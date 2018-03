Hora 25 (19/03/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 qué Constitución moderna igualitaria y justa puede avalar la segregación por sexos en la escuela qué pensarán los pensionistas a los que se les dice que no hay dinero para ellos cuando sumen los gastos de defensa o de rescate de las autopistas acaso no tenemos ya todos muy claro que la gestión es llenar de dinero en la caja y que la política es decidir qué se hace con ese dinero cuántas veces más va a anunciar Esquerra Republicana un acuerdo inminente para desbloquear la formación de gobierno en Cataluña son las ocho las siete en Canarias hola buenas tardes el Brexit sigue dando pasos hacia la ruptura definitiva hoy Europa y el Reino Unido han presentado el acuerdo sobre el periodo transitorio el tiempo en el que seguiremos juntos pero Llanos estaremos dando la espalda comenzará el veintinueve de marzo del año próximo y se extenderá hasta final de dos mil veinte Michael Barnier el negociador europeo

Voz 3 01:08 que tus día de esto representamos hoy con David es un texto jurídico consensuado que constituye a medida una etapa decisiva porque hemos acordado esta mañana tras largas jornadas de trabajo sobre una larga lista de cuestiones que constituyen el acuerdo internacional para la retirada ordenada del Reino Unido

Voz 0194 01:29 este pacto del periodo de transición incluye también a Gibraltar donde se aplicarán las condiciones acordadas y España asume que este no es el momento en el que plantear reivindicaciones sobre la soberanía Alfonso X ministro español de Exteriores

Voz 0085 01:41 es usted sabe no al que no renunciamos pero no es una cuestión que vayamos a plantar en este en este caso concreto en esta en el marco de esta de esta negociación

Voz 0194 01:52 enseguida nos marchamos hasta Bruselas para preguntar además a Griselda Pastor por la lectura que hacen los ministros de Exteriores de la victoria de Putin de la crisis del exespía envenenado por lo demás el de mañana va a ser un día de una gran carga judicial porque el Supremo va a escuchar los argumentos que Jordi Sanchez va a dar en persona para pedir su puesta en libertad de la decisión del Supremo depende que Jones per Catalunya y Esquerra encuentren antes o más tarde la solución para recuperar el poder Sergi Sabrià portavoz de Esquerra

Voz 0194 02:29 esta tarde la Mesa del Parlament ha aprobado iniciar la tramitación de la reforma de la Ley de Presidencia para poder elegir a un presidente por vía telemática y también mañana el Constitucional se reúne en pleno para empezar a debatir la propuesta de sentencia del magistrado ponente sobre la ley Wert que en resumen avala algunas de las medidas más discutidas por ejemplo la financiación pública de los colegios que segregan por sexo es dar de Podemos ha registrado en el Congreso una iniciativa para promover la despenalización parcial del top manta Pedro Blanco

Voz 1715 02:59 sí esa es la respuesta en parte que ese grupo parlamentario da a lo vivido la pasada semana en Madrid en el barrio de Lavapiés Podemos quiere establecer un límite para que ese tipo de venta no sea delito yo nivelar

Voz 1315 03:10 lo que estamos proponiendo es que si tú estás vendiendo una cantidad de menos de cuatrocientos euros eso no esté penados por nuestro Código Penal y que además por encima de esa cantidad las penas sean mucho más proporcionales que las que nos encontramos en la actualidad en las que por vender un bolso te pueden caer dos años de cárcel

Voz 1715 03:27 hoy Manuela Carmena ha puesto voz a su opinión sobre los disturbios y sobre la muerte de este joven senegalés víctima de un infarto

Voz 1410 03:34 no y lo que hay que hacer cuando hay una persona el joven que fallece de manera repentina hay antes de que se supiera exactamente cuál era la causa del fallecimiento pues lo más importante es el es saber que se le había atendido que es el había atendido debidamente

Voz 1715 03:51 recordaremos la larga lista de la compra que tiene hecha el Ministerio de Defensa para un nuevo ciclo de gasto más de diez mil millones de euros en armas y sistemas de comunicación

Voz 0194 04:00 hoy a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:02 en esta redes esta tarde se concentra la selección española de fútbol de Julen Lopetegui en Las Rozas no hay novedad entre los convocados que recordemos va a jugar dos amistosos de preparación para

Voz 4 04:10 del Mundial ante Alemania y Argentina Isidre

Voz 0919 04:13 el fútbol en Segunda División se completa la jornada con un partidazo el que enfrenta a las nueve al Huesca que es el segundo de la tabla con el Sporting de Gijón que es el cuarto

Voz 0194 04:21 hoy el tiempo mañana acaba un invierno que se despide entre frío nieve lluvia Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:27 buenas tardes la verdad es que las últimas horas de este invierno que podríamos calificarlo de loco van a ser así unas horas bastante locas y sobre todo por el descenso de temperaturas y la cota de nieve mucha atención a las próximas horas hasta que finalice la madrugada en prácticamente todas las comunidades del Cantábrico se verán llevar en algunos momentos incluso a nivel del mar la nevada va a ser copiosa en las montañas de Asturias Press que también a lo largo de las próximas horas van nevar en prácticamente cualquier cota de las provincias ente Burgo también en La Rioja de Burgos de La Rioja Soria Segovia en el norte de Aragón la provincia de Teruel Guadalajara y Cuenca de madrugada también en el interior de Cataluña a ratos llegará llevar por debajo de los quinientos metros de altura mañana irá desapareciendo está nevada la buena noticia es que durante unos días el viento del norte hacer que la mayor parte del país no llueva eso irá bien para sentar toda el agua que se ha acumulado sólo en el Cantábrico los próximos días seguirá lloviendo con ambiente frío prácticamente durante toda la semana

