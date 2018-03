Hora 25 (09/03/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:05 el veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:23 de héroes y traidores es el libro que ha escrito el exconseller catalán Santi Vila en esta segunda hora del programa van a poder escuchar la conversación que mantuvimos con él hace tan sólo unos días como cada viernes también habrá gastronomía hoy nos bajamos al sur a comer productos de la huerta de los invernaderos de Almería pero antes vamos a repasar las últimas noticias del día hay buenas noches hola buenas noches empezamos con una última hora rehúye Touraine aplaza el pleno de investidura de Jordi Sanchez de Stavanger

Voz 0032 00:47 convocado para el lunes en el Parlament de Cataluña Pablo Tallón buenas noches

Voz 1673 00:51 buenas noches Torrent aplazar el pleno sine día a la espera dice de que el Tribunal de Derechos Humanos resuelva el recurso que el abogado de Jordi Sanchez pretende presentar el lunes se imponen así las tesis que defendían la mayoría de miembros de Esquerra con quienes hemos hablado durante la tarde pero no la de algunos pesos pesados de Cataluña que apostaban por mantener el pleno aunque fuera para dejar en evidencia dicen que la justicia española impide la investidura de un diputado electo que tiene intactos todos sus derechos en estos momentos sigue en marcha una reunión en la que participan el núcleo duro de la lista de Puigdemont el Gobierno

Voz 0194 01:21 asco critica la ausencia de Bildu en el acto en recuerdo a las víctimas del terrorismo de mañana mañana sábado en Bilbao y en el

Voz 0032 01:26 que van a estar presentes víctimas de ETA los GAL el Batallón Vasco Español víctimas de abusos policiales dice el lehendakari Iñigo Urkullu que es algo lamentable y triste

Voz 2 01:33 algo que comparten todas las víctimas habiendo tenido además un paraguas para poder refugiarse que en aquello que no se atreven a decir públicamente como fue injusto pues lo lamentable es que no aquí detenido

Voz 0032 01:51 dice alcalde Son Servera tras intentar estrangular a su pareja ocurría sobre las cuatro de la tarde de ayer en este pueblo mallorquín justo antes de las manifestaciones masivas por la huelga feminista del ocho en el hombre intentó asesinarla estrangulando L consular otras escapar la mujer de treinta y ocho años se presentó en un centro de salud para ser atendida por las lesiones y es entonces cuando la Guardia Civil procedió a la búsqueda y posterior detención del presunto agresor que está previsto que pase mañana a disposición judía

Voz 0194 02:17 Salvamento Marítimo rescató a cincuenta y dos personas de una patera en la costa de Granada

Voz 0032 02:21 la en la embarcación que salió del norte de Marruecos viajaban ocho mujeres y una menor y en las labores de rescate han participado un barco un avión y un helicóptero están siendo trasladados ahora al puerto de Málaga donde van a ser atendidos por la Cruz Roja

Voz 0194 02:33 el convoy humanitario de la ONU ha conseguido repartir ayuda en Guta Oriental pese a la violencia que sigue presente en esa zona

Voz 0032 02:39 del este de Damasco el dispositivo está compuesto por la ONU el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Siria ya ha conseguido repartir dos mil cuatrocientos paquetes de comida para doce mil personas durante un mes además de tres mil doscientos cuarenta y ocho bolsas de harina en la ciudad de Duma lugar en el que nada más salir el convoys han producido nuevos bombardeos que han provocado según denuncia el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos la muerte de al menos seis civiles la ofensiva del régimen de Al Asad contra este feudo opositor empezó el pasado veinticinco de febrero unas queda la bolsa Eladio Meizoso

Voz 0527 03:09 el Ibex treinta y cinco ha subido hoy el cero coma cuarenta y uno por ciento se sitúa en nueve mil seiscientos ochenta y seis puntos avanza el uno con sesenta y dos por ciento en la semana en este viernes Sada estado entre los índices europeos que más han subido junto con París un cero con cuatro por ciento los demás apenas se han despegado respecto a la apertura aquí por valores destacan en el Ibex ACS que sube el tres por ciento Amadeus el dos con siete por ciento en el lado contrario inmobiliaria Colonial ha bajado el uno con tres por cien la prima de riesgo se situaba en setenta y ocho puntos básicos al cierre de las Bolsas europeas es

Voz 0194 03:44 puro más que ayer en la mesa de análisis a partir de las diez van a estar Miguel Ángel Aguilar Carmen del Riego y Juan Carlos Jiménez y también va a estar en el estudio de Hora Veinticinco el secretario general de Comisiones Unai Sordo

Voz 1 03:59 buenas tardes

Voz 0194 04:01 el arte contemporáneo porque

Voz 9 05:31 si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 10 05:35 hasta ahora misma visuales percal seguridad de Susana para que les decía hoy mismo la alarma

Voz 9 05:41 con la alarmado

Voz 11 05:42 Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 12 05:57 en la Cadena SER Hora Veinticinco

Voz 14 06:24 junio de dos mil diecisiete Santi Vila eh

Voz 0194 06:27 la hoy ex conseller de Empresa y Conocimiento con el último Gobierno de Puche Montse acerca Granollers hace quebrar el noventa cumpleaños de su abuela María la comida termina con la interpretación de unos alumnos del conservatorio de música de la sardana que estamos escuchando Somni sueño

Voz 1 06:42 Alonso

Voz 0194 06:43 es una pesadilla de la que aún hoy marzo de dos mil dieciocho nueve meses más tarde aún no hemos despertado Santi Vila los cuenta esa reunión liar con su abuela pero también los momentos más críticos de su paso por la cárcel su dimisión o sus esperanzas de futuro para España y Cataluña en su libro recién publicado de héroes y traidores el dilema de Cataluña o los diez errores del proceso Santi Vila

Voz 15 07:05 buenas noches buenas noches estamos grabando esta entrevista justo el día

