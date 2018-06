Hora 25 (07/06/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 ahora les toca gobernar será capaz el nuevo Gobierno de demostrar que es más que marketing político dedicará Pedro Sánchez la primera acción de su Gobierno a Cataluña donde levanta más envidias el nuevo Ejecutivo en el PP o en Ciudadanos y qué consecuencias tendrá en Podemos la ausencia de ministros afines al partido lo dejará pasar Pablo Iglesias son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:22 hola

Voz 1915 00:43 hola buenas tardes el nuevo Gobierno ha echado a rodar y mañana celebrará en Moncloa al primer Consejo de ministras y ministros prometo

Voz 2 00:51 por cumplir fielmente las obligaciones del cargo así como mantener el secreto de la T liberaciones del Consejo de Ministros y ministro fue el Consejo de Ministros de Consejo de Ministros

Voz 0194 01:04 el nuevo Gobierno casi en pleno ha utilizado esta novedosa fórmula la de nombrar el consejo de ministras y ministros para subrayar su compromiso feminista que se encarga de resaltar la vicepresidenta Carmen Calvo al recibir la cartera de su antecesora Soraya Sáenz de Santamaría

Voz 1539 01:18 este es un Gobierno que tiene que trabajar cada día para lo más importante de la democracia achicar las desigualdades construirla Grammy igual a la que nos afecta a hombres y a mujeres

Voz 0194 01:30 la responsable de política territorial Meritxell Batet comenzará mañana trazar con Pedro Sánchez su estrategia de deshielo con la Generalitat porque según el equipo de la

Voz 1915 01:37 otra no quieren dejarlo para después del verano la portavoz del Govern El Sartori recoge el guante

Voz 3 01:43 por dialogar y consensuar creo que la recuperación de la palabra de las palabras con Catalunya especialmente pero

Voz 2 01:50 con todas las comunidades autónomas es imprescindible

Voz 0194 01:53 cabría salas han sido debería ser la semana que viene si es que yo considero que debería ser mañana mismo una importantísima cuando a él le parezca bien hacer la reunión pues se pondrá fecha convocará para la radio en Podemos se sienten dolidos ante la ausencia de ministros próximos al partido reprochan a Sánchez la elección de un jefe de gabinete y un ministro de Interior Fernando Grande Marlaska próximos a la derecha escuchen a Pablo Iglesias en Televisión Española

Voz 1673 02:17 Pedro Sánchez ha sonreído al Partido Popular y ha sonreído a ciudadanos parece que han tardado veinticuatro horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente de Gobierno alguien que estuvo a favor de condenar a a miembros del 15M alguien que secuestró portadas de del jueves desde luego no está en el espíritu del cambio yo no sé Jen ha convencido a Pedro Sánchez de que nombre un ministro del PP pero ha nombrado un ministro del PP todo

Voz 0194 02:41 las ministras y ministros de Sánchez han marcado sus prioridades y el responsable de Cultura máximo Huerta ha hecho algo más para aplacar las críticas que ha recibido por su poco apego al deporte

Voz 1535 02:50 voy a apoyar a amar el deporte y apoyar a todos los deportistas porque son héroes y heroínas eh nos hemos sido Su Majestad yo a despedir a la selección española de fútbol

Voz 1915 03:07 y entre tanto el PP no ha esperado cien días ni siquiera cien horas para comenzar a torpedear al nuevo Gobierno Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 03:13 buenas tardes el mismo día de la toma de posesión reclaman la celebración del Debate sobre el estado de la nación que Rajoy aplazó sine díe la primera sesión de control en el Congreso propuesta que han rechazado el resto de grupos Rafael Hernando Adrián a las

Voz 4 03:25 pues este nuevo gobierno es un Gobierno que está muy capacitado al parecer para ir a los medios de comunicación pero que sin embargo no está capacitada al parecer para dar explicaciones

Voz 5 03:36 aquí las ministras y los ministro están ya solicitando su comparecencia a petición propia en las comisiones correspondientes que parece lógico que antes comparezcan en comisión esperamos que cuanto antes y luego ya en la sesión de control los que

Voz 1667 03:49 claro exceden eso sí desbloquean la renovación de Radio Televisión Española algo más complicada se presume la elección de su nuevo líder Alberto Núñez Feijóo aconseja a algo más de calma

Voz 4 03:58 qué sobre que España estuvo útil necesitamos sosiego para pensar socio para reflexionar eso sí o para acertar

Voz 1667 04:05 los tribunales siguen pisando los talones a Génova Alberto Raúl Alberto Ruiz Gallardón ha declarado hoy como imputado por el caso Lezo por una operación dirigida desde el Canal de Isabel II a lo correspondía a mi puesto que fue una decisión que se adoptó por parte del cada el segunda al margen de los instrumentos los vehículos que se utilizasen creo que el sumario acreditado la legalidad de la prudencia y por lo tanto el beneficio para el canal que es lo mismo que decirte que por además Rodrigo Rato ya tiene fecha para el juicio de las salida a Bolsa de Bankia comenzará el veintiséis de noviembre

Voz 0194 04:34 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco hoy con Sonia

Voz 1915 04:37 los buenas tardes hola buenas tardes una semana para que

Voz 1914 04:39 viento del Mundial de Rusia en la selección española acaba de aterrizar en Krasnodar el sábado último amistoso de cara al Mundial contra Túnez además el Barça ha hecho oficial el fichaje de Eric Abidal como nuevo Secretario Técnico en sustitución de Rúber Fernández a las ocho y media Valladolid

