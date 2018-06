Hora 25 (05/06/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 qué pasará en el PP sin Rajoy podrá evitar el partido la guerra fraticida por la sucesión hasta dónde llegará la renovación de los populares se quedará solo en Rajoy osera será más profunda cómo afectará este relevo al papel del PP en la oposición y una pregunta sobre el nuevo gobierno con mayoría de mujeres de momento acaso era tan difícil apostar por ellas son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:24 vuelto cabinas

Voz 0194 00:45 hola buenas tardes la sentencia de la Gurtel del éxito de la moción de censura ha precipitado los acontecimientos en el PP Mariano Rajoy deja la presidencia del partido y abre la carrera por la sucesión

Voz 1487 00:55 ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa el Partido Popular ha de seguir avanzando bajo el liderazgo de otra persona es lo mejor para ni para el Partido Popular y creo que también para España y lo demás no importa nada

Voz 0194 01:16 Rajoy Sebastián autocrítica acusando a los demás de mentir sobre la Gurtel y con la promesa de que no habrá dedazo para elegir al nuevo líder Alberto Núñez Feijoo es uno de los favoritos

Voz 2 01:25 gracias al desierto por su grandeza humana política se va ir

Voz 0656 01:29 Víctor se va

Voz 2 01:33 sin perder y eso lamentablemente

Voz 0660 01:36 eh sabemos que

Voz 0194 01:37 está de moda el lunes es reunir a la junta directiva nacional del PP para convocar un congreso extraordinario en julio en el que se elegirá al sucesor Rajoy va asegurando que asumido errores que no eran suyos en clara referencia a José María Aznar y la Gürtel ya Aznar le acaba de responder desafiante en un acto

Voz 3 01:52 Madrid mirando de frente os lo digo de mis actos respondo desde el primero hasta el último porque la mentira sea profesionalizada y por qué hay que evitar que salga gratis

Voz 0194 02:06 entre tanto seguimos sumando nombres al Gobierno de Pedro Sánchez con una apuesta clara por la mujer en puestos de máxima responsabilidad Nadia Calviño Calviño será ministro de Economía María Jesús Montero de Hacienda y Carmen Montón de Sanidad una apuesta que convence al diputado de Podemos Íñigo Errejón

Voz 4 02:21 me congratula me parece una muy buena noticia la presencia no sólo paritaria sino la presencia de mujeres en ministerios fundamentales y claves me parece que es estar a la altura de los tiempos

Voz 0194 02:30 la presidenta del Santander Ana Botín asegura que la llegada de Calviño economías una garantía de que España ganará peso en Europa esta tarde nos deja también el envío a prisión de cuatro de los condenados por la agresión en Alsasua Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:46 el Ángels buenas tardes la Audiencia Nacional no va a esperar a que el Supremo resuelva los recursos y los envía a la cárcel las familias lo comparan con la situación de los condenados en la Gürtel

Voz 5 02:57 para todas las donde unos casos ahí Itziar alzas

Voz 0978 03:01 en nuestro caso hay detenciones y encarcelamiento

Voz 1667 03:03 marear al oído nos contarán novedades sobre la empresa de Córdoba que no pagaba a sus trabajadoras amparándose en el lenguaje genérico del convenio colectivo la empresa rectificado y finalmente pagará pero la Real Academia han la polémica al acusar al feminismo de esta confusión Marisa sueltos la directora de la Fundación Mujeres

Voz 6 03:20 creo que podría ser calificada de vergonzosa porque lo que hace es colocar a la Real Academia de la Lengua del lado de una acción que es claramente una discriminación salarial para con las mujeres

Voz 1667 03:31 el Griselda Pastor Nos detallará la sentencia que consagra los derechos civiles de los matrimonios entre personas del mismo sexo en todos los países de la Unión Europea

Voz 0194 03:39 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:42 más tarde del movimientos en el mundo del motociclismo Honda ha anunciado que no renovará el contrato de Dani Pedrosa después de dieciocho años de relación la prensa italiana afirma ahora mismo que Jorge Lorenzo que saldrá de Ducati sería el compañero de Marc Márquez en Onda las dos próximas temporadas que hoy tenemos baloncesto playoff de semifinales de la ACB Se juega el segundo partido entre Gran Canaria Real Madrid por el momento cero uno dominan roblano

Voz 0978 04:06 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes como viene siendo habitual en las últimas jornadas ahora tenemos chubascos sobre todo en la mitad norte de la península pero a medida que avance la noche desaparecerán no en todos sitios en el centro peninsular de madrugada también tendremos algunos chubascos y mañana mucha atención en toda la mitad oeste de la península también en Baleares riesgo de tormentas con aguaceros lluvia torrencial hoy por ejemplo en Cataluña se han acumulado cantidades de hasta ochenta litros por metro cuadrado mañana se pueden repetir especialmente al sur de Aragón en los Pirineos gran parte de Cataluña también en provincias como Albacete el sur de Albacete o norte de Jaén en el norte de la Comunidad Valenciana así como en la isla de Mallorca en el resto del país ratos de sol momentos de nubes algunos chubascos preferentemente durante la tarde temperaturas más bajas se que hoy apenas llegar hacer calor durante la tarde empieza hora25 Pablo

Voz 1667 04:54 Nos vamos a acercar a Cataluña para contarles lo que ha sido un día de conmoción en Vilanova i Player True tras el asesinato de Haya una niña de trece años capturada por un vecino que presuntamente acabó con su vida cuando vaca cuando bajaba de la casa de unos familiares el presunto homicida está detenido hoy ha participado en la reconstrucción de los hechos Barcelona Punset

Voz 1915 05:13 ha sido un día duro en Vilanova i la día de recuerdo y de homenaje para lay hay también de

Voz 7 05:18 hoy a sus familiares

Voz 1915 05:21 de indignación de los vecinos en la calle contra el presunto asesino los investigadores han llevado al presunto asesino hasta el piso para hacer la reconstrucción en la inspección ocular de la escena del crimen intentan saber por qué este cocinero de profesión de cuarenta y dos años separado y padre de una adolescente mató ayer presuntamente a esta niña de trece años la autopsia ha confirmado que murió por asfixia aunque también tenía heridas de arma blanca