Voz 0194 07:09 ya en el que conocemos que Jordi Sanchez propuesto como candidato a la presidencia de la Generalitat ha pedido al Tribunal Supremo y al Constitucional que lo dejen libre o le permitan acudir al Parlament para su investidura Il grabamos esta entrevista el mismo día en el que Roger Torrent ha convocado oficialmente el debate de investidura el lunes doce de marzo a las diez de la mañana Santi como como analizas ahora desde fuera cada uno de los capítulos de los pasos que se siguen dando en Cataluña

Voz 15 07:34 bueno pues la verdad es que con una cierta inquietud mantengo una gran preocupación porque yo estoy convencido que dos mil dieciocho debería ser el año de la rectificación no dar ratificación de los propios error he ido dos de errores extraños no y en este sentido pues veo que nos está costando muchísimo muchísimo muchísimo es salir de esta situación pues tan tan enconada en la que estamos

Voz 0194 08:02 qué te parece Jordi Sanchez como como candidato en tu libro es bastante crítico en algún episodio con el papel que han jugado en todo este proceso es tanto la NC como Omnium

Voz 15 08:12 bueno yo creo que la configuración de nuevo Gobierno y el nuevo presidente deberá responder a dos variables no muy claras en primer lugar la urgencia la necesidad de que realmente tengamos presidente tengamos judías no creo que en Cataluña hay un sentimiento ya bastante o en fin bastante dolido con la incapacidad de sus dirigentes de esos políticos de salir de esta situación no de configuraron Gobierno vinculado claramente a una agenda de lo cotidiano de lo real no también de la articulación de litros de futuro con ambición por lo tanto el nuevo Gobierno es absolutamente nada entre tener nuevo presidente es absolutamente necesario que hay que hacer todos los esfuerzos para que esto sea posible Por otro lado el perdón por otro lado también yo creo que por parte de soberanismo se intentará que el candidato a presidente en este caso Jordi Sanchez pues tuve una capacidad de mantener viva la memoria de que hay una herida abierta hay una herida sangrando y que esto hay que afrontarlo Ike guste más o guste menos pues la realidad es que tan cierto como que necesitamos Gobierno es que lo que pasó en dos mil diecisiete pues todavía no se ha resuelto y hay que saber encauzar no y hay que saber caracterizarlo y mirar hacia adelante

Voz 0194 09:35 para cicatrizar lo al menos por la parte catalana de su si quieres también hablamos de la otra parte pero por la parte catalana no haría falta algo de autocrítica que no habido itrio digo porque tú ahora mismo decías yo pensaba que dos mil dieciocho iba a ser el año de la rectificación y no de la ratificación no está siendo nada de autocrítica con lo que ha pasado hasta ahora

Voz 15 09:54 está costando mucho porque dos mil diecisiete fue un año muy emocionado muy sentimental y así volver a hacer converger eh razón y sentimiento pues va a costar fíjate que estos días hemos visto

Voz 16 10:07 como por ejemplo Joan Tardà

Voz 15 10:10 pues hacía alguna aportación intentando hacer este viaje al centro le han atizado fuerte los que hace tiempo que intentamos viajarán centro vamos recibiendo pues a los correctivos oportunos bueno hay que ser constantes hay que ser tenaces porque está claro que del último semestre de la legislatura anterior Si alguien quedó definitivo bueno no sé si definitivamente espero que no pero quedó muy muy muy muy desacreditado fue el mismo tanto en Barcelona como en Madrid regenerar el modelo antiguo y hacer de la moderación una actitud no diálogo de tolerancia de empatía con el que no piensa como tú pues es lo más urgente

Voz 0194 10:51 quiero pasar a engrosar Si pasa al modernismo como tú dices como ha hecho o ha intentado Joan Tardà en ese artículo el periódico pasa a engrosar la lista de traidores

Voz 15 10:59 efectivamente no cuando la política es tan sentimental tan emocionado todos es razona desde estos parámetros pues tan tan idealistas no de tu eres un héroe en pocos minutos pasas ese era un traidor pasó propio president Puigdemont cuando estuvo a punto de seguir mis tesis de convocar elecciones pues le tildaron de cobarde le tildaron de traidor los que pocas horas antes pocas horas después devolvían a defender como héroe

Voz 0194 11:25 vamos precisamente a ese a ese momento escucha estos un fragmento de la película Sopa de ganso

Voz 17 11:30 el futuro de Freedom vida depende de usted prometa

Voz 18 11:33 que seguirá fielmente los pasos

Voz 17 11:36 el lunes cinco mil

Voz 0194 11:38 eso sí luce idónea el país ficticio del que Groucho Marx se convierte en presidente una película de mil novecientos treinta y tres a la que tú hace referencia en el libro cuando cuentas que Puigdemont no se veía siendo un presidente virtual de un país virtual que momento ése no

Voz 15 11:55 sí efectivamente un momento especialmente desconocido por la opinión pública porque aquella semana nadie como el president Puigdemont intentó persuadir a los suyos hijo sector soberanista de la conveniencia de la necesidad de convocar elecciones eso sí partiendo de la convicción que los que habíamos estado discutiendo dialogando negociando con seguiríamos el cese de las hostilidades un alto el fuego un armisticio llamado como quieras y que por parte del Gobierno Rajoy pues habría la garantía de que si nosotros convocamos elecciones autonómicas ajustadas a derecho no se aplicaría a ciento cincuenta y cinco esto que llegó muy lejos esto que yo creo que tácitamente lo conseguimos acordar cuando de nuevo en pero la desconfianza mutua entre los dos gobiernos pues no hubo con capacidad eh por parte de los negociadores entre dos que me incluyo de conseguir que se explicita para de una forma serena objetiva seria e públicamente esto hubiera calmado el ánimo en Cataluña yo hubiera podido afianzar la posición de los que estábamos convencidos que aquello ya no daba más de sí que lo que convenía era convocar elecciones es decir si por parte

