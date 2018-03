Hora 25 (12/03/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 una única pregunta para empezar esta semana cuando conseguiremos en este país enfrentarnos a un crimen como el de Gabriel sin convertirlo en un espectáculo son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:20 la cabina Serra

Voz 0194 00:32 hola buenas tardes la Guardia Civil reconstruye la desaparición y muerte del niño Gabriel Cruz los agentes han acudido esta tarde a la finca en la que supuestamente fue enterrado por Ana Julia Quezada la única detenida hasta ahora después han registrado su piso la autopsia concluye que el pequeño murió estrangulado el mismo día de su desaparición desde las cinco de la tarde está abierta la capilla ardiente en la Diputación Provincial de Almería cientos de personas han pasado por allí hasta donde se ha acercado también la presidenta de la Junta y Cueza Se para que yo te missing

Voz 3 01:00 y yo sé que muchas madres jóvenes porque desde esta mañana pero bien diciendo sentimos del dolor porque la sonrisa la ternura del pequeño Gabriel

Voz 0194 01:09 parece que no gente tanto las casas ha pasado también el portavoz parlamentario del PP que no ha tenido ningún empacho en aprovechar su visita a la capilla ardiente para pedir a los grupos parlamentarios que renuncien a derogar la prisión permanente revisable quiero pedirle

Voz 4 01:30 es el momento de reflexionar esto no se tratado no es una medida

Voz 0194 01:35 el caliente la policía ha reabierto un caso que en su momento se cerró como un accidente en la muerte de una hija de la mujer detenida ocurrió a finales de los noventa en Burgos donde vivía entonces pero sin duda el testimonio de mayor valor es el de la madre de Gabriel que ha tenido la templanza suficiente para pedirles

Voz 5 01:50 además en lo que tiene que inunda ahora mismo España sólo los mensajes de esperanza y te cariño la vía San Gabriel Milito este movimiento que está creado de buena persona y no la rabia el odio y todas las palabras que salen que yo entiendo que tienen que salir por parte de la gente en cuanto a Ana esta persona que no persona

Voz 0194 02:19 esta semana recién nacida va a tener un debate central el de las pensiones

Voz 1715 02:22 con Lancôme lo va a tener por varios motivos porque el presidente comparece el miércoles en un pleno en el Congreso para el que el Partido Popular pide responsabilidad al resto de grupos Pablo Casado

Voz 2 02:32 creo que en este sentido pedimos dos cuestiones la primera responsabilidad que cualquier medida que se plantee sea factible sea abordable y no pase como pasó en Grecia no hay que los que prometían subidas de pensiones fuera de toda lógica al final las han recortado el cuarenta por ciento

Voz 1715 02:49 semana de pensiones también porque el fin de semana hay prevista una protesta les espera masiva del que se van sumando los partidos lo ha hecho el PSOE que además hoy a propósito ha pedido un pleno monográfico para hablar de igualdad Ziganda

Voz 6 03:01 hasta la derecha se ha visto obligada desdecirse de muchos postulados que tenían antes del del día ocho por lo tanto lo que hacemos es darles la bienvenida a la lucha feminista y que no se quede solamente en un pleno sino que tenga cierta periodicidad

Voz 1715 03:13 Nos marcharemos en directo hasta San Diego a la frontera entre Estados Unidos y México donde el Gobierno de Donald Trump ha levantado un prototipo de muro Trump va a estar allí mañana que hoy se ha divido ya las primeras protestas en el Reino Unido Theresa May eleva el rango de la acusación a Rusia por el envenenamiento de un espía de Swiss

Voz 4 03:29 el conociendo que Rusia había producido este gas antes y sigue siendo capaz de hacerlo ahora

Voz 7 03:35 el historial de Rusia de patrocinar asesinatos como estos en el pasado Iker Rusia califica algunos desertores como objetivos legítimos de ser así sin

Voz 4 03:42 la dos buques el Gobierno concluye que es altamente probable que Rusia sea responsable del acto contra Serguéi y Yulia Skripal que a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes

Voz 8 03:57 Sevilla entrena a esta hora en Old Trafford donde mañana se enfrenta al United en la vuelta de octavos de final de la Champions cero cero en la ida en el equipo de Montera ahora mismo no hay laterales derechos los tiene a los dos lesionados mañana mercado que central tendrá que jugar en ese puesto recordemos que el miércoles el Barça

Voz 0919 04:12 debe al Chelsea en el Camp Nou y que hoy se cierra la jornada de liga con el partido que enfrenta a las nueve Mendizorroza al Alavés y al Real Betis

Voz 1915 04:19 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:22 próximas horas la lluvia volverá a afectar Galicia de madrugada Castilla León norte de Extremadura también La Rioja al sur de Aragón de manera débil la Comunidad de Madrid y en Andalucía especialmente en el entorno del Valle del Guadalquivir también llegarán algunos chubascos incluso con intensidad mañana estas nubes irán rompiendo a primeras horas cuidado porque en muchos casos serán nieblas durante la tarde acabará siendo Mazzola en el conjunto del país con temperaturas sin grandes cambios un poco de frío mañana a primeras horas después durante la tarde máximas de doce a dieciséis grados en la mayor parte del país el ambiente más suave en Canarias la Comunidad Valenciana Murcia y al este de Andalucía con máximas

Voz 1715 04:59 que pueden superar los veinte grados empiezan

Voz 1915 05:01 cinco Pedro bueno vamos ya con todo enseguida nos vamos a Marte

Voz 1715 05:04 ahora Almería ahí vamos a buscar también la última hora de la investigación policial

