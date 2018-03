Hora 25 (19/03/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:21 el Tribunal Constitucional parece dispuesto a avalar a algunos de los aspectos más polémicos de la ley Wert al menos el magistrado encargado de la ponencia considera inconstitucionales aspectos como que puedan recibir dinero público las escuelas que segregan es decir las que separan niños y niñas que lo puedan hacer también las escuelas que segregan por resultados si varios para buenos estudiantes e itinerarios para malos estudiantes y la ponencia considera también adecuado el tratamiento que se le da a la asignatura de Religión el modelo educativo del ministro Wert que disfruta de sus días en París pagaron por el erario público puede recibir esta semana el aval del constitucional a pesar de ser un modelo completamente ideologizada y que fomenta la desigualdad de una manera evidente cuando el Gobierno del PP habla de adoctrinamiento en las aulas catalanas debería tener el pudor de mirar también el adoctrinamiento en escuela que segregan Iker le dan a la religión un trato preferente y que subvenciona ambos además entre todos pero claro también lo de adoctrinar tiene el PP distintas varas de medir podemos imaginaria la reacción del Partido Popular si la sentencia va en la misma línea que la ponencia y eso es lo que parece en una época de movilizaciones y de contestación en la calle este espaldarazo del TC les reconcilia haría al menos con un sector destacado de su electorado aunque la verdad Si dentro de la Constitución cabe la ley Wert ya podemos decir que es urgente la reforma de la Constitución

hoy se sientan en la mesa de análisis Victoria Lafora buenas noches buenas noches Javier González Ferrari buenas noches los broches y Carlos Cué buenas noches hola buenas noches y también está aquí José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 01:54 salvo buenas noches arrancamos la semana con los pasos

Voz 0194 01:57 el fuego se llevara ya se está llevando de

Voz 1071 01:59 eso le hasta esta medianoche las fallas igual que anuncia la primavera cambiaremos la hora favorecerá a lo mejor deja de llover en fin que mañana es primavera y en esta se va a cumplir medio siglo del mayo francés no estamos en aquellas claro ni estos París ni estamos en el sesenta y ocho pero han aparecido algunas similitudes lo estamos en la primavera que trajo a las plazas el 15M pero quién no observa algunas similitudes la política observa siempre con atención lo que ocurra

Voz 3 02:24 en primavera un lunes más el décimo ya el cabreo es lo que nos hace salir

Voz 2 02:29 con unas veces sólo yo tocó lunes con la lluvia que este sonido Rajoy

Voz 1071 02:35 sonidos de Bilbao esta misma mañana han vuelto a concentrarse en los pensionistas la primavera ha llegado con clamores en las calles por razones distintas en una confluencia de protestas que llevó a Pedro Sánchez recordaréis hablar de levantamiento social esta mañana al presidente del Gobierno del PP Mariano Rajoy ha pedido a su partido tranquilidad ante el ruido literalmente Rajoy ha hablado derruido después de que ayer mismo hablará literalmente de oír a la gente

Voz 4 02:59 conviene escuchar ahora

Voz 3 03:03 y conviene por eso yo lo firmó también escuchar ver lo que hacen en otros países de nuestro entorno no es no

Voz 1071 03:10 primera vez que un mandatario se refiere a la gente remite de hecho aquellas frases que antes más que ahora es verdad utilizaba podemos gobierno para la gente decía pero aquella excepción de gente pretendía referirse a un concepto más amplio o que fuera restrictivo era más amplio del que pretende Rajoy que habla una parte muy concreta de la gente no ahora de los pensionistas de las mujeres que se concentraron

Voz 3 03:30 consensos en histórica suelen sino de quieres

Voz 1071 03:32 piden como él la prisión permanente que también hubo concentraciones este fin de semana en fin que el PP está buscando la manera de enfrentarse a esta primavera y en vez de flores proponen directamente un árbol un árbol como emblema de su convención que será primavera claro en Sevilla

Voz 3 03:46 en abril la metáfora del árbol

Voz 5 03:49 es eh muy sencilla al árbol lo representa futuro representa protección representa vida representa

Voz 1071 03:57 fuerza el arboles una encina por si no estaba clara la metáfora de Maíllo por si acaso la explica tiene un tronco muy potente son el conjunto de los afiliados el partido más importante en número uno en España el PP está atento a la primavera y quiere recuperar el pulso de la calle lo que explica que Rajoy comparezca más ahora que antes y que hable de escuchar lo que dice la gente la receta es más calle para combatir la alergia las encuestas que no se da sólo en el PP de su Escuela de Buen Gobierno también de este fin de semana quedó esta apreciación del socialista José Félix

Voz 0235 04:29 buenos sobre los sondeos es una forma de brujería en la que hay unas personas que con desprecio los datos empíricos a la metodología científica pues hace unas simulaciones que no explican a nadie como han salido dicen pues ciudadanos conseguir no está bien como opinión como editorial pero eso insisto lo primero que hay que tener claro eso no es sociología

Voz 3 04:52 es para sociología brujería brujería en las encuestas alergias

Voz 1071 04:57 cintas en vez de gaviotas y las calles en tensión no es el 15M nos Mayo del sesenta y ocho pero quién puede negar que algo está ocurriendo no hay elecciones a la vista así que no parece que haya más explicación que la primavera que es cuando Rajoy quiere aprobar sus presupuestos en fin que hay que estar

