Hora 25 (20/03/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

la mayoría llegan en patera jugándose la vida la pasan muchos años intentando regularizar su situación en España hay como no lo consiguen una de las únicas vías de supervivencia que les quedan es ser manteros vender productos falsificados latas durante la siguiente hora vamos a hablar con ellos queremos saber su situación y también conocer las penas de prisión que conlleva su actividad además hoy vamos a poner también el foco en la relación entre Rusia y Reino Unido venimos de varios episodios de tensión después de la reelección de Putin nos preguntamos si esta situación es irreversible pero antes vamos a repasar las últimas noticias del día editoras hizo buenas noches Ángels buenas noches nuevo masacre en Siria menos tres

Voz 0032 00:59 cinco personas han muerto hoy en un ataque contra un mercado cercano a Guta según los medios oficiales ha sido un cohete disparado desde esa zona que está controlada por milicias opuestas al régimen el que ha caído en el mercado de las afueras de Damasco toda esa zona de la región de Guta lleva varias semanas sufriendo una ofensiva intensa del ejército de Al Asad Idaira han huido varias decenas de miles de sirios y es que los civiles han convertido en estos seis años y medio de conflicto en objetivo de todas las partes

Voz 0194 01:26 el número de demandantes de asilo a países de la Unión Europea se redujo a la mitad en dos mil diecisiete

Voz 0032 01:30 son datos de Eurostat comparados con los del año anterior se ha vuelto a cifras parecidas antes de la crisis en dos mil quince Alemania sigue siendo el país más demandado España ocupa el sexto lugar nos vamos a Bruselas Griselda Pastor

Voz 1361 01:56 treinta y uno por ciento e Italia con él

Voz 0032 02:30 el Gobierno pide a ciudadanos que colaboren los momentos difíciles de la legislatura en la sesión de control al Gobierno del Senado a preguntas del partido Albert Rivera sobre el cumplimiento del pacto de investidura ha dicho el ministro Catalá que la relación entre PP y Ciudadanos tiene que ser como un tándem

Voz 4 02:44 hay un concepto jurídico es un centro de los pactos sin a dar Mati si fijan que ambas partes tienen compromisos esto es como una bicicleta en tándem Iker de detrás no vaya dando pedales pues me cuesta más cuesta más eso de todo cuando llegan las puestas cuando llegan las dificultades Si el de atrás no ayuda es un peso muerto y se superó muerto o pone palos en las ruedas por lo tanto señoría yo les recomendaría Illa agradecería que colaborase con el Gobierno y el Partido Popular

Voz 0032 03:12 el ministro de Educación anuncia una bajada en las tasas de los grados universitarios una medida eso sí supeditada a la aprobación de los presupuestos y que tiene sus matices porque la última palabra la tienen las comunidades autónomas Adela Molina

Voz 0011 03:23 a las comunidades autónomas cobran actualmente a los universitarios entre el quince y el veinticinco por ciento del coste real del grado el Ministerio fijó esa horquilla en plena ola de recortes en dos mil doce lo que provocó una subida generalizada de las tasas porque hasta entonces el máximo estaba en el quince por ciento Ahora el ministro Méndez de Vigo ha anunciado que va a proponer en los Presupuestos Generales del Estado la posibilidad de rebajar los precios Íñigo Méndez de Vigo

Voz 5 03:45 revisaremos a la baja las horquillas en las titulaciones universitarias oficiales de Grad y por lo tanto en estas titulaciones entre el cero y el veinticinco por ciento de los costes en primera matriz creo que esta es una buena medida creo que hay siga habiendo una horquilla pero evidentemente mucho más baja que en otra

Voz 0011 04:03 la rebaja de las tasas dependerá primero de que se apruebe los presupuestos y después de que las CCAA la apliquen

Voz 1361 04:09 además no resuelve en principio la enorme dice

Voz 0011 04:11 denuncia de precios que hay entre autonomías estudiar la misma carrera cuesta en Barcelona el triple que en Galicia tres

Voz 6 04:36 no han procedido a solucionarlos

Voz 0032 04:40 antes ya ha comentado en el Parlamento regional de incluso había más apartamentos ilegales que la página web ya ha recibido la notificación de la apertura de expediente sancionador y que ahora tienen un plazo de quince días para presentar alegaciones en las que da la bolsa

Voz 6 04:51 Alfa Bernardino la subida de hoy de un cero dieciocho

Voz 1762 04:54 eso por ciento deja el selectivo muy cerca de los nueve mil setecientos puntos en concreto en nueve mil seiscientos ochenta y uno Caixabank ha sido el valor que más ha subido un dos coma cuatro por ciento mientras que día ha sido el que más ha perdido con un dos coma uno por ciento de retrocesos seguido por Telefónica que se ha dejado hoy un uno y medio por ciento en el resto de Europa la tónica ha sido al alza con ganancias de unas décimas siete para Frankfurt y Milán cinco para París dos para Londres la prima de riesgo entre tanto se situaba al cierre de las Bolsas en setenta y tres puntos básicos

hoy en la tertulia van a estar Milagros Pérez Oliva Emilio Contreras Gonzalo Velasco

Voz 0194 06:09 porque quiero estelar alarma al mundo

Voz 0194 06:14 once minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 12 06:16 no ahora misma visuales la seguridad de su para que les decía hoy mismo la alarma

