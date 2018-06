Hora 25 (06/06/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 0032 00:23 a la espera de la foto de grupo del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez viento ya tenemos la lista de ministras y ministros que van a dirigir a partir de ahora a España durante los siguientes minutos vamos a conocerlos saber quiénes son y también destacar los principales retos a los que se enfrentan además de la composición del nuevo Gobierno también han pasado otras cosas así que vamos a repasar las últimas noticias del miércoles Aitor Albizua buenas noches Ángels buenas noches empezamos hablando de otro Gobierno porque en Cataluña el president Quim Torra ha presentado a su nuevo equipo ocho con un discurso en el Parlamento en el que ha tenido que equilibrar la vía de diálogo que se abren en Moncloa y la línea dura que le piden los más convencidos del independentismo Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 00:59 el presidente Torra empezará pasado mañana la ronda de contactos con los distintos grupos lo hará con Arrimadas e Iceta e insiste en la idea de que el diálogo entre diferentes es el más necesario en ese sentido reitera que quiere reunirse cuanto antes con el presidente Sánchez aunque ya lo avisa de que el guber no va a renunciar al proyecto independentista no Enyo conflicto ha exigido afirma que en ningún lugar del mundo donde ha habido conflicto la condición previa para hablar ha sido la rendición añade que su guber no ha venido aquí para rendirse y que éste no va a ser su punto de partida para negociar en cuanto a la oposición choque Ciutadans el acusa de repetir los errores del pasado el PSCL pide que busque grandes consensos los Comunes consideran que su Gobierno no es el adecuado para la nueva etapa de diálogo la cúpula acusa de autonomista y el PP vea Torra secuestrado por amor

Voz 0032 01:45 el Tribunal de Cuentas abre un procedimiento sancionador contra ciudadanos y PNV entre otros partidos también a Izquierda Unida Convergencia Democrática de Cataluña o a UPyD todo por diferentes irregularidades en sus cuentas durante dos mil catorce dos mil quince nos lo cuenta

Voz 1743 01:58 la Velasco sí lo aprobado en su último pleno celebrado esta tarde abrirá procedimiento sancionador a ocho partidos por las irregularidades en la contabilidad de los ejercicios dos mil catorce y dos mil quince en el caso de Ciudadanos el organismo fiscalizador no aprobó sus cuentas en el año dos mil quince y analizará todos sus gastos para analizar qué sanción le corresponde a Izquierda Unida Convergencia o pide Unió Amaiur y Bildu por la falta de control interno utilizado por sobrepasar el límite en las donaciones vulnerando la ley de financiación le abren expediente a Convergència Izquierda Unida i Unió en el caso del PNV el foco está puesto en las actividades de carácter mercantil ya UPyD por su falta de colaboración el pleno designará ahora un instructor que abrirá diligencias antes de determinar qué sanción les pueden corresponde

Soledad Gallego Díaz propuesta como nueva directora del diario El País el consejo de administración del país han iniciado el proceso de nombramiento de un nuevo director el Consejo el consejero delegado de PRISA y presidente del consejo de administración del país Manuel mirad ha propuesto a Soledad Gallego Díaz en sustitución de Antonio Caño el relevo tal y como recoge el Estatuto de la Redacción del país ha sido comunicado esta misma tarde al comité de redacción y será sometido a una votación consultiva de la plantilla del diario que se celebrará mañana una vez recibido el resultado de la votación el consejo de administración del país va a proceder a formalizar el nombramiento Gallego Díaz lleva cuatro décadas vinculada al país cronista parlamentaria durante la Transición corresponsal en Bruselas Londres París Nueva York Buenos Aires actualmente publica cada domingo su columna semanal es colaboradora de esta casa en Hoy por hoy el director saliente Antonio Caño seguirá vinculado al país

a partir de las diez en la tertulia van a estar hoy Milagros Pérez Oliva Berna González Harbour y Cristina de la Hoz y saludaremos algunas de las nuevas ministras del Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 0032 08:04 meten los nuevos ministros comienza una nueva etapa hasta esta misma tarde no hemos conocido los nombres de muchos de los responsables nombres como el juez Grande Marlaska o el astro hasta Pedro Duque o el periodista escritor máximo Huerta once mujeres y seis hombres que dirigirán un gobierno de diecisiete carteras Ike el nuevo presidente ha definido así hace tan sólo un par de horas un nuevo gobierno de España reflejo de su sociedad

Voz 11 08:27 el nuevo Gobierno para una sociedad como la española que es paritaria la mitad de la ciudadanía son mujeres intergeneracional abierta al mundo pero también anclada en la Unión Europea una sociedad altamente cualificado

Voz 0032 08:43 los análisis hoy de todas estas caras muchas con trayectorias conocidísima más de los retos de sus ministerios Sonia Sánchez jefa de la sección de política de la Cadena Ser muy buenas noches qué tal muy buenas nada que además de llegar ahora mismo acto de Moncloa donde ha ido a la comparecencia de Pedro Sánchez son antes de ir analizando ministro por ministro cartera por cartera ministra por ministra como configurados ante su Gobierno vamos primero con la estructura