Voz 3 05:12 atentos siempre a la primavera ya sabes que la primavera la sangre altera Sastre dicen hasta el momento estoy tranquilo hasta mañana

Voz 1 05:22 hora veinticinco

Voz 2 10:13 hora veinticinco

Voz 0194 10:17 al zulo enseguida nos iremos a Bruselas para detallar y analizar el acuerdo sobre la transición del Brexit pero antes vamos a destacar una novedad esa tarde relacionada con el bloqueo político que se vive en Cataluña porque la Mesa del Parlament ha decidido admitir a trámite la reforma de la Ley de Presidencia que elaboró en Cataluña para facilitar la investidura a distancia de Carles Puigdemont pese a las advertencias en contra que había lanzado el tribunal constitucional el presidente de la Cámara Ruiz Torrent ha venido frenando la tramitación de esta ley desde que asumió el cargo pero hoy se ha impuesto el criterio del bloque independentista ida vía libre a la tramitación de la propuesta Barcelona Claudio Ramos sí

Voz 0011 10:53 de reforma finalmente se aprueba se podrá investir un presidente sin la necesidad de que este asistan presencialmente al pleno una idea de Cataluña para poder investir un candidato a distancia como Puigdemont Jordi Sanchez desde que impulsaron la propuesta Torrent la ido esquivando porque tramitar la puedo suponer un recurso del Gobierno

Voz 0194 11:10 en la inmediata suspensión del constitucional de hecho

Voz 0011 11:12 la posición y ha anunciado que van a recorrer la destrucción neta Granados del PSC y Fernando de Páramo de Ciutadans

Voz 20 11:18 parece que única y exclusivamente Se está haciendo la pantomima de un pleno ordinario para cambiar la ley de Presidencia de hacer posible una tele investidura del Gobierno por el que vamos a enfrentarnos con todas las consecuencias

Voz 21 11:31 parece que aquí se aplican reglamentos aplica la Constitución os aplica el Estatuto de Autonomía de Cataluña en función de lo que interesa al proceso o en función de lo que interesa al señor Turrado

Voz 0011 11:40 la mayoría independentista de la mesa ha acordado tramitar la para que el pleno la apruebe en lectura única y no por el procedimiento ordinario como sugería el EMF

Voz 0194 11:47 m de los letrados por cierto Jordi Sanchez vuelve mañana al Supremo al Supremo la Sala de lo Penal del Tribunal debe decidir sobre el recurso que presentó el candidato de Junts per Cataluña para poder salir de prisión y asistir al pleno de investidura Esquerra asegura que en las próximas horas serán clave para desbloquear la legislatura catalana no aclaran si mañana mismo van a presentar un candidato alternativo el Supremo rechaza el recurso de Sánchez pero hoy hemos visto al portavoz de Esquerra seguro de acuerdo con sus socios independentistas escuchen a Sergi Sabrià

Voz 0881 12:14 estamos pendientes de la situación

Voz 22 12:16 donde el candidato en este caso Jordi Sanchez para poder proceder a la investidura y esperamos poder tener novedades en las próximas horas

Voz 0194 12:26 no yo no me quiero entretener mucho en el análisis de lo que pasa en Cataluña porque cada vez es más complicado analizarlo no es la primera vez que Esquerra Republicana de Cataluña anuncia un acuerdo inminente para desbloquear el Gobierno cosa que no ha pasado todavía pero la maniobra de esta tarde con la admisión a trámite por parte de la Mesa de la reforma de la ley de la presidencia que permitiría una investidura a distancia pero investidura distancia de Puigdemont ha dado un paso al lado y es Jordi Sanchez Carlos Cué qué crees que van a activar o estar a punto de activar el plan C plan Turull

Voz 23 12:57 no sé si es el trance lo que sí está de moda lo que sí demuestra todo lo que está pasando es que no hay acuerdo y que esté tienen un problema fundamental que llevan teniendo dos años y pico y es que no son capaces de ponerse de acuerdo en nada más que en enfrentarse al Estado les cuesta muchísimo como es lógico porque son formaciones de muy distinto pelaje es muy difícil poner de acuerdo a los ex convergentes y a la CUP es como si gobernara Rajoy con Podemos Josean son cosas difíciles de hacer entonces no están no están logrando lo hace mucho tiempo que no lo logran ya hace mucho tiempo que no logran gobernar en Cataluña que es que es lo más increíble de todo es que cada día que pasa Catalunya sigue gobernada por Rajoy yo creo que desde luego es evidente que para todos estos señores no es una prioridad

Voz 1971 13:42 no voy a la mano

Voz 3 13:43 lo debe ir muy mal gobernada por Rajoy porque se está recuperando económica

Voz 0881 13:46 entre lo cual tiene su gracia no a estos señores no no quieren volver a tener el autogobierno porque ellos no quieren el autogobierno lo que quieren es la independencia y que parece que también somos los demás tontos no lo entendemos no los llevan diciéndonos cuántos años

Voz 23 14:02 pero no debería ser incompatible perdían los quiero decirle el el punto al que hemos llegado es que el absurdos que no deberías en absoluto incompatible querer la independencia que que es legítimo catedrales su innovan a dejar de ser independentistas nunca llega pero no cómo

Voz 0881 14:15 lo están haciendo señores gobierna gobiernen

Voz 23 14:18 Iceta gobierno piense en que que que cómo van a resolver el problema es que no puedo al de acuerdo pues son formaciones muy

