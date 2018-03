Hora 25 (19/03/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:02 mira si Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0032 00:24 en unos minutos vamos a poner en marcha la mesa política de todos los lunes aquí en Hora Veinticinco iban a estar Paco Martínez del Partido Popular Odón Elorza del PSOE Julio Rodríguez de Podemos Fernando de Páramo de Ciudadanos y Carles Campuzano del PDeCAT

Voz 0194 00:37 antes vamos a repasar las últimas noticias del día

Voz 0032 00:39 Aitor Albizua buenas noches hola Ángel buenas noches sigue retenido en el puerto de Sicilia el barco de la ONG Pro Activa Open Arms retención preventiva a la espera de una acusación formal por posible delito según las autoridades italianas por promover la inmigración ilegal y de momento continúan allí tras haber trasladado este fin de semana a doscientos dieciocho inmigrantes que iban a la deriva por el Mediterráneo desde aguas libias hasta territorio italiano en la Comisión Europea

Voz 0085 01:03 un felicitó

Voz 0194 01:05 eso no se amparan

Voz 0032 01:07 el código de conducta pactado entre Italia y Libia mientras que el Ministerio de Exteriores español Alfonso X en principio respalda la actividad de la ONG rechaza los cargos

Voz 0085 01:17 nosotros lo que queremos es aclarar la situación estamos prestando toda la ayuda que en esa situación cada uno se atenga a las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional el derecho comunitario Si cuando aclaremos La la situación ya veremos quién es responsable de que tenemos que hay que aclarar qué es lo que hacen pero en fin recoger personas en en el alta mar y una misión de salvamento y rescate no nos parece algo a lo que pueda cero a los que pueda objetar

Voz 3 01:49 la Policía Nacional ha librado a la mujer que ha estado varias hora

Voz 0032 01:51 el retenida en el consulado de Malí en Barcelona estaba siendo rehén de un ciudadano maliense y vamos a acercarnos a la puerta del consulado para conocer más detalles Marsal Llimona buenas noches

Voz 4 02:01 sí buenas noches a las veinte y treinta y dos mil cinco horas a los con sus y la colisión astral han conseguido liberar esta mujer esposa del cónsul yemalí y detener al hombre que la tenía retenida la policía lo llevará ahora a los calabozos de la Comisaría de La Verneda en Barcelona tal y como avanzó la Cadena Ser este hombre pretendía tiene arreglara los papeles para viajar a su país y poder volver a España tiene antecedentes por violencia de género y eso le impediría regresar no iba armado esta gente detener tras derribar la puerta del despacho donde sabía

Voz 0032 02:36 condenado a ocho años de prisión un padre sevillano por abusar sexualmente de una de sus hijas y también por maltratar físicamente y de forma continuada al resto de sus progenitores los hechos más graves ocurrieron a partir de dos mil once cuando la hermana la hija perdón tenía trece años y tuvo que sufrir como su padre se metían su cámara desnudaba no sea va a todo el cuerpo algo que se fue repitiendo el tiempo hasta que los servicios sociales se hicieron cargo de todos los hijos casi cuatro años después fueron víctimas también de insultos y amenazas así que el condenado además de ir a prisión no se podrá poner en contacto con sus hijos durante los próximos doce años tendrá que indemnizar a cuatro de ellos con veintiocho mil euros

Voz 0194 03:11 sí todavía allí en Sevilla ha suspendido la búsqueda del guardia civil que desapareció el sábado en

Voz 0032 03:16 veinte mientras colaboraba en el rescate de una pareja que estaba atrapada en un turismo por el mal temporal y a las seis de la tarde se ha decidido suspender temporalmente esa búsqueda también por el mal tiempo el delegado del Gobierno en Andalucía asegura que no descarta ninguna hipótesis

Voz 5 03:29 nos seguimos Ferrando a la posibilidad de seguir manteniéndose el positivo de búsqueda e incluso con la con la esperanza de de de encontrar de de alguna manera todavía a al guardia civil vivo podría haber ocurrido cualquier circunstancia no cerramos todavía ellos

Voz 0194 03:48 en Estados Unidos Donald Trump se propone frenar

Voz 0032 03:50 la crisis de los opiáceos es que según estudios recientes Se calcula que la droga mata a ciento setenta y cinco estadounidenses cada día una de las zonas más afectadas es New Hampshire y allí salido Donald Trump para anunciar un plan que a la espera de detalles e incluye la pena de muerte para los traficantes de una partida de seis billones de dólares para intentar frenar una de las crisis de drogas más letales de los últimos

Voz 0194 04:10 yo sí queda todavía la bolsa Brian Pérez hoy

Voz 6 04:13 marcada por el acuerdo del Brexit con la Unión Europea Londres ha cerrado con pérdidas mayores al uno y medio por ciento

Voz 0194 04:19 la libra sube en estos momentos hasta un dolar con cuarenta centavos la cota más elevada en casi un mes saqué el Ibex

Voz 6 04:25 cerrado perdiendo un uno por ciento en rojo también el resto de Europa ha propiciado por Estados Unidos y Facebook que según de ahora mismo por encima de un siete por ciento tras el anuncio de la filtración de datos de más de cincuenta millones de sus usuarios

Voz 0194 04:37 en la tertulia van a estar Victoria Lafora Javier González Ferrari Carlos Cué pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches buenas noches felicidades a todos los padres si no tienes regalo para el tuyo no te preocupes entra en iberia punto com sorprende con un viaje además todavía puedes conseguir hasta un cincuenta por ciento de descuento

Voz 1 04:58 hora veinticinco que Ayuso

Voz 7 05:01 juro que te ofrece un servicio domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com también los mejores servicios que el precio más competitivo para tus vehículos de empresa nueve cero dos un dos tres cero Línea directa una compañía Bankinter

Voz 1054 05:25 So You Tube

Voz 8 05:28 los dos con el mutuo en cambio al Oscar

Voz 9 05:30 durantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad el motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 10 05:37 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo hay puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 11 05:47 pues hay que darle llamado

Voz 8 05:49 porque quiero estar alarma

Voz 11 05:52 si esta mañana los han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 12 05:56 no se preocupen ahora misma visuales de seguridad de sus Ana para que merece hoy mismo la alarma instalar

