad sigue por tanto en el Tribunal Supremo que podría pronunciarse el mismo lunes aunque parece improbable que lo haga antes de las diez de la mañana hora de comienzo del pleno de investidura el criterio del juez Pablo Llarena ya lo conocemos y no se fía de nuevos desórdenes públicos o violencia urbana si concede permiso de salida a los imputados el independentismo y el presidente del Parlament tiene que decidir ahora qué hace se retrasa retrasan el pleno y lo suspenden si cambian de candidato por cierto que Jordi Sanchez a través de sus abogados ha vuelto a enviar un escrito al juez Llarena en el que le pide que se dé prisa que tome una decisión antes del lunes hemos escuchado en portada la secretaria general de Esquerra decía hoy que que hay urgencia que hay urgencia para que el nuevo Gobierno catalán se ponga a trabajar de forma efectiva con un presidente de efecto vivo Barcelona Pablo Tallón de momento

Voz 0032 17:58 a Cataluña insisten en que el candidato sigue siendo Jordi Sanchez no quiere ni oír hablar de ninguna opción que no pase porque el Supremo acaba autorizando por lo menos su asistencia a la investidura Josep Costa vicepresidente primero

Voz 21 18:10 nosotros no entenderíamos en ningún caso que el Tribunal Supremo ha para el lunes no hubiera pronunciado sobre la posibilidad de que el candidato a la investidura esté presente en este hemiciclo para ser investido

Voz 22 18:21 pero lo cierto es que Sánchez sigue sin tener el apoyo de

Voz 0032 18:24 de hecho su líder Carles Riera ha tenido que aclarar en Twitter que en contra de lo que ayer dijeron Junts per Catalunya y Esquerra todavía no han recibido el famoso acuerdo de legislatura esto a pesar de que la republicana Marta Rubira urge a cerrar este pacto

Voz 23 18:37 los es encontrar el acuerdo para satisfacer nuestra máxima prioridad que es la de recuperar un gobierno un gobierno efectivo un gobierno al servicio del interés general de todos los ciudadanos de Cataluña

Voz 1468 18:48 yo a medio camino entre lo político y lo judicial

Voz 0032 18:51 corren y el grupo de Catalunya se han reunido con el abogado de Sánchez para estudiar la estrategia de los próximos días

Voz 1715 18:57 hoy les estamos contando parte del contenido del informe elaborado por la policía a partir de cientos de documentos que los Mossos querían destruir que contenían datos por ejemplo sobre las labores de vigilancia y de espionaje al que sometieron a políticos o representantes de organizaciones civiles Terradillos buenas tardes

Voz 0125 19:13 buenas tardes entre los vigilados el que era ministro del Interior Jorge Fernández Díaz políticos del Partido Popular como la que fue presidenta del PP en Cataluña Alicia Sánchez Camacho a la que colocar una furgoneta en una plaza de parking frente a su domicilio durante unos meses hubo seguimientos a asociaciones como sociedad civil catalana y abogados como a Josep Maria Fuster Fabra abogados Indica el de los Mossos finalmente ese controló los movimientos de una persona del entorno del que fue jefe del Gabinete del presidente del Gobierno Jorge Moragas Hidum fiscal antidroga que acudieron a la boda Marruecos del hijo de una persona de confianza del rey Mohamed VI según esta nota el fiscal increpó a la persona de confianza de Moragas porque según él las directrices que les habían dado los fiscales para el caso de que se proclamase la duda eran bestias politizadas esto es textual y en concreto según este documento se pedía prisión provisional para Junqueras para todos aquellos miembros del Gobierno que llevasen a cabo la declaración unilateral de independencia

Voz 24 20:10 el Congreso el Partido Popular se ha quedado al margen del resto de grandes partidos en el acuerdo sobre la financiación de los partidos políticos PSOE Podemos y Ciudadanos han acordado un texto

Voz 1715 20:19 en resumen propone medidas para endurecer los controles para agravar el castigo por la financiación irregular de formaciones políticas marrón