Voz 0881 14:24 de otra manera no como lo hicieron la última vez porque mira cómo ha salido recuerdo que hace pasado mañana va a hacer tres meses de las elecciones tres meses no se ha movido nada absolutamente nada hombre es decir yo creo que los ciudadanos deben estar diciendo y en fin ustedes qué es lo que quieren que es lo que quieren porque nosotros queremos que nos gobiernen hombre si va a resultar que segoviana mejor con el ciento cincuenta y cinco vago como mínimo hay hay gobiernos por lo menos dos meses sin Gobierno Victoria

Voz 1971 14:59 pues yo me me me inclino a pensar lo que has dicho y es la segunda derivada de lo que ha ocurrido esta tarde la posibilidad de que detrás de todo esto esté realmente unas negociaciones que desconocemos que tienen además como objetivo convencer a la CUP para que apoye el pacto al que han llegado Josep Cataluña sin necesidad de que son Comín tengan que entregarlas las actas por qué eso sí por Torrent exacto resistiendo todo este tiempo convocar un pleno y ahora bien es verdad que sin fecha eh porque no no ha puesto fecha al pleno pero parece como una maniobra de escenificación de un nuevo reto al Estado para demostrar que siguen siendo los que eran qué es lo que exige la CUP entonces sí es verdad que en unas horas posiblemente mañana como ha dicho el portavoz de Esquerra Republicana ya hay un candidato quiere decirse que todo esto ha sido una escenificación para que la CUP acepte por lo menos dos de ellos que a dos de los dos que son necesarias exacto exacto acepten votar a Turull el portavoz

Voz 0881 16:10 anuncia todos los lunes desde hace un mes

Voz 0194 16:13 Eduardo inminente un acuerdo inminente es como el día de la marmota todos los lunes hay marmota que a continuación sale Marta Rovira desmiente hoy ha salido verdad en cualquier caso mañana hay la cita importante que es la de Jordi Sanchez compareciendo ante el Supremo Supremo le diera permiso para ir a su investidura ir después pendientes también de la respuesta que pueda dar el constitucional ante la admisión a trámite de algo para lo que ya estaba advertida la Mesa del Parlamento claro lo que pasa es que este

Voz 1971 16:43 no se convoque la fecha llegaron claro entonces que el Constitucional no no no va a hacer no va a presentar nada ni puede tomar ninguna decisión pero conviene también recordar y es muy importante el informe de los letrados que por cierto lo firmó solamente uno no lo firmaran los dos lo firmó uno de los puntos donde que en el que hacían más hincapié era en la ilegalidad de una lectura única del procedimiento de lectura única que es el que se ha vuelto a proponer esta tarde en la Mesa del Parlament porque porque el procedimiento de lectura única en deja a todos sección sin posibilidad ni de nadie

Voz 25 17:19 enmendar mide ni de eh

Voz 1971 17:23 os a presentar ningún argumento en contra entonces yo creo que primero el hecho de que se modificara sale para investir un presidente en en ausencia que ya el Constitucional dijo que no más el tema de lectura única yo creo que es un una de verdad conforma una oferta a la a la CUP por todos estos aspectos

Voz 0194 17:44 bueno vamos a ver qué pasa en las próximas horas saber cuándo y cuánto de inminente es el pacto al que alcancen Jones parques la luna de Esquerra Republicana nos vamos a ir a todo lo que tiene que ver con el Brexit también a a política internacional que también tenemos sobre la mesa las elecciones en en Rusia la Unión Europea y Reino Unido han alcanzado un principio de acuerdo para regular su relación después del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve que es el día en el que va a entrar en vigor el Brexit Londres va a dejar de ser miembro de la Unión Europea a partir de ese día va a entrar en vigor un periodo de transición que se va a prolongar hasta finales de dos mil veinte periodo de adaptación para el que todavía faltan por concretar algunos flecos en el que ella se ha fijado qué derechos tendrán por ejemplo los ciudadanos europeos en suelo británico o la factura del divorcio Griselda Pastor buenas noches

Voz 0738 18:29 hola muy buenas noches véngame quién pierde

Voz 0194 18:31 en este principio de acuerdo

Voz 0738 18:33 difícil decirlo tenemos de momento un borrador sobre la mesa pero es importante porque garantiza que a pesar de todas las tensiones la Unión y el Reino Unido no van a terminar su relación de golpe no esta es la definición más clara del acuerdo que hoy se presenta ese borrador a tres colores verde amarillo y blanco para visualizar qué es lo que falta aunque lo importante es que ningún problema impide que las dos partes declaren que quieren prolongar su relación al menos comercial después del Brexit

Voz 0881 19:04 no es que eso no es tras discuso

Voz 0738 19:07 en estos últimos días nos han permitido encontrar un acuerdo completo para la traducción jurídica de los pactos de diciembre sobre los derechos de los ciudadanos y el acuerdo financiero y esto nos permite hoy tranquilizar a las cuatro millones y medio de ciudadanos afectados Nos ha dicho Michel Barnier el negociador europeo garantiza que los que lleguen al Reino Unido después de

Voz 0011 19:31 el Brexit podrían tener derechos ser

Voz 0738 19:34 también te iguales que los que hoy ya están allí gestó durante veintiún meses

