Hora 25 (15/03/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1552 00:00 Pero Granados afirma que esas facturas son falsas y que esos trabajos jamás se realizaron el ex consejero madrileño ha aseverado que no tiene duda alguna de que con ese dinero se pagaban gastos de publicidad electoral del PP ordenados por Aguirre González Granados ha explicado que conservaba esas facturas el su casa y al revisarlas ahora les ha dado importancia ya decidido aportar las ha juzgado

Voz 1704 00:22 yo le decía está dar a Miguel Ángel Campos cuando me encontraba la noticia digo hombres encontró un millón de euros en el altillo pues se encontraron unas unas facturas de bajo el sofá

Voz 1 00:30 sí pero de euros lo encontró la Guardia Civil la Guardia Civil ha encontrado esto no es esto no lo ha encontrado la Guardia Civil miras

Voz 1704 00:37 que no miro bien sea puesto a repasar facturas yo encontrar yo pregunto porque tenía

Voz 0378 00:45 unas facturas en su casa en su casa de la Comunidad de Madrid de una consejería que no era la suya y que precisamente estaba al frente su máximo enemigo a quién estuvo espiando tu preguntas mucho Carmen

Voz 1704 01:00 pero respuesta arropar ejercer el chantaje pues está clarísimo fíjate con quién estamos jugando pero Pedro María Esperanza no a lo mejor no es estas cosas facturas si las acaba de hacer claro pues te porque lo que ha dicho es que yo tengo la convicción que eran falsas pero lo que no aportaba la prueba de que era falso que esa es otra clase

Voz 0378 01:17 contar ya que me he puesto a ejercer de periodista estuvo hace cuánto dos ganas

Voz 1704 01:25 ante el juez finca bueno las llevaban durante días eso de exacto sesenta se puso a reír siquiera queremos asombroso hoy miran bien sabido ganar el congreso se puso aquello que haces tú voy a revisar papeles te pones te sientas diga una tarde y te pones a revisar papeles y te salen unas fechas en la Comunidad de Madrid sabes mi problema que cuando me pongo a revisar papeles lo tiró todo

Voz 1 01:43 si bien sí pero porque no tienen dado que si no voy a quedar guarda no tienen

Voz 1704 01:49 déjame que me vaya con dos asuntos internacional que me parecen me parecen muy importantes el primero ir les va a parecer que fue ayer pero la guerra en Siria

Voz 0907 01:57 hoy cumple siete años fue el quince de marzo de dos mil once

Voz 1704 02:02 cuando los sirios empezaron a salir a la calle como no lo habían hecho en su historia reciente para exigir reformas al régimen de Bachar Al Asad al calor de la primavera árabe seguro que lo recuerdan el presidente sirio los consideró terroristas comenzó una brutal represión que desembocó en una sangrienta guerra civil sin reglas que ha provocado entre trescientas cincuenta mil quinientas mil víctimas y más de cinco millones y medio de refugiados bueno el programa Punto de Fuga de la SER hablado con un joven refugiado procedente dará de la localidad del sur de sur de Siria en la que empezó precisamente todo Pablo Morán buenas noches buenas noches Ángels Wilson tenía diez años

Voz 1667 02:37 cuando estalló la guerra vivía con su familia

Voz 2 02:40 a la ciudad del sur de Siria donde comenzaron las protestas dejando para el recuerdo cuando empezaron las manifestaciones eran protestas para exigir derechos pronto se extendieron a otras ciudades del país hasta que llegó el Ejército para actuar contra esas manifestaciones a pesar de que eran protesta sin armas

Voz 1667 02:57 entonces el régimen sirio aplicó por primera vez una estrategia que ha sido constante durante la guerra matar de hambre a la población civil de los enclaves en manos de los opositores de extremada no Shevell

Voz 2 03:09 cuando llegaron los soldados nos dejaron veinte días sin comida sin agua sin nada era muy difícil vivir así porque nos cortaron el acceso a todos teníamos Huertas la gente vivía allí y no necesitaba salir de la ciudad para tener que traer comida diríamos

