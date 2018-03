Hora 25 (07/03/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1468 00:00 eh vamos a cambiar de asunto además el Día de la Mujer dos temas que han quiero comentar a ver si me da tiempo uno de ellos es el nuevo ministro de Economía el sustituto de Luis de Guindos finalmente Mariano Rajoy ha tomado una decisión lo ha pospuesto tanto que casi nos habíamos olvidado que no teníamos ministro de Economía ya elegido a Román Escolano para estar al frente de ese mínimo el Ministerio de Economía Industria y Competitividad sino les suena el nombre no se preocupen porque igual que su antecesor De Guindos su perfiles técnico no es un perfil político este viernes va a ser nombrado en el Consejo de Ministros Nieves Goicoechea en el plano personal se le considera un hombre tranquilo culto economista del Estado nació en Zaragoza el tiene cincuenta y tres años ha estado siempre la la órbita del Partido Popular forma parte del segundo Gobierno de José María Aznar como director de Economía también colaboró con Javier Arenas en el Ministerio de Empleo cumple a rajatabla los requisitos que quería Rajoy una persona que conozca los temas y con buenos contactos europeos en los tiene porque hasta ahora ha sido vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones y antes lo fue del ICO sí parece muy prudente al menos cuando le preguntan sobre quinielas entorno a la sucesión de Luis de Guindos

Voz 1 01:05 pues no tengo opinión sobre este tema yo me dedico de ambos a tiempo completo a mi tarea que surge de un compromiso muy claro con una labor que me parece muy importante

Voz 1468 01:21 entre las tareas inmediatas que le esperan está la privatización de Bankia la elección del gobernador el gobernador del Banco de España que se pacta con el PSOE mantener el déficit público a raya por debajo del tres por ciento llegar a crear veinte millones de empleos en dos mil veinte Escolano se va del Bate un puesto en el que podría haber permanecido seis años más para la patronal ve con buenos ojos este nombramiento ya que es una persona de confianza de De Guindos los sindicatos por su parte esperan que no mantenga una línea continuista con la gestión anterior desde los partidos políticos critican a Rajoy por el hecho de que no haya aprovechado este nombramiento para realizar cambios más profundos en el Gobierno Rafa Bernardo

Voz 1762 01:56 los grupos de la oposición han acogido el nombramiento con escepticismo no tanto por la persona como por lo que representa de estabilidad en el rumbo de la política económica y por la continuidad también a la dirección política en general del Gobierno hablaban en el Congreso Carles Campuzano del PD Cat nueve Larra de Unidos Podemos inversor Perea del PSOE

Voz 2 02:12 mientras Rajoy ha perdido una buena oportunidad para hacer una remodelación a fondo de un gabinete que está agotado este Gobierno está quemado

Voz 3 02:22 lo único que esperamos de este ministros son políticas continuistas que por desgracia han dejado en nuestro país Sunrise todo un rastro de pobreza precariedad yo lo que le pidió al nuevo

Voz 4 02:32 el ministro es que evidentemente se ponga sitios sí a dar respuestas a los millones de españoles que esperan una expectativa un proyecto de vida en nuestro sistema de protección social evidentemente en el mercado laboral y evidentemente del modelo productivo

Voz 1762 02:46 desde Luxemburgo opinaba el líder de Ciudadanos Albert Rivera que se refería a la pérdida del puesto en el Bay en el Banco Europeo de Inversiones para el país sigue

Voz 1468 02:54 por contra Rajoy vuelve a decepcionar

Voz 5 02:56 sino hacer una crisis de Gobierno profundo que España necesita y por otro lado quitando otra pieza más de nosotros

Voz 1762 03:03 entre los agentes sociales división de opiniones la patronal lo recibe con agrado mientras que en los sindicatos hay pesimismo Unai Sordo comisiones Joan

Voz 6 03:09 los el COE vamos a evaluar en función de los actos que haga pero mucho me temo que es lo que se busca una política de continuidad que va a generar mayor desigualdad social

Voz 2 03:20 la valoración es positiva experiencia europea que en este momento es clave para la economía española hoy por tanto pues bienvenido digamos al al Ministerio

Voz 1762 03:28 las principales asociaciones de las entidades financieras la AEB la CECA han saludado el nombramiento acentuando la experiencia de Escolano en el

