Hora 25 (16/03/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 para seguir negociando que es como les decía Javier Solana Neus al Partido Socialista la verdad es que las cosas no le van saliendo muy bien

Voz 1617 00:08 no y la verdad es es que muchas veces a la vieja guardia tampoco ayuda no lo digo en el caso de Solana porque siempre habla desde el respeto y es muy respetuoso tiene más Aído lo cual yo creo que eso es lo que es

Voz 1 00:21 el que también deberían servir para osea cara reflexión

Voz 1617 00:23 sí sí eso iba de lo preocupante es cuando no hay debate claro claro quiere decir que hago la diferencia hay sí que en el caso de Solana porque me parece un discurso eruptivo sí de hecho los partidos necesitan estos foros de debate para para fijar también sus estrategias en cambio me parece que algunos presidentes a la las ausencias algunos presidentes autonómicos que sí que tienen que implicarse en en lo que tiene que ser el PSOE pues es preocupante y luego cuando aquí criticamos yo lo he hecho que Pedro Sánchez estaba desaparecido porque estaba más preocupado en que no le volviesen a mover la silla en casa que en pensar que quería hacer en España pues vemos que motivos tiene para estar preocupado por lo que está pasando en el partido dicho eso il ligando lo con lo que comentábamos antes del del debate que vimos ayer claro cuando tú tienes aún ciudadanos tan disparado por la derecha para adelantar al PP como sea la apelación que hecho Rivera hoy al PSOE esa trampa que me parece o como mínimo populista Porno Porno por no decir otra cosa apelando las vísceras del electorado en este caso del electorado socialista para captar votos porque al final es lo que busca me parece impresentable lo digo así porque porque eh como además está en las encuestas en las que han salido en las que saldrán porque me consta que alguna este fin de semana termina por ahí bueno pues cosechando este éxito entre entre de los lectores pues bueno yo creo que es muy importante escuchar eso porque me parece de una irresponsabilidad Max y eso ciertamente es muy en el caso del suelo tiene muy difícil para combatirlo pero yo espero que no se mueva que determinadas cosas sea el PSOE un partido serio

Voz 1 02:23 antes que pretende captar a ciudadanos del Partido Socialista apelando las vísceras como tú dices deberían saber que para eso lo vamos a explicar ayer lo explicaba también el cambio de rumbo de Ciudadanos en el tema de la prisión permanente revisable es decir ayer Carmen del Riego que lo lo lo lo lo calificaba de pornográfico claro

Voz 1617 02:42 es hoy los datos es decir los datos van en contra del mensaje que el PP Ciudadanos están lanzando en este en este tema ya no te digo también los expertos comentabais uno los pues los catedráticos de hecho penal los jueces y además en este caso tanto el PP y Ciudadanos que apelan tanto la Constitución pues que sepan que también está vulnerando a que el punto que habla también por ejemplo de la de la reinserción por tanto estoy de acuerdo con Carmen no la escuche es pornográfico

Voz 1 03:13 Juan Carlos cambio de posición en cuatro meses de Ciudadanos que además ayer ayer escuchábamos a a la diputada que lo defendió en el dieciséis de octubre dieciséis fue lo defendió en la tribuna hablando de que era inhumana la prisión permanente revisable y ayer escuchábamos tanto como Inés armadas como como a Albert Rivera decían que ellos nunca habían dicho eso soy de de hecho

Voz 1170 03:36 quitaron de aquí a la a la aquí a quién la había defendido no pero bueno dejando eso centrándonos un poco en el PSOE y bueno por eso estos juegos es el juego de la política is it Sánchez tiene que saber dónde está jugando y con quién juega ahí caros dice no es la vieja guardia que está en contra de de de Sánchez pero que yo sepa Sánchez ha sido el que ha vetado por ejemplo Elena a Elena Valenciano como portavoz del partido socialista europeo que no sé si que que no será mujer au no será no tendrá cualificación pero ese era su argumento para no apoyar arriendos y resulta que cuando tiene la posibilidad y no lo hace es que el problema de Sánchez bueno a mi modo de ver tiene dos problemas uno no es no no está en el Parlamento y esto es grave no está lo que le hace tener casi una oposición extraparlamentaria permanentes que tiene que jugar a unos excesos