Voz 3 03:29 es una vida normal la han bajado

Voz 2 03:31 ahora la gente se ha tenido que ir los que siguen Endara hacen pequeños trabajos para ir tirando de problemas que hay bombardeos continuamente muchas veces no pueden hacer ese trabajo

Voz 1667 03:42 siete años después Bashar al Asad sigue en el Gobierno aunque su poder ya no alcanza a todo el país el territorio sirio se reparte en áreas controladas por turcos por rebeldes sirios por las fuerzas kurdas por el ejército leal al presidente y hasta diciembre portugués que llegó a proclamar su califato en Siria sean fue reclutado por la organización terrorista

Voz 2 04:02 era muy duros con la gente mataron a muchas personas sin razón aparente a mí me reclutaron y recuerdo cuando me entrenaban para usar armas sobre cómo tenía que actuar cuando se producía

Voz 3 04:12 bombardeo desbancan de trabajo invocando

Voz 2 04:15 al principio era todo normal hablaban con nosotros eran amables y luego nos empezaron a llevar a las mezquitas para adoctrinar nos a nosotros no nos gustaba pero teníamos que hacerlo luego nos llevaban a sus centros de entrenamiento para enseñarnos a usar armas que eran los Andes y no podíamos decir no era obligatorio asistir al entrenamiento porque a los que no iban los amenazaban con matar a su familia

Voz 1667 04:38 han recibió entrenamiento pero nunca tuvo que luchar en el frente Un bombardeo cerca de su casa casi le cuesta la vida pero el final fue su vía de escape

Voz 2 04:48 no tuve que luchar tuve suerte después del accidente pude huida Jordania yo vivía cerca de un almacén con armas Díaz salía a comprar algunas cosas para mi familia su un avión

Voz 1 05:00 nuestras cabezas iba a bombardear algo

Voz 2 05:02 las posiciones de edades en la zona y como mi casa estaba cerca del Arsenal me alcanzó el ataque

Voz 1667 05:07 desde dará cruzó la frontera hacia Jordania Illa como refugiado es pieza clave en un programa de Global Humanitaria para prevenir la radicalización de jóvenes como él en los colegios

Voz 2 05:18 Lamb es necesario porque la gente no sabe bien lo que está pasando en Siria los europeos piensan que los de edades son musulmanes pero no tiene nada que ver porque el Islam rechaza la violencia que ellos practican hoy vamos con él en el sur

Voz 1667 05:31 el aniversario del comienzo de la guerra con la mente puesta en aquellos a los que dejó en su darán

Voz 2 05:36 tal les me acuerdo de muchas cosas que han pasado en Siria en todo este tiempo todavía tengo a muchos familiares y amigos que no han podido salir

Voz 5 05:47 la entrevista completa hay

Voz 1704 05:49 qué otras cuestiones también el programa Punto de Fuga lo pueden escuchar en directo Si asesoras están despiertos anoche el domingo el lunes a las cuatro de la mañana pero ya saben que siempre tienen el podcast punto de fue en Cadena Ser punto com y la otra cuestión internacional que me parece importante y que tiene tela que cortar podríamos decir es el siguiente capítulo de la crisis diplomática por el envenenamiento de un ex espía ruso y su hija con un agente nervioso en el sur de Inglaterra Estados Unidos Francia Alemania la OTAN se ponen al lado del Reino Unido y exigen a Rusia que colabore con la investigación y aporte información sobre su presunta participación en el envenenamiento Rafa Panadero

Voz 1775 06:24 los aliados más fuertes hacen piña con Reino Unido Trump Macron in Merkel dan por buena la versión de Theresa May en un comunicado conjunto exigen a Moscú que aclare el envenenamiento del ex espía ruso responda a todas las preguntas que plantea Londres de toda la información a la organización sobre la prohibición de armas químicas es la primera vez que se usan un agente nervioso en Europa desde la Segunda Guerra Mundial destacan los cuatro en un texto en el que se habla también de asalto a la soberanía británica de una amenaza contra la seguridad de todos a la OTAN también ha entrado hoy en el asunto dice que el ataque debe tener consecuencias Jian que aseguran los quererse una nueva Guerra Fría su secretario general Stoltenberg de cien de que el apoyo político es importante porque se está lanzando el mensaje de que está sólo habla también de que se ha repetido durante años reivindica el papel fundamental la OTAN puede jugar dieron va de todos los ayer aunque no está relacionado con este caso justo hoy Washington anunciado no las sanciones contra diecinueve ciudadanos y cinco organizaciones rusas por su implicación en ciberataques en la difusión de información falsa durante la campaña electoral estadounidense de dos mil dieciséis entre los afectados están empresario Yevgueni privó sin colaborador tan cercano al presidente ruso que le llaman el jefe de Putin y que también fue señalado en mes pasado por el fiscal especial que investiga la trama rusa y sus posibles conexiones con el equipo de Donald Trump

