Hora 25 (06/06/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

es el hecho de que Pedro Sánchez no tenga que devolver favores al partido lo que le ha dado libertad para diseñar un Gobierno así de solvente responderá el Ejecutivo las expectativas que ha generado se habrá dado cuenta el futuro sucesor de Rajoy el que sea de que el PP también tiene que cambiar su discurso sobre Aznar y sueco quién le acompañará en su pretendida refundación del centro derecha será Rodrigo Rato Zaplana Jaume Matas Francisco Camps o pensará en otros nombres del banquillo de los acusados

Voz 2 00:41 sí

Voz 0194 00:52 hola buenas tardes Pedro Sánchez se rodea de expertos el presidente encara su inesperada llegada Moncloa con un equipo de ministros de reconocida experiencia con más mujeres que hombres por primera vez en la historia de nuestra democracia y pensando en agotar la legislatura

Voz 1722 01:06 el Gobierno había aspira a representar a la mayoría de la ciudadanía compuesto por líderes en cada uno de sus ámbitos respetados y reconocidos que comparten una misma vocación de servicio público y una misma visión de la sociedad progresista modernizadora

Voz 0194 01:27 a los nombres ya conocidos en los últimos días se suman el juez Fernando Grande Marlaska en Interior Margarita Robles en defensa Magdalena Valerio en empleo

Voz 3 01:34 lo afronto con mucha ilusión un camión con mucha hace mucho sentido de la responsabilidad con un poquito de vértigo puso una responsabilidad enorme que afecta a muchos millones y millones de personas a los que ahora estamos trabajando pero también a los pensionistas están cobrando ya supera

Voz 0194 01:49 completan la lista Dolores Delgado injusticia Isabel Celaá en Educación Luis Planas en agricultura Reyes Maroto en Industria y la sorpresa de la tarde el periodista y escritor máximo muerta en cultura y un galáctico el astronauta Pedro Duque que será ministro de Ciencia

Voz 4 02:03 por todo el mensaje a los niños desde desde aquí podéis florecer como el monumento en cualquier cosa que queráis lo único que hay que hacer es decidida algo que os gusta muy dedicaron bien a él

Voz 0919 02:15 no podemos esperar ahora la acción del Gobierno pero dentro

Voz 0194 02:18 la prueba la selección de Sánchez esto decía Íñigo Errejón esta mañana en la SER Si el Gobierno que conduce Pedro Sánchez es generoso llega a un acuerdo político sólido y estable con el resto de fuerzas que han hecho posible que nazca este hoy

Voz 1 02:30 no yo avanzo transforma cosas eso es un mensaje muy bueno a toda la ciudadanía progresista y demócrata de nuestro país vote lo que vote se pueden cambiar las cosas en español y por qué resignarse España puede ser mejor que el pantano en el que lo sumió Rajoy los últimos años

Voz 0194 02:47 bien el Partido Popular comienza la carrera por la sucesión Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:51 las buenas tardes hay tres nombres en las quinielas que ya se dejan querer Cospedal Feijóo y Ana Pastor

Voz 5 02:56 yo también tengo que tomar mis propias decisiones personales como

Voz 1445 02:59 cualquiera en la vida en un momento

Voz 0738 03:02 donde se produce un cambio no I Congreso

Voz 6 03:04 bocado y en consecuencia no tengo nada que decir ni nada que venga

Voz 0140 03:08 lo que quiero para mi partido es lo es lo mejor siempre trabajaré para para que mi partido siga siendo una referencia

Voz 1667 03:16 es de Santamaría guardia Silent guarda silencio y Rajoy en la Cope responde Aznar que ayer se ofrecía a reconstruir el centro derecha

Voz 7 03:23 creo que el centro el hecho no hay que reconstruirlo el partido del centro derecha en España es el Partido Popular y el Partido Popular ha ganado las últimas elecciones generales las hagan a otras

Voz 1667 03:32 los primeros espadas no perdonan las palabras de Aznar de ayer nunca antes el PP había cuestionado al ex presidente como hoy dos ejemplos Manuel Barón alcalde de Antequera Miguel Ángel Rodríguez portavoz municipal del PP

Voz 1722 03:43 por qué no te callas es que yo hubiera dicho

Voz 8 03:46 la persona que en la boda de su hija estuvieron todos los que están hoy en la cárcel o están imputados por procesos de corrupción sea el que quiera dar lecciones a un partido limpio y a un partido serio como es el Partido Popular

Voz 1667 04:00 sea como sea el PP afronta al menos dos años más de calvario de la Gürtel la Audiencia Nacional ha ampliado hasta agosto de dos mil veinte en la investigación por la caja B de los populares

Voz 0194 04:09 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0700 04:12 adiós buenas tardes Roland Garros Garbiñe Muguruza se ha metido en semifinales del torneo derrotando en dos set a Sara Pogba jugará en esas semifinales ante Simona Halle vio el partido de Rafa Nadal de cuartos de final ante el argentino su arma se ha suspendido por la lluvia Rafa había perdido el primer set seis cuatro dominaban el segundo por cinco dos y en fútbol recordemos que a las ocho y media se juega el partido de ida de semifinales de playoff por el ascenso a Primera en Los Pajaritos de Soria Numancia Real Zaragoza

Voz 0194 04:38 tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:41 viviendo en la mitad oeste de la península de no son tormentas tan aparatosas como las que esta mañana por ejemplo han dejado más de ochenta litros por metro cuadrado cerca de Barcelona