Voz 1715 06:37 ocho seis minutos dieciséis minutos en Canarias entrado ya la fase de reconstrucción de los hechos y eso está desde hoy mismo la Guardia Civil que ya visitado dos lugares dos escenarios que pueden resultar fundamentales en la investigación de la muerte del niño Gabriel Cruz uno de ellos es un terreno en una finca en la que supuestamente la mujer detenida enterró el cadáver del niño después los agentes han acompañado hasta su casa cuando salía de allí acompañado por agentes de la Guardia Civil que la introducían en un coche esta mujer ha sufrido un intento de agresión escuchamos cuáles eran los ánimos en esa zona esta tarde la Guardia Civil sí acompañado a la estar detenida tanto al terreno como a esa vivienda vamos a buscar novedades a la investigación Ana Terradillos buenas tardes qué tal buenas tardes y en las últimas horas la Guardia

Voz 0125 07:29 ávila ha registrado la casa en la que viven la detenida y el padre de Gabriel también se ha hecho una inspección ocular en el terreno donde la arrestada recuperaba ayer el cadáver del niño es uno de los focos de esta investigación intentar hacer una reconstrucción de los hechos para confirmar datos como el que señala que el pequeño Gabriel fue enterrado la autopsia preliminar ha revelado que hay siendo compatibles con el estrangula viento además de restos de tierra en el cuerpo del pequeño el otro punto informativo la Comandancia de la Guardia Civil de Almería la detenida va a pasar su segunda noche en los calabozos de la Guardia Civil de momento no reconoce ningún delito de los que se le imputan pero los agentes de la UCO tienen una prueba letal contra ella fotografías de cómo traslado y metió el cadáver del niño en el maletero de su coche una de las claves de esta investigación es saber si la detenida tuvo cómplices sonó a esta hora en este punto informativo no hay cómplice según la Guardia Civil

Voz 1715 08:17 en algunos casos como este el dolor se extiende se contagia hice comparte por ejemplo desde las cinco de esta tarde

Voz 0919 08:24 de Murillo y sufriendo que son empató

Voz 1715 08:29 eso sí desde las cinco de esta tarde en la capilla ardiente que ha quedado abierta en la Diputación Provincial de Almería todo lo que rodea este caso se miden emociones y esta tarde las emociones se concentran casi de forma sólida en ese lugar en el que ha quedado instalada la capilla ardiente por la que ya han pasado cientos de personas si siguen pasando nos vamos hasta Almería

Voz 1 08:50 informa Alicia dice buenas tardes hola buenas

Voz 11 08:54 pues a esta hora continúan colas infinitas para acceder a la capilla ardiente de la Diputación Provincial y son miles las personas que ya han visitado pequeño Gabriel para despedirse de él según las cifras provisionales que no Oscar a Diputación cada hora desde las cinco de esta tarde han accedido más de mil personas a razón de una acción cada cinco minutos nos decían uno de ellos ha sido el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido que también ha hecho acto de presencia la Diputación esta tarde extraditado ha estado en continuo contacto con la familia y ha querido felicitar aunque ha dicho que no es día de felicitaciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pero lo importante hoy para Zoido eran Ángel Patricia de escuchamos

Voz 12 09:33 comprendo el dolor desgarrador que tienen ahora mismo tanto la madre como el padre acabo de estar con ellos lo dicho que de esta situación se sale no estamos los humanos preparado para enterrar

Voz 0919 09:45 tener que hacerlo en estas circunstancias

Voz 13 09:48 todavía es mucho más difícil mucho más doloroso

Voz 0089 09:50 eso no hay consuelo que se le pueda

Voz 13 09:53 ser llegar a ellos

Voz 11 09:55 queda miles de personas aún por entrar en la capilla ardiente del pequeño Gabriel cuya hora de cierre todavía no se conoce oficialmente

Voz 1715 10:02 gracias Galicia la muerte de Gabriel ha permitido recuperar parte de la memoria de los archivos policiales hasta encontrar otra muerte anterior la de una hija de la única persona detenida relación su presunta relación con la muerte de Gabriel ocurrió a finales de la década de los noventa año mil novecientos noventa y seis en Burgos por aquel entonces la arrestada vivía en esa ciudad la niña se precipitó al vacío murió la investigación quedó cerrada porque se concluyó que fue un accidente pero ahora se ha se ha reabierto ahora

Voz 0125 10:36 si el atestado policial elaborado allí en Burgos en el año mil novecientos noventa y seis señala que fue una muerte accidental dieron por buena la versión del padre adoptivo que lo que relató fue que cuando se despertó por la mañana se percató que la hija mayor no estaba en la cama y que entonces asomó una ventana vio a su hija en el patio ella nunca declaró alegando un estado permanente de ansiedad nerviosa la niña era hija de la detenida hice la trajo cuando llegó a España desde la República Dominicana ahora el caso se va a reabrir lo ha confirmado Guardia Civil y también el ministro del Interior Isère reabre ante la posibilidad de que no sea una muerte accidental la idea revisar los veinte años de vida de la detenida quienes

Voz 1715 11:10 vaya a mí como ultimados el mensaje que hoy debería quedar fijado lo ha enviado ya hemos escuchado a la madre de Gabriel a través por ejemplo de las redes sociales de su cuenta en Facebook en plena efervescencia de las entrañas ahora que algunos medios andan rociera

Voz 5 11:30 de lo que es lo que tiene que inunda ahora mismo España sólo los mensajes de esperanza y de cariño de que había hasta Gabrielli este movimiento que está creado de buena persona no Larraz había el odio y todas las palabras que salen que yo entiendo que tienen que salí por parte de la gente cuanto a Ana esa persona que nos personas yo sé que a él le gustaría que esto terminara con un mensaje positivo Hinault con con un mensaje vengativo

