Hora 25 (07/03/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 Abbas se lanza al ruedo inmortaliza la conversación con mucha más facilidad para mañana también parece que fuma aunque una lesión mañana yo creo que a nosotros nos toca callarnos a acompañar me parece que me parece que la huelga va ser locutor democrático y la movilización feminista va séquito democrático y que nos toca saludarlo dar las gracias Si por un poquito de aire fresco que ya hacía falta

Voz 0573 00:20 sí sí acompañado

Voz 1 00:22 lo en una segunda tercera o cuarta línea

Voz 0573 00:25 puedes puedes respirar tranquilo Íñigo porque tu madre María Ángeles que yo en ningún momento ha dicho que era tu madre a sería tu nombre ya he dicho que estaba muy orgullosa de sus hijos entiendes que algunos de ellos eres tú estará orgullosa de manera que sigue todavía avergonzada Íñigo por esto por esto que acabamos de hacer pero además María D

Voz 2 00:43 me puedes porque hay que darle muchas gracias a la Cadena Ser por ponernos en contacto una cosa que no suele ser fácil

Voz 1 00:51 es lo que está claro hay cosas que está consiguiendo la enfermería

Voz 0573 00:57 te das cuenta que lo digo hable por su con su madre cuántos días hacía que no te llamaba que no me llamaba si no nos vamos a ver El último día que le hablé con él de madre e hijo fue el día de Navidad Íñigo

Voz 1 01:10 esto no es buena gente esto no puede ser es es verdad después

Voz 2 01:16 habrá Ducado en el feminismo pero no cuidas a tu madre cuidados son su asignatura yo que conste que quería

Voz 0573 01:23 para Íñigo no porque sea dirigente de Podemos en ese sino que es el hijo de María Ángeles y además tú dices antes has dicho no sé cómo mi hijo os ha dicho que yo era feminista Osiris ha dicho en algún momento os voy a contar algo muy curioso que yo cuando pensaba en esta mesa hoy pensé sentí pero pensé sentí María Ángeles porque alguna vez hablando con Íñigo debió salir te diste tú yo creo Íñigo sobre todo después de aquella entrevista que hicimos para TV tres te acuerdas que que hablamos claro que hablamos de las familias y eso pero es que lo más curioso es que llegue aquí a la radio y yo no lo verbalizó pero se acercó Lala que es la productora y me dijo sabes que estado pensando que podríamos traer la madre de Íñigo digo pero cómo es posible que las dos hayamos pensaban la misma persona con lo cual digo yo te agradezco muchísimo que hayas estado y que no sabías presentado a tu madre y que puede estar bien orgullosa de ti nosotros también lo estamos pero ella se ha dicho que estoy orgullosa estoy orgullosa ITA ella te lo digo a ti dijo más que de lo que es de lo que ha llegado a ser de como es es decir que a mi me da igual que sea famoso que se ha conocido que sea dirigentes de un partido que no yo estoy orgullosa de cómo es que es una persona honrada contó muy comprometida con el mundo con la inteligencia abierta es que es que quiero dejar claro que no es porque sea digo Errejón sino es porque por cómo es muchísimas gracias hablamos un beso bien grande

Voz 1 02:47 muchísimas gracias y feliz ocho de marzo

Voz 3 02:50 igualmente un beso a Sara estás por ahí con algún oyente ni detrás de ti aquí estoy con Teresa que no me quiere decisoria bueno me lo archivo pero no lo podemos decir o no no no no no no si los está escuchando María Esperanza Sánchez nos gustaría rindiendo por preguntar la edad de la gente que además se que nos está escuchando desde Sevilla

Voz 1880 03:05 Argentina lleva treinta y siete años viviendo aquí en Madrid nos quería hablar del paternalismo que está viendo estos días en algunos hombres respecto al día ocho cuéntanos

Voz 4 03:15 no yo me quería referirse sobre todo a que hoy por ahí decir que bueno que los hombres no tenían que dar sobre todo sobre lo que dijo Ángels hay algo que no es el día nueve sino es el diésel once nada claro claro diez años doce año tercer año creo que haga falta lo que haga lo que haga falta ir así todavía seguimos como estamos tres El lo son es sobretodo cuando el nivel más alto el empresario politica enloquece en el banco de año a unos siete Don Mapfre tiene ese problema es es ese poder Iker no quiere ceder ahí están sediento su incapacidad Man manipular

Voz 0573 04:10 muchísimas gracias por acompañarnos y hay todavía que vamos a seguir hablando de esta cuestión un ratito más de acuerdo muchísimas muchísimas gracias también una nota de voz algo al Dexter desde Alcobendas no llamo estar

Voz 5 04:21 si mañana voy a hacer huelga no soy autónoma lo cual es casi un oxímoron pero la voy a hacer organizado todo para hacer mañana era lo que me pregunto es quién va a cambiar el pañal a mi padre mañana porque mi padre está en una residencia desafortunadamente pagan

Voz 4 04:39 si para él y que todas están ahí cuidando las mujeres las mujeres somos fundamentales en este mundo inicio

Voz 5 04:48 Nos paramos el mundo sepa pero no lo vamos a permitir la huelga mañana tiene todo el sentido si la hacemos sobre todo en nombre y como un homenaje a todas las mujeres que no pueden hacerla

Voz 0194 04:59 un montón de mujeres que no pueden hacerla por miedo a perder lo poco que

Voz 5 05:03 entienden que es por ellas por las que tenemos que hacer esta huelga y mañana la manifestación ya serán las primeras en la cabeza

