Hora 25 (07/03/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

seis feminista desde que mi madre dependiente dependiente de mi padre desde que se casó Nos insistió a mi hermana y a mí en que fuéramos independientes mi padre también no sedujo en ello sigo siendo feminista a pesar de que ya soy independiente porque el feminismo no es una etiqueta porque es el principio de igualdad entre hombres y mujeres y el movimiento que lucha por ello pero no igualdad tal en todo en casa en el trabajo en el sueldo en el acceso a los puestos directivos en la forma cómo se vive la vuelta a casa en una noche solitaria en la posibilidad de poder vestirse como una quiere iguales en el efecto de un no dicho otra persona iguales en absolutamente todo pero estamos muy lejos de esto un día pensamos que porque nuestras abuelas habían conseguido el voto porque nuestras madres consiguieron abrir una cuenta corriente sin el permiso de su marido porque conseguimos divorciar sin que se nos tachaba de adúlteras y pensamos que por todo ello que lo habíamos conseguido pero nos hemos puesto a mirar y a mirar no se ha dado cuenta de que no existe tal igualdad que cobramos menos

infrarrojo presentadas en las instituciones en empresas y organismos que seguimos teniendo miedo a volver a casa por las noches o lo que es peor que tenemos miedo por nuestras hijas que seguimos teniendo miedo a que nos maten porque no siguen matando que seguimos siendo nosotras quiénes cuidamos mayoritariamente de nuestros hijos de nuestros dependientes que la pobreza sigue siendo sobre todo femenina tenemos más empleos temporales y precarios así que hay que seguir siendo feminista y por eso voy a hacer huelga mañana por mí por nosotras por nuestras hijas por nuestras madres por todas aquella es que no van a poder hacerla por miedo por imposibilidad incluso por las que no quieren hacerla porque no se reconocen en la desigualdad espero que puedan aprovecharse de nuestros logros y estoy convencida de que esto ya no hay quien lo pare y quién no quiera entenderlo tiene un serio problema Se va a quedar atascado en la historia les pido que nos escuchen y nos entienda y luego se den cuenta de lo equivocados que estaban ya los partidos que no se apropien de nuestra huelga porque no va de ideología el feminismo no tiene ideología más allá de la que tengamos cada una de nosotras mañana y estoy convencida de que esta vez lo vamos a conseguir porque somos muchas somos más que nunca

al sacarla a voces lo que queremos hacer las mujeres en este especial de Hora veinticinco esta noche mañana la radio no van a sanar nuestras voces no vamos a estar pero hoy en las horas que nos quedan de programa en las horas que faltan para que comience esa jornada de huelga del ocho de marzo vamos a escuchar a mujeres de todo tipo condición Herat situación los micrófonos de la SER está abiertos para ellas están abiertos para vosotras hemos montado una reunión en el estudio que también está lleno de público éste va a llenar todavía más en cuando superemos el problema del control de seguridad de abajo de Gran Vía XXXII un público mayoritariamente de mujeres para conocernos para saber cuáles son nuestros problemas nuestras vidas nuestra idea de feminismo o nuestras razones para ir o para no ir a la huelga Sara vítores buenas noches

Voz 1880 03:43 Ángels buenas noches la mesa está llena creo que nunca

Voz 0194 03:45 bueno nunca nunca arreglamos algún micro supletorias ir

Voz 1880 03:48 más ocho mujeres que vamos a ir conociendo poco a poco íbamos a empezar por Raquel Soto ella tiene sesenta y siete años está casada tiene una hija lleva toda la vida en la lucha feminista ahora pertenece a la Asociación de Mujeres Progresistas derretir

Voz 5 04:01 de Madrid Raquel muy buenas noches buenas noches porque toda la vida en la lucha feminista

Voz 6 04:07 bueno yo soy una mujer que desde muy joven

Voz 7 04:12 me tuve que una familia numerosa seis hermanos y desde muy jovencita tuve que trabajar por lo tanto siempre fui independiente por lo tanto era ya era desde muy jovencita era una joven rebelde ya mi madre me decía que era un rebelde sin causa pero con Causa in cuando me incorporé al trabajo vivíamos en el franquismo no había democracia las jóvenes teníamos que conseguir los anticonceptivos

Voz 4 04:46 ilegalmente

Voz 7 04:49 eso a las jóvenes hoy les parecerá increíble verdad pero eso pasaba un teníamos que ir a centros que se crearon de prevención que eran ilegales que los creo la doctora Elena Arnedo eran ilegales es decir todo era ilegal no había democracia entonces nuestro primer objetivo fue la democracia y en la democracia nos encontramos con el feminismo muchas mujeres de mi edad

Voz 0194 05:19 es muy diferente ese feminismo de del franquismo que proviene de las que estamos aquí sólo tres mujeres hemos vivido el franquismo que eres tú y María Ángeles Carredas saludara yo misma es muy diferente ese feminismo al feminismo de Ahora o el feminismo es feminismo

Voz 7 05:33 bueno yo creo que el feminismo es feminismo lo que pasa que entonces el feminismo tenía que conseguir desde poder expresarnos la la lucha por la por la despenalización de los anticonceptivos

Voz 6 05:52 la lucha por

Voz 7 05:55 el aborto sea en la lucha por todo porque no había ningún derecho Joy las jóvenes encuentran que todos esos derechos los hemos conquistado Istán en la ley otra cosa si la ley se aplica pero entonces fue muy duro porque fuimos muy valientes sabíamos lo que queríamos sabíamos que queríamos estará la sociedad hoy hay otros planteamientos en torno a la igualdad pero nos costó mucho y las que éramos política Jam limitábamos políticamente y éramos sindicalistas no sabes lo duro porque eran muy machistas