Voz 13 06:01 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 14 06:12 Ulloa a pago por los bosques Joe a pagó por los ríos cuyo a Paco por la energía renovable cuyo afán contra el cambio climático tienes muchas razones para acatar el P próximo veinticuatro de marzo conectaste con la hora del planeta tv WRC apaga la luz de ocho a nueve y media entra en Hora del planeta punto es únete

Voz 8 06:36 Prisa contra el cambio climático que se vienen estoy más que si se ve usted aquí una mariposa con navegador control de crucero Yuma el de enorme Ésta es la ocasión

Voz 15 06:48 con perfecta para conseguir lo que deseas Tuset seminuevos con dos mil euros de ahorro y entrega inmediata hay vehículos de ocasión auto oferta Fall saquen Faina hasta fin de mes consulta condiciones en tu concesionario Seat desveló punto es

Voz 16 07:05 hola

Voz 2 07:10 hombre Veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 07:25 diez mil ochocientos millones de euros quédense con esta cifra diez mil ochocientos millones de euros la Cadena Ser lo llevamos contando todo el día ha tenido acceso a un documento todo la Secretaría de Estado de Defensa que detalla lo que llaman programas del nuevo ciclo inversor de defensa para los próximos quince años donde se detalla un plan de compras en armamento de diez mil ochocientos millones de euros que responden a un compromiso de nuestro país con la OTAN compromiso apuntaba Adriana Lastra del Partido Socialista esta mañana sobre el que tendría que existir consenso

Voz 17 07:54 hay materias muy sensibles como son precisamente de Interior y Defensa porque estamos hablando también de seguridad nacional y estamos hablando de de compromisos con la OTAN con la seguridad común europea que sería bueno que se negociara pactaran digamos entre todas las fuerzas políticas

Voz 0194 08:12 sí de vergonzoso ha calificado Pablo Echenique de Podemos este gasto de diez mil ochocientos millones de euros en defensa es maldita

Voz 18 08:20 que que nuestro Gobierno cuando tocas de

Voz 19 08:23 sí ya

Voz 18 08:25 de de los pensionistas Osàcar lacayo de señor pues decía ser caballo de señor opta no no entiendo muy bien en qué medida esos defender esos defender a España

Voz 0194 08:41 este será uno de los asuntos que queremos tratar con los políticos en la mesa de los lunes pero también vamos a preguntarles por la situación de los manteros en general y en particular por esa proposición de ley que ha presentado esta tarde Podemos para despenalizar al menos parcialmente la venta ambulante de productos falsificados Sara vítores buenas noches como siempre también queremos escuchar a los oyentes

Voz 1880 09:00 sí ya pueden participar con nosotros desde ella enviándonos notas de voz al Whatsapp de números seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres los pueden escribir también a la página de Facebook la dirección de la página es hora25 al correo electrónico hora25 arroba Cadena Ser punto com Twitter arroba hora25

Voz 0194 09:18 hoy en Madrid Paco Martínez Partido Popular muy buenas buenas Odón Elorza PSOE buenas noches acabó buenas noches Julio Rodríguez podemos buenas noches buenas noches en Radio Barcelona Fernando de Páramo Ciudadanos buenas noches qué tal Ángels buenas noches y Carles Campuzano PDeCAT buenas noches

Voz 20 09:33 veranean buenas noches venga pues arrancamos diez mil ocho

Voz 0194 09:36 dos millones de euros ya no lo repito más veces pero quédense apunten sala viene esta cifra es lo que plantea gastarse el Ministerio de Defensa para comprar nuevo armamento Cospedal piensa llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas esta propuesta de gasto que sería para los próximos quince años Mariela Rubio buenas noches

Voz 1450 09:52 buenas noches considerando las capacidades más necesarias y urgentes el nuevo ciclo inversor se iniciará en breve con siete programas cuyo coste sea estimado en diez mil ochocientos cinco millones de euros es una frase textual del documento elaborado hace una semana

Voz 0194 10:06 por la Secretaría de Estado de Defensa y al que ha tenido

Voz 1450 10:08 eso la Ser entre los programas el vehículo ocho por ocho las

Voz 0194 10:12 a gatas F ciento diez nuevos aviones de Entrena

Voz 1450 10:14 tanto y helicópteros NH noventa estos programas constituyen la primera fase del nuevo ciclo inversor de defensa es decir el plan de compras de armamento del ministerio para los próximos quince años este nuevo ciclo sustituirá al planeamiento anterior programa

Voz 21 10:28 por cierto por los que se deben todavía veinte mil

Voz 1450 10:30 a millones de euros Cospedal llevará en las próximas semanas al Consejo de Ministros el nuevo ciclo de compras y lo hará pocos meses después de haber comprometido ante la OTAN que para dos mil veinticuatro España dedicará el uno coma cinco por ciento del PIB a gasto militar

Voz 0194 10:44 a empezar por perjurio necesita el ejercito Julio esta inversión

Voz 1054 10:50 yo creo que el debate el debate de la seguridad es un debate que se plantea sepan a menudo ya lo planteó también el ministro les en la mil quince no sé si esto parece que siempre es un debate que surge un poquito antes de las elecciones un año antes y como una patada a seguir porque parece que es un deber este es un debate difícil de digerir pero es un debate difícil digerir por la misma población porque falta siempre transparencia mejor información que hemos asistido en los últimos años presupuestarios cómo lo teníamos información no programa especial llamamiento si incluyen únicamente en los presupuestos iniciales de Defensa esto último año todavía no están incluidas las operaciones la exterior sea la gente no tiene constancia del dinero que se gasta en defensa pero únicamente se crea una amenaza como que hay que gastar más cuando la preocupación de la sociedad no suele ser esa su seguridad es esa de la que la que tiene amenazada si vamos a las estadísticas del CIS se suele decir que siendo las instituciones más reconocidas a fuerzas armadas unos pocos subió del Estado en cambio cuando se pregunta si quiere si consideran que los presupuestos son heces son los suficientes o son pocos dice el setenta por ciento que son suficientes quiere decir que no consideran es amenaza lo que Cicle preocupa la sociedad es su seguridad su seguridad es si tiene vivienda si tiene la precariedad si está preocupada por la seguridad a sus hijos Educación por la sanidad ese debate Sir el cabriolas a la a la sociedad estamos en en un debate presupuestario que es un ejercicio suma cero sí se incrementan presupuestos en una eterna partida habrá que restar a la de otras ese debate hay que abolir los sociedad IS nunca es abierto con la excusa de que son temas de seguridad los temas de seguridad en debates tan importantes como el tema de la sociedad de la educación como al tema de la sanidad es un debate que debe conocer las eh aquí ahí ahí sí que Cultura Defensa ahí hay sí que hay que comenzar sino comencemos evidentemente no sobran en los de los de mil ochocientos millones habrá que ir hasta los en otra cosa que la sociedad considera más importante y ahora mismo lo hemos visto en las calles la gente ha salido a las calles por temas que le preocupan desde que salieron los jóvenes el 15M de que gritaron a mujeres el ocho de marzo y ahora desde que la cólera de los pensionistas pero no por ellos sino fundamentalmente por el futuro de eso de sus hijos y sus nietos porque están preocupadas pese sí que es el debate la seguridad de la seguridad humana de la seguridad del ciudadano

