Hora 25 (09/03/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

una sola pregunta para arrancar hoy Hora Veinticinco hija del ocho de marzo a qué están esperando para empezar a cambiar las cosas

Voz 1 00:11 tú

Voz 2 00:19 cabinas

Voz 0194 00:31 hola buenas tardes el Gobierno presenta hoy claros síntomas de un proceso de mutación involuntaria la derecha de este país alérgica un ocho de marzo que despreció ha visto

Voz 3 00:40 esto arrollada por una movilización masiva tanto

Voz 0194 00:42 el Gobierno le parece una buena noticia lo que ayer se vivió en las ciudades de todas

Voz 4 00:47 año el Gobierno Le Parisien muy bien esa muestra de concienciación esa muestra de solidaridad esta muestra sobretodo de comprensión de de que

Voz 0919 00:59 cursos comunes en pro de la igualdad

Voz 4 01:02 y por tanto que eso se traduzca en una manifestación muchas manifestaciones en esto

Voz 0194 01:12 el Hernando se ha descrito hoy como un feminista preocupado por las mujeres luego lo escuchamos el portavoz del Gobierno ha vuelto a pedir hoy al independentismo que opte por un candidato viable y que deje de engañar de manera insistente a los catalanes el juez del Supremo le ha negado a Jordi Sanchez la salida de prisión para acudir al debate de investidura que hasta ahora sigue fijado para el lunes a las diez de la mañana el president Puigdemont ha cargado el ex president Puigdemont ha cargado contra el juez Llarena en una entrevista al Puna

Voz 0978 01:36 no es un tabaco dos cogí para no es un debate en el Código Penal un juez no pues

Voz 5 01:41 de decidir quién es el president de la Generalitat en una de

Voz 3 01:44 o lo decide el Parlament que ese

Voz 5 01:46 creído señor la arena condicionar la decisión

Voz 0978 01:49 el órgano soberano no porque lo digamos los catalanes lo dice la Constitución española

Voz 0194 01:54 es cierto que de momento no se mueve de la abstención esta tarde los anticapitalistas han comunicado que no ve en grandes avances en el último acuerdo de Jones per Catalunya y Esquerra así que no ve motivos para cambiar de opinión y esta tarde el ministro de Hacienda ha firmado con CCOO UGT y CSIF el acuerdo que va a permitir subir el salario de los funcionarios un seis por ciento en los próximos tres años

Voz 0447 02:14 ahora el sector privado debería tomar buena nota de lo que estamos haciendo en la tarde de hoy aquí precisamente cuando todavía está pendiente el cierre esa negociación colectiva de nuestras empresas privadas

Voz 3 02:28 el de hoy es un paso que no supone una ley de punto final para la deuda salarial el acuerdo que firmamos hoy repara parcialmente ese esfuerzo de ese compromiso de los empleados de los empleados públicos de nuestro país un acuerdo salarial que nunca será suficiente pero blindados el poder adquisitivo y empezamos a recuperar parte de lo perdido

Voz 1915 02:49 fuera

Voz 1715 02:53 Unai Sordo líder de Comisiones va a estar esta noche en Hora Veinticinco Pedro las conclusiones de este estudio sí podremos preguntarle por lo vivido ayer por el ocho de marzo por este acuerdo salarial para los funcionarios por el debate de las pensiones

Voz 6 03:06 por el nuevo ministro de Economía al que hoy Luis de Guindos entregado su cartera estoy convencido por mal que tú vas a ser el ministro en cuya tiempo de España saldrá definitivamente de la crisis económica

en el Café Berlín te vienes la buenos días

Voz 1715 03:28 en Hora veinticinco vamos a ir hasta Asturias las fuerzas de seguridad han detenido a un hombre por su presunta relación con la muerte de una mujer su cadáver encontrado en un pantano presentaba signos de violencia y el Almería miles de personas han acompañado hoy a los padres de Gabriel el niño de ocho años que lleva ya más de una semana desaparecido

Voz 1610 03:46 son ya diez días desde que desapareció Gabriel precisamente el día de su santo y aunque sabemos que contamos con lo mejor en medio nuestro alcance os pedimos que el ánimo y el esfuerzo se multipliquen todavía más

Voz 8 03:59 tenemos me palabras ni tiempo suficiente en agradecer a todos los que están día día USCA de nuestro yo

Voz 0194 04:05 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:08 las tardes tenemos buenas noticias para Carlos para Fernando Alonso mejor dicho en la última jornada de entrenamientos en Montmeló mientras esta mañana su coche tuvo una fuga de aceite por la tarde ha rodado sin problemas y el McLaren de Alonso ha marcado el segundo mejor tiempo sólo por detrás de Raikkonen de perdón del Ferrari de Kimi Raikkonen tercer ha sido Carlos Sainz en baloncesto liga el Unicaja ha perdido en Moscú con el CSKA ciento unas setenta y seis tenemos el primer partido de la jornada de fútbol a las nueve Se juega de Girona deportivo

Voz 0194 04:37 Kenia y el tiempo no va a ser un fin de semana apacibles Jordi

Voz 0978 04:39 hola buenas tardes buenas tardes en las próximas horas y durante todo el fin de semana tendremos que estar muy atentos a la situación meteorológica sobretodo al viento va a soplar especialmente intenso a partir de mañana por la tarde en Galicia rachas de más de cien kilómetros por hora con oleaje en la Rías Baixas de más de ocho metros altura vientos violentos también en zonas de montaña especialmente en la cordillera cantábrica en los Pirineos en las cumbres rachas de más de cien esto cincuenta kilómetros por hora de manera que mejor abstenerse de hacer actividades de alta montaña en el resto del país no será tan violento pero igualmente rachas muy fuertes a llover sobre todo en Galicia Extremadura Castilla La Mancha Andalucía y la Comunidad de Madrid hasta el domingo podemos superar los cien litros por metro cuadrado chubascos más aislados en el resto incluso dominio del sol en el Cantábrico y el Mediterráneo donde además el ambiente será suave máximas sobretodo mañana de veinte a veinticinco grados cerca de los Veinticinco en qué

