Hora 25 (20/03/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 porque hay una red de intereses in sobre todo económicos muy muy densa con Rusia muchas presiones para para Bono para quebrar este consenso impuesto hace la posición de la UE digamos la debilita Illa la una situación de difícil bastante incómodo

Voz 0194 00:18 no sé cómo consigue que que que es lo que hace Putin para reforzar el patriotismo en su país

Voz 2 00:23 sí

Voz 1 00:24 Bono Putin en los últimos años digamos y fracasado el intento de ofrecer una prosperidad económica que que no es compatible con la naturaleza de su régimen a no ser que se produzca un incremento sustancial de los precios de las materias primas sobre todos los hidrocarburos oye que re digamos recurrir apelar al a la grandeza

Voz 3 00:50 esta de Rusia como como nace

Voz 1 00:53 yo no como imperio les sirve como fuente de legitimidad para alimentar digamos la el entusiasmo de una parte importante de la sociedad rusa no hay estos lo verifica en Crimea no es casualidad que haga coincidir las últimas elecciones con el cuarto aniversario de Crimea es un termómetro para impulsar y digamos la fortaleza la vitalidad de este entusiasmo por otra parte también lo que ha hecho lo que han hecho es digamos abre la puerta no a todos aquellos que no están contentos pues es sobretodo digamos jóvenes educados ilustrados y más abiertos de mente de Moscú San Petersburgo pues ahí tienes la puerta digamos exceso

Voz 0194 01:30 también le puede haber ayudado las acusaciones de Reino Unido contra Rusia nunca nos atacan desde fuera vamos a unirnos nosotros no

Voz 1 01:39 sí aunque yo creo que esto digamos el impacto en elecciones bueno puede haberlo tenido

Voz 4 01:43 pero ha sido menor si yo creo que es menor

Voz 1 01:46 ejemplo el caso Skripal yo creo que estamos perdiendo de vista que el que el mensaje quizás no éramos los destinatarios principales del mensaje no éramos solo nosotros también es la audiencia doméstica sobre todos los que están alrededor del Kremlin que bueno que se sepa cualquier traicionar al Estado es el tiene en que se puede cometer a ojos del presidente Putin ideó el digamos el establishment ruso momentos bueno que se sepa que esto se paga aunque incluso cuando te creas seguro como Skripal que ya te hemos entregado que hemos intercambiado con las autoridades británicas puede ser que tampoco sigas es seguro porque acabo de unos años podemos envenenar te no IU también mono por supuesto testar no de dónde está la línea roja de de de del Reino Unido de Occidente que quizás pues humanoides que que la respuesta no va a ser tan firme no ha Si vemos cuál ha sido la reacción de del Kremlin pues ha sido una mezcla de de Bono de bueno de de negación por supuesto pero al mismo tiempo sarcasmo mofa desdén a los medios rusos por ejemplo para comentar esta noticia

Voz 5 02:47 sí

Voz 1 02:48 se les les pareció una idea interesante tener como comentarista al a orgulloso ejecutor de Litvinenko que es a su vez miembro ahora de la Duma del partido de Yirinovski uno de eso

Voz 0194 02:59 ha sido el aparecido como comentarista de esta cuestión

Voz 1 03:02 sí para comentar bueno esto puede tener algo con que ver con Rusia bueno hemos para negar no no por supuesto que no aunque por supuesto Skripal se lo merecía digamos que es una mezcla de CC para dejar claro que si eso somos nosotros pero no lo vamos a reconocer públicamente no que veremos más capítulo capítulos como este bueno como el de Skripal no lo sé no esto obviamente no sé pero que viviremos más incidentes y más tensiones esto es

Voz 3 03:28 muy probable cada vez

Voz 1 03:30 trataran de a utilizar más a todas aquellas voces dentro de la UE que son receptivas a los mensajes del Kremlin sea

Voz 0867 03:39 convicción ideológica osea por intereses económicos que medien esta relación pues Nicolás de Pedro muchísimas gracias

Voz 0194 03:45 también por habernos ayudado a entender que a veces nos quedamos con el titular y no entendemos bien bien porque

Voz 6 03:51 gracias por ayudarnos gracias a vosotros hasta luego

Voz 0194 05:21 los independentistas parece que quieren desbloquear el gobierno en Cataluña o al menos eso se desprende de los movimientos de las últimas horas la posible renuncia al acta del todavía único candidato a la investidura Jordi Sánchez la metedura de pata de esta mañana de la Llera huida Meritxell Xorret dando ya por válido el nombre de Jordi Turull en nombre que siempre ha estado sobre la mesa como la opción C tras la imposibilidad de investir tanto Carles Puigdemont como Jordi Sánchez habló de pulmón era obvio su investidura sido imposible desde el primer momento aunque el independentismo haya utilizado su relato paralelo para mantener la ilusión de lo contrario lo de Jordi Sánchez puede ser más discutible pero ya hace tiempo que se ha visto el Buesa Arena no estaba por la labor de dejarlo en libertad así que ya hace tiempo que se podría haber activado la opción Turull que por cierto también tiene fecha de caducidad en la presidencia de la Generalitat recordemos que está en libertad condicional y vigilado por el magistrado del Tribunal Supremo mañana se cumplen tres meses de las elecciones en Catalunya tres meses que se dice pronto tres meses sin gobierno y con el ciento cincuenta y cinco algo que parece no haber importado a los independentistas a pesar

