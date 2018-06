Hora 25 (06/06/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 tirado hoy por varios medios de comunicación también hemos podido ver y escuchar a Alberto Núñez Feijóo aunque de una manera más discreta ninguno de los dos ha confirmado su candidatura los dos dicen que van a esperar al lunes que es cuando se abre el plazo pero todo indica que empiezan a tomar posición Adrián Prado buenas noches

Voz 0019 00:16 qué tal Ángels buenas noches a la espera de la junta directiva del próximo lunes de la que saldrá la fecha del congreso extraordinario todo apunta que será a mediados de julio todas las miradas están puestas en los potenciales candidatos a sustituir a Rajoy y Feijóo sigue sonando con fuerza aunque el presidente gallego quiere respetar los tiempos del partido antes de aclarar cuál será su futuro

Voz 1781 00:36 no hay ningún congreso convocado por parte del partido

Voz 1 00:39 hay un congreso ha anunciado que probablemente se convoque el próximo lunes en la junta directiva en consecuencia vamos a cumplir la gente va según según nuestros

Voz 0019 00:46 en calma la secretaria general del PP María Dolores de Cospedal que en las últimas semanas ha vuelto a cobrar protagonismo fue ella y no la vicepresidenta quien anunció que Rajoy no dimitiría como presidente del Gobierno ante la moción de censura ha reconocido hoy que se está pensando que quiera hacerlo decía esta mañana en Telecinco

Voz 2 01:01 estaré en el lugar que sea mejor para los intereses de mi partido y que asegure que tras el congreso Mi partido esté más unido y a partir de aquí yo también tengo que tomar mis propias decisiones personales como cualquiera en la vida en un momento donde se produce un cambio también tengo que tomar mis propias decisiones personales

Voz 0019 01:22 a quién no hemos escuchado todavía Soraya Sáenz de Santamaría otro de los nombres que aparecen todas las quinielas la ex vicepresidenta está valorando sus posibilidades aunque sus intenciones siguen siendo una incógnita así las cosas habrá que esperar para saber si la carrera por el liderazgo del PP será entre dos o más candidatos o finalmente habrá una candidatura única una opción por la que apuestan varios miembros de la dirección actual

Voz 0194 01:44 ayer conocíamos la marcha de Rajoy coincidió con la reaparición de de Aznar que se ofreció recordarán a reconstruir el centro derecha dijo hace tiempo de que los dirigentes populares ignoran o hace ver que ignoran los comentarios de Aznar relacionados con el partido pero justo hoy sí que han querido evidenciar la ruptura que hay entre Génova y Aznar Adrián sí

Voz 0019 02:04 Rajoy el primero siempre reticente a valorar las declaraciones de Aznar hoy probablemente ya liberado de la presión de los cargos no ha dudado en responder al ex vicepresidente haciendo especial hincapié en la fortaleza del PP y la necesidad de ser leal lo decía en las

Voz 3 02:17 Lope creo que el centro de hecho no hay que reconstruirlo es decir el partido del centro derecha en España es el Partido Popular que tiene ciento treinta y siete escaños a mi mi conciencia inmiscuían renta años de pertenencia al Partido Popular me exigen ser leal tenga la totalidad absoluta seguridad de que yo seré leal

Voz 0019 02:35 los populares insisten en que Aznar es el pasado ha dejado de estar comprometido con el partido y además ya no lo entienden así lo aseguraba el coordinador general del PP Fernando Martínez Maíllo en Radio Nacional

Voz 4 02:46 si es que hace mucho tiempo sinceramente que lo que a veces con dobla el ex presidente con lo que hay que yo te veo que comencé yo pues a en políticos hace mucho tiempo que no en el túnel de la verdad cuando habla

Voz 0019 02:59 hay quien también la recordó ya Aznar la foto de la boda de su hija Jenna decía un concejal del PP en Ciudad Real Miguel Ángel Rodríguez de encarcelados su imputados por corrupción así que no es quién para dar lecciones muchos en el PP les reprochan que no haya entendido que su tiempo ya pasado y que siga poniendo ruso con sus palabras el futuro del partido