Voz 0194 05:23 empieza hora25 Pedro lo ocurrido un coche

Voz 1715 05:25 autónomos de los que circulan sin conductor ha matado al primer peatón ha sucedido en Estados Unidos el coche formaba parte del proyecto de prueba de ese tipo de vehículos de Uber que ha decidido suspender ese programa vamos a Washington Marta del Vado buenas tardes

Voz 1510 05:39 buenas tardes el vehículo de guber circulaba en modo autónomo pero según cuenta la prensa local había un conductor al volante en caso de que hubiera una emergencia el atropello ocurrió alrededor de las diez de la noche de ayer cuando una mujer cruzaba una calle por un punto donde no había paso de peatones cuando el Uber la arrolló la policía detente en Arizona ha confirmado que la víctima fue trasladada al hospital donde han muerto por las heridas Uber ha emitido hoy un comunicado asegurando que está cooperando con las autoridades locales para determinar las causas del accidente de momento y como medida preventiva ha suspendido la circulación de todos sus vehículos sin conductor que llevan funcionando en pruebas desde dos mil dieciséis y en algunos estados como Arizona operan plenamente desde finales del año pasado

Voz 2 07:33 el equipo blanco

Voz 1715 07:34 seis siete siete siete minutos en Canarias lo primero que vamos a hacer es marcharnos hasta Bruselas Griselda Pastor Griselda buenas tardes

Voz 1510 07:40 buenas tardes la sangre no ha llegado al río

Voz 1715 07:42 era previsible tampoco que lo hiciera Europa y el Reino Unido han alcanzado un acuerdo importante sustancial en el proceso de divorcio un acuerdo sobre qué ocurre irá en el tiempo de convivencia que va a proceder a la ruptura definitiva cómo se va a regular esa cohabitación qué papel va a jugar el Reino Unido en Europa que va a pasar con los ciudadanos europeos que llegan al Reino Unido durante todo ese tiempo o cómo va a quedar la frontera con Irlanda allí en muchas cosas Londres ha terminado en fin aceptando las condiciones que ponía paralizada

Voz 0738 08:14 si el Reino Unido perderá su representación política en la Unión pero seguirá en el mercado al menos durante veintiún meses yeso después del Brexit que a pesar de que faltan detalles importantes como la solución final en la frontera entre las dos Irlandas el principio está consolidado garantiza que mi empiece a negociar con países terceros

Voz 1715 08:34 escuchamos a Nigel Farage ni

Voz 0738 08:37 sus Hotel Husa señoras y señores les quiero recordar también que el tiempo de la Transición reclamada por me será útil para la Administración británica y sus empresas prepararse para el futuro como también podríamos prepararnos para el futuro nosotros nos ha dicho la rueda de prensa ellos que por el momento no ha explicado aún que quiere con la Unión pero sí obtenido ese derecho a poder comenzar a negociar con Estados Unidos aunque con ojos europeos lo importante es que el texto jurídico que oyes a un borrador pero que se espera tenga luz verde después de la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de este jueves viernes garantiza que la salida del Reino Unido no será con portazo incluido

Voz 1715 09:17 hay una frontera que no su interés a los españoles especialmente es la de Gibraltar este acuerdo también se aplicará allí hemos escuchado habían portada Griselda al ministro decir que la discusión sobre la soberanía no es propia de este momento de la negociación con el Reino Unido

Voz 0738 09:31 pues exactamente porque Gibraltar no va a ser para Europa el problema de Irlanda ya que España renuncia aprovechar el Brexit para resolver lo de la soberanía pendiente así de claro lo ha dicho Alfonso las This

Voz 0085 09:45 a ver yo creo que lo que nosotros no queremos es convertir la negociación de un futuro acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea en rehén de una

Voz 3 09:58 cuestión a la que nosotros nunca vamos a renunciar

Voz 0085 10:01 pero que no estamos vamos para ser realista en términos tema

Voz 1715 10:09 Morales es difícilmente casa

Voz 0085 10:11 hable con un acuerdo que hay que tener cerrado

Voz 10 10:16 llegamos uno ahora hasta

Voz 0919 10:19 la bueno su entorno aseguran que sería

Voz 0738 10:21 pensar de un acuerdo de estas características para octubre o para el dos mil veinte ya se justifican que las negociaciones bilaterales entre Mail el equipo Rajoy se centren en otros temas como el paso por la verja o el medio ambiente sean nos ha dicho el ministro igualmente irritable es

Voz 1715 10:38 por cierto que la hoy había una reunión de ministros de Exteriores en Bruselas más allá del Brexit sobre Europa se proyecta la larga sombra rusa por el resultado de ayer de las elecciones y también por la crisis diplomática abierta con el Reino Unido tras el envenenamiento de exespía en territorio británico

Voz 0194 10:58 a los Veintiocho saben que hay que

Voz 0738 11:00 con Putin esté parece ser la conclusión más evidente pero lo que no quieren es que sus armas químicas puedan usarse sobre su territorio Jackie si se hacen fuertes quieren explicaciones y una cooperación muy clara con la organización que impide el uso de estas armas para clarificar qué es lo que ha pasa

Voz 0194 11:19 todo en territorio británico dando por hecho que hace setenta años que ese tipo de armas no se habían usado gracias hasta luego buenas noches

Voz 1715 11:29 el Tribunal Constitucional se lo venimos contando desde primera hora aquí en la SER afronta por fin mañana el debate sobre

Voz 0194 11:35 la ley Wert la ley educativa

Voz 1715 11:38 aprobó el ex ministro que puso en pie de guerra buena parte de la comunidad comunidad educativa hay que fue recurrida en el año dos mil catorce cuatro años después los jueces tienen ya sobre la mesa la ponencia que defiende la validez de medidas discutible discutidas perdón o discutibles como la financiación con dinero público de los colegios que segregan por sexos Javier Álvarez