Voz 0194 13:14 Paco habla Julio del del debate de la transparencia y también se apuntaba antes y a falta consenso a la hora de aprobar los presupuestos lo deciden los presupuestos sobre seguridad o al menos que se que se hiciera mediante un debate

Voz 21 13:27 bueno pero un debate Jalabert indudablemente no yo yo lo que creo escuchando a Julio que no tengo ninguna duda de que de todos nosotros es el que más sabe de esto por si y por su experiencia personal no sé si hay algo de autocrítica en esa finca esa afirmación que hace de falta de transparencia en todo caso los debates que que es que a los que él ha hecho referencia creo que son perfectamente compatibles con este debate es decir de lo que hablamos y me ha parecido que no ha entrado a responder a la pregunta no es sobre sobre el ciclo inversor donde yo creo que es de nuestras Fuerzas Armadas indudablemente son de las instituciones más valoradas junto con las fuerzas y cuerpos de sobra del Estado la Policía Nacional la Guardia Civil creo que hacen un papel absolutamente esencial ejemplar además en nuestra protección en nuestra seguridad creo que eso indudablemente preocupa a los ciudadanos lo cual no quiere decir que no les preocupan otras cosas pero eso también la seguridad además como creo que en fin unos así coinciden Juliano pero yo también he tenido responsabilidades en ese ámbito y la seguridad es un valor que a lo mejor no se por encima de la mesa en los encuestas de opinión cuando no cuando no está en peligro pero en el momento en el que se pone en peligro por lo que sea pues es el valor más apreciado indudablemente es bastante lógico no es la institución pero es lo que hace que la situación esté a la altura de sus tú a su aprecio social a la altura de la misión que tiene que realizar que sea una situación moderna que sean institución con los medios necesarios desde luego que cumpla con sus compromisos en el marco de las organizaciones internacionales a las que pertenecemos todo eso implica inversión en defensa y es perfectamente compatible con otras inversiones en otras políticas públicas de hecho es evidente que la política social supone un gasto que una proporción infinitamente mayor dentro del presupuesto todo esto no tiene nada que ver es qué decir que porque se gasta en esto no se gasta en otra cosa yo creo que eso es un debate tremendamente infantil

Voz 1635 15:20 todo me parece que bares vertientes importantes para que los oyentes la cadena SER tengan en cuenta en primer lugar estamos hablando de un gasto en inversión en armamento muy potente entorno a veinte mil millones de diez mil millones de euros perdón nuevos para los próximos años que van a hipotecar futuros gobiernos lo digo porque esta cantidad de inversión en armamento potente se unen a otros cerca de veinte mil millones de euros que están aún por pagar y que arrancan también de unos compromisos de las penas de los planes de los programas especiales de armamento que se originaron ya en el año noventa y seis al Gobierno Aznar esto exige algo que no se ha producido hasta ahora allí es que hasta el momento hasta que recayeron dos sentencias de ilegalidad el Tribunal Constitucional el pasado año estos dineros importantísimos cada año armamento se pagaban vía crédito extraordinario no aparecieron en el presupuesto esto es oscurantismo pero voy a dar no se pagaban

Voz 8 16:18 con un más importante un tanto más importantes

Voz 1635 16:21 hay una negativa constante de la ministra Cospedal a comparecer para explicar estas cuestiones por ejemplo

Voz 8 16:26 pero es que acompaña cuando más veces sobre estos temas

Voz 1635 16:29 no no por ejemplo para cuando un debate sobre el compromiso adquirido de aquella manera por el presidente Rajoy para que España incremente hasta el dos por ciento TGV los gastos en defensa así lo ha reclamado Trump porque así lo pide también la OTAN para compensar la disminución de aportación de Estados Unidos el gasto de defensas espera esto tampoco sea debatido lo que está pidiendo la ciudadanía es primero un debate el fondo una comparecencia cuantas veces sea necesaria de un gasto que supone el el cuarenta y siete por ciento del total de las inversiones reales del Estado ya hoy si nos paramos a discutir en la calderilla con perdón entre comillas temas como usted que son sustanciales y que duran quince años pero hay que seguir pagando millón perdón mil ochocientos millones al año no los discutimos repito no hay transparencia como hacen los contratos por qué porque este es el gasto por qué tanto número de helicópteros tantas fragatas tanto submarinos otros la segunda Versión de la cuestión hablamos de Defensa por qué no se incorpora o no se incluye en el gasto de defensa algo que es también muy importante que es cómo están de salarios los militares en España qué pasa con los militares que se va en la calle con cuarenta y cinco años que pasa con las instalaciones de guarderías por ejemplo para que las familias de militares puedan conciliar la vida doméstica la vida hay cuestiones que no se están planteando con seriedad con rigor desde hace ya tiempo en esta materia y esto que estamos hablando de un gasto que va a hipotecar muchísimo gobiernos que presupuestos es aquello de perdón no es aquello de cañones o mantequilla sino en momentos en los que estamos discutiendo qué pasa con las pensiones qué pasa con esto qué pasa con otro de repente sale esta bomba estaba

