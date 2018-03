Hora 25 (08/03/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1715 00:00 históricos que han escuchado las señales horarias de las diez de la noche hoy para nosotros era fundamental que ustedes oyentes de este programa nos dijeran cómo han vivido este ocho de marzo por ejemplo a través del seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 1 00:18 también comprarme un rato para

Voz 2 00:21 todas pero sobre todo por todas las que no puede estar sin ella no somos nada

Voz 3 00:27 hay la tristeza me produce fue que el PP que tantas veces está en el Gobierno que vaya siempre a remolque de la sociedad no vaya nunca por delante

Voz 4 00:36 mi hace cuanto menos raro que no haya en la radio de la Cadena SER voces entre mezcladas y complementadas de hombres y mujeres

Voz 2 00:47 hola sello de Holanda Isaí de León desde el principio

Voz 0656 00:51 no en el día con el

Voz 2 00:53 Di en en el balcón creo que la SER más de casa tampoco estamos en conocidas de ahí que con lo de mandil en el balcón

Voz 5 01:04 bueno pues yo estoy super Flix hoy porque aquí muy emocionada aclara porque han participado por primera vez en mi hija que todavía no ha cumplido quince años lo cumple dentro de poco o coso amiga a ratos conmigo me sentía muy emocionada de ver a tanta gente joven

Voz 6 01:23 nunca antes me había sentido tan satisfecha

Voz 6 01:32 a manifestarme Hinault poder aparcar de la cantidad de coches que había tener que volver a casa estoy de corazón con todas vosotras estoy emocionado y estoy orgullosa de que seamos tantas ideas que tengamos las cosas tan claras

Voz 1 01:46 me gustaría que pudiera espacial movilizaciones que desde el mundo rural se han llevado a cabo en búsqueda de esta igualdad que todos perseguimos también lo pequeño pueblo donde vosotros no puede llegar también han manifestado en búsqueda de la igualdad real allí donde quizás las mujeres sean menos visible muchas gracias

Voz 1715 02:10 gracias a los oyentes de la Cadena SER gracias a los oyentes de Hora Veinticinco a los que vamos a seguir escuchando a lo largo de la noche inauguramos una obra nueva cada noche a partir de las diez tienen poco bueno bueno sí tiene mérito que hemos llegado hasta aquí que no es poca cosa vamos a solo la nuestros tertulianos de esta noche Javier de Lucas Javier muy buenas noches hola buenas noches pide una primera idea a modo de de France un primer sentimiento una primera sensación

Voz 0873 02:36 mi primer flashes no hay no hay vuelta atrás va a ser difícil pero creo que realmente es un culto de aceleración que no tiene vuelta atrás

Voz 0714 02:48 Carlos Cué Carlos muy buenas noches hola qué tal buenas noches lo mismo de Pinotti llevamos meses diciendo que España está bloqueada que la política está bloqueada que no pasa nada yo creo que esto va muy por encima de la política en España están pasando un montón de cosas esto es probablemente de lo más importante de lo más espectacular esto es esto es España en estado puro de la modernidad española iba a arrasar con todo no hay no hay político que pueda ponerse frente a todo esto se lo comen

Voz 0656 03:17 buenas noches qué tal buenas noches por ello acabo de subir aquí está pasando por por debajo de de donde estamos sentados esta pasado a la manifestación la verdad es que un poco la la la primera impresión es que hasta hoy hemos tenido un debate una argumentación racional yo creo que muy interesante que hacía falta sobre la gusto de la mujer ir hoy ha sido por decirlo así la la descarga emocional de una de las cosas que más me ha impresionado el de la manifestación es ver las caras de alegría no de de camaradería de apoyo mutuo de como se sonreía en una de las chicas a otras fundamentalmente también muchos chicos y sobre todo lo más impresionante sacan entidad de jóvenes que había es decir éste es un movimiento futuro evidentemente no

Voz 1715 04:01 bueno sabias imposible es literalmente imposible no sentir un calambre al ver lo que está ocurriendo esta noche en muchas ciudades de Estepa

Voz 0656 04:12 mis salvo que uno o una

Voz 1715 04:15 no quiere reconocer ser este país salvo que una uno no quiera reconocerse en cientos de miles millones de mujeres que han decidido echarse a la calle para gritar más fuerte que nunca más alto que nunca lo que es cierto gente gritando ya desde hace un alto en el camino pequeño iba la vuelta aportamos reflexión resumimos a este día seguimos escuchando a la gente qué es lo que más nos importa esta noche también a los políticos a las políticas porque al final van a ser quiénes van a tener que trasladar a la agenda pública la agenda política a la legislación de reivindicaciones de hoy de las mujeres dice cinco

Voz 9 05:03 buenas noches

Voz 1715 09:41 Nos acompañan a tiempo de tertulia Fernando Vallespín Carlos Cué y Javier de Lucas retomaremos con ellos el análisis de lo que todavía a esta hora se está viviendo por ejemplo eh

Voz 27 09:49 Madrid vemos hasta el final de la Gran Vía

Voz 1715 09:52 de Plaza España Nico Castellano la guerra

Voz 28 09:54 si ahora no Pedro aquí no se mueve absolutamente nadie estará Gran Vía ese era bailar

Voz 1201 09:58 no no es

Voz 28 10:00 hay ataques pierden la vida

Voz 29 10:09 de la Comissió feminista enviara la huelga de éxito masivo que dato fue tarde pese a la convocatoria