Voz 1916 09:06 los hay lo primero que hay que hay más ministerios que antes había trece ministerios ahora hay diecisiete Pedro Sánchez en esa rueda de prensa que acaba de ofrecer en La Moncloa los ha justificado diciendo que algunas cuestiones clave deberían haber tenido siempre Ministerio y que no lo tenían es el caso de cultura que según ha dicho Sánchez siempre debe haber tenido ese ministerio propio también ciencia tiene un ministerio que además suma la competencia de universidades o la cartera para la transición ecológica que suma además las competencias de Cambio Climático y Energía en esa estructura se mantiene Angels una sola vicepresidencia la va a ocupar sabes Carmen Calvo no apuesta por una segunda vicepresidencia económica recordaréis aviones que ha sido una de las críticas que más fuertes que ha recibido el Gobierno de Rajoy pero Pedro Sánchez mantiene esa misma estructura con una sola vicepresidencia en la estructura también cambia de sitio esto es significativo el CNI que pasa de depender de la vicepresidencia a depender del Ministerio de Defensa donde de donde estaba efectivamente en todo a lo largo de todos los gobiernos de la democracia ha dependido de de Defensa menos en durante la etapa de Mariano Rajoy que ha que ha dependido de Soraya Sáenz de Santamaría ahora pasa a estar en manos de Margarita

Voz 0032 10:16 es de lo más destacado Sonia más mujeres que hombres y además todos o la mayoría con perfiles muy interno

Voz 1916 10:21 nacionales y once mujeres y seis hombres en el Gobierno incluyendo a Pedro Sánchez Els es un porcentaje del sesenta y cinco por ciento de mujeres más que ningún otro gobierno nunca antes en España y más que ningún país de la OCDE lo han hecho nuestros compañeros de la página web la cuenta esta isla circo muy interesante en la portada de Cadena pum con el más alto según vemos en ese gráfico el gobierno con más mujeres en la historia ha sido el de Finlandia en dos mil quince que llegó hasta sesenta y dos coma cinco por ciento por tanto Pedro Sánchez

Voz 1 10:50 el récord total en este sentido los perfiles como dices

Voz 1916 10:52 es muy internacionales prácticamente todos bueno muchos de los ministros más humanos más de la mitad tienen experiencia europea por ejemplo Borrell fue presidente del Parlamento Europeo Luis Planas de Agricultura Pesca y Alimentación secretario de general de Comité Económico Social Europeo desde dos mil catorce Teresa Ribera ha sido entre otras cosas asesora del Foro Económico Mundial la ministra de Economía Nadia Calvo viene de la Comisión Europea icono Pedro Duque que vamos el diréis el más internacional de todos más que de que banales podemos a veces lo que más que que más que internacionales casi galáctico nunca trabajaba hasta para la NASA currículums además Angels en su mayoría muy muy soltados Porrúa como anécdota te puedo decir que no han pasado un un taco con los currículos de los ministros y los más abultados son el de Pedro Duque por supuesto y también el de Josep Borrell que ocupan más de uno

Voz 0032 11:37 yo cada uno y el primer anuncio que además hicimos en esta casa a principio de semana el lunes debía ser nueve el alto comisionado para la pobreza infantil tendrá depender directamente de él

Voz 1916 11:45 sí de momento es un un gesto un gesto importante porque además hay que recordar que fue el primer cargo que se anunció el primer puesto el primer eh la primera novedad que anunció del Gobierno pero de momento sólo gesto todavía no sabemos ni quién va a ocupar ese hombre no ha dado el nombre ni tampoco algo muy importante que es lo que piden las ONGs cuánto dinero va a poder manejar generado

Voz 0032 12:05 la acción económica Sara vamos a hacer una cosa Sara Vitoria le vamos a pedir como siempre la participación de los oyentes saber a qué les suena estériles que nos cuenten qué les parece no

Voz 1880 12:13 no pueden llamarnos equipos directo nueve cero dos catorce sesenta sesenta pueden enviarnos las notas de voz al Whatsapp el número el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres escribe a la página de Facebook que en la direcciones hora25 a Twitter que ya no se escriben

Voz 1916 12:28 hora veinticinco por ejemplo Andres nos escribe escribirnos dice

Voz 1880 12:30 ministro de Ciencia astronauta ministra de Sanidad médico anti homeopatía ministra de Educación filósofa filóloga y abogada presidente habla inglés y francés me lo dicen hace dos meses y no me lo creo

Voz 0032 12:44 venga pues vamos a ir ministro ministro ministra ministra cartera cartera Sonia sigo contigo porque hoy a empezar por la vicepresidenta e Igualdad Carmen Calvo lo de igualdad

Voz 1916 12:53 esto además si todo un gesto porque pasa digamos eleva de de competencia hasta la vicepresidencia nunca había

Voz 0032 12:58 corrido esto pero como decíamos Carmen Calvo que

Voz 1916 13:01 pierde una parte de de las competencias que sí que tenía Soraya Sáez de Santamaría porque pierde el Centro Nacional de Inteligencia una competencia muy fuerte

Voz 0032 13:09 Mario al oído al responsable de la sección de Sociedad buenas noches buenas han Sesame era secretaria de Igualdad del PSOE si eras

Voz 0259 13:15 secretaria de Igualdad con Pedro Sánchez desde el año pasado además una de las personas de su confianza finalmente como dice Sonia va a ser vicepresidenta más ministra de Presidencia de Relaciones con las Cortes más ministra de Igualdad es verdad que la política de igualdad eleva su rango Se le da mucha mayor importancia pero no es lo que esperaban las ex puertas porque esperaban confiaba en que fuera una vicepresidenta de igualdad por qué pues porque tendría un papel mucho más de coordinación de todos los ministerios sería una política transversal de arriba abajo no ir además tendría autoridad digámoslo así sobre otras ministras por ejemplo podría ir a la ministra a la nueva ministra de Economía o la nueva ministra de Hacienda pues a pedirle dinero que es donde hay para las políticas de igualdad y podría podríamos otro ejemplo no podría ir al ministro de interior decirle oye a partir de ahora me haces las estadísticas de violencia sexual o de violencia y no no se cualquier estadística con perspectiva de género desde es decir desglosada hombres mujeres eh bueno el decimos es importante porque se le da mucha más relevancia a la política de igualdad pero en fin va a ser como sus colegas como ministra de Igualdad al mismo nivel que sus colegas

