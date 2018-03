Hora 25 (20/03/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0554 00:00 van a dar de manera que como el tiempo pasa rápido deberían tener un poco de cálculo y Rey restarle vehemencia suposiciones y darse cuenta que tener un tener mucho cuidado porque hay un viejo refrán que dice que donde las dan las toman

Voz 0194 00:15 te Comisión la comisión eh porque hoy Cristina Cifuentes ha acudido a declarar a la comisión que investiga la financiación ilegal del PP la presidenta madrileña se ha convertido en el primer cargo institucional no encausado que declare la verdad es que la comparecencia ha tenido lo de todo porque Cifuentes ha negado cualquier tipo de conocimiento sobre la financiación del partido tampoco de su campaña electoral incluso acabado desvinculan doce del tamayazo Radio Madrid Javier Bañuelos buenas noches

Voz 0861 00:40 qué tal buenas noches bueno Cifuentes llegó al Congreso sin saber por qué había sido citada pero tardó poco en descubrir

Voz 1 00:46 no hay de trece miembros de la dirección de campaña hay seis que están imputados que sale estas su ya habría que revisar a la cómo se hace para estar en una dirección de campaña una cinta de celo al directo del Rey campaña

Voz 0273 00:56 a usted no sabía quiénes eran estos señores antes de que los imputen pues

Voz 0861 00:59 dejó paso a la ataqué apretó por el papel de Cifuentes en el Comité de Campaña de dos mil siete en las elecciones que auparon a Esperanza Aguirre ir Cifuentes pasó a la defensa

Voz 1 01:07 no nunca jamás tuve nada que ver ni con la administración y la gestión del Partido Popular Punto pelota

Voz 0861 01:14 el choque de socialista Artemi Rallo ha sido el más duro de la sesión sobre todo cuando sorprendió a Cifuentes al querer vincularla con el mayor escándalo del Parlamento madrileño

Voz 1 01:23 a partir del tamayazo usted dio un salto cualitativo en su carrera política sea que quiera usted involucrarme a mí porque en un papel manuscrito de no sé quién aparece una flecha que pone Cristina es en el mejor de los casos me resulta pueril

Voz 0861 01:38 Cifuentes ha repetido en varias ocasiones que le parece una vergüenza que hayan citado amparándose en las acusaciones sin pruebas de Granados y con esa queja este ha sido su alegato final

Voz 1 01:49 que no estamos con las víctimas con los verdugos es que yo he sido objeto de un ataque machista injustificado el resultado de esos que me hacen a mí

Voz 0861 01:58 en comparecer de hecho a la presidenta le ha dolido haberse convertido en el primer cargo institucional no encausado que pisa esta comisión de investigación de la presunta financiación ilegal del PP la siguiente será recordemos espero

Voz 0194 02:11 pues miren ya que estamos hablando de financiación ilegal hacia el ex presidente Nicolas Sarkozy ha sido detenido por la presunta financiación ilegal de su campaña en dos mil siete la que le llevó al Elíseo está siendo interrogado en dependencias policiales los investigadores quieren aclarar si recibió cinco millones de euros de Gadafi ex dictador de Libia vamos a París Carmen Vela buenas noches

Voz 0390 02:31 buenas noches la Policía Judicial enterró a bajo arresto a Nicolas Sarkozy desde esta mañana a las ocho es sospechoso de haber recibido financiación ilícita proveniente de Libia entonces bajo el dictador Gadafi documentos libios probarían la transferencia de al menos cinco millones de euros en efectivo a finales del dos mil seis fueron transportados en tres Malet las por el turbio traficante de armas francés y acta que Dean según sus propias confesiones los hechos fueron refutado también por el que fuera responsable de los servicios de información militar de Gadafi y por el ministro del Petróleo del dictador muerto en dos mil doce en circunstancias oscuras Lviv plena director de Mediapart que desveló la trama considera que se trata del mayor escándalo de Estado de Francia es el de bienes hay muchas interrogaciones sobre la guerra del dos mil once donde Francia sobrepasó el mandato de la ONU que da hora aclara si la implicación de Francia en la revolución que acabó con el derrocamiento y permite una muerta del tirano tuvo también una dimensión privada orienta es expresas José el que fuera presidente de Francia entre dos mil siete y dos mil doce puede estar detenida hasta cuarenta y ocho horas antes de que sea enviado a un juez para su eventual imputación o al contrario sea puesto en libertad

