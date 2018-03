Hora 25 (12/03/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 el debate en momentos tan difíciles para tanta gente como los que estamos viviendo en España está viviendo la sociedad española con el asesinato de un niño de ocho años que se llama Gabriel para contextualizar la la cadena perpetua desaparece en España en la dictadura pero no en la de Franco era de Primo de Rivera tiene que llegar Rajoy en el año dos mil quince para volver a instaurar la hasta que a ver qué pasa en el Tribunal Constitucional con un nombre que se llama prisión permanente revisable esto lo que no impide que hasta la entrada en vigor de esta reforma el señor Rajoy España ya tuviera la segunda tasa más baja de criminalidad de Europa y que fuera uno de los países del mundo con la tasa de criminalidad más baja a la vez tiene uno de los códigos penales más duros del mundo con cadenas largas comedias de estancia en prisión que triplicará muchos de los países de nuestro entorno población penitenciaria población penitenciaria exacto hizo además nos llevó el análisis las condenas más duras es igual a una tasa de reducción de delitos no EEUU tiene tres cuatro veces la tasa de criminalidad de España muchos de sus estados no sólo hay cadena perpetua

Voz 0907 01:07 incluso pena de muerte por tanto la cadena Pepe

Voz 1 01:10 esto hace que la sociedad se llama asegura no hace que la sociedad sea una sociedad peor porque rompe con el principio fundador del derecho penal que España tiene incorporada tanto en su constitución como en su legislación hasta el año dos mil quince de la orientación reinsertado era de una sociedad que se considera mejor que aquellos que delinquen o que cometen crímenes como los que estamos viendo ese coloca una enorme distancia de los mismos porque tiene la parte punitiva la orientación reinsertado saltadora gol romper varios siglos de discurso de Filosofía Derecho Penal de la mano de Pablo Casado no yo no lo haría nunca o de el señor portavoz del Grupo Popular o del señor Rajoy o de los dirigentes de ciudadanos que se han subido a esta ola porque Ciudadanos tiene un problema de cuestión de la contestación social excepto para todo aquello que tiene que ver con el derecho penal para los derechos y las libertades es obvio que naufraga aquí se sube inmediatamente yo espero que esto termine derogado y que España no vuelva a tener lo que tenía hasta la dictadura de Primo de Rivera uno la prisión permanente revisable que es lo mismo que una cadena perpetua

Voz 2 02:14 hola estoy completamente de acuerdo con el planteamiento que hacer hoy yo creo que estamos en una descarada e ejercicio de populismo penal para dar la impresión de que el Gobierno es sensible a ciertos problemas que que por otra parte no se evitarían me parece que la respuesta siempre ha de ser endurecer endurecer endurecer el Código Penal cuando ya tenemos precisamente porque se ha practicado este populismo penal ahora tenemos uno de los códigos penales más duros de de de de de de toda Europa no el problema es cuando se crea un clima de amparo desde el poder a posiciones de populismo penal que proceden supuestamente de una demanda popular el hecho de que desde el Gobierno se haya alentado a que se formen las asociaciones oeste esta iniciativa que han tomado las familias de dos o tres casos que hemos tenido suficientemente muy desgraciados muy tristes y que merecen toda la solidaridad de la gente pero no podemos permitir que el deseo de venganza porque es deseo de venganza que es comprensible en quién ha sufrido una pérdida irreparable como es un hijo se convierta en el criterio general con el que juzgar una situación o con el que dar una respuesta penal a un problema si tenemos la tasa de criminalidad más bajas si tenemos la sociedad que apenas tiene tráfico de armas diríamos nos topamos con un problema como en Estados Unidos no crímenes como el de Gabriel por desgracia por desgracia no se previenen es con la existencia de esta cadena perpetua revisable porque si se confirma la autoría de este caso es una autoría que cuando alguien mata probablemente no está pensando si hay mucha diferencia en que le pongan treinta años sólo le pone un cuarenta y cinco o le dejarán no salir cuando acabe la condena si está rehabilitado no no hace estos cálculos se mata por otras razones no es disuadir Soria de la criminalidad la la pena perpetua está que es una forma la la cadena perpetua puede tener muchas formas

