Hora 25 (09/03/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 claro que es un planteamiento de carácter político que no quiere decir que sea partidista el que haya pensado que esto era algo que están pergeñando no sé qué partidos es que no se entera de la misa la media primero por esto es un eso sido una respuesta internacional que no una huelga internacional que esas otra no ha habido una huelga general internacional punto número uno pero si una respuesta y una propuesta de movilización de carácter internacional y no hay ningún partido no hay nadie capaz de vertebrar este tipo de respuestas que son auténticas mareas sociales que tienen mucho que ver con formas de socialización de reconocimiento colectivo mutuo que hay en la sociedades del siglo XXI y el que no voy a eso en mi opinión no se está enterando de por dónde van los tíos

Voz 0194 00:37 abro habrá la tertulia de porque me quedan más cosas preguntarle pero como le preguntaba Unai Sordo por el giro argumental del Gobierno y como Tite había impactado Miguel Ángel a la declaración de feminista por parte de de Rafael Hernando te pregunto por este giro este del Gobierno está modulación en su discurso suscrito lo que somos muy crueles con Rafael Hernando

Voz 1551 00:58 que tú sabes lo que tiene que ser ejercer esa posición de portavoz del grupo parlamentario popular es decir de grupo que es el soporte del Gobierno hubiese el soporte parlamentario del Gobierno que tienes que andar pues en fin a la que salta no es que las declaraciones de últimamente no con motivo pues no sé de de estos casos de corrupción que afloran por todas partes es un tías desvía

Voz 2 01:33 dado sobre uno de los asuntos de esto es más calidez es dijo yo yo es que soy de Almería de Almería bueno pues realmente

Voz 1551 01:45 es un fin se acaban los adjetivos para ponderar la las capacidades de Rafael Hernando hizo capacidad de de bueno donde detrás mutar se de adaptarse o de dar por buena o de convalidar pues cualquiera de de los desaciertos que quiera de los miembros del Ejecutivo o del grupo a este asunto de miren yo creo que son bastante de acuerdo con lo que ha dicho no es decir también Carmen no en fin todos que la lectura no que leer leer él le la situación lo que está pasando qué está pasando a la vista de todos pero es que hay gente que no está como cielos capaz de de de leer cosas muy elemental es muy visibles que que

Voz 2 02:43 no de una manera muy muy discutida con una visibilidad pues no lo ven no han estado negando y eso que se les venía encima

Voz 0194 02:54 hasta el menú déjame déjame que escuchemos sacaran porque haces hablado Carmen Carmen no había hablado todavía de la huelga de elaboren alguna algún tenerle adiós

Voz 3 03:03 el pasillo justamente en el inicio

Voz 0194 03:06 Carmen sobre todo por este este giro del gobierno

Voz 0378 03:08 yo hoy he sentido no sé si sonrojo vergüenza ajena que no sólo ya estábamos en el Consejo de Ministros y nos mirábamos según iba hablando el ministro portavoz que resulta tan poco creíble cualquiera de las cosas que decía hoy después de las cosas que les hemos oído decir no es que hoy hayan visto la luz o que hayan estado equivocados las dos semanas anteriores es que la ley de igualdad no lo aprobaron esas tuvieron porque no estaban de acuerdo con con las listas es la paridad en las listas electorales con con la paridad en las empresas etc etc es que todavía niegan la importancia de las cuotas y las cuotas en política han tenido muchísimo importancia muchísimo efecto para la participación política de las mujeres entonces ya estoy de acuerdo con un hay es una cosa política pero no partidista e si y me permites el quería hacer una pregunta por supuesto y ahora que porque no se puede quedar todo en lo de ayer ahora qué qué vais a hacer se lo preguntaré a los partidos o al Gobierno pero como sindicato de ahora qué