Voz 1509 04:53 orden de Gijón se enfrentan en el partido de ida en el prime

Voz 1914 04:56 el playoff de ascenso a la Primera División y en tenis Rafa Nadal ya está en semifinales de Roland Garros mañana se enfrenta Del Potro mientras que Garbiñe Muguruza ha caído en semis ante la rumana Simona Jaled en baloncesto dentro de una hora partido Herbalife Gran Canaria Real Madrid en caso de victoria blanca se clasificarán para la final de la Liga ACB

Voz 0978 05:12 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes a esta hora no tenemos ninguna tormenta activa hacía muchas jornadas que no podíamos decir esto pero se acerca un nuevo cambio ya en las últimas horas ha provocado lluvia en Galicia a lo largo de esta noche mañana se intensificará en el interior de Galicia Asturias provincias como León Zamora y Salamanca llegará de manera más débil y con muchas pausas al resto de Castilla y León del Cantábrico también Extremadura y la Comunidad de Madrid y en el conjunto del país mañana alternarán sol y nubes más sólo en el Mediterráneo donde también llegar a hacer un poco de calor durante la tarde el sábado cada vez más sol el domingo las tormentas volverán a ganar protagonismo en gran parte del interior peninsular empieza hora25 Pablo

Voz 1667 05:50 si van a escuchar muchas voces nuevas en este Hora Veinticinco a las voces del nuevo Gobierno y opiniones que se suman a la teoría de que algo está cambiando incluso los obispos lo creen apuestan por la separación de la Iglesia y el Estado a cuenta de la ausencia de crucifijos y biblias en la toma de posesión del nuevo Gobierno escuchen lo que ha dicho al respecto Braulio Rodríguez ex arzobispo de Toledo

Voz 4 06:10 tú ya sabes que hay libertad de religión permitible en la entidad religiosa sí si eso no no debe sorprender la iglesia

Voz 6 06:19 que está cada vez más

Voz 4 06:22 la tarea de que haya separación Iglesia Estado pero hay muchos políticos que eso no lo practican

Voz 2 09:17 le remito por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministra de Justicia ministra de Trabajo de ministra de Sanidad de ministra de Hacienda aunque ministra de Industria Comercio y Turismo sí como lo más fundamental del Estado así como mantener el secreto de deliberación en el Consejo de Ministros y menester de este cobre ministro del Consejo de ministras y ministros del Consejo de Ministros del consejo de ministros y ministras

Voz 1667 09:47 dejó de ministras y ministros ya lo han escuchado solo tres de los nuevos integrantes del Gobierno no han secundado esta fórmula que según explicaba este mediodía en Hora catorce la portavoz del Ejecutivo Isabel Cela ha surgido de manera

Voz 15 09:57 espontánea y además ha sido de una manera instantánea yo creo que hemos recibido instrucciones llegó se dirigen embargó lo hemos hecho yo creo que ha sido que ha sido un acierto sin acierto del presidente del Gobierno haber hecho este Gobierno significa tan

Voz 1667 10:14 será la propia vicepresidenta la encargada de promover esa igualdad en todas las políticas del Gobierno de es el compromiso que verbalizado a Carmen Calvo esta mañana en la SER antes del acto en Zarzuela de recibir la cartera de su antecesora de Soraya Sáenz de Santamaría no informa Mariola Lowry

Voz 0259 10:30 lo de Carmen Calvo fue la idea de romper el protocolo y cambiarle el nombre al Consejo para decir ministras y ministros lo improvisó sobre la marcha y no avisó a las demás ni siquiera a Pedro Sánchez de hecho Borrell fue el siguiente en prometer el cargo no dijo ministras probablemente porque ni se dio cuenta la vicepresidenta y ministra de Igualdad se comprometió a trabajar compasión

Voz 1539 10:50 en este es un Gobierno que tiene que trabajar cada día para lo más importante de la democracia achicar las desigualdades construir la gran igualdad a la que nos afecta a hombres y a mujeres Calvo

Voz 0259 11:02 afirman que el traspaso de poder está siendo impecable sobre la vicepresidenta saliente con la que trabajó por el asunto del ciento cincuenta y cinco se deshizo en elogios le deseó suerte en todo lo que acometa en su vida porque la tienen altísima estima personal e intelectual cuando Sáenz de Santamaría le entregó la cartera nadie aplaudía así que empiezo Santamaría hay dijo si tengo que aplaudir yo mal empezamos citrato del Ejecutivo con el mayor número tirón en el Astoria republicana de la España en catalán

Voz 16 11:37 este hoy en dijo Sánchez entonces no de Moto GP dejó golpea en te amo

Voz 1667 11:45 nada en la nacional informa hoy de la toma de posesión del Gobierno con mayor porcentaje de mujeres del mundo pero son muchos más los frentes a los que tendrá que atender los nuevos ministros frentes que han estado presentes en los traspasos de carteras empezando por Cataluña presente en las primeras palabras de Josep Borrell de Margarita Robles y Meritxell Batet como responsables de Exteriores Defensa Política Territorial

Voz 0017 12:08 España se enfrenta al quizá el mayor problema que se puede enfrentar un país que su integridad territorial

Voz 17 12:14 no hay un Estado de derecho sino no hay Constitución con la Constitución todos diálogo tolerancia fuera de la Constitución nada escucho

Voz 3 12:25 zar dialogar y consensuar creo que la recuperación de la palabra de las palabras con Cataluña especialmente pero con todas las comunidades autónomas es imprescindible mesas sillas la Adriana el avalaría rojas amarillas