Voz 0573 05:10 yo antes más extraído de la revista la marea pregón

Voz 0194 05:12 antes que responden los hombres Marc cantante de Dorian alguna vez ha sufrido una situación de acoso sexual por una mujer si ha sido así ha sentido temor de ser violado alguna vez ha sufrido una agresión sexual por parte de una mujer no alguna vez ha presenciado una situación de acoso

Voz 4 05:28 su a la una mujer no ha cobrado menos

Voz 0194 05:30 salario base o pluses que alguna compañera haciendo el mismo trabajo que ella

Voz 6 05:35 parte del mundo de la música hay intentamos que todo el mundo cobre lo mismo al menos en nuestro entorno

Voz 0194 05:42 especifique cuantas jefas ha tenido a lo largo de su carrera profesional la verdad es que bastante

Voz 6 05:48 pues aquí he aprendido mucho de ellas en creo que en general a una mujer que tienen una situación de poder saber gestionar la mejor que un hombre sabe ser dura cuando hay que serlo pero también ser cariñosa cuando hay que serlo no se olvida de la segunda parte de la parte el cariño generalmente

Voz 1880 06:06 ha pensado alguna vez que tener hijos podría perjudica

Voz 0194 06:09 por su carrera profesional y más motivos más razón es el treinta y cinco por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física o sexual Éstas son las razones por las que nuestra compañera de deportes Sonia Lus va a hacer huelga mañana

Voz 1914 06:23 yo mañana paro Ny voz no se va a escuchar en la antena de la SER podría dar una lista inmensa de razones para hacerlo pero me voy a quedar con el principio de todo para mí mañana además del Día Internacional de la Mujer es el cumpleaños de mi madre Irene una mujer que no tuvo oportunidad de estudiar pero que siempre desde que éramos bien pequeñas Nos inculcó a mí la necesidad de formarnos ir estudiar para convertirnos en mujeres independientes creo que hay que seguir con la lucha de mujeres como mi madre quizás son luchas y reviviendo

Voz 0194 06:50 canciones algo diferentes pero todas ellas van encaminadas

Voz 1914 06:53 al único objetivo posible una igualdad real entre hombres y mujeres a que se eliminen de una vez por todas términos como brecha salarial techo de cristal o violencia machista no sólo creo firmemente en ello sino que además pienso que es el mejor

Voz 1880 07:05 regalo que puedo hacerlo dentro si contentarse los oyentes que nos han escrito también a Twitter nos dicen lúcida real objetiva a pesar de este sentimiento tan duro del tema de hoy también Lara maravilloso enorme mujeres de todas las edades de todas las procedencias calentando motores de cara a mañana programón especial y una de Nacho que dice gracias por el programa apuntar también que las lesbianas sufren doble discriminación y que la homofobia es una especialización del machismo que los gays el machismo también los machaca por eso la lucha feminista es también la lucha LGTB Raquel

Voz 7 07:43 Andrea María Ángeles Alicia Ana

Voz 0194 07:46 Maika María Cristina

Voz 7 07:49 muchísimas gracias Eiffel

Voz 8 07:51 el ocho de marzo gracias gracias a ti

Voz 10 08:04 sí

Voz 11 08:12 hora veinticinco tratar

Voz 20 10:08 si la primera fuerza política del Parlamento se llama de Cataluña

Voz 14 10:13 de otro héroe atracar a hay tres personas me avisaron de que el Gobierno líquido bailan Alejandra el auto abierta somos

Voz 21 10:25 que la Virgen de la Merced y no corresponde a la Dirección General de Tráfico

Voz 22 10:29 mira lo si finalmente así que Luis el cabrón

Voz 9 10:33 intuimos con otros presos

Voz 23 10:36 después esto nadie porque Diana queda dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser rosas cuando ese día

Voz 24 10:43 sinceramente amanezca será por muchas más

Voz 9 10:46 ni chicas mujeres

Voz 14 10:48 ella corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 9 10:53 vicios informativos Cardiel

Voz 0194 13:26 diez y trece minutos de la noche nueve y trece en Canarias

Voz 11 13:29 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 13:39 entramos ya en tiempo de análisis en tiempo de tertulia en Hora veinticinco con el ocho de marzo todavía como tema principal con Berna González Harbour buenas noches hola buenas noches María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenos y Milagros Pérez Oliva buenas noches buenas noches os voy a preguntar por el verbo insisto y que acuñado Francino esta tarde porque él decía que tenía un rum rum como la pasar algo que que algo va a ser muy grande mañana tenis este mismo rum rum Berna

Voz 0283 14:06 sí pero yo ya lo tengo para el nueve la verdad yo ya estoy pensando y de hecho en en en misa ámbitos estamos trabajando en bueno y el nueve que

Voz 0573 14:15 esto no nos lo decía aquí una oyente el nueve el diez el once el doce y hay que seguir largo nueve de marzo Mila run run

Voz 0194 14:22 el run run es que mañana va a ser un día muy importante que no habrá marcha atrás pero que

Voz 1880 14:27 los avances conquistan cada día y el retroceso sí

Voz 0194 14:30 tres posibles varias esperanza

Voz 33 14:32 pues sí estoy de acuerdo con lado por eso hay que estar siempre de guardia siempre alertas no pero el ocho de marzo va ser importante aunque realmente no será nada si el nueve en fin no no nos hemos rendido vino Vinci mil seguimos no porque las conquistas de las mujeres vienen costando mucho todavía van a seguir costando

