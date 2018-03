Hora 25 (08/03/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1715 00:00 a los suplentes Aimar Roberto o a mí la aparente normalidad sin embargo es un espejismo hoy les pido que me escuchan de otra forma porque hoy mi voz con la de Pablo la de actor la de Nacho la de Severino Illa de Brian los compañeros las voces adquiere la dimensión de otras Aus encías tienen el valor de símbolo estamos aquí porque ellas no están estamos aquí para aquellas basten hoy la solidaridad la comprensión y la complicidad deben ser nuestro activismo sin necesidad de aspavientos porque no hay nada más impostado que la grandilocuencia de algunos hombres en un día en el que no tenemos ningún mérito soy hombre comparto muchos de los defectos de los hombres sí confieso que me escuece reconocerle la realidad que hoy denuncian las mujeres soy hombre sí confieso que me escuece porque sé que también tengo parte de la corte

Voz 1 01:06 a ahí nada acá

Voz 1715 01:23 la atención que han entonado miles de personas en Bilbao sobre todo mujeres una canción de origen anarquista actualizada y convertirlas casi casi en un himno del día desde ahora en Hora veinticinco Nos proponemos pisar el asfalto echarnos a la calle para recorrer España al calor de la movilización de cientos de miles de personas sobre sobretodo queremos que ustedes les pongan voz hasta el balance de un ocho de marzo histórico bastaba con asomarse ahora mismo a la terraza de La Ser que da a la Gran Vía queremos que nos llamen al nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta queremos escuchar antes o que nos envían notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0419 02:15 voy de vuelta a casa en el coche de una jornada de trabajo hay que pasado un día malísimo por no poder hacer huelga no me lo he podido permitir porque mi salario muy bajo hay es complicado poder hacerlo hartado de llorar sola

Voz 2 02:35 yo estoy con

Voz 0419 02:37 todas y cada una de las mujeres que han podido hacer huelga el día de hoy aquí estoy muy emocionada me parece que es un éxito

Voz 4 02:49 hola buenas tardes el día de día había sido extraño gente participaba mi empresa generan empresas de pero únicamente a modo testimonial nada más sin sin hacer huelga lo curioso ha sido como ha habido un llamamiento oficial a través de megafonía y Sada ese llamamiento

Voz 5 03:11 un hombre tengo que no cuando he visto tanta gente en Valencia pidiendo el que una vez sacar el machismo la normalidad que supone que las mujeres ocupen su sentido Stem Cell la posibles muy muy muy orgulloso del día de hoy muy muy orgulloso de todo lo vivido día de hoy

Voz 6 03:33 buenas noches soy soledades de Santander eh soy de las que no han podido ir a la manifestación porque no me encuentro bien agradecido sinceramente a las periodistas de la Cadena SER Angels Barceló que diga que no se presenta a todas las que no podemos

Voz 1715 04:05 Nos proponemos que esta noche la radio haga de la radio y se dedique a lo que siempre ha hecho de estar en la calle pisar el asfalto y escuchar a la gente esa es nuestra esencia nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta o si prefieren una nota de voz

Voz 8 04:26 seis tres ocho siete siete cuatro

Voz 1715 04:29 te cuatro tres seis tres ocho

Voz 8 04:31 siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 1715 04:35 decía antes que lo que se ve a esta hora desde la terraza de la novena planta de la Cadena SER la que da a la Gran Vía no es sino una abrumadora marea un auténtico clamor una muestra nos vamos a la calle nuestra primera conexión en Madrid precisamente con Julio Hernández con Nicolás Castellano Nicolás muy buenas noches

Voz 1620 04:54 qué tal vas no te espera pues tú has visto desde la azotea de la Gran Vía la Cadena Ser esta vía fundamental en el tráfico en el centro de Madrid está tomada está cortada desde las seis de la tarde no circule el tráfico pero lleva ya más de una hora tomada por esta manifestantes entre ellas una mujer que llevo viendo desde antes de arrancar esa manifestación Eddie buenas noches hola buenas NATS en y tiene Pedro sesenta y un años educadora social está ataviada ahora con todo tipo de mensajes de una peluca morada edil lleva manifestándose por esto que está viendo hoy en las calles de Madrid desde el principio de esta etapa democrática como veis esta manifestación de hoy que siente

Voz 1490 05:34 bueno pues es una emoción muy grande en el ver que el movimiento feminista ha conseguido sacar a un montón de mujeres a la calle a a reivindicar todos sus derechos

Voz 1620 05:47 hablábamos antes que en otros años no que que no había tanta había que tocar la tecla de la sociedad en su conjunto y suena aquí

Voz 1490 05:58 madre yo creo que ya llevamos varios años que vamos aumentando poco a poco que las mujeres salgan a la calle y sus derechos en estos momentos pues es un momento histórico porque realmente las mujeres Sant Boi seguirlo mediante la huelga al juntarnos todas IDC ya estamos hartas de aguantar tanta o machismo al esta sociedad

Voz 1620 06:30 a esta hora de la noche aquí en la Gran Vía Pedro por cierto pasamos a conocer la primera Estados según la Delegación del Gobierno agregó datos unos minutos abriendo sito aquí está dando cita aquí siento setenta mil personas los manifestantes todavía no han dado una cifra a intentar ser víctimas estimación al final pero ellos aseguran que son centenares de miles la que se dan cita con la capital

Voz 1715 06:51 serán aseguró Nicolás más de ciento setenta bien por cierto en qué punto está ahora la cabecera de esta manifestación

Voz 1620 06:57 la cabecera está parada ahora mismo en la plaza de Callao avanzado muy poquito muy lentamente porque a medida que va avanzando por Gran Vía desde que salimos de la plaza en toda recordemos que salió desde Neptuno porque había tanta gente que ese dulce adelantar la cabecera se va incorporando gente a ambos lados de la Gran Vía y una muchedumbre enorme que el esa proclamas que canta con las manifestante con esta cabecera donde seguimos viendo pues esas caras exultante de mujeres portavoz de colectivos feministas Pedro que tantas veces han tocado en la puerta del muy de comunicación de la sociedad para hablar de ir reclamar sus derechos y hoy esa cara ese que pasean por lograrlo