Voz 1645 05:54 ahora me cuenta es que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre limpio directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 8 06:09 utilizas furgoneta en tu trabajo asegura diría directa y te damos un quince por ciento de descuento en tu seguro de cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 9 06:18 sí merece su unas fuerzas entre el Dodge Travel Bescansa siete días en Tenerife desde doscientos veinticinco euros o descubre la Toscana desde cuatrocientos cincuenta euros entra el Dodge travel punto com y organiza sus vacaciones las las vacaciones que te pareces estar presenció los así

Voz 10 06:39 cuánto vale nuestro tiempo fue de que una hora conduciendo no paga nada o puede ser la más valiosa del día si estás con tu hijo de camino al cole

Voz 11 06:47 que en Deutsche Bank pensamos que el tiempo es lo más valioso que tenemos quizá por eso somos el primer gran Cuenca el IRA de servicio en España en dos mil diecisiete Deutsche Bank invierten sentí

Voz 12 07:00 colitas Tere en que pueda ayudarle buenas llamaba porque quieren instalar una alarma ha sufrido algún robo no es

Voz 13 07:06 por prevención es que me calle casi todas las casas ya tienen alarma y no

Voz 1461 07:10 quiero que me entreno robar a mí

Voz 14 07:12 el Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 15 07:25 nueve millones oye alguien ha ganado más de treinta y siete millones de euros exactamente treinta y siete millones ciento cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y nueve euros

Voz 16 07:38 enhorabuena al ganador en Tarragona Euro Euromillones no hay nada más grande

Voz 15 07:43 mundo

Voz 1 07:47 pobre Veinticinco

Voz 7 07:50 minuto Pablo Morán hasta en su despedida Rajoy ha sido fiel a su estilo es lo mejor para mí

Voz 1487 07:58 para el Partido Popular o dicho de otro fallo es lo mejor para el Partido Popular ir para mí soy consciente de la enorme lealtad que detenido por parte de todos vosotros hasta el último día

Voz 7 08:17 indudablemente emocionado y con la voz quebrada la llegada a escuchar un que alguien pare coño ante esta ovación así ha puesto punto y final Rajoy a una trayectoria política que ha durado treinta y siete años décadas en las que gracias en gran medida su habilidad para manejar los tiempos

Voz 1667 08:37 asistido a todo menos a la sentencia del caso Gürtel que inesperadamente la llevado del Olimpo del poder a su caída definitiva Rajoy se ha despedido de los suyos poniendo en valor su gestión frente a la inestabilidad del nuevo Gobierno sin asumir lo que ha pasado porque ha acusado a los grupos de la oposición de mentir sobre la sentencia de la trama Gürtel Rajoy propone una transición sin tutelas ni dedazo como fue su caso una transición rápida Express que el PP quiere resolver antes de que acabe el próximo mes de julio María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1461 09:05 buenas tardes Rajoy ha dado un paso atrás no lo hizo tras perder las elecciones de dos mil ocho ni tras los SMS que envió a Bárcenas tampoco tocó quiso dimitir ante la moción de censura que estalló por la sentencia del caso Gürtel que al final es lo que se lo ha llevado por delante en su discurso de despedida al líder de los populares se ha emocionado mucho ante los suyos a los que ha explicado que no se marcha ya el próximo lunes se celebrará una junta directiva nacional en la que se anunciará al congreso extraordinario para mediados de julio esa será su fecha de caducidad el momento de su sucesor que él no va a señalar con el dedo como hizo Aznar

Voz 1487 09:39 la situación en la que me encuentro lo haré con prudencia y con el grado de intervención que es debido no plantearé ningún cambio ni en el partido ni en los grupos parlamentarios ni en ningún otro lugar porque creo que eso le corresponde a quién me suceda

Voz 1461 10:02 Rajoy también ha comentado que el PP ha sido su vida por lo que no va a renunciar a su carné de militante ha enviado otro recado a su antecesor al destacar que el se pondrá a la orden de quién se sitúa al frente de la formación conservadora con absoluta lealtad

Voz 1667 10:14 la moción de Rajoy se ha contagiado al resto de miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular reunidos hoy en Génova algunos de hecho no han podido contener las lágrimas los populares se conjuran para conducir este relevo de la forma más rápida posible seguramente lo más complicado evitando una guerra fraticida por ese liderazgo Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 10:34 qué tal Pablo buenas tardes los populares están en shock el anuncio de Rajoy aunque deseado por algunos ha hecho hoy brotar las emociones en la calle Génova hay muchos líderes del PP no han podido reprimir las lágrimas ha sido un momento único según el presidente del partido en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco así un momento histórico en el que estábamos viendo

Voz 17 10:53 la generosidad el servicio de un hombre que durante cuarenta años ha estado siempre trabajando por su partido por la gente a la que servía ya ha sido sí un momento de muchísima emoción

Voz 0019 11:05 no es habitual que en estas reuniones los dirigentes del PP tomen la palabra hoy sin embargo han sido veintinueve intervenciones Soraya Sáenz de Santamaría por ejemplo ha hablado en nombre de los ex ministros ya ha comentado que para ella Rajoy es la persona más honrada del partido Cospedal le ha dado las gracias al ex presidente por velar por la unidad la independencia del PP ya han sido varios los dirigentes que han ensalzado su legado Alfonso Alonso lo hacía a la salida del Comité

Voz 7 11:30 entre lo ha tenido difícil ha tenido que enfrentarse a situaciones muy complicadas el rescate de España del desafío

Voz 0656 11:35 en Cataluña ha tenido que lidiar con la corrupción

Voz 7 11:37 podía haber pasado del PP dar la cara a El Ejido

Voz 0019 11:42 no ahorrará a la que hemos aprendido mucho entre las caras más largas las de los vicesecretarios del PP Pablo Casado y Javier Maroto para quienes Rajoy es un hombre de Estado Ike confían en que a partir de ahora el PP sepa reconectar con la sociedad hay varios mensajes

Voz 1667 11:56 que ha enviado Rajoy que ha destacado en su en su despedida como por ejemplo el de ponerse la orden del nuevo líder el de no renunciar el de renunciar al dedazo para elegir al sucesor y otro más este asumido mis errores

