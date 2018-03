Hora 25 (12/03/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:22 esta mañana mientras la madre de Gabriel hablaba en la radio pidiendo que no se extendiera la rabia que no se hablara de esa mujer la detenida y que quedarán las buenas personas mientras en la radio sonaban estas desgarradoras palabras las teles seguían con sus especiales sobre la muerte del niño dando voz a todo el mundo a cualquier testigo desmenuzando la vida de la detenida preguntando a todo aquel que la hubiera visto alguna vez también han emitido las palabras de la madre en medio de todo el despliegue que mantenían desde ayer y mientras tutea van satisfechos sus datos de audiencia ayer se lanzaron hacer programas especiales y es posible que muchos de esos espectadores de esos programas se lanzaran luego a la calle a pedir la pena de muerte frente a la comisaría donde estaba la detenida otra vez el espectáculo de algunos medios otra vez como si no hubiera habido un Alcàsser hundían Acker esta vez es la propia madre que ha pedido a su hijo quién pide calma pero no la escuchan la tajada de la audiencia es demasiado suculenta los medios de comunicación tenemos una responsabilidad ya ella deberíamos recurrir a la hora de confeccionar los relatos todos eh ya sea la muerte de un niño la crisis catalana de igual el tema que sea que sea político o sea de carácter más social somos responsables de lo que contamos de los efectos de lo que contamos yo también hay que contar porque es nuestra responsabilidad hacerlo Javier no quiere aprovechar el clima social provocado por la muerte de Gabriel ahora con la muerte de Diana que hace unos meses para seguir defendiendo la prisión permanente revisable cuya derogación se debate esta semana en el Congreso pues bien esto tampoco debería hacerlo un Gobierno responsable que lo que debería estar haciendo es calmar esa sociedad ante la alarma el Gobierno se olvida cuando habla de esta cuestión de algo importante y es que Diana Quero Gabriel han sido asesinados cuando la prisión permanente revisable está en vigor nada tiene que ver con ella cualquier otra cosa incita al odio y nos convierte en una sociedad infinitamente peor las penas de cárcel no deben confundirse con la venganza hoy la única que ha actuado con responsabilidad ha sido la madre de Gabriel

Voz 0194 02:19 hoy se sientan en la mesa de análisis Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenos el si Eduardo Madina buenas noches y Fernando Vallespín buenas noches es ir también José Luis Sastre buenas noches buenas noches arrancamos la semana también con los pasos perdidos

Voz 1071 02:33 el pasa a veces a la crónica periodística como los debates políticos que hace falta una distancia mínima una distancia digamos de seguridad hay casos en los que esa distancia resulta muy difícil de guardar y por eso hoy se ha elevado el testimonio de la madre del niño Gabriel Cruz porque quien tenía imposible guardar esa distancia es quien sin embargo ha hablado seguramente con mayor altura porque hoy el debate político iba por otra parte

Voz 1660 02:54 que yo creo que que es muy importante que los crímenes espeluznantes que que se puedan cometer no dudan de que se asesina a niños en el que se ocultan los cadáveres en los que hay

Voz 1071 03:05 a pesar de hablar de estos supuestos concretos el portavoz del PP Pablo Casado ha dicho a la rueda de prensa que él no quería vincular el caso de Gabriel Cruz con la discusión sobre la prisión permanente revisable si el portavoz quería preservar la distancia el ejercicio no le ha salido

Voz 0194 03:19 muy bien no les ha dicho le ha salido bastante exacta

Voz 1071 03:21 ha sido uno de esos días en los que todos se han puesto a hablar de la conveniencia o inconveniencia de tomar decisiones en caliente osea Sin distancias

Voz 1089 03:28 no derogación en caliente esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional ya se nuestros

Voz 1071 03:34 el próximo jueves el congreso asistirá a una prueba de distancia con el debate sobre la prisión permanente revisable el PP empezó a interesarse por esta cuestión hace unos meses concretamente cuando el PP empezó a caer en las encuestas ante Ciudadanos ahí fue cuando el Gobierno lanzó el debate para competir con Ciudadanos con un debate ideológico el terreno digamos más del centro derecha había que escuchar esta mañana ha casado recordar que según decía él el ochenta por ciento de los españoles está a favor de la prisión permanente

Voz 1660 04:00 yo creo que que he conseguido dejar muy claro que lo he desligado completamente de la actualidad metido once puntos entre uno y otro no porque yo me imagino que alguno dirá que que precisamente por la conmoción que todos humanamente hemos sufrido ayer sí por la casualidad de que este debate se incluya en el orden del día el jueves hemos querido hacer cosa alguno lo puedes

espero que cada joven extraiga diez de veinte cincuenta fascinante esta mañana en Bilbao

pensionistas que en definitiva llaman a los jóvenes a sumarse a su marcha preguntábamos hoy a Paco Camps que estará lista de Metroscopia porque si estamos en plena recuperación económica como dice el Gobierno que estamos será en las calles esta manifestación de malestar

la ciudadanía española está sino que la economía está mejorando a nivel general pero su situación personal esa recuperación no se está traducido todavía en una mejora sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos

Genesis estamos el próximo miércoles como decimos debate monográfico sobre pensiones el jueves de esta misma semana sobre la prisión permanente revisable es difícil guardar la distancia más y la conmoción es tan intensa como estos días a veces se sienten tan lejos de la ciudadanía que corren el riesgo de hablarnos desde demasiado cerca un asunto

sí sí esos de la distancia hasta mañana adiós

Voz 3 04:54 espero que cada joven extraiga diez de veinte cincuenta fascinante esta mañana en Bilbao