Voz 0032 14:36 ha sido un empeño de de desde de este Gobierno y lo decíamos en la presencia de mujeres la igualdad lo lo ha tenido desde el principio bueno va a ser el el el primer no

Voz 0259 14:48 digamos que es el primer gobierno con más mujeres

Voz 0032 14:50 las mujeres ocho con muchas más mujeres muchas más mujeres

Voz 0259 14:53 el primer y lo primero que tiene que hacer de Carmen Calvo va a ser de poner en marcha el pacto de Estado contra la violencia de género en los press puestos ya están confirmados los doscientos millones de euros para dos mil dieciocho y ahora pues lo que tendrá que hacer Carmen Calvo es reunirse con las comunidades autónomas con los ayuntamientos para establecer para estudiar cuáles son las medidas prioritarias no que hay que poner en marcha de forma inmediata son doscientas catorce medidas pero a cinco años no muchas de ellas son reformas legales como por ejemplo la modificación de la Ley Integral contra la Violencia de Género para ampliarla a todo tipo de violencias que sufre la mujer ya hay otros retos que el PSOE quiere abanderar porque en esta cuestión bueno le había tomado la delantera aún poco Podemos en el Congreso como son

Voz 1916 15:39 la Ley de Igualdad Salarial la ley de igualdad laboral ir

Voz 0259 15:44 los permisos igualitarios e intransferibles los permisos de paternidad igualitario se intransferible son digamos ya de las metas no que se puede tiene quema

Voz 0032 15:51 a Carmen Calvo vamos con otra con otra mujer con otra mixta de la que podéis hablar las dos tantos Sonia como Mariola que es la ministra portavoz y responsable de Educación que viene del País vasco Isabel Celaá por la parte de la portavocía Sonia

Voz 1916 16:04 bueno se mantiene el ministro de Educación

Voz 0032 16:07 eh desde Vigo Raimon el Gobierno de Rajoy

Voz 1916 16:10 volvemos a repetir ese esquema de ministro de Educación Isabel Celaá como tú dices es una mujer del partido tiene del Partido Socialista de Euskadi es importante este gesto claramente ideológico de mantener la de de poner la portavocía el peso de la portavocía en alguien de de las esencias no dejarla en manos de un independiente será será Ángels esta esta mujer Isabel Cela la persona que cómo se convierta en el rostro visible a que veremos todos los viernes después de narrar

Voz 0032 16:35 Unión del Consejo de Ministros va Sedella la que convertirá veremos

Voz 1916 16:38 cuál es su estilo Jovin cuál es tan importante aclare realmente tiene mucho de todos los viernes y es la que tiene que defender las medidas más acertadas o menos acertadas del Gobierno veremos porque es interesante también la diferencia entre entre cuando cuando ha sido portavoz alguien que tenía mucho poder en el Gobierno como Soraya Sáez de Santamaría o una persona como el último portavoz Méndez de Vigo que tenían menos poder en en el gobierno eso para los periodistas es muy interesante porque uno tiene siempre más información que otra puede aportar más o menos vamos a ver que nivel de información que nivel de poder tiene Isabel Celaá Isabel vamos

Voz 0032 17:08 como lo hace Isabel Celaá como portavoz y como ministra de Educación

Voz 1916 17:12 bueno José lo primero el Ministerio cambia de nombre

Voz 0259 17:15 de competencias porque de universidades y ahora es el Ministerio de Educación de formación profesional es la primera vez que la formación profesional van la denominación del departamento señal de que se quiere potenciar la FP unos estudios menospreciados ignorados a donde Bono iban los malos estudiantes es decir el patito feo y que va a hacerse pues aplicar los cambios introducidos en la Lomce porque derogar no parece que se vaya a derogar esta ley al haberse roto el pacto educativo siendo con GERA de educación con el Gobierno socialista vasco con Patxi López Cela ya se enfrentó a ver combatió a su norma la nueva ministra cree que la principal el principal problema que tiene la educación es el abandono escolar y eso que su comunidad El País Vasco tiene la tasa más baja eh esto frente a la media estatal que es del dieciocho por ciento en su etapa como consejera de Educación allí en el País Vasco ya criticó que el nacionalismo apoyase a la escuela privada y concertada frente a la pública tiene muy poco margen de maniobra para revertir los recortes educativos porque los presupuestos del PP el gasto educativo público ha bajado al mínimo histórico si este recuerdo poco no sé cómo es la más desconocida no para nosotros sexo Pais Vasco posiblemente la conozca mucho pero aquí no es de Bilbao que ya imprime carácter ella hay Borrell digamos que son los veteranos del Gobierno tiene sesenta y nueve años y la verdad es que un pedazo de currículum licenciada en Filosofía en Filología Inglesa en derecho ha publicado incluso ensayos en inglés sobre poesía novela lleva toda la vida dedicándose a la educación si no estaba dentro

Voz 0032 18:56 es currículums más abultados quieren el de Pedro Duque el de Borrell debe ser el tercero o el cuarto como nos decía antes Sonia venga vamos con el primer nombre que se desveló Josep Borrell ministro de Exterior la Unión Europea y cooperación Rafa Panadero jefe de la sección internacional muy buenas noches algunos ya ha sido ministro del Si hay algo que destacar y lo hemos destacado desde el momento que supimos supo que iba a ser él es ese carácter europeísta de

