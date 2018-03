Hora 25 (15/03/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0882 00:00 de Stephen Hawking algo positivo a nivel general se ha muerto el tío más listo del mundo hemos subido un puesto pero de entre todos los pisos de Stephen Hawking nos quedamos con este sublime de Pampliega Stephen Hawking fue un físico teórico riguroso y analítico como todos los Capel corneados y acabó buenos y teorías con un emotivo dialogó padre e hijo de Alba Valle hijo modesto de esto de aquí si ahorramos el oftalmólogo

Voz 1 00:30 ha sido un lujo desplome en la venta a Franco falló aquí que hasta ahora está cantando en el Auditorio Nacional

Voz 0313 00:37 eh

Voz 3 00:43 eh

Voz 0313 00:46 a mí sí

Voz 1 00:48 no hay grabar un disco que menaje del que dice que fue un moderno ya está ahora también se está proyectando en el Círculo de Bellas Artes en Madrid el documental el fin de ETA estrenado en el dos mil dieciséis en el Festival de San Sebastián Luis Rodríguez este Olea es una de sus guionistas habla de la asignatura pendiente que todavía tiene la izquierda abertzale

Voz 1059 01:11 es verdad que algunos de ellos a estas alturas ya son conscientes de que eso es un obstáculo para la convivencia pero también es verdad que como les quedan todavía cerca de trescientos presos en la cárcel

Voz 4 01:22 se les hace muy duro reconocer que fue

Voz 1059 01:24 parate por no decir algo peor que se hubiera mantenido el el terrorismo con la democracia en España esa deslegitimación del terrorismo o parte de ellos es muy importante para una convivencia sana no eso es difícil que lo ya sobre la disolución de

Voz 1 01:40 ETA pues dice que quizás en mayo en junio aunque cree que se inventara en alguna palabra algún eufemismo

Voz 1059 01:45 pero lo importante es que ETA desde hace muchos años ya no es nada desde el año dos mil once ya de este tema no está en la agenda no está la agenda por una razón novia ya no matan ya no amenazan extorsionan kale borroka Rafa la gente en la calle ha desaparecido ETA ya no existe afortunadamente hablamos de las pensiones hablamos de de la discriminación de las mujeres hablamos de temas que están ahí de temas vivos y afortunadamente ese fantasma desaparece

Voz 0313 02:12 Bayona que estaremos haciendo La Ventana el Kursaal de San Sebastián con motivo de los cincuenta años de la librería Lagun seguro que seguimos comentando este asunto pero para este día queda algo más por recordar y es que en un ratito en menos de dos horas entregan en Tenerife los Premios Cadena Dial se podrá seguir en directo por Cadena Dial porque punto com o a alguien tiene ganas el domingo cinco el domingo por la mañana en diferido hay un montón de premiados en Juan Pablo López Sergio Dalma Antonio Carmona ya hay tres que tienen premió su trayectoria que son Carlos Vives Tequila Manolo García pues ya que está él está cayendo poquito de insurrección hasta mañana un beso

Voz 0978 02:47 a grande adiós

Voz 0501 03:03 cuando se deja bien BT eh Boston todo ello no

Voz 5 04:23 por qué

Voz 6 04:25 el veterano titular discreto así es Raphael Varane acude esta noche tenemos algunas preguntas que hacerle es el Madrid favorito para ganar la Champions qué opina de Benzema Piatti dan que le trajo a España encajaría Neymar en el Madrid quiere un Barça Madrid en la Champions

Voz 7 04:42 de la actitud de costras tenemos que darlo todo cada porción

Voz 6 04:45 hoy a partir de las once y media de la noche vamos a ver crecer el francés Raphael Varane se sienta junto a Manu Carreño en El Larguero síguenos también en el Larguero punto es Cadena Ser

Voz 0259 04:58 que no se arrepienten del debate de esta mañana no creen nuestros parlamentarios que hoy no era el mío

Voz 1441 05:05 por día para discutir sobre la prisión permanente

Voz 0259 05:07 el sable no aprendieron de sus errores acaso no entendieron que resulta impresentable la apropiación política de las víctimas son las ocho las siete en Canarias

Voz 5 05:27 en la Cadena Ser

Voz 0194 05:39 hola buenas tardes ha sido uno de los debates más viscerales de los últimos años el PP y Ciudadanos han esparcido continuas apelaciones a las entrañas para defender la prisión permanente revisable Juan Carlos Girauta es portavoz de Ciudadanos

Voz 9 05:52 pocas cosas resultan más absurdas estos días que oir como se bulle la prisión permanente revisable no ha salvado Gabriel por Dios es que las vidas que se salva no están a la vista yo les digo que la laxitud en la concesión del tercer grado en algunos casos sí que es visible lamentablemente en forma de residencias

Voz 0194 06:15 el conductas especialmente los votos de PSOE Podemos P de Kato PNV han servido para rechazar las dos enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Ciudadanos en este debate que finalizaba con un enfrentamiento directo y subido de tono entre PSOE y PP entre Juan Carlos Campo Rafael Hernán

Voz 6 06:31 no quise vergüenza bochorno sonrojo

Voz 0933 06:34 mi como el ministro de Interior era capaz de mancillar un gesto maravilloso de la madre haciéndoles regalado una bufanda para colarse con ella en la casa en la Catedral donde estaban realizando

Voz 10 06:46 fúnebre por el pequeño quiero decirle que no fue el primero hizo declaraciones ese día las siete en el mismo sitio que la señora Díaz presidenta de la Junta de Andalucía si quiere hablar usted de vergüenza será de la vergüenza propia no de la vergüenza que en estos momentos tienen que sentir muchísimos españoles tras a veces el puchero Schubert contó vergonzosa declaración

Voz 0194 07:10 la presidenta del Congreso y el presidente del Gobierno han aprovechado la presencia de familiares de algunas de las víctimas más conocidas para

Voz 0259 07:16 a reunirse con ellos había acudido habían acuda

Voz 0194 07:18 pido al Congreso a pedir que no se derogue esa medida y de paso sugerir cuál debe ser el comportamiento de los votantes del PSOE Juan Carlos

Voz 6 07:25 el padre de Diana que estoy convencido de que sus bases que no van

Voz 11 07:29 a comprender porque están en contra de esa posición

Voz 6 07:32 cómo van a reaccionar y tomarán las decisiones que para la protección de sus hijos estimen convenientes