Voz 0194 19:39 es el de qué pasa finalmente con la frontera de Irlanda del Norte

Voz 0738 19:43 bueno esto es aún que quizás la la situación más difícil de poder prever como sabéis hace tan sólo quince días la Unión proponía al Gobierno británico que asumiera parece territorio el de Irlanda del Norte las mismas normas que regirán para el resto de Europa pero eso es inadmisible hombre por lo que hoy Barney ella menos tenso ha dicho sólo que espera que lleguen las propuestas del Reino Unido propuestas técnicas que permiten que puedan circular las mercancías Yesa es la voluntad que han confirmado que puedan circular las mercancías sin ningún tipo de frontera por en medio

Voz 0194 20:22 el con Gibraltar porque el negociador británico ha dejado claro hoy que el principio de acuerdo afecta al Peñón afecta Gibraltar

Voz 0738 20:28 sí completamente ya ha sido una sorpresa porque como recordaréis España se reservó el derecho de veto pues a partir del Brexit pero hoy el ministro español de Asuntos Exteriores Alfonso Dustin ha confirmado que la soberanía del Peñón no entra en el juego lo escuchamos

Voz 0085 20:45 en lo que nosotros no queremos es convertir la negociación de un futuro acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea en rehén de una cuestión a la que nosotros nunca vamos a renunciar pero que no estamos vamos para ser realista en términos temporales es difícilmente casa hable con un acuerdo que hay que tener cerrado

Voz 13 21:14 llevamos uno ahora hasta

Voz 0881 21:17 en octubre el I not

Voz 0738 21:19 sobre el segundo el año dos mil veinte es imposible de eso parecen convencidos en el entorno de Dust y si consideran que lo mejor es negociar cosas que ha dicho el ministro son exactamente también pues como repelentes no lo que lo que él dice en la práctica es que en estos momentos las negociaciones bilaterales entre España y el Reino Unido pues están centradas en el aeropuerto el medio ambiente y el paso por la verja cuestione es practicas bastante más pragmáticas que esa soberanía a la que como habéis escuchado España

Voz 0194 21:53 enunciado pero que tampoco ponis

Voz 0738 21:55 sobre la mesa porque sabe que no habría pacto

Voz 0194 21:58 vuelvo contigo eres el daba también se ha hablado en Bruselas de la crisis de los espías rusos pero antes me voy a ir a Londres para conocer la reacción de lo hablaba antes contigo la reacción de Irlanda y también de Escocia que llevan meses exponiendo sus reservas a la negociación del Brexit por parte de Theresa May todavía queda negociación por delante pero ya tenemos la reacción desigual de Dublín de Edimburgo ante lo presentado hoy en Bruselas corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 22:19 el acuerdo alcanzado hoy sobre el periodo transitorio es un alivio transitorio también para Theresa May la primera ministra ha evitado la ruptura brusca en marzo del dos mil diecinueve que amenazaba con provocar un shock en todo el sistema del país el acuerdo ha sido bien recibido por los empresarios y el mundo de los negocios también para ellos es un respiro

Voz 1071 22:40 el acuerdo alcanzado hoy por encima del alcanzado en diciembre decía el ministro para Alex y David Davis

Voz 0273 22:48 nos hace confiar en que un buen acuerdo para el Reino Unido está más cerca que nunca de lado británico se han hecho sin embargo importantes cesiones a Europa en pagos sin circulación de personas en legislación europea en acuerdos con terceros los pescadores están furiosos con lo acordado que no es lo que les prometieron los partidarios del Brexit ahora se encuentran con la Unión Europea decidiendo las cuotas hasta el dos mil veinte sin que el Reino Unido esté en la mesa de las decisiones y el punto crítico de la frontera en Irlanda del Norte sigue en suspenso Bruselas pide la puesta en vigor de un espacio reglamentario común de momento Londres hasta que encuentre una

Voz 0738 23:24 jo solución aceptado dar un respaldo

Voz 0273 23:27 lo legal a esa propuesta que mantendría de hecho a Irlanda del Norte en el mercado único y la unión

Voz 0194 23:32 aduanera Gavà sea del Brexit Europa sumo y que tendrá que vivir al menos seis años más con Vladimir Putin en la presidencia de Rusia después de su victoria en las elecciones de ayer los socios comunitarios reconocen su triunfo pero han enviado un mensaje conjunto Griselda en respuesta al envenenamiento del ex espía ruso en territorio

Voz 0738 23:48 pánico pues si Rusia como problema va a seguir mucho tiempo sobre la mesa y Londres que no ha pedido nada pues hoy no hay más sanciones aunque los Veintisiete si quieren que Putin garantice que no van a ser usadas armas químicas contra civiles por esto sea un éxito zoido la colaboración de Rusia la clarificación de cómo ese gas tóxico ha podido llegar hasta al un Driss un tema complicado lo saben no hay más conclusiones que una declaración que ha sido dura a la espera de esa reunión de jefes de Gobierno este jueves y viernes en Bruselas

Voz 1971 24:22 gracias que saldrá mañana en el

Voz 0194 24:25 ya después de su victoria Vladimir Putin se ha reunido con sus oponentes para llamar a la unidad sus líneas de acción política dentro y fuera del territorio Rousseau corresponsal Rodrigo Fernández buenas noches

