Hora 25 (05/06/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1 00:05 el veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:23 los vamos a poner foco los casos de abusos laborales y sexuales a temporeros en Huelva mujeres a las que no se les paga que viven en situaciones infrahumanas e incluso algunas de ellas denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de sus capataces y este martes también hablamos de corrupción nos vamos a acercar a la trama de Ricardo Martinelli ex presidente de Panamá de Silvio Berlusconi una historia que recoge Fernando erguido en su libro Anatomía de una trampa antes Aitor Albizua buenas noches Ángels buenas son vamos a repasar las últimas noticias del día y empezamos con una voz de antaño al mito

Voz 0032 00:53 no tiempo de esta misma tarde el ex presidente del Gobierno José María Aznar se ha ofrecido a contribuir en la reconstrucción del centro derecha del país estuviese dispuesto

Voz 2 01:04 desde mi posición actual bueno desde mi posición actual contribuiría con mucho gusto para que los españoles pudiesen tener esa mayor garantía de estabilidad y de seguridad

Voz 0032 01:17 el futuro Aznar que ha dicho no sentirse representado por nadie no ha sido tan contundente al hablar sobre corrupción durante su mandato empezaron a fraguarse tramas como la Gürtel pues asegura que se han dicho muchas mentiras y que él asume todas las decisiones que tomó entonces mientras tanto en el PP

Voz 0194 01:32 pese despiden de Mariano Rajoy tras su anuncio de que deja

Voz 0032 01:34 lidera del partido y que este mismo verano habrá un congreso extraordinario del que tendrá que salir su sucesor Alberto Núñez Feijóo parte como favorito hoy no ha querido mojarse prefieren de momento ensalzar la figura del ex presidente puesto que la manguera

Voz 3 01:50 no les propongo ustedes hagan más preguntas porque lo que he venido a hacer es una valoración de los gracias al presidente por su grandeza humana política yo también quiero dar las gracias por su lealtad por su lealtad a todo y a todo esto por lo tanto político que le acompaña de grandeza de la lealtad es un político atípico actualmente a la democracia española Jamal acompaña una cosa

Voz 0032 02:16 que es que lleva invicto y mientras Pedro Sánchez va eligiendo su gobierno se acumulan los deberes una de las últimas peticiones llega desde los sindicatos llevan a mantener sus movilizaciones de este mes y exigen al nuevo Gobierno que haya mejoras en el nuevo marco de relaciones laborales Pepe Álvarez UGT Unai Sordo Comisiones Obreras creo que es vuelo que este gobierno sepa que hay mucha gente que lo

Voz 1255 02:35 en el tiempo porque no tiene empleo creo que hay que tocar de forma importante

Voz 0194 02:40 tanto la reforma laboral como la reforma de pensiones como la política fiscal llevada en estos últimos años

Voz 0032 02:47 el juez del Supremo Pablo Llarena tendrá que declarar en Bélgica amor una demanda civil que han presentado en los tribunales del país los exconsellers que siguen allí también Carles Puigdemont la cita es el próximo cuatro de septiembre los líderes independentistas en que se han vulnerado sus derechos en la causa del proceso que no se ha respetado dicen la presunción de inocencia porque aseguran el juez es imparcial y por eso buscan su recusación

Voz 0194 03:09 en primer examen para el Gobierno italiano en el Parlamento del país

Voz 0032 03:12 son de confianza a la que el Gobierno de Giuseppe Conte se ha tenido que enfrentar busca superar la incertidumbre política que busca también el apoyo de la Cámara de cara a la segunda votación de mañana desde Roma Joan Solés

Voz 4 03:23 Giuseppe Conte ha expuesto al programa que quiere ejecutar el Gobierno de tono escéptico de los cinco Estrellas y la Liga genérico con tantas reformas en profundidad según ha precisado que los analistas italianos consideran imposible abrir tantos frentes de cambio a la vez para la izquierda la disposición de Conte ha sido un canto de buenas voluntades queréis del país ha replicado el ex primer ministro Matteo Renzi del Partido Democrático pero ahora debéis gobernar no vais a tener excusa para incumplir tantas promesas que habéis hecho por qué Italia añadido y necesita verdad y claridad Hinault polémicas de campaña electoral

Voz 1255 04:03 la Bolsa Brian Pérez buenas noches buenas noches el Ibex ha cerrado la sesión en rojo pierden cero coma sesenta y seis por ciento y pierde también los nueve mil setecientos puntos después de recuperar un tres por ciento en las dos últimas sesiones la prima de riesgo de la deuda española vuelve a escalar a esta hora hasta los cien puntos básicos

Voz 0194 04:22 a partir de las diez en la tertulia van a estar Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín y Eduardo Madina antes nos queda la noticia Iberia Nacho Palomo en las noches buenas noches

Voz 1622 04:29 pues hoy en el Día Internacional del medio ambiente Iberia publica su informe de sostenibilidad la carta en la que cuenta sus principales hitos del año entre ellos la renovación de la flota con aviones más eficientes por su plan de diversidad va en un sobre realizado en papel de semillas que se puede plantar porque cuando Iberia habla del cuidado del medio ambiente cada detalle cuenta

Voz 5 04:53 hora veinticinco

Voz 6 04:57 seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche

Voz 7 05:02 Villegas muy tarde

Voz 8 05:04 claro siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado el nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 9 05:13 de lunes a jueves NO My Lol diversos sexual CIS Fis CIS que coincide tu identidad sexual con tu sexo biológico vale que osea que yo tengo presidente son los sé

Voz 1 05:29 la vida moderna Broncano pero el juez pero

Voz 10 05:44 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 11 05:52 este verano no sé dónde ir el año pasado no

Voz 1292 05:54 contamos con el tele las vacaciones son como

Voz 12 05:56 una caja de bombones nunca sabes lo que te va a tocar por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva allí descubre todos nuestros estrenos disfrutar de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés te llevas tres meses de gratis consulta

Voz 0946 06:20 tienes

Voz 13 06:28 hora veinticinco de hincapié en hacer un punto com y en las redes sociales Ancelmo mujer arroba hora25 bien Facebook hora25