Voz 0194 03:16 con Rajoy aparta de la primera línea de la política veremos si deja también su escaño asunto que no aclaró en su comparecencia de ayer y este asunto relevante porque lo contábamos hace unos días el horizonte judicial del PP de Rajoy los próximos meses está lleno de nuevas Conesa y hasta siete causas abiertas aún por corrupción y que implican a los populares y una de ellas la relativa a los papeles de Bárcenas se va a alargar hasta dos mil veinte todo un vía crucis por delante para el ex presidente del Gobierno y también para el Partido Popular Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:44 el juez José de la Mata prorroga el Calvario para la etapa de Mariano Rajoy en el Partido Popular extiende la investigación por las supuestas mordidas pagadas por empresarios a la caja B del PP que se prolongó hasta al menos dos mil ocho cuando Rajoy llevaba ya cuatro años en la presidencia del partido el magistrado acepta la petición de Izquierda Unida al considerar que el caso involucra a una gran cantidad de investigados tanto personas físicas como jurídicas

Voz 5 04:12 en referencia a empresas y al Partido Popular

Voz 1552 04:14 sí porque no es descartable dice el juez que se tengan que practicar numerosas pruebas y análisis de abundante documentación en referencia a las obras supuestamente adjudicadas a cambio de pagos en negro la investigación de la conocida como pieza de los cohechos del caso de la caja B del PP se prorroga hasta el veintiocho de agosto de dos mil veinte la otra pieza de esta causa que ha investigado sobre todo el pago en negro de las obras de la sede central ya está cerrada y pendiente de señalar el juicio oral

Voz 0194 04:43 Cristina qué qué voluntad real tiene el partido

Voz 1781 04:46 dar de renovarse de regenerarse

Voz 6 04:49 para elegir un nuevo liderazgo que tiene que elegir un nuevo equipo y yo creo que eso

Voz 5 04:55 ya sólo el hecho de que salga a Mariano Rajoy del plano de la foto sí hace pensar que digamos que esa esa transición que quedaban poco pendiente y que y que y que se había producido en otros partidos iban en el PSOE con todas sus dificultades pero ya se había producido no se había producido en en el en el PP yo ahora obligado por las circunstancias si quieres pero lo tiene que abordar a sabiendas de que sino aprovecha el momento eh antes cuando las el único partido de centro derecha pues bueno te podías permitir

Voz 6 05:26 cierto cierto relajo no pero

Voz 5 05:29 sabes que tienes un competidor y que es un aprovechase el momento y no hombre acabar como a lo cede es un partido igual que el PSOE con fuertes suelo electoral y con una estructura muy potente no territorial no tiene nada que ver con aquello UCD pero han desaparecido partidos muy potentes en Europa que tenían mucha historia tantos conservadores como socialista las entonces ellos saben que si saben que si lo hacen mal se la están jugando tienen la oportunidad hacerlo bien porque también para el propio Rivera no es lo mismo no la tener adversario a Rajoy que podía representar la foto esa del pasado que tener alían como Feijóo o tener alguien que bueno que que representa un nuevo PP que no tenga nada que ver con el PP de Aznar o de manera muy colateral tampoco tiene por qué haber nacido ayer que no esté vinculado esos casos de corrupción Gürtel de púnica de es decir eh es que es que están convencidos de que de que si no lo hacen les va a ir muy mal

Voz 7 06:25 en el futuro Milà si yo creo que la lo que le ha ocurrido al PP es es tan grave y además todos los casos que van a venir de corrupción que no va

Voz 5 06:36 a ser suficiente con hacer una especie de cambio cosmético

Voz 7 06:40 eh creo que que el si quieres renacer y quiere tener una oportunidad de de de de ser una fuerza creíble en el futuro va a tener algo más que va a tener que hacer algo más que sustituir a un líder por otro lidere mantener todo igual diríamos no y además la lo que cambia ahora respecto de otros momentos que eso es lo que en en en ciertas circunstancias se le ha beneficiado es que ahora sí que hay un partido en el en el en

Voz 1781 07:12 el rango de la derecha que le disputa

Voz 7 07:14 el espacio electoral por lo tanto va a tener que pensarse muy bien cómo compite con Ciudadanos desde que Angulo compite con Ciudadanos desde este punto de vista yo creo que el PP va a actuar más activamente por carambola que por por decisión estratégica ir desde este punto de vista también creo que es importante a ver qué reacción tiene Ciudadanos ante el nuevo Gobierno y ante la fase que se inicia y aunque no tenemos todavía muchos datos yo creo que ciudadanos que sea visto en el vértigo de que lo que ha hecho la iniciativa que ha tomado Pedro Sánchez le ha dejado descolocado y con el paso cambiado yo creo que el perfil bajo que está adoptando después del triunfo de censura hace pensar que están reflexionando sobre la necesidad de también reforma