Voz 1704 07:44 Emilio vuelve la guerra fría

Voz 0554 07:47 pues no hay que descartarlo no hay que descartarlo porque hay una una frase en ese documento que ha primado los cuatro máximo gobernante los esta unido e Inglaterra Francia y Alemania en el que dice es el primer ataque que recibe Europa occidental desde que terminó la segunda guerra mundial eso es gravísimo porque es que la segunda guerra terminó hace setenta y tres años no yo creo que de lo dicho a esta tarde oro que además es un mensaje a a Putin porque es una forma de decirle ojo que esa guerra fría ustedes los ruso la perdieron si la plantean La Habana volver a perder ir a volver a perder por una razón clarísima era el Producto Interior Bruto de de de Rusia está un poco por encima del producto bruto de España con la diferencia de que Rusia tiene ciento cincuenta millones de habitantes y España cuarenta y seis es decir que tiene lo mismo para rato

Voz 1704 08:40 partir Barrett entre casi cuatro mucho más

Voz 0554 08:43 además tienen un objeto militares que nosotros no tenemos y eso da idea de cuál es la endeblez económica que tiene los que tiene Rusia tiene sus infraestructuras de defensa de ataque misil Ése es una risa si de verdad como dicen es capaz de traspasar el sistema anti balístico que tienen los otros americano dentro de seis meses la industria impresionante a los Estados Unidos ha montado un misil contra ese misil el el pulso entre Rusia y el mundo occidental y sobre todo los Estados Unidos es un pulso que tienen de antemano perdido porque la potencia de los Estados Unidos casi inconmensurable simplemente superior a la que nadie

Voz 1 09:22 a Rusia es una evidencia y por tanto no creo que haya guerra fría que está en en elecciones en campaña electoral tiene que hacer

Voz 0378 09:30 sí pero pero está haciendo demasiadas cosas ya yo no

Voz 1704 09:35 estamos gastando demasiado músculo oye algún

Voz 0378 09:37 la respuesta de pasar claro alguna respuesta es necesaria e porque es tremenda la declaración de hoy además date cuenta que si sí que si se considera que como un ataque a un miembro de la OTAN el resto de los miembros de la OTAN que tenemos que tener más que ir a a defender a la al país atacado no

Voz 4 10:03 eh esto

Voz 0378 10:05 se une a a otros muchos episodios que se vienen dando a los que yo creo que no hemos dado excesiva importancia

Voz 6 10:13 dado la semana pasada en unas jornadas

Voz 0378 10:16 de de parlamentarios europeos y sin embargo para era la principal preocupación de ellos las ingerencias rusas porque lo que intentan es desestabilizar Europa cuando por ejemplo con Cataluña se decía Cataluña a Rusia le importa les importa es un bledo pero sí desestabiliza a España

Voz 1704 10:44 de una parte importante de Europa que es lo que quiere no no a Europa ahora como Unión europeas como

Voz 0378 10:50 comenzó como institución es uno de los principales problemas de debate en el Parlamento Europeo yo creo que no les estamos dando la suficiente importancia

Voz 7 11:00 también noticia sí bueno pues nada yo creo que la tiene tiene mucha importancia pero a mi a vamos a ver lo que me resulta curioso es que es que Francia y Alemania junto con con Reino Unido Estados Unidos tome una decisión como ésta de replicar una afición que verdaderamente en fin que es bastante inquietante Nos para para qué sirve la Unión Europea