Voz 1880 06:25 no es de las que habla Raquel Soto como Andrea Marín que está a su lado ella tiene dieciséis años hace primero de bachillerato de Ciencias sociales idea dice que todos los feminista que es lo ha mamado de su madre y que en el instituto sí que debe

Voz 0194 06:38 comportamientos machistas Andrea muy buenas noches que te ha enseñado tu madre de feminismo

Voz 8 06:44 fui Mi madre me están separadas así que mi madre es practicamente la mujer que malcriado hay yo creo que lo que más me ha enseñado esa que lo que una mujer quiere lo puede contar

Voz 7 06:56 seguir

Voz 5 06:57 qué es lo que ha hecho ella y tubos comportamientos machistas en tus compañeros

Voz 8 07:01 sí sobre todo lo que viene siendo con el humor negro es decir yo creo que el humor hace que el machismo sigue existiendo porque si tú estás de risas con un amigo tuyo ir de repente les dice estás corriendo como una mujer era una mujer vete a tu casa fregar o cosas comportamientos así tú te estás comportando como un hombre machista Easton completamente es que hoy en día hay amigos míos son conocidos míos que esto

Voz 0194 07:32 teniendo tú hablas de el embrión como también

Voz 5 07:34 en que es el embrión fue es el embrión no es cuando una mujer se siente superior a un hombre

Voz 8 07:43 hay hay muchas veces que los niños de mi edad por lo menos a las mujeres que defendemos el feminismo nos llaman embrión

Voz 5 07:51 las tenéis mucho debate en el colegio en el instituto sobre esto

Voz 0194 07:56 la cuestión es el tema que no se puede tratar incluso

Voz 5 07:59 no se puede tratar en clase no no se puede tratar con los compañeros no suele tratar con los compañeros de clase con los chicos o con los chicos y las chicas con estilo yo creo que se sienten atacados mareantes

Voz 1880 08:13 les Galván está al lado de Andrea tiene sesenta y siete años ellas

Voz 5 08:17 la jubilada es bióloga aunque nunca ejerció

Voz 1880 08:20 Madre de dos hijos está separada dice que militaban en feminismo antes de ser madre que después claro cuidando los niños ya no tenía tiempo para militar en el feminismo María Ángeles muy buenas

Voz 0194 08:28 tal buenas noches desmadre el feminismo que pasa que se queda en casa

Voz 1 08:32 no no ha dado con los pañales a ver el feminismo es eso nunca se puede caer en el feminismo está en casa desde el principio pero el que tengas hijos no te hace que te cambió la mente lo que pasa es que quizás se te abre más todavía el feminismo es una forma de comportarse además es que nosotros tenemos que tener en cuenta que los derechos de las mujeres son derechos democráticos sea es que el feminismo es democracia por eso siempre decimos no hay democracia sin feminismo claro no hay democracia sin derechos de la mitad de la puesta en igualdad sin igualdad no hay democracia claro es que además un derecho fundamental como es el derecho a la vida y a la integridad física pues es un derecho que todas las semanas por lo menos se conculca para las mujeres cada semana hay una muerta si en vez de ser mujeres fuera el otro colectivo yo qué sé afroamericanos o abogado eso fontaneros diríamos qué horror qué está pasando aquí que toda la semana el de un fontanero pero cómo muere una mujer parece que decir que todas esas cosas las sigues viviendo aunque estas en casa con los niños carece estar con come la cosa no de de las chicas están en la calle pero bueno en fin la maternidad es en todo caso es una opción ahí están mis hijos de los que estoy orgulloso

Voz 0194 09:38 es decir dos hijos como han salido

Voz 1 09:41 bueno mis hijos y mis hijos y yo voy a decir de

Voz 5 09:45 trece mil

Voz 1 09:47 yo estoy muy orgullosa de ellos porque por cómo son no por lo que son sino por cómo son porque queremos saber lo lo lo

Voz 0194 09:52 lo que son se lo deben en gran parte a ti

Voz 1 09:55 bueno sí gran parte me lo deben a mí pero yo nunca he creo yo no he dicho nunca que yo era feminista es más a mí me sorprende que mi hijo me reconozca mi ahora como feministas no tíos de la justo en mi nombre como feminista porque yo no creo haber hablado nunca con Eli decirlo y miras que yo soy feminista feministas que los derechos las mujeres pero es evidente que que los educamos en igualdad hemos intentado educación en igualdad pero ellos son muy solidario son personas solidarias son personas comprometidas con el mundo y eso es lo eso es lo importante

Voz 1880 10:23 Alicia Sánchez también es madre de dos hijos ella tiene cuarenta y cuatro años es guardia civil pero cree que sus hijos no están concienciados que son más machistas que los de su generación Alicia

Voz 0194 10:33 buenas noches buenas noches habrá gente que te recuerde porque tú tiene gaste utilizar un chaleco antibalas oficial usa Estelle tuyo que sean moldava mejorarán anatomía femenina te sancionaron y sigue siendo un cuerpo machista la Guardia Civil

Voz 5 10:46 sigue siendo un cuerpo machista y bueno y la desigualdad que existe es exagerada porque somos un seis con setenta y cinco de mujeres un porcentaje de un seis con setenta y cinco y el otro día lo comentábamos en una charla que si el cincuenta y uno por ciento de de la población en España son mujeres y el cuarenta

Voz 1880 11:07 nueve son hombres como hay tan pocas

Voz 5 11:10 mujeres en la Guardia Civil tan poca representación femenina desde dentro cómo se puede luchar