Voz 1775 19:18 que bueno lo ha dicho Pedro Sánchez hace un rato no Europa es nuestra nueva patria allí esos Seve se va a notar sobre todo en el perfil del nuevo titular de Exteriores y en el nombre del Ministerio que ya incluye también esa referencia directa a la grabación Borrell como ya hemos dicho pues fue presidente del Parlamento Europeo tiene mucho prestigio en toda la Unión aunque también es cierto que su antecesor Dastis venía también de las instituciones europeas y quizá por eso la transición está siendo fácil de amistosa Nos dicen de hecho los dos ya se han visto para ir avanzando en la agenda pendiente

Voz 0032 19:46 esa agenda principales retos bueno yo creo que no

Voz 1775 19:48 esa línea la prioridad sin duda la prioridad exterior del nuevo Gobierno ido el nuevo ministro pues va a ser recuperar peso en la Unión dónde queda la sensación Nos lo han confirmado a más de una embajada bueno de que Cataluña no ha tenido demasiado despistado son los últimos tiempos para eso Borrell tiene ya su primera reunión con

Voz 0689 20:05 sus homólogos el unos veinticinco sólo tres días después

Voz 1775 20:07 pues va con el presidente Sánchez a su gran primera cita no el primer Consejo Europeo al que va a asistir en serio sobre la mesa como el Brexit la negociación del nuevo presupuesto europeo antes de todo eso Borrell tiene otro gran compromiso no va a acompañar a los Reyes en su viaje a Estados Unidos del catorce al diecinueve de junio en viaje que podría incluir visita a la Casa Blanca en lo que sería el primer cara a cara entre el jefe de Estado español y Donald Trump interesante sobre todo morboso aunque bueno la reacción bilateral con Estados Unidos pues bueno más allá de lo que ese avance Osés retroceda dentro del marco de la Unión Europea pues no parece que vaya a ser ni una prioridad ni una preocupación para Nominees

Voz 0032 20:41 y al margen de de esta agenda Rafa de Borrell depende también otro asunto del que estos días se ha hablado que es polémico posible cambio de algunos embajadores representantes e instituciones internacionales de pensando en verte Moragas qué pasa con ellos

Voz 1 20:52 ahí ahí también hay morbo hay dos nombres

Voz 1775 20:55 la atención sobre todo porque son embajadores ante organizaciones internacionales y por eso su cambio puede ser inmediato porque no necesitan la aprobación del país de destino uno ya lo hemos nombrados José Ignacio Wert no es diplomático fue ministro de Educación con Rajoy lleva ya casi tres años como representante ante la OCDE en Paris Ivano su nombramiento fue muy polémico no hace falta recordarlo dos pues Jorge Moragas fue jefe de gabinete con Rajoy pero éste sí es diplomático de hecho recuperó su carrera en diciembre el año pasado para representar a España ante Naciones Unidas en en Nueva York en cuanto a embajadores en otros países pues tenemos también a Pedro Morenés ex ministro de Defensa en Washington pero hay su cambio parece a corto plazo por lo menos parece más complicado porque bueno necesitaría el plácet del visto bueno de la Administración detrás bueno nos quedaríamos sin embajador en Estados Unidos en un momento muy delicado coincidiendo con ese viaje que decíamos de los

Voz 0032 21:44 es bueno seguiremos de cerca los posibles cambios en estas instituciones y embajadas con confesara que los puristas nos hemos quedado hoy con la boca abierta dos veces cuando hemos conocido exactamente a dos ministros uno a última hora de la tarde cuando conocíamos el ministro al de Cultura al que luego del que luego hablaremos otro cuando esta mañana conocíamos al ministro de Ciencia Innovación y Universidades una de las grandes sorpresas Javier Gregori responsable de la sección de Ciencia muy buenas noches

Voz 1775 22:08 hola antes de la de verdad pero de motín

Voz 0032 22:10 con Pedro Duque súper crítico con los recortes en ciencia defensor de la educación pública

Voz 1775 22:15 así es además un nombre acostumbrado a la presión y a lograr grandes metas porque como primer astronauta español de la ESA la Agencia Espacial Europea ha viajado dos veces al espacio que es el entorno más peligroso que existe para un ser humano

Voz 0032 22:26 más más que Moncloa ya hasta ahora

Voz 1775 22:29 daba para una tercera misión que suponemos tendrá que posponer de momento madrileño de cincuenta y cinco años es ingeniero aeronáutico pero desde que fue elegido astronauta hace veintiocho años ya siempre como decías se ha quejado de la escasa inversión en España en el campo de la ciencia y seguro que los consejos que le dio su buen amigo la astronauta estadounidense John Glenn el primer americano que salió al espacio hace más de cincuenta años pues ahora le serán de gran valor

Voz 0259 22:53 a desafíos de su ministerio

Voz 1775 22:55 pues sin duda a aumentar la inversión de España en investigación es el gran reto que tiene Pedro Duque como ministro de Ciencia porque los dos gobiernos de Mariano Rajoy le han dejado Ángels yo creo que una de las peores herencias