Voz 1781 04:28 una y eso está en el que

Voz 2 04:30 no es seguro que cuando claves la condena aunque salgas de la cárcel entonces eh yo creo que que siguiera es disuasorio

Voz 0194 04:38 pena de muerte decía es que nosotros hoy la pena de muerte estamos tenemos sin exacto Casares

Voz 0907 04:43 el empleo cuatro meses higiene disuasoria la pena de muerte

Voz 0194 04:46 en cambio en cambio en

Voz 1 04:48 elimina

Voz 2 04:49 unas una de las funciones fue una función fundamental de la pena desde desde a tantos siglos no es es la rehabilitación entonces y con este sistema lo que pones en duda es primero que queda su mensaje de decir que no cree en la reinserción es un mensaje peligroso porque creo que es muy importante en el derecho penal tener como objetivo principal la reinserción porque sino que esperanza hay para la sociedad el mal existe la criminalidad existe los los los homicidios involuntarios incluso existe ah no entonces has de poder tener un una una esperanza de que las personas que por una razón por lo que sea o porque porque han cometido un error fatal pues puedan reinsertarse eso no alivia el dolor de las víctimas y de las familias de las víctimas pero hoy me ha parecido extraordinariamente ejemplar que la madre de Gabriel haya salido diciendo no hablan ni en mi nombre ni el de mi hijo quiénes están y hablando desde el mensaje de el odio exactamente y desde la rabia la rabia no es yo creo que hoy todo el mundo de escuchar esta madre esta madre tiene un unos es verdad que hay otras madres que piden precisamente ahí estas doscientas mil firmas o no sé cuantos no más creo que han conseguido bastantes más no no recuerdo

Voz 0194 06:14 ahora el macizo existen otros padres y otras madres programa que existe es que el Partido Popular les da protagonista claro tú decías es verdad que entiendo que los familiares de las víctimas hay que escucharles hay que acompañarles en el dolor pero no tienen que tomar la iniciativa política

Voz 2 06:27 o no se les debe dejar iniciativa no porque tienen una posición que no es una posición diríamos que pueda

Voz 4 06:33 ser objetiva cardo con con la problemática Si bueno el probador estar con estos contertulios es coincido

Voz 1781 06:42 hombre sí sí bendito problema gracias al cien por cien por cien no pero vamos a ver por ella

Voz 4 06:48 es algo que que ha dicho implícitamente pero que que quizá conviene decirlo así más explícitamente que yo creo que no se pueda hacer electoralismo con lo que son los principios básicos que que que integran nuestro nuestra forma de vida no nuestra civilización nuestra Constitución llámese como se quiera no no se puede someter a votación la pena de muerte en la ni la cadena perpetua por ejemplo Chad por muy popular que en determinado momento pueda llegar a ser bueno este es el argumento que está utilizando también el Partido Popular en Cataluña no es decir la democracia como democracia electoral tiene sus límites no hay una serie de reglas y una de las reglas que existe desde la Ilustración en el famoso Beccaria os acordáis nombre de los delitos y las penas a esas pues bueno es el el que bueno es tratar de llevar los principios civilizado es también al propio proceso penal no porque claro hay hay que tener en cuenta hasta qué punto hemos avanzado a este respecto no hay no solamente por el tema de la rehabilitación sino realmente porque de la forma en la que los tratamos a quiénes muchas veces cometen un error terrible no con enormes consecuencias depende también la digamos la tu comprensión no que tenemos de nosotros mismos a mí me y hay un dato que la gente seguramente no sepa pero sabéis cuál es la condena de Breivik este este animal