Voz 1 04:27 tiene que suplir de alguna entonces queremos protagonismo

Voz 1170 04:29 lo que seguramente no lo puede tener otro lado es que es muy difícil entender la la posición del del del PSOE sinceramente es muy difícil o eres un partido que asumes que eres una parte del sistema que lo ha sido históricamente que quieres volverlo hacer o asumes que eres una fuerza pequeñita extraparlamentaria y juega a ese nivel pero levantarse del el pacto educativo no no es un error es una absoluta idiotez es que es que no tiene explicación posible

Voz 1 05:00 es que está haciendo determinadas cosas

Voz 1170 05:02 esta idea de no bueno nosotros vamos a intentar recuperar nuestro electorado de izquierda pero bueno si la gran parte de su electorado son el electorado más o menos centrado que puede irse al izquierda pero dentro de unos elementos de de gobernabilidad que siempre han ha sido el elemento central del electorado del PSOE bueno si juegas a extraparlamentario a lo mejor terquedad siendo extra parlamentario Victoria

Voz 1971 05:23 yo creo que en la política hay que tener actitudes serias cuando sobre todo cuando uno quiera hacer una quiere recuperar o saldar unas heridas que han quedado allí que el PSOE está atravesando probablemente la peor etapa de su de su larga historia pero las propuestas que tienes que hacer hacerlas con solvencia seriedad es decir tú no pues convocar unas jornadas de modelo de gobierno para con el único objetivo de dar una imagen a la opinión pública de que el PSOE vuelve por donde venía el que ha recuperado a todos sus sus viejos baluartes y sus sus cabezas pensantes que por otro lado le dieron a la a la vida política este país una de las etapas mejores durante los gobiernos del Partido Socialista sin contar ni siquiera con las personas a las que supuestamente vas a llamar a las que llevas meses sin dirigirle la palabra sin contar con ellos para nada haciendo en algunas ocasiones veladas críticas a la que tiene todo el derecho mundo pero luego las cosas hay que trabajarse las entonces claro de repente se encuentran que el señor Rubalcaba el señor Gómez González etc etcétera habían sido convocados a una reunión para quién dice quieras les había llamado lógicamente después de toda la rafia a nivel de personas no afectas que ha hecho el señor Pedro Sánchez lógicamente han declinado con educación me parece que el señor Solana que está un poco al margen de todas estas cosas y que sigue un poco bebiendo en la nato pues buena ha tenido un gesto de acudir al hacer estas declaraciones pero vamos o sea el problema a mi juicio es que estuvo mal enfocado es todo es decir que no se pueden hacer unas jornadas para demostrar que estáis unidos cuando no cuentas con los les unidos

Voz 1617 07:14 pero me voy a hacer una pregunta que a lo mejor los parece una tontería no pero sí son compañeros de partido si les une un objetivo común no que es que el PSOE salga un poco del atolladero ir vi frenar las fugas y tal siendo seguramente es cierto esto no en una mala Pla mal planteamiento por parte de Pedro Sánchez y su equipo esto no se puede resolver con una llamada sí hablarlo y que puedan hacer las jornadas estos días en condiciones sea me sorprende me que es tengan tan mala relación que sean incapaces de poder hablar esto

Voz 1971 07:53 y cómo te extrañas como te extraña esto tú tú coger la declaración de Felipe González diciendo que Pedro Sánchez le había engañado pues entonces

Voz 1617 08:02 es más yo creo que tenía en ese caso tenía razón

Voz 1971 08:05 Gonzalo claro entonces como te esperas que de repente sin haberle llamó por teléfono coja is it se vea en un papel que es que está