Voz 1715 12:05 a a casualidad y sólo la casualidad aunque algunos lo hemos escuchado en portada como el portavoz del Partido Popular en el Congreso han decidido aprovechar la pero la casualidad ha querido que esta semana esté previsto un debate parlamentario sobre la derogación de la prisión permanente revisable para algunos la supuesta solución crímenes como éste bueno es un debates de alcance es muy necesario debería quedar aislado de casos de especial impacto hoy los principales partidos políticos sin embargo no han podido evita este asunto Óscar García el Partido Popular se mantiene firme no hay que derogar la prisión permanente revisable es lo que defenderá el jueves en el pleno del Congreso por estos motivos que explica su portavoz Pablo Casado

Voz 1 12:46 que se utiliza en la mayoría de los países de nuestro entorno

Voz 1715 12:49 es bueno los dos pensamos que sí que lo es Casado ha pedido a los partidos que reflexionen lo mismo que el número dos de Ciudadanos José Manuel Villegas pero mirando al PSOE porque además de la del PP el jueves también se debate la otra enmienda de ciudadanos que pide no derogar la medida y además defiende un endurecimiento de las penas a través del tercer grado

Voz 1089 13:07 pues la consecuencia una de las consecuencias será será plano derogación de la prisión permanente revisable otra consecuencia será además que vamos a endurecer el acceso al tercer grado de determinados delincuentes

Voz 1715 13:20 si el PP quiere mantener la medida es porque cree que es buena la razón de Ciudadanos al menos la oficial es porque hay que esperar a que el Constitucional resuelva el recurso presentado por el PSOE la vicesecretaria general de los socialistas Adriana Lastra rechaza la medida como también Irene Montero de Podemos

Voz 6 13:35 que no se puede legislar en caliente las penas de prisión tiene una finalidad de reinserción social

Voz 0089 13:41 es ser capaces de transformar ese dolor en soluciones eficaces la prisión permanente revisable no lo es

Voz 1715 13:48 una postura que por cierto los responsables de Podemos han trasladado esta misma tarde a la plataforma que preside el padre de Diana Acker que pide que se mantenga la prisión permanente revisable y este lunes como todos los lunes de los últimos meses cientos de pensionistas se han manifestado en Bilbao la ciudad símbolo de la protesta que ha forzado entre otras cosas la comparecencia este miércoles en el Congreso del presidente del Gobierno para hablar de pensiones la calle otro motivo de una u otra manera está arrastrando a la política que veremos este miércoles el presidente comparece para hablar y sólo hablar un Si se guarda algún anuncio si fuera por los partidos que representan al espacio del centro derecha las pensiones

Voz 0194 14:38 diría poco muy poco

Voz 1715 14:41 si fuera por los partidos que se encuentran entre el centro y la izquierda las pensiones subiría más sorpresas

Voz 6 14:47 el PP no quiere dar esperanzas acerca de una subida de las pensiones insiste en pedir responsabilidad a los demás partidos especialmente al PSOE esto decía Pablo Casado

Voz 15 14:55 aquellos que lo dejó quebrado vengan a darnos lecciones vengan a apelar a que van a secundar la calle yo creo que es cuanto menos hipócrita porque es que son ellos los que está encargada

Voz 2 15:04 sistema de pensiones en dos ocasiones a Luca vamos de democracia

Voz 6 15:06 Ellos los socialistas no van a acudir el miércoles con muchas esperanzas de que Rajoy revalorizan las pensiones en función del IPC más bien con casi ninguna según Adriana Lastra tenemos pocas porque el Gobierno no quiere ojalá el presidente del Gobierno llevará al pleno de este miércoles con esa subida del uno coma seis por ciento ojalá Ciudadanos se muestra a favor de la subida de las pensiones pero sobre todo pide reforzar el sistema José Manuel Villegas

Voz 1089 15:28 asegurar que vamos a poder pagarles esas pensiones a los pensionistas los próximos cinco diez quince o veinte años

Voz 6 15:34 desde Unidos Podemos quieren aprovechar lo que consideran un cambio de actitud de C's Yolanda Díaz

Voz 12 15:40 Ciudadanos les pedimos levantar el veto para que podamos discutir sobre la revalorización de las pensiones públicas en nuestro país

Voz 6 15:48 los partidos calientan motores para el debate del miércoles

Voz 1 15:51 cada día hay más Ronaldos no hay más que torito filmando ensayando esto puede aguantar

Voz 2 16:00 así no podemos seguir este martes miércoles y jueves las pensiones paso a paso en una programación especial Pepa Bueno Toni Garrido Carles Francino y Angels Barceló Abu conjunta expertos afectados uno de los problemas que más preocupa a todos los españoles así no podemos seguir las tensiones paso a paso en una programación especial

Voz 10 16:24 cadena SER

Voz 1715 16:27 si el PSOE quiere que el presidente del Gobierno comparezca en otro pleno monográfico que también sería hijo de una protesta social masiva protesta social hijo del pasado ocho de marzo Adriana

Voz 6 16:38 Nuestra demos asombradas y asombrados a raíz de esa gran manifestación la derecha se ha visto obligada desdecirse de muchos postulados que tenían antes del del día ocho por lo tanto lo que hacemos es darles la bienvenida y ahora esta mañana hemos registrado la solicitud de un pleno monográfico cuya pretensión Nos dramas que hacer propuestas y debatir sobre lo que está sucediendo en este país y que no se quede solamente en un pleno sino que tenga cierta periodicidad y en este caso el compromiso del Partido Socialista que una vez al año intentar que se celebre

Voz 1715 17:10 los datos de violencia machista del año pasado son abrumadores marcado un récord histórico en el número de denuncias más de ciento sesenta mil y reflejan además un incremento relevante muy relevante quizá no tanto en términos absolutos como si porcentuales de los procedimientos contra menores por violencia machista

