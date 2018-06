Hora 25 (06/06/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1781 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1 00:03 la Cadena SER

Voz 2 00:10 ninguno

Voz 0194 00:22 hoy hacemos ya completamente la composición del Gobierno de Pedro Sánchez se confirma lo que ya apuntaba un gobierno con mayoría de mujeres y conectado más que nunca con Europa a nivel personal muchos de sus componentes tiene no han tenido importantes lazos con el exterior de estos dos datos ya se desprende primero que Pedro Sánchez ha querido poner pie en pared y asumir el mensaje que desde hace tiempo están lanzando estamos lanzando las mujeres Zapatero lo empezó a hacer Perelló el PP y desmontó todo lo que se había ganado Sánchez se ha subido a la ola feminista esa ola que va a ser imparable si además del número de ministras las críticas de su nuevo Gobierno están marcadas por la igualdad para ello estas políticas tienen que ser transversales no manar y quedar en el ámbito de un solo Ministerio debe alcanzar a todos ellos y segundo desde hace mucho tiempo que España no tenía una interlocución internacional que se presume que va a tener en este nuevo Gobierno muchos de sus miembros cuentan en su trayectoria con etapas de vinculación a instituciones internacionales especialmente con Europa después de un periodo

Voz 3 01:17 todo

Voz 0194 01:18 el Gobierno de Rajoy en el que España ha ido desapareciendo del exterior perdiendo cada vez más peso un pues parece que estos está revirtiendo y todavía otro plus que no es anecdótico algunos de los ministros se desenvuelven bien en otros idiomas a Sánchez le criticó en expusiera claramente su programa de Gobierno en el debate de la moción de censura que acabó ganando

Voz 0283 01:36 pero la estructura y la composición de nuevo

Voz 0194 01:39 viernes ya es toda una declaración de intenciones y la sorpresa de la tarde máximo Huerta ministro de Cultura mucho tendrá que demostrar para estar a la altura del resto de miembros del Gabinete Ángels Barceló ese sientan en la mesa de análisis Berna González Harbour buenas noches buenas noches Milagros Pérez Oliva buenas noches

Voz 0436 01:59 qué tal si en nada va a sentarse aquí también con nosotros Christine

Voz 0194 02:02 de la Hoz que está a puntito a puntito de llegar pero mientras tanto quién está que a nuestro lado es José Luis Sastre buenas noches al buenas noches pasos perdidos de última hora porque muchos esperando todos conocer al cien por cien al Gobierno la quiniela la quiniela Araquil

Voz 1071 02:14 política pasa los días negando que sea una cuestión de nombres como si fuera otra cosa los políticos repiten que lo importante no son ellos sino sus políticas los políticos dicen cosas así al menos estos días los hemos ahorrado esas hipocresías aquí no se ha hablado más que de nombres cuando las anunciaba Sánchez esta misma tarde en la sala de prensa de La Moncloa guardaba silencio lo van a comprobar ahora silencio salvo en un caso Miramón

Voz 1722 02:37 la ministra de Política Territorial y Función Pública Meritxell Batet la ministra para la transición ecológica Teresa Rivera silencio y entonces el ministro de Cultura y Deporte

Voz 2 02:51 Maxi muerta

Voz 1071 02:55 hay de hecho Pedro Sánchez ha asegurado ese murmullo porque se ha reservado la sorpresa

Voz 0436 03:01 se ha guardado el presidente el nombre de un periodista

Voz 1071 03:04 después de eso ha ignorado a todos los periodistas que estaban ahí

Voz 0194 03:06 en su primera comparecencia como presidente

Voz 1071 03:09 la Moncloa Sánchez se han marchado como si hubiera un plasma sin responder preguntas

Voz 1722 03:13 el nuevo Gobierno de España es el reflejo de lo mejor de la sociedad a la que aspira serbios

Voz 1071 03:19 saben que el Gobierno apenas va a tener margen parlamentario y sin embargo Pedro Sánchez ha intentado que sólo con los nombres pudiera ocupar el centro de la escena no parece el presidente dispuesto desde luego adelantar las elecciones lo que sí parece es que por lo que pueda ocurrir ha pretendido una señal para los votantes de mañana sea cuando sea él quiere un gobierno potente con gentes de fuera de la política

Voz 1722 03:40 sorpresa final a sus ministros Sánchez los llama personalidades si quisiera agradecer públicamente a las personalidades que compondrán este equipo el haber aceptado el ofrecimiento y el haber aceptado servir a los españoles y españolas durante los próximos meses los próximos meses

Voz 1071 04:00 de momento los nombres son el mensaje se ha llenado todo de nombres hemos pasado la mañana pegados a la Wikipedia para acabar la tarde mirando los viejos tweets de los ministros es una nueva época va a tener un astronauta en la mesa del Consejo de Ministros al partido que nunca imaginó algo así que es el Partido Popular le ha caído tan a contrapié por inercia han acabado en Zapatero

Voz 4 04:22 yo antes de en unos gusta de su Gobierno en el que se recuperan viejas glorias que Sevilla al pasado a través de la que hay muchos zapaterismo

Voz 1071 04:35 Fernando esta mañana en Almería en el PP todavía no han podido elaborar su argumentario contra el nuevo Gobierno y algunos incluso se les ha escapado sin querer un elogio al Gabinet el partido que nunca se imaginó así trata en fin de entender su propia situación se anuncia una durísima batalla de nombres Aznar se ha vuelto un eco molesto el agente ya lo dice ir Rajoy una voz que suena al final del teléfono

Voz 5 04:57 yo no dice absolutamente nada malo por otra parte si hubiera dimitido

Voz 1645 05:03 el resultado hubiera sido exactamente el mismo

Voz 5 05:06 porque Sanse damos en la gran sacudida Sancha

Voz 1071 05:08 y la de pronto en mitad del escenario mientras Albert Rivera líder de encuestas está buscando su hueco también hay tuits suyos elogiando a los ahora ministros suerte y acierto acaba de dar el líder de Ciudadanos bueno suerte y acierto porque otro les robó ayer la frase que al ver el nombre de algunos ministros esta mañana se diría que ha estado tentado de pronunciar el propio Rivera que alguien pare coño