Voz 1441 20:27 si la oposición critica el desmarque del PP de un acuerdo de setenta y cinco puntos que pide desde limitar las donaciones a las fundaciones de los partidos políticos a que estos asuman la responsabilidad patrimonial por los delitos cometidos por sus cargos orgánicos y públicos Artemi Rallo del PSOE e Ignacio Prendes de ciudadanos creen que esto demuestra la falta de voluntad de regeneración política de los populares

Voz 11 20:49 pues no se da cuenta de que no puede imponer su voluntad de que desde luego en este tema hay una mayoría parlamentaria que demanda cambios significativos la legislación de financiación de partidos en el régimen electoral

Voz 25 21:00 en un partido como el suyo tiene que abordarlo

Voz 11 21:03 cables lo están pidiendo pero que incluso sus propios

Voz 25 21:05 son afiliados desde luego sus votantes el PP

Voz 1441 21:08 su parte acusa a la oposición de haber querido imponer un trágala con un documento no consensuado Beatriz Escudero

Voz 8 21:13 sólo sirve para ellos una mayoría luego seguido con una sociedad entre Ciudadanos Podemos IU y PSOE no quieren mejorar absolutamente nada

Voz 1441 21:21 el informe que propone también primarias en la elección de candidatos a Presidencia del Gobierno CCAA de grandes ciudades o la paridad en los cargos orgánicos de los partidos se elevará al Pleno del Congreso la oposición quiere convertirlo en una reforma Alexis andina

Voz 1715 21:34 habrá hacemos avance de intenciones pero antes una de espías son los investigadores han confirmado esta tarde que el ex espía ruso y su hija ingresados en estado crítico desde hace días en un hospital de Londres fueron atacados con una agente nervioso

Voz 10 21:48 la informaciones de Begoña Arce Londres

Voz 0273 21:52 ya es oficial lo ocurrido en Sol el domingo fue un intento de asesinato el objetivo era acabar con el antiguo espía ruso Serge y su hija Giulia la sustancia utilizada fue una agente nervioso según ha revelado esta tarde el jefe de la policía antiterrorista de Scola

Voz 26 22:08 ya es decir ring soy cien resumen Nos enfrentamos a un incidente grave un intento de asesinato por la administración de un agente nervioso estas dos personas como saben permanecen en estado crítico en el hospital y además

Voz 0194 22:21 un agente de policía que fue de los trenes

Voz 26 22:23 los en responder al incidente está también en estado grave en el hospital al príncipe se

Voz 0273 22:30 Giuly el riesgo de contaminación en el centro de sol Bree es muy leve pero el trabajo allí de los agentes llevará aún varios días el mando de la Policía ha pedido al público que entregue cualquier material vídeos por ejemplo que considere que puede ayudar a dar con quiénes perpetraron este intento de asesinato el Reino Unido ha advertido que si se demuestra la complicidad del Kremlin en el envenenamiento la respuesta será contundente

Voz 7 22:57 a las nueve en la segunda hora del programa Hora Veinticinco reúne hoy a mujeres y a los oyentes en las obras que preceden al ocho de marzo

Voz 1880 23:05 la Pedro llenamos el estudio en estas horas previas a la convocatoria de huelga del Día Internacional de la Mujer queremos que sea un tiempo de radio en el que sean ellas las que hablen entrar mujeres de distintas edades de distintas condiciones sociales de distintas procedencias con distintas formas de pensar y de hacer hoy hablaremos todas porque mañana en la radio las chicas nos callamos y además tendremos música en directo la de Maika site la cantante de frío que así debió suena

Voz 2 23:47 bordo de socorrida

Voz 7 23:53 de las nueve de la noche desde las diez hoy en realidad quizá un poco más tarde de las diez de la noche la información del día el análisis hemos convocado la tertulia Milagros Pérez Oliva María Esperanza Sánchez y a Berna González Harbour Éstas son para las claves

