Hora 25 (20/03/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 se disculpara el independentismo ante los catalanes por haber jugado con candidatos inviables mientras alargaba la vida de ciento cincuenta y cinco no resulta marcianos cuchara la CUP decir que no tiene prisa para que Cataluña tenga un nuevo Gobierno hiciera como uno CD cuál será la capacidad de sacrificio de Puigdemont llegar a renunciar a su escaño son las ocho las siete en Canarias hola buenas tardes el independentismo debe anunciar en las próximas horas cuál es su tercer candidato a presidir la Generalitat hoy Jordi Sanchez del ex líder de la Asamblea Nacional Catalana le ha dicho al juez que está dispuesto a cambiar la política por la libertad Eduard Pujol es portavoz de Catalunya Jordi Sanchez

Voz 2 01:00 valorando la posibilidad de de renunciar a la actividad política si no sin fecha debemos hablar con él para conocer a todos los los detalles de de su reflexión

Voz 0194 01:12 Jordi Sánchez ha defendido hoy ante el juez su petición de libertad a la Fiscalía pide que sigan en la cárcel para Joaquim Forn el fiscal ha pedido libertad bajo fianza de cien mil euros porque así lo ha decidido el fiscal general del Estado y mientras tanto en Cataluña el presidente del Parlament se dispone a abrir otra ronda con los grupos en busca de una nueva propuesta de candidato esto el nombre más comentado ahora es el de Jordi Turull ex consejero en libertad condicional para el que la CUP

Voz 3 01:36 no garantiza su apoyo si no se avanza en un programa de gobierno que les satisfaga Carles Riera

Voz 4 01:41 con el nombre no es determinante no es lo que va a decantar nuestra posición en uno u otro sentido no hubo veto a Jordi Sanchez tampoco labra a ningún otro candidato o candidata la cuestión fundamental es el programa político del van

Voz 5 02:12 qué saliendo isabelino y nosotros sinceramente no pensábamos que iba a pensar que esos esos así sino vamos estaríamos estaríamos surgidos

Voz 0194 02:26 en Hora veinticinco vamos a resumir la comparecencia de hoy de Cristina Cifuentes en la comisión del Congreso que investiga la financiación del Partido Popular pero nada

Voz 3 02:43 con quién estamos con las víctimas con los verdugos es que yo he sido objeto de un ataque machista injustificado y absolutamente difamatorio el resultado de esos que me hacen a mí comparecer

Voz 1715 02:59 luego Javier Bañuelos nos va a resumir la comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid nos vamos a marchar a Washington para que Marta del Vado no resuma la conversación que hoy han mantenido Vladimir Putin y Donald Trump

Voz 1026 03:09 hoy ganar

Voz 6 03:12 el presidente Putin para felicitarle por su victoria electoral la llamada también tiene que ver con el hecho de que vamos a encontrarnos probablemente en un futuro no muy lejano y así podremos hablar de armamento de la carrera armamentística ya saben que dice una declaración al respecto diciendo que no era bueno estar en la carrera armamentística

Voz 2 03:30 es lo dijo después de las elecciones fue uno de los primeros posicionamientos Victoria García nos va a contar lo último sobre el nuevo

Voz 1715 03:40 escándalo Facebook la filtración de datos de hasta cincuenta millones de usuarios de esa red social a una empresa que los uso para la campaña electoral de Donald Trump el Parlamento británico o el Parlamento Europeo quieren que Mark Zuckerberg Sexpe y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco y con Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 03:55 hola buenas tardes la selección española ha comenzado a preparar su próximo compromiso el amistoso del viernes en Düsseldorf contra Alemania a Piqué con un proceso febril ha sido el único ausente de una sesión en la que se han estrenado los debutantes Parejo Rodri y Marcos Alonso por lo demás Alejandro Valverde se ha colocado líder de la Vuelta a Cataluña tras ganar la segunda etapa y en baloncesto a las ocho y media Valencia Vásquez Real Madrid en la Euroliga en Badalona pleno del Ayuntamiento en el que se está decidiendo el futuro inmediato de un histórico como el Joventut sino ayudan económicamente al club desaparecerá este mismo jueves

Voz 0194 04:26 el tiempo logias primavera aunque nadie lo diría a Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:29 en estar durante un par de días de lluvia dejará de afectar la mayor parte del país a lo largo de esta noche y mañana sólo algunas lloviznas con nieve en cotas bajas todavía en el Cantábrico especialmente canta vía hay que el País Vasco también en Baleares sobre todo en las islas de Mallorca y Menorca esta mañana por la tarde chubascos y alguna tormenta que puede descargar con intensidad

Voz 0194 04:48 en el resto cada vez menos nubes también irá

Voz 0978 04:50 cuando el viento esto va ayudar que la próxima noche sea fría de pleno invierno a pesar de ser la primera noche de la primavera mañana heladas en la mayor parte del interior peninsular fue

Voz 1673 04:59 cortes en pueblos de montaña después empate

Voz 0978 05:02 sólo en el conjunto del país pero apenas calentará máximas en general de diez a quince grados muy parecidas a las de hoy sólo cerca de los veinte en Canarias

Voz 1715 05:09 empieza ahora pero la DGT tiene ya unos cuantos radares móviles muy pequeños esa es la novedad radares que va a empezar a utilizar esta próxima Semana Santa el ministro de interior ha presentado hoy la operación especial que se va a poner en marcha la próxima semana que conoce bien María Manjavacas

Voz 1914 05:24 Khan pequeños son los radares que van incorporados al moto

Voz 1510 05:27 no en coches como hasta ahora y es la novedad de estas patrullas integrales pioneras en Europa que esta Semana Santa se estrenan por las carreteras españolas unas trescientas motos con capacidad para hacer controles no sólo de velocidad sino de alcohol

Voz 1673 05:40 tras la multa si es el caso es inmediata tal

Voz 1510 05:42 como explica el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido

Voz 3 05:45 la sancione serán notificadas en el mismo momento de esa forma también evitamos la picaresca en la identificación de otra persona para de esa manera no perder punto quien realmente ha cometido la infracción

Voz 1914 06:01 el dispositivo especial de Semana Santa comienza el bien

Voz 1510 06:03 les a las tres y se esperan quince millones y medio de desplazamientos

Voz 1 07:48 la Cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco las ocho y ocho minutos siete yo

Voz 1715 07:55 minutos en Canarias Alberto Pozas buenas tardes hoy han pasado un puñado de cosas en el Tribunal Supremo el queremos repasar con Alberto la primera la más relevante por sus implicaciones políticas era una retirada que va a llegar más adelante en boca de quién había sido señalado por Puigdemont y los suyos como un imposible candidato a la presidencia de la Generalitat Jordi Sánchez quiere recuperar la libertad así que está dispuesto a renunciar a la política

Voz 0055 08:20 desde Sánchez ha venido al Tribunal Supremo por tercera vez de forma presencial para pedir la libertad esta vez ante la Sala de Apelaciones sea utilizado un argumento inédito está dispuesto a dejar la política volver a la docencia ha dicho ha dicho su defensa si ese es el precio que debe pagar para salir de Soto del Real después de cuatro meses han cerrado lo confirmaba Edward puso el portavoz de Junts per Cataluña en las puertas del Tribunal Supremo

Voz 2 08:42 Jordi Sanchez está valorando la posibilidad de de renunciar a la actividad política así sin fecha debemos hablar con ella decía que en mayo

Voz 0055 08:52 de hecho hay decía incluso que ahora intentarán escucharlo de su boca decidir qué pasos tienen que dar a partir de ahora dentro del Supremo esa promesa no ha convencido a la Fiscalía que ha pedido que el ex líder de la Asamblea Nacional Catalana siga en prisión porque dice en su caso hay un extraordinario riesgo de reiteración delictiva y cada vez más pruebas que le incriminan asegura en los altercados violentos del veinte de septiembre en Barcelona

Voz 1715 09:13 Jordi Sanchez por tanto se echa a un lado y ese lado empieza a estar muy concurrido segunda gran novedad el día el cambio de criterio de la Fiscalía que ya ha pedido al juez que dejó en libertad bajo fianza al ex consejero Forn este cambio de criterio tiene una explicación doble es una orden del fiscal general es una respuesta también a los problemas de salud del ex consejero todo

Voz 0055 09:34 después de cuatro meses pidiendo dejar en prisión incondicional a Joaquim Forn hoy la Fiscalía ha solicitado a la sala que el exconseller de Interior pueda quedar en libertad eso sí a cambio de pagar una fianza de cien mil euros la misma que pagaron otros seis miembros del Govern de para quedar en libertad en diciembre un cambio de criterio que según nos cuentan ha pillado desprevenido incluso al juez Llarena Ike ha explicado el propio fiscal Fidel Cadena ante los jueces este mediodía por orden directa de la Fiscalía General del Estado abre la puerta a la excarcelación de Fórum con dos argumentos el primero su positivo en la prueba de tuberculosis ir segundo que ya ha dejado la política dejó su acta de diputado el pasado mes de enero como prometió haría en sede judicial ahora la decisión está en manos de los jueces de la Sala de Apelaciones por si acaso tanto Omnium como la Asamblea Nacional Catalana tienen ya listo Ross en mil euros

Voz 1715 10:16 ahora vuelvo contigo Alberto antes déjame que me acerque a Barcelona porque es más que probable que estemos ahora así ante la tercera candidatura la Generalitat parece que la definitiva la de Jordi Turull ex consejero investigado por el Supremo pero que está en libertad condicionada condicionan a que no reincida sus arrebatos

Voz 3 10:34 dentistas vamos a Barcelona Pablo Tallón aunque

Voz 1673 10:37 aplicó Cataluña asegura que el nuevo candidato no está decidido su portavoz Eduard Pujol sí admite que por lo menos habrá que estudiar en nombre de Turull Jordi Turull es autor se dado que como tercero de la lista tiene sentido que forme parte de las quinielas de hecho esta mañana la ex consellera republicana Mary Shelley Barrett ha dado por hecho su candidatura aunque después haya desmentido a sí misma en cualquier caso la CUP insiste en que lo importante no son los nombres sino calla desobediencia Carla Riera

Voz 4 11:03 no hubo veto a Jordi Sanchez tampoco lo habrá a ningún otro candidato o candidata la cuestión fundamental es el programa

Voz 1673 11:09 la oposición acusa a los independentistas de haber hecho teatrillo todo este tiempo

Voz 11 11:14 las nadie se creyó ni quiso que el señor Sánchez fuera presidente de la Generalitat era para alargar el puse es para alargar el lío

Voz 0055 11:22 para hacerse las víctimas mañana finalmente

Voz 1673 11:24 hoy a las once y media va a comparecer Roger Torrent previsiblemente va a anunciar una nueva ronda de contactos si no hay sorpresa

Voz 1715 11:30 la escuela de allí saldrá Jordi Turull como candidato

Voz 1673 11:33 la presidencia bueno por último Alberto otros dos flecos de la di

Voz 1715 11:35 tensión judicial de la crisis política catalana el primero del deseos de la fiscalía de que la justicia limite el uso del pasaporte a Puigdemont ya los exconsejeros fugados El segundo otra vía de investigación abierta pero joyas

Voz 0055 11:47 así la Fiscalía quiere que el juez ponga fin a las excursiones sobre todo las de Carles Puigdemont que haya estado en Dinamarca y Suiza hay tiene previsto ir a Finlandia porque dice la Fiscalía utiliza estos viajes para justificar a nivel internacional el proceso unilateral independentista es decir los delitos de rebelión que supuestamente ha cometido el juez ha decidido no poner a ninguno de los seis fugados en busca de captura internacional la Fiscalía le pide que al menos in utilice sus pasaportes esta es una decisión que tendrá que tomar ahora del magistrado que hoy abierto Gómez es una nueva pieza una pieza secreta dentro de la causa para investigar si la Generalitat de Cataluña financió el referéndum ilegal del uno de octubre con dinero público

