Hora 25 (09/03/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1 00:03 hacer

Voz 1341 00:06 SUR

Voz 0194 00:21 superada la emoción tras enfilar cualquier Gran Vía de cualquier ciudad España hola pretemporada entre desconocidas llega el momento de aterrizar lo de ayer fue inmenso inimaginable hace tan solo unos años cuando las convocatorias del ocho m apenas llegaban a reunir a unas miles de mujeres lo de ayer fue otra cosa nos organizamos y salimos a la calle sin más banderas que la del feminismo que les recuerdo no es ninguna etiqueta sino que es el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre ayer nadie se apropió de nuestra lucha sólo nosotras aunque hoy ya todo el mundo es feminista lo empezó a ser Mariano Rajoy el miércoles y hasta Rafael Hernando dice hoy que es feminista si no se confunden el mismo el mismo un debate en el Congreso esgrimió las relaciones personales entre algunos miembros de Podemos para descalificar a la portavoz de ese partido pues bien hoy a Fernando también es feminista y Albert Rivera más todavía se ofrece a liderar el FMI mismo lazos morados colgados a última hora en las solapas y presencias en las manifestaciones de aquellos que criticaron abiertamente el movimiento feminista pues aprovechemos el momento aprovechemos que han visto la luz los que tenían los ojos cerrados si es postureo lo suyo dejemos les en evidencia ahora ya no podemos parar aunque cueste tiempo y mucho esfuerzo pero tengamos en cuenta que los verdaderos cambios sociales han llegado siempre de la izquierda no sé si debemos fiarnos de los feminista recién convertidos ningún partido debe apoderarse de la revolución de las mujeres pero necesitamos la ayuda de algunos de ellos para poder avanzar y metemos que está claro quién no nos va a echar una mano

Voz 3 01:44 Ángels Barceló

Voz 0194 01:49 hoy se sientan en la mesa de análisis Juan Carlos Jiménez buenas noches Noches Carmen del Riego buenas noches esa noche

Voz 1341 01:55 y Miguel Ángel Aguilar buenas noches muy buenas

Voz 0194 01:57 Icomos viernes también sentado aquí en el estudio

Voz 2 02:00 lo de la SER están Luis García Montero buenas noches muy buena en rechazo a la semana si hay semanal ya lo sabe

Voz 1341 02:07 semanas de invierno en la que sus siete días son domingo por la tarde semanas de primavera que tienen siete sábados por la mañana pues bien esta semana ha sido durante siete días ocho de más por eso quiero convertir mi mirada en un reconocimiento a la voluntad feminista de las mujeres españolas y a sus organizaciones la mujer española mis colegas en la universidad Mis compañeras en la política lleva muchos años haciéndolo muy bien en sus estudios de género sus investigaciones sus trabajos sus movilizaciones qué te voy a contar Angels el momento de la manifestación de ayer que más me emociono cuando Carmen Martín Gaite publicó en mil novecientos ochenta y siete un estupendo libro Usos amorosos de la posguerra española escribió la siguiente dedicatoria para todas las mujeres españolas entre cincuenta y sesenta años que no entienden a sus hijos y para sus hijos que no las entienden a ellas Carmen explicó de qué manera habían sido educadas las mujeres después del golpe de Estado de mil novecientos treinta y seis durante las primeras décadas del franquismo intentó que los hijos y las hijas que hablábamos de libertad igualdad y la revolución sexual compren diésemos el terror de nuestras madre ayer me emocioné cuando hoy corear a unas chicas muy jóvenes el grito de mi madre que es muy lista me hizo feminista Se trata de un homenaje a las mujeres a su labor en la sociedad civil española sin duda tan democrática como cualquier sociedad democrática qué ha evolucionado por encima de lo que esperaba

Voz 0378 03:52 quizá

Voz 1341 03:53 a una derecha apegada al pensamiento reaccionario y me acordé de muchas escritoras me acordé de una maestra almeriense nacida en mil ochocientos sesenta y siete Carmen de Burgos que empezó obligada a traducir en mil novecientos ocho el libro de Moebius titulado La inferioridad mental de la mujer que acabo escribiendo en mil novecientos veintisiete la mujer moderna sus derechos un adelanto de la República un alegato en favor de la independencia económica feminista y me acordé de otras muchas mujeres por ejemplo de Bibiana Aído que siendo ministra con un equipo en el que había hombres como Miguel Lorente puso en marcha una ley de interrupción del embarazo modélica en una realidad democrática yo creo que el éxito de la manifestación de ayer empezó a fraguarse cuando hace unos años el Partido Popular de Rajoy marcado por influencia que ya no son de nuestro mundo ni de nuestro tiempo quiso suspender esa ley sacando a unos a todos y a todas a la calle el ocho de marzo ha supuesto una movilización internacional importante pero su alta repercusión en España se debe al cruce creo yo de dos cosas primero un tejido social sin miedo en el que las mujeres sean de derecha de izquierda no pueden asumir la desigualdad del tradicionalismo machista y segundo la existencia todavía de algo real contra lo que reaccionar de manera tajante

Voz 1170 05:31 el residuos

Voz 1341 05:33 en una derecha española de otro tiempo del clerical ismos fundamentalista que no es propio de ninguna derecha moderna en Europa el obispo de San Sebastián sus demonios y su doctrina pueden tener que ver con la continúa China pero no con los cuerpos de las mujeres españolas de cualquier ideología hoy en la derecha para bien y para mal no manda Dios sino el dinero porque el consumo la información las audiencias tienen en buena parte nombre de mujer para bien no para mal Si no manda Dios sino que manda el dinero esta batalla por la igualdad tiene consecuencias muy claras en nuestra realidad supongo que la cito feminista morado los pechos patéticos de Rajoy de Rivera significa que han aprendido la lección y que buscarán sus conexiones Morales con la nueva sociedad civil espero que la izquierda se plantee también su hundir su diálogo con las emociones civiles porque junto a la igualdad entre hombres y mujeres queda pendiente todavía otro tipo de igualdad las mujeres pobres deberán unir su lucha por la justicia con los hombres pobres frente a las señoras El dinero que también las hay pero ese es otro tema de debate hoy es ocho de marzo y mañana será también ocho de marzo así que un beso Ángels un buen fin de semana y Mi enhorabuena feliz ocho de marzo hizo ocho demás besarse

