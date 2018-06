Hora 25 (05/06/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:21 Mariano Rajoy se va ir Pedro Sánchez va cerrando un gobierno serio y consistente todo el mismo día Mariano Rajoy anunciado con la voz quebrada ante los suyos que dan paso al lado y Pedro Sánchez está anunciando imagino que con voz firme que lo suyo no es para un ratito con Mariano Rajoy acelera los tiempos y prepara el camino para su relevo al frente del Partido Popular de Las guerras internas y las zancadillas iremos informando puntualmente aquí en Hora Veinticinco pero la despedida de Mariano Rajoy no ha habido ni una concesión a la autocrítica y menos aún ninguna concesión a quién ahora ocupa su lugar además de mentir sobre la condena del caso Gürtel ya vivirse el final de ETA ha mantenido el discurso de la ilegitimidad insiste Rajoy en que Sánchez no ha sido elegido por los españoles y que no son los españoles los que han censurado al Partido Popular sino la oposición política jaleada dice por el populismo no Rajoy uno en primer lugar no va sino que lo han echado y quién lo ha echado ha sido la democracia concretamente la Constitución a Rajoy le ha echado la aplicación de la Constitución ese texto que tantas veces hablan de la moción de censura que acabó con su presidencia está en la Constitución como la aplicación del ciento cincuenta y cinco tan constitucionalista él y tan desconoce

Voz 1071 01:32 porque la Constitución Rajoy en la realidad del P

Voz 0194 01:35 P mientras en la realidad del PSOE va tomando cuerpo el Gobierno de Pedro Sánchez un gobierno sólido con nombres incontestables con conocimiento de las materias que van a tener entre manos un gobierno lo que no parece confeccionado para unos meses este Gobierno tendrá mucho que decir europeísta progresista lleno de mujeres con cabezas que entienden y conocen los principales problemas de este país hasta ahora la verdad es que no se le puede poner un pero la debilidad y la consecuente inestabilidad que es el atribuye al futuro gobierno de Pedro Sánchez tiene de momento poco sustento no lo tendrá fácil recordemos ochenta y cuatro escaños pero el mensaje que emana de la composición del Gobierno es de una solidez incontestable

Voz 0194 02:18 ese sentar en la mesa de análisis Miguel Ángel Aguilar buenas noches Eduardo Madina buenas noches hola buenas noches y Fernando Vallespín buenas noches se sigan en como siempre esta hora José Luis Sastre buenas noches qué tal buenas noches

Voz 1071 02:29 ha perdido este martes algún día dejará de ocurrir algo inédito como si fuera una novela de Saramago recuerda a las novelas de Saramago partían siempre de esas premisas de pronto un día todos ciegos olía la gente dejaba de morirse o votado en blanco imaginen que desaparecieran los días históricos de España eso si dejaran de abdicar los reyes de proclamarse independencias de fracasar las investiduras de prosperar las censuras que vértigo sería ése de dejar de vivir en el vértigo

Voz 1487 02:55 quién como todos sabéis esta semana el Gobierno del Partido Popular el Gobierno que yo tuve el honor de presidir fue censurado parlamentariamente por un desordenado conjunto de formaciones políticas hoy

Voz 1071 03:07 ha anunciado que se va a quién hace sólo unos días calculaba que llegaría a dos mil veinte en La Moncloa mientras las quinielas de los ministros pasaban de alerta en alerta en los teléfonos móviles el presidente del PP y ex presidente del Gobierno comparecía al final del camino atropellado por la realidad podemos intentar entender el momento desde el punto de vista político pero lo más evidente era la difícil dificilísima diríamos circunstancia personal

Voz 1487 03:29 es que políticos aunque alguno no se lo crean somos personas millones sentido muy reconfortado por vuestro apoyo en estas jornadas que no han sido fáciles para nadie

Voz 1071 03:41 Mariano Rajoy se había imaginado el mes de junio de otra manera Se lo había imaginado como son los meses de junio soleados y con los primeros calores y en cambio aquí no hace más que llover un viento frío recorre a Rajoy que hoy tenía que estar con decorando a Iniesta ir despidiendo a la selección española de fútbol pero había otro en su lugar como en esas como en esas películas de sobremesa en las que alguien suplanta a alguien había otro que no era el felicitando a Iniesta y hablando de Portugal que es para más inri donde gobiernan las izquierdas

Voz 3 04:08 las que empezamos además con un partido difícil con Portugal Pedro que estoy convencido de que va a ser el inicio de una gran aventura hay una positiva aventura para la selección española como es el Mundial de Rusia

Voz 1071 04:23 para una parte positiva es que Mariano Rajoy podrá ver tranquilamente lo podría haber Rusia incluso cárcel siquiera incluso viajar sí porque recuerda que ya la final de la Champions el ha perdido por eso digo bueno Rajoy empieza el camino de su retirada ya a las puertas de Génova todos los dirigentes del PP se han puesto a hablar de su altura política y su nobleza Rubalcaba dijo que en España se enterrado muy bien sabía de lo que hablaba poco a poco el ex presidente del PP seguirá enfrentando bueno todavía presidente del PP seguirá enfrentando a su propia realidad de momento Rajoy se ve víctima de la post verdad de una especie de engaño

Voz 1487 04:53 ellos amigas y amigos y se define la pos verdad como la distorsión deliberada de una realidad con el fin de crear Eden modelar la opinión puro nica e influir en las actitudes sociales y en la que los hechos tienen menos influencia que las emociones o las opiniones habrá que convenir que hemos asistido a un ejemplo insuperable de este fenómeno