Voz 0689 12:00 la mayoría necesaria para sacar adelante la ponencia del magistrado Alfredo Montoya está garantizada en el Constitucional donde al menos ocho magistrados de once votarían a favor y en consecuencia la Ley de Calidad Educativa del Partido Popular pasará el filtro constitucional una ley que recurrieron ciento un diputados socialistas en dos mil catorce porque vulnera decían principios constitucionales como la igual la de la enseñanza el Constitucional comenzará el debate y la votación sobre una propuesta que no contempla ninguna merma inconstitucional la ley Wert un proyecto que avala que los colegios que segregan a los alumnos por sexos reciban subvenciones públicas porque la segregación entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y por tanto este tipo de centros tienen derecho a recibir subvenciones públicas para su desarrollo la ponencia da el visto bueno a que la asignatura de Religión cuente en el expediente académico tanto como nota media como para pedir una beca y avala lo que pedía la Iglesia católica la existencia de una asignatura alternativa a la Religión el texto a debate apoya también la separación de estudiantes en itinerarios académicos con lo que se autoriza separar a los alumnos según su expediente it desviara la formación profesional a quienes saquen peores no

Voz 1715 13:04 así el pleno valida la posición del magistrado ponente una parte de la comunidad educativa sentirá que el Constitucional está avalando un modelo educativo cargado de ideología pero otra parte de esa comunidad cree que el Constitucional está contribuyendo a fortalecer las libertades sale de la morirá desde la Plataforma Estatal para

Voz 1510 13:20 la escuela pública no esconden la decepción ante la previsible sentencia del Constitucional la confederación de padres Ceapa

Voz 1715 13:26 se habla de varapalo el sindicato Comisiones Obreras

Voz 1510 13:28 las cree que esta sentencia junto al fracaso del pacto educativo no dejan más opción que la devolver a protestar en las calles Francisco García secretario general de la Federación de Enseñanza

Voz 11 13:37 creo que en la situación en el sector educativo que se saldará con incomodidad verá probablemente con descontento con movilizaciones que yo creo que las organizaciones de la comunidad educativa vamos a empezar a plantear ya poner encima de la mesa

Voz 1510 13:54 la Confederación católica de padres Concapa cree sin embargo que sería un respaldo al derecho de las familias a elegir el tipo de educación la patronal que representa a los centros que segregan por sexo considera que se trataría de un signo de pluralidad Alfonso Aguiló su presidente

Voz 12 14:06 Nos parece bien por se reconozcan derechos y libertades la escuela es algo propio del Rey democrática los parece que la pluralidad y la escuela además siempre está presente en numerosos países de nuestro entorno es una buena noticia

Voz 1510 14:23 un centenar de centros que separan a niños y niñas reciben dinero público en España la mayoría son colegios del Opus Dei

Voz 1715 14:28 esta tarde Podemos ha registrado una iniciativa parlamentaria para despenalizar la venta en la calle de productos falsificados o dicho de otra manera podemos quiere que los manteros con unos límites ahora nos lo van a contar no sean castigados con penas de cárcel esta iniciativa llega ahora llega tras la muerte de un joven senegalés en el barrio de Lavapiés que había ejercido de mantero Nicolás Castellano

Voz 0194 14:53 no

Voz 1620 14:54 reformar el Código Penal para que la venta ambulante deje de estar castigada con condenas penales siempre que el vendedor Hotel gran beneficio inferior a los cuatrocientos euros en lo que Unidos Podemos vuelve a proponer al Congreso en cambio en la ley para que esta actividad no genere antecedentes penales que imposibilitan la tensión de residencia para esta personas también solicitan que se revisen todas las sentencias dictadas con la actual legislación lleno de Larra portavoz adjunta de Podemos en el Congreso

Voz 1315 15:18 vender en la calle en nuestro país te puede llevar hasta dos años de cárcel vender un bolso en nuestro país te puede llevar a dos años de cárcel cuando el fraude fiscal el fraude a la Hacienda Pública la hacienda de todos y de todas no tiene la característica de delito hasta defraudar ciento veinte mil euros nos parece que es una diferencia muy sustancial nos parece que es una es una evidencia de que existe en nuestro país una justicia para ricos y una justicia para pobres

Voz 1620 15:43 además ha registrado una petición de comparecencia del ministro del Interior para que explique la actuación de la policía en el barrio de Lavapiés el PSOE por su parte también ha formulado preguntas al Gobierno sobre este despliegue de

Voz 1715 15:53 la alcaldesa de Madrid ha aportado hoy su opinión sobre los incidentes de la pasada semana está hoy ya saben Manuela Carmena había hablado sólo a través de Twitter la alcaldesa cree que no hay nada que reprochar al Ayuntamiento

Voz 0919 16:07 yo creo en la gestión

Voz 1410 16:09 que hizo el Ayuntamiento pues fue correcta porque hicimos yo creo que lo que hay que hacer es cuando hay una persona el joven que fallece de manera repentina ahí antes de que se supiera exactamente cuál era la causa del fallecimiento pues lo más importante es saber que se le había tendido que se le había atendido debidamente

Voz 2 17:33 en la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 17:40 diecisiete minutos siete y diecisiete minutos en Canarias hoy en la SER les estamos contando el nuevo ciclo inversor que quiere abrir el Ministerio de Defensa más de diez mil millones de euros de gasto militar en los próximos años para comprar algunos aviones helicópteros para mejorar los sistemas de comunicación o para pasar