Voz 0194 06:29 comía parecen haber superado el bache o al menos parece que las prioridades son otras lo que no sé si esto quiere decir que vuelve una cierta normalidad Cataluña la verdad es que tengo mis dudas serían buenos otros gestos como por ejemplo la relajación de las medidas penitenciarias la inminente libertad de Joaquim Fornés una señal y es que a nadie conviene que se eternice la actual situación ni a los independentistas ni al Gobierno de Rajoy que con el ciento cincuenta y cinco más de más que improbable la aprobación de sus presupuestos lo de hoy puede ser dos pasitos para el desbloqueo definitivo

Ángels Barceló

ese sentar en la mesa de análisis Emilio Contreras buenas noches buenas noches huy que resfriado pero ojalá Velasco buenas noches buenas noches y Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal van escuches te hará esta aquí también José Luis Sastre el momento pero hay una noticia de última hora que creo importante porque dos menores han muerto en el incendio de una vivienda en Getafe en Madrid el padre aparecido arrollado en la estación de tren de esa localidad vamos en búsqueda de más datos Alfonso Ojea cuéntanos

Voz 6 07:35 Alfonso

Voz 0089 07:37 hemos pues el dato policial que ha provocado un giro en la investigación de ese incendio si hola buenas noches Ángels decíamos que el dato policial que ha provocado un giro en la investigación de este incendio ha sido el suicidio en efecto del padre de los menores se ha tirado al tren en la estación de cercanías de la localidad madrileña de Getafe Industrial sobre las ocho y media de esta tarde a las analizar el cuerpo aparecía en el DNI del suicida hila dirección la misma que la del incendio que se había desatado media hora antes la línea de investigaciones esa policialmente hablando el padre ha entrado en el domicilio ya ha prendido fuego a la habitación en la que estaban los críos un fuego que se ha desarrollado muy rápidamente habrá que detectar por cierto la posible presencia de acelera antes que por cierto los bomberos no han podido sofocar y eso que tienen su parque de bomberos pues está cerquísima del domicilio de estos hechos la pareja estaba separada la madre ahora mismo ha quedado ingresada en el hospital su estado físico y emocional es muy preocupante

Voz 0194 08:36 gracias Alfonso cualquier novedad a lo largo de la noche lo contamos aquí en Hora Veinticinco y ahora sí a podemos saludar a José Luis Sastre Sastre buenas noches buenas noches pasos perdidos

Voz 4 08:44 pregunta hoy cuántos son quince años

Voz 1071 08:47 mucho tiempos poco tiempo hoy hace quince años de la invasión de Irak todos sabemos que Sadam Husein tiene armas químicas dijo en el Congreso José María es la todos lo sabemos dijo y según el diario de sesiones de aquel día un diputado de la oposición le gritó desde su escaño yo no lo sé

Voz 8 09:02 todos sabemos señoría es que Sadam Husein tiene armas de destrucción masiva todos sabemos también que Sadam Hussein

Voz 0089 09:10 quien escribe

Voz 1071 09:12 quince años de la Guerra de las protestas que llegaron también al Congreso preguntaron a hablar por las manifestaciones en contra de la intervención militar por aquel no a la guerra y el entonces presidente del Gobierno contestó nadie tiene el monopolio de los buenos sentimientos ponen el diario de sesiones con una diputado socialista gritó Aznar es una vergüenza y un diputado del PP replicó a su vez con los GAL no es lo mismo

Voz 9 09:33 no me preocupa nada que me puedan criticar porque me digan qué proyecto una idea de España me preocuparía mucho que me dijera que no proyecto ninguno

Voz 1071 09:43 cuántos son quince años hay con todas las instancias algo de aquello en la política de hoy que si estamos en que no tiene nada que ver aquello con esto pero a lo mejor los lleva algún sitio examinar Nos con aquellos ojos y preguntarnos por ejemplo si las calles han dejado de ser escenario de un clamor o de varios para que los diputados y en concreto el Gobierno anoten su posición os hubo oposición no se halla al no a la guerra ahora pero surcoreano otras cosas que existe cierta agitación en las calles y el presidente del Gobierno ha pedido a los suyos al PP que se guarden del ruido que se guarden del ruido mientras apoyan sin embargo manifestaciones que son más cómodas para el partido en el Gobierno y apoyaremos todas las manifestaciones de sean necesidades estaremos con los

Voz 0089 10:23 padres de las víctimas y con todas las social

Voz 1071 10:25 a cuántos son quince años los debates parlamentarios tienen ahora más actores hay más partidos al apartarse de la Comisión para la reforma territorial cosa que ha hecho hoy Albert Rivera desde lo alto de las encuestas y con renovadas apelaciones a la nación española ha vuelto a hablar de los estertores del bipartito

Voz 0682 10:41 misma ni el sectarismo la forma de reforma de la Constitución ni Ciudadanos va a legitimar una nación de naciones porque nosotros ya tenemos naciones España es de ciudadanos libres e iguales y por tanto para estos inventos estas ideas a Sánchez que no cuenten con nosotros que para esto al Partido Popular que se queden ahí del bipartidismo que discutan entre ellos todos

Voz 1071 10:58 ella de poca estuvo atravesada por la crispación los debates serán muy tensos es un entretenimiento repasar ahora aquellos diarios de sesiones con interrupciones con comentarios en cada renglón se llamaban sinvergüenzas y demagogos como si fuera el debate que tuvimos el jueves pasado sobre la prisión permanente revisable y las acusaciones que luego han seguido sobre la politización del don