Voz 0573 14:54 hay hombres hoy trabajando también en José Luis Sastre buenas noches tal aquí estamos buenas los pasos pero

Voz 0194 14:58 a los que yo creo que nos lleva también hablar de lo que llevamos

Voz 1071 15:01 hablando desde las nueve de la noche es el gran asunto lo he buscado bustos esculturas de parlamentarias ilustres en el Congreso como esos cuatro de cuatro hombres que hay antes de entrar en el hemiciclo he visto sólo el busto de Clara Campoamor que hasta el año pasado estaba no se crean apartado en otro edificio y el año pasado la presidente del Congreso Ana Pastor lo presentó en su nuevo espacio lo ocupa en el edificio principal de la Cámara

Voz 34 15:20 Clara Campoamor representes Aluche nuestro país cuesta creer que otra voz hubiese defendido las razones de ese derecho con más acierto con más verdad con más solvencia como las suyas

Voz 1071 15:32 es una pregunta por diputadas que están en la Historia suelen citarle a Clara Campoamor Victoria Kent hablemos sin embargo de otras pioneras centrémonos en por ejemplo ir a una tapa mucho más reciente de anteayer las parlamentarias constituyentes fueron veintisiete diputadas y senadoras Veintisiete diputadas y senadoras de setecientos parlamentarios hablamos de la transición nombres que no se recuerdan por ejemplo la diputada socialista Asunción Cruanyes

Voz 14 15:56 impartido y dirigido por la Sección Femenina naturalmente encaminado a transmitir un acto Lara ideología política y social que configure hoy hemos desde mayo

Voz 1071 16:07 del setenta y ocho hasta preguntando porqué las mujeres de entre diecisiete y treinta y cinco años tenían que hacer lo que se llamaba entonces servicio social de la mujer que estableció el Afalah notarán que el audios molesto porque mientras interviene esta diputada hay un hombre que va hablando a lo suyo y se escucha de fondo probablemente era un miembro de la Mesa de la Cámara

Voz 14 16:25 las otras enseñanzas labores cocina hogar el género viene la perpetuar la discriminación de la mujer con respecto al hombre en castigar en lo que se llama humorística voz cínicamente labores propias de su sexo

Voz 1071 16:40 no podemos estar ahora mismo sería sabes de qué está hablando el hombre claro contaba la diputada como la desde luego de hoy de una cosa que no tenga nada que ver con esto en fin esta diputada contaba cómo la Sección Femenina de Falange enviaba todavía notas a las mujeres que querían opositar a cualquier trabajo y les recordaba que si querían presentarse a una oferta de trabajo deberían aprobar un examen la nota decía textualmente deberá traer

Voz 0573 17:01 aún pañito y demás utensilios necesarios

Voz 1071 17:04 para el examen de labor estamos hablando del año setenta y ocho ante ayer en esa sesión esto les respondió el ministro de Cultura que era entonces Pío Cabanillas en el campo laboral

Voz 14 17:16 algunas diferencias excesivamente notorios la retribución media por hora trabajada en los niveles cualificados es un veintinueve por ciento inferior para las mujeres que para los las posibilidades de empleo son a pesar de estas diferencias contributivas o retributivas muy inferiores para las mujeres que para los hombres el problema además se complica porque los últimos estudios demuestran que un cincuenta y cuatro por ciento de las amas de casas desea integrarse en la sociedad compartiendo tareas

Voz 1071 17:46 ahí la tiene muy mal la brecha salarial las mujeres querían trabajar las mujeres cobraban de media un veintinueve por ciento menos que los hombres por las mismas tareas un cincuenta y cuatro por ciento de las amas de casa decía el ministro querían trabajar fuera de casa

Voz 14 18:03 esta cifra asciende ya a más del setenta por cien entre las amas de casa menores de treinta

Voz 1071 18:09 pero hablemos de esas primeras mujeres que hicieron Carmela García Moreno fue directora general del Ministerio de Cultura en la crónica que publicó el diario ABC se leía a su vocación política a su belleza a su simpatía se une a un nuevo concepto de la joven mujer española se ha ganado el título de Miss Congreso con el que cariño se familiarmente la conocen en España esto es del año ochenta

Voz 0573 18:30 sea más anteayer todavía ayer casi exacto

Voz 1071 18:33 que no dijeron algunas crónicas de la jefa de gabinete del presidente Adolfo Suárez que se llamaba Carmen Díez de Rivera un partido

Voz 6 18:40 con un ojo tras la preocupación ante la grave discriminación y las trabas con las que se encuentran las mujeres cata son periodo de trabajo

Voz 1071 18:50 gente y atractiva dijeron algunas crónicas de Soledad Becerril que fue la primera mujer minis

Voz 9 18:55 que ser mujer entré en el gabinete es del Gobierno en estos últimos cuarenta años la primera mujer que entrar en el Gobierno después de estos últimos cuarenta años no

Voz 35 19:04 quién las mujeres se queremos participar en la vida política que las mujeres queremos participar en la vida pública que tenemos que hacerlo además

Voz 1071 19:15 años de todo esto pero todos estos muy reciente muy reciente y a menudo parece que sea hasta de hoy entre esas mujeres

Voz 0194 19:21 moneda Sastre pero cuyos nombres no se recuerdan

Voz 0573 19:24 esta Teresa Revilla no quién era era la única

Voz 1071 19:26 mujer que estuvo en la comisión que aprobó la Constitución la construcción se aprueba como saben en el año setenta y ocho pero antes de que se apruebe en el Pleno el texto se debaten una comisión que va puliendo artículo por artículo ahí había solo