Voz 0194 07:54 vamos a dibujar una espiral vueltas y vueltas indefinidamente nos llevan al punto de salida esta espiral que no acaba representa el miedo en el que viven los manteros espiral que comienza en el país de origen del que huyen que continúa en España al que llegan y en el que no consiguen papeles para ser legales espiral que les hace tener que ganarse la vida de forma ilegal porque sin papeles no consiguen trabajo espiral que les lleva a comisaría por vender en la calle con la legislación actual el comercializar productos falsificados los lleva a penas de prisión de seis meses a dos años expira el que genera antecedentes penales Ike coloca cada vez más lejos la posible legalización sanciones que abren la puerta a las deportaciones a la expulsión de España y vuelta a empezar otra vez este es el dibujo de la espiral del miedo miedo al que están expuestos los manteros a diario con ese miedo dentro y con el que siguen viviendo sus compañeros Vives Edinho senegalés tiene cuando cuarenta y tres años llegó a España en dos mil seis Edinho muy buenas noches muy buenos días hecho esto como llegaste a España Selim

Voz 19 08:54 yo llegue en España en patera en el año dos mil seis donde llegaste llegábamos en Santa Cruz de Tenerife durante la mañana del día veintiséis iré allí de allí pues nos detuvo la policía Nos indentificó himnos pusieron a disposición de un juez para esperar pues la libertad o la expulsión idea allí tuvimos suerte que nos liberaron no trajeron a Madrid os trajeran a Madrid tuviste miscelánea Madrid acompaña de la policía y una vez que llegas a Madrid que hacen una vez que llegamos a Madrid nos liberan estábamos con la Cruz Roja o estábamos con casas de conocidos de paisanos ahí empieza nuestra vida cerró vida cero sin papeles para poder trabajar sin papeles sin dominar el idioma empezar a buscarse la vida y entonces qué haces pues yo personalmente empecé con la manta el primer día que empecé con la manta de hecho el primer hicimos ya que salía a vender no volvía a casa porque me detuvo la estuve tres días en comisaria después tuve libertad provisional iraquí seguir vendiendo porque no podía dejar de venderlo porque me explicaron la situación con los papeles que llegue Ugly no podría trabajar esta vía que tengo que estar tres años como mínimo para poder intentar legalizar mi situación

Voz 0194 10:21 así que vendía en la mano

Voz 19 10:24 yo en en en el año dos mil seis vendía Ceres DVD's también de vez en cuando buscaba trabajo porque en aquellos momentos no había tanto crisis entre comillas como lo dicen ahora se podría encontrar trabajo de vez en cuando pero en los trabajos muchas veces no te pagaban o te pagaban una miseria y al final te hartas de trabajar allí sigue bajando

Voz 0194 10:48 además de manera irregular

Voz 19 10:51 ya en situaciones peligrosas hay todo lo que conlleva donde

Voz 0194 10:56 conseguidas el material de la manta bueno

Voz 19 10:58 Nuestra solidaridad porque para nosotros pues cada te ves como el otro si tienes el lo otro no tiene pues siempre está este sentimiento de ayudar y entre colegas pues me ayudaron concede decide obedece algunos ayudaron con algo de dinero empecé a vender cuando te detenían

Voz 0194 11:21 si te quitaban la mercancía

Voz 19 11:23 en aquellos momentos cada vez que te detenían a comisaría porque había que pasar estos tres días luego a disposición del juez te quitan la mar mercancía que se lo llevaban para peritos y luego para el juicio pero ahora mismo pues lo que está pasando muchas veces a muchos colegas les quitan la mercancía no les ponen ninguna multa no les ponen Nara les dejan irse porque es mercancía que roban porque si un representante de la ley está en la calle cualquier cosa que pasa si te quita algo por ley de tiene que denunciar o ponerte algo pero muchas veces vemos que constantemente están robando las cosa porque te lo quitan no te ponen muchas veces los chicos reclaman que se ponga esto en un papel que dicen que te han quitado las cosas porque lo quitan como les da la gana saben dónde se compran los bolsos y todos lo saben dónde se compra los chicos lo compran con una factura en la mano muchas veces lo quitan nosotros mismos muchas veces decimos mira hacia lo regalan a sus amigos o por ejemplo para ir un poco más lejos de esta situación que está en la calle que hasta los no manteros algunas veces si les apetece la poli les ponen multa yo he tenido un compañero que no vende le pararon un día porque él es

Voz 0194 12:48 estarán sin material Easyjet les daba la gana

Voz 19 12:51 le pararon nos tienen que hablar te ponen como en una situación que dices pero esto qué mundo es Le dijeron que si hablara le ponen una multa eso pasó porque en el papel que le denunciaron pusieron hemos visto al chico vender ha salido corriendo ha escondido la mercancía y ha vuelto ir esto es la denuncia el Ayuntamiento les ha puesto directamente una multa yo creo que la ley dice que si detienes a algo tiene que tener prueba pero le he visto correr a escondiera la mercancía a venir Olé puesto una multa sin ninguna prueba ninguna mercancía iría esquemas persecución ahora que cuando tú estabas con la manta más agresividad más agresividad también por parte de la policía por parte de la policia hay mucha hemos hecho muchas denuncias hasta el Defensor del Pueblo también lo hemos hecho hay gente con los tobillos rotos otros los brazos otro la pierna hicieran hemos denunciado la agresividad hemos demostrado también pues qué necesidad hay lo nos lo estamos preguntando para tanta agresividad para ir corriendo detrás de la gente y el peligro que hay en la calle Toro tipos de gente de todo tipo era persigue es a una persona sólo para quitarle la mercancía que lleva esta mercancía saben dónde lo compramos está toro lo que hacen porque nosotros no nos escondemos estamos condenados a esta situación que es una situación muy jodida de estar tres años sin por es regular esas tu situación estas tres estos tres años es un numero pero puedes llevar como doce años como mi compañero que no nunca ha llegado a tener los papeles tú en cuando tuviste papeles yo tuve los papeles en el año dos mil diez como no consiste afina bueno yo al final ya que a casarme con mi chica para tener los papeles y ahora esas trabajando ahora esto de trabajando por suerte M M tiro en proyecto que soy socio de una cooperativa de un restaurante vegetariano que está en la calle Atocha bien estoy muy bien y quiero que mis compañeros también estén bien porque siempre lo que decimos no queremos vender en la manta y menos mal que tengo esta oportunidad y hay mucha gente que están en la calle que quieren tener esta oportunidad de meterse en proyectos o tener trabajo porque tienen oficio están súper formados y quieren salir de esto pero es tan condenaron por una ley Ana