Voz 24 24:34 buenas noches después de su arrollador triunfo a las elecciones del domingo Vladimir Putin que obtuvo casi el setenta y siete por ciento de los votos se encontró con los otros candidatos que compitieron por la presidencia en su discurso Putin exhortó a sus contrincantes a unir esfuerzos en bien del país el presidente dijo que prestará atención al fortalecimiento de la capacidad defensiva de Rusia pero aseguró que no se lanzará una carrera armamentista en la reunión se tocaron los tema de gire ucranio entre otros Sergio Chuck la candidata opositora prooccidental aprovechó el encuentro para entregar a Putin la lista de los que ella y otros demócratas consideran presos políticos mientras que el empresario distrito le dio otra lista con los hombres de negocios rusos radicados en el extranjero pero que

Voz 0194 25:17 quisieran regresar siempre cuando lo sean

Voz 24 25:20 seguido Putin dijo que estudiaría ambas listas que tomaría las decisiones correspondientes mientras los observadores de la OSCE concluyeron que en Rusia no hay un sistema realmente competitivo en las elecciones aunque los candidatos pudieron llevar a cabo con libertad su campañas

Voz 0194 25:36 bueno pues vamos por orden primero el Brexit Carlos porque ya está el camino marcado ya están las fechas señaladas en el calendario y los efectos que en esas fechas va a tener la salida del Reino Unido de la Unión Europea

Voz 23 25:49 sí está el camino marcado pero cuando uno entra al detalle cómo ha entrado Griselda cuentan las crónicas de hoy de los corresponsales se ve el fenomenal follón que supone el Brexit y que nadie sabe de

Voz 3 26:00 a un hablando de de Irlanda nadie

Voz 23 26:03 saber realmente cómo resolver sea lo que sea lo que se demuestre lo que se va a demostrar con el paso de los años es la terrible irresponsabilidad de los que promovieron esto no sabe no sabían cómo se hacía no sabían qué consecuencias tenía y ahora mismo pues habla de los pescadores a la hora las consecuencias reales económicas sobre miles y miles de personas qué va a pasar con Gibraltar en fin hay millones de cosas que que que sean que se han organizado durante cincuenta años no es un sonido la Unión Europea es una cosa muy compleja que está llena de leyes y que se ha ido desarrollando desmontarla para personas que que viven en un entorno económico donde se han acostumbrado a vivir así es complicadísimo iba a generar pérdidas millonarias para montón de personas eso ahora está la reunión del del G20 donde está todo el mundo preocupadísimo en en en Buenos Aires porque está Tondo preocupadísimo por las consecuencias de la guerra comercial de Trump Pabla que es lo mismo es un fenómeno muy similar al Brexit Trapa habla dice que va a hacer esta esta guerra comercial Lola llama así pero va a ser eso nadie sabe al día siguiente qué pasa todo el resto del mundo se lleva cincuenta años os setenta años que es el el lo que llevamos con este orden mundial organizándose para que esto no pase y nadie sabe qué va a pasar pero nadie parece capaz de nadie es capaz de impedirlo no sea realmente es cuando uno porque escribimos mucho hablamos mucho sobre cuando se votó el Brexit pero cuando uno ve las consecuencias reales las complicaciones van a ser las consecuencias de las

Voz 0194 27:27 mentiras que se dijeron claro porque

Voz 23 27:29 a llevar a la práctica que da una idea e irresponsables sino

Voz 0881 27:35 extremen donde está Cameron dónde se ha metido donde se ha escondido Cameron que fue un político muy responsable para que no forma encallar muy muy responsable estamos en un en un cambio de reglas del juego pero no sabemos cuáles son las nuevas reglas del juego sabemos que una semana ir pero no sabemos las que bueno avenida eso es tremendo no me parece que lo fundamental para mí lo fundamentales los derechos de los ciudadanos que estaban consolidados con con con la Gran Bretaña dentro de dentro de la Unión Europea que va a pasar después de diciembre del dos mil veinte que va a pasar porque se pueden cambiar las reglas se pueden cambiar se puede encontrar la gente que está viviendo allí que tiene su trabajo que tiene sus derechos pues que de pronto con la legislación le cambia las reglas del juego a mí eso es posiblemente lo que más me preocupa y me preocupa mucho la frontera de Irlanda del Norte es que es tremendo puede volver

Voz 1971 28:33 un conflicto histórico el conflicto de Irlanda del Norte se puede se puede reproducir de alguna forma Jaaber yo creo que la lo que está ocurriendo con con Gran Bretaña es uno de los ejemplos más palpables y más evidentes coste del populismo de las ofertas en fundamento y las los eslóganes que arrastren a toda una población a creer que solo si fuera iban a ser

Voz 0194 29:02 para recuperar otra vez el espíritu de la coman Wells

Voz 1971 29:05 el poderío británico del Imperio todas las jubilación acción que el Brexit provocó no solamente en Gran Bretaña sino en la Unión Europea en un momento muy crítico con Grecia en una situación económicamente muy muy precaria con unas potencias como las potencias del Este europeos Polonia Hungría y demás en franco conflicto con Bruselas con una extrema derecha que se ha hecho con el poder en estos países bueno pues de pases

Voz 0194 29:36 la jugaba en el sentido de demos

Voz 1971 29:39 tras se lleva bien está negociación o cada cuál iba a salir por la tangente a mí me parece impecable en la negociación que está llevando el señor Michel Barnier

Voz 0881 29:49 ser impecable

Voz 1971 29:51 me parece que ha sido un tira y afloja muy inteligente de cedo pero recojo incorpora aquí hoy por no ceder no ceder no ceder y claro