Voz 0283 24:08 la gran novedad de este ocho de marzo es que habrá un nueve de Mar por primera vez un tenemos un horizonte de esperanza para un mundo que no cambiará rápidamente pero que señalará con más valentía las carencias IS será el camino del cambio no se trata de que los hombres bajen los sueldos para que nosotras los subamos sino de que la igualdad sea una obligación moral ilegal no se trata de maquillar el dominio masculino unos puestos de poder sino de cambiar el propio Rajoy se acaba de enterar y ha dejado colgadas de la brocha sus políticas tanto el PP como ciudadanos como algunos han sido obispo de San Sebastián han perdido una oportunidad de oro para sumar en la foto pero están a tiempo a la llamada de la historia el largo nueve de marzo que empieza el viernes todos serán bienvenidos

Voz 16 24:55 ocho veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 15 25:09 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 25:21 buenas tardes Madrid se prepara para el ocho de marzo para mañana además de los paros y la huelga hay convocadas ciento veintiséis manifestaciones en toda la comunidad para reivindicar la igualdad la de mayor asistencia es la que recorrerá el tramo entre Atocha y Plaza de España y a menos de veinticuatro horas para la cita colectivos como la Fundación entre dos están poniendo en marcha puntos de cuidados por toda la ciudad para ayudar a las mujeres en La Ventana de Madrid hemos hablado con su portavoz con olvido López que confiaba en que esta huelga suponga un punto de inflexión

Voz 11 25:48 cada vez hay más conciencia

Voz 16 25:51 de las mujeres sobretodo de todo el trabajo invisible que hemos hecho yo creo que la sociedad en general está tomando más conciencia cuando hay más conciencia hay más posibilidad de hacer presión para que las políticas cambie no sé si es el punto de inflexión ojalá

Voz 0194 26:05 en La Ventana de Madrid hemos hablado también con Pilar de los Ríos presidenta de la Asociación de Directores de Institutos de Madrid que se ha reunido con la alcaldesa de Madrid otras directoras de colegios de la capital de los ríos se mostraba preocupada por el aumento del machismo entre los adolescentes

Voz 27 26:19 no sabemos muy bien por qué pero a nivel social veíamos que quita a nuestros adolescentes en ocasiones tenían un comportamiento que no era un poco machista que habíamos pensado como un paso para atrás después

Voz 0194 26:34 desde días diciendo esto

Voz 16 26:35 ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa

Voz 0194 26:39 hoy Cristina Cifuentes ha negado que dijera lo que dijo que mañana hará una huelga a la japonesa un intento de rectificación de la presidenta madrileña después de que ayer Mariano Rajoy asegurara que no se reconocía en esa llamada trabajar más horas de lo normal como hicieron la propia Cifuentes o la ministra García Tejerina

Voz 16 26:54 lo que he dicho porque luego leído muchas cosas y entonces he leído en algún sitio que yo había dicho que yo proponía una huelga a la japonesa para mañana yo quiero aprovechó la la oportunidad a declarar que jamás he dicho eso

Voz 0194 27:07 hay más noticias de este miércoles pero antes vamos a conocer el estado de las carreteras de la región DGT Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 28 27:14 muy buenas tardes pendientes en la A cuarenta y dos un alcance que está generando fuertes retenciones en Getafe en ambas direcciones otro accidente en la M cuarenta y cinco provocar también complicaciones en dirección a la A tres dificultades centrada Madrid helados en el cruce con la M30

Voz 29 27:31 por una avería de la A6 a la altura ante

Voz 30 27:33 cortarte ella apoya por último círculo

Voz 28 27:36 Dion intensa en la A6 en Majadahonda y El Plantío tendrá de esta lista

Voz 15 27:42 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 27:48 ocho y veintiocho por primera vez un empresario implicado en la trama Púnica señala Esperanza Aguirre se trata de José Luis Huerta propietario de una de las empresas clave de la trama información de Miguel Ángel Campos