Voz 0919 04:49 ahora las más activas entre Lleida y Zaragoza

Voz 0978 04:51 también al norte de la isla de Mallorca algunas tormentas también descarga en la provincia de Granada o de Alicante cuando llegue la noche iban desapareciendo y mañana a primeras horas mejor abrigarse va ser una mañana fría fresca fría en puntos de montaña llanos del interior con algunas nieblas y las nubes irán en aumento en Galicia con algunos chubascos durante la tarde tormentas en la mitad norte peninsular en cambio el tiempo será mucho más soleado que hoy en el Mediterráneo donde además hará calor máximas en la Comunidad Valenciana también en Murcia o en el Valle del Ebro que pueden superar los treinta grados empieza hora25 Pablo

Voz 1667 05:24 tenemos pleno al diecisiete que es el número de ministros que tendrá el nuevo Gobierno la noticia está en Moncloa enseguida nos vamos allí

Voz 9 07:44 estas son sus voces las juntas y una clara mayoría de voces femeninas once mujeres seis hombres

Voz 1667 07:52 siete Si contamos con Sánchez que hoy ha comunicado al Rey la lista completa de su Gobierno Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 07:57 qué tal buenas tardes a cuenta gotas hemos ido conociendo

Voz 1667 07:59 la composición del Gobierno del nuevo presidente y nos quedaban algunas sorpresas para esta tarde dos principales la de Fernando Grande Marlaska en interior y la gran sorpresa el periodista Maxine Huerta en cultura

Voz 0806 08:11 si la sorpresa que sea reservado el presidente hasta el momento de su comparecencia ha sido esa la del ministro de Cultura Maxine Huerta periodista y escritor que será titular de este nuevo departamento el otro fichaje estrella de la tarde ha sido el juez Fernando Grande Marlaska para la cartera de Interior hasta el final ha estado Sánchez encajando el puzzle de Interior Defensa la injusticia finalmente Grande Marlaska va Interior Margarita Robles magistrada a defensa con las competencias del CNI la fiscal Dolores Delgado a Justicia en total tres juristas de carrera en el Gobierno de Sánchez hoy hemos conocido además la incorporación de otras tres mujeres Reyes Maroto en Industria Magdalena Valerio para Trabajo e Inmigración e Isabel Celaá ministra de Educación y que también va a ser portavoz del Gobierno será la cara de Moncloa todos los viernes la sorpresa del día de todos modos llegó esta mañana cuando conocimos que habrá un astronauta en el Consejo de Ministros Pedro Duque aterriza

Voz 0738 09:05 en el nuevo Ministerio de Ciencia Innovación

Voz 0806 09:07 diversidades Sánchez ha justificado el aumento

Voz 1667 09:10 de los ministerios en su primera comparecencia en Moncloa ha sido una comparecencia sin preguntas Inma ha justificado el paso de trece ministerios que tenía Rajoy a diecisiete y ha detallado las prioridades del nuevo Ejecutivo

Voz 0806 09:21 se ha justificado el aumento del número de carteras porque nunca ha dicho debió desaparecer el Ministerio de Cultura o porque se tiene que visibilizar el potencial industrial de España en su primera comparecencia en Moncloa de unos diez minutos sin preguntas acompañado en la primera fila por la vicepresidenta Carmen Calvo Pedro Sánchez ha hablado de un Ejecutivo comprometido con la igualdad intergeneracional intergeneracional abierto al mundo europeísta con miembros altamente cualificados ha querido sobre todo

Voz 1722 09:49 subrayar es el prestigioso perfil de sus ministros y este nuevo gobierno es un gobierno abierto propuesto por el Partido Socialista como le dije a la Cámara pero que aspira a representar a la mayoría de la ciudadanía compuesto por líderes en cada uno de sus amigos dos respetados y reconocidos que comparten una misma vocación de servicio público y una misma visión de la sociedad progresista modernizadora y europeísta a todos les Sagra

Voz 0806 10:21 decido el presidente que abandonen sus carreras profesionales durante los próximos meses eso ha dicho sin entrar en detalles sobre se ha agotado la legislatura todos van a trabajar según el jefe del Ejecutivo al servicio de la modernización de España con realismo y ambición

Voz 1667 10:34 gracias Inma área vamos teniendo las primeras reacciones a esta selección de Sánchez Ciudadanos por ejemplo le parece el perfil de los nuevos ministros Adecco

Voz 0919 10:42 todo correcto aunque ahora esperan Un

Voz 1667 10:44 programa de gobierno por parte del presidente y así afronta Magdalena Valerio su nuevo cargo como ministro de Trabajo

Voz 3 10:50 lo afronto con mucha ilusión un camión con mucha se mucho sentido de la responsabilidad con un poquito de vértigo es una responsabilidad enorme que afecta a muchos millones y millones de personas

Voz 1667 11:02 cacereña de cincuenta y nueve años fiel a Sánchez ha sido hasta ahora la secretaria de Seguridad Social y el Pacto de Toledo en la ejecutiva socialista ahora decidirá sobre la reforma laboral del PP sobre las pensiones esto espera Unai Sordo de Comisiones

Voz 18 11:15 es una buena conocedora de las materias laborales especialmente de Seguridad Social vamos a ver si mantiene las posiciones que respecto a la reforma de la Seguridad Social y de las pensiones y de otras materias ha mantenido hasta ahora

Voz 0919 11:28 Sánchez ha elegido una fiscal experta en terrorismo

Voz 1667 11:30 yihadista para gestionar la justicia es cierto que

Voz 19 11:33 nosotros a diferencia quizá de otros países no hemos legislado con las tripas ante un atentado hemos intentado mantenernos más o menos fríos legislar