Voz 1781 08:14 al noruego que mató en la isla de Youtube

Voz 4 08:17 me parece entre tantas personas no además ninguna crueldad aún aún no hay nadie podía escapar bueno tremendo veintitrés años un tribunal noruego saber eh esto es mucho más espantoso que me perdonen quiénes se vean muy directamente afectados que cualquier crimen digamos que ante los que estamos hablando que están ahora mismo no a nuestro escenario porqué veintitrés años bueno también hay que decir que el sistema no estoy convencido que tiene mecanismos de rehabilitación que lo tenemos nosotros etcétera etcétera no pero vamos que que son dos discusiones distintas es decir no importa lo que reclama la gente de lo que se trata es de aplicar un conjunto de principios que si empezamos a ceder en la aplicación de estos principios es cuando poco a poco sentarnos cuenta

Voz 2 09:03 los vamos

Voz 4 09:04 nos vamos corriendo hacia la barbarie en una hora Ariel Hay tiene un primer momento pero poco a poco quién sabe si no puede acabar ya con cadena perpetua en sentido estricto o incluso era de ellos como con pena de muerte no no no voy hoy que ya hemos visto

Voz 2 09:19 ayer me parece no sé cuando desde la comisaría en las puertas de la comisaría gente pidiendo la pena de muerte haber esto viene agravado además por lo que tú decías al principio

Voz 0194 09:29 pero el tratamiento de los medios de Go de algunos medios de cómo claro

Voz 2 09:32 con la explotación de la espectacularidad de los sucesos con el con la explotación del morbo de sufrimiento ajeno con la explotación de este permanente y bueno y ahora en este caso todavía con algunos ingredientes porque si la acusada además es de una raza distinta de una religión distinta es hoy es distinto etc etc todavía se pueden añadir más elementos hay

Voz 0194 10:00 el Arsenal esta esta mañana miles se daba la circunstancia yo decía mientras la madre hablaba en la radio las televisiones seguían escarbando escarbando pero es que Se da la circunstancia que esas primas televisiones daban las palabras de la madre en las que decía que no sea alentar al odio que se guardará ingresos decía que no se hable de ella las televisiones emitían

Voz 2 10:22 Zimonjic de la madre para continuar

Voz 1781 10:24 cuando hurgando hurgando en todas la lo que tiene que ver ahora mismo hay alguna televisión que está haciendo todavía un programa especial sobre sobre la muerte de Gabriel

Voz 0194 10:33 no volver a centrarme en esas palabras de la madre que tu decías que yo creo que es lo más importante y lo más responsable que se ha dicho a lo largo de todo el día decía esto es lo que tiene que inunda ahora

Voz 3 10:43 mismo España sólo lo mensajes desde el de Esperanza Aguirre cariño de que había Gabrielli todo ese movimiento que esa creado de buena persona y no la rabia el odio y en todas las palabras que salen que yo entiendo que tienen que salí por parte de la gente cuanto a Ana esa persona que nos personas yo se les gustaría que terminara con un mensaje publicitario

Voz 1781 11:13 no con con un mensaje vengativa

Voz 0194 11:16 bueno largo del día hemos ido conociendo los avances de la investigación sobre el asesinato la principal novedad hasta ahora sigue siendo el resultado preliminar de la autopsia que confirma que el niño murió estrangulado el mismo día de su detención Ana Julia Quezada la única detenido hasta ahora ha acompañado a los agentes de la Policía y la Guardia Civil en la reconstrucción de los hechos Ana Terradillos buenas noches buenas noches en las últimas horas la Guardia Civil ha registrado

Voz 0125 11:36 la casa en la que viven la detenida allí el padre de Gabriel también ha hecho una inspección ocular en el terreno donde la arrestada recuperaba ayer el cadáver del niño es uno de los focos de esta investigación intentar hacer una reconstrucción de los hechos para confirmar datos como el que señala que el pequeño Gabriel fue enterrado la autopsia