Voz 10 10:36 era la les pero el caso es un éxito esto es un hito en la historia

Voz 19 10:52 hora justo muy buenas noches gracias por atendernos por haber sacado un poquillo el le voy a preguntar por algo que denota lo que estamos escuchando de fondo una música animada esta ha sido una marcha reivindicativa que tiene también ese cierto punto festivo no

Voz 10 11:19 con esta alegría comer hoy con saber esto ver que efectivamente tenemos el apoyo mayoritario de las Nos es particularmente alegres entusiasta sin esperanza así que esto ahora mismo es una auténtica fiesta

Voz 1715 11:45 gusta a partir de mañana esa es la la gran pregunta lo verdaderamente relevante hay algo que se ha escuchado mucho en la última hora aquí en Hora veinticinco de muchas mujeres que están participando en manifestaciones en toda España

Voz 19 11:54 que esto no puede caer en saco roto

Voz 10 11:57 desde erigidos desde el principio que esto no iba a ser un punto final al contrario que esto no acababa el ocho de marzo sino que entre seguía nosotras eh

Voz 1715 12:31 os gusta Montero no robamos más tiempo el gracias

Voz 19 12:34 enhorabuena por el éxito de la convocatoria buenas noches pues muchas gracias y me voy a bailar análisis venga así sea luego no sumamos nosotros

Voz 1715 12:43 Atón primera en cuanto acabemos el Javier de Lucas y lo fue no pueden venir ya sé que se están poniendo los dientes largos porque tienen envidia pero no están a Di María pero Fernando Vallespín y yo luego nos marcharemos para qué vamos a hacer una cosa un resumen de este día de este ocho de marzo más allá de las manifestaciones con las que ha concluido una jornada de movilización de reivindicación y vemos ahora que también decía está claro si cuando alguien consigue movilizar a tanta gente cuando alguien consigue activar tanta energía claro que tiene algo que celebrar pero bueno el día empezaba ya de madrugada empezaba a sentirse sobre todo cuando amanecía a primera hora de la mañana movilización social movilización sindical movilización política no de todos Éste es el resumen de Nacho Palomo la imagen

Voz 1050 13:27 se ha repetido desde por la mañana a Madrid Barcelona Bilbao Sevilla Santiago todas las ciudades de nuestro país en todos los sectores empresarial sanidad educación industria hostelería universidad sea ha secundado la primera huelga feminista de nuestra historia un paro de veinticuatro horas convocado por la CGT y la Comisión del ocho de marzo quiénes han destacado el triunfo de este día Isabel Cadenas es una de sus portavoces

Voz 30 13:56 sabemos que va a ser un éxito y la huelga también lleva siendo un de antes de de hoy no tanto queremos cambios en leyes queremos que antes Latitude pero creemos que esto realmente ya está sucediendo y que el día de hoy no deja indiferente a nadie porque todas y todas hemos tenido que ganar no lo estamos haciendo

Voz 1050 14:12 además de esta huelga también había paros parciales de dos horas en los turnos de mañana de tarde para aquellas mujeres que no pudiesen faltar todo el día al trabajo estos paros estaban fijados por los principales sindicatos UGT y Comisiones Obreras quiénes han cifrado en seis

Voz 0714 14:26 seis millones de trabajadoras las que los Sans

Voz 1050 14:29 ha dado con Elena Blasco de Comisiones hemos hablado en este programa

Voz 31 14:32 que el Gobierno no fue difícil Izar no no podré olvidar olvidarnos somos el cincuenta por ciento de la población no puede ignorar no deberá respuestas y asumir sus responsabilidades por tanto tiene que desarrollar políticas activas de desarrollo de empleo para mujeres y que acaben con la discriminación y la desigualdad la violencia

Voz 1050 14:53 la repercusión de este día en este año no ha podido ser ignorado por los políticos el presidente del Gobierno ha vivido este ocho de marzo en Valencia porque allí había una reunión del Partido Popular Europeo en la solapa de su americana lucía un lazo morado declaración de intenciones pero en su discurso de catorce minutos solo ha dedicado a penas uno para hablar de igualdad

Voz 32 15:14 el compromiso de seguir trabajando en defensa de la igualdad real

Voz 0873 15:19 tres hombres y mujeres sin regatear

Voz 0714 15:22 un solo esfuerzo más declaraciones

Voz 1050 15:24 con la de Albert Rivera de C's ponía el foco en la labor de los hombre

Voz 0873 15:27 es un día de celebración

Voz 19 15:30 sufra también un día el que tenemos que reconocer que queda mucho por hacer y no sólo las mujeres los hombres también tenemos que hacer los primeros implicados en esta causa una causa justa de igualdad y libertad

Voz 1050 15:39 el Pedro Sánchez que la manifestación de esta tarde en Madrid ha asegurado que lo de hoy es el inicio de un cambio en nuestra sociedad

Voz 33 15:46 a partir de hoy nada va a ser igual que estamos ante un momento histórico para la sociedad española que ha sido liderado por las mujeres de este país creo que esto demuestra lo vibrante y la vitalidad de nuestro sistema democrático el compromiso social que trasciende lo ideológico

Voz 0714 16:02 en en el Congreso y se ha suspendido la actividad

Voz 1050 16:04 parlamentaria en su lugar un Coloquio de mujeres moderado por la única mujer en nuestro país al frente de una institución del Estado es la presidenta del Congreso Ana Pastor

Voz 34 16:14 porque hoy tenemos que hacer un acto como este porque hoy a pesar de que hemos logrado y hemos avanzado y que pueda haber e igualdad legislativa sin embargo sigue habiendo una desigualdad que es inaceptable para cualquier mujer en el día de hoy