Voz 1667 11:44 daba en marzo de la respuesta legislativa que ha tenido España esa amenaza de la que es experta el Poder Judicial mira con esperanza este nombramiento porque creen que rompe la tendencia que marcaron Gallardón y Rafael Catalá en ese puesto en la misma línea hablaban las asociaciones de la judicatura

Voz 20 11:59 sabe lo que queremos las asociaciones judiciales estamos esperanzado en que pueda conseguirlo

Voz 21 12:05 quien atienda a las peticiones de las asociaciones judiciales y fiscales de mejora de la justicia

Voz 22 12:13 es de esperar que avance su mandato para que las aún cree que en la realidad

Voz 23 12:18 seguimos con educación les presento a Isabel Cela no deja de sorprender esta afán recentralización por ese dirime el ministro de Educación en este momento

Voz 1667 12:28 el que hablaba de uno de sus antecesores de José Ignacio Wert Cela es catedrática de Lengua y Literatura Inglesa fue consejera de Educación en el Gobierno vasco socialista pierde eso sí la gestión directa de la educación universitaria y el rector de la UNED avisa es Alejandro Tiana

Voz 24 12:44 la ya tiene una doble una doble misión siempre es educación formación yo Raquel investigación entonces yo creo que lo importante es este donde esté a esa combinación seguridad debiera ser es seres equilibre en un sentido o en otro por estar

Voz 1667 13:02 el otro pero desde luego Mención especial merece la recuperación del Ministerio de Ciencia porque nadie como su titular ha llegado tan alto en nuestro país es astronauta es Pedro Duque pocos como en la SER le conoce mejor que Javier Gregory este madrileño de cincuenta y cinco años es ingeniero aeronáutico pero la mitad de su vida ha trabajado como astronauta el primero de la historia con pasaporte español Pedro Duque ha viajado ya dos veces al espacio y de sus misiones recuerda sobre todo la bella imagen de

Voz 25 13:32 la gente se puede hacer una idea las vistas de fuera de la nave también están bastante bonitas hechas

Voz 1667 13:38 en los últimos meses estaba preparando para su tercera misión espacial pero siempre se ha quejado de la escasa inversión de España en el campo de la ciencia especies algo endémico

Voz 0460 13:47 es algo endémico que hay que seguramente cortar de raíz en algún momento alguien tiene que decir que esto a partir de ahora cambia radicalmente alguien tiene que dar la vuelta algo algo de los presos

Voz 1667 14:00 estos Pedro Duque nuestro primer astronauta que acepta ser ministro hay otro canadiense y una francesa pero seguro que les sirven los consejos que le dio su gran amigo el histórico astronauta John Glenn el primer americano americanos salir al espacio y que luego fue senador durante hay quien propone que suena David Bowie en su toma de posesión no estaría mal es ahora que ya comienzan a desaparecer las biblias y los crucifijos de momento Duque se ha ganado a muchos con un simple tuit después de su nombramiento un mensaje en el que recuerda a su madre e incluye una viñeta de Forges en la que se puede leer los cargos

Voz 26 14:42 los carga el diablo suerte

Voz 1667 14:44 ocho y cuarto la otra cara de la moneda la sigue representando el Partido Popular tras las lágrimas por Rajoy los potenciales candidatos a la sucesión toman posiciones antes del inicio oficial de la carrera el próximo lunes sino es que ha empezado ya Dolores de Cospedal se ha pegado esta mañana un tour por los medios para decir que se lo está pensando

Voz 1445 15:03 yo estaré en el lugar que sea mejor para los intereses de mi partido y que asegure que tras el congreso Mi partido esté más unido y a partir de aquí yo también tengo que tomar mis propias decisiones personales como cualquiera en la vida en un momento donde se produce un cambio también tengo que tomar mis propias decisiones personales

Voz 1667 15:24 danés en Telecinco Alberto Núñez Feijóo ha tenido que responder a la misma pregunta a su llegada al Parlamento gallego

Voz 6 15:29 no hay congreso convocado en consecuencia norteño nada que decir ni nada que pueda cumplir a mí como presidente a su taller agradece mucho le agradezco mucho su interés pero insisto en que no hay ningún congreso convocado por parte el partido hay un congreso anunciado que probablemente se convoque el próximo lunes en la junta directiva en consecuencia vamos a cumplir la gente vamos a cumplir nuestros esta mañana

Voz 0700 15:52 vale venga Gracia Ana Pastor otra de las candidatas que sí

Voz 1667 15:54 deja querer bueno en eso no no

Voz 0140 15:57 como puede imaginar no voy a entrar pero lo que quiero para mi partido es lo es lo mejor siempre trabajaré para para que mi partido siga siendo una referencia en España es un partido de gobierno como saben y entonces a eso aspiramos si trabajamos

Voz 0919 16:13 el primer Mini en silencio de momento en sí

Voz 1667 16:15 ya Sáenz de Santamaría otra de las candidatas al puesto que ha pasado a ser la todopoderosa vicepresidenta del Gobierno bueno de momento nada ya veremos qué papel juega en el futuro del PP lo que no gustaba nada en Génova ha sido el oportunismo de Aznar ayer su reaparición el mismo día de la despedida de Rajoy con palabras de absoluto desprecio por el que fuera su partido

Voz 27 16:34 está dividido no que antes estaba unido pero que la reconstrucción de una de un centro derecha nacional que es indispensable para poder ver con confianza el futuro de España hay que saber también que el victimismo cuando se ejercita como política es exactamente lo contrario liderato Ikea al final quién lo ejerce no es sino víctima de sí misma

