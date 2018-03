Hora 25 (13/03/2018)

No hay resultados

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:02 ahora

Voz 3 00:11 sí

Voz 0194 00:23 hola buenas tardes Ana Julia Quesada ha confesado el crimen le ha contado la Guardia Civil que llevó al niño en su coche hasta una finca de Roda alquilar que discutió que le golpeó con el mango de un hacha y que después de asfixia tras la confesión los agentes el han llevado hasta ese lugar para buscar pruebas y avanzar en la reconstrucción de los hechos casi al mismo tiempo que la Guardia Civil interrogaba la única sospechosa cientos de almerienses acompañaban a los padres de Gabriel en el funeral por el niño

Voz 4 01:05 vida ese sita esa intimidad gracias por el apoyo que no habéis dado todo esto tía de verdad que estoy muy grande no habéis tenido buscando a Gabriel muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo hoy por el cariño que no avezado

Voz 0194 01:24 volveremos a Almería una tarde más visitaremos también el Congreso en una semana de mucha actividad parlamentaria hay en vísperas del debate monográfico sobre pensiones en el que mañana interviene el presidente Rajoy Rafael Hernando PP Pedro Sánchez PSOE

Voz 1769 01:36 lo importante es que la gente que nos pensionistas estén tranquilos esto es lo que vamos a pretender a lo largo del debate y hacer un debate serio un debate de pancarta es un relato de su basta de ver quién da más un debate de ocurrencias

Voz 2 01:50 tú Rajoy dice que no sabe cómo pude revalorizar las pensiones conforme al IPC nosotros lo decimos alto y claro cree usted un impuesto extraordinario a la banca

Voz 0194 02:04 el Congreso va a rechazar la proposición de ley presentada por Esquerra para sacar del código penal el delito de injurias a la Corona Pedro Blanco

Voz 1715 02:10 Partido Popular Partido Socialista y Ciudadanos no van a apoyar esta iniciativa de Esquerra que esta tarde ha defendido Gabriel Rusia

Voz 5 02:16 ponen una expresión simbólica más de la crítica política legítima no es sodio es libertad de expresión

Voz 1715 02:27 Justo el día en el que el Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España por castigar la quema de una fotografía del Rey los jueces consideran que en ese caso la libertad de expresión el derecho a la libertad de expresión debía haberse impuesto al Código Penal Benet Salellas el abogado de las dos personas que recurrieron después de ser

Voz 0194 02:42 todos dos en España esto no es la resolución de un caso concreto esto es una enmienda a la totalidad a la política criminal contra los derechos civiles del Estado español nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 02:54 desde esta noche volverá a llover en Galicia sobretodo ya entrada la madrugada con viento cada vez más fuerte viento del suroeste que volverá a complicar la situación marítima esta lluvia al igual que el viento a lo largo de mañana se irá extendiendo por prácticamente toda la Península quedará al margen el extremo sur de la costa andaluza sobre todo también el Mediterráneo y Canarias donde el ambiente durante la tarde todavía

Voz 1715 03:14 será suave en el resto con temperaturas más bajas y más viento la sensación será de fincas empieza hora25 pero hoy tenemos programa en horario Champions es decir desde ahora y hasta las ocho y cuarto y después desde las diez a través de una media de la web de los dispositivos móviles como sea con todo antes tenemos que sumar algunas cosas más por ejemplo la noticia Iberia Nacho

Voz 0194 03:35 buenas noches la dependencia del móvil de las redes sociales del Whatsapp de estar conectados en todo momento es una realidad y también cuando volamos Iberia ofrece servicio de wifi en sus aviones de largo radio para que puedas mantenerte conectado a treinta mil pies utilizando tu propio dispositivo pregunta la tripulación de tu vuelo y conecta de

Voz 6 03:56 hora veinticinco Tour

Voz 2 03:59 si tú no te olvides de los quince puntos recuerda Línea directa el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones sin limitar esta punto com