Voz 0194 13:11 de del Gobierno de Rajoy hubiera habido una manifestación pública de Sí Se convocan elecciones no se pone en marcha no se aplica el ciento cincuenta y cinco las cosas hubieran sido diferentes

Voz 15 13:22 radicalmente distintas yo creo que en ningún momento

Voz 16 13:25 que hubiera llevado a cabo la declaración de independencia

Voz 15 13:27 si se hubiera disuelto Parlamento ese hubieran como

Voz 0194 13:31 a pesar de que hubieran seguido llamando traidora Puche Mono

Voz 15 13:33 sí pero yo creo que esto estaba bastante interiorizado hay así lo demostró cuando precisamente de president se refirió a esta imagen de Sonia dos hermanos Marx no es decir señores que hemos llegado muy lejos yo me comprometí electoralmente llevar Cataluña a a un escenario de pre independencia eso quiere decir acreditar como nunca se había hecho la idea de la independencia visto el inmovilismo y que no había alternativas e algunos estábamos siempre suspirando porque Audi en del Gobierno de España dijera no nos podéis ir sino queremos que os quedéis esto no se llevó a cabo en ningún momento de la legislatura

Voz 0194 14:15 de todas formas anti más allá de de esa falta de garantías de esa manifestación pública por la que trabaja estéis tú el lehendakari porque tú cuentas también además las conversaciones los contactos que tuviste con con el lehendakari Urkullu para para aquello hay otro episodio de aquella famosa noche en el Palau de la Generalitat que es la dureza con la que Esquerra Republicana de Cataluña intenta mantener la postura de la declaración en lateral sobre todo la dureza o la o la posición de de Marte Rubira

Voz 15 14:43 ah sí en eso hay que ser muy matizado y muy preciso porque si alguna cosa deja atrás el proceso es la consideración el prejuicio que los jugadores están en las filas del PDeCAT datos de la antigua Convergencia los hijos valores del radicalismo pues estar en las filas republicanas no es así es decir en las dos formaciones políticas habían moderados a día radicales no eh por lo tanto hay que ser muy fino y hay que estar muy atento a las posiciones individuales que el propio presidente e favoreció que se pudieran expresar con libertad en aquellos últimos días pues se pidió continuamente que cada uno expresamos en conciencia que considerábamos que era más oportuno para el interés general de de realizar

Voz 0194 15:30 a Marte Rubiera en una entrevista esa noche ella se echó a llorar llame intentó tirar balones fuera no me dijo ni sino pero tú sí que describe es que ya grito esa noche

Voz 15 15:41 bueno fue una noche muy intensa muy emocionado y me voy en fin muy desafortunada y a pesar de que nuestras lo relevante la noche acabó con acuerdo y acabamos todos conjurados a convocar elecciones a disolver el Parlamento aquí es donde yo mismo cometido algún error algún error algunos han dicho que me perdió la estética porque yo cuando ya estaba todo acordado quedan pasadas las dos de la madrugada pues advertí de que parecía pues difícil de justificar ante la opinión pública que el Govern de Cataluña tomará decisiones aquellas horas de la madrugada y que parecía que lo más razonable era no precipitar las las decisiones en aquel momento ya esperarse a la mañana siguiente a las nueve de la mañana y hacerlo de forma ordenada desde el punto de vista formal lo que yo no contemple ingenuamente es que aquellas horas quedábamos de margen Ana a los que sólo resignadamente habían aceptado decisión serían aprovechadas como así fue

Voz 0194 16:43 es es decir que si aquella misma noche subieran ya dos hubiera publicado donde tuviera que publicar la convocatoria de elecciones estaríamos en otro punto seguramente

Voz 15 16:52 en aquel momento fue más lucido Junqueras que yo mismo porque Junquera que dijo que no compartía pero respetaba la decisión de convocar elecciones advirtió que como sería muy difícil de implementar aquella decisión lo mejor era tomar la ipso facto en aquel momento inmediatamente no aquí fue cuando algunos por razones estéticas preferimos esperada

Voz 0194 17:16 el siete de septiembre en el Parlament

Voz 1 17:18 en el orden del día la votación a favor que sin la voz hidrantes de Bután Lucent

Voz 0194 17:29 no obstante creces que recuerdas enseguida como la página más negra de tú

Voz 15 17:33 currículum fue un espectáculo bochornoso hay un dato que yo creo que es relevante que es que el propio president intentó evitar aquella votación esto costará de crecer no pero también tiene que ver con las dinámicas de impotencia no con la superación en que nos encontrábamos por los acontecimientos por el entorno Pardo contexto por el nivel de sobre excitación no ir por la presión de muchos de muchos grupos que ella imponían un ritmo y una agenda que a veces desbocaba desbordaba al propio Govern no yo sé que el president la noche del seis estaba abatido porque no le gustó la espectacular al Parlament vamos Elio tranquilamente enough con juramos a que aquel de espectáculo bochornoso seis no se llevaría a cabo el día siete intentamos desactivarlo no fue así

Voz 0194 18:31 por qué no lo consiguió estéis bueno porque

Voz 15 18:34 E insisto había una gran sobre excitación de una gran motivación por parte de el soberanismo extraparlamentario incluso una gran presión no no era fácil contener no este tipo de situaciones no a partir de aquí pues bueno yo en mi casa eso personal no tuve que votar porque yo no era diputado era miembro del Gobierno no tuve que votar aquella ley

Voz 16 19:02 pero en fin yo en el libro

Voz 15 19:05 explicó que lo lamento y me siento corresponsable porque aquello fue realmente muy triste no muy propio de un movimiento que precisamente se ha querido reivindicar como radicalmente demócrata

Voz 0194 19:17 por qué no dimitirá y entonces por qué no dimite esos esos dos días se aquello fue hilo fue porque hoy viste en el hemiciclo viene de fuera tan terrible que no dimitirá entonces