Voz 1487 12:12 y también los que no eran míos

Voz 1667 12:14 frase que se interpreta como un recado a José María Aznar porque fue con Aznar cuando se inició la relación del PP con la Gürtel porque desde luego Aznar no la ha puesto las cosas fáciles a Mariano Rajoy ni antes ni después de llegar al Gobierno justo hoy Aznar reaparece acaba de participar en la presentación del libro en Madrid y ojo porque el ex presidentes ofrece a reconstruir el centro derecha de nuestro país haya estado Oscar García buenas tardes

Voz 1645 12:37 pues qué tal Pablo buenas tardes si venía con ganas de hablar Aznar y ha hablado con varios dardos hacia Rajoy eso sí sin citarlo en ningún momento lo primero para decir alto y claro esto

Voz 18 12:47 no tengo ningún compromiso partidario ni me considero militante de nada ni me siento representado

Voz 0919 12:55 no por nada después para asegurar que España vive

Voz 1645 12:57 de tres crisis la crisis de Cataluña y en ese sentido ha reprochado tampoco sin nombrarlo a Rajoy que tras la aplicación del ciento cincuenta y cinco hoy estemos peor hay que desarticular completamente ha dicho el movimiento independentista luego ha dicho que hay una crisis de partidos en concreto del centro derecha y aquí ese ofrecimiento de Aznar estuviese dispuesto

Voz 3 13:17 desde mi posición actual

Voz 0656 13:20 no hay ninguna otra desde invitó

Voz 3 13:22 posiciona actual contribuiría con mucho gusto para que los españoles pudiesen tener esa mayor garantía de estabilidad de seguridad en el futuro

Voz 1645 13:31 que también ha dicho que hay una crisis de liderazgo y aquí nuevo aviso para navegantes que nadie ejercite el victimismo porque es lo contrario del liderazgo por último Aznar sobre la corrupción sin citar la sentencia del caso Gürtel ha dicho que él responde de sus actos desde el primero hasta el último y ha asegurado que estos días están diciendo cosas que sólo quieren manchar su imagen Trayectoria

Voz 1667 13:50 gracias Óscar hoy se ha impuesto la elegancia en las despedidas a Rajoy desde el resto de partidos Adriana Lastra que será la nueva portavoz socialista en el Congreso cree que el PP está ante una oportunidad histórica

Voz 19 14:01 lo que le deseamos a Mariano Rajoy en los personal lo personales todos los éxitos y al Partido Popular que empieza un proceso de regeneración que aquí en este país pues haya una derecha

Voz 20 14:10 la moderna hay honrada

Voz 19 14:13 hay que que bueno que al final no estoy mermada precisamente su capacidad

Voz 0978 14:17 politica por todos los casos de corrupción de su partido habrá que

Voz 19 14:19 a ver en qué acaba ese congreso pero en todo caso bueno desearles la mejor de las suertes

Voz 1667 14:24 elegancia también en la despedida de Pablo Iglesias que reconocen Rajoy un político elegante e inteligente que sabía escuchar y que se ganó su respeto curiosamente los reproches al ex presidente al ya ex presidente del Gobierno han llegado desde la formación que le va a disputar el voto por la derecha escuchen a José Manuel Villegas de ciudadano

Voz 1089 14:42 Señor Rajoy ha actuado con manifiesta irresponsabilidad no asumiendo su responsabilidad a la redundancia no dimitiendo convocando elecciones el momento en que se conoce la sentencia no dimitiendo luego cuando puedo hacer todo hacerlo durante la moción de censura para evitar

Voz 12 14:59 esta salida en falso de la situación

Voz 1089 15:02 creemos que este Gobierno débiles en la salida falsos el intento de prolongar la agonía del bipartidismo y que el señor Rajoy en Pozo manifiestamente irresponsable con España con los españoles

Voz 3 15:13 entre tanto Pedro Sánchez sigue compone

Voz 21 15:15 en dos su nuevo gobierno son los valores de de la competitividad de la del compañerismo de los valores que están muy vinculados con los deportes de equipo no con con aquella frase que que parece muy manida pero que al final es lo que representan los deportes de equipo no y es que la unión hace la

Voz 1667 15:32 a fuerza sea el mensaje quizás más allá de lo deportivo que dirigía hasta mañana Sánchez a la selección española en su visita a la Ciudad Deportiva de Las Rozas Inma Carretero buenas tardes hola buenas tardes de siguen confirma no más nombres y especulando con otros vamos a contra los oyentes casi es minutes resultado hasta ahora ya tenemos nueve carteras asignadas en he contado mal con mayoría de mujeres de momento en el Ejecutivo dos de ellas responsables de departamentos de peso como Economía y Hacienda

Voz 1461 15:58 carteras de peso para dos mujeres con amplia experiencia de gestión Economía para una coruñesa Nadia Calviño que es la actual directora general de Presupuestos de la Comisión Europea desde dos mil catorce tiene un perfil muy técnico y en Hacienda otra mujer más política la andaluza María Jesús Montero que es la titular de este mismo departamento en el Gobierno de Susana Díaz de la hay valenciana ficha a Carmen Montón que será ministra de Sanidad Consumo y Asuntos Sociales montón ya estuvo en la ejecutiva de Sánchez en su anterior mandato hice suman cuatro mujeres más por el momento la número dos Carmen Calvo vicepresidenta a cargo de las políticas de igualdad Teresa Ribera que ya estuvo en el Gobierno de Zapatero y que va a gestionar las competencias de Medio siente cambio climático energía por primera vez en el mismo Ministerio Meritxell Batet dirigente del PSC una mujer federalista ID consensos que asumirá administraciones públicas Margarita Robles que también está dentro del Ejecutivo aunque su cartera está por confirmar fuentes de Ferraz dicen que Sánchez tiene que encajar las piezas de Interior Justicia Defensa y por el momento Pablo sólo conocemos dos nombres masculinos José Luis Ábalos que será ministro de Fomento Josep Borrell ministro de Asuntos Exteriores en total nueve nombres confirmados ya

Voz 1667 17:09 en todo caso para mañana la lista definitiva ya ha prometido Sánchez

Voz 1461 17:11 eso ha prometido y esperamos que así sea te escuchamos

Voz 1667 17:14 eso diecisiete Hora veinticinco

Voz 3 17:17 las empresas siempre están en tu cabeza incluso mientras te duchas tomas café hasta que todo encaja para afrontarlo

Voz 22 17:25 bueno ahora que es que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficina

Voz 15 17:34 el BVA creando oportunas

Voz 12 17:37 entonces tus procuro incluso mutuo

Voz 23 17:42 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad del motor te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 24 17:50 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio

Voz 1645 17:53 se logra con de tiempo hay puede variar debido a distintos factores

Voz 24 17:55 más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 1645 17:59 te venga Real Academia una cadena es una sucesión lineal de elementos enlazados entre sí según esa misma academia ser significa aquello que sirve para afirmar del sujeto lo que significa el atributo Tanto según la RAE la Cadena SER es la sucesión lineal de elementos enlazados para firmar del sujeto lo que significa el atributo de da cuenta ni siquiera los que saben consigan de fin digamos

Voz 25 18:38 nosotros habremos construido juntos vosotros habéis hecho algo grande

Voz 14 18:44 cuando invierte es el tesoro público el futuros escriben futuro perfecto es lo que tiene invertir en un país que quiere darte todas las oportunidades informa tesoro puntos invierten futuro Gobierno de España

Voz 1 19:00 pobre veinticinco ocho diecinueve siete diecinueve en Canarias de Pablo Morán es otra de las matiza

Voz 1667 19:05 desde la tarde la Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión inmediata y sin fianza de cuatro de los condenados en la sentencia de la agresión da la Guardia Civil en Alsasua lo había solicitado la Fiscalía porque quería evitar una fuga de los condenados quería evitar que se repitan fugas como las de Valtonyc por eso la Guardia Civil ha detenido hoy en la Audiencia Nacional ha decretado su envió a la cárcel informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 19:27 Jon Ander Coke Julen Goikoetxea hará azzurra sola e Iñaki Abad ingresan en la cárcel de Soto del Real y allí permanecerán hasta que el Supremo solo

Voz 0074 19:35 anuncie o la Audiencia estime el recurso

Voz 1552 19:38 de súplica que van a presentar sus abogados el tribunal ha considerado al igual que la Fiscalía que existía riesgo de fuga no ha atendido a sus defensas que entre otros argumentos han recordado que se pedía el ingreso inmediato en prisión sin fianza para cuatro personas que no superan los tres años efectivos de condena mientras que Rosalía Iglesias la esposa de Bárcenas está en libertad con una condena superior ya a pesar de que aún dispone de una fortuna oculta de tres coma ocho millones en paraísos fiscales por lo que a su juicio en su caso el riesgo de fuga es mayor

Voz 1667 20:11 hoy también hemos conocido una rectificación lógica a una barbaridad propia de otros siglos se lo contábamos ayer es la historia de una empresa de aceites y energía de Córdoba que se había negado a pagar los retrasos pendientes a sus trabajadoras con la excusa peregrina del convenio colectivo que hablaba en genérico de los derechos de los trabajadores sin especificar serán hombres o mujeres la empresa rectificado algo que no le libra de posibles sanciones pero es que la RAE la Real Academia Española es la que ha echado más leña al fuego de esta polémica al sugerir que al sugerir que es el feminismo el que provoca este tipo de situaciones informa Mariola

Voz 0259 20:48 pido la Real Academia la aliado en Twitter al decir quizá la insistencia en afirmar que el masculino genérico invisibilizan a mujer traiga consigo estas lamentables confusiones fue su respuesta a la actriz y bloguera Alicia Murillo a la que escuchamos junto a la directora de la Fundación Mujeres Marisa soneto a la filóloga Pilar Careaga

Voz 26 21:05 que me han dicho que culpa de la feministas de todas las personas que estamos reivindicando el hecho de que el lenguaje inclusivo que tomó acabando con la lengua española

Voz 6 21:14 creo que podría ser calificada de vergonzosa porque lo que hace es colocar a la Real Academia de la Lengua del lado de una acción que es claramente una discriminación salarial para con las mujeres

Voz 1645 21:26 como en otras muchas ocasiones

Voz 27 21:28 la Rights el AVE el plumero y resulta que está más interesada en la ideología que en la gramática

Voz 0259 21:35 se ha señalado a la SER que su Twitter una advertencia lingüística tras saltar la noticia la empresa aceites energías Santamaría ha rectificado dice que jamás ha estado en su ánimo incurrir en discriminación la inspección de trabajo le ha abierto un expediente por infracción muy grave

Voz 1667 21:50 desde Europa una sentencia que consagra otro derecho civil en toda la Unión el del matrimonio entre personas del mismo sexo el Tribunal de Estrasburgo ha confirmado que todos los países europeos están obligados a reconocer los derechos civiles de las uniones homosexuales aunque los países en los que vivan no reconozcan esos matrimonios como tal informa desde Bruselas Griselda Pastor

Voz 1915 22:10 decisión que consigue superar el rechazo

Voz 0738 22:13 once países europeos que no quieren casar a personas del mismo sexo precisando que aunque no quieran celebrar matrimonios hay que reconocer los derechos de quiénes están ya casados al menos para conceder la residencia que es la razón por la que un matrimonio compuesto por dos hombres uno

Voz 1645 22:29 a Romano el otro y América del Norte

Voz 0738 22:31 han peleado contra la negativa del Gobierno de Rumanía a conceder la residencia a quién no hubiera europeo una sentencia que sienta jurisprudencia ya abre una Villanueva para ganar más derechos aunque en este concreto se ha argumentado que la libre circulación impide expulsar a quién está casado

Voz 0919 22:53 las no

Voz 1667 22:54 debe de esta noche vamos a prestar atención a un caso destapado por la prensa internacional Ike apenas está teniendo eco en nuestro país el caso de los abusos laborales y sexual

Voz 0978 23:02 les temporeros Huelva se David Torres buenas tardes hola Pablo mujeres que denuncian que no se les paga que no se cumplan sus contratos que viven en situaciones infrahumanas e incluso algunas de ellas han denunciado también abusos sexuales por parte de sus capataces Diego Cañamero ex miembro del Sindicato Andaluz de Trabajadores

Voz 1104 23:20 luego me he encontrado con que cuatro digan puesto una denuncia por acoso sexual y el resto han puesto denuncia por impago de lo primero que si la deuda

Voz 1461 23:29 después Pablo vamos a hablar de la corrupción que no es exclusiva de un país la trama corrupta de Ricardo Martinelli expresidente de Panamá y Silvio Berlusconi es una historia que recoge Fernando Berry Guido en su libro Anatomía de una trampa