Voz 2 11:52 preliminar ha revelado que hay signos compatibles con el Strand

Voz 0125 11:55 lo miento además de restos de tierra en el cuerpo del pequeño el otro punto informativos la Comandancia de la Guardia Civil de Almería la detenida va a pasar su segunda noche en los calabozos de la Guardia Civil de momento no reconoce ningún delito de los que se le imputan pero los agentes de la UCO tienen una prueba letal contra ella fotografías de cómo trasladó y metió el cadáver del niño en el maletero del coche por cierto que Interior ha confirmado que va a reabrir el caso de una hija pequeña de la detenida que en el año mil novecientos noventa y seis Se cayó en Burgos desde un séptimo piso hasta el patio interior del edificio el atestado concluyó que se trató de una muerte accidental pero ahora con la detención de la madre se vuelve a reabrir este caso

Voz 5 12:34 vamos a repasar rápidamente otras noticias del día Nacho Cano

Voz 6 12:37 de Cataluña los abogados de Jordi Sanchez han recurrir ante el Supremo la negativa después de arena a permitir su salida de prisión para acudir como candidato a la investidura en el Parc del exterior la frontera entre Estados Unidos y México se prepara para la visita de Donald Trump el llegará mañana pero las manifestaciones ya han empezado hoy allí está Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 12:56 qué tal buenas noches las protestas en la frontera han empezado esta mañana en un lugar emblemático para la comunidad latina en el parque Chicano aquí en San Diego decenas de organizaciones están convocando diferentes marchas contra Donald trampa a unas horas de que venga a California Pedro Ríos lleva cuarenta años trabajando en programas de integración en la frontera entre Sandy hoy Tijuana feliz cuando alguien como Trump bien a nuestras comunidades con mensajes de desprecio de división y de odio tenemos que demostrar nuestra unidad dice porque sabemos que las medidas que pretende adoptar empujan a las personas a la muerte trampa visitará mañana a los ocho prototipos quemando levantar en una frontera ya de por sí dividida por un muro será su primera visita a este autodenominado Estado de la resistencia al que la Casa Blanca demandó la semana pasada por no acatar las leyes federales de inmigración en California la Policía Local no colabora con la federal en la detención y deportación de inmigrantes sino han cometido delitos graves el gobernador Jerry Brown asegura que su prioridad es mantener la cohesión de las comunidades en una carta he dicho hoy a Trump que aquí se construyan puentes

Voz 6 13:59 Amorós la primera ministra británica ha señalado a Rusia como la responsable de la muerte de un exespía que falleció envenenado junto a su pareja la semana pasada en el Reino Unido escuchamos a Theresa May

Voz 0194 14:11 conociendo que Rusia había producido este antes y sigue siendo capaz de hacerlo ahora el historial de Rusia de patrocinar asesinatos como estos en el pasado Iker Rusia califica algunos desertores como objetivos legítimos de ser exiliados

Voz 1781 14:24 Mirlo concluye que es altamente probable que Rusia sea responsable del acto contra Serguéi Yulia Skripal

Voz 6 14:33 ya ha muerto del contable de Auschwitz a los noventa y seis años así se reconocía este ex miembro de las SS que colaboró en la muerte de trescientos mil judíos

Voz 9 16:47 y a la y

Voz 5 17:04 Javier Torres buenas noches buenas noches tengo muchas pues contarte ya pues venga vamos no es imprudente va a seguir relajando con la música esta no va a ser pupa no no no no no por quién es trabajar este fin de semana es Isabel Pérez es una pianista de veinticinco años trabaja para la consecución de los Objetivos del Milenio marcados por la ONU en Nueva York para dar voz a las mujeres que componen interpretan eso está bien

Voz 0907 17:34 una poeta una grande con un libro el vertedero de la editorial las Tura ella se llama Juana Marín

Voz 0564 17:40 a este lado cabizbajos cada día en la parada del autobús yo tecleó tu teclear por supuesto ellos también teclea tengo un pequeño opinadores del pulgar la yema arde rabia indignación durante esos pocos minutos en los que la espera da una nueva excusa para detenerse y no hago nada

Voz 5 18:01 y un segundo poema quedado corta

Voz 0564 18:04 al fin y al cabo nada es poca cosa pretender de programar la máquina partir de cero pero algo está fallando si me niego cuando quiero hablar de amor digo en no me gusta