Voz 10 11:17 por tanto mire no aquí no hay una politización sencillamente hay unas personas que están defendiendo lo que defiende el ochenta por ciento de los ciudadanos españoles y esto es lo que me parece que es de sentido común y esto no es una cuestión política quién politizada es sencillamente que no está de acuerdo con una medida insisto que apoye el ochenta por ciento de los de los españoles

Voz 1071 11:40 bueno quizá quince años son muchos años sino no parecerían tan lejanas las épocas de las mayorías absolutas tiene poco que ver con aquella época lo que está ocurriendo en esta y quizá este ejercicio no los ha llevado más que a certificarlo obvio

Voz 6 11:52 que han pasado quince años nada más que a lo mejor es mucho tiempo que a lo mejor demasiado poco hasta mañana adiós

Voz 22 14:00 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com Juli en las redes sociales en Twitter arroba Hora veinticinco quien Facebook hora25

Voz 6 16:03 para que una persona ciega pueda ser uno más es necesario hacer accesibles las nuevas tecnologías o puedes comprar el cupón cual estropicio el cupón diario de los tres mil euros al mes durante veinticinco años y premios de XXXV

Voz 11 16:30 no crees que debería encargarle la web a alguien duda número ocho que pueda hacer esa inversión el ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que empiece a creer en ti

Voz 27 16:41 tu negocios informa Ep en tu bancos Nico punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 11 16:49 fíjese bien en esta imagen ve usted aquí como una mariposa con navegador control de crucero y un malestar de enorme

Voz 4 16:56 esta es la ocasión perfecta para conseguir lo que desea

Voz 0867 16:58 las Tuset nuevo con dos mil euros de ahorro y entrega inmediata hay vehículos de ocasión auto oferta Wolkswagen Files hasta fin de mes consulta condiciones en tu concesionario Seat esbelta auto cuenta esbelta auto punto es

Voz 28 17:12 en Asturias

Voz 11 17:16 el cinco

Voz 29 17:21 bueno Cataluña de nuevo en la apertura de la crónica del día

Voz 0194 17:23 que hay es que este martes nos deja algunas novedades importantes que abocan al bloque independentista buscará un tercer candidato a la investidura si quieren evitar la repetición de las elecciones si quieren tener un gobierno antes de que pase la Semana Santa tal y como asegura la prensa el nuevo canario que afronta el soberanismo se ha dibujado en buena parte esta mañana en el Supremo el todavía candidato a la investidura Jordi Sánchez y el ex conseller Joaquim Forn han comparecido ante la Sala de Apelaciones del Tribunal

Voz 4 17:50 a defender su salida de prisión la principal novedad

Voz 0194 17:52 la portado Jordi Sánchez porque asegurado les ha dicho a los jueces que está dispuesto a tirar la toalla y abandonar su actividad política Si con esto consigue la libertad de nuevo Alberto Pozas buenas noches

Voz 0055 18:04 buenas noches serán la tercera solicitud presencial de Jordi Sánchez y esta vez su defensa ha puesto un argumento inédito encima de la mesa el todavía candidato a presidir la Generalitat está dispuesto a dejar la política volver a la docencia si ese es el pasaporte para abandonar la cárcel de Soto del Real donde lleva preso desde mediados del pasado mes de octubre lo apuntaban fuentes jurídicas poco después de terminar la vista lo confirmado después a las puertas Supremo Edward Pujol portavoz de Cataluña en el Parlament

Voz 30 18:29 en lo que hoy se ha comentado es que Jordi Sánchez está valorando la posibilidad de renunciar a la actividad política así

Voz 0055 18:38 ahora serán los jueces de la Sala de Apelaciones los que supervisan esta investigación quienes tomen una decisión pero por el momento sus explicaciones no han convencido a la Fiscalía que ha pedido mantener a Jordi Sánchez entre rejas asegurando que en su caso hay un extraordinario riesgo de reiteración del

Voz 0194 18:52 Jordi Sánchez busca obtener los mismos beneficios los líderes independentistas que también han renunciado a sus aspiraciones es por ejemplo el caso del ex conseller Joaquim Forn que sigue en la prisión de Estremera desde el pasado dos de noviembre después de renunciar a su escaño en enero la Fiscalía aceptado hoy su excarcelación previo pago de fianza un cambio de criterio que responde a una orden de Riba no tanto al convencimiento del fiscal Alberto

Voz 0055 19:14 se trata de un cambio de criterio importante de la fiscalía que llevaba cuatro meses pidiendo mantener a en en prisión el cambio que según ha explicado en la sala el propio Office era el Fidel Cadena vienen por una orden directa de la Fiscalía General del Estado el cambio se basa en dos argumentos según ha dicho después el ministerio público en un comunicado por un lado consideran que el riesgo de reiteración delictiva es prácticamente inexistente en el caso de Joaquim Forn una afirmación que hacen después de que haya dejado su acta de diputado en el Parlament y por otro lado la Fiscalía también por encima de la mesa su estado de salud después de dar positivo en las pruebas de tuberculosis con estos ingredientes el Ministerio Público ha propuesto a los jueces de la Sala de Apelaciones que Joaquim Forn pueda quedar en libertad si paga una fianza de cien mil euros la misma que impuso el juez en diciembre a otros seis ex consellers entre ellos por ejemplo Raül Romeva Jordi Turull para abandonar las cárceles de Estremera y Alcalá de Henares