Voz 5 07:18 hora veinticinco

Voz 6 07:21 You Tube tus mutuo

Voz 7 07:25 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad el motor te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com bueno Sanjay instrucciones perdón puedes repetirlo ponen la número cincuenta y seis déjalo de todo que nos hayamos entenderé Nico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos

Voz 8 07:53 poquitas líneas ICO empieza a creer informo te en tu banco en ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 2 08:05 buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido y ocho mil seiscientos seis ciento diez este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones si se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto es mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldo lazo del fin de semana buenas noches cuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión según

Voz 10 08:42 estas estresado tienes ansiedad tranquila toman si Ahmet porque así Humet contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido Met consulta tu farmacéutico dietista

Voz 11 08:52 sí

Voz 12 08:59 united a la comunidad XXV síguenos en Twitter en arroba hora25

Voz 2 09:13 Catalunya hasta novatada a echando a tres personas me avisan de que el Gobierno ni quiero

Voz 13 09:22 me encontrará la utopía somos porque a mi coche tuve la Berna me impregnó por el mundo de la divinidad menor dentro

Voz 14 09:28 ácida lo si la mente acreditado que Luis El Cabrón

Voz 15 09:31 así

Voz 2 09:32 la otra persona personas Hamás después esto nadie porque Diana era dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser Rosario Juan Messi vía

Voz 15 09:41 es finalmente amanezca será por muchas magníficas muy

Voz 2 09:46 pero corre y nuevos tiempos vamos a escuchar escucharnos servicios informativos

Voz 16 09:54 en este

Voz 17 10:00 pues vas a poder escapar de sus acuerdos que yo soy el tío al que están verse con una luna

Voz 2 10:07 la el mal junto con una cuarta temporada de Negra y Criminal con dos nuevos capítulos Caramés

Voz 18 10:27 es que con Mona León Siminiani negras

Voz 2 10:30 criminal ya disponible en Podium podcast punto com balear

Voz 3 10:37 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escucha para los que intentan averiguar qué es el indie desde hace tiempo

Voz 2 10:45 es es el nombre de la banda que nos acompaña hoy sonrisas sonreír sonríe

Voz 3 10:50 y chinche Cadena Ser punto com en la radio que tú programas

Voz 11 10:58 sí

Voz 20 11:03 y ahora queridos niños Gloria

Voz 2 11:04 bueno de esos lee el poema que le ha dedicado a la

Voz 1341 11:07 el gas de mujeres Grand

Voz 21 11:09 a mí me llama Keita a la que llaman Moisés Illa que es una etiqueta que ella igual no porque eso es el femenino más mujer y hombre a la par per esta Liga lo mismo que para compartir barra Rajoy que plantearon el Gemma dejó eso nos choca hoy vaya después chamán misma ya ahora postureo bar chocolate jeringa Funcas Rajoy no me lo creo nada siempre mala espina

Voz 10 11:45 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 1551 11:51 ahora en General Óptica miramos portó audición

Voz 12 11:54 como si lo has oído bien ahora en General Óptica

Voz 22 11:57 también cuidamos de tu audición pena General Óptica descubre nuestro nuevo servicio de Biología queremos una revisión gratis de lo oído hicieron necesitas podrás aprovechar nuestro dos por uno en Audi foros que leerá el óptica cuidamos de tu mirada

Voz 2 12:10 al Deportivo coche nuevo pues Chelo cochazo nuevo Honda Civic

Voz 23 12:16 Eva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años éste mantenía

Voz 1341 12:20 esto ha puesto extras no

Voz 24 12:22 es nuevo Civic con todo de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito sólo en marzo descuentos adicionales

Voz 25 12:32 toda la gama Cadena SER

Voz 3 12:36 en Hora veinticinco

Voz 0194 12:41 azulón la candidatura de Jordi Sanchez a la Presidencia de la Generalitat no pintaba bien desde el principio CBS ha confirmado que la investidura va a tener que esperar sin el apoyo de la CUP y sobre todo sin el permiso del Supremo para poder salir de la cárcel la investidura de Sanchez es inviable Roger Torrent aplazado el pleno de investidura de momento una fijado nueva fecha porque quiere esperar a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos decida sobre las medidas cautelares que va a solicitar el abogado de Jordi Sanchez contra su orden de prisión Barcelona Pablo

Voz 18 13:09 buenas noches

Voz 26 13:11 buenas noches el president del Parlament asegura que con este gesto está cumpliendo con su promesa de garantizar los derechos políticos de todos los diputados y muy especialmente del candidato

Voz 18 13:20 es hacer una cosa para Pablo te escuchamos Pablo siete escuchamos mal tenemos algún problema

Voz 0194 13:25 con el sonido que nos llega vamos a ver si lo podemos solucionar pero mientras tanto en lo que vamos a hacer es intentar averiguar qué puede pasar a partir del lunes con ese anula

Voz 18 13:33 el recurso de Jordi Sanchez en Europa

Voz 0194 13:35 los Reyes profesor de Derecho Penal Internacional muy buenas noches

Voz 18 13:38 qué tal muy buenas noches qué recorrido puede tener este anunciado esta anunciada demanda de Jordi Sanchez en Europa

Voz 27 13:45 pues sí a Estrasburgo sigue el criterio que ha seguido hasta ahora en toda la historia de El tribunal yo digo un recorrido muy corto por no decir nulo no Estrasburgo sólo y exclusivamente pues me accede a conceder medidas cautelares o a golpes hiciera yo está en peligro de muerte o cuando puede ser torturado sufrir malos tratos o cualquier otro tipo de situación semejante a la tortura es fundamentalmente en situaciones de adicciones en situaciones de de expulsiones porque es en los únicos sitios excepcionalmente ha concedido algún tipo de medida cautelar cuando se pueda producir algún tipo de disgregación familiar muy muy excepcional cuando como dicen ellos en el tribunal se puede producir una violación a un proceso justo no por tanto la conclusión es que la doctrina hasta ahora hasta el día dijo en el año dos mil dieciocho yo lo veo muy muy inviables no es algo que de de de que Imperio

Voz 0194 14:45 a la respuesta del Tribunal porque lo que piden son son cautelares la respuesta rápida del Tribunal lo digo porque como esas se aplazado el precio sine díe

Voz 27 14:54 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene una cosa muy buena que las medidas cautelares normalmente