Voz 3 05:28 Arias empieza hora25 Pedro íbamos vamos ya con todo hasta los ocho mil ya saben el primer repasó la información del día enhorabuena Sanjay extorsión perder la número cincuenta déjalo

Voz 1 06:21 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 7 06:26 como como Pedro Blanco ocho y seis minutos siete y seis

Voz 1715 06:29 minutos en Canarias entre el derecho que tiene Jordi Sanchez a ser investido presidente de la Generalitat y la obligación del juez de impedir nuevos delitos el juez Llarena ha optado por hacer valer los segundo este juegue el Supremo cree que Jordi Sanchez debe seguir en prisión porque no ha desaparecido el riesgo de reiteración delictiva y por eso no le permite acudir al debate de investidura programado para el próximo lunes vamos a desgranar los argumentos del juez que finalmente ha tomado hoy la decisión aunque ya había recibido todos los informes de las partes ni se había cumplido el plazo que él mismo se había alojado

Voz 0689 07:04 además el juez y el fiscal coincide en el riesgo de reiteración delictiva sigue existiendo porque Jordi Sanchez pertenece a una candidatura Junts per Catalunya que se ha opuesto expresa hay permanentemente según el magistrado abordar cualquier gestión política que no sea la de implantar la República el juez Llarena ha actuado con diligencia no ha esperado a que los acusadores le enviaran sus informes de hecho voz anunció que entregaría su escrito el mismo lunes el magistrado deniega cualquiera de las formas de libertad que solicitó Sánchez bien la libertad provisional o un permiso para la investidura el magistrado concluye que aunque cualquier ciudadano tiene reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa esta facultad no desactiva la obligación del juez de velar porque no se pongan en riesgo otros valores de mayor relevancia una vez constatada la gravedad de la conducta el magistrado considera que no sean desvanecido los elementos objetivos que configuran el riesgo de que Sánchez persevera en alcanzar su objetivo siguiendo una estrategia como hasta ahora contraria a la

Voz 1715 08:00 bueno a ver qué pasa el lunes porque a esta hora salvo que ahora Pablo nos diga lo contrario Pablo Tallón a esta hora hay pleno no hay un candidato que pueda presentar su programa de manera presencial ya saben que el Constitucional ha dejado claro que en esas cien Costa ansias sin un candidato presentes en el debate no se puede elegir a nadie los miembros independentistas de la mesa se iban a reunir esta tarde al menos iban a mantener contactos digo que esta hora yo no conozco ninguna decisión tal vez Pablo Tallón si Pablo buenas tardes

Voz 0689 08:27 buenas tardes no te voy a desmentir de momento lo único que sabemos con total certeza es que el pleno sigue convocado segundos cuentan fuentes del entorno de Torrent el presidente del Parlament no tiene ninguna intención de de convocarlo porque antes quiere esperar pues a que el Tribunal de Derechos Humanos resuelva este recurso que el lunes quiere presentar el abogado de Sánchez por lo tanto con esto descartado nos quedarían dos opciones o mantiene osea plaza aunque no es una postura oficial sí que llama la atención que cuando hemos hablado con gente de Esquerra nos dicen que mejor dejarlo para más adelante porque según ellos lo contrario podría perjudicar esta estrategia de defensa del candidato de Jones para Cataluña pero en cambio cuando hemos hablado con dirigentes de Cataluña nos comentan que ellos son partidarios de mantenerlo para que el lunes se pueda constatar pues que la Justicia española está impidiendo la investidura de un diputado electo y mantener así el pulso con el Estado queréis yo era uno de los motivos por los cuales escogió Sánchez como candidato como decías esta tarde se ha reunido con los diputados independentistas de Cataluña que forman parte de la mesa también estaba el sarta did también Albert Batalla del PDeCAT ahora mismo están reunido solos los de Cataluña tenemos la gran duda de si esta tarde vamos a tener decisión hemos preguntado al entorno de Torrent nos dice que podría ser en todo caso es viernes son los ocho y diez Si la tienen que tomar el dato me pronto hijos tierra en el Parlament aquí veinte minutos osea que por favor por el bien de todos no por tener ocio gracias Paul hasta ahora al luego buenos

Voz 1715 09:46 hemos pendientes de que Pablo Tallón en cualquier momento nos llame y nos cuente si hay o no una decisión aunque en fin porque no relataba ahora mismo de momento la opción que mantiene fuerza no es la de no

Voz 0689 09:58 hablar ese pleno o descartar ese pleno sino más

Voz 1715 10:00 tenerlo o posponerlo en fin o mantenerlo en la hora y día previsto el lunes diez de la mañana el ex presidente ha concedido una entrevista a punta Le hemos escuchado en portada preguntarse quién se ha creído que es el juez de arena para condicionar lo que de forma democrática decía quiere hacer el Parlamento catalán de Puigdemont no oculta ya lo dijo hace unos días lo ha vuelto a repetir ahora no oculta que al final de este camino hay unas posibles elecciones

Voz 0978 10:27 pues tragedia no es ninguna tragedia que haya elecciones no es la prioridad no es lo que desea nadie al menos nosotros no lo deseamos pero cuando el mecanismo legal prevé que pueda haber elecciones es porque él no es ninguna tragedia que pueda pasar cree hecho el Estado español tuvo que repetir unas elecciones

Voz 1715 10:44 bueno pues sí siempre existirá la posibilidad de que el tiempo corra los plazos se agoten efectivamente de los catalanes deban acudir de nuevo a las urnas habían declarado ante lo juega ante la juez Lamela juez de la Audiencia Nacional quien fue máximo responsable político de los Mossos también quien ocupó el número dos de la Consejería de Interior los dos han quedado en libertad con medidas cautelares la Junta ha llegado tan lejos como le pedía la Fiscalía que proponía que se le impusiera a los dos una fianza la juez entre otras cosas quería saber si como dice la policía en sus informes los Mossos se dedicaron a Reyes