Voz 1468 03:35 por Mané como acabamos de escuchar Román Escolano ha dejado su cargo como vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones puesto al que llegó en dos mil catorce Un vicepresidente por otro Luis de Guindos va de número dos del BC y Escolano abandona ese puesto en el Bay pero vamos a ver qué se dice por Bruselas para quién va a ser ahora este puesto vacante corresponsal comunitarias Griselda Pastor buenas noches

Voz 0738 03:54 hola muy buenas noches bueno pues aquí en la práctica se da por hecho que lo que venga pues será un pacto que deben confirmar los gobiernos de Portugal y España pero parece claro que Portugal carece de interés para terminar el mandato sea que aquí se da por hecho que un español ejercerá los dos años que le quedaban Escolano para cerrar la vicepresidencia del BCE y que después llegará un portugués pero insistimos que este es un tema que corresponde negociar a los gobiernos de España Portugal que en el Bella actúan como un tándem para la vicepresidencia y que fuera de esto lo único que en Bruselas ha generado un pequeño debate ha sido el tiempo que ha tardado Rajoy en nombrar sustituto y es que el lunes vuelve a haber Eurogrupo yo hubiera sido incómodo hay que decirlo para los dirigentes de las instituciones especialmente para el resto de ministros tienes que compartir aún su reunión con el recién electo nuevo vicepresidente español del BC

Voz 1468 04:51 gracias Griselda buenas noches no os pregunto Mila qué te parece el nombramiento que ha tardado yo decía de casi nos habíamos olvidado no teníamos ministro de Economía pero no lo teníamos y finalmente Román Escolano un perfil técnico

Voz 7 05:02 bueno un perfil técnico podría significar en esta coyuntura de tiempos turbulentos dentro del PP una oportunidad de no dar señales e incómodas para las diferentes facciones y las diferentes luchas internas de poder diríamos no parece es un perfil bastante bajo en el sentido de de continuidad con la tarea de De Guindos a pesar de que va a tener diríamos retos importantes el primero de ellos dentro de tres semanas ver si va a tener presupuesto no va a tener presupuesto no bueno para una legislatura que ya parece que esté agotada este perfil podría salvar la papeleta a un PP que no que que a ver está con unos equilibrios internos bastante precarios no oí en la cartera de Economía es una de las más importantes

Voz 1468 05:57 yo creo que Rajoy ha perdido una oportunidad otra más no porque primero podía haber nombrado la mujer que momento para para inclinado un poquito la balanza de su exiguo del exiguo peso que tienen las mujeres en su Gobierno y eso pues no ha ocurrido aquí habíamos hablado en días anteriores también de la oportunidad de lanzar un gesto a Cataluña eligiendo a una personalidad interesante de la conocedora de economía pero bueno eso no es el estilo de Rajoy el estilo de Rajoy es este que es como ha dicho hoy se sabe los temas es decir está preparado para las oposiciones del temario va bien con con Raúl Román Escolano es un yo sin ambición política podía haber aprovechado para esas cosas que dicho o incluso para lanzar un mensaje político ambicioso de de de apuesta por las inversiones de nueva etapa en en la economía ya que hemos salido de la crisis según las cifras de la macroeconomía pero no lo sentimos en los bolsillos haber enviado un mensaje político interesante pero bueno es Rajoy siempre aprovecha el quiero oportunidad para perder la oportunidad si hoy lo ha vuelto a nos ha defraudado no nos ha defraudado es un hombre del establishment del Partido Popular y del establishment económico español nada María Esperanza

Voz 8 07:18 sí yo creo que cada día demuestra que es

Voz 1452 07:22 menos político o por lo menos no sé que es un hombre tranquilo que se queda quieto y que dice que no se mueva nada porque va a ser peor

Voz 1468 07:31 no voy a complicarse la valla complica todavía más

Voz 1452 07:33 no no es un conservador pero de verdad en estado puro no sustituye a uno por otro está claro que para todos el Gobierno necesita a un refresco pero pero él no Él no lo ve no sea no necesita hacer nada más que un pequeño gesto llevar efectivamente a una cartera tan absolutamente importante a una persona bueno que no que no