Voz 1050 16:30 en esa mesa estaba la vicepresidenta del Tribunal Constitucional que ha sido

Voz 1715 16:34 muy gráfica la discriminación a la que se enfrentan las

Voz 1050 16:36 mujeres en el ámbito judicial es Encarnación

Voz 35 16:39 cuando la mujer tiene que hacer una oposición ha superado los hombres pero va muy por delante hay muchas más mujeres jueces que hombres jueces pero cuando resulta que tiene que ser nombrada para algún cargo a entonces la igualdad no se manifiesta

Voz 1050 16:57 por último hoy lo han notado en la SER no están las mujeres que aquí trabajan bajo el lema las periodistas paramos miles de profesionales de nuestro país han secundado esta huelga en pleno centro de Madrid se han reunido muchas de las siete mil quinientas que han firmado un manifiesto por la igualdad

Voz 36 17:13 con el techo de cristal las direcciones de los medios y empresas periodísticas están copadas por hombres precariedad sufrimos nivel para las Vicario

Voz 1050 17:23 las freelance también presentadoras todas unidas reivindicando igualdad laboral pero también acordándose de las mujeres que por su situación no han podido salir hoy a la calle nos lo contaba la directora de este programa Ángels Barceló

Voz 37 17:35 quiero trasladarles el mensaje de que es posible de que la igualdad real es posible y quiero trasladarle sobre todo aquellas oyentes que hoy están pegadas a la radio pero que no pueden estar en la calle les quiero trasladar que yo esté en la calle por ellas que todas nosotras estamos en la calle también por ellas

Voz 0714 17:49 en definitiva cientos de miles de mujer

Voz 1050 17:51 es por todo nuestro país también hombres han participado en este ocho de marzo para reivindicar el fin de la precariedad de la brecha laboral por género del acoso sexual del que ella sufren en el trabajo no se han olvidado de todas las que faltan porque ya no están porque han sido asesinadas por el machismo

Voz 27 18:13 y es que en los últimos diez años entre

Voz 1050 18:16 dos mil siete y dos mil diecisiete setecientas treinta y nueve mujeres han sido asesinadas a manos de su par

Voz 1715 18:22 deja a su expareja bueno ahora vamos a conversar hacer una ronda rápida diez de valoración con Andrea Levy con Carmen Calvo con Irene Montero con Patricia Reyes de ciudadanos pero ampliamos un poco más el análisis hemos aportado en forma de titular pero después de ver lo que hemos visto después de escuchar lo que hemos escuchado después de sentir la energía que se ha sentido en las calles de toda España Javier empiezo de nuevo es muy difícil que un país de una sociedad que una clase política se demuestre impermeable a lo que ha ocurrido hoy

Voz 0873 18:53 bueno yo diría lo que antes decía Carlos a la pelota está en en el tejado los políticos pero me temo que no que no están a la altura porque si se responde con lugares comunes con con buenas con buenos deseos eso no puede no puede ser Villa me parece que lo que hoy se han mostrado es que las mujeres y los hombres que que se sumen que nos sumemos a a lo que es esta reivindicación general ya no están dispuestas a a esperar más buenas palabras Si sinceramente no veo en este momento a los partidos desde luego no no veo al Partido Popular el Gobierno hoy tampoco a Ciudadanos a la altura de estas reivindicaciones no se puede responder ahora emplazando a reformas legislativas para no se sabe cuando no se puede responder con la parálisis del PP en relación con las dotaciones presupuestarias que se tenían que haber Orsay podían haber adoptado en relación con el el pacto de Estado contra la violencia de género etcétera no en ese sentido no soy optimista pero claro es cierto que la fuerza de este modo miento y puede arrasar con ellos y con con quién no sepa estar a la altura

Voz 1715 20:26 Carlos y luego Fernando

Voz 0873 20:28 sí yo creo que si lo que está pasando hoy

Voz 0714 20:30 luego nos está escuchando muchísima gente que estará emocionada porque es muy espectacular pero si elevamos la mirada iluminados con mirada internacional es aún más espectacular porque esta es una jornada internacional y hay manifestaciones convocadas en todos los países ciento y pico países la de España es la más importante del mundo y manifestaciones en Latinoamérica también hay alguna importante pero nada comparable a lo que está pasando en España por eso dice muchas cosas y además no es la primera vez que España va por delante en en en reivindicaciones importantes porque quiero recordar lo que pasó con el matrimonio homosexual España fue absolutamente líder dentro de Europa con el aborto por ejemplo que no fuimos líderes ni mucho menos pues llevamos mucho más tarde que los demás pero cambió el Gobierno el PP intentó cambiar la ley del aborto y acabó cayendo Gallardón y Rajoy no se atrevió a cambiar la ley del aborto porque las encuestas de Arriola le decidan si cambias realidad aborto la mitad de nuestros votantes jóvenes abandonan quiero decir eh esto dice muchas cosas de lo que pasa de fondo en España cuando en la política insistimos en que está todo bloqueado no pasa nada es un país parado no es un país parado ni muchísimo menos están pasando cosas de fondo realmente muy interesantes y España una vez más está demostrando que a pesar de que nosotros somos muy autocríticos y está bien que lo seamos en algunas cosas en muchas cosas estamos en vanguardia hay hay otros países que con todo conocemos bien desde luego Italia e mataría por por esta apuesta por estos avances y esta capacidad de vanguardia yo no veo no veo a la a la política española la capacidad de responder rápidamente ya hoy mismo mira en en en Argentina por ejemplo eh que donde la movilización también es muy fuerte Macri ha estado más rápido y hoy mismo a prop ha prometido una ley que luego ya veremos en qué queda no pero por lo menos ha respondido ya prometió una ley para para igualar salarios para para que haya transparencia las empresas empresas cuenten realmente sus salarios y así se pueda ver si están pagando menos a las mujeres que a los hombres