Voz 0194 07:44 la Guardia Civil ha ofrecido su versión del asesinato de Gabriel

Voz 1715 07:46 la gran conocí han contado que la sospecha definitivo surgió cuando eh Ana Julia Quezada localizó la camiseta que actuó sola que durante todos los días que duró la búsqueda los agentes creyeron que Gabriel estaba vivo

Voz 12 07:57 por eso no buscaron en la finca donde lo oculto bajo tierra y tapado con unos cabrones así describe además la Guardia Civil a la presunta asesina la pasada cola sea la máxima que sí que mantiene una falta de preocupación sobre otras personas obsesiva egocéntrica de alguna forma u otra que ciertas circunstancias que les son negativas le pueden provocar una ansiedad entonces eso es un poco el perfil teniendo en cuenta además que consideramos que es bastante manipuladora

Voz 1715 08:26 el juez ha decretado prisión incondicional para Ana Julia Quezada iremos a Barcelona la Guardia Civil ha registrado durante horas la sede de Omnium el despacho de un alto cargo de la Generalitat que ha quedado en libertad El juez de Barcelona que investiga el uno de octubre busca pruebas del uso del dinero público en la preparación del referéndum es vamos a contar la última de Francisco Granados hoy ha aportado unas facturas que supuestamente demostrarían la financiación irregular del PP de Madrid con dinero de la Comunidad vamos a tomar el pulso a la crisis abierta entre el Reino Unido ir

Voz 12 08:53 Lucy una de las más graves en los últimos años Francia Alemania y Estados Unidos se han unido a Londres en un comunicado para acusar a Rusia de haber atenta

Voz 1715 09:01 todo contra la soberanía del Reino Unido incluso Donald Trump ha señalado públicamente al frente

Voz 6 09:05 el esfuerzo aquí es jueces puedan eso parece ya he hablado con la primera ministra con Theresa May y ahora estamos discutiendo esta situación tan triste parece que los rusos están detrás de algo que nunca tendría que haber pasado es algo que nos tomamos muy en serio como nosotros y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 09:26 buenas tardes el Atlético de Madrid se ha clasificado para cuartos de final de la Europa League después de ganar esta tarde en Moscú al Lokomotiv por uno a cinco goles de Correa Saúl Griezmann dos de Fernando Torres ahora mismo está jugando el Athletic de Bilbao ante el Olympique de Marsella en San Mamés empieza la segunda mitad el equipo francés Ghana cero uno el Athletic necesita tres goles para igualar la eliminatoria por cierto de nuevo incidentes con aficionados radicales franceses que han encendido bengalas dentro del estadio ya han agredido a miembros de la seguridad del Atlético

Voz 0194 09:56 hoy el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 09:58 con la llegada de la noche las nubes que durante la tarde han dado lugar a chubascos en el interior de la península van desapareciendo sólo van a persistir en Galicia y mañana a primeras horas notaremos más frío en todo el país volverá Eller en zonas llanas del Interior además con bancos de niebla y nubes bajas

Voz 0919 10:14 que se disipará en rápidamente en general mañana

Voz 0978 10:17 tiempo será parecido al de hoy muchas horas de sol durante la tarde sobre todo en el interior de la península chubascos que serán intensos pero breves y afectarán de manera aislada insistimos al interior de la península no serán lluvias muy extensas temperaturas mañana por la tarde un poco más bajas pero aún así en el Mediterráneo y Canarias máximas cercanas a los veinte grados el fin de semana seguirá bajando la temperatura entre el

Voz 0919 10:38 sábado por la tarde y la mañana del domingo por lluvia la mayor

Voz 0978 10:41 de del país después el domingo por la tarde irá mejor

Voz 6 10:43 lo empieza hora25 Pedro este marzo lluvia

Voz 1715 10:46 eso está siendo muy oportuno en apenas unos días casi hemos conseguido acabar con el déficit hidrológico que había llegado a ser del treinta por ciento Javier Gregory desde el pasado mes de octubre cuando se inició el año hidrológico ha llovido en España de media A376 Liz

Voz 0882 11:00 euros por metro cuadrado es decir sólo un dos por ciento menos del valor habitual correspondiente a este periodo por lo tanto en lo que llevamos de año hidrológico el déficit de lluvias ha pasado del treinta por ciento a tan sólo el dos por ciento de media nacional y esto significa que ha terminado la sequía al menos desde el punto de vista meteorológico según los últimos datos de Aemet pero todavía hay una amplia zona de nuestro país donde las lluvias se han reducido un veinticinco por ciento como son el noroeste de Cataluña sur de Aragón Guadalajara y sobre todo la costa mediterránea desde Barcelona

Voz 6 11:36 Banco Sabadell presenta acompaña arte con Rafa Nadal y Marc López

Voz 12 11:40 tener una buena relación tener esa complicidad con el otro cuando tienes a tu compañero al lado y más que un amigo breves mucho más sencilla Compromís empresas tú que estar siempre cerca para trabajar como si fuéramos toda la descubre como en el punto com barra acompaña arte Sabadell

Voz 13 11:55 habrá que estar donde estés después de llevar a tu hijo a su partido de fútbol tragarse los dos tiempos y la prórroga bajo la lluvia de subir te de saltamontes al barco vikingo de la feria después incluso de ayudarles con las ecuaciones les dices que estás un poco cansado para jugar juntos a la consola a lo que él contesta Gracia se Graz

Voz 0882 12:15 las tienes día tu cupón del extra Día del Padre de la ONCE diecinueve de marzo

Voz 6 12:21 diecisiete millones de euros

Voz 14 12:24 mi padre compensa mucho

Voz 15 12:30 sí señor psicoanalistas que entendamos españoles caminan Primal entubar implica

Voz 6 12:38 todos tenemos un sueño

Voz 0259 12:40 pero hacer revistas llega Man on the Moon You have been el uno de marzo en tu quiosco

Voz 16 12:47 un chaval con rastas a punto de conocerá al padre de su novia que es militar un flan una chica de dieciocho que no salí en Nochevieja aunque sus padres le deja

Voz 0259 12:57 una seta chicas

Voz 6 12:59 tronó mi marido tan perfectamente canela fina de la SER Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca y Juan Carlos Ortega este dieciséis de marzo a las siete de la tarde en el Palacio de Congresos de Palma colaboran agencia de turismo de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Palma