Voz 13 11:18 SAR retocar las actas

Voz 1715 11:21 el uno de octubre para que pareciera que ocurrió lo que ocurrió para disfrazar la realidad Pilar Velasco era no

Voz 1743 11:28 que los objetivos del interrogatorio según fuentes judiciales el ex jefe político de Trapero Pere Soler ha reconocido la manipulación de las actas que redactaron los Mossos desplegados durante el uno de octubre tal y como apuntaban los últimos informes de la Guardia Civil que llegaron a cuantificar en XXXIII las actas falsificadas sobre supuestos intentos de impedir la consulta cuando en realidad había sido al revés eso sí Soler dado que no tenía competencias para dirigir operativos policiales la jueza Lamela ha decretado libertad con cautelares para Pere Soler y también para César Puig mano derecha del ex conseller encarcelado Joaquim Forn ambos no podrán salir de España tendrán que comparecer cada quince días además de estar localizados por teléfono domicilio la jueza ha rechazado la petición de cien mil euros de fianza de la Fiscalía también para ambos el doble que a Trapero por su papel tanto en el referéndum como en el boicot a los registros en la Consejería de Economía ni el Ministerio Público considera que hay riesgo de fuga y reiteración delictiva al pretender perpetuar el proceso e investigan presidente encarcelado

Voz 1715 12:22 en Cataluña hay cierto revuelo con una conversación difundida hoy por Antena tres es una llamada de una llamada telefónica entre Lluís Salvadó ahora diputado de Esquerra fue el número dos de Junqueras y el alcalde de San Carles de la Ràpita del mismo partido de Esquerra Republicana en esa conversación intercambian comentarios de un evidente tono sesgo Machín

Voz 13 12:43 esta sexista

Voz 1715 12:45 incluso con ribetes de xenófobos sobre quién debería ser la nueva consejera de Educación los protagonistas de la llamada que se realizó allá por el mes de julio han pedido disculpas por el tono que utilizaron han anunciado que van a actuar judicialmente por esa filtración Ada Colau o Xavier Domènech incluso la CUP han pedido la dimisión de Lluís Salvadó Esquerra Republicana asegura que esos comentarios no forman parte no representan el espíritu del partido

Voz 1915 13:14 es el primer gran acuerdo

Voz 1715 13:15 el Gobierno y los sindicatos de la función pública en los últimos nueve años esta tarde Cristóbal Montoro los líderes y representantes de CCOO UGT CSIF en fin ministro y líderes sindicales han solemnizar un pacto que va a ayudar a recuperar una parte del poder adquisitivo que han ido perdiendo millones de funcionarios durante la crisis este acuerdo se proyecta hacer los próximos tres años vamos con los detalles Rafa Bernardo buenas tardes

Voz 0978 13:41 las tardes según los términos del acuerdo para dos mil veinte los empleados públicos ganarán como poco un seis coma uno por ciento unos setenta y cinco por ciento este año dos con veinticinco por ciento que viene dos por ciento el otro pero si la economía crece por encima del dos y medio por ciento hice cumplen los objetivos de déficit la subida podría alcanzar el ocho coma ocho por ciento En total para el ministro de Hacienda un camino que deberían seguir las empresas privadas Cristóbal Montoro

Voz 3 14:04 que ahora el sector privado debería tomar buena nota de lo que estamos

Voz 0447 14:08 es haciendo en la tarde de hoy aquí precisamente cuando todavía está pendiente el cierre de esa negociación colectiva en el ámbito Interconfederal

Voz 0978 14:18 al para los sindicatos un primer paso en la recuperación salarial y de derechos en un acuerdo que también incluye creación de empleo público este año que abre la puerta a negociar de nuevo en cada administración cuestiones como la jornada a la retribución durante las bajas Ike mejora los mecanismos de conciliación

Voz 1715 14:33 bueno damos por superada por tanto la época en la que lo que es se pedía era moderación salarial hemos escuchado al ministro de Hacienda recomendar al sector privado que haga como ellos han hecho hoy con los sindicatos respecto al sector público pactar subidas para los próximos años el Gobierno ha sacado a pasear la manguera de los millones hay un cambio de ciclo menos estético que coincide con el declive electoral del Partido Popular el Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un nuevo plan de vivienda que si se cumple va a destinar más de mil millones de euros en los próximos años ayudas para el alquiler o la compra de las siamesas

Voz 0527 15:10 en mil cuatrocientos cuarenta y tres millones en cuatro años trescientos sesenta millones anuales de media en subvenciones centradas en el apoyo al alquiler para los que ingresen menos de mil quinientos euros brutos al mes para viviendas con menos de seiscientos euros de renta novecientos en algunos casos recibirán el cincuenta por ciento de los menores de treinta y cinco años y mayores de sesenta y cinco y el cuarenta por cien en el resto en todos los casos un máximo de tres años pueden alcanzar el cien por cien las ayudas hasta cuatrocientos euros los desahuciados en viviendas destinadas a ese fin las ayudas a la compra serán sólo para los menores de veinticinco años también con rentas bajas

Voz 0194 15:46 municipios de menos de cinco mil habitantes y no en todos

Voz 0527 15:49 el territorio como se decía en el primer borrador hay quién ha alegado que esto iba contra la filosofía general de potenciar el alquiler Hinault la compra de vivienda sea suprimido dice el ministro salvo para combatir el despoblamiento rural

Voz 1715 16:03 te viernes una cartera ha cambiado de manos sin ladrones de por medio el ex ministro De Guindos Le ha traspasado su cartera la del Ministerio al nuevo ministro

Voz 6 16:12 pero he tenido la suerte de ser ministro ministro en cuyo mandato España salió de la recesión estoy convencido Román que tú vas a ser el ministro en cuyo tiempo de España saldrá definitivamente de la crisis económica