Voz 0194 11:16 contra ese machismo Andrea decía hay cuestiones de las que no podemos hablar en clase siglo voluntad por los chicos y chicas decía no por por los chicos desde dentro de la Guardia Civil que es un cuerpo que tu reconoces machista cómo se puede luchar contra ellos

Voz 5 11:29 luchas y sancionada por luchar

Voz 9 11:33 contra un machismo puro y duro

Voz 5 11:37 de quién saca los pies del tiesto es es es eres sanción

Voz 1880 11:41 adiós a tu estas pidiendo el mismo derecho que tus compás

Voz 5 11:44 pero es que tus compañeros tienen un chaleco antibalas adaptado pues a su cuerpo aunque los jefes quieran llamarlo unisex tu quieres tu propio chaleco adaptado a tu cuerpo y por pedirlo mucho he tenido un pie en la cárcel además en el régimen militar la pena mínima para lo que yo hice que fue una desobediencia eran seis meses de prisión lo mínimo y máximo seis años en el Código Penal Militar seis meses que es lo mínimo entrase en prisión Nos como la la en áreas como seguimos Ana López tiene veintiún años

Voz 1880 12:23 Nos está estudiando cuarto de filosofía ella cree que su generación sí ha tenido una educación machista ir dice que está rodeada

Voz 5 12:30 de cómo machos como machos o buenas noches hola que son como machos como machos una mezcla de comunista hay machista y eso quiere decir que se llaman aliados feministas no todos

Voz 0818 12:42 pero una gran mayoría que realmente no

Voz 5 12:45 pues no solamente por tener el carné de izquierdas ya que es decir que van de prórroga progres pelo

Voz 0194 12:49 no tienen comportamientos machistas que ninguno

Voz 5 12:52 pero si como machos de encuentros muchos de estos mucho como macho mucho mucho como tú porque eres feminista

Voz 10 13:00 bueno porque no había otra manera no sea realmente yo creo que el futuro decías luego nuestra edad allá está el camino andado ya ideológicamente me parece queda hasta regalado serlo tu estudios

Voz 0194 13:14 en Filosofía en la Facultad igual número de hombres que de mujeres no hay muchos más chicos hay muchos más chicos en la facultad cuestiones como ésta que tú me estás diciendo de del como macho o bueno plantear las cuestiones que hoy vamos estamos planteando Quique vamos a plantear en un entorno de la faena

Voz 10 13:29 da de la universidad se puede plantear si se puede plantear porque se da por hecho que todos somos de izquierdas y portando todos podemos hablar de las colas sin pegarnos pero lo cierto es que supone mucho problema osea se puede hablar lo siempre van a acabar tapando un poco el tema no porque no les hace gracia

Voz 1880 13:47 Maika site tiene treinta y ocho años es la cantante del grupo idónea que luego les vamos a escuchar nació en Madrid pero es de origen guineano es negra y cree que por ser mujer por ser negra tiene una doble discriminación Maika muy buenas noches buenas noches mujer y negra es doble desigualdad

Voz 11 14:03 no les igualdad porque yo voy andando por la ahora mismo en paro en Gran Vía en el paso de cebra normal para cruzar la calle ya creen que soy prostituta porque ahí en total negras el Osa es increíble no pero los derechos de los negros en realidad parece que sólo han luchado los eh afroamericanos en África solamente se fotos de niños pobres y a Amazon por lo visto el resto del mundo no existimos bueno yo yo tengo que luchar contra ser una mujer y además ser negra porque por ser negra eh tengo ya condición están dadas por lo visto por ser negra tengo que es el caliente por ser negra tengo que ser una mujer que admite todo por ser negra e de me tiene que gustar los hombres con dinero y tengo que aceptar que que la gente me pueda tocar en la calle sin permiso eh eh como cualquier persona yo voy andando por la calle y soporte de pelo afro aun así demasiado llamativo la gente me toca

Voz 0194 14:58 tienes la sensación que te has así es la vida dando explicaciones

Voz 11 15:01 entonces yo me enteré todo el tiempo porque yo digo a caro tú escuchas el nombre de Maika casi te dices bueno dice es en realidad mi nombre enteros María del Carmen Sánchez

Voz 5 15:10 si te eso te ya vida

Voz 11 15:13 ahora cada vez que salía decía María Carmen Saenz existe buscaba la persona porque no podía creer que fases La negra que tenía enfrente entonces ese tipo de cosas sobrepasan aparte de todo lo que han hablado mis Estados buena mujeres todo eso salido parte y además eres negra más es negra seguiremos hablando de todas estas cosas que estamos solo solo apuntando eh si a él

Voz 1880 15:34 al lado de Maika site esta María Álvarez tiene treinta y cinco años ella pertenece a la plataforma que convoca los actos de mañana del ocho m se dedica a la educación no tiene claro si quiere tener hijos son porque cree que un hombre y una mujer esto de la maternidad y la paternidad se lo plantean de distinta manera no te pregunta repito

Voz 0194 15:49 ello pero la plataforma que organiza los actos de ocho llame todos aquí llevamos todo el día bueno es una una expresión que que bueno la la cuñado acuñado el pero que la está repitiendo todo el día Carles Francino haciendo tengo como un rum rum de lo que mañana va a ser gordo lo que va a pasar mañana va a ser gordo que espera es para mañana

Voz 12 16:05 bueno nuestras esperamos lo que ha venido uniendo todo este mes no estamos desbordadas las mujeres estamos en la calle estamos en los trabajos estamos en las casas diciendo que es que esta huelga no solamente es necesaria es que está sacando a la luz un montón de problemas hay un sentimiento común de que queríamos hablar mucho yo de hecho ahora cuando he llegado me encontrado con la compañera de retiro de que fui a dar una charla ahí como en Retiro estado por todo Madrid dando charlas sobre porque una huelga feminista y lo que nos hemos encontrado es como esa necesidad de tenemos las mujeres de hablar de qué pasa pues como lo que planteaba ahora la compañera con la crianza no es decir que supone