Voz 1715 07:35 técnico luego volveremos contigo pero esta manifestación termina al final de la Gran Vía justo a las puertas de la Plaza de España

Voz 1620 07:42 iba iba a terminar en Plaza España para el último mensajes que será en la confluencia

Voz 1715 07:48 casi gracias Nicolás hasta luego ahora les decía que el objetivo de esta hora de radio quizá más de una obra que tenemos por delante aquí en Hora veinticinco en la SER es recorrer este país la calle pisar el asfalto y estar al lado fundamentalmente de las mujeres cientos de miles de mujeres que han llenado o están llenando a esta hora las calles de grandes ciudades como ocurre en Zaragoza es nuestro próximo destino allí hay una unidad móvil de la Cadena Ser con Pablo Ignacio Blanco con Pepe las Marías muy buenas tardes hola Pedro buenas noches

Voz 1012 08:23 pues la verdad es que es espectacular la imagen de la plaza del Pilar completamente llena yo no recordaba hacía tiempo la plaza abarrotada manifestó

Voz 9 08:32 ahora hay que retrotraerse para ver la imagen de la plaza de él de alquilar los fotógrafos

Voz 1012 08:37 sabes que sólo se siempre calculan bien los datos nos hablan de decenas de miles de personas ahora mismo en la plaza de Pilar está llena como decía ya hay gente todavía llegando a

Voz 9 08:46 así a la plaza porque no podido concluir su manifestación ahora mismo están las lecturas de los manifiestos

Voz 1012 08:53 estoy contra mujeres que han asistido que han seguido esta manifestación Mónica

Voz 10 08:58 hola buenas noches seres yo no sé si he visto desde Zaragoza una situación imagen como estamos viendo este ocho y no nunca jamás y además es que me siento orgullosa de participar en esto porque creo que es un paso de la historia

Voz 1012 09:13 después de esto que después de este ocho m que hemos

Voz 10 09:18 pues que haya un nueve GM un diez CM que cada día sea como lo de hoy que demos un paso para que los políticos pues no siga ni Ipar en todo esto

Voz 1012 09:27 gracias Mónica Junta Monica Almodena Almudena buenas noches buenas noches en esta manifestación hemos hombres también algo tenemos que hacer algo tenemos y vital algo tenemos que sumar en un día como hoy vengan después yo creo que sí yo creo

Voz 1704 09:41 el par para las mujeres que son el noventa por centros recalentado

Voz 9 09:45 hay que luchar para que esta unión exista para poder protestar

Voz 1704 09:52 en todo cosa en este caso por la mujer por los derechos de la mujer en otros casos fueron los derechos de los niños

Voz 11 10:02 y eso que

Voz 1050 10:03 nos unamos para para protestar porque en este país yo creo que se protesta por por Almudena Laura Laura buenas noches buenas noches

Voz 1012 10:10 en niños y niñas en este manifiesto a los que hay que enseñarles que no sociedad mejor para las mujeres

Voz 12 10:19 he así tendría que ser no era posible ya que todos somos iguales no pues que todos tengamos los mismos derechos y que no las madres no estamos en casa sufriendo cuando nuestras hijas salen a la calle no te has podido sumar al agudo he tenido suerte y he podido hacer huelgas in vitro

Voz 1012 10:39 bueno Pedro tres testimonios de esta concentración ahora mismo en la Plaza del Pilar abarrotada en directo el sonido del manifiesto que se está leyendo en la conclusión de esta manifestación en Zaragoza

Voz 1715 10:50 oye PPS tiene una cosa si le ponemos a esta manifestación de Zaragoza también en la etiqueta el calificativo el calificativo de histórica

Voz 1012 10:59 pues seguramente desearon utópico pero yo creo que sí aquí al final en Zaragoza con dos sedes Pedro muchas manifestaciones evidente en función de la del trasvase

Voz 1715 11:07 porque es verdad que marcó un antes

Voz 1012 11:09 pues las que ha habido en Zaragoza ha habido varias

Voz 9 11:11 pero ahora mismo la imagen de la plaza del Pilar insisto el completamente abarrotada como cuando se celebró la Recopa del Zaragoza o como dos concentraciones para defender que la lucha donde el trasvase del Ebro yo sinceramente hacia tiempo que no veía en Zaragoza una manifestación de esta dimensión es que desde la plaza del Pilar hasta la Plaza eso

Voz 1012 11:31 caña hay prácticamente un kilómetro y medio y hay gente que todavía no había llegado aquí cuando ya se está leyendo el manifiesto final claro

Voz 1715 11:38 Pepe una de las preguntas a responder a partir de mañana es como una sociedad como la la o la aragonesa es decir como una ciudad como Zaragoza digiere interioriza destila el mensaje de una movilización de este tamaño

Voz 1012 11:52 bueno pues es que sinceramente al final yo creo que tú lo sabes no son de de ciudades mil Ny de comunidades yo eso cuestión de de país y de política iraquí ha habido muchos gritos y también dirigidos al políticos habido gritos de ista ista ista Zaragoza es feminista porque yo creo que una de las sensaciones que me llevo yo de este de este día en que nosotros otra trabajar a los hombres y de esta manifestación es que

Voz 9 12:15 a la palabra no puede ser una una palabra estigmatizada ni una palabra que enmarque negativamente a las mujeres y también cree a nosotros nos toca ser feministas este día ha venido bien a las mujeres que puedan visibilizar pero también sin duda a los hombres

Voz 1715 12:31 se lee en Zaragoza en una manifestación con la etiqueta con el calificativo de histórica el comunicado final en la Plaza del Pilar nos decía Pepe las Marías que el nivel de movilización es en fin comparable al de otras grandes movilizaciones que forman parte de la historia local de esa ciudad seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es nuestro número de Whatsapp es que pueden enviarnos sus notas de voz porque creemos que este día también nos lo cuenten ustedes ellas y ellos hayan hecho o no huelga se hayan movilizado o no pero lo han vivido han vivido así

