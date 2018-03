Hora 25 (19/03/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 es que la ley Wert en

Voz 1971 00:02 el Supremo su contenido total es una mala ley desprecian la escuela pública los planes de estudio son una aberración según los docentes que la tienen que impartir entonces lo terrible del caso no es que avale aspectos concretos lo terrible del caso es que con ese aval esta ley dice que no solamente que de esta especie de de discriminación entre niños y niñas en las escuelas es que va a volver a las reválidas que se quitaron porque ella así toda la ley vale entonces valen los aspectos que hasta ahora el Gobierno y temiendo una sentencia del Constitucional Se adelantó pensando ingenuamente que esa oposición que por primera vez se podía unir para llegar a un pacto educativo podía tumbar dejar en ridículo su proyecto de la Ley Wert pero hete aquí que en esta legislatura baldía que estamos viviendo no han sido capaces las fuerzas de la posesión de obligar al Partido Popular a sentarse para hacer un pacto educativo no habrá otra oportunidad como ésta no habrá otra oportunidad como ésta para que no cambiemos de planes de estudios para que en en menos de diez años haya niños que han pasado por tres planes de estudios diferentes eso es una barbaridad en gran parte es responsable de los pésimos datos de los informes PISA con respecto a la educación en España Carlos

Voz 2 01:29 no yo creo que efectivamente lo que lo decía victoria creo que hay que mirarlo no sólo por el foro en fin las consecuencias para para la educación que estaban y que se ha hablado muchísimo sino lo que nos está diciendo esto sobre la situación política española el Constitucional es absolutamente conservador

Voz 3 01:46 más dominado de alguna manera por el Gobierno que nunca

Voz 2 01:49 el PP gobierna en general como si tuviera mayoría absoluta y esta es una prueba más no sea otro día un artículo fantástico de Soledad Gallego Díaz sobre Televisión Española pero es que es así el PP no tiene mayoría absoluta pero los efectos en las decisiones claves no ha cambiado nada nada con respecto a la anterior legislatura no sólo no ha cambiado sino que incluso se ha consolidado a lo que pase con este tribunal si esto sigue así con el aborto quiero decir que se está retrasando yo Antonin tal pero vamos a ver que que que que acaba sucediendo quiere decir que tenemos un tribunal muy conservador ha derivado de momento en el que el PP tenía la mayoría absoluta pero han cambiado las cosas Hinault y osea cambiado la sociedad han cambiado las votaciones y no cambia el Constitucional tiene una influencia la Iglesia en fin en el Constitucional hay miembros del Opus Dei esto es esto es así en este país que claramente Si uno mira la composición del Parlamento no tiene esa realidad de este constitucional entonces esas cosas yo creo que realmente lo que decía Victoria la oposición tiene que ver

Voz 3 02:47 a dárselo muy bien para para juntarse para para hacer de contrapoder a un Gobierno que no tiene mayoría absoluta

Voz 4 02:53 hacerle nunca levantarse de la mesa pero es quería hombre vamos a ver este país perdió una oportunidad

Voz 0881 03:04 David Llosa cuando todo se puso en cuestión cuando empiezan la transición cuando empieza a redactarse la primera Constitución de consenso de consenso que hay en este país no se aborda el tema de la de la educación y sobre todo porque se empiezan a simplezas Serginho al a los nacionalismos eh tanto al catalán como al vasco para decirle bueno no os preocupéis que esto ya lo arreglaremos después y eso ya es un deterioro para hablar de una de una educación que sea una educación estable que no sea una educación sectaria que no sea una educación que dependa de ahora gobierna la derecha gobierna la izquierda entonces la izquierda ideologizada de una manera a la derecha de otra no es que no hay manera no hay manera de que se pongan de acuerdo en en en una educación razonable de los hijos no puede haber guetos no puede haber guetos a estas alturas colles no confundamos una cosa en la concertada de otra cosa es la la pública otra cosa es la privada pero la concertada tienen un poquito más de pública que de privada porque recibe dinero público y por otra esto debería ajustarse más a los criterios si es que alguna vez tenemos criterios educativos serios y sólidos en este país y en la privada que la gente lo que quiera en la privada pero no en la concertada pero no en la pública pero pongamos alguna vez unas reglas del juego que no están cambiando cada vez que cambia el sino de gobierno