Voz 2 05:30 al estilo de Mariano Rajoy esta mañana esas previos

Voz 1 05:39 hora veinticinco sabes lo que pasa

Voz 6 05:43 cuando ves todo lo que te gusta marcando el ritmo que puedes ver estrenos de cine sin salir de casa darte un atracón de series de las que todo el mundo habla una buena sesión de deportes que tienes todos a tu ritmo cómo donde y cuando tú quieras hay cosas que sólo ocurren en Movistar y ahora cuatro meses gratis del paquete Premium All contractar fusión palos para verlo todo

Voz 7 06:06 el millonario en un visto y no visto millonario en menos que canta un gallo en un soplo millonario a toda pastilla

Voz 1722 06:14 millonario en un suspiro en un periquete

Voz 7 06:18 millonario echando virutas millonario en un pispás nuevos rosca mega millonario de la ONU fue el primer rasca con el que puedes ganar al hasta un millón de euros restante hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios Nobel borrasca Megan

Voz 1722 06:32 yo erario de la ONCE de millonario me rápido

Voz 8 06:36 ha conseguido estabilidad tú habrá invertido en confianza en la pregonado intranquilidad

Voz 3 06:44 cuando conviertes el Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informa te en Tesoro punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 9 06:56 Saudí carbura contesté

Voz 10 07:01 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 11 07:08 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos

Voz 1781 07:16 punto com

Voz 12 07:18 los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa dibujaban una criatura mitológica

Voz 1781 07:27 irían de bajón sus

Voz 1645 07:31 algo sí sí sí sí sí muy interesante todo como lo hacemos llenaría de detalles curiosos me apetece otra prueba para poder iban la idea que yo quiero desarrollar es que hay que echar la charla charlas charlas charlas

Voz 2 07:42 con Arturo González Campos Javier Cansado Juan Gómez Jurado Rodrigo Cortés ya disponible en Podium podcast

Voz 0436 07:49 la prensa es que la pruebo sirven para algo

Voz 14 07:59 sigue veinte hora25 en Cadena Ser punto com y en las redes sociales en peligro Hitler la arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 1 08:10 de lunes a jueves en My Lol conducción nieve todavía hay que acelerar a tope todo el rato

Voz 2 08:17 del bar charlar y luego frenazos contundentes

Voz 1 08:21 esto por si alguien hacen los Gareth Bale

Voz 2 08:27 la vida moderna con David Broncano están con nosotros y no llegue que lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 1781 08:43 My Lol Cadena Ser tenemos preguntas

Voz 0283 08:46 cuál es esa respuesta política que usted pretende

Voz 2 08:49 todo con que esos nervios perilla de papeles o que el Google está dispuesto a hacer política además de ese inmovilismo y aunque no siempre nos lo pongan fácil ejercer de puente

Voz 1781 09:01 seguiremos buscando respuestas sí o no

Voz 14 09:04 de lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte

Voz 2 09:07 hoy para ir con Pepa Bueno Toni Garrido sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio

Voz 14 09:13 signos también en Hoy por Hoy punto es Cadena Ser

Voz 15 09:17 sigue la SER

Voz 1119 09:19 como oyente de la Cadena SER me han pasado cosas se diga diga ciento ocasión estando yo bailando en una discoteca a Pepa Bueno Maazel que a ella sabe hacemos indie pidió un autógrafo que llame afirmo en el cuerpo me encontré a Francino a túnicas Lido Macarena Berlín todo me firmar un autógrafo en el cuello y descubrí que son los profesionales de la Cadena SER dice Dino la Ballmer cuello más que ideas

Voz 2 09:52 en Cadena SER baila con los otros la plaza compartida en primera persona

Voz 12 10:10 el Hablar por hablar la noche amparan la confidencia ya saben que a partir de este momento dejamos que la madrugada no salen hoy que no sabe que lo que quiera háblenos esto sus los noches de que te hable desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 2 10:28 la Cadena SER buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido veintiséis mil doscientos noventa Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cuarenta y cinco mañana han como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 1 11:08 hora veinticinco

Voz 2 11:12 Ángels Barceló

Voz 0194 11:14 ya han levantado todas las cartas ya conocemos todos los nombres del nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez en la hora anterior hemos hablado largo y tendido de los perfiles de cada uno de los nuevos ministros de las nuevas ministras y cuáles son sus principales retos de todas formas para centrar el análisis en los próximos minutos vamos a recordar quiénes forman el Gobierno más femenino de nuestra historia porque de los diecisiete ministerios once van a estar dirigidos por mujeres y además también la la portavoz islamista de Educación va a ser mujer recae en la portavocía en Isabel Cela el resto para hombres y las grandes sorpresas de hoy sigue han tenido protagonismo masculino como el astronauta Pedro Duque y el periodista máximo la Inma vamos a recapitular y repasar cómo queda todo el gabinete buenas noches

Voz 0806 11:56 las noches quería Pedro Sánchez demostrar que entendió el mensaje del ocho m ya ha hecho historia con un Gobierno mayoritariamente femenino serán ministras mujeres expertas en cada una de las áreas que se les han encomendado en las carteras económicas controlando el reparto de fondos va a estar María Jesús Montero en Economía Nadia Calviño que viene la Comisión Europea un ámbito en el que se mueve con facilidad también la nueva ministra de transición ecológica Teresa Ribera ambas tienen un reconocido prestigio internacional incorpora a mujeres que han gestionado la sanidad la educación las competencias de trabajo iban a ser ministras de estas áreas Carmen Montón Isabel Cela hay Magdalena Valerio la industria se la ha encargado a Reyes Maroto profesoras de Derecho Constitución al son dos la vicepresidenta a Carmen Calvo y Meritxell Batet ministra de Administraciones Públicas y por último también mujeres juristas de carrera Dolores Delgado fiscal para Justicia Margarita Robles que finalmente va a ser titular de Defensa los hombres del Gobierno Ángels semanas ser cinco tres de ellos que no estaban en las quinielas ni por asomo ha sido una sorpresa el nombre de la astronauta P

Voz 1587 12:57 pero Duque que va a gestionar la ciencia de la universidad

Voz 0806 12:59 antes sorpresa también latitud el titular de Cultura Maxine Huerta periodista y escritor idiota