Voz 0194 03:45 aquí hay dos cuestiones la primera bueno la detención del ex presidente para responder por las acusaciones de financiación ilegal que es algo aquí en este país conocemos conocemos bastante a Gadafi

Voz 2 03:56 aquí es la las dos cosas sí desde luego Trotta estamos en las diferencias aquí lo conocemos pero que cuando Rajoy fue a comparecer ayer se puso casi la alfombra roja no parece como en modificaron las condiciones incluso de tribunales en cambio aquí bueno pues vemos que es un poco un poco diferentes y desde luego aquí lo primero yo quisiera destacar el papel papel el buen papel del periodismo en esta al revelar este escándalo Mediapart publicó esta información dos mil doce y ahora se sienta además lo que significa un presidente de la República en Francia no que digamos que es algo casi un Rey laico no es una personalidad que representa la

Voz 0554 04:33 I de hecho Sarkozy que de algún ahora son laicos que los reyes ahora son laicos el resto lo es antes eran por la gracia de Dios Arellano

Voz 2 04:43 sí pero de eso si de algún modo un monarca absoluto

Voz 0554 04:45 eso esos matizó

Voz 3 04:48 eh

Voz 2 04:49 pero de algún modo representa a todo el país además Sarkozy que fue un liderazgo muy potente no quizás fue el primer líder populista aunque no me gusta utilizar esta adjetivo banal mente pero de la de la porque de algún modo granjeaba en sí mismo pues todos los valores de la República con valores muy sentimentales muy emocionales como un discurso antiinmigración etc etcétera Mediapar denunció igual modo de igual modo que de verdad acaban de sacar a colación el el escándalo de seísmos también relación con una campaña electoral en este caso la de Trump saque de algún modo por lo menos debemos estar satisfechos de que la vigilancia del poder esté funcionando esté funcionando de de esta manera ahora bien claro es espeluznante ver cómo estos poderes aún vive nivel además geopolítico se genera precisamente este abuso de poder a estas transferencias de dinero de intercambio de

Voz 0554 05:39 labores no era de lo más grave sería la consecuencia que fuera verdad la consecuencia la calle o este señor al que hemos oído hablar hace un momento excepto en Francia porque el argumento que utiliza es el siguiente Le dan ilegalmente cinco millones de francos euros euros para la financiación ilegal de su partido

Voz 4 06:04 cuando hay una revolución en Libia jugando el

Voz 0554 06:07 a las potencias occidentales deciden atacar a Libia Gadafi es Francia la que se pone a la cabeza incluso acaban de decir que se ser se pasa el mandato que hay eliminan a Gadafi claro la acusación es tremenda usted lo que quiere es matar al señor que lo puedes denunciarlo eso es terrible claro eso es terrible eso naturalmente no está aprobado en Nîmes pero tampoco hay que ser una mente maquiavélica hay mal pensada para llegar a esa conclusión no porque claro es es durísimo la opacidad de las motivaciones de las relaciones internacionales claro es que claro es que es que fueron los aviones miradas francés Eduardo recuerdo perfectamente lo que bombardearon Lidia no fueron otros le acusó a Francia de traspasar el mandato para actuar contra contra Gadafi Ícaro aquello terminó en la muerte de Gadafi a la fiera que podía hablar cara al final no nos engañemos el testigo que es el que sólo ha contado a la prensa pues es un traficante de armas pues con una honorabilidad más que dudosa salvo que tenga una prueba muy clara muy clara de que llegó con una maleta con dinero que eso no deja rastro pues si es muy pero lo de lo de Sarkozy en la en la en los juzgados y tal pero eso tiene un difícil trayecto procesal judicial pero pero la la conclusión política en la que se a la que si llega con la actuación de Francia desmesurada y que acaba en la eliminación física de Gadafi