Voz 13 13:13 hola yo sólo quería decir que bueno me he sentido bastante emocionada hoy en este día no tenía demasiadas expectativas porque por épocas dejas de confiar en la gente pero esta mañana me he dado una vuelta por el centro de Madrid en el tiempo del paro y he visto muchas mujeres de muchos tipos de distintas clases sociales e exhibiendo bueno pues eh pancarta así o simplemente estando allí me ha sorprendido mucho para bien y creo que es histórico que que este tema entre en la agenda de los medios que es algo imparable así que si los políticos no lo meten en sus propias agendas lo ignoran como han hecho algunos y algunas políticas lo único que van a conseguir es quedarse atrás Él que no me da esto en su agenda está muerto políticamente eh así como al final del siglo XX fue para los homosexuales el principio del siglo XXI será de las mujeres

Voz 6 14:22 y eso es eso es estupendo nombre Alejandra el PSOE profesora de enseñanza secundaria

Voz 14 14:28 en el día de hoy debo decir que ha podido secundar la manifestación no solamente las mujeres en la sociedad española general y el modelo la enseñanza que estamos dando a través de movilizaciones como estamos reflejando el nivel de conciencia que la extrapolación ha adquirido con respecto a la problemática de las mujeres en particular no también querría decir que lo que más me interesa no solamente en la movilización de hoy que es simbólicamente e importantísima no y como se está ahí cuando la misma radio con carácter histórico sino el mantenimiento sostenimiento y la repercusión que verdaderamente podamos encontrar de todas estas manifestaciones espero que desde las clase desde luego para mí el resto debía van a seguir siendo ocho de marzo creo que es una labor que estamos haciendo de concientización con respecto a nuestro alumnado en quiénes éramos depositada toda nuestra esperanza en un futuro de igualdad real como él que verdaderamente bueno espero que nosotros también podamos observar nuestro de su cien años que era las expectativas que tenían de que ocurriese

Voz 16 15:50 más de dieciséis minutos otra noche ocho dieciséis minutos en Canarias este ocho de marzo el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta es el teléfono que pueden que tienen que marcar si quieren

Voz 1715 16:05 contarnos cómo han vivido o cómo están viviendo todavía este ocho de marzo ese teléfono llamado Javier Avi desde Málaga Javier muy buenas noches cuéntenos Javi cómo ha sido su días ocho de marzo

Voz 17 16:18 bueno hecho hecho huelga lo ha conseguido porque soy autónomo con mi mujer llevamos un negocio he sido yo la que era he cometido a ella porque bueno ella también se ministra pero le cuesta más porque es un negocio y en fin duele pero bueno hemos cerrado si estoy muy contento quería reivindicar el papel la importancia del hombre feminista en este tipo de casos con las compañeras con las cuñadas con las hermanas en fin con toda la gente que tenemos a nuestro alrededor para encuadrarla Si que se den cuenta que sino ponemos nuestro granito de arena no va a cambiar nada en ese caso pues bueno me he criado en una familia con cuatro hermanas una madre Tres hombres y un hermano y me parió y me parece han sido mi ejemplo oí acerca de la igualdad antes lo hemos hecho primero todo mi hermano y yo porque éramos los mayores tanto fregar cómo hacen las cámaras cómo ayudar como cocinar ir detrás niñas han tenido los mismos derechos siempre que nosotros yo estoy muy orgulloso de mi familia de mi país porque es un día para estar contento porque España ha demostrado ser pionera en la lucha de los derechos a favor de la mujer

Voz 1715 17:30 en la Cadena Ser oiga Javier usted ha cerrado hoy el negocio es el negocio no nos lo ha dicho

Voz 17 17:37 en negocios en el bolardo está leyó que hay sala de masaje

Voz 1715 17:40 ajá en Torrox en Torrox ha puesto algún tipo de no se cartel letrero para explicar a sus clientes porque han cerrado

Voz 17 17:47 pues mira lo puesto porque la mayoría de mis clientes son alemanes y bueno yo gano vine yo hay yo gané alemán en español y en inglés pero no lo he puesto el caso es que mi mujer ha dicho ponemos algo oí cómo haya que ponerlo en varios idiomas así tampoco sinceramente es muy política como todo hoy en día todos política hay prefirió no poner nada simplemente la gente y los clientes nos conoce bien sabe que abrimos hasta los domingos también el Pirineo masaje el domingo vivo encima de mi negocio bajo el masaje pero hoy quería que todo el mundo diera la persiana bajada encierre bajado irá luces apagadas

Voz 1715 18:26 pues Javier de Málaga gracias por habernos llamado esta noche Hora veinticinco plazas

Voz 17 18:30 muchas gracias a vosotros sí adelante

Voz 1715 18:33 gracias un abrazo Javier que ha convencido su mujer que lo tenía algo menos caro que para cerrar hoy su negocio en Torrox en manada y donde también dan clases de yoga estamos recorriendo historias pequeñas Holandes de este día estamos recorriendo ciudades Bilbao va a ser nuestro próximo destino una ciudad en la que también hoy miles decenas de miles de personas se han echado a la calle en este ocho de marzo y ahí está Óscar Gómez Óscar muy buenas noches

Voz 1893 19:06 hola buenas noches Pedro impresionante la movilización de las mujeres en Bilbao y sobre todo en esta manifestación que ha colapsado el centro de la ciudad durante toda la tarde debía empezar a las ocho pero una hora antes ya habían muchas calles intransitables por la afluencia de mujeres para participar en esta gran moviliza de muchos jóvenes y que va a acabar además en el Ayuntamiento con un concierto que organizado el movimiento tenista de Vizcaya no se espera que sean desde las diez a diez y media de la noche al ritmo que va esto estoy precisamente con una de las muchas mujeres que han decidido participar hoy en esta manifestación hola qué tal cómo te llamas Ana Ana con ahí estás aquí no sé si es con tu hija para participar en esta manifestación que está siendo realmente espectacular

Voz 0545 19:52 sí muy espectacular y muy emocionante además por qué has decidido

Voz 1893 19:55 a venir a esta movilización porque creo que no es otra

Voz 0545 19:58 los ninguna todas aquí luchando por la igualdad

Voz 1893 20:03 mezcla muchas reivindicaciones hoy reivindicaciones laborales reivindicaciones contra la violencia de todo tipo para ti cuáles son las principales las más importante

Voz 0545 20:11 desde yo no creo que haya ninguna más importante que otras son todas totalmente importantes