Voz 0194 16:44 que este plantea tú a ti el hecho de de tener un hijo no

Voz 12 16:48 pues desde eh mi carrera profesional Si voy a poder eh mantenerlo que expectativas va a tener para el mundo futuro la niña o el niño que venga entonces son como un montón de cosas pero en concreto no es como porque eh no lo he planteado antes que recursos necesitaba qué recursos necesita un OCU como viene el que es como para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos está como poder interrumpir el embarazo cuando quieres pero también ejercer la maternidad de manera con los recursos suficientes ileso de este país muchas mujeres e red como le reto pasamos la maternidad muchas veces en ese sentido no en plan de tendremos los recursos suficientes para poder sostener la vida de la persona que venga

Voz 1880 17:31 una voz más la de Cristina López tiene cuarenta y cuatro años es profesora de Lengua y Literatura ella tiene tres hijos de ocho siete dos años cree que en su educación los roles de hombres y mujeres sí que estaban muy marcados porque en su caso su padre trabajaba fuera ellos eran seis hermanos Cristina muy buenas noches sobre la buenos bienes

Voz 0194 17:48 eso de tus hijos tus dos hijos mayores sobretodo a la niña el niño tu crees que viven en la igualdad

Voz 0818 17:52 uno porque a mí yo he empezado a ser feminista desde que sido madre la verdad fui educado pues en un contexto poco feminista en los noventa en el instituto no se hablaba de feminismo yo se lo contaba a mis alumnos eh entonces realmente me he revisado cuando he sido madre he visto que al educar a mis hijos a mi hija a mi hijo y luego pequeñito también pues que que yo tenía un montón de cosas metidas dentro y que los mes

Voz 7 18:20 salía educarlos de manera diferente en algunas cosas

Voz 0194 18:23 te estabas encontrando con situaciones que tú habías vivido en tu casa

Voz 0818 18:25 Saura mi manera de reaccionar muchas veces será la que yo había heredado los mensajes de de mi familia de mi madre no de mi abuela todas las conversaciones toda la información entonces a la hora de educarlos me planteaba todo eso me veía repitiendo cosas no forzando quizá mi hija pues a que no lleva a ser deportivas un día en que habíamos quedado con no sé quién cuando al niño y que le dejaba ponerse deportivas

Voz 0194 18:48 o sea porque esto y era algo que yo había Heredia

Voz 0818 18:50 dado que entonces no sólo eso dentro de casa y luego también en el colegio al ver que tampoco hay existe la igualdad dentro de los patios que no puedan jugar de la misma manera es eso

Voz 0194 19:01 leo lo de los hijos lo vivo

Voz 0818 19:03 la el espacio que tienen para jugar los niños y las niñas

Voz 0194 19:06 no tienen nada que ver

Voz 0818 19:09 las extraescolares que hacen los niños y las niñas siguen siendo diferentes mayoritariamente en ondas de deportes para niños las de danza o al para niñas entonces bueno puesto de esos realmente me ha llevado a convencerme

Voz 0194 19:23 es muy necesario ser les he presentado a Raquel Andrea María Ángeles Alicia Ana a Maika María Cristina Illa con el estudio creo creo que casi casi lleno en todo porque teníamos un poquitín de prólogo a para que subieran todos los invitados porque hicimos esta convocatoria nos apetecía nos queríamos esta noche sentirnos arropados en esta conversación para convertirlo precisamente en eso en en una conversación sobre todo por nuestras vivencias nuestras experiencias vitales hoy seguramente las que estamos aquí no podemos arreglar nada más que que contar nuestra vida nuestras historias y por qué somos qué somos quiénes somos

Voz 7 19:59 lo que queremos en que queremos convertir estas

Voz 0194 20:01 que de eso queríamos sentir el calor de la gente yo agradezco muchísimo para que los oyentes desde casa sepan que están aquí que están todos aplaudamos a estas invitadas esta noche quiero cantar quiero contar con la participación de todas vosotras de todos vosotros que también hay unos cuantos poquitos pero también hay unos cuantos cualquier cosa que queráis decir cualquier experiencia que nos queráis contar cualquier pregunta que queráis hacer algunas de las invitadas solo tenéis que levantar la mano ahí está Sara Sara se acercará con el micrófono y eso convirtamos eso en una tertulia como si estuviéramos en el café tranquilamente hablando de lo que esperamos que pase después de mañana no tanto mañana después de mañana

Voz 14 20:58 hombre no

Voz 15 21:23 vamos a seguir hablando la mucho

Voz 0194 21:25 poner también otras voces además de las que estamos aquí en la revista la marea para este mes de marzo para este especial de Día Internacional de la Mujer han elaborado un test preguntando a hombres relevantes de la sociedad española de todos los ámbitos pero juntas que habitualmente nos hacen a nosotras no contestamos nosotras preguntas que tienen que ver con la desigualdad con el acoso sexual con la brecha salarial les pedimos algunos de estos hombres que participan en este test de la marea despedimos si podíamos poner voz aquí en Hora Veinticinco y quiero que escuchen algunas de las respuestas Éstas son las de Jesús Maraña director editorial de Info Libre alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer alguna vez ha presenciado una situación de acoso sexual a una mujer

Voz 16 22:08 si no hasta el punto de sentirme la obligación inmediata de financiarlo por decirlo así pero si en alguna ocasión he visto alguna conocida o compañera o alguien que no conozco en una situación de acoso sí