Voz 0032 23:06 un recorte histórico en I más D

Voz 1775 23:08 de de más de un treinta por ciento y estos son veinte mil millones de euros menos pero claro el primer presupuesto para este año ya lo tiene atado el aumento es pírrico apenas un dos tres cuatro por ciento así que Pedro Duque tiene ya un primer problema además tendrá que solucionar otro la parálisis que sufren grandes centros de investigación no la ESA del que el donde él trabajaba sino por ejemplo en otros espacios míticos como la Plataforma Solar de Almería o el Instituto Español de hacer una grafía que están paralizados no sólo por la falta de presupuesto sino también por una excesiva burocracia que por ejemplo les impide alargar los contratos temporales de muchos de sus investigadores que van al paro por otro lado nuestro las que convencer también a los empresarios el fue empresario durante algunos años para que inviertan más dinero en investigación porque seguimos a la cola de Europa en el número de empresas que dedican dinero a la investigación

Voz 0032 24:01 aquí tendrá que convencer también a la Comunidad de Madrid que cambie el sistema de recargar la tarjeta del metro porque se hizo muy famoso un tuit se convirtió en viral de las dificultades que todo un astronauta que hay dos veces al espacio tuvo para rellenar una una tarjeta de transporte público de la Comunidad de Madrid también de tu de tu terreno Javier especialista en política climática internacional Teresa Ribera ministra de energía medio ambiente y cambio climático

Voz 1775 24:24 bueno al final se ha reducido a transición École

Voz 0032 24:26 Gilberto que yo creo resume los tres apartar

Voz 1775 24:29 a dos cuarenta y nueve años tiene Teresa Ribera para que nuestros oyentes hagan una idea es la persona nacida en nuestro país que ha asistido a más cumbres mundiales del clima

Voz 0032 24:41 estoy muy buen carácter este implementan el yo también ha asistido a algunas

Voz 1775 24:43 es son duras y muy complejas empezó como funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente y gracias a los puntos acumulados sus amplia experiencia en estas complejas reuniones internacionales luego fue elegida directora general de Cambio Climático y luego Secretaria de Estado también de cambio climático tras la elección como presidente de Mariano Rajoy el cambio climático bajó muchísimo digamos en en la cada la política del Gobierno de Rajoy ir Rivera optó por ir a París para hacer la directora de un instituto de Medio Ambiente cuya labor fue clave para la firma del histórico acuerdo de París Pedro Sánchez la volvió a fichar como experta de Medioambiente y Energías Limpias para su comité de expertos y desde entonces su nombre ha sonado con fuerza para convertirse en ministra pero Ángels su carrera también tiene un lunar

Voz 20 25:26 eh eh fue ella quien firma

Voz 1775 25:28 como la declaración de impacto ambiental por la que se autorizó el polémico proyecto Castor que todos sabemos dónde acaba es verdad es verdad

Voz 0032 25:36 retos que tiene por delante pues

Voz 1775 25:38 las emisiones de CO2 en España ha pesado el acuerdo ratificado de París que ratificó nuestro Gobierno han vuelto aumentar el año pasado más de un cuatro por ciento las lluvias dado de nuevo los embalses pero España sigue siendo un Plan Hidrológico Nacional hizo una ley de cambio climático que establezca en nuestro país las reducciones de CO2 que España debutó tras ratificar el Acuerdo de París y que de momento no estamos cumpliendo los grupos ecologistas también reclaman un plan para frenar la expansión de las especies exóticas y más medidas de prevención para hacer frente yo creo Ángels que a una de las peores plagas que siguen asolando nuestro país los incendios forestales que el verano pasado volvieron a batir récords

Voz 0032 26:15 no es sospecha jefe de Economía de la Cadena Ser buenas noches unos ministerios se cruzan unas secciones se cruzan con otras recordaremos Rivera además de responsable de Medio Ambiente Cambio Climático se va a ocupar de la energía y en ese terreno cuáles son sus objeto

Voz 1468 26:29 digo suena a deberá definir el futuro de las centrales nucleares en España para las que el PSOE ya ha pedido el cierre a partir del año dos mil veintidós cuando vayan cumpliendo la vida útil de cuarenta años el PSOE también Anger se ha comprometido a elabora una ley que se llama de Transición Energética y de Cambio Climático en la línea con próxima directiva europea también sobre este sentido pelo que Pedro Sánchez ya apunta a un cambio estratégico porque él quiere poner mucho acento más inversión en incentivar las energías renovables y el ministro Nadal el ex ministro insistía en mantener al contrario en mantener el esquema actual con nucleares carbón

Voz 0032 27:05 uno de los nombres que más ha gustado y cambiamos ya de carteras el de la nueva ministra de Economía Nadia Calviño

Voz 1468 27:12 sí cuarenta años es y tiene cuatro hijos y es hija de uno de los que fueron directores generales de Radiotelevisión Española José María Calviño y la verdad es que yo no he encontrado ninguna crítica negativa contra ella sino todo lo contrario como los entidad Gregory ha sido muy bien acogida en el mundo empresarial en el mundo financiero llena

Voz 0032 27:31 bueno lo la presenta el Santander Ana definitiva exacta noticia vale

Voz 1468 27:35 eh un territorio comunitario que conoce perfectamente esta su voz

Voz 20 27:41 eso sí agua del igual que lo ha hecho

Voz 1468 27:46 habla perfectamente el inglés alemán francés es economista y abogada tiene un perfil muy técnico son muy reformista de muchas reformas ha tenido puestos destacados en el área de competencia hizo informes también muy valorados ante la opa de Gas Natural sobre Endesa ir desempeñó una función destacada en el sector de banca durante la gran crisis económica en este país en dos mil ocho ha realizado también una vertiginosa carrera en Europa con Última parada en un puesto muy importante como directora Peral del presupuesto de la Unión Europea justo ahora en que se debate el próximo presupuesto de la Comisión y en el que España también se juega los fondos estructurales la Política Agraria Común esa presencia permanente en Europa le ha servido ahora por ejemplo pues para tener o va a tener una interlocución privilegiada en el Eurogrupo en el Ecofin que es el órgano que reúne a los ministros de Economía y Finanzas