Voz 17 13:22 la sentencia del Supremo no cambia nada los gastos hipotecarios se pueden reclamar notaría gestoría tasación registro de la propiedad y ahora también la comisión de apertura que puede suponer hasta el uno por ciento del préstamo llaman novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y reclama lo que es tuyo a Asociados asociados hagámoslo fácil

Voz 5 13:44 sin hacer veinticinco

Voz 6 13:49 me entregué Dro Blanco ocho y ocho siete y ocho encarnan

Voz 0313 13:51 vamos con el resumen de un debate que quizá no tendría que haberse celebrado hoy justo hoy para evitar un ejercicio de de amarillismo legislativo como el que hoy hemos soportado en el Congreso debate sobre la derogación de la prisión permanente revisable convertido en un revoltijo de argumentos segundo jurídicos de planteamientos políticos de ciertos tienen talismán oportunistas en el que se ha terminado por mezclar el asesinato de Gabriel con los crímenes de ETA o con las Fiti más del franquismo PP diste ciudadanos moldeado por las encuestas que hoy defiende la pena que en su día se ha comprometido a derogar los dos ciudadanos han fracasado en su intento de frenar en seco el trámite sobre la derogación de esa ley marrones

Voz 1441 14:34 en la votación se cumplió con lo previsto pero las razones han perdido la batalla degenerando en uno de los debates más bochornosos de la legislatura como lamentaban después varios diputados que han pedido perdón a las víctimas PP y Ciudadanos han defendido el endurecimiento de la pena ante lo que consideran un clamor social ya han apelado a la familia las que asistían en la tribuna de invitados para presionar al PSOE y al resto de grupos José Antonio Bermúdez de Castro PP Juan Carlos Girauta Ciudadanos

Voz 0933 14:58 Miren también arriba a la tribuna ICOM Venus Aldesa Live engaño a sólo busquen ustedes si quieren el aplauso de una parte de la muerte

Voz 0919 15:10 nosotros seguiremos trabajando

Voz 0933 15:12 para ganar la confianza del conjunto de los españoles

Voz 9 15:14 pocas cosas resultan más absurdas estos días que oir la prisión permanente revisable no ha salvado Gabriel por Dios es que las vidas que se salvan no están a la vista

Voz 1441 15:23 la oposición con matices reprochaba a PP y Ciudadanos el uso partidista del dolor de las víctimas y la demagogia visceral utilizada con una pena que ven inconstitucional y contraria al principio de reinserción Juan Carlos Campo PSOE Eduardo Santos Unidos Podemos

Voz 0933 15:37 sin prisión permanente revisable vencimos saeta con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel no está ahí el tema si tanto le preocupa la Bikila ocúpese de todas las víctimas y hay víctimas que hace ochenta años que están esperando su apoyo

Voz 5 15:50 no puede ser calificado de otra manera como demagogia populista de extrema derecha

Voz 1441 15:56 pese a respaldase mutuamente la suma de PP y Ciudadanos no ha podido hacer frente a los votos de PSOE Unidos Podemos Esquerra PNV compromiso civil

Voz 0313 16:04 superado este trámite que es lo que queda ahora por delante que nadie que nadie se lleve a engaño que nadie vaya a creer que esa pena ha quedado ya abolida porque lo que se abre un largo proceso legislativo que seguro no va a volver a dar momentos de gloria como el que hemos vivido y más

Voz 1441 16:20 sí a partir de ahora sigue viva en el Congreso la proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable pero se enfrenta a un trámite parlamentario en el que podría quedar congelada de nuevos sine die con la maniobra de prorrogar el plazo de enmiendas parciales de hecho será con seguridad así porque tanto PP como ciudadanos como el PSOE tienen intención de hacerlo por distintos motivos los dos primeros para obstaculizar la derogación de la pena y los socialistas porque quieren enfriar el tema después del espectáculo de hoy y aguardar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional como pidieron en su recurso fuentes del PSOE confirman a la SER que suposición de fondo contraria a la pena no ha variado pero recuerdan que no han sido ellos quienes han precipitado este debate sino ciudadanos al desbloquear lo en la Mesa del Congreso

Voz 0313 17:00 gracias Ademar los padres de algunas de las víctimas más reconocibles de los casos más mediáticos más comentados de los últimos tiempos han acudido hoy al Congreso para asistir al debate para defender sus posiciones para pedir que se mantenga la pena y en cierta manera para hacer política alguno de ellos ha llegado a pedir lo hemos escuchado en portada el padre de Diana Quer ha llegado a pedir a los votantes del PSOE que qué reflexión en qué debían hacer con con su voto Juan José Cortés Antonio del Castillo Juan Carlos Cala

Voz 19 17:29 pues ha sido doloroso unas creada que se hiciera alusión a a Gabriel en este debate la verdad me ha parecido un poco lamentable no

Voz 6 17:39 estoy convencido de que sus bases que no

Voz 11 17:41 van a comprender qué están en contra de esa posición te van a reaccionar que tomarán las decisiones que para la protección de sus hijos estimen convenientes mi agradecimiento al ciudadano Porcel fuerte por reconoce

Voz 0259 17:54 en los errores si mi decepción totalmente al Partido Socialista

Voz 0313 18:02 a la misma hora en la que en el Congreso algunos se apoyaban en el asesinato de Gabriel la Guardia Civil explicaba los detalles de la investigación que les llevó hasta Ana Julia Quezada buena mujeres dicen los agentes muy fría egocéntrica que el juez ha decretado hoy prisión para ella Almería Rosa Ortiz

Voz 0603 18:18 así es prisión incondicional comunicada y sin fianza para Ana Julia Quezada por los presuntos delitos de detención ilegal y asesinato como pedía la Fiscalía y uno más contra la integridad moral la asesina confesa de Gabriel Cruz ya está a la prisión de El Acebuche en un régimen especial de seguridad para evitar posibles agresiones de otras reclusas hoy la Guardia Civil ha ofrecido detalles del caso Éste es el perfil que trazan los investigadores de la única implicada en la muerte del pequeño Gabriel Jesús Reina excomandante de la UCO

Voz 12 18:47 es una persona Alda máxima que sí que mantiene una falta de preocupación sobre otras personas obsesiva egocéntrica