Voz 0194 20:00 bueno así las cosas el bloque indicó dentista parece abocado a activar el plan C un tercer candidato a la investidura después de Carles Puigdemont de Jordi Sánchez y surge de nuevo el nombre de Jordi Turull como alternativa Se trata del ex conseller investigado por el Supremo y que está en libertad condicional vigilado por los jueces bajo la amenaza de volver a la cárcel si reincide Rusia ocurren han convocado mañana a la prensa y todo hace pensar que va a anunciar una nueva ronda de consultas con los grupos para proponer a un nuevo candidato Barcelona Pablo Tallón

Voz 0055 20:29 la prueba de que la candidatura de Jordi Turull es ya vox populi es que esta mañana la ex consellera republicana Mary Shelley la dado por hecha en una entrevista ha llegado a decir que a Jerry Jones para Cataluña se la planteó a Esquerra como definitiva después tras algún tirón de oreja pues ha tenido que matizar que todo había sido una confusión y que simplemente lo había leído en la prensa

Voz 2 20:47 en público

Voz 0055 20:48 de de Jones para Catalunya tampoco quiere darlo por hecho pero a Edward Pujol admite que es una de las opciones Jordi Turull es autor sedado Puyol viene a decir que como tal

Voz 1071 20:58 cero de la lista Turull entra dentro de las

Voz 0055 21:00 las debilidades aunque añade que todavía no está decidido

Voz 2 21:04 lo cierto es que para

Voz 0055 21:05 a la CUP la renuncia de Sánchez es una mala noticia porque la interpretan como un gesto de sumisión al Estado pero mantendrán su abstención sea cual sea el plan C según Carles Riera el no está descartado lo relevante lo que podría hacer que los anticapitalistas votarán que sí es que el nuevo Govern hiciera políticas desobedientes

Voz 11 21:22 no hubo vetó a Jordi Sánchez tampoco labra a ningún otro candidato o candidata la cuestión fundamental es el programa político

Voz 0055 21:29 según Riera la CUP también estudiaría votar que sí a la investidura si la mesa desafiar al Constitucional permitiendo que Puig amónico min delegaron su voto y que piensa la oposición de todo esto pues que todas estas semanas han sido poco menos contra Trillo de mal gusto Inés Arrimadas Ciutadans Eva Granados PSC

Voz 26 21:46 nadie se creyó ni quiso que el señor Sánchez fuera presidente de la Generalitat era para alargar el puse es para hacerse las víctimas nunca

Voz 31 21:55 ha estado encima de la mesa que efectivamente fuera candidato a la presidencia de la Generalitat y constatamos una vez más que esta exigua mayoría independentista engaña a sus electores y engaña al conjunto del país

Voz 0055 22:06 si no hay un giro inesperado previsiblemente tu va a anunciar mañana una tercera ronda de contactos de la que Turull va a salir como candidato a la investidura un debate de investidura ahora mismo nadie se atreve a pronosticar si va a ser esta semana la que viene o más adelante ahora bien en las SER sí que os podemos avanzar que el encargado de anunciar el nombre del plan ceba ser Carles Puigdemont quién

Voz 24 22:27 como sabéis pues ya señaló hace unos días a Jordi

Voz 0194 22:29 Sánchez bueno hay otros dos movimientos en los tribunales que merece la pena destacar por un lado la Fiscalía que ha pedido que se limite la validez de los pasaportes de Carles Puigdemont ídolos exconseller fugados al extranjero quiere que se limite su capacidad de movimiento que el ex president está aprovechando para promocionar el proceso de independencia en el exterior y por otro lado el juez Pablo Llarena que abierto una pieza secreta para investigar si la Generalitat financiero referéndum del uno de octubre con dinero público vamos con los movimientos que se han vivido hoy ese ese paso atrás ese paso al lado de Jordi Sánchez esa activación seguramente del plan Cee vamos a ver mañana qué es lo que anuncia que es lo que dice pero sí parece Mila que empieza a haber movimientos hacia el desbloqueo sí

Voz 5 23:11 bueno son son movimientos significativos sobre todo especialmente el de la el de la Fiscalía porque no hace ni al principio de este mes la última vez que la Fiscalías se pronunció sobre la posibilidad de conceder la lo de no oponerse a la libertad de de de los de los casos de los recursos que habían presentado dijo que no y que había riesgo de reiteración delictiva de hecho la actitud del fiscal del Supremo ha sido una actitud de decir por imperativo del artículo XXV que quiere decir que acato órdenes e entonces eso claro tiene mucha significación porque quiere decir que la orden expresamente viene del fiscal general del Estado todos sabemos la dependencia jerárquica que tiene el fiscal general del Estado luego no es difícil ver una movimiento de tipo político porque que es muy extraño que sean razones jurídicas teniendo en cuenta que han cambiado relativamente pocas cosas claro claro bueno la ya había renunciado a su acta y en todo caso no le afecta que su compañero de prisión renuncie también a la suya que es la última novedad diríamos no yo creo que que que esto es un signo de que el Gobierno tiene prisa tiene interés en resolver esto porque el el bloqueo político catalán se está traduciendo en un bloqueo político también de la política española sobre todo porque el PNV sigue poniendo como condición para aprobar los Presupuestos pues el Levante ciento cincuenta y cinco y después también yo creo que está haciendo mella de alguna manera la proyección que tiene todo el debate jurídico caía en España a nivel internacional y aunque la tendencia es a pensar que Puigdemont en Bruselas y que toda la actividad que tiene pues es un poco errática etcétera la verdad es que es que desde el punto de vista de del debate académico no está teniendo bastante incidencia otra cuestión que también es interesante de lo que está ocurriendo es el tipo de argumentos que está haciendo servir ahora el fiscal y antes el juez de arena para denegar o en este caso conceder una una libertad provisional porque podrían ser calificados como como diríamos argumentos de tipo político de hecho y de ahí ha hablado con algunos juristas extranjeros que se sorprenden de que sea un requisito dejar la política para para considerar que no hay posibilidad de reincidencia en el delito porque eso da verosimilitud a la idea de que es un proceso que tiene de alguna manera motivaciones políticas