Voz 0032 28:32 europea aquí prioridades retos bueno mantener a raya

Voz 1468 28:35 déficit público debe recordar este año nada más y nada menos que diez mil millones de euros seguir rebajando también la altísima deuda pública que tenemos lo que pedimos prestado es decir para financiarlos y que supera el cien por cien del PIB reorganizar órganos supervisores como la Comisión de Valores o la de Competencia terminar también de aprobar la ley de crédito inmobiliario que retrasa algo más la ejecución de los desahucios y culminar la privatización de Bankia

Voz 0032 29:01 el Gobierno andaluz Nieves que también te toca a ti viene la encargada de Hacienda que después hablaremos con ella María Jesús Montero

Voz 1468 29:06 cincuenta y dos años dos hijas doctora de profesión tiene un perfil político propio con peso en el Gobierno de Susana Díaz y una buena comunicadora Se asegura que su nombramiento se negoció con el PSOE andaluz Iker ahora mejor colocada sus colaboradores que nos dicen pues que tiene mucha capacidad de trabajo

Voz 1916 29:22 sí que es buena negociadora que tiene también

Voz 1468 29:24 mucha capacidad de empatía hacia el adversario que mantiene una relación fluida con nacionalistas vascos catalanes también de Esquerra y PDeCAT es fundamental además esto si quiere incluir a Catalunya en la financiación autonómica que se pueda ir negociando ha logrado pactar los presupuestos autonómicos en minoría en Andalucía primero con Izquierda Unida y luego con conciudadanos así que ha cumplido también el rigor presupuestario que ha impuesto Montoro en todos estos años

Voz 0032 29:49 con que se encuentran la cartera que hereda de Montoro bueno pues hereda de Montoro

Voz 1468 29:54 los presupuestos generales del PP que aún están sin aprobar en el Senado tiene que preparar los próximos años viene aunque tendrá también poco dinero porque como digo tiene que cumplir el déficit público ha sido siempre una de las consejeras de Hacienda más combativas en el Consejo de Política Fiscal que es el órgano político en el que se tiene que dirimir el dinero que se reparten las comunidades autónomas en el próximo sistema de financiación ella siempre ha exigido un reparto más equitativo entre las autonomías más ricas y las de menos recursos y que se tiene que tener en cuenta a la población en Andalucía hay mucha población y que hacen falta dieciséis mil millones más para el reparto tendrá que decidir también si sube los impuestos y cuáles las comunidades se quedan con más porcentaje de la recaudación del IVA de los impuestos del tabaco del alcohol

Voz 0032 30:35 qué vamos a hacer una primera parada pero antes hará que dicen los oyentes de este nuevo

Voz 1880 30:39 en un están contentos María por ejemplo la tuitera dice seguro que la galería de ministros que estoy viviendo es el Gobierno de España si estoy soñando no me desperté Jose también en Twitter dice Pedro Sánchez consciente de las dificultades que va a tener con Europa con la oposición con sus socios de emoción ha intentado hacer un gobierno sin amiguismo sin favores de gente incuestionable y ultra preparada y mira le han salido más mujeres Mario dice completada ya la cuadrilla estoy deseando ver la primera comparecencia que será este viernes en el ruedo de la Moncloa haberse al menos da la vuelta al ruedo en principio sí le veo muchas posibilidades

Voz 0032 34:38 nueve y treinta y cuatro minutos de la noche ocho treinta y cuatro en Canarias estamos conociendo uno a uno las ministras y los ministros del nuevo Gabinete de Pedro Sánchez quiénes son es lo primero que van a tener que hacer en cuanto tomen posesión mañana a las diez de la mañana de sus cargos estamos ahí con todos los compañeros de la Cadena SER de los diferentes secciones que son los que se van a encargar de cubrir la información que generen estos ministros Mariola vuelvo contigo porque vamos con otra mujer ministra de Sanidad Carmen Montón

Voz 0259 35:07 activista feminista militante junto a Carmen Calvo son las dos más feministas ahí activas pese a ser

Voz 1916 35:12 joven vamos encierro cuarenta y dos años tiene

Voz 0259 35:15 ella su recorrido político con el Gobierno de Zapatero fue ponente en el Congreso de los diputados de los avances sociales como la ley del aborto el matrimonio igualitario la la identidad de género Carmen Montón es médica es valenciana hija de un maestro de escuela Se afilió al PSOE a los dieciséis años comenzó su carrera como concejal de Cultura en su pueblo fue secretaria de Igualdad de la Ejecutiva socialista con Pedro Sánchez se desmarcó de la duración para formar para forzar quiero decir sus la división como del líder político como líder del partido montón pública todas las semanas un artículo en Huffington Post creo que va a dejar de hacerlo no

Voz 0032 35:52 sobre todo sobre la mesa rápidamente que tiene

Voz 0259 35:55 bueno pues es el azote contra la política sanitaria del PP como consejera de Salud del Gobierno valenciano recordamos acabó con el modelo Alzira que fue el símbolo de la privatización sanitaria del PP que puso en marcha hace casi veinte años Zaplana que después exportó a otras comunidades como Madrid uno de los objetivos más inmediatos será recuperar el carácter universal de la sanidad la derogación del decreto de los recortes de Mato para devolver a los inmigrantes irregulares la atención sanitaria que el Gobierno de Rajoy le retiró en dos mil doce en Valencia fue lo primero que hice fue también muy combativa con el copago farmacéutico de los pensionistas veremos qué hace ahora