Voz 1071 05:18 o sea han creado una realidad de mentiras y por eso alguien que no es el ha ido a condecorar a Andrés Iniesta alguien que no es él sea apropiado de su puesto de su vivencia la realidad se ha vuelto pos verdad y la verdad lo infecta todo observa esta enigmática frase de Rajoy

Voz 1487 05:36 no son los españoles los que han censurado al Partido Popular sino nuestros adversarios políticos y por hablar con más precisión han sido nuestros adversarios políticos jaleados por el populismo que ha infectado algún otro sector de la sociedad española que no es la política o

Voz 1071 05:58 infectado algo que no es la política que no ha concretado que es el fin la caídas el trance más amargo para cualquiera Rajoy asiste a un hundimiento que no esperaba y cuando todos en el PP se han puesto a ovacionar le Rajoy ha sospechado lo que pretendían con tanto aplauso pretendían exponerlo ante el espejo ante su realidad y su caída por eso él no ha tenido más remedio que soltar su frase que alguien pare coño y los demás claro

Voz 2 06:22 Amparo mañana adiós

Voz 2 09:29 respetar la ley y cambiar Ramos Nos hemos conseguido

Voz 16 09:33 ha sido llegar hasta aquí qué irresponsabilidad y qué tristeza

Voz 2 09:38 lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte hoy por ahí con Pepa Bueno buenos días Pepa Garrido juveniles ya es consignas también en Hoy por Hoy punto es son el sol ha vuelto a salir esta mañana volverá a hacerlo cada día por complicada que se nos ponga la cadena

Voz 17 09:53 a saber en Cadena Ser punto com tienes mucha radio

Voz 1487 09:57 escucha para los que quieren incorporar único

escucha para los que quieren incorporar único

Voz 2 11:48 Ángels Barceló

Voz 0194 11:50 Rajoy Se marcha Rajoy abandona la presidencia del Partido Popular

Voz 1487 11:53 ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa el Partido Popular ha de seguir avanzado ando ir construyendo su historia de servicio a los españoles bajo el liderazgo de otra persona es lo mejor para mí y para el Partido Popular y creo que también para España y lo demás no importa nada

Voz 0194 12:18 dos meses iba a cumplir quince años al frente del PP pero su salida abrupta de La Moncloa por la moción de censura el shock que esto le ha provocado hoy el desgaste de los últimos años por esa defensa de su partido frente a los casos de corrupción han desembocado en este anuncio siguiendo al PP siguiendo Rajoy desde hace mucho tiempo ha estado María Jesús Güemes Güemes buena anoche sea hola buenas noches comunes pocos o ninguno de los dirigentes conservadores se esperaban esta renuncia hace unos días pero una vez que se ha avisado a los medios de que se iba a dar en abierto su intervención en el Comité Ejecutivo Nacional bueno hemos sido incluso hemos sido conscientes de que algo importante iba a decir hasta llegar al momento de esa renuncia Güemes Rajoy ha pronunciado un discurso que según avanzada ya iba sonando no a despedida

Voz 1461 12:57 sí totalmente a un adiós porque ha hecho balance de ese modo ha recordado las elecciones que ha ganado ha sacado pecho por su gestión económica haya defendido su papel en Cataluña todo un repaso en el que no se ha olvidado de criticar a Ciudadanos y en el que ha augurado que a partir de ahora habrá mayor inestabilidad en España cargando así contra Sánchez

Voz 1487 13:14 por primera vez en nuestra historia gobierna España quién ha perdido las elecciones Hinault por una diferencia corta este estigma acompañará este Gobierno desde el primer minuto de su existencia y hasta el final

Voz 1461 13:30 Rajoy por fin ha dado un paso atrás no lo hizo tras perder las elecciones de dos mil ocho ni tras los SMS que envió a Bárcenas tampoco quiso dimitir ante la moción de censura que estalló por la sentencia del caso Gürtel que al final es lo que se lo ha llevado por delante aunque él ha proclamado su lucha contra la corrupción haciendo autocrítica de aquella manera

Voz 1487 13:48 he asumido mis errores y también los que no eran míos y en muchas ocasiones me he callado para no alentar con mis palabras esta campaña de descalificación de la política camuflada tras la máscara de una supuesta regeneración hecha a base de juicios paralelos de liquidar la presunción de inocencia de las personas

Voz 1461 14:12 el líder del PP por ahora también ha presumido de haber pilotado la sucesión del Rey de forma no traumática idea haber logrado el fin de ETA durante su mandato

Voz 0194 14:19 el jueves hemos sabido ver algunos dirigentes populares emocionados asumiendo ese punto final del marianismo en su partido y bueno era de esperar pero todo han sido lo Ashton sido buenas palabras no hacia Rajoy

Voz 1461 14:30 exacto y oye que nunca hablaban en este tipo de reuniones pero claro hoy ha habido veintinueve intervenciones entre lágrimas varios cargos que hace tan sólo unos días pedían cambios han ensalzado su jefe entre ellos Feijóo el nombre que todos apuntan como sucesor nos han contado que a puerta cerrada

Voz 0194 14:46 no podía ni hablar de la emoción

Voz 1461 14:48 Nos lo ha contado el al salir de Génova

Voz 22 14:51 los gracias al presidente por su grandeza humana política yo también quiero dar en los gracias por su lealtad con su lealtad a todo y a todos eso por lo tanto al político que le acompaña la grandeza de la lealtad es un político atípico actualmente a la democracia española Jamal acompaña una cosa que es que lleva invicto