Voz 1667 16:56 esto decía ayer aznarí pocas veces habrán escuchado reacciones tan beligerantes desde el PP contra el ex presidente del Gobierno como la que les va a detallar Adrián Prado

Voz 0019 17:05 qué tal buenas tardes en el PP han hecho Ipiña para responder a Aznar y alejar cualquier sombra de duda sobre la fortaleza del partido en un momento complicado para los populares Rajoy esta vez no ha dudado en contestar al ex presidente del Gobierno recordando la importancia de ser leal declaraciones en la Cope

Voz 7 17:21 creo que el centro derecha no hay que reconstruirlo es decidir el partido del centro derecha en España es el Partido Popular a mi mi conciencia inmiscuido renta años de pertenencia al Partido Popular me exigen ser leal tenga la total y absoluta seguridad de que yo seré leal

Voz 0019 17:36 en el PP aseguran que hace tiempo que no entienden Aznar una persona que ya no está comprometida con el partido que sigue siendo militante pero que claramente ha dejado de ser simpatizante hay incluso quién les recordó la foto de la boda de su hija Miguel Ángel Rodríguez concejal del PP en el Ayuntamiento de Ciudad Real

Voz 8 17:51 en Table es que la persona que en la boda de su hija estuvieron todos los que están hoy en la cárcel o están imputados por procesos de corrupción sea el que quiera dar lecciones a un partido limpio y un partido serio

Voz 0019 18:06 o quién como el alcalde de Antequera Manuel Barón le pide de esta manera que guarde silencio ayer volví a rememorar

Voz 1722 18:11 no imagen la que le dijo el Rey Juan Carlos al saber por qué no te callas es que yo hubiera dicho

Voz 0019 18:18 en el Partido Popular tienen claro que la buena sintonía con Aznar es cosa del pasado y ahora sólo toca pensar en el futuro

Voz 0460 18:24 sea quien sea el elegido para liderar esa nueva etapa

Voz 1667 18:26 el PP seguirá teniendo que responder por la corrupción porque como en las grandes series de la tele tenemos temporadas de la Gurtel para rato el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha extendido hasta agosto de dos mil veinte la investigación de una de las piezas separadas una de las piezas clave de la Gürtel la conocida como los papeles de Bárcenas sólo ha caja B del PP en los que ha parece el nombre de Mariano Rajoy informa Miguel Ángel Campos el juez José de la Mata prorroga

Voz 1552 18:51 instigación por las supuestas mordidas pagadas por empresarios a la caja B del Partido Popular que se prolongó incluso cuando Mariano Rajoy ocupaba ya la presidencia del partido el magistrado acepta la petición de Izquierda Unida al considerar que el caso involucra a una gran cantidad de investigados tanto personas físicas como jurídicas porque no es descartable dice el juez que se tengan que practicar numerosas pruebas y analizar abundante documentación en referencia a las obras supuestamente adjudicadas a cambio de pagos en negro la investigación de la conocida como pieza de los cohechos del caso de la caja B del PP se prorroga entonces hasta el veintiocho de agosto de dos mil veinte

Voz 2 21:28 Hora veinticinco siete XXI en Canarias Pablo Morán

Voz 1667 21:33 a dos minutos y medio les contamos otras cosas que pasan ahí fuera vamos a viajar a Guatemala Oriente Próximo ya a Bruselas

Voz 31 21:42 el mundo

Voz 2 21:44 en dos mil muertos

Voz 31 21:46 en Ciudad de Guatemala sigue

Voz 0116 21:50 las explosiones y el riesgo de avalanchas en el volcán de Fuego que desde el domingo ha matado a más de setenta personas casi doscientas siguen desaparecidas varios pueblos sepultados por la ceniza los equipos de rescate y de emergencia humanitaria están teniendo muchas dificultades para ayudar a los miles de damnificados como explica el equipo de allí de Acción Contra

Voz 0919 22:08 hambre

Voz 32 22:11 comunidad más ponderarán las debido a que todavía hay masa o eh pero consiste en gases ceniza y arena también lava y en algunas zonas por inhabilitado el acceso aéreo ha sido bastante difícil

Voz 31 22:30 tres estados siguen en alerta roja y los afectados en toda Guatemala son más de un millón setecientos mil

Voz 33 22:37 la decisión de Argentina de anular su partido amistoso contra Israel previsto el sábado en Jerusalén ha traído consigo la indignación de los responsables israelíes según fuentes de este país los jugadores sobretodo Lionel Messi habrían sufrido amenazas por aceptar jugar en Jerusalén escenario del conflicto entre israelíes y palestinos responsables deportivos palestinos pidieron a la selección argentina desde hace días que no Piñera jugara Jerusalen y se convirtiera en cómplice de los intentos de Israel de maquillar la ocupación de la parte palestina de la ciudad Israel ha presentado una denuncia contra la Federación palestina de fútbol ante la FIFA desea reprogramar el partido para dentro de algunos meses tal vez en una ciudad menos polémica como Haifa al norte de Israel donde estaba previsto inicialmente

Voz 0738 23:21 Bruselas el Gobierno de Austria próxima presidencia europea tiene un proyecto para encontrar campos externos a la Unión donde aparcar a quienes esperen aquí su derecho al asilo un proyecto que es su primer ministro ha defendido hoy ante el presidente de la Comisión argumentando que es una cooperación binacional entre Austria Irina Marca cooperación que añade nada tiene que ver con su programa para Europa que de momento pasa por convocar el próximo septiembre una cumbre sobre la inmigración centrada sólo en cerrar las fronteras algo impensable hace muy pocos meses cuando Juncker defendía cuotas de reparto para los que llegaban objetivo olvidado no sólo porque los gobiernos del Este ya está el de Bélgica dicen que es proyecto fracasado sino porque el propio presidente de la Comisión ha anunciado que lo importante

