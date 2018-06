Hora 25 (05/06/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0806 00:00 en lo más alto del organigrama en la vicepresidencia pero además ha situado a mujeres en las áreas económicas más potentes Economía para una coruñesa Nadia Calviño que es la actual directora general de Presupuestos de la Comisión Europea desde dos mil catorce tiene un perfil muy técnico y en Hacienda otra mujer con un perfil más político la sevillana María Jesús Montero que es la titular de ese mismo departamento en el Gobierno de Susana Díaz son mujeres con experiencia de gestión como Carmen Montón la consejera valenciana de Sanidad que va a ser titular de ese ministerio Teresa Ribera que tiene un reconocido reconocimiento internacional en el área de cambio climático y que va a gestionar estas políticas por primera vez fusionadas a las competencias de energía el PSC proponía lo decíamos ayer a Meritxell Batet y la incorporado al Gobierno una mujer federalista de consensos para la política autonómica idea hombres por ahora sólo dos nombres de Josep Borrell en Exteriores José Luis Ábalos que va a ser ministro de Fomento pero que va a retener el control del partido porque se va a mantener como secretario de Organización del PSOE

Voz 0194 01:05 en esas quinielas para mañana que teóricamente como tú decías es cuando se va a hacer público nombres que suenan qué está pasando

Voz 0806 01:12 sí a Margarita Robles la damos por segura en el Gobierno pero ayer fuentes del PSOE las situaban en el Ministerio de Interior y hoy nos cuentan que el presidente del Gobierno ha estado encajando las piezas del triángulo Interior Justicia Defensa queda en esos ministerios troncales pendientes del Área Económica Empleo y Agricultura y Pesca Por otro lado educación y cultura que querían por separado por cierto que hoy hoy le han preguntado a Ángel Gabilondo al ex ministro de Educación sobre si él era uno de los aspirantes aunque él está embarcado en las primarias del PSOE de Madrid para ser candidato en la Comunidad lo cierto es que que no ha cerrado la puerta vamos a escucharla

Voz 0175 01:48 yo no sé si tendré que ir a otro lugar no lo sé pero mi idea desde luego es ser candidato no dejará de ser candidato y no dejar de trabajar por y para Madrid que lo tiene la responsabilidad también de fines estar en los desafíos en situaciones difíciles en momentos difíciles y ahora no me ganó otra vez una pregunta condicional Ikea ocurre si le llamaran pues llamaran ya veremos lo que mejor Chávez

Voz 0806 02:16 hemos Casillas que Ángel Gabilondo se dejaba querer mañana vamos a confiar en ello vamos a conocer la lista completa de los miembros del Consejo de Ministros de Pedrosa

Voz 0194 02:27 el formato del anuncio no lo sabemos no todavía es un mito

Voz 0806 02:29 serio todo todo se está llevando con bastante hermetismo así que no sabemos ni la hora ni el formato

Voz 0194 02:35 bueno vaya iremos informando exactos pero que mañana hasta ahora ya tengamos a todos me Miguel Ángel como también lo dices los o los sabes sólo lo intuyes

Voz 1551 02:45 te digo que que va a va a comparecer en una comunidad de empresa en Moncloa no en la sala de prensa sino en

Voz 0194 02:53 en el jardín en la puerta esa

Voz 1551 02:56 Blair varios espacios que estamos discrecional encuadres

Voz 0159 02:58 ahora la presión es para para que Güemes se vaya organizando última o la OMS

Voz 0194 03:03 a última hora de la mañana en Moncloa

Voz 0159 03:05 pero soy Inma eh eh hay más pero eso se acostumbre a mandar a casa Moncloa a última hora de la mañana en Moncloa venga antes puede pero lo que pueda pasar mañana un beso

Voz 0194 03:18 voy a pararme en el perfil de dos ministras en Nadia Calviño al frente de Economía Di María Jesús Montero que va a sustituir a Montoro hay Nos vamos a liar como ha pasado a mí con Güemes Inma me voy con Montoro y Montero en Hacienda por primera vez dos mujeres al gente de estos dos ministerios con un peso fundamental en el balance que se va a hacer del mandato de Sánchez dure lo que dure sí que es cierto que Elena Salgado dirigió ambos ministerios pero porque estaban en ese momento fusionados por separado es la primera vez que esto ocurre nieve sobre coches