Voz 1893 20:15 está aquí también tu hija no que tal cómo te llamas suena has venido a acompañar a tu madre porque has decidido participar en esta movilización en la que además estoy viendo que hay muchísimas chicas jóvenes

Voz 18 20:25 porque creo que es muy necesario que las chicas jóvenes acompañamos a los mayores en nuestra lucha porque quiero que denuncias duro sabemos que si perdemos

Voz 1893 20:35 ah bueno como podéis ver hay mucha animación aquí en estos momentos la fiesta va para largo todavía bueno hay muchísima gente había participado anteriormente en otra movilización de El día de la mujer del ocho de marzo yo si tú jóvenes os la primera la de bienes hito que en la que las que lo has podido ver ya en otras ocasiones como ves está está muerto

Voz 0545 20:55 no tiene nada que ver por fin salimos todas absolutamente nada que ver con las que yo he ido al

Voz 1893 21:00 bueno pues enhorabuena a las dos y muchas gracias

Voz 0545 21:02 casco

Voz 1893 21:04 bueno pues la pista para para largo todavía hay muchísima gente en la calle hace una noche estupenda muchas mujeres jóvenes también chicos pero además familias y cada vez más hombres que han decidido sumarse a esta gran fiesta reivindicativa aborde la igualdad de la mujer contra la brecha salarial o contra la violencia machista es sin duda ya una movilización histórica de las mujeres en Bilbao

Voz 1715 21:28 gracias Óscar vamos a insistir mucho en ese en ese término pero es cierto que lo que se está viviendo esta noche recuerda a otras causas a otros momentos algunos de la historia reciente de este país en los que los que españoles echaron a la calle de forma masiva ahí escribieron su manera cada uno da su forma una página de la historia de este país y hoy está ocurriendo en ciudades como Bilbao donde acabamos de estar Zaragoza donde hemos estado Madrid adonde volveremos después pero donde está ocurriendo también ahora hay de manera masiva en Vigo ahí hay una unidad móvil de la Cadena Ser ahí está Marcy Varela Marcin buenas noches

Voz 0470 22:12 buenas noches Pedro qué tal aquí estamos envío una concentración histórica porque pocas veces recuerda tanta afluencia de gente nunca algo relacionado con el feminismo si hubo otras grandes concentraciones estamos comentando aquí por ejemplo el No a la guerra que movilizó a mucha gente en defensa también de la sanidad pública pero nunca tanta como estamos viendo hoy para defender los derechos de la mujer según fuentes municipales hay cuarenta mil personas en Vigo estamos ahora mismo en la Puerta del Sol al lado de la escultura el sereno muy conocida aquí éste es el final de la manifestación pero sigue llegando gente gente gente estos un no parar fíjate que está siendo su casa y otra que todavía todo de la manifestación que arrancó en la plaza de Portugal tengo aquí conmigo a tres personas que trabaja en un centro de enseñanza en el CPR mendigos en primer lugar saludamos a Asia Ana muy buenas noches

Voz 0419 22:58 muy buenas noches

Voz 0470 23:00 hasta que has preparado para la ocasión

Voz 0419 23:03 ya traducir porque están galego yo no es ahí de tu costilla sino que tú saliste de bizcochos

Voz 0470 23:11 es una palabra coño sea coña Conan gallega sino también los los cuatro izado el BNG en esta ocasión no sé si tú te esperabas tanta gente en un día como hoy

Voz 0419 23:20 no la verdad es que no me estoy impresionada y emocionada de ver a tanta gente deberá tantas mujeres unidas por una causa que es el feminismo que nos atañe a todas cuánta gente joven de mi edad más joven mayor hay muchísima frente la verdad es que no me esperaba que hubiera tanta tanta gente

Voz 0470 23:38 porque has decidido en tu caso particular salir a la calle hoy no sé si ha sido trabajar o no cuéntanos un poco tu casa

Voz 0419 23:43 yo sí fui a trabajar porque estaba en servicios mínimos pero la pregunta es cómo no vamos a salir a la calle es decir con todas las discriminaciones que sufrimos las mujeres laborales el acoso hay mil motivos para salir a la calle la pregunta es qué haces quedando te en casa esa es la pregunta que deberíamos hacerle al resto de mujeres

Voz 0470 24:05 desea tenemos también a Paola que trabaja en el colegio esta canción era secretaria hola es profesora qué tal muy buenas noches hola buenas noches hizo en tu caso también has traído dos pancartas de color morado y una camiseta una camiseta que es pancartas

Voz 19 24:18 no no entra non Traballo non consumo

Voz 0470 24:23 nunca has hecho eso seguido lo que pone la pancarta todo

Voz 19 24:28 todo seguimos todo de de hecho promoveremos también que es uniese muchas mujeres y muchos alumnos a la manifestación del día de hoy como ha sido el colegio hoy el ambiente hoy es el Colegio yo me acogía el derecho de huelga de veinticuatro horas junto a todas mis compañeras de trabajo se respetaron los servicios mínimos el alumnado también secundó la huelga

Voz 0470 24:55 en tu caso a sufrir algún caso de machismo discriminación en el ámbito escolar

Voz 19 25:00 en el ámbito escolar no porque en el ámbito escolar llevo un año pero yo soy jurista llevo veinte años ejerciendo como letrada

Voz 20 25:11 sí hubo

Voz 19 25:12 en su puesto de acoso en el ámbito laboral de acoso por un lado pero también de discriminación económica la brecha salarial también existen los sindicatos

Voz 0470 25:23 bueno también tenemos con nosotros a Paula que es de Madrid y que está aquí hoy en Vigo no sé si es tu primera manifestación aquí en la ciudad habías venido a más

Voz 4 25:32 no es la primera manifestación porque llevo muy poco viviendo aquí desde septiembre yo está apareciendo pues me parece que hay muchísima gente en la verdad no esperaba encontrarme tantísima gente y la gente tan entregada y sobre todo muy emocionante para mí personalmente la parte deberá tantísima ANPE mayor mayor me refiero a más allá de los sesenta y cinco setenta dándolo todo cantando bailando y con unas ganas de pasar el testigo a los jóvenes por los derechos de las mujeres increíble muy bien

Voz 0470 26:07 bienes de Madrid no sé si tú habías estaban manifestaciones habías visto un ambiente similar al que estamos encontrando esta noche