Voz 0603 18:56 la mujer mató al pequeño por celos Le axfisie el enterró el mismo día de su desaparición y luego mantuvo una farsa que duró hasta que hallaron el cadáver del niño en su coche y terminó confesando el asesinato comunicarle a Patricia ya Ángel que su hijo estaba muerto ha sido han admitido y los investigadores el momento más duro de toda su carrera profesional

Voz 0313 19:15 si algo más para cerrar este capítulo la Fundación ANAR ha presentado esta tarde un informe sobre la evolución de la violencia contra los menores en los últimos años algunos datos relevantes el número de casos se dispara más de un trescientos por cien se rebaja la edad a partir de la que empiezan a ser víctimas de violencia que sobre todo se ejerce en el ámbito familiar Marina laureado antes llamada estén menos

Voz 0259 19:34 les han teléfono de la Fundación ANAR sean cuadruplicado entre dos mil nueve y dos mil dieciséis en ese periodo han atendido veinticinco mil casos de todo tipo de violencia maltrato físico psicológico abusos sexuales violencia de género acoso escolar o ciberacoso la edad de las víctimas ha bajado a los once años los casos son más graves los menores tardan hasta dos años en pedir

Voz 0978 19:55 la ayuda Benjamín Ballesteros ex director de

Voz 0259 19:58 programas porque estamos hablando de niños

Voz 20 20:00 de niñas que están creciendo que están en un momento esencial en su desarrollo evolutivo y cognitivo que van a quedar marcados muy posiblemente en la mayoría de los casos para su futuro por esta razón necesitamos una ley para visibilizar los que les proteja que les de asistencia y por supuesto que promueva la prevención de la violencia a la infancia

Voz 0259 20:23 al ser víctimas más pequeñas y aumentar la frecuencia la duración y la gravedad de la violencia dice Aznar dice han Anar queremos decir que se agudizan los problemas y las secuelas psicológicas y una de las consecuencias es el aumento inquietante de menores que se auto lesiona de los que piensan en suicidarse o incluso de los que lo han intentado uno de cada diez subraya el estudio

Voz 21 20:45 hora veinticinco ante un momento y para a pensar si eres buen conductor no deberías pagar menos por el seguro de tu coche vente a la mutua con tu seguro de coche te bajamos su precio sea cual sea también en tu seguros de moto Gary viva llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mucho apuntó

Voz 22 21:06 es Securitas pues ayudarle

Voz 0978 21:09 bueno me llamaba porque quiero estelar alarma

Voz 22 21:11 si sufrió algún Roma esta mañana

Voz 0978 21:14 los han robado en los veinte minutos que hemos tardado naces

Voz 22 21:17 no se preocupe ahora misma visuales percances

Voz 23 21:19 María Jesús Ana para que merece hoy mismo la alarma instalar

Voz 6 21:22 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 17 21:33 la sentencia del Supremo no cambia nada los gastos hipotecarios se pueden reclamar notaría gestoría tasación registro de la propiedad y ahora también la comisión de apertura que puede suponer hasta el uno por ciento del préstamo llaman novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y reclama lo que es tuyo Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 5 21:52 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 6 21:58 Pedro Blanco ocho diecisiete sí diecisiete

Voz 0313 22:00 Canarias esta tarde el ex consejero y ex secretario general del PP de Madrid ha acudido por tercera vez a la Audiencia Nacional Francisco Granados aún tiene Manta de la que tira o al menos eso parece que hoy aportado algunas facturas que supuestamente con las que supuestamente intenta demostrar la financiación del Partido Popular a cargo de dinero de la Comunidad Pedro Ángel Campos

Voz 1552 22:20 en concreto son cuatro facturas por más de cien mil euros correspondientes a la época de su predecesor en la Consejería de Justicia hasta dos mil ocho Alfredo Prada esas facturas abonaban un supuesto convenio de colaboración entre la pública quiso dedicada a la integración social y una sociedad dirigida por el ex presidente de Tele Madrid Álvaro Renedo mí lo íntimo de Aguirre supuestamente Renedo se encargaba de elaborar informes sobre delincuencia de menores que eran pagados por la Consejería de Justicia pero Granados afirma que esas facturas son falsas y que los trabajos nunca se realizaron el ex consejero madrileño ha aseverado que no le cabe duda alguna de que con ese dinero se pagaban gastos de publicidad electoral del PP y que allí Rey González ordenaron la operación Granados asegura que guardaba esas facturas en casa y al revisarlas ahora les ha dado importancia ya decidido aportar las al juzgado

Voz 0313 23:11 en Cataluña la Guardia Civil ha practicado varios registros desde primera hora de la mañana por orden del juez de Barcelona que anda investigando la consulta del uno de octubre los agentes buscan información sobre el dinero público que pudo usarse en la preparación de ese referéndum este registro por cierto ha derivado en una nueva concentración en la plaza Sant Jauma nos vamos a Barcelona informa Aitor Álvarez concentración que ha empezado a las seis de la tarde de repulsa a la operación policial de la Guardia Civil una operación que tiene como objetivo demostrar que la Generalitat pagó subvenciones a Omnium para que después la entidad independentista las gastara en el referéndum del uno de octubre eso lo niega dice que todo lo que recibe viene de fuentes privadas además los responsables de la entidad han asegurado que los agentes policiales les han dicho hoy que se organizan manifestaciones como las de la Conselleria de Economía del veinte de septiembre les puede pasar lo mismo que a Jordi Cuixart que mañana cumplirá cinco meses en prisión el líder de Omnium así lo ha contado el portavoz de la entidad Marcel Mauri

Voz 24 24:06 desgraciadamente esta mañana pues sí que se nos ha advertido de que según la actuación que hubiera en la calle a pues podría pasar como veinte de septiembre lo que decimos nosotros que evidentemente a protestar a la calle tantas veces como haga falta a esta tarde las seis de la tarde en plaza Sant Jaume con mucho de amigo luz entidades que nos van a apoyar

Voz 0919 24:27 ay pero mañana también además en el marco de este ópera

Voz 0313 24:30 el detenido también al secretario de difusión de la Generalitat Antoni Moulins acusado de prevaricación y malversación de dinero público y ha quedado libre pasadas las cuatro de la tarde después de que la Guardia Civil le haya tomado declaración tras el registro de su casa y de su despacho en el Palau de la Generalitat el ex presidente según tiene previsto viajar este fin de semana Ginebra la Fiscalía le ha pedido al juez que tome las medidas necesarias para ver si se puede reclamar su detención por cierto que tanto Jordi Sanchez como Oriol Junqueras siguen topando con el frontón que es el Supremo la Sala de lo Penal ha ratificado la orden de prisión Pilar Velasco