Voz 1971 04:36 es duro pero Carlos no

Voz 2 04:39 que ese obviamente la apelación al consenso siempre está muy bien y tal pero estoy clásica manera Carlos no no por supuesto por supuesto y en otros países hay mucho más consenso pero en otros países hay mucho más consenso porque no hay un sistema como el nuestro en el que el concertado tenga un peso como el que tiene

Voz 0698 04:53 cuando se han intentado consensos

Voz 2 04:55 varias veces con gobiernos de PSOE con gobiernos de PP menos pero digamos con gobiernos de PSOE

Voz 1150 05:00 estuvo cerca salieron miles de personas

Voz 2 05:02 la calle acordados por el tema de la concertada porque la concertada sobre todo la concertada con peso con educación religiosa tiene un peso enorme en la sociedad es capaz de sacar a miles de personas a la calle como sacó aquella vez recuerdo mal era nuevo mareando

Voz 1971 05:17 este Carlos Se abortó yo creo que en ese momento como están más cerca de un pacto educativo que fue cuando Ángel Gabilondo era era el ministro hice abortó lo abortó el Partido Popular por su su mirada electoral es decir es

Voz 2 05:30 lo supe por la presión de la progresión también de la concertada ya no sólo voy a lo de Gabilondo sino incluso antes cuando se hizo la reforma con Zapatero y salieron cuatrocientas mil personas a la calle con con pancartas porque se estaba trata ando de de ajustar mínimamente el tema de la concertada que es un modelo bastante único en Europa en el mundo porque no no olvido así toda siempre te dice no en todas partes en concertada bueno entra en todas partes hay de todo pero estamos hablando de cifras el la que el porcentaje de concertada que hay en España sobre todo en las grandes ciudades impacto social que eso está teniendo un cambio social enorme que es que la clase media masivamente va abandonando la escuela pública sobre todo en las grandes ciudades porque las cifras cuando se dan todas las cifras en España como en el interior y en los pueblos no han concertada y las ciudades medias casi no hay concertada pero en las grandes ciudades en Madrid Barcelona el peso en la clase media que está tiene la concertada que es anormal porque es con dinero público se está financiando una escuela que claramente elige a los niños claramente elige a los padres y claramente marca de alguna manera que sólo determinados padres que pueden pagar esos trescientos doscientos trescientos cuatrocientos euros que cuesta al mes entran ahí pero los pues es lo salarios los pagamos todos los demás loros de inmigrantes que van a la escuela Garros algo se está haciendo mal en la encuesta la encuesta haga escuela pública

Voz 0881 06:48 para que ocurra eso algo está mal

Voz 2 06:51 evidentemente si yo no yo no discuto eso sí están impulsando a colectivos de la clase media no la clase media estamos hablando de gente no que tampoco puede pagar seis colegios

Voz 1971 07:01 eh

Voz 2 07:02 no no evidentemente pero estamos hablando no no clase media pero esa clase media que puede pagar doscientos trescientos euros que es que son las cifran en algunos cuatrocientos esa esa esa clase media no es que está siendo expulsada de la escuela pública porque es que es a ti lo que te ofrecen es una escuela híper subvencionada porque lo estamos pagando entre todos pero además con mucho mejores condiciones porque claro como además le añades el pago de los padres que teóricamente es voluntario pero todo el mundo sabe que no es así cómo le añades el pago de los padres hombre los servicios la la la la situación del colegio es bastante mejor porque a la financiación pública se le añade la financiación privada y tienen mejores instalaciones y está mejor y además sobre todo hay una selección que es durísimo decirlo así porque siempre lo niegan pero es la realidad hay una selección que hace que tus hijos vayan a un colegio en el que hay una determinada clase social que está excluida diques esa clase social donde hay más más problemas educativos yemas este es un sistema que luego cuando discuten con los políticos responsables en la Comunidad de Madrid de muchas veces lo he dicho y demás de lo niegan porque te dan cifras globales dicen esas son las cifras de los sindicatos que dicen que el ochenta por ciento de los inmigrantes van a la escuela pública ni siquiera hay cifras clarísimas pero todos vivimos en sociedad todos hablamos todos tenemos yo pertenezco a una generación que tiene a casi todos sus hijos en edad escolar mueve uno se mueve mucho sabe que lo que realmente está pasando en la clase media y eso no es sus problema sólo de la pública el sistema sistema normal