Voz 18 15:00 no cree veinticuatro cuarenta y ocho horas las contesta

Voz 27 15:02 Dani es decir al amparo del artículo treinta y nueve del Reglamento del Tribunal eso sí a esa absolutamente rápido y la la respuesta al tribunal pero luego hay otra cosa que hasta donde entiendo de cómo está la página aquí en España Estrasburgo

Voz 28 15:17 en siempre que haya un recurso que se pueda

Voz 27 15:20 para en la vía nacional y que ese recurso sea efectivo no lo admitiría porque primero hay que agotar todas las vías posibles en la en la jurisdicción española y supongo que sí lo ha denegado el juez instructor les que era era todavía pendiente el recurso de apelación y posteriormente al recurso ante el Tribunal Constitucional que ese es otro escollo salvo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos entienda que aunque recurrir en apelación al Tribunal Constitucional como no son recursos suspensivos no sería efectivo caso tendrías escollo procesal pero de fondo igual diez mal Príncipe

Voz 18 15:55 la pregunta yo lo veo muy difícil

Voz 27 15:58 es decir imposible

Voz 6 16:00 dudas cuando hemos conocido el anuncio de la demanda

Voz 0194 16:04 a partir de ahí el aplazamiento del pleno queríamos aclarar los muchísimas gracias por habernos ayudado

Voz 18 16:09 a ustedes un saludo hasta luego buenas noches Pablo Tallón estás ahí

Voz 28 16:13 yo estoy aquí a ver si te toco mejor ahora no

Voz 0194 16:16 un poquito mejorable el micrófono del teléfono a ver si conseguimos escucharte bien vamos con con esa esa noticia que no no no nos obligaba a hablar con Manolo yo para que nos Nos contar aquí recorrido puede tener en Europa es ese aplazamiento de momento sine díe del pleno

Voz 28 16:30 si el Torrens asegura que con esta gente está cumpliendo con su promesa de garantizar los derechos políticos de todos los diputados y muy especialmente pues del candidato a la investidura lo contábamos a las ocho estará en la oposición ha defendido Esquerra porque entiende que no hacerlo así podía entorpecer precisamente en la estrategia de defensa de Sánchez en cuanto a Qatar

Voz 27 16:48 ya puesto oficialmente que ha apoyado la decisión

Voz 28 16:50 con con el argumento de que permite desarrollar la estrategia de Estrasburgo pero lo cierto es que esta tarde a algunos de sus pesos pesados dependían en conversaciones fuera de micro lo contrario es decir mantener el pleno para que según ellos ponerle evidencias de la justicia española impide por segunda vez la investidura de un diputado electo que en teoría dicen tiene todos sus derechos políticos impactos de hecho es muy significativo que corren haya tardado tanto en tomar la decisión porque eran casi las nueve de la noche a pesar de que la reunión con sus para Catalunya para tratar el tema acabado poco después de las siete más también es llamativo que después de esta reunión es Artadi Eduard Pujol o los miembros de Cataluña que forman parte de la mesa pues hayan estado encerrados durante aproximadamente hora y media hablando entre ellos viento que hacían en cualquier caso pues esta narración no se puede dar casi por descartado que los de pulmón vayan a convertir nuevamente está aplazamiento en la enésima causa de conflicto

Voz 0194 17:40 es que además hay que añadir que el juez Llarena no ha esperado al lunes no agotado el plazo de cinco días que dio a las partes para que expresaran su criterio ya ha decidido denegar el permiso a Sánchez tenía que decidir entre el derecho del candidato a ser investido como impedir que incurriera en nuevos delitos y ha optado por lo segundo porque el magistrado basa su decisión en un hipotético riesgo de reiteración de te iba Javier Álvarez el magistrado basa su decisión

Voz 0689 18:02 el riesgo de reiteración delictiva al subrayar que los delitos que está investigando se desplegaron precisamente desde actuaciones legislativas y ejecutivas que eran claramente ilegales

Voz 0194 18:11 desatendida de manera flagrante los controles

Voz 0689 18:13 tanto constitucionales como judiciales lo que se hizo dice el juez en una aplicación de una táctica que hoy en día no ha sido excluida sigue respaldando se el juez concluye que aunque cualquier ciudadano tiene el reconocimiento de optar por una investidura democrática y representativa esta facultad no desactiva la obligación del juez de velar porque no se pongan en riesgo otros valores de mayor relevancia el magistrado no ha esperado al lunes pese a que le faltaba los informes de Vox la coincidencia con el fiscales absoluta ya resuelta de forma categórica cualquier posibilidad de salida de prisión del candidato ni libertad ni permiso eventual de salida para la investidura una vez constatada concluye el magistrado la gravedad de la conducta el juez considera que no se han desvanecido los elementos objetivos que configuran ese riesgo de que Sánchez persevera en alcanzar su objetivo siguiendo una estrategia contraria a las

Voz 0194 19:02 de la decisión del juez Llarena era previsible tanto que Carles Puigdemont ha lanzado esta advertencia en una entrevista al Punt Avui antes incluso de que el magistrado confirmara su decisión

Voz 29 19:11 no es un dos lo es un debate en el Código Penal un juez no puede decidir quién es el president de la Generalitat en una democracia lo decide el Parlament que se ha creído señeros la arena condicionar la decisión de un órgano soberano no porque lo digamos los catalanes lo dice la Constitución española de esos pues no

Voz 0194 19:29 bueno en esa misma entrevista es dramatizado la posibilidad de que Cataluña tenga que repetir elecciones no es algo que desee nadie ha dicho pero considera que tampoco sería una tragedia para el Gobierno la solución sigue pasando por la elección de otro candidato sin cuentas pendientes con la Justicia insistía en ello el portavoz Íñigo Méndez de Vigo después del Consejo de Ministros

Voz 0803 19:48 no se puede engañar sucesivamente a los catalanes el Gobierno cree que una persona que está en prisión provisional eh no está en situación de eh ejercer unas funciones que exigen el como es que exige eh en ser presidente de Cataluña eh yo creo que hay que buscar creo que tienen que buscar poco hay que buscar que tienen que buscar que quieren encontrar con una persona que sea capaz de llevarla yo siempre dentro de la legalidad dentro del orden constitucional son obviedades