Voz 0194 17:58 los cuatro por cuatro a los ocho por ocho Mariela rodeo

Voz 1450 18:03 sí considerando las capacidades más necesarias y urgentes el nuevo ciclo inversor se iniciará en breve con siete programas cuyo coste estimado en diez mil ochocientos cinco millones de euros así reza el documento elaborado el pasado doce de marzo por la Secretaría de Estado de Defensa y al que ha tenido acceso la Cadena Ser los programas son el vehículo ocho por ocho las fragatas F ciento diez nuevos aviones de entrenamiento modernización del sistema de mando y control aviones de reabastecimiento helicópteros NH noventa y la modernización de los helicópteros Chinook los siete programas constituyen la primera fase del nuevo ciclo inversor de Defensa el plan de compras de armamento para los próximos quince años este nuevo ciclo sustituirá al iniciado en los noventa el llamado Plan de los programas especiales como el Leopard o el Eurofighter pero por aquellos programas anteriores todavía se deben cerca de veinte mil millones de euros es decir que los veinte mil millones de deuda en armamento se suman a los diez mil ochocientos cinco del nuevo plan de compras un plan que el departamento de Cospedal llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros que ayudará a su departamento a cumplir el compromiso adquirido ante la OTAN esto es que en dos mil veinticuatro España

Voz 0738 19:07 en el uno coma cinco por ciento del PIB a gasto militar

Voz 1715 19:09 a lo largo del día la oposición ha mantenido un elevado tono crítico con un gasto este gasto en defensa que no comparten en este caso vamos a escuchar ni el PSOE ni podemos Adriana Lastra por el Partido Socialista Pablo Echenique por Podemos

Voz 14 19:24 hay materias muy sensibles como son precisamente Interior y Defensa que sería bueno que se negociara pactaran digamos entre todas las fuerzas políticas maldita Valbuena

Voz 15 19:35 que que nuestro Gobierno cuando tocas de si ente de la dignidad de los pensionistas Osàcar lacayo de señor está pues decía Xarla cayó del señor opta no entiendo muy bien en qué medida esos defender a España

Voz 1715 19:54 bueno de Cataluña no muchas cosas la verdad a la España a la espera perdón de que mas

Voz 1510 19:58 que escuchemos en el Supremo

Voz 1715 20:00 a Jordi Sanchez ya Joaquim Forn recurso de esos dos presos que ven salir en libertad el verdaderamente relevante para el futuro inmediato de la política catalana es el de Jordi Sanchez que va a explicar en primera persona y ante los jueces cuáles son los motivos que Laporta para que se le permita por ejemplo acudir a un hipotético debate de investidura de norte

Voz 0055 20:23 es su tercer intento presencial para intentar convencer al Tribunal Supremo de que deben quedar en libertad los dos expondrán mañana sus recursos contra dos autos del juez Llarena que les mantienen en las cárceles de Soto del Real y Estremera en el caso de Joaquim Forn el juez acusa al ex conseller de Interior de haber ordenado a los Mossos d'Esquadra ser permisivos con la consulta ilegal del uno de octubre en el caso del Candy el president Jordi Sanchez dice entre otras cosas que no ha abandonado la unilateralidad del pluses ellos hasta ahora se han comprometido a no volver a salirse de las vías constitucionales

Voz 10 20:52 yo expreso aquí somos ustedes revisarlo

Voz 16 20:54 a unos objetivos de una manera diferente no podría ser de otra manera porque sino ni tan sólo podría tomar posesión del escaño inferior que esas son las reglas del juego democrático

Voz 1715 21:04 unas explicaciones que por ahora no han convencido

Voz 0055 21:06 el juez ni a la Fiscalía que Esquerra Republicana

Voz 1715 21:09 no no puede sacar de su posición de bloqueo al PDeCAT al menos no hasta ahora al menos no que sepamos nosotros confía en que a partir de mañana y muy pronto se desbloquee la formación de gobierno Sergi Isabel

Voz 0684 21:20 no

Voz 1889 21:21 estamos a pendientes de la situación de del candidato en este caso Jordi Sanchez para poder proceder a la investidura y esperamos poder tener novedades en las próximas horas

Voz 1715 21:33 el Parlamento de Cataluña ha decidido tramitar la reforma de la Ley de Presidencia esa con la que el independentismo quiere promover que un presidente pueda ser elegido a distancia por vía telemática eso mismo que el Constitucional ha dicho que no es legal ya veremos si hay o no algún tipo de reacción desde el punto de vista legal jurídico del Gobierno en las próximas horas y algo más antes de que les contemos que hemos planeado para esta noche el prior del Valle de los Caídos ya retirado el recurso que interpuso en su día y que bloqueaban la exhumación de restos de algunas víctimas del franquismo queda claro que el prior es más temeroso de un obispo que de un juez María Manjavacas

Voz 1510 22:10 el prior acató el mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal y el recurso está ya retirado por tanto patrimonio nacional tiene ya vía libre para empezar con las exhumaciones y después dependerá de lo que tarde los trabajos arqueológicos y forenses pero siempre ya con criterios científicos el abogado que lleva la causa Eduardo Rat nos contaba la emoción con la que las familias habían cogido la noticia si el viernes pudo hablar con

Voz 12 22:31 todas las familias algunas de ellas ya lo había visto en prensa pues una noche sea de gran emoción en materia de memoria histórica el noventa y ocho por ciento señora tuvo pero ese dos por ciento lo mueve todo sí es la primera vez en seis años la segunda

Voz 17 22:48 que los dos buenas noticias a las familias los restos de los hermanos

Voz 1510 22:52 la peña están localizados en un sitio donde las filtración

Voz 17 22:54 si la humedad no han hecho estragos y serán los primeros en ser exhumados del Valle de los Caídos