Voz 1552 27:58 es más sobre el contenido de la confesión del ex gerente de Warner Music José Luis Huerta fuentes jurídicas consultadas por

Voz 1715 28:04 la hacer sostienen que ha afirmado que el gerente

Voz 1552 28:07 de siempre de Aguirre en el PP de Madrid Beltrán Gutiérrez le pagó cincuenta mil euros parte negro y la otra con facturación falsa para la contratación de Iguana Tango y Azúcar Moreno en el mitin final de campaña de las elecciones municipales y autonómicas de dos mil siete acto que fue celebrado en el Palacio de Deportes de Madrid y en el que interviniera a los candidatos Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre arropados por Mariano Rajoy Huerta ha dicho que tras años de retrasos en el cobro Granados le dijo que fuera a ver a Beltrán YSL pagó treinta mil euros con una factura falsa de otros veinte mil en negro el testimonio de arrepentido es considerado verosímil por fuentes jurídicas consultadas preciso y espontáneo corrobora las investigaciones

Voz 1915 28:49 la Fiscalía ha citado a partir del próximo lunes a cuatro trabajadores de Metro de Madrid por el caso de amianto en las instalaciones lo ha adelantado el diario punto es la llamada se produce después de que la Inspección de Trabajo era un proceso sancionador a la empresa con una multa de ciento noventa mil euros que llevará el caso al Ministerio Público para determinar si pudo cometerse algún delito de hecho la Policía Judicial ha estado inspeccionando la red en las últimas horas y metro identificado ya noventa trenes en circulación que pueden tener amianto lo recoge un listado que la propia dirección del suburbano ha remitido a los trabajadores para evitar que manipulen o reparen esos vagones Thomas Matías UGT

Voz 30 29:21 al aparecer una fibra en el taller una tieso

Voz 31 29:24 estas que podía contener a organizar tío que que si es que una vez analizada pues

Voz 30 29:29 todos los trenes susceptible de llevarla sobre todo no tocar en ese Cop de ese contrato a una empresa de fuera que los está revisarlo como resultado José claro estos ha descubierto este año ha dicho que no hoy en ninguna pite bueno

Voz 0194 29:41 no llegamos a las ocho y media con diez grados en el centro de la capital Sirera veinticinco adiós

Voz 15 29:47 hora veinticinco Madrid

Voz 32 30:00 a las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 11 30:07 en cinco deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 7 30:12 Diego buenas tardes años tú sabes que nuestro contestador del programa son contestados operativos

Voz 0919 30:18 ah sí diariamente a un montón de gente hablar de deporte sí pero mira lo que nos hemos encontrado hoy os lo queremos dedicar a ti y a todas las compañeras generados es en la Cadena Ser

Voz 33 30:28 hola Gallego ellos mira que lo mismo que critico como soy tan criticó una pero lo mismo felicito el hecho de momento las Laser tiene mi felicitación y reconocimiento con lo bien que está llevando el tema de la huelga el tema de la mujer made in canta e me encanta así que eso hay que hacerlo hay que hacerlo sola porque es un mérito claro bueno ellos corazón me ha dado

Voz 6 31:00 pues bueno por muchas gracias vamos a hacerlo sonar nosotras no son haremos mañana profesión en ella

Voz 22 31:05 el placer trabajar con gente como Gozón

Voz 0919 31:07 hasta luego vamos con el deporte ya sabes que Fernando Alonso ha vuelto a tener problemas esta mañana con su Mclaren dio cuarenta y siete vueltas y se rompió el motor Renault por la tarde Se lo han arreglado y ha dado seis vueltecilla algo es algo vamos a ir con la Champions porque enseguida vamos a estar en la previa de las dos eliminatorias que se juegan hoy entre el Tottenham y la Juve el City el Basilea después del gran triunfo de Real Madrid ayer en París ante el PSG pero tenemos fútbol en directo el juego se está disputando la final de la Supercopa de Cataluña ella se enfrentan el Barça y el Espanyol igualdad máxima ahora mismo Adri Alves