Voz 4 26:13 tarde hombre no haber en Madrid las manifestaciones al final son enorme eso hay muchísima gente se pierde un poco aquí hablas de cuarenta mil las manifestaciones a las que yo he ido normalmente en Madrid son muchísimo más multitudinarias aquí la parte con una también es que te encuentras a mucha gente que conocemos

Voz 19 26:32 entonces bueno bien muy bien

Voz 0470 26:34 bueno día que que ha salido hoy para reivindicar los derechos de la mujer crees que va a suponer un antes y un después lo que está ocurriendo en las calles de toda España

Voz 4 26:42 día veinte cuando te dedicas a temas que tienen que ver con la educación y la formación tuya ya lo hace cinco cuento día día matar esos hoy intentar matar esos micro machismo desde las aulas Illán clase

Voz 3 26:55 pero

Voz 4 26:55 eso un día sólo al final no es una vino qué canción como tal hay que trabajar los trescientos sesenta y cinco días durante todos los años para que esto suponga un cambio real esto al final lo que es una toma de conciencia para la gente que no se lo está tomando en serio entre ellos la mayoría probablemente muchos hombres también algunas eres y sobretodo gran parte de la clase política que cuando no sales a la calle parece como que no hace ruido y que no lo estás pensando y que no lo quieres pero el salir a la calle hace que muchos dirigentes muchos de nuestra clase política se den cuenta de que esto es una realidad que está aquí que tienen que hacerle caso

Voz 0470 27:33 pues ya ves los testimonios de la creamos muchísimas gracias a las tres puede estar en están achaque hora25 cadenaser ya que si escuchas Pedro de fondo que están leyendo todavía manifiestos sigue la riada de gente llegando a la Puerta el Sol ya digo manifestación histórica aquí en Vigo aquí en Galicia las mujeres y también lo son de San echaba a la calle escuchábamos a una cosa Marcy

Voz 1715 27:54 vamos a dejar en primer plano el sonido de Vigo de la calle de Vigo de esa frase en la que te encuentras

Voz 20 28:06 la ley de Murphy

Voz 1715 28:08 la radio intenta que se escuche la mejor estampa Gorriz suele ocurrir pero bueno en fin hoy hemos dormido de cacerolas los aplausos oímos el ambiente reivindicativo festivo que es una constante en las ciudades en las manifestaciones que estamos recorriendo esta noche vamos a seguir visitando otras ciudades de este país que tenemos un número de whatsapp que es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres al que les pedimos que nos envíen sus notas de voz para que nos cuenten cómo han vivido el día no lo están viviendo quién sabe quizás no esté oyendo por una oreja por un oído y por el otro pendiente de manifiesto de la manifestación a la que están ya te digo una cosa está en la cantidad de gente que todavía sigue pasando por la Gran Vía de Madrid las horas que quedan que ahora mismo el el Whatsapp está porque no hay manera de recibir ni enviar mensajes porque no hay manera de que nos conectamos a la red

Voz 0419 29:09 a ver y casi a la altura de la radio es increíble la cantidad de gente que está luchando por la Touré hechos de las mujeres oye reflexionado y me he dado cuenta de que mis abuelos no pudieron elegir tuvieron una vida impuesta cuidar a sus hijos a sus maridos y no poder estudiar ni trabajar mi madre pudo trabajar igual que mis tías y estudiar porque ella se lo permitieron yo treinta años después que y Madrid me encuentro con que podido elegir mi carrera podido elegir mi vida cuándo tener hijos cuando no tenerlos pero sin embargo me encontrado con un mundo que me discrimina por ser mujer en lo laboral muchas veces en lo personal la pregunta de cuándo vas a tener hijos no para nunca entrevistas con reuniones la pregunta de estás casada tampoco si eres una mujer en un mundo de hombres como me pasa a mí es aún peor porque sé lo que es la discriminación por vivir en eso espero que dentro de pocos años de día se deje de celebrar porque hayamos alcanzado la igualdad

Voz 21 30:23 mucha suerte muchas gracias

Voz 1715 30:25 el nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta es el teléfono que pueden llamar para entrar en directo en Hora Veinticinco como ha hecho Gemma que nos llama desde Ciudad Real Gemma muy buenas noches

Voz 22 30:38 cómo ha sido Gemma tuvo ocho de marzo bastante emocionante que con todo lo que estamos viviendo desde principios de año ella desde hace algunos meses es como que estamos sintiendo que de verdad es está luchando y que de verdad está reivindicando que necesitamos esa esa igualdad real y la verdad es que hoy yo lo estoy notando muchísimo muchísimo muchísimo sí yo tengo dos trabajos en uno de ellos sí que sí que es secundado la huelga esta mañana

Voz 1715 31:15 has participado en alguna movilización en alguna manifestación

Voz 22 31:19 sí hemos estado aquí en Ciudad Real en una manifestación

Voz 1715 31:22 no se ha preguntado a lo a lo largo de la noche los compañeros que están voracidad de los compañeros de la SER a las manifestantes que han hablado con nosotros de de todas las reivindicaciones que se encierran en este ocho de marzo cuál crees que eso debería ser la fundamental

Voz 22 31:38 pues para mí la fundamentales es que lo que vemos un golpe en la mesa y que cuando estamos es cuando estamos en algún sitio y escuchamos algún micro machismo que no dejemos pasar de Ikea tuvimos y que hablemos porque es que todos los días en algún momento del día tenemos que escuchar algún micro machismo machismo yo creo que no lo tenemos que tolerar y que tenemos que dar un golpe un golpe en la mesa porque el problema de todo esto la cúspide de la pirámide es que hay mujeres que mueren a manos de los hombres por el simple hecho de ser una mujer y porque ellos se sienten superiores entonces para mí lo que es más tenemos que luchar es para evitar los micros machismo

Voz 1715 32:30 Gemma gracias por habernos llamado esta noche ha sido un placer

Voz 17 32:34 buenas noches vamos a Sébire vamos a ser

Voz 1715 32:36 otro en el camino pero nos queda por visitar vale en Sevilla Murcia Santiago de Compostela Gijón Barcelona Valladolid allí en todas esas ciudades va a estar la SER va a estar hora25 esta noche no hay treinta

