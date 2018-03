Hora 25 (15/03/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

la noche va a estar aquí el filósofo Javier itinerario Ci que viene a presentarnos su nuevo libro se titula atención política para perplejos pero antes queremos pero ocupando nos de la movilización de los pensionistas hoy vamos a dar voz a aquellos que se han visto obligados a ayudar a sus hijos a sus nietos porque perdieron los trabajos o porque no ganan lo suficiente para poder vivir pero antes hay tras buenas noches Ángels buenas noches a repasar las últimas noticias del día empezando con novedades en el caso de Gabriel Cruz

Voz 0089 00:48 porque en la Cadena SER ha tenido acceso al auto del juez que confirma la premeditación dan Ana Julia Quezada antes de presuntamente cometer el crimen última hora desde Almería Javier

Voz 2 00:56 dejarán Ana Julia Quezada llevó a cabo un macabro plan

Voz 0089 01:44 en Bilbao hay dos vigilantes de seguridad de San Mamés heridos tras recibir puñaladas por parte de un grupo de ultras franceses los hechos han ocurrido en los primeros minutos del partido del Athletic contra el Marsella de la Europa League qué datos tenemos Óscar Gómez Gabón

Voz 1646 01:57 Gabón pues que el más grave de esos son dos vigilantes heridos es un hombre de cincuenta y siete años que ha sido agredido por un aficionado del Olympique de Marsella después de que le haya llamado la atención por su comportamiento eran las siete y cuarto de la tarde había empezado ya el partido ha sido trasladado al hospital de Basurto y según el parte médico presenta herida de arma blanca en el lado izquierdo del cuello que no penetra en plano muscular que no corre peligro el otro vigilante ha resultado herido en una mano en la refriega con los aficionados del equipo francés cuando han intentado contener los presenta una herida inciso contusa en una mano de carácter leve la Ertzaintza detenido ya un aficionado del Marsella que ha participado en las agresiones aunque no ha confirmado que sea el responsable de él ataque al vigilante herido en el cuello hay que decir que el inicio del partido se han lanzado también bengalas a la parte inferior del estadio con riesgo de que algún asistente hubiese podido sufrir alguna quemadura los aficionados del Olympique de Marsella habían accedido a San Mames fuertemente escoltados por la Ertzaintza que les acompañado por el centro de Bilbao desde dos horas antes del inicio del partido han ido lanzando petardos bengalas lanzando insultos también a los seguidores del Athletic pero en principio habían entrado en el campo sin que se hubiesen producido incidentes

Voz 2 03:09 es más graves hasta en un mantero de treinta y cinco

Voz 0089 03:12 ya ha muerto en Madrid por una parada cardiorrespiratoria ha ocurrido en el barrio de Lavapiés donde a esta hora está en marcha una concentración de vecinos porque hay testigos que aseguran que el hombre estaba huyendo de la policía Alfonso Ojea buenas noches las noches de nacionalidad senegalesa el fallecido era una persona muy conocida en el barrio madrileño de Lavapiés trabajaba de una patrulla de la Policía Municipal ha sido la primera en llegar a ese número diez de la calle del Oso donde se encontraba el hombre sin respirar por lo que han iniciado las maniobras de recuperación cardiopulmonar hasta que pasados unos instantes se hacía cargo de la emergencia los técnicos del Samur al final no ha sido posible sacarlo adelante ISE ha confirmado el fallecimiento en la concentración de vecinos que tu decías que se ha producido muy cerca del lugar donde el hombre se desplomaba Se ha denunciado en efecto que la presión de la Policía Municipal sobre el top manta es extrema de hecho se ha resaltado que la víctima de este infarto sea producido tras

Voz 0194 04:01 es una persecución por parte de agentes

Voz 0089 04:03 les en moto los están registrando incidentes aunque Unidades de Intervención de la Policía Nacional se han desplegado en la zona de la política el expresó

Voz 0194 04:12 ante José María Aznar vuelve a arremeter contra Rajoy lindes

Voz 0089 04:14 mención de Aznar en un acto de FAES en el caso

Voz 1461 04:17 Jesús Juan buenas noches buenas noches a Aznar ha puesto de ejemplo la situación de Venezuela para alertar sobre los peligros del nacionalismo del populismo en España ha dicho que la salida de la crisis económica de la que tanto presume Rajoy no está resultando ser un antídoto considera que para nuestro país hacen falta pactos amplios y duraderos y por eso le manda este recado a su sucesor

Voz 3 04:36 ni las pensiones ni la educación ni la transición energética ni el sistema fiscal ni la estabilidad territorial se pueden afrontar sólo con decisiones de corto plazo tipo mayorías precarias nuestro sistema político tiene que ofrecer una prueba convincente a los ciudadanos de su madurez

Voz 4 04:57 casi recuperando los mejores precedentes

Voz 0194 05:01 pero Duff

Voz 1461 05:03 el a su juicio esta es una prueba aún más exigente con el independentismo en Cataluña el presidente de Fadesa ha pedido además extremar la vigilancia porque los partidos que durante décadas han representado las grandes tradiciones occidentales se encuentra según él en pleno declive electoral cuando no en trance de desaparición

Voz 0194 05:19 en la tertulia iban a estar Emilio Contreras María Esperanza Sánchez de Carmen del Riego pero antes la noticia Iberia Paloma buenas noches buenas noches el próximo lunes es el