Voz 38 22:31 es Fernando voy contigo permíteme que teníamos hemos

Voz 1715 22:34 permiso con Andrea Levy vicesecretaria del PP de dejar la libre antes de inmediata porque tenía otros compromisos Andrea Levy muy buenas noches

Voz 31 22:41 es un placer hablar con vosotros

Voz 1715 22:44 gracias cómo cómo ha pasado el día que que o en que ha ocupado este ocho de marzo

Voz 31 22:49 bueno pues han tenido que asistir a a compromisos de agenda atender a medios de comunicación no he podido estar puesta en algún acto que se celebraba con motivo de del Día Internacional de la Mujer bueno estado respondiendo a mis compromisos pero bueno también es incluye no en en aquello que hacemos es a nivel político ya veremos

Voz 1715 23:13 trabajar a la japonesa o con normalidad el trabajo siempre la normalidad con toda la intensidad que la política me hace temer lo escuchaba ahora en el análisis de nuestros comentaristas esta noche lo hemos escuchado en boca de muchas mujeres en La Hora Veinticinco todo el mundo mira ahora hacia la política preguntándose si sabrá estar a la altura

Voz 31 23:36 pues evidentemente no yo creo que hay que decir que las imágenes que hemos visto en el día de hoy yo misma pues se podía pasear por calles de Madrid en las que realmente se notaba la gran presencia de la gran asistencia esa convocatoria pues lo primero que hay que decir es quitar desde luego o a los convocantes por el éxito y desde luego pues trasladar también la felicitación a todas las mujeres que habían estado allí reivindicando una reivindicaciones que yo comparto muchas de ellas que son justas y también a las mujeres que han decidido no es para él la manifestación es la convocatoria de la huelga pero también estaban en su derecho de no hacerlo de reivindicar como como hacemos también esas medidas que creemos que son justas y por las que hacia de trabajar desde la política como por ejemplo es la lucha para combatir la brecha salarial o desde luego pues todas aquellas medidas que eliminen erradique en cualquier práctica de discriminación en trabajo o también a nivel social a nivel de vida personal hacia las mujeres

Voz 1715 24:44 a usted el feminismo le parece una etiqueta

Voz 31 24:47 a mí el feminismo me parece que es responde a los valores que fundamentan la democracia que son la igualdad la libertad la justicia la generación de oportunidades y por lo tanto yo creo que forma parte de la base de nuestra democracia

Voz 1715 25:05 preguntado muchas veces pero también es el día hoy para preguntarlo usted es feminista

Voz 31 25:09 repito yo creo la igualdad la libertad creo Lajusticia creo las oportunidades a todos por lo tanto se muy listo

Voz 1715 25:19 mencionaba ante lo de la huelga a la japonesa entre quiénes han hablado la huelga la japonesa es opiniones en fin sobre el feminismo como etiqueta usted cree que el Partido Popular su partido ha estado fino ante esta convocatoria

Voz 0714 25:29 de marzo

Voz 31 25:31 yo creo que en eso cada uno puede tener su punto de vista su sensibilidad pero desde luego el compromiso con la igualdad es un compromiso que ha adquirido el Partido Popular no es sólo la reivindicación del ocho de marzo la de este año la única que está celebrados como igual han habido convocatorias años anteriores y seguiremos estando en las convocatorias que se celebren de sería dieciocho de marzo Internacional de la Mujer porque lo importante no es sólo que el ocho de marzo se reivindique feminismo sino que se reivindique esa igualdad los trescientos sesenta y por lo tanto como decía importantes mañana se sigan viendo reivindicar para lograr esa igualdad en aquellos aspectos en los que no existe y es evidente que en el entorno laboral por lo que vemos por esa brecha salarial que sigue existiendo debe seguir combatiendo se y la igualdad entre hombres y mujeres y esas mataría de todos es una tarea de las mujeres de los hombres todos esos las partes de la sociedad y por eso espero y deseo que el mensaje que hoy se ha lanzado con fuerza ahí que es un mensaje que viene para quedarse desde luego no es una moda pasa se va a ser la reivindicación mucho lo día pues se

Voz 1715 26:49 canaliza a través de medidas y propuestas concretas Andrea Levy gracias por habernos atendido buenas noches

Voz 31 26:55 el hacer muchas gracias

Voz 1715 26:58 esa pulsar la opinión de los cuatro partidos fundamentales más importantes y con mayor representación parlamentaria Irene Montero Podemos Irene Montero muy buenas noches le pregunto como hacía antes con Andrea Levy cómo ha sido su día no sé no tengo muy claro bueno creo que sí lo tengo claro pero eso voy a preguntarnos es si un político pueda hacer huelga de ser político