Voz 1715 12:22 gracias Alberto hasta luego decían que Cataluña era la principal amenaza para la marcha de la economía española la gota que ha dejado de serlo o hasta que ha dejado de serlo tanto el Banco de España ha hecho pública hoy la actualización de sus previsiones para este año para el año que viene y los que hacen los cálculos en esa institución son más optimistas que hace unos meses porque la incertidumbre catalana ya les pesa algo menos grave

Voz 0605 12:46 el Banco de España revisa al alza las previsiones de crecimiento de la economía española para este año en los dos siguientes mejora sus estimaciones porque mejoran también los mercados a los que exporta el país por una política presupuestaria más expansiva por un impacto algo menos negativo de la situación política en Cataluña respecto a lo que se preveía sí en cuatro meses en la economía catalana el proceso ha afectado especialmente al gasto privado y al turismo extranjero los últimos meses de dos mil diecisiete Aunque los datos relacionados con el turismo en enero sean recuperado con fuerza entre los riesgos para la economía en el exterior la incertidumbre del Brexit en el plano interno entre los riesgos aparece también Cataluña según el Banco de España no se puede descartar un rebrote de las tensiones que impactará negativamente sobre la confianza y la actividad

Voz 1715 13:36 por cierto ha sido llamativa la naturalidad con la que hoy ha explicado ante el Congreso el ex director de Supervisión del Banco de España comparecía en la comisión que investiga el rescate bancario hablaba sobre Bankia se llama Jerónimo Martínez Tello

Voz 5 13:49 dieron que saliendo salían y nosotros sinceramente no pensábamos que iba a apretar que esos esos así sino vamos estaríamos estaríamos suciedad evidentemente cuando tú vas a entrar en una entidad que se ha abierto en canal que está abierta en canal la liquidez que está viento Canal todo pues te quieres cubre las espaldas porque las responsabilidades señor Goiri que en pura teoría sería desde el momento en que entra al final la responsabilidad moral sería enteraba él

Voz 1715 14:18 bankia iba Petar la responsabilidad del señor Goiri Goirigolzarri el presidente de Bankia por también en el Congreso una de esas citas de gran morbo político de la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes comparecía en otra comisión diferente en la que investiga la financiación del Partido Popular y al estilo Sabina Cifuentes

Voz 3 14:38 Clooney todo Rodri más si la música no la puesto ella que el señor Granados toca si la comisión de investigación baila a su son la primera nota el primer dardo envenenado lo lanzaba Íñigo Errejón

Voz 12 14:50 cómo se hace para estar una dirección de campaña en la que director de compañía Ignacio González imputado

Voz 3 14:54 la gerente de campaña Beltrán Gutiérrez imputado

Voz 12 14:57 responsable de Emigración Francisco Granados

Voz 3 14:59 imputado usted de verdad a usted nunca sospechó nada esto tiene una oportunidad perfecta cuando venga el director de campaña para preguntarse chocaron

Voz 0861 15:06 si fuera pero después ha negado tajantemente haber participado en la financiación de las campañas de ahí

Voz 3 15:12 que ni en campañas ve Cenia en Denia en las letras de las

Voz 0861 15:16 adeptos lo que no esperaba la presidenta madrileña es que el Partido Socialista le vinculase con el tamayazo

Voz 3 15:21 pero exhibió una llamada del señor Tamayo rotundamente

Voz 0861 15:26 las a Cifuentes le ha dolido haberse convertido en el primer cargo institucional no encausado que pisa esta comisión de investigación de la supuesta financiación ilegal del PP las siete será Esperanza Aguirre

Voz 1715 15:36 Congreso ha desbloqueado hoy la tramitación de una ley para cambiar la Ley de Secretos Oficiales si finalmente se aprobara en este país recuperaría el derecho a conocer miles de documentos ocultos en virtud de esa ley leí que data de finales de la década de los sesenta siglo pasado por tanto preconstitucional el cambio lo promueve el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular ha dejado de oponerse a su tramitación ya saben semi Lago de los presupuestos más

Voz 1441 16:06 si la ley persigue la desclasificación automática de los documentos secretos a los veinticinco años ya los diez los que tengan carácter reservado estableciéndose único criterio meramente temporal para que el Gobierno publica esos documentos la Mesa del Congreso ha desbloqueado con los votos a favor de PSOE Ciudadanos y también del PP que tras congelarla durante año y medio pedir más de cuarenta prórrogas facilita ahora si la tramitación de una iniciativa del PNV en vísperas de la presentación de las cuentas eso sí tanto Rafael Hernando como Aitor Esteban lo desvinculan de la negociación presupuestaria

Voz 3 16:36 mi hemos hablado del tema de ciento cincuenta y cinco

Voz 1621 16:39 hasta ahí no hay ninguna novedad esto no es ningún guiño a Narnia

Voz 13 16:42 que nosotros pues mira que las pasamos el día haciendo guiños a todo el mundo se quiere usted poniéndoles conjuntos incluso a veces con mejor decir tres veces con perfiles

Voz 1441 16:53 el desbloqueo llega apenas horas antes de que Aitor Esteban pregunte mañana a Rajoy por este tema en la sesión de control tanto PP como PSOE han anunciado enmiendas a esta ley del PNV espera que las modificaciones no desnaturaliza en una iniciativa que permitiría desclasificar miles de documentos desde la Guerra Civil y el franquismo Hora veinticinco