Voz 1 06:43 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte Hoy por hoy evidentemente Bioy hoy por hoy estamos en este escenario que hoy por y hoy por hoy por hoy hoy por hoy el programa de referencia de las mañanas en Radio que el presidente tiene un bajo con Pepa Bueno Pedro con Toni Garrido síganos también en Hoy por Hoy Punto escucha Cadena Ser

Voz 14 07:05 en la Cadena Ser enarbola en todos sus programas y formatos la bandera del idioma en su dimensión plural panhispánica con respeto a las variedades y peculiaridades de cada lugar

Voz 1 07:17 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 12 07:32 millonario en un visto y no visto millonario en menos que canta un gallo

Voz 0032 07:36 no millonario toda pastilla

Voz 12 07:39 millonario en un suspiro en un periquete millonario echando virutas millonario en un pispás nuevos rosca mega millonario de la ONU el primer rasca con el que puedes ganar hasta un millón de euros los tanto hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios Nobel borrasca Mégane

Voz 1 07:57 el horario de la ONCE de millonario más rápido

Voz 6 08:00 la empresa siempre están en tu cabeza incluso mientras Wolves fracasó ofertas hasta que todo encaja para afrontarlas como ahora que escuchas que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficina

Voz 11 08:17 la deuda creando

Voz 6 08:20 por toneladas

Voz 17 08:30 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 08:36 como no es algo nuevo cada año ocurre en los campos de frutos rojo de Huelva son setenta mil personas que vienen a trabajar a once mil hectáreas de llamado frutos jo fresas frambuesas moras arándanos mujeres que llegan a España sólo para la temporada de recogida inmigrantes que son contratadas en origen mujeres respondió desde el noventa y cinco por ciento de la producción del fruto rojo español que no hablan nuestro idioma que tienen miedo de perder el trabajo que están solas pero que el viernes pasado no se cayeron bien bien son los gritos de estas mujeres de las temporadas en una protesta espontánea hace cinco días el viernes pasado en Almonte en Huelva denunciaban entre otras cosas sus condiciones de trabajo Lucía Vallellano compañera de Radio Huelva muy buenas noches hola buenas noche Angeles Lucía antes de nada cuéntanos quieren son estas mujeres

Voz 0385 09:32 si estas mujeres son como bien has dicho

Voz 0194 09:34 temporeros procedentes de de Marruecos que vienen a trabajar a la tan

Voz 0385 09:38 España de la fresa formando parte de o de un contingente que plantea el Gobierno español al Gobierno de Marruecos y este último el Gobierno de Marruecos es que lo aprueba este año han llegado más de diez mil temporeros de ese país en las que hay que sumar unas cuatro mil que son repetidores si te parece para que podamos comprenderlo mejor lo explicó gráficamente hay digamos como dos bolsas de contratación la primera con trabajadores marroquíes repetido horas repetidores esto quiere decir que ya tienen experiencia de otros años en los campos de Huelva su mano de obra está digamos Fidel izada esta bolsa suele venir en el mes de febrero y hay una segunda bolsa porque porque los empresarios devuelva tienen la experiencia de que en los meses álgidos de la campaña de marzo a mayo junio en esta época en la que precisamente estamos ahora mucha mano de obra especialmente la Nacional se marcha del campo al sector servicios por ejemplo el temor entonces que el campo se quede con la fruta

Voz 1292 10:36 a colgada y sin mano de obra cuando me

Voz 0385 10:39 se necesita es lo que justifica esta segunda bolsa de trabajadores más de diez mil temporeros que se han ido incorporando en los últimos meses

Voz 18 10:48 es digamos que las trabajadoras que anden

Voz 0385 10:50 en estos supuestos abusos sexuales y o laborales pertenecen a esta segunda fase no habían vendido nunca están en una situación de trabajo temporal en las mismas condiciones que un trabajador local que un trabajador de aquí de de Huelva o nacional cuando acaba la campaña o el empresario lo da por finalizada expira su contrato debe volver a su país el tiempo que esté trabajando pues depende de muchas cosas también de la propia dinámica de la campaña este año hemos tenido un tiempo complicado

Voz 0194 11:22 no estuvo el pues forma parte del entramado de las cuentas

Voz 0385 11:24 estaciones en origen

Voz 0194 11:26 Nicolas Castellano buenas noches

Voz 1620 11:28 qué tal buenas noches Angels pues desde finales de los años ochenta cuando pasó a ser significativa la presencia de temporeros extranjeros en zonas como el Maresme en Cataluña o Almería y Huelva Andalucía la legislación ha ido adaptándose fue a partir del noventa y tres cuando el Gobierno estableció la política de los contingentes esos cupos anuales de trabajadores no comunitarios a los que se les permiten entrar en España para trabajar porque el mercado laboral español no puede cubrir determinada vacante son oferta lanzada sobre todo a países con los que España tiene acuerdo sobre ordenación de los flujos migratorios Marruecos es sin duda el más destacado aunque también ha funcionado

Voz 0194 12:01 con Rumanía o polonio de manera significativa

Voz 1620 12:04 en el caso onubense las condiciones laborales en la que se prestará el servicio son las marcadas por el convenio colectivo del campo de la provincia de Huelva pero además de todo eso es la mesa de diálogo existente entre las patronales del sector la Dirección Provincial de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación de Huelva entre otros que llamada oficialmente Comisión Provincial de seguimiento de la campaña agrícola temporada la que fija tanto el número como el perfil de las trabajadoras a seleccionar esos requisito más polémico parten de que se exige a todas las candidatas que sean mujeres casada y con hijos a su cargo para garantizar dicen su arraigo su regreso al país una vez terminada la temporada hice les pide además que no tengan más de cuarenta y cinco años para que puedan responder a la altas exigencia física de la Recopa

Voz 1775 12:47 ciudad de la fresa el Ministerio de Empleo

Voz 1620 12:50 crea social el que acaba avalando las condiciones y las cifras y la acaba publicando el proceso se realiza con la colaboración de Marruecos de la han APEC el servicio público de empleo marrón

Voz 6 13:01 en esto consiste en los contratos

Voz 0194 13:02 en origen Sara vítores buenas noches Ángels queremos como cada día la participación de los oyentes