Voz 39 27:17 bueno nosotros hemos decidido todas las mujeres de podemos sumarnos a lo que decía el movimiento feminista que era una huelga de veinticuatro horas al no tener el régimen general igual que que muchos trabajadores pues lo que haremos será donar nuestro salario el movimiento feminista y lo que hemos hecho ha sido hoy lo trabajar y dejar en manos de nuestros compañeros ese trabajo hacer huelga tanto hacer lo que el movimiento feminista estaba proponiendo muchos esta semana sobre todo muchos hombres pero también alguna mujer han cuestionado durante las semanas anteriores e incluso con argumentos un poco agresivos y ahí la necesidad de esta huelga y creo que hoy con más de seis millones de mujeres de seguimiento y una movilización histórica por las calles de las principales ciudades ha quedado claro que el movimiento feminista tenía razón no bastaba con paros de dos horas no era necesaria una huelga a la japonesa era necesaria una huelga feminista y creo que hoy ha quedado muy claro que el movimiento feminista ha estado a la vanguardia muy audaz y árabes muy realista sabiendo que era lo que necesitábamos el España para decir alto y claro que Si nosotras paramos para el mundo y para exigir que España sea un país feminista no y creo que esto va a ser un día que va a durar décadas porque porque ya no se va a poder dejar de hablar del feminismo en este país y de la necesaria lucha por la igualdad y los derechos humano

Voz 1715 28:30 a lo que lo que la gente lo que las mujeres fundamentalmente han querido transmitir oye está claro el mensaje nos ha llegado de una manera nítida masivas y de un auténtico clamor carro ahora eso hay que convertirlo en realidades y la política tiene en sus manos instrumentos muy poderosos que les toca a ustedes Tiko a los políticos a hacer a partir de ahora

Voz 39 28:50 es verdad yo creo que hoy por ejemplo he los hombres políticos podrían haber empezado por por dejarnos de protagonismo a nosotras y sobretodo al movimiento feminista yo respeto mucho a las decisiones de quiénes han elegido que sus líderes políticos han cabezas el delegaciones en la movilización pero yo estoy orgullosa de que en Podemos hayamos decidido que hoy las protagonistas ambos las mujeres incluso aunque esto implica que en resúmenes de las huelgas nuestros líderes no salgan porque los hombres no han dado declaraciones no pero pero creo que hoy era muy importante que el protagonismo no tuviéramos nosotras y creo que eso es una lección política que el movimiento feminista nos da hay momentos en los que las protagonistas tenemos que estar las Gere después creo que hay muchísimas políticas concretas que debemos poder impulsar nosotros hemos impulsado una ley de igualdad retributiva que está tramitando hay que exigir que pasó contra la violencia machista no se quede en papel mojado como hice gritaban la manifestación sino que tenga inversión tenga dinero hizo empiece a cumplir leyes de pensiones dignas para que se acabe la la brecha en pensiones empleos dignos hay muchísimas cosas que podemos hacer porque el feminismo es transversal no pregunta de qué partido eres pero no todas las políticas valen para combatir al machismo hay políticas que son machistas y los recortes y la corrupción son machistas que perpetúan la desigualdad porque impiden juzgarlo común que es lo que nos hace felices y lo que nos hace tener vidas dignas no la sanidad la educación la dependencia las pensiones así que aunque el madrilismo es algo transversal que no tiene que ver con qué ideología eres no todas las políticas son feministas y por tanto también creo que hace falta es que estemos al Señor en el punto Rajoy que de un Gobierno que está llevando a cabo políticas absolutamente machistas no y creo que hoy hemos dicho también pues alto y claro que esas políticas no son las que él necesitaba

Voz 31 30:31 a las mujeres nuestro país

Voz 1715 30:33 en fin hasta que eso ocurra si es que ocurre lo de echar a Mariano Rajoy como usted decía será Montero hay otras cosas que sí se pueden hacer ha mencionado la ley que ya se tramita en el Parlamento impulsada por Podemos el partido Socialista presentaba ayer miercoles la la suya propia qué sentido tiene esta dispersión parlamentaria al no sé si sería un buen buen destilado de este masivo ocho de marzo que no se que la izquierda se pusiera de acuerdo cerrara un texto conjunto llevar adelante

Voz 39 31:04 yo creo por una parte que en cuanto a la igualdad retributiva hemos conseguido un gran consenso nosotras presentamos esta ley en el Congreso todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo en tramitarla excepto el Partido Popular que vio suposiciones no estuvo de acuerdo con el resto de la Cámara y si no recuerdo mal se se abstuvo no pero conseguimos un gran consenso que ABC se consigan los consensos en el Parlamento de todas formas creo que hay una cosa que una lección que uno está en movimiento pues feminista es que a veces cuando hablamos de la UE edad hay que dejar de pensar en la unidad de los partidos preguntarnos por cuál está siendo la unidad y los consensos sociales que se están poniendo de manifiesto de forma multitudinaria en este caso mil millones en las calles a veces la pregunta no es si los partidos estamos unidos la gente en la calle está unida pues yo creo que hoy se ha demostrado que sí que la de independientemente del partido al que haya agotado quiere algunas cosas y las quede con mucha contundencia y por tanto la clave está en que los partidos seamos capaces de cumplir con lo que prometemos cumplir con lo que nos presentamos a las elecciones y cumplir con la voluntad popular sirviese mecanismos como la revocación de cargos públicos si hubiese mecanismos como poder echar a un gobierno corrupto en este país pues a lo mejor no pasaría que un Gobierno pueda desoír voces tan contundentes como las que hoy se están expresando pero también creo que eso forma parte de la cultura democrática nueva de la España del 15M que hoy ha vuelto a salir con mucha contundencia a la calle y que más temprano que tarde aunque esté tardando Un poquito va a llegar con cada vez más seguridad al al Parlamento no pero desde luego creo que la unidad en la calle está clarísima la gente quiere feminismo empleos dignos pensiones dignas vidas que sean dignas de ser vividas no malvivir sin poder vivir con con dignidad y esto es también lo que demuestra que el movimiento feminista no es un punto y aparte en la historia de este país es el movimiento que con más contundencia está expresando a las principales reivindicaciones democráticas hipotéticas sociales te justicia e igualdad en el conjunto de la sociedad para hombres que para mujeres