Voz 0194 15:30 de la espiral del miedo bajo la que estuvo viviendo más de tres años Arman es de Bangladesh tiene treinta años llegó a España hace cuatro vendía latas por las noches en la calle Armand buenas noches han el el micrófono y tú que hacías en Bangladesh

Voz 6 15:44 yo estoy deben bajar este estudio va aparte trabajan farmacia porque te visiten porque esa lista de Bangladesh porque tiene a sitios sin un mal mi familia ya me poco política por eso Itu cuando llegas llaga en España dos mil trece pero yo me salen de sus ocho años como fue el trayecto del final desde Irán después yo estuve dos meses frontera a Turquía en Grecia Grecia yo estuve casi dos meses y dos años seis meses ocho ocho meses amena decía sin duda mal no había papel también tiene mérito policía yo me todo de Grecia embargado me Catania Nuria oscuridad Italia después si aquellas fans que España fijos

Voz 0194 16:41 te llegas a España tú tampoco tienes papeles no hablas español también os decía

Voz 6 16:46 lo quito Si cuando llegue a España o Madrid donante de hablo Espanyol si yo puedo hablo en inglés pero aquí jamás me de no habla inglés también cuando yo fui trabaja los trabajar me han dicho siempre si no puedes hablar español también no hay papel entonces a tu trabajo si hay miedo si te daré trabajo por municipio Dahlan se cuando lo vean pueden dar multa casi diez mil euros tantos no te puedo ayudar

Voz 0194 17:15 y entonces qué hiciste llegaste aquí no conseguían papel un hablabas el idioma que hiciste

Voz 6 17:19 si avión se muy mal también por mi familia o sabía mi familia siempre estuvo ocupado quedar equipare al final fue mucho trabajo ninguna trabajo alzando salen a la calle para vender vendía anoche Se latas con bebidas es d'Alba bebidas que comprabas comprabas yo compre siempre desde que ley de lo otro como hace una factura de todos

Voz 19 17:49 la policía te ha perseguido te han detenido

Voz 6 17:51 sí cuando ellos salían lo calle tenía miedo siempre porque no tiene a mi familia también no tiene Mis amigos muchas veces pregón dando publicidad nacional por documentación al final me han llevado sería sólo por documentación mucho estuve en la como decir a toda la noche en he salido desde comenzará a las doce una hora aún suerte pero mayormente gente a veces ellos lo mandan justicia CIE de esos te mandan a su país después de una ley de extranjería porque tengo meterte o tiene más suerte yo conocía poco gente de Espanyol o fue para aprender a Spanair en centros se llama San Lorenzo Caixa lettre si hay gente muy buena gente están ahí donde gente para aprender au hay algún problema si ellos cuando cuando

Voz 0194 18:42 te detenían tú también tienes papeles

Voz 6 18:45 sí ahora tengo mis papeles trabaja sí estoy trabajando en ese decían montones de estás bien así esto es súper bien cuando ves todo lo que está pasando

Voz 0194 18:54 bueno yo le pregunta también a Seseña se tenía la sensación que había más persecución ahora que antes tú tienes esa sensación también

Voz 6 19:01 sí pero tengo ve poco preocupado porque me paisano son mis compañeros como muestra cómo la desnivel eso están viendo en la calle pero nosotros no queremos vender en la calle hemos venido para buscar vida para para vivir con vosotras o vosotros sí vamos a ver qué hacemos tengamos algo pero no queremos Trois queremos vivir tranquilamente queremos ella la familia pues estamos viendo en la calle sí pero cuando salgo vende en la calle lo municipal Policía amonestó a lo quitan nosotros me alcancía edad multa desde ciento cincuenta hasta seiscientos pero esa Dinart paga por nosotros sobreviven no podemos pagar

Voz 0194 19:43 voy a pedir a los dos Arman podía participar en la charla cuando queráis os quedáis aquí Sarah buenas noches la buenas porque queremos también la opinión de los oyentes si todos hemos visto a manteros en la calle

Voz 1880 19:54 a lateros por las noches queremos saber qué piensan los oyentes

Voz 1361 19:57 cómo tiene que ganarse la vida estas personas que creen que habría que hacer para

Voz 1880 20:00 pero la situación pueden llamarnos por teléfono nueve cero dos catorce sesenta sesenta pueden también como puede enviarnos las notas de voz al número de Whatsapp es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden escribirlos a la página de Facebook la dirección extra XXV también a Twitter es arroba hora25

Voz 0194 20:17 nos acompaña Patricia Fernández abogada de la Asociación Coordinadora de Barrios conoce perfectamente la situación de los manteros desde hace años Patricia muy buenas noches hola buenas noches hablamos de esa espiral al principio el origen de la espiral final está en la dificultad que tienen para conseguir los papeles