Voz 0194 20:20 en todo caso aunque el Supremo hubiera permitido a Jordi Sanchez asistir al pleno del lunes seguiría sin tener los apoyos suficientes para garantizar la investidura a la espera de lo que digan sus bases la Cubilla ha dicho que le parece insuficiente la última propuesta que ha recibido de Jones para Catalunya Esquerra y que contempla entre otras cosas la apertura de un proceso constituyente para la hipotética república catalana Pablo los anticapitalistas siguen viendo carencias importantes

Voz 28 20:46 carencias importantes por ejemplo en las políticas de carácter económico y social también carencias en cuanto al llamado proceso constituyente y esto a pesar de que lo recordáis Cataluña Esquerra plantearon en su última oferta pues que este proceso participativo fuera vinculante que el Parlament jugar algún papel que todo terminara en una multi consultas sobre temas esenciales de esta hipotética constitución catalana pues bien a pesar de todo esto los anticapitalistas perciben muy pocas diferencias con el documento que ya estudiaron en su Consejo Político del sábado y además reprochan a sus teóricos socios que este acuerdo de investidura lo enviaron a las veintitrés horas y cincuenta y seis minutos del miércoles es decir cuatro minutos antes de que empezara la huelga feminista a la que la CUP sabias

Voz 2 21:24 todo por lo tanto aunque todo diera un ímprobo

Voz 28 21:27 doble giro de ciento ochenta grados y el martes y el miércoles Jordi Sanchez se pudiera someter a la investidura no saldría del Parlament como president porque los cuatro diputados anticapitalistas se abstendría no quiere esto decir que Cataluña hay Esquerra no hacer nuevas concesiones la investidura va a quedar atascada para siempre no del todo porque las bases de la como decías van a tener la última palabra de momento este fin de semana seguro que no van a revisar su posición y lo más probable es que lo hagan en el Consejo Político que han convocado para el sábado que viene

Voz 0194 21:55 pues veremos qué pasa gracias Pablo

Voz 28 21:57 hasta luego Ángels tenga parada para el análisis

Voz 0194 22:00 sí sí yo no se den una sensación de vivir el día de la marmota perpetuar a la espera bueno de les decía Manor oye que la respuesta del Tribunal de derechos humanos puede ser rápida es decir unos podemos situar en el martes por ejemplo porque es el lunes cuando van a presentar la demanda y entonces bueno tendrán que decidir gen otro candidato

Voz 0378 22:17 cambio sí ahora lo que se hizo cuando el Tribunal Constitucional ese cortocircuito a la candidatura de Puigdemont tendrá que volver a hacer una ronda de de contacto

Voz 18 22:30 si el problema está hoy hoy el juez Llarena en realidad ha hecho un favor a a Torrent June

Voz 0378 22:40 en Cataluña ya Esquerra Republicana de Cataluña porque no tener asegurada la la investidura podía ser o quizá el colofón de de una farsa que ya no sabemos dónde nos va a llevar el problema es que en qué

Voz 1551 22:58 lo saben el mundo Carmen el que hubiera sido mucho peor que hubieran presentado este señor

Voz 18 23:03 para podido presentarlo

Voz 1551 23:06 no voy a Andrés dijo vino sentido hasta luego

Voz 18 23:08 digo para no pero digo para Cataluña para eh

Voz 0378 23:12 Esquerra Republicana hay para Torrent porque le lea eh

Voz 30 23:17 salvado un ridículo les ha salvado del ridículo lo que no es lo que no es un favor

Voz 0378 23:23 es para los propios catalanes que nos no tienen despejada cuál va a ser en el futuro político de Cataluña de la Generalitat y del ciento cincuenta y cinco es decir si se hubiera procedido a a la investidura de Sanchez fallida por lo menos teníamos el horizonte de los dos

Voz 1551 23:43 el reloj en marcha pero es que ahora no lo tenemos

Voz 0378 23:45 los que espero yo pues que lo mismo que puso Remón después de decir que no que no que no que no dieron paso a un lado pues en este caso con con Jordi Sanchez se diga que no que no que no hasta que en el último momento una vez que se haya pronunciado Estrasburgo todo hace pensar que en el sentido de que no se fía al poner eh pues vayan a otro candidato se habla de Turull Se habla de Artadi se habla de Turnbull hasta que inhabilita

Voz 18 24:20 en para luego pasar a verdugo de tul pero bueno pero a Turull Turull si llega a ser investido será un ratito ya lo será un ratito pero por lo menos por lo menos se conseguirían dos cosas

Voz 0378 24:32 una que ya no que ya despeje hemos la incertidumbre hay un gobierno independentista pero hay un Gobierno legítimamente constituido después de las elecciones del del veintiuno de diciembre

Voz 18 24:49 y segundo y ha

Voz 0378 24:51 a ver si nos ponemos ya a trabajar que luego tienen que que regirá otro pero bueno sabremos también con qué programa si hay un candidato con qué programas se presenta porque éste que propusieron a la CUP que no les gusta nada a mí sinceramente me parecía otro engaño para salir del paso y son demasiados engaños

Voz 18 25:14 la gente del candidato

Voz 0194 25:16 investidura habrá que tener en cuenta cómo hace o cómo sigue como su discurso de investidura

Voz 18 25:23 no no no sólo su discurso su programa porque programa va a decir oye me refiero es

Voz 0378 25:30 días que era una broma eso pasa en Libia

Voz 18 25:33 esta Miguel Ángel

Voz 1551 25:35 sí yo creo que esto está llevando a un grado de saturación absoluto y hace mucho creo que ya hay mucha gente que está desconectado porque entiende ya muy mal es decir eh o sea la la incapacidad de están fin demostrada de de que no son no acuerdan en el candidato que no acuerdan el programa que cuando ya parece claro han acordado entonces en los de la CUP ojillos no lo vota entonces bueno todo esto llega un momento que llamar la fatiga en arquitectura

Voz 0194 26:19 de materiales ya

Voz 1551 26:22 está muy fatigado es decir la gente de bueno pero oiga pairs este este asunto que hemos pasado de la fase del fervor y el entusiasmo a una fase de penosa no dónde además todo eso pues se adereza con con pues con este señor hablando de que a quien hay que nombrar no sé qué consejera de Educación con el otro no ella entran los elementos de zafiedad de desconcierto de cansancio a este caballero que yo he visto is ha hecho unas declaraciones no Puigdemont y una dispuesto ahí como poltrona dado tumbado en una butaca de mala manera es decir para hacer declaraciones que vayan a tener un reflejo visual hay que adoptar una postura de cierta dignidad no digo postura física no