Voz 1743 25:03 detener y extraditar a Puigdemont esa es la intención de la Fiscalía General si mantiene el viaje a Suiza anunciado para este domingo y para ello ha dirigido varios escritos a interior le pide que en colaboración con Interpol haga las gestiones para determinar si es viable la posible detención afecta además a la exconsejera Meritxell red que le acompañarán el viaje a la dirigente de la CUP Anna Gabriel el fiscal también solicita al Supremo no cautelares que limiten la validez del pasaporte del expresidente catalán en cuanto a Juncker así Jordi Sanchez no saldrán de prisión así lo ha ratificado la Sala de lo Penal del Supremo en respuesta a sus recursos de apelación en la línea de Llarena el presunto delito de rebelión el protagonismo y liderazgo de ambos contribuyen al riesgo de reiteración delictiva ya desencadenar posibles movilizaciones públicas con su salida de prisión con esta decisión de la Sala Se confirma así su incapacidad para asistir a una futura investidura a las sesiones del pleno y les recuerda a la Cámara que pueda habilitar mecanismos para que deleguen el voto

Voz 0259 25:56 con los cada vez más enfrentados

Voz 0313 25:58 tensión entre Rusia y sus antagonistas clásicos aumenta cada hora de EEUU Francia Reino Unido y Alemania firman juntos un comunicado que señala directamente al Kremlin como responsable del envenenamiento del ex espía ruso de su hija también hoy Estados Unidos ha aprobado nuevas sanciones contra Rusia por su injerencia en procesos electorales Rafa Panadero

Voz 1775 26:18 más leña al fuego el gobierno de Washington ha impuesto nuevas sanciones económicas contra diecinueve de Ciudadanos y cinco organizaciones rusas por su presunta implicación en ciber ataques y en la difusión de información falsa en la campaña electoral de dos mil dieciséis El anuncio llega después de que Trump Macron Merkel cerraran filas en torno a May en el caso del exespía envenenado dando por buena la versión de Londres en la que hoy ha vuelto a insistir el ministro británico de Exteriores por ellos

Voz 25 26:44 día Bronx derechista creo que la diferencia es abrumadora es Rusia hay algo en la respuesta sarcástica y engreído que hemos escuchado por parte de los rusos que indica su culpabilidad la razón por la que se ha escogido ese agente nervioso es para demostrar que es Rusia

Voz 1775 27:02 en un comunicado conjunto los cuatro líderes exigen a Moscú que responda a todas las preguntas planteadas por Londres y de toda la información a la organización sobre la prohibición de armas químicas al tiempo que destacan que estamos ante el primer caso de utilización de un agente nervioso en Europa desde las

Voz 0259 27:17 esta guerra mundial el futuro

Voz 0919 27:21 dos todos los españoles todos los pensionistas de hoy y los que lo serán en el futuro en la cara

Voz 6 27:26 de Nasser este viernes Pepa Bueno se desplaza hasta el Centro Municipal de Mayores de Arganzuela en un programa especial donde abordaremos un tema que nos preocupa a todos

Voz 9 27:37 pero no lo he hecho por mi pensión simplemente sino por la de mis hijos y mis nietos

Voz 6 27:41 según es a partir de las ocho de la mañana junto a paros Simone Almudena Grandes el futuro de todos nuestros sistema detención Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido Cadena SER

Voz 26 27:55 los nueve y la segunda hora de horas

Voz 1715 27:57 veinticinco vamos a seguir ocupando a de la movilización

Voz 26 28:00 los pensionistas vítores hola hola Pedro

Voz 1880 28:02 es tratar otro perfil el de aquellos pensionistas que se han visto obligados a ayudar a sus hijos a sus nietos porque ellos perdieron sus trabajos porque con lo que cobra no pueden vivir por sí mismos es el caso de Jesús de Lorca que nos cuenta cómo ayudo a sus nietos

Voz 14 28:17 pero once años se encuentra el lo pide tampoco nos vamos lo saben poco a nosotros oí haya construcciones no

Voz 1880 28:34 queremos también escuchar las voces de ellos de los hijos de los nietos de los que están pudiendo salir adelante gracias a las pensiones de sus abuelos y después Ángels va a charlar con el filósofo y ensayista Dannielynn Gatti que acaba de publicar política para preparar

Voz 0313 28:47 a todo eso a partir de las nueve y desde las diez ya saben

Voz 1715 28:49 la información del día y el análisis la tertulia esta noche hemos citado a María Esperanza Sánchez a Carmen del Riego Emilio Contreras Éstas son para las claves añadía

Voz 0554 28:59 yo creo que ni la gresca que el Congreso con visos electorales sobre la prisión permanente revisable mil enésimo registro en dependencias de la Generalitat sean las claves de la actualidad del día ambas sobre todo la segunda son la reiteración de una actualidad que llevan Gemma Flo tanto demasiado tiempo en el debate público es actualidad hay que buscarla hoy fuera de España en la declaración que han hecho lo máximo gobernante de Estados Unidos Francia Inglaterra y Alemania los cuatro consideran que el envenenamiento realizado por agentes rusos en suelo británico de un exespía su hija un policía y XXXVIII ciudadanos ingleses con un componente químico de tipo militar constituye la primera ofensiva contra Europa desde la Segunda Guerra Mundial la acusación es gravísima porque esa guerra terminó hace setenta y tres años y es también un mensaje y una advertencia a Putin porque esa guerra la presión rusa

Voz 1715 29:50 así llegamos a las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Cannes

Voz 9 29:54 adiós

Voz 5 30:05 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 30:18 buenas tardes vamos con una última hora un mantero de treinta y cinco años ha muerto de una parada cardiorrespiratoria en Lavapiés ha ocurrido a media tarde fuentes de Emergencias únicamente confirman que el hombre se ha desplomado en medio de la calle pero hasta ahora hay una concentración de vecinos de testigos que aseguran que el hombre estaba huyendo de la policía un extremo que no confirman ni desde la propia Policía Municipal ni desde la Delegación del Gobierno vamos con todos los datos Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 1441 30:42 buenas tardes de nacionalidad senegalesa el fallecido era una persona muy conocida en el barrio de Lavapiés trabajaba de mantero una patrulla de la Policía Municipal ha sido la primera en llegar al número diez de la calle del Oso donde se encontraba al hombre sin respirar por lo que han iniciado las maniobras de recuperación cardiopulmonar hasta que pasados unos instantes se hacía cargo de la emergencia los técnicos del Samur al final no ha sido posible sacarlo adelante y se ha confirmado el fallecimiento en esta situación han comenzado a concentrarse decenas de personas que protestaban contra la presión policial que dicen existen la zona contra el top manta efectivos de la Unidad de Intervención Policial sean desplegado por la zona no se ha producido ningún tipo de Brown