Voz 1361 20:33 en parte sí yo creo que hay una realidad no hay que identificar e la manta siempre con delito contra la propia al hay mucha gente que venden la manta no que vende artesana ni a que vende figuritas dos hay gente que vende como arma no latas no al final es un problema de también de de venta ambulante este conflicto no con otros mercados ambulantes no en mercadillos propone con personas españolas que ejerza la venta ambulante no ocurre por lo tanto sí que hay una relación directa no las personas llegan en situaciones muy complicadas muy difíciles no pueden acceder a Europa de modo regular se ven obligados a huir de sus países no no hay pasaje seguro cuando llegan aquí no como ellos mismos dicen bajan de la patera y continúan muchos años a la deriva no la irregular hacia irregularidad administrativa boca estas personas a la venta ambulante

Voz 0194 21:26 tu Luis asado algunos de ellos asistencia jurídica la penas de

Voz 1361 21:30 nada no el hecho de que sea un delito en sí mismo es desproporcionado estamos hablando de una venta ambulante que forma parte de nuestro imaginario colectivo en todas nuestras ciudades pueblos existen mercadillos algunas personas venden esos mercadillos con su correspondiente licencia muchos no tienen licencia estamos acostumbrados a comprar en los marca ellos flamante existe es porque hay ciudadanos la mayor parte de ellos españoles ocho turistas que compran en la manta por lo tanto ya sólo el hecho de que se sancione de esta manera no eh a las personas que venden en la manta es desproporcionado penas de prisión para en el año dos mil tres llegó a haber setecientas personas en prisión el Estado España

Voz 0194 22:11 manteros manteros por efectivamente

Voz 1361 22:14 ante delitos en aquel momento contra la propiedad intelectual era cuando ven se vendían fundamentalmente CDs DVDs películas no eso ya no existe porque actualmente nadie compra un dvd de no porque porque la gente se lo descarga de la red y por lo tanto lo que antes era delito Arda es algo que hacemos habitualmente en la intimidad nuestras casas no somos penados por ello para los compañeros de amante se les castigaba con la pena de prisión

Voz 0194 22:37 ahora mismo a uno que que detengan que que le puede caer cuando pues ha ido

Voz 1361 22:41 a realidades una es la de efectivamente la venta ambulante en Hoy entonces estas personas cuando fueron sancionadas por venta ambulante no con se les incauta la mercancía por lo tanto la pérdida económica por un producto que ellos han comprado en un almacén que

Voz 0194 22:55 sabe las autoridades saben perfectamente donde existe no

Voz 1361 22:58 que ha entrado por el puerto de Hamburgo que no pues todo ese comercio y al final a quién se sanciona es al último

Voz 0194 23:05 eslabón de esa cadena de comercio con una

Voz 1361 23:07 multas que se van acumulando y que al final se convierta en una exasperación pecuniaria que no hay manera de abordar porque tenemos compañeros que han llegado acumular cinco mil los seis mil lo hemos han multas pero eso no es lo más dramático lo más dramáticos cuando efectivamente se produce una detención se les incoa un delito penal muchas veces a este procedimiento acaba sobreseído incluso se archiva pero el antecedente policial no desaparece porque su sobreseimiento provisional y esto hace que cuando la persona vaya a solicitar su permiso de residencia porque lleva tres años en España tiene un alto grado de integración en la sociedad española habéis visto que la mayor parte de los compañeros que están en la manta habla muy bien del idioma tienen muy buena formación serían personas que aportan y aportarían a nuestra sociedad muchísimo pero no pueden regularizarse porque tienen esa detención no no han sido condenados pero ya existe un antecedente policial que te machaca

Voz 0194 24:00 su sueño llegaste tener antecedentes policiales

Voz 19 24:03 yo sí porque el trámite de documentación duro siete meses algo ilegal que se está haciendo porque la ley dice que son tres meses y pasan hasta siete meses sin contestarte

Voz 0194 24:16 quiero saludarles y quiero presentar también a José Sánchez Tomás es profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos pertenece al colectivo inmigrante estaba sintiendo a lo que decía a lo que decía Patricia el origen de todo no el origen de la espiral le preguntaba yo ahí está la dificultad de conseguir papeles en España no

Voz 0199 24:36 en realidad el problema de la manta nuestro problema al amante no se persigue la manta pasar la manta ya lo ha dicho Patricia eh todo este fenómeno se persigue porque quiere perseguir al mantero porque es un extranjero