Voz 1 24:09 cerrar las fronteras y que esta prioridad quedará supeditado

Voz 1667 24:18 esta noche edición especial de Hora veinticinco para analizar en profundidad y con tiempo a los nombres y los retos de los nuevos ministros del Gobierno con las dos sorpresas que nos deja el día les recuerdo Fernando Grande Marlaska como nuevo titular de Interior y el periodista Maxine Huerta como nuevo titular de Cultura un departamento que recupera a Pedro Sánchez para su nuevo Gobierno además contaremos a partir de las diez con la voz de dos de las nuevas ministras con Meritxell Batet y María Jesús Montero y en la tertulia lo analizaremos todo con Milagros Pérez Oliva Berna González Harbour Cristina de la Hoz a las hemos llegado a las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias seguimos

hora veinticinco Madrid

Voz 0194 25:21 buenas tardes el madrileño Pedro Duque será el ministro de Ciencia e Innovación y Universidades del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez ingeniero aeronáutico y astronauta en mil novecientos noventa y ocho despegó de Cabo Cañaveral abordo del transbordador Discovery y permaneció nueve días en el espacio en el noventa y nueve recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional madrileñas también Teresa Ribera la nueva ministra encargada de dirigir el área de energía agua Medio Ambiente y cambio climático es una de las mayores expertas de Medio Ambiente a nivel mundial y Dolores Delgado que será la ministra de Justicia hace sólo unos meses fue elegida como vocal del Consejo Fiscal el órgano asesor de la Fiscalía General del Estado y otro nombramiento que afecta a la Comunidad el de la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Reyes Maroto que será la ministra de Industria hasta ahora era la responsable de Economía dentro del grupo socialista feminista hablaba así en la SER hace unos meses sobre el techo de cristal en el mundo de la Científicas Universidad

Voz 1 26:13 es el caso de Madrid es especialmente preocupante porque no tenemos ninguna mujer rectora dentro de lo que es el porcentaje de cátedras les sólo está en el veinte por ciento mujeres y como digo este programa de Reino Unido que ha tenido un éxito importante pues Madrid puede romper un techo de cristal y aprovechar el talento de las mujeres

Voz 0194 26:32 enseguida vamos con otras noticias del día pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la región DGT Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 34 26:38 buenas tardes pendiente este un accidente en la M cuarenta en Pozuelo

Voz 2 26:41 que está generando seis kilómetros de tráfico lento

Voz 34 26:44 en sentido a la se eso otra colisión en la A2 en Torrejón de Ardoz provoca siete kilómetros de retenciones en dirección a Zaragoza dificultades asimismo de entrada a la capital en la A6 a la altura de Puerta de la M40 retenciones aún en Coslada hacia la A3 y de este Carabanchel Alto Villaverde en dirección a la autovía de Valencia

Voz 0194 27:08 y hoy veintisiete cada vez hay menos familias que se benefician de la renta mínima de inserción en la comunidad de Madrid la demanda no ha descendido pero desde enero de dos mil diecisiete La Consejería de políticas sociales ha suspendido de forma cautelar más de tres mil de estas ayudas destinadas

Voz 0919 27:22 a personas en riesgo de exclusión la plataforma

Voz 0194 27:25 a remitir derecho denuncia que la Consejería de políticas sociales Starr interpretando la ley suspendiendo denegando esta renta de forma arbitraria Luis Sáenz es su portal

Voz 31 27:34 lo más urgente ahora mismo es la práctica abusiva restrictiva que se está aplicando el número de familia las lectoras de la renta mínima

Voz 35 27:44 entre enero del diecisiete de abril de dieciocho ha disminuido en tres mil además es muy llamativo que desastres mil mil cien Se han perdido en el último mes entre marzo y abril de dos mil dieciocho

Voz 0194 27:57 el Ayuntamiento de la capital teme un aluvión de demandas después de que un juzgado les haya condenado a pagar las cuotas de la comunidad abonadas por un inquilino de un piso de la Empresa Municipal de la Vivienda desde el año dos mil tres tal y como les venimos contando la justicia ha dado la razón a uno de los inquilinos que reclamó la devolución de las cuotas abonadas por un defecto de forma en los contratos que el Consistorio ya

Voz 36 28:16 ha anunciado que recurrirá la primera teniente de alcalde Marta Higueras vemos en la obligación de recurrir de recurrir esa sentencia porque estamos hablando de un patrimonio de todos los madrileños y por lo tanto no podemos alegremente disponer de ese dinero no pero efectivamente tenemos una sentencia que nos condena al pago de esas cuotas una persona que nos ha demandado pero yo te digo vamos a recurrir tenemos un antecedente de un recurso que nos nos llegó o la razón la audiencia

Voz 0194 28:42 once te reclama a la comunidad que invierta más recursos ante el aumento de accidentes laborales el último un accidente mortal esta mañana ha ocurrido en el Álamo un obrero de cincuenta y dos años ha perdido la vida después de que le haya golpeado una excavadora Susana Huertas es portavoz del sindicato

Voz 37 28:56 las empresas en época de crisis han ahorrado cost han ahorrado en prevención y nadie les ha dicho que invertir en prevención no es un gasto expresó Theron lo que solicitamos a las administraciones públicas es que se hagan actuaciones en en el ámbito de la prevención evidentemente llevamos reclamando hace mucho tiempo que haya más inspectores de trabajo que es ahí en la prevención donde sí que podemos actuar