Voz 2 07:38 uno problemas a mi laboral Estremera mil

Voz 5 07:41 sí yo como tengo poco que añadir a lo que habéis dicho sobre sobre Sarkozy y Gadafi pero en cambio sí que me gustaría señalar el papel que está teniendo un tipo de prensa que parecía que era una prensa que era poco viable que tenía poca capacidad de incidencia y que en cambio se está convirtiendo en un actor de vigilancia y control de los poderes públicos muy importante Media Park es un diario digital

Voz 0273 08:07 tal que

Voz 5 08:08 que que vive exclusivamente de de los suscriptores creo que tiene unos ciento ocho en también los si no me equivoco las últimas cifras que había que había revisado ir es un tipo de de medio de tipo colaborativo no me interesa ante porque es siempre sabía ha dicho que los medios exclusivamente digitales que son nacidos ya en la época digital y que nacen en principio con pocos medios porque los los grandes grupos son los grandes medios que habían triunfado mucho en la década de de dorada de los años setenta y ochenta tanto en Francia como en toda Europa pues ahora tienen dificultades para adaptarse a la época digital pero tiene una potencia económica tienen una potencia una redacción es muy muy entrenadas y esto no parecía que los medios digitales pues nacen con menos medios y tienen menos capacidad incidencia Mediapar no en en Francia Mediapart que está teniendo

Voz 0194 09:08 influencia así Sima influiría muchísimas

Voz 5 09:10 tiene muchísima credibilidad y esa credibilidad está asociada no sólo a al tipo de el trabajo que hacen que han hecho un trabajo muy bueno periodístico hay ahí en ese ahí hay hay una combinación muy buena de periodistas sénior y periodistas jóvenes que es muy y muy saludable porque se complementan muy bien pero también la filosofía que hay detrás de de de de esta de este tipo de periodismo que trata de rescatar la credibilidad de la figura del periodismo del periodismo como un instrumento en busca de la verdad hay en busca de de de

Voz 0194 09:46 de momento mil el momento de de la inmediatez y que al final las noticias lo que es la noticia en todo el mundo la tiene a su alcance en un momento el trabajo de investigación que hacen medios como esto yo creo que es fundamental claro qué es lo que es lo que les distingue lo que es distancia de de de de eso de de las redes sociales de la otra manera de de de conseguir información en esos media para la verdad es que es que lo está haciendo en Francia de como tú decías tiene un una influencia sí hay Iggy bueno yo entiendo que preocupa preocupa el poder dos cuestiones más internacional en el Reino Unido que hoy han abandonado Londres los veintitrés diplomáticos rusos que han sido expulsados por el Gobierno de México o respuesta al envenenamiento de un ex espía ruso y su hija en suelo británico Moscú como represalia a expulsar a otros veintitrés diplomáticos británicos Londres Begoña Arce

Voz 0273 10:30 los diplomáticos rusos expulsados por el Gobierno británico ya está en esta noche de vuelta en casa todos ellos y sus familias salieron este mediodía de la embajada de Rusia en Londres unas ochenta personas en total para embarcar en un vuelo especial desde el aeropuerto londinense de Stansted la salida de los funcionarios rusos coincidió con una nueva reunión esta mañana del cómo quite de seguridad nacional cobra presidido por Teresa May un nuevo examen de la marcha de las investigaciones sobre el ataque con un agente nervioso mortífero N'Zonzi Curie según la policía antiterrorista la investigación llevará meses la primera ministra también estudia posibles nuevas sanciones contra Rusia pero hay temor a las represalias que vendrían después los sectores de la energía los bancos las compañías de distribución de aguas en el Reino Unido y otras infraestructuras nacionales fundamentales se hallan en estado de máxima alerta ante la posibilidad de ataques cibernéticos por parte de Moscú

Voz 0194 11:23 por último asunto porque Facebook tú mencionabas antes Gonzalo está en el disparadero después de que se ha conocido una supuesta filtración de datos de cincuenta millones de usuarios Se sospecha que con estos datos se habría influenciado por ejemplo en el voto a favor de Thuram o del Brexit Estados Unidos la Unión Europea y el Parlamento británico ya le han pedido explicaciones al fundador de esta red social Begoña