Voz 0194 18:12 hasta ahora sin uno explica cobra vida ahora poder ahora podrás déjame que escuchemos a Páramo ya Campuzano como estará en Barcelona Páramo os escuchamos a los dos y luego ya abrimos el debate Páramo qué tal buenas noches ante sí han saludado antes eh

Voz 8 18:24 lo has dicho adiós para que estamos

Voz 3 18:28 la haría estamos en España sin embargo bueno como decía antes bueno coincido con alguno de los planteamientos que no han hecho antes de empezar a tirarse los platos a la cabeza el y y el PSOE a la pregunta que qué fórmula Abbás yo creo que la labor de la oposición va a ser clave no en todo en todo ese proceso porque estamos hablando como bien decía adonde quince años de de una partida presupuestaria importante de que desde luego la oposición vamos a tener que controlar básicamente que no se gaste el dinero que no se malgasta el dinero en esas en esas inversiones también conocer las partidas yo creo que eso también es importante porque hasta ahora esa información que tenemos es una información que que facilita además la Cadena Ser y que estoy convencido de que los próximos días el Gobierno que es el que tiene que dar las explicaciones al margen de la labor de investigación que ha hecho la Cadena SER para explicar lógicamente desarrollar esas partidas yo creo que es entonces cuando podremos hacer una valoración más completa de lo que estamos hablando porque desde luego que éste convencido que el Gobierno así debe hacerlo nos explicara menos detallará en qué se va a producir esa inversión ya que es una inversión importante dicho eso también coincidió con lo dicho anteriormente respecto a la seguridad y lo hemos vivido además desgraciadamente

Voz 21 19:37 los últimos atentados terroristas

Voz 3 19:39 Mills pues ponen en evidencia que estamos ante una amenaza terrorista sí es clave en nuestro país además una amenaza que es global que se tiene que combatir de una manera global y con una cooperación internacional y que por lo tanto también eso nos compromete en una serie de acuerdos internacionales y luego otra cosa yo creo que un gran país se mide desde luego por su sanidad pues su educación por suspensiones como estamos debatiendo estos días pero también por su seguridad yo creo que hacer ese debate estéril de que sea hablamos de gastos sociales de pensiones rodeo de Sanidad no podemos las de seguridad me parece un error creo además que es parte de un discurso populista que deberíamos evitar por tanto la seguridad es un valor importante en la sociedad del siglo XXI libres porque es lo que garantiza nuestra libertad es lo que garantiza también nuestro progreso y por tanto tenemos que tener unas Fuerzas Armadas este caso que estén a la altura de los retos de seguridad que tenemos que afrontar y que estén a la altura también como digo de las necesidades que han visto claramente en esto por desgracia pero estos últimos atentado

Voz 0194 20:34 Campuzano sí tres dimensiones de la discusión

Voz 20 20:36 con una primera sólo la transparencia del gasto en Defensa lo comentaba Julio oí plenamente coincido durante muchos años por ejemplo el del debate presupuestario no reflejaba el debate real de lo que España gasta en defensa porque se excluía en el gasto de Opel acciones internacionales de mantenimiento de la de la de la paz o el gasto ha vinculado a la a los costosísima los programas de defensa empezado en los años noventa tampoco si vinculaban a ese ese gasto en Defensa Bardot transparencia sobre el gasto de defensa segunda cuestión eficacia el gasto en defensa porque el balance de los programas iniciados en los noventa en tiempos de Aznar es absolutamente discutible por ejemplo el gasto en los carros de combate Leopard que se han terminado recolocando en otros en otros países qué sentido tuvo a que España comprasen en los años noventa Un tipo de carro de combate pensado para combatir a los tanques soviéticos en las llanuras de la Europa central situados en la península Ibérica no tiene ningún tipo de de de sentido tercera consideración el gasto en seguridad hoy no es básicamente en fragatas en aviones y helicópteros sino que es el inteligencia a compartida en capacidad de crear condiciones de desarrollo y paz en los países donde están los conflictos y España en lugar de invertir en defensa a quizás debería de haber hecho un esfuerzo de invertido una buena cooperación al desarrollo en estos en estos años de la crisis la cooperación al desarrollo ha sido una de las grandes damnificadas de las políticas de recortes y en un momento de recuperación económica no observamos que la ayuda al desarrollo sea una prioridad del Gobierno de de

Voz 0194 22:27 el año vengado sabía manos levantadas Julio que quería responde SER Paco Don volver otra vez a Barcelona Julia

Voz 1054 22:32 sí a Paco del tema de los expertos hay que tener cuidado con los experto porque muchas veces los expertos no ayudan en este debate que son debate político y el debate la seguridad de que llevarla a la ciudadanía porque sea finalmente debaten ojo con las experto en esto tema porque ABC defendió una S de intereses que no son tan claras no serían de evidentemente no parecía un poco estoy hablando pero no me considero experto en este tema porque tiene

Voz 8 22:56 ha tremendo tenido completo

Voz 1054 22:58 ciencias de gestión estamos en el debate político el debate político en el que corresponde una cosa es que seguridad seguridad siempre hay que de la seguridad hay que basarla son las Fuerzas Armadas o hay que llevarla en la diplomacia hay que llevarla en el intercambio comercial o como decía en todo en todo evidentemente luego es un debate político y en el tema de ir cuando estamos hablando estamos hablando aquí de cifras hay que tender un poco a las estadísticas ya lo que dice el debate cuando se habla que se pregunta bien datos del CIS no es de un año cambia sino es una una cadena cuando se habla de enseñanza desde Defensa de sanidad de Justicia de tal se dice que lo que los los presupuestos senados en pocos en excepto en el caso de defensa que el setenta por ciento luego es un debate que claro que hay que abrirlo si si queremos gastar para convencer porque no es imposible gastar sin