Voz 1715 23:00 hoy a las nueve es un lunes en fin esto es una obviedad en la segunda hora del programa tenemos mesa política de Hora veinticinco asaltos hora

Voz 1880 23:07 la Pedro y con los políticos queremos hablar en primer lugar sobre esos diez mil ochocientos millones de euros que plantea gastarse el Ministerio de Defensa para comprar nuevo armamento y además también sobre la situación de los manteros ya lo hemos contado esta misma tarde podemos registraba una proposición de ley para despenalizar la venta ambulante de productos falsificados hoy se sienta con nosotros a las nueve de Paco Martínez del Partido Popular Odón Elorza del PSOE Julio Rodríguez de Podemos Fernando de Páramo de Ciudadanos y Carles Campuzano del PDeCAT

Voz 1715 23:36 como cada día desde las diez de la información hoy vamos a conversar con el secretario Organización del Partido Socialista les venimos contando que a partir de mañana el Constitucional va a estudiar en pleno ese dictamen del magistrado encargaron que dice que la ley Wert es constitucional algunos de sus capítulos más discutibles para tertulia Victoria Lafora Carlos Cué y Javier González Ferrari Éstas son las claves del día

Voz 0881 24:01 hay que escuchar a la sociedad ha venido a decir esta mañana el ministro de Justicia refiriéndose a la posición del PSOE la polémica sobre la prisión permanente revisable no le falta razón al señor Catalá lo que ocurre es que el Gobierno al que pertenece debería aplicarse el mismo cuento ahí está la marea de jubilados que si bien es cierto que esté

Voz 10 24:19 pero lo ha congelado las pensiones como sí hizo el presidido por Zapatero no lo es menos que con la subida del cero veinticinco por ciento está dejando las prestaciones más bajas que son la mayoría bordeando la miseria Rajoy tiene un importante desafío con este asunto pero que la oposición se ande con ojo que con demagogia promesas incumplidas les no va a ninguna parte

Voz 0881 24:41 y mientras aquí seguimos con casi todos los problemas que hay que resolver en vía muerta la Unión Europea de Gran Bretaña acercan posturas sobre el Brexit es una señal positiva pero sólo una señal las negociaciones de aquí a que culminen el proceso puede pasar de todo

Voz 1 25:05 hola

Voz 2 25:08 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 25:21 buenas tardes el Partido Popular cuestionan la respuesta del Ayuntamiento en las últimas horas la Sul en las horas posteriores a la muerte de Mamen Valle en Lavapiés su portavoz en el Ayuntamiento José Luis Martínez Almeida insinúa incluso que hubo intencionalidad por parte del gobierno municipal al no ofrecer toda la información a sus concejales más críticos en redes sociales son declaraciones a La Ventana además es que cuando menos

Voz 18 25:40 todas esas horas tenían que haber mandó un mensaje de tranquilidad porque ellos sabían positivamente que ese fallecimiento triste fallecimiento no se había producido como consecuencia de una actuación policial y que por tanto teniendo todos los elementos de información necesarias para mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos sin embargo optaron por mantenerse en esos tuits lamentables que mandaron rumiar C quemando la propia Rita Maestre o que mandaron destacados dirigentes de poder

Voz 0194 26:04 Almeida dice también no entender la actitud de Manuela Carmena que ha salido hoy por primera vez a dar explicaciones públicamente cuatro días después la alcaldesa ha defendido la gestión de su Gobierno también la labor de la policía y ha negado que vaya a exigir dimisiones

Voz 3 26:18 como le pide la oposición

Voz 1410 26:19 a la gestión que hizo el Ayuntamiento pues fue correcta porque hicimos yo creo que ahí lo que hay que hacer es dimisión de quién si nadie ha tenido una actitud que genere ningún tipo de reproche

Voz 0194 26:32 todo Carmena como su socio de gobierno el PSOE consideran que hay que centrar esfuerzos en solucionar los problemas de las personas en situación irregular en nuestro país pero para Partido Popular y Ciudadanos esto es insuficiente ciudadanos va a llevar al próximo pleno una moción para abrir una comisión de investigación en cuanto al tiempo atención porque la Comunidad está en alerta amarilla por el temporal han bajado mucho las temperaturas y la nieve y el viento de hasta ochenta y cinco kilómetros por hora especialmente en zonas de la sierra ha dificultado la circulación a lo largo de la tarde así que vamos a actualizar la situación a esta hora en las carreteras de la región DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 19 27:05 tardes hasta ahora un accidente en la A cinco a la altura de Arroyomolinos genera doce kilómetros de retenciones hacia Badajoz tengan precaución si iban a transitar por esta vía les recomendamos hay desvío alternativo por la autopista de peaje R d5 además van a encontrar dificultades enlaces en El Plantío dirección La Coruña ileso hemos que pueden encontrarse con nieve en la calzada en la M seiscientos cuatro en el Puerto de Cotos en la M seiscientos veintinueve en el Puerto de Canencia en la M seiscientos once en el puerto de Morcuera allí en la M seiscientos treinta y siete en Lozán

Voz 0231 27:34 oye estas vías están en nivel verde transitable con

Voz 19 27:36 moción al igual que en la AP seis entre el kilómetro cuarenta y siete cincuenta y cinco a su paso por Guadarrama en la A uno entre La Cabrera aquí Somosierra como decía en todas las carreteras a nivel verde transitable con precaución no hay restricciones de ningún tipo pero sí tengan cuidado si iban a transitar por alguna de ellas