Voz 0273 11:45 el Parlamento británico reclama la presencia del fundador de Facebook Mark Zuckerberg para que responda a las preguntas de los diputados sobre violación de la protección de datos la investigación está relacionada con el uso por parte de una compañía que imprime analítica de los datos personales de cincuenta millones de miembros de Facebook para influir en el resultado de la elección presidencial del dos mil dieciséis en Estados Unidos otro organismo británico la comisión de información que supervisa los datos informáticos en el Reino Unido ha solicitado una orden judicial para registrar los ordenadores de Cambridge Analytica anoche el canal de televisión Channel Four difundió unos vídeos rodados con cámara oculta con el director de este empresa Alexander Knicks donde explicaba las tácticas de la compañía para desacreditar a un candidato tácticas como tenderle trampas sexuales o tratar de ofrecerle grandes sumas de dinero para acusarle después de corrupción esta noche Knicks ha sido suspendido en sus funciones con efecto inmediato pendiente de una completa e independiente investigación según señala el comunicado de la junta directiva

Voz 0194 12:48 la empresa de todo esto que está pasando en Facebook la empresa ha emitido un comunicado que dice que la empresa entera está escandalizada porque fuimos engañados dicen estamos comprometidos con fortalecer vigorosamente nuestra política para proteger la información de la gente y daremos los pasos necesarios para lograrlo

Voz 4 13:06 pero

Voz 2 13:07 ahí está el tema no once pero si realmente es pero ante porque además de millones de usuarios a millones de usuarios sobre todo es que se usa para lo que llaman ahora ya no Target y no micro es que hacer campañas adaptadas a cada perfil como son perfiles privados nadie puede acceder a ellos ni siquiera la propia compañía de modo que su modo de influencia que escapa el espacio público y esto realmente peligrosos

Voz 6 13:31 venga vamos con el resto noticias del día que hasta aquí al son

Voz 1050 13:34 lo contábamos en la portada de las diez dos menores de trece y ocho años ha muerto en el incendio en una vivienda en Getafe Madrid el padres ha suicidado después tirándose a las vías del tren escuchamos al portavoz del uno uno dos cuando llegado los bomberos de la Comunidad de Madrid

Voz 7 13:49 se han encontrado en la habitación en la que se ha originado el incendio a un niño y una niña ya fallecidos ambos quemados del equipo médico del Summa sólo ha podido confirmar el fallecimiento de ambos le ha trasladado a la madre con una crisis de ansiedad al hospital

Voz 1050 14:09 la principal línea de investigación es que el hombre le pegó fuego a la habitación con sus hijos dentro falta por aclararse si los menores fueron asesinados antes del exterior Donald Trump y Vladimir Putin se han emplazado a una reunión lo han hecho tras mantener una conversación telefónica donde el presidente estadounidense ha felicitado al líder ruso por su reelección así lo contó

Voz 8 14:27 Donald Trump creía Cowen que llamado al presidente Putin para felicitarle por su victoria electoral la llamada también tiene que ver con el hecho de que vamos a encontrarnos probablemente en un futuro no muy lejano y así podremos hablar de armamento de la carrera armamentística ya saben que dice una declaración al respecto diciendo que no era bueno estar en la carrera armamentística lo dijo después de las elecciones fue uno de los primeros posicionamientos en Siria al menos treinta

Voz 1050 14:57 cinco personas han muerto en el ataque un mercado cerca pregunta según los medios oficiales un cohete fue disparado desde la zona controlada por las milicias opuestas al régimen y devuelta a nuestro país el Gobierno ha presentado el dispositivo de Tráfico para Semana Santa se invertido casi catorce millones de euros en mil metros en setecientos detectores de droga en trescientas motos nuevas para la Guardia Civil algunas de ellas llevarán mini radares Se busca ponerle freno algo muy nuestro la picaresca Juan Ignacio Zoido ministro Inter

Voz 9 15:26 las sanciones serán notificadas

Voz 10 15:28 en el mismo momento que de esa forma también evitamos la picaresca en la identificación de otra persona para de esa manera no perder punto quién realmente a comer

Voz 8 15:40 Dido la infracción la DGT prevé quince millones y medio de desplazados

Voz 1050 15:45 lo que supone un dos por ciento más que la Semana Santa del año pasado