Voz 1781 18:14 son poemas así cortos fuera Martín el vertedero eh

Voz 0907 18:18 no dejó la creación luego nos metemos en política para no Room Isabella Rossellini esas que estrena en Barcelona no sabía en una sala alternativa de Barcelona en la Academia bueno ella y su perro que deseaba para su perro también estrena sí que hace de otros animales el espectáculo se llama Ling Ling Circus recordando de Isabella Rossellini Isabella Rossellini la misma sala Isabel la reserva Sisi y el perro el perro que se llama pan entonces con datos científicos habla de las similitudes mentales entre animales y seres humanos

Voz 10 18:52 similitudes físicas y la continuidad con los animales son reconocidas pero las similitudes mentales no lo son tanto Darwin ya especulo diciendo una frase muy bonita hay diferencias en grado pero no en tipo y la nueva ciencia lo está demostrando

Voz 0907 19:06 reses en ACB haberla yo te digo tiene el anterior te lo digo vete a ver uno no puedes porque hay entradas pero te voy a decir una o no no no no no CPM a las mira la anterior el el anterior espectáculo que yo va en la línea Se llamaba Green porno era en forma ante cuáles son las relaciones sexuales de cómo cómo se relaciona sexualmente las diferentes especies vegetales si entonces ella se disfraza de gomaespuma con unos disfraces muy precarios te da una serie de conferencias por ejemplo accede mantis de abeja reina del hombre

Voz 1781 19:40 hasta de percebe auguró

Voz 11 19:46 el Feve

Voz 2 19:48 a él no

Voz 0907 19:51 me quieres que te diga impresionada yo me he reído muchísimo muchísimo y además aprendes muchísimas cosas por ejemplo para que les sirven un percebe

Voz 1781 19:59 cómo se reproduce no lo sé nunca me lo he planteado pero es que es muy bueno porque luego dices pero lo normal es esto no lo normal no es lo que nosotros creemos

Voz 0194 20:09 el estudiante que vaya a haber Isabella Rossellini no que no hay entradas pero sí que es hubiera que vaya exactamente

Voz 1781 20:14 vale vale Daniel Bianco director de

Voz 0907 20:17 el Teatro de la Zarzuela se ha reunido con el secretario de Estado de Cultura Fernando Benzo tras saberse que el Teatro Real va a quedarse con la gestiones en en el Teatro de la Zarzuela no le han dicho que espacio tiene la música española en nuevo proyecto ese proyecto todavía está muy en el aire lo que sí sabe el Ministerio es que se va a hacer por decreto aunque hay qué hacer también los estatutos Bianco ha puesto

Voz 12 20:39 su cargo a disposición le han pedido que se quede yo creo en la cultura y del teatro público y lo creo porque ayer la señora eliminar Arantxa que no ha cantado nunca en Madrid y que es número uno en el mundo su entrada más cara ha costado treinta euros ella lloraba de la emoción pero es que no es lo mismo pagar treinta euros que poner a ciento setenta que seguramente habría que pagar ciento sesenta para los costes sí pero entonces también teníamos que pagar ciento veinte euros a la entrada al museo volcado no