Voz 8 23:51 no eso va en contra de las Fuerzas Armadas

Voz 1054 23:53 qué piensa que están a favor de determinados intereses con eso es es que eso va en contra de la formada porque parece que es alguien que quiere comprar algo para su propio disfrute no es un servicio público y tienen que estar dotadas pero lo que la sociedad considera que tienen que ser la dotación como estos decía antes ejercicio suma cero habrá que establecer prioridades y claramente el tema la transparencia no hemos avanzado hemos a hay una ley de transparencia pero no Rizzo aparece internacional que precisamente en defensa no lo hay hemos hecho preguntas de cómo de cuál era el calendario de pagos de los programas de armamento y hemos reiterado la pregunta no se proporcionada la inmensa proporcional la respuesta ahora hemos perdido por supuesto la comparecencia de amistad defensa para que no se aplique porque habrá que explica diez mil millones podría Verdi dijo dieciocho mil hace dos meses el ministro Morenés dijo otra cantidad esto es una carta a los Reyes Magos que se lanza un año antes siempre de las elecciones y luego en la simplemente

Voz 21 24:46 en la comparecencia de Defensa por supuesto no se producirá como ha comparecido tantas veces en la Comisión de Defensa llegado explicaciones sobre absolutamente todos hacen no creo que haya en este sentido ningún reproche que se puede hacer yo creo que lo que no fue transparente

Voz 22 25:00 que fue transparente pero desde luego fue muy alarmantes

Voz 21 25:02 es la comparecencia del secretario de Estado de Defensa al final el Gobierno socialista de Constantino Méndez cuando cuando reconoció precisamente en la Comisión de Defensa que eran veintisiete mil millones de euros los que quedaban deuda pendiente de pagar de los de los Peas y eso era la herencia que quedó

Voz 20 25:17 adelgazar bueno empezaba charcos

Voz 21 25:23 ciertamente si en el año dos mil once había veintisiete mil millones de euros pendientes

Voz 23 25:28 luego la gestión durante años como si si viene de enfermedades

Voz 21 25:33 la de la guerra de Irak en el año noventa y seis has dicho esto pues

Voz 8 25:38 termina Paco que contiene el año dos mil once cuando

Voz 21 25:41 se produce el cambio de gobierno veintisiete mil millones de euros pendientes no creo que sea una buena gestión ni un ejemplo de transparencia pero en todo caso yo yo discrepo primero pienso que los debates son perfectamente compatibles y que la seguridad es un concepto amplio que que no pongo en duda que tenga que ver con la que tenga que ver con la cooperación al desarrollo que tenga que ver con todo eso pero creo que eso no excluye el hecho de las fuerzas armadas tengan el material que necesitan que estén a la altura pues de los retos del siglo XXI en todos los sentidos de los compromisos asumidos en el ámbito de organizaciones internacionales que no tiene nada que ver con flexión ante me parece tan ridículo hacer esa nosotros formamos parte de una alianza militar en la cual en fin creo que Julio conoce bien porque bueno responsabilidades abstenido en las Fuerzas Armadas y en esa misma alianza que exigirá el compromiso los desembolsos las inversiones lo que sea necesario como no podía ser de otro modo nuestras Fuerzas Armadas no pueden ser de segunda tienen que estar a la altura del país y por eso mismo yo creo que no no se puede pensar que los ciudadanos quieren que tengamos unas magníficas Fuerzas Armadas pero que no se invierta en ellas porque estoy seguro de que no es así

Voz 1635 26:52 Annan si de acuerdo no no podemos hacer demagogia con esta cuestión de la seguridad nacional y es verdad por ejemplo el dato no que me parece interesante el año pasado dos mil dieciséis Yo gastamos setecientos setenta y ocho millones de euros en las misiones exteriores de de de de paz del Ejército en distintos lugares del mundo piel pero tenemos millones de personas en España cabreada entonces las pensiones por ejemplo hoy por otros muchos temas no temas libreros y lo que teníamos nuestra seguridad

Voz 8 27:22 van a lo mismo rotativo las multas veces para estar en forma

Voz 1635 27:24 no no no no no no no la gente está pensando bueno yo mañana cómo voy a comer o como llegó a fin de mes por tanto lo que tengamos que hacer desde la política desde el Gobierno el Parlamento en materia de incremento de gasto de armamento que se viene a sumar a veinte mil millones de gastos que aún tenemos que pagar de armamento que vienen de atrás ahora sumamos otros diez mil al hacia la ciudadanía habrá que explicarlo muy bien y eso porque porque tenemos que sumar diez mil más de gasto de inversión en los próximos quince años se va a comprar

Voz 3 27:53 ejecutivo para no equivocarnos con qué modelo

Voz 1635 27:56 narración y con qué sistema de contratación transparencia y lo que se vaya a hacer sean fragatas helicópteros aviones cuánto se va a producir en España negociando las patentes cuánto se va a hacer fuera el caso de Cádiz famoso no las fragatas en el Navantia para Arabia Saudí todo esto tiene que tener lo decía antes Julia suerte una transparencia absoluta ir doy fe como socialista que desde luego la señora Cospedal no es un ejemplo de comparecencias de explicaciones la materia sabéis cuándo va a comparecer ahora que ya tenemos la información que alguien habrá filtrado a los medios va a la Cadena Ser cuando da comparece la señora Cospedal para explicar esto el once de abril cuánto cuánto ha comparecido el presidente de gobierno Rajoy para explicar el compromiso que asumió primero en Gales y luego no sé dónde para para asumir el dos por ciento del PIB en gasto de defensa porque lo dijo Trump como consecuencia de la retirada de aportaciones de de Trump Alain así a la OTAN todo esto si no lo hacemos con claridad quién pierde quién pierde es la política es la institución y este gobierno el vuestro no está haciendo las cosas con claridad esperamos las explicaciones pero todo huele muy mal

Voz 8 29:07 huele a qué huele a falta de traspasos alta estamos llevamos aquí hay imponiéndose donde estamos aquí ya

Voz 21 29:14 tiendo sobre algo estás diciendo que la administra la compra

Voz 8 29:16 Deferr el once de abril sinceramente el tenemos por medio

Voz 21 29:20 la Semana Santa tampoco me parece que estemos hablando

Voz 8 29:22 ha pedido hace tiempo que contra el Barça abrió una cosa que se ha conocido hoy porque ha trascendido a los medios que barbaridad a abrir es decir quieres decir dentro de menos de un mes para recargar explica Campuzano Páramo queréis añadiré algo

