Hora 25 (14/03/2018)

Voz 0194 00:23 hola buenas tardes la presión de la calle le forzó a acudir al Congreso y se ha notado en el debate Mariano Rajoy ha anunciado hoy una mejora muy poco concreta de las pensiones más bajas pero supeditada a que le permiten aprobar sus presupuestos ya les adelanto

Voz 2 00:35 en el proyecto de Presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias plantearé también una mejora de las pensiones mínimas de viudedad

Voz 0194 00:49 Rajoy ha protagonizado un pleno monográfico sobre pensiones bastante irrelevante muy previsible en el que se ha escenificado la cercanía parlamentaria de los dos partidos del centro derecha al

Voz 0277 00:58 de Ciudadanos a diferencia el PSOE que ha decidido puedo

Voz 3 01:00 mezclarse no tenemos decidido ser responsables ibamos a negociar los Presupuestos con una bajada del IRPF bajada de impuestos a los que no llegan a final de mes así que presidente si ustedes quieren coger el guante de reformas aquí estamos

Voz 0194 01:13 diferente el bloque el de la izquierda que hoy ha vuelto a insistir en una subida ligada al IPC que es más que improbable Margarita Robles y Pablo Iglesias usted

Voz 0277 01:21 quiere que se va a subir las pensiones mínimas Perón cuanto señor Rajoy diga usted algo porque no ha dicho nada le pedimos respeto a los pensionistas de ustedes

Voz 1663 01:32 es dicen no hay dinero no hay dinero para hacer algo distinto a lo que estamos haciendo bueno no es cierto ustedes se han gastado dos mil millones de euros de los españoles en rescatar a las autopistas exactamente el dinero que habría costado revalorizar este año las pensiones

Voz 0194 01:52 Ellos para Cataluña insiste en intentar la investidura de Jordi Sanchez pero Holanda

Voz 0882 01:55 el ex presidente Puigdemont se ha reunido hoy con el grupo parlamentario en Bruselas como conclusión creen que sigue habiendo margen legal para elegir al encarcelado Jordi Sanchez Eduard Pujol exportamos

Voz 4 02:05 no o acciones no es para sanar y sobró

Voz 0882 02:10 aquí también ha asegurado que no quieren elecciones que no es el escenario en el que están trabajando además en el Reino

Voz 4 02:18 no hay nada estado Sanchis Troy

Voz 0882 02:22 primera ministra ha anunciado hoy la expulsión de veintitrés diplomáticos rusos de ese país es la represalia más grave de los últimos treinta años es la respuesta del envenenamiento de un ex espía ruso y su hija en suelo británico

Voz 0194 02:33 si la borrasca Giselle que ha provocado problemas en varias comunidades por el fuerte viento que ha soplado durante todo el día de Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 02:39 buenas tardes hasta bien entrada la madrugada seguirá lloviendo en gran parte del interior de la península pero poco a poco esta lluvia irá desapareciendo integra de manera muy debilitada al Cantábrico y el Mediterráneo temperaturas esta noche más altas a poco frío vayan a primeras horas en cambio durante la tarde a pesar que hará más sol que hoy con algunos chubascos las máximas no van a subir tanto

Voz 0882 02:58 si aún así mediterráneo con vientos un poco fuertes de poniente

Voz 0978 03:02 Canarias máximas alrededor de los veinte grados empieza

Voz 0882 03:04 ahora veinticinco pero al cierre de portada Una mente prodigiosa que se ha pagado hoy y la de Stephen Hawking vamos a acercarnos a su figura con Javier Ledo el mundo de la ciencia despidió hoy a una de sus figuras más grandes el físico británico Stephen Hawking cuyas teorías revolucionaron sin duda las bases de nuestro conocimiento del cosmos o King murió esta madrugada en sí casa de Cambridge en Reino Unido a los setenta y seis años y se ha convertido en a ser humano que más años cincuenta y cuatro ha vivido con la enfermedad de ELA hace dos años Hawking concedió la Cadena SER una de sus últimas entrevistas tras recibir el premio de la Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en explicaba cuál es su secreto

Voz 5 03:42 la concentración en escuelas

Voz 0882 03:45 Marx en las cosas que se pueden hacer Hawking ha desarrollado más de ciento cincuenta trabajos científicos y se convirtió en todo un icono de la ciencia en el siglo XXI Hora hoy en horario de Champions desde ahora ya están los ocho y cuarto y a partir de las diez de la noche a través de la onda media de la página web de la Cadena Ser de la aplicación móvil de

Voz 1 05:36 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0882 05:42 Pedro Blanco Rossi cinco minutos siete y cinco en Canarias