Voz 1667 12:40 Nuestra asuntos territoriales ha utilizado el catalán para agradecer el apoyo de su familia Batet coordinará mañana con Sánchez la estrategia de diálogo con Cataluña un acto que quieren retomar en cuanto se pueda cuanto antes no quieren dejarlo para después del verano disposición que comparten con el nuevo Govern catalán de Quim Torra pese a que algunos ministros no despiertan especial entusiasmo el la Generalitat Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 13:02 esta mañana jeans para Cataluña ha pedido que el ministro Huerta no tome posesión del cargo por unos tuits antiguos críticos con el independentismo pero el guber sea desmarcado optando por un tono mucho más prudente la nueva portavoz el sarta día admite que algunos nombramientos como el de Grande Marlaska le parecen inquietantes pero defiende que a los nuevos ministros hay que juzgarlos por sus hechos y no por sus acciones o declaraciones antiguas harta Hadid también insiste en que el diálogo entre los dos presidentes deben empezar cuanto antes

Voz 0194 13:29 días en la Samana acabe si es Caixa consigo debería ser la semana que viene si es que considero que debería ser mañana mismo una han un importantísimo

Voz 1914 13:36 a nosotros estamos a disposición como siempre lo hemos estado al diálogo y a la negociación cuando a él le parezca bien Unión pues se pondrá fecha hice convocó

Voz 1539 13:46 la A data hay desconvocada Rovio

Voz 1673 13:48 el guber también ha aprobado una batería de medidas políticas y jurídicas relacionadas con el ciento cincuenta y cinco como por ejemplo crear un comisionado que va a impulsar un plan de choque para revertir sus efectos

Voz 1914 13:59 conocer estaban bien llevarán el peso de la economía

Voz 1667 14:02 ya en el nuevo Gobierno Nadia Calviño se compromete con los objetivos de estabilidad marcados por Europa María Jesús Montero en Hacienda les seguirá el paso en Trabajo Magdalena Valerio ha enviado un primer mensaje a los pensionistas

Voz 18 14:13 estoy muy ilusionada de formar parte de un equipo absolutamente estelar en un programa de gobierno en el que el presidente claramente ha marcado una agenda modernizadora feminista europeas

Voz 1539 14:26 de edad desde nuestro ministerio estabilidad de acompañamiento y transparencia a las cuentas públicas

Voz 16 14:33 todos esos millones de personas tenemos que transmitirles seguridad y confianza en el sistema público de pensiones Esperanza ante las incertidumbres certidumbre y eso hay que hacerlo con diálogo político en el seno del Pacto de Toledo

Voz 1667 14:49 deseos a los que se suma el compromiso del Gobierno contra la precariedad laboral que ha expresado la responsable de Industria Reyes Maroto

Voz 19 14:56 en estos mismos hablamos de un modelo de éxito pero es un modelo de éxito que hay quejas

Voz 1916 15:00 no

Voz 19 15:01 para mí va a ser clave también garantizar los derechos laborales de los trabajadores y sobre todo las trabajadoras una mención especial a las que elige a me han llamado no ha estado con ella su voy a hacer con ellas en esta lucha para dignificar las condiciones laborales de estas mujeres y todo ello Kaiku

Voz 1667 15:16 dado por el reto medioambiental así de clara se mostraba la titular de transición ecológica al recibir su cartera es Teresa Ribera

Voz 20 15:23 tenemos la certeza la preocupación estar todavía en una carrera contrarreloj es relevante es imprescindible enfrentar la necesidad de un cambio mucho más sistémico mucho más profundo que permita ser entes con una máxima que parece obvia pero que a la hora de la verdad es muy complicada es crear la prosperidad dentro de los límites ambientales del planeta

Voz 1667 15:50 otras dos carteras de peso con la primera declaración de intenciones de sus titulares Dolores Delgado visiblemente emocionada injusticia If Fernando Grande Marlaska en Interior

Voz 21 15:58 la transparencia tiene que ser muy importante y los operadores jurídicos tenemos que contar también con las asociaciones tenemos que contar desde luego con las víctimas por las víctimas

Voz 1915 16:11 nosotros vamos a trabajar para generarlo

Voz 22 16:13 lo que la Constitución nos nos exige generar un estado de derecho generar las condiciones para que todos seamos como seamos dentro de la diversidad podamos ejercitar nuestros derechos y libertades desarrollarnos cada uno cómo somos

Voz 1667 16:29 Marlaska por cierto ha enviado un saludo a su marido otra señal del cambio del perfil conservador del juez no convence a Podemos que hoy ha recordado el papel del nuevo responsable de Interior archivando el caso del Yak cuarenta y dos o persiguiendo a los indignados que rodearon el Parlament catalán por poner dos ejemplos Pablo Iglesias lamenta que Sánchez se haya olvidado de su partido tan rápido y haya optado paren por por un ministro del PP informa Mariela Rubio sí

Voz 1673 16:53 ese es lanzaba este mensaje Sánchez Pedro Sánchez ha hecho un gobierno con gente que le gusta a ciudadanos con gente que le gusta al Partido Popular con nadie digamos que pudiera responder a una figura cercana a nosotros bueno es toda una declaración de principios el líder de Podemos criticada particularmente grande

Voz 1667 17:12 las que hay uno de los nombramientos que nos sorprende para mal

Voz 1673 17:15 Grande Marlaska parece más bien un ministro del Partido Popular alguien de la órbita de Lesmes alguien que estuvo a favor de condenar a a miembros del 15M alguien que secuestró portadas del jueves desde luego no está en el espíritu del cambio yo no sé quién ha convencido a Pedro Sánchez de que nombre un ministro del PP pero ha Brown ministro del PP y además esto no está bien decirlo pero normalmente el que se desgasta el que está en el Gobierno es verdad que el día del nombramiento del Gobierno alguien puede decir no el pegamento el Gobierno no hay Gobierno que no se desgaste pasar por Moncloa y pasar por Moncloa con digamos con el Gobierno más débil de la historia de España probablemente vaya a ser un calvario para Pedro Sánchez