Voz 1587 13:05 lo ámbito el jurídico ficha Pedro Sánchez

Voz 0806 13:07 Grande Marlaska para interior dentro de lo previsto sí que estaba José Luis Ábalos secretario de Organización del PSOE que va ir a Fomento Josep Borrell de Exteriores Un veterano con amplia trayecto esta trayectoria internacional que es el perfil ver la veteranía también de Luis Planas que va a ser el ministro de agricultor

Voz 0194 13:24 buenos una vez conocidos son los nombres del Gobierno de Sánchez vamos a hablar de la estructura de este Ejecutivo que carteras han cambiado cuáles han creado Sonia Sánchez y que instituciones dependen de los principales ministerios

Voz 1916 13:35 bueno mantiene lo primero una sola vicepresidencia que la va a ocupar Carmen Calvo como contaba Inma que suceda otra mujer a Soraya Sáez de Santamaría no apuesta por tanto Pedro Sánchez por una vicepresidencia económica que es una de las decisiones que más se han criticado a Mariano Rajoy esa única vicepresidencia además va a perder la competencia del CNI y que vuelve a Defensa a manos de Margarita Robles lugar donde ha estado siempre menos durante toda esta etapa de Mariano Rajoy ahora hay más ministerios que antes había trece ahora hay diecisiete lo justificaba Sánchez diciendo que algunas cuestiones clave pues deberían haber tenido siempre un ministerio propio Hinault lo tenían es el caso por ejemplo de cultura que antes estaba asimilado en Educación también ciencia que tiene un ministerio propio que suma además la competencia de I diversidades que antes estaba en educación vamos a ver cómo funciona ese reparto porque bueno así a priori puede puede generar alguna algún algún choque también se desgastan Hacienda y Administraciones Públicas que eran las dos de Montoro y hará las van a llevar María Jesús Montero y Meritxell Batet o la cartera para la transición ecológica que asuma las competencias de energía y las de Medio Ambiente antes también estaban estos ministerios distintos ahora las dos en manos de Teresa Ribera además se recupera una cartera propia para Industria Turismo que Rajoy mantuvo dentro del Ministerio de Economía

Voz 0194 14:43 María Jesús Montero fuera la ministra de Hacienda muy buenas noches

Voz 16 14:46 hola muy buenas noches ministra no sé si felicita

Voz 0194 14:49 por la la felicito

Voz 16 14:51 sí sí por supuesto un honor el ofrecimiento del presidente ser ministra del Gobierno de España en un

Voz 17 14:57 en pues tan importante para los ciudadanos y le puedo asegurar que todo como desde cuándo sabe que que

Voz 0194 15:02 va a ser ministra

Voz 16 15:04 bueno se sabe perfectamente que los tiempos que maneja el presidente no se deben de comentar hay una suerte de de cortesía en este tema y en esta cuestione en la que si me permite en los oyentes Yuste yo voy a mantener el secreto desde cuando me lo dijo el presidente

Voz 0194 15:19 bueno ya ya ya me lo dirá en más adelante en otra ocasión cuando hablemos de estos tiempos prioridades ministra cuando usted tome posesión mañana a las diez de la mañana prioridades e se sienta en la lista que va a apuntar

Voz 16 15:31 yo creo que lo más importante es lo que el propio presidente ha trasladado en primer lugar es recuperar la confianza de los ciudadanos en la política en el valor de lo público que son un elemento fundamental en los retos que tiene planteado este Gobierno por su puesto que las necesidades de la persona esté en el centro de todas las cuentas de todas las actuaciones de todo aquello que tenemos que acometer por supuesto pues todo el cumplimiento obligado de las normas de estabilidad que se han planteado es desde el primer momento por Bruselas y que por tanto creo que la composición del Gobierno

Voz 17 16:04 ya decir a cuenta de esta seguridad con la sensibilidad suficiente para que los ciudadanos se sientan seguros a mano y la financiación autonómica ministra

Voz 16 16:14 bueno todos los temas todos los temas que han sido objeto de bueno de Nóos respuesta por parte del Gobierno de España tendremos que ir acometiendo los progresivamente lo más importante en este momento la definición de todas esas prioridades que ha marcado el presidente por tanto cuando se reúna el Consejo de mí el viernes por primera vez pues tendremos también ocasión de escucharle a él de primera mano qué cuestiones en un primer momento en el primer lugar tenemos que afrontar yo creo que el departamento va a tener poco tiempo porque muchas noches en esto están ahora mismo encima de la mesa pero la haremos bien con rigor con seriedad y sobre todo con la responsabilidad que creo caracteriza la acción política del PSOE y en este caso de este Gobierno

Voz 0194 16:55 yo no sé si es consciente supongo que sigue qué va a hacer historia también porque va a formar parte del primer Gobierno de la democracia de mayoría mujeres P además mayoría aplastante

Voz 16 17:04 eso me hace muchísima ilusión porque claro siempre cuando la feminista hemos estado en un debate sobre la participación de la mujer siempre se ha estado que si las cuotas para arriba para abajo que si obligatoriamente las personas estaban o no por su capacidad o por otras cuestione el hecho de que el presidente haya roto también ese discurso ya ya plantea o que más allá de las cotas necesaria para asegurar esa esa presencia de las mujeres su perfil las personas que él decide poner además en funciones tan importantes son mujeres le hace muchísima ilusión participar de este acontecimiento por primera vez en España

Voz 18 17:43 que deja ministra del Gobierno de Andalucía

Voz 19 17:47 sí que deja bueno ni camino Enric del juez

Voz 16 17:51 que es muy importante pero que se quedaran allí porque evidentemente las cuestiones personales y está muy bien que hay que cuidarla ahí se quedan te quedan allí pero cada también ancladas en Andalucía a la que volveré todo todo lo que me permita permitan mi trabajo que soy una persona que les dedica muchas horas al trabajo pero mi aprendizaje en escuelas ni paisajes bueno yo creo que todo el mundo sobre su tierra tiene los sentimientos que yo tengo ahora y cuando estoy a punto de coger el AVE pues siempre hay una mezcla una mezcla curiosa con una parte de ilusión de reto de irresponsabilidad por otra parte pues no querer o no querer tampoco saber que siempre vamos a tener que dedicarnos a una tarea en la que la que podría dejar desde luego la piel con todas las responsabilidades

