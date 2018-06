Hora 25 (07/06/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:00 son las nueve las ocho en Canarias ochenta y cinco escaños tiene el PSOE ochenta y cuatro en el Congreso de los diputados muy lejos de la mayoría absoluta que le aseguraría una estabilidad para su Gobierno durante la siguiente hora vamos a hablar de gobiernos en minoría algo de lo que somos nuevos en España sigue vamos a mirar a la vecina Portugal a Reino Unido Irlanda y a otros países donde sí tienen experiencia en este tipo de gobiernos además esta noche nos acercamos a una problemática que siguen teniendo cientos de afectados en nuestro país hablaremos de desahucios y de fondos buitre de la mano del documental La grieta pero antes de Toral visón buenas noches hola Ángels buenas noches vamos a repasar las últimas noticias del día

Voz 0032 00:56 empezamos con la voz de Pablo Casado del Partido Popular que reacciona ante el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez al que asegura hay quedar al menos cien días de confianza casado apuesta porque el PP lidere la oposición dice que tendrán que llegar a acuerdos con los socialistas para evitar lo que llama el chantaje de los partidos independentistas

Voz 1 01:13 el Partido Popular debe llegar a acuerdos con este Gobierno para evitar

Voz 0032 01:18 tan

Voz 1 01:18 que dependa del chantaje de los partidos secesionistas e incluso de los partidos en el caso de viendo pero batasunos creo que el Partido Popular tiene que ser magnánimo y tiene que ser responsable para los acuerdos que sea fortalecer España mantener la política económica seguir creando empleo y seguir teniendo la imagen a nivel internacional los ministros deben contar con el acuerdo con la colaboración responsable y leal de la oposición y en este caso el Partido Popular con sus ciento treinta y cuatro escaños el partido que tiene que liderar la oposición

Voz 0194 01:50 se investiga una filtración en la selectividad de Extremadura en la Universidad de Extremadura detectó el miércoles allí

Voz 0032 01:55 era un acceso no autorizado a su web por la que al menos catorce personas podrían haber consultado los exámenes antes de realizar los en concreto las pruebas de Matemáticas Latín y fundamentos del arte Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales geología griego diseño todos se van a repetir el próximo martes doce de junio practicamente los casi cinco mil estudiantes extremeños tendrán que realizar de nuevo al menos un examen en algunos casos hasta dos

Voz 0194 02:22 ha sido en Valencia a un hombre de veintiséis años acusado de abusar sexualmente de hasta ocho menores menores entre ellos

Voz 0032 02:27 trece y quince años a los que presuntamente les ofrecía mantener sexo desde hace un mes y medio según informan fuentes policiales el joven contactaba con las víctimas vía telefónica quedaba con ellas les daba vueltas en coche e incluso las subía a su domicilio allí presuntamente les tocaba las partes íntimas y en algunos casos llegó a mantener relaciones sexuales

Voz 0194 02:45 declara ante el juez el presunto asesino de la niña de Vilanova

Voz 0032 02:47 otro ya estamos pendientes de ver qué decide el juez Alaya trece años desapareció primero y su cadáver fue encontrado más tarde en el domicilio del acusado hasta

Voz 0194 02:55 era el hombre había guardado silencio Illes

Voz 0032 02:58 estrategia de su defensa cese se centra en alegar que estaban bajo los efectos de drogas y el alcohol por lo que sabemos parece

Voz 2 03:05 el consumo de drogas y alcohol yo no sé hasta qué punto padece algún tipo de adicción todo el panorama imagino que esta situación se ha exculpado decías inocente sea una cosa la otra evidentemente es una situación muy mala

Voz 0194 03:19 March el president de la Generalitat Quim Torra ha presentado una querella contra Alfonso

Voz 0032 03:23 en un juzgado de instrucción de Sevilla acusa al ex vicepresidente del Gobierno de graves injurias e incitación al odio por estas palabras que dijo aquí en la SER

Voz 1 03:32 tenemos a un presidente de la Generalitat

Voz 3 03:34 qué habla exactamente igual que un nazi

Voz 1 03:37 pero no decimos que es su primacía si no hay exhibición

Voz 0032 03:41 la Bolsa abra hayan Pérez el IBEX35 de cero coma treinta y ocho por ciento hasta los nueve mil ochocientos veintinueve puntos el selectivo español vuelve a liderar los avances en Europa gracias en parte al sector bancario el Dow Jones sube un cero coma veinticinco por ciento hasta ahora el euro recupera los uno coma dieciocho dólares la prima de riesgo por su parte se enfría por debajo de los cien se sitúa en noventa y siete puntos básicos

Voz 0194 07:58 el Gobierno de Sánchez echa a andar ya aunque en este país no estemos acostumbrados en Europa la mayoría de los gobiernos son de coalición en veintidós de los veintiocho países que gobierna en coalición y seis de ellos son gobiernos en minoría ahora con España ya son siete qué significa gobernar en minoría a qué países deberíamos mirar para imaginarnos nuestro futuro político los gobiernos en minoría por definición son más débiles puede salir fortalecido un partido que gobierne en minoría qué ventajas se consiguen con gobiernos en minoría queremos responder a todas estas preguntas mirando al exterior a los países de nuestro entorno en los que se gobierna así Reino Unido Irlanda Suecia Finlandia Chipre o la República Checa hay queremos que ustedes también opinen en nos puede traer un gobierno en minoría que esperan de este gobierno Sara vítores buenas