Voz 4 08:33 de todas maneras decías Javier Calvo

Voz 1971 08:37 los hecho mal para que la gente la clase media se vaya de la escuela pública hay que decir que la escuela pública primero es la que absorber toda la población inmigrante de niños de distintos países que muchos de ellos vienen con una preparación que no se ajusta a lo que se exigen en en la educación española hay por tanto supone retrasos en la aplicación de los programas porque la escuela concertada tiene un cupo un cupo tan pequeño que no absorbe para nada la la cantidad bastante notable de población con niños inmigrante en España quiere decirse que eso lo carga a la escuela pública pero además la crisis económica ha hecho que muchas familias de clase médica media hayan tenido que sacar a sus hijos de la escuela privada para llevar a la pública hay en este momento el índice desató la acción de las clases en la escuela pública es asombroso hay profesores que están con treinta niños en la clase es imposible enseñar a treinta niños a la vez pequeñitos sabes que tienes que controlar y demás osarios suma todos esos inconvenientes a un recorte absoluto en la financiación pero lo mágicos que funcione la escuela pública es que esas

Voz 2 09:50 a pesar de eso y a pesar de eso lo increíbles que hay varias escuelas públicas y uno mira las tablas por ejemplo en Madrid hay varias es las públicas que están dando una escuela pública espectacular pero pero la escuela pública es muy grande la que no es de élite tienen problemas muy serios en los barrios en los barrios de clase media media baja la la gente me trata sí puede de ahorrar un poco para llevar sus hijos a la concertada que es un despropósito pagar por la concertada es un despropósito no puede ser que una escuela financiada Si hacemos la concertada la financiamos con dinero público no puede ser para que los padres estén pagando un extra que lo que hace es cortar y hacer que no vaya yo de que no puede pararlo

Voz 1971 10:34 luego Carlos hay otra cosa es decir exactamente igual que la sanidad pública ha sobrevivido por la devaluación de los salarios de los médicos y del personal sanitario que ha sido los que han aguantado que los hospitales siguieran funcionando con el recorte de salarios y de todo que han temido y sobre todo con la no convocatoria la de renovación de las plazas de jubilación cter etcétera en la escuela pública pasa exactamente lo mismo han sido los maestros los que han aguantado el tirón siguen aguantando que siguen aguantando claro dejadme cae un último apunte porque no me resisto a contarlo porque hoy Rajoy ha demostrado que sigue siendo fiel a su estilo a dejar pasar el tiempo dice que no se pone nervioso él no se pone nervioso pero a su alrededor e están todos de los nervios el presidente del Gobierno ha querido mostrarse tranquilo en el comité ejecutivo de hoy frente a las consta

Voz 5 11:24 las manifestaciones de los pensionistas de las últimas semanas también las manifestaciones de las mujeres son manifestaciones que ha preocupado a varios dirigentes populares pues bueno esa estrategia mantiene Rajoy ante el ascenso de Ciudadanos en las encuestas y él no hace nada María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 11:39 qué tal Ángels buenas noches los conservadores nos han dicho que había celebrado un comité ejecutivo de puro trámite en el que han visto a su líder en estado de atar axial es decir sereno e imperturbable porque mientras en las filas populares cunde la alarma por las manifestaciones Rajoy pide calmante el ruido en las calles porque mientras todos temen el ascenso de Ciudadanos en los sondeos les quita hierro explicando que se equivocaron en dos mil quince el presidente además ha hablado con los suyos de Cataluña agua financiación presupuestos eso es lo que nos ha contado mayo quién ha dado una rueda de prensa para presentar el cartel de la convención del PP en Sevilla en este junto al lema Contigo crece España se ve dibujada una encina un árbol que según él representa perfectamente la fortaleza del PP