Voz 20 29:36 sí dimes Campuzano el el el debate serio es si si España debe asumir compromisos de derivados de su pertenencia a la OTAN este es es una discusión que el Parlamento no debe de asumir

Voz 24 29:52 o el Gobierno ha tomado esa decisión del Parlamento va va a estar ante un hecho consumado en nombre del del Estado deberá ser asumido

Voz 20 30:02 si España debe incrementarse a ese a ese dos por ciento en los próximos años esa debe ser la prioridad del gasto público en el estado de la Estado español yo creo que hoy vamos a millones de euros

Voz 8 30:14 esa es la prioridad mira mira

Voz 20 30:16 por ejemplo el peso que tenía España es el único el estado de la Unión Europea de P a quince a Europa occidental que no tiene prestación por hijo a cargo universal el único estado todos los Estados europeos tienen una prestación por hijo a cargo de carácter universal en España son doscientos noventa y uno euros al año para familias que tengan ingresos inferiores a los once mil euros porque ha servido para incrementar el gasto oiga prestaciones por hijo a cargo lo fragatas

Voz 21 30:47 lo qué pero claro yo creo que

Voz 3 30:49 yo creo que es un es el típico tema que puede sugerir todos los discursos populistas del mundo ha habido sino porque es muy irresponsable vincular únicamente que si se va a invertir en segundo da para luchar contra el terrorismo para ser un país más seguro después de además los atentados que hemos vivido en nuestro país parece que entonces no se puede hacer en otras cosas yo creo que eso lo entiende todo el mundo yo creo que el límite está

Voz 1635 31:14 en que no se malgasta el dinero en que haya transparencia

Voz 3 31:16 yo creo que esos dos límites tienen que estar encima de la mesa que no haya que no se malgasta el dinero de los ciudadanos y además que se cuente el que se explique en qué se va a invertir con esos límites creo que es totalmente compatible hacer un debate en el que se hable de la seguridad de los españoles que me parece un tema Sinceramente con lo que está ocurriendo a nuestro entorno fundamental pero eso quiere decir que no se puede hablar de la bajada del IRPF del aumento del permiso de paternidad de las del impulso de infraestructuras como el Corredor Mediterráneo de ayudar a las familias con hijos de cero a tres años claro que no dejó nosotros hemos eh preciado todas esas propuestas según los presupuestos que esperemos que salgan adelante si el PP cumple y además esperemos además que todos los que hoy están tan preocupados por esos temas estén a favor de unos presupuestos si finalmente el PP incluye esas propuestas de Ciudadanos C's y lo digo por las preocupaciones no porque lo digo porque el partido del no es no que no acaba perdona si me permites yo te escuchaba atentamente pero el partido el no es no que no es capaz de bailar y luego te ahora ahora ahora podrán luego termina terminaron de eso se trata un debate de que cada uno defiende lo suyo decía que si ahora los que se llena la boca de propuestas pero luego cuando hay que sentarse en una mesa a sociales pues no es no es no es no entonces digo yo si finalmente esos presupuestos Si el finalmente en esos presupuestos el PP cumple y se llevan a cabo las reformas que propone Ciudadanos yo estoy convencido de que serán buenas para todos pero insisto ese debate no puede matar él que es un debate hoy en día importante también sin duda como es la seguridad

Voz 0194 32:42 en breve pago y termina de la Xunta yo

Voz 21 32:45 eh que yo es decir que la el razonamiento de Carles Campuzano me parece que este un trazo grueso tremendo no creo que los oyentes de la Cadena Ser en fin estén de acuerdo con este razonamiento de signos como hombre vamos a ver yo en fin estoy seguro de que hablar del gasto en Defensa no excluye hablar de las prioridades en otros ámbitos y también en la política social pero es que sea con todo el afecto Carles Campuzano hablando de gastos superfluos viendo en fin como se ha gastado el dinero el Gobierno catalán en su deriva independentista verdaderamente hay me parece un poco tu terrible y al mismo tiempo hombre yo creo que si lo que estamos a acudir al CIS para saber cuáles son las partidas y las políticas públicas que priorizan los ciudadanos pues habrá que ver también los momentos en los que se han sentido una amenaza sobre la seguridad por ejemplo inmediatamente pues del atentado del once de marzo o inmediatamente después de los atentados de Barcelona o inmediatamente después por ejemplo en Francia en enero de dos mil quince después de los atentados yihadistas cuáles son las preocupaciones y las prioridades porque eso también creo que es interesante tenerlo en cuenta y además en fin yo no pretendo sacar el tema de la semana pasada pero si resulta que lo que estamos fijando no cesen las preocupaciones las prioridades y las opiniones de los ciudadanos hablamos la semana pasada la prisión permanente revisable dijimos que estaban evitándose los ánimos y los bajos instintos de los ciudadanos bueno qué pasa que aquí tenemos que acudir a ver lo que quiera

Voz 23 34:04 los ciudadanos cuando no nos gusta lo que Kodak había portavoz al Gobierno ya Campuzano depende

Voz 1635 34:10 sí sí sí que es un independentista que nos da alguna lección aquí en en temas antiterroristas lo importante es la máxima coordinación policial que a veces no se da porque se os etapa hizo información cuerpo otro lo que hemos dicho los socialistas no es nada demagógico yo dado datos reales auténticos lo que pedir comparecencias más habituales la señora Cospedal señor Rajoy porque están contrayendo compromisos para este país para España de mucha envergadura de muchos miles de millones para muchos años la inversión en armamento significa ya al día de hoy el cuarenta y uno por ciento del total de la inversión real en el presupuesto del Estado hice están tomando decisiones o pre tomando decisiones sin debatir sin consultar sin negociar adecuadamente sin explicar con detalle el modelo de financiación de ese armamento sin explicar también los problemas sociales salariales internos que tiene el Ejército español y esto no puede seguir así es una muy mala el debate

Voz 8 35:01 compatible estrellitas no estéis haciendo segundo con treinta segundos para exigirlo como oposición treinta es que eso es lo tiene que decir perfecta treinta segundos