Voz 0259 17:29 yo no lo obvio el número de agresores menores de edad que fueron a juicio por delitos de violencia de género creció casi un cincuenta por ciento en un solo año pasó de ciento setenta y nueve a doscientos sesenta y seis un motivo de preocupación para la presidenta del Observatorio del Poder Judicial que hace suya una de las demandas de las feministas este ocho de marzo Ángeles Carmona

Voz 6 17:48 adquirió en la importancia de que haya una asignatura específica concreta en todos los planes de formación desde las más tempranas edades desde los tres años para difundir ideas de igualdad de rechazo a la violencia machista

Voz 0259 18:04 entre los datos que no mejoran en dos mil diecisiete sigue siendo ínfima la retirada de visitas y custodias a padres acusados de maltrato la mitad de las condenas de los juzgados de lo Penal son absolutorias y sólo el dos por ciento de las denuncias las presenta la familia de la víctima

Voz 1715 18:19 el sobre Cataluña hoy apenas un apunte esa comunidad sigue en el limbo doscientos cincuenta y cinco a la espera de que el independentismo consiga un acuerdo viable que permita tener un candidato viable permita recuperar la normalidad institucional van los días pasan y apenas hay avances hoy los abogados de Jordi Sanchez han recurrido ante el Supremo la negativa del judía arena a permitir su salida de prisión pidió la semana pasada y la pasada semana el juez Llarena volvió a decir que no vamos a Barcelona Ana Bosch

Voz 1915 18:50 en este nuevo escrito de defensa de ocho páginas

Voz 0196 18:53 jugada de Sánchez asegura que se están vulnerando sus derechos a la participación política y el acceso a cargos públicos y añade que podría ser president aunque estuviera en prisión porque sus funciones son de legales Jordi Pina el abogado de la defensa se pregunta de forma irónica en qué momento de la conducción Se supone que Sánchez cometería una nueva sedición rebelión tal vez dentro de las fregonas policiales cuando lo trasladen al Parlament el escrito dice que el juez Llarena vulnera la inviolabilidad de opinión que tienen los parlamentarios si lo que pretende es sostener que Sánchez podría cometer un nuevo delito con su discurso de investidura y añade también que se va a ser intuiciones personales cuando afirma que podría haber riesgos de orden público

Voz 2 19:33 viento fortísimo una casa sin asegurar que te cubre los desperfectos eso sí que es una catástrofe

Voz 3 21:03 qué tal buenas tardes en parque Chicano aquí en San Diego se está celebrando una de las tantas protestas convocadas para hoy y mañana contra el muro contra las políticas migratorias de Donald Trump antes su primera visita a California desde que es presidente a este es estado de la resistencia que se niega a colaborar con las autoridades federales de migración en detener y deportar a personas sólo por el hecho de ser inmigrantes acabamos de hablar con Adriana Jaso de Unión del barrio una de las organizaciones convocantes

Voz 9 21:31 ante el Inter

Voz 3 21:32 es económico del estado del país en general y también es una ofensa ante la historia de un de pueblos que han estado conectados por cientos de miles de años antes de que este presidente con una agenda de porte fascista antiinmigrante tras derechista ha venido desgraciadamente a tratar de sacar los esfuerzos que se habían hecho anteriormente el gobernador Jerry Brown le ha advertido a Trump que aquí se construyen puentes no muros y la comunidad latina casi un cuarenta por ciento de la población se lo quiere demostrar en las calles el mensaje que vieran mañana al presidente lo están gritando en estos momentos aquí rechazamos como odio no necesitamos tu muro

Voz 1715 22:20 no gracias Marta del Vado llenan Reino Unido Theresa May ha convertido Le ha dado el barniz de la política a lo que hasta ahora era una acusación fundamentalmente policial que esta tarde la primera ministra británica ha señalado directamente a Rusia en la en el envenenamiento con un agente químico de origen supuestamente militar de un espía de Suiza dos siguen llevan ya bastantes días en estado crítico el krill el Kremlin ha respondido relativamente escocido a las acusaciones del Reino Unido el Gobierno británico al que acusa de emprender una campaña de propaganda en contra de su país

Voz 21 23:03 el lunes noticia a las nueve en la segunda hora del programa tenemos Mesa Política Territorial hola Pedro ahí desde todos los partidos políticos se discute la figura de la prisión permanente revisable el jueves ya lo hemos contado en el Congreso se debate iniciativa para derogar este tipo de pena y queremos saber las posturas de los diputados

Voz 1880 23:20 es que nos van a acompañar además también después de la manifestación del Día de la Mujer pendientes de la del sábado de los pensionistas les preguntaremos por las movilizaciones sociales que se están celebrando en la calle estos días hoy se sientan a nuestra mesa Paco Martínez del Partido Popular Odón Elorza del PSOE Pablo Echenique de Podemos Lorena Roldán de Ciudadanos

Voz 1715 23:39 percata es desgarrada por todo eso va a ser a partir de las nueve desde las diez ya saben recuperamos el relato informativo de este lunes hilos sometemos al análisis de nuestros comentaristas de hoy hemos convocado a Fernando Vallespín a Milagros Pérez Oliva Eduardo Madina está sí

Voz 18 23:55 para él las claves del día doce de marzo de dos mil dieciocho On lunes que trae las claves en todas las semanas la primera de ellas nuestro sistema de pensiones en la delgada línea existente entre la certeza de que el sistema de seguridad social necesita reformas la también certeza de que los cuatro grandes partidos que no pueden ponerse de acuerdo en la tampoco podrán ponerse de acuerdo el Store la segunda clave el feminismo un movimiento global sin dueño que trasciende a los cuatro grandes partidos y que nos lleva de cabeza a la siguiente pregunta se presentará en las próximas elecciones generales en España un partido feminista la tercera grave concreta en el crimen de un niño de ocho años llamado Gabriel y un debate el debate abierto alrededor sobre la cadena perpetua y ahí la pregunta es siempre la misma porque ante crímenes tan abominables como éste aparece siempre quien confunde la idea de justicia