Voz 1667 23:41 eso a las nueve y a las diez la firma de Ángels el la habitual repaso y análisis a la actualidad del día hoy en nuestra tertulia con Miguel Ángel Aguilar Carlos Cué Fernando Vallespín que nos avanza ya sus claves de este mal

Voz 0656 23:52 es lo que hoy debe concitar más intereses la dimisión de Rajoy como líder de su partido y su abandono de la política un minuto las tiempo para hacer un balance sus cuarenta años de carrera política pero que nos permite hacer un rapero apunte Rajoy como todos los que le precedieron en el ejercicio de su cargo de presidente del Gobierno acabó mal la Moncloa parece sufrir esta maldición que acompaña todos los que la habitando empezó como es obvio con Adolfo Suárez el iniciador de la dinastía y quizá el del final más trágico Clézio Felipe González cuya última legislatura es emborronó con los escándalos de corrupción algo que no pueden cubrir la dulce derrota del noventa y seis José María Aznar a pesar de su renuncia no seguir en el cargo más allá de dos legislaturas sufrió el descalabro de las mentiras del 11M Zapatero por su parte fue fagocitado por la crisis económica sitio lugar a la amplia mayoría posterior de Mariano Rajoy ya llegamos al por ahora último que es el único que tuvo que abandonar La Moncloa velocidad de vértigo como su traspaso de poder fuera el perfecto contrapunto de la pausa con el que se tomó su aporte yerno esperemos con Sánchez la cosa sea diferente por lo pronto ha entrado también de forma distinta ocho y veinticinco seis y veinticinco en Canarias seguimos

Voz 0978 25:05 en Hora veinticinco buenas tardes el PP suma y sigue el próximo jueves añadirá un nuevo consejero reprobado a su lista ya van tres esta legislatura la oposición reprobar a Rafael Van Dyck en el consejero de Educación por su gestión del caso Máster Magritte al que la propia Universidad Rey Juan Carlos acusa de presionar para solucionar las lagunas en las notas de Cifuentes cuando saltó el escándalo una de sus asesoras María Teresa Fito tuvo que dimitir por esas presiones y como decimos el jueves llegará a la Cámara la propuesta de Podemos su portavoz Lorena Ruiz Huerta en las

Voz 1461 25:47 el de Madrid el señor bancaria de Ken no tiene legitimidad para seguir al frente de las universidades públicas madrileñas cuando como decía antes ha actuado como abogado defensor de Cristina Cifuentes en un caso tan grave que le ha costado la presidencia del Gobierno y no sólo eso es que actualmente está imputada incluso herpes

Voz 0978 26:04 hoy podemos han dicho ya que la apoyarán el Gobierno en cambio asegura que el consejero tiene toda su confianza el vicepresidente Pedro Rollán

Voz 0656 26:11 el presidente regional Ángel Garrido hace tan sólo unos días ha nombrado como mí como al resto de consejeros y consejeras es su nuevo gobierno yo creo que esa es la más clara escenificación de la confianza que tiene el presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido

Voz 0978 26:28 en el consejero el Gobierno madrileño que también ha lamentado la dimisión de Mariano Rajoy lo ha dicho el presidente Ángel Garrido que ayer pedía una reflexión en el comité ejecutivo de los popular

Voz 1487 26:37 les quiero que todos le hemos agradecido al presidente el trabajo calles donde tantos años por España siempre pensando en el interés general que es importante y también el interés general del partido yo y ha dado una muestra más de que siempre ha pensado exactamente en estos abre una nueva etapa en la que todos tendremos que trabajar con unidad para que el Partido Popular siga prestando servicios a España

Voz 28 26:56 Dirección General de Tráfico Antonio Ayuso buenas tardes buenas tardes muy pendientes un accidente las seis que genera todavía siete kilómetros de atenciones desde la pausada sea hasta el Plantío en dirección entrada a la capital y otros dos kilómetros en sentido contrario hacia A Coruña además en la M quinientos tres una colisión en Majadahonda dificulta el tráfico aún en sentido entrada a la M cuarenta

Voz 11 27:25 la Consejería de Educación da vía libre al

Voz 1915 27:27 los institutos para que no usen el nuevo programa Raíces ante los constantes problemas en el proceso de escolarización accede así a la petición de la Asociación de Directores de Institutos de Madrid para volcar los datos de las evaluaciones de los alumnos en el anterior sistema ante el temor de que no fueran a funcionar correctamente Pilar de los Ríos

Voz 29 27:43 sienta preferimos traga trabajar con seguridad dar toda la documentación correcta ver toda la documentación correcta de la evaluación final porque bueno es un documento muy importante el cual somos

Voz 1461 27:55 los se lo venimos contó

Voz 1915 27:57 dando este martes la justicia ha desestimado el recurso del Grupo Quirón contra la Consejería de Sanidad a la que exigía cuarenta millones de euros el grupo privado que gestiona cuatro hospitales en Madrid llevó a la Comunidad a los tribunales porque considera que en el caso del Hospital Infanta Elena de Valdemoro tiene derecho a que le compensen económicamente por asumir gastos no previstos y Madrid está a la cabeza en supervivencia tras una parada cardíaca un veinticinco por ciento de los pacientes sobrevive a esta dolencia según la Federación Española del Corazón que atribuye parte de este éxito a la instalación de desfibriladores en centros comerciales o polideportivos municipales Beatriz Rodríguez ex portavoz del Samur

Voz 30 28:31 nuestros datos son mucho mejores que a nivel nacional porque son de un veinticinco por ciento más de veinticinco por ciento el año pasado por qué porque llegamos mucho antes porque ganamos minutos con toda la respuesta Joy

Voz 31 28:45 bueno bien pero nerviosas entonces es como que ya pensar en otra

Voz 0978 28:49 pues allá pues bueno yo creo que viene pero

Voz 32 28:52 en el examen Mi IVAs desgracias que me va a caer que el teatro y eso no me el teatro después de la Guerra Civil y yo eso no me no

Voz 31 28:59 el día que más exámenes tenemos pero lo llevaban

Voz 0978 29:03 nervios muchos nervios e incertidumbre en la primera tanda de exámenes de la Eva hola antes