Voz 7 16:29 si la labor que el ministro Guindos Si la labor que Luis ha desarrollado al frente de ese ministerio durante los últimos seis años el trabajo al que yo ahora me enfrento sería muy diferente en dos mil doce El se encontró una España sumida en una profunda crisis económica nunca es baladí recordarlo ahora que han pasado ya estos años el de Escolano

Voz 1715 16:52 participado hoy en su primera reunión de un consejo de ministros que este viernes ha demostrado al menos en público una mayor sensibilidad hacia la causa feminista Éste es el relato de un día que empezaba pronto por la mañana a primera hora el presidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo era de los primeros que demostraba que incluso para el PP es imposible ocultar la magnitud de lo que se vivió ayer

Voz 0053 17:14 pensar que esto ha sido una manifestación política en mi opinión es una falta de respeto hacia a las mujeres con distintas ideologías y con distintos pensamientos pues nos han dicho que todavía no considero la igualdad que la conciliación no solamente es una política sino que es una actitud y que los hombres lo podemos pensar que esto es una manifestación política esto sería un grave error

Voz 1715 17:41 todos retorna después tras el Consejo de Ministros tocaba poner en valor la movilización de cientos de miles de mujeres dice el portavoz que al Gobierno le parece muy bien lo que se vivió ayer que le parece una muy buena noticia Sonia Sánchez

Voz 1743 17:54 Al Gobierno le parece hoy una buena noticia es literal la protesta que llenó ayer las calles de muchas ciudades y pueblos de España en La Moncloa creen que refuerza lo que está haciendo Mariano Rajoy en la lucha por la igualdad

Voz 1 18:05 estamos satisfechos vamos a continuar viendo ahora el respaldo y la sensibilización que existe este Gobierno la igualdad es una de sus prioridades cree en ella participan ella insisto lo ha demostrado con hechos

Voz 1743 18:19 esto dicen ahora los populares en una evidente evolución desde ese argumentario de hace tan sólo quince días que decía que la huelga era elitista que buscaba enfrentar a hombres y mujeres e incluso romper el modelo de civilización occidental el PP escuchábamos aquí recordaréis en la SER a la ministra Montserrat ha venido huyendo del término feminismo por considerarlo una etiqueta de izquierdas pero ya no estés Rafael Hernando hoy lo considera feminista usted

Voz 6 18:41 bueno desde el punto de vista de que feminista una persona preocupada por las mujeres sí soy feminista

Voz 1743 18:46 también Cristina Cifuentes que anunció que haría huelga a la japonesa dice ahora que esa era una mera expresión porque ella hace ese tipo de huelga todos los días ya que trabaja mucho

Voz 1715 18:55 el foro incluso ciudadanos han limado su versión sobre esa movilización feminista tan masiva tan transversal que ni siquiera la Rivera podía hoy denunciar la politización de esa protesta

Voz 7 19:05 creo que lo que ayer demostró esta manifestación está

Voz 0040 19:07 movilización es que el movimiento el feminismo no es sólo una causa de una ideología y sobre todo no sólo una causa sólo de las mujeres había también muchos hombres también apoyamos causa así que ahora nos toca hacer política para poner ya

Voz 7 19:21 la digamos a esa movilización ahora sea muy bueno

Voz 0040 19:24 que los Presupuestos Generales del Estado llevaran más permisos de paternidad y apoyo a esa educación infantil Hora veinticinco

Voz 1 20:16 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 7 20:22 Pedro Blanco dos historias más la detención de uno

Voz 1715 20:25 por su presunta relación con la muerte violenta de una de las tres mujeres desaparecidas en Asturias su cadáver fue encontrado en un pantano el detenido es la última persona con la que fue vista informa María José Loché

Voz 1464 20:35 el detenido como presunto autor de la muerte de Paz Fernández sigue proclamando su inocencia tras prestar declaración ante el Juzgado de Luarca sin embargo la Guardia Civil le condujo a primera hora de la tarde de retorno su domicilio en Coaña para llevar a cabo un segundo registro en busca de restos biológicos de la víctima las diligencias encuentran bajo secreto de sumario y esta detención ha tenido sin impactos con los familiares de las otras dos mujeres que permanecen desaparecidas el juez Martínez a unir o que instruir la causa de la mujer desaparecida en Castrillón pedía que se ponga coto a la rumorología tampoco existe fundamento

Voz 7 21:08 eso para acudir a la rumorología inventarse situaciones au complot

Voz 3 21:13 qué sitio no hay ningún dato que que es una festivo

Voz 1464 21:15 la víctima de navía habría muerto estrangulada pero antes según la autopsia intentó defenderse de la agresión con todas sus fuerzas

Voz 1715 21:23 el Almería miles de personas han a rompa arropado este viernes a los padres desde abril

Voz 2 21:27 sí

Voz 1715 21:36 estos han sido algunos de los cánticos más coreados Gabriel va a volver lo vamos a encontrar en fin los padres han vuelto a pedir hoy aquí en no quiénes lo puedan tener en su poder lo dejen libre en cualquier lugar en el que el niño pueda pedir ayuda vamos a Almería informa Rosa Ortiz

Voz 0433 21:53 Patricia Ramírez y Ángel Cruz padres del niño de ocho años desaparecido hace diez días en Níjar han señalado hoy que tienen las esperanzas más encendidas que nunca para encontrar al pequeño y han reclamado un poquito más de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante las ocho mil personas que han acudido a la llamada bajo el lema Todos somos Gabriel Patricia quién se ha roto en varias ocasiones en un llanto amargo que ha conmovido a los miles de asistentes a esta concentración ha pedido la gente que siga con ellos porque es la única manera posible ha dicho de que el Gabriel

Voz 8 22:24 la única manida posibles sacarlo bueno de las personas con el amor que les estamos dando hoy estamos demostrando seguida que es verdad que muchas personas buenas ese hablamos en los corazones de los que puedan o lo hayan podido lleva a los padres de Gabriel Anagrama

Voz 0433 22:43 decido de un modo especial la presencia hoy en Almería de los padres también de Sandra Palo de Antonio el padre de Marta del Castillo