Voz 0907 21:15 buena reflexión es una una reflexión los representantes sindicales de los trabajadores del INAEM hablan de venta afirman que se ha roto la paz social algo que niega el Ministerio yo lo único que quiero decir es que la zarzuelas patrimonio patrimonio español es lo que hemos sido es lo que somos que debe respetarse aunque no guste a todos el también digo que no hay que precipitarse va vamos a ver qué es lo que quieren hacer exactamente qué es lo que quieren hacer a lo mejor nos lo cuenta Gregorio Marañón que es el el presidente del Patronato más la junta directiva de la SGAE cesa a su director general quería poner en marcha algunas medidas que han causado división en el comunicado por cierto la SGAE cesó el pasado viernes a Luis Filipe a Gerardo Rodríguez que también era también director financiero ir respecto a éste pese al de hoy dice que ha habido serias discrepancias sobre algunos criterios contables sea siguen en lo mismo sí pero esta vez con serios serias discrepancias con criterios contables eso de quiere decir que falta dinero que el dinero ha sido enviado unos Hardenne las cuentas de una manera hay otros hacen las cuentas de otra manera hablamos de diez millones de INTA MI6 y por eso te digo que sigo un poco las metida en el Ministerio Cultura ha vuelto a pedir información e que la SGAE parece que les escamotear le ha recordado que tiene que que apechugar con esa información sino le abre expediente para acabar bueno te contaría que lo debe ser retirado de la Compañía Nacional de Danza de Madrid si lo debe deja de entregar a la Compañía Nacional de Danza sesenta mil euros esto lo que me ha dicho Malta pues porque mira tienen tienen un premio de artesanía artística mundial ya han decidido dar ese dinero hay la desvían parece no vamos a acabar con un poco de de música mira le voy a aprovechar son los premios de Cadena Dial el jueves en Tenerife a partir de las ocho y media nueve y media en la península vale que siempre lo hacemos al revés si incluso yo

Voz 0194 23:08 cuando antes te visto el texto pensó que te habías equivocado operará cuando la verbalizado visto ese hombre equivocado

Voz 0907 23:13 en fin es en directo en Cadena Dial bueno entre los que este jueves eh eso es entre quienes se suben al escenario Pastora Soler Allen

Voz 1781 23:23 Tequila y aprovechando que hace tiempo que no lo digo tiene Ricardo ya soy mayor del tequila

Voz 13 23:31 en el tiempo que ha pasado desde que era un niño

Voz 1781 23:41 no no no cesa Tequila es que ya eres mayor mañana

Voz 1 23:46 no

Voz 13 23:47 y sonreía en la renta

Voz 1781 24:20 el dietario

Voz 14 24:23 no contiene un asesinato como del niño Gabriel sólo me viene una idea el mal existe por mucho que queramos minimizar los tiene rostro humano esté ser que lucha a muerte por el reconocimiento en las últimas semanas la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres y de las movilizaciones a favor del aumento de las pensiones ha llevado a mucha gente en toda España ha salido a las calles algo se mueve de modo que el independentismo catalán y las consiguientes reacciones de respuesta han perdido el monopolio dos manifestaciones del que venían gozando en los últimos tiempos el paisaje la agitación política se complica es decir se ajustan más a la realidad también en Cataluña no sólo de soberanismo viven los ciudadanos sería bueno que los dirigentes políticos se dieran por enterados no humanismo bipartidista Rajoy corteja al PSOE para pactar un sistema generación autonómica al margen de Ciudadanos y Podemos para que la gente entienda quiénes son los partidos de fiar caerán los socialistas en la trampa una vez más empeñarse la defensa corporativista del bipartidismo ha hecho mucho daño a los socialistas y si siguen por este camino puede aquí el llevándose los los partidos por delante miren a Italia sin ir más lejos el ex presidente francés Nicolas Sarkozy al que por lo visto todavía les duele que los franceses que demandarán a casa al término de su primer mandato se soltó el pelo en Abu Dabi en defensa de los utilitarismo pos democrático las democracias dijo destruyen todos liderazgos añadió cómo se puede tener una visión a diez años y cada cuatro-cinco hay elecciones y por si fuera poco celebró la decisión de Kim PIN de no poner límites a su mandato ya afirmó que los grandes líderes están ahora en China en Rusia en Arabia Saudí en los Emiratos Jun ex presidente republicano francés entregándose al despotismo orientado El Mundo que viene

Voz 15 26:10 uno

Voz 0907 26:15 y terminamos

Voz 5 26:16 Milagros Pérez Oliva Fernando Vallespín Eduardo Madina hasta la semana que viene seis y a todos ustedes que tengan muy buena noche envolvemos mañana en formato Champions esperemos que no se que seguro que no se encuentran hasta mañana Angelines