Voz 3 31:46 hola Gallego qué tal muy buenas tardes pues si estamos en el minuto ochenta y tres de partido de momento se mantiene el empate a cero en el marcador entre Barça y Espanyol en el Barça han sido titulares los ocho jugadores del primer equipo que ha convocado Valverde para este partido entre ellos sus manden velé que ha tenido buenas ocasiones pero no ha decidido bien en los últimos metros la mala noticia qué Denis Suárez se ha retirado lesionado al final de la primera parte tiene una lesión en el abductor de la pierna izquierda y le van a hacer más pruebas para conocer el alcance exacto de esta lesión también ha tenido problemas físicos Dídac Vilà el jugador del Espanyol en un partido que hay muy buen ambiente aquí en el campo de Lleida y también en el palco del estadio Elena de Diego qué tal muy buenas tardes

Voz 34 32:26 hola Adriá pues si el partido aquí en la grada ha sido una fiesta más de diez mil quinientas personas llenan el Camp d'Esports de Lleida la mitad de ellos niños a los que se le ha regalado entradas desde la Federación y en el palco como decías están la mayoría de representantes de la CUP

Voz 16 32:40 hola del Barça entre ellos Guillermo Amor Robert

Voz 34 32:42 Hernández híper Segura también los vicepresidentes del Espanyol los seleccionadores catalanes Gerard López y Sergio González

Voz 3 32:48 bueno bueno estamos viendo un partido bastante abierto con ocasiones para los dos equipos pero es un derbi descafeinado nada que ver con los cuatro derbis anteriores de Liga y Copa que hemos visto ya esta temporada estamos en el ochenta y cuatro de partido de momento gallego Barça cero Español cero en la Supercopa de Cataluña esto

Voz 0919 33:06 termina así prorroga o penalti directamente penaltis directamente bueno pues luego contamos cómo termina el partido del que se me ocurre decir una cosa que bonito es que haya niños en el fútbol y no ultras ojalá esto sirviera de ejemplo para lo que tenemos que hacer en el deporte Rey de aquí en adelante bueno ya hemos escuchado mensaje al principio de Huff si queréis algún otro venden

Voz 35 33:30 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 16 33:45 hola Jesús buenas tardes llamo para decirte que estoy muy contenta por lo de ayer porque tú creo que cuando el debate aquel creo que dijiste que iba a pasar el París pues fue te equivocas este

Voz 0919 33:57 ya

Voz 16 33:57 les dimos una paliza pero buena eh así tenemos que seguir siempre con este ánimo y con este espíritu con estas gana oye sabes que te digo el otro día estuve viendo a estos serán allí en el programa en que fui a ver el partido del Athletic Barcelona me lo pasé de primera pero techo mucho mucho mucho de menos y sabes que te lo digo de todo corazón venga un abrazo muy fuerte un beso ir ya por tanto te felicitaré que ya te queda menos adiós un beso

Voz 35 34:24 Bassam de Hora veinticinco Deportes se insta a cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 10 34:35 ya queda menos para cumplir años que nadie piense otra cosa o eso esperamos

Voz 0919 34:50 tras el golpe en la mesa que dio ayer el campeón de la Champions en París derrotando y apabullado al París Saint Germaine en el Parque de los Príncipes hoy dos nuevas eliminatorias de octavos de final Partidos de vuelta vamos a ver cómo salen los equipos por ejemplo en el gran partido de la noche Tottenhan Juventus dos a dos en la ida cómo salen los italianos como sale Pochettino Óscar Egido buen