Voz 1071 05:00 pensionistas que en definitiva llaman a los jóvenes a sumarse a su marcha preguntábamos hoy a Paco Camps que estará lista de Metroscopia porque si estamos en plena recuperación económica como dice el Gobierno que estamos será en las calles esta manifestación de malestar

Voz 4 05:14 la ciudadanía española está sino que la economía está mejorando a nivel general pero su situación personal esa recuperación no se está traducido todavía en una mejora sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos

Voz 1071 05:28 Genesis estamos el próximo miércoles como decimos debate monográfico sobre pensiones el jueves de esta misma semana sobre la prisión permanente revisable es difícil guardar la distancia más y la conmoción es tan intensa como estos días a veces se sienten tan lejos de la ciudadanía que corren el riesgo de hablarnos desde demasiado cerca un asunto

creer en Cadena Ser punto com la radio que tu programa

Voz 1 10:54 veinticinco

Voz 2 10:55 de

Voz 0194 10:57 el zulo el Gobierno afronta uno de los momentos más delicados desde que Rajoy llegó a Moncloa la recuperación económica de la que hace gala su equipo sigue sin llegar a los grupos sociales que más lo necesitan y que lo peor lo han pasado durante la crisis y eso está provocando una serie de movilizaciones que nos lleva a intuir una primavera caliente en las calles las más notables son las de las feministas como comprobamos el pasado jueves y la de los pensionistas las que afrontan una semana clave en sus reivindicaciones el Congreso celebra el miércoles el anunciado pleno monográfico sobre el futuro del sistema y Rajoy se la juega porque diez millones de pensionistas esperan que el presidente ofrezca garantías antes de las manifestaciones convocadas para el próximo sábado en todo el país hoy de momento Bilbao ha vuelto a ser la avanzadilla miles de jubilados han vuelto a la calle para reclamar unas pensiones dignas Bilbao Sonia Lamberto

Voz 1463 11:44 sí por noveno mes consecutivo con pancartas megáfonos y las manos en alto

Voz 17 11:53 además de Izquierda todos juntos pidiéndolo estos derechos

Voz 18 11:58 esta batalla

Voz 1463 12:00 lo han vuelto a ser miles los pensionistas que se han concentrado en Bilbao para reivindicar unas pensiones dignas

Voz 3 12:06 llevamos desde el quince de enero lunes tras lunes ya no es por nosotros que estamos con un pie más para al otro barrio que para este porno

Voz 1463 12:13 Nuestros hijos a sus hijos nietos por las viudas los jubilados jubiladas y huérfanos que se enteren que estamos aquí y no en los bares jugando a cartas han gritado desde las escalinatas del Ayuntamiento ya han aprovechado para hacer un llamamiento a participar en la manifestación del sábado

Voz 3 12:27 por favor espero que cada joven traiga diez veinte cincuenta su porvenir también está en juego claro que ser una toda la gente joven el sábado que esto lo tenemos que apretar

Voz 1463 12:39 nueva manifestación que se convoca en diferentes puntos del Estado la anterior hace un mes reunía sólo en Bilbao a más de treinta y cinco mil pensionistas

Voz 0194 12:46 no el debate que marca esta semana a la espera de las movilizaciones del sábado desde del pleno del miércoles que hoy ya se han encargado de calentar los partidos que van a participar en ese debate en Génova no admiten lecciones de nadie especialmente dicen del PSOE al que responsabilizan de la quiebra del sistema y piden responsabilidad todos los grupos de cara al pleno Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1916 13:05 hola buenas noches el PP insiste en pedir responsabilidad lo que se traduce Angels en reclamar al resto de los partidos que pidan cosas factibles especialmente molestos se muestran los populares con el PSOE tal y como se desprende de esto que dice Pablo Casado

Voz 2 13:19 que aquellos que dejó quebrado venga a darnos lecciones

Voz 1660 13:21 vengan a apelar a que van a secundar las movilizaciones en la calle yo creo que es cuanto menos hipócrita porque es que son ellos los que encargó el sistema de pensiones en dos ocasiones en Lucca vamos de democracia

Voz 19 13:30 Ellos los socialistas insisten en que la expansión

Voz 1916 13:33 sí que se pueden subir aunque a penas confían en que Rajoy las revaloriza lo mismo que ha subido el IPC así cuantifica Adriana Lastra las esperanzas del PSOE en esta cuestión

Voz 20 13:42 tenemos pocas porque el Gobierno no quiere ojalá el presidente del Gobierno llegará al pleno de este miércoles con esa subida del uno coma seis por ciento ojalá

Voz 1916 13:49 Ciudadanos ha mantenido posiciones más ambiguas en materia de pensiones si a la subida pero también ha ayudado como sabéis al Gobierno a bloquear algunas iniciativas José Manuel Villegas cree que lo más importante es en todo caso reforzar la viabilidad del sistema

Voz 1089 14:02 cuánto se puede o no subir las pensiones a a los pensionistas pero sobre todo va en asegurar que vamos a poder pagarles esas pensiones a los pensionistas los próximos cinco diez quince o veinte años

Voz 1916 14:13 el respaldo de Ciudadanos a una subida de las pensiones y sobre todo su cambio de actitud ayudando a desbloquear algunas demandas de la oposición llevan a unidos podemos hacer esta petición al partido naranja Yolanda Díaz

Voz 1280 14:25 a Ciudadanos le pedimos levantar el veto

Voz 21 14:27 para que podamos discutir sobre la revalorización de las pensiones públicas en nuestro país