Voz 1715 22:53 si hoy este viernes en la segunda hora del programa vamos a conversar con Santi Vila fue consejero de la Generalitat catalana acaba de publicar

Voz 1880 23:00 es un libro vítores hola hola ver una entrevista que grabamos el martes justo el día en el que salía a la venta su libro de héroes traidores el dilema de Cataluña o los diez errores de una visión desde dentro la de Santi Vila que dice que este año se debería aprovechar para rectificar

Voz 17 23:16 yo estoy convencido que dos mil dieciocho debería ser el año de la rectificación no de la ratificación de los propios errores y dos errores extraños no y en este sentido pues veo que nos está costando muchísimo muchísimo muchísimo es salir de esta situación pues tan tan

Voz 1880 23:36 enconada en la que está y después Pedro nos vamos a bajar al sur Almería a comer productos de la huerta de los invernaderos con Martín Berasategui

Voz 1715 23:42 todo eso desde las nueve a partir de las diez ya lo saben la información y el análisis se va a acercar hasta aquí se va a venir a este estudio el líder de CCOO Unai Sordo lo contábamos antes esta tarde el Gobierno ha firmado con los sindicatos el acuerdo para subir el sueldo a los funcionarios y los trabajadores públicos iba tertulia esta noche nos van a acompañar a Miguel Ángel Aguilar Carmen del Riego y Juan Carlos Jiménez Éstas son las claves

Voz 18 24:05 todavía bajo la resaca de la manifestación de ayer aparecen las palabras del diputado de ERC Lluís Salvadó de que hay que elegir a la consellera detenga las deterioradas lo siento pero no vale con pedir disculpas no deberíamos conformarnos con otra cosa que no fuera su salida inmediata de la vida pública qué otra vez Cataluña con la decisión del Supremo desde negar la salida de Sánchez para acudir a la sesión de investidura pretenderlo imposible no era un error sino una manifiesta irresponsabilidad que sigue alejando a Cataluña de autogobierno y mientras tanto el Gobierno de Rajoy parece dispuesto a gastar lo que haga falta para frenar su caída en las encuestas debo confesar que a estas alturas y con estas decisiones policías guardias civiles funcionarios alquileres para jóvenes etcétera de no sé si hemos dejado atrás la crisis ocio alguna vez existido esa crisis pero no sé tampoco es el ministro Montoro va a ser tan amable

Voz 19 24:55 ocho XXV

Voz 0194 25:20 buenas tardes UGT pide extender las responsabilidades por el amianto más allá del consejero delegado de Metro el sindicato considera que la falta de control de los NIH

Voz 1038 25:27 qué de amianto metro durante catorce años no es solo

Voz 0194 25:30 consejero Carabante y pide la presidenta Cristina Cifuentes que no resuelva el caso únicamente con esa destitución

Voz 3 25:35 el portavoz de opinó alas en los micrófonos de La Ventana de Madrid

Voz 0194 25:39 solamente esta persona

Voz 20 25:40 Sports sable sino que hay otras personas que también tiene su repasa Via puede ser es quitamos la cabeza de una persona ya con eso hemos terminar caso no hay que llegar hasta el final hay que ver quién quiénes son los responsables

Voz 0194 25:56 la oposición pide a Carabante que asuma responsabilidades el consejero ha estado esta mañana en la Asamblea de Madrid explicando o tratando de explicar porque la empresa del suburbano no hizo nada no vigilo un material altamente tóxico Carabante asegura que apenas está presente en los trenes y que ya ha puesto en marcha un plan para solventar

Voz 6 26:12 no no minimizó la situación pero que sepamos que sólo el cero coma cero cero nueve por ciento de su volumen total es el máximo que puede llevar entre en las peores condiciones lo que quiere

Voz 0194 26:25 en Madrid después del ocho de marzo las mujeres piden que la masiva movilización feminista no se quede ahí en una imagen histórica yo temo que para las próximas elecciones los partidos políticos van a querer capitalizar la protesta de las mujeres incorporando la los programas políticos

Voz 3 26:40 sin adquirir el compromiso a cumplir crea son empresa aunque lo que va a cambiar es el estereotipo el estereotipo de la de las

Voz 1509 26:46 mujeres que vamos a hablar a partir de ahí hay una parte que puede diluirse quitas a fuerza esa capacidad brutal de unirnos pero creo que estamos en otra casilla o sea yo sí creo que mi hija va a vivir otra sociedad micras

Voz 0194 26:59 el éxito de la convocatoria Cifuentes que no apoyó la huelga ni fue a la manifestación dice ahora que sí apoya la reivindicación Toyota ancianos

Voz 3 27:06 Jean al cien por cien todas las reivindicaciones de las mujeres

Voz 1743 27:13 hay más noticias de este viernes pero antes vamos a ver cómo es

Voz 0194 27:15 en las carreteras de la Comunidad la lluvia ha provocado muchísimos problemas durante la tarde situación a esta hora DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 1915 28:28 acusan al Gobierno regional de obstruir la actividad de la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea después de que el cuñado de Ignacio González José Juan Caballero se haya negado a declarar esta mañana Caballero estaba citado para hablar sobre el caso del campo de golf del Canal de Isabel Segunda está investigando además en el caso Lezo y era socio de la empresa Tecnocom cree que se adjudicó la explotación de esta instalación la diputada de Podemos María Espinosa

Voz 24 28:49 parece especialmente grave porque es muy muy muy conocíamos que el Gobierno de Cifuentes no quería colaborar con la comisión de investigación de la corrupción pero el hecho de que obstruye además esta investigación Nos parece realmente grave

Voz 0978 29:04 los centros educativos de la Comunidad de Madrid reciben una

Voz 1915 29:07 diez de doscientos cincuenta denuncias al año de padres de alumnos por problemas sobre la custodia compartida asuntos que en su mayoría trascienden el ámbito educativo en los casos de conflictos entre progenitores la Consejería de Educación sigue las instrucciones de una guía que es elaboró hace cuatro años y que Comisiones Obreras ha pedido que se retire su portavoz Isabel Albín