Voz 1880 13:07 personas que conozcan estas situaciones del campo de la fresa nos pueden llamar en directo aquí el nueve cero dos catorce sesenta sesenta pueden enviar los como siempre las notas de voz al Whatsapp del número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres estoy Ros también a Facebook la dirección de la Pajines hora25 Twitter que es arroba Hora veinticinco

Voz 0194 13:25 sí a cuatro de estas mujeres han denunciado abusos sexuales no

Voz 0385 13:28 sí exacto cuatro de estas mujeres han denunciado abusos cuatro de ellas han denunciado estos abusos una finca de Moguer este caso está actualmente en manos del juzgado hay un hombre en libertad

Voz 1292 13:41 con cargos es un encargado de la finca

Voz 0385 13:43 que señalan precisamente estas cuatro temporadas un vaso que fue puesto en manos de la Fiscalía de Huelva por parte de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía y a raíz de un reportaje en un bloque alemán en el que se denunciaban casos de este tipo

Voz 0194 13:59 por esto por un lado por otro ahora

Voz 0385 14:01 hay una segunda persona investigada por la Guardia Civil en otra finca distintas y la primera era de Moguer Ésta es la que está ubicada en Almonte un caso que también se va a trasladar al juzgado pertinente Se trata de uno de los encargados que que han señalado cuatro mujeres también de origen marroquí procedentes de ese contingente de contratos en origen del que hablábamos ante las cuatro presentaron el domingo pasado sendas denuncias en el cuartel del instituto armado en Almonte tres lo acusan a este encargado de insinuaciones sexuales y una cuarta lo acusa de abuso sexual

Voz 0194 14:38 Nos escuché a Francisco José Romero que es el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva muy buenas noches

Voz 19 14:43 buenas noches ángel ustedes fueron los encargados

Voz 0194 14:46 es llevar el caso de las denuncias por abuso la fiscalía en qué consistían estas denuncias

Voz 19 14:52 bueno las denuncias vamos a ver Lucía también si al fin y cuando nosotros en la provincia de Huelva tenemos y mecanismos de seguimiento de las políticas migratorias mide también te de seguimiento de del sector de los frutos rojos tanto en uno como en otro turbio en el que mantenemos habitual mente cada año varios varios uniones de la que trabajamos la distinta problemática que que eso los presenta con el colectivo de inmigrantes con el colectivo también en el sector agrícola en ningún momento unos avión que ha trasladado todos los sobre necesario empresariales

Voz 0194 15:29 han trabajado muy bien

Voz 19 15:31 hay que trabajan con este colectivo también con municipio donde hay más población inmigrante nunca se había trasladado ningún tipo de de de abuso o acoso laboral y sexual como se está manifestando en primer lugar quiero tenerlo un mensaje de tolerancia cero de la Junta de Andalucía y en cuanto tuvimos conocimiento de alguna problemática que trasladaron inmediatamente a la Fiscalía por lo pusimos y en manos de la Fiscalía hay que ir después la calidad revelado al ámbito judicial no

Voz 0194 16:06 señor Romero este mismo ha dicho que estas mujeres no tienen la asistencia que deberían tener

Voz 19 16:12 que no tienen la existencia de deberían tener hay que tener en cuenta que el colectivo de personas es contingente que este año se ha multiplicado por Portrait como antes ha dicho que lucía

Voz 0194 16:24 se cuatro cinco mil

Voz 19 16:26 siete años estamos hablando de dieciséis mil aproximadamente no es bueno entonces una es una política que que el Ministerio de Empleo desde el Gobierno central ir el Gobierno de hueco también con el sector agrícola en el cual desde la desde la Junta de Andalucía y evidentemente cuestionemos determinado servicio de coordinación de seguimiento de de de conocer qué ocurre en la agricultura Hay corre con sino pero en el cual nunca hace unos nos trasladó el volumen tan el año se lo había asignado

Voz 0194 17:05 a usted le consta si estas denuncias que ustedes conocen son situaciones aisladas

Voz 19 17:12 no nos consideramos que sí que son consideraciones a la situación aislado y hay que tener en cuenta que el sector de los frutos robo tiene una importancia muy relevante ingeniero empresario la mayoría de los empresarios han sido o honrado y han hecho una labor muy importante y muy significativa para para nuestra provincia y por lo tanto yo considero consideramos que son lado pero independientemente de la tolerancia Barça cero Si por cualquier conocimiento que tengamos de cualquier caso va a ser trasladados Vancouver

Voz 0194 17:46 analizamos

Voz 19 17:47 en el ámbito administrativo laboral o bien sea ya trasladando la la Fiscalía no

Voz 0194 17:52 pues Francisco José Romero muchísimas gracias por atendernos y muy buenas noches

Voz 19 17:56 buenas noches porque lo decía también

Voz 0194 17:58 a raíz un poco de lo que decía el delegado de la Junta además de denuncias de abuso las mujeres también están denunciando que no se cumplen las condiciones de los contratos esos que firmaron en origen

Voz 0385 18:06 sí así es a las denuncias de los presuntos abusos se ha sumado esas condiciones fuese maltrato o ese incumplimiento en en lo laboral al menos lo que están

Voz 1880 18:16 ha expresado el Sindicato Andaluz

Voz 0194 18:19 el trabajador se ha ocupado de estas denuncias no si ya están

Voz 1880 18:21 perdemos sólo con Diego Cañamero que es diputado de Podemos y afiliado al SAT y ellos son los que han denunciado ante la Inspección de Trabajo nos decía que cada año la situación de estas mujeres va a peor que muchos de los empresarios si son honrados pero que otros se aprovechan de la situación de estas mujeres que no tienen absolutamente nada

Voz 20 18:39 el guión que es la que te estás matando en esa finca en concreto ha cambió acoso sexual entonces la trabajadora marroquí miran revelaba no llamaron como Norman sindicato va acude al centro de trabajo a ver qué es lo que ha encontrado con que cuatro de ellas han puesto una denuncia por acoso sexual y el resto han puesto vago pero lo primero que se la deuda

Voz 1880 19:05 desde el sindicato intentan echarles una mano porque es que ellas ya lo hemos dicho ni siquiera hablan español otra de las preguntas que se hace Cañamero es que los responsables primeros están aquí pero después la fresa se venden Europa así que habría que responsabiliza a quién compite con sus productos en el mercado europeo a base de explotación laboral

