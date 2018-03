Hora 25 (08/03/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 los dueños en el mismo 11M después de los atentados todo el mundo se quedó impresionada que salieran millones de personas a la calle en esa conmoción sea lo que hace digamos que tenemos una cierta costumbre de movilización lo cual es Santísimo no tiene uno de los países yo creo que hay otro elemento que lo veremos con el tiempo pero que es el bloqueo de la poesía

Voz 1715 00:17 Tica que creo que es importante también para entender por qué

Voz 1 00:22 los españoles nos estamos analizando hay una cierta preocupación en algunos sectores de la política española de que puede haber movimientos socio en movimiento en las calles este ha sido uno muy concreto muy muy clara pero luego estuvo lo de los pensionistas del hotelería y pueden venir más hay una cuando la política se bloquea estos estudiadísimo is así cuando la política no ofrece respuestas en todos los problemas que tienen en una sociedad

Voz 1715 00:47 la gente tiene más más ganas de movilizarse e irse

Voz 1 00:52 te mueve todo a una velocidad efectivamente con las redes sociales pero redes sociales allá en otros países de Europa también Gino habido esta movilización que hemos tenido hoy no ha habido en otros países de América tan fuerte aunque también hay entonces yo creo que en España se suman varios factores además de que es España es un país vanguardista en este tipo de cuestiones Game si quieres comentarlo lo del matrimonio homosexual pero pero queda además de todo eso que se suma es que la política española llevan dos años de bloqueo total y eso alguna repercusión tiene en las ganas de movilizarse de la gente y de hacer cosas de forma transversal porque esta no ha sido como decía ciudadanos que por eso hay gente enfadada una manifestación contra el capitalismo claramente como decía el otro día Rivera ha sido mucho más transversales

Voz 1715 01:32 sí de hecho el la parte el componente huelga laboral de esta jornada ha tenido objetivamente mucho menos impacto que la movilización callejera entendiendo por movilización callejera por lo que ha ocurrido no que miles cientos de miles de personas hayan echado a las calles a fin trasladar sus exigencias Javier

Voz 0656 01:57 entonces me dejas Javier porque no se pase pulgas queda un poco raro no el el dos mil cuatro en NCIS hicimos una una encuesta antes de que se aprobará antes de que se aprobara la ley de matrimonio homosexual israelí aún sesenta y esos sesenta y cinco por ciento de la población española a favor yo que veía tras encuestas similares son tres países europeos en Francia por poner un ejemplo era el cuarenta y cuatro por ciento es decir que en eso coincido con Carlos completamente de que realmente en algunos puntos hemos estado siempre bastante más por delante de otros países

Voz 2 02:28 de referencia esos mientras costó usted vieja bueno

Voz 0873 02:31 eh yo me preguntaba intentaba responder a la pregunta inicial de de Ferrando que en España hay me planteaba la el mismo tipo de pistas que Carlos ha examinado en parte descartado salvo con el argumento de la capacidad desmovilización que que en España ha sido espectacular en en estos últimos años porque es verdad que que que bueno la decepción respecto a bloqueo institucional pues ha producido en en algunos países repuestas bueno Fernando acaba de publicar con con María un libro sobre eso en respuestas como la de los movimientos sin cueste él en en Italia y en las últimas elecciones desde luego la la la ruina de los viejos partidos no en un país que tiene una capacidad de digamos de de de protagonismo social muy por delante como es Italia de la esclerosis es clero cotización institucional no y sin embargo aquí ha sido más más importante que las redes sociales lo decía también Carlos bueno función Har a la misma velocidad y con tanta participación como mínimo en en Italia en Francia en el Reino Unido o en Alemania que aquí tampoco por tanto ese puede ser un factor me pregunto si efectivamente lo que hay aquí es cierto una cierta necesidad de de de de esa fuerza que ayer cuyo rodaje NIDA si de esa fuerza que quedó retenida en en en en el 15M que no cristalizó y a la que no dieron repuesta ninguno de los partidos ni siquiera lo que cómo podemos digamos que nace nace de ahí entonces esa fuerza de retenidas se moviliza por una causa transversal que ha reconocido hasta la señora Pastor a mí me me me ha sorprendido no se sea vosotros mucho la la declaración muy contundente de de de Ana Pastor la presidenta del Congreso sobre el carácter transversal más allá de cualquier ideología y que no su su firmeza es decir que no se podía aguantar más esta desigualdad real con las mujeres que va más allá del tema salarial no entonces para que una persona como ella diga esto me parece que claro la el asunto desborda a la a la política institucional pero no acabo de de encontrar una explicación convincente a porque España en este momento se convierte en el asombro yo estoy viviendo lo mismo que vosotros la las las los comentarios en en BBC en algunos otros medios Isère destaca en todas partes la fuerza de la de la de la huelga de mujeres en España