Voz 9 15:53 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 11 15:58 eh

Voz 12 16:01 no

Voz 4 16:23 a Javier Torres hola buenas noches cada vez si te sacas algo que lo peor no es lo que cuesta no lo peor es llamar la atención al camarero ya sé que te lo convierte en invisible algún bar ha pasado es que no te miran nunca hay bares

Voz 7 16:40 en los que el camarero tiene son verdad

Voz 4 16:43 los profesionales si depende donde te pongas sí ya han pasado ya no vuelve hasta que no vuelven no pero la gente no pillas ya es que tienes que hacer ángulos de visión no ponerte en su recorrido que los buenos camareros hacen de la avalado a valgan libro

Voz 3 16:58 Madrid

Voz 13 17:03 esto es Keith Jarrett

Voz 4 17:04 va a dar y pico Jean

Voz 14 17:07 en un concierto con público

Voz 4 17:09 en un disco que se llama After The Fall que puede ser tras la caída después de lo bueno en realidad esta que empieza justo la primavera verdadero

Voz 9 17:21 soy camarero

Voz 7 17:23 en el concierto de San Ovidio de Buero Vallejo

Voz 4 17:29 el viernes en el Centro Dramático Nacional en Madrid mira un hombre de negocios le ofrecía una MUJA doscientas libras para que su institución la institución de la monja alberga seis mendigos ciegos para que tocan en la fiesta de San Ovidio y no lo hace por caridad que no no para beneficiar los ni para ayudarlos lo hace para ridiculizar los para hacer negocio con la situación

Voz 3 17:53 pero al final

Voz 4 17:56 tiene la pieza la obra tiene tantos años como yo se escribió incluso unos días después se estrenó de que yo no

Voz 7 18:04 era muchos muchísimo

Voz 3 18:07 los años llevaba treinta sin subir al escenario ahora

Voz 0207 18:12 que esa función la dirige Mario Gas esa relación que humillación de dominación de alienación de toma de compromiso de sentido trágico de la vida existencial eso lo aplicamos a una censura que amordazada a una sociedad una vez liberados de esa mordaza nos encontramos en la sociedad neoliberal que que siguen bajo cuerda apareciendo todas las lacras de humillación colonización alienado tiene buena pinta la hora Buero Vallejo murió duro

Voz 4 18:42 ha estado hoy en la radio aquí Alberto Ruy Sánchez que ha escrito libros de culto que son adorados en su país en México y que está presentando aquí los sueños de la serpiente en la editorial Alfaguara todavía no he podido leer pero tengo ganas el libro pinta muy bien tiene dibujos fotos grabados incluidos Cano así que Raquel García que la entrevistado no ha podido evitar preguntarle por él

Voz 15 19:07 muro la mejor respuesta al muro es construir sembrar un bosque a todo lo largo de la frontera de México tendríamos que ser inmenso bosque en las regiones que son desérticas incluso debemos hacer un bosque de palmeras que fueran que produjeran dátiles en combinación con Marruecos por ejemplo es muy diferente a nada más pintar sobre el muro una obra de arte es es una respuesta que además cambiaría el clima esto serían no solamente una respuesta el mudo traduciendo a su política sobre el cambio climático entonces yo pienso que nosotros podemos cambiar completamente si tenemos suerte y Cembranos algunas Jacara andas por ejemplo con el tiempo las raíces tiran el muro aparece buena verano señor lo de Marruecos que también tiene su morbo

Voz 4 19:51 Sahara si no él estaba hablando de una zona

Voz 3 19:54 de en en

Voz 0554 19:56 Marruecos que ha cambiado el clima totalmente se refiere eso no se refiere otra cosa

Voz 4 20:01 a qué se refería también algún no no no no he leído en el boletín de hace una semana perdón por el retraso las becas a decir de arte educación cultura recortadas de tres millones cien mil euros a un millón ochocientos mil euros y nada para el curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve iba a ayudar a la va a afectar a las ayudas por ejemplo de la Academia de España en Roma para la formación de la gente en las academias de la Lengua en toda Latinoamérica para las becas para

Voz 0554 20:29 colegio de Europa

Voz 4 20:32 el deporte ayuda mucho vale muchísimo ahora habrá que ver qué nos preparan los presupuestos la secretaria de Estado de Cultura la semana que viene los miraremos con lupa exactamente