Voz 1715 24:50 con la edad de venganza así llegamos a las ocho veinticinco las siete y veinticinco

Voz 12 24:54 en Canarias

Voz 2 25:07 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:20 un ajuste de cuentas por narcotráfico está detrás del tiroteo que esta mañana ha acabado con la vida de un hombre en Alcorcón sobre las nueve y media de la mañana dos personas que circulaban en una moto han tiroteado a un hombre que acababa de dejar a su hijo en el colegio las primeras investigaciones apuntan a que la víctima perteneció a la banda de los Miami una banda operativa especialmente los años noventa y que controlaba el mundo del ocio nocturno y el tráfico de drogas en la capital Alfonso Ojea

Voz 0089 25:43 nueve y media de la mañana a la altura del número tres de la calle Solano en Pozuelo de Alarcón acababan los dos de dejar a su hijo de nueve años en un colegio cercano cuando se han acercado dos hombres subidos en una moto uno de ellos ha comenzó

Voz 0919 25:56 va a disparar al conductor del vehículo y después

Voz 0089 25:59 se han huido el pasado delictivo del fallecido Ricardo Rojas ha llevado a los investigadores hacia un ajuste de cuentas por asuntos de narcotráfico un ajuste de cuentas al haber sido uno de los integrantes de la banda de los Miami una banda que durante veinte años controló la seguridad de locales de copas de Madrid coaccionando a sus propietarios en cuanto lograban la vigilancia de las puertas comenzaba la distribución de droga por parte de ellos mismos

Voz 1915 26:25 si acabamos de saber que el juez admitió a trámite la ampliación de la querella de Cristina Cifuentes contra Francisco Granados fuentes jurídicas aseguran que dicha ampliación se ha producido como consecuencia de la reiteración de las declaraciones efectuadas por Granados tras comparecer ante el juez el pasado veintisiete de febrero donde insinuó que la presidenta madrileña forma parte del núcleo de partido que conocía la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de Madrid Cifuentes lo avisaba si hace sólo tres días eh ávido tres presuntos delitos de injurias calumnias con el agravante además de haber estado realizadas con publicidad ir también delitos contra la integridad moral pues lógicamente creo que que está persona va a tener que responder esta amistad no tramite se produce el mismo día que Granados no ha acudido a comparecer ante el juzgado precisamente en calidad de querellado por la primera denuncia presentada por Cifuentes contra él no lo ha hecho según la defensa porque no se ha podido notificar el auto donde se le citaba a declarar mañana Granados tiene otra cita en este caso en la comisión que investiga la supuesta financiación irregular del Partido Popular en el Congreso el que fuera hombre de confianza de Esperanza

Voz 0194 27:28 Aguirre no estará solo también está citado el supuesto cabecilla de la Púnica el empresario David Marjaliza

Voz 1915 27:34 hay más noticias de este lunes pero antes vamos a conocer el estado de las carreteras de la región DGT Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 22 27:40 muy buenas tardes estos quedan complicaciones de salida de Madrid en la A tres en Rivas Vaciamadrid y en las seis sobre todo en Majadahonda y El Plantío dificultades centrada aún por la uno hasta el Nudo Manoteras fiel la M50 hay circulación saturada en Las Rozas en dirección a la autovía A Coruña

Voz 2 28:00 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 28:05 UGT pide que la Asamblea le compense el daño por dejar fuera del Consejo de administraciones Telemadrid a sus miembros el Constitucional ha anulado el acuerdo de la Cámara aprobado en dos mil quince por PP y Ciudadanos en una votación a la que no

Voz 1715 28:16 dieron ni PSOE ni podemos la portavoz

Voz 1915 28:19 sindicato Celia Soria nosotros detengan

Voz 23 28:21 tiene que estar en el consejo de administración esperamos que además esto se realice de manera inmediata hechos que la sentencia nos da la razón de que no había ninguna motivación para habernos ruidos claramente lo que se tiene que convocar esa otra otra reunión urgente de la Comisión de Control y restaurar el consejo de administración que debería estar el inicio en el coge tiene participación

Voz 1915 28:41 en San Fernando de Henares los sindicatos han convocado dos días de huelga en el centro de Amazon el mayor centro logístico de la compañía estadounidense en nuestro país un paro los próximos veintidós y veintitrés de marzo denuncian que Amazon quiere aplicar un cambio el convenio colectivo que supondría pérdidas salariales Douglas Harper es miembro del comité de empresa

Voz 0089 28:56 pues empezó durante estos diecisiete

Voz 24 28:59 es ese nuevo cesión lo que está intentando no te está procurando es recortado los féretros actuales que tenemos los ritmos de trabajo son muy elevado son son un trabajo físico y muy fuerte que tienen que desarrollaron trabajador que se encarga de coger producto pues cuando tiene que trabajar tiene que caminar una media de veinte kilómetros diarios

Voz 1915 29:19 y una cosa más el Ayuntamiento de la capital aprobado la retirada de otros cuarenta y tres millones de euros del presupuesto vigente de la prórroga de dos mil diecisiete por incumplir con el techo de gasto del año pasado según el delegado de Economía Jorge García Castaño el Consistorio hace este recorte para cumplir con la ley impuesta por el Ministerio de Hacienda al que acusa de cambiar el CAC

Voz 0194 29:37 lo de la regla de gasto llegamos a las ocho y media considerados en el centro de la capital hasta mañana

Voz 25 30:00 son las ocho y media las siete

Voz 1 30:02 media en Canarias

Voz 26 30:06 Orio veintiuno

Voz 2 30:07 cinco deporte

Voz 4 30:08 con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 0194 30:12 Gallego buenas tardes hola finalmente suspendida