Voz 1 30:00 en estos veintiún meses que se han aprobado

Voz 1971 30:02 ahora hay que tantos respiro andaba de Gran Bretaña de de de de de rebote a todos los grandes empresas medios financieros y demás que vivían en la incertidumbre de cómo no está pactado el día después qué va a pasar bueno pues ahora tienen veintiún meses para entre otras cosas llevar se por ejemplo la City a un sitio de Europa porque la conclusión de todo esto es que Europa sale ganando y que quién sale claramente perdiendo es Gran Bretaña van a estar en un periodo transitorio de veintiún meses sin voto en la Unión Europea haga que acatar todos a la energía viviendo la legislación los derechos de los ciudadanos europeos se mantienen incólume en Gran Bretaña mientras dure todo el periodo transitorio y luego van a tener que hacer los pagos de todo el dinero que debían eso han tragó con ello por lo tanto quién gana en la Unión Europea a ver con respecto a con respecto a Gibraltar contaba en la SER la de las declaraciones desgastes pero la rueda de prensa de Michel Barnier cada vez que da Davis David o que las

Voz 0194 31:13 es completamente pero es así decía

Voz 1971 31:16 que Gibraltar va entrar también en el periodo de transición Barnier le cortaba Ile decía siempre que España quiera claro entonces él volvía a decir no porque a Gibraltar seguirá con todo abierto a las fronteras que todo abierto el otro lo voy a recordar siempre que España quiera y al final ha tenido que el CL el negociador inglés rectificar y decir que eso forma parte de una negociación entre Gran Bretaña y España que está ya muy avanzada por la que espera que haya Pro Tour una solución es decir acabó reconociendo que tiene que pactarlo con España en la propia rueda de prensa está por lo tanto de verdad que los populismos Europa

Voz 0881 31:56 pues miren en el espejo

Voz 1971 32:00 del fracaso estrepitoso pues me engañan

Voz 0194 32:02 los a mirar a Rusia si os parece Ferrari Putin para unos cuantos

Voz 0881 32:06 años más bueno es tal y Miguel no sé como la ser los que más tiempo ha estado al mando de Rusia después de los Romanov claro que estuvieron un poquito de tiempo además que un señor que me da mucho miedo a es es un tipo que me me produce un rechazo cuando lo estoy viendo porque no sé de lo que es capaz y las cosas que se van sabiendo que que hemos visto los envenenamientos no es la primera vez que tenemos los vientos en Gran Bretaña y de espías espías y un hombre que todos los todos los y opositores no han podido hacer campaña has sido un opositor que es el que más fuerza podría tener en principio al que simplemente se le ha quitado de la carrera es decir vamos a ver la democracia en Rusia es una democracia pues es una mezcla de lo de los zares el estalinismo un no termina de el hombre fuerte el hombre fuerte del hombre fuerte cuando oyes declaraciones de la gente cuando les preguntan a los rusos les gusta que haya un hombre fuerte al frente del del país

Voz 23 33:16 a mí me daba mucho miedo señor poco es que esto se decía en España de España en los años cincuenta es a los españoles le gusta ir por eso Franco y que otra cosa pero esto igual no me poder había una cierta represión que impedía que hubiera una alternativa quiero decir que prole yo creo de todas formas que como nosotros evidentemente no podemos influir en Rusia y Rusia va a hacer lo que lo que estime oportuna que tiene mucha fuerza para eso hoy Putin va a seguir yo creo que lo que está pasando en Rusia lo que está pasando en China que es tiene otra dinámica pero pero de alguna manera similar debería hacer pensar en nosotros os no debería hacer pensar a las democracias europeas en las democracias occidentales hay un montón pero evidentemente de reforzamiento de estas regímenes autoritarios que lo tienen muy claro que tienen muy claro cómo cómo perpetuarse en el poder y cómo Ipod hacia dónde quieren llevar su economía y hacia dónde quieren llevar su lugar en el mundo y las democracias europeas sobre todo las europeas yo creo estamos muy perdidas estamos en un momento de de de introspección en el que en fin en España es difícil avanzar en gobernar nada en Italia no se sabe si se va a poder hacer gobierno Francia hasta un poquito más estable pero tiene unos terribles problemas internos Alemania hecho Gobierno casi de milagro quiero decir que no está deberíamos mirarnos nosotros mismos porque sabemos que somos mejores en este sentido de que sabemos que la democracia es un sistema mejor que estos regímenes autoritarios pero tenemos que demostrarlo tenemos que demostrar que somos capaces de ir hacia a nuestra manera que es debatiendo que es mucho más complejo y mucho más elaborado pero que somos capaces de ir hacia algún lado y ponernos de acuerdo en un montón de cosas yo creo que precisamente la la fortaleza de estas de este régimen

Voz 3 35:00 esa autoritarios lo que hace es que tengamos que reforzar los no

Voz 1971 35:02 para qué voy a discrepar de los dos compañeros discrepo de Javier comparando al Estany leísmo no el estalinismo fue una salvajada peor el nazismo que este señor no se puede comparar con esta no he dicho eso porque perdona he dicho que sí

Voz 0194 35:20 una mezcla utilizando un poco la aeronave de Stalin pero por el culto a la personalidad porque es el que manda no hay otro me parece que a él le gusta más la figura del zar para la comparación la de Stalin no Le gusta mucho a fue un hombre muy fuerte en el KGB a ver eso con respecto a Javier y con respecto a a Carlos a ver yo creo Carlos que no nos podemos comparar con el con la democracia viciada que está viviendo en este momento

