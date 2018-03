Hora 25 (12/03/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0032 00:24 el debate sobre la figura de la prisión permanente revisable vuelve esta semana estar en la agenda política

Voz 3 00:29 claro así que va a ser uno de los temas principales

Voz 0032 00:31 que vamos a tratar en la mesa política de este lunes hoy van a estar Paco Martínez del Partido Popular Odón Elorza del PSOE Pablo Echenique de Podemos Lorena Roldán de Ciudadanos y Ester Capella de Esquerra Republicana todos ellos también les vamos a preguntar por las reivindicaciones del movimiento feminista y sobre otras movilizaciones sociales como la de las pensiones que están llenando las calles los últimos días pero antes de todo esto y totalizó buenas noches buenas noches vamos a repasar las últimas noticias del día vamos empezara en la capilla ardiente de Gabriel Cruz que desde hoy a las cinco de la tarde está abierta en la Diputación Provincial de Almería a miles de personas han pasado por allí quieren apoyar a los padres animarles mostrar su condena respecto a lo ocurrido la capilla se va a cerrar en nuestra próxima hora y hasta allí se han acercado entre otros

Voz 4 01:12 el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido y la presidenta de las

Voz 0032 01:15 Junta de Andalucía Susana Díaz comprendo el dolor

Voz 2 01:17 el ordenador que tienen ahora mismo tanto la madre como el padre acabo de estar con ellos lo dicho que de esta situación se sale no estamos logo humano preparado para enterrar a un lado y tonos

Voz 5 01:30 que estamos sintiendo millones como presidenta de la Junta de Andalucía pero también soy madre el apoyo y el cariño a Patricia Ángel a todos quienes en este momento estarán echando de menos al pequeño Gabriel

Voz 0032 01:41 prisión provisional y sin fianza para el presunto asesino de Paz Fernández es la mujer cuyo cadáver encontró la Policía la semana pasada en el embalse de argón en Asturias tras llevar desaparecida desde el trece de febrero el Juzgado de Instrucción de primera instancia de Luarca le atribuye el homicidio el asesinato con agravante de género de la gijonesa y es que el análisis de las muestras halladas en dos viviendas suyas han resultado determinantes para terminar de involucrar lo El hombre ha sido trasladado de inmediato a prisión las cosas el pide generosidad a todo el independentismo para evitar nuevas elecciones en Cataluña generosidad ha dicho la coordinadora general del partido Marta Pascal para alcanzar un acuerdo de investidura que evite esos posibles nuevos comicios

Voz 5 02:19 os creemos que absolutamente nadie ha están la potestad ahora mismo de bloquear ningún escenario que nos permita avanzar en la gobernabilidad y avanzar en la formación de Gobierno con lo cual eh creemos que que que toca mover ficha y que toca ya de una vez por todas pues proceder a a al pacto ya investir President a formar de una vez por todas Cooper

Voz 0032 02:41 el Ayuntamiento de Barcelona está obligado a colgar el retrato del Rey Felipe VI lo dice una sentencia tras la denuncia contra la retirada de la foto del monarca que presentó la Delegación de Gobierno en Cataluña Monica Peinado

Voz 1600 02:52 el Ayuntamiento retiró en julio de dos mil quince el busto del Rey Juan Carlos I del salón de plenos no lo ha sustituido por la imagen del actual monarca la Delegación del Gobierno denunció esta situación y ahora la juez asegura que el Ayuntamiento está obligado a poner una foto del Rey en un lugar preferente de honor del salón de plenos el Gobierno de Ada Colau insiste en que es el Pleno el que debe decidir la simbología del salón en el que se reúne porque así lo recoge el Reglamento Orgánico Municipal de Barcelona pero la juez asegura que por encima de este reglamento están las leyes estatales el Gobierno de Colau ha anunciado ya que recurrirá la sentencia

Voz 0032 03:27 a un año de que termine se tambalea el mandato de Juncker en la Comisión Europea han todo por la censura del Parlamento Europeo por lo que consideran que es el nombramiento el traslado a dedo de su número dos su hasta ahora jefe de gabinete a un alto puesto de la Administración Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 03:40 ni los papeles de Panamá ni el Lux Leaks generaron un debate tan agrio debate especialmente amargo para quién y llegó a la Comisión anunciando transparencia hay política y que hoy ha delegado su presencia en el pleno donde los eurodiputados Lien acusado de representar todo lo que lo quieren los ciudadanos Knut llegó en pie francamente estamos disparando no al pie la legitimidad de los funcionarios cuya competencia no están entre Di

Voz 2 04:07 ocho se vería reforzada su proceso de designación

Voz 0738 04:11 fuera transparente inyectable mientras este caso lleva el descrédito a toda la institución son palabras duras de Francoise coste desde sus propias filas el Partido Popular Europeo cuya censura presenta aún Juncker solo y acorralado tras nombrar para el puesto más alto de funcionario el de secretario general de la Comisión a quién le ha acompañado desde la última campaña electoral

Voz 0527 04:36 así el Ibex treinta y cinco empieza la semana bien posicionado Eladio Meizoso el Ibex treinta y cinco ha subido hoy un cero con cuatro por ciento