Voz 1 04:24 a nosotros lo que queremos es impulsar en los marcos sería algo que no es que florezcan demasiado bien con el con el Gobierno queremos impulsar medidas en materia legislativa que favorezcan por ejemplo el desarrollo de planes de igualdad en las empresas sabéis que la actual legislación la obligatoriedad de tener planes de igualdad en las empresas sólo es para las que tienen más de doscientas cincuenta trabajadoras o trabajadores yo creo sería bueno bajar ese umbral tendríamos que buscar también actuaciones que favorezcan aquellos elementos que están generando la discriminación a la desigualdad allí donde nosotros actuamos luego hay otras muchos factores de la de la legislación posible no por ejemplo todo lo que tiene que ver con la contratación es decir España hay que atacar las causas de la contratación precaria sistemática que no afectas todas las mujeres pero que tienen un sesgo de género muy evidente no en la contratación temporal pero sobre todo la contratación a tiempo al tiempo a tiempo parcial no yo creo que el desarrollo de los servicios públicos la atención a la dependencia atención a la infancia son absolutamente determinantes para facilitar las trayectorias profesionales de las mujeres porque sigue habiendo un déficit cultural a la hora de asumir las las tareas de cuidados de trabajo doméstico claro esto hay que superarlo de de muchas maneras ahí tienes trasciende a lo que puede hacer estrictamente un sindicato no es decir hay determinadas cuestiones y luego hay que intervenir me preguntas por el Partido Popular antes pero claro me dejaba ciudadano porque no me ha dado

Voz 1170 05:52 claro es que las

Voz 1 05:54 lucha por la igualdad de género eh requiere de una acción desde lo público ha puesto el ejemplo de las cuotas pero podría haber mucho más es que sin una actuación que condicione la el la economía que condiciona el mercado es muy difícil decir que hace una política feminista es que aunque éstos ahora se quiera o a Soir biológicamente es que es muy difícil ser feminista es una posición liberal o neoliberal porque ser feminista implica actuar desde lo público desde lo social para favorecer para para favorecer la igualdad no es difícil hacer eso compatible con un concepto más o menos liberal lista de cómo tiene que organizarse la economía la empresa Almería dado de trabajo este tipo de Juan Serra

Voz 1170 06:35 bueno habría que discutirlo mucho es decir que claro que hay una visión liberal del feminismo y hay un libre un feminismo liberal y por supuesto que es posible desde una visión liberal ser feminista de ser profundamente feminista el Partido Popular puede adoptar determinados discursos y discursos cada dos discursos que tienen que engarzar con algo que ahora temen y eso Hernando es un experto en estas materias pero ha habido presidentes de comunidad autónoma por el Partido Popular ha habido presidentas del Congreso ha habido presidentes del Senado ha habido vicepresidentas de ministras de Defensa ministras de Asuntos Exteriores ministra de Economía es decir a los actos hay una cierta diferenciación entre los que son los discursos que claro que tienen que ver en un marco de eso estoy completamente de acuerdo claro que tiene una visión política que tienen una visión ideológica es decir la posición ante el aborto o estás a favor cuesta son contra ella eso es una posición ideológica por supuesto y eso condiciona en gran medida una de las el de las concepciones básicas de lo que es el feminismo el Partido Popular pero es una concepción irá como tal tiene que ser yo suelo aumenten para que no te un un una cierta idea una cierta pregunta decía antes hacer elementos que se puedan concretar políticas que se puedan concretar desde el ámbito de un sindicato hay hay otros cánticos las medidas reales de de reparto de las tareas domésticas por ejemplo cómo se pueden hacer yo no no osea a mi me parece que es un elemento son las saca de la educación dentro de tres o de de treinta años puede cambiar yo no lo sé hemos un colegio los niños y den jugando al fútbol Si hay un niño que no le gusta el fútbol les gusta bailarlo días que no era otro

Voz 0194 08:30 día teníamos aquí a una profesora que hicimos una una mesa de mujeres el día antes el día siete de marzo una mesa de mujeres anónimas contándonos sus vivencias y había una profesora que decía que los patios de los colegios siguen siendo patios en el que se fomentan los ríos siguen siendo absolutos

Voz 1170 08:44 en temas que usted en el sentido de una estoy con una de Borrell

Voz 0194 08:46 ponerlas decía Juan Carlos

Voz 1 08:48 hombre evidentemente la al radio actuación dos sindicato es limitado porque