Voz 1971 35:47 dos Rusia yo creo que con todos los problemas que tenemos en este momento de las democracias occidentales

Voz 25 35:53 en los que deberían mirarnos es es el

Voz 1971 35:56 las autoridades rusas deberían mirar más hacia Occidente para aprender un poco de respeto a las libertades de respeto a los pueblos abandonar de la la línea de ultranacionalismo conservador muy conservador en el que se ha metido la actual dirección de la de Rusia a ver de este señor ha ganado las elecciones entre otras cosas por esa venta del ultranacionalismo por vender la anexión de Crimea sea por querer defender las lo que era el mito de la las fronteras rusas de antes de volver al poder político y militar de la Rusia los zares entonces a mi me parece que para los ciudadanos de Rusia que en este momento están viviendo como una oleada de de fervor patriótico esa especie de retraso económico que que Rusia está como en enroscada en sí misma que no es capaz de de de de de abrir los mercados exteriores cuando cada vez vivimos más en un mundo global de China la está comiendo el terreno bueno pues la gente que se preocupa de que dentro de cuatro años Putin sea capaz de reformar la Constitución que ahora no le permitiría volver a presentar bueno ya veremos y dentro de cuatro años la crisis económica vuelve otra vez a cero mujeres en la sociedad rusa hiciese señor bueno posee anexionada el resto de de Ucrania pero ya veremos si vende

Voz 23 37:23 como como yo como deseo me parece fantástico y tutoría que deseemos que los rusos cambien mirándonos a nosotros se se enamore en de nuestro de nuestra forma de hacer las cosas cambian todo pero como creo que no va a pasar en un plazo breve

Voz 0881 37:38 yo creo que es más razonable lo

Voz 23 37:40 sobre lo que podemos sobre lo que nosotros lo podemos hacer

Voz 0194 37:43 Ada Carlos nombre sí sí creo que sí

Voz 23 37:45 desde nuestro pequeño nosotros no pero las pero las la las personas que toman decisiones en las democracias europeas Si ese es el pues ese es el momento ese es el momento yo creo que además hay mucha reflexión y creo que sí aunque no se ve no se habla de esto pero sitúa cuando uno habla con con políticos de de cierto nivel el europeos y latinoamericanos incluso oí americanos vida en este punto está encima de la mesa el punto de que estos señores mientras nosotros andamos despistados en nuestra crisis de la socialdemocracia y en nuestras grandes crisis de de la representación y todas estas cosas que nos están pasando estos señores con sus regímenes que no nos gusta que insisto son mucho peores que los nuestros lo tiene muy claro entonces creo que es el momento de tenerlos nosotros un poco más claro y claro que se puede hacerse pueden hacer un montón de cosas pero hay mucha gente pensaba en ello

Voz 1971 38:36 en cualquier caso fíjate la tenue reacción de la Unión Europea con el tema de la expulsión de los primero del envenenamiento luego de la exclusión de todos los dramáticos en Rusia en fin me temo que no están muy

Voz 0194 38:48 por la mañana vamos a dedicar buena parte del tramo de las nueve de la noche en Hora Veinticinco a explicar bien bien qué qué está pasando con el tema del envenenamiento la expulsión de diplomáticos de un lado del otro de esa especie de de novela de espías que que se está viviendo entre Reino Unido Rusia vuelve a la actualidad doméstica porque a partir de mañana el Constitucional lo a examinar la ley Wert la reforma educativa que el PP aprobó en solitario en noviembre de dos mil trece fue el Partido Socialista quién presentó un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley que incluía medidas polémicas como financiar con dinero público por ejemplo a las escuelas que segregan por sexo pues bien Se espera que el Tribunal avale esta ley del PP porque la mayoría conservadora que hay en el pleno votarán a favor de la propuesta de resolución que ha realizado el magistrado Montoya también conservador y que no ha visto inconstitucionalidad en estas medidas Javier Álvarez

Voz 0689 39:38 el pleno del Tribunal Constitucional va a dar por buenos todos los aspectos de la Lomce que recurrió en dos mil catorce el Partido Socialista entre ellos la financiación pública de los colegios que segregan a sus alumnos por sexo el alto Tribunal inicia esta semana el estudio de la ponencia redactada por el magistrado conservador Alfredo Montoya que defiende la constitucionalidad de la ley ver de los cinco apartados más polémicos de esta norma cautiva la ponencia será aprobada gracias a la mayoría conservadora del tribunal y no ve obstáculos constitucionales a que los colegios que programan una educación diferenciada por sexo puedan recibir ayudas públicas el texto precisa que la segregación por sexos entra dentro del ámbito de la libertad de enseñanza y por tanto este tipo de centros tiene derecho a recibir subvenciones públicas para su desarrollo como cualquier otro la ponencia da el visto bueno a que la asignatura de Religión cuente en el expediente académico tanto para la nota media como para pedir una beca y avala lo que reclamaba la Iglesia católica la existencia de una asignatura alternativa a la Religión además la ponencia defiende la limitación de la participación de las familias en los consejos escolares y consigue