Voz 0194 29:19 los delitos contra la libertad sexual aumentaron un veintiséis por ciento en la capital el primer trimestre del año según los datos de la Delegación del Gobierno la alcaldesa Manuela Carmena ha pedido a la Fiscalía que estudie ese ese incremento es real

Voz 1410 29:30 preocupa el que ha habido un incremento de las agresiones sexuales entonces hemos tenido un debate interesantes sobre si efectivamente es un incremento real o es un incremento en denuncias es decir que ha habido una mayor concienciación y cabido más mujeres que han denunciado que antes no denunciado

Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Jesús Gallego

Voz 0194 30:00 son las ocho y media a las siete y media en Canarias

Voz 6 30:06 por el veinticinco Deportes

Voz 2 30:09 con Ángels Barceló Jesús Gallego Gallego buenas tardes bueno deportes cultura deportes marzo muerto

Voz 39 30:17 deseamos mucha suerte que era va a necesitar si ya

Voz 0919 30:21 está todo el mundo intentando investigar algo

Voz 39 30:23 accionado de Maxine con el deporte estamos viendo una entrevista que concedió este

Voz 0919 30:27 año al periódico Mundo Deportivo donde contó

Voz 39 30:29 a que el Barça le invitó a ver en directo la final de Copa con el Sevilla el metropolitano y que que fue a verla yo

Voz 0194 30:36 que el fútbol no le gusta mucho mira eh

Voz 39 30:39 como periodista la la primeras prácticas que que hizo en el en Canal Nou la la prueba que el hicieron fue retransmitir un partido de fútbol del Valencia lo hizo tan mal que no recogiendo la volviera en Arganda nunca más que realmente donde se retrata Maxine es en un tuit que puso el es muy de redes sociales donde decía no tuiteo de fútbol porque no tengo ni idea perdóname que a mí me parece fatal

Voz 0919 31:01 Dustin pues vale igual se tiene que estrenar en el Mundial bueno pues ya era aburrir que se iba un libro además esto quiere decir que no viene mal

Voz 39 31:08 por exhibir una tendencia viene virgen porque optimistas de ese hombre

Voz 0919 31:12 mucha suerte a Maxi cuerda le gusta Rafa Nadal eso sí lo dice en la entrevista del mundo deportivo como a todos también le gustará Garbiñe Muguruza que es una de las protagonistas del día porque Garbiñe ha derrotado a Sara en cuartos de final de Roland Garros se ha metido en semifinales va a jugar antes y Mona Khaled Rafa Nadal está bajo ando con el argentino su arman un partido duro difícil perdió el primer set seis cuatro en el segundo estaba ganando Rafa cinco dos pero la lluvia ha hecho que ese partido se suspenda hice reanude mañana yo hoy tenemos fútbol en directo porque se juega el partido de ida de las semifinales del play off por el ascenso a Primera División Vaya partidazo en Los Pajaritos Numancia Zaragoza José Carlos a José acaba de empezar buenas tardes

Voz 40 31:58 qué tal Gallego buenas tardes llevamos estos minutos de este partido de ida de las semifinales del play off en el que debuta el humor que después de ocho años de este esta promoción de ascenso a Primera División el cuadro soriano llega como sexto el Zaragoza como tercero es el favorito pero en esto del fútbol no se puede descartar nada de momento nado tiempo que pasen a dos minutos quince segundos de juego en Los Pajaritos Numancia al cero Farah

Voz 0919 32:17 para toda la emoción del ascenso a Primera mañana se jugará la ida de la otra semifinal entre el Valladolid y el Sporting de Gijón y como siempre en el inicio del programa

Voz 31 32:26 la gente está muy pendiente de esa promoción de ascenso

Voz 0919 32:32 con el corazón

Voz 41 32:35 tengo la gente igual seguidor del Real Zaragoza edicto mucho ascenso indefensa iría de gloria como la Recopa en el noventa y cinco con Golden allí en la prórroga me ilusiona a mis años que pueda son ya este año Aupa Zaragoza estudie lo malo

Voz 0919 32:54 mucha suerte dejad vuestro mesas

Voz 6 32:57 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte Bill qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota debo tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 0738 33:12 la chica chico bueno pues llamó para que dé para despedir que ya sé que en los Eco My pronto mañana o esta tarde cuando bueno that que eso que tengáis un estupendo mundial que que saque hay mucha un conclusión de que tenga que los demás cuidado porque del tema también yo sé que hay bueno ya está un beso

Voz 42 33:49 eh nada

Voz 0738 33:52 tú te lo disfrutéis muchísimo

Voz 43 33:54 que hagamos buen papel por lo menos verdad bueno corazón tiene muchos besazo gordo eh

el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 0919 34:11 hoy que una avispa en casa cuando estás dejando un mensaje en el contestador de Hora Veinticinco deporte a ver quién sale también como ha salido Maite venga empezamos

Voz 0460 34:27 empezamos con un gol porque hay gol en el uno

Voz 40 34:29 Francia al Zaragoza José Carlos del Zaragoza al gol todo lazo de Alberto Zapater libre directo la frontal a la escuadra de Aitor que Colombia moderno dársela para de Los Pajaritos minuto cuatro de juego más que a cero Zaragoza uno fue dado el remate de melena al al P dando Bao que moldeó Guillermo al Papa en minuto después tras el rechazo de la madera a tiro de Unai Medina partido que los dos pero en Los Pajaritos los próximos ochenta y cinco minutos en un pispás no Bolivia uno Zaragoza uno madre mía