Voz 1468 03:44 sea Pedro Sánchez escoge a dos mujeres a las que definen como hábiles negociadoras en su ámbito con mucha capacidad de trabajo un sólido perfil profesional y enfocadas en estos últimos años a dos asuntos que son clave ahora para la economía española la credibilidad del presupuesto español en Europa y la contención del déficit en las diferentes administraciones junto a la negociación de la financiación autonómica como inicio del deshielo con Catalunya Nadia Calviño gallega nacida en mil novecientos sesenta y ocho ha desarrollado una buena parte de su meteórica carrera en Europa su última responsabilidad era la dirección de presupuestos de la Comisión Europea justo cuando se está negociando el nuevo presupuesto europeo con posibles recortes para la agricultura y pesca españolas será momento para demostrar que se mueve bien en el territorio comunitario al igual que cuando toque responder a las dudas de la Comisión sobre si España cumplirá sus objetivos de déficit a pesar de la subida de las pensiones en una entrevista concedida a nuestra compañera Griselda Pastor la inminente ministra defiende la vigencia del proyecto europeo

Voz 1 04:41 creo que la unión de los Veintisiete está

Voz 2 04:43 así cabe reforzada en los últimos meses si de cara al futuro el proyecto sigue contando con con una con una

Voz 1 04:51 fuerza importante de cara al futuro la presidenta

Voz 1468 04:54 Santander Ana Botín ha saludado hoy a través de un tuit la elección de Nadia Calviño es una garantía decía de que España sigue aumentando su peso

Voz 0806 05:02 o en las instituciones europeas y el presidente

Voz 1468 05:04 el Gobierno ha mandado también un gesto importante al PSOE andaluz con el nombramiento de la hasta ahora consejera de Hacienda en ese territorio con nueva ministra del ramo en el Gobierno María Jesús Montero tiene un perfil más político que la ministra de Economía ha sacado adelante los presupuestos andaluces en minoría primero con Izquierda Unida y luego conciudadanos y ha sido una de las voces discordantes con Montoro al David indicar una y otra vez más financiación autonómica también un acuerdo cuanto antes sobre el nuevo modelo tiene buena relación con dirigentes nacionalistas catalanes en un momento en el que Pedro Sánchez quiere normalizar las relaciones con el Govern aunque ella apuesta por la igualdad Hinault la ordinalidad de forma que el reparto del dinero en las autonomías no prime a las comunidades más ricas como se ha pretendido desde la Generalitat Miguel Ángel que

Voz 0194 05:48 dice de momento lo que conocemos del Gobierno de de Pedro Sánchez que mañana conoceremos el resto en esa comparecencia que va a hacer en Moncloa a última hora de la mañana

Voz 0656 05:57 mira

Voz 1551 05:58 Angels en la sesión de la moción de censura no hubo clarificación de propósito eso mantuvo una actitud de eludir respuestas solar Puente dijo aquello de que respetaría los presupuestos generales del Estado que pues que tendría sensibilidad social y que Europa era muy importante así que su declaración de intenciones es la lista de gobierno o sea el análisis de la lista de gobierno que haga es el que va a permitir hacer la radiografía de que piensa ir por donde quiere encaminarse es el señor presidente del Gobierno por eso es tan importante por eso yo creo que hizo esa primera salida dejándoles prácticamente un día entero como única bueno como único ministro nombrado por va para que para que eso digamos calar en el ambiente público no porque Borrell es una garantía de solvencia económica ha sido escrita está Hacienda conoce ese asunto como sacralidad Borrell es un era una muestra también de zumo esconde un finde constancia ahí de adhesión al proyecto europeo por toda su trayectoria Borrell también es un signo de claridad en el en el conflicto con con Cataluña porque es sin duda yo creo que es la persona que ha bueno que ha combatido el tema de las balanzas fiscales que ha salido al paso de España nos roba que ha escrito un par de libros otro sobre eso que ha tenido un debate en el que yo creo que pulverizó a Oriol Junqueras que ha estado en las manifestaciones de estas que ha habido las dos más importantes y ha hecho unos discursos que ahí queda o sea que ha dado tres señales con un solo nombre ganando así que me hice este Gobierno