Voz 1880 08:42 noches Ángels buenos buenas noches qué es lo que esperan nuestros oyentes de este nuevo Gobierno nos pueden llamar en directo al nueve cero dos catorce sesenta sesenta pueden enviar los como siempre también las notas de voz al número de Whatsapp seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres los pueden escribir a la página de Facebook la dirección es Hora Veinticinco también a la cuenta de Twitter arroba hora25

Voz 0194 09:03 Álvaro inversiones politólogo e investigador en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores y profesor de la Universidad en la Universidad Nebrija muy buenas noches Álvaro o en el caso de este nuevo Gobierno español tiene muchas semejanzas con otros gobiernos europeos son minoría o el de aquí es un caso especial

Voz 3 09:18 pues eso el caso realmente especial ahora mismo en Europa e como bien ha comentado hay unos siete gobiernos en minoría

Voz 22 09:24 pero eh

Voz 0194 09:27 el Gobierno que tendrían menos más entiende que está más en minoría

Voz 22 09:30 el apoyo en ochenta y cuatro diputados cincuenta y cuatro por ciento no esto Gobierno suele estar entre cuarenta e el caso de Chipre Irlanda República Checa Suecia e hilo la la diferencia en España es que no no no cuenta con A al con unos apoyo parlamentario aseguraba otra vez un pacto de gobernabilidad que es el caso de Reino Unido Gonzales same enero e IE es un caso muy complicado porque el bloque el bloque de la izquierda tampoco suma con lo cual en la moción de censura vimos un tipo de mayoría y hay otro tipo de mayoría posible que sería la de PSOE Ciudadanos y Podemos pero mientras no si Podemos ha no se coordinan en no ir eh pues es muy complicado de esa mayoría salga adelante con lo cual es un caso anómalo

Voz 0194 10:18 y es necesariamente un Gobierno débil un Gobierno en minoría

Voz 22 10:22 en general lo que es lo que dice la literatura política es es que es que si es más débil es un gobierno de coalición de mayoría que tiene la durar menos ya es el menos estables eso no quiere decir que no pueda gobernar con cierta soltura ahí el caso que tenemos en Portugal en estos momentos en el que tenemos un Gobierno monocolor de parte socialista pero apoyado externamente por Bloco de Esquerda el el Partido Comunista pero sin estos apoyos sí que es más complicado que se prolongará el tiempo también es cierto que el nuevo Gobierno de censura es un caso acción censura constructiva es una una una herramienta muy poco utilizada en Europa nuestros que Helmut Kohl ochenta y dos hay un caso en Hungría similar pero no llega a ser igual eh con lo cual estamos en relación a no no corriente tampoco sabemos la duración que va tensiones este cono a completar la legislatura os pretende convocar elecciones previamente con lo cual

Voz 0194 11:19 citabas citabas a Portugal un ejemplo del que llevamos hablando desde el día de la moción de censura

Voz 23 11:28 las el que Villiers menos

Voz 0194 11:35 es la toma de posesión de Costa hace ya dos años y medio la situación es parecida a la de España aunque su Gobierno si salido de unas elecciones Aitor Hernández corresponsal de la Cadena SER en Portugal muy buenas noches en Portugal lo apuntaba ahora Álvaro gobierna en minoría al Partido Socialista luso que cuenta con el apoyo de que otros partidos

Voz 3 11:55 eh pues cuenta con el apoyo de un loco un un bloque de izquierda dentro del Parlamento que incluye el Bloque de Izquierda que su partido semi marxista y el Partido Comunista Portugués Si el partido ecologista de Los Verdes entonces que este núcleo mantiene al Gobierno en el poder del Gobierno que ahora mismo se apoya sobre los ochenta y seis diputados esté el Partido Socialista y los treinta y seis que pertenecen a este grupo de la Izquierda en total suman ciento veintidós diputados T una cámara de doscientos treinta

Voz 0194 12:26 a un Gobierno monocolor nos decía Álvaro del Partido Socialista pero que tiene el apoyo del resto de fuerzas de izquierda tú dirías que ha sido un gobierno o está siendo un Gobierno frágil

Voz 3 12:37 fue un Gobierno que empezó muy frágil pero que hoy en días bastante fuerte inicialmente estos partidos que históricamente estaban enemistados nunca llegaban a acuerdos firman una serie de pactos pero era una situación tan frágil que de hecho eran pactos independientes

Voz 22 12:52 es con cada partido es ir partido

Voz 3 12:55 prevista firmó un pacto particular con los comunistas y luego otro con el Bloque de Izquierda inicialmente este fragilidad hizo que muchos pensaron que el Gobierno no iba a llegar al verano que era una cuestión de seis meses como mucho pero ya lleva dos años y medio parte de eso se debe al hecho que Portugal se ha recuperado de manera dramática de la crisis económica hoy en día pues ese ese boom que vienen parte del turismo y también de las exportaciones