Voz 1667 17:58 eso sí Iglesias prometía una mínima cortesía

Voz 1914 18:01 la parlamentaria en esos guiños a la derecha que dice

Voz 1667 18:03 de Podemos que lanza Sánchez sorprende el fichaje del asesor político Iván Redondo como jefe de Gabinete del presidente en Moncloa sorprende por su trayectoria muy pegada al PP y en ocasiones a sus políticas y discursos más polémicos Sonia Sánchez

Voz 1916 18:18 si el fichaje de Iván Redondo que va a ser el poderoso jefe de gabinete del presidente del Gobierno no gusta a todo el PSOE la incomodidad que algunos socialistas manifiestan se debe a que este consultor político y analista ha trabajado mucho para el PP para Monago en Extremadura para Basagoiti en el País Vasco para Albiol en Catalunya para quién ideó aquella campaña de limpiar Badalona que le hizo ganar la Alcaldía su método consiste en conectar con lo que quiere la gente

Voz 23 18:41 sin buena medida lo que le falta la política española también es la gestión también de lo que quiere la gente yo creo que en ese sentido es muy importante simplifica

Voz 1915 18:48 dar desde la honradez llegar

Voz 23 18:51 en el mensaje a la gente el mensaje siempre está en la gente

Voz 1916 18:54 sólo hay que conectar con él así se explicaba Iván Redondo hace dos años en el programa la tuerca de Pablo Iglesias el líder de Podemos le presentaba

Voz 24 19:01 si nuestro invitándole hoy es eso que podríamos llamar una spin doctor pero muy especial culto rápidos sensible que es una pena que casi siempre hayan trabajado para nuestros adversarios en otra vuelta de tuerca es un honor presentarles a Iván tres

Voz 1916 19:20 porque nadie duda de su inteligencia de su acierto su estrategia ha logrado llevar a Pedro Sánchez hasta el Palacio de la Moncloa

Voz 1667 19:26 que rápidamente de las intenciones del resto de ministros de educación llega Isabel Cela a Sanidad Carmen Montón

Voz 6 19:31 seguimos manteniendo con empeño

Voz 25 19:34 convicción de que la educación es el

Voz 6 19:37 G del cambio de todo cambio el personal social del colectivo

Voz 26 19:44 creo en una sanidad pública ya en unos servicios sociales con carácter universal de calidad y regidos por los parámetros de la equidad como instrumento de cohesión social

Voz 1667 19:57 sus prioridades que se suman a las que se marcan otros dos ministros de peso José Luis Ábalos en Fomento y Luis Planas en agricultura dispuesto a llegar hasta el final en la defensa de la pata

Voz 6 20:07 significa su crecimiento su desarrollo su productividad pero también su sostenibilidad

Voz 1667 20:16 también el bienestar definitivas en crecimiento

Voz 27 20:18 todo desarrollo pues no hay bienestar tenemos una negociación de la Política Agrícola Común en marcha tenemos que sacarla bien para los intereses de los agricultores y ganaderos españoles sacarlo bien significa que sea la que nos permita apoyar una agricultura y una ganadería moderna productiva

Voz 1667 20:38 muy competitiva y unos quedan dos los más mediáticos seguramente este es el ambicioso objetivo de Pedro Duque en ciencia y las pymes y las primeras palabras de máximo Huerta en cultura

Voz 18 20:48 esto posible porque España yo creo que todavía estamos a tiempo ha dado un apretón para poder colocarse en el pelotón de cabeza no sólo ciencia novación sino por ende del bienestar de la sociedad

Voz 1535 21:02 pues lo estoy muy orgulloso de ser el ministro de Cultura Deportes pero mucho más de que este ministerio ser recupere porque la cultura es lo que nos representa

Voz 25 21:14 hora veinticinco las necesidades de tu empresa siempre están en tu cabeza incluso mientras vuelves a casa trató cenas hasta que todo encaja para afrontarlas como ahora

Voz 28 21:23 qué escuchas que en BBVA no necesita ser cliente

Voz 25 21:26 te para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa

Voz 28 21:28 en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficio

Voz 29 21:32 mira creando oportunidades se colitas en que pueda quedarle buenas llamado porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no

Voz 30 21:42 es por prevención es que me calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno robar a mí

Voz 31 21:47 pero tuvo que ver con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento

Voz 25 21:59 trece dentro de poco los dan las

Voz 29 22:02 acá hemos aprobado todo dónde vamos a ir este verano

Voz 25 22:06 Planeta con Viajes el Corte Inglés eso se vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva ahí descubre todos nuestros estrenos disfrutar de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés te llevas tres meses define gratis consulta condiciones

Voz 1 22:32 hora veinticinco Bolshói veintidós una hora menos en Canarias

Voz 1667 22:36 Pablo Morán y entre tanto el PP trata de evitar la imagen de parálisis que la provocado su salida del Gobierno toma el Congreso como herramienta había fracasado en su intento de reclamar la primera sesión de control al Ejecutivo para el próximo miércoles ha exigido la celebración cuanto antes el debate sobre el estado de la nación y algo muy esperado ha desbloqueado el proceso de renovación de Radio Televisión Española Congreso Mar Ruiz