Voz 4 08:53 a aunque limitado sin duda

Voz 1 08:55 pero vamos a ver por ejemplo

Voz 4 08:58 que no es cuidadas

Voz 1 09:00 trabajos domésticos y tienen que ver entre otras cosas con las distribuciones de los tiempos de trabajo con cómo se organizan las jornadas en los tiempos de trabajo y las jornadas son jornadas ininterrumpidas o jornadas partidas con lo cual los trabajos normalmente más vinculados a puestos masculinos están a lo largo de todo el día trabajando por ejemplo esto se paga a través de pluses de disponibilidad bueno esto son pautas que se pueden modificar reordenando los tiempos de trabajo claro el sindicato el convenio colectivo el plan de igualdad no puede decirle al trabajador que luego su casa estos escapa a nuestras pero sí se puede ordenar la vida laboral si se puede organizar mejor dicho la vida laboral la vida en las empresas de una manera que sea más proactiva a la hora de favorecer que se puedan convertir en los cuidados los trabajos domésticos por tanto claro que desde el ámbito sindical Se puede ámbito sindical empresarial es decir claro que se pueden modificar pautas porque en general la distribución del tiempo de trabajo en el trabajo clásico en España ha estado muy vinculada a los roles masculinos es decir de empezará a las nueve de la mañana y termina a las ocho de la tarde porque separaban dos horas y media para comer en ese esquema disolución de tiempo de trabajo la conciliación entre la vida profesional

Voz 5 10:19 la personal es más es más complicada déjeme que me quedan cuatro minutos quiero preguntarle por otro tema porque esta tarde se ha firmado el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos para la subida salarial de los empleados públicos en los detalles uno cuenta Rafa Bernardo

Voz 1762 10:33 subida salarial mínima según el acuerdo será de un seis coma uno por ciento en tres años unos setenta y cinco por ciento este dos con veinticinco por ciento que viene y dos por ciento en dos mil veinte pero si la economía crece más del dos y medio por ciento en los próximos dos años hice cumple el objetivo de déficit los empleados públicos podrían llegar a ganar hasta un ocho con ocho por ciento En total para el ministro un ejemplo a seguir para los sindicatos un primer paso lo escuchamos a Cristóbal Montoro y a los representantes de Comisiones UGT y CSIF

Voz 1 11:00 así que ahora el sector privado debería tomar

Voz 6 11:02 buena nota de lo que estamos haciendo en la tarde de hoy aquí precisamente cuando todavía está pendiente el cierre esa negociación colectiva nuestras empresas privadas

Voz 7 11:14 el de hoy es un paso que no suponen una ley de punto final

Voz 8 11:18 para la deuda salarial el acuerdo que firmamos hoy repara parcialmente ese esfuerzo y ese compromiso de los empleados públicos en nuestro país un acuerdo salarial que nunca será suficiente pero blindados el poder adquisitivo y empezamos a recuperar parte de lo perdido

Voz 1762 11:35 el acuerdo contempla además creación de empleo público este año abre la puerta a negociar de nuevo en cada administración cuestiones como la jornada a la retribución durante las bajas algo que abre la puerta a recuperar las treinta y cinco horas y el cien por cien del salario en caso de incapacidad temporal mejora también los mecanismos de flexibilidad horaria para la

Voz 0194 11:51 conciliación se queda a medias este acuerdo esperaban más

Voz 1 11:56 es un buen acuerdo evidentemente que no satisface todas nuestras reivindicaciones porque es más lo que se ha perdido a lo largo de las medidas que desde dos mil diez se tomaron en la función pública pero es un buen acuerdo porque recupera una parte de los salarios porque sirve para consolidar empleo para por fin garantizar que se van a mejorar las tasas de reposición reducir la eventualidad en la administración pública y creo que esto va a repercutir en una mejora del servicio público y por otro lado porque recupera la negociación colectiva que como sabéis últimamente esta práctica ante seccionada por la legislación básica ha estado que evitaba que las comunidades autónomas son las entidades locales en otras se pudiera desarrollar una negociación colectiva real Se recupera una parte de esa negociación colectiva que creo que nos va a permitir reducir jornadas Lou a su vez incidirá en volver a estabilizar en las otras administraciones el empleo y mejorar la calidad del servicio público

Voz 0194 12:49 yo creo que después de la subida del salario mínimo

Voz 1 12:51 profesional eh creo que son dos puntos importantes para revertir la orientación general de las políticas pero nos queda la gran batalla en el sector

Voz 0194 13:02 si eso va a decir porque estábamos Montoro como decía que ahora le toca el turno al sector privado