Voz 1510 27:58 la Fiscalía pide ciento cincuenta y cinco años de cárcel para un ex profesor de primaria que supuestamente abusó sexualmente de catorce menores entre los años dos mil tres y dos mil dieciséis en el colegio La Salle Maravillas de la capital el acusado también o sea habría servido de cámaras ocultas y relojes espía para grabar pornografía infantil el juez señala al centro como responsable civil subsidiario pese a que esta figura como acusación popular en la causa se lo venimos con dando en la SER la Comunidad ha vulnerado su propia ley para sumar al sistema bilingüe el único colegio público de Guadalix de la Sierra Educación ha seguido adelante con el proceso a pesar de que no cuenta con el apoyo mayoritario del claustro del Consejo Escolar como exige la normativa Paula Gómez ex presidente de la Asociación de Padres de Alumnos

Voz 20 28:38 las familias están muy indignadas no sólo por cómo se ha llevado todo el proceso que el colegio no no se ha informado en ningún momento no ha mandado ninguna circular entendemos que lo ha hecho un poco de tapadillo habido padres que sean movido este año que se han mudado matriculado a sus hijos en el colegio de Guadalix de la Sierra porque no es bilingüe y en ningún momento a esos padres que les informó de que esto se iba a presentar

Voz 0194 29:03 el prior del Valle de los Caídos

Voz 1510 29:04 es ya retirado el recurso contra las exhumaciones de los hermanos la Peña fusilados por el franquismo Santiago Cantera rectifica después de que el presidente de la Conferencia Episcopal Ricardo Blázquez la invitara en público a hacerlo Eduardo Arranz es el abogado de las familias María Morla

Voz 12 29:17 es una anterior las situación anteriores que Patrimonio Nacional va iniciar los

Voz 4 29:21 trabajos bajos en noviembre de dos mil diecisiete estará mirar

Voz 12 29:25 y ahora mismo pues retomamos retrotraemos a esa situación si el diente se debería reiniciar los trabajos

Voz 1715 29:32 llegamos a las ocho y media con seis grados

Voz 0194 29:35 el centro de la capital hasta mañana

Voz 22 30:12 Gallego buenas tardes buenas tardes no hay fútbol de Primera

Voz 0194 30:15 aún no hay Champions como señal programa

Voz 0919 30:17 cosas muy importantes por ejemplo

Voz 3 30:20 de fuera de eso hay un equipo de fútbol sala que sí

Voz 0919 30:22 además Jaén Paraíso Interior que ayer ganó la Copa de España en un partido emoción antiquísimo en Madrid ante los favoritos que eran el Inter Movistar ganaron en la prórroga tenían que celebrar lo saben y no lo ha hecho que está lloviendo gesto lloviendo Eduardo Oliver buenas tardes

Voz 0460 30:38 saludos muy buenas tardes por tiene algo porque aquí hace un frío que pela hace un viento que parte el alma ya ha tenido que suspender el acto protocolario de celebración de lo que ha sido este segundo trofeo ya lo ganaron en el dos mil quince y la verdad es que como se suele decir en estos casos en estos casos tópico pero no menos cierto el pez pequeño se comió la Gandhi miras plana es el portero titular de los Jaén Paraíso Interior que federativa hablando fíjense ustedes pertenece al Fútbol Club Barcelona

Voz 1168 31:05 dijo esto te lo dije a mis compañeros en general ellos son muy bueno pero pero nosotros también y además tenemos a todas las otros a la hora de hacer comparaciones yo disfruto cada cada equipo cada para mí es un sitio en el que estoy muy a gusto incienso recuerdo yo Microsoft para toda la ciudad

Voz 10 31:26 seguro que la próxima temporada hace vaya a jugar a al equipo barcelonés de donde es natural además el miércoles a las

Voz 0460 31:33 el cuarto si el tiempo lo Olympique de celebración en el balcón de la Diputación Provincial

Voz 0919 31:37 miércoles y deja de llover se celebrará a la Copa de España de ese Jaén Paraíso Interior enhorabuena a toda la gente de Jaén y además Agnes tenemos fútbol de Segunda División del bueno a las nueve Huesca Sporting de Gijón el Huesca es el segundo de la tabla el Sporting es el cuarto tiene que haber un ambientazo seguro para este choque Luisa Badía buenas tardes

Voz 0684 31:59 qué tal buenas tardes pues efectivamente se va a llenar el Alcoraz casi seis mil espectadores porque fíjate lo que hay en juego y aquí el Huesca si empata o gana volverá a recuperar el primer puesto así empata el Sporting saca al Oviedo del playoff imite al Zaragoza y además el Huesca casi gana ampliara diferencias con los perseguidores sino la Liga se va a quedar en un pañuelo falta de doce jornadas máxima emoción en este partido que arranca a las nueve entre el Huesca y el Sporting en El Alcoraz com

Voz 0919 32:28 no está a la Segunda División y además antes hablar de la selección que se va a concentrar dentro de un ratito en Las Rozas sin novedad en la lista de Julen Lopetegui deber la resaca que ha que dado de la jornada de Liga en Primera tenemos vuestros mensajes conoce habla Se habla mucho de lo ocurrido Bruselas este fin de semana buenas tardes Jesús

Voz 1026 35:55 esto tiene explicación depende de cómo se quiere admirar y depende del equipo implicado porque después de que España a Rumanía de forma inesperada la verdad que muy pocos

Voz 0919 36:03 vamos que falla podría buscarse ese billete directo

Voz 1026 36:06 no pues experiencia delante la clasificación Sevilla tiro se percató de que en el calendario ponen en el último día Fito un rumano la Federación española va a Rusia