Voz 8 07:57 tiene aristas así muy muy evidentes Ny en fin muy molesto

Voz 1452 08:02 estas pero que bueno pues cómo cómo se temen por ejemplo los sindicatos pues todo parece indicar que va a ser un continuista de la política De Guindos que bueno nos ha llevado a una situación en la que efectivamente la economía nos dicen que crece a más del tres por ciento y que estamos en el mejor de los mundos yo en ese mejor de los mundos el empleo que se crea no es bueno y la situación pues bueno vaya usted a saber si es efectivamente buena o realmente ya crecer al tres por ciento no significa lo que crecer al dos por ciento nos decían que significaba que era salir absolutamente de la situación en la que estamos yo creo que aparte de todo efectivamente es muy difícil salirse de los márgenes que están impuestos para que la gestión económica en la Unión sea de una determinada manera por lo tanto Rajoy el hombre tranquilo puedo decir bueno como tampoco puedo hacer muchas cosas importantes difíciles distintas

Voz 1673 09:03 es que me imponen pues vamos a continuar que romana

Voz 1468 09:06 no que va a engrosar la lista del Gobierno desconocido no porque cuando se les pregunta en el CIS el nivel de popularidad que se mezcla con el nivel de conocimiento que tiene mucho que ver la popularidad con el conocimiento me temo que romanas crono va a engrosar la lista de esos ministros desconocidos me quedan unos minutos para Cataluña porque dio el juez del Supremo Pablo Llarena ha dado un plazo de cinco días para que las partes implicadas opinen sobre si Jordi Sanchez puede salir de la cárcel para asistir al pleno de investidura del que es candidato que está previsto ya saben para el lunes a las diez de la mañana quién sí se ha pronunciado ha sido el constitucional que ha rechazado excarcelar a Sánchez que había pedido que levantasen su orden de prisión provisional Javier Álvarez

Voz 0689 09:42 el Constitucional ha denegado la excarcelación de Jordi Sanchez por varios motivos en primer lugar porque aceptar una medida cautelar extraordinaria hay dejarle libre sin haber analizado a fondo el caso sería tanto como anticipar que la orden de prisión tenía algún defecto es merecedor de amparo para el análisis de los jueces ha sido determinante las dos órdenes de prisión contra Jordi Sánchez el líder al presentó recurso contra la primera orden de prisión que dictó la juez Carmen Lamela lo que el tribunal rechaza pero Sánchez no recurrió en amparo la segunda orden de prisión que dicta el Tribunal Supremo por lo que los jueces ahora no se pronuncian en cuanto a los perjuicios en los derechos parlamentarios alegados por Sánchez el Tribunal no emiten ningún criterio pero recuerda que cuando entró en prisión por primera es que es lo que aquí se debate no había comenzado siquiera el plazo de candidaturas no había tenido lugar la jornada electoral Jordi Sanchez no era candidato a la presidencia de la Generalitat por lo que estas circunstancias añadidas concluyen los magistrados son ajenas al caso no se pueden analizar ahora todo queda ya en manos del Tribunal Supremo que ha dado de plazo hasta el lunes para que las acusaciones se pronuncien Si se debe acordar la libertad o dar un permiso a Sánchez para asistir a la investidura el juez Pablo Llarena podría pronunciarse el mismo lunes aunque parece improbable que lo haga antes de las diez de la mañana hora de comienzo

Voz 1468 10:54 el Pleno antes está ante este panorama judicial que va a hacer el presidente del Parlament Roger Torrent tiene que volver a decidir qué ocurre con ese pleno previsto para el doce de marzo para el lunes sigue adelante lo aplazan entre los independentistas y aparecen las prisas para desbloquear esta situación y que Cataluña tenga un gobierno y un presidente efectivo Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 11:12 aunque desde el entorno de tu Rehn guardan silencio sobre si hay que aplazar el pleno Junts per Catalunya ya ha dejado claro que por lo menos por ahora hay que mantener la convocatoria y confiar en que Sánchez pueda acudir de hecho hoy su abogado se ha reunido con tu y con el grupo parlamentario de los neo convergentes está trasladado según la Agencia Catalana que hará todo lo posible para que así sea Eduard Pujol es portavoz de Cataluña