Voz 6 12:19 eso es el Partido Popular aguanta viento frío hielo nieve y por lo tanto es un es un partido que tiende unas raíces muy profundas que son nuestros principios en nuestros valores tiene eh un tronco muy potente que son el conjunto de los afiliados es el partido más importante en número uno en España y en Europa uno de los más importantes en las ramas de la organización territorial de este país que estamos en toda España

Voz 1461 12:47 por otro lado el coordinador general del PP ha defendido que el Gobierno es capaz de llegar a pactos que lo ha demostrado con sindicatos empresarios destacando que si no puedo hacerlo con la oposición es porque estas ha echado al monte así lo ha comentado además ha criticado la propuesta de que ministros y diputados es uno en el sueldo sólo un cero coma veinticinco por ciento como los pensionistas Maíllo ha pedido a Sánchez altura de miras que se deje de demagogia y populismo

Voz 7 13:11 a paso del estado tratará casi nada Nacho Palomo con el resto de noticias del día muy las noches podemos aprox

Voz 1050 13:19 puesto a despenalizar la actividad de los manteros lo hace a raíz de la muerte el pasado jueves de un ciudadano senegalés en el madrileño barrio de Lavapiés y que provocó varios disturbios el partido de Iglesias quiere volver al situación de antes de la aprobación de la ley mordaza y que los manteros así no sean castigados con penas de cárcel Ruth Ortiz ha acusado al Partido Popular de utilizar el dolor de las víctimas de manipular las la defensa de la prisión permanente revisable la madre de Ruth y José asesinados por José Bretón acudió ayer a la manifestación de Huelva en favor de este tipo de pena donde acudieron también representantes del Partido Popular del Gobierno Lucía Vallellano

Voz 8 13:53 Santi es la madre de los niños doce José a título personal expresa claramente en el comunicado su indignación al ver a dirigentes del PP en la concentración de ayer y dice que lo que no era la concentración de ayer era un acto para que políticos del PP se aprovecharan de las víctimas dice que hasta hoy no había visto las fotos y subraya que sus hijos no se aprovechan nadie Nurse utiliza nadie para politizar nada e invita a los políticos esta formación a participar pero crucial más concluye diciendo que le parece indignante patético e insoportable lo ocurrido en la manifestación de ayer estuvieron la ministra de Empleo Fátima Báñez

Voz 9 14:28 siente el PP andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla

Voz 1050 14:31 en Sicilia continúa inmovilizado el barco de la ONG española Open Arms es una retención preventiva de la justicia italiana después de que la organización está acusada de fomentar la inmigración ilegal los tres principales miembros de la embarcación están encausados se enfrentan a penas entre los cuatro y los siete años de cárcel el Gobierno español respalda la actividad de la ONG dedicada al salvamento de refugiados en el Mediterráneo desde la Comisión Europea se amparan el acuerdo alcanzado entre Italia y Libia para controlar la llegada de inmigrantes los Estados Unidos un coche sin conductor autónomo ha matado a una persona se trata del primer atropello portal de estas características el coche de la compañía Uber y que está en fase de pruebas arrolló a una mujer en la noche del domingo aunque los hechos los hemos conocido hoy Hoover ha suspendido todas las pruebas de este tipo

Voz 0542 15:20 el próximo veintitrés de marzo se celebra el Día Mundial del Agua y en vísperas de ese acontecimiento ponemos el foco en como el cambio climático afecta a los océanos y es que el sesenta por ciento de las grandes masas de agua ya muestra signos del impacto del calentamiento global la acidificación la menor concentración de oxígeno y el aumento de la temperatura de las agua son según un informe que la Universidad de Oxford ha presentado ante la ONU ya publicado en la revista científica Science alguna de las consecuencias más evidentes estos síntomas están manifestando a una velocidad sin precedentes provocando profundos cambios en los ecosistemas marinos en la distribución de las especies por otra parte hay que tener en cuenta que los océanos son los principales reguladores de la temperatura en el planeta por lo que los cambios en las dinámicas marinas provocan un efecto exponencial sobre el clima de los continentes la oceanógrafo Ana fallo miembro de Acción Martín que ha llevado a cuatro mujeres científicas españolas a la Antártida explica cómo el calentamiento global afecta a los océanos tras comprobar in situ las consecuencias del cambio climático