Voz 0656 05:35 bueno no si yo sí creo que también en España lo que se ha producido ese es un corte en en un conjunto de avances sobre todo en presencia de la mujer en digamos en en en centralidad no de la cuestión de género que en que tuvo lugar en en en sobre todo en la primera legislatura de Zapatero después con la llegada del Partido Popular eso pasó a ser un digamos una cuestión marginal dentro de las preferencias de de de nuevo gobierno del Partido Popular entre otras razones porque estábamos también inmersos en una crisis es verdaderamente espectacular pero precisamente porque las mujeres eran las que estaban sufriendo más esa crisis es por lo que también había que haber tenido una o haber seguido con esa sensibilidad hacia las cuestiones de género no es que sea eso pues quedó ahí en Sao no sea como que todavía faltaba haberle dado un tirón más para ver ha conseguido llegar a donde buenos hasta donde nos prometía realmente ese giro que que se introdujo con con este Gobierno no yo creo que esa frustración aunque no fuera procesada de una manera consciente esa frustración ha quedado de manera latente ya te digo porque lo del Michu es más importantes de lo que nosotros los imaginamos este tipo de de fenómenos pues han hiper sensibilizado ya la de que dice bueno hasta aquí no soy yo porque es lo que ha dado

Voz 1715 06:56 lugares de este estallido de una manera tan espectacular dejadme que si Carlos es decir

Voz 1 07:01 si no hay más elementos tú minutillos sólo hay más elementos hay muchas cosas que de analizar pero España además de ser uno de los países con más precario más empleo precario de toda Europa y más problemas y más paro juvenil y muchas cosas que también animan este tipo de movilizaciones porque lo sufren mujeres es uno de los países de Europa donde más difícil es conciliar cosa menor porque los horarios españoles y yo no me canso de decirlo el otro día lo decía Ada Colau la de lesión en contexto este debate son un delirio un delirio que afecta a millones de familias que de verdad cuando uno viaja por el mundo y ve cómo cómo funciona al resto del planeta el despropósito de los horarios españoles la precarización en el ritmo de vida en España también influye en que la gente esté más más molesta más preocupada por este tema

Voz 1715 07:46 sin duda este tiempo de de información tertulia de todas las noches de las diez de diez once y lo hemos empezado en Madrid en la gran manifestación de Madrid esta tarde los compañeros de Santiago de Compostela nos llamaban y nos decían oye nosotros no estábamos previstos en la ronda que vais a hacer de nueve a diez pero es que mucha gente es que mucha gente en la calle es que hay más gente que la recordamos en cualquier movilización mira pues queremos volver a la calle Ricardo Rodríguez nuestro compañero de Radio has echado a la calle y lo hemos pedido bueno pues cuéntanos lo que te has encontrado Richi esta tarde tarde noche Santiago de Compostela buenas noches

Voz 3 08:25 qué tal buenas noches Pedro estamos en la plaza del Obradoiro en Santiago en una manifestación también histórica que esta noche una marea violeta ha tenido las calles de Compostela esta plaza el Obradoiro está llena de mujeres también de algún nombre hay que decirlo con paraguas porque llueve a cántaros aquí en Compostela eso sí que es algo habitual pero eso no ha impedido que miles de personas salgan esta noche a la calle para reivindicar un mundo más igualitario y me acompañan aquí cuatro jóvenes que han decidido sumarse a esta protesta a esta marcha hola qué tal buenas noches como llamáis buenos Oviedo yo digo Raquel bueno contadme por qué habéis decidido sumarnos a esta protesta

Voz 0277 09:08 por la necesidad que hay mucho por los derechos de la mujer porque la desigualdad ahora mismo es es algo existente a pesar de que se dice que no que que en otros años tal no sigue habiendo machismo desigualdad salarial