Voz 6 05:42 hora veinticinco

Voz 6 06:54 dijo una voz popular

Voz 6 07:03 semana pensión en la SER que tú

Voz 6 07:09 abordan junto a expertos y afectados

Voz 1461 07:27 las pensiones

Voz 11 07:34 el

Voz 0194 09:43 aquí

Voz 16 09:47 hola

Voz 11 09:48 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 09:53 Ana permitir que me cuele en la cocina de la casa de Juan Gómez en Sevilla en Bellavista ahora ahí están Juan está a su mujer está su hija Mari Carmen su yerno y sus dos nietos Maricarmen buenas noches buenas noches cena siempre en casa de sus padres

Voz 17 10:09 hay veces que si otros SMS por la de casa

Voz 0194 10:13 pero si no cenas te llevas el tapete

Voz 17 10:15 sí y comer dónde comes en caso de hecho a mí no me la llevo a mi casa

Voz 0194 10:22 cuántas personas coméis en casa de tus padres cada día Maricarmen

Voz 17 10:25 ocho quiénes sois pues mi padre nosotros yo mi marido y mitos y yo y mi hermana influía porque allí fue porque no tenemos para comer y ello no ayudan

Voz 0194 10:39 tú sabes lo que puede dar de sí una pensión bueno más que tu a tu padre debe saber lo que puede dar de sí una pensión no porque tu casa que dinero llega Maricarmen

Voz 17 10:50 en mi casa nada más que una ayuda de cuatrocientos veintiséis euros

Voz 11 10:55 estás en paro tú si tu marido también

Voz 17 10:59 desde el que está cobrando la ayuda desde cuánto tiempo lleváis Amparo pues el acto otra banda hace pocos siete en este impuesto está cobrando la ayuda pero yo ya llevo para buen tiempo cuánto tiempo hace que estáis siguiendo a comer y a cenar vamos a llevarnos el de comida de cena en casa de de tu padre un montón de tiempo ya entonces padres qué dicen pues nada ayudar lo que van a hacerlo pobre que cómodo

Voz 0194 11:24 yo donde comen dos comen ocho no

Voz 17 11:27 cuántos hijos poco pero

Voz 0194 11:29 pero tu madre debe ser una maestra seguro

Voz 17 11:32 el de poco hacer mucho la verdad cuanto que os ha hecho ella de chapa come para todo el que venga bien

Voz 0194 11:40 qué os ha hecho hoy decena

Voz 17 11:41 qué toca hoy cenar hoy

Voz 18 11:44 la verdad es que no sé qué es lo que hace hoy yo no las virado todavía con esto de la raqueta con el con esto de la ratio no las mira lo todavía

Voz 0194 11:51 no

Voz 17 11:53 dos de grades uno de veinticinco y el otro de diez

Voz 0194 11:58 viven los dos con vosotros

Voz 17 12:00 no el chico vive con conmigo pero ir padre

Voz 0194 12:05 vive osea viven en la casa que estás ahora hacer y cómo como es que vive en casa de los abuelos

Voz 17 12:10 pues porque yo cuando él era chico estaba trabajando entonces como no podía Lopo se quedaba aquí porque mi madre que me lo recogía en el colegio ya después no se quiso venir con nosotros porque que tenía aquí lo Amit lo tenía dato claro ya se quedó con ello no que más de ello que mío

Voz 0194 12:30 el pequeño que dice porque vais a comer y a cenar siempre a casa de los abuelos

Voz 11 12:34 pues nada que que como nueva

Voz 17 12:37 a él se da cuenta de que en casa no hay sí que se da porque nosotros cuando nos pide cosas les decimos que no podemos Maricamen ahora siguen los fuente bastante

Voz 0194 12:48 ahora seguimos hablando con vosotros porque hasta la casa de tus padres acercado nuestra compañera de Radio Sevilla Mari Cruz Barroso Marie Claude muy buenas noches o el buenas noches ha sido desde Radio Sevilla a esta casa que pone una mesa para ocho personas habitualmente que dónde estás

Voz 1 13:05 quienes hemos venido Ángels nos hemos venido a casa de de Juan Juan y Francisca una casa que es que es acogedora como lo son ellos estacas estar en el barrio de de Bellavista en la calle Calderería es que es un estrecho callejón

Voz 18 13:18 dónde pueden por cierto todos los se

Voz 1 13:21 según barrio un barrio de trabajadores porque eso es lo que ha hecho Juan durante toda su vida a trabajar durante más de cuarenta años cotizando desde hace más de veinte arrimando el hombro para para ayudar a Sara a toda su familia como se escucharon cómo es esa casa fue nosotros estamos aquí sentados alrededor de una mesa de camilla en casa de Juan el brasero está puesto en esta habitación este pequeño salón adornado con retratos familiares de hijos y nietos de Juan y de su esposa Francisca por todas partes una una casa como te digo muy acogedora en la misma que cada día reúne a comer a cenar o desayunar a ocho personas porque no solamente almuerza en cena a veces vienen incluso a desayunar una casa por cierto Ángels que esta familia además podría incluso perder porque sirvió de aval para la hipoteca de su otra hija la pequeña que los años peores de la crisis pues tampoco pagarla una historia esta que ejemplifican os parece que ejemplifica a la perfección como los pensionistas mantienen ya han mantenido en los peores años de la crisis a varias generaciones