Voz 1461 15:13 también nos han resaltado Angels que dentro de la reunión Sáenz de Santamaría ha afirmado que para ella Rajoy es la persona más honrada del PP Herrera de Castell el leonés ha pedido perdón por no haber sido capaz de ayudar en algunos momentos Celia Villalobos le ha dicho que les duele el alma por su marcha y Alfonso Alonso ha señalado que hay vascos leales traidores el en nombre de los leales le ha dado las gracias

Voz 0194 15:34 no es que la situación actual no deja al PP mucho tiempo para pensar en su reconstrucción ahora han pasado a liderar la oposición ya además ciudadanos comiendo el terreno en las encuestas al menos hasta ahora así que para el mes que viene ese anunciado un congreso extraordinario para elegir sucesor los tiempos actuales también han calado en el PP porque no va a haber dedazo de Rajoy iban a ser Güemes los militantes los que elijan al nuevo líder

Voz 1461 15:57 eso es en su discurso Rajoy ha explicado que se marcha pero no ya lo previsto es que el lunes que viene haya una junta directiva nacional y entonces se anuncia que se va a celebrar un congreso extraordinario a medio Dust a mediados de julio Ése será esa será su fecha de caducidad y el momento de su sucesor que él no va a señalar con el dedo como hizo Aznar

Voz 1487 16:16 dada la situación en la que me encuentro lo haré con prudencia Icon el grado de intervención que es debido no plantearé ningún cambio ni en el partido ni en los grupos parlamentarios ni en ningún otro lugar porque creo que eso le corresponde a quien me suceda en la presidencia si quiere

Voz 1461 16:41 hemos visto hoy al líder de los populares conmovido tanto que en un momento dado se ha quebrado la voz

Voz 1487 16:46 soy consciente de la enorme lealtad que he tenido por parte de todos vosotros hasta el último

Voz 1461 17:06 Rajoy ha comentado que el PP ha sido su vida por lo que no va a renunciar a su carnet de militante y ha enviado otro recado a su antecesor al destacar que el se pondrá a la orden de quién se sitúa al frente de la formación conservadora con absoluta lealtad

Voz 0194 17:19 el aviso de deviene bueno bueno bueno que alguien pare coño eso lo ha dicho lo ha dicho Mariano Rajoy para que pararan de aplaudir no ha sido ahora ellas y quiénes son los mejores colocados Feijoo Cospedal San de Santamaría a lo mejor hay algún tapado

Voz 1461 17:31 pues la verdad es que se ha puesto de moda un nombre el de Íñigo de la Serna al ex ministro de Fomento últimamente muchos populares la incluyen en las quinielas señalando le como símbolo de auténtica renovación ese podrías era el tapado el que desde luego no tiene nada de eso es Feijóo porque llevan mucho tiempo sonando el titular de la Xunta es la persona que mayor consenso suscita dentro de las filas conservadoras y además nuestros compañeros de la sede en Galicia ya contaron ayer que él está dispuesto a dar el paso así que tiene muchas opciones de triunfar aunque Ángels ya sabes que también a Sáenz de Santamaría de Cospedal a pesar de que su eterno enfrentamiento según los populares va destruyendo sus posibilidades lo que ocurre es que a varios cargos les gustaría que el próximo cartel en lo electoral fuera encabezado por una mujer y por eso también hay que mira a Ana Pastor la presidenta del Congreso

Voz 0194 18:17 bueno pues veremos a ver cómo acaban Güemes muchas gracias

Voz 1461 18:20 buenas noches gratis resfriado gracias a estable

Voz 0194 18:22 haga la casualidad hecho que esta tarde José María Aznar tuviese un acto público tenía la presentación de un libro en la expectación se lo pueden imaginar ha sido máxima y el ex presidente del Gobierno no ha defraudado a esa expectación se ha ofrecido Aznar a contribuir ha dicho atención en la reconstrucción del centro derecha en nuestro país sobre corrupción on sobre la Gurtel ha asegurado que se han dicho muchas mentiras y que él asume todas las decisiones que ha tomado en clara referencia a las palabras de Rajoy de esta mañana Óscar García buenas noches

Voz 1645 18:50 sí buenas noches sin citarlo en ningún momento el nombre de Rajoy parecía sobrevolar cada palabra pronunciada por Aznar esta tarde aquí en Madrid primer dardo

Voz 23 18:59 con ningún compromiso partidario ni me considero militantes

Voz 1551 19:03 nada ni me siento representado

Voz 23 19:06 jornada segundo dardo hay una crisis de partidos

Voz 1645 19:08 sobretodo del centro derecha así que él se ofrece a reconstruir ese espacio desde fuera de la política

Voz 23 19:14 sí se estuviese dispuesto a ello desde mi posición actual Hinault desde ninguna otra desde mi posición actual contribuiría con mucho uso para que los españoles pudiesen tener esa mayor garantía de estabilidad de seguridad en él

Voz 1645 19:29 tú tercer dardo hay crisis de liderazgo y ojo con ejercitar el victimismo

Voz 23 19:34 es exactamente lo contrario liderazgo y que al final quién lo ejerce no es sino víctima de sí misma

Voz 1645 19:41 sí cuarto dardo Cataluña hoy no estamos mejor que cuando se aplicó el ciento cincuenta y cinco y ofrece su receta desarticular al movimiento independentista