Voz 1 11:25 lo bueno es que la Unión Europea no un orden militar de la OTAN es la OTAN claro pero que va más allá de los urogallos es fundamental nuevos a Weiss

Voz 7 11:33 es más fuertes y más potentes de la Unión toman una decisión de aliarse con uno a un país que acaba de salir que se quiere ir que no quiere vernos Estados Unidos que tiene un presidente que Dios nos proteja no habría que era no sólo de Potes

Voz 1 11:50 pero la verdad es un amigo no es amigo de

Voz 7 11:54 no yo digo sin novia que Fincke

Voz 1 11:56 vestir las cosas de una manera diferente

Voz 1704 11:59 pero intentaremos tener la potencia militar que tienen los Estados Unidos nos vamos a la ruina con la política de Putin a conectar otra vez con Alfonso Ojea buenas noches qué tal buenas noches a ver qué dice la Policía Nacional de todo lo que ha pasado en Lavapiés con la muerte de este joven senegalés

Voz 0089 12:18 así es te acuerdas que nuestra anterior conexión decíamos que estaba tomándose declaración algunos de los compañeros no se de de esta persona fallecida y acaba de confirmar la Jefatura Superior de Policía es decir la Policía Nacional madrileña que en efecto el infarto lo ha sufrido esta persona tras una persecución policial de agentes de la Policía Municipal de Madrid desde la Plaza Mayor hasta esa zona de Lavapiés por lo tanto se confirma que en efecto el infarto lo ha sufrido no como parecía en un principio con unos amigos cuando se encontraba en la calle se habría desplomado sino durante esa persecución policial también podemos añadir que hasta el momento no hay detenidos pero ya comenzamos a conocer cifras de heridos por el momento heridos leves y esperemos que sigan así han sido dos personas que han sufrido cortes y contusiones en la cabeza en esos saltos en esas cargas que se han producido con quema de contenedores y también con destrucción de mobiliario urbano bueno pues en las calles

Voz 1704 13:11 codean la plaza la plaza madrileña de Lavapiés pues Alfonso muchísimas gracias a vosotros recordemos en jóvenes senegalés muerto y confirma la policía por las declaraciones tomadas a sus compañeros que sí que estaban siendo objeto de una persecución por parte de la Policía Local el joven ha fallecido en el barrio de Lavapiés de Madrid

Voz 8 13:30 hora veinticinco

Voz 1 13:33 motero no se come ni un atasco un Mutuel hace lo mismo pero por menos dinero tras

Voz 9 13:39 tuvo toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco dos bienvenidos condiciones en Mutua puntuales

Voz 10 13:53 el mundo está lleno de contradicciones como que posible conducir todo un Wolkswagen Polo por seis euros al día como que te lo dan sin pagar entrada mantenimientos incluido Cister

Voz 11 14:00 cura todo riesgo dije el Polo no hubo Riis todo un Wolkswagen Polo por sólo seis euros al día con By renting estoy contrariado también un bolso Warrick por sólo diez euros al día oferta por lo posible euros al día Golf por diez euros al día como página y renting consulta condiciones compostaje en punto eh

Voz 7 14:15 pues que no te das cuenta

Voz 12 14:16 he tirado muchas veces me quedo mirando te bobada y me pregunto

Voz 13 14:20 incluso con otros dijo tiene yo el largo camino juntos elige bien hipoteca naranja de ING con el precio bruscas a diferencia del comisionado encuentra la en ING punto es

Voz 1 14:36 de lunes a jueves no My Lol Madrid Franco y la sexualidad repasamos la vida moderna con David Broncano un gran aplauso para Ignacio si creyera

Voz 13 14:52 después de El Larguero signos también en KPN a ser un poco más

Voz 7 14:58 en la Cadena Ser después de para darle toda la boda de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis fibra maquis en vez de jamón de Jabugo le dices que en lugar de tirantes tú te ves más con cinturón a lo que ella responde

Voz 13 15:15 por qué me tienes que amargar el día más especial de mi vida papá tienes ya tu cupón del extra día del padre de la ONCE diecinueve de marzo diecisiete millones de euros ser padre hace mucho