Voz 19 24:51 esto no es un problema de propiedad intelectual

Voz 0199 24:53 toma de control de la inmigración lo que pasa es que lo han focalizado en ese tema es una forma de discriminación indirecta no es decir yo digo que en realidad tu protección de la propiedad intelectual y protege la propiedad intelectual a través de la práctica de la manta en realidad no es así porque porque la propiedad intelectual también es cuando fotocopias nuestros libros y nuestros manuales y desde luego no veo que se hagan muchas redadas las descargas en la saga e intimidad etcétera ir cada vez más además la manta no está vinculada a la propiedad industrial ahora o las marcas y en cualquier caso incluso desde el punto de vista penal es complejo que eso realmente tuviera una conformación de delito no mismo por por las propias características sí que está vinculado a los problemas de la extranjería entonces el Real problema lema no es la propiedad intelectual es la extranjería y qué es lo que se está haciendo cuál es la política pública que está diseñada en España la Unión Europea en relación con las personas a las que que ya han llegado aquí y que el Estado como nos han comentado los dos los han tenido a su disposición incluso para poder expulsarlos no los han expulsado por cuestiones jurídicas por cuestiones técnicas cualquier cuestión pero los han expulsado han tenido la posibilidad como estado de ejercer su potestad destinos y no lo han hecho sino lo han hecho entonces tienen otra responsabilidad que hacer con esas personas que quedan aquí es es el reactor debería haber un cambio en la ley de Extranjería de ver la ley de Extranjería cuando se cuando se publicó el reglamento del dos mil once eh que además recuerdo perfectamente porque vamos metiendo situaciones de intentando meter situaciones para las regularizaciones extraordinarias Se metió en ese momento sale una sentencia del Tribunal Europeo que la sentencia Zambrano qué hacía no que impone a que las personas extranjeras que incluso que estén en situación irregular pero que tuvieran un hijo de nacionalidad de europea seres tenía que regularizar eso incluyo Se aprovechó precisamente también para intentar meter esa situación la situación de los llamados sables a esas personas que no se las puede expulsar por principio de no devolución pues la situación de sus países porque nadie quiere documentar los porque no se sabe por lo tanto a qué países les puede expulsar etcétera etcétera Se intentó en el año dos mil once no se consiguió claro de aquellos polvos estos lodos eficacia ido acumulando una bolsa de personas que no se pueden expulsar que lo se pueden cursar pero que tampoco las que regularizar ahí es donde después se vincula con el problema de la manta con con el concepto de la supervivencia claro es verdad que los que puedan ser afectados por propio interés todo lo bueno buenas que están afectados supervivencia a costa de la mía porque bueno decir idiotas muchas podría hacer el problema es poder regularizar

Voz 19 27:43 CDC Patricia hombre yo creo que plantear no hacerlo

Voz 1361 27:46 antes de lo que dice José Miguel no no es un problema de propiedad e industrial plantear que ciento cincuenta compañeros no que sobreviven en las calles de Madrid puedan realmente afectar a las grandes marcas yo creo que es una ínsula es un insulto a la inteligencia de todos nosotros yo creo que efectivamente esto es un problema de precarización no cada vez más compañero se ven abocados a una realidad

Voz 0273 28:08 muy muy precaria Il

Voz 1361 28:10 la bolsa de irregulares lo que hace es alimentar efectivamente el mercado laboral español que cuando europeo en general que les explotan

Voz 0194 28:20 decía decía antes que el estaba en una cooperativa o la posibilidad de que el pedía reclamaba porque además decía todo son tenemos nuestra formación tanto Serginho como arma para para integrarse yo no sé si a través de las políticas municipales eso se podría

Voz 1361 28:39 hacer eso se puede hacer las políticas municipales tienen mucho que decir en la inclusión social de las personas que son ciudadanas de Madrid no yo creo que ese es el gran fracaso del área de equidad del Ayuntamiento de Madrid es hicieron un montón de propuestas en febrero del dos mil dieciséis hablo de crear una tarjeta de ciudadanía que posibilitará el acceso a derechos no de las personas migrantes también de otros colectivos vulnerables estamos hablando que se habló de la posibilidad de cursos de formación para la capacitación profesional para la agencia al empleo estamos hablando de la creación de cooperativas y de espacios dándose pudiera efectivamente ejercer la venta ambulante sin ocupación del espacio público todo eso que la competencia efectivamente de ese área de igualdad ni nada de eso se ha puesto en marcha no por lo tanto yo creo que de esa dejación de responsabilidad desde el área de equidad que prometió que no se involucró que hubo un trabajo por parte de las entidades de Lavapiés para hacer propuestas propuestas viables con fundamentación jurídica con fundamentación digamos social no pues toda esa participación al final ha caído en saco roto

Voz 0194 29:42 en Barcelona existe un sindicato de vendedores ambulantes Lamine es su portavoz es senegalés tiene veintiocho años Lamine muy buenas noches

Voz 20 29:50 buenas noches Amine para qué sirve el sindicato

Voz 0194 29:53 vendedores ambulantes

Voz 21 29:56 podemos eso es lo lo hemos creado acredite Jaime Colón falta pero hemos de ir y las acusaciones tan de denunciar la escisión la discriminación lo que estamos viviendo diaria quitarle explicar a la gente es muy importante que la gente sepa que son los que son los los los los padres que no Empire allí la creación Campbell lo que nos pide acceder a los trabajo también está

Voz 0194 30:35 hemos hablando ahora de lo que se puede hacer desde los ayuntamientos que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona por los manteros

Voz 21 30:43 la hemos obligado al Ajax cruzándose mantiene los porque te ha pasado muchísima cree que la única manera de Cadaqués bueno la cosa que no no lo vamos a ver sí ha habido más cosas lo de ocupaciones sí que al menos en un año de Mike aclara que tanto significa que el Ayuntamiento de Barcelona a que suele suele formación estalló costra que lleva

Voz 3 31:20 nosotros hicimos luchando

Voz 21 31:22 no nos lo suficiente porque hay más de lo en la calle mínimo

Voz 0194 31:27 sí más gracias había un pequeño problema con el sonido nos costaba entender te por la calidad de de la Línea de la línea telefónica José la venta ambulante tal cual está ahora puede acabar condenando a una persona decíamos antes como tienen antecedentes podía puede acabar condenando a una persona a no tener jamás el permiso de residencia a nuestro país