Voz 20 19:21 reducirlos convenio en árabe traducirlo comprendió Zaragoza acompañó en rumano intentando ayudar a la persona que viene aquí que son setenta mil personas a la que estaba en once mil hectáreas del llamado frutos rojos y eso es lo puede hacer porque no puede ser que las fresas los mercados internacionales llena de explotación y abuso de miseria

Voz 7 19:46 en la fresa todos los que deciden son hombres pero hay pocos hombres que se hagan Chan

Voz 0194 19:51 a recogerlas son palabras de Laura limón portavoz del colectivo feminista veinticuatro h nos acompaña desde Radio Huelva Naiara Laura muy buenas noches buenas noches verdad tú cómo definiría eso como explica harías la situación en la que viven estas mujeres

Voz 1292 20:04 bueno en el contacto directo que hemos tenido con ella con el momento que que saltó la noticia a raíz del del bloque comentaba Lucía pues se pusieron en contacto con con nosotras con el colectivo alguna mujeres que se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad mujeres que no hablaban nada de español absolutamente nada ni siquiera francés con lo cual eh el tema de la mediación es algo que pedimos de de inmediato el contingente de este año como ha comentado ha sido muy grande y ahí nos encontramos con una mujer que habían sido echadas de la finca donde trabajaban vivía aunque esa otra cuestión que también queremos analizar y donde habían trabajado desde que habían llegado desde principio de abril solamente ocho días y donde no se le había pagado el salario por lo tanto creemos que es estaba el convenio descomponerse estaba cumpliendo las condiciones en las que ya habían venido eh entre otras cosas porque estas mujeres dejan sus casas sus hijos su familia su país de origen vienen a trabajar vienen a trabajar ante comentábamos aquí fuera de onda un poco todo el tema laboral yo evidentemente nosotros somos expertas en temas laborales de hecho estamos hoy estamos en bueno estos días hemos estado trabajando el campo con los decretos de los reales decretos que regulan la contratación en origen y bueno hemos visto cosas que realmente creemos que que que no están bien que no es también que las mesas donde se dirimen todas estas cuestiones tienen que ponerse una perspectiva de género encima de la mesa porque como bien decís aunque nosotros pedíamos que no se pidieran mujeres para que me dieran a trabajar sino que fuesen personas claro hombres y mujeres para venir a trabajar bueno pues se hace evidentemente un una una Rajoy de ese de ese de ese

Voz 0194 21:55 por de sexo en el que se piden mujeres

Voz 1292 21:59 bueno hay un hay un artículo de una compañera la sindicalista que suele por ahí donde se hace un perfil de porque se piden pues son son dicen que es humano son más delicada para coger los frutos rojos que tienen una capacidad de trabajo es mucho mayor y en ese sentido bueno pues queremos pensar que me da pena pensar el el tema del género a la hora de de buscar ya bueno entramos ni siquiera a cuestionar el entraríamos a cuestionar el tema de que fuera mujeres casadas viudas con hijos que volvieran que estas mujeres vienen a trabajar y tendrán que venir las mejores condiciones por lo tanto desde el colectivo en que hemos tenido contacto con ella sí que es verdad que da cuenta que los contratos vienen con una periodo de prueba que cuenta amante con un compañero aquí me indica que bueno que esto puede ser algo bueno para el trabajador en caso de que pero nos estamos dando cuenta de que están dando este tipo de de abusos laborales de mujeres que nada que no llegan a a la finca viven en la finca con lo cual no viven cerca de las zonas residenciales no tienen contacto con la población Dori de autóctona eh no saben nada de español la mayoría son contratadas en zona bastante Venerable bastante en zonas rurales con un bajo nivel de alfabetización Nos ha costado mucho trabajo mucho que contar con traductores de ONG eso de o a título personal que no han tenido que bueno que hacer de traductor en fin déjeme

Voz 0194 23:29 deja déjame que presente que está a tu lado y además tú mencionar está titulado en Radio Huelva Emilio Fernández que si el Dario provincial de Comisiones Obreras muy buenas noches en Huelva frente al General de Comisiones Obreras en Huelva Emilio buenas noches hola buenas noches lo decíamos al principio hoy estaba escuchando ahora también lo que decía Laura esta situación no es nueva cada año hay denuncias de estas mujeres que está pasando este año porque tú piensas que puede haber un antes y un después porque esto está saliendo a la luz está contando se está explicando

Voz 21 23:57 no esto como se ha comentado ante anteriormente bueno el ha salido en años anteriores eh año la esta situación ha tomado una una dimensión y una dimensión mayor y bueno no es fruto evidentemente está a una situación que no es fruto lógicamente también no vamos a el absoluto un solo caso que haya acoso abusos sexuales absolutamente grave absolutamente reprobable reprobable por la sociedad y por supuesto por

Voz 0194 24:28 por nuestro que evidente

Voz 21 24:31 que que que no se puede generalizar

Voz 1292 24:33 nosotros no podemos eh

Voz 21 24:36 admitir que se generalice que esto está ocurriendo en todos los campo de Huelva de Huelva porque eso es con los datos que tenemos absolutamente falso son caso SIVE estamos estás hablando de los abuso sexual

Voz 0194 24:47 es

Voz 21 24:48 sí sí sí el en los abusos laborales

Voz 0194 24:50 se puede generalizar no

Voz 21 24:51 bueno vamos a ver e incumplimiento de la norma ahí en el sector del campo y en otros sectores hay empresas que cumplen con la norma impresa que no cumplen con la normativa pero eso ocurre en el mundo laboral en todos los sectores igual que hay acoso en el mundo laboral lento pero pero

Voz 0194 25:07 sí pero sin generalizar Emilio que te entiendo perfectamente sin generalizar tú dirías que las mujeres que vienen a trabajar en el fruto rojo están mayoritariamente en unas condiciones laborales como tienen que estar

Voz 21 25:20 la condición es laborable siempre son mejorables evidentemente lo importante para nosotros que se cumpla el convenio colectivo que se cumpla las condiciones del contingente en concreto era condiciones que sean pactado entre el Gobierno de España en Marruecos y esa esa solas eso variable las creo que mover que según convenio colectivo aunque el convenio colectivo pueda parecer que insuficiente no son una cuestión distinta pero que si se cumple el convenio colectivo y las condiciones de habitabilidad que se ha empatado a condiciones a empatar