Voz 0656 08:15 bueno saber desde la perspectiva de la de la estructura me parece que es que es simbólicamente el hecho de que incorpore igualdad también la vicepresidencia me parece y luego el resto de las ministras que es un un elenco impresionante pues yo creo que ahí claramente está asumiendo lo que es uno de los retos del futuro de de la política de la incorporación de la mujer tratar el tema de la igualdad no y luego el me parece muy espectacular como tú has señalado antes que que las dos ministros de Economía esa ministras no eso me parece también muy importante el tercero y esto es también creo que es muy relevante es que el perfil de la ministra de Economía sea alguien familiarizada con la Comisión Europea me parece que es muy relevante que conecta también con el hecho de de que Borrell no va a ser un ministro de Exteriores que se va a quedar el Ministerio de Asuntos Exteriores es decir va a ser un ministro viajero va a ser un ministro que no va a parar de moverse no yo creo que uno de los perfiles de de Borrell bueno todos somos

Voz 0194 09:14 a su carrera decisión puede no puede quedarse quieto sea tiene que estar haciendo cosas

Voz 0656 09:19 yo creo que él va a ser el saque lo que sí puede cambiar es por ejemplo la la la imagen

Voz 0194 09:25 hay ha dejado el Gobierno de Rajoy lo que se refiere el conflicto en Europa eso sino por la falta de relatos relatos y pero todo

Voz 0656 09:31 quién ha quedado sin sin sin sin sin contada no y entonces ahí me parece que eso se puede se puede enmendar en gran parte y luego otra cosa que me parece también que es que es muy importante y es que dadas las condiciones de la Europa de hoy él que los dos países centrales puedan contar en la península Ibérica con aliados antídotos naturales me levante después de haberse perdido Italia y bueno prácticamente todo el este de Europa hace ya te dice este Gobierno bueno yo creo que tiene varios mensajes que van dentro de la botella de los nombramientos de así de ministros no el primero

Voz 1 10:07 yo creo que su mensaje ejemplarizante

Voz 0656 10:09 una amplísima presencia de mujeres capta el alma en mi opinión del Partido Socialista en mi opinión del momento histórico que está viviendo el mundo entero también nuestro país con el estoque denominamos a cuarta ola feminista y la mayoría de ellas las conozco sé que son mujeres muy solventes lo en segundo lugar la vocación europeísta en tiempos de aislamiento de repliegues nacionales de búsquedas enemigos externos hay varias personas que a la cita de que creo que y una la cita Fernando que creo que juegan un papel el vínculo comunitario de una propuesta pro europeísta pro Integración de integración de soberanías muy significativo no por tanto feminismo europeísmo a partir de ahí este es un Gobierno que quiere quedarse es un Gobierno para intentar gobernar donde yo creo que hay claramente tres ministerios que en mi opinión destacan mucho por encima de los demás el primero es obvio el de Pepe Borrell que en sí mismo es todo una gran figura política con grandísimo recorrido ya fue ministro hace veinticinco años lo ha sido todo en política es una de las mentes más brillantes que tiene la democracia en España sin ningún tipo de duda y fue presidente del Parlamento Europeo Calviño amplísimo conocimiento la política económica diseñada en Bruselas y en mi opinión uno de los grandes nombramientos de este Gobierno que es la ministra Hacienda Montero que es una gran conocedora del funcionamiento las haciendas públicas y en contra de Montoro Montero sí ha cuadrado el déficit y ha sabido sacar entre el ingreso gasto una buena situación económica en la hacienda andaluza durante los años en que ha sido ministra