Voz 23 19:50 con todo lo que eso implica con todos sus apoyos apoyos mediáticos apoyos financieros apoyos sociales apoyos políticos sin eso

Voz 1645 20:00 no se podrá invertir la situación Aznar ha hablado además de la corrupción y sin citar la sentencia del caso Gürtel ha defendido que él responde de sus actos desde el primero hasta el último aunque no tolerará las mentiras asegura que se están diciendo del todo esto durante su intervención en el acto porque Aznar ha llegado al mismo evitando a la prensa por la puerta de atrás

Voz 0194 20:19 las reacciones el resto de fuerzas políticas al anuncio de Mariano Rajoy desde el PSOE le desean lo mejor y esperan que su salida sirva para regenerar el PP en Podemos se ponen la medalla de haberle echado de la primera línea política desde Ciudadanos le critican que no hubiera dimitido hace unos días y haber convocado elecciones como última decisión de su mandato Mar Ruíz buenas noches buenas noches

Voz 1441 20:39 sí cadena de reacciones empezando por el PSOE que en lo personal desea Rajoy lo mejor y al PP que afronte una regeneración necesaria Adriana Lastra un proceso de regeneración que aquí en este país pues haya una derecha moderna hay honrada y que

Voz 24 20:54 no estoy mermada precisamente su capacidad política por todos los

Voz 1461 20:57 casos de corrupción de su partido habrá que ver en qué acaba S

Voz 24 20:59 congreso pero en todo caso bueno me desearles la mejor de las suertes

Voz 1441 21:02 crítico está al final el que fuera su socio de investidura Albert Rivera reprochaba en Twitter que Rajoy no se hubiera retirado antes para impedir el Gobierno débil de Sánchez mensaje que reiteraba su número dos José Manuel Villegas

Voz 0515 21:13 Señor Rajoy ha actuado con manifiesta irreales

Voz 25 21:15 os abrirá no dimitiendo convocando elecciones este Gobierno débiles una salida en falso es un intento de prolongar la agonía de bipartidismo Iker señor Rajoy fue manifiestamente irresponsable con España con los españoles

Voz 1441 21:27 también en Twitter Pablo ilesas de Podemos separaba planos al admitir como un honor haber sido rival de un político elegante e inteligente decía para añadir a continuación que su marcha no ha sido voluntaria sino forzada por la presión de la ciudadanía idea en la que coincide Alberto Garzón de Izquierda Unida

Voz 26 21:41 la echado por la movilización social las sentencias judiciales y una moción de censura absolutamente legítima el problema no es sólo Mariano Rajoy la corrupción el autoritarismo los recortes públicos han sido obra del Partido Popular

Voz 1441 21:53 pese a las asperezas de los últimos días Andoni Ortuzar del PNV destacaba en Twitter que más allá de la política y sus vaivenes valora la persona y el talante de Rajoy que siempre con él ha dicho ha sido impecable mientras desde Jones percata su portavoz adjunta Gemma hayáis Passio le va a acabar despedía Rajoy recordando que acabó de la peor manera posible prevaricado al no publicar el nombramiento de unos consellers con sus derechos intactos tras haber hecho mucho daño a Cataluña y a los catalanes independentistas y a los que no lo son fase de señor Rajoy

Voz 0194 22:25 bueno hemos pasado de que Mariano Rajoy se planteaba repetir como candidato en las próximas elecciones o al menos no había dicho lo contrario hemos pasado al anuncio de esta mañana Fernando de su renuncia a la presidencia del Partido Popular yo no sé si inesperada o es la salida lógica para para Rajoy después de todo lo que ha pasado

Voz 27 22:45 porque no tenía otra otra opción evidentemente mi me sorprendió mucho que no hubiera que no hubiera dimitido hubiera sido yo creo que eso que se dice de que dieron una manera de justificar en cierto modo la acusación de que la responsable de la Gürtel me parece que no que no estaba justificada y yo creo que realmente ha sufrido un auténtico batacazo de Dios personal hay por supuesto político como es esta como se está viendo pero pero de todas las maneras hay algo que no me ha gustado de de de su salida en lo que es esa especie de de de paranoia que tienen todos los políticos por incluso una vez

Voz 28 23:26 se han ido seguir insistiendo en en

Voz 27 23:30 que ellos han sido imprescindibles sí que toda la culpa la tiene el adversario no sea yo creo que la política solamente se podrá regenerar desde el momento en que los propios actores políticos tengan la capacidad de reconocer sus propios errores no de de pensar realmente en términos de interés general y sobre todo de de de de hacer esa autocrítica que yo creo que es absolutamente imprescindible no sea el el aquello a lo que hemos asistido y que además pues bueno la que la casualidad ha hecho que haya ido en paralelo de Aznar por un sitio hoy por otro mundo aludiendo a uno el otro aludiendo al otro lo que significa en último término es que ni siquiera dentro de los partidos tienen la capacidad cada uno de ellos no de reconocer sus propias de sus propios fallos sus propios errores luego vamos a ver ha sacaba al comienzo porque además a mí esto es algo que me me me molesta particularmente no que es la seguir manteniendo es Frei no es el marque de que esto que se ha hecho ha sido un golpe ilegible