Voz 0032 04:42 en nueve mil setecientos veintisiete puntos es

Voz 0527 04:44 es el que más ha subido entre los principales índices europeos los demás prácticamente no se ha movido hoy aquí por valores destaca por arriba Técnicas Reunidas que avanzó el dos coma ocho por ciento ACS el dos coma uno el día en que la CNMV ha autorizado la opa de su filial Hochtief sobre Abertis este valor en cambio baja un cero con tres por ciento algo más Acciona un cero con nueve por cien la prima de riesgo de la deuda española en setenta y siete puntos básicos dos menos que el paso

Voz 16 09:01 hola

Voz 2 09:06 en la Cadena SER Hora Veinticinco

Voz 0032 09:20 el jueves de esta semana el Congreso debate una iniciativa para derogar la prisión permanente revisable desde el Partido Popular hoy Pablo Casado pedía una reflexión al resto de partidos que reflexiones y creen

Voz 3 09:31 su sistema como de la prisión permanente revisable que se utiliza en la mayoría de los países de nuestro entorno

Voz 0032 09:38 es bueno los dos pensamos que sí creo es que ya está aprobado y sobre todo que conecta con las reivindicaciones de la mayoría social en España bueno pues ahora no entendemos de partidos que quieren robarle en Ciudadanos no terminan de dejar clara su posición pero sí piden que se espera la decisión del Tribunal Constitucional José Manuel Villegas

Voz 17 09:55 esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional y hacer nuestro compromiso y si se aprueba la enmienda a la totalidad que se discute el próximo jueves la tarea de Ciudadanos pues la consecuencia una de las consecuencias será será esa plano derogación de la prisión permanente revisable

Voz 0032 10:11 desde el PSOE creen que la prisión permanente revisable es inconstitucional y recuerdan que la finalidad de las condenas de prisión es la reinserción Adriana Lastra

Voz 18 10:18 entendemos el el dolor y la rabia de de millones de también es la nuestra pero también entendemos que no se puede legislar en caliente que nuestra Constitución en su artículo veinticinco creo que punto dos me parece que es es muy clara hay habla de que las penas de prisión tiene una finalidad de reinserción social

Voz 0032 10:37 bien podemos apuntan que según los expertos no es una solución eficaz Irene

Voz 19 10:41 pero creo que lo que nos toca a las personas que nos dedicamos a la política institucional es ser capaces de transformar ese dolor en soluciones eficaces la prisión permanente revisable no lo es así lo dicen todos los expertos que coinciden de forma unánime en esto

Voz 0032 10:56 la pregunta de si esta pena eso no es constitucional el tribunal se tiene que pronunciar y entender que se busca con este tipo de figura proteger a la sociedad o castigar a perpetuidad comienza el tiempo de la mesa política en Hora Veinticinco Sara vítores buenas noches

Voz 1829 11:09 del Sónar queremos también como siempre la participación de los oyentes y eso es nos pueden enviar las notas de voz de Whatsapp al número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden también escribirnos a la página de Facebook la dirección es Hora Veinticinco ya la de Twitter es arroba Hora Veinticinco

Voz 0032 11:24 hoy en Madrid Paco Martínez Partido Popular buenas noches muy buenas noches Odón Elorza PSOE buenas noches adiós buenas noches Pablo Echenique podemos buenas noches Ester Capella Esquerra Republicana buenas noches buenas noches Loli desde ser Tarragona Lorena Roldán Ciudadanos buenas noches Zavala buenas noches no sólo para refrescar la memoria la prisión permanente revisable Se aprobó por mayoría absoluta del PP en marzo de dos mil quince es una especie de cadena perpetua por la que el condenado sólo conseguiría la libertad si demuestra que está rehabilitado teniendo en cuenta unos plazos que oscilan entre los veinticinco los treinta y cinco años Easyjet ha conseguido el tercer grado e India como hoy en el que el dolor por el asesinato del niño Gabriel Nos mantiene paralizados ya tres días de que los diputados de Juan qué hacer su debate sobre la derogación va a ser el jueves en el Congreso el Gobierno insiste en que el caso o casos como el de Gabriel de Diana Quer no tienen nada que ver con ese debate en el Congreso sobre todo con la posición que mantiene el Partido Popular pero esta misma tarde el portavoz parlamentario aprovechado su visita a la capilla ardiente del niño para pedir la renuncia de los grupos parlamentarios a la derogación de la pena escuchen a Fernando

Voz 20 12:28 yo por eso quiero pedirle al conjunto de los grupos parlamentarios que el jueves vamos a tener un debate sobre la prisión permanente revisable que es el momento de reflexionar esto no se trataba o no es una medida

Voz 0032 12:42 que alguien Paco porque es necesaria la prisión permanente revisable porque no hay que derogar la bueno yo yo creo que

Voz 4 12:50 desde luego no en ningún caso se está legislando en caliente lo que se está planteando ahora es la derogación de una de una pena que se aprobó en el año dos mil quince y que además iban el programa del Partido Popular que ya que además se introdujo en otros momentos en los cuales al no tener mayoría parlamentaria lógicamente no se pudo incorporar al Código Penal pero nosotros llevamos años defendiendo esa pena como la tiene muchos otros países europeos porque entendemos que para los delitos más atroces pues ese mandato de resocialización que efectivamente contiene el artículo veinticinco de la Constitución no está garantizado que se pueda cumplir e innecesariamente por el transcurso del tiempo incluso en penas muy largas no importa tanto lo que pretende esta pena es comprobar si efectivamente el individuo que acomete lo crímenes atroces está en condiciones de volver a vivir en sociedad y si es así pues dar por extinguido el cumplimiento de la pena sino es así mantener el cumplimiento de la pena privativa de libertad es decir tiene una doble función por un lado también tiene una función realizadora también una función de protección social de profilaxis social frente a individuos tremendamente peligrosos por eso no se aplica a la generalidad de los delitos sino en los delitos más graves sobre víctimas más vulnerables es una medida posible protección social creo que eso es perfectamente compatible con el mandato de resocialización del artículo veinticinco y el Partido Popular lleva muchos años defendiendo lo está por otra parte contra Clara en muchos ordenamientos jurídicos europeos avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cierta medida todavía no se ha pronunciado pero indirectamente también por el Tribunal Constitucional