Voz 0194 11:38 esta consejera pero destacaba destacaba ahora Marina al el carácter europeísta de es de este Gobierno que me parece muy importante uno de los argumentos con los que se ha atacado a Sánchez es que España se va a convertir en Italia la falta de estabilidad hoy el Senado el visto bueno al Gobierno propuesto por Giuseppe Conte allí en Italia es el primer paso para su investidura mañana conté pedirá la confianza el Congreso pero ya podemos comparar el perfil que están proponiendo tanto Sánchez como Conte en sus ejecutivos y estas son las diferencias Roma Joan Solés buenas noches

Voz 0946 12:06 buenas noches Angels si al primer ministro Silvio Berlusconi se les recuerda por los continuos sobresaltos en tres legislaturas hoy parece un moderado al lado del nuevo Gobierno euroescéptico del primer ministro Conte y sus dos vicepresidentes el derechista Salvini y el populista Di Maio el programa de gobierno de los cinco Estrellas y la Liga ha presentado hoy ante el Parlamento augura una legislatura convulsa de reformas laboral fiscal de las pensiones de la sanidad de la Justicia de cambio en materia de inmigración economía orden público política europea de mejora de las relaciones con la médica de Trump y la Rusia de Putin no se ha añadido la Francia de Marina Le Pen aliada europea de Salvini a razones obvias tantas reformas y cambios prometidos como no se han visto en décadas que la oposición no sin cierta ironía le exige ahora al Gobierno el imposible que los cumplan no vaya a ser puro gato partidismo que quieran cambiar todo no cambie nada los cinco Estrellas y la Liga se han presentado como el gobierno del pueblo elegido por los ciudadanos y la izquierda en la oposición le ha recordado a Conthe que tras Monti Letta Renzi Gentiloni Él es el quinto primer ministro de Italia no elegido en las urnas ni siquiera como Parla

Voz 0194 13:20 contario pues es si es el Gobierno de italianas vamos con las otras noticias

Voz 1050 13:25 la Audiencia Nacional ha ordenado la prisión incondicional para cuatro de los ocho condenados por la agresión a dos guardias civiles y a sus parejas en un bar de Alsasua la sentencia les eximió del delito de terrorismo pero les condenó a penas entre nueve y trece años de cárcel para los familiares esta medida cautelar es un agravio comparativo con otros casos queda justicia

Voz 3 13:47 dos siempre todas donde en unos casos hay ir Altagracia en nuestro caso soy detenciones y encarcelamientos han querido fuerza y ocupación no contentos con detener a Iñaki Jona ahí siguió el él han identificado montado amenazado y pegado a los y las vecinas que se nos han acercado a mostrar nuestra solidaridad

Voz 1050 14:10 en Barcelona los Mossos continúan investigando el asesinato de una niña de trece años ayer en Vilanova i la Geltrú el detenido y principal sospechoso un vecino de sus abuelos hoy ha vuelto con los agentes a su domicilio donde encontraron el cadáver de la menor y así le han recibido los vecinos de este municipio barcelonés se han decretado tres días de luto además el juez del Supremo pan los Llarena tiene cita el cuatro de septiembre ante la justicia belga la petición llega después de la demanda que han presentado contra él alegando indefensión Carles Puigdemont y los exconsellers que allí se encuentran también de Europa también de la justicia porque el Tribunal de la Unión Europea avalado que se otorgue la reside la residencia en un país a una persona extracomunitaria casará con alguien del mismo sexo que sí sea ciudadano europeo y lo avale incluso aunque las leyes de ese país no reconozcan este tipo de unión como es el caso de Rumanía que es el caso que ha propiciado esta sentencia en los Estados Unidos el productor de Hollywood Harvey Harvey Weinstein ha declarado por primera vez ante la justicia por las acusaciones de violación y acoso sexual ahí hasta ochenta testimonio los de mujeres la mayoría actrices acusándole de uno u otro delito Feinstein ha rechazado todos los cargos recordemos que está en libertad provisional bajo fianza mientras dura el juicio