Voz 14 15:32 en Hora veinticinco

Voz 3 16:01 esa es que necesita esta música Torres que estoy migraña respiras está no estamos sí que es verdad que bien porque el ruido molesta mucho en cambio esto

Voz 5 16:12 es la Cuarta de Mahler tiene que ver llamado esta mañana para que me lo dijeras

Voz 3 16:19 es la Filarmónica de Luxemburgo dirige Gustavo Gimeno yo te digo que ya no voy a presionar más pero te lo digo

Voz 0907 16:27 lo vuelve a decir quiénes que entrevistar

Voz 3 16:30 Tau Gimeno porque cuando cuando el Wall Street Journal cuando los grandes medios de comunicación internacionales fuera de España en Estados Unidos en Le completó con salgan en como uno de los grandes grandes ya Jean

Voz 1704 16:46 con estás diciendo como signo de hiciera caso nunca Gustavo Gimeno recuérdate del violonchelista que tú me dijiste hay que entrevistarle y ahí estuve hemos con el Stradivarius en el estudio sean tus Thabo Gimeno pues ya para después de Semana Santa vale

Voz 0907 17:05 el Cádiz exiliarse en memoria de una carpeta dedicada Rafael Alberti en París de mil novecientos sesenta y seis el ocho de julio de mil novecientos sesenta y seis a ver si lo dio viene la sal de la mutua Lite te Parry ya lo he dicho bien creo la asociación cultural franco española que en realidad era el Partido Comunista disfrazado yo creo ahora llame llamar a alguien para decirme que no reunió a intelectuales y artistas plásticos para rendir homenaje a Rafael Alberti cuya voz ese mismo día vamos a escuchar gracias al archivo de la Universidad de Alicante

Voz 15 17:38 hace Miri Irán ha costado tanto como esta noche emocionante que pasamos junto el encontrar la palabra precisa para daros las gracias para expresar

Voz 1704 17:52 yo te digo es Rafael Alberti lo que pasa aquí está en modo está en modo recitado por ya pero al hablaba así hablabas yo cuando habla en público todo al menos todo lo que yo le he escuchado hablar en público lo hablaba así perfil

Voz 2 18:04 más de un centenar de obras muchas de las cuales ahora se pueden ver en Cádiz en la Diputación de Cádiz en ese corte éxito de voz dice que también agradece las flores las flores que le mandó a su mujer

Voz 0554 18:14 Picasso bien vale

Voz 0907 18:18 vamos con Pablo Remón que estrena tratamiento que es como se llama al resumen de un guión sin diálogo en el mundo del cine un resumen de secuencia secuencias vale en su caso es una obra de teatro en la que trabaja Bárbara Lennie Ana Alonso Francisco Reyes Emilio Tomé Francisco carril

Voz 1684 18:36 personaje se pregunta porqué de repente se dedica a seguir haciendo ficciones hay una pregunta que vertebra toda la obra que es en esta época que vivimos que tenemos tantas ficciones no que dos estamos que hay quinientas mil series que nadie le da tiempo a ver que todos estamos todo el día con cuál es la última serie la última te aquí hasta ahora tiene un poco de eso tiene un poco de que el personaje va pasando tiene esa pregunta esa crisis de porque aportar una ficción que inventarme una cosa más bueno las respuestas que lo que tú cuentas no lo puede contar otro no que sino lo cuentas tú se quedó un poco por el camino y que inevitablemente todos hacemos eso cojines

Voz 0907 19:04 en Atlanta en en una pinta en fin una agria el Pavón Kamikaze Pavón Kamikaze de Madrid una grande en Bilbao Esther Ferrer yo ya Esther Ferrer que tiene ochenta años le han preguntado sin darse cuenta Llovero de lo que estaban haciendo todo lo que están haciendo si se siente pero Z en su tierra y es justo ella justo lo contrario de ser profeta le pone lo pone todo en cuestión ella no quiere saber absolutamente nada yo creo que es ha enfadado un poco ella es arte vivos Performance es una de las grandes grandes grandes

Voz 1704 19:38 le gusta que los objetos utilizados encuentren fuera de su contexto porque así significando otras cosas no cual es muy bueno