Voz 1 13:06 estamos creciendo sin distribuir España está creciendo sin distribuir ose cambia esta dinámica ose con lo que se crece se distribuye los salarios son fundamentales o este país va a entrar en conflictividad creciente pero queda muy bien lo que ha dicho Montoro yo lo comparto en eso que ha dicho pero gran parte de los problemas que estamos teniendo en el sector privado para garantizar mejoras salariales en el entorno del tres por ciento que es lo que estamos pidiendo tienen que ver con una legislación laboral con una reforma laboral que a día de hoy es como un cepo en las piernas de la negociación colectiva iba a ser mucho más complicado hacer lo que este país necesita recuperar salarios por justicia redistributiva por eficacia económica sino se modifica la actual regulación laboral por tanto menos dar consejos más tocar la ley para que podamos subir salarios también en el sector privado y si no va a haber un proceso de movilización creciente

Voz 0194 13:58 pues Unai Sordo le agradezco muchísimo que no se ha acompañado aquí en Hora Veinticinco fue una noche de viernes muchísimas gracias también a vosotros termina la tertulia que no programa ya sabéis que me queda todavía cultura ya está aquí también Nacho Palomo con la asociación quince II

Voz 1551 14:12 sí decía mi amigo Arturo Soria y Espinosa la mujer es un ser humano el hombre es un ser instrumental y creo que ahí hay algo que que se mueve toma nota

Voz 0194 14:25 Miguel Ángel Carmen Juan Carlos hasta la semana que viene bueno

Voz 3 14:28 bueno ahora sí ha entrado Nacho Palomo por la puerta con el resto de noticias

Voz 9 14:32 leyendo Chaves es ex ministro hoy lo ha traspasado la cartera del Ministerio de Economía

Voz 10 14:37 a su sucesor Román Escolano este es el momento estoy convencido Román que tú vas a ser el ministro cuyo tiempo España saldrá definitivamente de la crisis económica

Voz 11 14:46 si la labor que Luis ha desarrollado al frente de ese mini

Voz 9 14:49 serio

Voz 11 14:50 durante los últimos seis años el trabajo al que yo ahora

Voz 9 14:53 pronto sería muy diferente en Astoria su nombre ha sido detenido por su presunta relación con la muerte bien

Voz 0194 15:00 entre alguna de las tres mujeres desaparecidas en esa

Voz 9 15:02 Comunidad el cadáver fue encontrado en un pantano el detenido es la última persona con la que fue visto

Voz 0194 15:08 un descubrimiento científico por primera vez

Voz 9 15:10 se ha podido demostrar la relación directa entre la contaminación de las ciudades y los problemas cognitivos de los bebés lo explica Javier Gregori

Voz 0882 15:18 sobre todo en las ciudades muchas mujeres están expuestas a la contaminación del aire durante su embarazo pues bien según una investigación realizada por científicos españoles y holandeses se demuestra por primera vez que esto puede provocar un deterioro cognitivo de los bebés que puede dar

Voz 1551 15:33 era el cerebro a largo plazo producir

Voz 0882 15:36 templo un bajo rendimiento escolar esta investigación pionera ha analizado la evolución de setecientos ochenta y tres niños puede servir al menos para poner en marcha medidas de prevención de la contaminación explica la doctora Monica Ocean's que ha liderado esta investigación en el Instituto de Salud Global de Barceló

Voz 9 15:54 en el tren

Voz 0882 15:55 lo del feto es muy vulnerable explica hasta doctora porque aún no ha desarrollado los mecanismos necesarios para poder eliminar las toxinas vertidas al medio ambiente

Voz 9 16:04 Lidón al trámite semana reunir ha sido un miembro del Gobierno coreano que lo anunciado

Voz 12 16:10 los precios

Voz 9 16:12 que es muy aburridos y mucho esta reunión está prevista para finales de mayo según Pyongyang en la Casa Blanca se muestran algo sorprendidos Corea del Norte ha mostrado en los últimos días su intención de poner fin a su programa nuclear y al desarrollo de los misiles los expertos se muestran escépticos por este anuncio

Voz 13 16:31 eh

Voz 9 16:34 hora veinticinco

Voz 14 16:59 claridad

Voz 0194 17:00 estos porque ayer os dejamos a los hombres que no

Voz 15 17:05 buenas noches buenas noches recuerda eh yo no sé si ollas a Laurie Anderson