Voz 0515 24:33 es decir que esto no es

Voz 27 24:34 institucional o igual que ese ese marque que se hace de que bueno de que este Gobierno que es un gobierno monocolor y luego me gustaría subrayarlo otra además que este Gobierno realmente es un gobierno independentistas radicales etcétera no es bueno vamos a ver si es verdad no sabe es que también es un poco contradictorio al lado de la pues verdad eso merece un análisis aparte pero a dónde quieres llegar es aquí pero vamos a ver usted ha sido responsable dio un estado durante bueno por lo menos de su partido desde hace quince años lleva cuarenta años en política de momento pues que lo dignifique la política no es decir ese ya lo igual si va a su casa no dignifique muslo Ibra el mejor manera dignificar la política es bueno pues reconocer que hay determinadas reglas que esas reglas siguen funcionando son perfectas

Voz 0194 25:27 la mala fortuna demente

Voz 27 25:30 él ha sido víctima de esas reglas que hubiera sido mejor que que igual Pedro Sánchez hubiera sido elegido con una mayoría suficiente de acuerdo pero no se puede poner en cuestión las reglas no se puede poner en cuestión tampoco yo creo el el tenemos esa visión que tiene la gente de que en última están fea aquí pero que se trata de una competencia es una competencia sin trampa es no entre diferentes candidatos de diferentes grupos políticos no que todos qué quieren el interés general sea no solamente ellos no ellos son los que destruyen no ellos son los los malos no en política no existe ni buenos y malos lo que existe son gente diríamos que tiene su propia perspectiva de lo que es el interés general y sobre todo tienen también sus propios medios para acceder a ese el interés general y luego entramos ya si quieres uno de la sucesión que eso sí que me parece

Voz 0194 26:18 sí luego entraremos en la selección pero queda primero en el en el paso al lado de Mariano Rajoy era también previsible Eduardo era la única salida que le quedaba a Mariano Rajoy

Voz 0515 26:26 han tenido unos días dudando no había quién de decía que si era lo que ha sido un error

Voz 1071 26:32 los más cercanos sabían lo que iba a anunciar esta mañana

Voz 0515 26:35 sí pero vamos ha habido quién apretado para que se quedara pero bueno ha sido un error de un calibre histórico no yo creo que ha tomado una decisión oportuna anunciando su salida yo creo que el Partido Popular ha acertado colocando el Congreso el mes que viene sino dentro de ocho meses manteniendo la herida abierta durante tanto tiempo no dicho esto yo creo que Rajoy era el último ejemplar vivo en política me refiero en política nacional del mundo de ayer todo lo que ha cambiado entre el año seguramente del 15M las elecciones de dos mil quince dos mil dieciséis esta España de hoy en día que tampoco tiene que ver a la España previa a la crisis que es con la que llega al Gobierno sin aquella crisis estaría por ver si el PP hubiera nuevas en dos mil once y esto yo creo que representa un mundo que de alguna manera se ha ido no y que se va con él yo creo que podía haberse ido con un discurso diferente en ese sentido hay algo freudiano en Rajoy no buscar una salida antinómicos de que tú a Aznar

Voz 21 27:32 de cuaderno azul y dedazo

Voz 0515 27:35 aquí retirándose y no queriendo designará nadie reivindicar cosas que no son suyas perdón que pase por aquí pero escucha Rajoy ediciones impresas a él es imprescindible terminó con ETA al PP en fin daría para una tertulia Hora Veinticinco entera analizando a fondo porque básicamente hizo todo lo contrario no trabajar para que no llegara en octubre del año dos mil once dicho esto bueno de veremos a ver cómo salen de esta de esta posición en la que están no porque escucharles hoy a los dos a Aznar y a Rajoy es como una vuelta previa al año dos mil cuatro de tras cuarenta años como decía Fernando que llevan política alguien que ya estaba de alguna manera es ubicada cuál es la única diferencia de esta moción que ha salido adelante con la de Pablo Iglesias que no saliera adelante que se presentó también esta legislatura ahora que presentó Pablo Iglesias no hemos escuchado ningún dirigente del PP es decir que era ilegítima por tanto hay

Voz 0194 28:23 hemos salido claro ilegítimos decirlo

Voz 0515 28:25 legítimos el instrumento no es el resultado para los ojos del PP pero de ilegítimo no tiene nada porque tiene la misma validez constitucional que cualquier otro arte

Voz 1551 28:33 con lo de la Constitución es mimética a la que

Voz 0515 28:36 presentó Pablo Iglesias con la única diferencia que la de Pablo no sale adelante y la de Sanchis se ha salido por tanto es el reconocimiento implícito una derrota muy incómoda inesperada tras aprobar el presupuesto etcétera etcétera que seguramente meterá al PP y tendremos tiempo de verlo aquí en los próximos programas ser un proceso de reconfiguración que a ver cómo termina donde Feijóo De la Serna Ana Pastor Soraya etcétera etcétera

Voz 0194 28:55 Miguel Ángel

Voz 1551 28:57 aquí se ha demostrado válidas pequeñas cosas una que veníamos han una que veníamos cantando y es que nadie es de níquel que todo el mundo es susceptible de la acción de los agentes que erosiona déjame déjame

Voz 0194 29:13 es lo que diga una cosa es que no conoce hizo Rajoy es sigue Volker Rajoy es cómodo mundo déjeme que diga una cosa sólo por hacer justicia tu persona que tú dijiste un día entrando por esa puerta éste no llega al verano yo si tú no te debes acordar pero yo Mejuto ha