Voz 1715 33:01 Irene Montero gracias por habernos atendido esta noche gracias

Voz 39 33:03 de Pedro luego a escuchar

Voz 1715 33:06 hemos también la opinión del PSOE a través de Carmen Calvo de Patricia Reyes de Ciudadanos Ferrando y a la palabra

Voz 0656 33:12 sí bueno yo yo me hago luego bastantes preguntas no es la primera sería porque este año precisamente el año pasado antepasado no aquí ha ocurrido yo creo que aquí es el movimiento este mi tu está teniendo más efectos de lo que habíamos pensado en un en un primer momento y que por tanto todo lo que significa ejemplaridad a este respecto en un sentido el no de de personas conocidas que de repente dan la cara no frente a lo que es la agresiones o violencia sexual no personas relevantes pues yo creo que eso tiene tiene mucho tiene mucho impacto no hay muchas mujeres ha sentido reconocidas sería la mira pregunta que puede dar para un debate largo segunda pregunta por un debate más corto pero que también es muy interesante porque en España Camps aludió esto antes porque precisamente en España es decir esto es muy doloroso esto quién España hemos sido más que en otros lugares no por qué estamos más sensibilizados hacía esto cuando yo creo que esto es importante también subrayarlo España no es peor que otros lugares teniendo en cuenta nuestro nivel de desarrollo incluso en lo que es refiere refiera representación de mujeres en parlamentos en cargos públicos etcétera no estamos fuera representados es decir que no es un caso de digamos de machismo sociológico frente al que lo revela y la tercera pregunta que está más difícil de contestar pero a mi juicio que es la más fascinante que Javier me temo que esto no va sólo de políticas públicas esto no va no es sólo una tarea para la política es una tarea para la sociedad en su conjunto no me parece que aquí lo que está en juego es un replanteamiento de roles sociales el hace falta una revolución entre comillas mucho más profunda de lo que aparentemente no unifica no significa digamos por por por la manera en la que se formula estamos haciendo los políticos y eso se pone en el centro no no vamos a conseguir pero que los que tenemos que ponernos en el centro y ahora somos los varones es decir que que aquí lo que se está reivindicando es más poder social para la mujer y el poder social no se reduce al poder político honesto de única y exclusivamente a a criterios de igualdad medibles por por el lo que se cobra por hora sino bueno expectativas frustradas como persecución de atribución de roles sociales por decir alguna manera y digamos Esperanza o no de poder organizar tu vida siguiendo un criterio propio uno estando sometida convenciones sociales yo creo que que si hay una revuelta de las mujeres es porque también está luchando por es otro decir que no está solamente luchando porque es digamos por la brecha salarial por entendernos que aquí hay algo mucho más profundo e que nos apela a nosotros los barones los que hoy estamos aquí deben

Voz 0873 35:58 este sitios entrar pero Javier luego los no no precisamente por eso Fernando en en la clave que es ofrecido grabar hoy yo decía que de lo que lo que se está planteando es un sabido un desafío civilizada es el que que que esto no va únicamente de del poder político por lo menos no va de la política como Jo por el poder sino de ese otro sentido de la política que es la acción para decidir qué es lo importante que es lo que hay que construir como común y ahí es donde creo que golpea precisamente la demanda del movimiento feminista no de recordaba precisamente con una colega tuya Hay que conocemos dos veces bien con Marian Martínez más puedan recordaba hace hablando con ella y un viejo libro de Josep Vicent Marqués sólo los que somos ya muy mayores los seguramente el acordarnos de él que decía que hace el poder en tu cama y que hablaba de de eso de que de que reducir todo esto a un problema de del poder político en el sentido institucional en ese sentido más acartonado pues que es un es un grave error lo mismo que pensar que ésta era sólo una huelga de carácter laboral por la por la brecha salarial que es que es tan sólo una dimensión no a propósito de lo de mi tú me gustaría pero seguramente no es el día o me gustaría discutir con vosotros con Fernando y con Carlos un artículo que ha propuesto que ha escrito Pablo de Lora a propósito de la reflexión de mar tan musulmán sobre sexo sin derecho en relación con con cuál es la respuesta y digamos más eficaz

Voz 2 38:01 a la agravio que

Voz 0873 38:03 supone que da lugar a la reacción de del mi tú yo creo que que aún tiene razón y que y que ahí se muestra los límites del derecho de la política