Voz 0194 18:39 doy fe de ello ministra muchísima suerte siga cuidando niños y atendiendo Nos como hasta ahora

Voz 16 18:45 muchas gracias

Voz 0194 18:47 pues saludaremos también es otra de las nuevas ministras a Meritxell Batet pero antes Pedro Sánchez Haedo suprimen ha hecho su primera intervención como presidente del Gobierno la sala de prensa de Moncloa ahí es donde ha dado a conocer a todo su Ejecutivo y además ha desvelado las líneas maestras de su mandato que van a ser la lucha contra la pobreza infantil recuerden lo de la creación del Comisionado dependiente del mismo de Presidencia Yell europeísmo Inma Sánchez ha llegado

Voz 0436 19:09 a declarar que Europa es nuestra nueva Prat Pati ha dicho así es

Voz 0806 19:13 presentación de su Gobierno ha dejado el presidente planteados los

Voz 1587 19:16 principios que van a guiar sus pasos en los próximo

Voz 0806 19:18 dos meses ya ha hablado Angels de meses como periodo de duración

Voz 1587 19:22 su gobierno ha sido una comparecencia de unos diez

Voz 0806 19:24 dos en la que ha quedado esbozado un proyecto con el que el PSOE quiere sobre todo recuperar la centralidad un proyecto como decíamos en el que el presidente ha querido subrayar el perfil europeísta y con el que quiere propiciar la modernización de la economía con la ciencia como motor ya ha destacado además la lucha contra la desigualdad y el combate contra la corrupción como prioridades para todo ello cuenta Sánchez con un equipo que ha dicho que es el reflejo de la sociedad a la que quiere servir de lo ha definido de este modo el presidente del Gobierno el nuevo equipo

Voz 1587 19:53 el nuevo Gobierno españolas el reflejo

Voz 1722 19:55 de lo mejor de la sociedad a la que aspira a Serbia

Voz 20 19:58 el Gobierno para una sociedad como la española

Voz 1722 20:01 es paritaria la mitad de la ciudadanía son mujeres intergeneracional abierta al mundo pero también anclada en la Unión Europea una sociedad altamente cualificada la sociedad española cuenta con muchos jóvenes y no tan jóvenes altamente cualificados

Voz 0806 20:21 con realismo y con ambición se ha comprometido el presidente del Gobierno a trabajar en los próximos meses

Voz 0194 20:26 ah gracias Inma hasta mañana las reacciones del resto de partidos han sido rápidas sobre todo la de su principal socio en la moción de investidura Podemos que no le ha gustado que no hubiese ninguna cartera para su partido lo que se va a traducirse en una gobierno más inestable aunque eso sí esperan políticas Mamen es más estable sino esperan dicen y políticas vayan más beneficiosas con este ejecutivo que las que ha habido hasta ahora en el PP la opinión principal es que volvemos y lo hemos escuchado antes a la época de Zapatero y en ciudadanos prefieren esperar a que el nuevo Gobierno empiece a rodar Oscar García buenas noches

Voz 1645 20:58 buenas noches Angels el Partido Popular no ha esperado a conocer la composición total del Gobierno que Sánchez para criticarlo al puerto

Voz 0194 21:04 voz parlamentario Rafael Hernando no le gusta

Voz 1645 21:06 porque dice que recupera a viejas glorias del zapaterismo

Voz 4 21:09 pero mira al pasado toda vez que hay un trazado como nuevo

Voz 1645 21:14 sin embargo no todos en el PP han reaccionado así Juan Vicente Herrera presidente de Castilla y León pues muy solo

Voz 12 21:19 personalidades muy feliz por supuesto algunas de ellas con

Voz 1645 21:22 con con incoherencias en Podemos donde descartan entrar en puestos de segundo nivel ven las cosas de forma bien distinta esta mañana en Hoy por hoy Íñigo Errejón decía que es un gobierno que va a cambiar las

Voz 1781 21:33 cosas si el Gobierno que conduce Pedro Sánchez es generoso llega a un acuerdo político sólido y estable con el resto de fuerzas que han hecho posible que nazca este Gobierno y avanza transforma cosas eso es un mensaje muy bueno a toda la ciudadanía progresista y demócrata de nuestro país vote lo que vote

Voz 1645 21:49 en Ciudadanos no entran a valorar a los ministros sólo dicen que son perfiles en general adecuados Toni Roldán

Voz 21 21:54 veremos cuáles son las hipotecas a las que ha llegado Sánchez para llegar al Gobierno todavía no conocemos cuando veamos el programa de gobierno que todavía no lo tiene pues podremos valorar

Voz 1645 22:03 desde Cataluña el president Quim Torra ha ironizado diciendo que los ministros son buenísimos con la mirada puesta en uno en particular

Voz 1895 22:11 los Josep Borrell que el señor Josep Borrell sea ministro de Exteriores no es una mala noticia es una pésima noticia para nosotros pero yo necesito saber del señor Sánchez cuál es el mensaje que me quiere explicar pues ya le digo que estos primeros nombramientos para los que como el señor ello tenemos poco pelo son los han puesto de punta a punta Óscar

Voz 1645 22:30 tenían la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena ha valorado positivamente el hecho de que sea el Gobierno más femenino ante la democracia

Voz 22 22:37 la visión que yo creo que las mujeres tenemos y sobre todas las mujeres que detectamos algún tipo de responsabilidad política de la necesidad de feministas la política ahí en ese sentido me alegro mucho

Voz 1645 22:48 aquí desde Canarias su presidente Fernando Clavijo ha dicho que este Ejecutivo parece solvente y con gente de reputada

Voz 0194 22:54 experiencia en Deimos II valoraciones más la de los sindicatos CCOO y UGT la primera impresiones

Voz 1587 23:00 positiva pero prefieren esperar a la policía

Voz 0194 23:02 las laborales que apliquen no renunciar a la protesta en las calles escuchamos a Unai Sordo ya Pepe Álvarez

Voz 2 23:07 el Gobierno al general parece un Gobierno de un perfil era un perfil alto

Voz 23 23:12 el Gobierno pensado para un rato sino que da la inversión de ser algún gobierno aparentemente al menos a priori solvente luego lógicamente el sindicato lo banalizar en función de las políticas que desarrolle uno de los nombres que a día de hoy