Voz 0032 36:32 hemos a ver cómo cómo lo hace barajaba muchos nombres para la cartera de Interior y al final Javier Álvarez buenas noches Grande Marlaska ministro de Interior el juez Grande Marlaska toda una sorpresa

Voz 0689 36:42 sorprendente sin experiencia Paul también ahí nos hemos

Voz 0032 36:44 la boca abierta tengo que decir yo antes decía ante con Pedro Duque máximo Huerta y ahí también

Voz 0689 36:48 porque además esta mañana hemos tenido un cruce con el personal Alberto Pozas ha cruzado poner en la calle

Voz 1775 36:53 en él ya sabía que iba a ser ministro

Voz 0689 36:55 nosotros no íbamos a pregunta al otra cosa y se ha ido muy discretito sentencia

Voz 1 36:59 Irán

Voz 0689 37:00 así que bueno estamos expectantes ante lo que puede hacer esta persona que no tiene experiencia política pero sí es un grande ya consagrado en todo el mundo de la judicatura ha pasado por algunas etapas de juez de la Audiencia Nacional que ha tenido sus más y sus menos recordarles el caso Faisán e también el archivo del caso del Yak cuarenta y dos pero también ha tenido una experiencia muy dura hiló ha sido es una persona sensible pero muy dura en en el mundo del derecho con todos los asuntos relacionados con ETA haya estado por encima de cualquier atisbo de grieta que pudiera haber ha estado hoy ha sido muy firme es un independiente no es del partido aunque es curiosa Suu si tú su señalamiento como nuevo ministro porque él era vocal a propuesta del Partido Popular en el Consejo del Poder Judicial y ahora lo rescata el Partido Socialista bueno yo creo que son poco el perfil de este Gobierno tecnócrata y este Gobierno que un con que apunta con con sabiduría creo yo a algunos cargos determinar veremos a ver lo que puede hacer tiene muchas cosas por delante si quiere este te digo rápidamente las que

Voz 1 38:00 las que tienen no son grandes cosas pero mira

Voz 0689 38:02 ley de seguridad ciudadana el cerrar los sueldos

Voz 0032 38:05 la ley la ley mordaza ley mordaza eh

Voz 0689 38:07 está el acercamiento de los presos al País Vasco y también le corresponderá a él ver el acercamiento de presos del proceso a las cárceles catalanas también esos asuntos tan espinosos como ha sido la medalla de Billy el Niño o las medallas que tiene las vírgenes andaluzas

Voz 0032 38:23 sí lo tendrá que bregar también con la petición de retirar es un pequeño desde ahí pasamos de Grande Marlaska y ahí lo dejo fiscal progresista en la Audiencia Nacional responsable de Justicia Dolores Delgado Flavio

Voz 0689 38:35 pues también hizo como decís antes bueno Fernando es un grande también porque nació en Bilbao o no eso imprime carácter

Voz 1 38:43 también imprimirá a todo el mundo

Voz 0689 38:46 hace tiene la misma edad que que Fernando tiene cincuenta y seis años todo el mundo conoce a Dolores pues la considera de un trato es exquisito es una señora muy informada de la actualidad también muy profesional de lo suyo ha pasado por muchas etapas todos los fiscales Mariano con la Audiencia Nacional se comieron la época dura de hace tantos años la época dura del terrorismo hay bregó con muertes de compañeros con subir a escenarios donde los etarras habían mata

Voz 1775 39:12 la gente está fue una etapa muy dura luego

Voz 0689 39:15 no Se especializó una vez acabado ya el fenómeno de ETA en el yihadismo pero mientras tanto ha conseguido unos retos internacionales súper destacados y que todo el mundo en el en el ámbito jurídico lo reconoce por ejemplo la condena de este domingo el primer torturador de las dictaduras argentinas globos aquí conseguimos una condena multimillonaria mil y pico años cayeron por la gestión Illa decisión en la gestión y las pruebas que presentó esta fiscal ahora ministra de Justicia Dolores Delgado

Voz 0259 39:41 es lo que tiene por delante no es pequeño

Voz 1 39:43 no buf menuda lista no lleva tiempo pero bueno es verdad

Voz 0689 39:47 también desde hace tiempo a ella que primero ver el equipo que va a tener esa es un gran reto luego tiene todas las cosas que hay pendientes de tramitación que se pueden a la que pueden acabar la ley mordaza la prisión permanente los delitos sexuales también puede recuperar algo de lo ella siempre ha sido muy fan y muy luchadora la memoria histórica y la jurisdicción universal algo que ojalá recupere este

Voz 0032 40:10 llevamos con Defensa Mariela Rubio responsable defensa todos estos días elucubrar cobrando con Margarita Robles Interior Justicia justicia interior y al final defensa además asume el CNI y mayores sin carné del partido la que

Voz 1450 40:20 fue una de las primeras juezas en entrar en el Tribunal Supremo en el Consejo General del Poder Judicial va a ser la tercera mujer en llevar las riendas de este ministerio otras Carmen Chacón Dolores de Cospedal la hasta ahora portavoz socialista en el Congreso que recordamos fue secretaria de Estado de Interior y Justicia ningún gobierno González recupera tu lo mencionaba su ministerio con más músculo que hasta ahora el que había tenido siempre excepto en las últimas legislaturas el PP recupera el Centro Nacional de Inteligencia que Rajoy encajó en Presidencia al llegar al poder así lo han señalado fuentes del entorno de Margarita Robles aunque Pedro Sánchez no lo ha explicitado el CNI y particularmente ahora es evidente eleva el tono político de un Ministerio de Defensa que a priori no es el de mayor perfil