Voz 9 11:33 nosotros no entenderíamos en ningún caso que el Tribunal Supremo ha para el lunes no hubiera pronunciado sobre la posibilidad de que el candidato a la investidura esté presente en este hemiciclo para ser

Voz 1673 11:43 eh investido aunque lo cierto es que para que Sánchez fuera investido lunes también harían falta los cuatro votos de la CUP y hoy su líder en el Parlament Carles Riera ha tenido que aclarar en Twitter que en contra de lo que ayer dijeron Cataluña ya Esquerra nadie les ha hecho llegar el ya famoso preacuerdo de legislatura a pesar de eso ha sido la número dos de los republicanos Marta Rovira quién ha insistido en que la investidura no puede esperar más

Voz 1468 12:05 necesitaremos un gobierno efectivo

Voz 10 12:07 con un presidente efectivo con un candidato efectivo para satisfacer esta prioridad que es la de conformar un gobierno que se ponga a trabajar un gobierno que sea operativo que ponga fin al artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 1673 12:20 a pesar de la beligerancia con la que la Copa valorado los planteamientos de Cataluña ya Esquerra fuentes de estos dos partidos consultadas por la SER se muestran optimistas aseguran que una cosa es lo que dice enfrenta a los micrófonos y otra muy distinta lo que han percibido las últimas Reuniones de hecho un dirigente de Jones para Cataluña que conoce bien la negociación sostiene que la principal discrepancia ahora mismo es

Voz 1468 12:41 de léxico de las palabras que se utilizan

Voz 1673 12:43 empleo para definir el llamado proceso constituyente segundos cuenta en el fondo de la cuestión están más o menos de acuerdo pero mientras unos piden usar términos más llamativos otros reclaman no perderse en las formas e intentar evitar cualquier fórmula que pueda sugerir desobedecer

Voz 1468 12:59 hacia mil haber pleno no va a haber pleno pues

Voz 7 13:02 nadie está en condiciones de deberíamos saber

Voz 1468 13:05 lo por aquello de los billetes de tren ya esas cosas no

Voz 7 13:07 es que ya sabes que esto es una montaña rusa que sube y baja hay no hay manera de aclararse yo creo que cuando Puigdemont finalmente dio ese paso al lado porque consideraba que no estaba en condiciones de poder hacer una investidura no era coherente por parte del PDK por parte de ellos Per Cataluña en nombrar o a proponer otro candidato a la investidura que tienes similares o peores objeciones porque en el caso de que el juez le dejara en libertad para asistir al pleno es investigamos un presidente que después volvería a la prisión porque la orden de prisión provisional probablemente se mantendría no por lo tanto yo entiendo que esta es una un movimiento que se hace más de cara a facilitar y alargar las negociaciones para buscar la solución definitiva y al mismo tiempo dar una oportunidad de argumento para una para la posible causa entre el Tribunal de los Derechos Humanos

Voz 1468 14:14 sobre la la la posibilidad de ejercer con plena capacidad la política en España si no quiero subrayar que el Supremo de verdad debería aclarar esto antes del lunes yo creo que este detalle de darles cinco días cuando eres podía haber dado menos que seguramente todos pueden agilizar Si presentar en un par de días las alegaciones bueno pues abona las las teorías de contrarias a la independencia judicial ha dicho esto lo están haciendo fatal los independentistas os escucharán Marta a hablar de la urgencia de formar un gobierno efectivo de la urgencia de él de de quitar el artículo ciento cincuenta y cinco cuando fue la propia Esquerra Republicana la que impidió a con supresión a Puigdemont que convocara elecciones en aquel aquellos finales días de de octubre bueno pues es la verdad tan llamativo tan escandaloso que que hoy me ha gustado ver a Santi Vila la primera voz autocrítica de lo mal que lo han hecho la esperanza treinta segundito Susqueda son pues nada

Voz 1452 15:27 prácticamente pudo subrayar subrayarlo que han dicho la esos me parece muy interesante lo de Santi Vila realmente yo creo que lo que cuenta y como lo cuenta su deseo de rectificar me parece que es lo más sensato que hemos oído en los últimos tiempos

Voz 1468 15:40 pues mira invitó a los oyentes porque le entrevistamos el viernes que viene a las nueve de la noche una entrevista que ya está grabada porque por motivos de agenda tuvimos que grabarla el martes pasado pero yo creo que es interesante escuchar una conversación tranquila y pausada con quién fue