Voz 0020 22:23 suele sentir miedo a ser agredido sexualmente al volver solo a casa de noche sentidos han ido muchas veces por si se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted

Voz 16 22:35 alguna vez por parte de algunas compañeras y me he sentido incómodo hace mucho tiempo

Voz 0020 22:40 ha cobrado menos salario base o pluses que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que ella no que ellos alguna vez al expresar su opinión con firmeza le han recriminado por ser un mandón ha pensado alguna vez que tener hijos podría perjudicar su carrera profesional

Voz 16 22:57 a detenerlos si alguna vez

Voz 0194 23:01 bueno pues abrimos ya la Tertulia insisto que estáis todas para participar yo quería preguntar Raquel por qué hay que hacer huelga mañana

Voz 7 23:10 porque no porque la mitad de la población más de la mitad de la población no tenemos igualdad somos ciudadanos de segunda una cosa es que tengamos una serie de leyes y otra es que como ciudadanas no tenemos los mismos derechos que hablamos estos días el tema de la igualdad en el trabajo del acceso a la red a los puestos de responsabilidad en todos los niveles de categorías de mujeres da igual si son juezas son científicas son las juezas son ya más que los jueces ya vemos cómo es vamos es decir por todo porque somos ciudadanas si queremos ser ciudadanos deprime

Voz 1 23:48 era María Ángeles veguería es decir algo si es que yo quería comentar lo que decía Cristina a mí el tema de la educación me parece el punto sobre el que debe tiene que girar todo todo el el el el el interés que tenemos en que en que la sociedad igualitaria sino comenzamos por la igual por la educación es muy difícil que que se cumplan las leyes aunque se tengan normas no no es tan fácil que que la sociedad asuma como igualitaria y es que como comentabas tú lo de tus niños la educación que les vas a dos niños yo mira José descarga es preocupante porque es que el problema es que aunque nosotros los los eduquemos en igualdad aunque el problema sobre los con nosotros en igualdad llegan al colegio llegan al instituto y se encuentra con los libros de textos donde las niñas lo tienen referentes y eso es un problema gravísimo porque son son crías que comienzan estudias y resulta que no tienen su propia identidad salas a las niñas desde el principio se les niega una identidad como personas por qué pues porque todos los descubridores son nombre los inventores son hombres los científicos son nombres los historiadores son hombres todos a nombres entonces las millas claro dicen juegan incluso dicen yo es que juega a ser princesa como casa la princesa aquí asesino prefiere ser bueno alcaldesa eso que se decía pero en fin no prefiere ser otra cosa aunque sea espía yo qué sé cualquier cosa pero es que los los libros de texto están vacíos

Voz 0818 25:07 sí lo conozco bien para las como profesora de literatura

Voz 0194 25:10 justamente eso es que me paso el día sacando escrito

Voz 0818 25:12 desde el cajón claro ni a Santa Teresa de Jesús la incluyen muchas editoriales que por lo menos la santa Sor Juana Inés de la Cruz nada Elena Fortún en fin luego ya vas avanzando pero da igual entonces te pasas el día sacando esto yo les decía hoy a mis alumnos es que

Voz 0194 25:26 por coherencia Si estamos todo el día sacando a mujer

Voz 0818 25:28 es a los que lo los libros de texto no aparecen por coherencia tengo que hacer huelga no puede ser de otra manera sea estamos quejando es todo el año y el día en que tenemos que ser radicales no lo hacemos

Voz 0194 25:38 cuando me dices que les preguntes les contaba soy hoy en eh habéis hablado del tema avisa si hemos hablado porque ello

Voz 0818 25:43 los no podían evitar lo quería andan absolutamente tratarlo

Voz 0194 25:46 Ellos querían hablar pero si a ella sí porque

Voz 0818 25:49 por qué está tan de actualidad el tema está por todas partes que ellos y ellas querían claro y además pues querían saber mi opinión

Voz 11 25:57 hay pues yo sé la edad oí es verdad que a los chicos les molesta si les molesta hablar de esto claro la idea es

Voz 0818 26:07 transmitirles que ellos también son víctimas y eso es lo que les cuesta tanto decir que sois vosotros víctimas tranquilos no estamos atacando pero se enfrentan entre ellos chicas y chicos porque es verdad que ellos lo toman como

Voz 0194 26:18 es un ataque dices no si es tan raro es que este es el problema que se confunda el feminismo sería es decir al budismo luego los plante no di simplemente

Voz 5 26:26 te quería plantear que yo como

Voz 12 26:29 la guardia civil y militar no tengo

Voz 5 26:31 dicho a la huelga o sea no tengo derecho a muchas cosas por ser mujer pero tampoco tengo derecho a la huelga entonces todavía tengo los derechos más recortados que muchas de vosotras

Voz 0818 26:45 desde luego yo también les decía que hacía huelga por las que no podían

Voz 0194 26:48 en hacerlas los que eso es muy importante hacer jugar ortodoxa

Voz 0818 26:51 el área de porque no pueden dejar su puesto de trabajo

Voz 0194 26:53 por miedo a las represalias que puedan tener por hacer huelga también por eso nosotras tenemos que visibilizar nuestra posición

Voz 12 26:59 bueno hay al nos gustaría recordar que la huelga no solamente está en el ámbito laboral que esto es una huelga feminista que es innovadora también porque queremos ir hacer una huelga en cuatro ejes no queremos hacer una huelga en el empleo para exigir una serie de cosas que se vea claramente en qué pasa en qué lugar estamos las mujeres en el mundo del empleo pero también queremos hacer en el mundo de los cuidados porque nosotras estamos sobrecargadas no es decir este país se sostiene gracias a las espaldas de las mujeres yo siempre pongo el ejemplo cuando vamos a las hospitales paseamos por las plantas de los hospitales quiénes están al lado de las camas de los hospitales