Voz 23 40:37 era que el tratamiento de la asignatura de Religión

Voz 0689 40:39 es el adecuado José de esa inicial

Voz 0194 40:42 son del Partido Socialista muy buenas noches

Voz 26 40:45 qué tal es es el Partido Socialista

Voz 0194 40:47 a quién presentó recurso de inconstitucionalidad contra estos aspectos que ahora hablábamos de la conocida como la ley ver si finalmente el Tribunal Constitucional avala la ley la ve constitucional tendría el Partido Socialista que volver a la mesa del Pacto Educativo para cambiar la actual ley educativa

Voz 1492 41:07 lo bueno son dos cosas distintas no de la el pacto bueno la misa la subcomisión el la reforma educativa nuestra objeción fue básicamente la provisión de financiación para garantizar el derecho de educación no Gobierno parece que lo que estaba dispuesto a poner fondos públicos en ese sentido nosotros nos retiramos no esta es otra cuestión que afecta ya a la educación que todavía pues no conocemos muerto cuando tengamos podamos estudiar la Biel pero lo que se adelanta evidentemente es lo que la única conclusión que podemos extraer es que en ese caso si se diera la sentencia en los términos que estamos escuchando habría pensar que en España pues en distintos proyectos educativos con constitucionales no y los otros en ese sentido por pues no no está muy de acuerdo con este proyecto educativo nosotros defenderemos siempre una educación inclusiva no se agregador que garantice la participación democrática en el tema de la religión nosotros creemos que no debe ser evaluable

Voz 0194 42:16 se dice que incluso ha copado

Voz 1492 42:19 va en un sentido más progresista que lo que se pueda hizo lo que podemos estar escuchando

Voz 0194 42:24 una cosa desde donde va a reivindicar su modelo el Partido Socialista insisto en lo de la mesa la educación porque es verdad como usted me dice que las discrepancias es

Voz 26 42:33 por los recursos pero claro los recursos sirven para dar forma a una ley se debería ser el ámbito no debería ser el contexto la mesa

Voz 1492 42:43 efectivamente de todas formas es cierto que no que no tenemos primero poner de acuerdo en cuál es el proyecto y educativo no como creemos que evidentemente como le digo con con los caracteres que Le citado antes es es nuestro modelo con nuestra vamos por más constitucional que sea por contemplar la educación Serrador

Voz 0194 43:07 Iker va a hacer el Partido Socialista en el caso que el Tribunal Constitucional avale la ley Wert

Voz 1492 43:12 pues simplemente igual que la UEFA aprobada con una mayoría parlamentaria nosotros buscaremos la mayoría parlamentaria para plantear un proyecto educativo más progresista que es

Voz 0194 43:24 déjeme que le pregunte por el balance de la Escuela de Gobierno a que han celebrado este fin de semana han cerrado contento

Voz 27 43:29 los

Voz 1492 43:31 bueno pues satisfechos de una experiencia muy intensa cuatro días es mantener mucho la tensión no de pared dieciséis talleres varias conferencias es lo bueno ha sido una intensidad como nunca hemos tenido piénsese que ha tenido más intensiva de duración con Congreso nuestro guía de por sí ya tiene una especial una participación alta no y bueno de hecho lo los chicos asistentes lo que más reiteraron fue que repetiremos la experiencia o sea que la consideramos tan positiva como para poder reiterarlo

Voz 0194 44:09 y qué efecto tienen en el partido o con posibles hace cambiará algo o plantearse otras cuestiones por ejemplo críticas como las de Javier Solana que te otras cosas el es criticada por haber abandonado la mesa de educación

Voz 1492 44:22 hombre cada uno tiene su opinión en estos roto nosotros cuando planteamos esta decisión lo hicimos de acuerdo con organizaciones de la comunidad educativa no fue una medida unilateral pase así que podemos retiro después justamente por las presiones de esta comunidad educativa no lo tanto no no me da ninguna medida unilateral todo lo que estamos haciendo en materia de política social todas las presentaciones que hacemos de propuestas todas han sido previamente conectadas con las organizaciones sociales y esta misma escuela que hemos jurado ha tenido un gran componente de apertura la sociedad que la mitad de los ponentes han sido independientes personas que lo forman parte del Partido Socialista en cuanto a los asistentes con un veinticinco por ciento personas inscritas pues no eran del partido son personas que han dado un paso para participar en los debates el Partido Socialista pero eso es una parte importante también lo de la escuela nuestra apertura a la sociedad hizo pasa es que otras personas que no forman parte habitualmente del debate socialista de la Asamblea pues puedan participar

Voz 0194 45:27 qué importancia le da las ausencias

Voz 1492 45:30 pues las ausencias siempre ha habido ausencias pero otra cosa es que alguien tenga más interés en poner las ausencias parece entrar a no valorar las existencias es un desvanecimiento sobrevalorar las asistencias pues tienen otros propósitos pero vamos a hacer no yo vengo de una cultura de partido donde el compromiso con el partido siempre debe prevalecer sobre todo uno debe impedir dar imágenes que contribuyen a una imagen negativa de la casa a la que uno pertenece eso me parece que es una máxima yo tengo muchos años de militancia y le puedo decir que he pasado momentos muy difíciles de mucho tirón muchas desaprobación no siempre yo diría que las más de las veces no he conseguido éxitos pero no hizo me llevó a quebraron compromiso porque en definitiva lo que uno tiene que pensar es a quién la hace bien una actitud u otra no ir al parque yo no la voy considera positiva

Voz 0194 46:30 José Luis Ábalos muchísimas gracias por habernos atendido

Voz 27 46:33 muchas gracias