Voz 4 26:07 hombre yo creo que no es una circunstancia de texto aunque esto tuberculosis claro cuando una persona padece perdona

Voz 0194 26:15 nuestro goloso no había dado positivo en la prueba de herculina que no quiere decir que tengas la tuberculosis y ahora les

Voz 5 26:21 hacen la prueba Colina media España media España era

Voz 0194 26:23 pues sí en el personal sanitario esto pasa mucho

Voz 4 26:26 bien de acuerdo pues sin ser un experto en medicina yo creo que el que haya dado positivo en la tuberculosis una atención y una prevención especial atención médica que requiere este señor y que él mismo se debe dar y que probablemente esa sea una de las razones por la que él pues decida no dedicarse a fondo a a volver a su actividad política y a cuidar su salud por fin yo no estoy aquí para hacer juicios de intenciones porque el fiscal general del Estado hace instrucciones ni a su fútbol sin embargo no creo que esto suponga un cambio de fondo en la actitud de los dirigentes separatista cuando digo esto me refiero al probable designación como candidato del señor Turull por qué porque no olvidemos que siguió Turull ahora mismo está también bajo la férula de los jueces y está inmerso dentro de un proceso no

Voz 2 27:19 está en libertad provisional esa libertad provisional

Voz 4 27:25 puede y concluir en el momento en el que el el juez termine la instrucción que se calcula que está en torno al al verano dicte un auto en el que explica las motivaciones los hechos concretos y su calificación jurídica para abrir el proceso de vista oral si eso se produjera seguir la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé la inhabilitación temporal y automática de esa persona aunque no haya habido todavía sentencia firme con lo cual si eso fuera así que no sé si pero es bastante probable el señor Turull tendría que dejar la presidencia de la Generalitat en torno al

Voz 5 28:02 claro que hay una condición adicional que es que la persona esté en prisión preventiva creo que es una condición también para que sea posible

Voz 4 28:12 hace propongamos seis meses el plazo si es que esa esa todo con condición que tuviese que marca la ley y que yo no conocía pero no no

Voz 5 28:19 no estoy segura es Obregón como lo estamos seguros

Voz 4 28:22 pero los seguro los seguros que si a finales de de de año o principios del año que viene hay juicio que eso sí es bastante probable ya no estamos seguro pero no es descartable que fuera condenado pues transcurrido siete u ocho meses ahora lo luego luego investigan como presidente y a principios del año que viene tendría que dejar la presidencia de la Generalitat porque sería inhabilitado por sentencia firme del Tribunal Supremo con lo cual es una forma de solución a medio plazo idea que seguir querer seguir enquistado el problema no resolviendo lo definitivamente dentro de la ley del estatuto que es nombrando un presidente que se dedique a gobernar ya

Voz 0055 28:59 tras los la las a la ciudadana lo viene y el presupuesto de la sal

Voz 2 29:04 sí es verdad que por un lado se afloja ese da un poco de aire a él pues es al contrario al proceso de relativa normalización pero por otro lado la tensión se mantiene no hoy mismo pues el Ministerio Fiscal ha ha solicitado la la invalidación de los pasaportes de los ellos subidos porque al parecer el hecho de seguir bueno pues haciendo proselitismo del proceso de independencia supone reincidir en el delito de rebelión decisión

Voz 32 29:34 lo cual de nuevo joda

Voz 2 29:36 el terreno de lo discutible no porque al final Cabo no es delito ser independentista no es delito propagar esas ideas es complejo no es fácil determinar que esto sea realmente reincidir en este delito del que se les acusa hay todavía no ha formalizado la acusación no entró todo caso lo que ahora aclaró o lo que es

Voz 32 29:57 son los que siguen siendo coherentes precisa si son dos sin depender

Voz 2 29:59 vistas en este momento no sea el hecho de que ellos sigan esta esta escala del primero segundo tercero aparte porque sean los que estuviese en la lista implica que son coherentes con la idea de que la legitimidad de momento sigue residiendo en Puigdemont un presidente cesado de un modo ilegítimo por parte del Gobierno de España a través de ciento cincuenta y cinco Sainz es tenia la idea esa no traicionar se hace que bueno pues que mantengan sus fuerzas esos apoyos sociales sólidos y consolidados lo que ahora habrá que ver es si esa candidatura tiene algún objetivo político práctico tan fácil pedirle escapar de edad bueno pues ya se dediquen a a gestionar el presupuesto día sea ver un Gobierno normal porque creo que lo que hay que asumir es que lo que no es normal la situación en Cataluña no eso no es punto de partida y en ese sentido cuando la oposición Inés Arrimadas que tiene mucho legitime acentos declaraciones porque es la que más los consiguió en las elecciones pero bueno no hay que volver a la normalidad bueno no es tan fácil hay que partir de la idea de que la situación es anormal y que hay que gestionar una situación anómala pero claro habrá que ver qué objetivos concretos tienen una situación anómala qué tipo de negociación con el Estado qué planteamiento se quiere hacer con los actuales presos cómo se va a intentar la reintegración de las fuerzas de la oposición que hasta ahora no han sido desde luego no han participado en el proceso en un juego parlamentario tiene que haber un proceso también en este sentido con unos fines y unos objetivos toros y una estrategia de normalización que no se va a producir en el momento en que cualquier candidato en vestido presea