Voz 0194 19:37 una mujer cuando sopla el artículo catorce que es el que prohiben

Voz 1071 19:40 la discriminación en España no se produjo debate sólo hubo de hecho una intervención y merece mucho la pena escuchar aquello Teresa Ribera Teresa Revilla la diputada pidió la palabra de esto que van a escuchar de ese minuto y medio hace vale mucho la pena que lo escuchemos hace cuarenta años

Voz 36 19:57 precisamente solicita María Teresa Revilla la único diputado de la Comisión la palabra para explicar su voz

Voz 35 20:05 todo señorías en este artículo que hemos votado afirmativamente la mujer española quiere por fin la plenitud de derechos es verdad que la votación ha sido unánime y sin disidencias como estaba reclaman de nuestra sociedad pero las mujeres no vamos a dar las gracias por ello tampoco vamos a mirar hacia el pasado con amargura con rencor ahora buscamos el futuro en el futuro queremos simplemente poder ser para ser lo que podamos queremos conservar nuestra feminidad que es un atributo precioso de la humanidad y al mismo tiempo sin renuncias poder ser protagonistas de nuestras propias vidas yp participar en igualdad de esfuerzos de responsabilidades en el que hacer como para ello necesitamos además de la igualdad ante la ley de una sociedad rica en posibilidades de vida formas la existencia

Voz 1071 21:00 una sociedad flexible en su sistema de traba

Voz 35 21:02 de educación donde no sean incompatibles la maternidad y el trabajo y la vida familiar y la cultura la mujer necesita de una sociedad flexible y plural pero también la necesita el hombre que empieza hoy a sentirse atrapado en un destino unidireccional que no se piense que la crisis de identidad de la mujer es sólo un problema femenino de mujeres porque es un problema de la sociedad en su conjunto la sociedad lo sufre la sociedad se enriquecerá en sus soluciones muchas gracias

Voz 1071 21:33 quién podría negar que esto fuera ha dicho hoy mil María Teresa Revilla abogada fue diputada en la legislatura constituyente en el grupo de Unión de Centro Democrático

Voz 0573 21:42 Teresa Revilla muy buenas noches buenas noches recuerda esa intervención

Voz 37 21:47 sí claro que sí la recuerdo el recordar aquellos tiempos me emociona siempre pero aquello fue verdaderamente para mí serán sin duda ninguna claro Arturo recuerdo

Voz 0194 22:00 nos ha llamado Teresa la atención que el presidente de la Comisión le dio la palabra porque usted era según dijo él la único diputado que a mí me ha llamado mucho la atención que la denominar así y además repasando la sesión ningún hombre le dio la réplica

Voz 37 22:14 me bueno per realmente como un había habido enmiendas al artículo catorce pues todo el mundo estaba de acuerdo y fui yo la que solicita al presidente que me permitiera intervenir puesto que yo era la única mujer y el artículo era tan fundamental tan importante para nosotras las mujer es el el presidente y Emilio atar creo que se llamaba pues nada me dio la palabra yo por ahí mi intervención

Voz 0194 22:43 decía decía Teresa mi compañero José Luis Sastre cuando la escuchábamos ahora en esa intervención que yo creo que bien bien la podríamos haber hecho o alguna diputada la podría haber hecho hoy mismo tiene usted esa sensación

Voz 37 22:56 ni tampoco me he escuchado hoy no me ha parecido mal

Voz 1 23:00 verdad

Voz 37 23:03 no pero es cierto no le he visto muy no la he visto sobrepasada o no hubo anticuada no yo creo que se puede mantener

Voz 0194 23:12 pero sí se puede sí se puede mantener Teresa a lo mejor dice que hemos avanzado mucho no

Voz 37 23:19 creo que el tema es del feminismo es algo verdaderamente complicado un problema tremendo por toda la sociedad debía ser consciente de ello sí debería procurarse influir de alguna manera para que en todos los países si existiera estas leyes estilo de nuestra Constitución que recoge esa equiparación de derechos entre todos entre todos mujeres y hombres eso para empezar empezamos ahí antes mire usted cuando yo terminé mi carrera yo no me podía no podía hacer ninguna oposición como me hubiera gustado colocarme tampoco encontraba y menos aún si decía que era de que era abogado tenían miedo si los hombres no no no no hay crees que las veces que esto viene de muchos siglos Laso la sociedad grecorromana era también así las mujeres no ocupaba ningún papel relevante ni mucho bueno vamos está pensando en el escritor Fuster todo muy bien la esto tiene que ir poco a poco en España dimos el primer paso en la Constitución del setenta y ocho con el artículo catorce el después tiene que ser que efectivamente la legislación en la legislación se cumpla siempre

Voz 1 24:36 artículo en todas las Tablas

Voz 37 24:38 ya les porque eso es muy muy importante claro la equiparación se ha topado el mismo trabajo sea el mismo sueldo bien sea hombre otra o mujer bien a viernes para que si una mujer trabaja por qué le convenga ahí porque estoy de acuerdo con su pareja en que uno hacer más horas menos horas para un trabajo de menos horas naturalmente salario tiene que ser de acuerdo pero pero sino hay que conseguir que esto sea siempre así a igual trabajo igual salario por supuesto luego viene el tercer aspecto que es social y ahí se tarda ya mucho más en en en conseguir esa equiparación en avanza