Voz 0194 25:47 entre bueno de España en Marruecos

Voz 21 25:49 es el marco en el que ha pactado distintos que no se cumpla por parte de algunas empresas de alguno empresario estamos hablando de que son miles de explotación agraria miles de empresa evidentemente nosotros no podemos admitir que según extracción transacción generalizada evidentemente a las circunstancias del campo son manifiestamente mejorable en Huelva y fuera de Huelva

Voz 0194 26:08 si coincides con esto Laura

Voz 1292 26:11 eh bueno es que quizás a lo mejor habría que analizar el modelo que les da hay que la contratación íntegra el del modelo es decir la contratación en origen está claro que está fallando porque estas mujeres que están llegando aquí en estas condiciones eh arrinconado en una finca viviendo en barracones ya me pueden decir que están bien adecuados todo lo todo el que quiera pero estas mujeres cuando terminan su jornada de trabajo están allí dependen siempre de una persona responsable

Voz 0194 26:36 pero déjame que te pregunte déjeme que de pronto una cosa la en qué consiste la jornada laboral de una de estas mujeres en principio cree que son

Voz 1292 26:42 si mal no me equivoco son unas treinta y nueve horas a la semana como hay gente ocho de nueve pero según las circunstancias de del de de el fruto que lo que pueden hacer jornada o de siete a dos Mo pueden hacer una de las más larga y cuando te el me imagino que igual en todos los contratos deberían estar contempladas las horas extra cuando termina

Voz 0194 27:01 cuando termina su contrato ellas se quedan a vivir

Voz 1292 27:04 yo no sé donde la mayoría en la finca

Voz 0194 27:06 vamos a él en la mayoría de los casos

Voz 1292 27:09 frente caso yo también estoy en la idea de que por supuesto no hay que generalizar hay muchas familias que viven del campo familias autóctonas evidentemente todas esta mujer que vienen de fuera viven de su trabajo del campo no hay que generalizar por lo tanto partimos de esa base por otro lado una de las cosas que también quiero dejar clara que no es que nosotras hablamos con las mujeres eh acompañando las no hablamos en nombre de hablamos acompañando la porque ellas en principio por lo menos estas mujeres con las que nosotros hemos contactado no saben nada nada nada de español luego lo dejó también muy claro y por lo tanto vamos al modelo estas mujeres cuando terminen su jornada en algunas ocasiones son acompañadas a las grandes superficies de hacer su compra a pero en la medida de los casos viven bastante alejadas de las zonas residenciales ellas tienen que pagar pruebas

Voz 0194 27:58 Mohamed Laura

Voz 1292 27:59 pues eh han salido casi son los que sí que tiene que pagar luz agua eh vive en alguna ocasión viven en en contenedores encontrando en la finca que estarán adecuados me imagino para para el habita humano por supuesto Momo eso no lo voy a poner en duda en otros casos viven en espacio quiero recordar como el albergue de las Madres o o que dijo que también hay una zona en Cartaya donde vive donde viven en en otro tipo de de Vivienda es que no son barracones que están adecuadas pero sí es verdad que estas mujeres en la madurez de su caso no solamente la marroquí el otro día en una gran superficie coincide con otra de otras nacionalidades y venían también de te digo tienen que venir con una persona responsable una persona responsable de la finca o de la empresa y las tienen que traer a comprar luego volverán a subir a su hijo a la finca donde donde donde están por lo tanto el modelo en lo que hay que cuestionar estas mujeres deberían de estar pues en un espacio donde pudieran estar con la gente autóctona que esto es siempre genera riqueza que genera una riqueza cultural impresionante que pudieran establecer relación con otra persona en en los espacios donde trabajaban porque es lo que hacemos todas las personas cuando otro

Voz 0194 29:12 determinamos de trabajar es Emilio desde el sindicato se cuestiona también el modelo

Voz 21 29:16 bueno nosotros en una parte del modelo en reiteradas ocasiones hemos manifestado que no estamos de acuerdo con alguna planteamiento del modelo o con el cupo que se solicita por parte de empresario pero la realidad es que la campaña ofrecerá en determinado momento la la el sector agrario plantea la necesidad de Petra el cupo de trabado el extranjero se ha hecho con otras nacionalidades y ahora el último años está haciendo como el de Marruecos pero nosotros a lo cupo y cuando le tenemos que poner algún tipo de impedimento o hacer alguna aportación a la hacemos la comisión de flujo migratorio Isabel no

Voz 22 29:54 los que se pactan en los que se plantean

Voz 21 29:57 la esto contingente y ahí es donde nosotros hacemos la puerta

Voz 0194 30:00 déjame que salude al gerente de la Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza Inter fresas Pedro Mari muy buenas noches desde la patronal se cuestionó también el modelo

Voz 18 30:10 bueno exactamente nosotros luso o patronal somos la Asociación Interprofesional de la fresa que nos encargamos del tema de bueno como organización internacional estamos compuesta por las organizaciones profesionales más importantes por los productores puede exactamente y comercializadores eh yo lo que lo que comento bueno y mantenemos desde la Interprofesional evidentemente un discurso de tolerancia hacia

Voz 0194 30:30 pero con aquella actuaciones que que se llevan

Voz 18 30:33 de este tipo tolerancia cerró también con con todo lo que representa la generalización

Voz 0194 30:38 estamos hablando de de hechos entre la generalización los hechos aislados hay todo un campo en qué punto estamos en este campo

Voz 18 30:46 en el campo en el campo de que consideramos que en un momento puntual se pueden producir hechos aislado y evidentemente nosotros tenemos tolerancia cero contra contra ese tipo de hecho va y bueno pues pues la situación al me remito a al el inicio que lucía comentaba un poco el modelo que lo lo ha planteado por cierto muy bien a qué ahí bueno pues trabajadoras y trabajadores que vienen repitiendo durante las últimas quince o dieciséis campañas o incluso dieciocho

Voz 0194 31:10 que el problema el también nos decía Lucía que se planteaba en la bolsa temporal vamos a llamarle de alguna manera esa que es esa que viene por primera vez