Voz 1170 27:31 si no es por ninguna parte siquiera es Juan Carlos I el diputado este de Esquerra Republicana no ha dimitido no salvado a ver si dimite de de una vez silbado ingente así desaparece de la escena pública sino que lo expulse a ese actores

Voz 0194 27:47 es el que ha hecho para que para que los oyentes lo sepan en unas conversaciones intervenidas el habla de cómo tenían que elegir a la consellera de Educación igual que él prefería elegirla por sus atributos físico

Voz 18 27:57 pues lo vamos a notar que no lo dices porque es que es

Voz 0194 28:01 bueno detuvieron par de tetas la que tuviera

Voz 18 28:04 las más gordas a esa es el exacto es decir eso si lo hubiera dicho seguramente otro estaríamos armando una pseudo guerra civil para ver si si si él expulsamos ya de la de la política no veo la diferencia debería ser expulsado radicalmente de la vida pública dos yo estando de acuerdo más numeroso en el fondo de lo que

Voz 1170 28:23 es decir en que la solución no están dice no es tan difícil

Voz 18 28:29 es es porque no se quiere tomar una decisión claros en la solución no es por tanto hay que deducir que no se quiere tomar unas y no tan que no es tan fácil porque la como uno

Voz 0378 28:39 aceptar cualquier cosa esto

Voz 18 28:43 hable que siguen así el

Voz 0378 28:46 está bien no tiene ningún problema para hay hay

Voz 18 28:49 la solución juez Llarena no tiene nada que ver

Voz 0378 28:51 porque en contra de lo que dice pues sí tiene que ver con el Código Penal

Voz 18 28:55 pero pero no no no es que tenga que ver a la democracia tiene que ver con el código Penal aquí si te saltas el Código Penal te la democracia pero bueno dicho esto hay una serie de ahí hay una salida a mí me puede gustar más o menos a la gente no puede gustar más o menos pero es una salida plenamente legal plenamente legítima y podría tomar una decisión y además generaría unos consensos yo creo que amplios en el en el bando independentista por lo tanto la solución ahí por qué se propone a Sanchez básicamente porque no sé

Voz 1170 29:23 quiere todavía de llegar a una solución están todavía de la estrategia de sé si seguimos creando tensión seguimos manteniendo el discurso seguimos manteniendo el el marco de reivindicación de de somos las víctimas de un Estado español opresivo absolutamente fuera de ETA esta es la idea de llevarlo Estrasburgo cuando sabes que estarás por no va a tener ninguna ninguno el evento de decidir ni siquiera ha agotado las vías nacionales es decir es todo un juego que yo creo que ya es un juego demasiado infantil para que sigamos reiterando permanentemente el el elemento el problema es que han pasado cuatro meses ya de las elecciones no hay realmente Ny cuanto

Voz 1551 30:05 Messi

Voz 18 30:08 no es decir de enero febrero no vamos a cumplir el tercer mes dos meses un esta vez sí sí sí me me dices vamos yo casi diría ella cuatro años porque sí sí parece esto no es una eternidad

Voz 1170 30:22 no no hay ninguna solución porque realmente yo creo que ahora mismo el el el independentismo en Cataluña vive mejor en esta situación que optando por una vía ir generar un gobierno le tienen miedo realmente a que un candidato tendrá que exponer un programa someter ese programa al escrutinio seguramente

Voz 0194 30:42 de todas formas hablabas de los dos meses y medio desde las elecciones que es verdad que se nos ha hecho una eternidad pero cuantos meses hace del ciento cincuenta y cinco de la aplicación del cinco al treinta y cinco otro claro y el ciento cincuenta y cinco seguirá en vigor hasta que no hay hongos

Voz 18 30:54 pues sí me pero sólo son sólo un segundo aunque sea en las últimas elecciones en Cataluña las ganó un partido yo creo que no no puede desaparecer ese partido yo creo que ya ha pasado tiempo suficiente

Voz 1170 31:06 eh es siendo plenamente conscientes de que no tienes ninguna mayoría y que si te somete es el primero que el presidente del Parlamento donde tiene que aceptar la la candidatura pero sabiendo que lo vas a perder yo creo que ya quien ha ganado las elecciones y quién

Voz 18 31:20 ha ganado por por un margen suficiente de las selecciones debería dar un paso adelante por lo menos un paso

Voz 1170 31:27 que que que moviera la situación y que

Voz 18 31:29 generará unas ciertas expectativas de solución

Voz 1551 31:31 Juan Carlos yo tampoco me lo sabe diciendo antes Carmen tampoco tampoco pueden hacer mucho el partido sí las naciones Ciudadanos porque no puedo hacer mucho porque estamos con el papel que juega el presidente del Parlament es el mismo que en respecto a Cataluña es el mismo que juega el Rey respecto al conjunto de España entonces ya lo vimos es decir aquí el que tiene que dar el encargo a alguien de que vaya a la sesión de investidura es en nuestro caso general era el Rey y aquí es el presidente del Parlament es el el iniciativa ingle de dar el encargo a alguien es de del señor Torres

Voz 18 32:19 pero tienes toda la razón pero tú sí que tienes una una una posibilidad tú puedes forzar que el presidente del Parlament lo tome en consideración esos esos ya sería un elemento suficiente para mover

Voz 0378 32:30 cuando Pedro Sánchez se propuso al Rey para para ser investido no contaba con los apoyos pero le dijo por lo menos se ponen

Voz 0194 32:40 Marisa al retiro verdad sino tampoco me sirve porque Torrent sabía también que Jordi Sanchez no contaba con los alrededores es decir la excusa de no hay no hay otro candidato claro a propuestas Jordi Sanchez sabía perfectamente

Voz 18 32:52 verdad que la cumple dijo que no la pondría a eso

Voz 0378 32:54 me refería el Rey sabiendo que no que no tenía los apoyos suficientes le le propuso para intentar poner el yo dudo que Torrent