Voz 0573 25:24 pues porque

Voz 37 25:25 mucho más difícil y ahí viene la educación es muy importante este tema la educación tiene que estar ahí muy seriamente afectada hay sabiendo lo que se hace porque es ahí donde se va poco a poco pues hemos en España hemos sido puesta pero hemos ido avanzando y ahora hay que pensar en los países en que no tienen absolutamente nada hay en que las mujeres con pobres seres sacrificados y desesperados sin que su situación es tremenda

Voz 1 25:55 incluso deberíamos todos nos

Voz 37 25:57 no sé quizá dar más publicidad al tema ya a nivel mundial Kathy poco a poco naturalmente en España pues ir avanzando en lo mismo claro

Voz 0573 26:07 pero ya algo se ha conseguido pues María Teresa yo agradezco que no haya esperado hasta esta hora de la noche para recibir nuestra llamada usted decía que le emocionaba a escuchar esos fragmentos a mí también me emociona escucharlo tengo que confesarse lo muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por haber puesto su granito de arena en la construcción de este país muchísimas gracias

Voz 37 26:27 muchas gracias a ustedes metido

Voz 1 26:30 buenas noches hasta luego buenas noches hasta luego

Voz 38 26:32 a esta mañana Sastre me dejas leer el artículo catorce de que todo el mundo tenga claro lo que dice la Constitución venga los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento raza sexo religión opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social

Voz 0573 26:48 que todo el mundo lo tenga claro me lo quedo aquí porque hay que recordarlo en algún otro momento de la noche gracias ascenso hasta mañana estamos a menos de dos horas sede comenzar una jornada que se presume histórica lo comentábamos ahora estamos a menos de dos horas de la primera huelga

Voz 0194 27:01 feminista en nuestro país una protesta con un precedente en Islandia por ejemplo en octubre del setenta y cinco cuando el noventa por ciento de las mujeres de ese país secundaron un paro similar para exigir la igualdad real en todos los ámbitos han pasado cuarenta y tres años como llevamos contando desde las nueve esa meta todavía no se ha alcanzado más sigue habiendo voces que cuestionan en público la necesidad de esta convocatoria como el propio Gobierno de Mariano Rajoy que en las últimas horas parece haber modulado su discurso contra las feministas pero que sigue cuestionando la huelga de mañana esta mañana hemos tenido un ejemplo aquí en la SER con la entrevista en Hoy por hoy a la ministra de Igualdad Dolors Montserrat insistimos ministra de Igualdad ha dicho que la etiqueta de feminista no le gusta Iker lo mejor es considerar el día de mañana como un día normal mareo al herido

Voz 0259 27:45 buenas noches buenas noches Ángels mañana la ministra Montserrat no irá a la huelga va a trabajar no a la japonesa porque ha aprovechado para justificar a Tejerina en Cifuentes y además se declara no feminista

Voz 1448 27:55 a mí me parece una etiqueta Sami no me gusta que me pongan esta etiqueta una mujer que defiendo con la misma intensidad la igualdad como la libertad vengo en la tierra justamente que es la catalana que me han etiquetado toda la vida por pensar diferente y a mí las etiquetas no me gustan porque ni las generalizaciones

Voz 0259 28:11 al hilo de las etiquetas pregunta incómoda de Soledad Gallego Díaz rechazaría la etiqueta de ser antirracista

Voz 1448 28:18 yo rechazo cualquier etiqueta yo también no os yo no soy racista pero yo no que no me gustan las etiquetas

Voz 0259 28:24 en la lucha por la igualdad el Gobierno defiende esta revolución

Voz 1448 28:26 defendemos esté no en este siglo XXI es la revolución femenina sobre todo la sociedad de roles compartidos y esto es lo que defiende el Gobierno de España una sociedad que cuente con todo el talento femenino y masculino

Voz 0259 28:37 la ministra habló del currículum ciego para acabar con la penalización de la maternidad sobre la brecha salarial

Voz 1448 28:43 eso está prohibido en España un hombre no puede cobrar la diferente más que otra mujer por el mismo puesto de trabajo si realmente esto pasa hay procedimientos como la Inspección de Trabajo para poder rodar

Voz 0194 28:53 confiar pero desconocen el número de sanciones impuestas Salas

Voz 0259 28:56 es empresas por discriminación de las mujeres lo aportamos nosotras en dos mil diecisiete sólo ciento treinta y cinco un episodio cero coma uno por ciento de todas las infracciones laborales otro argumento más Stegen os contaba Mariola para defender la huelga

Voz 0194 29:08 la de mañana una convocatoria tildada por el propio Partido Popular recuerden aquel famoso argumentario de elitista insolidaria de irresponsable y calificativos que el propio partido y el Gobierno han intentado modular en las últimas horas por ejemplo con Soraya Sáenz de Santamaría reconociendo que el machismo existe incluso dicen la vicepresidencia

Voz 39 29:25 aquí cuando eres mujer llegas alguna responsabilidad como como en este caso la vicepresidencia del Gobierno pues te das cuenta de que todavía hay que cambiar muchas cosas porque hasta las vicepresidentas del Gobierno todavía tenemos que vivir algunos comportamientos machistas edad

Voz 0194 29:45 eso en Madrid no lo parece por la actitud que adopta el Partido Popular y el propio Gobierno ante

Voz 0573 29:50 la convocatoria de mañana un intento por arreglar el

Voz 0194 29:53 desagravio que sienten muchas mujeres después de escuchar los argumentos del PP contra la huelga Rajoy también dio un paso atrás ayer al reconocer que no se sentía representado que no se reconocía por esa huelga a la japonesa por la que apostaron la ministra Isabel Tejerina la presidenta de Madrid Cristina Cifuentes aunque ahora lo niegue