Voz 0194 14:25 sería el más claro ejemplo no sólo por el hecho de que tengan que comer cada día y los hijos los yernos y los nietos sino porque en su momento incluso con la pensión de los abuelos se tuvo que que avalar una vivienda Juan está también ahí no

Voz 11 14:39 aquí está con las otras Juan muy buenas noches

Voz 0194 14:43 cuántos años tiene usted Juan ochenta o los ochenta recién cumplidos se encuentra bien More que detenga

Voz 19 14:52 buenos días quemar mucho y Maya

Voz 0194 14:55 Michael ha tenido que ya lo pita y todo bueno que no se que no sean que no sea nada Juan que no sea nada mucha gracia nos dice Mari Carmen Nos estaba contando su hija que cada día son ocho en su mesa con qué dinero que que pensión tiene usted Juan

Voz 19 15:10 yo tengo cobro novecientos cuarenta y uno pero me quitan ciento veintinueve y pico por una una multa que tenemos de mi señora que tuvo cobrando una paga la Junta andaluza día Ia nueva x tiempo dieron que no le pertenecía entera EPO tiene que pagar todo lo

Voz 0194 15:32 todos lo traslado tiene que tiene que devolver todo todo lo que le habían dado esos novecientos cuarenta y un euros menos los ciento y pico que le quitan le da para todo porque tienen que pagar luego que adelante como lo otro como

Voz 19 15:44 le tira luz como lo hacen como de Shrek quitando aquí poniendo allí y ahora me ha venido la luz una barbaridad que yo eso no lo paga nunca ni soñando lo irreversible bicho que no lo que haga lo que quiera verla puedo paga porque yo me quedan cuatro siento pene resguardos y donó trescientos la cartilla estamos a mediados de mes si yo pago doscientos euros de Luque como yo de que retraída

Voz 0194 16:13 no sólo rica no sólo lo que como usted sino lo que comen los ocho que se sientan ahí en la mesa no su mujer mujeres su mujer y le pregunta a Maricarmen su mujer debe ser una maestra de estirar la comida no puedes lo deje y seguro que además aseguró que además lo que les hace esta rico

Voz 19 16:31 ahí te diga fuera uno que no sea muy Jude para nosotros Lopo teníamos bastante pero es que de cláusulas y constancia de una si bien no me puedo permitir lunes y nieve va a tomar una cerveza me gusta como cualquier otro

Voz 0194 16:48 Juan qué qué piensa usted de esa subida del cero veinticinco de las pensiones es

Voz 19 16:53 en que hay que puede pensar un trabando todos vida cotizando todo todo mi vida que no a la mijeña que Maqueda por una taza eso una taza hizo local haciendo muy yo cobro Cronos reciente Pique hay quién cobra seiscientos setecientos y quinientos esa criatura está en lengua que yo de que Togo tienen personadas arrimar porque porque la vida está muy grande es y hay que enseguida que hubiera de plan de la boga para eh tú

Voz 0194 17:30 porque usted conoce más casos no de pensionistas lo que tienen que atender que tienen que atender a la familia

Voz 19 17:36 es una persona acaban vivió muy bien que lo he visto yo que lo colocó de aquí de toda la vida de barrio y ahora tan Mar comedores de de Cáritas porque no tiene la criatura si tiene queda con Madrid

Voz 11 17:50 su mujer Francisca trabajaba

Voz 19 17:53 no no ha trabajo de buen sorteo si mucho pero ya sólo nos cargamos dio muy pronto

Voz 20 18:00 tuvimos en cinco años cuatro hijos

Voz 19 18:02 en cuanto estiraron gran cuenta además ya tenía trabajo

Voz 0194 18:06 cuánto tiempo hace que son ocho personas a comer no hace mucho tiempo

Voz 19 18:12 ocho desde dos mil ocho dos mil nueve personas sí siempre nuevas Lady trabajan dos días de traslado de terror sé que que eso no tiene ni para nadie porque te echará trama la bici tiene Leterme coche debe de lo que le queda lo que pasa que

Voz 0194 18:32 Maricarmen cuántas veces piensas que a estas alturas que a lo mejor debería deberíamos ser nosotros los que ayudáramos a nuestros padres y son ellos los que nos ayudan a nosotros que piensas

Voz 17 18:42 pues la verdad que en vez de tres yo lo que no va a ayudar nosotros tendríamos que se nosotros pero como te damos a Ramala me lo mal que por lo menos yo soy una fan

Voz 11 18:53 muy bien avenida sí sí da la pinta da la sensación escuchando a vosotros la verdad María

Voz 21 19:02 cena no no estaba dentro echaban un poquito nervioso esperando

Voz 1 19:07 hemos llegado a noveno puesto a charlar con ellos hemos empezado a montar cables por todas partes

Voz 11 19:13 sí la verdad que ellos ni siquiera ni siquiera

Voz 21 19:16 Nos han dicho que iban a cenar porque yo creo que se han olvidado porque la comunidad a visitarnos

Voz 0194 19:21 sea hemos metido que los que más nos gusta no con las casas vive me dice Francisca que quiere contarte tiene preparas a Francia

Voz 22 19:30 me ha hecho mucha Hero una etapa

Voz 0194 19:34 ahora hacer una hacer una sopa de puchero Francisca que le queda buena eh