Voz 1915 29:07 a Selectividad treinta y dos mil alumnos se presentan a estas pruebas en las seis universidades madrileñas hoy se han enfrentado los exámenes de Lengua castellana con preguntas por ejemplo sobre

Voz 0978 29:15 la Generación del veintisiete en los comentarios de texto han podido elegir entre un escrito sobre los estereotipos de lenguaje femenino de la ex diputada Irene Lozano hoy y otro contra los incendios forestales de la dramaturga Ana Merino en Historia les han preguntado por el reinado de Isabel II la o la Primera Guerra Carlista entre otras los exámenes seguirán mañana y el jueves esta es la primera edición en la que los exámenes de septiembre pasan al mes de junio llegamos a las ocho y media con dieciséis grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco esta mañana

Voz 1 29:46 veinticinco Madrid

Voz 10 30:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 33 30:06 urbes

Voz 0656 30:06 quién cinco deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes buenas tardes sólo hay movimientos en el mundo del fútbol también el mundo de las motos que si movimientos telúricos mira esta mañana

Voz 0919 30:18 era la la moto Honda ha emitido un comunicado conjuntamente con Dani Pedrosa para decir que rompe su contrato le viene que se acabó después de dieciocho años

Voz 0656 30:29 les rompe la moción es decir que daba una honda libre

Voz 0919 30:32 la otra tiene Márquez y todo el mundo decía fíjate que Lorenzo no tiene moto para el año que viene porque Lorenzo hace cuatro días cuando anunció que no siguen Ducati dijo esto sobre el año que viene creo que puedo decir hoy que voy a decir es que

Voz 0656 30:45 de las dos próximas temporadas no me retiraré en Moto GP los próximos dos años y será con una moto competitiva no conozco

Voz 0978 30:53 ah vale pues lo que ha dicho es que esa moto competitiva será una Yamaha ha comentado muchas cosas pero esta es una de las posible

Voz 0656 31:02 el todo es posible pero

Voz 0919 31:04 lo que esta clase correr Lorenzo con los compañeros de Movistar diciendo voy a correr el año que viene con una moto competitiva bueno pues atención porque Jorge Lorenzo todo apunta va a correr con Honda el año que viene estarán Márquez y Lorenzo con las dos sondas oficiales Mela Chércoles muy buenas tardes

Voz 1104 31:25 evacuado gallego cuando Jorge Lorenzo hacía estas declaraciones lo tenía apalabrado erraba acordado para volver a subirse a una Yamaha a mí me lo confirmaba el propio viernes por la mañana el propio no he un giro de los acontecimientos de los últimos días en el fin de semana esta mañana los compañeros de La Gazzetta dello Sport avanzaban el acuerdo posibilidad de que Jorge Lorenzo en recalar en el box la como sustituto de Dani Pedrosa al que ha liquidado a Alberto Puig después de trece años en la clase reina con iba a Jorge Lorenzo el compañero de Marc Márquez gran precoces unos informan fuentes muy próximas al piloto para cerrar ese acuerdo así que equipazo dream team equipo de la próxima temporada formado por Marc Márquez y Jorge Lorenzo a falta de que se haga oficial

Voz 0919 32:11 qué supone que dos pilotos campeones del mundo rivales durante mucho tiempo de lo mejor que hay en el motociclismo actual compartan un equipo que supongo van a estar los dos con con igualdad de condiciones en en con Honda no

Voz 1104 32:27 imagen natal los dos la Honda RC doscientos trece V ahora mismo probablemente eh no sé si la mejor moto de la parrilla pero una moto que va de maravilla en manos de quién para Jorge Lorenzo ya está acostumbrado compartido durante seis temporadas spots con Valentino Rossi en Yamaha con la mismas armas también mejor de en ese momento armar que está luchando por ser el mejor piloto de todos los tiempos supone competencia para el campeonísimo porque llegaba otro grande el único título de Moto GP que no Marqués fue en dos mil quince y lo ganó Jorge Lorenzo que el pasado domingo con la Ducati demostró que sigue siendo un campeonísimo que consiguió su primera victoria con la moto de Borgo Panigale

Voz 0919 33:03 Valentino Rossi estará feliz con esto no

Voz 1104 33:06 Valentino Rossi no podían ver hasta el regreso de Jorge Lorenzo Yamaha de tiene que era bueno tener competencia dentro de la fábrica que suele serviría para mejorar la motocicleta pero también te digo que para grupos y seguro que es mejor tener a Lorenzo lejos de él porque es un grandísimo rival para el mallorquín es un sueño de infancia hecho realidad verse vestido con los colores de Repsol los colores naranja del a se Honda

Voz 0919 33:26 es la noticia del día gracias Mela motociclismo Lorenzo será compañero de Márquez las dos próximas temporadas en Onda vaya pareja que va a tener la marca japonesa hoy también tenemos baloncesto jugaba segundo partido playoff a finales de la Liga ACB en que entre Gran Canaria y el Real Madrid ya sabéis que el Real Madrid domina con una victoria a cero y en seguida estamos en la concentración de la selección española de fútbol que apura sus últimas horas antes de viajar a Rusia a Krasnodar a la sede donde vamos a empezar a soñar con ganar el próximo Mundial de Rusia hoy ha estado allí el presidente del Gobierno pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros de guasa ahí va

Voz 0660 34:14 las de Gallego y compañía y enhorabuena por el programa

Voz 0919 34:18 el gran duelo

Voz 0660 34:18 tengo una pregunta qué hacer qué por qué por qué porque es que yo no lo comprendo por qué tiene tanta envidia tanto odio al Real Madrid la verdad porque

Voz 0919 34:33 tras ser pregunta esa pregunta que luego la conteste si acaso Mario Torrejón de Alavés

Voz 14 34:41 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 34 34:56 buenas tardes Gallego dos cosas muy rápida de dinero

Voz 35 34:59 esta señora tan simpática que que creo que lo es además Illa

Voz 0919 35:04 mayo

Voz 34 35:06 Dani era una maravilla de que Guardiola poco menos que un aprendiz pues ninguno otro a mí no me parece un gran entrenador siempre lo dije y lo recibo dicen nada pasen entrenador normalito normal todo excavar hotel para ropa va pues no porque ha tenido una plantilla excelente pero bueno como aquí no se puede decir nada que madridistas desarrollase ponen como verdadera sideral isla o el tema de de de Neymar pero resulta que Neymar viene al Madrid si esto supone que se vaya a Ronaldo pues sectores ganaremos que Neymar es un jugador ya este a ver qué pasa yo espero que el Madrid final a un gran equipo bueno estaré señor