Voz 2 23:25 que estar encima de la mesa no

Voz 24 23:28 ya lo que podía haber la posibilidad de que lo que no seamos capaces de ganar en la calle va a queda ahí lo tienen sentido yo creo que esas radiaciones indicarles tenemos cazar de contra

Voz 0194 23:47 bueno pues os pregunto ahora a vosotras a las analistas de esta noche que no estaba hecho adrede no sabía que iba a ser Loreto el nuevo Gobierno no lo sabíamos cuando hicimos la convocatoria tres mujeres hoy en el análisis de este nuevo Gobierno Berna González Harbour que te suena a este Gobierno luego entraremos sí Aena algunos detalles de algunos nombres en concreto pero

Voz 0283 24:06 ha sido visto vista la fotografía de todo bueno una tarjeta de presentación impresionantes inmejorable porque hay todas esas mujeres porque son solventes ellas y ellos porque supera como admite como te he dicho la ministra Montero cuesta Horacio decía Montoro sino Montero porque porque supera la cuestión de las cuotas de ice bueno más cosas que analizaremos luego estoy segura pero por por resumir es mujeres es Europa es solvencia es mucho apoyo en los consejeros autonómicos es decir en la estructura institucional de este país también territorial porque hay al menos he contado cinco ex consejeros o ex consejeras autonómicos y por último no creo que para el PSOE en sentido amplio hoy todos sabiendo las heridas que ha traído el PSOE hasta aquí es un espejo en el que reconocerse de forma muy profunda todos los sectores del peso es decir es un PSOE que no conocíamos que que es difícil pues uno no había reparado bueno conocemos a montón con hacemos a a a varias de estas personas pero de repente juntas esa exconsejera de Educación de de

Voz 0194 25:17 el país Weiss vasco la de Valencia

Voz 0283 25:20 de repente nos muestran un PSOE muy distinto de las primeras filas que estábamos conociendo Iker refleja que son décadas de mucho trabajo de solvencia de preparación que yo creo que es un espejo en el que mucha parte de la sociedad se puede ver reconocida fe cristiana que te suena así

Voz 0436 25:38 vamos a ver yo no conozco en muchos de los miembros del nuevo Gabinete si son de algunos eh vienen de gobiernos autonómicos como de Andalucía de de la ejecutiva de del País Vasco con Patxi López pero no tengo referencias ni sobre su solvencia ni sobre su buena ejecutoria es decir yo en este caso si preferiría dar dar un poco de tiempo pero del perfil del Gobierno del perfil del Gobierno Yossi sacó una conclusión y es que es un gobierno aparte del guiño evidente al movimiento del ocho de mí es un gobierno para durar dos años es decir no ha hecho Pedro Sánchez una faena de aliño con unos perfiles muy muy políticos y poco técnicos con el fin de ponerse en campaña electoral continua que pensaba que bueno que iba a haber mucho de de de eso sino que se ha optado por unos perfiles técnicos y de expertos luego ya hay otro alud otros que ponen unos pueden entraremos al detalle no que te puede generar más dudas más certezas pero Yola la conclusión principal política que salía de este Gobierno es que no son Gobierno para un rato sino que es posiblemente un gobierno para intentar resistir hasta el año dos mil veinte

Voz 18 26:44 Mila más allá más hambre no creo que hay que hacer elecciones si eso es así pero

Voz 1587 26:50 está pensado para no para convocar elecciones inmediatamente sino para ganarse la confianza en una selección

Voz 0194 26:56 luego ganar las elecciones pero ganar las elecciones

Voz 1587 26:58 a gobernar exactamente un hoyo haber eh yo creo que es la segunda gran sorpresa que da a Pedro Sánchez la primera fue la misma moción de censura es decir que se atreviera presentarla la manera como la gestión oí a también fue una gran sorpresa porque en el momento que consiguió ir a la moción de censura de esa Armando cualquier posible resistencia de quiénes tenían que votar para que el salía de presidente ya revela una estrategia reveló una capacidad estratégica muy notable eso de no negociar con nadie Hermes si queréis y si no justifica por qué queréis que continúe Rajoy fue demoledor y luego en la propia en la propia moción de censura decir a Rajoy dimite sin límites no hay emoción legítimo totalmente

Voz 1781 27:44 sus Suu su su gesto su su al paso que había dado eh

Voz 1587 27:49 entonces todo el mundo apostó que tendría dificultades que este sería un gobierno corto que tendría dificultades para reclutar personalidades solventes de proyección pesos pesados para gobierno que a priori por la aritmética parlamentaria va a estar en una minoría muy minoritaria que va a tener muchas dificultades y que por lo tanto es presumible que gente que pudiera hacerle ilusión o pudiera estar interesado en servir al país como ministro en una coyuntura como ésta quizá dirían que no bueno lo que tenemos hoy es el Gobierno que es bastante más fuerte de los que hemos visto con unos perfiles que son de largas trayectorias largas carreras profesionales muy buena formación hay algunos ministros que tienen doble carrera además personas que acreditan experiencia en gestión en puestos de bastante responsabilidad consejerías importantes la de Andalucía en Valencia etcétera y otra cosa que a mí me parece muy importante es un Gobierno que está pensado para gobernar el país no para contentar o dar cuotas de poder a las distintas familias lo a los distintos intereses para mí por ejemplo es una una señal extraordinariamente positiva que en sanidad haya un perfil técnico adecuado el Ministerio que en cada uno de los ministerios haya personas que son técnicamente competentes en esa en ese ámbito que hasta ahora hemos tenido muchos gobiernos que no era así no quiere decir que un ministro que no sea médico no puede ser un buen ministro de Sanidad o ministra de Sanidad pero hombre si es médico todos estaremos de acuerdo en que como mínimo competencias profesionales las tiene no entonces yo creo que este este esa esa preocupación por poner al frente de cada ministerio personas que tienen el reconocimiento profesional y la formación para poder ejercer esas funciones da garantías de que ha pensado más en el interés del país que que que en el interés de las es exactamente

Voz 0283 29:58 a ver nací yo Mila una pequeña precisión haría desde mi punto de vista no