Voz 7 04:15 ves que pueda ayudarle ya que quiero estar alarmada alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que mostrar hacen la cumbre

Voz 8 04:24 no se preocupen ahora misma visuales seguridad de sus Ana para que merece hoy mismo la alarma esto

Voz 7 04:30 con la alarma

Voz 2 04:31 Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 9 04:39 por qué será que no escurrimos tampoco el regalo del Día del Padre será porque sabemos que el el regalo le da igual a él le da igual un descapotable rojo o negro un chalé con piscina de riñón o con piscina olímpica

Voz 10 04:49 si usted es que les da igual este lunes diecinueve de Marcos

Voz 9 04:53 sorteo del día del padre de lotería nacional

Voz 6 04:56 quince millones de parejas o no

Voz 11 04:59 sí

Voz 3 05:01 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1715 05:06 Pedro Blanco ocho y cinco siete y cinco en Canarias hoy llegó la confesión de la asesina del niño Gabriel se llaman Ajuria Quezada Yulia contado la Guardia Civil la versión que ha dado que ella mató al niño que les dio un golpe con el mango de Ike después leas ficción que a lo largo de la tarde los agentes han vuelto a inspeccionar la zona en la que ocurrió todo hasta allí han llevado a la detenida vamos con los detalles de que se conocen a esta hora de la tarde Ana Terradillos consta

Voz 0125 05:35 les buenas tardes fuentes de la investigación aseguran que ha sido una declaración con lagunas y en algunos aspectos inverosímil sobre todo en el extremo de que mató a Gabriel porque el pequeño le atacó ha sido uno hora y media de declaración en la que Ana Julia cazadas ha derrumbado ya ha confesado en presencia de su abogada el asesinato del pequeño Quezada ha admitido que golpeó a Gabriel durante una discusión y que posteriormente lo axfisie qué es lo que revela la autopsia la presunta autora material del crimen ha admitido haber actuado sola y la Guardia Civil da credibilidad este punto además ha aclarado que escondió la ropa del pequeño en un vertedero que ya ha sido localizado por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la detenida acompañado agentes de la Unidad Central a realizar una inspección ocular en el terreno donde estaba el cadáver de Gabriel una hora de inspección y según fuentes de la investigación ha colaborado cosa que no hizo ayer el atestado policial se está elaborando todavía mañana a las doce del mediodía pasa a disposición judicial

Voz 1715 06:30 los acontecimientos han ido precipitando en un puñado de horas esta misma mañana en Almería cientos de personas han acompañado a los padres de Gabriel en el funeral celebrado en la catedral de esa ciudad desde Almería informa rusa por seis a tres días

Voz 13 06:52 mire decía Ángel Cruz padres del niño de ocho

Voz 0244 06:54 años Gabriel han pedido intimidad para dar sepultura al pequeño en el cementerio de Fernán Pérez en Níjar después del funeral oficiado en la catedral de Almería y han invitado a que todo el mundo ponga hoy en nombre del pequeño la canción de arrozales girasoles uno de los temas que ha dicho la madre bailaron juntos rota por el dolor y el cansancio Patricia decía que su hijo está ya jugando con perro

Voz 12 07:20 vaya acabó sacarla de Tom Wolfe

Voz 0244 07:23 ambos tras besar en reiteradas veces el féretro blanco y acariciarlo con ternura se han mostrado convencidos de que el pequeño va a seguir sacando cosas buenas al tiempo que han destacado que todo el cariño y apoyo recibido les han llevado en volandas a buscar a su hijo durante todos estos días

Voz 1715 07:39 de momento ningún grupo parlamentario ha tomado la iniciativa para posponer el debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable previsto para este jueves el asesinato de Gabriel se proyecta inevitablemente sobre ese debate el PSOE acusa a la derecha de querer sacar votos con este tema más rica