Voz 0194 17:11 sí Nos encantada

Voz 14 17:14 has encantada así que en su momento

Voz 0194 17:16 estoy en su justa medida bueno yo es que haya me gustaba mucho yo lo leía lo escucharan en elepés pasados a casetes

Voz 15 17:23 símbolo que es una composición de Abel Hernández que es es una trilogía que no sólo musical hay trabajo también audiovisual y se va a estrenar mañana vas a alucinar es un encargo del Festival Internacional de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid

Voz 0194 17:41 tú no está de acuerdo no no no es que no estoy de acuerdo que no me cuesta entender a suelo

Voz 14 17:47 Nos

Voz 0194 17:50 yo te digo es que si sí que habrá gente que usted aquí estamos para comentar lo que nos gusta lo que os gusta exactamente y sobre todo lo que hay que la gente vaya yo estoy operación contra claro que la gente vaya hay suele gustar me parece perfecto te parecerá que hoy de difícil hoy más exquisito

Voz 15 18:06 no no de exquisito no va vamos a te voy a destrozar la la idea voy a empezar cambiar un poco el orden en mira ayer viendo Netflix con una con una cómica Argentina que sea Pitxot que en la lucha feminista en Argentina es muy potente bueno pues Mariana Pitxot que es francamente brutal dice unas cosas brutales brutales en en un espectáculo se llama estupidez compleja la verdad es que acaba riéndose

Voz 9 18:37 ya persona equipara a las cine en la persona que tienen plata en general los que tienen mejores sueldos mejores trabajos son los hombres así que iban a seguir pagando la SINA es sólo una temática de la mujer en los Schäuble también hay Piran un montón tiene pelos en España Nepal la son robo en comer el piso convoy Flavio esta importante que no sabíamos feminista voz sabemos lo difícil que es para las mujeres caminar por la calle comiendo una banana es realmente una actividad el riesgo todas las religiones la mujer siempre represente el pecado el hija de puta no sacó del paraíso nadie dice nada que fui con toda una hoz Vima sangre en un mes que vos en toda tu vida

Voz 0194 19:29 estoy de acuerdo verlo esto te lo digo en Flick en Netflix Malena Pitxot pero que son como monólogos no es un monólogo de cincuenta y lo que se llama estupidez compleja hoy por favor me lo voy a llevar esto para este fin de semana ya te lo bueno lleva te lo también te tienes que llevar bueno tienes que saber qué te acuerdas de de esta comedia que decías que dura muy poco y te gustaba también por eso porque

Voz 9 19:52 con fin

Voz 0194 19:54 digo esto es lo de Berto Romero mira lo que has hecho no si es que me trague una tarde todos los capítulos pues Movi Star anuncia segunda temporada bien bien bien bueno voy como una cosa un poco más sería vale porque llevamos tiempo preguntando hablando de ello preguntando por nombres

Voz 1551 20:12 te va el nombre de

Voz 0194 20:13 Trichet Iria Piñeiro que ha denunciado a un directivo de un programa que se emitió en la Televisión Galega por acoso la selección de actores y actrices de Galicia le ha dado su apoyo yo creo que ese tema hay que seguirlo igual

Voz 15 20:26 el va a cambiar el tema iba a empezar con eso pero en fin para que viera es que no no soy tan serio ni tan exquisito es un libro sobre la mesa es decir también eres exquisito se llama El Mesías de las plantas que es uno de jardinería es de Carlos Magdalena

Voz 0194 20:44 subtitulado aventuras en busca de las especies más extraordinarias del mundo es de uno de los conservadores del Real Jardín Botánico de Kew vamos los famosos Kew Gardens el hombre se cae por su propio peso sabes se llama Carlos Magdalena

Voz 15 20:58 ahí es asturiano y el editorial Debate

Voz 0194 21:03 la Contra Portada dice que está considerado como el Mesías de las plantas

Voz 16 21:07 los antepasados de los nenúfares modernos ya llenaban lagunas hace más de sesenta y cinco millones de años medio millón de años después los dinosaurios estaban acabados están entre las plantas de flor más antiguas que existen todavía poseen algunas de las características técnicas de polinización