Voz 1715 18:39 noche dieciocho siete y dieciocho en Canarias los dos todo poderoso usar el teléfono Donald Trump ir Vladimir Putin han hablado hoy el presidente de Estados Unidos ha felicitado al presidente ruso por su victoria su aplastante victoria del domingo es posible o al menos así lo ha dicho propio Trump que en no demasiado tiempo asistamos a una cumbre de Vila al entre los dos nos vamos hasta Estados Unidos informa Marta del Vado

Voz 3 19:03 Washington buenas tardes el propio Donald Trump contaba a la prensa la conversación que ha tenido con Vladímir Putin

Voz 1510 19:12 al que ha felicitado por su victoria electoral y con el que probablemente dicho se reunirá en un futuro no muy lejano para hablar sobre la carrera armamentística que es estar es controlando los líderes han hablado además sobre la importancia de acabar con la crisis

Voz 3 19:24 LEAR de Corea del Norte Siria Ucrania

Voz 1510 19:28 la llamada de Trump se produce días después de que la Casa Blanca haya impuesto las sanciones más severas contra Moscú por su supuesta injerencia en las elecciones de dos mil dieciséis tras el apoyo de Washington a Reino Unido por el tema del espía ruso envenenado la felicitación de Trump ha recibido ya críticas de representantes de ambos partidos por el republicano el senador John Mc Cain ha dicho que un presidente de Estados Unidos no lidera un mundo libre felicitando a dictadores tras ganar unas elecciones simuladas

Voz 1715 19:53 filtración de datos de millones de usuarios de la red social facebook a una consultora que entre otras cosas los utilizo para predecir el comportamiento electoral de los votantes de Estados Unidos en plena campaña electoral que ganó Trump el escándalo por esa filtración no deja de engordar tanto en EEUU como en el Reino Unido o como en Bruselas se acumulan las peticiones de explicaciones a la compañía de Marc su carga Vitoria García

Voz 1460 20:17 en el Capitolio en Washington han pedido explicaciones y Facebook responde que enviaran una carta detallando todo el proceso mientras que un comité del Parlamento británico ha citado al propio fundador de la red social marzo Berger para que comparezca ante el Comité de Asuntos Digitales de los Comunes explique la supuesta fuga de datos Fucka albergues no está obligado a comparecer técnicamente pero esperan que la presión pública le lleve a aceptar la citación la cadena de televisión británica hacha al alfoz emitió un programa de investigación con imágenes grabadas con cámara oculta en el que el delegado de Cambridge analítica Alexandre es Knicks da entender que puede tender trampas a los candidatos políticos para poder influir en los procesos electorales

Voz 1 21:01 el Juan

Voz 1460 21:03 ofrecemos una enorme cantidad de dinero al candidato para financiar su campaña a cambio de otras cuestiones lo tenemos todo grabado También se puede enviar alguna las chicas a casa del candidato manipular la opinión pública es fácil solamente tenemos que hacerlo de modo discreto los diputados de esta Comisión británica evaluarán si Facebook protegió de forma adecuada la privacidad de sus usuarios dentro de la investigación sobre la propagación de noticias falsas que iniciaron el pasado mes de noviembre

Voz 1715 21:31 vamos a a Francia que no todos los días detienen a un ex presidente Nicolas Sarkozy ha pasado el día arrestados hoy prestando declaración ante los agentes que investigan si recibió dinero del régimen de Gadafi para financiar su campaña presidencial de dos mil siete informa carne

Voz 3 21:45 París

Voz 0390 21:47 implicar a Nicolas Sarkozy en una financiación ilícita proveniente de Libia entonces bajo el dictador Gadafi documentos probarían la transferencia de al menos cinco millones de euros en efectivo a finales del dos mil seis fueron transportados en tres maletas por el turbio traficante de armas francés CIA Taquan Dean según sus propias confesiones los hechos fueron refutado también por el que era responsable de los servicios de información militar de Gadafi por el ministro del Petróleo del dictador muerto en dos mil dos son circunstancias oscuras es plena del director de Media Park que desvió lo la trama considera que se trata del mayor escándalo de Estado de Francia

Voz 1026 22:25 que es mucho sí

Voz 0390 22:28 hay muchas interrogaciones sobre la guerra del dos mil once donde Francia sobrepasó el mandato de la ONU queda por aclarar si la implicación de Francia en la revolución que acabó con el derrocamiento hoy permitió la muestra del tirano tuvo también una dimensión privada por intereses Sarkozy

Voz 1715 22:44 a a las nueve en la segunda hora del programa nos vamos a ocupar de la realidad de los manteros de las leyes que penalizan su actividad de sus reivindicaciones árbitro solo

Voz 1880 22:53 hola Pedro manteros y lateros muchos de ellos en situación ilegal sin papeles otros muchos que lo que venden son productos falsificados ventas que conllevan penas de prisión de seis meses a dos años pero que no tienen otra forma de ganarse la vida porque sin papeles tampoco pueden encontrar trabajos legales hablamos de ellos y con ellos este es Mali

Voz 16 23:11 Simon Mann ceros la mayoría que se utilizará dependerá fulano que no tienen papeles Si la ley de Extranjería les condena a estar en la calle para sobrevivir ahí hicimos un porcentaje muy altos casi parches más de ochenta por cien de los manteros no tienen paredes

Voz 1914 23:27 y después nos vamos a acercar a Rusia haya Reino

Voz 1880 23:29 la tensión entre los países el estrangulamiento del ex directivo de Aeroflot el ataque con gas nervioso al doble agente y a su hija los diplomáticos rusos saliendo del territorio británico hoy mismo hacia dónde van las relaciones entre Rusia y Reino Unido después de la reelección de Putin se va a poder acabar con extremista o las tensiones

Voz 1715 23:45 aumento para todo eso a partir de las nueve las diez retomamos el relato del día la información de este martes la opinión la ponen hoy Emilio Contreras Gonzalo Velasco in Milagros Pérez Oliva está son para ella las claves del día