Voz 15 20:43 igual tenemos que buscar con lupa el apartado dedicado a la cultura

Voz 4 20:45 no no está estará oye pero no te preocupes que lo mandaré la la miraremos esa partida Weinstein capítulo enésimo del culebrón que debería de estar acabado no al menos juzgado ya su con

Voz 15 20:59 Clara en bancarrota por lo tanto se han roto los acuerdos de confidencialidad firmados con algunas mujeres víctimas de acoso

Voz 4 21:06 se pueden empezar a hablar ahora si quieren pueden empezar a hablar ahora si quiere ir el fiscal de Nueva York sino estoy citando mal de memoria creo que está investigando porque las acusaciones que se hicieron hace tiempo nunca llegaron a buen fin nunca se investigaron nunca se investigara nunca llegaron a buen fin en fin mañana es el Día Mundial de la Poesía hablaremos mañana de ello pero justo ha llegado noticia del VIII Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado en que se convoca que convoca el Ayuntamiento de Sevilla con la Fundación José Manuel Lara el galardón ha recaído en un bilbaíno Aitor francos por un poemario Las gafas de Pessoa que no tengo pero he buscado en Internet un poema empieza uno que no es de este poemario Las gafas de Pessoa que empieza así para escribir un poema es necesaria una pausa de días espacio infinito en la imaginación cierto grado de tedio ya abandonó más ya para terminar pues se había un homenaje hoy a katana pero ya se ha escuchado mucho y a ese ese pero que que de ha elegido a otra mujer que se llama Daniel Nicole que tiene nuevo disco que se llama Cry no humor

Voz 17 22:38 sí

Voz 6 22:41 pues también es Escobedo la música de arranque de despedida

Voz 17 22:47 Camarero II venta oye Sri Lanka miel del Padre guió

Voz 14 24:08 qué nos queda Ramonet el dietario

Voz 18 24:13 tu juego dudé en las elecciones municipales del año próximo vendrán muy determinadas por el cambio que está viviendo estos días la política española la confrontación identitaria perdido el monopolio de la calle la masivo jornada feminista del ocho de marzo y a las movilizaciones estos pensionistas seguirían las de otros muchos sectores se va de recuperación económica hay un momento que cada uno reivindique su lugar en el reparto los partidos tienen que tener en cuenta que las municipales que abrirán ciclo electoral en dos mil diecinueve se disputarán en estas coordenadas la Gilda politica se diversifica los personas de muy distinto signo político que han coincidido con Puigdemont los últimos días me transmite la impresión tiene todavía cuerda para rato pero está empezando a tomar conciencia de que el capital de su escapada se está agotando seguirá con su estrategia de agitación pero cada vez más consciente que la regla política pasa por otros pues todavía generar alguna sorpresa pero la fatiga que ha generado en la opinión pública su inacabable proceso de vuelo empieza a sentir la él también de modo que pronto presidente de gobierno en Cataluña lo que no significa que se vuelva a la senda de las soluciones políticas con el carrusel judicial en curso o la tensión está garantizada y sin embargo lo que no se entiende en Europa es que no sea posible afrontar el problema políticamente este es el descrédito que España arrastra que poble está dijo en un acto en Cornellà que cuando hay un problema sin solución es necesario buscar alguna salida que permita solventar lo más tarde por el contrario cuando ni siquiera se busca esa salida al problema melena en este punto estamos llego Sarkozy al poder en dos mil siete con la ayuda del dictador libio Gadafi tiene algo que ver con ello la intervención militar en Libia en dos mil once la detención del ex presidente francés por financiación irregular de su campaña electoral es un terremoto sobre el pasado desnuda al más histriónico dos presidentes de la Quinta República levanta acta de largo extravíos del modelo bipartidista francés que la victoria de Macron se llevó por delante

Voz 19 26:15 no

Voz 6 26:20 nos vamos ya Emilio Contreras Milagros Pérez Oliva Gonzalo Velasco hasta la semana que viene buenas noches buenas noches y a todos ustedes hasta mañana les esperamos a partir de las ocho once h