Voz 0919 35:06 la selección española que mañana se va al Mundial

Hora veinticinco Deportes

Voz 0919 38:20 el Real Madrid va a cumplir una semana sin entrenador el banquillo blanco está libre y además no se sabe qué va a pasar con Cristiano hoy sus amenazas con marcharse ICOM Bailey sus deseos de buscar un equipo donde juegue todas las semanas ICO Neymar y su padre va a ser un verano tremendo en el Real Madrid bueno Un verano para hacer una serie y hoy tenemos nuevo capítulo

Voz 2 38:51 la madre Herrera Europa ha es muy bonito decís que me

Voz 1722 39:07 no dudo de vuestra sinceridad mi de vuestras intenciones pero en los negocios confío en la lógica no es lo que quiero decir es que aquí lo importante es el club el Madrid es lo más importante claramente e instituciones da que tiene trece Copas de rock

Voz 0738 39:26 las porras contra lo te preparan para un combate auténtico eso es lo que es el Reino traiciones ojo a las desplome los Labori

Voz 6 39:37 la decisión de no seguir el próximo año Merkabas adentrado deja Madrid yo sé que es momento un poco raro había que hacer eso para para todos

Voz 2 39:47 pero cuando falsas promesas las palabras pierde cierto es un problema problema más inmediato es que estamos jodidos

Voz 0919 40:00 hace una semana una tarde como hoy Zidane le comunicó a Florentino Pérez que renunciaba al trono de Valdebebas el Madrid sigue buscando un sucesor entre la realeza de los entrenadores de Europa pero por el momento no hay un candidato ganador para ese toro no han tome Ana buena hasta qué tal

Voz 2 40:18 llevo buenas tardes no hay Rey porque en este formato donde las traiciones y el dinero ganan casi siempre a la palabra el Madrid se ha encontrado por el momento con los últimos caballeros sobre la Tierra según ha podido saber Hora veinticinco Deportes Pochettino es todavía la primera opción pero no quiere traicionar al Tottenham ha dado su palabra tan

Voz 0231 40:36 bien su firma hace menos de diez días y por eso repite no puedo irme no puedo irme la última vez que yo sepa no dijo ayer a su círculo privado cuando visitaba la ciudad deportiva del Barça Allegri ya

Voz 0919 40:50 jo no de manera formal el lunes Klopp

Voz 0231 40:53 el Liverpool Lopetegui ha renovado con España va a quedar libre un Antonio Conte que de primeras no cumple con los requisitos

Voz 0919 41:01 los candidatos de la Casa Blanca esa casa que ha dado grandes entrenadores están descartados o eso creen ellos al menos no

Voz 0231 41:09 no están en la Paul posición ni los Solari Guti Raúl gente de la fábrica actual por cierto Raúl va a acoger prácticamente seguro el Juvenil B ni tampoco optan en la quiniela los Michel Hierro Camacho Del Bosque Cannavaro Sidor por mucho que alguno de estos últimos se venda demasiado bien esté pasando los últimos días más horas de la cuenta

Voz 0919 41:32 la Casa Blanca lo tienen negro podemos decir de Europa

Voz 2 41:34 como

Voz 0919 41:35 tanta nuestros hace cerrado mientras tanto Cristiano Ronaldo viajó a poniente al bastión de Lisboa sigue sin decir nada a pesar de su amenaza después de Kiev se supone que Jorge Méndez la mano de Cristiano tendrá que reunirse con Florentino o algo no

Voz 0231 41:52 sí ese algo puede ser José Ángel Sánchez según cuenta el entorno de Cristiano ya se ha producido la reunión entre has Méndez hablaron casi más de De Gea que de CR7 lo que no le gusta a la estrella portuguesa Cristiano quiere más de todo el Madrid en este berrinche prefiere estar por ahora tranquilo pensando más en el entrenador a Cristiano le encanta que la gente sepa que está enfadado y mañana veremos si habla después del primer partido con Portugal

Voz 0919 42:19 por cierto el príncipe de Gales Gareth Bale ha vuelto norte sus emisarios están contentos con el cambio en el trono de Valdebebas están muy contentos

Voz 0231 42:26 la llego es lo que ellos querían siguen de cerca el cásting están contentos porque saben que el

Voz 2 42:32 nuevo dueño del trono va a tener que es

Voz 0231 42:34 ligar a la directiva si quiere hábil o no en todos los capítulos Si le pone por la izquierda ideal pues de quitarse del medio están mucho

Voz 0919 42:43 más tranquilos El Verano Se acerca Summer is coming y todos los escenarios están abiertos veremos qué intrigas que pactos se producen Iker personajes se salen con la suya

Voz 25 42:57 a mí dicho si los deseos de sus hijos e hijas

Voz 0919 43:03 lleva mente nuevo capítulo de Juego de Champions

Voz 44 43:31 que nadie duerma la última novela de Juan José Millás un delirio de honor recorren la ciudad bajo su aparente asuma lo extraordinario que nadie duerma el mejor millas publicado por Alfaguara

Voz 0919 43:52 más asuntos Antoine Griezmann seguimos esperando a que el francés desde la concentración de su selección diga algo de su futuro Pedro Fullana

Voz 2 44:00 sí pero en el Atlético Madrid cuentan con misma ampara la próxima temporada como venimos contando en la Cadena SER toda la información que manejan los dirigentes de la entidad rojiblanca les llevan a pensar que el francés va a continuar iba a sellar esa mejora de contrato y que los próximos días incluso lo podría hacer ya público todas las alternativas de momento están están vaya Andrea Berta contactó en las últimas semanas con el el jugador del Mónaco el plan B también está la opción de Rodrigo de Valencia pero todo está parado porque confían en Antoine Griezmann y el que se va es José Luis Pérez Caminero ultima ya su fichaje como nuevo director deportivo