Voz 1587 23:58 parece que algo se mueve en el eterno conflicto catalán el cambio de criterio del fiscal general del Estado de no oponerse a la libertad del ex conseller formas si abandona la política en contra de la posición mantenida hasta ahora hay del criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo indica que al coso mueve en la esfera del Gobierno Jordi Sánchez ya ha anunciado también que dejará el acta de diputado retirados los presos del primer plano de la política el camino pueda allanar se para la formación de un Gobierno que normalice la situación en Cataluña en cambio en la esfera nacional las cosas no van a mejor a la retirada del PSOE y otros partidos de la oposición de la Comisión de Educación le ha sucedido hoy la retirada de ciudadanos de la Comisión Territorial para la reforma del Estado de las Autonomías al inmovilismo del Gobierno se une ahora la parálisis el Parlamento la legislatura parece totalmente agotada

Voz 1715 24:46 bueno pues hemos dejado planteado ya lo fundamental del día sigue la información ocho veinticinco sí de veinticinco en Canarias

Voz 1 25:08 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 25:20 buenas tardes Cristina Cifuentes se desvincula de la presunta financiación irregular en su partido en el Partido Popular en las cerca de tres horas que ha durado su comparecencia en el Congreso la presidenta madrileña han negado que supieran nada de lo relacionado con las gestiones económicas del PP básicamente porque no se encargaba de esos asuntos ella ha dicho sólo su cupo de sus tareas como secretaria de movilización territorial participo exclusivamente

Voz 1587 25:42 Cañas al lector áreas clave dos mil siete de las autonómicas y municipales de dos mil ocho de las generales en ambas ocupó el mismo puesto similar en la campaña como responsable de Movilización territorial

Voz 0194 25:56 Cifuentes ha tenido que salir al paso de un tema que no esperaba el tamayazo el portavoz del grupo socialista Artemi Rallo le ha preguntado por su vinculación con este caso

Voz 3 26:05 es un experto que a nosotros nos gustaría clarificar teniendo vuelta que a partir del tamayazo usted dio un salto cualitativo en su carrera política saque quiera usted

Voz 1587 26:17 involucrarme a mí porque en un papel manuscrito de no sé quién aparece una flecha que pone Cristina sin más y que eso suponga yo tuve algo que ver

Voz 1914 26:26 aquello del tamayazo realmente es en el mejor de los casos más resulta pueril

Voz 0194 26:31 Cifuentes ha dicho además que no era su responsabilidad como presidenta del Comité de Garantías del PP de Madrid investigar a Francisco Granados o a Ignacio González cuando comenzaron las sospechas sobre su presunta implicación en casos de corrupción tanto antes como después de su declaración Cifuentes ha criticado que la oposición la cita en el Congreso basándose en las acusaciones de un presunto delincuente en referencia a Granados hay más noticias de este martes pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad de GT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 18 27:00 las tardes a esta hora vamos a pedirles precaución en los puertos de montaña de Cotos y Navacerrada ya que es necesario el uso de cadenas temáticas de invierno está prohibida la circulación a camiones y articulados cuidado además en el puerto el amor fuera ya que pueden encontrarse con nieve en la calzada de momento está en nivel verde transitable con precaución no hay restricciones de ningún tipo pero sí tengo cuidados iban a transitar por esta vía al margen del temporal encontramos son retenciones en las

Voz 1914 27:25 la embajada ahondar en ambos sentidos

Voz 18 27:28 tráfico intenso en la M cuarenta en el tramo entre Coslada y Vicálvaro hacia la A tres en el resto de carreteras madrileñas a esta hora se circula con total normalidad

Voz 1 27:38 hora veinticinco Madrid

Voz 1673 27:44 la oposición ha decidido llevar a la Fiscalía las supuestas irregularidades en la Ciudad de la Justicia los tres grupos van a presentar mañana un informe al Ministerio Público hará que se investiguen esas irregularidades en estas instalaciones proyectadas en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta de la Comunidad declaraciones de José Cepeda del PSOE e Ignacio Aguado de Ciudadanos esta tarde en La Ventana de Madrid nombramos

Voz 0055 28:04 en a dedo partidos de gasto no justificado según una lista interminable que desde luego me parece razonable que el ministerio público sepa y pueda verificar para que llegue hasta el final y se podrán finalmente esclarecer los hechos creo que la historia de un despropósito

Voz 19 28:18 además revestido de buena gestión que es lo que pretendía siempre hacer Esperanza Aguirre y el Partido Popular y donde lo que vemos es como se ha dilapidado el dinero de los madrileños y todo eso tiene que tener consecuencias no solamente políticas sino también penales

Voz 1673 28:30 el sindicato de manteros asegura que el ciudadano sean senegalés que murió el pasado jueves en Lavapiés sí forma parte del grupo de manteros que tuvo que huir de la policía niegan por tanto la versión ofrecida por el delegado de Seguridad del Ayuntamiento Javier Barbero la oposición en el Consistorio critica la respuesta del concejal en el caso del PP bien incluso su dimisión en escuchamos a su portavoz José Luis Martínez Almeida ya la portavoz del PSOE Purificación Causapié

Voz 20 28:53 ya sabemos que se ocultó intencionadamente la irresponsabilidad total y absoluta con la que pretendieron podremos ir el equipo de gobierno al Ayuntamiento de Madrid tratar de obtener un rédito político de un desgraciado incidente

Voz 21 29:06 intervención su información podría haber tranquilizado mucho los ánimos en Lavapiés y en la ciudad de Madrid por lo tanto el exigimos que hoy salga a explicar la situación

Voz 0194 29:18 y recuerden que es obligatorio el uso de cadenas en Navacerrada en Cotos La Morcuera Canencia Navafría el Cardoso la Yruela La Puebla por presencia de nieve la DGT recomienda extremar la precaución la situación de frío y fuertes rachas de viento se va a mantener en toda la Comunidad al menos hasta