Voz 1916 14:33 como ves Angels el ambiente político se caldea en los momentos previos al debate del miércoles todos los partidos tienen la vista puesta tanto en lo que se va a discutir en el Congreso como en las protestas que se van a desarrollar

Voz 16 14:44 al en la calle y otra movilización las feministas

Voz 0194 14:47 recuerden el pasado jueves no quieren que esa gran movilización caiga en saco roto por eso hoy se han reunido la plataforma que coordinó la protesta del ocho m con el objetivo de la objetivo de ir plasmando en una agenda medidas concretas para que España avance en igualdad vamos a ver qué es lo que da de sí esta reunión el Partido Socialista se ha propuesto recuperar la bandera del liderazgo feminista ser la vanguardia del movimiento y canalizar las reivindicaciones que escuchábamos el pasado jueves y hoy ha detallado una serie de iniciativas con las que quieren pasar a la acción Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 15:16 sí buenas noches es el primer movimiento del PSOE tras la gran movilización del ocho de marzo piden un Pleno monográfico para principios de abril con la comparecencia del presidente del Gobierno lo ha anunciado esta mañana la vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra

Voz 20 15:31 vemos asombrada si asombrados cómo la derecha se ha visto obligada a desdecirse de muchos postulados que tenían antes del del día ocho por lo tanto lo que hacemos es darles la bienvenida a la lucha feminista hemos registrado la solicitud de un pleno monográfico sobre igualdad entre hombres y mujeres en este caso el compromiso del Partido Socialista es que una vez al año intentar que se celebre este pleno

Voz 0806 15:54 quieren los socialistas que sea un debate con propuestas de resolución y por lo tanto un pleno del que salgan compromisos del Gobierno lo cierto es que el PSOE se reivindica como el partido que trajo los grandes avances en materia de igualdad entre hombres

Voz 1463 16:07 mujeres y esa es la bandera que ahora quiere

Voz 0806 16:09 esperar de hecho pretenden que el debate en el Congreso pivote sobre sus propuestas legislativas sobre las leyes de brecha salarial y de igualdad de trato en el empleo y la ocupación que ya están registradas y sobre otra proposición de ley que según fuentes de la dirección del PSOE va a llegar a la Cámara Baja antes del verano en este caso para favorecer la conciliación es la denominada Ley de usos del tiempo que completa lo que Ferraz ha bautizado como su libro violeta que en definitiva es una ofensiva legislativa con la que Pedro Sánchez pretende recuperar el liderazgo en las reivindicaciones

Voz 0194 16:44 feministas Ana Si algo hay que dar prioridad a esta agenda feministas a la lucha contra la violencia machista las cifras que ha aportado hoy el Poder Judicial reflejan la cara y la cruz de esa realidad por un lado las mujeres tienen menos miedo a denunciar en dos mil diecisiete aumentaron el número de denuncias hasta alcanzar la cifra más alta desde que hay registro más de ciento sesenta y seis mil lo preocupante lo encontramos en los más jóvenes porque el año pasado se disparó el número de menores enjuiciados por maltrato Dolores

Voz 0259 17:08 no es la cifra más alta desde que el Poder Judicial elabora estadísticas pese a ser inasumible para una sociedad civilizada también es positiva porque indica que aflora el maltrato es el análisis de la presidenta del Observatorio preocupación en Ángeles Carmona por el significativo aumento de menores juzgados por delitos de violencia la solución la educación y campañas medidas del pacto de Estado que el Gobierno no ha puesto en marcha todavía

Voz 22 17:32 que existan campañas de sensibilización dirigidas expresamente a las niñas los niños menores de edad también ese contienen muchas medidas de prevención en el ámbito educativo para que en todos los centros educativos los profesores tengan herramientas tengan formación suficiente para detectar a tiempo situaciones de violencia de género

Voz 0194 17:54 ocho de cada diez sentencias en los juzgados especiales

Voz 0259 17:57 Estados son condenatorias pero bajan al cincuenta y cinco por ciento en los juzgados de lo Penal datos que no mejoran en dos mil diecisiete los jueces sólo suspenden el tres por ciento de las visitas el cinco por ciento de las custodias a padres maltratados

Voz 0194 18:10 el Rose por partes en análisis se movilizaciones de pensionistas movilizaciones feministas y vimos cómo Mariano Rajoy se puso el lazo morado después de liderar un partido que sacó un argumentario hablando de lo elitistas quieran esas manifestaciones también vimos como pedía asistir al Congreso de los Diputados para un debate sobre las pensiones dos gestos Mila que tú crees que reflejan que Mariano Rajoy está entendiendo lo que pasa en la calle

Voz 16 18:38 bueno quiere hacer entender que es que está entendiendo lo que pasan la calle pero obras son amores y no es entonces el problema es que con el PP estamos bastante acostumbrados a que haga mover vientos tácticos que parece que estarán a favor por ejemplo en el tema de la ley de violencia de género se resistieron mucho a poner una cuantificación de dinero hoy la cantidad que había que poner demás y finalmente se consiguió el pacto con un compromiso de poner un dinero pero ese dinero todavía no está puesto en la ley de dependencia en el acuerdo que suscribieron con Ciudadanos para el inicio de la legislatura se comprometieron y los presupuestos del año pasado se comprometieron a poner cien millones más