Voz 40 30:10 lo que he dicho porque luego leído muchas cosas y entonces he leído en algún sitio que yo había dicho que yo proponía una huelga a la japonesa para mañana yo quiero aprovechó la la oportunidad declarar que jamás he dicho yo eso

Voz 0194 30:23 Hamás ha dicho eso pero no tenemos son una zona Uteca aquí en la SER que es implacable y la presidenta sí que dijo quería una huelga a la japonesa el ocho de marzo hace quince días que lo Dir

Voz 5 30:33 jo yo creo que en este caso la huelga que se está planteando por parte de algunos partidos el día ocho tiene más que ver con oportunismo político y como digo yo ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa para precisamente avanzar en igualdad a seguir disminuyendo esa brecha salarial que hoy en día es totalmente intolerable

Voz 0194 30:54 primera parada para el análisis Berna yo creo que el PP tiene un pequeño lío no o un gran lío todos tenemos un gran lío no pero el partido popular que es el que gobierna se le nota demasiado al obispo de San Sebastián también pero no gobierna no estamos poseídos por el hijo entonces lo más llamativo de lo que está ocurriendo es bueno

Voz 0283 31:14 pero no se están enterando de repente se han dado cuenta de que no van a salir en la foto y de que esto crece crece y es un tsunami y ellos están descolgados ellos y Ciudadanos también obispo de San Sebastián pero pero qué ocurre que Rajoy ayer les ha dejado las ha dejado colgadas de la brocha a Cifuentes a Tejerina todas las que estaban aludiendo a a este en su puesto manifiesto de anti capitalismo es decir se estaban fijando en el marco en lugar del cuadros estaban fijando en el en el dedo en lugar de la luna y cuando miras el cuadro te encuentras que estamos ante una obra genial de una hora fundamental de nuestra historia en España es la gran movilización la gran oleada que puede provocar un cambio no creo que se están dando cuenta tarde de que de que sean equivocado pero nunca es tarde yo creo que estamos encantadas de que se sumen de que Rajoy se sume a la causa ojalá se vayan sumando todas y todos porque la tarea va a ser importante va a ser difícil ir de CSIF vamos a todos incluso los que se sumen a última hora Ávila

Voz 1880 32:23 yo creo que el gran error del PP ha sido confundir esta movilización con una guerra ideológica José ellos salieron en tromba a plantear cuestiones que eran propias de una disputa ideológica que sí

Voz 4 32:36 era insolidarios

Voz 1880 32:39 el responsable intentando incluso eh hacer suyos algunos de los argumentos tradicionales que han sido el movimiento feminista in no se daban cuenta de que esto no va de ideología sino de injusticia por lo tanto la movilización de mañana va a tener mucho éxito precisamente porque ha sido interiorizada por las mujeres y como una forma de hacer frente a una situación que consideran injusta desde hace ya demasiado tiempo y que no importa en esa movilización que piense cada una que ideología tenga

Voz 41 33:13 o a qué partido vote o como

Voz 1880 33:16 pueda etiquetar se eh

Voz 0283 33:18 la gran diríamos venta

Voz 1880 33:21 a que va a tener esta movilización por eso marcará un antes y un después es que es una movilización trasversal de las mujeres en contra de una situación que consideran que que que tiene que acabar porque después de haber llevado la igualdad las leyes cuando ya la Constitución nos ampara cuando toda la normativa ente Uría ha interiorizado estas demandas siguen sin conseguirse todavía no y entonces Bono entraremos en otra en otra fase que habrá que ver cómo cómo vamos a hacerlo cumplir luego pero con por lo pronto lo que hay es una movilización que no tiene precedentes que además es de las primeras convocatorias globales en el mundo el mundo tiene muchos problemas globales y el cambio climático tienen muchos otros problemas que nos afectan a todos y esta vez hemos visto que es posible ya el año pasado lo vimos que haya un la convocatoria que plantea en términos globales una demanda que es la de la mitad de la población nada menos

Voz 0194 34:20 Esperanza sí yo creo que las

Voz 4 34:23 Peris que en las conquistas que desde luego son bastante si miramos a siglo y medio o un poco más hacia atrás pues la verdad es que son son bastantes y muy importantes sobre todo naturalmente en los países donde hay libertad y democracia como este que verdaderamente en fin en los últimos años en los años de democracia ha conseguido tener leyes que han hecho que las cosas cambien en el sentido de que ahora las leyes nos acompañan antes había que llegar a conseguir las leyes ahora las leyes nos acompañan por lo tanto lo que hagamos será más fuerte será más importante tendrá más posibilidades de llegar al fin que nos proponemos que no es otro que el de la igualdad y el de la justicia y el del derecho a ser cada cual lo que quieras ser naturalmente dentro de la ley por supuesto no pero el gran error del Partido Popular yo creo que es el de confundirse de tiempo no seguir defendiendo una forma de poder que es el patriarcado que hace que haya alguien que manda arriba que es un hombre que es el padre y todos los demás obedezcan eso verdaderamente está quedando en fin bastante reducido a la ambición de los que quieren un mundo masculino pero es que las mujeres vienen como mínimo ya ya digo siglo y medio conquistando parcelas de poder de libertad que son las que en fin a partir de este momento como la además el movimiento como decía Mila es practicamente global por lo menos es mundial no sea Ángels es entre sí sí sí