Voz 1617 08:13 convocado por ejemplo hace cuatro días pero luego también nos mienten todos porque hace cuatro días además coincidió una semana que yo estaba aquí la tertulia se hicieron la foto con Susana Díaz y los dos dijeron a su manera que era como bueno vamos a intentar mirar hacia adelante yo y el argumento de Susana Díaz que debe ser verdad o no es que tenía la agenda institucional llena y que pronto

Voz 1 08:34 tanto no estarán en la tuvo en el último comité federal a algo asistió porque también tenía ya la agenda llena claro más que queda muy bonito vender eso yo creo que toca hacer trabajar de todas formas tú fórmula vas esta pregunta no sólo pueden hablar antes hubo forma alegría otra porque convocas una Escuela de Buen Gobierno para demostrar la unidad del partido si sabes que la unidad no existe porque al final lo que consigues es que nosotros los medios de comunicación incluso los militantes pero nosotros explicamos lo que pasa ahí analizamos lo que pasa pero que los militantes lo vean y digan pero qué cara a cara para que sea este giro

Voz 1170 09:12 que más allá de los problemas personales que evidentemente existe es que yo creo que ahora mismo sí que hay dos PSOE es bastante claros hay dos ideas de lo que tiene que ser soy hacia dónde tiene que dirigirse el PSOE que son irreconciliables hay mucha gente que estuvo en el PSOE de los años sesenta años noventa año dos mil que no no se reconoce como miembro de este de este sobre qué quiere que quiere hacer Sánchez y eso por más que lo intentes al final es imposible porque es que no crees en la en la política

Voz 1971 09:40 está haciendo Sánchez pero a mí lo Lies habla es perdón

Voz 1 09:43 en momento en Cabo Llanos haber habláis de

Voz 1971 09:45 de de bueno de lo difícil que resulta Pedro Sánchez fuera del Parlamento teniendo que bueno pues hacer declaraciones de puertas afuera mientras se marcan líneas de debate a ver hay otro problema muy grande que tiene el grupo parlamentario socialista en este momento primeros que tiene una gravísima crisis interna de que hay diputados que no están en absoluto de acuerdo con la dirección que está llevando Margarita Robles eso pero la por otro todavía queda vieja guardia de los que apoyaron a Susana Díaz que están efectivamente de los bancos ya cerca del retrete arriba en el hemiciclo pero ahí están ahí están tienen que votar tienen que tener disciplina parlamentaria y luego claro cuál es el problema que como Pedro Sánchez al nuestro en el Congreso creo una dirección del Grupo Socialista que tenía que ser exactamente de los las lealtades inquebrantables eso no siempre se compadece con los mejores parlamentarios entonces cuando llega un debate como el de la la la prisión permanente renueva eh

Voz 2 10:47 Mary sabréis hable que es lo que ocurre

Voz 1971 10:50 los que salen a la tribuna pues en fin no les ha llamado a señor por el camino la oratoria y entonces crución debate pésimo austero pésimo vemos no

Voz 1617 11:04 al respecto a cómo tiene que ser el PSOE yo no tengo ni idea lo que sí parece es que que mira hacia adelante y no hacia atrás tampoco está mal quiero decir ellos han visto lo que pasó en Francia hubo las primarias lo hubo el resultado que OO y bueno creo que el socialismo francés por ejemplo un personaje como Valls pues se demuestra la la peor evolución de una parte del socialismo Europa y luego de momento el único modelo que parece que que es un poco exitoso es el portugués con las circunstancias que sea o