Voz 21 32:51 veinticinco mil seguros a la mutua hito porque no te lo extraes piensa

Voz 23 32:58 el coche moto hogar vida veinte en la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 21 33:14 con rastas a punto de conocer al padre de su novia que es militan un flan una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres le deja una seta

Voz 24 33:25 ironía y humor Marie dan perfectamente canela fina de la SER Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca y Juan Carlos Ortega este dieciséis de marzo a las siete de la tarde en el Palacio de Congresos de Palma colaboran agencia de turismo de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Palma

Voz 25 33:47 las mejores coberturas bien el mejor precio genial pero si además tienes los quince puntos recuerda Línea directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche nueve cero dos dos tres cero once consulta con

Voz 26 34:00 mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 27 34:04 bueno la misma visuales seguridad de su para que le deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 1779 34:08 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 28 34:20 Sanjay instrucciones perdona puedes repetir con Sanjay Dutt la número cincuenta Isaías

Voz 1779 34:25 déjalo todo que nos hayamos Nico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos como quieras líneas ICO empieza a creer informa te en tu banco el ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 29 34:42 con un poco de imaginación seguro que me reconoces te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold librado aquí en el club de la radio

Voz 1050 35:06 buenas noches Tokio volverá a ser este año uno de los destinos de moda Iberia ofrece tres vuelos directos entre Madrid y Tokio a la semana y desde octubre añadirá dos frecuencias más hasta llegar a los cinco vuelos semanales ya están a la venta en iberia punto com así que entra la web reserva ya sus billetes

Voz 30 35:30 en la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 35:45 muy diferente y dieciocho y treinta y siete en Canarias y hora25 esta noche en la calle en la calle de las principales ciudades de este país Lacalle junto a decenas cientos de miles de personas todo mujeres pero no sólo cientos de miles de personas que están protagonizando una movilización histórica nos vamos a marchar en directo hasta Murcia allí una unidad móvil de la Cadena Ser en otra movilización también muy numerosa Javier Ruiz Javier muy buenas noches

Voz 1704 36:09 qué tal Pedro buenas noches miles de personas sobre todo mujeres colapsan el centro de la capital del Segura llegan ya al barrio de Santiago el Mayor y las vías del tren que se están soterrados suena cuando la cabeza de la marcha lleva una hora y media andando al final en la otra punta de la ciudad ni siquiera han empezado a andar cada paso de sonoridad mujeres abrazadas unidas por pancartas negras plan las de todos los colores la marcha suena a mujeres firmes y en pie a un cartel de la princesa Leia a ni una menos suena a que separa al mundo si ellas paran es una marcha multi generacional unas niñas vestidas de negro han corrido hace unos minutos al frente a bailar en la cabeza de la marcha y las abuelas y sus madres las han aplaudido Estoy con varias mujeres aquí la primera se llama Isabel funcionaria o la Isabel buena noche hola buenas noches orquestas aquí

Voz 12 36:54 pues porque creo en el movimiento feminista cien por cien porque pienso que la revolución la tenemos que hacer las mujeres que somos el colectivo machacado otra vez de los siglos porque ya está bien después de mil novecientos nueve con la revolución en en Nueva York que donde se fundó este movimiento y que ha llegado a nuestros días que de hecho Lord tramo desde allí pero no importa que por arrasado por Europa ahí ha cuando tu padre y tu madre ya no están pero si estuvieran estarían aquí muy orgulloso de nosotros y nosotros de John gente de izquierdas gente con con con los mismos principios que nosotros inculcados por ello y aquí estamos para seguir combatiendo todas las injusticias de este mundo Isabel

Voz 1704 37:35 con su hermana y también está aquí otra amiga se llama José y me ha dicho que me iba a contar el currículum de una de una ama de casa cuál es el currículum de un ama de casa

Voz 0545 37:43 currículo de una amada de Caixa o la mañana empezó a la a la caso si tienes niños pequeños llevarlo al colegio y volver a la casa limpia hacer la comida volverla vuelve al colegio por ello

Voz 12 38:00 os aquellas cuidadora limpiadora plancha adora

Voz 1704 38:02 de todo trabajas en todo de todo orquestas aquí José

Voz 0545 38:07 pues estoy aquí por apoyar a las personas que por el feminismo y también por la vía

Voz 1704 38:15 muchísimas gracias Pedro miles de personas nos acaban de decir los organizadores que está cercano el dato a las cien mil la policía los rebaja casi a la mitad estamos comparando todos las manifestaciones se acuerda aquí la gente de las del No a la guerra olas del Prestige está la supera a todas

Voz 1715 38:32 gracias Javier buenas noches sonido en directo menos llegaba desde Murcia otro lugar otros ida donde esta movilización también es e histórica vamos a visitar Valencia Valencia ha sido una de las ciudades en las que primero cada partido las manifestaciones esta tarde poco antes de las seis y media allí también sí

Voz 31 38:51 buenas noches Pedro pues nos encontramos aquí en el final de esta manifestación de este ocho de marzo una manifestación histórica no se recuerda

Voz 1704 38:59 alguna movilización igual en esta ciudad en Valencia

Voz 32 39:02 y en estos momentos me encuentro con Moncho estar LIC que es una de

Voz 31 39:07 las que han organizado participa en esta comisión de la vaca feminista del País Valencià qué tal buenas noches

Voz 1490 39:14 buenas noches como decíamos una

Voz 31 39:16 manifestación histórica en cuanto a participación

Voz 1490 39:19 sí la verdad es que el día de hoy va a ser un hecho del cual vamos a estar hablando mucho tiempo es un nuevo inicio tanto en el movimiento feminista como a nivel histórico porque deja patente que que el feminismo para nada hasta no estoy para nada es algo de lo que avergonzarse es una de las es una lucha que llevamos en en en nuestro cuerpo nuestra sangre y que por suerte parece que que está brotando con mucha más fuerza y energía

Voz 31 39:46 una manifestación encabezada exclusivamente por mujeres luego por otro grupo mixto en el que se han parecido participado hombres y mujeres encabezadas por mujeres

Voz 1490 39:53 sí porque la idea era visibilizar

Voz 0419 39:56 a las mujeres evidentemente los hombres

Voz 1490 39:59 nuestros compañeros y aliados en en esta lucha al igual que en otras muchas que compartimos pero lo importante era visibilizar nos Ike este día se hubiera nosotras escucharán nuestras voces se escucharon gritos de rabia y rebeldía