Voz 4 36:14 duro a de un organismo europeo

Voz 1026 36:17 casualmente está presidido por un rumano Octavia horario hice el organismo europeo que no pasa nada que quitarse del árbitro que no van a cambiar el colegiado faltaron recordó semanas porque eso sería ir un poco contra la lógica no pues en la lógica se vio ayer las sospechas se convirtieron en hechos ya no es el que España perdiera ayer es la forma en la que pierde la forma en la que este colegiado es co dirige el partido con ese balance veintiocho ocho hilo decía anoche en El Larguero Marco Pinto con esa cantidad de golpes de castigo en contra es muy complicado ganar un partido internacional que ha hecho la Federación pues ha elevado una queja formal

Voz 0919 36:51 a Ruby jour al organismo europeo que quizá esto tenga poco

Voz 1026 36:54 ha corrido y sobre todo el Mundial Abul Ruby concede en Dublín hoy es festivo en Irlanda así que verán el archivo mañana va también acompañada de la reclamación de un informe pericial de un árbitro internacional que se ha dedicado a hacer un vídeo para que vean cómo está mal dirigido este partido las federaciones entiende que incluso puede haber actos deliberados por parte del colegiado IPI de rugby que revise el partido y que tome las consecuencias ojo que los estatutos figura que si tuviese que repetir el partido se podría ser incluso Clive Woodward

Voz 0919 37:23 quién fuera seleccionador de Inglaterra la campeona del mundo

Voz 1026 37:26 lo de rugby quince en Australia en dos mil tres ha pedido que se repita el partido y antiguos estaban en la grada dijeron que era un escándalo partido ayer ayer

Voz 0919 37:34 pues eso fuéramos que la reclamación vaya adelante aunque yo no tengo todas las esperanzas

Voz 1026 37:40 yo tengo pocas socio yo tengo pocas pocas esperanzas también hay que recordar a la gente que el camino sigue hacia Japón hay que jugar contra Portugal a partido único en Madrid y a partir de ahí si se gana ese partido que la lógica dice que tendría que ganarse hay dos vías y vuelta en el mes de junio a que es complicada aún cuadrangular más adelante pero desde la Federación se confía en que Wall Rubí se mueva incluso no sé si que me si quiere jugar el partido contra Portugal sí que se repita antes España verdad

Voz 0919 38:05 ojalá gracia ver a lo contaremos y la selección de fútbol se concentra dentro ratito en Las Rozas los internacionales de Julen Lopetegui no ha habido bajas en la jornada este fin de semana de así que supongo que ya estarán desfilando por allí para empezar mañana entrenar Javier Herráez buenas tardes

Voz 0520 38:22 hola qué tal Gallego si hasta las nueve de la noche tiene los veinticuatro futbolistas convocados por Lopetegui pendientes de Tiago y de Jordi Alba que estaba ligeramente tocado sino de la rodilla un tema muscular pero han jugado los dos están para bueno pues estar aquí en Las Rozas recordemos debutantes Marcos Alonso del Chelsea para reforzar la banda con Jordi Alba la posición de Rodri el futbolista del Villarreal mediocentro con la baja de Busquets que volverá para el Mundial afortunadamente para España también Dani Parejo del Valencia que debuta con la selección española de fútbol por tanto todos aquí ya convocados concentrados mañana a las once primer entrenamiento viaje el jueves se juega al bien el viernes frente a Alemania

Voz 0919 39:04 no no ha habido paseíllo ante los medios de comunicación no salió Sergio Ramos con algún modelito de estos que que ahora gasta no

Voz 4 39:12 no hay no hay no hay photocall no hay

Voz 0520 39:15 pase de modelos la Federación no deja a los medios en el día de hoy que haya ese paseíllo ir mañana

Voz 0919 39:20 será la primera comparecencia de prensa a las doce y media

Voz 0520 39:23 a la Villalonga

Voz 0919 39:25 de Las Rozas y eso que las cosas bien cuando vayan mal un abrazo Javi

Voz 0919 40:12 secuencias de la jornada de Liga en Primera las más drástica sin duda alguna en la Real Sociedad ha destituido al entrenador Eusebio ha dimitido el secretario técnico Loren Roberto Ramajo cómo se reorganiza eso buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes

Voz 1825 40:26 ves la primera decisiones que el técnico del filial Imanol Alguacil suba al primer equipo para dirigir a la Real en los últimos nueve partidos de

Voz 0231 40:34 la temporada solamente estos últimos no

Voz 1825 40:37 partidos porque el club ya está negociando con Roberto Olabe ex primera opción para que sea el director deportivo de la Real a partir de la próxima temporada cuando lo tenga entonces negociarán verán las opciones para dirigir al equipo de cara a la próxima temporada en lo que a entrenador Se refiere hoy se ha presentado Imanol Alguacil como entrenador de la Real para nueve partidos escucha lo ha dicho

Voz 5 40:59 muy igual que un jugador del Sanse no cuando el primer equipo echa mano del sabemos para lo que estamos tanto los chavales como en este caso yo ha tocado el momento claro que me da pena muchas

Voz 0919 41:10 verte para Imanol la Liga parece sentenciada en cuanto al título se refiere el Barça ha visto cómo la ventaja con el Atlético de Madrid ha aumentaba supongo Adriá Albets que Valverde se tomará unos días de vacaciones buenas tardes que era algo

Voz 0017 41:24 llegó a buenas tardes pues no se toma muchos días de vacaciones porque mañana va a entrenar ya el Barça aunque en familia porque hasta dieciséis jugadores del primer equipo se marchan con las selecciones pero bueno la temporada pinta muy bien aunque todavía no se ha ganado nada es verdad que la afición llave al Barça campeón incluso se empieza a soñar con el triplete pero en el vestuario se impone la prudencia es evidente que la derrota del Atlético le permite al Barça acariciar el título les saca ya once puntos al equipo del Cholo quince al Madrid los jugadores y Valverde saben que está muy cerca pero quedan todavía nueve jornadas y hasta que las matemáticas no digan lo contrario nadie quiere darlo por hecho eso sí el culé está eufórico sobre todo viendo el nivel de Messi pichichi de la Liga con veinticinco goles máximo asistente con doce pases de gol desatado el argentino que incluso baila para celebrar sus goles y una de las claves de su evolución así