Voz 22 19:41 pues algo con Aíto eh

Voz 0194 19:47 tengo un huevo les soplan que también le ponen huevo Francisca

Voz 22 19:53 hablé ya tienen habíamos cada

Voz 0194 19:56 ya tiene que pensar lo que les da de comer

Voz 22 19:58 pero luego dijo el día todos los días a veces de mí porque es que no estoy

Voz 11 20:07 los Francisca que en la cabeza

Voz 0194 20:11 qué queda tiene usted queda queda tiene usted setenta y tres pues que tengan mucha salud por mucho tiempo y que puedan dejar de ayudar a sus hijos porque eso querrá decir que sus hijos ya no lo necesitan Francisca Juan Mari Carme

Voz 19 20:27 melancolía a veces te pongas hoy que trabajais de trabajo y salud y así colombiano chino me dan a por lo menos no no Letonia Dana

Voz 22 20:38 pues octava jugado porque claro que sí la verdad que que verle va una pena que yo trabado tu vida yo grabé bruto parado nunca hasta que me tuve cooperó de la parda ya tuve que es Draper por fuerzas mayores pues dio a gran

Voz 0194 20:54 Ezquerro que nos hayan dejado colar esta noche en su cocina en su casa y que CNN

Voz 22 21:00 ahora capa para de tratar abiertas siempre que usted de quién me imagino un beso bien grande Mari Cruz muchísimas grafías hacia gracias Angela hasta luego hasta

Voz 0194 21:13 a mí que queríamos escuchar esas familias se que están sobreviviendo gracias a las pensiones de los padres de los abuelos a los hijos que han tenido que volver a casa a los que pagan la luz o la comida o la ropa de los niños con la ayuda de los abuelos son parte de esos nueve millones de pensionistas que cobran de media mil euros al mes están sosteniendo al país muchos jubilados como Juan lo acaban de escuchar en mayores que se han pasado toda su vida trabajando que ahora tienen que ayudar a sus hijos y a sus nietos pensionistas que deberían estar descansando que deberían pasar tranquilamente sus años de jubilación in no les queda otra que ayudar ayudar hasta el punto de quedarse sin llegar a fin de mes los pensionistas que menos ingresan son los que más aportan en la mitad de los pensionistas que ayudan destinan entre un veinte por ciento y un treinta por ciento de sus ingresos mensuales ayudar a sus hijos y a sus nietos y lo peor de todo pensionistas que al mismo tiempo tienen que escuchar las palabras vacías de Rajoy leer su carta escuchar sus cero coma veinticinco por ciento de aumento no es falta de previsión no es la hucha vacía no es un reparto desigual es directamente una falta de respeto

Voz 1461 22:20 Sara habituales buenas noches Ángels buenas os escucho

Voz 0194 22:22 para otros casos no como el de Juan como Le Francisca como el de hoy

Voz 1461 22:25 Hari Carmen si para eso nos pueden llamar por teléfono aquí el nueve cero dos catorce sesenta sesenta pueden enviar los como siempre las notas de voz al Whatsapp del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden también escribirnos a la página de Facebook la dirección de la Pajines hora25 a Twitter que ya no salgan escrito arroba Hora Veinticinco déjame que Tele a sólo uno el de Dani este tuit dice comparemos la altura del debate de las pensiones de ayer en el Congreso con la de los testimonios que horas suenan en Hora veinticinco y la desesperanza será aún más grande

Voz 0194 22:56 los nueve millones de jubilados que viven en España muchos sin ni siquiera tener que ayudar a sus familias no tienen ni para comer con sus ridículas pensiones en Alicante más de veinticinco jubilados van diariamente comer al comedor social de San Gabriel Claudio Ortega compañera de Radio Alicante se ha pasado esta mañana por allí

Voz 23 23:12 decir para ella

Voz 1509 23:20 hoy toca paella y Mariana antes comida ensalada y Rosa la cocinera ya tiene prepara dada la pescadilla con judías verdes que les espera de segundo y también el postre en los planes están acabando pero queda Putin todavía en la recámara y fruta nunca falta ninguno de los tres platos que componen el menú ni el pan ni el zumo que normalmente tienen para beber Rafael incluso se ha quedado demasiado lleno

Voz 2 23:48 claro comida orden del boom del turismo

Voz 1509 23:53 pero no no se queja Rafael es pensionista como muchos de los que vienen cada día este comedor social está lejos en uno de los barrios de la periferia de Alicante y además el tiempo no acompaña el día está desapacible llueve ligeramente no termina de salir el sol pero eso no ha evitado que hoy como ayer y como previsiblemente mañana el comedor esté lleno tiene capacidad para unas setenta personas pero cada día comen entre ciento cuarenta y ciento cincuenta en varios turnos por eso la mayoría prefiere venir pronto porque para algunos como Emilio esta es la única comida grande del día hombres importante porque te quitan muchas

Voz 2 24:36 en el comer te quita los gastos diarios da envidia

Voz 1509 24:40 Emilio reconoce que comer aquí llevarse un bocadillo y una fruta para cenar le permite sobrevivir con sus quinientos euros de pensión también a Juan

Voz 2 24:48 el éxito que tenemos que pagar la comida ahí en un desayuno en ahí DJ de demás no llegaban a ninguno

Voz 1509 24:54 mía José lleva cuatro meses viniendo situaciones incluso más dramática