Voz 31 40:11 cuánta gente estamos hablando de aquí a partir pidió participar aquí en en este momento

Voz 1490 40:15 pues mira con decirte que la cabecera hemos llegado a la plaza de la Virgen que hay gente que todavía está en el parterre que no ha podido ni siquiera salir ya te decimos todo

Voz 31 40:24 una manifestación de Men complicada de organizar por la cantidad de de agentes sociales que han querido participar en ella

Voz 1490 40:30 sí complicada porque además ha sido una visto que hemos organizado no sólo a nivel de País Valencià sino también a nivel estatal muy dos asambleas horizontales de mujeres muy diversas intergeneracionales de diferentes culturas diferentes etnias diferentes realidades organizamos luchando juntos porque el día de hoy sea posible

Voz 31 40:48 además llamaba mucho la atención de mucha gente que que estaba como de espectadora a los lados de la de esta manifestación y que al final se han ido sumando no se han ido sumando a esta manifestación en cualquiera de sus puntos

Voz 1490 40:58 es que es imposible no no

Voz 33 41:00 aún irte porque la revolución como siempre decimos en la feminista o no será más mucha participación de gente muy joven a mucha gente joven ha participado en esta

Voz 31 41:09 dice estaciones han traído sus propias parca pancartas propias cartulinas hechas todas ellas mismas

Voz 1779 41:14 con carteles todos reivindicativos sí

Voz 1490 41:17 lo una de las cosas más bonitas ese es justamente el hecho de de la intergeneracional Dial que hemos vivido en en esta manifestación de la red que hemos creado Sor hora con diferentes mujeres diversas en todas nosotras con realidades muy muy diversas y queremos eh que nos hemos unido para el día de hoy pero no sólo para el día de hoy sino para seguir adelante luchando juntas escuchando estas realidades y creando un movimiento feminista donde todas entre hemos todas juntas cree creamos un nuevo sistema

Voz 31 41:45 sí les Dones paren Satur el món si las mujeres pagan el mundo se paraliza y eso es lo que ha pasado en Valencia las mujeres habéis paralizado Valencia

Voz 1490 41:54 hemos paralizado Valencia yo estoy convencida de que Barcelona Madrid y el resto de la península también habrá paralizado porque las mujeres somos fuertes y tenemos mucho que decir y estamos hartas y no nos vamos a callar más

Voz 31 42:05 ya habéis finalizado ahora mismo aquí en esta plaza de la Virgen con con unas actuaciones además la mousse Aranca de mujeres y cantos al alba sí

Voz 1490 42:14 sí es acto este año hemos decidido que el manifiesto lo vamos a repartir que creíamos visibilizar el el final del acto con con unas acciones más culturales que sean nuestras mujeres y nuestra cultura nuestra tierras hablando y dando visibilidad porque también es muy importante no perder esa perspectiva de dónde estamos

Voz 31 42:33 pues muchísimas gracias por atendernos hasta aquí esta crónica esta fotografía de una manifestación como decimos histórica una manifestación feminista del ocho de marzo aquí en Valencia

Voz 1715 42:43 gracias gracias Santiago vamos a volver a las calles de Madrid es la manifestación más numerosa porque está tocando a su fin Nico Castellano cuéntanos si estamos ya sobre el salario

Voz 1620 43:11 no ampliamente superada Morissette creen que pasado calcularon medio millón de personas y que este año ha superado con creces antes pero traicione qué te pareció esto que desea ella misma no le gustaría que llegaran toda la compañera te aquí para escucharlo pero seguimos bebés impresionante la imagen desde que se Dario situado en la confluencia de Gran Vía Plaza España no hay un metro cuadrado a esta céntrica calle de Madrid pancartas teléfonos Moll

Voz 1715 43:53 sonido en directo desde Madrid la manifestación de Madrid está llegando a su fin nos vamos a quedar pendientes de que efectivamente comienza menos a se ese comunicado volvemos al teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta hemos pedido a los oyentes yo cinco que nos cuenten cómo han debido este día Araceli Nos llama desde Las Palmas buenas noches como así de este día ocho para usted y en su ciudad

Voz 17 44:15 pues la verdad es que ha sido bastante motivo yo me dedico a las enseñanzas trabajos colegio privado americanos Las Palmas y me he sentido super orgullosa porque a pesar de que podía haber ido a la huelga y decido ir a a trabajar pero me he quedado al trabajando y luego yo a la concentración a la concentración que era a las siete de la tarde lo que más me ha gustado ha sido que mi colegio hemos trabajado desde por la mañana hasta el último momento en cada aula en cada momento el tema de la igualdad y el respeto a la persona el tema de la educación la importancia de la educación que fundamental pero esto que hemos hecho hoy en mi caso particular hoy por cero ocho de mayo ocho de marzo quedó siempre es que es una cuestión de educación en la casa en la familia en la calle entonces hoy y civilizado mucho más yo me he sentido muy muy orgullosa de los alumnos pero también me he sentido súper orgullosa de compañero de de la gente en la calle hoy en la manifestación se la concentración de la manifestación porque había gente de todas las clases de todas clases sociales es como decir oye que que esto no tiene marcha atrás que que que esto era mentira que es que ya no pueden seguir mintiendo o no es que no puede ser que es lo político podían por un lado las podíamos por otro de tienes sirve a mí estar educando en la igualdad cuando el respeto cuando luego un señor sale diciendo lo que dice y no respetando IMI tía es que una lucha tremenda vamos si llevo a me una a ir a parar a mí yo no parar yo voy a seguir educando en el respeto en la educación en la igualdad porque siempre ha sido así

Voz 1715 46:19 claro es fundamental es sin ninguna duda la la educación gracias a las seis ligueros llamaba desde Las Palmas por su testimonio por la autenticidad de su testimonio vamos a hacer una cosa alto en el camino desconexión no podemos esperar más ya a la vuelta volvemos a las calles de Madrid no de cuarenta y ocho

Voz 28 46:39 hora veinticinco perdona puedes repetirlo Sanjay Dutt la número cincuenta y seis