Voz 2 19:22 para aliviar un poco

Voz 16 19:25 la lista de espera que en ese momento era de trescientos setenta mil personas de estos cien millones han dejado de poner cuarenta y cuatro osea que en la ejecución de los presupuestos la mayoría o muchos de los compromisos del PP no llegan a buen puerto entonces eh mucho me temo que en este caso estemos en una operación de cosmética maquillaje porque además teniendo en cuenta cómo reaccionaron ante la manifestación del ocho de marzo calificándola de elitista de solidaria etc etc todo todo lo que han hecho en los últimos días se nota clarísimamente que es una rectificación de urgencia a la vista del éxito evidente de la convocatoria

Voz 0194 20:07 en cuanto a las pensiones Duc tú crees que tiene un plan el Gobierno más radicalmente no bueno sobre las el feminismo lo mismo es como si se debería la respuesta para las dos cosas pero yo creo que el Gobierno

Voz 0515 20:19 da la sensación de estar sorprendido ante lo que yo creo que era una relativa obviedad es que la salida de la parte más dura de la crisis nos retrae hería es decir no frenaría la contestación social sino que la incrementaría cuando los están bombardeando permanentemente los propios dirigentes del PP del Gobierno diciendo que España crece que la economía va mucho mejor la gente toma nota de dice perfecto pues ahora salgo a reivindicar aquello que considero justo y que me afecta porque estoy escuchando todo el día a mi Gobierno que dice que hay recursos para repartir por tanto aquí hay una necesidad tiene un plan para las pensiones no el Partido Popular básicamente lo que ha hecho es que todas las reformas que ha habido a lo largo de los últimos cuarenta años del sistema de la Seguridad Social que en mi opinión en su proyección a diez años es bueno ya en su edición a dos es insostenible no se financia sólo por cuotas de la Seguridad Social ha sido ponerse y ahora utiliza la existencia de un clima poco amable para el pacto político es decir poco fácil lo que facilita poco la posibilidad de un pacto político para no tomar la iniciativa que le correspondería tomar el sistema por cotizaciones no va a funcionar para que no sabemos todos una idea en el año setenta y cinco por cada veinticinco personas que cobra una pensión había cien personas cotizando en el año dos mil cincuenta habrá setenta y seis cobrando pensión por cada cien cobrando el cotizando por tanto es ese de que el sistema tiene que discutir sobre la ampliación o no de la base reguladora para el KO para el cálculo de la pensión así toda la vida laboral o no toda la vida laboral tiene que encontrar la vía de financiar a través de impuestos au a través de recaudación tributaria había Presupuesto General del Estado tiene que encontrar vías de financiación si queremos creo que ha sido un éxito que es el sistema de la Seguridad Social y el Pacto de Toledo ha reducido drásticamente la curva de pobreza relativa en personas mayores de sesenta y cinco años en los últimos cuarenta años mientras que en otros sectores por ejemplo niños de cero a tres se ha incrementado es verdad que en personas mayores se ha reducido notablemente y hoy uno de cada cuatro euros que entra en las familias en España procede de una pensión portátil un sistema exitoso convendría cuidarlo el Gobierno tiene un plan no no lo tiene igual que el lazo de de Rajoy juegan míralo decía al verbo parecer pero esto el de las manifestaciones del ocho m del movimiento feminista de esta gran cuarta o global que también aterrizado con una intensidad en mi opinión muy relevante en comparación con otros países de El Mundo o de Europa aquí en España que trasciende al PP y M I todos los partidos estos ni tiene dueño ni tiene el líder es un movimiento social de una enorme trascendencia hay una enorme transversalidad que veremos ese concretos no se concreta de manera práctica en algo

Voz 19 23:01 bueno el porno porno repetir cosas os acordáis cuando cuando discutíamos que la oportunidad que se le habría Rajoy en el que ahora que tiene que renovar al ministro de Economía y uno de los ministerios clave era precisamente el de Asuntos Sociales que tiene que bueno que todos sabemos el rendimiento que le está dando fijaros que que Rajoy ahora mismo si se enfrentara a este mismo problema con un nuevo ministro no desde nuevo ministro pues te diría bueno vamos a ver efectivamente que tenemos un problema de tal voy a ponerme en marcha voy a empezar a hacer esto o lo otro claro Rajoy no en esa salida ahora mismo no es decir él mismo ha ha decidido que no tiene un problema en asuntos sociales como que no tiene un problema de Relaciones Exteriores como que no tiene un problema en bueno en en eh que por tanto no tiene recursos dada la la dinámica que ha ido siguiendo en en la política de los del último año no tiene recursos para afrontar algo que se le viene encima sobre todo porque bueno al que sí que nos separa es su adversario que es precisamente Rivera no les puede gustar gustar más o menos que se mueva edición otra pero indudablemente ellos no separan entonces claro cuál es la la salida para Rajoy vamos a ver Rajoy de los presupuestos no puede hacer ninguna promesa a a los a los jubilados además en términos relativos los jubilados son los que menos han perdido a lo largo de la crisis creo que Edward tiene toda la razón sea el problema de las crisis no son las crisis el problema es el el post crisis que es cuando realmente todo el mundo que ha hecho sacrificios empieza a decir bueno que de lo mío

Voz 0194 24:48 a notar que esto se mejora y vamos a ver es que yo

Voz 19 24:50 hay una cosa en público que que este suele escuchar yo tengo el mismo sueldo que tenía hace diez años como funcionario diez años yo creo yo me siento con legitimidad también para reivindicar una una una subida en condiciones no como yo están todos los funcionarios privada