Voz 2 25:02 ha sido un poco como una habitación en la calle

Voz 1509 25:09 tampoco le llega a Román que está comiendo en la mesa de al lado para él la subida de la pensión es insignificante

Voz 24 25:15 el cuatrocientos cuarenta y ocho con noventa y cinco Puebla luego te en nuestro país las cosas empieza a reducir esto y quedaba muy poco para puedes bueno sobrevivimos más que vivimos nos ayuda por ejemplo pues conocer personas aquí gracias a don Antonio Bari cobran los señores que están aquí

Voz 1509 25:36 Don Antonio es Antonio Moya el responsable de esta iniciativa el puso en marcha hace más de tres años este comedor social en lo que antiguamente era un restaurante también él ha visto cómo cada vez más son los pensionistas jubilados sonó quiénes necesitan comer aquí cada día por eso se preocupa de que el menú sea siempre variado

Voz 2 25:54 que era la persona de cierta al de hace falta una serie de vitaminas que a lo mejor de joven no había tanta falta para poder seguir viviendo pero cuando se pierde calidad de vida debido a la edad entonces sí que hace falta

Voz 1509 26:11 alimento de esos encarga Rosa ella es la cocinera pero también una pensionista más por eso no le cuesta ponerse en la piel de quiénes cada día necesitan alimentarse con sus platos

Voz 2 26:22 cinco euros que cobran cedido como si fuera para ti cuando haces una comida piensa que esconde el estar hacer lo que no tenemos

Voz 1509 26:41 alguno como tampoco lo veremos para Rosa no sabe todavía que preparará mañana pero un plato caliente seguro que no falta

Voz 0194 26:49 entre medias el responsable impulsor del comedor social de San Gabriel nos acompaña desde Radio Alicante Antonio muy buenas noches

Voz 0492 26:55 muy bien la noche en el Cantábrico

Voz 0194 26:58 comedor social pues en diciembre

Voz 0492 27:00 dos mil catorce la abrimos el comedor y decidimos echarle una mano a la sociedad más precaria y ahí estamos

Voz 0194 27:10 ahora Antonio la cuarta parte de la gente que va allí a comer son jubilados

Voz 0492 27:15 jubilado Si sin techo transeúntes hay un registro de más de mil ochocientas personas que desde esa época pues están pasando por el comedor incluido niños de todo hay que hacer

Voz 0194 27:30 los jubilados que van los pensionistas que van son gente con pensiones muy bajas

Voz 0492 27:34 pues sí se porque aunque no existe una rigurosa nacida a la hora o que puedan acceder al comedor igual como la familias que ya se les pide más para darle los alimentos para cocinar en casa en el comedor hay más flexibilidad pero son todos sin techo como ya he dicho oí jubilados con pensiones muy bajas o como bien ha dicho este señor antes que gana novecientos cuarenta y uno pero como tiene un montón de deuda pues eso le baja bastante y no tiene para poder continuar allí ocurren unas cantaba

Voz 0194 28:18 Claudia en el reportaje que la capacidad de setenta personas pero que van diariamente el doble

Voz 0492 28:23 sí se está notando porque esto hace un mes y pico que salió a prensa decidimos echarle una mano también a la sociedad de jubilados que había porque nada más que sean metía gente sin techo de transeúntes como he dicho antes si así gente en precariedad decidí no salir a la palestra Hay darle una oportunidad también a esta gente que verdaderamente con las pensiones que tienen y muchos no tienen pues se les hace un gran favor

Voz 0194 29:00 la comida viene del Banco de Alimentos no

Voz 0492 29:03 Banco de Alimentos Sega del Fondo Español de Garantía Agraria que depende del Ministerio allí empresas privadas la CAM que nos da pues a vez a Montaditos donuts osea varias empresas en generan Stalin y Mercadona por supuesto Mercadona es la estrella que sin ellos la verdad seguirían comiendo pues lo que buenamente podemos nosotros que sean

Voz 0194 29:32 son el INE son alimentos que prepara Rosal hemos escuchado en el reportaje que está ahí también en Radio Alicante Rosa muy buenas noches la buenas noches porque tú también eres pensionista no se involuntaria además se cómo llegaste a cocinar al centro que pasó pues un día fui a presentar unos papeles que me llevo muy mi nuera para recoger comida porque me hacía falta

Voz 18 29:52 Ivi que entonces empecé a ayudar y me gustó y me quedé

Voz 0194 29:56 te hacía falta comida porque tu pensión era muy baja de que cuando ciento veinte euros a haber guiado una pensión de doscientos veinte euros tiene sólo se llevó viuda de viudedad porque tú trabajaba antes no si yo de ello está

Voz 18 30:13 bajado para empresas de todo un negocio pero al caer mi marido enfermo lo tuvimos que Ferrari ya

Voz 0194 30:17 Nos tenido opción a ningún tipo a ningún otro tipo de de prestación según me dijo el paro que no tenía derecho a nada solamente a pagar y a callar como te las apañan para llegar a fin de puesto

Voz 18 30:28 tengo vive mi hija mi una hija conmigo ya cobra ya paga la hipoteca de casi con lo mío pues pago los poco gastos que hay de luz agua y la comunidad ir para mí para poder Nos para poder cargar el teléfono si esas cosas porque no puedo tomar un café

Voz 0194 30:46 nada de lo que decía Juan antes que no se podían ni tomar una cerveza no no no