Voz 18 31:17 probablemente pues la voz atemporal que ha venido por primera vez pues a lo mejor no tiene a lo mejor el el el planteamiento cabido en años anteriores yo no solamente no solamente está mostraban hablando de trabajadoras marroquí hay trovadores de mucha más nacionalidades están que Kevin entre Rumanía Africa subsahariana Polonia hace tras hay un colectivo muy grande de trabajadores españoles incluso que hacen su campaña agrícolas durante la temporada y que bueno apoyaban viniendo muchísimos años no y que para ello de una hubo su forma de vida disoluta hizo dedicación laboral durante los años de campaña no durante los perdón durante los meses que dura la campaña los foto rojo

Voz 0194 31:51 hay algún tipo de seguimiento a las empresas a los empresarios para que una vez tienen a las mujeres contratadas y que llegan y ya están trabajando no se cometan abusos insisto no sólo abusos sexuales sino también abusos laborales hay algún tipo de seguimiento

Voz 18 32:05 el grupo de control si lo hay existe bueno la la mesa la migración existe existe en controles que se hacen a empresa por parte incluso de las autoridades marroquíes no hace mucho hace cuestión de una semana audiencia ávido ávido visitas por parte del consulado marroquí y creo que el cónsul octavo en están Sevilla irían se hacen periódicamente visita la visita a las empresas de control para que se esté llevando a cabo la o cumpliendo las condiciones del del modelo de contratación oriental como están establecida

Voz 0194 32:34 el fresas se va a personar como acusación particular en el caso que siga la imputación del del único acusado que hasta ahora

Voz 18 32:38 sí correcto de hecho hace ahora pues camino de tres semanas nosotros el el presentamos escrito de acusación al Ministerio Fiscal para que se tomara tomará las investigará cómo cómo le planteaba como te planteaba Joan te años después tolerancia cero contra cualquier caso se produzca de la misma manera también para esclarecer porque lo que no podemos consistente a poco que se produzca una generalización contra un sector que está formado por más de setenta mil personas donde hay hay agricultores donde hay trabajadores de una trabajadora de mucha nacionalidad y donde en un momento dado cuando Se se hace once se generaliza se está poniendo se está señalando con el dedo a mucha gente no con justo eso

Voz 0194 33:16 déjame que te haga una pregunta se lo preguntaba Antesa a Laura cuando ya decía se contratan mujeres porque mujeres

Voz 18 33:23 pues mira por una sencilla razón cuando comienza el sector de la fresa allá por los años setenta y el comienzo de todo el tradicionalmente nada mano de obra el personal venía de la Cuenca Minera de la zona de la Andévalo tanto la zona del Andévalo como la cuenca minera el personal masculino estado ocupado la mina en aquella época apostaba la mina todavía o en plena efervescencia a principios de los setenta me aproximé a finales de los sesenta principió a los setenta y hubo una tradición donde el personal cubría la necesidad de cubrir la mano de obra que sufrió con la explosión de la de la fresa sobre todo el setenta y cinco en adelante pues socorrió con mano de obra femenino bueno pues ha seguido con esa tradición en cierta medida después hay que arreglar SER puede el hecho de que bueno bueno momento dado el trabajo que desempeña la la en ese sentido por persona pues en ese sentido perfecto no Ivonne una cosa muy importante que siempre se ha puesto en valor y las propias centrales sindicales han puesto en valor un cuanto lado sindicato mayoritario que insisto que son UGT y Comisiones Obreras en Huelva que es el hecho de que el convenio colectivo de Alcampo cien pero tiene una pérdida de salario siempre es decir jamás nunca nunca he mientras que en otros sectores de otros sectores profesionales y pues pues se produce una partida de saber es decía que el tanto hombres como

Voz 0194 34:33 ha ganado dormimos salario día

Voz 18 34:35 está establecido o el salario me establecida por convenio

Voz 0194 34:38 Laura hablabas de del cambio de modelo de la necesidad del cambio de modelo el cambio de modelo es para hacer para que que llevarlo a cabo es necesario el acuerdo entre las dos administraciones la administración del país de origen de donde llegan estas mujeres y la Administración

Voz 21 34:52 país donde donde estas mujeres trabajan

Voz 0194 34:54 ha entendido que en Marruecos hay asociaciones feministas que están pidiendo los ministros que se ocupen de esto

Voz 1292 34:59 sí de hecho a nosotros ha llegado por medio de la Coordinadora Andaluza feminista y varias asociaciones feministas de Marruecos que estaban pidiendo reunirse con el consulado allí para ver un poco en la contratación es una de las medidas que nosotros hemos pedido estos días es decir en las mesas en la mesa de la integración donde están las ONG hay muchas mujeres dando la voz a porque estas organizaciones llevan años trabajando en el campo de hecho hay una organización que son un proyecto de cooperación internacional con la Universidad de Huelva donde sí hacía hincapié en la feminización de este trabajo en cómo estas mujeres temporeros bueno pues tenían alrededor de de de de su trabajo y de ir de la forma de venir ciertas característica que habría que analizar se pusieron medidas sobre la mesa y eso se guardó en un cajón entonces sí es cierto que esto a tomar una dimensión no una generalización pero si el modelo el modelo hay que verlo las mujeres tenemos que echarle la toma de decisiones no estamos en la toma de decisiones no estamos en la mesa no estamos en la mesa en la en la las negociaciones del convenio y por lo tanto una de las medidas que se piden es estar en esa mesa teniendo voz y tomando decisión pero además a y pedimos también que las medidas urgentes que tomen ya porque es que ahora mismo están mujeres llegan no hay nadie que las reciba que les diga oye si tienes un problema tienes que acudir con este número que te van a hablar en árabe a este sitio se tiene un problema laboral de contrato algo que no entiendas los contratos también

Voz 0194 36:28 hay aquí a quien te podrán asesorar etcétera exactamente eso pedimos que se cumpla la visión de género tiene que está porque esto muchas mujeres en la que están trabajando Sara así las mujeres son las perfectas para trabajar las mujeres también son perfectas para