Voz 3 09:29 es así y que es parece esa respuesta masiva que está viendo esta esta noche en las calles pues la verdad

Voz 0277 09:35 no me esperaba me esperado menos gente por una parte yo sólo por el hecho del tiempo que ha pero me parece una barbaridad osea siento mucho orgullo de que tanta gente se sumara a la cara

Voz 3 09:54 hoy es un día en el que las protagonistas sois vosotras Nelly pero vosotras dos venís acompañadas por dos jóvenes dos chicos Gabriel porque estáis vosotros hoy aquí esta noche municipal

Voz 4 10:06 dos de ellas en los protagonistas tenemos que darle en todo nuestro apoyo para jugar al que le echen puso ingresos en o contengan no tienen

Voz 3 10:19 qué tal obsoleto

Voz 5 10:20 a la gente para estos yo ese mundo Estoy aquí para apoyarle

Voz 3 10:23 si creéis que esto va a suponer un antes y un después en la lucha de las mujeres por conseguir esta igualdad con los hombres

Voz 0277 10:31 yo la verdad lo creo los pero ojalá sea una realidad

Voz 4 10:36 carril tú también creo yo creo y espero también que

Voz 3 10:40 buenos chicos por muchísimas gracias y os dejamos seguir disfrutando y manifestándose esta noche muchas gracias y buscamos también una una opinión más porque estamos refugiándose de la lluvia aquí en los soportales de del Pazo de Raxoi en la plaza del Obradoiro en la en los queremos también a a Laura Laura buenas noches buenas noches tú vienes acompañada de tu pareja de tu pequeño es niño niño es una niña hace ya Manila bienes cortejando a tu hija es su primera manifestación no es la segunda Weiss Lourdes fue la primera pero su primera manifestación feminista sí sí sí sí bueno Iker sientes al ver la plaza Obradoiro como está esta noche llena de de muchísima gente sí que está gritando e de igualdad es increíble por la mañana ya hubo muchísima gente en las calles sobretodo mujeres aquí y ahora la repercusión pues bueno te ponen los pelos de punta

Voz 1715 11:35 claro es evidente que a esta hora ya en la plaza del Obradoiro ya no queda gente esto es lo que Ricardo Richi nos dejó grabado hace aproximadamente un par de horas bueno pues ese pulso periodístico esa emoción de quién vive en una ciudad y que sabe que está ocurriendo algo histórico se compañero nos llamaran hemos querido si transmitirles también yo creo que el sonido daban buena cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo en esa ciudad una pequeña mediana como Santiago movilizada también hay esta movilización masiva histórica unos ocupado todo nuestro tiempo hoy han pasado otras cosas y algunas también relevantes que no deje que no queremos dejar de contar Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 12:13 hola Pedro buenas noches la huelga feminista de España ha sido noticia en los medios internacionales incluso apertura hasta que ha hablado Donald Trump

Voz 6 12:21 enfermos tío

Voz 1667 12:24 ha hablado en la Casa Blanca rodeado de productores de acero y aluminio norteamericanos para afirmar oficialmente la imposición de aranceles a las importaciones de estos dos recursos aranceles del veinticinco por ciento para el acero y el diez por ciento para las de aluminio trampa asegurado que no lo hace por antojo sino por necesidad pero sin duda dudas un movimiento que amenaza con abrir una guerra comercial mundial no afectará de momento a México ni a Canadá aquí en casa el nuevo ministro de Economía Román Escolano ha jurado el cargo ante el Rey

Voz 7 12:52 que finalmente las obligaciones del cargo de ministro de Economía Industria y Competitividad con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como normal

Voz 1667 13:00 ahora con la Biblia el crucifijo mañana a mediodía recibirá la cartera de su antecesor de Luis de Guindos se asistirá a su primer Consejo de Ministros en Moncloa algo más de la agenda de mañana relacionado con Cataluña la Fiscalía tiene previsto presentar ante el Supremo sus alegaciones a la petición de Jordi Sanchez para salir de prisión y asistir así a su pleno de investidura del lunes todo apunta que ese informe de la Fiscalía será contrario a la puesta en libertad frente a las previsibles críticas esto ha dicho el fiscal general Julián Sánchez Melgar fluidas entre