Voz 4 31:34 porque eso no quiere esto decir que

Voz 0194 31:36 que tampoco ve tan fácil bueno sí veo fácil la investidura

Voz 4 31:39 de de de Jordi Turull

Voz 0194 31:42 si renunciaran a sus escaños Comín y Puigdemont porque no sé si era es tu era Pablo Tallón Mila que decía lo que la mantiene lo de las políticas de desobediencia es decir claro es que Jordi Turull el discurso que hagan la tribuna va a ser observado detalladamente por el juez y arena no puede salirse de un guión que no le obliga a volver a la cárcel no hay además

Voz 5 32:06 eh que sería absurdo de alguna manera que hasta ahora la negociación ha consistido precisamente en imponer el criterio sobre todo Esquerra Republicana de no de no actuar en la investidura de de del nuevo Gobierno de manera que pueda ocasionar nuevas nuevos procesamientos nuevas acciones judiciales contra personas que todavía no están imputadas iríamos después pues de ceder a un partido que tiene cuatro diputados naturalmente son pocos pero son decisivos entonces esto es un un problema que se viene arrastrando hemos visto que es alargaba muchísimo la negociación entre Esquerra y la candidatura de Puigdemont pero estaba pendiente el gran escollo porque el gran escollo sigue siéndolo no que no ha rectificado ni una coma y qué dice que lo que se ha de hacer es implementar la República y por lo tanto plantea la misma estrategia que con la que finalizó la legislatura anterior yo creo que no va a poder haber presidente y depende de la CUP no va a poderlo en último término en el último momento se va a plantear que sólo vaya a haber gobierno Si de Mon Comín renuncien a su acta de diputado cosa a la que se Ana resistir todo lo que puedan es bastante claro es bastante comprensible que para Comín renunciar al acta de diputado bueno pues es es es de alguna manera lo que ahora el que tiene en la mano ahora para forzar todo lo que él pueda ahí para intervenir en la política catalana aunque sea desde el exterior pero yo pero pero va a ser difícil que haya que haya un gobierno porque la CUP no parece que que atienda a razones de oportunidad y la Copa es muy es muy los que lo llevábamos siguiendo hace años la CUP es muy inflexible en sus planteamientos casi nunca rectifica

Voz 4 34:00 los que rectifican son los otros la prueba es que la cumple esfuerzo claro

Voz 0194 34:05 que exhibir es muy coherente claro

Voz 2 34:08 que toma sus decisiones de un modo asambleario

Voz 4 34:12 la prueba de ello es que hasta tal punto tiene fuerza y capacidad de presión en el separatismo catalán incluido en el burgués ellos que son anarquistas no no no no partidista estados que sean todos los claros el cosa de lo que dicen que es muy que es muy es muy heterogéneo también yo yo yo yo esta noche dormía mal si me diera positivo la la culmina pero que quiero decirte que has señor Mas estuvo dispuesto a renunciar a la presidencia de la Generalitat con tal de ceder ante la CUP y eso no me lo puede negar nadie ahí no haya dudas eso es un hecho evidente lo cual sienta un precedente claro de que en un momento determinado el afán separatista está por encima de cualquier condicionamiento condicionante ideológico

Voz 20 34:56 bastante probable dijo seguro todo pero bastante probable que busquen intercesión los resquicios

Voz 4 35:02 vale para hacer para ceder a las peticiones ya la expresión de la CUP irá adelante en en su proyecto cediendo a la carretera por lo tanto no hay que descartar ninguna posibilidad de lo que pueda decir o hacer el señor el señor tuvo que vuelvo a repetir o en primavera no perdono en verano o en diciembre es bastante probable que en Cataluña haya que votar de nuevo a otro presidente

Voz 2 35:28 porque Push de monde adelantó que estará en el fondos

Voz 4 35:31 tu su intención es que hay una comunidad de interés

Voz 2 35:33 en este sentido entre un abuso de Munilla y las CUP

Voz 4 35:36 pero su objetivo es el mismo logo el tipo de sociedad que quieren cada uno es distinta porque la good aunque no sean todos anarquista no hay que está no hay que tal en la extrema izquierda no Ike Ike Puigdemont pues son burgueses y generalmente puede la burguesía no está la extrema izquierda generalmente los partido de extrema izquierda históricamente han estado dirigidos por burgueses

Voz 0055 35:58 pero no toda la extrema izquierda anarquismo no no no hay una de cada hombre de izquierda a derecha tan se se sean de metro entró quitan fíjate antiguo mil avanza la veía navegante mira