Voz 0194 25:11 también es bueno pero evidentemente lo embistió cuando digamos

Voz 19 25:14 los funcionarios que es lo que más depende es es es lo que está casi es casi automático no por parte del Gobierno que ya ha empezado a hacer promesas porque saben que la siguiente los siguientes que les viene encima son precisamente esos sobre todo porque han hecho excepciones no convences hacer excepciones es cuando realmente todo el edificio se pone a temblar que son de los poderes civiles y policías nacionales que se trata de equiparar les con las policías autonómicas no todas las cobran Bonnie porque los demás funcionarios también es seguro

Voz 0194 25:43 también hay diferencias entre comunidades con toda seguridad

Voz 19 25:45 diferente entre comunidades no entonces una vez que abres el melón se va se ha enfrentando realmente todo este tipo de a todo este tipo de problemas con una un elemento diferencial que me parece que ahora es nuevo y es bueno lo decías tú al comenzar el programa que la gente no sólo no ha perdido el miedo a la calle sino todo lo que les da cogiendo un gusto tremendo a la calle porque sabe además que eso de la calle pues tiene un valor simbólico que es que es muy importante y hay eso cómo se va a saber gestionar este tema es una cosa que a mí me parece muy fascinante porque

Voz 16 26:19 porque

Voz 19 26:19 el gran problema que tenemos y no solamente afecta a Rajoy afecta a todos los partidos políticos es que se está produciendo una descompensación dentro

Voz 0194 26:26 el sistema representativo de tal manera

Voz 19 26:29 si la gente confía más en sí mismo es su capacidad para otorgar Nízar se y manifestar cuáles son sus intereses que no en aquellos que supuestamente representan esos intereses sea estamos pasando una democracia representativa una democracia presenta activa no viajero apuntado antes pues no estamos vive presentó lista más bien es decir que uno quiere la presencia no la red presencia la presentación al representar significa hacer presente a alguien que está ausente y ahora la gente ya no está ausente está presente esto es como como incorporan al sistema político ya los el las nuevas tecnologías no permiten resultado tú hablas en nombre tu representantes enseguida recibes allí en el móvil una un tremendo no incide bueno quién eres tú para decir lo que pensamos los que te hemos elegido este que eso es estaba ya es esta vayan examen asociaron crítica antes de que empezara todo estoy yo porque el populismo es una nación de de que efectivamente este esa crisis y esto lo está sacudiendo no entonces bueno y yo la verdad es que como politólogos los observo muy detenidamente y además si me parece apasionante pero yo creo que para quien esté gobernando debe ser algo atroz mil pierna y oposiciones

Voz 16 27:42 para continuar con el argumento de Fernando con el que estoy completamente de acuerdo igual que lo que ha dicho antes de de uno haber cuando se produce una crisis y además una crisis tan dura tan dura como la de dos mil ocho que sí pero la comparamos con el crack del veintinueve por lo tanto no estábamos hablando de una cosa y diríamos que fuera cíclica una un ciclo más eh de de un poquito de de de caída sino de una crisis muy profunda en ese se produjo un relato que era el relato de la crisis como una catástrofe natural recordáis que Rajoy salió diciendo bueno es una mala suerte tenemos que poner todos arrimar el hombro cada uno la medida de sus posibilidades este relato cuajó bastante donde no trabajaba al relato trabajó el miedo porque en una situación de incertidumbre como es una crisis económica a la que en ese momento durante varios años no se le veía el fin incluso cuando se recuperó recuperamos el PIB positivo había incluso artículos recordaréis en toda la prensa diciendo cuidado que estos efímero hay recaída esto provoca entonces cuando hay miedo se produce un reflejo político conservador porque la gente es consciente de que las cosas pueden ir a peor incluso está muy bien descrito en la ciencia política como los partidos conservadores se manejan a veces mejor en los inicios de la crisis precisamente porque como gestores de conservadores de la economía pues la ciudadanía puede pensar que ellos van a enfrentar mejor la situación de crisis

Voz 19 29:16 pero claro

Voz 16 29:17 contradictorio el relato de la crisis como catástrofe natural de la que todos tenemos que arrimar el hombro a una salida de la crisis en la que es evidente que no se dice el anverso de esa de esa de ese eslogan no se dice ahora que salimos de la crisis todos poner la mano porque todos vais a poder estar igual no entonces además ha desaparecido el miedo ha desaparecido el miedo y ha sido sustituido en algunos casos como los jubilados como los jóvenes por indignación que ya hubo las base de protesta de indignación pero ahora es una indignación con causa en el Senado ha sido de que la que se haya pretendido tanto a quiénes estaban precisamente en posición más desfavorecida por la crisis es lo que fastidia mucho los jubilados han aguantado muchas familias en este país precisamente porque las pensiones es lo único que ha mantenido más o menos sin sin sin mantener el poder adquisitivo cuidado porque cuando Fátima el a la ministra Fátima Báñez Báñez dice que que que que han mantenido las pensiones no no no mentira Jaro han perdido poder adquisitivo las pensiones no

Voz 0194 30:26 vamos a decir pero es lo exacto pero eso mismo con una bajada claro claro porque como no Noam

Voz 16 30:32 subido lo que ha subido el IPC pues pues ya han perdido aparte que ahora viene el factor de corrección que será este que entrarán en dos mil diecinueve y que va a ser una un un plano entonces claro ahora estamos en en el punto en el que la ciudadanía empieza a percibir que ávido muchas falsedades en el discurso mucha impostura en el discurso político y ahora dicen que hay de lo mío yo creo que estamos en esa fase en esa fase ya lo dijo Felipe González un día dice las grandes movilizaciones y las grandes conquistas Sean conseguido en época de bonanza o cuando empieza la bonanza