Voz 1587 30:03 no creo que sea un gobierno fuerte sino

Voz 0283 30:06 es un Gobierno que puede llegar a ser muy fuerte

Voz 1587 30:08 tiene sí sí sí sea nada acuerdo acuerdo

Voz 0283 30:12 todo lo que dices pero quiero decir que no sabemos cuántas cuantos dificultades islas que podemos prever son muchas no por parte de aliados que enseguida van a ser rivales por parte de un PP que no le va a dar no cien días no le va a dar cien minutos ya hemos visto que Hernando ha declarado que es un Gobierno sin legitimidad lo cual es un disparate que bueno supongo que lo analizaremos es decir no es un gobierno fuerte pero sí tiene todo el potencial para poner las patas en el suelo con con gran solidez defenderse yo Cristina también disponen digo dices no no sé si son solventes hombre Borrell

Voz 0436 30:50 sabemos ya eso lo reconozco sobre la el Parlamento Europeo ya habló de los perfiles que yo particularmente no conozco a lo mejor vosotros por dos miembros del Gobierno bueno no necesitamos conocer los conozco algunos y a otros no me suena la semana pasada

Voz 0283 31:07 harta que me ha hecho mucha gracia es un nombramiento pero digamos

Voz 1587 31:11 esto es lo de menos si siglas conozco pero

Voz 0283 31:14 al menos yo no conozco a unos pocos otros no pero si uno analiza sus currículos su trayectoria uno creo que puede asegurar que son de experimentados a son tan experimentados en lo suyo que son de una solvencia creo bastón de incuestionable por ejemplo Teresa Ribera Db3 arriba era es es la conozco de de su etapa como Secretaria de Estado de Cambio Climático pero aunque no ha sido una gran negociadora en las cumbres en las citas internacionales sobre el cambio climático una de las grandes expertas no de España de

Voz 0194 31:49 pues la persona contaba antes a la persona de España que además cumbre sobre el cambio climático es que además

Voz 0283 31:54 es cuando se que va a tener bajo su sumando ya sea analizado aquí también no sólo el medio ambiente sino también a las eléctricas es decir que de repente tiene bajo su mando la posibilidad de de así similar la política de transición energética como lo han llamado poner a todos de acuerdo bajo unas directrices hemos hablado de Borrell Carmen Calvo que es constitucionalista que ha participado en toda la cuestión del ciento cincuenta y cinco la ministra de Sanidad interesantísimo perfil aparte

Voz 0436 32:30 que tengan algo a lo mejor no la conozco

Voz 1587 32:33 hay mucha gente pero en Valencia ha hecho un trabajo extraordinario

Voz 0283 32:36 ya está pone ha puesto en cuestión ha revertido todo el sistema tributario de privatización que empezó con Zaplana es decir podríamos seguir así no me quiere no me quiere eternizar pero la de educación hay hay muchísimas y muchísimos que que tienen una trayectoria muy muy avalada por por su

Voz 0436 32:54 bueno pilotada es maneras conocemos muchas muchos casos de gente que ha venido de la policía autonómica la politica nacional de esto ha sido muy diferente entre otras cosas incluso por una cuestión competencial se habla de esa separado el Ministerio de Educación y de Cultura a en raros el ministro de Educación que no se queja de que en el fondo la profunda descentralización que tiene este país deja a los mixtos muchas veces como poquito margen de maniobra y eso pasa también en sanidad es decir las competencias que tienen las comunidades autónomas en determinadas materias vacían muy mucho de competencias lo que se puede hacer y dejar de hacer es cierto que a lo mejor tú puedes tener un currículum brillante pero luego la política también es gestión tienes que llegar hasta donde puedes llegar tienes que cada pero ellos no

Voz 0194 33:41 además del viernes yo creo que a la mayoría les avala también la gestión la experiencia en la gestión era uno de los P

Voz 0436 33:47 digo sienes ochenta y cuatro diputados de una Cámara de trescientos cincuenta vamos a ver es decir

Voz 1587 33:52 cuanta cuantas personas han venidas

Voz 0436 33:55 o lo que es la labor de de ahí la política nacional

Voz 0283 33:59 hombre si si nos ponemos negativas

Voz 2 34:02 nos ponemos todos ha dicho no no pero quiero decir que

Voz 0436 34:07 voy a tirar cohetes esta copia tirar cohetes pero no pero lo que sí digo es que voy a esperar que gestión muchos de ellos que yo desconozco ya digo a vosotros conocéis yo no lo que sí matar en lo que se ha dicho efectivamente es que creo que se ha apostado por un gobierno muy poco político en algunos perfiles que yo no sé que estará opinando ahora mismo el PSOE sería muy interesante saber que está opinando en este caso el el PSOE pero que que con una voluntad de permanencia de gestión sea yo sí le reconozco que lo que tienes voluntad de gestión para poderse presentar a las próximas elecciones generales con una ejecutoria con una labor y con decir bueno todos los años el Gobierno señores yo he sido capaz de hacer estas cosas pero vamos a ver que que que que hacen y que son capaces de hacer Mila claro claro sea

Voz 1587 34:48 a ver naturalmente hay que igual que hay que dar los cien días de gracia pues ahí también que estará que cumplan con lo que con lo que a veces ha sido lo que ha dicho Sánchez diciendo están al servicio del país si vienen con voluntad de servicio naturalmente se presupone siempre que ésta esto pero yo creo que van a tener una coyuntura más favorable de la que a priori podíamos imagen imaginar al día siguiente de que triunfara la moción de censura primero porque la oposición va a estar dividida la oposición va a ser un PP que trabajo tiene con gestionar la crisis interna que le viene encima y de momento los primeros pasos que ha dado ya eso son positivos para el PP porque ha hecho una dimisión rápida de Rajoy una dimisión elegante ha la va a encarrilar la sucesión sin dirigismo bueno pero va a estar ocupado en red definirse en encontrar una nueva situación y aunque el discurso que hizo Hernando en el debate de la moción auguraba que será que sería una oposición destructiva una oposición basada en la tergiversación de los datos en una en el dentro de la crispación que es una cosa horrorosa en este país cada vez que se recurre eso la verdad es que me temo me temo que aunque van a hacer esto es posible que que el F esto que tenga sobre la sociedad española no sea el que ellos prevén esa me temo que quieran hacer este tipo de oposición pero espero que este tipo de oposición no tenga tanto efecto como ellos creen porque yo creo que el país está cansado de crispación está cansado de que el debate político discurre entre mentiras tergiversaciones insultos etcétera y creo que la gente quiere dar una oportunidad a la al buen gobierno un país necesita un buen gobierno entonces se podrá estar de acuerdo más o menos con un perfil se podrá estar de acuerdo con muchas cosas pero yo creo que si este gobierno el el el PSOE en lo que queda de legislatura sólo con que lleve al Parlamento algunas de las iniciativas parlamentarias que han sido bloqueadas por el PP y que ya tenían cuando fueron aprobadas el consenso de la mayoría suficiente como para prosperar sólo con que rescate estas iniciativas ya habrá hecho un trabajo legislativo extraordinario crisis después es encima llega a acuerdos puede llegar a acuerdos para encarrilar algunos conflictos importantes como el de Cataluña bueno pues eso ya sabemos que el conflicto de Cataluña no se va a resolver en un año ni en dos pero lo que sí se puede hacer es rebajar la tensión sentar las bases para que se pueda resolver el conflicto en un plazo a medio plazo