Voz 3 29:33 viernes hasta ahora tenemos cuatro grados en el centro de la capital sidra veinticinco hasta mañana

Voz 1 29:48 hora veinticinco Madrid

Voz 4 30:07 en Hora veinticinco Deportes

Voz 1914 30:16 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este veinte de marzo el día en el que ha entrado la primavera en nuestro país aunque los termómetros digan lo contrario pero también es el Día Internacional de la Felicidad ya nosotros qué queréis que os digan nada nos hace más felices que contaros lo que ha dado de sí este martes en el deporte felicidad la que han transmitido también hoy dos debutantes con la selección española Rodri y Marcos Alonso que estaban como dos niños con zapatos

Voz 1 30:41 los con no

Voz 25 30:44 lo de siempre el que me llevaba muy pronto pero espero que trabaja mucho tiempo para para estar aquí pero bueno yo creo que el entrenamiento hoy con mucha alegría y yo también yo estaba entrenando y ahí entramos en El Vestuario hay que me viniera los compañeros a a felicitarme eran un montón de mensajes al móvil pero bueno muy contento también y con muchas ganas

Voz 1914 31:03 España pero ha empezado a preparar el partido del viernes amistoso contra Alemania se enfrentan las dos últimas campeonas del mundo el viernes en Düsseldorf como cada semana de compromisos internacionales este programa va a ser casi un viaje a todos los puntos que son noticia estaremos en Inglaterra con Messi en Portugal con Cristiano Ronaldo o en Brasil con Neymar un viaje que también vamos a hacer por España porque hoy son noticia varios entrenadores Imanol Alguacil ha dirigido su primer entrenamiento con la Real Sociedad Machín ha hablado de su futuro en el Girona y también hemos vivido la despedida de otra en el Granada pero tenemos deporte en directo baloncesto jornada veintisiete en la Euroliga acaba de empezar el Valencia Basket Real Madrid Fuente de San Luis Carlos Martínez muy buenas

Voz 1284 31:44 hola Sonia qué tal muy buenas así como dices acaba de empezar primer minuto de partido la primera canasta un triple de Bojan Dubljevic echará contesta el Real Madrid con Jaycee Carroll Valencia Basket no se juega absolutamente nada porque no tiene ya ninguna opción de meterse entre los ocho primeros el Real Madrid sí que se juega bastante hoy podría conseguir ganando en la clasificación matemática que ya tiene de forma virtual y sobretodo mantener esa cuarta plaza que ahora mismo ocupa de cara a los cruces de los play off por el título de esta Euroliga no juega finalmente Luka Doncic sigue teniendo molestias baja de última hora también en Valencia Basket la delata virus Williams cinco para Valencia Basket cuatro ahora para Real Madrid un minuto y medio disputado

Voz 1914 32:23 mañana juegan el resto de españoles tendremos otro duelo nacional entre Unicaja y Barça mientras que el Baskonia recibirá al Bamberg alemán fuera de la competición un histórico del baloncesto que está pasando serios apuros el Joventut que dependía del Ayuntamiento de Badalona para seguir existiendo como ha quedado este asunto Ramón Anglada

Voz 26 32:40 hola hola Sonia al Consistorio de Badalona acaba de aprobar la subvención de más de setecientos mil euros de la Fundación Badalona capital Basquet para el proyecto del baloncesto base el Joventut de Badalona con catorce abstenciones y doce votos a favor esta subvención será efectiva en dos partes el club recibirá el cincuenta por ciento para su proyecto base para recibir la otra mitad tendrá que justificar que la subvención no va dirigida al equipo profesional del club que tras este acuerdo municipal se empieza a vislumbrar la luz al final del túnel para el Joventut

Voz 1914 33:10 gracias Ramón al final sigue con vida a un histórico del baloncesto como es el Joventut de Badalona veremos cuánto dura esta situación también desde Cataluña la Volta segunda etapa victoria de Alejandro Valverde que además se coloca líder de la general normalmente ahora tendría que estar sonando uno de vuestros mensajes de vuestras opiniones pero me vais a permitir que oír mensajes se lo mandé yo al director titular del programa Jesús Gallego que está malito así que Gaye recupera te pronto que te estamos echando de menos muchas cosas por delante desde ahora hasta las nueve comenzamos treinta y cuatro minutos pasan de las ocho de la tarde en este Hora veinticinco Deportes en la SER semana diferentes sin Liga en el horizonte todas las miradas puestas en la jornada de partidos internacionales y sobre todo en la selección la selección que ya piensa en el amistoso del viernes ante Alemania sido del Fútbol de Las Rozas Javier Herráez nuevo buenas hola muy buenas hoy primer entrenamiento con la ausencia de Gerard Piqué como nota más destacada pues eso

Voz 27 34:26 la fiebre que le ha impedido trabajar esta mañana a las órdenes de Lopetegui entrenamiento intenso de hora y media no estado Piqué por ese proceso febril pero bueno mañana va a estar mucho frío aquí en Las Rozas como en toda España pero evidentemente se hacía notar ese frío esta mañana aquí en la deportiva de Las Rozas

Voz 1914 34:42 ha sido el estreno de debutantes como Parejo Rodrigo Marcos Alonso Javi dos de ellos además han pasado también por sala de prensa dos

Voz 27 34:49 de ellos y como son Marcos Alonso que por fin están las edición sólo merecía el lateral izquierdo de del Chelsea veintisiete años hijo de futbolista de Marcos Alonso que se enteró precisamente por su padre

Voz 1 34:59 de la citación de Lopetegui el pasado viernes la verdad que él gente

Voz 0491 35:02 pero antes que yo no como he dicho porque estaba entrenando oí tenían en mente descansar unos días Si venir a ver a la familia y la verdad es que irónicamente me preguntó a venir a verlos doma mira luego gustó la enhorabuena esas familias dos contento sí