Voz 31 33:05 vaya es fiel pero pero si no sale a decir que no

Voz 0378 33:08 sí veo otra vez a otra posibilidad que creo que está en manos de de Ciudadanos por lo menos un moverla que es presentar alguna proposición no de ley alguna declaración en el Parlament para que el Parlament vote la constatación de que el el el caso que hubo en Madrid cuando el tamayazo que que Esperanza Aguirre se negó a pero a presentarse en lo que se hizo una consulta al Consejo de Estado fue a votarla la consideración de que no de que era imposible que hubiera un candidato y entonces Consejo de Estado consideró que con eso con esa votación eh se ponía en marcha

Voz 0194 33:56 de los dos meses y a lo mejor con en el reloj

Voz 0378 33:59 los dos meses pues Torrent pues se cuidaban mucho más el el andar aplazando plenos convocando ya aplazando nueva ronda porque sabe que tiene un tiempo limitado

Voz 18 34:09 no hay por lo que no sea una situación ahora en una situación que por mucho que diga pues

Voz 0378 34:13 de Mon no interesa a nadie ir a elecciones en estos momentos a nadie yo creo que los independentistas no están cómodos en esta situación en estas situaciones tan cómodos cuatro pero la mayoría les gustaría

Voz 18 34:29 en esta situación quién está más cómodos Puigdemont pues el Mona eso pues a cuatro

Voz 0378 34:35 ni siquiera todos los que apoyan a pues de Montse

Voz 18 34:38 no los cuatro más más cercanos pero todos los demás soplido si todo lo sí pero pero no están a gusto eh a pero disgusto

Voz 31 34:45 haría IATA les gusta ayudarme a alguien yo entiendo lo que alguien

Voz 0378 34:48 es pasara página por lo que no se atreven esa

Voz 18 34:51 pues ahí pero claro pero es que hay veces que para que la página de libros se mueva coges turco la manita lo paso Si no te atreves ni siquiera pasar una

Voz 6 35:00 con un libro

Voz 18 35:02 es verdaderamente noruegos otros cuarenta que no sirve para

Voz 0194 35:05 seis que a estas alturas a las nueve de la noche hemos bueno hemos emitió una entrevista que grabamos el martes pasado con Santi Vila ha sacado el libro que se llama de héroes y traidores precisamente va de eso no hay sobre todo de esas horas de esa noche en la que parecía no parecía había decidido convocar elecciones y que luego os echo se echó para atrás porque peso el calificativo de traidor a pesar de que ellos insisten también en la falta de garantías por parte del Gobierno sobre la retirada uno de los ciento cincuenta y cinco en el hecho de la traición vosotros pensáis que a estas alturas ya con todo lo que hemos pasado con todo lo que hemos vivido si Esquerra Republicana diera un golpe sobre la mesa hay dijera Se acabó se vamos a vamos a cargo esto

Voz 18 35:44 pensáis que serían considerados traidores no ahora no ahora sí pero pero pero lo que pasa es que todavía no se atreven a decirle a pulso Remón pero que para para que no les llamen traidores

Voz 31 35:57 esas cosas es entonces no antes sociedad todavía tiene que yo creo que cada

Voz 0378 36:03 más minoritario cada vez más minoritario porque yo creo que una parte muy importante de la sociedad catalana quiere que les dejen en paz ya de esto

Voz 1551 36:13 lo que es dejarme que de esa línea los los empresarios de expresión alemana ha sido pionero porque la empresa de Bill bueno pero oiga me sáquennos de este fango sea así no se puede Díez y esta gente porque he dicho eso porque no se presenta a hacer otras cosas sí porque eh pues esa situación un poco flotante que tiene que tienen personas de otra nacionalidad de otro país y de otra lengua que en en en al pero en esta no yo

Voz 18 36:54 precisamente su dificultades Pérez

Voz 1551 36:58 pero pero yo creo que estos han hecho pioneros pero que ese tipo de pronunciamientos puede ente

Voz 18 37:06 a cundir en casa lo lo dicen muchos en lo que no se atreven a decirlo en público si se quiere que todas

Voz 0194 37:14 las fuerzas independentistas van a Esquerra Republicana de Catalunya tiene osea ven el horizonte la posibilidad de unas elecciones es decir que están están actuando también ya no sólo para que les llamen traidores o no sino porque están pensando ya en clave electoral qué pasará si hay elecciones

Voz 0378 37:28 no pero yo creo que eso Sol con miedo o no yo creo que Esquerra con el número uno pues tengo claro lo que no quieren por eso yo creo que al final se buscará un candidato que que pueda ser investido aunque sea toro y cuando digo aunque saturó no porque sea sino porque es uno

Voz 18 37:47 el que está imputado están Liberto

Voz 0378 37:49 la bajo fianza ya en el momento en el que el de él en causen oficialmente o incluso cuando se produzca una sentencia que están en el Supremo tampoco tarda tantísimo en ser una sentencia firme pues lo más seguros que sea inhabilitado si siguen adelante los cargos

Voz 1170 38:09 pero lo curioso es que si fuera Turull sería una nueva demostración de debilidad por parte de Esquerra y además es Illes la han separado diez mil votos de Junts per Cataluña y está en posición de de llegar al Gobierno y de articular el espectro político del mismo no lo hace pero es relojes

Voz 0378 38:30 que no se puede entender de Esquerra ni nadie se lo esperaba es que los catalanes primarán a una persona que había huido de la Justicia para no afrontar las responsabilidades de lo que había hecho a una persona que se ha ido a la cárcel por ser consecuente con lo

Voz 18 38:48 lo has hecho sí pero soy soy presidente

Voz 0378 38:51 fuera el presidente pero lo que yo no entiendo es que

Voz 18 38:53 es un partido como Esquerra una traición con peso

Voz 6 38:56 con con gente no no no bobos

Voz 1170 39:00 de forma de gente bien esté completamente paralizada entre el miedo y el terror no lo con

Voz 18 39:05 cómo entender sinceramente y bueno pues a lo mejor porque tienen ese horizonte electoral no no

Voz 1170 39:11 hoy a él en el último CEO resulta que ellos esa estrategia perjudicaba a Catalunya que pasó la factura

Voz 1551 39:20 así es que yo veo que tal como sean sea si si este asunto hubiera sido fruto del acuerdo quiero decir tú a Bruselas yo a Estremera porque era la que sube a Boston California pues eso entonces pero dentro de un acuerdo sea porque porque la República está que vamos a avanzar necesita de una antena internacional y tú eres la persona adecuada y tú ahí ibas a movilizar a la comunidad internacional en favor nuestro y tú te vas a Estremera porque porque ahí se puede hacer una labor larga