Voz 2 36:10 sí bueno siempre se ha dicho que que el fin de la CUP no era en sí mismo la independencia como tal sino a través de la independencia logra del tipo de sociedad de democratización de la política tal como la entienden en esta formación que ellos que ellos querían no a mi juicio el modo de actuar todo esto ha ido en contra de esos intereses porque llegaron a tener un gran calado social llevaron es implantar una cultura participativa en barrios y municipios de un modo bastante ridícula Ari bastante efectivo y sin embargo o el apoyo a este proceso como dice Emilio a las formaciones tradicionalmente burguesas en lugar de forjar otras alianzas con otros espacios políticos que estaban surgiendo como por ejemplo los comunes lo que ha hecho reducir su espacio ahora bien esto es un nuevo modo de recuperar la fuerza la de eso que consideran a ellos que es la política verdaderamente democrática participativa sin la mediación representativa no decir hasta este proceso que ha llegado bueno pues hasta las más cotas altas cotas del de la política espectáculo finalmente depende de las votaciones que aquí tengamos lugar nuestras asambleas de barrio nuestras asambleas locales etcétera etcétera

Voz 0055 37:22 perdió la mitad de sus diputados desde luego por eso digo que no me parece que el apoyo social es el que es Mila

Voz 33 37:28 yo el primero

Voz 5 37:31 eh yo no y creo que es difícil catalogar lo que ocurre en estos momentos con estas fuerzas hablando de fuerzas burguesas fuerzas comunistas fuerzas estas

Voz 0194 37:42 yo creo que eso es

Voz 5 37:43 está fuera de de de radar ya os a esto esto esto es es una catalogación que no se corresponde con estas nuevas realidades que son bastante magma bastante más complicado que el que ofrecen las viejas recetas diríamos lo los viejos diríamos encuadra miento sede de

Voz 0055 38:00 los parámetros no cree que el goles sólo nuevos prevén que estaba discutiendo porque no sabemos cuál es su cuenta

Voz 5 38:05 ideológico los abrigos sí sí sí sí lo sigue si te acercas un poco lo ves ellos son bastante coherentes y además una de las cosas que dicen siempre es que es su mirada es de largo recorrido ellos han hecho anuncios muy conocidos y muy celebrados que siempre hablan de las luces largas no van por una carretera lentamente todos empujando una furgoneta vieja con las luces

Voz 0194 38:28 largas excepto en breve el separatismo lleva ciento cuarenta

Voz 5 38:32 bueno tampoco me gusta la palabra separatismo e pienso que es recuperar un lenguaje que era muy típico de él la época de los años treinta etc etcétera yo creo que ahora podríamos referirnos estas cosas con un lenguaje más más más más más de ahora no pero bueno es igual cada uno puede utilizar lo que quiera naturalmente las CUP son unos grupos diríamos muy de base que tienen la implantación territorial importante tiene una presencia municipal importante que no están alerta ni atentos a los resultados electorales la prueba es que han perdido la mitad de sus diputados se han quedado prácticamente parece como si nada hubiera ocurrido siguen actuando exactamente igual que actuaron después de haber tenido la esto que tuvieron en las últimas legislaturas para así que no es previsible que ellos vayan a a cambiar sus exigencias pues son largas Cinema largo también si fueran sensibles a eso que ya digo yo que no lo son algunas de las últimas encuestas que se han publicado no les dan malos resultados tampoco la CUP por qué porque ellos han sido víctimas y saben en la últimas elecciones del tirón que ha tenido Push Demon con una candidatura que apelaba al legítimo mismo de la presidencia arrebatada etc etcétera etcétera no y ellos han sido probablemente víctimas pero en unas nuevas elecciones pues casi la la la la hoja están blanco eh sea ya hemos visto que les ha pasado a otras fuerzas políticas pretendiendo utilizar convocatorias electorales para para mejorar posiciones que a veces han retrocedido no así que no no lo tengo tan claro que que que vayan a ceder así

Voz 0194 40:15 bueno lo tienen añadió el futuro veremos veremos veremos a ver qué pasa la primera cita es mañana con Roger Torrent suponemos que es lo que va a hacer va a ser abrir una ronda de contactos para proponer a un nuevo candidato que sería Jordi Turull veremos cómo se mueve la CUP cuando Jordi Turull el nombre esté oficialmente sobre la mesa veremos cómo se mueven también Carles Puigdemont Toni Comín en el caso de que la digan que mantienen la abstención y que no van a votar a favor del nuevo candidato por cierto cerraría casi el bloque de Cataluña el Banco de España ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para para España yo supervisor cree que la incertidumbre catalana ya pesa menos y eso se refleja para bien en la economía Eva Vega buenas noches

Voz 0605 40:54 buenas noches Angels aumenta el optimismo del Banco de España sobre la marcha de la economía española que relaciona en parte con la rebaja de la tensión política en Cataluña tras empeorar las previsiones de crecimiento del PIB español hace apenas cuatro meses ahora mejora esas previsiones para este dos mil dieciocho el cambio de significativo el país pasa de crecer un dos coma cuatro a un dos coma siete por ciento de acuerdo

Voz 0194 41:18 sus cálculos en la economía catalana

Voz 0605 41:20 el proceso ha afectado especialmente al gasto privado y al turismo extranjero en la última parte de dos mil diecisiete Aunque los datos de enero reflejan una recuperación de llegadas pernoctaciones y de gasto del turismo extranjero en la región entre los riesgos para la economía española en el plano interno vuelve sin embargo a preocupar Cataluña según el Banco de España no se puede descartar un rebrote de las tensiones

Voz 5 41:44 que impactará negativamente sobre la confianza

Voz 0605 41:47 el actividad Gonzalo se puede descartar un revés

Voz 0194 41:49 noté pero bueno de momento los datos económicos según vuelven a situar antes hablamos de cuándo en qué momento podemos decir que la normalidad sea establecido pero que los datos económicos van adquiriendo digamos un un color parecido al que tenía