Voz 8 13:31 la Fiscalía ni actúa táctica mi actúa por oportunista

Voz 1667 13:35 queda otro escollo todavía para resolver a la investidura de Jordi Sanchez el apoyo de la CUP para conseguirlo Jones per Catalunya y Esquerra les han propuesto un nuevo plan para redactar la hipotética Constitución de la República preguntando a los catalanes en multi consultas si les han llamado con ellas quieren concretar el contenido de esa hipotética Constitución y también para mañana a Pedro el Gobierno espera cerrar con los sindicatos el pacto para el incremento salarial de los funcionarios hay un preacuerdo para subir esos sueldos entre un seis con nueve un ocho con ocho por ciento

Voz 1715 14:03 gracias Pablo ahora saludaremos a Javier Torres tenemos tiempo para la cultura aclaró también mirando lo que ha ocurrido hoy profit pensé la el poder de lo que ha ocurrido es te ocho de marzo en España que las mujeres han conseguido desplazar a los breves del día a Donald Trump a Cataluña no es poca cosa a un nuevo ministro de Economía que en fin tampoco es cosa menor para todos los españoles de hablaremos mañana de ellos si es que se lo gana que a lo mejor nosotros Javier de Lucas Carlos Cué Fernando Vallespín gracias ha sido un placer como siempre buenas noches saber si todavía conseguiremos más tiempo para comentar la actualidad pero hoy en fin la había que pasar mucho de nuestro tiempo la calle dos minutos sólo dos minutos luego vendrá por aquí Javier Torres para contarnos bueno para darnos alguna idea con las que ir cerrando este ocho de marzo desde la literatura la música teatro para la escuchamos

Voz 9 15:00 es que no tiene asco coherente

Voz 6 15:02 muchas veces me quedo mirando bajada y me pregunto cómo pues dije esté en ejecución

Voz 10 15:10 ser muy largo camino juntos elige bien hipoteca naranja de ING con el precio bruscas omisión encuentra en ING punto es

Voz 11 15:21 concibo aunque deportivos coche nuevo Marcello cochazo mil nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este mantenimiento psíquico es puesto extras no extras nuevo Civic con tapa de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito sólo en marzo descuentos adicionales en toda la gama cuando comparar precios asegurate de lo que incluyen

Voz 12 15:45 ahora sólo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés financiación de hasta veinticuatro meses en electrodomésticos

Voz 11 15:51 sí además quince por ciento de descuento en lavadoras sílaba secadoras a partir de trescientos cuarenta y nueve euros

Voz 13 15:56 a los tecnoprecios mucho más que un buen precio sólo han Hipercor y El Corte Inglés

Voz 6 16:01 sólidos como el voto

Voz 11 16:06 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 14 16:28 y yo mismo

Voz 1 16:42 un poco de música para ir poniendo en orden las emociones de este día Javier Torres buenas noches

Voz 15 16:47 buenas noches llegó con un poco con un poco de música den un poco a contrapelo del día ideadas entender bien porque mira primero eh elegido música de Madrid traumático que cuando se casó perdió el apellido se quedó con el de su esposo hija él es una co situaron una profesora fue una compositora una una profesora de música hizo esta música que interpreta un otra mujer joven que se llama coral Tiersen es alemana Marie fue la primera mujer no lo digo mal

Voz 0907 17:24 fue quién por primera vez interpretó en París todas las sonatas de veto

Voz 16 17:30 otra mujer u hombre fue la primera persona Tarazona una pionera

Voz 15 17:34 murió en mil novecientos noventa y cinco deia

Voz 0907 17:38 de cinco veinticinco veinticinco idea practicamente no si hoy absolutamente nada eso hablando de igualdad exige también un cambio en los hombres Octavio Salazar que es padre cuidar que cree que hay un modelo de virilidad que obliga a cumplir con algo que al

Voz 0463 18:00 al final nos condena a los hombres esta sociedad necesita mucho más referentes de mujeres poderosas y mujeres con prestigio con autoridad también en el pensamiento la cultura del lado de esa mujer en necesitamos hombre pero otro tipo de hombres venir nombres que respondan al modelo el Donald Trump de turno del Putin de turno nivel modelo triunfante que está en los medios mayoritariamente no