Voz 1255 36:41 decidir Sara Mónica Twitter dice

Voz 1880 36:45 mujeres en los campos de fresa que en pleno siglo XXI recuerdan a aquellas mujeres americanas en los campos de algodón qué horror Monkey cree que el problema es que el fruto de la agricultor no se paga como trece si se quiere dice Monkey que todo funcione óptima mente hay que pagarle al agricultor por su fruto un precio justo y a partir de ahí todo iría mejorando in dice que cuando ha escuchado las condiciones laborales y los abusos que sufren estas trabajadoras extranjeras que vienen a la campaña de la fresa se ha acordado de las temporadas españolas que cada año hacen la vendimia en Francia hiló la bióloga que trabaja en Doñana Nos enviado una nota

Voz 23 37:18 además todo el mundo que trabaja allí sabe que esta persona mujer también hombre están en una situación muy precaria hay vulnerable de hecho normalmente las encontramos sobre toda ella transitando las carreteras haciendo otra esto porque sus sitios de trabajo están lejos del municipio esta mujer transitan la carretera día y noche por los Arsene casi sin márgenes haciendo autoestop esperando que cualquier persona la padre es una vergüenza ir un secreto a voces el parado muchas veces para transportar sobre todo mujeres porque me da vergüenza pero es una verdad a voces como digo y repito todo el mundo lo sabe un saludo buenas tardes

Voz 0194 38:02 la organización Emilio Fernández Pedro Marín muchísimas gracias gracias gracias buenas noches queríamos visibilizar poner el foco en estas mujeres que cada año llegan a España para trabajar en el fruto rojo conocemos sobretodo como la fresa y que están sufriendo este tipo de abusos insistimos no sólo sexuales sino también esos abusos laborales

Voz 1 38:33 hora veinticinco Un Botero siente la libertad del viento en su cara un mutuo pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 7 38:42 trae tu motu la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenido

Voz 0194 38:52 dos condiciones en Mutua punto es

Voz 13 39:02 sigue ahora de en Cadena Ser punto com y en las redes sociales pero Hitler arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 7 39:14 salud locutor Brito pídele pasa a este Real Madrid

Voz 1620 39:18 se han ido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 24 39:22 pues mira yo con Rajoy he hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que sabe de economía que te puede costar un jugador de las características del francés

Voz 0032 39:32 música la el de agradezco mucho a la vez un placeres quiero preguntar si Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann y el Barça se sabe quiénes gris

Voz 1 39:42 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues de fútbol vamos a hablar de todo fútbol libre todo un poco pero en El Larguero con Manu Carreño signos también en el punto es Cadena Ser

Voz 9 39:57 de lunes a jueves en My Lol diversos sexual no tú eres Cister FIS que coincide tu identidad sexual con tu sexo biológico as vale que osea que yo tengo presidente son

Voz 1 40:13 la vida moderna con David Broncano pero el brasero juerga

Voz 10 40:27 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 25 40:35 muy buenas noches aquí estamos en El Larguero de la Cadena SER ha llegado un momento en el gallinero en

Voz 1 40:40 correo investido con tiempo dedicado al baloncesto

Voz 25 40:42 en estado puro o los embarazos no

Voz 1 40:45 todos los aficionados a Play Basket el número uno del mundo es Rafa Nadal es el atletismo mundial afronta una nueva era como tengamos un pendientes fuertes con que morenos bastante con Cristiano cumplió Griezmann brilló y Messi deslumbra lesión va va a crecer iba a hacer otra España ha hecho los deberes con un grupo que ilusiona luego veremos lo que ocurre abrimos qué pasa cuando llega el Mundial cuando llegue la hora de la verdad que me gusta el deporte la nueva ficción de Podium podcast escribe con las de sombra

Voz 26 41:41 dónde

Voz 1 41:42 el encargado de realizar los controles for meseta ya disponible en las punto com

Voz 7 42:06 museos maravillosos que acaba de cumplir veinticinco años el gente así fue alguna reseña

Voz 27 42:11 Claudia a tituladas reseña un niño ir es turista vete ya fotos por fuera pero desde dentro es una estafa

Voz 7 42:19 viajera que se llama la magia del violín titula su reseña sobre la Sagrada Familia así

Voz 27 42:24 es muy cara pues no hay tanto si lo que dice un espacio muy grande que parece de la Estrella de la Muerte terriblemente caro y feo se ha puesto

Voz 7 42:33 toda Hoy por hoy con Pepa Bueno y

Voz 28 42:40 Toni Garrido síguenos también en Hoy por hoy

Voz 7 42:42 esto es cadenas eh

Voz 1 42:45 no hay veinticinco Hoy por hoy Gila estartapeando el campo

Voz 29 42:51 el deleite al éxito lunes y viernes en Hora Veinticinco martes y viernes en Hoy por hoy de lunes a jueves en La Ventana además puedes seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y Facebook en la Cadena SER estartapeando con Rafa Bernardo emprendedores y startup protagonistas un espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio es hacer que crezca

Voz 0194 43:23 sí SER Hora veinticinco Ángels Barceló llevemos años meses y sobre todo en los últimos días hablando de corrupción en nuestro país la corrupción no es exclusiva ni de España ni de los españoles hoy vamos a hablar de trampas y tramposos porque en ocasiones los tramposos también caen en su propia trampa dos países Panamá Italia dos personajes Ricardo Martinelli ex presidente de Panamá Silvio Berlusconi y una trama que incluye decenas de millones de euros fiestas por todo lo alto traiciones viajes extorsiones a periodistas noticias falsas antes de nada vamos a conocer las claves de este escándalo de corrupción Rafa Panadero es el jefe de la sección de Internacional de la Cadena SER Rafa muy buenas noches hola buenas noches ahora mismo protagonista de esta historia Ricardo Martinelli está en la cárcel de Miami pendiente de extradición quiénes recordemos quiénes Martín

Voz 1775 44:13 pues Ricardo Martinelli llega la política desde el mundo de la empresa en esto recuerda a Berlusconi iba Donald Trump pierde las elecciones presidenciales en dos mil cuatro pero cinco años después pasa de tener sólo el cinco por ciento de apoyo a conseguir más del sesenta por ciento de los votos el secreto pues una campaña en la que pese a ser un empresario de mucho éxito con formación elitista en universidades estadounidenses aparecía como un tipo de la calle que prometían medidas sociales fuerte inversión en infraestructuras y atención prometía también mano dura contra la delincuencia y la corrupción arrancó con niveles de aprobación de hasta el noventa por ciento la al presidente mejor valorado en Latinoamérica pero durante sus cinco años en la presidencia será acusó de gobernar de forma autoritaria y además empezaron a salir a la luz casos de corrupción que les aplicaban lo que entre otros motivos provocó la ruptura con el que fue su vicepresidente y es el actual presidente de Panamá