Voz 25 29:25 no se puede exigir sentencia de disolución de matrimonio o pareja de hecho divorcio porque incluso en el caso de parejas de hecho esta figura no existe pero en relación con disolución de matrimonio la Ley de Enjuiciamiento Civil lo prohibe explícitamente dice que sí

Voz 3 29:41 los podrán consultar las sentencias en sede judicial

Voz 0194 29:44 llegamos a las ocho y media con diez grados en el centro de la capital que tengamos fin de semana adiós

Voz 26 30:04 Uribe incurrir curtirse con sus dijo

Voz 0919 30:13 hola qué tal buenas tardes bienvenidos al programa el Mc Laren de Fernando Alonso comenzó los test de pretemporada en el circuito de Montmeló teniendo una avería en una rueda trasera había sido una tuerca en mal estado días después tuvo un problema eléctrico que le hizo parar cuando llevaba poco a vueltas en uno de los días de probaturas luego tuvo un problema con la refrigeración del motor que también le impidió desarrollar el coche esta mañana ha tenido una fuga de aceite que también ha hecho que la grúa tuviera que recogerá Mclaren en mitad del circuito y devolverlo a boxes para que todo pintaba fatal bueno pues atención porque esta tarde la última de pruebas en Montmeló el Mc Laren de Fernando Alonso ha hecho el segundo mejor tiempo sólo por detrás del Ferrari de Kimi Raikkonen creo que es una noticia para abrir el programa Manu Franco diario As Cadena SER imperio del monopolio de la Fórmula uno buenas tardes

Voz 1385 31:13 muy buenas tardes Gallego ha visto eh la sorpresa que te en la Fórmula uno y no

Voz 0919 31:17 entre

Voz 1385 31:19 que podría haber sido incluso mejor porque justo después de esa vuelta Alonso ha hecho otra mejore en vez de nuevo diecisiete siete en unos dieciséis cinco lo que pasa es que lo ha hecho faltando es una chica yo creo que ha sido capaz de hacerlo a propósito para dar una una sorpresa a todos los periodistas sobre todos los italianos que en ese momento los empezó a sonar el teléfono móvil a todos para cambiar las crónicas pero finalmente el mejor tiempo Raikkonen segundo Alonso tercero Carlos Sainz las cosas hay que decirlas también claramente no es para tanto miedo está la cosa tan mal como parecía ni tampoco también como ese segundo puesto de Fernando Alonso lo más lógico sería que lleva hacia Australia estuviera luchando por el quinto sexto séptimo pues

Voz 0919 31:58 que nos conformamos el hecho de que Ferrari vaya por delante de Mercedes la gran favorita ha habido un retroceso en la balas plateadas no

Voz 1385 32:08 bueno en realidad es que no no mostrar todas sus cartas porque hay que decir que en tiempos de Raikkonen igual que te Alonso cualquier Ricardo lo ha hecho con los neumáticos súper blandos que sólo neumáticos que son pues casi un segundo más rápidos que los que lo ha hecho botas Luis Hamilton así que como te digo oye en cuanto a consistencia en cuanto a velocidad y en cuanto a las simulaciones de carrera parece que Mercedes sigue estando un poquito por delante del resto de sobre todo y también de Ferrari

Voz 0919 32:38 el caso es que Fernando Alonso cierra los test por lo menos con una sonrisa ya no llueve tanto hoy segundo mejor tiempo para Alonso tercero para Carlos a Emmanuel muchas gracias un abrazo

Voz 1385 32:49 un abrazo muy grande saluda la tarde también tiene euros

Voz 0919 32:52 Liga de baloncesto ya ha empezado mal porque el Unicaja perdido con el CSKA de Moscú ciento uno setenta y seis luego bajo el Barça con el Estrella Roja y la tarde tiene fútbol porque dentro de veintisiete minutos arranca la jornada de Liga en Primera División con el partido que juegan el Girona y el Deportivo de la Coruña el Girona evidentemente pensando en Europa el Deportivo de la Coruña de Clarence Seedorf buscando la primera victoria del entrenador holandés y en puesto de descenso novedades cómo salen los equipos que ambiente tenemos Sergi Victorio buenas tardes

Voz 27 33:20 qué tal Jesús pues si partido de polos opuestos con un Girona que lleva cinco victorias consecutivas de local sueña con pasar la noche en la sexta posición y un Depor que sólo ha sumado un punto en sus últimos ocho desplazamientos y aspira a salir del descenso dos cambios en el once de Clarence Seedorf Rubén regresa la portería por el sancionado cobran in Mosquera ocupa un lugar en el rombo en el centro del campo el Girona una sola novedad Mojica en el carril

Voz 0919 33:41 Izquierdo por planas que está lesionado

Voz 27 33:44 ya calientan los dos equipos sobre el césped esto arranca a las nueve con temperatura fresca pero soportable

Voz 0919 33:49 sí lo dirige Undiano Mallenco otras noticias de la tarde Guardiola ha sido sancionado con una multa de veinte mil libras esterlinas por la Federación Inglesa por llevar el lazo amarillo en los partidos de la Premier y luego se sigue hablando de Neymar hoy en las portadas de la asi del Mundo Deportivo que Si quiere volver a España al Barça al Madrid cualquiera sabe lo que va a pasar con Neymar el año que viene pero el or mensajes Se habla de ello

Voz 28 34:17 hola a todos pues medidas que no quiero darle más en que no quiero darle y mal ya lo he dicho en más de una ocasión que el Madrid no es un club para animar ese tipo de jugadores no tiene cabida

Voz 2 34:30 en el Real Madrid independientemente de vela desde el dinero se que queda otra cosa ya que que no se entonces estoy capitaliza es que no va a a echar

Voz 28 34:50 por tierra a la raza humana que que de verdad que usted nos está destrozando la vida eh