Voz 15 19:27 sí porque precisamente yo de algunos otros nos habíamos comprometidos a intentar que la movilización en torno a cada uno de octubre ese pudiera llevar a cabo esto era un pulso entre gobiernos estábamos convencidos que de aquella movilización masiva saldría finalmente una propuesta de diálogo y de negociación había que llegar hasta allí se llegó hasta el uno de octubre que que encarnó el uno de octubre pues efectivamente que había dos millones de ciudadanos totalmente comprometidos con la idea de la independencia y que había también muchos millones de catalanes que se sentían perfectamente acomodados en el ordenamiento constitucional cosa que interpelará al Gobierno si queríamos ser el gobierno de todos pues sólo nos quedaba convocar elecciones algunos trabajábamos para que ésta esté fuera finalmente os recorrido bueno los acontecimientos no superaron a todos

Voz 0194 20:21 esperas a dimitir el día antes de la declaración de independencia del veintisiete de octubre escuchamos ese momento

Voz 1520 20:26 la resolución de la década

Voz 1 20:29 la degeneración de buenos y las repite aprobada en el Parlamento queda aprobada por setenta votos a favor y diez en contra y dos votos en blanco

Voz 0194 20:40 probada fue a las tres a tu participase entiendo en muchas reuniones en sí sí en muchos encuentros en los que los que se hablaba de la declaración de independencia el otro día escuchábamos Artur Mas como hablaba de exageración no decía que a veces para bueno para influir de alguna manera en la opinión pública había que exagerar se lo decía en una entrevista Jordi Basté que le pregunta a exagerar o engañar reconocía el propio Artur Mas que bueno que algo de engaño también había en esto en esas reuniones que tú participadas se explicita y lo digo porque también hemos sabido que en conversaciones que se han intervenido etcétera etcétera que se hablaba de cuidado que si nos pueden ir las empresas que se decía una cosa ahí dentro que fuera se decía otra tú estabas en estas reuniones

Voz 15 21:26 bueno la verdad es que en el Ejecutivo se abordaba el orden del día pues vinculado a lo cotidiano los últimos ejecutivos sobretodo se concentraron en cómo ha atendido el requerimiento del presidente Rajoy sobre si efectivamente estábamos dispuestos a llevar a cabo una declaración de independencia

Voz 0194 21:45 o no

Voz 15 21:46 esto marcó claramente dos sensibilidades en el Gobierno insisto una sensibilidad de algunos consellers algunos de Esquerra hay algunos el PDeCAT absolutamente contrarios a la declaración de independencia y algunos favorables en estas circunstancias insisto la evolución de de los hechos fue muy dinámica y a cada momento estábamos muy atentos a cuál la reacción que dábamos del Gobierno de Mariano Rajoy hay hay que recordar que aquellas semanas vinieron marcadas por la petición por carta decía hasta qué punto estábamos en condiciones de acreditar que se había llevado a cabo en primer lugar una declaración de independencia hay más tarde no un segundo intento de de de clarificar esta situación bueno esto es fueron las semanas eso fueron los días algunos defendimos a pie a caballo que no se había llevado a cabo la declaración de independencia manteníamos autorizados por el president Puigdemont una línea de discusión de diálogo de negociación con el Gobierno para intentar evitar el colapso esto no sólo llegó muy lejos yo creo que lo conseguimos de aquí que hasta el último minuto fuera plausible evitar el choque es algunos estábamos convencidos todavía el miércoles veinte seis debía ser Veinticinco pues nos acostamos convencidos de que misión cumplida eh que habíamos conseguido evitar pues impacto dentro que en ese momento

Voz 0194 23:24 dos antes había interlocución entiendo con el Gobierno y supongo eh encabezada por gente como tú no sé no sé quién más pero bueno había quien sabía

Voz 15 23:35 fíjate que efectivamente estábamos implicados y conjurados a encontrar una solución políticos políticos de ambos gobiernos por orden yo creo y con la autorización de los respectivos presidentes también había la implicados muchos otros agentes económicos financieros del mundo e incluso de la institución religiosa católica que querían aportar su granito de arena a hacer posible que esto acabará bien el lehendakari Urkullu ha sido uno de los que ha explicado lo que intentó mediar y que ayudó de aquí que de aquí que yo haría explica

Voz 16 24:08 en el libro

Voz 15 24:11 dato que la posibilidad de que acordado lo acordado finalmente Rajoy Nos fallara incumpliera eh lo lo lo pactado tácitamente hago discretamente privadamente era una posibilidad remota en mi opinión porque había tanta gente importante testigo eso es de lo que se había discutido y acordado que yo creo que si se hubiera incumplido Rajoy hubiera dinamitado la legislatura yo quiera perdido paulatinamente el apoyo del PNV hubiera perdido también el apoyo de sectores que más o menos intentaban mantenerse equidistantes en el que el pulso entre los dos gobiernos

Voz 0194 24:50 aunque era es esta interlocución y te lo pregunto porque yo a veces no sé con qué John quedarme Messi con el que teóricamente era el interlocutor en esa opa nació en Cataluña que encabezó Soraya Sáenz de Santamaría no sé si quedarme con ese es un que eras o con el de es más radical es igual sabes más cosas que yo no no lo sé no lo sé pero es verdad que al menos aquí en Madrid se decía con quién se entiende se vieron fotografías además que con quién se entiende Soraya Sáez de Santamaría es con Oriol Junqueras pero luego no daba esa sensación

Voz 15 25:20 por semestre de dos mil diecisiete creo que estos contactos ya son públicos conocidos están en las hemerotecas es decir que hubo una sense una sensación de cierto