Voz 1715 38:14 tú te has abierto aquí hubo una

Voz 0714 38:18 sabía que me refería vías de los desvíos

Voz 1715 38:21 Carlos y enseguida saludamos a Carmen Calvo Carlos

Voz 0714 38:24 no que precisamente eso es lo más interesante de lo que ha pasado hoy que la repercusión puede ser mañana mismo en decenas de miles de hombres que mañana pasado dentro de dos meses van a tener que tomar decisiones decisiones de trabajo decisiones de ascensos decisiones de salarios decisiones también de de cómo comportarse frente a frente a sus trabajadoras o cómo comportarse frente a las mujeres como comportarse con sus propias mujeres y eso va esa totalmente va al margen de la política y es muy difícil pensar que decenas de miles de hombres sensatos que han visto las imágenes de hoy que algunos habrán ido a las manifestaciones y que sin duda esto este debate va a entrar en todas las casas debate que afecta a todas las casas de cualquier país es muy difícil pensar que no va a tener ninguna influencia seguro que no va a arreglar el problema de raíz ni muchísimo menos pero es muy difícil pensar que una cosa como la que ha pasado hoy no va a tener influencia en cada una de las ese bloc que sea micro machismo en cada una de las pequeñas decisiones que confía Orban el machismo que conforman el problema que ha llevado a las mujeres a la calle no yo creo que eso es es lo más interesante porque hay mucho más rápido que la política la política ya veremos de ciudad Irene Montero la ley esta que están en tramitación ahora el PP lo va a tener un poco más difícil para oponerse a lo mejor hasta sale sería interesantísimo porque el tema salarial es muy importante pero antes que la política ya antes que el Parlamento que tardará meses hay muchas pequeñas decisiones que van a tener que tomar mañana un montón de personas y que sin dudas para Ana afectados por el por el momento que se vive en España les decía que

Voz 1715 39:56 eh vamos a buscar también la valoración que de este día hace el PSOE a través de Carmen Calvo Carmen Calvo muy buena noches en vez de la política ya que me hacías esa apelación Carlos Cué ahora mismo usted cree que la política va a saber dos cosas primero estar a la altura de lo que hoy se ha vivido segundo reaccionar con suficiente celeridad

Voz 31 40:16 Miren está escuchando algo muy muy interesante y y nada va a hacer ella como ayer porque hemos pitó un día de toma de conciencia muy profunda y muy impactante sí es verdad que muchas cosas ya no podrán ser de igual modo porque hemos entendido que es que países nuestro ajenas las mujeres esta Constitución es muy para esta democracias nuestra Le pedimos respuestas a mucha cosa que va muy bien así que eso sí que que que ese es esto ya inmediato es verdad la política siempre va por detrás porque tiene que ser así nos va en muchas ocasiones a nosotros lo que sí hemos hecho por decirlo de una manera muy sencilla las tareas ayer depositamos una ley en el Congreso de los Diputados tenemos otras sobre brecha salarial que abarca todo el circuito en el que las mujeres tenemos muchas dificultades para acceder al circuito de trabajo para estar en él a ser eso todos los componentes del sueldo todo lo que representa para las mujeres jóvenes tomar la decisión de la maternidad y seguir siendo trabajadoras y ciudadanas llegará a las pensiones con discriminación somos ciudadana y para hacerlo tenemos que ser trabajadora porque ahí está la independencia económica es la mujer e está su libertad el feminismo al final lo que pretende es la libertad de las mujeres a través de la igualdad de trato y oportunidades nosotros ayer hicimos nuestra tarea depositamos una ley muy complejas pero que muy interesante lo digo con con toda la buena voluntad el mundo que sirva ya de palanca para que el resto de los partidos podamos trabajar sobre ella porque modifica siete leyes traspone siete directivas comunitarias toca tres ya le reales decretos coloca repito la desigualdad en todo el circuito lares igualdad en todo el espacio laboral de las mujeres no solamente en el ámbito del trabajo por cuenta ajena también en el Estatuto de la Función Pública del ámbito ocupacional muchísimas mujeres trabajan sin ser consideradas trabajadora por tanto no tienen salario si vamos en serio vamos y esto ha sido un campanazo de las mujeres que las hemos hecho dueña de este país porque nuestro para decir algo hoy

Voz 1715 42:34 vamos a la que liquida le preguntaban Irene Montero usted ha mencionado la ley que usted es presentaban ayer Irene Montero hablaba de la ley

Voz 38 42:42 hay que podemos tramita ya

Voz 1715 42:45 en el Congreso Irene Montero apelaba a la unidad que hoy se ha demostrado en la calle la reflexión siguiente es cómo o por qué no esa unidad se acaba trasladando al Parlamento se lo digo porque parece claro que era una causa tan urgente y tan justa como esta los méritos políticos clave electoralista quizá tenga menos sentido o dicho de otra forma no valoran ustedes la posibilidad de intentar unir refundir textos y convertir en una única iniciativa desde un aspecto ideológicos de la izquierda esas leyes que Time to Black rose morgue complementarias

Voz 31 43:17 sí no claro de la que habla la señora Mantero que es de brecha salarial hay otra también nuestra te la podemos bien creen que transacciones de hecho lo hemos hablado estos nosotros apoyamos el primer trámite eres a mí como como usted bien dice que esté puro sentido común es que esto tenemos que ir en serio para ir en serio tenemos aquí mil l fondo Dolores mire para para sacar adelante una ley que depositando nosotros es simplemente porque queríamos hacer tener las tareas se cree que esto no fuera sólo una proclama abarca muchos más elementos pero que naturalmente las tres leyes positivas es forman parte como usted bien acaba es ir de instrumento de trabajo para el cobro de esas dos diputado ya estaba convocados todo todo el grupo parlamentario todos los partidos políticos mañana quiere o esta medida tienen no he visto claro o lo han visto desde su perspectiva el lo que estaba ocurriendo imagino que también sacarán conclusiones incide de verdad que en esto no podemos ir a ver a los rédito a corto plazo de de carácter es puramente partidista porque es que estamos hablando de los derechos de la mitad de la población de este país de matar a la población de este país que somos las mujeres que esté ahí porque u otra manera todas estamos afectada a la que no está afectada a lo mejor directamente por discriminación salarial tiene que tirar para adelante los demonios todos los que saca él aunque tareas tradicionales de carácter histórico de las mujeres que es cosas y madre con todas las nuevas en las que nos convertimos en trabaja ahora cualificar ahí es ciudadanos de una democracia avanzada por supuestísimo que bueno alguien diré de colocar un documento no ha sido fácil hacerlo porque son muy complicada la que nosotros colocados modestamente la hemos colocado pero la hemos colocadora toros esto claro