Voz 1914 35:21 estoy muy contento Marcos Alonso y también Rodri y el centrocampista del Villarreal que está viviendo esta primera etapa con la selección como si fuera un sueño y al que todo el mundo para Javi con Busquets

Voz 27 35:33 pues sí es una imitación evidentemente que que está mal hablar de que son parecidos pero es un futbolista que apunta muy buena manera al veintiún añitos no está y Aramendi a mí me chocó la lista de Lopetegui toda vez que no está busques por lesión y esto ha dicho Rodri de esa comparación con el pivote del Barceló

Voz 0491 35:48 a un jugador que yo me fijo mucho para mí es un referente intentó para hacer más a la posición que el que desarrolla aquí tanto en su club con la selección en la que inventario pero bueno sigue para mí es un espejo donde mirarme y no sólo en el campo sino sino que es no es también

Voz 1914 36:09 savia nueva para la selección por cierto Javi hoy hemos conocido cómo va a ser la segunda equipación de la selección española algo así como azul clarito no sé si ha dicho

Voz 27 36:16 me gusta bueno si ganamos a Argentina de Metropolitano me va a gustar más pero yo creo que es blanca pero bueno más bien a ella porque me pasó con la primera equipación que que acercarse mucho porque desde un escaparate parece una cosa y luego en la mano otra pero parece más blanca que azul aunque dicen que sí que es azul muy muy muy clarito

Voz 1914 36:32 muy muy clarito tan delito que casi todo el mundo da hemos Langa en especial Toni López que lleva toda la tarde diciendo que la camiseta es blanca una camiseta que como decías Javi se va a estrenar el día veintisiete en ese amistoso contra Argentina en el Metropolitano los internacionales han dedicado la tarde a los compromisos publicitarios pero mañana vuelta entrenar no

Voz 27 36:48 si mañana por la mañana a entrenar hoy por la tarde también bueno pues les han tomado medidas para los trajes que se va a llevar al Mundial la selección española de fútbol ha Krasnodar y mañana a las once de la mañana quince minutos abiertos ya esperemos que con Piqué y luego entrenamiento bueno pues por la mañana para preparar ese partido viaje el jueves hasta Dusseldorf el domingo el perdón el viernes el partido nueve menos cuarto en Alemania

Voz 1914 37:09 gracias Javi hasta luego ocho sonido el viernes amistoso importante contra Alemania el martes contra Argentina cada vez queda menos para que empiece el Mundial hoy hemos podido escuchar al ex seleccionador Vicente del Bosque valorar las opciones de España en Rusia iban Álvarez muy buenas

Voz 28 37:23 qué tal Sonia buenas tardes esta mañana con Vicente del Bosque la Academia del Cine y el ex seleccionador aprovechaba para expresar su apoyo a Lopetegui ha dicho literalmente que es el el que menos derecho tendría desde Ciro acrítica ahora al actual seleccionador y ha recalcado además que está al lado de Julen al cien por cien también ha remarcado la dificultad de ese era el mejor entre más de doscientos países ha valorado la situación que atraviesa hizo el Real Madrid y las opciones de España en la cita mundialista de Rusia está la selección obligado a ganar el Mundial razón lo sé

Voz 1955 37:49 no obligará siempre pero nunca lo que no podemos es sino ganamos es un fracaso hay que ser

Voz 1715 37:54 poco más prudente

Voz 1955 37:57 los dos damos al título feroces nada por una moderada ahí si no llevamos a el triunfo pero en fin yo no creo en ese disco en fin yo creo que lo importante es que es un gran jugador español y que seguramente pues nos va a dar muchos éxitos

Voz 1914 38:13 el club gracias iban veremos cuál es el recorrido de la selección española en el Mundial de Rusia también cuál es el recorrido de Isco con España aunque todavía tenemos un asunto relacionado con la selección española un tema casi casi vintage como es el España Malta el doce uno de hace treinta y cinco años se dice pronto bueno pues a pesar del tiempo que ha pasado se ha abierto una polémica bastante extraña Paco Hernández hola

Voz 1618 38:34 qué tal Sonia muy buena sin desde Malta acusan a la selección española de aquel momento de haber drogado a los jugadores visitantes en el descanso en aquel partido que se disputó en el Benito Villamarín lo han hecho en el programa de televisión Fiebre Maldini denuncian que les intoxicar aún con limones sí que los jugadores de la selección española entonces entrenados por Miguel Muñoz tomaron esteroides los protagonistas de aquel partido histórico se lo toman a broma Andoni Goikoetxea y Manu Sarabia

Voz 28 39:01 eso es algo que uno no lo puesto madre no se vio por ninguna por ninguna cosa sitio ha pasado bueno ha pasado mucho tiempo pero podría haber renunciado mucho

Voz 29 39:11 mira aquí me no tiene limpio mi cabeza son entiendo que cinco años después y a que ponga las cosas mucha a este modelo de la pena

Voz 30 39:26 los me quiera comentarlo fondo hace unos recordamos que les dio a España la clasificación para la Eurocopa del ochenta y cuatro en la que terminó siendo subcampeón

Voz 1914 39:34 a las sensaciones que cada cierto tiempo gracias Paco hay alguna noticia este partido ya dio mucho que hablar en su día como vemos el hilo no termina nosotros tampoco seguimos un minuto con más

Voz 1914 40:48 el repasó la actualidad de la Primera División actualidad mermada ante el éxodo de jugadores internacionales uno de los que se ha ido con su selección es Cristiano Ronaldo anoche recogía el premio que le distingue como mejor futbolista de su país y al recogerlo Se refirió a todos los récords que ha conseguido el año pasado

Voz 32 41:04 muy otra es poetisa quería conquista del motor con trofeo de los guetos Dumont Phil record tres

Voz 1914 41:26 Cristiano que incluye a sus hijos entre sus buenos registros tener cuatro hijos en tres meses es para tenerlo en cuenta Antón Meana muy buenas