Voz 0199 31:48 sí es el el problema de la de la ahora mismo de todo lo que son las situaciones de regularización es que están muy muy vinculadas a consideraciones muy discrecionales por parte de las subdelegaciones y de las delegaciones del Gobierno y que siempre se vincula la ocasiones a la inexistencia de antecedentes antecedentes policiales antecedentes penales Saiz hacer unas interpretaciones siempre lo más o negativas posible decirlo más estrictas posibles e inquietar hoy esto va mezclado con un problema que hubo con la reforma el dos mil quince es que en antes del dos mil quince eh la conducta de la manta era una falta y eso no accedía a la al registro de antecedentes sin embargo después del año dos mil quince Se convierte

Voz 22 32:36 en un delito leve con lo cual

Voz 0199 32:38 pasa inmediatamente automáticamente hacer un antecedente un antecedente penal con lo cual ya hay que esperar a que pueda producirse la rehabilitación etcétera Otra después está también el problema que es muy grave desde todos los puntos de vista de los antecedentes policiales un una persona que porque ha sido detenida pero por un hecho que después ha sido sobreseído por hecho de que siga no es que es un sobreseimiento provisional bueno sí claro pero son sobre seguimiento se diga que eso no puede rectificar se decir uno puede cancelarse a partir de la Ley Orgánica petición de datos que es la que regula las cancelaciones de antecedentes policiales es un problema que ya no tiene tanto que ver con la con lo que es la ley sino con lo que es la interpretación en la aplicación de la ley que nuestros bien

Voz 19 33:18 distintas en casi puedes acabando sea ni tenéis la sensación a veces de que sois invisibles dándonos totalmente indicó que indiscriminado

Voz 6 33:28 los

Voz 19 33:29 porque muchas veces lo que hacemos siempre es lo que más te condena así que nuestra interpretación es la discriminación que recibimos de parte de las administraciones del Gobierno piensas lo mismo a

Voz 6 33:46 es decir algo porque nosotros fuimos hemos hablado a entrando Madrid porque somos extranjeros hay una ley de Extranjería si te he dicho no como un tres años hemos dado el Carmena es una tarjeta ciudadanía como hasta ahora estaba ardiendo de ciudadanía porque cuando habíamos llegado sin papel tengo siempre medios de policia o a otras bozal sin mínimamente no estamos uno sino no pueden llevar publicidad su coma sería otra voces negro si podemos hacer algo por vosotros tranquilamente Bush de vivir está ya te daré daremos Se trata decir dueña pero todavía no hay nada también hemos hablado de porque estamos vendiendo en la calle hay monta no se dice en dijeron hoy es si podemos hacer si para quitan muchos de vosotros todavía no

Voz 0194 34:39 claro claro yo os agradezco mucho a Sedeño Arman que haya estado esta noche con nosotros aquí en Hora Veinticinco muchísimas gracias a los dos y suerte gracias Sara que dicen los oyentes mira Javier en Twitter dice defraudará

Voz 1880 34:52 hacienda noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve euros no es delito vender en la manta cuatro bolsos o cuatro colonias sí es delito son delitos de ricos

Voz 0273 35:00 qué delitos de pobres

Voz 1880 35:02 Serge dice que sí que hay soluciones dice si nos quejamos de pueblos que se están quedando vacíos y que tienden a desaparecer porque no les ofrecemos vivir allí

Voz 1361 35:10 los oriunda el pide como

Voz 1880 35:12 Cio regulado que de trabajo no comercio ilegal no a la competencia desleal dice Honda Eamon conmovedor relato de la permanente penitencia que se les hace vivir

Voz 0194 35:22 hay una llamada también que nos escucha desde Madrid buenas noches buenas noches cuéntanos

Voz 23 35:29 yo estoy escuchando la ratio al programa creo que es muy importante hablar de sistemas la realidad de esas personas esa aquí delante de nuestros ojos no podíamos hacer de cuenta que no existe yo creo que hemos tenido un desarrollo suficiente para acoger a estas personas darles una fidedigno no son personas que quieren venir aquí a robar ni a montar Macias y a traficar nada trabajar entonces en este caso yo creo que debería abrirse un organización fácil a acoger esta gente sabes encaminar criar incluso impresas su súper ya es cosa que estas personas puedo tener una vida digna y sobrevivir porque al fin al fin y al cabo dejan sus países porque a las condiciones ahí son casi de no de no supervivencia tenía otro país a consecuencia de que muchas veces lo que ellos sufrían ahí es consecuencia llenazos ganancias si lo que hacemos con ellos

Voz 0194 36:32 de dónde eres tú

Voz 23 36:34 yo nací en Brasil mis abuelos son españoles y portugueses pero soy brasileño estoy aquí desde los años noventa

Voz 0194 36:42 yo yo te agradezco muchísimo la la llamada no me queda más tiempo porque me gustaría seguir escuchando te sobre todo por las iniciativas que plantea así que pone sobre la mesa que además no se diferencian mucho de lo que decían nuestros dos invitados de lo que decía serie de lo que decía Arman Patricia José muchísimas gracias también a los dos por haber estado con nosotros

Voz 24 37:01 gracias a vosotros gracias

Voz 24 38:52 Ángels Barceló

Voz 0194 38:55 vamos a cambiar radicalmente de asunto ecos de la guerra fría envenenamientos armas químicas espionaje Putin elegido el domingo con el setenta y seis por ciento de los votos si miramos atrás en el tiempo todos recordamos el famoso Polonio y el asesinato de Alexander Litvinenko era dos mil seis y volvemos la vista atrás sólo unas semanas nos encontramos con el estrangulamiento del ex directivo de Aeroflot y el ataque con gas nervioso al doble agente Sergei Skripal y su hija Salisbury yo hoy mismo los veintitrés diplomáticos rusos expulsados de Londres por esta crisis de los espías ya han abandonado el Reino Unido de las relaciones entre Rusia y Reino Unido esto después de la reelección de Putin se podrá acabar con esta enemistad o las tensiones van a aumentar nos vamos directamente al Reino Unido corresponsal Begoña Arce buenas noches España vamos a empezar por lo último la imagen de ese avión llevándose a los veintitrés diplomáticos rusos y a sus familias rumbo a Moscú