Voz 16 25:29 yo no sé si dioxinas y dioses

Voz 15 25:32 excesivo pero acercamiento sí que en todos los sectores económicos políticos especialmente aquí en Madrid pues se partía de la convicción que el PDeCAT no tendríamos músculo suficiente para enviar el proceso a posiciones más centristas más moderadas sigue sin embargo Oriol Junqueras que era un hombre nada sospechoso de poco independentista pues podría efectivamente el sí jugársela no hay hacer evolucionar el procesos a posiciones más tranquilas no esto en el primer semestre del año seguro que pasé en el último tramo de dos legislaturas como bien dijo Puigdemont presidido hace pocos días pues yo no tengo suficiente información lo que tuve que hacer personalmente lo procuré hacer con discreción inteligentemente si el president Puigdemont en paralelo encargaba

Voz 16 26:28 a otros políticos a otros miembros de

Voz 15 26:31 el Gobierno que tienen algún tipo de gestión si Oriol Junqueras por su parte no también llevaba a cabo no mantenía a cabo o no contactos pues no lo sé eso habrá que preguntárselo a él espero que pronto cuando esté fuera de la cárcel Santi porque nunca Meza

Voz 0194 26:46 este una opción política de los descontentos del PDK

Voz 15 26:50 bueno en primer lugar por razones éticas porque yo no me veía capaz de ser tan crítico con los míos de ser tan exigente con los míos tan autocrítico con compañeros en la cárcel

Voz 16 27:02 el otro fuera de España

Voz 15 27:05 el obligatoriamente no es decir en aquellas circunstancias emocionalmente es tan intensas hubiera sido desde el punto de vista político absolutamente respetable y legítimo es decir señores yo quiero plantear una alternativa que no previamente se vincule ni a ciento cincuenta y cinco y portando una regresión del autogobierno en Cataluña ni tampoco a planteamientos unilaterales vistas o finalmente en cuanto al margen del ordenamiento constitucional hubiera sido legítimo pero éticamente insisto yo no me veía capaz de de plantear esta alternativa en un terreno de juego que tenía unas condiciones en mi opinión impracticables o estamos un poco todavía aquí en mi opinión eh tío creo que qué haremos bien todos los la los ciudadanos que somos demócratas que somos progresistas que que queremos que las cosas vayan bien de conjurar no es hacer que el terreno de juego político en Cataluña sea de nuevo practicable eso quiere decir conjurar nos saque rápido Mente no haya nadie en la cárcel por esta razón Iker los que en estos momentos pues están en Bélgica con Puigdemont delante pueda regresar con unas ciertas garantías a España puedan pues afrontar el darnos cuentas dar cuentas políticas desde el punto de vista desde el punto de vista pues de lo que se llevó a cabo yo he escrito este libro yo estoy en definitiva rindiendo cuentas es importante que lo hagamos todos que los justifique hemos políticamente y seguramente de forma inevitable también en lo judicial pero hasta que no resolvamos estas condiciones de entorno será muy difícil por no decir imposible que la normalidad no sólo institucional sino también social regrese a Cataluña

Voz 0194 28:58 cuando esa normalidad regrese y ojalá sea más pronto que tarde Santi Vila sería candidato

Voz 15 29:04 te puedes imaginar que nada me gustaría tanto como contribuir a formar parte de la solución en esta situación tan crítica tan conflictiva porque en mi opinión hay centenares de miles de catalanes progresistas demócratas que en estos momentos no tienen voz política por lo tanto desde nombre no me hagáis tomar partido no me hagáis formar parte ni de los unos y los otros porque yo soy una persona más matizada una persona que puede tener más de una identidad nacional quiero que no se siente cómoda ante el dilema de tener que escoger continuamente ahí ante este panorama tan polares izado que este espacio existe incluso en el terreno de lo ideológico no ya de lo identitario que en algún momento dado tendríamos que recuperar una propuesta política que tenga que ver con unos valores que históricamente se han atribuido a los catalanes no de sociedad mérito emprendedor te gusta la actividad económica iba pone al servicio también de una cohesión social todo esto de una sociedad avanzada moderna no liberad esto en estos momentos en mi opinión no lo ofrece nadie los ciudadanos pues que que piensan así que tienen nuestros valores yo sinceramente no tengo ni idea de a quién votan seguro que les cuesta encontrar en oferta electoral queda un momento dado esto deberá articularse seguro que nado que a mí me gustaría en algún momento dada participar de ello también será posible nunca se sabe el futuro no está escrito porque lo que es seguro es que a corto plazo yo también tengo a explicaciones que dar desde el punto de vista judicial sí sí el panorama de entorno pues es francamente

Voz 0194 30:48 muy duro creo que escuchemos ya casi para acabar como termina el libro con una referencia a este poema de Gil de Biedma de vita beata

Voz 12 30:56 en el tiempo algo así como Espanyol el terror guerras civiles culpar mar poseer una casa hay poca hacienda y memoria ninguna no leer no sufrir no escribir no pagar cuentas

Voz 19 31:14 y vivir como noble arruinado entre las ruinas de muy inteligente de ánimos ante ellos

Voz 15 31:24 sí sí sí acabas el capítulo peras que digo no debemos cometer el error de precisamente sentir como propios no estos planteamientos el de una época que ya no es la nuestra de unos años sesenta setenta en España que continuaban siendo muy grises muy tristes y que son impropios de esta sociedad en la que vivimos hay que es una sociedad que que es avanzada desde muchos puntos de vista así que tiene una economía unas ciudades una ciudadanía moderna demócrata y por lo tanto en mi opinión a la que hemos fallado los políticos

Voz 14 32:01 eso estampitas Santi Vila de héroes y traidores

Voz 0194 32:04 lema de Cataluña o los diez errores

Voz 14 32:07 José es un libro de esos que hay que leer para para entender sobre todo lo que viene diciendo durante toda la entrevista Santi Vila los matices buscar los matices y la moderación muchísimas gracias por todo hacer muchas gracias

Voz 20 32:36 voy

Voz 1 33:31 hora veinticinco los viernes no My Lol

Voz 9 33:39 usted está la Misa en si menor de Johann Sebastian Bach y ocurrió lo peor si le descerrajó un tiro