Voz 0194 45:01 Juan Carlos era empresario multimillonario Rafa que buscaba conocer a Berlusconi desde que llegó al poder en Panamá pero cuáles eran los negocios de Martinelli

Voz 1775 45:09 bueno cuando llega al poder Martinelli ya es presidente de la principal cadena Supermercados de panal de Panamá súper noventa y nueve cuando deja el cargo según el índice de multimillonarios que elabora Blum ver su patrimonio era de mil cien millones de dólares y además el mismo reconocía entonces tener participaciones en otras empresas del sector de la banca el cemento los medios la energía el azúcar y además tenía también un avión dos helicópteros y un yate hasta el reconocible dentro de la ley pero ahora mismo se le investiga por eso está huido en Miami desde dos mil quince a la espera de ser extraditado por otros negocios que están bueno relacionados con la participación de de Brecht en el proyecto el metro de Ciudad de Panamá con la sobre facturación en un contrato de cuarenta y cinco millones de dólares para la compra de comida para las escuelas públicas mientras él era presidente o con la compra fraudulenta de helicópteros y radares a una empresa italiana llamada Finmeccanica a todo este conglomerado hay que añadir otra investigación por una redes

Voz 0032 46:02 Kutxa ilegales con la que habría espiado a más de cien

Voz 1775 46:04 dos cincuenta políticos empresarios y periodistas

Voz 0194 46:07 absorbe toda esta sórdida historia gira el libro Anatomía de una trampa de Fernando erguido que ayer se presentaba en Madrid estuviste allí no razón

Voz 1775 46:14 sí Fernando Herguido era director del diario La Prensa es más importante en Panamá en los años de la presidencia de Martinelli desde ese puesto siguió muy de cerca la investigación sobre esas tramas de corrupción en concreto la del caso fin mecánica cuando Juan Carlos Varela asume la presidencia le proponen convertirse en embajador en Roma con la misión de aclarar todos escándalo y arreglar en la medida de lo posible los destrozos provocados con todo el material recogido primero desde fuera como periodista de después desde dentro como embajador Mérida ha escrito este libro presentada ayer en Casa América que destripar caso fin mecánica la relación entre Martinelli Berlusconi pero va más allá encuentra en fondo una historia universal de corrupción codicia Jafar

Voz 0194 46:52 es decir podemos reconocer la historia los españoles podemos reconocer la historia en os Basanta Pernando Herguido muy buenas noches buenas noches encantado de estar aquí Fernando estés abogado periodista en qué momento decide escribir este libro

Voz 31 47:05 lo decidí escribir porque yo creo que es una historia que contar cuando termino mi misión en Italia lo acepto la embajada en Italia con no es una cargo diplomático clásico de ir a coctel elegido las relaciones bilaterales sino con la misión específica de ir a solucionar el tema de Finmeccanica entre Panamá sí sí tal y mecánica que una empresa estatal los admita a capital privado a Quito capital público italiano

Voz 0194 47:34 esto fue muy difícil eh bueno era

Voz 31 47:36 reto muy grandes porque es la la misión consistía básicamente en dos cosas uno que sabíamos ya teníamos evidencias que detrás estos contratos sabido el pago de unas comisiones básicamente nosotros lo llamamos COI más aún y segundo que estos son los contratos por doscientos cincuenta millones dólares la mitad de ellos un sistema de radares que resultó ser inservible para la República de Panamá durante la es de tráfico marítimo para el tráfico de buques en el Mediterráneo y en las grandes pero no para las los problemas de seguridad de Panamá que son las pequeñas lanchas del que utiliza el narcotráfico para transportar drogas de Colombia hacia el norte hacia el mercado grande que Estados Unidos no escala hacen el en Panamá y siguen ese primer el principal problema de seguridad la República Panamá supuestamente este sistema radares era para esa era la excusa detectar esta pequeñas lanchas el sistema de radares no tiene la capacidad para detectar las pequeñas una lanchas rápidas que utiliza narcotráfico así que nos encontrábamos inmersos en un contrato en ejecución decir algo que no servía para ciento veinticinco millones de dólares que no servía para lo que nosotros

Voz 6 48:48 estábamos encontrándose con muchas sorpresas

Voz 31 48:52 encontrando con muchas sorpresas pero también nos fuimos encontrando con la la comprobación de de muchas cosas que desde el periódico el nuestro y la la la la prensa independiente para había estado denunciando y que sospechábamos por ejemplo la existencia de comisiones porque todo son contratos que se firmaron rapidez que un nivel técnico altísimo ocultos en los para mí ese vinieron a enterar de que Panamá estaba haciendo esta compra por la página corporativa de la empresa en Roma no porque el bueno para mí yo lo anunció que había toda una serie de sospechas de que eventualmente se confirman Se confirma la existencia de la corrupción y de los malos de los malos manejos de toda la la la administración a ETA

Voz 0194 49:37 desde el principio desde el primer momento en el libro habla de las relaciones buenas y malas entre la prensa y el poder

Voz 31 49:44 hace eso es lo discutimos bastante en la presentación como como de aquí se retrata lo que es un caso que se repite en muchos países en muchas situaciones no de una prensa independiente haciendo su trabajo de fiscalización de la idea de rendición de cuentas desde el poder como se trata de ocultar de manipular de desacreditar la labor de los periodistas y ahí está hay varias decenas que se cuentan en el libro sobre esto

Voz 0194 50:11 lo que les estoy escuchando y claro estoy reconociendo el cobro de comisiones la relación entre la estoy reconociendo también lo que puede pasar en otros países vamos a decir

Voz 31 50:21 bueno anoche en la en la presentación el director Javier Moreno te puede ganar este libro cambiarle el nombre a la mar

Voz 0194 50:28 yo estoy pensando exactamente es darle otro país cambiarle