Voz 14 07:55 hombre porque entendemos que quien tiene que asumir las responsabilidades de traer este debate con una finalidad electoral de tergiversar la realidad político penal de este país es el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 1715 08:10 el resto de posiciones no varían podemos rechaza esa plena Ciudadanos no quiere que se derogue el portavoz del PP niega que fuera oportunista al hablar ayer de ese castigo a las puertas de la capilla ardiente vamos a escuchar a Rafael Hernando PP Irene Montero Podemos y Juan Carlos Girauta Ciudadanos

Voz 1769 08:25 yo no he pretendido hacer oportunismo mi posición sobre la prisión permanente revisable es de ayer de antes de ayer desde hace una semana el mensaje que yo traslada a la sociedad española

Voz 15 08:36 era el mensaje adecuado que compartimos no solamente ese dolor sino también el objetivo pero no compartimos la herramienta entendemos que la prisión permanente revisable no es una medida eficaz para la prevención de esto

Voz 16 08:47 os delitos tenemos nuestro modelo sobre lo que debe ser la prisión permanente revisable no creemos que haya que derogar la creemos que lo conveniente era esperar al TC el Gobierno

Voz 1715 08:58 el Partido Popular y la ayuda en esto constante de ciudadanos han bloqueado hoy la iniciativa de Podemos que proponía una subida de las pensiones ligada al IPC esa es una de las variables que se discute estos días cuánto deberían subir las pensiones los grupos han vuelto a fijar hoy su posición ante el debate de mañana en el que no debemos esperar ni ocurrencias ni golpes de efecto de Rajoy eso es lo que dicen en el Gobierno marroquí

Voz 1441 09:23 hoy llega al debate horas después de haber vetado por quinta vez y de nuevo con el apoyo de Ciudadanos una ley de la oposición en este caso de Unidos Podemos para subir las pensiones volviendo al llegar las al IPC justo lo que mañana le volverá a reclamar la mayoría de la oposición ya lo que el PP responderá con estos argumentos Rafael Hernando

Voz 1769 09:40 lo importante es que los pensionistas estén tranquilos esto es lo que vamos a pretender a lo largo del debate y hacer un debate serio a un debate de subasta de a ver quién da más un debate ocurrencias sino un debate en el que vamos a hacer algún tipo de propuesta que tiene que ver con el Pacto de Toledo

Voz 1441 09:57 PSOE y Unidos Podemos insistirán en revalorizar las pensiones es apostando por nuevos impuestos finalistas es reprocharon a Rajoy su nefasta gestión y su nula voluntad política de abordar el problema Pedro Sánchez

Voz 2 10:07 no señor Rajoy dice que no sabe cómo poder revalorizar las pensiones conforme al IPC nosotros lo decimos cree usted un impuesto extraordinario la banca

Voz 15 10:16 si consiguiésemos un gobierno en este país que no roba podríamos tener noventa mil millones disponibles para gastar dos mil en la actualización de las pensiones

Voz 1441 10:24 Ciudadanos espera que el debate se centre en cómo hacer sostenible el sistema Hinault tanto en si las pensiones suben cinco o diez euros el Congreso

Voz 1715 10:31 ha debatido esta tarde una proposición de ley presentada por Esquerra Republicana para retirar del código penal los delitos de injurias al Rey o de ultraje a España

Voz 5 10:38 suponen una expresión simbólica más de la crítica política legítima no es sodio es libertad de expresión

Voz 17 10:48 cuando la demagogia despenalizado ahora parcial y partidista plantea debates falsos o peor falsificados

Voz 18 10:56 no en la crítica política de lo que ustedes quieren despenalizar sino una

Voz 5 11:00 forma de violencia la que quieren convalidar

Voz 18 11:03 al amparo de la libertad de expresión ustedes

Voz 5 11:05 a despenalizar sus propias actuaciones

Voz 1715 11:09 en esos términos ha ido el debate justo hoy el Tribunal de Estrasburgo ha sentenciado que quemar una imagen del Rey no puede ser considerado un delito que ese tipo de manifestación política está amparada por la libertad de expresión la información de carne