Voz 5 27:35 es cuando pensamos en las salas de espera de pie

Voz 12 27:37 día quiénes están en las salas de espera de pediatría cuando incluso las de oncología yo digo hasta en las de Urología quién es acompañan a los pacientes que van a las salas de Urología estamos las mujeres entonces por eso también es importante no limitar esta huelga al ámbito del empleo sino que además de en el ámbito del empleo tenemos la oportunidad de parar en los cuidados y poner en valor todo el trabajo que hacemos en el ámbito de los cuidados las mujeres que sin ese trabajo esto no existiría en el consumo de los estudios no entonces esta es una huelga que se plantea de manera diferente innovadora en ese sentido porque no solamente de hecho muchas veces una compañera que me acompaña hoy dice esta es la primera huelga general real porque muchas veces hemos ido a la vuelta a las huelgas generales

Voz 1 28:22 muchas mujeres no hemos podido participar porque no participó

Voz 12 28:24 hemos en el mercado laboral o por otros muchos elementos en esta huelga estamos llamadas las mujeres a poder participar podemos participar las mujeres porque tenemos cuatro ejes de participar

Voz 0194 28:33 cómo os pregunto todas eh cómo luchamos con el con esta visión de el feminismo como enfrentamiento no lo ha dicho antes Andrea con los chicos no se puede hablar tú hablabas de los como muchos tú decías lo hemos hablado en clase pero bueno los chicos tienen una cómo luchamos contra la idea de que el feminismo es enfrentamiento dijo esta mañana en un foro que ido Ciudad Real decía no es un enfrentamiento no va contra los hombres si va contra los hombres violentos si va contra los hombres que desde el poder ejercen el machismo pero Nova no esto no de enfrentamiento no va digo

Voz 7 29:09 mira cómo les comencemos voy a poner un ejemplo porque yo creo que es es una disculpa del patriarca

Voz 0194 29:15 dado unos

Voz 7 29:17 siente y otros asimilado su cerebro desde la historia dando las hojas de de la huelga en un semáforo nuestro distrito de Retiro un hombre me me dice riendo dame una para un amigo lo comentaba tal vamos a hacer tal tal por qué está tan preocupado que me dice cómo se levantan qué será de nosotros digo exactamente no quiere perder privilegios y me dice exactamente es decir ellos dicen que un enfrentamiento pero en esencia es que ellos no quieren perder privilegios tienen miedo

Voz 0020 29:56 ese es el fondo yo creo que no nos dejemos engañar no somos nosotras quejas también al no

Voz 10 30:02 sí que es verdad pero también creo que hay una parte en la que con multen es toda la historia del feminismo detrás creo que es muy difícil ser pedagógico entonces creo que la agresividad te sale de manera natural los un problema a la hora de educar no a toda la sociedad porque el enfrentamiento llega un límite es lo que estas Sadam por ofendidos porque van a perder

Voz 0194 30:21 privilegios porque yo porque yo pienso que siguen viendo la palabra feminismo que yo definido al empezar no es la igualdad es el movimiento que lucha por la igualdad que no es nada contra nada pero se le atribuye a la palabra feminismo y además lo peor es que se les atribuyen incluso políticos que salen en televisión gente que tiene a su alcance le atribuyen un significado completamente peyorativo

Voz 10 30:46 yo soy belicoso porque al final es invertir una jerarquía también eso es normal que que tengan miedo sea el final que quiere son feminismo de la diferencia o uno de la igualdad es que tampoco se ponen de acuerdo entiendo que se sientan amenazados ahora no sé si no es necesario que se sientan así

Voz 5 31:03 yo creo que es necesario que decía que se sientan como

Voz 0194 31:08 tú crees que es necesario que se sientan amenazados se sientan como que hoy se queda en diciembre

Voz 11 31:12 cuando sentirán amenazados porque llevan siglos llevando haciéndolo que quieren con las mujeres yo vengo de una de una familia que es matriarca no no está en mi familia son las mujeres las que mandan y no solamente por el hecho de el rollo de eres una mandona tiene solamente mucho carácter no porque ella les dan importancia al al al papel que tiene la mujer en la vida realmente no solamente es el hecho de parir es que es lo que estaba diciendo la compañera es que hacemos hacen absolutamente todo para ellas es súper importante como lo hacen todo ellos creen que tienen que tener poder para mandar de hecho hace muy tranquilamente ahora tengo que decir que mi familiares los hombres vale pues bueno aun así aún así es educación completamente está estoy usábamos es educación tiene banda pasar siglos hasta que lo lo asimilen yo estoy segura eso porque es muy difícil porque es verdad que como decía el compañías que les están quitando privilegios es que ya se acabó el el tú te callas Se acabó el no como yo soy hombre voy a ser jefe sea a cabo el mis cosas que se pueden de fin podríamos estar hablando todo el mes

Voz 0194 32:15 es la es la educación una cosa antes María Ángeles yo le quería preguntar Andrea no yo decía vale nosotros en casa podemos educar en la igualdad como planteaba también Cristina pero luego llegas a a la escuela o llegas al instituto y te encuentras que las mujeres no existimos no estamos porque no están no están las mujeres en los libros de historia porque las mujeres no hemos hecho

Voz 9 32:33 nada no hemos hecho hemos descubierto nada no no no no no no

Voz 0194 32:37 estamos a la ciencia tú tú te das cuenta de eso es consciente de de esa desaparición de la mujer en la historia sobre todo mi prevalecerá el