Voz 1914 22:58 si los ministros no habían ni tomado posesión de sus carteras y el PP en el Congreso ya pedía un debate sobre el estado de la nación para antes de verano y que el Gobierno de Pedro Sánchez se sometiera a su primera sesión de control ya el próximo miércoles petición rechazada por el resto de grupos por prematura y que han optado por aplazar por cortesía parlamentaria con el nuevo Ejecutivo cuyos ministros comparecerán a petición propia en todas las comisiones el PP sin embargo no perdió un minuto en acusar a Pedro Sánchez de ocultarse tras su Gobierno pasarela en palabras de Rafael Hernando para no dar cuentas a los españoles

Voz 4 23:31 Sito que venga el señor presidente de gobierno y no sé

Voz 32 23:33 con con su Gobierno pasarela

Voz 4 23:36 no sabemos todavía a cambio de que ha obtenido ese apoyo para ser presidente de Gobierno es esencial porque este es una democracia parlamentaria creo que señor Sánchez se ha olvidado

Voz 1914 23:48 el PP por cierto que tras torpedear durante meses el acuerdo entre PSOE Unidos Podemos y Ciudadanos para la renovación de Radiotelevisión Española hoy abría la puerta desbloquear la convocatoria del concurso público que es uno de los compromisos del Gobierno de Sánchez el desenlace el próximo martes cuando se vote en la Mesa del Congreso

Voz 1667 24:05 a las nueve sabremos algo más de otras experiencias de gobiernos en minoría en Europa Sara hábito resuena

Voz 1880 24:10 hola Pablo venimos diciéndolo días el caso más cercano es el de Portugal pero también se gobierna en minoría en Reino Unido Irlanda Suecia Finlandia Chipre o la República Checa vamos a ver en qué se parece a este nuevo Gobierno de Sánchez alude a los de estos países en que deberíamos aprender de ellos y después escucha

Voz 2 24:30 así suena un desahucio es el de un piso

Voz 1880 24:32 en Madrid en dos mil trece el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid vendieron casi cinco mil viviendas públicas a los llamados fondos buitre la grieta es un documental que nos cuenta la historia de dos de estas familias y con las protagonistas hablaremos a partir de las nueve

Voz 1667 24:45 oye a partir de las diez como siempre la firma de Ángels más información y dos entrevistas de peso las de Andoni Ortuzar y el flamante ministro de Ciencia Pedro Duque les hemos llegado a las ocho

Voz 25 24:54 de cinco siete veinticinco en Canarias seguimos

Voz 1 25:09 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:21 buenas tardes el Gobierno madrileño suma el tercer consejero reprobado de la legislatura la Asamblea reprobado esta tarde el consejero de Educación Rafael Van quien por su gestión de la educación madrileña por su papel en el caso del máster de Cristina Cifuentes Él sin embargo asegura que este rechazo no le hará dejar el cargo

Voz 1501 25:37 yo lo que puedo decir es que yo en absoluto he presionado para absolutamente nada a la Universidad Rey Juan Carlos y yo tengo la conciencia absolutamente tranquila con respecto a mi comportamiento en todo en todo este

Voz 1915 25:51 pero este argumento no convence a la oposición en especial la Podemos que presentó la iniciativa para reprobar el diputado Eduardo Fernandes Robinho

Voz 33 25:58 está a tiempo de al menos pedir perdón usted le debe una disculpa sincera por haber mentido a los madrileños a todos los madrileños pida perdón señor Ban griten reconozca que mintió cuando dijo literalmente que Cristina Cifuentes cumplió como cualquier otro alumno y que esto se trataba nada más que de una cacería política

Voz 1915 26:16 la venta de Madrid hemos hablado con el rector de la Universidad Autónoma Rafael García que reconoce que este caso el del Master de Cristina Cifuentes ha supuesto un duro golpe para el prestigio de la universidad pública madrileña ha afectado bastantes ciertamente ha sido un golpe para el sistema público de enseñanza madrileño yo diría que incluso porque ese confunde muchas veces lo que es un caso aislado con lo que el fusilamiento al particularmente de la Universidad en Madrid pero sin duda afectado claramente porque la reputación de la universidad pública pues se ha puesto tú no Dirección General de Tráfico Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 34 26:57 hola qué tal a esta hora estamos pendientes en Madrid de un accidente de las seis a su paso por Puerta de Hierro que genera tres kilómetros de retenciones hacia Madrid tengan precaución si iban a transitar por esta vía en la cual también van a contra circulación lenta a la altura del Plantío Inma Jada Honda complicaciones también en la A cuarenta y dos a su paso por Fuenlabrada dirección en Toledo y por último retenciones en la M cuarenta en el tramo entre Coslada y Vicálvaro sentido A tres en el resto de vías madrileñas de momento hasta ahora se circula con total normalidad

Voz 1914 27:30 ocho hoy veintisiete las víctimas de violencia machista podrán acceder a una vivienda pública sin necesidad de denunciar es una de las Medi las integradas en la nueva ley de violencia de género de la comunidad que ha sido aprobada por unanimidad en la asamblea este paso convierte a la región en una de las primeras que aplican una de las principales recomendaciones del Pacto de Estado contra esta lacra la diputada de Podemos trasero vamos

Voz 35 27:51 los habilitar a muchos de nuestros profesionales públicos a emitir informes técnicos y a partir de ahora no sólo los jueces y los policías van a ser también los profesionales de las casas de acogida de los centros de emergencia de los centros de día las trabajadoras de los Puntos Municipales de violencia los servicios sociales también la inspección de Trabajo van a servir para acreditar una mujer sufre violencia machista