Voz 11 15:53 el conseller de la Generalitat y que dimitió

Voz 1468 15:57 momentos antes horas antes de que se produjera a esa declaración unilateral de independencia

Voz 1084 17:22 terminando ya este programa especial que hemos dedicado casi íntegramente a la jornada de mañana al ocho m niega el hombre de la casa en Javier Torres buenas noches o las buenas noches qué tal vamos a las mujeres pero han bares déjame decirte de esas palabras que todos creemos saber Garro Tim Garrote in Garro tienes esta composición musical esto que estamos escuchando que son compás de dos por cuatro el rutina acompañaba a un baile popular español típico de Andalucía que dice el diccionario gozó de gran popularidad a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX esas un garrote vil que se llama bosque de pinos lo interpreta lo ha compuesto Cañizares el equino un disco que se llama el mito de la caverna con palabras palabras que todo el mundo dice que sabe pero que luego preguntas y a lo mejor pues hay menos gente por ejemplo una soleá

Voz 10 18:20 un tiento una bulería una seguiría

Voz 1084 18:23 una rumba flamenca que Leonores yo no sé definir cada una de ellas admiro a la gente que lo sabe hacer porque me gusta mucho o que cuando empieza dice esto es un tiento ya tú cómo lo sabes hablamos de una obra de teatro consentimiento que está escrita por la británica Nina reine que esta es una obra de teatro dirigida por Magüi Mira que se estrena esta semana en el Centro Dramático Nacional

Voz 20 18:49 en Madrid pincha profundamente algo que es medular para mí que es la tragedia que verdaderamente nos arrasa hoy que es la falta de empatía no somos capaces de colocarnos en el lugar del otro las emociones y los sentimientos no resbalan por la espalda que son los lleva a vivir una vida sin ningún compromiso muy bien instalados en este primer mundo

Voz 1084 19:11 en falta de empatía entre la falta de problema que tiene esta sociedad en la obra es es brutal y habla de las insinuaciones e jueces que preguntan a las mujeres Si cuando fueron violadas consintieron es ese y también habla del consentimiento dentro de la pareja de lo que significan los silencios no la he visto aún ya hablaremos de ello se necesita radiografiar la situación de la mujer en el ámbito de la cultura es una obviedad lo dice y lo proclama Virgina Virgina Yagüe que es presidenta décima que es la Asociación de Mujeres cineastas y medio y medios audiovisuales

Voz 21 19:45 a partir de ahí yo creo que hay una segunda espera que es muy importante que esperamos con Avilés que sería una vez que estén estancadas todos eh planteados empezar a poner sobre la mesa realmente no ya ya acción medidas de acción positiva e con una buena orientación es el segundo escenario pues sí que quizás padres responderte con más contundencia esta preguntarme haces porque es real es el segundo escenario

Voz 1084 20:12 en el diagnóstico para primero hay que hacer para poder actuar es lo que se va a hacer el Ministerio de Cultura ha puesto en marcha

Voz 22 20:18 se lo decían a a Raquel García

Voz 1084 20:21 igualdad que es lo importante igualdad que también es respeto respeto que es lo que viene a continuación el premio Pritzker de Arquitectura que es el más importante del mundo es la consagración definitiva el año pasado fue a un estudio de Olot Gerona que es curioso porque está

Voz 22 20:36 leyendo la la información

Voz 1084 20:39 el estudio se RC R hay una mujer y en el listado siempre aparecen de nuestros hombres buenos

Voz 1468 20:47 en fin lo concede la Fundación Hyatt y en esta ocasión se lo han dado a un arquitecto indio de noventa años que es ya más a ver si lo digo bien Walkyrie vale Rees una dosis bajas si lo dice viene al menos tú lo tienes escrito hace ese mono reconoce a a de curvas y como su gurú ha dado por la contemporaneidad que lo adapta a lo regional sostenible

Voz 7 21:13 lecturas sostenible y o o lista

Voz 1468 21:17 entonces he ido a ver o lista viene de humo y entonces otra nueva palabra que decir miras