Voz 4 30:14 la liga griega no si recorremos está bajo

Voz 0919 30:16 un partido entre el PAOK de Salónica ahí el AEK de Atenas último minuto se anula un gol al Mont de Salónica hay una invasión de campo entre toda la gente que salta al césped el presidente del PAU que portaba en su cintura un arma de fue una pistola el delegado árbitros suspendieron el partido pero bueno la cosa llegado a mayores y el viceministro de Cultura Deporte ha anunciado esta mañana que se suspende el campeonato dice que la Liga no se va a reanudar hasta que se encuentre un nuevo escenario convenido por saber cómo esto no pasa en España no ha pasado en España pero estemos ojo avizor porque cuando se permite cierto grado de violencia ese grado puede incrementarse y encontrarte en una situación sino igual parecida cuando se es permisivo con las bengalas se es permisivo con los ultras en España hay lugares donde se es permisivo con los ultras podemos encontrarnos con un escenario repito sino igual parecido la liga de fútbol en Grecia está usted así que estemos por lo demás ya sabéis mañana vuelta de octavos de final de la Champions el Sevilla está entrenando ahora mismo en Old Trafford donde mañana va a jugar ante el Manchester United de Mourinho cero cero en la ida enseguida estamos allí para contar la última hora del equipo de Montella el próximo miércoles el Barça recibirá en el Camp Nou al Chelsea con empate a uno en la ida y hoy tenemos fútbol se cierra la jornada con el partido que va a jugar en Mendizorroza las nueve era aves y el Betis vamos a ver cómo salen los equipos que ambiente tenemos Javier Lekuona muy buena Star

Voz 1284 31:57 hola Gallego qué tal muy buenas tardes mira ambiente de AC DC el tío de megafonía se ha venido arriba Guidetti es baja por molestias en la espalda ha confirmado entran Manu por Torres y sobrino por Guidetti vuelve Munir que no pudo jugar el domingo pasado en San Sebastián por la roja que vio ante el Levante en lo que respecta Al Betis confirmamos defensa de cuatro con dos puntas como referencia juegan Camarasa Loren y Rubén Castro no lo hacen Amat Tello ni Sergio León por lo tanto ha abierto Saban media punta Camara salimos de voz puntas Loren Rubén Castro Pita Del Cerro Grande Colegio madrileño esto arranca la nueve te dejo con AC DC

Voz 0919 32:46 o como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes en el whatsapp que vamos hoy de esto

Voz 12 32:56 el Madrid ha cambiado claro

Voz 27 32:58 enviado Florentino Zidane el que sea ha encontrado la pócima mágica y ha hecho que hasta el bicho juegue marque goles que que los jugadores corre esto lo tenían que haber hecho desde principio ahora con prisas buen rollo sonrisas intentando salvar la temporada togas todos y al final me de nada cero patatero si acaso en la Copa de Europa ir ejerció como siempre

Voz 0919 33:28 hombre si acaso la Copa de Europa a poco parece una cadena dejado vuestros mensaje

Voz 28 33:35 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 29 33:51 pueden ir hagas llegue yo a mí esto de Paco Jémez y me da muchos repelús me da mucho repelús porque

Voz 30 33:58 es un virus

Voz 29 34:01 sí o obró no sólo voy a consentir esto yo solo solo con ciento a mi esto me me recuerda momentos muy desgraciados sabe de hacerlo ya o la tira de años extras respeto esta sales de ese autoritarismo tan descastado ya atado un más rencilla tan casposo sabes tan insoportable ir hay que hacérselo ver hay que hacérselo ver porque estos personajes con esas respuestas están sobrados de esta sociedad porque así la estamos haciendo eh habido HD ellos Hora veinticinco Deportes

Voz 28 34:39 se hizo a cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 12 34:45 la jugar repelús

Voz 1 34:49 luge Paco Jémez no estuvo bien ahora lo vamos a comentar empezamos venga

Voz 0919 35:04 ya está ahora en el vamos a Old Trafford está entrenando el Sevilla mañana Manchester United Sevilla por un puesto en los cuartos de final de la Champions en Sevilla busca hacer historia porque nunca ha llegado a esta ronda de la máxima competición continental Santi Ortega cuéntanos cómo estaba eso buenas tardes

Voz 0700 35:22 hola Gallego qué tal buenas tardes desde Old Trafford efectivamente el Sevilla entrenando hace aproximadamente media hora ir pensando Vincenzo Montella que hacer mañana con las ausencias de Nava de cosechar Idi El Aaiún para el lateral derecho la única posibilidad que se plantea ya ensayados Escudero una posibilidad algo remota vigila presencia de mercado quiere como central efectivamente el Sevilla necesita mañana a marcar aquí un empate le mete en la siguiente ronda de la Champions unos dos mil cuatrocientos aficionados del Sevilla estarán aquí mañana Eamon tela evidentemente dándole lustre al rival al Manchester United

Voz 31 35:56 lo que es un campo complicado con un rival con mucha historia

Voz 1284 36:03 en muchos casos

Voz 32 36:05 debemos dar el máximo para para poder ahí oímos sus estar va a ser complicado pero hay situaciones

Voz 0919 36:15 las imágenes son las que favores para repartirla Puntí al chocar bueno pues vamos a ver cómo soluciona lo del lateral derecho del Sevilla Santi mucha gente ha viajado desde España para animar mañana al equipo hispalense

Voz 0700 36:30 los dos mil aficionados van a llegar el grueso mañana hoy doscientos se han plantado aquí en Manchester mañana unos dos mil cien aproximadamente estarán en las gradas de Old Trafford animando al Sevilla diese Fran rojillo que unos iba

Voz 0919 36:42 contar la previa del United la rueda de prensa de José Mourinho siempre estrella en ante los medios de comunicación como ha estado Mou Fran