Voz 1643 35:11 hasta ahora tengo muy buenas en el Tottenham porque una apuesta por son eje aún asumir que viene marcada dos dobletes en Liga los ingresos de confiar en que su estadio siga siendo un fortín después de haber ganado la fase de grupos al Real Madrid al apoya el Dortmund donde Ham ningún partido en casa en lo que llevamos de Liga de Campeones en la Juventus Allegri sale con tres centrales con que el IMI Bennati Barzani además vuelve de bala que no jugó la ida por lesión también vuelve Higuaín casado dos lesionados en la Liga Higuaín recordemos

Voz 1715 35:37 fue trataban la ida marca goles

Voz 1643 35:40 falló un penalti son baja van Yuki

Voz 0919 35:43 en la otra eliminatoria todo decidido en la ida el City ganó en Basilea cero cuatro supongo que hoy Guardiola pondrá a muchos de los no habituales en este encuentro de vuelta

Voz 1643 35:51 sí eso un trámite para el equipo de Guardiola que aprovecha para Rotary para dar descansos juega Foz de un chaval de diecisiete años al que Guardiola le tiene mucha fe Ike marcó contra España en el Mundial sub diecisiete en la India con la selección de Inglaterra además es titular Claudio Bravo la portería en noticia porque Chile no sólo a juegan la Copa también es Touré que no juega desde el pasado nueve de enero ante el Bristol hace ya dos meses sí que es titular Laporte descansan Walker Otamendi Agüero Darwin

Voz 0919 36:19 en nueve minutos más Champions hacemos una pausa vamos con la resaca dulce hija eufórica del Real Madrid ayer en París

Voz 0919 37:49 del minuto uno al minuto noventa Madrid fue superior ayer al París Saint Germain en el Parque de los Príncipes los franceses sin Neymar no tuvieron apenas imaginación y el Madrid con ese cuatro cuatro dos equilibrado con Asensio y Lucas dominó el partido ni siquiera sufrió salió con peligro y pudo haber conseguido un marcador mucho más abultado se celebró en el vestuario del Real Madrid como si se hubiera ganado un título hemos visto imágenes de Zidane abrazando uno uno a sus jugadores a todos menos a Gareth Bale que cuando pitó el árbitro el final del partido en vez de quedarse con el resto de compañeros a celebrar en el centro del campo y agradecer a los aficionados enfiló el túnel de vestuarios así que no le vimos en la fiesta en el césped ni en la fiesta en el vestuario pero no nos engañemos el Real Madrid ayer no ganó ningún título simplemente se metió en cuartos de final de la Liga de Campeones y eso quería decir el capitán Sergio Ramos después del partido el resultado ha sido muy justo Real Madrid se vuelve a reivindicar como como equipo en esta competición y ojalá noni ante estábamos eliminados ni

Voz 39 39:00 ni mucho menos hemos ganado nada se ha dado un paso importante ahora toca el sorteo de cuartos si un pasito más que nos acerca al objetivo pero tampoco vamos a sacar pecho porque ha hecho un una grandísima eliminatoria repito como como he dicho antes pero bueno queda muchísimo

Voz 0919 39:16 conclusiones después del partido como es el día después expiran el gran triunfador es Asensio la alineación de ayer tiene consecuencias en lo que queda de campeonato de Liga ahí de temporada Javier Herráez buenas tardes