Voz 18 30:50 ni siquiera con estas pensiones

Voz 0194 30:52 pueden tener derecho a eso que hacemos todos cuando salimos de trabajar a veces dieron no no vamos a tomar una caña

Voz 18 30:58 el gracias al

Voz 0194 31:00 posible a ti te gustaba cocinar

Voz 18 31:03 más bien no me gusta la cocina ahí mira cómo ha sido eso pues porque ese fue la otra cocinera cabía yo estaba en el fregadero fregando y me metieron en la cocina y ahí me quedé cómo decide es el menú yo cuando me voy por las tardes hablo con Antonio décimo hoy hacemos esto elige esto ya está entre los da decidimos lo que hay

Voz 0194 31:23 la protesta alguien por tu comida no broma ya entiendo ya entiendo que no entiendo momento ya entiendo que no tú te das cuenta igual que Antonio que me estaba diciendo no y bueno en tu de hecho eras una de ellas no pensionistas tú te has dado cuenta que se han ido sumando pensionistas al comedor

Voz 18 31:40 hombre claro con tu dinámico en el dinero si tienes que pagar

Voz 11 31:42 dar luz agua yo una casa de que vives es imposible

Voz 0194 31:49 Antonio vosotros estáis en el barrio de San Gabriel en las afueras van mayores de otro barrio se pueden desplazar hasta allí

Voz 0492 31:55 sí osea se desplaza hayan habido cuadros de de madres con un niña de cuatro años de de ocho año niño bajaban de ocho y diez kilómetros de aquí se le llama al barrio Juan XXIII lo barrió más precarios son Virgen del Remedio mil viviendas Requena Juan XXIII todo eso barrios son están en precaria pero hay mucha distancia en doce teníamos llegamos una vez casi roza Amos Un para obtener un pase de del Ayuntamiento para poder que esta persona

Voz 0194 32:31 a poder facilitar el transporte digo adiós es casi roza Amos que fue que estuvo a punto de ser posible pero se frustró

Voz 0492 32:38 si se llega a Moyá el el jefe de movilidad ya había hecho un pase con el nombre de la asociación de vecinos en eje que llevamos Ci eso se puso un horario muy restringido por ejemplo se abre a Alar doce y pico y entonces se ponía a la de once de sonaba se podía utilizar de once a cinco de la tarde el resto no y es una lástima como le he dicho a tu compañera quieren

Voz 0194 33:08 por qué no se puedan que no que no se pierda anclado

Voz 0492 33:11 buenas cuando el medio de transporte va vacío continuamente si los gastos son los mismos a exacto a causa ningún pero

Voz 0194 33:18 el transporte tiene que moverse igualmente gastar en combustible conociendo algunos de esos mayores pilares de muchas familias imprescindibles para el futuro de muchos jóvenes y de muchos niños Lázaro Jiménez compañero de SER Lorca sido buscar Jesús su segura estaba jugando al parchís con sus amigos en el bar Jesús viven Lorca tiene sesenta y seis años es jubilado de la industria del curtido de piel y además es el presidente del club del pensionista del barrio de San Cristóbal cobra ochocientos veintiséis euros de pensión su mujer no tiene pensión tienen tres hijos uno de los tres está separado y en París vive con ellos los nietos de cinco y once años también pasan buena parte del mes en casa de los abuelos estés Jesús

Voz 26 34:02 sí me voy a ser algo la actividad queda ahí Beitia duro que duró tres virus venció de agua de noventa y ser mujer ellos asilados mucha medicación que ya la jactancia como hijo aquí tuve mi vida de la compra que ya había hecho cosas porque la llevase al juego y lo preocupa faltaban cinco auguró esto a dejar de también que no pudo que no puedo para que el recorte que a comprar porque y no hay otra cosa más bien para y instase para separados o no se come son amoldar cortito y a la la ropa pueblo tire once años si consideramos e hijos todavía el Janda ICO Bosso el la ahí otra cosa lo pide tampoco a coger sabe que lo no lo sabemos pero no oye nada a nosotros oí haya por sacar conclusiones lo que quiero de tu lo no lo a poner el nuevo nombre aquí a que se ha dejado la mejor lo utilizó hizo vuela no es a uno o se que de mi de debido a una ayuda a mi hermano la moda en gel también lo ha hecho la manera de una ve la que Bale suena malo es decir que todo no está no cesó de que de que no llegamos sino para la dote y perdoné hábitos Recopa que han dicho pues yo de material mi familia a comer donde dinero témele Villa lo mire por aquí Özil ejerce contiene y yo todavía inédito la otra del CD días doce quince años de baja participar en la la el suelo os los coloquio aquí el siglo XX la cuestión durísimo ya por ruido cómoda

Voz 0194 36:32 que eso es eso mujer vendrán el sábado a Madrid a hacer todo el ruido que puedan quiero quiero además quiere hacer una reflexión sobre la situación de los mayores porque igual que en la infancia se requieren unos cuidados determinados otros en la adolescencia otros en la madurez cuando unos mayor lo adelantaba lo decía Jesús se requería dar de la salud decía a Jesús que su mujer necesita medicamentos dinero para medicamentos y también deben tener un centro de salud cerca bueno les cuento que la cuarta parte de la población de Riazor en A Coruña tiene más de sesenta años y resulta que para ir al centro de salud más cercano tardan una hora y media así que un grupo de jubilados jubiladas sobretodo llevan encerradas en el Ayuntamiento ocho meses esperando una solución chechén como ojo