Voz 1715 05:45 pensiones como palanca para aprobar los Presupuestos Rajoy es transparente acudido al Congreso debatir sobre pensiones pero sin ganas su intervención ha sido puro trámite con un anuncio muy vago un impacto que es muy difícil de medir supeditado a que pueda sacar adelante las cuestas las cuentas de este año y de eso parecía que iba el debate de hoy sobre todo de los presupuestos del cortejo del PP a ciudadanos vamos hasta el congreso informa Mar

Voz 1441 06:12 Luis cine revalorización general de las pensiones ni derogación del factor de sostenibilidad Rajoy llevaba el debate a su terreno vinculando la posible mejora de las pensiones mínimas a la aprobación de los presupuestos y eso sin concretar ni cuánto ni a quién ni cuándo

Voz 2 06:26 plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas para familias una mejora de las pensiones mínimas de viudedad

Voz 1441 06:35 un parche y una falta de respeto a los pensionistas le ha reprochado la mayoría de la oposición que ha reclamado en vano que vuelva ligar las pensiones con el IPC Margarita Robles PSOE Pablo Iglesias Unidos Podemos

Voz 0277 06:46 se están tomando en esta legislatura el Pacto de Toledo a cachondeo le pedimos respeto a los pensionistas hizo usted no se ve capaz de gobernar váyase

Voz 1663 06:57 piense los españoles y españolas que se han matado a trabajar y que merecen una pensión digna esa gente señor presidente no merece lo que ustedes están haciendo con las pensiones

Voz 1441 07:07 sólo Albert Rivera ha brindado su apoyo al Gobierno evitando pedir una subida de las pensiones con arreglo a la inflación supedita endosar respaldo la inclusión de sus medidas en los Presupuestos

Voz 3 07:17 podremos hemos decido ser responsables ibamos a negociar los Presupuestos con una bajada de ir pese a los que no llegan a final de mes así que presidente si ustedes quieren coger el guante de reformas aquí estamos

Voz 1441 07:27 tras el debate fuentes de PP y Ciudadanos confirman su impresión de que los presupuestos andan ahora más encarrilado

Voz 1715 07:33 convocatoria del fin de semana se mantiene inalterada miles de pensionistas se van a echar a la calle manifestaciones convocadas en toda España para pedir pensiones dignas los sindicatos forman parte de esa convocatoria hoy los líderes de Comisiones Obreras UGT han cuestionado por imprecisa la anunciada subida de las pensiones

Voz 14 07:50 para generar expectativas por parte del presidente del Gobierno no materializar las en cuanto pues no me parece no me parece muy muy razonable nivel

Voz 15 08:00 indefinición las medidas vinculadas a la tramitación a cómo va el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que nos parece decepcionante e insuficiente a lo que va a demandar la Lacalle el sábado que viene sin ir más cerca

Voz 1715 08:13 los ha escuchado a Pepe Álvarez ya Unai Sordo líderes de UGT y de Comisiones ir después del pleno sobre pensiones la sesión de control al Gobierno a punto de cumplirse una semana del histórico ocho de marzo hoy el presidente de escuchado los reproches del PSOE que le acusa de tener mucha pose ir poco poso feminista

Voz 16 08:29 cree que engaña a las mujeres de este país con un lazo cree que las engaña como Le vamos a crear en lo que usted dice de las pensiones cuando es incapaz de dotar de los doscientos millones para la violencia de género que usted y su partido se comprometieron el lazo póngase lo propongo aseguró al BOE y haga el favor de pedir perdón a las mujeres

Voz 2 08:47 que haga me ponga enlazó me lo quite señora Robles no dejará de criticarme durante toda la tarde la radio

Voz 1715 08:55 de televisión murciana ha estudiado qué hacer con un directivo que escribió un artículo de muy mal gusto que rezumaba machismo sexismo lo público en un digital de esa comunidad y contaba los gustos de súper Roqué dice escribía a determinadas horas corría para ver en televisión algunas de las presentadoras a las que miraba con ojos o los sones escribía las que no le importaría darle un lametón nadie ha salido en su defensa ni siquiera el presidente de la comunidad si finalmente ha ocurrido lo que debería haber ocurrido hace ya algunas horas buscamos a última hora nos vamos a Murcia Juanjo Asensio buenas

Voz 1197 09:30 tardes hola qué tal pero buenas tardes la Dirección General de Radio Televisión de la Región de Murcia cesa a Francisco Martínez Campos como jefe del Departamento de Control de servicio público después de oídas esta tarde las explicaciones del propio Martínez Campos considerada también la opinión de la consejera de transparencia y en coherencia con las declaraciones hechas hoy a Radio Murcia por el presidente de la comunidad autónoma Fernando López Miras para quiénes las declaraciones machistas no son nada procedentes se ha tomado esa decisión según el ente público tratándose su caso de una relación laboral especial de alta dirección no que viendo otra posibilidad como resultado de la pérdida de confianza se cesa con efecto inmediato a Francisco Martínez Campos como jefe del departamento del control Servicio Público del Ente de Radio Televisión de la Región de amor