Voz 1551 29:30 llega el verano bueno pero quiero decirte que toda esta gente que los tiempos de no seguir los cientos y castaña los tiempos es que llega un momento llega un punto de saturación se dijo de Suárez no lo sacan y los bomberos Suárez se fue por supuesto dio pie a y así de Si esto es evidente que ha llegado un punto insoportable hice ha marchado eso por un lado y por otro que no hay un delfín que hay un delfinario y por otro que que que va a haber bronca claro y por otro que ése es también notable

Voz 29 30:12 cómo es esa especie de de de

Voz 1487 30:15 ha doble doble y sino

Voz 1551 30:19 al mismo tiempo que es tan tan tan del es decir se va parece que ese es un gesto digamos de cierta grandeza mancharse bueno no no no interferir más verse va dando coces se va señalando la ilegitimidad mira no hay una cosa que que vimos con toda claridad en los últimos años de González estaban jugando a la y osa a la a que era ilegítimo el Gobierno de González desde el primer momento a Zapatero no nunca le concedieron que era un Gobierno legítimo siempre dijeron que era un que no que había ganado por accidente que poco menos que los atentados lo sabía prepara al Partido Socialista y que los artefactos los había confeccionado explosivos los explosivos los había hecho Rubalcaba encerrar eso es eso es lo que hemos estado huyendo permanentemente hasta quien gana las elecciones ahora anuncia inestabilidad la que van a crear de ellos y luego si en algún momento ganan dirán se ha terminado la crispación coño si ustedes eran Brown porque quiso un horario infantil

Voz 0194 31:29 no haré ahora ya no los niños deberían estar acostados Miguel Horta desde las diez melodías

Voz 1551 31:32 pero quiero decirte que te ponen la crispación y cuando y como hijo ahora España o bien que decía de te acuerdas España va bien España la bien no han deja ustedes de crispar han dejado ustedes de sacar a los obispos Sada callan deja usted de instrumentalizar a las víctimas del terrorismo han deja ustedes es decir es y entonces claro pues si deja usted ustedes de hacer eso pues hombre

Voz 0515 31:56 entre cambia cambia sobre todo cuando en el otro

Voz 1551 31:58 Dorado no se hace exactamente lo mismo entonces que yo les recomendaría a sus amigos sabes que tengo devoción por del Partido Popular que en fin que acompasar a no ser que abrieran las antenas que no que que no

Voz 0194 32:13 los dejan

Voz 1551 32:14 ganar por sus peores instintos que que no es que nos conviene a todos que te voy a decir por ejemplo pues que el ministro de Exteriores sea Borrell que nos conviene a todos que la ministra de Hacienda sea Nadia Calviño que no

Voz 27 32:29 economía de economía economía es decir que unos com

Voz 1551 32:32 bien es que que en vez de repartir el Gobierno como una prebenda entre los círculos así de la confianza extra de no sé qué se busque gente con talento y con mérito y que se ponga en manos de ellos los digamos los ministerios clave eso me parece que nos conviene a todos y creo digamos celebrar todos del PP en el momento en que el señor Sánchez dijo que iba a respetar como un signo de estabilidad los presupuestos se debería haber levantado a Mariano Rajoy del escaño del banco azul ha venido a la tribuna de haberle dado un abrazo ya lo he dicho Pedro así me gusta

Voz 0194 33:10 las de todas formas mi Ángela hay un elemento que puede contribuir a a la actuación del Partido Popular en los próximas semanas próximos meses y ha dicho que yo creo que tal cómo estará el Partido Popular lo que menos le interesa es un adelanto electoral es decir un Partido Popular descabezado como ahora lo que menos le interesa es seguir insistiendo con el tema de la inestabilidad lo que menos le interesa es un elemento electoral

Voz 1551 33:31 bueno pero lo deja muy decidida todavía una cosa más que con cuál ha sido digamos el mantra la la el estribillo de Rajoy que ha sacado a España de un pozo que como no que no recibe estábamos en un pozo para agiganta su hazaña que es lo que hace cada vez el pozo era más hondo cada vez que a hablar del pozo era más profundo entonces claro llega ya un momento IES a ese ese bala repetir eso yo desde luego ha a nuestro Pedro Sánchez no les recomendaría que hiciera lo que hicieron estos al llegar que es de que es Lim vamos a quemar la credibilidad internacional de España sólo lo hizo el Partido Popular es que Montoro decía que cuanto peor mejor que ellos en fin no hagan ustedes esos amigos de Génova

Voz 29 34:19 sean ustedes por una vez

Voz 1551 34:21 me encima trabajen para sí mismos en la buena dirección

Voz 0194 34:25 vamos a ver hacia donde va a trabajar la gente de Génova ya os voy a preguntar por lo que puede pasar con la sucesión ya no sólo por los nombres sino lo que puede pasar dentro del partido o lo que pasa dentro de un partido en circunstancias como estas porque mientras tanto quiero que escucháis escuchó un poco al final es como un perfil de Mariano Rajoy pero lo hemos hecho de una manera diferente de porque ha hecho una prueba la jefa de Documentación de aquí de la Cadena Ser Ana Martínez Concejo ha introducido Mariano Rajoy en el Servicio de Documentación de la SER y aparecen cuatro mil trescientos veinticinco resultados repartidos en ciento setenta y tres páginas solamente buscamos declaraciones suyas transcritas en nuestro sistema los cortes como llamamos nosotros en la radio aparecen más de veintiun mil cortes de Mariano Rajoy bueno pues de esos más de veintiun mil cortes Le hemos pedido cinco periodistas que han seguido muy de cerca Rajoy durante estos años que se queden con un momento con una situación que nos digan cuál es su momento en la carrera política de Mariano Rajoy vamos a empezar por nuestra compañera palmera Jesús Güemes