Voz 5 08:06 doblar su estrategia y adaptarla a unos tiempos en los que ya no es tan seguro que vaya a haber elecciones inmediatas

Voz 7 08:14 que no es tan seguro que tengan consolidó

Voz 5 08:16 dadas las posiciones que las encuestas le daban

Voz 7 08:19 por lo tanto han de ser bastante más prudentes de lo que han sido

Voz 5 08:22 en los últimos meses será muy interesante ver las encuestas que aparezcan a partir de ahora permanece yo creo que es

Voz 1781 08:28 con todo el Partido Popular es un partido que no es

Voz 5 08:30 en absoluto acostumbrado la democracia interna el PSOE la tiene muchísimo la tiene muy desarrollada con sus defectos y con sus inconvenientes que están a la luz de todos no todos podemos visibilizar los enfrentamientos que han tenido las primarias sucesivas que han tenido las heridas que eso deja y sobre todo el espectáculo de haber visto como comentaba antes esa vieja guardia que se opuso a os ha primero que se opuso a Madina yo Pedro Sánchez después que se opuso a pesos ante para recuperar a Susana Díaz es decir todos hemos visto las las maniobras que que han quedado al descubierto en en en el Partido Socialista que han afeado sus posibilidades reales de de de recuperar cierta prestancia que bueno les ha venido ahora dada con la moción de censura quiero decir con esto que la democracia interna que es un valor y es una necesidad que debería estar recogida por las leyes de partidos el PP no está en absoluto acostumbrar a ello y por tanto creo que podemos presenciar o estar ante un espectáculo dantesco que sólo acaba de comenzar los cuchillos ya están volando Raj bueno Aznar lo que habéis mentado de lo que dijo ayer del centro derecha Rajoy tuvo mensajes en su intervención no sé si esta mañana o ayer contra ciudadanos contra Pedro Sánchez pero también contra Aznar Severin máximos no como como habéis dicho es decir empiezan a volar los cuchillos ahora de varios contra Aznar después será contra Rajoy después en fin no son procesos muy dolorosos no están acostumbrados deberían habilitar las fórmulas de democracia reflexionar sobre a una estrategia de de treinta y hay una novedad evidente es que esta vez no ha habido dedazo esta vez nos ha ido líder como otras veces diciendo quiero que me sucesos se antes de la edad persona entre otras cosas porque posiblemente Sáez de Santamaría o Cospedal les hubiese venido fenomenal que que Rajoy la señalara pero sobre la democracia interna es verdad que desde la época de Antonio Hernández Mancha y Miguel Herrero no han ido a un congreso nacional de confrontación pero sí tienen congresos territoriales de confrontación en los que hay varias candidaturas el pero el propio Alberto Núñez Feijóo fue elegido en un congreso de creo que hubo tres candidaturas distintas le pero el persona

Voz 8 10:56 al mismo de del partido

Voz 5 10:59 el ámbito nacional breves estancias en el ámbito territorial si ha habido

Voz 0194 11:02 con unos límites de todo y medio para Cataluña porque también estrena ejecutivo hoy el PSOE en Quim Torra ha presentado ante el Parlament Ale al equipo los elegidos lo ha hecho midiendo mucho las palabras de su discurso buscando el equilibrio para contentar al ala más dura del independentismo sin renunciar al diálogo que abogado estos días por mantener te quiere mantener con Pedro Sánchez Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 11:24 tras la polémica que generaron sus tuits y artículos antiguos en contra de los españoles Torra busca poner de relieve su lado más conciliador y una vez más ha hecho del diálogo uno de los ejes de su discurso de entrada anuncia que a partir del viernes empezará la ronda de contactos con los distintos grupos lo hará con Arrimadas e Iceta destaca que el diálogo entre quienes piensan distinto es el más necesario e insiste en la urgente día ha de verse cuanto antes con Pedro Sánchez eso sí ya avisa el presidente español de que su guber no va a renunciar a la independencia del Unió Good conflicto ha exigido una rendición afirma que en ningún país del mundo donde ha habido un conflicto la condición previa para hablar ha sido la rendición y añade que su guber no ha venido aquí para rendirse y que éste no va a ser su punto de partida para negociar no ha sido el único mensaje decía Sánchez es una pésima noticia Torra califica de pésima noticia que ya haya sido designado ministro de Exteriores y dice tener los pelos de punta tras haber conocido los otros nombramientos un Torra que ha marcado dos objetivos básicos para su Gobierno acabar con el ciento cincuenta y cinco y avanzar hacia la independencia no es autonomista tengo advierte de que su guber no es autonomista y que su intención es terminar el mandato con una Constitución catalana les respondía Inés Arrimadas de Ciutadans