Voz 8 32:44 la altura es feminista y cada vez que son antemano de literatura no lo no lo dije por Kevin exponen miles de ejemplos de de escritoras que

Voz 0020 32:56 aparecen los libros de texto y que a ella le parece esto sería injusto porque aparte yo

Voz 5 33:01 desde primero de la ESO estudiando todo hombres todo como mucho haber estudiado una mujer sea

Voz 0194 33:09 mire escuchando también a a compañeras ya antes le preguntaba a Raquel para abrir esta esta tertulia le preguntaba porque hay que hacer huelga emotivos y razones no sobran era la huelga lo estamos escuchando las mujeres cobran de media por hora el veinte por ciento menos que los hombres razones para mujeres como nuestra compañeras periodistas que trabajan que trabajamos en la Cadena SER ya saben que mañana nosotras las mujeres de la SER no vamos a estar vamos a estar todas de huelga sólo va a haber voces masculinas y algunas de estas compañeras hemos pedido por qué vas a hacer huelga porque vas a la huelga por ejemplo Lourdes Lancho

Voz 0020 33:45 hago huelga porque estoy harta de que a las mujeres en esta profesión de además como floreros que como periodistas hago huelga porque Mr patea el paternalismo que sigue existiendo por la angustia de tantas compañeras que quieren seguir siendo excelentes profesionales a la vez que atender a sus hijos Misión imposible que te cierra además muchas puertas te genera una gran frustración hago huelga para que se deje de hablar en femenino cuando surja el tema de la conciliación familiar hago huelga para que las jóvenes pierdan el miedo a salir por la noche a vestirse sexy a no de pillarse a ser como ellas quieran a ir con quién quieran y ser lo que quieran faltaría

Voz 0194 34:22 entre las más jóvenes de que Andrea tenéis miedo cuando sabéis por la noche bueno dieciséis años no sé si sales mucho tu Fernando son mucho

Voz 8 34:30 lo que me dejan pero yo es que me estoy metiendo en la cabeza al no tener miedo por la noche el si quiero salir por la noche no tener miedo

Voz 10 34:41 en medio de los hombres cuando yo sí lo tengo yo robado esas cosas para romper los cristales de los autobuses la verdad te lo digo como arma de de cebara cuando Bages del autobús se lo juro sí

Voz 0194 34:51 ellos pregunto las que sois madres se sufre de manera diferente cuando es un hijo o una hija bueno tú sólo tienes dos hijos es decir que sufra un poco menos dirías tú sí yo nunca he tenido miedo de que les ocurra ninguna agresión sexual eso es cierto quienes mil otras cosas profundas y tú piensas que lo vivirá diferente con con el niño en con la niña no lo sé espero que no

Voz 7 35:13 no porque

Voz 0818 35:15 me daría mucha pena transmitirles sobre todo ese miedo espero

Voz 0194 35:18 que no hay que hacer como dice ella se

Voz 5 35:21 sea valiente para delante Sara

Voz 0194 35:23 hoy entes venga si éste con Susana

Voz 1880 35:26 ella es formador y nos dice que en España la inmensa mayoría de estas formador a son mujeres y es una cosa extraña porque en el resto del mundo no quería hacer una reflexión sobre esto de Susana

Voz 1912 35:37 sí bueno más que las profesionales que también eh las usuarias básicamente en el mundo el desarrollo personal sobre todo en la parte personal no tanto en la parte empresarial las usuarias solo son mujeres también las profesionales son mujeres sin embargo lo que es muy llamativo es que cuando como han dicho las compañeras de lo que aparece en los libros de texto pues en nuestro día a día también es verdad que los gurús los grandes maestros son hombres

Voz 0194 36:05 los que saben son ellos los que saben son ellos efectivamente

Voz 1912 36:08 de esto a mí me duele no me echen muchas veces esta reflexión y consideró que más allá de de las cuestiones pues de que el hombre tiene más de este estima más tiempo a su carrera profesional lo que las mujeres tenemos menos ansias de figurar en la palestra todo esto que se dice eh yo creo que hay una cuestión que va más allá de esto y que viene de nuestras creencias de la de la parte inconsciente yo creo que es una reflexión que también debería de caber en este día de la mujer el poder sacar de nuestro inconsciente esta parte que nos dice que la autoridad es masculina que escuchamos más la la voz de los hombres que la voz de otras mujeres

Voz 9 36:49 a lo mejor suena raro pero pero

Voz 1912 36:52 yo creo que es importante reflexionar lo como dice canción que también es su nombre

Voz 5 36:56 qué es lo que hay

Voz 1912 36:58 hasta que no hagamos conscientes lo inconsciente nuestro subconsciente dirige nuestra vida

Voz 1 37:02 otros lo llamamos destino suerte

Voz 1912 37:05 creo que es importante sacar estoy trabajar esta parte inconsciente para poder ayudar a nuestras hijas sean nuestras nietas ya nosotras mismas

Voz 9 37:13 a verlo a trabajarlo

Voz 5 37:16 accionar lo que parece una reflex

Voz 0194 37:18 maravillosa y muy necesaria en un día en un día como hoy poder responder de la mesa podéis intervenir vivo olvidaros de que estamos no nos olvides de que estamos en la radio del Denis que hablara el micrófono pero como cursis deberes en en casa otra si otro más es Noelia tiene

Voz 1880 37:31 dieciocho años está estudiando primero de periodo

Voz 12 37:33 mismo ya que de lo que habla es

Voz 1628 37:36 de la importancia de los medios de comunicación la labor que tenemos que hacer aquí vale sí bueno pues yo quería aportar que los medios de comunicación son somos también responsables en muchos sentidos de la transmisión de valores