Voz 31 40:00 en el interior muy gordo muy acuerdo no fue pero no hubo acuerdo ninguno es que elija Estremera

Voz 6 40:08 pero luego es no pero lo que quiero decir es

Voz 1551 40:11 qué es el hecho de que no fuera de acuerdo sino que fuera porque cada uno sálvese quién pueda porque eso es lo que pasó entonces claro eso quita toda autoridad moral a este señor usted usted has salido pitando y eso no sea orgánica eso no sea articulado de una manera no se ha convenido de una manera formal entre todos ellos no no yo me voy porque porque porque me van a echar el lazo yo me marcho hombre esto no es no le ha dado usted mucha fuerza moral para después decir que está usted aquí

Voz 6 40:48 como el general De Gaulle en Long dañado añado a esto que Carles Puigdemont no ha llamado en ningún momento

Voz 0194 40:54 a los familiares de los encarcelados llamado en ningún momento a lo mejor de John por ejemplo

Voz 2 40:59 hora veinticinco

Voz 6 41:02 pues sepa darle toda la boda de verte vestido como un pin

Voz 32 41:05 ha subido el carruaje después

Voz 33 41:07 incluso de aceptar que ese sirvan maquis hora maquis en vez de jamón de Jabugo Le dice es que en lugar de tirantes tu deber es más con cinturón a lo que ella responde

Voz 2 41:16 porque me tienes que marcar el día más especial de mi vida tapa preguntados si ser padre compensa con diecisiete millones de euros el diecinueve de marzo extra Día del padre de la ONCE compensa

Voz 7 41:31 mínimo un une Sanjay destrucción el perderán puedes repetirlo con Sanjay la número cincuenta Isaías deja de todo que nos hayamos entenderé Nico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos

Voz 8 41:44 poquitas líneas ICO empiezo a creer informa te en tu banco en ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 34 42:00 en la Comunidad veinticinco opina

Voz 2 42:03 a través del whatsapp del programa en el seis tres ocho setenta y siete y cuarenta y siete cuarenta y tres

Voz 35 42:10 a quién hablar por hablar no hay fronteras para la conversación Pedro Llamas desde California

Voz 36 42:18 yo ya hace tiempo que vengo pensando en un proyecto un proyecto que lo que pretende precisamente es dar visibilidad a cualquier persona que tenga talento

Voz 35 42:28 nuestros oyentes nos cuenten sus historias desde cualquier rincón del mundo

Voz 36 42:33 la idea es estoy por montar una página web donde nosotros básicamente lo que queremos es el altavoz de toda esa gente que está empezando o que simplemente lo tiene como hobby y es ahí donde vierte todos sus sentimientos hablar

Voz 2 42:49 por hablar unidos por el hilo de la radio desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena Berlín Cadena Ser

Voz 37 43:02 ya sabéis que todos los sábados por la mañana de seis a siete de la mañana Ser aventureros don José Luis

Voz 2 43:07 no son ahora no sonora pero bueno ahí estamos es verdad Chema tú secciones

Voz 38 43:11 no sección novedad este para esta semana sección nueva no la verdad espero para cada semana diseccionó una cada semana Ángel creo es decir una tontería no yo para los viernes por la noche emocionado no duermo pensando en Camboya no

Voz 37 43:22 Ser aventureros todos los ojos la mañana de seis a siete de la mañana hay tenemos un tío en Corea

Voz 39 43:27 no nos podemos relajar a los que estoy haciendo es colega

Voz 28 43:33 dada de seis a siete de la mañana a ser aventurero

Voz 2 43:35 en Ser aventureros los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias José Antonio Ponseti síguenos también en Ser aventureros punto es para mí la radio también eh porque las partes

Voz 40 43:51 sí por las noches es que es algo que me que me acompaña constantemente no salgo el trabajo y en el coche no puedo no poner la radio no al acostarme me pasa lo mismo no sea aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque está un poco más desconectado y bueno que tengas el móvil la radio siempre está ahí no supe Sucre acompaña el valor de la RAE

Voz 2 44:11 en su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial

Voz 21 44:18 gran apagón tercera

Voz 2 44:20 su última temporada el podcast de

Voz 21 44:22 Podium acumula ya casi cuatro millones de reproducción

Voz 30 44:26 qué ganas me encanta el gran apagón bueno pues escucharía

Voz 2 44:30 cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com salvo al gran

Voz 18 44:35 para o futuro

Voz 3 44:40 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchas para los que quieren disfrutar de un paisaje blanco inmenso hoy Gallego la nieve ha continuado nevando y va a continuar nevando pistas Blancas Cadena Ser punto com la radio que tu programa

Voz 11 45:00 sí

Voz 2 45:05 qué deportivo coche nuevo foro Chelo cochazo nuevo Honda Civic

Voz 23 45:09 Eva lo último en tecnología motor turbo hoy cinco años este

Voz 7 45:12 detenimiento sutilezas puesto extras no

Voz 24 45:15 extrañas nuevo Civic con de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito sólo en marzo descuentos adicionales

Voz 25 45:24 toda la gama veinticinco Katrina

Voz 2 45:29 se Ángels Barceló con Carmen del Riego con Juan Carlos Jiménez y con Miguel Ángel Aguilar

Voz 0194 45:39 aquí se suma también la tertulia hasta ahora Unai Sordo secretario general de Comisiones Obreras muy buenas noches hola buenas noches vamos a hacer un recorrido primero por el día después de ese ocho de marzo la marea violeta ayer inundó las calles de las principales ciudades del país enviado el discurso de aquellos que se posicionaron en contra de la convocatoria incluso algunos de los más escépticos abrazan hoy la causa feminista como silo hubieran hecho toda la vida para empezar el Gobierno y el PP que de atacar la convocatoria de huelga tildando da de elitista bueno pasa hoy a defender que las reclamaciones de las mujeres son justas y que es una buena noticia que tantas mujeres y hombres salieran ayer a la calle Sonia Sánchez buenas noches sí buenas

Voz 1916 46:15 noches apreciamos la verdad un cambio clarísimo en el discurso del PP del Gobierno tanto en el tono como en el contenido recordaréis que hace tan sólo quince días el PP envió a sus cargos un argumentario fijando la posición del partido sobre la huelga un texto que decía que la protesta era elitista irresponsable que buscaba enfrentará a hombres y mujeres e incluso que pretendía romper el modelo de civilización occidental pues hoy ni rastro de ese tipo de argumentos tras las manifestaciones multitudinarias al Gobierno le parece una buena noticia es literal la protesta creen en la Moncloa que refuerza lo que ya está haciendo Mariano Rajoy en la lucha por la igualdad