Voz 21 33:49 porque lo hizo porque un fan sostenido me lo hizo fue natural

Voz 1 33:53 noches de Ortega con Juan

Voz 1520 33:55 los Ortega Kutcher porque hace eso

Voz 1 33:58 como decíamos lo bailo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com La Ser en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 22 34:24 Ángels Barceló

Voz 0194 34:32 menos vamos al sur en nuestra sección de Gastronomía al mar de plásticos de Almería los invernaderos que abastecen a España y Europa de verduras vista desde el cielo una enorme mancha blanca que ocupa veinte mil hectáreas han la idea unos veinte mil estadios de fútbol Carlos Cano buenas noches responsable de la sección gaste de la Cadena SER podríamos decir bueno se dice de hecho eh que Almería es la huerta de Europa o la despensa de Europa

Voz 0032 34:55 sí y ahora más que nunca vemos es uno de los pocos sitios del continente en el que se producen hortalizas y verduras durante el invierno y todo gracias a ese Mar de plástico que los astronautas alcanzan haber desde el espacio y que se ha convertido en algo que es mucho más que unos huertos con techo no es es un centro mundial de innovación en materia hortofrutícola es una potencia exportadora tremenda

Voz 0194 35:16 siempre ha sido así pero esto

Voz 0032 35:19 de texto surgió en los años sesenta se fue consolidando ya en los setenta al principio se empezó a usar el plástico como protección contra el viento pero el sistema fue evolucionando y vieron que pues construyendo invernaderos mejoraba mucho la producción había más cosechas de hecho se aprovecha mucho más ser mucho más el agua porque el plástico pues conservaba la humedad no elegido que es un poco pues en lugar de referencia no de de este Mar de plástico ha tenido un crecimiento económico y demográfico espectacular en menos de cien años ha pasado de tres mil a casi noventa mil habitantes

Voz 0194 35:53 imagínate Martín Berasategui buenas noches

Voz 1520 35:56 muchas que cómo estás tú podrías distingue

Voz 0194 35:58 Martín una hortaliza de invernadero por sus

Voz 1520 36:01 Borg o son iguales todas pues yo diría que lo que es fácil de distinguir es lo soso de los sabroso ha sido bueno da igual que sea de invernadero no hay verdura que crece a raíz de que no tiene sabor muchas otras de túnel lo de plástico como suelen llamarse que están empapadas de gusto aroma importante sólo decirles York es no saltarse la están a la estacionalidad e intentar estar lo más pegado al al discurrir de las estaciones en la responsabilidad del cocinero debe de ser estar muy atento al mercado y poner sobre la mesa los mejores productos y en su mejor sazón y me parece que invernal pero no debe de ser por nada del mundo no es sinónimo de mala calidad es injusto porque hay hortelanos que cultivan verduras túnel de muchísima calidad con recursos y resultados extraordinario

Voz 0194 36:50 se podría presentarla yo Carlos que la conozco porque conozco su empresa bien pero vamos a guardar las formas no se presenta a la a quiénes Lola Gómez Ferro

Voz 0032 37:00 similar es la cara visible de Crisol ella es una mujer pionera que me decía que recuerda cómo pues cuando tenía cuatro o cinco años su padre empezó a colocar esos primeros plásticos de las que hablaba en en la huerta bueno en el año dos mil ya con mucha experiencia sobre el terreno llegó a una conclusión interesante en primer lugar que había que hacer algo para combatir la mala imagen de los invernaderos palabra que no les gusta mucho por cierto y en segundo lugar que esa campaña ese lavado de imagen podía ser un negocio en sí mismo bueno Lola es una mujer interesante que además yo no sé si es que es familia de Spiderman pero tiene superpoderes

Voz 0194 37:34 de golpe a Gómez responsable de Crisol fue dar noches

Voz 18 37:38 Varane H al qué es eso de que tiene superpoderes

Voz 0194 37:40 yo lo pienso pero explicármelo tú fue la

Voz 14 37:43 verdad que no sé muy bien a qué se refiere cuando yo estoy te transforma una araña no buenos

Voz 18 37:51 eh nosotros llevamos ya mucho daño a trabajando con el público y lo maravilloso es son los niños si llevamos casi dieciséis años trabajando con colegio evidentemente niños de edad preescolar de cuatro de tres de cinco años fue para mantener a y media que dura nuestro astur pendientes sin desconectar fue un auténtico reto hace años pero afortunadamente con la experiencia lo hemos conseguido y es si en esa en esa Tour esa dos horas y media pues yo soy plantas hoy arañas hoy mariposas porque es un es un cuenta cuentos teatro continuo los niños tienen que divertirse si se divierten aprenden se divierten a la vez eso no se olvida nunca

Voz 0194 38:31 de todas en nuestro objetivo de todas formas el turno sólo lo recomiendo a los niños yo el Tour con Lola y los adultos también tenemos muchísimo que aprender como como decía Martín no la mala imagen que tienen los invernaderos cuando te metes ahí que además Lola a ti no te gusta la palabra invernadero

Voz 18 38:49 que es que realmente las plantas no invernal bajo el plástico y además la palabra invernadero mucha cliente de los que tenemos confunden el efecto invernadero para ese creen que lo invernadero contribuyen al efecto invernadero cuando lo contrario pero es que además las plantas no interna debajo del plástico el práctico es una casa en inglés Dean House Casa Verde en sueco Casa de cultivo o por qué no podemos llamarle nosotros casas verles también porque son casas de planta que son arbusto el estado de una planta en el que más fotosíntesis hace la hortaliza son casas auténtica mentes Verdi auténticamente de contaminador hay consumidora de dióxido de carbono

Voz 0194 39:29 vamos a hacer una cosa vamos a hacer campaña tuyo y lo llamamos casas verdes a ver a ver cuánta gente se apunta a partir de ahora yo cuando tenga que hablar de invernadero ya me he cambiado el chip hablar de casas verdes te tengo la palabra no ya sabes que lo hago tú sabes que yo lo hago ya les gusta de incluso lo de túnel cuando decía Martino de verdura de túnel me gusta incluso más lo del túnel que lo del que elude el invernadero no le echa en los míos son multitud en el multi pena multitud Casa Verde multitud en el os afectado temporal de las últimas semanas Lola pues la verdad