Voz 0194 37:48 en el feminismo

Voz 1628 37:48 pues no puede ser diferente y yo creo que tenemos que educar también desde aquí en una sociedad de libre elección e igualdad y no limitar en ningún momento en cuanto al lenguaje en cuanto a lo que se dice a ningún niño niña ni tampoco a los adultos y adultas

Voz 0194 38:02 me parece también una muy buena reflexión yo siempre digo que como medios de comunicación tenemos mucha responsabilidad en el relato de cualquier cosa que pase tenemos mucha responsabilidad en el relato de la crisis de Cataluña en el relato de las pensiones tenemos una responsabilidad enorme y en esta cuestión tenemos muchísima responsabilidad los medios de comunicación son todos los que estamos delante de un micrófono también oyentes a través de las notas de audio de whatsapp se llama Anja no es una nota desde Bélgica

Voz 17 38:28 mañana hago huelga yo trabajo para una empresa belgas soy autónoma en España yo casi siete años en Bruselas y empezaba como autónoma hace tres meses y a pesar de todos los comentarios en relación a las mujeres autónomas etcétera Esta Angela Me decidido ha ido a mi jefe belga y le he dicho mañana no trabajo desplegado el porqué de sorpresa en han tenido de firme en mi en mi posición pero que es un una cosa súper justificada las igualdad es están ahí la violencia es tangible aquí los datos hablan por sí solos me parece absurdo que se siga negando la huelga como la de sí

Voz 5 39:11 igual las común hecho que ex

Voz 17 39:13 existe y que tienen que ser cambiado en la sociedad porque quiero que nos oigan quiero que nos hagamos oir pero sobre todo sobre todo sobre todo quiero que las cosas cambien y que camión cuanto antes para todas y para todos

Voz 0194 39:28 sí desde Bélgica me la imagino yendo al jefe no voy a trabajar de cuenta una anécdota hace un ratito estado ha venido un periodista de el corresponsal aquí de la de la radio pública alemana me quería preguntarme no porque porque iba a Sergio huelga hay porque iba a secundar la huelga y me pregunta la pregunta cómo era posible bueno él lo entendía porque lleva muchos años aquí pero que en su país no entenderían que una periodista

Voz 9 39:54 está tomara partido por una

Voz 0194 39:57 la manifestación como ésta por una audiencia llena Alemanía esto no lo entienden que a veces tenemos la sensación que en otros países andan mucho mejor que nosotros y luego cuando conoces te das cuenta de esto no es consuelo de nada eh contemos con sólo de nada pero a veces te das cuenta de que no andan también como nosotros nos pensamos otra respuesta del test de la marea preguntas para mujeres que responden los hombres en este caso Antonio de la Torre Actor conoce a hombres que participan

Voz 0020 40:24 tienen algún grupo de Whatsapp en el que se trate amor

Voz 0194 40:27 Peres como objetos sexuales

Voz 18 40:29 manera oro no de esa manera tan contundente pero desde luego ciertas un borrón más en Baptista y tópicos sobre la mujer sí que sí que he visto y oído en inglés y si veo hincha de whatsapp sí de vez en cuando sean de es pese

Voz 0020 40:51 se ha sentido incómodo con la actitud sexual en el trabajo hacia usted lo ha pensado alguna vez que tener hijos podría perjudicar su carrera profesional

Voz 18 41:01 sí sí pensé bastante que ocultar llame mi carrera de actor de movimientos muy algún poco encaje de bolillos para para intentar conciliar y que mis hijos estén conmigo mujer también trabaja en el que la conciliación es una mentira llegue y requiere un gran pacto de Estado una legislación seria que hombres y mujeres clavo cuidar de nuestros hijos

Voz 19 41:26 hora veinticinco

Voz 0194 47:47 nueve y cuarenta y siete minutos de la noche ocho cuarenta y siete en Canarias es siete de marzo mañana ocho de marzo pero pasado mañana es un nueve de marzo y habrá que seguir trabajando por la igualdad en esta víspera de esta huelga convocada para mañana que todos sentimos que va a ser diferente que va a ser multitudinaria que va a marcar un algo vamos a ver qué es ese algo habrá que esperar pero todos estamos convencidos todas estamos convencidas de que este año va a ser diferente a todos los años hablando aquí en el estudio abarrotado de gente mayoritariamente mujeres pero también algún hombre con Raquel con Andrea con María con Alicia con Ana con Maika con María con Cristina y lo hemos querido también poner música porque hoy alguien decía que si no hay baile esta no es mi revolución con lo cual las revoluciones y los cambios también requieren musica que requieren alegría hablábamos antes con Mayka muy mancas cantante Maika desde el grupo Frida Sonia aquí además de venir a compartir sus experiencias vitales también nosotros queríamos que viniera a cantar y además alguna canción que tiene que ver un poco al final con lo que estamos hablando

Voz 34 48:54 el nuestro es se llama Long Road to Take esta canción habla de cambio climático de mundo que estamos dejando aparte porque es también habla del nacimiento de una mujer no estable es supone que está va parir una mujer y la responsabilidad que tiene traer a este mundo a una mujer que al final nos guste o no pues va a tener desigualdad pues cuando tú quieras todos

Voz 35 49:16 han

Voz 19 49:38 ahí

Voz 36 49:41 que ha y que

Voz 19 49:55 nadie

Voz 38 50:00 un

Voz 39 50:03 David

Voz 19 50:18 sí

Voz 37 50:32 no

Voz 19 50:34 a Avui sí me

Voz 36 50:55 eh

Voz 19 51:07 adiós

Voz 37 51:14 vamos