Voz 0700 36:54 bueno en lo deportivo te contaré antes que nada que Ander Herrera ahí Pogba no se han ejercitado que apunta al mismo equipo que le ganó al Liverpool el sábado con dos goles Serrat Ford y hablando del partido de la eliminatoria para Mou no pasar no sería un fracaso pero sí una desilusión

Voz 33 37:12 han librado personados para mí seré más una decir museo no una eliminatoria aquí en nuestra casa en un partido en que tenemos que ganar no tenemos que ganar por tres por cuatro por cinco tendremos que ganar unos cero dos tuvo unos cinco cuatro ocho siete no ganar os sería una de sus

Voz 0919 37:31 bueno pues es el partido de mañana Manchester United Sevilla empate a cero en la ida hay que marcar luego en El Larguero ampliamos también ahora vamos a preguntar por la última hora del Barça que recuerdo el miércoles recibe al Chelsea pendiente de Iniesta de quemas Adriá buenas tardes Barcelona Adriá Albets bueno hay que decir que el Barcelona también es noticia por una entrevista quedado André Gomes a nuestros compañeros de la revista Panenka André Gomes que ya sabéis hace aproximadamente dos semanas fue silbado por el público del Camp Nou el cada vez que juega tiene un rendimiento bastante bajo pero ha llegado a afectarle en lo personal estés André Gómez hablando de actual su actual situación en el Barça

Voz 34 38:23 eso de que la gente puede mirar y que tenga vergüenza tenga una opinión sobre TIC es trabajar final es fútbol argentino empezó a la gente le gusta pero que sale a la calle que tenga miedo de sale a la calle gruesa de la situación toda que llevo de estos momentos estoy trabajando físicamente a nivel mental para pasa Barreda porque al final lo que quiero yo más que nada es ser yo mismo

Voz 0919 38:48 lo está pasando francamente mal y hay que preguntarse jugará el miércoles ahora sí Adriá Albets Iniesta Andre Gomes que contamos del equipo de Valverde hola Gallego qué tal

Voz 0017 38:58 buenas ahora así pues Iniesta que ha entrenado hoy con el grupo ha hecho sólo una parte del entrenamiento con sus compañeros pero es sin duda la gran no es el día porque Iniesta como dijo el el sábado con el mensaje que colgó en la red está cada día más cerca de reaparecer ir era su objetivo jugar el partido del miércoles frente al Chelsea parece que está cerca de conseguirlo mañana el Barça entrena a las cinco y media de la tarde y después de este entrenamiento se tomará la decisión definitiva pero en principio esperamos a Iniesta en la convocatoria Si llega Iniesta entre Paulinho André Gomes Eden Vélez se disputarán el sitio que falta para completar el once aunque veremos si Valverde se atreve a meter a André Gomes en el once porque es evidente que psicológicamente está afectado está bloqueado porque no les salen bien las el cosas es su intención es cambiar las cosas darle la vuelta a la situación pero no parece estar en condiciones mentalmente ni físicamente para un partido como el del miércoles además recordemos que en el último partido en el Camp Nou el público le pitó aunque Valverde ese cabreo y la presión que tiene ahora mismo es muy importante así que si llega Iniesta veremos si Valverde apuesta por Paulinho por André Gomes o velé eh

Voz 0919 40:06 enseguida el laboratorio de la Champions con Axel Torres

Voz 1 40:11 cuánto hace que no revistas lo que pasa es por tu seguro de vida piénsalo ya lo has pensado

Voz 0267 41:47 el Manchester United y yo creo que que tiene que asumir ese ese papel no es el equipo que ha ganado la última Europa League es verdad que el que el Sevilla súper especialista en esa competición que el United ganó la temporada pasada

Voz 24 42:01 yo con Mourinho es un equipo

Voz 0267 42:03 que se ha especializado en rondas eliminatorias de hecho el propio entrenador es un súper especialista en eliminatorias a doble partido es cierto que no es el tipo de resultado que le gusta a él él normalmente el cero cero creo que que siente que es mejor para el equipo que ha jugado como local porque no ha encajado ahora cualquier tanto el Sevilla condiciona la eliminatoria los goles en campo contrario en el valor doble pero más allá de eso creo que el United está en un mejor momento de forma ante el Liverpool sin jugar un partido asombroso sí sí mostró la fortaleza de sus armas pueden ser armas muy básicas pero al final tiene atacantes que ganan balones aéreos que además estudian muy bien cuando ganarlos y sobre todos los compañeros los aprovechan bien para mí ligeramente favorito el Manchester United

Voz 0919 42:47 Bush y uno Si el United cae eliminado con el Sevilla sería un fracaso

Voz 40 42:51 eso para Mourinho

Voz 0267 42:54 sí sí lo dejamos en desilusión desilusión por supuesto yo a ver yo creo el Manchester United el objetivo antes de empezar la temporada era llegar más lejos de octavos de final a mí no me gusta usar la palabra fracaso pero si la pregunta es habrá satisfecho las expectativas en esta competición para mí no para mí el el equipo

Voz 0919 43:14 aspiraba a mínimo a cuartos de final y el miércoles Barça Chelsea uno uno hay como demasiada confianza en el entorno blaugrana bueno es normal

Voz 0267 43:25 es un equipo que no piensen es un equipo que que ha hecho una temporada prácticamente inmaculada es es favorito porque sus números en la Liga y en Europa son junto a los del Manchester City son los mejores números del continente y en cambio el Chelsea va quinto en la Premier League es lógico que se sienta favorito y además el resultado de la ida es bueno más allá de eso las sensaciones en la ida