Voz 0273 39:47 sí porque hoy se cumplía el plazo de una semana que Theresa May les había dado para para que se fueran a esos veintitrés diplomáticos había varias decenas de personas para despedir a la puerta de la embajada rusa que está situada en el palacio de Kensington junto al Palacio además de de los funcionarios pues se marchaban en vehículos con matrícula diplomática otras muchas personas se calcula que en total unas ochenta porque había niños había incluso se llevaban los los animales domésticos e todos han embarcado en un avión especial que ha partido a media tarde desde el aeropuerto londinense de Stansted rumbo a Moscú estos diplomáticos como sabéis

Voz 0194 40:20 es han sido expulsados como respuesta al

Voz 0273 40:23 ataque con el agente nervioso Novichok en Sol y el pasado cuatro de marzo de un ataque que va dirigido contra el antiguo entre doble Serguéi Skripal y su hija Yulia pues hay que decir que esta investigación marcha muy muy lentamente han dicho los investigadores que tardarán meses en enterar resultados estas dos personas siguen en estado crítico es muy difícil que se vayan a recuperar practicamente imposible hay también como sabéis un policía intoxicado y bueno ya os digo que Londres está acusando a las autoridades rusas desde el principio de este incidente ha de estar detrás del ataque rusa Rusia lo niega y esto ha sido un motivo de de que esta crisis entre los dos países se vaya de elevando de tono máxima

Voz 0194 41:06 sí vivimos desde entonces una importante alarma internacional con las armas químicas

Voz 0273 41:10 es una gran alarma internacional porque se han usado armas químicas con un poder destructivo muy muy grande en suelo europeo y como sabéis varios lugares de Sons bulé quedaron contaminados

Voz 0194 41:24 aquí hay unas ciento cuarenta personas pasar

Voz 0273 41:26 en el hospital para hacerse revisiones inspectores la Organización para la Prohibición de Armas Químicas han venido aquí al Reino Unido esta semana para recoger vuestras de ese agente nervioso para hacer una investigación independiente según el Gobierno británico ese ese agente sólo se fabrican Rusia ninguno de los países miembros entre los que se encuentra Rusia ninguno de los países miembros de esta organización ha declarado poseer este agente nervioso el Novichok Un cien

Voz 0738 41:52 típico de la antigua Unión Soviética que participó

Voz 0273 41:55 ciertamente en la creación de de este agente tóxico que vive refugiado en EEUU llama vil misa ya nos asegura que fue creado en los años ochenta como un arma de destrucción masiva y que él ya en el dos mil siete reveló su existencia para que lo prohibiera en algo que por lo visto la Organización para la Prohibición de Armas Gemma

Voz 0194 42:13 las no hizo estas formas hablamos de una tensión entre Reino Unido y Rusia un goteo de extrañas muertes entre refugiados rusos que pidieron asilo cuando su enemistad con con Putin

Voz 0273 42:21 sí mencionadas al principio a Nicolae Gush costes de ocho años que fue hallado muerto en su casa a las afueras de Londres pocos días después del incidente en Sol y bueno al frente de esa investigación y eso es muy sintomático está la policía antiterrorista este era un socio un amigo íntimo del oligarca Boris Berezovski era el padrino de uno de sus hijos a Berezovski tras la caída de la Unión Soviética bajo la presidencia de Boris Yeltsin se convirtió en el hombre más rico más poderosos de Rusia pero después cayó en desgracia con Vladimir Putin ya exiliado aquí en Londres Berezovski se enfrentó en los tribunales con Roman Abramovich al que reclamaba una fortuna en base al acuerdo que hicieron sobre una compañía de petróleo un acuerdo del que no mostró pruebas suficientes el caso es que Berezovski perdió el juicio estaba prácticamente arruinado en el dos mil trece apareció ahorcado en su casa a las afueras de Londres los los forenses no pudieron determinar si fue un suicidio o un asesinato pero he fue una circunstancia muy sospechosa ha habido otra muerte muy extraña la de despedir es un funcionario o eran Hero un financiero que había testificado contra las unidades de impuestos rusas este hombre el dos mil doce murió súbitamente a los cuarenta y cuatro años cuando estaba haciendo deporte estaba corriendo cerca de su domicilio y tres años más tarde los expertos de los jardines botánicos de Kew Garden llegaron a la conclusión de que había sido envenenado con una planta muy extraña cuyos restos encontraron en su estómago y que seguramente le habían suministrado con una sopa que había ingerido

Voz 6 43:52 al final todo tiene perdona sí

Voz 0273 43:54 no no todo es como muy novelesco presupuesto está el caso de Alexander Neville pida hincó lo cierto es que ahora mismo el Ministerio del Interior británico para revisar catorce muertes de exiliados rusos en el Reino Unido porque las circunstancias en que fallecieron no están muy claras mitin también la policía se ha puesto en contacto con la comunidad refugiado rusos para alertar les para decirles que refuercen su seguridad