Voz 0194 35:09 para Campuzano sino no es que el debate

Voz 20 35:11 planteando para morir Paco que es el debate de vincular los atentados terroristas con el gasto en Defensa es muy equivocado guarda seguridad votaron no no no va a la serenidad fragatas ni los aviones dispuestos a ver que unos jóvenes de hoy intenten suicidarse en Barcelona en Cambrils atentando que Sota eso vuelve a ser político

Voz 8 35:29 a favor de Chacón

Voz 20 35:32 va a mucha a los que resulta que resulta que las fragatas y los aviones no impiden que el terrorismo nazca en la sede de eso también

Voz 0194 35:40 puedes y eso eso es lo en políticas de prevención

Voz 20 35:42 política social hice prestaciones por hijo a cargo los hijos políticas de lucha contra la pobreza por supuesto plantel que nadie venga alguien cazadores

Voz 0194 35:51 venga que sino no me daba tiempo de abordar el tema de los manteros

Voz 1880 35:53 sobre las preocupaciones de los españoles habla Mario dice supongo que esta cantidad de millones para Defensa servirá para que los españoles no les Daniel aire porque si cogen un resfriado a quién le vamos a echar la culpa el se hace una pregunta me gustaría saber cuántos millones de euros de los más de diez mil que Cospedal destinará armamento Irán a inteligente

Voz 0194 36:11 Nos queda muy poquito tiempo pero sí quiere introducir este elemento de después de la muerte el jueves pasado de un joven senegalés en el barrio

Voz 3 36:16 va a pies quedó claro

Voz 0194 36:19 sí es indiscutible es que hay decenas cientos de ciudadanos que no tienen papeles cuyo único modo debidas vender en la calle son los manteros como era Mamen by esta misma tarde Podemos ha registrado una proposición de ley para despenalizar la venta ambulante de productos falsificados la idea es volver a la situación que había en dos mil quince cuando la venta en la calle se penalizaba con multa no con cárcel Nicolás Castellano buenas noches

Voz 1620 36:41 qué tal buenas noches Angels pues si lo que pide que sea una ley proporcional que la venta ambulante no acabe condenando a una persona a no tener jamás la residencia en nuestro país es lo que pretende la iniciativa parlamentaria de Unidos Podemos

Voz 8 36:52 que yo vendedores que obtengan un beneficio inferior a la escuela

Voz 1620 36:54 trescientos euros no sean condenados a las penas actuales de hasta dos años de cárcel que le generan antecedentes penales velar la portavoz adjunta de Podemos en el Congreso

Voz 0911 37:03 la manta no es el sueño de nadie y efectivamente la manta no es el sueño de los compañeros que están intentando ganarse la vida para sobrevivir vendiendo en la manta lo que estamos proponiendo es que si tú estás vendiendo una cantidad de menos de cuatrocientos euros eso no esté penado por nuestro Código Penal y que además por encima de esa cantidad las penas sean mucho más proporcionales que las que nos encontramos en la actualidad en las que por vender un bolso te pueden caer dos años de cárcel

Voz 1620 37:29 Podemos ha registrado además una petición de comparecencia del ministro del Interior para que explique la actuación de los antidisturbios en los incidentes posteriores a la muerte del joven senegalés en esta línea el PSOE también ha presentado una serie de preguntas para que el Gobierno aclare el despliegue

Voz 0194 37:43 policial en Lavapiés queda muy poquitos minutos es si os pido brevedad de verdad podréis hablar todos Julio empiezo otra vez porque en esta ocasión ha sido podemos quién y presenta esa proposición para despenalizar la venta la venta ambulante de productos falsificados

Voz 1054 37:56 sí porque consideramos que no puede ser que mientras los corruptos gozan de impunidad hizo o quién defrauda menores ciento veinte mil euros no sea delito pues sí que lo sea venderá conversó en la calle Clegg consideramos que la la pena desproporcionada que un doble castigo para las personas que carecen de residencia temporal que se ven obligadas a ejercer esta actividad pues también una vez que la ejercen tienen corren el riesgo de eh ser detenidos y procesados y acabando y acaban siendo condenados por lo cual pierden cualquier posibilidad de ser regularizados creemos que la petición es una vuelta a la regulación anterior porque consideramos que que las penas hasta ahora son desproporcionadas que son contrarias al espíritu que va asociado al derecho penal inadecuadas hacia tu punto antidemocráticas creemos que es importante queremos una ciudad a la que podamos convivir todos en la que es importante que no

Voz 1635 38:50 a juicio nadie se pero no olvidemos una cosa que hay un problema de integración a que hay un problema de cohesión social hay un problema de infravivienda que hay un problema grave Iker hagámoslo no está competencias del Ayuntamiento de Madrid y Ayuntamiento de Madrid al margen de la comunidad y también de la comunidad pero fundamentalmente de Madrid lo que digo yo es que ha tenido que producirse una muerte de esta manera para que podemos plantee esta propuesta que parece una propuesta interesante a discutir evidentemente que sí pero primero aclare ese podemos internamente en la bronca que tiene entre Ganemos Madrid Ahora Madrid internamente en el Ayuntamiento sobre las políticas sociales que la alcaldesa y el Ayuntamiento están desarrollando en materia repito de cohesión integración en lo otro nosotros como socialistas lo hemos dicho y las políticas de cohesión que se están haciendo y las actuaciones que no se están desarrollando en la zona Lavapiés para que no se produzcan determinados conflictos tenemos que trabajar conjuntamente

Voz 1054 39:47 precisa no juntamente

Voz 1635 39:50 que sí es un ejemplo de conjuntamente pero no el puente únicamente esconder el problema sí sí

Voz 0194 39:55 para mejor estaremos lo que uno propone

Voz 8 39:57 John legal Páramo yo creo que el vivencia Lavapiés

Voz 3 40:00 pues sí yo diría Gila

Voz 1635 40:02 tanto lo conozco hacinamiento yo creo que podemos

Voz 3 40:05 estar de acuerdo con la medida concreta de hecho la estoy convencido que la debatir hemos pero yo creo que podemos lo que está haciendo con eso es tapar el desastre de la gestión de lo que hemos vivido en Lavapiés estos días aparte con mucha irresponsabilidad sinceramente lanzando acusaciones a la policía la actuación de la Policía que me parece muy falso nosotros lo sabemos pero eso eso es falso me permites nosotros