Voz 27 37:14 su portavoz chechén muy buenas noches buenas noches

Voz 0194 37:18 cuánto seis ahora mismo en el en el Ayuntamiento

Voz 28 37:22 estamos aquí sobrinos diecisiete dieciocho personas

Voz 0194 37:25 pasáis la noche ahí

Voz 28 37:27 pasamos todo son dos personas la noche llevamos ocho meses

Voz 27 37:32 qué es lo que promete tres encerrado que es lo que pedía

Voz 0194 37:35 CC

Voz 28 37:36 Pedimos un centro de día para una población de doce mil habitantes de la de la cual tres mil son mayores de sesenta y cinco años

Voz 0194 37:46 porque si no tenéis centro de día y en Rianxo que tenéis que hacer

Voz 28 37:50 pues nos tenemos que desplazar una hora y media ir una hora y media volver porque aunque la distancia no es demasiado larga sí que lo es las paradas que tenemos en cada una de las de las recogidas y dejar a nuestros mayores

Voz 0194 38:03 no sé cómo cómo surgió esto encerrados en el Ayuntamiento como se organizo

Voz 28 38:08 pues esto ser organizó porque estábamos cansados de de no tener muchas muchas cosas en el pueblo y lo primero que no teníamos federal ambulancia nos venía venial ambulancias de de Boiro es si queremos hacer rehabilitación también les tenemos que ir favorito que está a unos diecisiete kilómetros entonces empezamos a reunirnos vayan seguir recogiendo firmas pero vimos que las firmas no era suficiente hablamos con varias asociaciones el premio es está la asociación Lois John que llevan más de diez años luchando por las pensiones de los que estuvieron en Noruega sabe si que no que por que le descontarán más el treinta por ciento de sus de sus sueldos para tener una pensión tienen una Navas no no perciben ni un solo euro

Voz 0194 38:52 yo sé que os dicen en el Ayuntamiento que dice el alcalde

Voz 28 38:57 pues el alcalde todos apoya también dice que adelante a ver qué pasa el caso es que bueno ellos dicen que qué criterios de comarcalización y sin embargo en los mandan a una comarca pues sí debe deben ser por el color político aquí las personas que subimos a dormir allí luchamos por esto no no tenéis color el color exactamente pensamos que es una necesidad social

Voz 0194 39:23 Setze muchísimas gracias muchísima suerte con la reivindicación y hoy le ponemos el altavoz de Hora veinticinco para que todo el mundo sepa lo que piensan los mayores de real lo que quieren los mayores de Rianxo muchísimas gracias

Voz 28 39:35 pues muchas gracias a vosotros por apoyarnos

Voz 0194 39:38 un beso bien gran Sara que dicen

Voz 1461 39:40 Nos hicimos muchísimos tuits el de Rafael por ejemplo no puedo evitar emocionarme al oír a Juan y su familia Un país que trata así a sus pensionistas no es un país digno o el de Rosa Ana crisis terrible que gente que trabajó tanto y sacó este país adelante ahora tengan esta vez con pensiones que no les permiten vivir y encima ayudándolo si José uno última Agustín sabrán

Voz 0194 40:00 ha echado nuestros políticos la historia de la familia

Voz 1461 40:02 Sevilla donde comen ocho personas con una pensión falta les hace dice Agustín eso sí que es gestionar Leko

Voz 0194 40:08 comía no lo que hacen ellos mucho me temo que no lo habrán escuchado O'Shea lo han escuchado no lo han entendido Antonio Rosa muchísimas gracias por acompañarnos un beso un beso grande

Voz 2 46:51 como el nacionalismo excluyente someterse a un debate de investidura no eso es evitar cree que eso no de qué

Voz 0194 46:58 la democracia sólo consiste en votos Yvette o qué es la democracia de negociación que son más importantes las personas o los sistemas inteligentes y con la que está cayendo es razonable defenderá el optimismo frente al pesimismo todas estas preguntas y reflexiones salen de las páginas del libro política para perplejos de Nani el itinerario Ci catedrático de Filosofía política investigador de la Fundación Vasca para la Ciencia y profesor del Instituto Europeo de Florencia Daniel muy buenas noches

Voz 20 47:30 en dos mil quince pública este política

Voz 0194 47:32 eran tiempos de indignación y aunque los motivos para estar indignados yo creo que siguen ahí sólo hay que recordar las reivindicaciones de pensionistas acabamos de hablar de ellos y con ellos de las mujeres eh pero dices queremos pasar pasado otra fase a la perplejidad que ha pasado

Voz 20 47:47 bueno pues que probablemente la la época de la indignación dentro de de la radio aquí no podía sentir era una época en la cual las cosas estaban muy claras sabíamos quiénes serán los malos quiénes son los buenos sabíamos lo que había Caser sabíamos quiénes serán los encargados de hacer esas cosas que había que hacer la la dificultad del asunto una cierta decepción porque la política siempre decepciona probablemente ahora mismo nos nos han puesto en otro panorama un panorama en el cual las grandes orientaciones que teníamos para movernos en el mundo de la política no son tan útiles como como antes no