Voz 1461 35:24 bueno yo recuerdo cuando fui con el de campaña por Galicia en dos mil nueve en aquel momento Rajoy hablaba con periodistas de hecho otras mucha presión dimitió el ministro de Justicia Bermejo y el líder del PP es invito a todos a comer para celebrarlo pero de pronto se torció todo estalló el caso Gürtel ya no les gustaban tanto nuestras preguntas se fue distanciando metiéndose en una burbuja hasta llegar a la Moncloa todo lo arrastró con él aunque hundía el dos de febrero de dos mil trece como hoy haciendo una excepción Rajoy compareció en abierto para los medios en el Comité Ejecutivo Nacional de su partido

Voz 1487 35:56 falso nunca repito nunca he recibido FON

Voz 1461 36:01 momento von der tuvo que salir a responder a las acusaciones de los papeles de Bárcenas lo hizo de forma tajante no

Voz 1487 36:07 nunca lo diré otra vez es falso todo lo que se dicha y todo lo que se puede insinuar es

Voz 0194 36:18 y el momento elegido Carmen del Riego periodista de La Vanguardia compañera en la tertulia de hora25 es el momento de un debate entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez

Voz 1441 36:29 cuando Pedro Sánchez se dijo Mariano Rajoy en el debate electoral para el éxito de dos mil quince usted no es una persona decente

Voz 6 36:38 porque el presidente del Gobierno señor Rajoy tiene que ser una persona decente y usted no no es así

Voz 0295 36:43 estoy hemos llegado Rajoy no entendieron lo que quería decir

Voz 1441 36:47 el candidato socialista creyó que era un ataque personal y estaba marcando le el gran problema que tenía su partido por eso yo creo que que es lo que ha marcado de esta legislatura también anterior a la corrupción

Voz 0295 37:03 me ha citado nadie en ningún juzgado ni jamás me acusó nadie de apropiar mes de nada usted es joven usted va a perder estas elecciones y por esto no vayan a estos elogió en el señor Rajoy Si bueno yo es lo que puedo yo puedo opinar de eso se puede recuperar de una pérdida electoral de lo que no se puede recuperar uno es de la afirmación Ruiz ruin y mezquina en el señor Rajoy miserable que eso no se va a recuperar si usted tiene algo contra mí lleven al juzgado pero no estoy les razones darle Angus Naga sobre mencione de honradez

Voz 0194 37:39 Mariano Rajoy en la Fonseca de la Cadena SER después escucharemos otros momentos escogidos por otros compañeros periodistas Fernando decías antes otra cosa será la sucesión parece que hablaba de Güemes unos decía antes que el tapado puede ser el hasta ahora ministro de fomento de la Serna que por cierto es de yo creo que él y otros son los que se quedan sin trabajo porque no era diputados etc etc es decir que a lo mejor encontrar una ocupación consta de la presidencia del Partido Popular pero hay todo todo apunta o todo señala

Voz 27 38:08 Alberto Núñez Feijóo sí y además yo creo que por la propia la propia experiencia que tiene no es una persona que ha sido todo dirigiendo la comunidad autónoma durante tantos años que ha tenido además dos grandes éxitos electorales uno detrás de otro

Voz 0515 38:21 eh

Voz 27 38:22 me parece que es la persona más adecuada y con más experiencia para hacerlo y además que que significaría digamos un tercero respecto de las dos no sobra ni Cospedal y María Dolores de Cospedal que que evidentemente yo creo que destruidos la semana anular una una a otra no el vamos a ver el da la gran ventaja que tiene De la Serna es que es que la gente no le conoce no sea es decir porque no has no ha estado muy presente lo que tiene muy buena pinta que que realmente es una persona muy agradable que parece que ha hecho muy buena gestión en el Ministerio de Fomento que portan con nadie y nadie tiene nada en su contra no pero lo que tampoco sabemos es realmente cuáles son auténticas virtudes como para ser el la elegido el elegido no mientras que Feijóo bueno en cierto modo todo el mundo lo venía lo venía esperando y ahí hay un punto aquí que me parece que es muy importante también tenerlo cuenta ahí es que a la vuelta de la esquina tenemos elecciones municipales autonómicas no y que no es un momento antes lo ha dicho de Donostia que ha tenido que convocar el mes que viene sea porque es que tienen que ponerse desde ya

Voz 0194 39:28 el eh

Voz 27 39:29 a afrontar lo que por un partido político y realmente el momento decisivo que es el de cuando se reparten realmente el botín no de de los diferentes cargos y ahí es donde no pueden pueden perder pie no sea pero de todas las maneras yo creo que va a haber y que va a ver cuchillos no sé que esto no estaba no va a hacer una cosa pacífica lamento no conocer más a fondo el Partido Popular para poder decir no que que tengo ahí a una primicia de un verano cuarto candidato o lo que sea pero realmente no loteros

Voz 30 40:00 Madina como va a ser esta sucesión

Voz 0515 40:03 vamos a ver si aplican de entrada los nuevos estatutos en los que dicen que tienen que hacer primarias que va a ser eh con perdón toda una fiesta a la derecha española en el procedimiento Éste que se ha ido poniendo poco a poco de moda de un militante un voto pero si es así vamos a verles ensayando una metodología