Voz 1914 28:16 Alberto Ruiz Gallardón ha negado que cobrará comisiones por la compra de parte del Canal de Isabel II en el año dos mil uno el ex presidente madrileño ha declarado como imputado ante el juez del caso Lezo la Fiscalía sospecha que en esa operación se pagó más de lo que costaba la empresa y que se pudo producir un desvío de fondos públicos pero como ya hiciera ayer Manuel Cobo Gallardón ha negado

Voz 1667 28:35 con la vida se hizo de acuerdo con la localidad que se hizo con todos los informes jurídicos favorables que han sido también aportados eh en la causa y que además el tiempo puesto ha demostrado que efectivamente aquella fue una buena decisión por parte del Canal de Isabel II

Voz 1914 28:50 el vicepresidente de la Comunidad Pedro Rollán defiende la venta de tres mil viviendas sociales a un fondo buitre en el año dos mil trece como un mecanismo para hacer caja Rollán asegura que discrepa con la decisión que tomó en aquel momento el Gobierno de Ignacio González pero de lo contrario ha dicho si hubiera tenido que cerrar hospitales y que evidentemente

Voz 36 29:06 digamos que eran un recurso necesario eran un recurso necesario porque posiblemente en el momento de la tomar aquella decisión que hoy no compartimos era o desprenderse de patrimonio y hacer caja au sino la alternativa

Voz 1915 29:20 era cerrar hospitales bollería el Gobierno regional ha reconocido por primera vez desde que la comunidad recurrirá la sentencia que no lo esa operación este jueves les hemos contado que el juez que lleva la investigación penal de esta operación ha pedido que se aporte la sentencia de la vía administrativa que anuló la operación llegamos a las ocho y media con veinte grados en el centro de la capital sigue Hora Veinticinco España

Voz 1 29:46 hora veinticinco Madrid

Voz 25 30:07 en Hora veinticinco Deportes

Voz 1509 30:13 hola qué tal buenas tardes aquí estamos con la redacción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este siete de junio una semana sólo queda una semana para que comience el Mundial de Rusia y España acaba de aterrizar en Krasnodar su cuadro de su cuartel general en la cita mundialista desde luego todos deseamos que permanezca allí hasta el día quince de julio Día de la grafía al antes el sábado último amistoso de preparación para los de Lopetegui contra Túnez este jueves tenemos buenos partidos de preparación juega Portugal rival de España contra Argelia juega Inglaterra ante Costa Rica juega Islandia frente a Ghana y juega Uruguay contratos de Tristán hoy Corea del Sur ha empatado a cero frente a Bolivia fuera del Mundial la noticia está en Barcelona esta tarde se ha hecho oficial el relevo en la secretaría técnica del club Eric Abidal Se hace cargo en sustitución de Ruber Fernández una Abidal que hace tres semanas hablaba así en El Larguero de Griezmann

Voz 38 31:05 el jugador clave Erviti pues el jugador clave para el Barça cero que ver no jugarse encajara bien pero seguro que si le preguntas a Griezmann si quiere fichar por el Barça que sí

Voz 1509 31:18 no esta mala táctica un francés para convencer a otro francés como Griezmann de que vaya al Barça no será por guiños Messi ha vuelto a insistir en que encajaría bien jugando juntos

Voz 0017 31:28 el Museo de todavía no se nota

Voz 39 31:31 el cien por cien no tanto a uno de los grandes jugadores que están pasando por un momento de su carrera excepcional pero obviamente que es un abrazo que que me andaría

Voz 1509 31:42 Griezmann es uno de los nombres del mercado otro ya sabéis es Cristiano Ronaldo cada día que pasa parece más fuera que dentro del Real Madrid y por tanto de la Liga aunque su presidente no le afecta mucho Javier Tebas

Voz 0017 31:54 no me preocupa siempre he dicho que estás artes darte la Liga yo creo que no se va a ir no pero estamos ya por encima de los jugadores los juncos no lo que te el Real Madrid en cuarenta y ocho horas olvidaremos todo lo que hay detrás

Voz 1509 32:07 Tebas hablando de Cristiano Messi de Griezmann para rizar el rizo hoy justo cuando se cumple una semana de la marcha de Zidane el presidente del Murcia Víctor Gálvez ha hablado del banquillo del Real Madrid

Voz 40 32:19 o sea filtrado ya lo he dicho ante la velocidad de fichar a es verdad yo estuve con billete juego iba a comer con Guti pero lo de Guti se va a ser entrenador del Real Madrid no puede dejar volar la necesidad ojalá se ha quedado social

Voz 41 32:34 dos de suena un poquito a lapsus aunque quién sabe si terminará siendo verdad

Voz 1509 32:44 tenemos además fútbol directo acaba de empezar el partido Valladolid Sporting de Gijón en la carrera por el último billete a primera división hola a Carlos Raúl Martínez

Voz 42 32:52 hola Sonia muy buenas tardes a todos ambiente espectacular en Zorrilla se preveían ya el lleno yo creo que hay algunas butacas todavía vacías pero sigue entrando gente la tarde también sensacional en lo meteorológico tenemos dieciséis grados en creado el partido recordemos Valladolid y Sporting en esta primera batalla de la primera eliminatoria del playoff esto acabará el próximo domingo en el Molinón de momento tres minutos de juego para cuatro ya de esta primera mitad minutos de tanteo que ha habido un primer disparo de Oscar Plano empate a cero en Zorrilla