Voz 0032 14:17 fue uno porque hay que derogar la no

Voz 1662 14:19 no yo han prematuro banquero reivindicara la altura moral de de la madre de Gabriel eran de Radio esta mañana pidiendo que en memoria de su hijo no no se extienda la rabia in que queda en las buenas personas afueras acciones de él en este este espíritu yendo al debate jurídico en yo voy a dar la venganza el ojo por ojo como como motivo de esa reforma que hace el PP en dos mil quince metiendo en nuestro ordenamiento la cadena perpetua tras desaparecer esta figura en el año mil novecientos veintiocho en la dictadura

Voz 4 14:56 o era entonces

Voz 1662 14:59 quizá no es el objetivo para para estar de forma que hizo el PP podría ser motivo la eficacia penal parece que tampoco nosotros no tenemos en España no teníamos antes de dos mil quince un sistema penal blando era uno de los más duros ya de la Unión Europea con lo cual este motivo no puede saber el efecto intimidatorio de prevención tampoco tampoco parece que que opera aquí hay hay países como Estados Unidos Rusia que tiene sistemas penales muy duros ya es muchísimo más asesinatos por cada cien mil habitantes que en España efecto en incidencia tampoco básicamente la diferencia entre la cadena perpetua pasar décadas en la cárcel es la diferencia entre morir en prisión os allí donde ella viejo y enfermo como unos indica el sentido común y también los expertos las posibilidades de reincidir son muy parecidas en ambos en ambos casos por lo tanto el populismo punitivo Partido Popular no busca una mayor seguridad para la ciudadanía porque una sobria se consigue dando más dinero a la justicia dando mejores medios a las Fuerzas en cuerpos de seguridad del Estado poniendo a la justicia a perseguir tienen en cuenta de verdad en vez de perseguir los tuiteros eso o a raperos pero claro

Voz 4 16:16 este en plena calle a dejar robar hace

Voz 1662 16:19 es una reforma fiscal para que paguen dos

Voz 1 16:21 de hijos y un montón de cosas

Voz 1662 16:24 por eso el PP prefiere bueno pues la falsa soluciones de populismo punitivo por qué porque es más barato polca echar gasolina al debate sobre la seguridad ciudadana en uno de los países con menores asesinatos de Europa creo que hay que recordarlo permita al PP no que hablar de otras edades de las que se está hablando últimamente que tengan que ver con las pensiones precarias con

Voz 3 16:46 ahora Salah yo ahora hablaremos también de las movilizaciones

Voz 0032 16:48 tras Ester Capella Esquerra Republicana en qué posición se sitúa

Voz 21 16:52 en para nosotros es la prisión siempre es un fracaso de una sociedad es decir que tengamos personas privadas de libertad porque han cometido un hecho delictivo significa que la sociedad ha fracasado por tanto este sería la primera afirmación la segunda sería que la misión permanente revisable que eufemísticamente llaman así el Partido Popular no deja de ser una cadena perpetua perpetua y que además es inhumana porque es permanente por tanto esto está prohibido por la propia Constitución en su artículo quince y es imprecisa porque revisable es decir que el cumplimiento de la condena se deja a que se produzcan toda la serie de revisiones y por tanto de valoraciones y también prohibido por la Constitución por tanto esperamos esperamos sí esperemos que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional la prisión permanente revisable por cuanto como decía Se trata de una pena privativa de libertad inhumana que atenta al artículo quince de la Constitución imprecisa y revisable con lo cual no se sabe o es determinado el momento de finalización de la condena y en todo caso cuando se plantea el Código Penal español ya como ya tiene una ella tenía cuando se modificó ya tenía privaciones de libertad de larga duración treinta años daños a la vida de una persona es toda una vida toda una vida adulta hay a veces mucho más que adulta como muy bien apuntaba Pablo Echenique salen de prisión enfermos o ya muy mayores iraquí institucionalizado porque la privación de libertad comporta también para la persona que la padece el efecto de institucionalización y eso es muy parece mentira que a veces no se reflexione sobre estos aspectos hiciera finalidad resocialización hora rehabilitadora hay por tanto de inserción en la sociedad cuando se parte de la idea de una prisión permanente revisable Se está partiendo de la idea que esta persona no es capaz de redes socializar se de reinsertarse y por tanto es que sistema nuestro sistema falla

Voz 1635 18:59 estamos ante una cuestión compleja por distintas razones me explico cuál sería si preguntamos a la ciudadanía la pena justo la pena justo justo para la persona que ha podido cometer el último asesinato no el asesinato de de este niño de Gabriel de pescaíto o cuál sería la pena sean veinte años treinta cuarenta que se pudra en la cárcel que se pudra en la cárcel en la cadena vamos a pena de muerte es un tema muy muy discutible no pero por encima de las opiniones de cómo tengamos en este momento la sangre caliente para decir cualquier barbaridad de de la autor o autores de asesinato y de otros son recientes también muy llamativos Se producen muchos asesinatos Bono muchos comparativamente menos que otros países Europa pero los asesinatos de violencia de género del terrorismo machista últimamente muy muy muy rechazables no muy muy muy odiados cuál es la pena justa exactamente entramos en un terreno muy delicado Ícaro tenemos que tener en cuenta primero que dice la Constitución es verdad es la de juego máxima de la que nos hemos dado los españoles y la Constitución dice algo que pone en cuestión como mínimo la prisión permanente revisable G traducida es cadena perpetua revisable es una contradicción no va a favor de lo que dice la Constitución en el artículo veinticinco dos que habla de la pena que tiene que tener una finalidad Rey educativa resocialización de reinserción por tanto cadena perpetua creemos que no cabe en la Constitución y es lo que ha como sucedáneo se incorporó por parte del Gobierno del Partido Popular en el año dos mil quince bueno eso está vigente ya eso digámoslo así de fuerte no la la la vigencia ya de esa prisión permanente revisable ha impedido sus asesinatos que es lo que buscamos por tanto el mayor justicia esto no es justicia los treinta años hasta los cuarenta según los los los los delitos que pueden recaer ya con un código penal hay una ley penitenciaria que en endureciendo si ha ido endureciendo en los últimos años de modo manifiesto de modo necesario sobre todo porque bueno pues la respuesta al terrorismo recordemos también que pedía la gente en la calle no como respuesta a asesinatos actos de terrorismo increíbles no los tenemos todos en la cabeza de la la mente por tanto es verdad lo que decía Adriana Lastra estaremos todos de acuerdo legislar en caliente sí que estamos legislando para vino para Marlene calientes no Diego tú Paco pero es verdad que el momento el momento para tomar una decisión de esta envergadura creo sinceramente para los socialistas que es el momento más inoportuno porque porque está el ambiente la tensión social la la sangre caliente lo que ha sucedido las ganas de

Voz 21 21:53 las ganas por tanto

Voz 1635 21:55 venganza así en este momento es una dirá es un debate en el Parlamento que viene absolutamente absolutamente inoportuno porque no hay las condiciones para hacer una valoración de técnica jurídica y comparativa pero que realmente conviene porque las penas ya son ver de verdad sucintamente duras y nos gustaría los socialistas que hubiera recaído ya la sentencia el fallo del Tribunal Constitucional ante la reclamación que entre pusimos hace ya dos años y pico

Voz 4 22:20 eso es lo que está permitiendo el debate yo creo que esas precio

Voz 1635 22:22 les son respetables son todas ellas más o menos razonables sobre todo lo que tengo no tenemos que hacer es como decía Echenique ese populismo punitivo e ir a al acto en concreto no Almería y ahí hacer declaraciones en este sentido o en otro

Voz 0032 22:38 ahora Paco podrá responder pero déjame que escuchamos a a Lorena que está en en SER Tarragona en que hace Ciudadanos porque hemos oído decir una cosa y la contraria

Voz 22 22:45 bueno la verdad es que nosotros siempre hemos sido el

Voz 1829 22:48 en la misma línea no ha apuntado decía Adriana Lastra que no hay que legislar en caliente y es cierto sobretodo

Voz 4 22:54 hoy que todavía estamos consternados

Voz 1829 22:55 es que me imagino que nos va a durar días Ésta es la consternación por lo que lo que ha ocurrido en en Almería pero igual que no se puede legislar en caliente tampoco debemos derogar en caliente y sobre todo el Partido Socialista yo pido un poco de de coherencia el propio Partido Socialista es quién presenta este recurso ante el Tribunal Constitucional es el Tribunal Constitucional quién tiene que decidir sobre la prisión permanente revisable es decir no va a ser el PNV

Voz 3 23:19 cómo no va a ser podemos acabo acabado has dicho una cosa da mucho endosar a veces se le pero mi parte es simple

Voz 1829 23:26 ante yo creo que lo que tenemos que hacer es esperar a la resolución del Tribunal Constitucional que es lo que Ciudadanos siempre ha dicho ahora cuál es el realmente el problema y cuál es la laguna que tenemos en nuestro sistema penitenciario pues es el fácil acceso tiene al tercer grado ya los permisos penitenciarios decir estamos hablando de de criminales que han cometido delitos atroces delitos gravísimos que han

Voz 3 23:47 ha hecho un daño irreparable a la sociedad

Voz 1829 23:50 así que en pocos años están fuera porque porque no cumplen estas penas de manera íntegra sean cuales sean estas penas inca

Voz 4 23:56 a esto se daría con la prisión permanente

Voz 1829 23:58 a Isabel le decía especial señor Elorza que que ha impedido hacer estos delitos cuando ya está vigente la prisión permanente revisable pues quizá hay que mirar cuáles este acceso veíamos el otro día una carta que sea filtrado del chicle en el caso de Diana Quer donde él mismo decía Hoyos que en menos de siete años Núria estará en la calle pues quizás ese al problema aquí es donde nosotros desde Ciudadanos siempre hemos insistido de hecho la enmienda que hemos presentado ahora en el Congreso va en esta línea que es endurecer este acceso al tercer grado endurecer también el acceso a estos permisos penitenciarios y el hecho de que personas que han cometido insisto estos delitos que son tan graves y este daño irreparable a la sociedad pues no estén de patitas en la calle al cabo de pocos años por lo tanto yo creo que tenemos que fijar el foco ahí no hacernos fotos de Tribunal Constitucional es decir insisto no es el PNV o podemos quién va a decidí decide sobre la constitucionalidad sino que habrá que esperar a este fallo del Tribunal Constitucional

Voz 0032 24:52 ahora ahora abrimos debate en manos levantadas suscrito más Pereda en las intervenciones porque así podemos intervenir más veces

Voz 4 24:58 no está intervención bueno en primer término yo creo que lo que hemos visto aquí es un debate perfectamente legítima de posiciones ideológicas de los distintos partidos cosa que esto por eso yo digo nosotros lo hemos defendido siempre y lo seguimos defendiendo claro yo lo que ya no estoy de acuerdo es en que en en la acusación de legislar en caliente pero si es que el el grupo popular no quiere legislar nada sobre esto lo aprobamos en dos mil quince y por tanto de lo que estamos hablando es de derogar una ley ya aprobada por tanto el debate no es que se produzca en caliente es que se han producido en los acontecimientos terribles trágicos que ponen encima de la mesa una reflexión sobre este tema cuando los grupos de la oposición han buscado insistentemente derogar la prisión permanente revisable por tanto nosotros no estamos legislando sobre esto no tengo ningún interés ya legislativos en dos mil quince dicho eso sí efectivamente el tribunal constitucional tiene que pronunciarse como habéis dicho varios una opción sería esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional porque a mí estas acusaciones que es también que son es un debate jurídico yo creo que de la misma forma que existe prisión permanente revisable no cadena perpetua que existe en países de nuestro entorno como Francia como el Reino Unido que ha sido avalada por el Tribunal Europeo derechos humanos que nuestro Tribunal Constitucional ya se ha tenido que pronunciar sobre extradiciones a países en los cuales está vigente la prisión permanente revisable ha dicho es posible la extradición por tanto indirectamente ya le ha dado un cierto aval y en todo caso antes o después va a tener que pronunciarse por tanto yo creo que en ese sentido es únicamente el Tribunal Constitucional quién tendrá que decir si eso no conforme a nuestra Constitución que yo estoy convencido de que si las condiciones en las que está evidentemente sino fuese revisable pues probablemente lo sería

Voz 1 26:32 la opinión de los ciudadanos he yo

Voz 4 26:35 creo que es interesante la reflexión de Odón Elorza no sé qué opinan cuál sería la pena justa me también de vez en cuando hay que escuchar a ese tipo de reflexiones no escuchábamos estamos hay que escucharlas nosotros entendemos desde hace mucho tiempo hay un problema con los criminales más atroces que no han sido capaces de reintegrarse en la sociedad lo vimos en el año dos mil trece cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos derogó vamos derogó no declaró contraria al convenio la doctrina Parot y tú sabes que hubo muchos terroristas de ETA que como consecuencia de eso fueron excarcelados pero también criminales terribles de los cuales algunos han reincidido porque no estaban socializadas no eran capaces de volver a vivir en sociedad sin ser un peligroso es lo que pretende esta pena y creo que es normal que nosotros queramos proteger a los ciudadanos y por último es que este debate Lorena no tiene nada que ver con el tercer grado ni con los permisos eso sí que sería Incosol

Voz 3 27:26 por supuesto que tiene que ver porque las plenas de no se cumplen de forma invulnerable tenemos a criminales

Voz 4 27:33 buscando cómo explicar una posición imposible en la cual los habéis abstenido y hagas lo qué pensáis en este momento parece que no

Voz 1829 27:41 o sea les faltan luego has conseguido

Voz 4 27:44 es esa especie de posición imposible de Ciudadanos y entonces esos sabios descolgado con esta idea que eso sí es inconstitucional porque el tercer grado tiene que permitir de quienes pueden reintegrarse vivir en sociedad se integren en Sofía es un grado de clasificación de la pena hay por tanto por ahí no va el debate el debate sobre la sobre la pena que tiene que ser pues en este caso más exigentes

Voz 21 28:07 pero vamos a ver yo creo que como bien apuntaba Odón Elorza la prisión permanente revisable en estos momentos está en vigor por tanto como también apuntaba esto no significa la la función de prevención general tampoco la en este especial en este caso y respecto al hecho concreto que estábamos hablando no se ha cumplido y por tanto no evita que ese que se cometan hechos delictivos pero a mí me gustaría ponerlo en conexión con los índices de criminalidad en España que si se comparan con otros países de mundo

Voz 4 28:41 son magníficos una estoy de acuerdo además

Voz 21 28:44 que esto y además usarlo no

Voz 3 28:46 oye hicimos adictos de que te toca ir la comisión de delitos de más graves

Voz 21 28:51 ya estos asesinatos atroces de vez en cuando se se se llevan a cabo algunos es verdad pero que no es una regla en general y que por tanto la en fin España es un país seguro si yo hablo de capital de mi país es mucho más segura Barcelona por ejemplo por eso que insisto es una cuestión no pueden legislar Se pensando únicamente en la en

Voz 3 29:18 la base llama ambos entrañas no la stripper régimen estricto relevos la que estéis al dos mil quince con una finalidad con una finalidad

Voz 21 29:26 en aquel momento tampoco se cumplían ni las FARC ni las funciones propias de la pena en este caso permanente revisable insistirá en un acto son la Constitución prohíbe las penas degradantes las penas inhumanas la condena a perpetuidad en este caso yo lo lo lo lo interpreto que es una pena como la que hemos otros propone en esta ley por tanto dudo que el Constitucional la declare la declare constitucional en cuanto a la reinserción y resocialización perdona si hubiese inversión de verdad resocialización y reinversión Israel Israel Iker va ir ir reinserción reinserción eso también otros debates pero no este debate porque claro