Voz 10 16:23 el océano es el que regula la temperatura de todo el planeta entonces si hay cambios de temperatura en el océano habrá cambios de temperatura en todo el planeta en la flora y la fauna lo que está pasando es que están cambiando su distribución están cambiando el sitio donde los encontramos están yendo cada vez más al sur que es donde hace el frío necesario

Voz 1971 16:41 para para que haya el alimento que negó

Voz 10 16:44 citan pero va a llegar un momento en que no se puedan ir más al sur porque el Polo Sur ya es el Polo Sur ya no habrá donde ir siendo es en ese momento hablamos especies que se extingan

cadena SER

Voz 12 17:00 hora veinticinco Ángels

Voz 13 17:04 en el suelo

Voz 16 17:23 buenas noches Torres

Voz 0698 17:24 buenas noches empezamos pues tú creas que es música del Renacimiento esté ahí también pensando en qué vestido me voy a poner ahora es música del Renacimiento pero si aguantas un poquito resulta que cada siendo música de jazz esto lo hace un saxofonista eh Ariel Bring es un vi decís que es Ignacio Prego y un contrabajista junto con un músico electrónico y entonces está dentro de la programación del Festival de Música Sacra de Madrid mañana el teatro Pavón Kamikaze ya te digo no

Voz 4 17:58 qué tal renacimiento pero poco a poco se va convirtiendo muchas esa la dejamos de fondo es si acaso cuando

Voz 0698 18:06 hubiesen también valen mira te voy a contar también algo contra prejuicios dos píldoras de filosofía

Voz 0564 18:15 sé que el lector no solamente espera de esta pequeña recopilación respuestas eficaces a todos los jodidos problemas que puede plantear el amor sino que se aborde también ese tema central de la búsqueda de la verdad de la vida es decir la filosofía

Voz 0698 18:29 tiene Fred Vargas una autora francesa que ahora en traducción de Eva Aladro y editado por la umbría La Solana ofrece un libro que yo creo que es delicioso que se llama Pequeño tratado de todas las verdades sobre la existente

Voz 0564 18:41 los medios de presión sobre un ser humano presentan la misma divertida variedad que clasificó igualmente en orden creciente pues me asedia en esto mi espíritu de Ciencias llamada telefónica carta solicitud invitación demanda petición recriminación reproche súplica exigencia reivindicación instancia prohibición Chan Stage ultimátum finalmente mandato que como con los utensilios la potencia de cada uno de estos medios varía con la repetición con la cadencia así cien llamadas telefónicas concepto de repetición repartidas en una media de una a siete por día concepto decadencia pueden determinar una presión mucho más vigorosa que una sola suple

Voz 4 19:22 tanto y tanto que es bastante presión a ver déjame escuchar el fondo ya ahí está ya está ya está entrando ya sé exactamente del Renacimiento jazz que bueno

Voz 0698 19:35 muy bueno venga y ahí lo dejamos bueno tengo que decir que hoy ha vuelto a Aller algo sobre la censura es Facebook ese esos puritanos estadounidenses de esa red social hoy ha sido la libertad guiando al pueblo por exhibir los pechos desnudos antes fue la B Biden for Bil Bil II perdón el cuadro de El origen del mundo con una vulva en primer plano y todo esto ha sido censurado por Facebook que si en un momento o en otro luego Facebook se ha disculpado y es que la verdad es que ya llega un punto en el que dice saber si son puritanos si son estadounidenses es una red social como Facebook que puedes esperar pues esto

Voz 4 20:18 la gente no debería tener Facebook ya está no si no estamos de acuerdo con lo que hace yo no tengo tú tienes Facebook yo no tengo yo tampoco pues si sino les diéramos de comer pues a lo mejor tendrían que cerrar hay una cosa buena que ha hecho Facebook

Voz 0698 20:30 oy mira firmado tres acuerdos con que es la entidad de gestión de derechos de autor en Francia para que los autores puedan cobrar cuando se ponga sumó su obra béisbol en Facebook Man eso está bien en la Biblioteca Nacional códices de Leonardo da Vinci de Leonardo da Vinci telescopio inventado por Newton astro labios son doscientas piezas en la Biblioteca Nacional una exposición sobre el cosmos el comisario es el historiador de la Ciencia José Manuel Sánchez Ron