Voz 0907 18:28 del hombre triunfante que están los medios habitual Rentería

Voz 1715 18:31 sí es verdad

Voz 0907 18:32 es Autorretrato de un macho disidente de uso Editorial otra reflexión sobre el desastre sobre la violencia el sufrimiento y la muerte que causan los hombres en los propios hombres esto es a propósito de la trilogía de La guerra que es Premio Biblioteca Breve editado por seis Barral Agustín Fernández Mallo ayer en la presentación de esta trilogía hablaba de la segunda novela que forma esta trilogía y en la que una mujer se acerca a Normandía

Voz 17 19:03 qué pasó que se siente un lugar donde murieron cien mil cien mil hombres cien mil varones y de razonamientos para sí misma y al que significa que cien varones no que unos muy pocos balones Mamen a la muerte cien mil barriles mil mujeres se debió leve cómo cómo se puede conceptualizar esa clase de violencia el balón contra el paro

Voz 0907 19:24 no eso es curioso las guerras que decía que las guerras son actos legales porque se confirman si se declaran de hecho hay leyes

Voz 16 19:35 eh regulan las guerras no se pueden hacer y que no se pueden hacer es es absolutamente demencial gracias a nuestro compañero José Manuel Romero y a propósito de Daniela Vega

Voz 0907 19:44 que es actriz La actriz transgénero que protagoniza la película la mujer fantástica que ha ganado el Oscar a la mejor película en habla no inglesa ayer fue recibida por la presidenta de su país que es Michelle Michelle Bachelet que es la primera y única mujer que ha llegado ese puesto en en chileno en dos ocasiones además que ahora tiene que abandonar el Palacio de la Moneda bueno pues ayer al finalizar esa reunión para para presentarle el Oscar ella decía esto

Voz 18 20:15 el país hoy en mi carnet hay un nombre que no es mi nombre es porque el país donde yo nací no me entrega esa posibilidad el tiempo pasa y el reloj corre que la gente se va esperando eso yo ya aparece una película que no pretende ser el faro sino que pretende preguntarse dónde está lo que estamos buscando y eso es lo que significa haber hecho esto con este equipo de hombres y mujeres disponibles a poner emociones humanas al servicio de otros seres humanos miden preguntarse porqué no en vez de por qué

Voz 1715 20:53 por qué no tiempo pasa dice el reloj corre claro

Voz 2 20:56 pues esa es una de las claves de bóveda

Voz 1715 21:00 de movilizaciones como la de hoy que el tiempo no deja de pasar que el reloj no deja de correr y que se avanza poco hecho el tiempo avanza mucho más rápido que lo que avanzan

Voz 0907 21:09 en realidad hay mucha gente que sufre muchos hombres muchas mujeres mucha gente distinta que no puede ver reconocidos sus derechos no sólo que que puede ver reconocidos sus derechos legalmente pero que que realmente no no a la legalidad y la realidad exactamente vamos con un poco de de musical también con intención

Voz 15 21:33 es Vicente Soto Sordera con un disco que ha sacado Coplas del desagravio a la mujer canta la Soto unas alegrías contra marea que me encanta hecho de las alegres con la marea fíjate