Voz 1441 40:19 bueno que que tiene sus que tiene sus luces

Voz 0515 40:22 sombras que tiene sus facilidades y sus dificultades que cuando un partido no lo ha practicado nunca pues se encuentra ante un proceso nuevo no herencia se que no que no son sencillas son no son tan sencillas como cuaderno azul con todos los nombres y un señor de bigote que supongo que luego le dedicaremos unos minutos al señor Aznar decidiendo quién manda y quién no manda no si es así los nombres que están funcionando que más suenan son estos que hemos dicho no es de De la Serna es hora ya Feijóo yo Pero Cospedal sale muy tocada de la crisis de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid y quizá junto con Ana Pastor sobre eso pivote la renovación si es que se puede hablar de innovación de este de este partido en La Serna

Voz 27 41:03 Pastor sería una renovación

Voz 0515 41:06 yo pienso había ninguno porque tanto Soraya ha sido la presidenta del Gobierno el señor jefa de gabinete lo sabemos todos del señor que acaba de perder una moción de censura por una crisis derivada de una sentencia judicial por corrupción tremenda De la Serna no sé si es bueno que no a nadie al ministro de Fomento convendría haberlo conocido no sea que ha dedicado este señor ni donde ha estado pero es verdad que no conociéndole nadie formando parte de ese gobierno mucha renovación no es Feijóo lleva en las plegarias desde que gobernaba Calvo Sotelo lleva toda la vida sonando su nombre y Ana Pastor empezó la carrera no vamos a decir política de la mano del propio o Madrid pero todavía no hay una persona excelentes M I está haciendo una gran presidenta del Congreso de los Diputados lleva también cuarenta años por tanto Renovación renovación sería un cuadro joven entre treinta y cuarenta años desconocido que no esté en las conversaciones habituales y que sorprenda presentando una candidatura con los cuadros jóvenes del Partido Popular que no han tenido nada que ver con esta dirección y con este Gobierno que tiene mucha gente muy válida en todo el territorio y que por relación personal del día anterior vida con algunos de ellos se bien que están escandalizados con lo que han visto en la última etapa de Rajoy con todo lo que han vivido en estos meses estos años estas semanas y estos días atrás no si esa generación decide dar un paso desconozco los pesos y contrapesos las balanzas internas de un PP que lo imagino lo intuyo controlado orgánicamente no por eso si tuviera que apostar por seguramente apostaría sobre seguro y diría que el control férreo que Galicia jugado siempre dentro del Partido Popular volverá ejercerlo en el proceso de sucesión y que Feijóo tiene todas las papeletas pero dicho esto cuando un partido entra en crisis orgánica es capaz de cosas que uno no prevé día a día semana y puede pasar cualquier cosa

Voz 0194 42:50 en Ángel vislumbrar guerra interna

Voz 1551 42:53 pues sí Babel pugna porque hay a aspiraciones bastante definidas si yo creo de todas maneras Eduardo que la definición que has hecho para el de la renovación desconocido no sé qué no serbal todo eso les viene muy bien a a Íñigo de la Serna que cumple con todos esos pautas y además tiene una gran ventaja es ingeniero y ex ingeniero de van a volver los ingenieros a él está poderosa ingeniero están volviendo a Sagasta de todos están volviendo Pepe Borrell es ingeniero de BP Borrenes ingeniero y además eso no deja de darle una gran ventaja Eduardo

Voz 27 43:40 luego los montas octavos de todas las maneras no se escucha

Voz 1551 43:43 cuando Edú claro Pretty

Voz 27 43:46 no son como más más más crudos no que los politólogos Now

Voz 1551 43:52 hace el análisis pero claro desde fuera

Voz 27 43:56 yo pienso que vamos a del votante medio del Partido Popular tiene sesenta y dos sesenta y cuatro años aproximadamente

Voz 1551 44:02 que ahora si tú le pones una cara nueva

Voz 27 44:04 soy muy joven muy joven que quiere identificación puede tener sea tiene que ser alguien del que viene oyendo que vea asociado a Rajoy no y que por tanto pues que no sea una ruptura total el Partido Popular tiene que hacerlo poco a poco es donde tiene que ir incorporando los no sólo porque la gran revolución de que sí es un nuevo líder no en un congreso porque porque digamos por el tipo por por la naturaleza de su electorado puede permitir otro partido no el partido pero yo creo que no se lo puede permitir ni siquiera yo creo con con De la Serna no sea que sigue siendo demasiado desconocido para ese votante habitual sólo queda Ana Pastor desde luego es la más conocida además siendo presidenta de de de las Cortes pues ha sido mucho más estado todos los días los focos pero bueno alguna de las otras dos también porque quién nos dice que no sí que semana anular mutuamente yo creo que si no pero igual sí parece que que que la ex vicepresidente tiene menos posibilidades porque tiene el partido como es como es obvio no pero claro el al final yo creo que un uno por exclusión que así tiene que ser de Feijóo que realmente es el que tiene

Voz 1551 45:13 pues eso es algo fue hijo aparta eso de tu mente

Voz 0194 45:19 a Bono ha dado un pronóstico Miguel Ángel como ese que tú recuerdas pero hace hace un pronóstico elegiría que lo vas a recordar pero quiere que quede grabado

Voz 1551 45:28 el asunto va a estar entre Ana Pastor e Íñigo de la Serna menos que barbaridad

Voz 0194 45:33 nota el día y el momento porque se lo pondremos a Miguel Ángel Aguilar en cuanto del del cinco de junio estamos hablando del cinco de junio

Voz 1551 45:41 hora veinticinco