Voz 4 15:33 hora veinticinco García buenas noches buenas noches poco de poco

Voz 0194 15:56 de paz después de tanta tanta revolución política siempre era yo tengo ganas en marcha de venga vamos a jugar que no me dejáis para que juguemos acabo llevaba un poco jugamos a figuras a ministros que el quieres no figura esa figuras figuras vale pues tú eres figura de cascabeles Mané ello de pantanos así que empieza esto si yo me convirtiera nubes yo me convertiría

Voz 5 16:15 sigue me convirtieran Caca ya me convertiría en Mosca Si yo me convirtiera en manzana yo me convertiría en beso sigue me convirtieran pecho yo me convertiría el sábana blanca

Voz 4 16:27 Easyjet convirtieran Pez Luna Jaume convertirían cuchillo

Voz 7 16:38 no

Voz 6 16:41 no

Voz 1 16:46 bueno pues es de Lorca el cinco de junio de mil ochocientos noventa y ocho lo hacían fuente Vaqueros hace hoy justo ciento veinte años el autor del público Lorca uno pues hoy se le recuerda en muchos lugares de España sobretodo en en Granada pero sea estrenados estrena esta noche en todas

Voz 0656 17:03 daña lunas de Nueva York luna grande

Voz 1 17:05 es un tango por García Lorca que son dos de los tres documentales que ha dirigido Juan José Ponce sobre el poeta de sus viajes por América la primera película documenta su viaje a Nueva York en mil novecientos veintinueve Un viaje que le cambió la vida y la segunda la segunda peli sus viajes Argentina y Uruguay en mil novecientos treinta y tres lo hace rastreando la huella de de Lorca a través de entrevistas de cartas de imágenes archivo ya sabes que no tenemos su voz que no nadie sabe cómo era la voz en estos documentales la voz de Lorca es la voz de Antonio de la Torre que le presta su voz es bueno pues incluye testimonios de Laura García Lorca de Ian Gibson de Antonio Muñoz Molina o De Andrés Neuman

Voz 8 18:02 igualmente el mundo de Lorca en Nueva York que en el mundo del Renacimiento de Harlem fue lo que le interesó muchísimo claro el placer muchas veces

Voz 1 18:15 curiosamente ese festival de teatro de de verano que nació hace cuatro años en las Alpujarras en Granada en un pueblo que se llama la Loles y que se llama me vuelves Lorca en homenaje a Lorca hay que dirige Ana quieren dedica este año su programación que también han presentado hoy a los viajes del poeta los viajes de Lorca y a la música de la que se enamoró en esos viajes

Voz 9 18:35 Nuestro programa explora el viajes de Lorca anduvo falló que Cuba fue un viaje que transformó su vida hizo otra en particular vamos a explorar su fascinación con la música negra oyó en en La Habana vamos acerca esa música yo Lorca en los años veinte y en convivencia o ente cambió con con la gente del pueblo

Voz 1 19:06 bueno ahora que es una británica que lleva dos décadas lleva muchos años en España

Voz 0194 19:10 el ánimo es que siguen hablando con este acento con Michael Robinson dos décadas después

Voz 1 19:16 horas después sigue hablando sí sí pero es una maravilla es que bueno pues Ana se ganaba la vida como escribe de cine y un año se fue a Las Alpujarras a trabajar en la película al sur de Granada es tanto Colomo buena película es verdad y bueno pues han acababa de ser madre y fue el rodaje a trabajar con con su bebé y entonces descubrí no aquello localizando exteriores y me quedo yo dejo yo paso de la vida que tenía él me quedo aquí se quedó allí montó este festival de teatro que va por su cuarta edición y además es que Ana aloja a los artistas a los actores en su casa usada que es una cosa maravillosa maravillosa bueno comienza el veintisiete de julio y bueno pues lo que decíamos que implica a todo el pueblo