Voz 0515 31:09 pero eso es que yo creo que sobre los discursos triunfalistas de muchos miembros del Gobierno de una salida que no es tal porque el país ha pasado por una época de casi una década sigue dentro de las últimas seguramente consecuencias de la crisis que se inició con la famosa caída de Lehman Brothers hace una década España sale lo ha dicho Fernando hablando de su sueldo de hace diez años con una devaluación salarial de caballo con una devaluación social de caballo de financiación de servicios públicos políticas de dependencia política social

Voz 16 31:39 una descapitalización es lo las valoraciones personales

Voz 0515 31:42 aparte de descapitalización de capital humano que has tenido que otros países del mundo a trabajar a desarrollarse profesionalmente es decir hemos perdido cohesión social capacidad salarial dinamismo de la economía talento conocimiento hemos hemos perdido país que ya venía con una tasa bastante baja con respecto a la media europea todavía tiene hoy más bajo que la que tenía hace diez años el endeudamiento está disparado una deuda que supera a nuestro Producto Interior Bruto Ike sumamos la deuda privada la corporativa no sale casi dos veces dos veces y medio el Producto Interior Bruto de España por tanto estos mensajes triunfalistas para unos números que no lo son tal que no son tales llevan dan aire a lo que también señalaba Fernando el gusto que es el está cogiendo por la reivindicación social no parece que uno el Gobierno tenga capacidad para comprender qué está sucediendo a fondo Rajoy cree que con un lazo morado arregla décadas de desprecio a las reivindicaciones feministas en este país y de negación a todos los avances en derechos civiles y libertades públicas muchas de ellas desde el punto de vista las políticas de igualdad de los últimos años en en España especialmente las producidas digamos a través de avances legislativos en el Congreso de los Diputados y dos no parece tampoco que las instituciones tengan capacidad de pactar en todo aquello que el país está pidiendo que pacten por ejemplo en el sistema de la Seguridad Social por ejemplo en un nuevo sistema un nuevo modelo de relaciones laborales por ejemplo en políticas de igualdad para corregir brechas de género que hay no sólo salarial social civil política económicamente en las hay casi en su plena transversalidad en la figura completa da la sensación de que el Gobierno está yo tengo la sensación también que el Parlamento tampoco sino

Voz 16 33:17 hay perdón él si el discurso de que me ha parecido muy escandaloso decir hoy Pablo Casado decía que el PSOE al sistema público de pensiones cuando el PSOE dejó el Gobierno el la el ahorro

Voz 0194 33:31 la hucha de las pensiones tenía sesenta y seis

Voz 16 33:33 mil millones de euros y en estos momentos que quedan ocho mili porque no quieren dejarlo a cero porque ya han puesto dinero del presupuesto de Ustaritz

Voz 0515 33:42 ahora

Voz 16 33:42 exacto y la deuda pública estaba infinitamente más baja que esta hora entonces ya está bien que cuatro años después de que que más más de cuatro años después sigan diciendo que la culpa de todo la tiene el Gobierno anterior como si ellos no hubieran gobernado estos seis años que llevamos no

Voz 19 34:00 sí vamos ahora yo creo y una cosa que la gente de la que la gente ya sea perfecta perfecta cuentan hoy es cuán do las cosas van mal la culpa es de un fenómeno fenómeno atmosférico no o algo similar a catástrofe natural natural cuando las cosas van bien es mi mérito no sé qué bien como es sacado a España de la crisis como todo el mundo sabe que también habían influido porque además han subido todos los demás países quizá no tanto pero bueno entonces eso genera desconfianza pero atención me parece que que que no debemos equivocarnos la gente no piensa que el culpable sea el Gobierno sólo en exclusividad la gente lo que quiere es que le resuelvan el problema y quién está obligado a resolver el problema en una situación como la que está como la que tenemos ahora mismo donde nadie tiene una mayoría clara o el Gobierno la mayoría clara es digamos es el Parlamento con todo lo que es lo mismo que ocurre con Cataluña es decir eso hay hay que buscar una solución vamos la gente lo que quiere es una solución la gente no quiere que sigan enfrentando no busquen una solución y ahí es donde yo creo que que quizá por eso es por lo que la gente recurre a eso de salir a la calle porque lo que quiero es es digamos es

Voz 2 35:15 no no apoyará uno y penalizar a otro

Voz 19 35:18 yo creo que la gente quiere realmente es reivindicar justicia para la mujer en un caso determinado ya os las apañar pero que lo que Larra

Voz 0194 35:26 en en que lo arreglen ellos nosotros estará no

Voz 19 35:28 hasta aquí empujando los jubilados otro tanto de lo mismo sea quién trate de quién trate de instrumentalizar este este nuevo destino de esa encaje no entre ciudadanos y políticos pensando que puede extraer rendimiento de partido yo creo que se puede equivocar tremendamente o sea que ahora es cuando realmente el Parlamento tiene que estar a la altura de aquello que se le pide que es consensos específicos para resolver problemas que venimos arrastrando el problema que arrastrando fundamentalmente son dos es doble primero qué es eso que llamamos España es decir hay un problema de país de de de o de modelo de país sin el digamos que si no lo modifica vamos realmente no vamos a seguir poder seguir avanzando como tal y el segundo es bueno cómo podemos reestructurar la crisis para que volverá a introducir un mínimo de de equidad no dentro de lo que es la gestión cotidiana de la mayoría de los problemas en la distribución de los recursos sociales en la medida en la que nosotros tengamos la capacidad de hacerlo claro pero hay cosas que se nos escapan evidentemente como por el hemos el con el entorno en el que estábamos que es la Unión Europea es decir que tampoco podemos endeudarnos no sea que que ahí es donde que ahí es donde me parece que que la clase política tiene que saber estar a la altura pero yo lo que lo que estoy observando es que estamos a perder esto infracción a mi me parece que acordarse en los años treinta la crisis fundamental que hizo el fascismo al te vamos al al parlamentarismo era primero que no decidía y segundo que era en esos ese valieron en una en una designación de Donoso Cortés en la clase discutido horas es decir no paraban de discutir pero nunca es difícil

Voz 0194 37:08 en nada no regalaban nada no arreglaban Nathalie mandando llegar

Voz 19 37:11 en estos que estaban decidir los bolcheviques y los nazis o los fascistas la cosa acabó como acabó

Voz 0194 37:17 déjame que me hay más movilizaciones e pues cerrar este asunto como decíais la gente decía Fernando la gente pedido el miedo a la calle en las próximas semanas el Gobierno el Gobierno enter los gobiernos autonómicos se van a enfrentar a otro tipo de movilizaciones por ejemplo afectan a la educación Don afectan a la sanidad afectan a la Justicia vamos a hacer un recorrido por distintos puntos del país vamos a empezar por ejemplo por el ámbito universitario porque en nuestro campus uno de cada cuatro profesores es asociado esta figura se ha convertido en mano de obra barata para las universidades en algunos casos cobran a penas quinientos euros al mes hoy los docentes de la Politécnica de Valencia han decidido plantarse ya han anunciado que van a la huelga no son los primeros Juanma Graner

Voz 0882 37:57 lo último de este conflicto que nació en Valencia pero que ya es nacionales que los asociados de la Universitat Politècnica de Valencia la otra gran universidad pública de la capital valenciana han decidido esta misa esta tarde en asamblea seguir la senda marcada por la Universitat de València ya a partir del dieciséis de abril van a la huelga también son setecientos que se suman a los mil trescientos de la Universitat de València en huelga desde el pasado veintinueve de enero se hartaron de largas ni el Rectorado de entonces miles Cort que aprobaron hace tiempo por unanimidad a abordar el asunto han hecho nada sólo la Comisión Europea investiga el particular contratos precarios y salarios de cinco euros la hora o menos en medio de todo ello llegaron las elecciones a rector que han alumbrado a la primera rectora de esa universidad en quinientos años Mavi Mestre que lo primero que dijo al saberse rectora es que quiere intentar solucionar el problema de hecho esta semana los asociados se centrarán en la mesa que aborda el asunto y a la que el anterior rector nunca les convocó Isabel de la Cruz portavoz de los asociados lo explica

Voz 23 38:53 por primera vez hemos sido convocados a una reunión para tratar nuestras reivindicaciones el próximo miércoles por la mañana esperamos que esté presente la institución y los sindicatos de la mesa negociadora lo cual es una muy buena noticia esperemos Hayes inició un camino para la resolución del conflicto

Voz 2 39:10 ese mismo día Isabel de la Cruz CR

Voz 0882 39:12 unirá también en Madrid con los grupos políticos del Congreso porque la realidad es que este asunto trasciende una u otra universidad afecta a todos

Voz 0194 39:21 esto en las universidades pero también hay precariedad entre los profesores de la educación obligatoria en colegios en colegios institutos públicos la figura del interino que ha crecido en los últimos años nos cuentan no cuentan con una plaza fija en los centros así que pueden estar cambiando cada pocos sólo les contratan para el tiempo que los necesitan en Sevilla hoy han protestado en busca de que la Junta les garantice una mayor estabilidad Mari Cruz Barroso

Voz 24 39:45 más de un millar de docentes interinos sean

Voz 1463 39:48 manifestado hoy en Sevilla desde el Palacio de San Telmo sede de la

Voz 0194 39:50 la Junta hasta la Consejería de Educación

Voz 1463 39:53 para que el Gobierno andaluz diseñó un plan de estabilidad que evite lo que temen un ERE masivo en la enseñanza es que los veinte mil docentes interinos andaluces una quinta parte del total de la plantilla ven peligrar su puesto de trabajo por la Oferta de Empleo Público aprobada por el Gobierno central que en los próximos cuatro años va a sacar a oposición las plazas que ocupan sin garantizarles su futuro elabora

Voz 6 40:15 siete años trabajando pueda acabar la calle Sepe ocho de año trabajando

Voz 25 40:19 en dos palabras ERE masivo muy que no van a consolidar hagas interina ya los interino que llevamos años trabajando aprobando muchísimas oposiciones y ahora con esta convocatoria que Banda Aceh Banda consolidar la plaza pero no Alan trabajador ahí a los trabajadores que llevamos

Voz 1463 40:37 CGT y Ustea con el apoyo de Marea Verde han convocado desde hoy hasta el día veintitrés de marzo una huelga indefinida en la enseñanza pública andaluza Laura tirados la secretaria general de la Federación de Enseñanza de la CGT andaluz

Voz 0194 40:48 muy buenas noches

Voz 26 40:51 la Junta les ha ofrecido algún tipo de garantía

Voz 0194 40:54 como ustedes reclaman

Voz 27 40:56 ahora no es que me arranca de las ventas mediante la lucha en la tarde

Voz 0194 41:02 de momento no han obtenido ninguna respuesta

Voz 27 41:05 no ha habido un solo cuando yo no salimos ni lo de la fuerza de la Consejería de Educación sigue esperamos que bueno que que el vaya dado su mozo me seamos recibiré sobre ellos y ellas se sueños

Voz 0194 41:24 qué tipo de solución proponen ustedes para ese plan de estabilidad que piden

Voz 27 41:29 a nosotros lo que pretendemos es que todos los trabajadores que están trabajando como interinos no somos a a esta situación se generada tras el acuerdo firmado el veintinueve de marzo en Madrid por parte de mi serio y bueno implica ajeno que efectivamente consolidando como compañera de dementes la trabajadora todo en cualquier empresa que eran pierde cuando fui al Consell garbanzos para el falleros

Voz 0194 42:04 pues Laura tirado muchísimas gracias y muchísima suerte

Voz 27 42:07 eso esperamos que tenga más suerte en una única sombra entendemos

Voz 0194 42:11 hasta luego gracias hemos pasado por la educación Universidad educación obligatoria en la escuela de los institutos públicos Sanidad los médicos están llamados a una huelga a nivel nacional para finales de este mes reivindican entre otras medidas recuperar el poder adquisitivo perdido y también la jornada semanal de treinta y cinco horas más detalles cuando a Marcos

Voz 1509 42:29 qué tal Ángels bueno en el caso de los médicos será el miércoles de la semana que viene el veintiuno de marzo cuando saldrán a la calle para denunciar que no se han repuesto los diez mil profesionales sanitarios que se perdieron durante lo más duro de la crisis y la manifestación convoca a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos la mayoritaria agrupa a más de cincuenta mil profesionales de toda España iban a ir hasta las puertas del Ministerio de Sanidad y también del Congreso de los Diputados a entregar a los portavoces sanitarios de los grupos un manifiesto con sus reivindicaciones básicas la principal recuperar su poder adquisitivo en el sindicato estiman que desde dos mil diez Los médicos han perdido entre un veinticinco y un treinta por ciento de su salario Francisco Miralles es secretario general

Voz 28 43:11 Basora que nosotros hacemos la guardias que que somos el único colectivo que las hacemos al método precio que la hora propietaria pues que se los pague como mínimo como la hora ordinaria

Voz 1509 43:22 más exigencias la vuelta a la jornada de treinta y cinco horas semanales un asunto que el Gobierno de Rajoy ha tenido seis años bloqueado pero que por fin van a poder recuperar aquellos profesionales que trabajen en comunidades que cumplan con el déficit tercera reclamación que al igual que para policías y guardias civiles la carrera profesional sea igual en todas las comunidades autónomas para todos los facultativos

Voz 0194 43:44 el motivo

Voz 28 43:46 por el mismo trabajo ella misma condiciones en una comunidad como Andalucía y el País Vasco superiores a setecientos ochocientos euros mensuales

Voz 1509 43:55 igualar el número de plazas MIR con el de graduados en medicina o que hablar las lenguas cooficiales no sea un requisito para la

Voz 1916 44:01 habilidad como pretende por ejemplo el Gobierno balear

Voz 1509 44:03 son otras de las peticiones de los médicos que en Madrid no en Murcia irán a la huelga el día veintiuno aunque no se descarta que otras comunidades también se suma

Voz 0194 44:11 Julian Secretario general del Sindicato Médico de Madrid muy buenas noches

Voz 29 44:16 hola buenas noches Gem cuáles son los principal

Voz 0194 44:18 los problemas a los que se enfrentó un médico de la sanidad pública en su día a día

Voz 29 44:22 pues yo creo que están insuficientemente explicados ya en muchas como que han hecho estos días los médicos nos encontramos desde hace muchísimos años en una situación de de sobrecarga asistencial evidente que como consecuencia de ya pagamos nosotros pero para los pacientes que ven cómo sistemáticamente en la consulta desbordada es un médico de cabecera es único de familia como cuando urgencia finca hacer largas espera para desatendidos o lo que es aún peor no que les tenga aquí en pasillos sin intimidad la pérdida de calidad impresionante luego ya lo que la gente más le llama la atención no la larga lista de espera que es un mal endémico en esta sanidad pública que tenemos en buena medida se de a los gestores que no han sido capaces de acometerla y a los recortes de plantilla que hemos sufrido en estos muchísimo cual escaso miles de profesionales que hemos perdido en estos años

Voz 0194 45:20 reciben alguna respuesta ante estas reivindicaciones

Voz 29 45:24 la respuesta que hemos tenido es nula y la que se aproxima como una posible respuesta Castillón el acuerdo que han firmado que las centrales sindicales de clase con el Gobierno el viernes pasado pues han dejado de lado todas las reivindicaciones que hacer al colectivo que representamos los otros médicos eh nosotros estamos absolutamente desmotivados con esa con ese acuerdo que lo único que hace es traspasar el problema de las comunidades autónomas allá donde se pueda ir Silió tienen también pues se podría recuperar las treinta y cinco horas se podía recuperar alguna parte de lo perdido en cuanto a salarios pero luego cuando hubo que recorta se recortó de forma centralizada ahí para todos cuando ahora se tiene que poner en marcha una pequeña recuperación se traspasa esa competencia las comunidades autónomas nosotros es francamente nos encontramos una situación de desamparo tremendo por eso hemos tenido que recurrir a esta manifestación estas jornadas

Voz 0194 46:23 pues Julián Esquerra muchísimas gracias y muchísima suerte también