Voz 0194 31:23 gracias a Alfonso antes de conocer esta noticia el foco de este jueves estaba puesto en la Audiencia Nacional donde Francisco Granados ha tirado de la manta haya sacado las facturas el ex consejero madrileño ha declarado a petición propia ante el juez de la Púnica haya presentado documentos que probarían que el PP usó facturas falsas

Voz 6 31:38 para financiarse en tiempos de Esperanza Aguirre a través de empresas de comunicación

Voz 0194 31:42 en esas facturas aparece una compañía fundada por los periodistas Germán Yanke y Álvaro Renedo que lo

Voz 1264 31:47 Brown contrato para hacer un estudio sobre integración Soto

Voz 0194 31:50 el que nunca se realizó pero si se pagó desde la Consejería de Justicia al frente de ese departamento estaba entonces Alfredo Prada Granados habla de colaboración con la justicia documentación

Voz 0882 32:00 que creo que va en la línea de lo que está manifestando resulta muy bien factura más

Voz 0194 32:06 hay más noticias de este jueves pero vamos antes echar un vistazo a las carreteras de la región DGT Alfonso Martínez buenas

Voz 27 32:11 tardes buenas tardes a esta hora encontramos densidad circulatoria en la A6 a la altura de El Plantío Majadahonda Puerta de Hierro en ambos sentidos y tráfico intenso en la M cuarenta en el tramo entre Coslada y Vicálvaro sentido atraviesan en el resto de vías madrileñas de momento a esta hora se circula sin

Voz 0933 32:27 problemas

Voz 0194 32:27 y en la semana de las pensiones a dos días de las manifestaciones convocadas en todo el país les recordamos que la SER les ofrecerá mañana una edición especial de Hoy por hoy desde el Centro de Mayores de la Casa del Reloj junto al Matadero en el distrito de Arganzuela con Pepa Bueno y todo su equipo a partir de las ocho de la mano

Voz 7 32:46 rojo y amarillo son solo dos colores pero representan mucho porque te representa Nati representan a dos Si tú también crees que los une mucho más de lo que nos separa Súmate a la concentración a favor de la unidad de España será el sábado diecisiete de marzo a las doce en la Plaza Colón de Madrid sociedad civil catalana

Voz 0259 33:07 un error de Cristina

Voz 1915 33:09 Cifuentes ha obligado al Gobierno regional a retirar su ley de Universidades la presidenta se ha equivocado al votar y ha permitido que saliera adelante la enmienda a la totalidad de Podemos durante toda la tarde los servicios técnicos han estado comprobando Se había fallado el sistema informático pero después de probarlo en varias ocasiones no han detectado deficiencias técnicas ha sido por tanto un error humano un error de la presidenta madrileña y el Consejo de Gobierno no se ha amparado en el artículo ciento cincuenta y tres de la cámara que le habilita a retirar un proyecto de ley en cualquier momento siempre que no se haya producido acuerdo

Voz 0259 33:35 final sobre el mismo el Gobierno no ha

Voz 1915 33:38 qué hará si ahora tendrá que presentar un anteproyecto de ley desde Podemos se plantean incluso presentar su propia norma escuchamos al portavoz Ángel Garrido y al diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubio

Voz 28 33:48 pero para nosotros esto hay muy importante este proyecto ley de universidades por lo tanto haremos en el plazo más breve posible y ese plazo Brett siempre tienen que ver lógicamente con los tiempos que jurídicamente se establezcan en relación los informes que sean preceptivos

Voz 29 34:00 el reglamento efectivamente habilita al Gobierno si quieren a retirar su texto pero evidentemente esto significa que el trámite parlamentario volver a empezar en todo caso desde nuestro grupo también nos planteamos que quizás presentamos nuestra ley directamente

Voz 0194 34:13 y una cosa más la justicia ha archivado el caso del Open de tenis una querella que el Ayuntamiento llevó a la Fiscalía Anticorrupción por supuestos sobrecostes y prevaricación en el contrato que el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón firmó con los organizadores del torneo la oposición dice que no les sorprende la decisión porque in incluso los servicios jurídicos de Cibeles advirtieron que la denuncia no tenía recorrido

Voz 6 34:33 vamos a las ocho y media con ocho grados en el centro de Madrid hasta mañana

Voz 5 34:47 hora veinticinco Madrid

Voz 18 35:00 sí

Voz 0259 35:00 las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 30 35:06 urbes

Voz 6 35:06 a cinco deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes buenas tardes amenazó proeuropeo toca Europa League tenemos

Voz 0919 35:15 la buena noticia en la Europa League en el Atlético de Madrid se ha clasificado para cuartos de final ha ganado esta tarde en Moscú al Lokomotiv uno cinco con goles de Correa Saúl dos de Fernando Torres y uno de Griezmann el Atlético que viaja dentro de unos instantes de regreso hacia España y la mala noticia en San Mamés donde el Athletic está perdiendo cero dos con el Olympique de Marsella lo tiene en chino debería marcar cinco goles en lo que queda de partido apenas veinte minutos para clasificarse aunque la noticia está de nuevo en los lamentables incidentes provocados por aficionados franceses en San Mamés han introducido bengalas han encendido bengalas al inicio del partido y además hay una agresión a uno de los miembros de seguridad del estadio de San Mamés allí estamos Diego González buenas tardes

Voz 0699 36:04 hola qué tal saludos muy buenas efectivamente los incidentes se han vuelto a reproducir en San Mamés dentro del estadio un guarda de seguridad de cincuenta y siete años ha sido apuñalado en el cuello con objeto Pinto punzante ha sido trasladado al hospital de Basurto su vida no corre peligro ha sido una herida dentro de que acabe digamos superficiales pero podía haber sido muchísimo más grave repito no ha sido tampoco el único que ha sufrido esos

Voz 5 36:29 daños que ha habido también otro gordos de subidas que ha sido vapuleado que has sido