Voz 18 39:58 que afortunadamente lo que del poniente almeriense no mucho afortunadamente lo que ha hecho es llover que muchísima falta que no hace eh bueno y a hacer viento y nosotros el viento como a Save gracia esa casa verde ya no es un problema para nosotros el viento es un recurso porque gracias a él se ventila una cosa al margen al margen de

Voz 0194 40:19 de lo que pueda con notar la palabra en sí sí porque tienen mala fama los invernaderos

Voz 18 40:26 pues porque la gente que está allí debajo desde hace cincuenta años que empezamos a hacerlo el último veinte está muy preocupado de mejorar las técnicas de producción de mejorar la calidad de esos productos pero si no ha olvidado que había que contarlo a la sociedad yo creo que hemos dejado que trascienda en una serie de tópicos típicos sobre nuestros productos nosotros llevamos diecisiete años haciendo la visitas con turistas con escolares nos damos cuenta de todo lo que nos queda para hacer del desconocimiento de de la manipulación de de la imagen que tenemos no entonces yo creo que es la hora de ponernos las pilas y empezara a pensar cómo tenemos que comunicar lo que hacemos a la sociedad

Voz 0194 41:06 yo tengo que confesar que soy una de ellas en las que cambió la idea del invernadero El día que me metí dentro de una casa verde de la mano de Lola Ivi lo que lo que se puede hacer ahí dentro Martín tú tienes algún proveedor almeriense que te abastezca durante todo el año

Voz 1520 41:19 pues tenemos que estar orgullosos de la rezó hortofrutícola que tenemos en España y es la vida de mis colegas cocineros extranjeros cuando vienen a verme ya lucirán con la variedad en nuestros mercados y el color y el sabor de nuestra fruta y verdura idiota hay que decir que el ofició el cocinera ha cambiado mucho porque ahora nos intercambiamos los contactos de los proveedores sin compartimos la información y nuestras fuentes quién ni caso en particular pues estoy súper orgullosa de trabajar con acata que es una empresa que hace variedades mejoradas de todas las hortalizas y que nos organiza el suministro de los productos elaborados por varias empresas y cooperativas del sureste español yo tengo que decir que me restaurantes pues pues la palma de Granada queme surte de tomates Mini el grupo Lucas de Murcia para el vi Mi el brócoli o las diferentes lechugas o al grupo sólo Vega Cañada de Almería para los pimientos y también otra otras variedades de tomate si yo creo que lo esencial es disponer del producto fresco que de por sí es de una excelente calidad que se al día en las mejores condiciones que no es como como Tetra a esta gente que se deja la vida para que nosotros tengamos la cesta de la compra que tenemos

Voz 0194 42:25 pues vamos a hacer una cosa vamos a hacer una pausa la vuelta sigue hablando con Martín sigue hablando con Lola y habló con un chef que tiene todos esos productos de Almería pero que no tienen que viajar porque los tiene al lado de casa

Voz 21 46:07 hay

Voz 0194 46:19 es el espacio de gastronomía de Hora Veinticinco hablando hoy en Almería de esas casas verdes en cuyo interior se cultiva lo mejor de lo mejor y por eso Almería es la huerta o la despensa de Europa como decíamos ahora con Martín Berasategui con Lola Gómez hizo yo decía antes de de la publicidad Carlos bueno habrá restauradores habrá restaurantes en Almería que se surten de todo eso y que no tienen que viajar porque lo tienen al lado no

Voz 0032 46:45 claro kilómetro cero kilos y que para ello es necesario totalmente mira tenemos un invitado más en en el estudio de elegido es José Álvarez que es el chef del restaurante La costa un sitio con estrella Michelin en la provincia Almería hay dos de la costa es uno de ellos un establecimiento que abrieron sus padres en los años sesenta y que empezó como un bar de agricultores porque tienen una subasta de verdura justo al lado la siguen teniendo pero que bueno ha ido evolucionando gastronómica mente ahora hasta pues entre entre lo mejor no la verdura de invernadero o de casa Verde perdón es junto al Maris pero el pescado la gran protagonista de su cocina pero bueno también hay mucha creatividad mucha investigación

Voz 0194 47:24 José Álvarez muy buenas noches muy buenas noches qué tal comenzado muy bien al tomar las riendas de ese restaurante tú dijiste apostar más por las hortalizas de de La casa verde no porque lo existe porque lo hice porque ya no es kilómetro cero lo tengo ocho metros una escayolado ciento claro mi mi restaurante un bar también pues empezó siendo la el bar de la subasta de hemos dicho que lo invernadero han dicho por ahí empezaron los sesenta Mi restaurantes del sesenta y siete imaginaros lo que estaba estábamos con la agricultura cualquier huelga agrícola siempre siempre ha salido de de bueno de de mi barrio que se llama igual que el restaurante la costa ahí de Day salía de dices que sí se levantarán los plásticos Almería sería una de las zonas más veces España no veinte mil campos de fútbol hemos dicho no que si quitamos todo ese plástico porque como mar eso eso blanco que viven los astronautas desde arriba no imagínate lo que verían pues si un espectacular todo absolutamente todo Almería que dicen que desértica desde que está todo esto creo que no la crema de tomate raf es uno de tus clásicos no