Voz 9 12:33 usted ha prometido a los suyos un Estado propio en forma de república sabe lo que realmente le va a dar usted a los suyos

Voz 1673 12:42 en forma de más conciliador el líder socialista Miquel Iceta Judy Garland Rusia luz ETA dice que no pide a Torra ni cambiar de ideas pero sí hacer las cosas de otro modo y buscar grandes consensos para los grandes temas de los Comunes creen que el nuevo guber no es el más apropiado para la nueva etapa de diálogo la CUP lo ve demasiado autonomista y el PP acusa Torra de estar secuestrado por

Voz 1667 13:04 Podemos Pablo con

Voz 1781 13:06 el resto noticias del día Amis todavía sobre Catalunya oyes

Voz 1667 13:08 sido noticia la oferta que ha lanzado en público el presidente de Sociedad Civil Catalana Omnium Cultural y a la Asamblea Nacional Catalana para contribuir también en lo social al deshielo que se aventuran la política es Joan Rosell

Voz 1781 13:20 yo espero que Omnium Millán Herce ideología que evidentemente me parece extemporánea yo espero que eso estemos por encima de todo esto realmente empezamos y que una foto de cordialidad

Voz 1667 13:32 a chorros señor que pida ese encuentro Jordi Cuixart en la cárcel casi todo lo demás escribe fuera con Guatemala como centro de atención internacional por los efectos del volcán de fe

Voz 10 13:41 luego actualmente pues no hay acceso las comunidades mal les debido a que todavía hay demasiado material pero consiste en gases ceniza y arena también la en algunas zonas que están inhabilitados los caminos en el acceso aéreo ha sido bastante difícil

Voz 1667 14:03 la opción que describe el equipo de Acción contra el Hambre en la zona del volcán deja ya más de setenta muertos y alrededor de doscientos desaparecidos entre los pueblos sepultados por las cenizas del volcán noticia también el fútbol en Oriente Próximo Argentina ha decidido suspender su amistoso contra Israel programado para este próximo fin de semana tras las amenazas que han recibido las estrellas de la albiceleste a Messi sin ir más lejos le acusaban de ser cómplice de la ocupación corresponsal Beatriz de convertir

Voz 11 14:30 la decisión de Argentina de anular su partido amistoso contra Israel previsto el sábado en Jerusalén ha traído consigo la indignación de los responsables israelíes según fuentes de este país los jugadores sobre todo Lionel Messi había sufrido amenazas por aceptar jugar en Jerusalén escenario del conflicto entre israelíes y palestinos responsables deportivos tales Nos pidieron a la selección argentina desde hace días que no viniera a jugar a Jerusalén y se convirtiera en cómplice de los intentos de Israel de maquillar la ocupación de la parte palestina de la ciudad Israel ha presentado una denuncia contra la Federación palestina de fútbol ante la FIFA desea reprogramar el partido para dentro de algunos meses tal vez en una ciudad menos polémica como Haifa al norte de Israel donde estaba previsto inicialmente

Voz 1667 15:13 en Alemania Angela Merkel ha pedido unidad a todos los países europeos para responder a la imposición de aranceles por parte de Trump lo ha hecho por cierto en una comparecencia inédita en el Parlamento alemán con preguntas no registradas previamente otra señal del cambio el consejo de administración del país ha iniciado el proceso de nombramiento del nuevo director del diario Illa elegida es Soledad Gallego Díaz el relevo tal y como recoge el Estatuto de Redacción del país ha sido comunicado esta tarde al Comité de Redacción y será sometido a una votación consultiva de la plantilla del diario que se va a celebrar mañana si la plantilla lo desea Soledad Gallego Díaz será la primera directora del diario después de cuatro décadas