Voz 2 42:03 sí hubo en los mercados ya sabemos que son esta este ente personificado con una sensibilidad muy a flor de piel ante cualquier turbulencia

Voz 0194 42:12 antes era demasiado exagerado

Voz 2 42:14 sí puede ser y desde luego bueno lo que lo que estamos viendo sobre todo es que la gesticulación alrededor de todo el Estado sea por cansancio sea porque el exceso de reacciones provoca efectos negativos y quizás los agentes políticos y los agentes sociales lo están aprendiendo sea porque bueno finalmente pese a que las cosas estén demorando quizás demasiado porque hablábamos mucho de todas las negociaciones lo que están costando pero quizá esté costando demasía bueno hay que tener una cierta paciencia y ante eso bueno pues la economía acaba normalizando si todos los agentes económicos con sus afectos negativos sus miedos sus tensiones sus distintos movimientos de enero dio pues acaban acaban tranquilizando Seve no pero bueno sabemos que esto puede volver en cualquier momento y son movimientos de superficie lo que hay que medir son los movimientos de fondo no

Voz 4 43:08 yo creo que haya dio un par de datos no a fecha de treinta y uno de diciembre habían salido de de Catalunya dentro de los mismos bancos depósitos por importe de treinta y cuatro mil millones el dato sea donde sea publicado hoy eso no no tiene una gran repercusión porque el que tenía una cuenta en un banco en Cataluña la la lo que haces trasladada al mismo banco fuera de Cataluña con lo cual a los efectos practicó a la marcha de la economía del conjunto del país incluso incluida también la de Cataluña no tiene grande acceso sin embargo hoy el Ministerio de Economía ha dado un dato que sí es más preocupante no es que la inversión extranjera en Cataluña el año pasado sobre todo en el último trimestre ha disminuido un cuarenta por ciento en Madrid ha aumentado un veinticinco por ciento en el País Vasco un setenta por ciento el dinero extranjero se asusta pero el dinero español y el catalán se asusta más porque claro no tiene otra explicación el que más de tres mil empresas se hayan ido de Cataluña en las empresas acataran las Anido por la inversión extranjera dicho pues esto lo propio catalanes hacen esto por lo pronto me quedo quieto y vamos a ver qué es lo que pasa es que ojalá todo eso se se arregle pero pero reconducir la la confianza que es la base de la estabilidad económica va a llevar mucho tiempo y hechos con y la necesidad de que se lleven a cabo hechos concretos

Voz 5 44:30 yo yo creo que los datos económicos importan mucho hoy y las de hecho estamos todo el día observándose de todas maneras yo los porcentajes siempre soy un poco reticente con los porcentajes desde que ocupado bastante tiempo de analizar algunas la manera como se presentaba en ciertos resultados farmacéuticos que decían aumente a la supervivencia el ochenta por ciento provocado aumenta de un mes a un mes coma cero ocho pues pues claro era era poco entonces no sé si en el País Vasco un aumento del setenta por ciento me gusta

Voz 0055 45:01 a ver la la cifra de inversión puntual a la hora de Fez pero a lo mejor los habría hecho sin el Pay Back hubiera habido el mismo problema político en Cataluña lo claros sale

Voz 5 45:11 es decir que que las las las estadísticas y las encuestas se prestan según como se leen pues a a hacer o catastrofismo o triunfalismo depende lo que con

Voz 4 45:20 estos datos son reales

Voz 5 45:22 no no pero me gustaría por ejemplo saber cuándo me dices El País Vasco setenta por ciento aumento sobre qué base Madrid veinticinco por ciento sobre qué base segura

Voz 0194 45:31 yo no entiendo a mí la que decir los datos son reales y es evidente que son reales pero

Voz 5 45:35 sí sí claro hay que leerlos con con todas

Voz 0194 45:38 letra decíamos lo duda negativo del set lo del setenta por no

Voz 2 45:42 también hay que entender que hay que hay movimientos monetarios que son reversibles y otros que no es seguramente la mayoría de los que se han producido no afectan a la estructura de las relaciones económicas productivas eso eso es lo que desde uno que son fácilmente reversible hombres

Voz 4 45:57 hasta que un inversión que se decide no hacer en que en una comunidad autónoma el nombre Ice decide hacerla en en en otra ponerla en marcha este ahí a la espera de que haya las perdida que no necesite la de reversibilidad porque lo que revierte es lo que se ha ido pero cuando no estaba no revierte que se que sea sea hecho a la inversión en una comunidad autónoma distinta a la que se pensaba ser Illán

Voz 5 46:19 a ver eso tampoco está claro de las estadísticas porque que haya un setenta por ciento una inversión Caicedo el País Vasco no quiere decir que esa inversión antes

Voz 4 46:26 hubiera hubiera idea de de ir a Cataluña

Voz 5 46:29 hemos sea gozó de una cosa

Voz 4 46:31 en el País Vasco existiera la misma inestabilidad política que existe en Catalunya no es ningún disparate decir que probablemente a lo mejor lo han hecho creo yo también tiene sentido no no tiene sentido si en el País Vasco hubiera la inestabilidad que hay en Cataluña es muy razonable pensar que a lo mejor no seguro esa inversión no habría hecho si eso no

Voz 0194 46:50 por tanto ser mirarlos grandes números pero también todas las letras que van detrás de sus grandes momentos

Voz 7 46:55 hora veinticinco