Voz 0194 37:36 de que salude y luego seguimos se saludó Meritxell Batet que es la nueva ministra de Política Territorial y Administraciones Públicas ministra muy buenas noches buena con celo muy bien se lo pero yo bien usted cómo está

Voz 25 37:48 bueno pues entre nerviosa e ilusionada y con mucho vértigo creen que hay que asumir alguna responsabilidad en un momento tan complicado el país de de estas características esa cartera en concreto pues pues bueno lo mismo que puedo sentir es eso

Voz 16 38:06 deliberativo no sé si tiene usted

Voz 0194 38:08 tales retos del nuevo Gobierno ese encaje de Cataluña de hecho Meritxell Batet lleva ya tiempo trabajando en ello dándole vueltas pensando intentándolo va a ser lo primero que va a escribir en la lista de prioridades

Voz 25 38:21 bueno es la gran prioridad ya ya no sólo de ministerios yo creo que de todo el Gobierno es es uno de los principales problemas políticos que tenemos como país intuí el presidente del Gobierno en personas ha involucrado en ello creo que cambiar de actitud qué hacer esta frase que que apuntaba el presidente del Gobierno Pedro Sánchez de hacer del diálogo de empatizar escuchar al otro del respeto la forma de gobernar pues ya va a cambiar muchas cosas íbamos a empezar por ahí para para empezar a caminar en otra dirección

Voz 0194 39:01 se ha hablado de de diálogo lo dijo el propio Pedro Sánchez el día al debate de investidura estos días ministras tan cambiando muchas cosas cosas que pensábamos que no eran posibles están convirtiendo en posibles piensa que el diálogo va a ser posible

Voz 25 39:16 bueno nuestra voluntad es firme y unánime además yo creo que el Partido Socialista desde hace muchísimos años se viene denunciando que la actitud del Gobierno del Partido Popular no era la más acertada y al final en Arce que clavarse en posiciones defenderla esa capa y espada sin escuchar al otro pues no no vas a conducir lo nada no se ha llevado pero no que que no ha dado ningún fruto ningún fruto positivo y por tanto yo creo que teníamos esa oportunidad delante de cambiar la manera de hacer las cosas y este Gobierno llega por supuesto para que en diálogo para que avancemos todas las partes tienen que poner

Voz 1645 40:00 algo o no hay su granito de

Voz 25 40:02 era por tanto en lo que haga el gobernadas es una realidad va ser tanto o más relevante que lo que haga el Gobierno de España también

Voz 0194 40:11 se lo preguntaba antes a su compañera de de de consejos el preguntaba María Jesús Montero que piensa

Voz 1781 40:17 cuando una forma parte del primer gobierno

Voz 0194 40:21 con mayoría de mujeres de la historia de la democracia en este país

Voz 25 40:25 bueno pues esa esa también es una muy buena noticia no rompe rompe con esos comentarios que hemos estado escuchando durante tanto tiempo no es que no es que no hay mujeres que no no si ya los buscamos pero es que él mismo hay

Voz 0194 40:39 bueno pues hay

Voz 25 40:42 a mí me preparadas si muy bien formadas y con mucha capacidad para asumir responsabilidades y creo que esas señales desde el ámbito público es muy bueno que él porque al final irradian a todas la sociedad yo creo que que que es positivo que esta sociedad avances hacia esa igualdad real que viene en la Constitución mi que está consagrada y que es uno de los principios básicos democráticos pero que no acaba de plasmarse en nuestro día a día ahí en la realidad como país

Voz 0194 41:14 Meritxell Batet nueva ministra de Política Territorial y Administraciones Públicas muchísima suerte y muchísimas exacto como siempre hay muchas gracias

Voz 25 41:22 así gracias a todo el equipo de de hora Belletti

Voz 0194 41:25 lo que compartimos tertulias

Voz 25 41:27 si Dios guardo un grato recuerdo así es que muchísimas gracias a vosotros dónde

Voz 1781 41:33 nosotros también guardamos un grato recuerdo de tu paso por este programa ministra suerte gracias Hora veinticinco y piensas que eres buen conductor

Voz 1645 41:42 pero te han subido el precio de tu seguro de coche escuchando coche

Voz 26 41:47 en moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de estos seguros te bajamos su precio sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es Sotillos

Voz 9 42:02 que ciertos carburantes te atascan el Moto2

Voz 10 42:05 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología Active ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más

Voz 11 42:12 depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo hay puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos

Voz 1781 42:20 punto com Si buscas hipoteca te viene bien conocer sus comisiones

Voz 27 42:24 la opción de Ataturk la que te cobran banco formalizar la hipoteca a comisión de subrogación del acreedor

Voz 1781 42:27 Banco cambiaría otro comisión por cambio de condiciones la que te cobren Baco

Voz 0436 42:30 el portero sigue buscando hipoteca

Voz 28 42:32 te viene todavía mejor conocer la hipoteca de un banco que no

Voz 0194 42:36 cobra comisiones elige día hipoteca

Voz 2 42:39 naranja de bienes entre variable mixta con el precio que buscas cero

Voz 14 42:43 pero pero condiciones encuentra la inning NG es sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales pero Hitler la Roma Hora Veinticinco quien Facebook Hora veinticinco