Voz 1781 15:53 de conocidísima trayectoria periodística Hora veinticinco

Voz 12 16:17 vamos

Voz 1781 16:21 vamos a acelerar que ya hay Gobierno porque es así como si estuviéramos tomando son dry martini en algún sitio celebrando que no nos han dado ningún ministerio afortunada afortunadamente venía lo sabemos todos y hasta que empiecen a trabajar venga yo lo he sudado te juro que los uno dos ahí sudando hemos sudado Pedro Sánchez

Voz 13 16:40 venga llegue es un gol Boon eh que es actor salía o o esta junto con la Mildred ser Orchestra ha sacado un disco

Voz 1781 16:54 el reciente Ésta es la Mildred es Netzer orquesta han tuviesen una pregunta en el más contestar gol Doom José Paz eh curas sic par por ejemplo si no no te iba a preguntar qué películas hace que instrumento toca

Voz 13 17:08 canta lo que pasa es que les suprimida

Voz 1781 17:13 por qué te gusta la música no es que la canción al principio de la canción era como una cosa como era aún recibirá un rápido avance si estoy loco estoy loco no estoy loco estoy loco si esto pero la música dicho venga vale vale el surrealismo quieren más surrealismo ya que tenemos nuevo Gobierno no presidente mira hoy llega a las librerías el presidente ha desaparecido que es la hora de Bill Clinton bueno dicen que lo ha escrito Bill Clinton es son Cirillo con otra persona

Voz 0907 17:43 bueno con James Patterson así lo ha escrito ayer

Voz 1781 17:46 bueno vamos a dejarlo ahí ponen los dos no me lo tengo encima de la mesa estén los dos hombres quién habrá escrito más que el otro yo creo que James Patterson porque ya lleva por ejemplo como noventa Llum bestsellers ha vendido trescientos cincuenta No digas más modernos no digas más porque además es un thriller no

Voz 0194 18:03 no es una no es un ensayo político es una novela novela eso

Voz 0907 18:06 la novela novela demuestra que un político que se retira bien podría escribir thrillers no Bello a Rajoy escribiendo Strehler

Voz 1781 18:14 tú crees aunque lo que va a pasar en el PP con su retirada va a dar para para mucho más exactamente bueno algo un poco más

Voz 0907 18:22 dio aunque como decía Adrienne es un esfuerzo inútil Nos vamos a quedar melancólicos pero bueno esta mañana ha enviado el texto de una petición al comité organizador del Nobel de Literatura que ya es que este año no se va a conceder porque está la academia sí toca bloqueada no entonces es una petición que es muy difícil yo creo que es imposible que prospere pero por pedir que no quede se pide el cambio de las reglas del Premio para que sea posible la concesión de un Nobel póstumo a Federico hacia Lorca que según el documento es una persona excepcional símbolo inmortal del diálogo entre la literatura y la sociedad civil y la petición se va a presentar este mismo viernes en Granada entonces tienen que cambiar a petición tiene que pasar primero cambiar los estatutos y luego que se reúnan que decidan que en él por pedir que no quede exactamente por pedir generación de todas formas también te diré yo no he oído que nadie pida

Voz 14 19:16 el Nobel para

Voz 0907 19:19 ejemplo no oficial que esperamos mejoras

Voz 0194 19:21 Isabel nave de empiezan a pedirlo para

Voz 0907 19:24 está muerta francamente bueno en Madrid en el teatro de la Comedia se estrena esta semana La cueva de Salamanca que es una obra dirigida por Emilio Gutiérrez Caba cuenta un ensayo de una compañía que busca una obra para celebrar el centenario de la Universidad de Salamanca Juan Carlos Castillejo exacto

Voz 15 19:42 seis actores que de repente se unen para montar una obra a ver si pueden estrenar Nothing cobran el ensayo y sin nada para sacar adelante un proyecto cosa que hoy está ocurriendo muy a menudo no porque acceder a una producción

Voz 0907 19:57 vamos a los actores precarios pues mira tarea para el nuevo Gobierno el departamento de Cultura ala venga ya tienen que difieren en cosas que hacer y una cosa más estoy viendo una serie esta vez está en Netflix se llama Las crónicas de Frankl desde hace un par de años o tres años incluso es de uno doctor John Marlowe que investiga unos crímenes en el siglo XIX en Londres que pudieran haber sido cometidos por un intento científico para devolver la vida a los muertos