Voz 0907 19:45 la quién saque sus propias impresiones sensaciones idea de lo que vive de lo que ve eso debería

Voz 16 19:51 SER en todo lo que cada uno saque sus conclusiones sobre todo exacta enero que phishing eso

Voz 1704 19:56 lo bueno es vuestro mono

Voz 1 19:58 miento de esta manera porque es la mayor parte de ellas son penetrantes al lado de otro de esquí o jugar con una perspectiva que vosotros os puede creer osea para mí es como dibujar en el aire o dibujar en el espacio y sobretodo distribuir o crear dentro de un espacio otros espacios posibles con los menos elementos posibles ella es una de las grandes grandes grandes

Voz 1704 20:26 en algún gen de Bilbao en el que hoy por olvidarte todo el rato de donde pasan las losas lo he dicho antes no yo pero que no las dije bueno pues en la web para para para ponerlas al día exacto

Voz 0907 20:39 en la web estos en la web vale vale en en Fahim Fariña punto com inglés Eldin Fariña que es buscando a Fariña punto com es una página web del Gremio de Librerías de Madrid verás el libro no se puede vender vale con lo cuando se puede comprar con lo cual no se puede comprar entonces han puesto en marcha en esta página web un sistema que es tú tienes el Quijote se le das a un botón y entonces te elige del Quijote las ochenta mil palabras

Voz 1704 21:09 que repare el libro Fariña la surgen de tal manera que a un lado tienes el Quijote que te te va señalando las las palabras y al otro lado te va construyendo la página de que puedes leer porque es que es eso de hecha la ley se sí hecha la trampa hecha la trampa

Voz 0907 21:27 difunde el libro prohibido hay libros que nunca se pudieron callar esos lo que dice el gremio de interés para acabar sin prejuicios no como siempre bueno Dios los críos los cría y ellos se asustan es el primer día

Voz 1704 21:43 a ver un momento decirles que ellos se asusta exactamente no dijo es que ellos se juntan no el disco se llama Dios los quería seguir allí ellos se asusta pensar que te estabas equivocado Green no últimamente no me equivoco tanto mira es el primer disco de la mano del marciano se presentan las Sidecar de Barcelona el siete de abril

Voz 0907 22:03 el y mira tú qué casualidad me ha llegado mientras estaba en nuestro compañero

Voz 1704 22:09 de de Gastro de Gastro mira cómo lo se sean y está escrito y se lo que estás por Fuego y Chinchetas empieza a pensar en esta relación estuvimos

Voz 0907 22:19 a los que no estaba contando me que estuvo en la entrega de premios de la música independiente de Nîmes ayer que se los dieron a María Arnal Marcel Bagués tres de ellos los más importantes justo este está la mano del marciano tiene a Marcel Bagués en en el

Voz 1704 22:40 en el equipo entonces digo esto no puede ser más que una casualidad un un empeño yo voy a pedir a los oyentes que busquen el podcast de este momento para ver si escuchando y escuchando escuchando son capaces de entender lo que no ha querido contar Torres pero seguro que la música es buena

Voz 17 22:53 pero despertó tras Addiction arruinada otra mañana juega debe en la lo que él le puede pasa