Voz 3 34:56 venga adiós para le beso fuerte

Voz 0919 35:00 el capitalismo dejado vuestros mensajes Elena

Voz 23 35:04 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte él ahí los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 29 35:17 su veinticinco ya que es tarea de orgulloso los madridista otra vez orgullosísimo ya ven cuando vale para Europa limpia al Atlético de Madrid le rebate la final ahí con los goles fuera juego Sergio Ramos el año pasado pero tiene otra Copa de Europa ahí es pulseras uno del Bayern Múnich voy a tocado a uno del Madrid chavales así las gusto es como ganáis vosotros lo cobró país que limpio soy macho Veiga chavales si así copan Europa League

Voz 0919 35:46 que a Garay de Hora veinticinco

Voz 29 35:49 el deportes

Voz 23 35:49 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 3 36:09 buena jornada al partidos mañana sábado a las nueve menos cuarto en La Rosaleda juegan el colista y el líder Málaga Barça novedades en el equipo de Valverde que ha entrenado esta tarde mediador rueda de

Voz 0017 36:20 la hay lista de convocados el sin Gorri Santi vaya buenas tardes qué tal buenas tardes se quedan fuera por lesión Andrés Iniesta Nelson me doy Denis Suárez y por decisión técnica Jerry Mina ha dicho Valverde que el de mañana no es un partido para hacer pruebas que no esperemos muchas rotaciones ha sido una rueda de prensa en la que se ha hablado poco del Málaga

Voz 3 36:38 mucho el Chelsea mucho de otros aspectos Valverde no ha descartado del todo a Iniesta para el partido de Champions de momento está

Voz 30 36:47 pues por de moviéndose a ciento pocas cosas sin molestias in es pronto para poder adelantar Si Si pudiera estar disponible para la semana que viene en cualquier caso tenemos jugadores no similares porque hacia la III es lo hemos hecho muchas veces por único pero jugadores que tiene un perfil un poco parecido

Voz 0017 37:06 dos apuntes más en clave Barça hoy Mundo Deportivo publicaba que Neymar a perdí ha pedido volver ha dicho Valverde que son elucubraciones sobre otro brasileño Arthur el acuerdo es total con el gremio según nos confirma el entorno del jugador el Barça quiere activarlo a partir de julio por temas económicos pero el acuerdo existe llegará en enero de dos mil diecinueve

Voz 0919 37:24 colista el Málaga que no ha ganado todavía con su nuevo entrenador Justo Rodríguez como se presentaba la partido hola hola

Voz 1259 37:30 buenas tardes de su con dos novedades la deshacer Milan el belga les tiene que sustituyen a Juan y a Borja Bastón en la lista de dieciocho convocados para este partido del colista con trece puntos hijo se Gonzales su técnico que siguió insistiendo que todavía hay opciones de conseguir la permanencia pero el rival no es el más adecuado no perdió todavía y el Málaga lleva sin derrotas consecutivas con el nuevo entrenador José Bono

Voz 0919 37:54 ocho y XXXVII Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 3 37:58 hay destrucción de perder puedes repetirlo con San número cincuenta déjalo

Voz 0978 39:04 cambios lo tiene mucho más cerca

Voz 0919 39:07 el Valencia pero el Sevilla tiene todavía opciones gran partido de nuestra Liga novedades del equipo de Monte la Fran ronquido buenas tardes hola Gallego una principalmente Nava

Voz 1038 39:16 las Jesús Navas el lateral derecho que se inventó Montero que está haciendo un pedazo de temporada a las órdenes del italiano no va a estar mañana y tampoco va a estar lo ha confirmado el club

Voz 0919 39:27 frente al Manchester United en Gol T

Voz 1038 39:29 afueras Secret principal baja de Sevilla que modifica la defensa que puede destinar a ese puesto al mercado o que incluso da opciones al Aaiún mañana para que juegue el mexicano y mercado sea central junto al inglés ya que El Aaiún no puede jugar en competición europea pero esa es la gran novedad hoy ha ensayado también con Nolito el lugar de Correa en el centro del campo ya ha dado una rueda de prensa en la que se ha deshecho en piropos al

Voz 32 39:54 Valencia es una escuadra Moltó constato no es bueno es un equipo muy compacto un equipo que es muy unida y un equipo que está muy bien organizada organizado que trabaja muy bien y tiene muchísima paciencia para para para

Voz 0919 40:08 sólo un equipazo que ha hecho Marcelino con los restos de Valencia de la pasada temporada hay algunos refuerzos que le han salido bien si mañana gana Carlos Martínez el Valencia acaricia la Champions buenas tardes hola Gallego qué tal muy bueno

Voz 0017 40:21 así prácticamente la dejaría sentenciada porque serían once puntos de ventaja si consigue la victoria diecinueve convocados porque ese retiró del último entrenamiento Gayá con unas molestias musculares y por eso ha llevado uno más en el viaje a Sevilla solamente se queda fuera por lesión Santi Mina y por decisión técnica Nacho Vidal y Nemanja máximo Beach con esa diferencia de ocho puntos actualmente aquí se considera en Valencia que un empate sería un buen resultado le preguntábamos

Voz 0919 40:46 esta mañana Marcelino Si él firmaría de antemano

Voz 6 40:49 no vamos a ganar porque queremos competir al alto nivel jugamos contra un equipo Champions nosotros queremos serlo ellos lo son el partido es bonito y nuestra intención es ir allí a ganarlo

Voz 0919 41:03 el gran partido mañana cuatro y cuarto el primero del sábado se juega la una en Ipurua Eibar Real Madrid hoy ha dado rueda de prensa Zinedine Zidane después de la gran clasificación en Champions ante el Saint Jermaine hablando de Bale ídem deben

Voz 1825 41:19 el tema Antón Meana estado con el oro Antón bueno estar sobretodo de Benzema que tal Gallego cómo estás buenas tardes Benzema está en la lista de convocados a te cuento los que han viajado a Euskadi ya está el equipo en Bilbao para dormir en el hotel Carlton pero esto no ha preguntado hoy Zidane a nosotros en la conferencia de prensa en Valdebebas