Voz 22 39:31 qué tal Gallego muy buenas tardes pues un poco de todo evidentemente los meritorios mal llamados meritorios porque Lucas Vázquez Asensio merecían jugar Zidane se dio cuenta de los puso Jan rendido al cien por cien van a tener sus minutos pero claro tampoco se va a olvidar Zidane de hombres como Luka Modric o Toni Kroos que seguro van a volver a jugar de titulares en cuartos de final pero que se anden evidentemente con la mosca tras la oreja porque estos han llegado para quedarse en cuanto a lo que hizo Gareth Bale lo ha resumido tu perfectamente el que sólo perdió fue él el Madrid ahora ya no necesita Gareth Bale se quiere sumar a la fiesta pues será uno más IVE Benzema bueno pues no tuvo su noche en lo deportivo pero va confía en el técnico francés e Zinedine Zidane el asunto del galés le gusta lo que hizo ante el Getafe haya ese mosqueo porque no jugó y bueno pues se dirigió a los vestuarios sin festejar con sus jugadores sus compañeros y su afición lo que fue el éxito ante el Paris san Germain un equipo con mayúsculas el Real Madrid en el club gallego te digo que hay satisfacción primero porque ha eliminado al París Saint Germaine el equipo que ha desbancado para todos el que ha roto la banca este pasado verano doscientos veintidós millones por Neymar ciento ochenta por en papel cuatrocientos millones de euros para luchar por la Copa de Europa y el Real Madrid el vigente campeón tres de las cuatro últimas competiciones son para ellos han conseguido vencerle es una victoria moral creer en el club que el juego lo han recuperado y que a partir de ahora la imagen va a ser otra el Real Madrid va a pelear por la Champions veremos lo que ocurre veremos el sorteo

Voz 0919 41:10 estos de final y mientras tanto el proyecto del París Saint Germaine a juicio la prensa francesa es bastante cruel bueno la prensa mundial en general es bastante cruel con el proyecto del París Saint Germain Paco Hernández titulares que deja la victoria del Real Madrid ayer

Voz 40 41:25 el Équipe todo esto para nada el PSG no dio la impresión de las de ser una amenaza en ningún momento muchas giras para Unai Emery en Francia en dan por terminada la etapa

Voz 10 41:33 del entrenador español y valoran las déficit decisión

Voz 40 41:36 los de Zidane que le hizo salir victorioso muchos elogios para el entrenador del Real Madrid que diferencia a Zidane de otros entrenadores se pregunta L'Équipe responde que menos dependencia del dinero que Guardiola más calma que Simeone y menos conflictivo que José Mourinho Le Parisien son muy duros con el conjunto francés al que califican como un equipo pequeño de Europa en Le Figaro aseguran que esta eliminación puede ser el desenlace de la etapa de Unai Emery que podría tener los días contados en el banquillo del conjunto francés después de perder contra el Real Madrid que apagó dicen el sueño de un pequeño pez

Voz 0919 42:05 EFE palos para el Paris Saint Germaine que se queda fuera de la Champions ya sabes la próxima semana el Barça jugará con el Chelsea uno uno en la ida y la vuelta en el Camp Nou parece que Andrés Iniesta puede incluso llegar a ese partido IES Villa rendirá la próxima semana visita a Old Trafford para jugar ante el Manchester United de José Mourinho cero cero en la ida ojalá la próxima semana tengamos también clasificados a los azulgrana ya los sevillistas y mañana Europa League los dos equipos que nos quedan vivos en la competición juegan los partidos de ida de octavos de final el Atlético de Madrid recibe en el Wanda Metropolitano al Lokomotiv de Moscú vamos a conocer la convocatoria si la hay en el Atlético y que ha dicho en la previa el Cholo Simeone en rueda de prensa Pedro Fullana buenas tardes

Voz 41 42:49 qué tal Gallego muy buenas bueno pues el objetivo es conseguir un buen resultado mañana en casa para viajar a Rusia tranquilo la semana que viene sin va a apostar por el once de gala con sólo dos novedades la entrada de Correa en el centro del campo por Gabi

Voz 0919 43:01 idea Juanfran en el lateral derecho por ver sale cola como

Voz 41 43:03 la teoría todavía no es oficial pero Savic es el único lesionado así que ya recordamos que el Atlético Madrid tiene diecinueve jugadores se cae Savic ya tiene la lista de dieciocho definitiva de

Voz 10 43:13 Pablo Simeone y el técnico que esquiva hablar de favoritismo la Europa League defiende sobre todo su proyecto a capa y espada

Voz 42 43:20 seguro que tenemos que mejorar seguro que podemos mejorar y seguro que nosotros mismos nos nosotros exigimos para para seguir mejorando como equipo pero no tengo ninguna duda de que hace seis años que estoy en el club cielos el mejor que pudo haber pasa que tengo cada día en la televisión y más jugador