Voz 14 35:53 el de Hora veinticinco Deportes se hizo echar nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 36:03 este hombre sabe mucho de fútbol empezamos el presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha estado hoy despidiendo a la a la selección española de fútbol quedan unas horas antes de viajar pero claro la agenda de el presidente está muy muy llena ya ha encontrado un hueco esta mañana para ir a Las Rozas y lanzarle es este mensaje de de unidad que empezamos además con un partido difícil

Voz 0476 36:42 con Portugal pero que estoy convencido de que va a ser

Voz 0919 36:45 el inicio de una gran aventura digo una postal

Voz 0476 36:47 nueva aventura para la selección española como es el Mundial de Rusia como presidente del Gobierno solamente puedo desearos lo mejor pase lo que pase estoy convencido de que la afición española va a ser una afición unida en torno a su selección La unión hace la fuerza así que mucha suerte ya ganar

Voz 0919 37:10 la Unión abrió vamos a ver si empezamos fuerza ante Portugal primer partido esta mañana jornada de puertas abiertas de la selección multitud de medios de comunicación supongo que todo el mundo hablando con los internacionales Pedro Fullana buenas tardes

Voz 0074 37:24 qué tal muy buenas Sondhi además que ha comenzado muy pronto a primera hora con la visita de los vampiros a la conciliación de Las Rozas ha tocado control antidopaje toro juristas control de sangre y de orina antes del diálogo la foto oficial la visita de Pedro Sánchez iría para reflexionar sobre lo que sabe cine también sobre los errores por ejemplo como el error de De Gea ante Suiza el portero hoy ha querido restarle importancia a ese aspecto

Voz 0476 37:45 se llama al final somos porteros todo el mundo falla y bueno mejor fallaron amistosos un partido oficial y bueno pues a seguir a seguir entrenando mejorando oí ayudando al equipo cuando cuestan a dormir en el lo de muchas vueltas hizo bueno como lo he hecho antes era un amistoso es cuando por relativamente se puede fallar y bueno pues nada esto restó esto es el mundo el portero sólo sabemos lo que vamos que no podemos lo guante salimos al al campo lo difícil que es Si bueno lo importante es ayudar al equipo en la en la en la fase final de del Mundial está bien estará al máximo nivel y que las cosas vayan bien no pasa por alto por ser una amistosos

Voz 0074 38:24 sí destilan ilusión ambición de cara al Mundial que se avecina es lo más importante dicen para España antes de viajar el próximo jueves Isco se ven incluso a favor

Voz 0476 38:33 que tenemos mucha selección cubano deseando que esto empiece de verdad que que somos una selección muy buena muy completa con gente joven con gente veterana con mucho talento tenemos equipo para para tareas entre la favorita pero bueno al final nunca se sabe ETA cosas la marca pequeñas detalle muy buen ojalá podamos

Voz 0919 38:54 enseguida ya el viaje a Rusia hablando de viajes recordaréis que el recién nombrado patrón del furgón el presidente de la Federación Luis Rubiales nos decía este fin de semana que había llegado Isabel encontrado con que Larrea que era presidente interino había dicho que sí cabía organizar un viaje etcétera etcétera que costaba dos millones de euros para patrocinadores familiares colegas Si y demás viaje de súper lujo Rubiales que hay un viaje

Voz 36 39:21 pactado para directivo para patrocinadores que den Ezker

Voz 0919 39:24 para familiares que ronda los dos millones de euros

Voz 36 39:26 sí me parece un despilfarro tremendo estoy muy muy muy enfadado porque directivo

Voz 0919 39:32 estaban en un momento de transición haya un viaje de súper lujo bueno pues al final eso se ha arreglado y Luis Rubiales ha dicho que el viaje se queda en esto se ha cancelado vamos

Voz 25 39:48 probablemente sobre todo para familiar para directivo de ida y vuelta en en el primer partido contra Portugal vamos a hacer otro viaje con dos noches es verdad que los plazos muy cortos probablemente debía mañana nosotros lo tengamos que dar la lista de hacerlo visado y demás interfaces este segundo viaje tiene un coste total de unos cuatrocientos mil euros por lo tanto hay un ahorro de un millón en medio de un ahorro

Voz 0919 40:14 más de un millón y medio de euros eh Javier R buenas tardes qué tal Gallego muy buenas tardes pues es una nueva manera de trabajar de gastarte dos millones a gastarte medio millón o antes iban con todo ahora van con una tijera considerable

Voz 37 40:31 no no es que iban con todo es que lo que molestaba era casi el fútbol era un viaje de diez días iban a visitar grandes ciudades lagos del tren bueno era la bomba digo que molestaba casi casi los partidos será para ciento cincuenta cinco personas me consta que algunas de ellas estaba molesta porque no quería eso no quería un viaje de diez días quería hacer es precisamente lo que va a ser eh viajar un buen hotel normal ver el fútbol volverte a casa pero aquello era como como te digo de todo menos casi el Mundial bueno pues Rubiales lo hizo público el pasado sábado lo quería hacer público para que la gente supiera lo que hizo bueno es Larrea que era el tesorero de la anterior presidente de Ángel María Villar estuvo treinta años en la Federación aunque la veces el olvide ir era un viaje que no pasó pues enlaza la junta directiva era un viaje que se mandó directamente Iker Rubiales ha zanjado creo que de forma automática y creo que acierta porque evidentemente se puede viajar no

Voz 0919 41:28 mal pero el partido y volverse hice

Voz 37 41:30 el más cosas detrás veremos lo que al final sale porque hoy se ha aprobado la auditoría quiere Rubiales luz y taquígrafos si lo hace va a acertar

Voz 0919 41:39 por lo pronto el viaje al Mundial de la maravillas de Rusia se han cancelado a viajar como cualquiera seguimos

Voz 1645 41:46 el compromiso de movilidad de Línea Directa dice su de incidente con tu vehículo de sustitución nunca te quedará sin coche Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones Elena directa punto com

Voz 12 42:02 darle buenas llamaba porque quieren instalar una alarma ha sufrido algún robo no

Voz 13 42:09 por prevención es que me casi casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero

Voz 0978 42:12 me entreno robar a mí

Voz 14 42:14 protege provocar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 25 42:23 el recuerda novecientos ciento trece ciento trece yo estuve

Voz 0660 42:30 tiene incontinencia

Voz 1645 42:32 cuando envió antes el Tesoro Público el futuro

Voz 14 42:34 escriben futuro perfecto es lo que tiene invertir en una economía que mira con optimismo hacia informa tesoro punto invierte un futuro gobierno de eso

Voz 38 42:46 dentro de poco nos dan las vacas ya hemos aprobado

Voz 12 42:49 todo dónde vamos a ir este verano basta la playera Tim allá con Viajes el Corte Inglés eso si bien biberones

Voz 39 42:58 verano de película con Viajes el Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva descubre todo

Voz 1501 43:04 los nuestros estrenos disfrutarán de ventajas

Voz 39 43:07 son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés llevas tres meses de el gran

Voz 1487 43:14 con dice

Voz 0919 43:20 un día más el Madrid sigue sin tener entrenador los de Pochettino es difícil y han salido una serie de nombres Lao Allegri Klopp creo también en algunas páginas que toma fuerza lo de Michel Mario Torrejón buenas hola Gallego muy buenas tardes va a ser difícil lo de Michel es cierto como a ver en la lista

Voz 1501 43:41 la existen contaba ayer que esa labor analista ahí ahí está con nombre yo creo que Top yo creo que Michel no está los primeros puestos

Voz 0919 43:49 esto no es haber dicho

Voz 1501 43:51 como entrenador pero yo creo que el Real Madrid no está pensando en eso me da la sensación de que no es el la vía por la que van a lo que iban a votar ya te dije que descartan la vía de la cantera de los centrado está en formación ni Solari ni Guti ni Álvaro que ya mismo quién que Rosell dijo que el esta formación está para eso no tiene esa pinta tampoco tiene la pinta de Michel que como digo ya estuvo en su día en el Real Madrid y ahora no no creo que está en la terna de los fans euritos ayer contó la novedad del día quizá es que ayer la noche contó el larguero Antón Meana que había sondeado al entorno a Lady a los representantes Eagle habían transmitido lo mismo que al Chelsea que por razones personales Allegri no se quiere mover de la Juve aparte que tiene contrato en vigor en me han contado y que las razones personales es que el relativamente previo a su madre y que su padre vive solo allí no quiere o no quiere dar Turín y es algo que es normal es muy respetable evidentemente y la lista continúa yo sigo manteniendo que en la Paul posesión que el número uno sigue siendo Pochettino pese a que esté casi imposible pese a que sea una negociación muy difícil el número uno porque reúne todas las características sigue siendo Pochettino que gusta mucho conté que ha ganado que tiene carácter italiano ganó como jugador y que sabría adaptarse sin ningún problema que gusta evidentemente Sarr y porque jugaba al fútbol porque esa forjado el carácter en en Nápoles una ciudad muy en un lo muy particular que gusta Claude aunque no yo no creo que esté tan alto en la lista como lo quiere hacer ver que parece que es el número dos después de Pochettino gusta Klopp pero pero quizá tanto en el Madrid tiene clara una cosa como decía ayer no qué hacer con prisa sino hacerlo bien y que para hacerlo bien lo primero que van a hacer es en todo momento en todos los entrenadores porque me gusta el Real Madrid no son en los entrenadores que están con el libres de banquillo sino lo que están trabajando en este momento caso de Pochettino de club etcétera etcétera que lo primero que van a hacer en esos casos es dirigirse al club y cuando veo una posibilidad bandida tanto si no pasa nada siempre está

Voz 0919 45:38 estaremos atento gracias Mario abrazó Guardiola no puede ser porque ha renovado con el City partido que Guardiola está en nuestro país y sigue sigue lanzándole piropos al Real Madrid Santi vaya buenas tardes buenas tardes sobretodo a Zinedine Zidane con el que hoy en un acto en Caldas de Malavella sea comparado escucharle

Voz 2 45:57 bueno pues lo el cuestión el pelo sí eso era uno de mis ídolos cuando juegas juegas ven con el trabajo que ha hecho unos números en muchos casos la forma de jugar por sí solo

Voz 12 46:17 también avisaba al Madrid sobre Neymar dice que es muy difícil sacar a un jugador del Paris Saint Germain

Voz 0919 46:22 asunto Griezmann lo último Miguel Martín Talavera es una entrevista que ha concedido el francés a una web de deportes en Alemania y que dice bueno

Voz 1552 46:31 qué tal buenas tardes y concretamente a Spock punto con acompañada Andrea al tener donde habla de aquel disgusto por fallar el penalti en la final de Milán que le marcó mucho su obsesión por ganar la Liga de Campeones y evidentemente lo que

Voz 0919 46:45 has puede tener esta eh

Voz 1552 46:48 a que los hacia Atlético de Madrid de su futuro dice que todavía lo está pensando que todavía no lo tiene cerrado y que no hay nada decidido todavía por lo tanto habrá que esperar pero bueno ratifica lo que venimos contando gallego y es que el francés todavía no tiene claro su futuro

Voz 0919 47:02 por cierto ya veremos si Griezmann está en la Supercopa de Europa entre Atlético de Madrid Real Madrid los datos de reparto de entradas y demás ya los tienes no

Voz 1552 47:09 sí porque ha habido reunión hoy en en Tallin la expedición del Atlético de Madrid con Fernando Farid cabeza de los trece mil e das trece mil butacas que se pueden vender es un aforo de catorce quinientos pero por seguridad y por prensa hay trece mil tan solo iban a dar gallego mil cuatrocientos a Real Madrid y mil cuatrocientas entradas al Atlético de Madrid que va abrir un plazo para petición de sus socios por antigüedad que tengan el el Abono Total son los que va a tener la opción de viajar hasta Estonia pero como te digo mil cuatrocientas entradas punto de encuentro para la afición del Atlético de Madrid en la zona de restaurantes en el centro virus Gates ahí es donde se van a quedar los del Atlético de Madrid para partir hacia el estadio de Tariq

Voz 0919 47:47 muy bien vamos a hablar del Numancia Zaragoza que abre mañana los playoff por el ascenso a última hora del equipo soriano José Carlos San José buenas tardes