Voz 1779 46:46 déjalo todo que nos hayamos entenderé Nico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos como quieras líneas ICO empieza sea informe en tu banco el ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 35 47:09 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales XX hirieron a Roma Hora veinticinco en Facebook Hora hora25

Voz 36 47:21 con motivo de la huelga convocada para este ocho de marzo con motivo de la Huelva con motivo de la huelga feminista convocada para este muro con motivo de la huelga feminista convocada este ocho de marzo por diez con motivo de la huelga feminista convocada

Voz 37 47:39 para este ocho de marzo por diferentes colectivos sociales ni María Guerra y Pepa Blanes se han presentado para agravar la promoción del programa de esta semana en el que seguro hablan de la resaca de los Oscar muy unos estrenos si esas cosas el cine en la SER con el escrito

Voz 1715 47:57 es que yo no estoy es hacer otras cosas pero esto no

Voz 38 48:00 eso lo saben hacer ellas yo no

Voz 39 48:04 eh queridos oyentes

Voz 40 48:07 venga sea estáis ahí cuanto Sobis estáis todos a una estamos todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno a la suya da para pensar cadena

Voz 41 48:32 se puedes escuchar muchos programas deportivos pero ninguno es como el original

Voz 40 49:05 cadena SER

Voz 1490 49:11 pero no sé es como un rebelde sin causa has visto no no le he visto

Voz 1779 49:16 escucha Sucedió una noche el programa de la SER dedicado al cine clásico

Voz 1490 49:21 por cierto madrugue desde el sábado el domingo de media tendrías que bueno hasta puedo ir contigo vale de Cadena Ser punto com

Voz 43 49:37 por todo pasado grande como algo algo importante

Voz 0470 49:40 es como todos creo que lo primero que hago es las

Voz 43 49:43 a ver que están contando emocional de una

Voz 44 49:45 España ha ido desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y todas las habitaciones Bale valor de la radio

Voz 1779 49:52 este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial

Voz 45 50:03 no

Voz 30 50:06 en la Cadena Ser

Voz 1779 50:09 hora veinticinco

Voz 30 50:11 Pedro Blanco

Voz 1715 50:14 las nueve y cincuenta y dos minutos las ocho y cincuenta y dos en Canarias hoy y seguro que van a entender que prescinda de los formalismos habituales de este programa de la estructura habitual porque estamos llevando la radio a la calle estamos haciendo que la radio haga de la radio de toda la vida a la radio suele ser un imán para la ley de Murphy ha sido marcharnos a la desconexión y empezar la lectura del comunicado en Madrid Nico cuéntanos en qué punto estamos

Voz 1620 50:41 a comunicados ha colocado y a la pancarta paramos para cambiarlo todo aquí en leyéndolo a cambiar vamos a escuchar a una de esas por

Voz 46 50:53 muchos de los trabajos que realizamos garantías hombre están reguladas cuando algunas de nosotras tenemos responsabilidades El tanta por la es Kubala la pública las instituciones y la política seguida adoptarán les plata

Voz 20 51:34 sí

Voz 1715 51:36 lectura estamos escuchando en directo la lectura del comunicado al final de esta masiva masiva manifestación de Madrid al nueve cero dos catorce sesenta sesenta Nos ha llamado precisamente desde Madrid Rosa que creo que se ha sumado a la manifestación que no han podido recorrer mucho porque apenas ha podido moverse donde estaba Rosa buenas noches

Voz 17 51:57 hola buenas noches pero claro sí es cierto mire yo he llegado con unos compañeros hasta ocho vale había para gente tanta cantidad de gente que es que estábamos como en en bueno como piojos en costura perdones en un metro cuadrado yo estoy unos movía vamos no no habíamos de la cantidad de gente que hay me ha dado mucha pena no puedes llegar hasta la cabecera he pero era imposible ya había un montón de gente tanto mayores como niños familias enteras jóvenes muchos jóvenes muchos muchos y eso me ha llenado de orgullo porque yo la verdad es que ya tengo mis añitos y me he sentido muy orgullosa de todos los jóvenes luego con las cifras de la Delegación del Gobierno lo que le he dicho yo a su compañero no entiendo de dónde sacan las cifras no lo entiendo porque a mí me ha parecido que en esta manifestación había tanto o más gente que cuando el no a la guerra o cuando el asesinato de de Miguel Ángel Blanco en la cual también he participado entonces bueno yo creo que ya basta de que nos mientan y nos tome por puntos porque es que no me lo puedo entran cuatro personas

Voz 22 53:17 como no no lo entiendo pero es verdad

Voz 1715 53:21 que en fin siempre podemos en equiparen esa manifestación aparte de lo que decía Rosa una una reflexión la movilización de hoy es relevante por sí misma es histórica por sí misma es importante por sí misma sin necesidad de establecer comparaciones aunque es verdad que la comparación sirve como unidad de medida pero lo que hoy se ha vivido se está viviendo a esta hora todavía en algunas ciudades de España lleva esa etiqueta lleva ese adjetivo de histórico por merecimiento propio ni siquiera necesario hacer cálculos sobre qué ocurrió en otros momentos histórica masiva muy numerosa también la manifestación por ejemplo en Sevilla hasta donde nos vamos a marchar con los compañeros de la Cadena SER Paco García Paco buenas noches

Voz 1704 54:10 hola Pedro qué tal buenas noches la manifestación de semilla casi a punto de llegar a su final en la media de Hércules hijo nosotros como nadie en las organizadora convocante perteneciente al movimiento feminista en Sevilla Teresa qué tal

Voz 10 54:26 sí bueno organizadoras organizadoras creo que oye esto es un éxito de toda la sociedad organizadora si organizadores sobre todo organizadora somos todas las mujeres de este país pero en este yo soy de la plataforma en esta contra las violencias machistas la Plataforma ocho de Marzo la Plataforma Feminista contra las violencias machistas unidas hemos convocado esta manifestación que está siendo todo un éxito a la que se han sumado todo el resto de plataformas y todo el resto de mujeres compañeras de asociaciones de mujeres ya bueno estamos viendo que es una manifestación multitudinaria y además tan variopinta gente mayor gente joven muchas mujeres pero también muchos hombres muchos niños muchos estudiantes de verdad que es ese