Voz 0699 36:35 ha sido agredido por estos miembros de ese de los ultras del Olympique de Marsella repiten una noche aciaga en ese sentido porque se ha vuelto a reproducir los incidentes incluso saben que la que comentabas Gallego ha caído una de ellas dentro del campo a la zona de aficionados de la Teddy ya podido causar más de un herido por fortuna no ha sido así cincuenta y siete años guarda de seguridad pido con objeto punzante en en los intereses de San Mamés el agresor ha sido detenido y está siendo ya

Voz 0919 37:02 los la dado a las dependencias policiales deportivo Marca al Athletic uno dos pero esto está sentenciado

Voz 0699 37:08 dos decías antes el chino de los más que quieras horquilla va hacer exactamente el uno dos para decorar este resultado treinta y siete minutos ha durado la ilusión en San Mamés en ese momento Pallete penalti ponía el cero uno en el marcador y las esperanzas ya desapareció siete la segunda obra de Ocampo segundo gol su chut desde fuera el avión podía detener reading y ahí se ha acabado ya una eliminatoria en la que el Athletic ha estado en ningún momento contra el Olympique de Marsella

Voz 0919 37:32 de nuevo incidentes de los aficionados del Olympique de Marsella una más si la UEFA quiere erradicar esto tiene que sancionar a los clubes porque cada partido que juega fuera de su estadio o incluso en su estadio el Olympique de Marsella siempre hay incidentes hora del fútbol tenemos Euroliga en juego el partido del Valencia Basket en la cancha del Estrella Roja cómo está Fran Guaita

Voz 31 37:57 el ridículo del equipo de Vidorreta quedan trece lo cinco para acabar el partido ciento dos ese arroja ochenta y tres Valencia

Voz 0919 38:04 el Valencia ya sin posibilidades de estar en el tomo ocho tampoco las tiene el Barça que juega en la cancha del Olympiacos Xavi

Voz 0699 38:09 somos buenas tardes hola buenas tardes Gallego al Barça menos está ganando en la pista de momento cinco y medio para llegar al descanso Olympiacos

Voz 0919 38:18 Barça XXXII el gran partido de la tarde se juega en Vitoria Baskonia Zalguiris el Baskonia está a una victoria de meterse entre los ocho mejores en la siguiente fase de la Euroliga va a haber un ambientazo seguro Kevin Fernández

Voz 1264 38:31 hola Gallego buenas tardes todavía en familia pero va a haber un ambientazo por encima de las diez mil personas en el Buesa Arena en lo deportivo te cuento que hay Sorpresa sorpresa porque el club había descartada Marcelinho Huertas por un problema en la muñeca pero está completando la ronda de calentamiento con normalidad está con un vendaje parece que va jugar el brazo el base brasileño descartado el capitán toco Shengelia aquí enfrente el Zalguiris de Saras Jasikevicius que pelea por entrar entre los cuatro primeros la cuentas claras si Baskonia gana iba a cabe pierde estará entre los ocho primeros clasificados diez minutos para que arranque este Baskonia Zalguiris en el Buesa mañana

Voz 0919 39:06 el sorteo de cuartos de final de la Champions ya sabéis España el país que más equipos ha metido en esta ronda con el campeón el Real Madrid el Barcelona y el Sevilla enseguida vamos con todo como siempre lo primero western para toda español mensajes de Whatsapp buenas tardes Gallego

Voz 14 39:27 quiero mandar un mensaje para proponer el premio no ver a los médicos del Barcelona por qué todas las lesiones es espectacular recuperación sale el comunicado del club cuatro semanas de baja se recupera en quizá a tres semanas de baja se recuperarán en una semana porque ha dicho tres semanas seguro que en una semana o poco más está jugando iré hasta Iniesta iba a estar un mes quince días a recupera que pena de no vivir más cerca de ese servicio técnico tan maravilloso porque con dos costillas no voy a tirar meses y pico lo mismo en quince días estaba ya para ir al curro de saludo con dos costilla fracturada dos meses más dejamos de mesa

Voz 6 40:10 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él de los lo que quieras mandando tu nota de voz en el whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 32 40:23 su veinticinco para Jesús Gallego llora a veinticinco Deportes Gallego la mujer que manda mensajes a favor del Madrid todo el día

Voz 0313 40:33 qué familia tuya

Voz 6 40:35 por qué empacho volvió Kheyl Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 33 40:48 no es familia carnal pero como

Voz 0313 40:51 Maite es oyente asidua del programa

Voz 33 40:53 como si fuera familia empezamos

Voz 0919 41:05 pero vamos a cambiar la sintonía por favor vamos a cambiar la sintonía porque tenemos un nuevo capítulo un nuevo capítulo

Voz 34 41:11 en el patrón

Voz 0919 41:14 del fútbol leáis se titula puedo

Voz 1 41:20 hay unas personas que quieren mi cabeza colgada como se tiene la cabeza los toros los ciervos etcétera detras Stalin que me siento un leprosos porque me han echado al día a mi familia

Voz 35 41:33 sólo del fue que pie

Voz 0919 41:37 quedan tres semanas para que se elija al no

Voz 26 41:40 nuevo patrón del fútbol español hoy se han hecho oficiales las dos candidaturas los dos aspirantes ya sabéis Larrea el tesorero Rubiales y pundonor tienen tres semanas por delante para ganarse los apoyos para convencer para conseguir para mercadear para comprar estar para comerciar para traficar con esos votos y no ha hecho sino empezar la campaña illa illa

Voz 6 42:10 acusaciones de juego sucio

Voz 0919 42:13 en ambas partes Antón Meana buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes ha acusado de juego sucio porque mira

Voz 35 42:19 la cosa han de pedir avales siendo presidente digamos en funciones esto no es cierto pero sí que gente de la Federación como Sánchez Arminio pidió a los árbitros el aval para Larrea este modelo de asamblea favorece a controlar el sistema desde dentro el lo hacen los dos bandos pero el aparato federativo trabaja en pro de Larrea algo que molesta mucho a Rubiales