Voz 0803 46:47 estamos satisfechos vamos a continuar viendo ahora el respaldo y la sensibilización que existe pero este Gobierno la igualdad es una de sus prioridades cree en ella participan ella insisto lo ha demostrado con hechos

Voz 1916 47:01 recordaréis también Angels la entrevista que hizo Pepa Bueno aquí en la SER a la ministra Dolors Montserrat en la que huya del terminó feminismo por considerarlo una etiqueta de izquierdas ya anoche aquí en este

Voz 0194 47:12 programa Andrea Levy se declaraba feminista

Voz 1916 47:14 hoy lo hacía alguien al que seguramente muy pocos esperaban ver bajo esa etiqueta Rafael Hernando

Voz 2 47:20 considera feminista usted bueno desde el punto de vista de que feminista es una persona preocupada por las mujeres sí soy feminista

Voz 18 47:26 así que da la impresión de que las protestas de ayer al lograr

Voz 1916 47:29 lo cambiar algunos pensamientos o al menos han hecho que algunos salgan del armario del feminismo la ola del ocho m parece potente años

Voz 0194 47:36 a que ha sido Alberto Núñez Feijóo el que ha hablado con más claridad dentro del Partido Popular reconoce que el Gobierno se ha equivocado incluso ha ofendido a las mujeres dice con sus ataques a la huelga del ocho de marzo

Voz 1551 47:45 a pensar que esto ha sido la manifestación política

Voz 41 47:48 la opinión es una falta de respeto hacia a las mujeres que con distintas ideologías distintos pensamientos pues nos han dicho que todavía no considero la igualdad que la conciliación no solamente es una política sino que es una actitud Ike los hombres que lo podemos pensar que esto es una manifestación política esto sería un grave error

Voz 0194 48:13 es importante también el giro argumental de Cristina Cifuentes primero apostó por una huelga a la japonesa luego lo negó hoy ahora abraza la causa feminista como pocos políticos del PP han hecho hoy

Voz 42 48:23 alguien tiene que explicar a mi lo que significa las dificultades por ser mujer lo que significa la brecha salarial o personifica la discriminación lo que significan las dificultades o y por tanto insisto yo apoyo al cien por cien al cien por cien todos las reivindicaciones de las mujeres en dos Wall daba pidiendo que esa igualdad que existen las once igualdad real es nudo a día yendo cosa Taro con la brecha salarial viendo que saben con las discriminaciones lo comparto al cien por cien

Voz 0194 48:53 mención aparte merece también Ciudadanos Albert Rivera anunció que su partido no apoyaba la huelga al considerar la anticapitalista pero hoy ya lo ve de otra manera y se presenta como abanderado del feminismo

Voz 0040 49:03 creo que lo que ayer demostró esta manifestación esta movilización es que el movimiento el feminismo no es sólo una causa de una ideología y todo no sólo una causa sólo de las mujeres había también muchos hombres también apoyamos que sacados así que ahora nos toca hacer política para poner ya la linda digamos a esa movilización ahora sería muy bueno que los Presupuestos General del Estado llevaran más permisos de paternidad y apoyo a esa educación infantil

Voz 0194 49:27 bueno claro que éstas son declaraciones políticas pero ahora habrá que pasar a la acción María buenas noches buenas noches Ángels ayer decenas de miles de mujeres echaron a la calle en todas las ciudades de nuestro país para exigir el fin del machismo en nuestra sociedad y obtener de una vez por todas la igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos laboral el doméstico el social en definitiva en nuestro día a día las manifestaciones fueron el colofón a la primera huelga feminista de nuestro país ya en las semanas previas a este ocho de marzo se estaba hablando mucho

Voz 18 49:54 algo de lo que iba a ser este día pero

Voz 0194 49:57 lo cuando ha empezado todo este movimiento como se ha llegado a conseguir esta moda

Voz 18 50:00 licitación pues esto no surge de repente la mecha prendió en dos mil catorce con el tren de la libertad cuatro años antes fue por decirlo de alguna manera nuestro particular movimiento mito uno las españolas se plantaron contra la reforma del aborto de Gallardón la frenaron el ministro tuvo que dimitir a ese tren ya se subieron muchísimas chicas jóvenes que es lo que estamos viendo ahora en las manifestaciones veníamos de una etapa con el Gobierno de Zapatero de grandes avances sociales ilegales para las mujeres hay que recordar la Ley integral contra la violencia de género la ley de Igualdad incluso la ley del matrimonio solitario llegó el PP empezó a recortar no sólo en lo ideológico también en lo económico en sectores que afectan muchísimo a las mujeres muy feminista la educación la sanidad la dependencia metió la tijera también en violencia de género y ahí tenemos otro hito la manifestación de la plataforma siete ene en dos mil quince en noviembre en Info masiva impidió en aquel entonces que la violencia de género fuera una cuestión de Estado el malestar fue creciendo las protestas de las mujeres fueron creciendo y hace un año el ocho de marzo ya desbordaron todas las previsiones no sorprendió a todo manifestó sí sí sí ir recientemente hace unos meses vimos las protestas espontáneas de las jóvenes contra lo que estaba pasando con la víctima del juicio de la manada se la cuestionó la espió su vida privada será desprestigio por unas fotos que había colgado en Instagram

Voz 0194 51:24 el papel de las redes sociales es crucial

Voz 18 51:26 la la movilización de las chicas jóvenes son muy activas en Twitter y ahí expresan su tolerancia cero al machismo es sorprendente este relevo generacional que estamos viendo en el feminismo antes decíamos no es que no hay chicas jóvenes Herrera

Voz 0194 51:41 tan ayer estaba llena y ahí les chicas jóvenes pero hay

Voz 18 51:44 estaban las jóvenes y las madres incluso

Voz 0194 51:47 la te diría yo sí pero por qué porque

Voz 18 51:49 ven que sus hijas algunas de ellas muy cualificada así muy preparados pues tienen o no tienen trabajo o lo tiene muy precario con un sueldo que no les da para para emanciparse y todo esto ayer explotó