Voz 3 30:09 informaba para para de debate porque sí

Voz 21 30:11 tu aparcan las personas en la en prisión que tú sabes qué pasa cuando hay penas muy largas que no no no no reciben tratamiento unos en las prepara para salir en libertad hasta que no se cumple un determinado tiempo

Voz 3 30:24 privaron de libertad no sé si Pablo sobre todo de que además funciona si yo yo Aponte un bebé

Voz 1662 30:32 la representante de Ciudadanos ha dicho que siempre han dicho lo mismo yo su programa electoral pone derogación inmediata de la prisión permanente revisable no sé si con estos les ha pasado lo mismo que con el ocho m pero desde luego no han dicho no han dicho siempre lo mismo en todo caso en Perú que creo que aquí el debate es si te data esta cadena perpetua de Partido Popular de una medida eficaz o no ningún experto dice o muy pocos expertos una una minoría de expertos plantean que sea eficaz para evitar Ny ni los crímenes ni idea reincidencia por lo tanto Si si no es eficaz como medida creo que es evidente estamos hablando pues de una utilización la política de un tema que apela lamentablemente a las a las bajas pasiones de de de muchos ciudadanos y ciudadanas aquí yo creo que los representantes políticos tenemos que tener la altura de proponer soluciones eficaces

Voz 3 31:37 para los problemas del país

Voz 1662 31:40 el agua del PP no es eficaz es populismo punitivo y desde mi punto de vista es querer sacar rédito de una situación terrible de hice un dolor que siente muchísima gente de manera perfectamente natural ante hechos atroces yo no puedo vital no puedo vital que el señor Rafael Hernando haciendo este tipo de declaraciones en la capilla ardiente de de Gabriel mal recuerde bueno pues a eso que pasó hace en catorce años y un día cuando tuvimos el peor atentado de de nuestra historia había doscientos casi doscientos compatriotas muertos y el Partido Popular se dedicaba a llamar a los medios de comunicación para mentir es para mentir

Voz 4 32:25 saber sobre el Yeah Yeah Yeah

Voz 1662 32:27 ese de ese atentado por motivos electorales no puedo vital pensaba en eso cuando a

Voz 3 32:34 sí se aniversario de eso casa ayer estos Olano trabajaba en esta casa

Voz 1662 32:41 eso está eso está eso estamos dado y si no que el señor Aznar me desmienta cuando cuando hay queda no puedo evitar que el señor de Rafael Hernando recuerda lo que pasó hace catorce años un día en este en este país con el mismo partido como piloto

Voz 0032 32:55 buenista Lorena por responder a la ambigüedad y por lo que decía Pablo Echenique que eso consta en el programa de de Ciudadanos la derogación inmediata de la prisión permanente revisable

Voz 1829 33:04 bueno yo creo que el señor Echenique sabe perfectamente que esta cuestión está en el Tribunal Constitucional yo sé que hay algunos partidos pues que tienen un poco de fobia a los tribunales y sobre todo que no respetar las resoluciones judiciales no es el caso de Ciudadanos y nosotros por tanto lo que no podemos hacer es tener un debate sobre prisión permanente sí o prisión permanente no

Voz 4 33:22 cuando ahora mismo la cuestión en el que estamos

Voz 1829 33:24 hará una parada insisto está parada en el Tribunal Constitucional por tanto vamos a esperar a que se

Voz 21 33:30 en Francia el tribunal constitucional lo que siempre

Voz 1829 33:32 hemos dicho y donde siempre ha estado ciudadanos es en el endurecimiento como decía de este acceso al tercer grado de esta acceso a las penas esto es el problema que tenemos este es el realmente el agujero negro que tenemos en nuestro sistema penitenciario que no se están cumpliendo las penas sea la pena que sea sea el delito que sea y por tanto yo creo que tenemos que que centrar el debate ahí es lo que nosotros pretendemos con esta enmienda y esperamos que el Partido Socialista primero como digo como decía antes sea coherente con su

Voz 21 33:57 opio recurso que no deja en manos de

Voz 1829 34:00 PNV podemos tomar este tipo de decisiones porque esta decisión insisto la tiene el Tribunal Constitucional y ahora mismo no nos corresponde a los partidos políticos si nos corresponde tener este otro debate esperemos a ver qué nos apoyen en esta

Voz 3 34:12 el I Congreso

Voz 1635 34:16 fíjate algo que parece bastante por lo menos importante para los socialistas no vamos a la discusión el debate votación del jueves no se va a votar la derogación o no no se va a votar la derogación nada trataré la de la prisión permanente revisable eso no se va a votar no se va a derogar cerrada a debatir y se va a tomar en consideración dos enmiendas en su caso de actualidad por parte dos enmiendas que ha presentado el Gobierno PP

Voz 3 34:42 Ciudadanos no se va a votar los otros sonidos lo bien a votar una enmienda a la totalidad a la proposición de ovación pero vamos a ver circulación vamos a ver es que Thais ahora habrá esta derogación tiene la palabra son tienen la palabra

Voz 1635 34:56 lo que se demuestra que el recurso que presentamos hace más de dos años dos años no ahora no estamos presentando un recurso en caliente sí en cambio lo que ha producido un debate absolutamente inoportuno con una proposición de ley del P New de que nosotros parecería que lo adecuado sería que la retirase lo hubiese retirado que la retirase porque eso da pie a que Ciudadanos y el Partido Popular quiera legislar en caliente porque han presentado dos enmiendas de totalidad que lo que están planteando el debate legislativo en un momento absolutamente inoportuno en el hay que tener el ánimo tranquilo sosegado Hinault legislar en caliente va a hacer declaraciones como acaba de decir Pablo en la capilla ardiente del pequeño Gabriel no por tanto eso es así pero es que además en segundo lugar es verdad es verdad lo tenemos en cuenta lo que se ha dicho aquí lo compartimos todo es que hombre tiene tiene muy en cuenta siempre el juez la autoridad que ponen libertad en libertad condicional a algún preso y la situación de previsible riesgo de esa persona para que vuelva a reincidir es verdad que se han dado casos casos algunos de ellos muy llamativos y más de uno y más de en fin un hombre importante de reincidentes en el caso de violencia de género de delincuentes que son puestos en libertad condicional que salen con una serie de condiciones que no cumplen que hay una una autorización por parte del juez y que sin embargo acaban de nuevo delinquir acaban con delitos acaban acercándose a a una persona una mujer a la que no se pueden acercar porque tiene una serie de condicionantes y eso es lo que causa una alarma social tremenda el hecho de que esas personas sean puestas en libertad sean reincidentes porque tienen en muchos casos una patológica lamentablemente es lo que hay que evitar de todo manera pero no es no se va a resolver con este debate absolutamente improvisado alocado que vamos a tener el jueves y que no viene a cuento es verdad que habría que esperar el fallo del Tribunal Constitucional para ver si efectivamente como pensamos los socialistas esta cadena perpetua revisable es contraria a la Constitución y contraria al espíritu de reeducación y reinserción del delincuente del penado

Voz 21 36:59 Esther yo recuerdo mal los socialistas también cuánto se votó en el dos mil quince La ley de la prisión permanente revisable dijiste que vosotros teníais posibilidad pediría la derogación como hicimos todos los grupos parlamentarios porque apuntábamos lo que antes apuntábamos no que era contrario la Constitución pero en todo caso también para abundar un poco en el debate porque se debate esta semana es esta proposición de ley fue planteada por el PNV hace más de un año ya es decir no sea ahí está en trámite no se termina de tramitar porque mesa se cuida muy mucho de que no tire adelante las mayorías que hay en la Mesa del Congreso evita hasta que el debate no se haya producido hace prácticamente un año cuando prácticamente se presentó por tanto con voluntad supongo de hacer sólo venir bien por cuestiones determinadas aparece ahora esta enmienda a la totalidad ese debate de una forma rápida a ver las mecánicas para a las mayorías en la Mesa del Congreso hacen que los debates o se se adelanten osea atrás siendo por tanto igual lo podríamos haber ventilado Jennifer efectivamente a conveniencia por tanto por tanto el debate sobre la y sobre la derogación podía haberse llevado a cabo e hace un año cuando se presentó

Voz 4 38:18 eh lo que pasa es que no se ha querido el fallo el barco

Voz 21 38:21 bueno yo creo que el legislativo tiene las competencias para poder hacer aquello como aquí es un compromiso que además las fuerzas políticas que en aquel momento estaba tenían mayoría absoluta al Partido Popular hilo aprobó n en ellos solos con me parece que era UPN informa asturiano folio for asturiano en materia de terrorismo parece que vosotros les visteis apoyo en este tema por tanto los demás dijimos

Voz 1635 38:48 no salvamos este tema también la canción de Carroll

Voz 0032 38:50 Paco el vamos a ver yo

Voz 4 38:53 efectivamente el el Partido Socialista ha sido coherente lo que ha dicho no me es coherente no cómo no se puede criticar porque digo que es un legítimo debate de ideas no yo estoy dispuesto a admitir que aquí nadie está legislando en caliente porque creo que es así porque creo que la reforma es decir la la prisión permanente revisable introdujo en dos mil quince no con ocasión de ningún acontecimiento Ike la derogación se introdujo propuso por todos los grupos al inicio de la legislatura por tanto el que el debate coincida esta semana yo creo que es una trágica coincidencia porque tenemos un caso que no se dan frecuentemente estoy de acuerdo con el pero de vez en cuando serán es que la pena de prisión permanente revisable es extraordinaria es excepcional no se trata de que a todo el mundo le vayan a condenar a prisión permanente revisable me encanta escuchar a Ester Capella decir que España tiene unos buenos índices de criminalidad gracias a unas buenas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado indudablemente pero es que esto es una medida excepcional cuando se trata de imponer esta medida a cualquiera ahora lo que me sorprende que el discurso de Pablo Echenique osea que cuando escuchamos a la gente esos son los bajos instintos pero si no no se supone que hay que escuchar a la gente pues eso

Voz 3 40:00 es la SCI claro está es que

Voz 4 40:03 esto lo peor es que esto lo esto lo comparte mucha gente e IU Podemos dicen que hay que escuchar a la gente nosotros también

Voz 3 40:08 hemos escuchado a mucha gente del 11M es una mentira sucias y escuchar a la gente también los podríais escucharán no solamente lo hace sí Gemma aquí al menos hasta que me has escucháis Pablo

Voz 1662 40:20 bueno una cosa es encontrar a la gente y otra es hacer políticas en una a una

Voz 4 40:25 lo seleccionar una cosa de gente

Voz 1662 40:28 la cosa es hacer política en una capilla ardiente

Voz 3 40:30 pues llevamos años defendiéndonos bueno yo

Voz 1662 40:33 muy bien se dan años eran cosas parecidas para ti Paco para mí no es decir creo que la gente hay que escucharla en creo que a lo mejor lo que deberíamos deberíamos tener nos los representantes públicos de hacer cosas tan sensibles en una capilla ardiente es mi es mi modesta opinión espetó de mentir sobre la autoridad del 15M es que Luis

Voz 3 40:55 lo lleva ya Pereda

Voz 1662 40:57 lo del 11M perdón un público

Voz 4 41:01 si llego

Voz 1662 41:03 podemos debatir bueno pues enseño señor ese no es el Barça

Voz 3 41:06 el señor Acebes el de Acebes ante

Voz 1662 41:08 el ente entre otras personas podemos debatir si las llamar al señor Aznar a diferentes medios de comunicación existieron o no pero

Voz 4 41:19 el hecho creo que no es que creo que no es este debate

Voz 0032 41:22 todo ni Lorena alguna cosa más que añadir

Voz 1635 41:25 lo que hemos planteado repetidamente no la inoportunidad del debate en este momento es verdad que es muy legítimo que el Parlamento decida y pueda derogar esta disposición que en su día aprobó exclusivamente el Partido Popular con apoyo de foro de UPN la consideración de que en estos dos años y pico de vigencia de esta reforma únicamente se ha habido dos uno seguro ha habido en el que se ha impuesto esta esta pena de prisión permanente revisable osea cadena perpetua que ahora lucho alguno eh pero pero traído un caso de aplicación por los jueces fijaron la aplicación que ha tenido en los hechos que se han producido en los últimos dos años de asesinatos crueles no aquí bueno en cualquier lugar del mundo porque entrando una comparativa de de decir que donde en países europeos en los que existe una figura que se puede denominar así sin embargo tiene un límite tiene un tope

Voz 0032 42:13 tiene unos años establecidos

Voz 1635 42:16 si no hay concreción aquí no aquí aquí es imprecisa

Voz 3 42:20 de la mano de Murcia años en Francia se revisar los me mentido aquí no Finlandia los dos

Voz 1635 42:25 en la medida que se aplica en España no es comparable con la mayoría de los países que el grupo puedan tener algo similar porque no está tapada no hay un límite de años de de esa prisión permanente revisable nueva ahí es otra historia le llaman como le llamen pueden llamar cadena perpetua pero tiene un límite de años también en Alemania en Francia en Italia en Holanda etcétera por tanto estamos lejos dando una manera muy muy en fin muy improvisada el momento repito para los socialistas no es este

Voz 21 42:52 me queda un minuto Lorena por si quieres añadir algo pues se añadir insistir en que

Voz 1829 42:56 no se trata ni de legislar en caliente ni de derogar en caliente que el debate no es éste que el foco del debate debe ser otro que es el Tribunal Constitucional quién tiene que decidir dejar clara la postura de Ciudadanos ha puesto un poco en entredicho yo creo que el señor Echenique pues parece que

Voz 3 43:10 no está muy atento cuando nosotros mostramos nuestras posturas porque la del ocho de mercado que tampoco le entendió pero nadie nuestras Grates seguro que tenemos que tener explicarlas el yo no simplemente bueno Esther vosotros sé que entender lo que dicen ya hayan Clemente

Voz 1829 43:23 lo que decíamos yo creo que es importante tener claro que estas personas que han cometido delitos atroces delitos tan graves como estamos hablando en el caso pues sé que conocimos ayer mismo el trágico desenlace el no puedan estar en la calle al cabo de pocos años e incluso jactarse como es visto en esta carta en la que pues alardeaba de que en pocos años estaría él

Voz 3 43:42 a podemos podemos por tanto yo creo que el debate está ahí el jueves veremos ver qué vais a hacer

Voz 4 43:51 se venga siendo los oyentes

Voz 1829 43:53 de todo en las opiniones de Twitter Mario cree que hace pero derogar leyes teniendo en cuenta casos puntuales no tienen ningún sentido porque así estaríamos haciendo constantemente leyes que luego tendríamos que derogar cuando las circunstancias fueran las contrarias paraguas de la cadena perpetua revisable es la última evidencia de la incapacidad del Gobierno para crear un modelo sostenible éticamente dice si modelo educativo sino un compromiso verdadero en materia igualdad sólo queda la represión dice José Antonio también en Twitter que en España sólo se ha aplicado una vez como decía Odón la rehabilitación es el fin del derecho penal pero dice José Antonio hay gente que no se puede rehabilitar Javier se pregunta si imaginan un mejor militante contra estos terribles crímenes que un asesino de estos completa de verificada mente reinsertado y socializando pero claro eso vale dinero equipos medios psicólogo

Voz 0032 44:41 se me ha quedado en el cajón pensiones y feminismo pero tendremos ocasión Paco Martínez Odón Elorza Pablo Echenique Ester Capella Lorena Roldán muchísimas gracias a todos y muy buenos ojos es decir el diecisiete y todos vamos a la manifestación de los jubilados y pensionistas todos los diecisiete todas y todos a esa manifestación no suelo apoyo

llegamos al tiempo de hablar de empresas Rafa Bernardo buenas noches voy con el resultado del