Voz 9 43:40 Simeone que ya suena como posible futuro dentro

Voz 0919 43:44 dos del París Saint Germaine ya que Emery está completamente sentenciado después de lo de ayer me cuentan que Emery el año que viene podría ir a la liga china de del asunto ultras que se esperaba los del Lokomotiv son peligrosos y demás todo tranquilo por ahora en el entorno del partido no en Madrid Pedro

Voz 41 44:03 sí es un partido declarado de alto riesgo porque evidentemente cosiendo de Europa League enfrente un equipo ruso así ha sido declaró van a llegar cuatrocientos trece aficionados con la viajar desde Rusia quince de ellos son los potencialmente radicales peligrosos

Voz 0919 44:17 gracias y el Athletic de Bilbao juega mañana a la ida de los octavos de final en Marsella ante el Olympique vamos a ver cómo prepara el partido y que ha dicho el Cuco Ziganda en la previa en una competición donde se juegan mucho ya que en la Liga la trayectoria del Athletic es muy muy irregular Martín buenas tardes hola Gallego muy buenas

Voz 0838 44:37 Aritz Aduriz es la principal duda está ahora tiene un proceso febril ha viajado esta mañana pero no ha entrenado esta tarde un encuentro que terminó hace unos minutos en el Pérez dron mañana decidirán si juega o no el delantero del Athletic preocupa el césped está mal preocupa al Atleti lo decías muy irregular preocupa el Olympique de Marsella el lo han veinte al de momento y que siga así tranquilidad y escucha Ziganda yen los detalles que pueden marcar esta eliminatoria todos sabemos que este tipo eliminatoria

Voz 35 45:02 las cualquier cualquier detalle de estrategia despisté Buendía Ecuador en cualquier decisión que pasa alrededor del partido

Voz 11 45:11 puede influir en el en la elimina

Voz 35 45:13 tory hay el estado anímico de la confianza que puede coger un equipo puede encajar el otro pues pues va va influir

Voz 0919 45:21 ah bueno vamos a ver cómo nace mañana Athletic por cierto Iván ahí también en Marsella los ultras tienen mucho protagonismo el partido tiene peligro ha viajado mucha gente del Athletic pues te cuento que son cerca de doscientos no han viajado los borregos así que

Voz 0838 45:35 principio tendría que haber tranquilidad preocupa más la

Voz 0919 45:38 vuelta gallego preocupa más el partido en Bilbao pero momento aquí en Marsella Llesta hora incidencia ninguna deporte indirectos está disputando la final de la Supercopa catalana el partido entre el Espanyol y el Barcelona ha llegado al minuto noventa con empate a cero y ahora mismo lanzamientos desde el punto de penalti el primero lo ha marcado para el Barça Alcácer el primero del Espanyol lo ha fallado Darder vamos a ver quién se lleva finalmente esta Supercopa de Cataluña tenemos también baloncesto en directo en la Champions ahí jo de partido de rivalidad española entre el UCAM Murcia ya el Iberostar Tenerife hasta allí nos vamos a Andrés De Gea como está buenas tardes

Voz 43 46:18 hola muy buenas tardes desde Moldavia

Voz 30 46:22 el partido e ir a entrar el UCAM Murcia campeón de esta competición podéis así cada vez que vuelvo el Palacio de Deportes con exprés en este caso la aquí es bueno Hypo amarillo Rennes tantos veinte por al final de la primera el primer cuarto dos minutos exactos son el marcador nuestro conjunto de mucha pero ojo porque se refiere siervo van por delante pozos Prometeo a hasta ocho esa persona es roja fondos muy molestos con el arbitraje de los colegiados en el partido de hoy hay que tener en cuenta que ha sido hoy hay una huelga el próximo miércoles de momento a los cincuenta partidos del primer cuarto dice se acercan el marcador cuando se Iberostar Tenerife bien