Voz 0390 11:21 el Tribunal de Derechos Humanos condena a España a indemnizar a los demandantes Enric Stern y Jaume Roura con la misma cantidad que pagaron de multa dos mil setecientos euros cada uno además de otros nueve mil euros en concepto de gastos y honorarios los jueces por unanimidad consideran que la imposición de una pena de cárcel a los dos manifestantes que quemaron en Girona en dos mil siete una foto de los Reyes constituye una injerencia en la libertad de expresión que no fue proporcionada con el fin perseguido no se trató de un ataque personal al Rey sino un ataque a lo que representan la institución monárquica una provocación en todo caso para atraer a los medios pero los magistrados estiman que no constituyó incitación al odio o a la violencia

Voz 1715 12:02 Amnistía Internacional ha publicado un informe que lleva un título suficientemente descriptivo tuitean City atreves un análisis de la aplicación de la ley antiterrorista en los límites de la libertad de expresión Hora de España claro y amnistía concluye que en nuestro país está abusando de esa legislación Nicolás Castellano

Voz 1620 12:18 el Gobierno está utilizando la ley antiterrorista para aplastar la sátira y la libertad de expresión es la denuncia de Amnistía Internacional en un informe que enumera hasta sesenta y seis condenas a periodistas artistas tuiteros por enaltecimiento del terrorismo sólo los dos últimos años Esteban Beltrán el director de la organización en España cree que la sentencia de hoy de Estrasburgo marca el camino especial

Voz 19 12:38 sin no perturba molesta no es libertad de expresión

Voz 20 12:41 esto es lo que consolida una doctrina el Tribunal Europeo de los tribunales que dicen que quemar fotos o hacer declaraciones en contra del Rey

Voz 19 12:51 deben tomarse como un debate político y el debate político no está para que la gente esté en la cárcel

Voz 1620 12:56 Amnistía Internacional lanza una campaña mundial para exigir a España que cambie estas leyes restrictivas

Voz 6 13:01 hora veinticinco

Voz 1620 13:04 doctor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su

Voz 11 13:07 de gorila es destacable que lo hayas ganados

Voz 1510 13:10 seis años consecutivos

Voz 21 13:13 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Kuga con motor Eco Boost que del puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo esta Semana Santa fin haciendo con eso ceba convicciones en por punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 22 13:28 Sanjay perdón puede repetirlo con Sanjay la número cincuenta Isaías deja de todo que nos hayamos entenderé Nico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos como quieras líneas ICO

Voz 20 13:41 empieza esta sí sí

Voz 2 13:44 el banco punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 1620 13:49 como si visitara un piso piloto

Voz 1715 13:51 al Tram se ha acercado hoy a California San Diego para ver los diferentes tipos de muro que se podrían construir en la frontera y hasta allí nos vamos a ir enviada especial Marta del Vado buenas tardes

Voz 23 14:04 qué tal buenas tardes acaba de empezar la concentración de apoyo a Trump coincidí

Voz 1510 14:08 en lo con la llegada del presidente a California centenares de personas reclaman la construcción del muro y la expulsión de los inmigrantes ilegales las bases de Trump dicen que están aquí para hacer California grande otra vez hay carteles contra DACA contra los Dreamers contra México contra los medios de comunicación y a favor del control de la frontera además hay voluntarios registrando votantes para que participen en las elecciones legislativas de noviembre la policía vigila a esta hora la concentración que se celebra muy cerca de otra convocada contra el muro y contra las políticas anti inmigrantes de esta administración justo aquí en la frontera entre San Diego y Tijuana

Voz 1715 14:47 ahora va a empezar a Carrusel deportivo nosotros regresamos a las diez de la noche a través de la onda media la web y los dispositivos móviles son las ocho y cuarto