Voz 1448 36:14 si apuntamos mucho a lo mejor sólo Selwo Europa allí Estados Unidos pero también a América Latina a merienda claro hoy Islandia que fue pionera en fin tantos y tantos y tantos lugares en los que las mujeres

Voz 4 36:27 han ido conquistando digo parcelas de libertad de poder que es muy importante

Voz 0283 36:34 hay que ir a por el ponerlas pero yo creo que estamos en otra fase María esperanza porque es verdad acompañan las leyes y desde luego desde el setenta y cinco coma descrito Sastre está aquí hay un montón que nos han permitido la igualdad de vale si ahora podemos tener una cuenta corriente au salir del país sin pedir permiso a nuestro marido pero las leyes no se están cumpliendo este es el clamor por el que mañana la movilización yo creo que va a ser masiva tenemos ley de igualdad si tenemos convenios que que incorporan políticas de igualdad y planes de igualdad en las empresas y todos sabemos que no se cumplen entonces la USAL

Voz 42 37:15 sido y son un sonoro incidente no es claro que no sólo asiente

Voz 0283 37:21 el testimonio de Teresa Revilla que me ha encantado que lo que lo recuperará es que además la AIS resulta que tiene un argumento como ha dicho ella que es absolutamente actúas esta señora ha dicho que lo que que esto no es solo bueno para la mujer es bueno para la sociedad es un argumento que estamos utilizando en dos mil dieciocho es decir cuarenta cuarenta años después entonces de verdad no quiero quedarme con los logros que Rosa y obviamente claro

Voz 1448 37:49 no ha quedado bien no me quedo con los pero digo que no sabe si es que nos acompañan las

Voz 42 37:56 leyes sí pero no no es suficiente necesitamos que tenemos a la vuelta de leyes

Voz 0283 38:01 es una nueva vuelta legal que implique la sanción la sanción cuando no se cumple esa igualdad yo creo que hasta que las empresas no tengan una sanción fiscal administrativa en la que quieras por no incorporar en sus consejos suficientes mujeres por no hacer políticas en las que las mujeres estén representadas no el fracaso moral no es suficiente porque está claro que no lo ha sido hasta ahora hace falta sanción si no me si es que lo que

Voz 1880 38:33 de lo que ha ocurrido por ejemplo con el movimiento Mee too demuestra el tipo de dificultades con las que nos enfrentamos es decir con las leyes hemos visto que son absolutamente imprescindibles que es muy bueno que como dice Esperanza nos acompañen y podamos invocar las para denunciar cuando no se cumplen pero sí como sistema diríamos como avance global el problema es que las leyes no son suficientes porque las leyes no cambian estructuras no cambian estructuras mentales en el caso del acoso sexual y todos hemos visto que en los códigos penales está que se persigue que es castigarle pero en que se ha basado el las unas en la situación de la que han gozado muchos hombres que han abusado de su poder y su posición para obtener favores sexuales de las mujeres sea basado en que su poder y la credibilidad que les daba ese poder podía hacer acallar como nos explica Rebeca sólo podía hacer acallar las mujeres Abbas halladas víctimas de ese poder hasta aquí que ha pasado que se ha roto el silencio ciento de las mujeres al romper el silencio han dado cuenta que eran muchas Ike apoyándose unas a otras lo que conseguían eh era avanzar en un camino en el que las leyes no habían conseguido avanzar porque resultaba prácticamente imposible o muy difícil demostrar unas un acoso sexual o qué había o qué no estaba una de las relación había sido consentida entonces resulta que cuando sean uno

Voz 4 40:05 ido ya avanzado el clamor de la de

Voz 1880 40:08 hacia pública se han dado cuenta que los hombres perdían la impunidad que tenían a pesar de que las mujeres teníamos leyes que nos protegían entonces para que caiga la impunidad no sólo hace falta leyes hace falta que esas conductas se consideren reprobables y que tengan sanción

Voz 0194 40:26 se castiguen que tengan su acción social no

Voz 4 40:29 digamos carne lo mismo lo mismo con las

Voz 1880 40:31 empresas que de eh que sistemáticamente incumplen el tema de la tienen brecha salarial como mujeres consumidoras como mujeres que hemos de apoyar a otras mujeres antes esas injusticias hemos de utilizar todas las armas que tengamos a nuestro alcance y el consumo es uno de ellas para conseguir que esa injusticia acabe también en esas empresas y así sucesivamente es decir hemos de basar en que somos el cincuenta por ciento de la población tenemos la capacidad de moldear una opina son pública que nos ampare íbamos a hacer uso de eso porque sino las leyes seguirán siendo papel mojado

Voz 0283 41:10 en el otra cuestión pero no diré Livan es decir están las leyes está la sanción y hay una tercera cosa que es fundamental que es el relato el relato ha sido de los hombres sigue siendo de los hombres y ese relato y aquí la fortuna Mente estamos en medios en los que esto se ha llenado de mujeres afortunadamente Hinault no no no no me refiero por supuesto estos medios no pero sabemos que la mayor parte de los medios la inmensa mayoría de los medios tienen en su mano en sumando fundamentalmente hombres y esto impone una mirada masculina que relega cuestiones diferentes no no voy a entrar en detalles pero hoy estaba cuando el libro Emery verde esta catedrática de clásicas que que se ha hecho tan popular Premio Premio Princesa de Asturias mujer y poder que cuenta un un momento de de Telémaco el hijo de Penélope y de Ulises que le dice a su madre en un momento en que la conversación está poniéndose interesante tú bueno tú vete con La Rueca ahí entra en casa ideas las labores de tu hogar que yo voy a dirigir la conversación porque el relato es el gobierno de esta casa efectivamente es si el relato es el Gobierno de de esta casa de de nuestra sociedad el relato ha estado en manos de hombres y son mayoría de articulistas de columnistas de directores y altos mandos de los medios no salimos de ahí hay entonces no basta por supuesto con ley