Voz 1781 20:25 está compuesto

Voz 0907 20:34 estos nunca se mueve la energía perdura más allá pero es es ésta aparece por ejemplo Mary Shelley que es el autora de Frankestein que yo no me acordaba el título del libro es Frankenstein o el moderno prometo yo tampoco pues es de mil ochocientos dieciocho y la gente se olvida que me el mito de Frankenstein obra Frankenstein es de una mujer de Mary Shelley hay una exposición de op art arte cinético de el húngaro Viktor pasarela en la tesis en la Thyssen de Madrid es esas obras que te quedas CSS si te quedas como

Voz 0194 21:10 ha estado en recibí la invitación y en el cartelón de la invitación lobbies aquello que está lleno de Paquito de de cositas que se mueven en tú no te muevas pero las cosas se mueven

Voz 0907 21:19 si te quedas así como digo Dios mío estoy viendo bien estoy viendo si me voy a tener que comprar gafas bueno no sé yo si me apetece mucho vale pues para acabar

Voz 16 21:29 no

Voz 5 21:32 Suma Flamenca que ha empezado hoy

Voz 0907 21:34 está Mayte Martín en el cartel que ofrece canciones recogidas en un disco que a mí me parece bellísimo triste que es una

Voz 17 21:42 eligió es como de seda pura

Voz 19 21:52 en la mar si cada el pub busca al Dalla Ubud haya recurre

Voz 20 22:04 la gorra o a haré en Álava

Voz 19 22:07 ya

Voz 1781 22:10 esta mañana hasta mañana porque mañana no en Moncloa no tenemos que ir a Moncloa y al Congreso los superaremos aquí resolver pues ya está

Voz 19 22:24 es la chica de clara cansando de la sombra pero todo va

Voz 21 23:03 Nos queda Ramoneda dietario

Voz 1150 23:10 un Gobierno para transmitir el mensaje de tiempos nuevos Pedro Sánchez ha querido dar señal de cambio y desde luego el perfil del nuevo Gabinete no se parecen nada los anteriores que en su día lección de Carme Chacón como ministra de Defensa fue una imagen que dio la vuelta al mundo que será oído la foto de un Gobierno con once mujeres y seis hombres en mensajes rotundo no es simple cuestión de cuotas hay que cambiar los hábitos un ejercicio del poder y eso pasa por las mujeres si la salida del PP ha tenido un provisional efecto balsámico con el nuevo Gobierno Pedro Sánchez abre unas expectativas que colocan el listón muy alto el presidente responde su precariedad parlamentaria apuntando el futuro hasta dónde llegará un entramado de familias progresistas con la bendición europea asegurada esta podría ser una pista sobre el trasfondo del Gobierno y muchas ganas de volver a levantar la bandera socialdemócrata con las mujeres euros frente a los cuatro pilares de la sociedad economía educación sanidad justicia sin duda será objeto de especial atención en el ámbito de la seguridad me dijo un amigo juez que no sorprendido que Margarita Robles vaya defensa no en vano entre los colegas le llaman la comanda anda probablemente fue ella quien sugirió a Grande Marlaska que no es personaje hecho para la indiferencia hice bien distinta distintas Dolores Delgado ministro de Justicia en onda con Garzón y solvente experta europea en la cuestión y cadista sólo en un tema Sánchez ha puesto el freno no osado ser el primer presidente en gobernar en coalición tenía una gran oportunidad podemos estaba dispuesto y entregado pero el presidente no se ha atrevido ha tenido miedo le etiquetan populista una oportunidad perdida por segunda vez porque los gobernantes españoles son tan reacios los gobiernos multicolores el bipartidismo fue la forma en que se hizo carne el régimen

Voz 5 24:52 lo lo transición en su lógico

Voz 1150 24:55 el uno o lo otro pero nadie más a la tercera la vencida

Voz 22 25:00 con un busca

Voz 1781 25:07 y terminamos aquí Cristina de la Hoz Berna González Harbour Milagros Pérez Oliva hasta la semana que viene muy buenas noches y saber lo que pasa aquí la semana que viene a todos ustedes hasta mañana a partir de las ocho como siempre desesperamos feliz noche Ángels Barceló Cadena Ser