Voz 0032 40:58 Desafíos de la nueva ministra sobre la mesa el nuevo ciclo inversor no es

Voz 1450 41:01 no es bueno que siempre acompaña a cada nuevo titular del departamento su propia cúpula militar el jefe de Estado Mayor de la Defensa que por rotación habría de corresponder al aire y los jefes de los tres ejércitos pero tú lo mencionaba Robles tiene un reto destacado decidir qué hacer con el nuevo ciclo inversor planteado por su predecesor hay que avanzamos aquí en la SER diez mil millones de gasto previsto en un plan de adquisición de sistemas de armas para los próximos quince años que fue comprometido por Dolores de Cospedal en la pasada Pascual

Voz 0032 41:29 pues seguimos diecisiete ministerios once mujeres seis hombres Sonia uno de los ministerios más relevantes ahora mismo Administraciones públicas Meritxell Batet

Voz 1916 41:37 pues no lo va a tener nada nada fácil es licenciada en Derecho como sabe es una persona dialogante discreta tienen dice buen trato con casi todo el mundo y falta le va a hacer en sus manos está parte de la reforma de la financiación autonómica autonómica parte de la reforma de la Administración parte de la reforma de la Constitución además de la llamada carpeta catalana todo digo parte porque todos esos asuntos recelos va a tener que repartir con otros la carpeta catalana que es la carpeta quizá es más caliente desde el Gobierno en este momento queda un poco difusa demasiado repartida quizá para no

Voz 0032 42:07 algunos de las personas con las que hemos hablado

Voz 1916 42:10 presta cartera la financiación autonómica la va a tener que repartir Comas María Jesús Montero que viene de Andalucía lo contaba antes Ángels que negociaba en nombre de esa comunidad y que ahora es la dueña de la llave de la caja Calvo y además va a tener que repartirse com y Carmen Calvo la reforma de la Constitución Calvo es catedrática en esta materia haya estado en el diseño y la negociación de ciento cincuenta y cinco y luego además se va a tener que repartir el asunto también con Borrell que es un símbolo ya de la era de contra el independentismo y que va a hacer diplomacia internacional con este asunto y además Meritxell Batet que es fiel a ETA también va a tener que repartir esas tareas porque a nadie se le escapa que Miquel Iceta va a seguir estando muy activo allí así que le Fall le va a hacer falta eso de llevarse bien con todo el mundo porque va a tener que llevarse bien con Calvo con Borrell con Montero con Iceta y con el propio Sánchez

Voz 0032 42:54 la saludaremos en unos minutos a Meritxell Batet aquí en Hora Veinticinco porque participaba en nuestra mesa política de los lunes como representante del Partido Socialista Nieves vuelvo contigo con tres tres cuatro cuatro Ábalos ministro de fomento José Luis Ábalos ministro navales

Voz 1468 43:10 valenciano cincuenta y ocho años muy cercano a Pedro Sánchez casi mano derecha casi todas vida en política cuarenta años en política de cincuenta y ocho así que ha sido pieza clave en el Partido Socialista valenciano y ahora lo va a ser y lo es lo seguirá siendo en el Partido Socialista nacional poder orgánico y territorial desde un sillón Fomento para el tiempo electoral que viene su primer compromiso decidir si privatiza la gestión económica de las autopistas quebradas y Aznar ir rescatadas por el Gobierno del

Voz 0032 43:33 suelen no es fácil decisión consejera de Castilla La Mancha ha sido hasta ahora Magdalena Valerio ministra de Trabajo

Voz 1468 43:38 eh sí extremeña cincuenta y nueve años toda la vida política desarrollada en Castilla La Mancha los altos cargos del PP que le conocen dicen que es una de las mejores del PSOE IU el ex presidente de Castilla La Mancha José María Barreda ha dicho que es socialista a Bono hasta la médula trabajadora buena gestora gran conocedora de los temas que le han encargado consejera de Trabajo y Turismo también allí en la Junta de Castilla La Mancha ir ahí y ahora se ha propuesto bueno pues en tasa Alaya con los sindicatos para derogar algunos aspectos de la reforma laboral muy polémica del Partido Popular

Voz 0032 44:10 ya esta esta misma tarde no hemos conocido el nombre del ministro de Agricultura Luis Planas

Voz 1468 44:14 decía no nacido en mil novecientos cincuenta y dos es un tecnócrata curtido mucho entre paz en temas europeos como la ministra de Economía que el edil pero la Junta de Andalucía Susana Díaz se fue consejero con Chaves también estuvo en Bruselas en la etapa de Manuel Marín y Pedro Solbes con los gobiernos de Felipe González y por lo tanto piso entrenó muy conocido para negociar ahora la reforma de la Política Agraria Común para los agricultores también la renovación del acuerdo pesquero con Marruecos de donde fue embajador

Voz 0032 44:39 otro de los ministros bien conectados con Europa y la última Industria otra mujer la hasta ahora portavoz de Economía Presupuestos Empleo y Hacienda del PSOE en la Asamblea de Madrid Reyes Maroto

Voz 1468 44:48 también nació en Medina del Campo tiene cuarenta y cinco años conocido en el PSOE como una de las mejores expertas en números en presupuestos es feminista de talante muy conciliador y con habilidad negociadora ha arañado incluso algunos millones de euros en los presupuestos de Madrid aunque su gran pelea ahora es romper la brecha salarial entre hombres y mujeres

Voz 0032 45:06 el reto principal en Industria mejorar el modelo