Voz 18 48:33 sí la verdad que que yo

Voz 0194 48:35 bueno no es que defienda creo que prácticamente muchísima verdura tiene más sabor en invierno lo explico porque a veces la estacionalidad claro cuando lo metemos en el resto de la estacionalidad de de un tomate el verano yo creo que no iba a explicar más o menos porque el mejor tomate que que yo conozco el Rafa de aquí de Almería y un tomate que enero febrero en pleno invierno es cuando está rico porque porque pues porque crece muy despacito porque no necesita no necesita tanto son Almería una tierra de sol en invierno hay menor a punto tomate normal en la calle al aire libre en verano vale tiene mucho sol lo tienes que regar mucho crece muy rápido al final lo concentramos nos concentramos sabores y eso eso es lo que pasa aquí lo que Bashar al Almería que mucha muchas verduras que a veces no son no son estacionales es decir embargo en en invierno están mil veces más buenas que la temporada Lola no sé si tu estructura que me contaste porque se llama Rafa que quiere decir RAF

Voz 28 49:39 resistente a usuarios

Voz 0194 49:41 sí es es que recordaba aquí mismo

Voz 29 49:43 siete aprendí pero ya se me había olvidado imagínate quiere decir

Voz 18 49:47 bueno es el RACE es uno de los primeros o híbridos que empezamos a utilizar su filiación era pues hacer un tomate que resistiera un hongo que algunas tierra Ésta es una enfermedad del tomate y otra mucha hortaliza bueno esta variedad se cruzó con otra variedad más resistente el hijo de los dos que es lo que un híbrido un híbrido es que lo que hace un inserto en el naturalismo pero hecho porque el hombre pero sin alterar el medio natural pero se consigue la tolerancia la asistencia en este caso se consiguió la resistencia al funcionario en acción algo de sí

Voz 0032 50:20 hombre el hombre parece vikingo pero es darle dice

Voz 18 50:22 hablaba perfectamente que me lo habían me lo habían explicado o lo que quería decir

Voz 0194 50:26 José cómo cómo hacer la crema de tomate es fría fría fría la verdad que lo que buscó un tomate de muchísima calidad de cierto agricultores todo muy rebuscado solamente metemos y aceite oliva un aceite que no sea muy fuerte para para que no pierda el el sabor unas equina o algo así tomate raf bueno tripulación y ya estás al nada más que no llevan haya increíble la gente me siempre pregunta que le puesto que no sé no tengo nada que decir productos bueno si el tomate es bueno para qué vamos tropezar lo no exactamente bueno luego hacemos más cosas pero lo que es la crema solamente eso la gente creo que que que le gusta muchísimo Martine el tomate Raf es uno de los productos estrella de la huerta almeriense lo estamos diciendo tú lo en el restaurante pues por su puesto para

Voz 1520 51:11 el tomate Raf pertenece a esos momentos de auténtica felicidad una pura delicia Díez Prieto jugó soy muy aromático y es el tomate que suelo comer cuando tengo antojo de ensalada luego el tomate Raf forma parte de sin ninguna duda de las mejores creaciones de la naturaleza en mi plato de verdura que son clásico que llevan muchos años es

Voz 0032 51:32 jetas a la gelatina muy suave

Voz 1520 51:34 a Brossa de agua de toma terraza así que si sin Rafa yo no soy nada ahí tengo que decir que me gustaría deciros ocho productos que le van de maravilla el tomate Raf como pueden ser la remolacha la espinacas el aguacate las frutas piña hay sandía por su puesto que la almeja la ostra y la sardina

Voz 0194 51:53 con dice es que eleva perfectos que podemos combinarlos

Voz 1520 51:56 combinar total el que va con qué qué es tan importante en mi casa esos ocho esos ocho ingredientes que os he dicho van de maravilla con esa con esa joya de la naturaleza que es el tomate

Voz 0194 52:08 Juan José que otros productos me el tomate Raf que es un enamorado pero si te tuvieras que quedar y productos de la huerta de Almería porque te quedarías no sé cualquier cosa me encanta pero especialmente creo que los pimiento sobre todos los alimentos estos pequeñito icónico les vale creo que un avance increíble en el mundo de del del sabor del pimiento que puedes hacer con ellos pues nosotros estamos haciendo Raúl Tito y bueno si hacemos y hacemos un una cremita una espuma de de pimiento frito freímos los pimientos lo sacamos muy bien y luego con eso montamos la montamos la espuma también es que a veces cuando tiene estos productos tan mágico pues no hay que hacerle muchas cosas esta pregunta dando porque a veces me surte de estos pimientos pequeñitos no voy muy desencaminado porque hice una especie de crema para una pasta y tengo que decir que me que me quedaron muy ricos es decir no iba desencaminado eh no no soy no soy como José pero no iba desencaminado yo conocía Lola cuando la crisis del pepino Lola que se aprendió de aquello de aquella crisis

Voz 28 53:08 pues bien como Podemos

Voz 18 53:10 SER perdón menos vulnerable Hazte ante una campaña tan absolutamente de acoso y derribo como aquella en la cual no habíamos participado no habíamos tenido absolutamente ninguna culpa que era culpa de de algo que pasó en un invernadero de la Baja Sajonia en Alemania a Yukos lo que aprendimos de que si la gente no conociera si la gente supiera nuestros procesos conociera nuestro proceso el resultado el sabor la turgencia habla de los mini pimienta y a mí me consta que Martín conoce un minibús mientras no hace mucho que pero sí fin semilla que estalla en la boca que es una maravilla ese tipo de de de producto el consumidor tiene que conocerlo tiene que apreciable tiene que conocer la historia que hay detrás eso es lo que hacemos nosotros contar la historia yo creo que como una hormiguita poco a poco son ya mucho años hemos llegado ya muchas miles de personas pero evidentemente queda todo por hacer no si la gente no es conociera más seríamos menos vulnerable ante campañas de ese tipo yo creo que es lo que es el camino que se nos conozca como realmente somos lo que realmente hacemos y conseguimos

Voz 0194 54:19 déjame que te hago una pregunta aprovechando que es nueve M que es el día después del del ocho m tuvo está al frente de una empresa que es impresionante además las aves contar de una manera maravillosa no sólo a los niños insisto si no quiere que los adultos deberían pasarse casi todos por ahí para ver lo que se hace el hecho de ser mujer que ha costado más