Voz 17 20:59 el libro de Isaac Newton los principios matemáticos de la filosofía natural de mil seiscientos ochenta y siete se expone aquí es la el único ejemplar de la primera edición y luego hay un cuadro que yo porque yo siento especial aprecio es un cuadro de Sorolla se titula una investigación y en él se vea a Luis Simarro ha rodeado de discípulos realizando una investigación y psicológica

Voz 4 21:30 el tema mente fruto del sábado una barbaridad recomiendo quién haya ido a ver en la casa museo que vaya a la exposición del Thyssen también es maravillosa el sábado me me imbuida de Sorolla

Voz 0698 21:42 vendieron las colas en el mes sorprendieron las

Voz 4 21:44 horas en el en la Casa Museo Sorolla me dicen eso que es el segundo más visitado me parece de Madrid después de del Prado es impresionante hay que verlo yo creo que con menos gente porque sino se puede apreciar claro yo creo que es mejor entre semana pero bueno tuvo que hacerse clave fíjate ahí me harías no sé cuándo

Voz 0698 22:00 pues al hora gratuita o día yo

Voz 4 22:05 gracias a este horario que tengo que me impide ir a todos los conciertos pero me permite ir a todos los museos por la mañana de los días laborables que es cuando hay menos gente y entonces les se disfrutan muchísimo más claro es el jazz que bueno Alcoa lo podríamos haber de fondo nuestra vida

Voz 0698 22:28 me llaman todo el rato bueno y ahora vamos a acabar con un poco de música con Lawrence Jones que es de Liverpool comienza en Zaragoza a principios de abril una gira por diez ciudades españolas para presentar su último trabajo discográfico que llama The Truth

Voz 18 23:00 fue muy abierta

Voz 13 23:04 pues también está bien cumbre hasta hasta mañana

Voz 18 23:20 tú tú

Voz 17 24:12 menos que de Ramoneda Tale dietario

Voz 1150 24:19 de pequeño me enseñaron que era un deber moral ineludible asistir a una persona en situación de riesgo esta exigencia elemental sólo son buenos queremos olvidarnos los ojos no en la democrática Unión Europea la policía italiana ha confiscado el barco de Open Arms que amarrado en un puerto de Sicilia con doscientos dieciocho inmigrantes y sus tripulantes podrían ser acusados de tráfico ilegal de personas por no haberlas devuelto a Libia al mafioso estado fallido que viven en el negocio de la inmigración con la complicidad europea las montañas son porosas el mar no decía Ride Luca el sábado en Gerona del Mediterráneo convertido en un cementerio gracias a la insolencia de las autoridades europeas simbolizó hoy el naufragio de la humanidad en medio de un abrumador hay diferencia Rajoy pide calma a los suyos ante las movilizaciones estos días y el manifiesto deterioro de la situación política con un Gobierno en plena pendiente de caída de Rajoy jamás sale una propuesta sólo una consigna la calma con razón el escritor tierras decía en El País a propósito de Rajoy que es increíble hasta qué punto un jefe de Gobierno puede estar tal inmóvil no conozco un caso igual Putin seis años más setenta y seis por ciento de votos a favor en unas elecciones que como es obvio lo contaban con los elementales requisitos de competencia como han señalado los observadores extranjeros otra pieza más en el retablo de la autoritarismo pues democrático que preside Xi Jinping hombres que se autoproclama en días imprescindibles

Voz 0698 25:44 pueblo

Voz 1150 25:45 Putin es un producto de la caótica transición rusa que llevó al país al borde del precipicio Putin puso las mafias bajo control y ha devuelto cierta seguridad a los rusos el orgullo perdido de gran potencia y ha usado su poder sin límites para que nadie se mueva ya ahí estará por el tiempo que al decida

con tribus

Voz 4 26:09 lo dejamos aquí que ya hemos superado el lunes Victoria Lafora Javier González Ferrari y Carlos Cué hasta la semana que viene buenos días a todos ustedes hasta mañana como siempre a partir de las ocho horas esperamos que tengan feliz noche