Voz 26 42:38 el aparato federativo trabaja en pro de Larrea Jan

Voz 0919 42:43 aspirante Rubiales por qué se dice que no está actuando todo lo

Voz 35 42:49 previamente que debería esta noche las peras le va a encantar a los oyentes varios presidentes afines a Rubiales están mosqueados con él porque piensan que les han mentido y que tiene muchos menos de los ochenta y siete avales que dice en torno a cincuenta ir agarra T si ven que la realidad ganar no descartan cambiar el voto a última hora para ir el nueve con el ganador en Cantabria duda Baleares sigue sin saber que elegir entre susto o muerte y el más fiel a Rubiales a pundonor es el catalán a esta hora la votación sigue a favor de Larrea pero yo te diría que por aproximadamente diez votos hasta el día nueve de abril un consejo para Larrea y Rubiales mantengan cerca a sus amigos pero más cerca a sus

Voz 7 43:46 viento fortísimo una casa sin asegurar que te cubra los desperfectos eso sí que es una catástrofe

Voz 36 43:51 evita lo contrata línea directa porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 37 44:01 en el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza T toman sido Ömer porque han sido Ahmed contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta tu farmacéutico dietista

Voz 36 44:13 Sanjay perdón puedes repetirlo con su húmedo cincuenta déjalo dudo que nos hayamos entender

Voz 6 44:20 dedico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos como quieras líneas ICO empieza a creer informa te en tu banco en ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 21 44:34 el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor

Voz 13 44:36 todo el mundo en su categoría es destacable que lo haya ganado seis años consecutivos

Voz 6 44:43 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo hasta Semana Santa financiando con FCB condiciones en punto es

Voz 14 44:56 prueba lo en la red de concesionarios

Voz 0919 45:04 minuto ochenta y uno de partido en San Mamés el Athletic pierde uno dos con el Olympique de Marsella el equipo de San Mamés tendría que marcar cuatro goles en los ocho que resta para estar en la siguiente fase de la Europa League lo tiene imposible ya el Atleti de el Cuco Ziganda ha hecho su trabajo el Atlético de Madrid que ha ganado en el partido de vuelta en Moscú uno cinco al Lokomotiv a punto de regresar la expedición a España Pedro Fullana con qué ambiente supongo que euforia muy buenas tardes

Voz 32 45:34 era gallego muy buenas tardes si con buena mente propone a por la victoria porque lleven con una buena titula el equipo a pesar de que la eliminatoria prácticamente ya estaba gente entidad del partido de ida sobre todo con esa más esas problema si esa preocupación por los lesiona sobre todo Filipe Luis con ese fuerte traumatismo en la pierna izquierda mañana van a realizar pruebas médicas para descartar que tenga afectado el peroné pues se evidentemente tendrían problema serio el Atlético de Madrid con la baja de firme décadas pues una semana más leve lo de Juanfran con molestias muscular esa a retirar el descanso precisamente por Caución las dos notas negativas sin duda de un bombardeo el Athletic Aduriz serio con goles en el marcador yo que destacados sobre todo eso la actitud del equipo en un día como

Voz 0501 46:18 admiración yo siempre digo que en la vida uno Se lo valora por más que nada por la actitud que ponen camarero muchas sea empresario o entrenador pero de la actitud de lo único que vale de verdad lo sigo admirando a mis jugadores porque donde van

Voz 0919 46:39 a un gol de Correa un golazo de Griezmann un gol de Saúl dos de Fernando Torres Fullana que ha aprovechado esos minutos

Voz 32 46:50 si ellos aprovecha eh porque lleva siete esta temporada es que el delantero con dos minutos y en cambio por ejemplo lleva sólo dos goles menos que Kevin Gameiro así que está metiendo en una buena dinámica goleadora Torres cuando juega segundo doblete de la temporada ya lo hizo en la Copa del Rey yo es también importantes en uno de sus últimos partidos seguro en Europa con la camiseta del Atlético de Madrid Simeone tiene claro que si Torres ha llegado a hacer lo que es es precisamente por partidos como el de hoy

Voz 0501 47:17 comprometido involucrado buscando el bien de del equipo y sobre todo del grupo y bueno es un bombo buen partido como como su compañero definió muy bien en el segundo gol su actitud de lo que yo llamo lo ha movilizado siempre en este deporte

Voz 0919 47:36 bueno pues el Atlético que regresa después de haberse metido en cuartos de final de la Europa League en esa expedición va a un hombre que es noticia Lucas Hernández el central o lateral del Atlético de Madrid cuando tiene que jugar en esa posición que ha sido convocado por la selección francesa refuta

Voz 6 47:53 Paul

Voz 0919 47:55 la noticia es que hace apenas una semana parecía

Voz 1673 47:58 qué Lucas Hernández iba a jugar con la selección española estaba en los planes de Lopetegui incluso para el próximo Mundial que ha pasado Javier R buenas tal hola qué tal buenas tardes pues que esos papeles no llegaban textualmente la Federación informaba la cadena ser un alto hombre que ha llevado todas bueno negociaciones para que Lucas fuera español no puede jugar con nosotros textualmente se puede leer en ese mensaje así que Lucas quiere jugar el Mundial y lo va a hacer con Francia convocado con Deschamps que está muy contento también el futbolista que acaba de colgar un tuit dice que está orgulloso de representar a los blues por tanto va a ser compañero de Varane y también de la por otro futbolista que jugó a dos barajas y que también cogió la selección francesa recordemos que Lucas hace una semana dijo Gallego textualmente hablo mejor español que francés me gustaría jugar con la selección española de fútbol

Voz 0919 48:48 finalmente va a jugar con la de Francia mañana lista de Lopetegui para los dos amistosos que vamos a jugar de preparación para el Mundial el novedades importantes espera bueno bueno

Voz 1673 48:58 esta Busquets se puede apañar con Illarramendi y con Saúl que por ejemplo jugó en esa zona de pivotes espera a hombres de banda como Lucas Vázquez que en el Real Madrid está jugando francamente bien también el caso de Sarabia de el Sevilla un futbolista que le gusta mucho Lopetegui en punta hombre está Diego Costa esta Morata está Aspas ir Rodrigo pero hay futbolistas como Mariano que también llama a la puerta de la sección no sí si Parera mundial o de Gerard Moreno del Espanyol aunque lo tiene muy complicado porque sólo son Veintitrés

Voz 0919 49:26 mañana contamos la lista de Lopetegui otro protagonista de las últimas horas este este hombre que habla vais a conocerlo rápidamente le ha quedado decía Lopera de ustedes la verdad bueno pues la sección tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto

Voz 0933 50:00 a Manuel Ruiz de Lopera de los delitos