Voz 0194 48:21 por qué Tram porque el Brexit que pasan este tipo de fenómenos

Voz 20 48:25 bueno es es cada vez es más difícil saber por qué ocurren estas cosas que están que no estaban previstas el Brexit a todo el mundo lo daba daba por hecho que iba a salir que no yo recuerdo haber hablado con un político muy importante cuyo nombre no diré que la víspera de la elección de Trump yo tenía que ir a un programa la de la radio al día siguiente Le pedí una orientación y han eso está claro claro no va a ocurrir va a Hillary Clinton no yo creo que están pasando bastantes cosas en en el mundo de las sociedades democráticas que hacen que nuestras previsiones sean cada vez más o menos exactas

Voz 0194 49:03 dices que estamos utilizando términos huecos que no sirven para entender lo que está pasando y hablas de establishment de populismo de conservadores y progresistas que son términos que hemos venido usando durante mucho tiempo que históricamente si éstos están huecos y éstos ya no sirven en qué términos tenemos que empezar a pensar

Voz 20 49:21 bueno seguramente esos todos esos términos no han perdido completamente su sentido seguirá habiendo conservadores se sigue habiendo gente de izquierdas progresista seguir abriendo y le y pueblo qué recomiendo en en el libro es que los usemos con un poco de cuidado sabiendo que no son categorías rotundas que que son categorías porosas que pueda haber síntesis muy curiosas pueda dar progresistas de derechas conservador yardas pudo haber socio liberales que pueda haber elitismo invertidos que estemos más atentos a esa

Voz 0194 49:58 esta contaminación de categorías quizá hay trasvases entre categorías si hay trasvases hay zonas grises hay matices

Voz 20 50:06 y quizá vinimos un mundo que que categorizar vamos con excesiva rotundidad no

Voz 0194 50:11 hasta que hablas de zonas grises de matices y tú lo sabes perfectamente como en la política o en nuestra sociedad pues no te pongo el caso de del tema de Catalunya donde introducir el Matí hizo introducir el gris es imposible tú tú hablas de ellos pero en la política en el día a día padece que no no tienen lugar estos grises estos matices

Voz 20 50:31 no tienen ningún lugar en la en la confrontación política cuando cuando Se dibujo un escenario de combate unas elecciones su en el caso de Cataluña algo que ha sido el proceso era un escenario de de lucha en esos momentos tu llegas con tu matice si te sacan del escenario claro lógicamente no

Voz 0194 50:49 cuando te llaman equidistante por ejemplo ejemplo no

Voz 20 50:51 bueno yo como soy profesor de filosofía me puedo permitir esto azul no tengo una responsabilidad muy concreta sobre la gestión del asunto propiamente si tuviera que hacerlo lo haría de otra manera pero yo creo que que cometeríamos grandes errores seguramente para el desarrollo del procede es Kaká Dani grandes errores de otras cosas tienen que directamente como con que no hemos dejando un hueco al matiz probablemente en medio del de la batalla si tú sacas una bandera de este estilo te devoran pero yo también después de la batallas en periodos de calma bien periodos por ejemplo de incertidumbres donde a lo mejor hay que hacer valer otros otro tipo de juegos y el juego de la negociación suele llegar tarde obtendrán suele llevar también

Voz 0194 51:33 lo que pasa es que vivimos en un escenario de combate permanente es decir los matices y los grises no caben en un escenario de combate pero es una percepción mía que tengo la sección que vivimos un escenario combate permanente

Voz 20 51:43 sí sí sí mira la la la política tiene fundamentalmente dos tipos de escenario en escenario de las elecciones y el escenario del Gobierno en cuando estamos en campaña los matices no valen todo vale con tal de desacreditar al adversario y uno busca polarizar no se suele decir cuando estamos Fernando entonces uno echa mano del adversario llegó a pactos y y aludió a la dificultad de las junto etcétera eh qué es lo que está pasando que en buena medida la lógica de la campaña lo está invadiendo todo o casi no hay espacio pero por ejemplo pesar también en en los medios ya que estamos en un medio de comunicación no y eso que tú haces en vuestro programa hacéis mucho análisis no pero en general los medios yo creo que dan una visión de la política muy polarizada más polarizada que la realidad yo creo que la realidad sin el valor informativo lo dan siempre los extremos las posturas más estridentes y no la realidad prosaica de que su muy difícil de

Voz 0194 52:42 me dices que la complejidad de la realidad hace inevitable la necesidad de expertos pero la vez denuncias a los simplificado Bores no presenta a las ciencias especialmente la economía dices como suministradores de datos indiscutibles índices hay que sustituir el imperativo calcular por discutir qué es lo que decías ahora experto sí simplificado eres no

Voz 20 53:01 efectivamente hay una de mis grandes batallas de pesar la política de la democracia es como hace como introducir en ella un elemento de complejidad en unos momentos en los cuales la política yo creo que está llena de de simpleza la simpleza por decirlo de una manera ahora voy a cometer una pequeña simpleza no la simpleza de la izquierda suele ser la apelación al al al pueblo y a la participación no como eximirá de cometer grandes vocaciones la la simpleza de la derecha en general suele ser apelar a la objetividad de la economía ya los expertos yo creo son las dos grandes simplificaciones

Voz 40 53:38 todo todo mi

Voz 20 53:39 mi esfuerzo como creador de la política es intentar que suturar esa esa estructura que tenemos

Voz 0194 53:47 volviendo al al problema territorial español que te sacaba antes el tema de Cataluña de hacer la siguiente pregunta si la solución no fuera a votar elegir sino no tener que hacerlo