Voz 20 21:53 a Terre T pero lo respeto

Voz 19 22:09 eh

Voz 20 22:17 grita viajar ya

Voz 1 22:25 el gusto hasta mañana Javier hasta mañana

Voz 20 22:28 tranquila Trilla

Voz 19 23:16 eh

Voz 1 23:19 Ramoneda va a ser lo penúltimo que suene en este

Voz 22 23:22 programa de el dietario

Voz 19 23:29 como

Voz 1150 23:29 el pacto la huelga a las mujeres había ganado antes de empezar hasta la prensa conservadora hijo de las portadas de afirmación positiva sólo PP y Ciudadanos siguen resistiéndose lo cual confirma que lo más importante son los días después no todos los que aplauden las palabras de acuerdo con lo que hay que implementar para que lo que hoy ha recibido amplio reconocimiento se va convirtiendo en realidad de hecho reticentes PP y Ciudadanos tiene en sus manos la capacidad de legislar la amplia aceptación es un paso queda todo por recorrer en el fondo el problema de la igualdad entre hombres y mujeres es una cuestión de reparto y redistribución del poder los hombres se resisten a ceder un poder secular inscrito en las mentes en la cultura de las instituciones hay fundamento antropológico el reparto de papeles para la subsistencia de la especie pero hoy los humanos disponemos de una capacidad de hacer y decidir que ya ni justifica las injusticias en nombre de la naturaleza que tiene algo de reaccionaria pero los estereotipos están muy instalados después de siglos y siglos en que el reparto de tareas derivó en su misión precisamente porque se trata de romper esquemas muy instalados el movimiento las mujeres es un movimiento de liberación ya los hombres se les acaban los argumentos para resistirse a ceder Roy compartido la bandera la igualdad ha permitido a un gran salto al feminismo porque se entiende sin ambigüedades es injusto que hombres y mujeres no sean iguales en derechos y deberes en este sentido se articula con otras vías de desigualdad social que nudo se acumulan en las mujeres quizás a veces el pensamiento feminista ha sido excesivamente elitista y le ha costado conectar con las propias mujeres en las clases populares pero también en las altas sin embargo es útil que se entienda por ejemplo que como explica explicado Judith Butler la construcción de los géneros un proceso que desborda los modelos de feminidad y masculinidad que funcionan como normas sociales cada cual tiene el derecho a hacer lo que quiera ser

Voz 9 25:17 hoy las voces las mujeres han desaparecido durante de pronto la SER sonaba antigua vuelven mañana

Voz 1715 25:27 va terminando este ocho de marzo mañana será nueve mañana mañana comienza todo

Voz 23 25:32 las trabajadoras y trabajadores de la Cadena SER reivindicamos la igualdad laboral y salarial y de oportunidades de las mujeres condenamos cualquier discriminación por razón de género en el día de hoy Día Internacional de la Mujer las trabajadoras no sumamos a la jornada de inmovilización haciendo una radio diferente sin mujeres la radio no suena ni funciona igual

Voz 22 26:00 en la SER Hoy paramos por la igualdad

Voz 10 26:41 Hora Veinticinco Pedro Blanco peinarse servicios informativos que ahora veinticinco inca tiene a ser punto com y en las redes sociales a quererla arroba Hora Veinticinco Facebook hora25

Voz 25 27:06 luego los obras todo de tu equipo de fútbol favorito los obras todo de tu equipo de Pas que favorito los obras todo

Voz 10 27:14 de tus deportistas favoritos sólo tienes que sintonizar ir Deportivos nada

Voz 25 27:20 qué mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 7 27:24 la SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias

Voz 13 27:33 civilizaciones perdidas tesoros descubiertos por casualidad estar buscando ahora Nacho Ares siguiéndola la huella de estas maravillosas piezas de siete centímetros que han cautivado a generaciones y generaciones de seres humanos más allá de niños y de mayores vaya de los clicks bueno también forman parte de nuestra historia en Ser Historia tamaño de los protagonistas no importa si se puede viajar gratis en el tiempo trece de septiembre en mil quinientos noventa caiga

Voz 6 28:07 Javier Sierra está esperando junto al

Voz 13 28:11 además con Mona León Siminiani la Historia se escucha suena muy las tres en punto sea lo que sea que Valladolid está a punto de tener lugar en Ser Historia con Nacho Ares todos las historias que puedas imaginar hasta las más personales quizás mi alter ego una de las figuras que yo más he admirado en la historia de la arqueología es Howard Carter el descubridor de la tumba de Tutankamón en el año mil novecientos la madrugada del sábado después del Larguero a la una y media una hora menos en Canarias aún cuando quieras en el podcast de Cadena Ser punto com nuestra aplicación Cadena Ser

Voz 26 28:54 a ver los móviles con más megapíxeles son mejores porque tienen más megapíxeles y claro hace mejores fotos dejemos echaba de turrón

Voz 10 29:01 fíjate los megapíxeles te dan igual por lo que tengo una de verdad exponer los mejores filtros de Instagram entonces tienes que escuchar llega a casa

Voz 12 29:10 el pozo has de tecnología para la gente que sólo sabe disfrutar con la tecnología

Voz 26 29:14 pero si tu móvil lo tiene megapíxeles no vas a poderes

Voz 11 29:19 ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 10 29:23 escuchas la quinto radio en tu móvil imputable en tu ordenador y ahora también en las diez de tu televisor sintoniza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España tírate mando si escucha a tu radio prefería la Cadena SER Cain escucha la Liga