Voz 0194 42:40 pues no basta con canciones hace falta apoderarse también del relato si a del relato y de otra cosa mucho más importante que se

Voz 4 42:48 poder es decir las leyes son es muy importante que estén ahí sea cuando no había esas leyes estábamos todavía en los primeros escalones ya no estamos en esos primeros escalones pero desde luego nos falta la conquista del poder no para las mujeres sino para compartirlo de verdad hombres y mujeres operación falta los primeros pasos que nos llevaron a las leyes vamos a ver Clara Campoamor consiguió que el el el el sufragio fuera realmente universal en España consiguiendo que las mujeres pudieran votar como premio tuvo el que en las siguientes elecciones no la eligieron se fue ella hice fue en fin su oponente de Victoria Kent no no las eligieron a Ana

Voz 0194 43:37 una de las doce y volvió a ser absolutamente más

Voz 4 43:39 culmina la la Cámara en la República luego lamentablemente en este país hemos estado muchos años sin que las mujeres ni nadie pudiera votar pero llegado el momento de la libertad se podía ser carne de verdad el sufragio universal porque ya había sido aprobado quiero decir es que cada pequeña conquista Se va sumando y acaba haciendo una gran conquista desde la que situarse para hacer que el poder que es lo importante realmente sea compartido entre hombres y mujeres y cuando sea compartido entre hombres y mujeres las leyes esas buenas leyes se cumplirán porque serán las mujeres las que legisle en para que se cumplan no déjame que

Voz 0194 44:23 introduzca hemos estado desde las nueve de la noche que estamos hablando con mujeres seguimos teniendo todavía el estudio lleno lleno de mujeres y también de algunos hombres hemos estado escuchando los motivos de de algunas de ellas para para hacer la huelga mañana nosotros también aquí en Hora Veinticinco se lo hemos preguntado algunas de las compañeras de de la redacción hemos escuchado a Sonia Sánchez Lus hemos escuchado Lourdes Lancho escuchamos también ha aludido la jefa de Sociedad de la Cadena

Voz 0259 44:48 si hago huelga porque soy mujer y porque soy feminista para mí el feminismo es una filosofía de vida que me atrapó sin saberlo la verdad cuando descubrí que a las mujeres no nos trataban igual que discriminan porque hay hombres que pegan a las mujeres que las violan que las matan que es la forma más extrema de la desigualdad yo hago huelga para acelerar el proceso para que las que vengan no tengan que esperar otros cien otros doscientos o trescientos años porque queda mucho camino por recorrer pero las jóvenes y esta es una buena noticia vienen arrollando han perdido la paciencia y están diciendo hasta aquí hemos llegado a las mujeres no queremos mandar más que los hombres ni acaparar más que ellos sólo queremos una cosa la mitad yo tengo dos hijas y quiero para ellas como mi madre quiso para mí con mucho esfuerzo lo mejor yo creo que lo mejor

Voz 28 45:36 para ellas es la libertad y la igualdad

Voz 0259 45:39 y hago huelga para darme también el gustazo la alegría de compartir mañana una gran emoción reivindicativa con millones y millones de mujeres de todo el mundo

Voz 43 45:47 no

Voz 11 45:49 hora veinticinco

Voz 15 45:52 ni Sanjay instrucciones verdad puedes repetirlo con en San húmedo cincuenta Isaías

Voz 9 50:46 Díez de cincuenta minutos de la noche nueve cincuenta

Voz 0194 50:48 en Canarias con Berna González Harbour con María Esperanza Sánchez con Milagros Pérez Oliva y con las mujeres que todavía nos acompañan mujeres y hombres también que nos acompañan en este estudio de la Cadena Ser en esta edición especial de Hora Veinticinco que hemos querido hacer en esta víspera de el ocho del ocho de marzo con todos los elementos que llevamos planteando en Hora veinticinco desde las nueve de la noche no te vamos a hacer para ir un poco cerrándose tramos repasar la agenda de actos y movilizaciones previstas para mañana Adela Molina

Voz 0011 51:15 en Madrid y Barcelona había convocadas ya esta noche marchas nocturnas de mujeres bajo los lemas l'Any te Nostra Valientes libres y diversas feministas hacia la huelga a partir de medianoche está convocada la huelga de veinticuatro horas si además mañana están llamados a paros de dos horas todos los trabajadores hombres y mujeres entre las once y media y la una y media por la mañana y las cuatro y las seis por la tarde además hay previstas actividades durante todo el día por toda España desde comidas populares a lecturas el manifiesto en las plazas sentada silenciosa So teatro feminista en muchos barrios están organizando quedadas para acudir juntos a las más de cien manifestaciones convocadas

Voz 1880 51:49 y que arrancarán entre las seis y media

Voz 0011 51:52 ocho de la tarde también mañana y al margen de la huelga hay previstos actos institucionales en el Congreso ya que ni el Gobierno ni el Partido Popular ni Ciudadanos van a secundar los paros Rajoy y la ministra de Igualdad Dolors Montserrat participarán en un acto del PP en Logroño