Voz 8 40:28 en ese perverso una comisión

Voz 3 40:30 hemos pedido una comisión de investigación del ayuntamiento para que se aclare todo absolutamente todo se quemaron contenedores bicis motos y los vecinos han tenido que aguantar todo eso

Voz 21 40:39 mientras el Ayuntamiento de brazos cruzados

Voz 3 40:42 de lo que estamos viendo y encima esos formemos Fernández Losada no me permites me permite intervenir reserven a Panamá pone digas esos falso cada vez que habla termina déjame dar mi opinión sal lanzado mentiras han lanzado acusaciones se ha hecho una gestión irresponsable silencio total de la de la alcaldesa hasta prácticamente eh unas horas eh hoy mismo no hasta que se ha hecho esas declaraciones y un silencio absoluto sobre todo de sobre todo eso sanitarios agentes de policía que estaban haciendo su trabajo sinceramente creo que esta medida que insisto lo podemos discutir y estoy convencido que podremos llegar a un acuerdo pero hombre que con una medida así Se utilicé para tapar lo que ha sido un auténtico de sale hambre y los vecinos aguantando esta situación esa imagen que sado de Madrid

Voz 0194 41:22 a lo largo de Páramo déjame déjame que puedan hablar Campuzano Paco porque quisiera que Julio pudiera responder Campuzano

Voz 20 41:28 siempre ves por favor problema de los manteros es la consecuencia de un doble fracaso del Estado el fracaso en la gestión de la inmigración a la inmigración irregular tiene entre otras derivadas pues la presencia de estos jóvenes africanos en las calles de las ciudades ha intentando ganarse la vida puede del fracaso en la lucha contra la falsa falsificación de determinados productos vientos la lo intenta gestionar la verdad cuando como por ejemplo hay de Barcelona tiene una actitud digamos diga a no demasiado comprensiva frente al fenómeno el fenómeno tiende a crecer más cuando lo intentan adoptar una actitud más dura frente al fenómeno tampoco lo pueden erradicar por tanto a los ayuntamientos no les podemos pedir responsabilidades King falla es el estado haciendo gestionaría la inmigración no es capaz de combatir las mafias que falsifican esto

Voz 21 42:22 lo tacos que detrás de la de la historia de muchas a estas personas hay un gran drama no hay ninguna duda ahora que la solución pase por esta propuesta que hace podemos yo creo que es absolutamente desafortunada el Ibex acertada primero porque aquí se está hablando de la venta ambulante aquí no el Código Penal no no no castiga la venta ambulante la venta ambulante para empezar es una competencia municipal por tanto si lo que quiere Podemos esté a la venta ambulante sea absolutamente libre nuestra sometida a ningún un requisito porque lo hagan en aquellos ayuntamientos donde gobiernan después que tengan un discurso que no sé cuál será para explicarle a tantos comerciantes a tantas personas que hacer un esfuerzo enorme que pagan sus impuestos que pagan sus licencias etcétera bueno pues que que que es que todo eso no hace falta que lo hagan hambre yo creo que esto es un poquito más serio no lo que se introdujo en el Código Penal del delito que aparece recogido tiene que

Voz 3 43:12 ver con la protección frente a la piratería la pira

Voz 21 43:15 quería ir las falsificaciones que son un fenómeno que cuesta muchísimos puestos de trabajo en España y en Europa que cuesta

Voz 26 43:22 muchos miles de millones de euros y que además estén cuatrocientos euros cambia el patio ha respondido a la pregunta que ha hecho la moderadora porque da una propuesta pero si hablamos de los incidentes de la gestión apelando eso cosa estarán en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 8 43:40 los es que hay una un un equipo al al frente de la Policía Municipal que está echándole la culpa de cosas a la Policía Municipal y por eso somos totalmente mentira segundos tontamente a la zona norte claro juicio serio veinte segundos están contentos los para cada veinte

Voz 1054 43:56 eso es mentira que defendía la

Voz 8 43:59 de la de la Policía Municipal pero sí claramente si vosotros tenéis las competencias es decir gestionarlo gestionarlo muy bien lo que hemos hecho bueno pues eso a la vista está a la gestión

Voz 1635 44:08 bordan estaría un día a hablar de la influencia en el pequeño comercio del fenómeno de plataforma digital Amazon Il el engaño de fiscalidad fiscal el engaño de tributación fiscal que tiene Amazon y otras plataformas de venta on line en toda Europa esto sí que es grave para el pequeño comercio se está atendiendo va con retraso una fiscalía normativa en Europa y en España no es una crítica digo que es un tema muy muy importante pues me parece

Voz 0194 44:33 me parece un tema muy interesante que queda apuntado aquí Paco Martínez Odón Elorza Julio Rodríguez Fernando de Páramo Carles Campuzano hasta la semana que viene buenas noches a todos hasta luego otro

Voz 8 45:35 bíblico

Voz 9 45:40 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 10 45:47 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 8 46:04 sigue Hora veinticinco de la Ser punto com y en las redes sociales arroba Hora Veinticinco en Facebook

Voz 28 46:12 hora veinticinco

Voz 29 46:16 salud doctor Brito pide le pasa a este Real Madrid

Voz 24 46:19 se han ido viendo los síntomas no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 30 46:23 pues mira yo con Rajoy he hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que sabe de economía que te puede costar un jugador de las caras

Voz 8 46:31 estoy Ollerías música

Voz 0194 46:34 Manuel de la de su placeres yo quiero preguntar si Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann y el Barça sabe quiénes gris

Voz 29 46:43 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues de fútbol vamos a hablar de todo fútbol y letrado un poco pero en El Larguero con no

Voz 0194 46:51 Manu Carreño Cadena cadenas

Voz 8 46:58 de lunes a jueves Hinault My Lol diversos sexual CIS Fis seis saques coincide tu identidad sexual con tu sexo biológico vale osea que yo tengo presidente son

Voz 2 47:14 la vida moderna con David Broncano pero juerga

Voz 8 47:29 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escucharlo podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos

Voz 31 47:43 qué tal te salió el pavo Marta pero el primer pavo no para ser mi primer pago la verdad es que estuvo sobresaliente

Voz 0194 47:51 vamos porque aquí se ponen nombres