Voz 1170 11:40 y ese parece muchísimo más a Felipe González que ha que ha

Voz 1617 11:45 sí pero yo sí pero en el sentido de esto todas las voy a hacer una comparación un poco extraña es como los los diarios de papel y online no es decir tú tienes un electorado que es el que es de una edad a la que es de una de un perfil pero tú tienes que aspirar a a ganar algún nuevo lector barra en este caso el lector e ignoró tanto que bueno contenido un poco la fuga parece hacia Podemos pues que no tengas más a hacia hacia Rivera con lo cual yo no sé qué tiene que ser el SOE pero a lo mejor tampoco tiene que ser la imagen de sexo es déjame decir así vendido al Ibex vendido al poder y que no parece que se adapte a los nuevos tiempos y a los nuevos discursos porque yo a veces cuando escucho algunos discursos de el ICO todos los errores de Sánchez que yo sabes que sido muy crítica de los hoy con con muchas de sus actuaciones pero yo alguna música que desde los discursos de los varones me me recuerda a muchos años atrás y yo bueno no es que sea muy joven pero sabes me me me me me suena música muy antigua para los tiempos actuales

Voz 1971 13:01 a Neus estoy de acuerdo contigo yo tampoco sé qué es lo que tiene que ser el PSOE pero lo que yo sí creo que los ciudadanos Le debemos exigir es que tenga muy claro aquélla de país quieren y eso al PSOE y a cualquier partido político que se presente a unas elecciones que pretenda gobernar este país a mí lo que me da la sensación es que el PSOE y otros partidos también no tienen ni idea de cuál cuál es su apuesta de futuro por este país el tema el pacto educativo es una de las muestra de lo que estoy diciendo

Voz 1 13:29 tienen también pendiente el tema de las pensiones todo decíamos la lista porque no sé si era Juan Carlos que decía pues también está al Parlamento para regular lo que pasa con los manteros bueno también tienen que arreglar el tema de las pensiones mañana manifestaciones recuerden habrá una programación especial aquí en la Cadena SER por la mañana con el seguimiento en directo en Javier del Pino de esta convocatoria ante en las que el Gobierno convocatoria de las el Gobierno pide pide calma vamos a dejar por hoy el análisis aquí que no el programa que nosotros seguimos Juan Carlos Jiménez Neus Tomás Victoria Lafora feliz semana igualmente da igual yo me quedo porque

Voz 1150 24:18 el PP a la baja convierte el debate sobre la prisión permanente revisable insulta habla de salvación es una demostración contundente desde la deriva política en la que nos encontramos de verdad que el Gobierno no tienen nada más atractivo que ofrecer a los españoles sabe el Gobierno por ejemplo que según dicen los técnicos de Hacienda un tercio de los pensionistas cobra por debajo del umbral de la pobreza no tiene nada que decirles de portavoz Méndez de Vigo dice ante las manifestaciones de los próximos días que los pensionistas no deben ser utilizados por nadie y en cambio el PP no ha tenido ningún rubor en utilizar de modo partidista o en caso de impacto social como el asesinato del niño Gabriel Cruz todo depende del interés con que se emigrar para el Gobierno los que les critica el están engañados y manipulados

Voz 3 25:00 pues que le apoyan siempre tienen razón

Voz 1150 25:03 PSOE reniega de las encuestas mal van las cosas cuando se tiene que matar al mensajero y muy mal debe estar el partido contra la vieja guardia se dedica expresa su descontento por si fuera poco Susana Díaz Antolín un acto que debía sellar la unidad el problema del PSOE es que ha renunciado su identidad en vez de renovarla desde que fue reelegido Pedro Sánchez ha perdido la palabra como si la victoria le tuviera que llegar por añadidura una foto de Rajoy con el líder de Kosovo puedas puede hacer temblar España tan bajas la autoestima del país que siente el presidente tan inseguro está de su política respecto de Cataluña Leo que Rajoy duden acudir a la cumbre de la Unión Europea con los países balcánicos pues la presencia de Kosovo la Reunión hay gestos que quieren ser de fuerza sólo expresan debilidad esto sería más razonable reconocer el nuevo país como han hecho todos los países europeos excepto Grecia Rumanía Eslovaquia en vez de atrapar siendo asociaciones sin sentido que tienen en común Cataluña hay Kosovo más allá de las fijaciones mentales del PP francamente nada