Voz 3 41:34 qué tal cómo estás Sonia muy buenas por si teníamos alguna duda

Voz 1914 41:36 Cristiano Ronaldo deja claro que de autoestima va sobrado

Voz 3 41:39 si va sobrado y sabe que este último tramo de temporada es fundamental para él quiere ganar otro Balón de Oro debería ser fundamental en la Champions y en el Mundial de Rusia con Portugal ha tenido hoy el primer entrenamiento de la semana con el equipo de Fernando Santos el equipo tiene que viajar a Suiza porque tienen dos partidos en esta fecha FIFA en ese país en Suiza uno en Zurich ante Egipto y otro en Ginebra ante Holanda había Cristiano muy enchufado bien físicamente y con la sensación de que llega otra vez perfecto al momento decisivo del año

Voz 1914 42:09 el Real Madrid Antón entrenaba hoy sin los internacionales claro

Voz 3 42:12 sí en familia Sky cuatro esta Benzema está ateo está Marcos Llorente y está casilla el resto de viaje por el mundo para jugar diferentes partidos Zidane está prácticamente en familia pensando en lo de la Juve aunque tiene antes el partido de Liga contra Las Palmas si te parece escuchamos lo que ha dicho hoy sobre Zidane Vicente del Bosque

Voz 1955 42:31 ha habido de todo la criticado pues va todo nos ha ocurrido yo creo que lo más importante es lo que ha hecho la trayectoria que tiene detrás así un entrenador que no había tenido una gran experiencia pero ha demostrado su capacidad para dirigir un equipo como el Real Madrid

Voz 3 42:47 las descansan hora la noche porfiar todos los jugadores del Madrid de la sub veintiuno que ya están en Belfast para el partido de los jueves son Ceballos Vallejo Borja Mayoral

Voz 1914 42:56 te has Antón Meana un abrazo hasta luego Cristiano en Port Duggan Leo Messi en Manchester con Argentina muy buenas Adriá Albets

Voz 0017 43:02 hola Sonia qué tal muy buenas si ha viajado por la mañana de Barcelona Manchester en avión privado para incorporarse a la concentración de la selección argentina hay por la tarde ha entrenado ya con sus compañeros en las instalaciones del Manchester City que por cierto en Twitter desde la cuenta oficial del club se le ha hecho un guiño al crack argentino preguntándole si le gusta Manchester una broma que no le ha hecho mucha gracia al los culés recordemos que Messi jugará dos amistosos con Argentina el primero el viernes frente a Italia y el segundo el martes frente a España Messi que es uno de los quince jugadores del Barça que se han marchado eh con sus selecciones falta Vermaelen que hoy ha hecho recuperación en Barcelona hay veremos si al final puede jugar con Bélgica Busquets también ha hecho recuperación esta mañana aquí Denis Suárez se han entrenado con normalidad y están ya cerca de recibir el alta médica

Voz 1914 43:47 el Barça que también acusa la marcha de los internacionales aunque hoy hemos podido escuchar al próximo fichaje del club azulgrana

Voz 0017 43:53 sí a Artur el centrocampista brasileño de gremio que espera que Iniesta siga en el Barça para jugar con él porque es su ídolo le considera un dios del fútbol que dice que ya ha hablado con alguno de sus compatriotas sobre Barcelona le preguntó incluso a Neymar le escuchamos temieron un sí

Voz 33 44:12 he hablado con ellos de hecho primero hable con Neymar en la selección Le pedí que me explicara cómo es Barcelona y me habló muy bien de la ciudad el club también nos cruzamos algún mensaje con Coutinho me dijo que Barcelona es una ciudad maravillosa y el club es excelente para trabajar así que estoy muy feliz gremios mi club de formación y quería ayudarles con un buen traspaso ya estoy contento con el resultado

Voz 0017 44:36 acordemos que el Barça cerró con Gremio una opción de compra por Arthur de treinta millones de euros fijos más nueve en variables que se ejecutará durante el mes de julio

Voz 1914 44:45 gracias Adriana seguimos en Brasil seguimos con Aimar que ha vuelto a hacer de las suyas hola a José Antonio Duro

Voz 1621 44:50 sí que mediados de marzo Sonia qué tal muy buenas fecha señalada cumpleaños de la Armada de Neymar de Rafaela con la siguiente celebración en Brasil evidentemente allí está el jugador del recuerdo que lesionado operado del tobillo al hemos visto en un vídeo en redes sociales bailando sin muletas en equilibrio sobre una de sus piernas lo que es seguro

Voz 0017 45:06 dado a los servicios médicos de la selección de Brasil

Voz 1621 45:08 tres meses del Mundial también a los del París Saint Germaine aunque si algo queda claro es que al ver en las imágenes se puede ver a un Neymar que está encantado

Voz 3 45:16 el vino gracias dura Neymar que sigue

Voz 1914 45:19 mirando a suceder a Messi Cristiano en la cúspide del fútbol aunque como vemos tiene que cambiar todavía en muchos aspectos en el Atlético mala noticia otro inquilino más en la enfermería muy buenas Pedro Fullana

Voz 34 45:29 qué tal muy buenas y Sergi el lateral del filial el llamado a ser el sustituto de Lucas por si pasa algo con el lateral una vez que está lesionado Filipe también ha caído hoy el entrenamiento de esta mañana ha sufrido una torcedura en el tobillo y un esguince por tanto será baja también para las próximas semanas un Atlético Madrid que tiene plantilla corta ya además lesionan los sustitutos de los que ya están lesionados

Voz 1914 45:49 por no quedarnos sólo con lo mal hoy es el cumpleaños de uno de los símbolos del Atlético de Madrid de Fernando Torres el Niño que cumple treinta y cuatro años no sé si está muy claro su futuro narrador del Atlético Miguel Martín Talavera hola