Voz 29 43:05 de lunes a jueves My Lol diversos sexual CIS Fis CIS coincide tu identidad sexual con tu sexo biológico as vale o osea que yo tengo presidente son

Voz 2 43:21 la vida moderna con David Broncano pero casa después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com Miles

Voz 1781 43:41 la Cadena Ser

Voz 30 43:44 en Hablar por hablar

Voz 1071 43:46 no hay fronteras para conversación hola Angel

Voz 15 43:48 buenas noches

Voz 1071 43:51 este Suiza que bien muchísimas gracias

Voz 2 43:53 hacerlo y que le ha llevado

Voz 12 43:59 nuestros oyentes nos cuenten sus historias desde cualquier rincón del mundo

Voz 31 44:04 surge veinte me han preguntado nada me han dicho son cual me o o hablar con mi padre me dejan hablas con él

Voz 12 44:15 hablar por hablar unidos por el hilo de la radio desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 32 44:31 escucha trucos es que vosotros un nombre viró hombres contar cómo subían a los picos más altos del planeta escuchado a personas narrar cómo bajaron a las oscuras profundidades de los océanos me he emocionado con aquellos que vivieron las más arriesgadas aventuras tres P viajado a cientos de países y he conocido a miles de personas todos esos momentos jamás emprenderán porque yo seguiré ahí escrito

Voz 33 44:57 Segre aventureros tu imaginación

Voz 0436 45:00 lo juro

Voz 32 45:02 seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti de no ser aventureros punto es y en redes sociales Cadena Ser

Voz 30 45:18 Tutankamón

Voz 2 45:19 joven faraón perteneciente a día recibo octava de Egipto cuyo nombre original tuvo tan Japón significa imagen viva Beaton

Voz 34 45:28 historia con Nacho Ares todos

Voz 1071 45:31 existe saber de la historia la madrugada

Voz 34 45:33 el sábado o el domingo en la Cadena Ser

Voz 1781 45:39 en la Comunidad veinticinco opinan a través de

Voz 1071 45:43 en el programa en el seis tres ocho

Voz 32 45:45 en diecisiete y cuarenta y siete cuarenta y tres

Voz 35 45:49 eh

Voz 8 45:57 nosotros habremos construido juntos vosotros habéis hecho algo grande ellos habrán aprovechada su oportunidad

Voz 3 46:05 cuando conviertes en Tesoro Público el futuros escriben futuro perfecto informativamente solo punto Es de las ventajas que ofrece el Tesoro Público invierten futuro perfecto Gobierno de España

Voz 14 46:27 diez y cuarenta y seis minutos serán ocho nueve cuarenta y seis en Canarias y Elena análisis Cristina

Voz 0194 46:31 de la Hoz Berna González Harbour Milagros Pérez Oliva analizando el nuevo Gabinete que hemos conocido ya al completo esta tarde el nuevo gabinete de Pedro Sánchez hemos saludado ya a dos de las nuevas ministras a María Jesús Montero ya Meritxell Batet hablábamos de los retos que tienen cada una cada una de las carteras pero también de Rato depende era para poder llevar estos retos adelante del tipo lo de oposición con el que se encuentren tienen ochenta y cuatro escaños el Partido Socialista es decir que habrá que sumar y sumar y sumar todo el rato la voluntad de Pedro Sánchez y así lo ha expresado es que este Gobierno dure dure mucho más de lo que pensábamos el día que estábamos en el Congreso de los Diputados en el debate de la moción de censura pero claro

Voz 0283 47:11 que no lo va a tener nada fácil nada yo creo que Pedro Sánchez que del que ya hemos vivido algunas resurrección es si golpes importantes como el de hoy efectivamente va tener que estar a la altura de su propia inteligencia de estos días para decidir cuál es el momento de convocar elecciones porque si las cosas empiezan a torcer demasiado bueno esa es una decisión importante que tendrá que tomar la oposición vamos a ver creo que podemos de momento no va a ser lo lo más difícil porque bueno hemos visto un Pablo Iglesias bastante arrepentido a su pesar de no haber permitido que hubiera un gobierno socialista aunque fuera conciudadanos que impidiera este último Gobierno de Rajoy yo creo que es sólo han pagado es le ha visto arrepentido ese abrazo que le dio en esta este Nos comeremos este presupuesto con patatas pero hay no habrá ningún corrupto es decir ha dado bastantes señales de que un ratito

Voz 0436 48:10 o al menos eso le va a dar tregua le interesan elecciones ahora exacto un un ratito va a dar tregua sea sea real

Voz 0283 48:16 de movilizado por el triunfo de esta moción de censura con esa operación ofreciendo a a ciudadanos otra instrumental que hizo inclinar la balanza PNV es decir hay signos de que ahí yo vamos he hablado con gente de Podemos si hay signos de que ahí va a tener un poquito más de estabilidad de la que podría ocurrir Baser feroz yo sin embargo a diferencia de Mila creo que va a ser muy feroz la del Partido Popular creo que la crispación por más que quisiéramos ver la desterrada por más que estoy de acuerdo contigo Mila en que la gente está muy cansada de crispación

Voz 1587 48:53 creo que les sigue funcionando

Voz 0283 48:55 creo por indicios que he visto en diversos comentarios que que van a ir a degüello este discurso de la falta de legitimidad de Pedro Sánchez es decir el partido que utilizó el atentado de ciento noventa y dos muertos para arrojar esos muertos contra la cara del PSOE en el dos mil cuatro no no no ha cambiado todavía no ha cambiado nos van a tener que demostrar que han cambiado y enseguida están negando la legitimidad de Pedro Sánchez cuando los votos que le han hecho presidentes son perfectamente legítimo si vienen de los ciudadanos como los que les dieron a ellos su investidura no vale va a depender el Partido Popular también de sus propias luchas internas de lo que haga ciudadanos yo creo que el Partido Popular tiene ahora un peligro enorme que es repetir los errores que hizo que ha cometido el PSOE es decir vieja guardia viejas figuras atacando las figuras que puedan emerger en el futuro yo creo que tendrían mirar un poquito lo que le pasó al PSOE aprender lecciones pero no parece que lo estén haciendo antes

Voz 0194 50:01 entra en el terreno de la renovación de del Partido Popular la el tipo de oposición Cristina con el que se pueden