Voz 0194 19:59 same que te cuente una cosa que te ayer no estabas ahí resulta que Torres si yo recibimos un libro que se titula La vida en tiempo de paz de Francesco decoraron editorial Periférica sumiso que tengo aquí que tú lo puedes ver que me gustan los libros gruesos buenos son yo no quiero nunca que terminó ayer con Torres decíamos dentro tú primero no lo tú te lo tú incluso dijimos a los oyentes Murcia alguien se lo quiere leer antes que nosotros sí decirnos si es bueno pues la editorial Periférica yernos estaban escuchando la gente la editorial nos ha mandado un correo dice que se lo lea lo que ha sido a mí que es el Olea son setecientas cuatro páginas pero merecen la pena mil gracias por la atención luego dice que es un libro muy importante para la editorial Ike creen bueno no cree están convencidos sino hubieran publicado que es la gran novela europea del presente firma Paca Flores este correo Paca va a ser mi libro para este verano incluso si no no estoy pensando lo empiezo antes del verano tengo trayecto en AVE este fin de semana es decir que puede ser un buen inicio yo luego se lo contaremos hoy pero

Voz 1 20:56 para deberías haberte posicionado y haberle dicho al jefe de cultura que se lo leyera también sí

Voz 0159 21:02 no pero me voy a picar pica le le voy a picar yo le voy a picar

Voz 1 21:05 bueno pues seguimos con piques y con y con juegos porque hoy la fotógrafa Cristina de Middle ha presentado varias exposiciones de que forman parte de su carta blanca para Photo España y además todas ellas juegan con la idea del juego se llaman gran gran final mundial Samuel foso una odisea africana y el mayor espectáculo del mundo y las tres están hilvanadas con el humor y con lo lúdico para mostrar una visión crítica de la realidad pero con ese hilo

Voz 11 21:29 juega con el juego pues es todos los tipos de Fuego juego que se puedan hacer pues en la propia actitud del fotógrafo pues es la imagen puede ser el entendimiento o el uso de la cámara puede estar jugando con nuestros propias proyecciones lo que esperamos de la fotografía ahí está jugando con eso está jugando con la representación de la mujer está jugando con con bueno la carga veracidad el documento sigue querido que que es una exploración del juego a través de la fotografía

Voz 12 22:00 sí ya

Voz 3 22:02 es que al darle Lorca ahí no escuchar a este señor verdad el colmo de ser más que fui a Estados sólo estamos sonar vale

Voz 4 23:17 Nos queda Ramoneda

Voz 0656 23:24 Rajoy se va porque no podía ser de otra manera no supo irse a tiempo y se despide de la política la fuerza la sentencia del caso Gürtel ha convertido definitivamente su figura en el ICO lo del desgaste de un PP en decadencia sumarse la condición necesaria para que el partido empieza a pensar en que la recuperación es posible Rajoy

Voz 0194 23:43 sido devastadora que dejará huella en su

Voz 0656 23:45 queda el impacto personal no lo alivian explicaciones paranoias la tradición dos aliados sólo purismo desesperados los adversarios sigo pensando que Rajoy sólo podía acabar mal lo llevaba inscrito desde Luis sé fuerte aquel día no tuvo la grandeza de irse y lo ha acabado pagando con una triste salida inmediatamente han empezado las quinielas sobre su sucesión al frente del PP no calentamos Bimbo momentos en que hay sorpresa cada semana islas repuestas giran en torno Feijoo Cospedal y Santamaría tres servicial es acompañante este Rajoy ni una pizca de imaginación Los tiempos cambian para todos también para el PP y el sucesor esta vez lo votará la militancia ya saben lo que pasa cuando esto ocurre piensen en sus adversarios de donde salieron Zapatero y Sánchez los primeros momentos de la era Sánchez dan motivo para pensar que pueden no ser tan breve como se creía por más que algunos la sangre les yerba de resentimiento la prioridad del PP ahora es la reconstrucción y necesita tiempo y tranquilidad ciudadana no se queda sólo en las prisas y podría darse la paradoja de que el golpe de Sánchez si viviera a la larga para reflotar a los dos socios del bipartidismo poniendo en vereda a los recién llegados al tiempo de un momento a Rivera Celia quedado cara de susto

Voz 13 25:00 con muleta

Voz 14 25:07 y terminamos aquí Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín Eduardo Madina hasta la semana que viene todos ustedes hasta mañana como siempre les esperamos a partir de las ocho detengan una firma