Voz 1715 10:11 gracias Juanjo no termina de entender por qué necesitaban darle tantas vueltas a algo que era tan o dio después de leer lo que leímos muchas disculpas que pidiera esta tarde otro empresario ha dado algunos detalles más sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular en Madrid el ex gerente de una de las empresas que contrataba con administraciones gobernadas por el Partido Popular que ha vuelto a declarar ante el juez nos lo cuenta Miguel Ángel Campos

Voz 17 10:38 el ex gerente de voy Termibus y José Luis Huerta ha reconocido ante el juez que pagó mítines del PP de Madrid en las elecciones municipales de dos mil siete y en las generales de dos mil ocho incluido un mitin de Rodrigo Rato en Algete por cerca de nueve mil euros entre dos mil siete dos mil diez

Voz 1552 10:52 abonó actos electorales del PP por los que no cobro nada Huerta ha admitido que el único pago obtenido fueron las adjudicaciones públicas de fiestas de los municipios madrileños que le daban por ser amigos del Partido Popular ha dicho también ha afirmado que pagó una fiesta con mariachis y los gastos de la comunión del hijo de la alcaldesa del Partido Popular de Algete Inmaculada Juárez por un total de cuarenta y un mil euros de los que sólo cobró catorce mil Hora veinticinco dos ideas Cuca esa porque sin

Voz 18 11:21 de Katia una inundación es muy posible que pagamos todos los días

Voz 12 11:24 no sé qué locura piensan tocas a Piensa en Línea directa porque ahora tienes el moco seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos dos tres cero once líneas directa una compañía Bankinter la sentencia del Supremo no cambia nada los gastos hipotecarios Se pueden reclamar notaría gestoría tasación registro de la propiedad y ahora también la comisión de apertura que puede suponer hasta el uno por ciento del préstamo llaman novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro ir reclama lo que es tuyo a Arriaga asociados hagámoslo fácil

Voz 19 11:56 es obvio que los carburantes teatral

Voz 1552 12:00 en cambio los carburantes

Voz 12 12:01 BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más

Voz 1552 12:07 depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logre con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1715 12:17 situación minutos siete y doce en Canarias nos vamos a marchar hasta Bruselas el nuevo puente aéreo del ciento cincuenta y cinco ha llevado hoy a los diputados de Jones percate hasta la capital europea para reunirse con el ex presidente José Mon que sigue fugado allí de momento de esta reunión sale la decisión de mantener la candidatura de Jordi Sanchez a la Presidencia de la Generalitat en Junts per Cat creen que sigue siendo viable justo lo contrario de lo que piensan en Esquerra vamos a Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 12:46 entero para confirmar que no se moverán de dónde están la lista de Puigdemont mantiene a Jordi Sanchez como única opción pide a la CUP ya Esquerra que no alteren las cosas aprovechando que hay diputados que no puedo

Voz 4 13:01 yo bueno peludo o tantito está siendo tan fue

Voz 0738 13:05 yo apelo al sentido de Estado que hemos de tener todos incorporo la consideración de la aritmética sería una contradicción alterar la voluntad de un Parlamento con un no o una abstención sabiendo que hay dos diputados que no pueden votar dice Eduard Pujol el portavoz adjunto después de una reunión en la que Puigdemont ha confirmado que cuenta con el apoyo de su lista para un proceso que se puede alargar

Voz 1715 13:32 luego está la guerra diplomática abierta entre el Reino Unido y Rusia hoy Theresa May ha anunciado una de las mayores explosiones de diplomáticos de Rusia de ese país de hecho la mayor en los últimos treinta años veintitrés expulsados el Gobierno británico ha llegado a aconsejar a sus ciudadanos que si viajan a Rusia eviten hablar en público de política

Voz 0273 13:49 hombre son la mayor expulsión de diplomáticos en décadas suspensión de los contactos al más alto nivel entre el Gobierno de Londres y las autoridades de Moscú ningún ministro ningún miembro de la Familia Real acudirá este verano al Mundial de fútbol en Rusia

Voz 20 14:05 no ha expresado el Reino Unido va a expulsar a veintitrés diplomático rusos que han sido identificados convencionales de los servicios de inteligencia encubiertos

Voz 0273 14:16 sólo tienen una semana para dejar el país será la mayor expulsión en los últimos treinta años ir refleja el hecho de que no no es la primera vez que el Estado ruso actúa contra nuestro país ha añadido May la primera ministra acusó a las autoridades del Kremlin de haber tratado el luso en Europa de un agente nervioso de fabricación militar con sarcasmo desprecio provocación

hoy es día de Champions así que nosotros no vamos a dejar aquí ahora empezar a Carrusel y regresaremos a las diez de la noche a través de la onda media de la web de la aplicación de láser son las ocho y cuarto