Voz 5 23:05 hasta mañana Torres escucha ahora eh venga

Voz 18 23:18 de perdido

Voz 17 23:48 yo muy bien

Voz 8 24:04 que el dietario

Voz 13 24:11 no sé

Voz 14 24:11 más obscenos la utilización por parte del PP de los familiares de víctimas de crímenes para defender la prisión permanente revisable brusco giro de Ciudadanos por miedo alienarse parte del voto conservador son las cosas que ocurren cuando se legisla buscando rendimiento de acontecimientos de gran impacto social y hay que reconocerle al PSOE que por una vez ha aguantado el tipo ante la presión ambiente y el descaro oportunista los que preguntan qué es populismo aquí tienen un ejemplo el comportamiento del PP en este debate nunca habíamos tenido un jugado que supiéramos exactamente dónde estaba y qué anunciara sus movimientos cuando una persona estaba fugada es porque no sabíamos dónde estaba este argumento utilizado el fiscal Sánchez Melgar para quejarse que el juez Llarena se desentiende de buscar la detención de Puigdemont el fiscal busca otros caminos para limitar los movimientos del ex presidente catalán que ponen en evidencia la debilidad diplomática de España Llarena quiere evitar que los procesos de extradición enmiende dentro sus acusaciones cuya gravedad es difícil de entender ya sin Piqué se pasea evidenciando las dudas y contradicciones de un Estado que no supo afrontar el problema políticamente ida vividas su estrategia de supervivencia también en Francia los pensionistas acosan el Gobierno lo que no deja de ese síntoma que en la economía actual las pensiones están a precario en todas partes usted no es de una generación sacrificada dijo el presidente Macron a un jubilado que lamentaba su pérdida de poder adquisitivo tampoco Macron parece un dechado de sensibilidad y empatía aunque hay que decir en su mérito que por lo menos no pretende apuntarse medallas ni negar las evidencias se que pido un esfuerzo los mayores que a veces algunos se quejan que esto no me hace popular pero los humos Macron conforme la ortodoxia vigente habla de reformas para designar públicamente el desmontaje paulatino del Estado el bienestar o si se prefiere unas políticas de redistribución en vez de ir de arriba a abajo van de abajo arriba no hay alternativa diría Rajoy

Voz 20 26:09 ahora lo dejamos aquí Emilio Contreras María Esperanza Sánchez Carmen del Riego buena semana ya a todos ustedes hasta mañana como siempre a partir de las ocho mañana que ya será viernes les esperamos feliz noche

Voz 13 26:40 hora veinticinco Ángels Barceló cadena SER servicios informativos que ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Facebook Führer la arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 22 27:05 luego los obras todo de tu equipo de fútbol favoritos los obras todo de tu equipo de Pascua

Voz 13 27:12 a Borís obras todo

Voz 22 27:15 artistas favoritas sólo tienes que sintonizar SER Deportivos nadie mejor que el equipo de deportes de la SER para ponerte al día de la actualidad deportiva

Voz 13 27:24 SER Deportivos a las tres de la tarde una hora menos en Canarias grandes civilizaciones perdidas de Soros descubiertos por casualidad que están buscando ahora Nacho Ares

Voz 1 27:39 siendo la la huella de estas maravillosas piezas de siete centímetros que han cautivado a

Voz 23 27:43 generaciones y generaciones de seres humanos más allá de niños de mayores vayan los clicks

Voz 13 27:50 bueno también forman parte de nuestra historia en Ser Historia tamaño de los protagonistas no importa hice puede viajar gratis en el tiempo trece de septiembre de mil quinientos noventa caiga adelante Javier Sierra está espera además con Mona León Siminiani la Historia se escucha suena muy las tres en punto sea lo que sea que Valladolid está a punto de tres rumanas

Voz 24 28:21 con Nacho Ares todas las historias que puedes imaginar hasta las más personales

Voz 23 28:27 quizás mi alter ego una de las figuras que yo Masia admirado en la historia de la arqueología es Howard Carter el descubridor de la tumba de Tutankamón en el año mil novecientos veinte

Voz 24 28:37 madrugada del sábado después del Larguero a la una y media una hora menos en Canarias o cuando quieras en el podcast de Cadena Ser punto com nuestra aplicación Cadena SER

Voz 1 28:54 a ver móviles comment megapíxeles son mejores porque tienen más megapíxeles y claro hace mejores fotos el chaval de turrón

Voz 22 29:02 Biceleste dan igual porque lo que hicimos una de verdades poner los mejores filtros de Instagram entonces tienes que escuchar

Voz 1 29:08 llega a Caixa raras el podcast de tecnología para la gente que sólo sabe disfrutar con la tecnología móvil lo tiene megapíxeles no vas a poder es

Voz 7 29:18 ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 13 29:22 escuchas la Ser que en tu radio en tu móvil imputables en tu ordenador y ahora también en la TDT de tu televisor sintoniza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio litera en España era de mando escucha tu radio preferirá la Cadena Ser en octubre de Scud