Voz 33 41:35 que no nos gusta Benzema no les gusta el fútbol sea el que es futbolero le tiene que gustar Benzema luego te pregunta porque no lo hago normalmente pero todos mete ahora me tiene que contestar Valente debemos estar Benzema como jugador de fútbol mejor el fútbol se como delantero cuando los demás Morata el año pasado lanzase gol es tu opinión pero sí pero tú me me ha contestado que es lo que le produjo varios no sé qué jemeres estará aquí

Voz 3 42:02 bueno esto bueno para contestado como aquí contestar con el precio y con contundencia por otro está convocada evidentemente Benzema porque se quedan fuera los de siempre es decir Rafa Vallejo Llorente Ceballos Mayoral y Luca el equipo como te digo ya está en Bilbao mañana partido a la una pendiente sobre todo de que Bale juegue arriba después de haber sido suplente el otro día en París y el Eibar tiene treinta y nueve puntos si gana mañana al Madrid se pone con cuarenta y dos estaría en puesto

Voz 0919 42:30 lo de Europa League Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1825 42:33 hola qué tal Gallego muy buenas pues imagínate cómo está la localidad armera se han agotado todas las entradas para el partido de mañana va a afrontar el encuentro Mendilíbar sin suele especial es decir va a ser lo que hasta ahora le ha funcionado por lesión sin Orellana sin Sergi Enrich Issing Fran Rico con Pedro León ocupando el puesto del chileno que está lesionado y cuándo será preguntado a José Luis Mendilibar por Zidane que decía que si perdía mañana frente al Eibar otra vez iba a ser el peor el peor entrenador del mundo pues echa un capote pero en ese capote ha dado un importante a la prensa mira escucha

Voz 34 43:07 de la noche al día de un día otro antes son gente nada día como muy buenos dentro muy malos pero si no tienes término medio MI6 muy objetivos pronunciados decís ponéis lo que tiene que poner ideas está sí es desvelaba bien sino me da igual

Voz 0919 43:23 a nosotros nos encanta Mendilibar en cualquier caso y mañana también a las seis y media Getafe Levante de lo más interesante de la jornada hablamos como todos los viernes en el escáner y hoy en el escáner Álvaro Benito buenas tardes hola hola

Voz 1610 43:43 bajar ayer Julen Guerrero horas juego

Voz 0919 43:45 las qué tal el líder visita al colista parece un escenario fáciles en Málaga Barcelona no

Voz 7 43:51 bueno en teoría así aunque es cierto que el Málaga las últimas temporadas pues es quizá el equipo que más complicado al al Barça no donde ha conseguido varios empates incluso cero cero no con al Baça le costaba al el poder meter goles al al Málaga pero también es cierto que el Málaga no es el de los últimos años y se elevan acabando las oportunidades claras que no ve veo o no creo que Valverde haga rotaciones pensando en el Chelsea han tenido una semana bueno pues limpia sin partidos han podido descansar entre semana yo creo que va a por todas le veo a Valverde con muchas ganas de sentenciar la Liga la verdad incluso

Voz 3 44:23 yo te diría que más que ir a por la Champions

Voz 1610 44:26 bueno yo creo que aquí a algún cambio Valverde no solía repetir el once o por lo menos muchos jugadores desconoce titular pero a priori es un partido más asequible y sobre todo que creo que que la Liga la tiene bastante bien bastante segura por decirlo por la distancia que tiene con los perseguidores sí que tiene un rival durísimo el la semana siguiente con el Chelsea no bueno vamos a ver porque porque ya te digo que cuando hemos esperado rotaciones a veces ha repetido once Si aunque ya entramos en una fase del campeonato donde donde los esfuerzos empiezan a notar

Voz 0919 45:00 el Real Madrid Zenit Buruaga el Eibar de Mendilibar que lo está haciendo genial como suele hacerlo últimamente en Madrid que viene de lo de París que Fry

Voz 1610 45:09 partido difícil porque el Eibar ahí tiene muy clarito a lo que juega es un equipo que te juega muy directo te roba mucho balón en campo contrario te te eso te lleva a un estrés constante en cuanto a lo defensivo pero bueno el Real Madrid yo creo que tiene claro cuál es su foco de atención de aquí al final de temporada y aunque no se debe despistar mucho el día lo

Voz 7 45:27 lo importante es lo que venga a partir de cuartos de final bueno he en principio creo que toca rotaciones el Madrid y fíjate que Rotratour rotaciones no Isco Kroos Bale es posible que Modric o sea que que bueno pues el Real Madrid imagínate que sale casi casi con bueno pues con titulares no que que bueno en Champions no han podido jugar la las que es posible que el Madrid pues ya no esté jugando mucho creo que oro pues llega el título para ellos es imposible pero sí es cierto que quieren estar bien para la Champions para la siguiente eliminatoria y el que quiera jugar bien o que el que quiera jugar en Champions lo tiene que hacer bien el IVA con lo cual bueno pues el que salga basaría por toda sí es cierto es un partido incómodo que tienes que ponte el mono de trabajo que tienes que adaptarte al campo y a la forma de jugar del Eibar pero evidentemente el Madrid pues va va ir con todos y con este estos jugadores que ahora mismo no ha podido jugar pero que son titularidad aquí

Voz 0919 46:18 bético de Madrid en el Metropolitano

Voz 7 46:21 de nuevo sin Oblak con un portero de veintidós años que curiosos

Voz 0919 46:25 en el Athletic fíjate no voy a esperar

Voz 7 46:27 no hubo bueno pues tener minutos de tener continuidad de justo cuando se base les en hablar pues bueno pues un cosas supo que sucede no es cierto que para chaval pues es una gran oportunidad de además de todos de conocerle no deber bueno pues que que preparación tiene y si está capacitado para jugar en el Atlético de Madrid hombres