Voz 1509 33:21 primeros compases también del España Israel fútbol femenino clasificatorio para el Mundial del año que viene en Francia Murcia José Antonio Vera

Voz 43 33:29 hola muy buenas todo el minuto de partido tenemos en La Condomina de Murcia tarda saneada que aquella España canta hoy a Israel país una no es capaz de vencer Finlandia las chicas de Jorge evita estarán matemáticamente en Francia

Voz 1509 33:42 gracias Vera fuera del fútbol tenis Rafa Nadal ha derrotado a Suárez gracias un poquito a la lluvia ya está en semifinales de Roland Garros mañana semifinal ante Del Potro mientras que Garbiñe Muguruza ha perdido semifinales ante la rumana Jaled a las nueve tenemos Baloncesto Herbalife Gran Canaria Real Madrid Si gana el equipo de Laso estará en la final de la Liga ACB y a las nueve y cuarto tenemos en el primer partido de la final de fútbol sala entre Movistar Inter Barça como habéis menú completo en este Hora Veinticinco deportes en el que por supuesto también están vuestros mensajes eh

Voz 31 34:12 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes

Voz 1 34:15 seis por teléfono

Voz 31 34:19 los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarto por qué por qué no lo comprendo por qué tiene tan tan envidia tanto odio al Real madre de verdad Racer de Hora veinticinco Deportes nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1509 34:54 ah pasan treinta y cinco minutos de las ocho de la tarde tenemos por delante lo mejor del día en el deporte lo mejor a esta hora está en Rusia en Krasnodar justo en una semana empieza el Mundial ofreció la selección española acaba de aterrizar en Krasnodar una ciudad a la que vamos a viajar mucho en los próximos días Icon ellos esa parte del equipo enviados especiales de la Cadena Ser Javier Herráez Adriá Albets Santo mediana muy buenas

Voz 0017 35:30 buenas noches qué tal buenas noches hola qué tal muy buenas

Voz 1509 35:33 viajes sin contratiempos en lo deportivo tan sólo la incógnita de Carvajal y Busquets como están el lateral y el mediocentro Javi

Voz 0017 35:40 pues yo te cuento Sonia que es también los dos Busquets Si Carvajal Busquets supera ya esa gastroenteritis no está todavía al cien por cien pero evidentemente va a estar para el debut de España iba a estar al cien por cien frente a Portugal en Sochi y Carvajal va a estar ahí ahí la cosa se encuentra con muchas ganas de recupera muy bien el lateral del Real Madrid en la sección española yo apostaría a que Dani Carvajal incluso puede estar en ese debut no va a estar lógicamente el sábado un amistoso frente a Túnez donde jugará odioso

Voz 1509 36:07 hola gracias Javi enseguida vuelvo contigo que Tengo una pregunta curiosa que hacerte la selección ha pasado su última mañana en suelo español con sesión de entrenamiento en Las Rozas y también visitas ilustres Pedro Fullana

Voz 0231 36:17 ha sido una mañana completa con entrenamiento foto oficial y la visita del Rey Felipe VI a Las Rozas para desear suerte a la selección el monarca ha saludado a todos los jugadores de España uno por uno y especialmente a Gerard Piqué con el que ha hablado más tiempo les ha deseado suerte y Sergio Ramos le ha contestado que van a representar a España lo mejor posible en esta gran cita mundialista ha sido además el primer acto del nuevo ministro de Cultura y Deporte Maxi Huertas y Felipe VI se ha ido cargado de recuerdos de Las Rozas una camiseta con su nombre y con el sexto como dorsal en números romanos el brazalete del capitán que será entregado Sergio Ramos del han firmado por todos los futbolistas que le ha entregado Andres Iniesta

Voz 1509 36:53 gracias Pedro volvemos a Krasnodar Adriá Albets cómo van a ser las primeras horas de España en esta ciudad que tienen previsto

Voz 0017 36:59 pues la selección española ahora mismo se dirige al campamento base que estará en la ciudad deportiva del Krasnodar ahí se dirigen ahora mismo los veinticinco futbolistas que se ha llevado Lopetegui iban a descansar después de este viaje largo y a partir de mañana ya a entrenar a preparar de momento este amistoso el último de preparación antes del Mundial estamos sábado frente a Túnez veremos cuál es el planning de entrenamientos en los próximos días hasta el día del debut del próximo viernes frente a Portugal la Portugal de Cristiano Ronaldo a iba a empezar la aventura de la selección española de forma oficial ya en el Mundial así que ahora descanso tendrán una recepción de bienvenida especial los jugadores de la selección española y a partir de mañana ya entrenamiento desde el equipo de Lopetegui

Voz 1509 37:44 a no dar va a ser el centro de operaciones el hogar de los internacionales también de los enviados especiales que se va a encontrar el equipo español en la ciudad como es ese cuartel general cuéntanos Antón Meana

Voz 0231 37:53 pues posiblemente Sonia una de las ciudades deportivas más modernas del mundo te lo comentaba ahora Adrià va a ser su cuartel general está Lopetegui encantado han elegido Krasnodar porque no es sede no es ciudad sede del Mundial y eso facilita mucho el día a día no hay mar selecciones no hay hinchas de otros países ni prensa de otros lugares y por ese motivo eligieron Krasnodar en el campo en el que España va a tener por ejemplo la sala de prensa diaria de dónde va a jugar el amistoso del sábado es el mismo en el que el Celta jugó el año pasado Europa League están muy contentos porque tienen a su disposición un montón de campos de vestuarios es una ciudad deportiva al servicio de la selección española tenemos ganas de de verla ya mañana por la mañana estaremos allí porque dicen que es eso la mejor instalación de la selección española en los últimos grandes eventos