Voz 3 42:14 pero el cambio en su alimentación lo ha explicado el propio Messi en América TV en Argentina no sé la verdad que no se pero sí que tenía

Voz 1 42:22 con todo dentro

Voz 3 42:26 lo que comido durante muchos años por delante

Voz 0919 42:31 Leo Messi pensando en el Barça antes de pensar en el Mundial y Atlético de Madrid después de su derrota en Villarreal está preocupado porque la plantilla de Simeone es muy corta y ahora encima pendiente de la posible sanción a Vitolo Pedro fui

Voz 26 42:46 si hay garantías cortísimo ahí el Atlético Madrid por eso entre otras cosas lo que va a hacer ahora como contábamos en SER Deportivos es que va a recurrir la tarjeta roja que vio Vitolo en el partido de ayer para que no sea sancionado ya que las imágenes demuestran que no golpeó a un contrario sin el balón en juego como reza el acta

Voz 0231 43:01 eso es porque Simeone tiene una plantilla cortísimo futbolista si quitamos a Filipe Juanfran lesionados a Griezmann ya hábito lo que puede ser efectivamente también sancionado sólo dispondría de trece jugadores de campo para jugar ante el Deportivo de La Coruña por tanto Simeone ahora mismo con los dedos cruzados para que no se lesionen ningún internacional con sus respectivas hoy por cierto se ha conocido la Fed

Voz 0919 43:21 ya en la que se va a jugar el derbi de Liga que falda entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid había polémica porque Villa en mitad de una red Honda de competiciones europeas en Madrid tienen Champions el Atlético de Madrid tiene Europa League el Atlético juega un jueves y el partido finalmente va a ser un domingo a las cuatro de la tarde

Voz 26 43:41 si el domingo ocho de abril a las cuatro y cuarto de la tarde pero en el Athletic en claro no quedaba otra que hay que jugar el domingo porque el Athletic Madrid va a jugar el jueves Europa League y el siguiente jueves el partido vuelta ante el Sporting de de Lisboa tanto el Real Madrid va a contar con dos días más de descanso para ese encuentro aunque luego se verá perjudicado en el en el caso del partido

Voz 0919 44:01 claro porque luego después juega el miércoles en Madrid Jodar jueves bueno el caso es que se juega un domingo a las cuatro de la tarde aunque a las cuatro a tarde entre otras cosas porque no se puede jugar a las doce Antón Meana buenas que lo diría el Madrid hola Gallego lo que quería el Madrid jugará a las doce de la mañana

Voz 0231 44:16 sí por qué no se puede jugar el domingo por la Media Maratón de Madrid esto ha sorprendido un poco en el club blanco que querían jugar el domingo por la mañana ha sido si para ganar unas horas de descanso pero la Media Maratón pasa por la Castellana también hay algo de movimiento el plaza Castillo de suele ubicar a los hinchas del Atlético de Madrid que van al Bernabéu no había opción así como dice Fullana a las cuatro y cuarto de la tarde será algo está cambiando

Voz 0919 44:39 la Media Maratón de Madrid cambia el horario de un Barça de un Real Madrid Atlético de Madrid es que vamos por el buen camino se den cuenta que sí

Voz 0231 44:47 tiene pinta de que si así que es lo que ha ocurrido hoy

Voz 0919 44:50 cierto has estado con el presidente Florentino Pérez esos corrillos donde se habla del horario de de de Zidane de Benzema

Voz 0231 44:57 nosotros Neymar nosotros preguntamos mucho y El Capea muy bien el corrillo con el presidente Florentino Pérez después de que presentara el Corazón Classic Match ese partido benéfico van a jugar las leyendas del Madrid del Arsenal el día tres de junio a beneficio de los más desfavorecidos le hemos preguntado por Neymar que siempre la a Florentino Pérez perdió el presidente gallego no tenía ganas de entrar en faena ha sido más

Voz 1026 45:20 digo Gica Hagi con los medios de comunicación

Voz 0231 45:23 sí sí no no le gusta que le preguntaremos por Neymar pero no da ningún titular sencillamente quería estar cerca de la prensa hoy ha estado simpático está preocupado por la opa que la semana pasada afirmó quedó genial y que pone a su ACS muy arriba otra vez hemos hablado con Florentino Pérez que cuando le preguntan por Neymar no dice nada pero sonríe sabe que recuerda que ella

Voz 0919 45:43 pero quiso muchas sí sí por supuesto lo quiso fichar fue el primo

Voz 0231 45:45 pero no pudo porque quise fichar la operación era muy difícil gallego fíjate cómo acabó el Barça con aquella operación de Neymar

Voz 3 45:53 a este verano y el que viene habrá culebrón

Voz 0231 45:56 Aimar de los buenos seguramente aquí lo contaremos

Voz 0919 45:58 hacia Santo abrazo el Sevilla y el Betis están muy cerquita en la clasificación después de la derrota del Sevilla ante el Leganés y la victoria del Real Betis en el Benito Villamarín está a sólo dos puntos de distancia ya sabes que el año que viene viene de rivalidad con declaraciones con cánticos en El Vestuario etc etcétera cuidadito que era nueve jornadas que tenemos por delante van a ser calentita tras Sevilla tuvo una mala resaca de la Champions ante Ortega buenas tardes