Voz 1715 45:10 la preguntamos a los demás Carmen Calvo Partido Socialista gracias por habernos atendido estaba Pagaza seguro la noche es una última valoración Patricia Reyes ex diputada de Ciudadanos Patricia Reyes muy buenas noches hola buenas noches aumenta aún más ciudadanos estaría dispuesto a sumarse a esta iniciativa surgida porque esta al ámbito del PSOE ámbito de Podemos para dar respuesta lo que hoy se ha visto en la calle

Voz 31 45:33 por supuesto nosotros hemos estado también en la calle

Voz 40 45:36 con un sentimiento

Voz 31 45:39 o sea la verdad que bueno ya lo contaré pero por supuesto no sólo estamos qué cosa son para sumar no nosotras hemos votado a favor de una ley contra la brecha salarial estricta que presentó el Grupo Unidos Podemos seguramente haremos alguna enmienda pero por supuesto que hay que acabar con la brecha salarial es fundamental y nosotros no estamos aprobando leyes nosotras estamos apartando los presupuestos con el Partido Popular para que muchas medidas en favor de la igualdad salgan adelante en favor de la lucha contra la brecha salarial por la conciliación permisos facer nada de paternidad maternidad que tiene que ser igualitarios las ayudas a las familias con hijos de cero a tres años porque eso afecta en especial a las mujeres nosotras hemos presentado una ley contra la precariedad laboral porque esto es un problema de nuestro mercado laboral el ahí Inditex altísimas de paro de precariedad laboral también que afectan los dos especialmente a las mujeres hemos presentado una ley de autónomos que ya se ha probado que tienen medidas específicas para las mujeres autónomas también que son muchas las otro me hemos conseguido negociando con el Partido Popular con un pacto que firmamos les hicimos firmar que sean los permisos de paternidad el año pasado se aumentaron dos semanas de la moda si negociamos un preacuerdo para el dos mil dieciocho lo que pasa que los presupuestos no han venido a la Cámara pero demos un presupuesto para el dos mil dieciocho en el que también se comentaba otra semana más y así queremos acabarla Alicia la legislatura igualando los permisos porque eso es fundamental Por otro lado suscribimos e impulsamos porque así estaba establecido también en el pacto que firmamos un pacto contra la violencia machista lo firmamos lo peleábamos porque fue una negociación dura yo personalmente estuve allí Pedimos que que hubiese un compromiso económico por parte del partido hay ahí estuvimos siempre ahora ese pacto está aprobado se tiene que poner en marcha ibamos a impulsarlo a través de la comisión de seguimiento

Voz 1715 47:51 dígame una cosa es que te tengo un minuto y medio porque tengo la colección encima pero me quedo con eso de su sensación agridulce me gustaría que nos contara por qué

Voz 31 48:00 bueno nosotros hemos ido también fuimos el año pasado la manifestación compartimos todas las reivindicaciones aunque sí que creemos ya lo hemos dicho varias veces que al principio en un primer momento se Se pretendió instrumentos instrumentalizar la huelga por parte hacerlo yo algo partidista pide con un determinado amanecía esto que incluía consignas que nada tienen que ver con la igualdad o con el feminismo a nosotros esto no nos pareció coherente porque esto es una lucha de todas las mujeres la que también a la que también tenemos que incorpora los hombres no apareció mal lo Jamal o lo pusimos en conocimiento de mucha gente sí que es verdad que luego hay porque ser movimientos mucho más profundo que ningún partido político es un movimiento de las mujeres y que se está dando en muchos países hasta el fondo nosotros lo que decimos sí que hemos visto que han surgido otras movimientos de de profesionales manifiestos de periodistas todas las reivindicaciones que están ahí incluida nosotras las compartimos estamos peleándonos como lo he dicho en el Congreso estamos peleando porque la igualdad un eje fundamental en las políticas de Ciudadanos y lo que hemos visto disculpen lo que hemos visto hoy hemos llegado a la manifestación hemos estado ahí defendiendo los derechos porque creemos que también hay que estar ahí cola mujeres que se están manifestando yo también soy mujer he trabajado antes y ha sufrido lo que es la brecha salarial lo que es machismo y todo lo que hemos todas las mujeres

Voz 41 49:31 si las empezar no han empezado increpar

Voz 31 49:34 lo he visto odio estar en las caras de mucha gente a mujeres que estamos ahí representando a un partido ponerme está representó un partido llamado fascistas no hay muy buena decían Arrimadas o profesora Villacís Begoña Villacís estaba conmigo también pues lo mismo ópera es hora me consta que que las parecen indignantes porque hay que defender la igualdad pero la igualdad es complementaria de la libertad no es no puede ser no me quiero quedar con esas

Voz 1715 50:08 eso le iba a decir claro en todo caso yo creo que ha sido tan masiva esta manifestación esta movilización que tomar quizá la parte Porres todos no sé del todo justo no por toda la gente que se han manifestado y Patricia Reyes diputada de Ciudadanos es que ahora sí yo sí tengo el yugo la desconexión encima le agradezco que no haya atendido esta noche es mucho más gracias a vosotros gracias al alto en el camino breve alto en el camino seguimos enormemente

Voz 8 50:33 eh