Voz 1284 43:46 eh

Voz 0267 43:46 de no tanta superioridad de hecho en ese partido fue mejor el Chelsea es un resultó que puede tener cierto peligro pero para mí es lógico que el Barça sea favorito yo no yo no tengo claro que ellos piensen que está hecho E internamente estoy convencido de que saben que el Chelsea peligroso que es un equipo que se crece cuando parte desde el papel de víctima que tiene jugadores buenos al contragolpe que ese contexto no no es no es un contexto en el que se sienta incómodo el equipo de Antonio con

Voz 0919 44:13 un abrazo ajusta la corbata en el club por favor gracias igualmente un abrazo hasta unas cuantas noticias del día Willian José delantero de la Real Sociedad se ofreció para jugar con la selección española si Lopetegui lo necesitaba pero le ha convocado Brasil

Voz 41 44:28 hice by con Brasil Roberto Ramajo buenas tardes hola qué tal muy buenas gallego con Brasil primera convocatoria para el futbolista el delantero de la Real Sociedad doce goles en Liga dieciséis en la temporada es decir primera convocatoria merecida para jugar los amistosos frente Alemania frente a Rusia pero como bien decías ya el pasado mes de noviembre comenzó los trámites para agosto

Voz 42 44:48 herir la doble nacionalidad y el once de noviembre después de un partido en Anoeta o William José decía esto colas no está Sepe llamándolo un hemos jugador aquí aquí

Voz 12 45:01 ya tiene más Madrid y militari para sí llamado para la

Voz 0919 45:05 la mente se va con Brasil la selección española de la que Julen Lopetegui el seleccionador va a dar lista de convocados el próximo viernes que esperamos novedades importantes Javier Herráez

Voz 0017 45:18 hola qué tal muy buenas tardes Omega que le gustaría Lopetegui es la de Lucas Hernández que está en trámites para poder ser ya Espanyol poder jugar con el equipo de Lopetegui la idea no solamente es para este Mundial sino también para el futuro toda vez que Piqué anunció que después del Mundial no seguiría y Lucas Hernández junto con Nacho Sergio Ramos podrían ser los centrales del equipo la selección española de fútbol como digo después del Mundial aunque para el Mundial ya lo quiere Lopetegui para esta del próximo viernes hombre futbolistas como Luis Alberto le encantan a Lopetegui Pablo Sarabia del Sevilla Rodrigo del Valencia ocho estar en forma y que merecen ir caso de Lucas Vázquez del Real Madrid que lleva tiempo sin ir convocado con Lopetegui el caso de Mariano de Olympique de Lyon y el caso bueno entre interrogantes de Marcos Alonso lo hace bien con el Chelsea pero nunca lo llama el técnico español el resto lo habitual será a la una del mediodía el próximo viernes aquí en Madrid

Voz 0919 46:07 otra de las noticias de los próximos meses el futuro de Neymar hoy los medios franceses dicen que el presidente del París Saint Germaine viaja a Brasil para preocuparse por la lesión y por el futuro del brasileño que suena para el Real Madrid José Palacio cómo está la cosa buena

Voz 0089 46:23 a qué tal muy buenas gallego pues cuarenta y ocho horas en Río de Janeiro una delegación del París Saint Germaine comandada por Naser al que el presidente Antero Enrique el director deportivo Illán Marshall Ribé el director de comunicación

Voz 0919 46:35 inicialmente dicen en el país en Germaine que suena Reunión planes

Voz 0089 46:37 nada hace tiempo por temas de la Fundación Neymar pero obviamente extraoficialmente es que se quieren asegurar el futuro de Imaz la próxima temporada en el París Saint Germaine de hecho en uno minutos en unas horas tiene que comenzar esa reunión en la que va a estar Neymar que con que y con el resto la delegación en Villa Magán nativa a dos horas de Río que es donde viven y donde está tratándose de esa lesión en el tobillo mañana la Delegación del París Saint Germaine Se Weill con el padre Neymar a Praia Grande para visitar el instituto en Neymar júnior donde ir

Voz 0919 47:06 mil cuatrocientos niños también para intentar comer

Voz 0089 47:09 vencer al padre de Neymar para que no se vaya o no acepte ninguna otra oferta

Voz 0919 47:13 yo trama hace el futuro de Griezmann en el Atlético de Madrid Miguel Martín Talavera a pesar de que sospechan que hay algo con el Barça van a intentar cerrar un acuerdo de futuro buenas tardes

Voz 1576 47:23 pues si no les queda otra al Atlético de Madrid tiene claro que su futuro pasa por Antoine Griezmann tienen claro que el francés todavía no ha decidido qué ha pasado unos meses desde sus coqueteos con el Barça que

Voz 41 47:34 verdad que puede tener un precontrato pero que todavía se puede dar la vuelta a la situación

Voz 1576 47:37 de hecho quieren que uno de los accionistas del club e Quentin Pacific el israelí Ofer va a meter dinero van a intentar fichar a grandes jugadores y le van a subir el sueldo a Griezmann si finalmente acepta quedarse en el Atlético de Madrid no obstante en el vestuario avisan Si se va antes de irse lo decía el capitán David ayer que lo deje todo por esta camiseta

Voz 0919 47:59 bien el Barça Adrià vez que se dice al respecto de Griezmann

Voz 0017 48:03 pues que van a porel que es objetivo para la próxima temporada de hecho ya ha habido acercamientos entre el club y su entorno como reconoció el propio Guillermo Amor en su día es un jugador que gusta mucho a los responsables deportivos del Barça y su cláusula que en verano será de cien millones de euros Se considera un chollo porque Griezmann es un futbolista de clase mundial tal y como está el mercado es casi un regalo así que Griezmann es objetivo prioritario del Barça para la próxima temporada

Voz 0919 48:26 van a ser muy interesante en los próximos meses con lo de Griezmann y con lo de Neymar no te quiero ni contar lo que tenemos por delante

Voz 12 48:36 porque

Voz 0089 48:39 a ver tomate lo