Voz 1084 21:23 la doctrina que propugna la concepción

Voz 1468 21:26 década realidad común todo distinto de la suma de las partes que lo componen bueno tendría que leer un par o tres de es para saber exactamente para poder utilizar esta palabra me la tengo que estudiar bien es es difícil y aunque luego se utiliza mucho por cierto es es un arquitecto serio es muy consciente del contexto en el que construye respetuoso con lo que hay con la tradición nada de gestos y él dice que su trabajo es la historia de su vida que está constantemente en evolución cambiando buscando eliminando el papel de la arquitectura para mirar sólo a la vida era yo

Voz 11 22:04 pasado lo dijo en la Royal Academy en Londres en el que cita en la que hablaba también de compartir

Voz 23 22:14 tú de él

Voz 1468 22:17 yo recomiendo que la gente vaya a ver sus construcciones a Internet porque algunas son bellísimas Val Rina dos eso Bal Krishna dos mal juega que oyentes se porque pronunciar si lo pronunciado bien pero lo he leído di Bari para cavar Xavier Díaz dos de Salitre con un disco que se llama oro algunas músicas do Norte elegido esta canción que se llama La Línea de la arena que es puro fall del que ya no escuchamos y hay una cosa que esto lo hacían nuestras abuelas nuestros padres yo creo que no deberíamos de perder porque también también somos pasado

Voz 24 22:59 lo decía todo hace dos se Tu cara pero lo tengo de pasar la haré

Voz 1468 23:13 bueno dormida se han perdido ciertas canciones importante no perder el pasado

Voz 25 23:20 así poder caminar hacia el futuro hasta el viernes hasta el viernes para bises mañana sí que va a estar aquí con Pedro Blanco ha van a

Voz 26 24:02 Nos queda Ramoneda el dietario

Voz 1150 24:09 en y esta es la huelga de las Mujeres por la Igualdad contra una brecha salarial indiscutible por mucho que algunos intenten minimizarlo atribuir exclusivamente la maternidad es interesante constatar el cambio de paradigma que ha representado el mito de pronto al terreno de juego se ampliado a todo el mundo se sentir interpelado incluidos los hombres con que siguen existiendo algunos recalcitrantes empeñados en negar lo evidente el feminismo se ha popularizado desbordando el carácter elitista de algunas de sus manifestaciones más radicales y el debate debates enriquecido multiplicándose

Voz 17 24:39 las voces dentro del propio feminismo

Voz 1150 24:42 ahora queda lo principal educación educación y educación hay se juega casi todo no vamos bien estudios rigurosos constatan que los estereotipos tradicionales de género siguen vigentes entre los jóvenes de proceso catalán brotan las historias más raras en el conservador Círculo Ecuestre de Barcelona un empresario

Voz 17 25:00 alemán se permitió al presidente del paro

Voz 1150 25:02 el catalán Roger Torrent deseándole incluso la cárcel la expresión es libre pero en este caso no es modelo de cortesía no me imagino un empresario español abroncado al presidente del Parlamento de Baviera pongamos por caso pero por lo visto algunos tienen muy claro que en Europa todavía hay clases y que Alemania es Alemania Nos esperan disculpas existencial de la izquierda italiana que el Partido Demócrata después de haber fracasado en su reiterado a la derecha que sólo ha servido para perder votos y aumentar los fracturas internas de responder ahora la invitación del Movimiento cinco Estrellas para formar gobierno todo es confuso los greenes excepto su capacidad de conectar con una parte del electorado espetó realmente del sur que se siente marginada abandonada que es lo que ocurre cuando los gobiernos lo afrontan demandas sociales fundadas el partido que lideró rehén si tiene tres alternativas buscarle la oposición su refundación basta tarea gobernar con el Movimiento cinco Estrellas con la rebaja de antieuropeísmo como condición o echar una mano una coalición de derechas que vi

Voz 17 26:00 al extremo se admiten apuestas

Voz 27 26:04 no

Voz 1468 26:09 por ahí termina

Voz 28 26:10 Nos aquí Berna González Harbour María Esperanza Sánchez Milagros Pérez Oliva buenas noches adiós feliz ocho de marzo mañana a las mujeres de la Ser vamos a hacer huelga los hombres de la SER van a estar aquí haciendo su trabajo en nuestro trabajo