Voz 0919 44:33 Málaga en Valencia Fran Guaita a punto de cerrarse la ampliación de contrato de Marcelino hola

Voz 45 44:39 hola buenas tardes la primera maniobra de Mateo Alemán al regreso de Singapur Marcelino acaba contrato treinta de junio del XIX está decidido en el club ofrecerle una temporada más hasta el treinta de junio de dos mil veinte la respuesta de Marcelino en unas semanas

Voz 0919 44:53 por cierto que hoy a Marcelino le han preguntado los compañeros de Vince TV sobre el banquillo de Real Madrid he dicho esto

Voz 39 45:03 queda libre el banquillo del del Madrid

Voz 31 45:06 no me van a llamar pero además no diría

Voz 2 45:08 porque estoy muy a gusto en Valencia en el título

Voz 0919 45:10 al

Voz 1722 45:13 la hora de sale broma no

Voz 0919 45:17 estamos a Sevilla el equipo de Caparrós si Machín está preocupado por leen Glez central que quiere el Barcelona Fran Roquillos que ha pasado buena

Voz 0700 45:26 de precisamente Gallego buenas tardes los dos Caparrós Machín se han sentado y con el francés para convencerle de que se quede de que renueve para situar al defensa del Sevilla entre los mejores pagados de la plantilla el jugador ha quedado en responder el treinta de junio como muy tarde fecha tope por tanto para saber si continúa o decide salir no ha llegado formal la oferta del Barça pero está claro que lo quiere ir ronda por la cabeza del futbolista aunque las sensaciones son buenas en el Sevilla son optimistas en relación a que pueda continuar en el club y otra noticia huído Pizarro se va al Tigres de México equipo del que vino y prácticamente a pagar lo mismo que costó en su día el Sevilla la pasada temporada

Voz 0919 46:04 contrataciones cerradas en el Villarreal un delantero camerunés quiénes Xavi Sandro buenas tardes

Voz 46 46:10 el gallego muy buenas toco de Camby delantero del Ayers veinticinco años ha llegado esta mañana a la Ciudad deportiva ha pasado el reconocimiento médico iba a firmar por cinco temporadas mañana será oficial el viernes lo presentarán en sociedad es el noveno máximo goleador de la Liga francesa diecisiete veces internacional dieciocho millones de euros de cuesta submarino

Voz 0919 46:26 quién Huesca ha fichado para su estreno en Primera División unilateral Luis Abadía cuenta no buenas tardes buenas tardes Jorge Miramón se convierte en el primer fichaje de la Sociedad Deportiva Huesca esta semana se anunciaba también la renovación del cuché Hernández el colombiano seguido por el Watford un año más el futbolista Jorge Miramón llega procedente del Reus que ha estado las dos últimas temporadas y firma por un año hasta junio de dos mil diecinueve llevamos quince mil dos del partido es Soria Numancia Zaragoza los cinco primeros minutos fueron frenéticos se ha calmado un poco José Carlos

Voz 47 46:56 ha calmado la cosa curiosamente ahora sólo juego parado por un jugador de Numancia que sube la edad cabeza minuto ya diecisiete de juego Numancia uno Zaragoza uno pajaritos lleno casi casi yo creo que al noventa y cinco por ciento

Voz 0919 47:09 mañana se jugará la ida de la otra semifinal el partido de ida se juega en Valladolid Valladolid Sporting de Gijón con ese sueño sueño de volver a Primera cuánto tiempo ha sido este un partido de Primera División vamos a ver cómo están los de Pucela José Ignacio Tornadijo muy buenas tardes

Voz 48 47:25 muy buenas tardes pues están lanzados con la moral por las nubes y la afición ha respondido lunes se agotaron las entradas veintiséis mil que ya no quedan por tanto todo el mundo ilusionado como decías en dar ese primer paso ante el Sporting al que se le respeta en lo deportivo Michel Herrero será la baja más destacada el cerebro del equipo de Sergio no estará y hoy ha hablado en rueda de prensa anual el que puede ser su sustituto un canterano que hacía menciona que en el último playoff él era recogepelotas del equipo de mañana puede estar en el terreno de juego

Voz 0700 47:52 de que yo por ejemplo viví siendo cadete ese previo a que a que en Zorrilla habiendo al Valladolid hacen de Contra Alcorcón de de de de de de esa banda de recogepelotas puede pensar que hay una posibilidad de jugar me hace una ilusión increíble

Voz 0919 48:10 y los visitantes que seguro van a estar acompañados por muchos afilador mañana en Valladolid última hora del Sporting David González buenas tardes o Gallego por todos

Voz 29 48:18 los que se puede casi seiscientos son las entradas de las que han dispuesto volaron ayer en tres horas y el equipo intentando respetar sed futbolística y anímicamente para afrontar el P

Voz 2 48:28 yo Flo llega bien el Sporting sólo ha ganado dos de los últimos

Voz 29 48:30 de partidos pero recupera a Sergio Álvarez espera disponer del

Voz 2 48:33 mejor Johnny del mejor Michael Santos

Voz 29 48:36 otro camino para llegar a Primera División decía antes

Voz 2 48:38 la dos Rubén Baraja que hay que ilusionarse la temporada ha sido complicada

Voz 49 48:42 no no ha sido fácil llegar donde hemos llegado y tenemos que afrontar esto Bleus como si fuera nuestra última tabla de desalación y la afición lo sabe nuestra única posibilidad de subir a Primera División

Voz 0919 48:52 suerte para todos seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER