Hora 25 (15/03/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:21 esta mañana casi al mismo tiempo hemos podido ser testigos de la peor cara de la política y la peor cara de los medios de comunicación por partes la peor cara de la política la hemos visto en el Congreso de los Diputados en el debate sobre la prisión permanente revisable en el peor debate en mucho tiempo no por la calidad de los oradores que también sino por el tono el cruce de reproches y también por los argumentos del Partido Popular que se ha arrogado sin que nadie le ha dado permiso a la representación de todos nosotros de todos los españoles porque así hablado su portavoz en el debate al PP le da igual que catedráticos y juristas de argumentos sólidos y técnicos contra la cadena perpetua el PP enciende el debate dedicado a los padres de algunas víctimas en un lugar preferente hoy en la Cámara donde incluso han dado rueda de prensa me han sido recibidos por Rajoy el líder del mismo partido que dice que nada tiene que ver su postura sobre el tema con algunos acontecimientos el hace un discurso que concluye con que los contrarios a esta pena

Voz 3 01:16 no tenemos empatía con las víctimas empatía toda

Voz 0194 01:20 compartir su dolor siempre escucharlos en todo momento aceptar que se conviertan en sujetos políticos no y el P

Voz 1071 01:28 lo ha hecho en innumerables ocasiones era curioso escuchar esta

Voz 0194 01:30 mañana en una tele a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hablando de la instrumentalización política de determinados colectivos hablando indirectamente de Podemos y PSOE con los pensionistas como si el PP no tuviera matrícula de honor en instrumentalización y sobre los medios a la misma hora del bochornoso espectáculo en el Congreso los restos en Sables de la Guardia Civil que han estado al frente de la investigación del caso Gabriel han dado una rueda de prensa ya ha habido algún pasaje que debería sonrojar nos a todos los que nos dedicamos a esto a unos más que otros también lo digo eh entre otras cosas han dicho que lo estaban haciendo un seguimiento a la presunta asesina ha sido un equipo de televisión detrás tuvieron que abortar el dispositivo la tele poniendo en peligro una investigación pero tampoco creo que se vaya a hacer mucha autocrítica las mismas teles quedaban esta rueda de prensa en directo seguían exprimiendo el caso sin ningún tipo de rubor de verdad es para hacernos lo mirar todos los del Congreso y los de los medios

se sientan en la mesa de análisis Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas Carmen del Riego buenas noches muy buenas noches también aquí con nosotros José Luis Sastre buenas noches las buenas noches pasos perdidos hoy también en el Congreso sí porque ayer fue el debate de las pensiones que tiene en la calle a miles de jubilados que el sábado prevé concentraciones multitudinarias en la tribuna de la Cámara había pensionistas ayer concurría en fin todo para que fuera debate en caliente

Voz 1071 02:56 que el asunto está en la calle pero mientras hablaba Rajoy seguía a diputados bostezar literalmente bostezar hoy en cambio era el día en que todos negaban que fuera a hablar en caliente como lo iban a hacer

Voz 3 03:08 Alda

Voz 1071 03:09 claro que sí que mantenía una otras esto ocurría mientras la Guardia Civil detallaba la detención de Ana Julia Quezada el Congreso negaba que se hubiera puesto a hablar en caliente sobre la prisión permanente revisable con los padres de algunas víctimas en la tribuna no era en caliente

Voz 4 03:22 sí aquí en la tribuna de invitados nos acompañan personas familias que han vivido esas tragedias durante todo este tiempo nos han dado a todos una lección y un ejemplo de fortaleza

Voz 1071 03:38 bravo bravo se hoy entre los escaños del PP hoy se han visto osea han citado todas las emociones pero no ha sido un debate en caliente mira varios diputados en increpado ya han hablado de ira de rabia de sed de venganza se han llamado sinvergüenzas delante de todo el mundo pero no era un debate en caliente miel diputado Bermúdez de Castro que en ahora habla hablaba en nombre de su partido que es el PP porque ha dicho que hablaba en nombre

Voz 4 04:00 España entera se lo pedimos en nombre de la sociedad española verla no miden al Partido Popular miren a España porque este es el Parlamento de España somos representantes del conjunto de la sociedad española

Voz 1071 04:13 todos los partidos son representantes efectivamente pero ha sido el pez del que ha dicho que hablaba en nombre de la sociedad en si soy padre y soy jueces lo que ha dicho el representante del PSOE en este asunto Juan Carlos Campo que ha empezado dirigiéndose a las madres y los padres de las víctimas ha reproducido después las palabras de la madre de Gabriel Cruz y que luego ha seguido así

Voz 4 04:31 sentí vergüenza bochorno el sonrojo vi como el ministro de Interior era capaz de mancillar un gesto maravilloso de la madre haciéndole regalado una bufanda para colarse con ella en la en la Catedral donde se estaban realizando las obras el silencio lo he hoy estado debatiendo

Voz 5 04:53 no es su segundo Ladero señorías

Voz 1071 04:57 en ese instante diputados el PP ya

Voz 0194 05:00 todas las manos a la cabeza y se han empezado a escuchar para

Voz 1071 05:02 habrá que a duras penas podíamos entender desde arriba sin vergüenza fuera y levantaban las manos otra vez y algunas se tocaban la cara señalaban y ahí estaban las madres y los padres y las cámaras que lo veían todo pero aquello no era un debate en caliente un debate en caliente fue el de las pensiones que por se opusieron a bostezar algunos hoy con los escaños que a veces parecían gradas como en campos de fútbol el debate era sin embargo sosegado y sereno

Voz 4 05:25 señorías no me hagan suspender el pleno ese día un bochorno un segundo señoría un segundo

Voz 1071 05:33 caradura a poca vergüenza seguían algunos diputados antes de que el pleno se acabara entre aplausos

Voz 4 05:38 no de la vergüenza que en estos momentos tienen que sentir muchísimos españoles todas a veces lo escuchado su vergonzosa declaraciones

Voz 1071 05:49 al salir algún diputado de los que ha gritado se asomaba al pasillo sonriente mientras otros muchos trataban de asimilar la vergüenza de lo que acababan de presenciar cada vez que ocurre algo así se nos aparece aquella frase del Camí convencido de que se podía elevar un país elevando su lenguaje pero aquí estamos quizá tengan razón y no haya sido al final un debate en caliente entonces quién sabe si habrían hablado de ira de rabia y venganza sin dejarse llevar por la emoción sino por un cálculo frío hasta el lunes adiós

Voz 0194 12:07 enseguida vamos con lo que ha pasado con el espectáculo bochornoso de esta mañana en el Congreso de los Diputados pero me va a permitir primero que me vaya al barrio de Lavapiés de Madrid les contábamos a las nueve de la noche que se había producido la muerte de un mantero de treinta y cinco años por una parada cardiorrespiratoria parece ser que había una operación abierta contra el top manta en esa zona y nos tan claros todavía los motivos de la muerte del mantero pero sí que ha pasado inmediatamente después

Voz 1645 12:31 dado contentó a concentrar gente en ese barrio

Voz 0194 12:33 en protesta por lo que había pasado ya a estas horas Pedro Blanco tú que estás en Lavapiés la concentración ya es numerosa

Voz 0322 12:41 qué tal buenas noches ámbitos yo ahora mismo estoy junto a un grupo de clientes compara para estar cuál

Voz 0378 12:49 en el tiro han tenido que bajar la persiana

Voz 0322 12:51 eh recluir unos centros porque por el momento no consta especialmente violentos yo muy tenía ahora mismo un camión de bomberos está apagando dos o tres trenes de fuegos que han provocado por la quema de contenedores que algunos de ellos especialmente grande y amenazado con afectar algunas de las fachadas de los edificios desde hace aproximadamente media hora todo en esta zona de Madrid son carreras sonidos de pelotas de goma y actuación de los antidisturbios grupos de gente de grupos de manifestantes que protestan por la muerte de esa persona que van es decir atravesando de una a otra de las arterias principales de este barrio de Lavapiés a donde ahora al menos en esta zona baja etcétera embajadores regresado una cierta calma el olor a quemado a plástico quemado es perfectamente posible algunos de los bares están empezando a levantar de nuevo nosotros les hiciese eso te cierra gravedad desde luego es en esta zona de nadie

Voz 0194 13:52 pues muchas gracias Pedro seguimos a la espera de cualquier novedad en esa zona gracias y buenas noches

Voz 21 13:56 gracias insistimos se concentración

Voz 0194 13:59 de repulsa por la muerte de ese Mantero esta tarde en el barrio de Lavapiés de Lavapiés que ha terminado como estaba narrando Pedro Blanco con algunos incidentes vamos a ver si a lo largo de la noche podemos recapitular y ofrecerles toda la información sobre sobre este suceso vamos con lo que ha pasado esta mañana en el Congreso porque se ha vivido lo decía yo antes un debate que ha sonrojado a más de uno el tema está controvertido como visceral y sus señorías no han podido contenerse la Cámara ha tumbado las dos enmiendas presentadas por PP y Ciudadanos para evitar la derogación de la prisión permanente revisable el proceso sigue abierto pero el pleno de hoy ya no ha dado pistas del clima en el que se va a seguir debatiendo esta cuestión apelaciones a los últimos crímenes en nuestro país instrumentalización de las víctimas reproches cruzados bueno en definitiva que ha sido un pleno muy muy bronco esta es la crónica del debate vivido en el Congreso Mar Ruíz buenas noches

Voz 1441 14:47 buenas noches en la votación se cumplió con lo previsto de antemano pero las razones han perdido la batalla desembocando en uno de los debates más bochornosos de la legislatura como lamentaban después varios diputados que han pedido perdón a las víctimas PP y Ciudadanos han defendido el endurecimiento de la pena ante lo que consideran un clamor social y apelando a las familias de las víctimas presentes en la tribuna de invitados para presionar al PSOE el resto de grupos José Antonio Bermúdez de Castro PP Juan Carlos Girauta Ciudadanos

Voz 4 15:14 Miren también arriba a la tribuna y les Live en gas a colas busquen ustedes si quieren el aplauso de una parte de la doctrina nosotros seguiremos trabajando para ganar la confianza del conjunto de los españoles

Voz 3 15:31 pocas cosas resultan más absurdas estos días que oir la prisión permanente revisable no ha salvado Gabriel por Dios es que las vidas que salva no están a la vista

Voz 1441 15:40 la oposición respondía reprochando a PP Ciudadanos el uso partido

Voz 1452 15:44 Vista del dolor de las víctimas y la demagogia

Voz 1441 15:46 a visceral utilizada con una pena que ven inconstitucional y contraria al principio de reinserción Juan Carlos Campo PSOE Eduardo Santos Unidos Podemos

Voz 4 15:54 en prisión permanente revisable vencimos saeta con prisión permanente revisable hemos tenido la muerte de Gabriel no está ahí el tema si tanto le preocupa las Bikila ocúpese de todas las víctimas y hay víctimas que hace ochenta años que están esperando su apoyo no puede ser calificado de otra manera como demagogia populista de extrema derecha

Voz 1441 16:13 pese a respaldar mutuamente sus enmiendas la suma de PP y Ciudadanos no ha podido hacer frente a los votos de PSOE Unidos Podemos Esquerra PNV Compromís

Voz 0194 16:22 lo de hoy es sólo el primer capítulo no una serie de trámites que aún se tienen que completar para que la propuesta del PNV llegue a votarse

Voz 1441 16:28 sí a partir de ahora el Congreso seguirá tramitando la proposición de ley del PNV para derogar la prisión permanente revisable aunque ésta se enfrenta a un trámite parlamentario en el que podría quedar congelada de nuevo sine díe con la maniobra de prorrogar el plazo de enmiendas parciales de hecho será casi con seguridad porque tanto PP como ciudadanos como el PSOE tienen Inter acción de hacerlo según ha sabido la Cadena Ser por distintos motivos los dos primeros para obstaculizar la derogación de la pena los socialistas porque quieren enfriar el tema después del espectáculo de hoy y aguardar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional tal y como pidieron a su recurso fuentes del PSOE confirman a esta emisora que su posición de fondo contraria a la pena no ha variado pero recuerdan que no han sido ellos quienes han precipitado este debate sino ciudadanos al desbloquearlos en la Mesa del Congreso

Voz 0194 17:15 gracias Mar esta mañana la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría acusaba a los partidos de la oposición de aprovecharse de las protestas de los pensionistas y utilizarlas a su favor en definitiva de instrumentalizar a nuestros mayores lo ha dicho en una entrevista en Antena tres

Voz 3 17:28 en el debate de ayer que hay que ser muy rencoroso

Voz 18 17:32 instrumentalizando a determinados colectivos en este país uno no puede llegar que a veces esto parece un bazar con algunos partidos políticos ahora cojo las movilizaciones de determinadas personas es el Gobierno ahora cojo otras otras y la mire

Voz 0194 17:48 una diga mire pero Seller fueron algunos pensionistas los que siguieron el pleno desde la tribuna del Congreso o ya han sido los familiares de algunos de los menores asesinados en nuestro país para ellos han sido estos aplausos desde la bancada del Partido Popular una vez ha terminado el pleno señoría escuchas

Voz 1071 18:02 Se levanta las

Voz 22 18:06 es este momento Mariano Rajoy se ha reunido en privado con ellos y más tarde algunos de los padres más conocidos por mediáticos han dado una rueda de prensa en el mismo congreso María dolorido buenas noches buenas noches Ángels el hemiciclo llamaba a los diputados a la votación y antes de entrar Rajoy

Voz 0259 18:22 decía yo estoy a favor de que

Voz 23 18:24 se mantenga para mí no es una buena noticia pero es que creo que no es una buena noticia para ningún español

Voz 0259 18:30 inmediatamente después de que el Congreso votase contra la prisión permanente revisable Rajoy se reunió durante media hora con las familias de las víctimas que siguieron el debate desde la tribuna comparecieron en rueda de prensa arremetieron contra el PSOE Juan Carlos Care advirtió de las consecuencias

Voz 24 18:46 estoy convencido de que sus bases que no van a comprender por qué están en contra de esa posición van a reaccionar y tomarán las decisiones que para la protección de sus hijos estimen convenientes

Voz 0259 18:59 también hablaron los padres de Mari Luz de Marta del Castillo

Voz 16 19:03 ha sido doloroso uno más para que se hiciera alusión a Gabriel en este debate la verdad me ha parecido un poco lamentable no mi agradecimiento al ciudadano Porcel fuerte por reconocer los errores sí mi decepción totalmente al Partido Socialista

Voz 0259 19:22 a su lado la presidenta de la Asociación Clara Campoamor que le asestó el golpe más duro el PSOE Blanca Estrella Ruiz

Voz 0378 19:28 y como socialista me da vergüenza lo que hoy he visto porque ha insultado a las víctimas nos han tomado por tontos nos han dicho que los manipulan y eso lo perdono

Voz 0259 19:40 miles de las víctimas dicen que no van a parar que recogerán hasta diez millones de firmas ya han convocado para este domingo manifestaciones en varias ciudades contra la derogación

Voz 0194 19:49 Ciudadanos que también ha aplaudido al final del pleno a los familiares en dos mil dieciséis estaba en contra de la prisión permanente revisable hace dos años este partido les recriminaba al Gobierno este tipo de pena defendían que era un eufemismo de la cadena perpetua y que la ley era contraria a nuestra Constitución escuchen a Patricia Reyes argumentando no

Voz 25 20:07 entra en contradicción con nuestros principios entra en contradicción con los valores que inspiran nuestra Carta Magna como dice el profesor las Guarín catedrático el letrado del Tribunal Constitucional si la pena es permanente es inhumana y si la pena es revisable es imprecisa portando vulnera varios artículos de nuestra Constitución además de ir en contra de la reinserción social atenta contra los principios de seguridad jurídica de legal

Voz 0194 20:38 Irak será en dos mil dieciséis Ahora cuando se les pregunta a los dirigentes de Ciudadanos por este cambio radical en su discurso niegan la mayor Oscar García buenas noches

Voz 1645 20:47 qué tal buenas noches e incluso esta misma mañana el presidente de Ciudadanos Albert Rivera ha negado que su partido haya cambiado de posición sobre la prisión permanente revisable no yo no pierdo de oro pienso es un hecho nunca como también lo negaba hace unas semanas su portavoz fines Arrimadas Saras que no no no

Voz 1452 21:01 no hemos cambiado de posición pero si Ciudadanos

Voz 1645 21:03 ha cambiado el discurso en tan sólo dos años en febrero de dos mil dieciséis Rivera firmó un pacto con Pedro Sánchez donde se decía textualmente

Voz 19 21:11 derogación inmediata de la prisión permanente revisable incluida hoy en el Código Penal

Voz 1645 21:16 entonces estaban a favor de suprimir la como también en abril de dos mil dieciséis cuando los diputados naranjas apoyaron en una comisión una propuesta de Esquerra que pedía eso mismo

Voz 26 21:25 no hemos utilidad porque entendemos que eran no almacena más dura

Voz 0554 21:27 que no previenen los delitos era el diputado

Voz 1645 21:30 Marcial Gómez Balsera defendiendo entonces su posición en contra de la prisión permanente revisable y así llegamos al punto de inflexión agosto de dos mil dieciséis ciudadanos firma con el Partido Popular el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy máximo defensor de esta figura penal y desde entonces la postura se modula primero en el debate de toma en consideración de la propuesta el PNV para derogar la prisión permanente revisable ese día Ciudadanos se abstuvo el PP votó en contra pero la mayoría de la oposición facilitó que la propuesta se tramitara y meses después de esa abstención ciudadanos paso a la oposición total en enero de este mismo año los de Rivera presentaron una enmienda a la totalidad pidiendo no sólo que se mantenga la medida sino además

Voz 27 22:11 dura hacer las condiciones en todos los casos para

Voz 28 22:13 puede tener acceso a ese tercer grado así

Voz 1645 22:16 estamos al día de hoy

Voz 28 22:19 lo para intentar buscar un consenso el consenso el único consenso posible seguramente era siendo realistas era no derogar hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional

Voz 1645 22:27 será entonces cuando ciudadanos vuelva a tener que mojarse sobre su posición en torno a esta polémica medida

Voz 0194 22:33 Ana paramos aquí para el análisis hay muchas cuestiones el pleno en si ese pleno tan bronco en tan bochornoso la el protagonismo de las familias de algunas víctimas el cambio de postura de Ciudadanos evidentes y escucha lo que decían lo que dicen ahora después lo que es la la la la prisión permanente revisable en lo que lo que está pena vamos a empezar por lo que se ha vivido hoy en el Congreso Carmen un pleno bueno yo creo que incluso muchos diputados después han reconocido que les daba vergüenza lo que habían protagonizado muchos

Voz 0378 23:03 de todos los partidos además eh porque si no empezado bronco e ha empezado todo bastante técnico vamos a decirlo se

Voz 17 23:13 eh pero

Voz 0378 23:16 ha derivado yo hacía mucho que que eso que no sentía vergüenza no saquen Se lo viviera hace un momento que que decía vergüenza ajena y mal cuerpos ST

Voz 0194 23:30 te queda mal cuerpo

Voz 0378 23:33 porque veías como todos utilizaban a las víctimas porque todos la las han utilizado y sin embargo no defendían sus posiciones y eso es lo peor que puede pasar en política cuando no puedes defender tus posiciones apaga y vámonos yo creo que las víctimas y los familiares de las víctimas tenían derecho a estar en la tribuna como tenían derecho

Voz 0194 23:59 la mayor extensión estos pensionistas a estar allí

Voz 0378 24:01 invitados por un partido ayer invitados por otro partido hoy

Voz 0554 24:05 tienen derecho

Voz 0378 24:07 piensan lo que no puede en los políticos es hacer política en función de lo que digan los que están en la calle imagínate que en vez de las pensiones salgan mañana a pedir que se quiten los impuestos acerca es en ese caso puede en este caso uno de los graves errores que se cometieron en época de José María Aznar con ETA en la lucha contra ETA fue no poner no por poner a las víctimas en el lugar que les correspondía eh que es en eso yo estoy de acuerdo pero no no podían dejar que disparan al Gobierno la política antiterrorista por qué no están capacitados ellos quieras son los menos capaz

Voz 0194 24:53 pero ahí el Gobierno les dio entonces ese papel

Voz 0378 24:56 sí sí como les está dando ahora el papel

Voz 0194 24:58 estas víctima totalmente de acuerdo ceder tu me dices que los utilizan todos es verdad un todos las utilizan pero quién las está utilizando más es el Partido Popular por el Gobierno

Voz 0378 25:06 no no pero escucha vamos a ver yo creo que sí que las está utilizando el Partido Popular el Gobierno pero el PSOE ha utilizado es exactamente igual las víctimas desde el momento en que en las primeras frases del portal no socialista son unas palabras de la madre de Gabriel del niño asesinado en Almería me parece que ya está utilizando a la a las víctimas porque utiliza esas frases para decir que piensa lo mismo que él es exactamente lo mismo yo no

Voz 0259 25:40 yo yo estoy de acuerdo yo creo yo creo que sí

Voz 0378 25:43 y que conste que signos preguntas a todos no creo que nadie podamos decirte si los padres de Gabriel están a favor o no de la prisión permanente revisable porque no han hecho ninguna manifestación

Voz 0194 25:55 eran las las las coordinadoras organizadoras de las manifestaciones de los periodistas hubieran podido hacer ayer una rueda de prensa en el Congreso

Voz 0378 26:04 perdón a todas las la coordinadora

Voz 0194 26:06 que organiza las manifestaciones de en pensionistas hubiera podido hacer ayer una en una rueda de prensa en el Congreso como han y los verse hubieran religiosos

Voz 0378 26:14 sí no no en el hemiciclo sea no en el Palacio ni en la ampliación siempre tienen que irse cuando no son diputados son invitados si lo hubiera

Voz 0259 26:25 de podrían coste que yo estoy en contra

Voz 0378 26:27 hubieran dado que hubieran dado esa rueda de prensa

Voz 0194 26:30 María Esperanza

Voz 1452 26:32 sí yo creo que que desde luego lo que hemos podido ver esta mañana ha sido absolutamente vergonzoso pero fundamentalmente en principio porque de lo que se trataba era de algo muy importante no era un asunto verdaderamente de oro y ha sido tratado como si fuera bisutería política no sea yo verdaderamente no no me parece nada ejemplar y no me parece y me parece que efectivamente parte de algunos que son el Partido Popular y el Gobierno y desde luego las víctimas estaban ahí invitados por el Gobierno el Partido Popular estaban sí sí por eso digo que estaban ahí ya han sido utilizadas pero artera mente el presidente del Gobierno cuando ha entrado ha dicho que bueno que que para él no es una buena noticia lo que se pretendía hoy en el Congreso para él ni para ningún español es decir han hablado en nombre de absolutamente todos no bueno yo soy española desde luego no estoy en absoluto de acuerdo con con la prisión permanente revisable porque porque bueno me parece que como decía esta mañana Mercedes Mercedes Gallizo Mercedes Gallizo no no para para prevenir el el el delito el castigo no sirve el elemento de seguridad para una sociedad es la ayuda a la Interpol la la fila protección realmente los derechos y la justicia de vivir de una determinada manera con unos determinados principios no en fin pacificar la sí situaciones que no es lo que ha pasado hoy en el en el Congreso de ninguna de las maneras me parece que no ha sido ejemplar me parece que los padres las víctimas las familias pueden decir absolutamente lo que quieran lo que les parezca lo que le pase por la cabeza entiendo que desde su dolor tienen todo el derecho a decir lo que quieran decir pero desde luego no en ese lugar y por supuesto me ha parecido es impensable esa rueda de prensa en la que el señor Care insisto que como padre de Diana puede pedir al mundo lo que quiera pero desde luego se ha erigido poco menos que en un eludir líder político señaló de Andy señala la adquiridos

Voz 0194 29:02 Mente al Partido Socialista al Partido Socialista

Voz 1452 29:05 está llamando a sus votantes a que se enfade en con con el brazo no me no me apareció nada ejemplar realmente

Voz 0378 29:12 Emilio

Voz 16 29:14 a mí el pleno de esta mañana me ha parecido

Voz 0554 29:19 muy impresentable voy a quitar la palabra posterior no supo que él había dicho varias veces sino que repetir me por dos razones la primera porque los insultos y la descalificaciones han sustituido a la razón a los argumentos jurídicos como una cuestión tan extrema extraordinariamente delicada como esta en la que de lo que está de lo que se está tratando lo que ese debate no es otra cosa que una limitación de la libertad de un delincuente que también es el humano pues si es un ciudadano con derechos y con deberes y cuando los infringe se le impone una una ley impone una una pena una pena que marca la ley

Voz 29 29:55 todos los legisladores que en todo tienen que fue

Voz 0554 29:57 al final con la razón y dejando la pasión fuera aquí tienen que ser especialmente fríos y rigurosos y la razón tiene que imponerse sobre la pasión pero luego hay un problema de ejemplaridad cuando dicen que en el Congreso de los Diputados es donde está la sobre el polo tal país el los españoles que tenemos derecho a voto y eso nos representa la idea de tener un comportamiento ejemplar ellos oye los un lado hoy los de otro han tenido un comportamiento que no refleja en absoluto el modo de proceder y el modo de discutir de los españoles en fin que en su inmensa mayoría cuando discrepan políticamente se pueden e incluso alterar un poco pero en ningún momento llegan a ese punto de insulto de calificación de tensión ellos tienen un deber de ejemplaridad en el que habían fracasado completamente sobre el tema de la de la prisión permanente preventiva yo pienso revisable perdones

Voz 0194 30:50 complicado eh

Voz 0554 30:53 creo que sería prudente puedo equivocar porque de fíjate la catedráticos y expertos en derecho penal y yo soy un derecho fue mi profesor no José Antonio para que sepan derecho penal sabe que no era uno que pasaba por allí discípulo de Jiménez su bueno

Voz 16 31:08 pero la la la la al

Voz 0554 31:12 no estaría mal esperar a que el Tribunal Constitucional decidiera si es constitucional lo inconstitucional esa ese tipo de pena porque si es inconstitucional pues se acabó el debate es imposible ya de presentarlo en en el en el Congreso para que se apruebe esa ley derogada ipso facto no si el Tribunal Constitucional considera que es legal no quiere decir con eso que ya se tenga que imponer quiere decir que no infringe la ley pero el aplicarla o no aplica la depende de los diputados sí depende de los gobiernos y entonces sí que haya un debate para ver si se aplica o no unos aplica pero a mi me parece que se debe hacer por un procedimiento radicalmente distinto del que se ha hecho y por qué por qué el mundo tiene bola inmensa mayoría tiene el miedo en el cuerpo porque la mayoría de las intervenciones que se están produciendo a partir de ahora y de aquí a un año y pico cuando hay elecciones tienen un cariz claramente electoral y por lo tanto mucho eso comportamientos sospechosos de estar dirigidos no tanto a resolver el problema concreto que se plantea como legisladores y como gobierno y como posición sino como posibles candidatos a unas elecciones que semana celebrar dentro de poco o mucho tiempo y eso es preocupante

Voz 0194 32:27 déjame árabe conteo Carmen pero es que quiero como estábamos hablando ya de de la prisión permanente revisable por añadir elementos y podamos hablaré otro punto de vista que es el de los jueces de instrucción Jesús Villegas es José instrucción penal de de Guadalajara muy buenas noches

Voz 21 32:42 buenas son de Jesús por su experiencia

Voz 0259 32:44 eh qué ventajas o desventajas ha reportado la prisión permanente revisable desde que está en vigor

Voz 21 32:51 bueno la esa preguntas que hasta donde yo sé solamente se aplicó nunca

Voz 0194 32:59 encaja

Voz 21 33:00 además fue el con conformidad de de la acusada de todas formas si me permite mi opinión acerca del asunto es que está un poco descentrado porque se está discutiendo mucho hacer es constitucional no pero el hecho de que sea constitucional tampoco significan S

Voz 0259 33:18 es decir si era conveniente

Voz 1452 33:20 ah que usted piensa que es como

Voz 0378 33:23 Teniente oportuna o no

Voz 21 33:27 mire yo considero que es un tema muy difícil hay mucho sufrimiento que las víctimas que que esas respetuosos pero es una figura que está peligrosamente cerca de la cadena perpetua si aunque sea legal nos tenemos que preguntar queremos la cadena perpetua en nuestro país la cadena perpetua o equivalente equivalentes que la práctica tengan significar algo muy parecido solamente deberíamos acudir a ellas cuando era otros alemán dos alternativos otros recursos menos gravosos otras soluciones menos drásticas en nuestro ordenamiento jurídico tenemos ahora libertad nada que permite un control de aquellos penados una vez que salga ante la aparición de por vida o forjada durante mucho tiempo también tenemos posibilidad de internar al centro psiquiátrico cuando es que algún trastorno mental y sentencias de creado una eximente que además tenemos unas penas muy largas imagínese usted era alguien que le cuarenta años de prisión a los veinte años y a los sesenta creemos verdaderamente que esa persona va a seguir siendo un peligro fíjese

Voz 30 34:37 qué más se sí

Voz 21 34:41 a a a una cadena perpetua entonces quiero ser muy sensato y el huir y eludir todo tipo de demagogia pero me da la impresión que antes de aceptar la cadena perpetua o algo que se le parezca deberíamos agotar todas las posibilidades del ordenamiento jurídico que quiero que son muchas

Voz 0194 34:57 seguimos ahí yo tengo la sensación Jesús que se ha extendido un poco mantra durante mucho tiempo al margen del debate que estamos teniendo ahora no de que total si los cuatro días salen

Voz 21 35:06 la gente no sale a los cuatro días de la cárcel o mire usted vamos a hacer un poquito de mea culpa es de los jueces inspección cuando la gente habla de que en una puerta se refiere sobre todo a los detenidos que nos presentamos los jueces estos nosotros ser que solamente acordamos la libertad la prisión provisional cuando hay riesgo de fuga o riesgo de que se produzca reiteración hechos delictivos en peligro para las víctimas pero como regla general en nuestro ordenamiento jurídico buenas que imponen las el juicio con el tribunal sentenciador no el jurado vistoso padre bien cuando pasamos que esa frase del juicio aquella que las penas muy severas cumplen España es uno de los países que tiene la población penitenciaría más alta del mundo también es verdad que es uno de los países donde la seguridad ciudadana es mayor no quiero caer en ningún tipo de demagogia pero es decir si la gente entre en prisión inmediatamente es falso

Voz 0378 36:07 magistrado muchísimas gracias

Voz 21 36:10 gracias gracioso usted

Voz 0378 36:12 Carmen quedaría interrumpida no pues un poco en la línea de la que ha dicho ahora el juez de instrucción porque si yo he echado algo en falta hoy vuelvo a referirme a a la intervención del portavoz socialista es defender porque debe derivarse la la prisión permanente revisable yo creo que el Partido Socialista tiene argumentos sea constitucional o no

Voz 0259 36:41 sí lo he dicho pero no bueno puede ser constitucional pero tú puedes se sigue argumentos yo

Voz 0378 36:48 pero que el PSOE los tiene para decir que no está de acuerdo algunos de ellos a los los ha dicho el juez el juez de instrucción aunque yo creo como el juez de instrucción que también en el debate está muy enrarecido contaminado está muy contaminado porque ponía el ejemplo el juez de alguien condenado a cuarenta años que es el máximo para delitos muy graves que se puede permanecer en prisión a los cuarenta años también salen los de la prisión permanente revisable o sea que es que no no es que se vayan a morir en la cárcel que también tienen los mismos cuarenta años que está previsto para los delitos terroristas cuando hay más de un más de un muerto antes puede ser a los veinte a los veintidós a los Veinticinco dependiendo de dependiendo de el del delito yo creo que la pregunta está lo que pasa que ahora yo creo que es tarde la pregunta estaba en dos mil quince cuando se en dos mil quince fue cuando psicólogos y si cuando se aprobó es porque la la prisión permanente revisable con lo que ha dicho también el juez que la necesidad cuando tienes delitos que te permiten que una persona esté hasta cuarenta años en la cárcel o treinta años y que no se puede acoger a beneficios penitenciarios beneficios penitenciarios que no sean tercer grado que también es posible a los quince de dieciocho años en la prisión permanente revisable entonces porque en se introdujo este debate que tampoco año día de mucho más a las penas en delitos tan graves como los que están previstos para para la prisión permanente revisable y que lo único que hace es que se utilice de una manera como lo de la cadena perpetua cuando es un una pena que tienen muchísimos países en la Unión Europea de nuestro entorno y que quizá el debate sea cuando se puede acceder a la revista

Voz 0194 38:59 exacto que en todos los países que la tienen es verdad

Voz 0378 39:02 no no en todos van desde quince hasta otro que Italia es el que más tiene ya hasta los veintiocho años I no se revisan

Voz 0194 39:10 pero más mayoritariamente está entre los quince y los veinte entre los quince y los veinte

Voz 0554 39:15 tú te formulado una pregunta yo me formuló otra porque se ha planteado este debate hoy cuando está tan reciente la convulsión

Voz 0259 39:23 pues porque Ciudadanos lo desbloqueo emocional que se ha vivido en el país

Voz 1645 39:27 la muerte de este Mons Michael la convocatoria del P

Voz 0259 39:30 bueno de hoy es anterior a que secuestrar pues fíjate lo que te da

Voz 0554 39:33 digo no habría estado mal

Voz 0259 39:36 retrasarlo ponerla los debates es Carmen no hay que hacerlos en caliente

Voz 0554 39:42 son pública ahora mismo anima está indignada afectada por lo que le ha ocurrido a

Voz 0259 39:47 totalmente de acuerdo y entonces que este no es el momento

Voz 0378 39:50 ahí volvemos a lo mismo de cómo algunos hoy tenían cargos de conciencia sin tener que tenerlo porque el PSOE ha hablado de que debería aplazarse el debate pero no se atrevió a plantearlo

Voz 0259 40:00 no deberían haberlo hecho deportados que yo también lo un desde luego no era el día no hace falta ser un experto no era el día adecuado para plantear

Voz 0554 40:08 este problema porque el país está muy caliente muy indignado porque lo que hemos visto de ese niño todos hemos tenido hijos sobrinos tal con esa edad Ícaro pensar lo que le ha ocurrido a la gente

Voz 0194 40:17 se le abre las carnes Ícaro que a los dos o tres

Voz 0554 40:20 días de del entierro y a los tres o cuatro días de saberse con detalles como ha muerto el niño se plantee esto pues la verdad es que es añadirle un punto de no ya de tensión sino de distorsión el debate y yo creo que no es en absoluto adecuado haberlo hecho hoy se tenía que haber esperado uno o dos meses que no pasa nada

Voz 0194 40:38 Maestranza porque ahí sí es bueno la mesa eh

Voz 0554 40:41 no solamente se aplicaba una persona Arauna

Voz 0194 40:43 que casi dos años son cosa que tampoco la urgencia

Voz 1452 40:47 no que realmente se ha planteado porque como tú decías no ha sido ciudadanos quién lo ha desbloqueado en la Mesa del Congreso bueno no se porque yo creo que en Ciudadanos y en el Partido Popular al mismo tiempo los dos están bastante preocupados por los que va por lo que van diciendo las encuestas porque en el fondo lo que pasa es que están muy igualados no es que uno vaya ganando al otro ni negro

Voz 0194 41:09 pero el viraje de Ciudadanos también es antológico

Voz 0259 41:12 viajes ciudadanos es monumental negra negándole espera no nos hubiéramos hecho note la de derrape

Voz 1452 41:23 pero totalmente pornográfico porque bueno también Girauta ha dicho cosas esta mañana muy curiosas como por ejemplo que no que que el hombre cuando dicen que que que en fin que esto no no evita que se cometan otros sucesos bárbaros y tal pero hombre por Dios

Voz 0259 41:40 es que he visto no no es que él

Voz 1452 41:43 que él ha dicho que hombre es que los que no se cometen no se ven obligados a usted por qué no sabe que sabe que no se cometen no verdaderamente no tenían argumentos sólidos el debate ha sido tristísimo por el enfrentamiento brutal porque no ha tenido ninguna dictadura es que no ha tenido ninguna altura y yo creo que este asunto necesitaba estoy de acuerdo con Carmen hacer un debate muy didáctico Farage

Voz 0259 42:11 no sabe lo que es exactamente la gente no sale adelante con los padres

Voz 0554 42:15 estarían de acuerdo con la prisión permanente revisable pues probablemente no tengan criterio pero pero realmente no tengan criterio porque es una cuestión muy técnica es muy específica de la explosión

Voz 1452 42:26 ha dicho lo pero suena a cosa de mucho castigo ahora han dejado aquí hay lo han dejado sal gorda es es la pena que realmente no han aprovechado el debate para hablar en serio de lo que puede significar una cosa así de cómo la sociedad tiene que trabajar de tal manera que la que que las no haya ciudadanos con esos problemas terribles que les convierten en asesinos no

Voz 3 47:17 qué tipo de siete minutos de la noche no es de siete en Canal

Voz 0194 47:20 días y en el análisis Emilio Contreras María Esperanza Sánchez y Carmen del Riego antes de continuar vamos a intentar actualizar los datos sobre la noticia que les dábamos ya a las nueve de la noche la muerte de ese mantero en el barrio de Lavapiés de Madrid que había provocado además una concentración de vecinos que había terminado con algunos incidentes si les parece vamos primero a recabar la información de la investigación Alfonso Ojea que novedades tenemos

Voz 0322 47:42 bueno novedades hasta el momento ninguna sí sabemos y podemos añadir que hay un compañeros del fallecido que estaba prestando declaración ante la Policía Nacional que es el cuerpo policial que se ha hecho cargo Carnero que ha sufrido para aclarar qué ha pasado hizo efectivamente este Mantero habría fallecido tras una persecución por parte de la Policía Municipal para evitar que que bueno que los artículos que ofrecen los manteros o como dicen otras fuentes Ángels

Voz 21 48:08 sí habría desplomado después de estar con uno

Voz 0322 48:10 los amigos en la calle en todo caso se han producido incidentes se han producido quema de contenedores y también de mucha basura así como algunas motocicletas en esa zona de Madrid que es la zona en Lavapiés muy pegada al Rastro madrileño lo que podemos decir que por ahora no tenemos noticia de que se hayan producido detenidos contusionados eso sí tenemos confirmado de importantes de Unidades de Intervención de la Policía en los antidisturbios también no tiene unidades de la Policía Municipal por supuesto Angels de los bomberos que con ayuda de los vecinos han apagado cada uno desde su responsabilidad los vecinos desde las ventanas han apagado han intentado apagar con cubos de agua está callado los bomberos esos conatos de incendio esos

Voz 30 48:54 pues hacer Alfonso buenas noches buenas noches hasta luego

Voz 0194 48:58 a ir en directo al barrio de Lavapiés ahí está Elena Jiménez buenas noches

Voz 1439 49:02 hola buenas es la cuál es la situación ahora mismo míralo ahora mismo mucho humo todavía por este barrio pequeñas hogueras que han estado pagando hace un momento en esta plaza de Lavapiés los bomberos que ahora están enfriando bueno pues una sucursal bancaria comprobando que el humo de sucursal del incendio en esa sucursal no ha afectado a los vecinos del edificio que encima a buena parte de ese barrio puede como digo humo a basura hay adoquines por casi todas las calles por el suelo señales por el suelo algún árbol también mucha policía de signos que caminan de un lado a otro por la calle que se asoman también desde los balcones y otros que la calle del oso en la calle de los nombró algunos de junto a un bolardo han empezado ya a poner más de una decena de velas recordando a este joven senegalés que envía en una amante que ha fallecido estas

Voz 30 49:50 pues gracias Elena hasta luego gracias hasta luego

Voz 0194 49:53 seguiremos pendientes de este suceso cualquier novedad seguiremos con anda aquí en Hora veinticinco Nos vamos a Cataluña porque la Guardia Civil ha practicado hoy varios registros por el referéndum ilegal del uno de octubre los agentes han buscado información sobre el dinero público que pudo usarse en la preparación de esa consulta centenares de personas se han concentrado esta tarde en la plaza de Sant Jaume para protestar por este registro Barcelona Aitor Álvarez

Voz 1645 50:16 la operación policial de la Guardia Civil de hoy tiene como objetivo demostrar que la Generalitat pagó subvenciones a Omnium Cultural para que después la entidad independentista las gastara en el referéndum del uno de octubre es Omnium lo niega y dice que todo lo que recibe viene de fuentes privadas y que con ese dinero aseguran

Voz 0259 50:32 los dirigentes hacen lo que les da la gana

Voz 1645 50:34 más los responsables de la entidad han asegurado que los agentes de la Guardia Civil les han dicho que si organizan manifestaciones como las de la Conselleria de Economía del veinte de septiembre les puede pasar lo mismo que a Jordi Cuixart que mañana cumplirá cinco meses en prisión así lo ha contado el portavoz de Omnium Marsal Mauri

Voz 36 50:49 desgraciadamente esta mañana pues sí que se nos ha advertido de que según la actuación que hubiera en la calle a pues podría pasar como veinte de septiembre lo que decimos nosotros que evidentemente a protestar a la calle tantas veces como haga falta esta tarde a las seis de la tarde en plaza Sant Jaume con mucho conmigo entidades que nos van a apoyar

Voz 1645 51:11 ahí pero vaya también además en el marco de este operativo se ha detenido al secretario de difusión de la Generalitat Antoni Moulins acusado de prevaricación y malversación de dinero público ya ha quedado libre a las cuatro y veinte después de que la Guardia Civil le haya tomado declaración tras el registro de su casa de su despacho en el Palau de la Generalitat precisamente ahí frente a la sede del Govern se ha hecho una manifestación convocada por esta tarde de repulsa a la operación policial de la Guardia Civil