Voz 0194 21:25 a ver esa esquemas a toro así que a mi se me mueren todas las plantas como con las rosas esta Rosa que tengo en la en la y la mesa que nos las mandaron ayer por el Día de la Mujer voy a intentar que no se me mueran pero las plantas se me mueren pues es fácil hay que echarle sólo agua no porque a veces es echar sólo agua y ahogan entonces hay que encontrarla justa medida todo entonces no mueren las plantas bueno sin comentar es la frase de que venga para acabar la semana ex vamos para acabar con semana con Carolina de Juan alias ni por cierto antes de irme si vas a hacer este fin de leerme a Volpi Tebas claro porque tengo que entrevista de la semana que viene mal el prime la primera parte el PRI las las penas veinte páginas dices me voy a volver loco tengo que recordarlo todo tiene que por cierto por la parte en la parte de atrás tiene un listado de nombres no dar hecho pensando en ti mi sí sí vale perfecto esto hacia mi padre con cien años de soledad que tenía los días nada más completo eso que retroceder porque sale un nombre de este quiera volver para yo lo salto mantengo no pero sí tiene un listado pero me ha dicho Sara que ya ha empezado que está muy bien claro una vez que pasase ese ese momento de dudas este fin de semana me toca Volpi vale

Voz 15 22:35 se llama Carolina de Juan alias Nina y es la voz de Morgan que tienen nuevo disco Air y el la canción es este sargento de hierro que suena así de bien

Voz 17 22:47 con él eh

Voz 18 22:57 sí sí sí sí

Voz 17 23:04 pero que dice

Voz 9 23:20 Bonet me gusta mucho más bonitos vale comprar no

Voz 0194 23:25 a ver hasta los nenúfares que viven en el agua a mi seguro que se me moría

Voz 19 23:31 calientes

Voz 17 23:48 hay quien eh eh y no

Voz 20 24:26 Nos queda Ramoneda el dietario

Voz 1150 24:33 sin duda en la decisión del juez Llarena de anteponer presuntos riesgos de reiteración delictiva al derecho el diputado Jordi Sanchez a ejercer la representación política hay ser investido presidente traerá cola habrá recursos judiciales y más lío en el inacabable proceso de formación de gobierno en Cataluña hay razones de los jueces que no son fáciles de entender pero digamos las cosas por su nombre el día siguiente a la elección del nuevo presidente catalán empezará de modo lento pero inexorable Electricité de Puigdemont no es de extrañar por tanto que diga que no le parece grave repetir elecciones o que embrollo su sucesión con candidatos imposibles todos somos humanos Puigdemont busca a toda costa alargar su protagonismo pero de este centro del país las cosas se ven de otra manera quién que republicanas seis consciente de lo mucho que se pierde cada día que pasa basta ya de fuegos artificiales dice Oriol Junqueras bosque viene de los silencios de Estremera un ex ministra española me dice que el Gobierno y aledaños ya se compra la estrategia de bloqueo de Puigdemont se paró el golpe si los independentistas quiere alargar el impasse allá ellos una estrategia de destrucción a fuego lento que debería hacer reaccionar al independentismo Gobierno ya Ecos de ocho y la revolución de las mujeres choca con la pervivencia de las nuevas generaciones de los estereotipos tradicionales de género Boris Octavio Salazar apela a una revolución del deseo no exagero dice si afirmo que hoy día el amor romántico la pornografía y la prostitución constituyen el triángulo da la mala educación de los hombres en materia de afectividad y sexualidad junto a una concepción del amor que perpetuó en nuestra posición de dueños y señores la pornografía y la prostitución cuyo consumo uno ha dejado de crecer entre los más jóvenes las últimas décadas producen y reproducen modales de comportamiento que son Ryan nuestro dominio sobre las mujeres

Voz 21 26:22 con Bush

hemos como siempre el lunes a partir de las ocho les esperamos que tengan un feliz fin de semana

Voz 14 27:01 como viernes no

Voz 9 27:03 My Lol porque hay gente que en mujeres en su disco de boleros titulado mujer Aurelia buenas noches buenas noches las bragas noches de Ortega Juan Carlos Ortega voy a improvisar un poema sobre las bragas color carne adelante con bragas de color carne con de color carne bragas hagas lo que tú hagas nunca podrás

Voz 0194 27:32 vale