Voz 1509 38:38 sí lo decía antes no quiero despedido sin preguntarle una cosilla Javier Herráez que ha visto ya unos cuantos mundiales que es lo que has encontrado en las maletas de la selección que nos pueda hacer soñar con la segunda estrella que es lo que te transmiten las caras de los internacionales Javi

Voz 0017 38:52 pues mira te digo Sonia que están encantados de estar en Krasnodar que quieren ya cuanto antes pensaba en el Mundial a tope ya querían entre comillas irse de las Rozas que van con mucha ilusión muchos son veteranos el caso de Iniesta Silva Piqué y otros jovencitos Odriozola y compañía o Nacho que van con las ilusiones intactas así que hay buen equipo muy buen equipo buen técnico también el Mundial ya sabes que al margen de la calidad hace falta una pizca de suerte si se junta todo España seguro que va a hacer un grandísimo Mundial

Voz 1509 39:25 tenemos que lleve razón aquí los ERE y Serra es tanto con Adrià hay por supuesto Antonio Romero que os van a acercar cada día la actualidad de la selección española desde Krasnodar hasta luego chicos

Voz 25 39:35 bueno hasta luego Sonia hasta luego un abrazo chao hasta luego a Sonia un abrazo ahí

Voz 42 43:38 eso es Sonia estamos en el trece ya para el catorce de la primera mitad partido de alta tensión en cada fase en cada acercamiento de momento empate a cero entre Valladolid y Sporting

Voz 1509 43:48 la selección femenina que está jugando en Murcia contra Israel verá

Voz 43 43:51 sí estamos en en el duro hasta de la primera mitad en la La a punto estaba de marcan el equipo de Jorge está en una buena jugada entre ambas carreras si usted puede correr a punto estuvo llegar la capitana amando a San Pedro de momento no hay goles minuto trece en La Condomina Español cero Israel cero

Voz 1509 44:05 pues de momento sin goles en el Valladolid Sporting y también en el España Israel seguiremos pendientes de los dos partidos pero ahora nos vamos a ir a Barcelona porque allí se ha producido la noticia de la tarde muy buenas anti Ovalle

Voz 0017 44:15 qué tal muy buenas así es Eric Abidal es el nuevo secretario técnico del Barça será presentado el lunes día dieciocho de junio iba a ocupar el sitio de Robert Fernández que no continuará en el Barça es el acababa el contrato el tren la de junio y el Barça ya le ha comunicado esta mañana que no le va a renovar su lugar lo ocupa Eric Abidal que será un buen enlace con la plantilla esa es la intención del club y esto no quita que se quiere incorporar a otra persona en la estructura ya hemos contado que el Barça contactado con Ramón Planas el Getafe YSL elegido para reforzar la secretaría técnica pero la noticia es ésa ya es oficial lo ha comunicado el Barça Robert deja de ser secretario técnico al Barça y en su lugar entra Eric Abidal

Voz 1509 44:54 viene el Real Madrid gracias Santi la relación club Cristiano Ronaldo no pasa por su mejor momento algo que ya quedó patente en la final de la Champions la Cadena SER viene contando novedades de este asunto en las últimas horas hola Mario Torres

Voz 1501 45:05 con hola Sonia qué tal muy buenas si lo contábamos anoche en El Larguero y ha sido portada de los principales periódicos en Portugal y es que en la concentración de la selección portuguesa no se habla de otra cosa en apenas unos minutos juegan el último partido amistoso de preparación contra Argelia donde va ser titular Cristiano Ronaldo donde va a ser el primer partido de de preparación para el portugués antes de Moscú y es que la reunión que hubo antes de ayer entre Jorge Mendes agente José Ángel Sánchez director general del Real Madrid en el que el principal tema de conversación como contra anoche en El Larguero fue David De Gea pero lo pongo que hablo de Cristiano Ronaldo no le debió gustar demasiado a Jorge Mendes que así se lo transmitió la decencia Jones a Cristiano Ronaldo y por lo tanto el a todo el que la querido escuchar a la concentración de la selección le ha dicho que se ve muy lejos del Real Madrid que ve que no tienen respeto por él y que no le de Mike no le quieren practicamente es la conclusión a la que llega Cristiano Ronaldo que los directivos del Real Madrid no le quieren en el conjunto blanco ya esta situación la hemos visto muchas veces Sonia habrá que esperar tiempo todavía porque yo creo y esto es opinión que están condenados a entenderse pero lo dicho la situación la relación entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid pasa por horas muy tensas

Voz 1509 46:05 muy tensas esa esa relación entre el Real Madrid Cristiano Ronaldo gracias Mario en el Atlético siguen trabajando para cerrar la plantilla más allá de lo que vaya a decidir Antoine Griezmann hiciera encontrado con la negativa del Celta por Johnny Paula Montes

Voz 43 46:18 qué tal Sanya la única oferta regida por cierto reconocía Mourinho hace dos meses y rechazada por el Celta que aunque reconoce el presiente no distaba mucho de lo que estarían dispuestas a aceptar en no convenció y además insiste no volvieron a interesarse habla claro cuando asegura que quién quiera Aspas tendrá que pagar los cuarenta millones de su cláusula de rescisión pero más claro ha sido con Daniel Wass no renovará con el Celta ha tenido oportunidades de sobra Mourinho espera que el Celta no eso segundón asegura que el Celta en a su segundón que quiere compromiso de los futbolistas Iker Daniel Wass no lo tenía el club vigués hará cuatro Hi5 gastara Antonio Mohamed el turco