Voz 0194 44:19 ahora contaremos con detalle el caso eliminen cobre déjeme que tenga una última pregunta porque al final con toda esta numeración que estas haciendo Diego parece que se va demostrando que Rusia está persiguiendo a los que considera que son traidores traidores

Voz 0273 44:31 ahí hay una tendencia del régimen tal creen Lim a creerse con el derecho a perseguir a sus enemigos en otros países y en especial a los exiliados que están en suelo británico son eso los traidores según Vladimir Putin el problemas que en Rusia ahora mismo es muy difícil de distinguir entre las autoridades rusas y sus actos la versión oficial que dan y luego lo que hace la participación y el papel de los servicios secretos las redes mafiosas rusas internacionales que tienen los tentáculos por todas partes la desconexión de todos estos grupos un experto Ezio estos días que las autoridades rusas actúan en colaboración con grupos paralelos cuando la operación es un exitoso lo apuntan cuando Dosal muy bien lo desmienten y desmienten estar vinculados a a ninguna a ninguna participación en lo ocurrido

Voz 0194 45:17 pues espera que saludamos a Rodrigo Fernández que es el corresponsal en Rusia Rodrigo muy buenas noches

Voz 19 45:22 buenas noches estabas escuchando lo que estaba narrando o pego pero

Voz 0194 45:27 niega sus implicaciones pero en los seis son las mafias rusas que rodean al Gobierno a las que están detrás de todos estos incidentes

Voz 20 45:34 sí bueno es difícil decirlo digamos yo creo que habría que separar los casos de los empresarios que los millonarios de los hombres que no siempre estuvieron digamos que hicieron su fortuna de una manera bastante oscura indudablemente estaban conectados a cierto grupo que se pueda calificar de Page osos pero en estos casos yo que lo separaba por supuesto las de Tías sólo un poco diferente no

Voz 28 46:04 es el

Voz 20 46:06 si ellos lo que situaban en que hay mucha muerte sospechosa de no

Voz 28 46:11 la misma muerte

Voz 20 46:13 el socio de Berezovski se acaba de referir nuestra colega

Voz 3 46:18 sí que es cierto

Voz 20 46:20 encontrado digamos estrangulado ahora digamos que la miedito es muy difícil de decir

Voz 0194 46:28 dime dime una cosa se da algún tipo de explicación desde Moscú

Voz 28 46:32 y sobre

Voz 20 46:35 sobre Bruce no sobre sobre sobre vivir esos que yo sostiene que digamos entre fue que al servicio lo debido digamos a la a la penosa situación económica que hayan perdido toda influencia etcétera no y en cuanto a las acusaciones Skripal ellos dormirán categóricamente para esto argumenta

Voz 28 47:01 a que que que sería

Voz 20 47:04 es un poco en realidad no digamos unos lo analizas un poco de locos

Voz 28 47:09 dar que que el Kremlin que se preocupa bastante que D

Voz 20 47:15 de su imagen en vísperas de unas elecciones presidenciales y en vísperas de un campeonato de fútbol en el que abrió países interesados hasta el último momento en boicotear lo como Londres mínimo no que ha sido uno de la que has hablado contra el campeonato uno S era el como sea pues sería absurdo podríamos dar texto para pagar aquí los acusa al atleta

Voz 23 47:48 aparentemente

Voz 20 47:50 aparentemente no no les convenía en absoluto a Skripal en todo caso el liberarlo ahora por otro lado está el problema de que digamos porque perdí a medios eliminar a un señor que ellos mismos lo dejaron y lo que lo que habría fue uno de los cuatro que cambiaron por aquellos que diez agentes durmientes uno que

Voz 0194 48:18 bueno pues vamos a mirar si encontramos más explicaciones a todo lo que está sucediendo Rodrigo Begoña muchísimas gracias hasta luego a los dos vamos a intentar buscar explicaciones de todo esto además el contexto de la victoria de Vladimir Putín el domingo pasado con ese setenta y seis por ciento de los votos por eso voy a saludar a Nicolás de Pedro que es investigador principal del especialista en Rusia y neuronas en muy buenas noches Nicolás o la que viene nuestro yo no sé si si sigue Putin será difícil acabar con las enemistades con Reino Unido con Europa con la comunidad internacional

Voz 22 48:51 Bono Putin cuenta con ganar la partida digamos tiene ascendencia e influencia sobre numerosos actores políticos y económicos dentro de la Unión Europea son las herramientas que utiliza ahí si vemos la respuesta de momento ha sido inicialmente firme del Reino Unido unas puesta por detrás de otros digamos de de de órganos de la Unión Europea y la OTAN más o menos respaldando el Reino Unido pero tampoco ha habido mucho más vamos a ir con los detalles

Voz 0194 49:19 es en la

Voz 22 52:52 bueno la inteligencia británica y la rusa llevan décadas con un enfrentamiento soterrado Reino Unido ha sido un destino tradicional para muchos disidente ruso si también hay bueno y además es una parte importante de una parte muy significativa del capital lo del dinero que se evapora en Rusia acaba en la City londinense una grandísima presencia allí de de tanto del Gobierno como oligarcas como aledaños del Kremlin en el en el mismo el corazón de Londres viriles de la Guerra Fría todavía bueno a lo que hay es seguros una ruptura de una ruptura muy profunda entre la Unión Europea y la OTAN y Rusia estas tensiones probablemente están aquí para para quedarse en porque hay una determinación muy fuerte por parte del Kremlin de seguir incrementando la tensión para lograr que la Unión Europea lo tan se debiliten au afloja en su posición y esto me temo que va a continuar quiso que brete