Voz 0194 13:22 ha dado gran credibilidad al Gobierno quizá por eso ha ido tantas veces Pedro Sánchez a Portugal no

Voz 24 13:28 efectivamente de hecho Pedrosa

Voz 3 13:30 CS perdió ese se presentó aquí pues poco después que el Gobierno tomó el el poder y más o menos en la época que podemos también estaba proponiendo ahí a ser una una coalición con el e ir desde entonces ha visitado Portugal hasta seis veces y tiene una relación muy próxima con Antonio Costa y la verdad es que siempre ha dicho que es un referente para él

Voz 0194 13:53 qué futuro tiene o qué futuro dirías tú que tiene el Partido Socialista ahora mismo en Portugal

Voz 3 13:58 los socialistas se ha ido muy bien a este proyecto y de hecho ellos entraron inicialmente como como mencionaba no tenía ni la confianza de los electores ni tampoco de los mercados pero con el fortalecimiento de la economía gradualmente han se han subido en las encuestas

Voz 22 14:13 de hecho en las últimas encuestas les sitio

Voz 3 14:15 en torno al cuarenta por ciento con el objetivo de Costa es antes que termine la legislatura llegar a el nivel de apoyo que le podría garantizar una mayoría

Voz 0194 14:23 en las próximas elecciones que se celebran en septiembre de dos mil diecinueve eterno muchísimas gracias a vosotros hasta luego Álvaro habitualmente se dice en el Gobierno desgasta al Gobierno el el que está que está legislando evidentemente bueno en las próximas elecciones pueden pasar factura algunas de las decisiones que ha tomado estamos viendo el caso de Portugal resulta que gobernar y gobernar en minoría lo que puede hacer es relanzar esto es una posibilidad

Voz 22 14:45 claro pero aquí tendremos que mirar a aquellos que Bloco de Esquerda Partido Comunista cuáles serán sus resultados en las próximas elecciones claro porque

Voz 0194 14:53 esa seguirán necesitando o porque

Voz 22 14:55 es el Partido Socialista ha subido muchísimo en las encuestas y cuenta con la confianza a los portugueses y puede ser una mayoría absoluta con lo cual dejarán de ser necesarios no digo que vaya a ocurrir pero es una es una posibilidad

Voz 0194 15:08 y cómo se pasa de ese de decía Aitor empezó siendo un Gobierno frágil pero ahora es un gobierno fuerte con cuál es el recorrido cómo se pasa de ser un Gobierno frágil a un gobierno fuerte como te ganas la confianza

Voz 22 15:19 bueno este caso yo creo que te quién es la el personaje que es Costa que que no no ganó las elecciones tuvo que soportar unos días a a un gobierno de centro derecha que no no no naufragó como bien ha dicho nuestro corresponsal

Voz 3 15:36 en contra los mercados no tenía Brown europea

Voz 22 15:38 lo vea mal pero tampoco tampoco inspiraba mucha confianza un momento de gran tensión creo que lo que ha sido es un muy pragmático ya sabido negociar muy bien además como Viena comen habéis comentado eh con dos acuerdo diferentes lo cual muestra que que que aunque sea un camino difícil no tiene porque ser e inestable no

Voz 0194 16:00 y hemos dicho lo comentaba yo con Aitor que Pedro Sánchez ha ido en más de una ocasión a a Portugal puede aprender de Portugal Pedro Sánchez

Voz 22 16:10 bueno e la relación entre España y Portugal los últimos años eh se sea ensanchado de una forma muy muy considerable pensamos que era inmejorable pero sí que tenemos claro es como Pedro Sánchez ha hecho una bandera de Portugal cada vez que ha visitado Bruselas cae el Partido Socialista de Portugal en portugués en en Bruselas a yo no tengo tan claro que que está en flexibilidad si necesita a aprender la diferencia aparte socialista español y a la la tiene dos dos partitura para gobernar ahora una que no tiene Portugal unas que aquí tenemos nacionalistas y supone un bloqueo para la mayoría tanto derecho como Izquierda la y la segunda es que el Partido Socialista es una pieza central es decir es flexible tanto a su derecha como izquierda CC puede puede llegar a pactos tanto conciudadanos

Voz 0194 17:07 Podemos que no sea sea el Cillo eso especial

Voz 22 17:09 te porque uno de los condicionantes es que tenemos selecciones Macron lecciones y en mayo dos mil diecinueve europeas autonómicas y locales y unas andaluzas antena y eso va a condicionar mucho

Voz 0194 17:22 la manera de actuar de unos y de otros evidentemente porque ya están en campaña en precampaña electoral Portugal es el ejemplo más claro pero seguimos mirando a Europa

Voz 25 17:31 veintiséis mayo si después han tomado una hoz como Alcalá Tomás

Voz 0194 17:37 Theresa May en Reino Unido sus primeras declaraciones transformar su último Gobierno gobierna en minoría Daniel Postigo corresponsal en Reino Unido muy buenas noches hola buenas noches Daniel cómo se organiza el Gobierno de los conservadores allí lo que pactaron los tories fueron apoyos puntuales no

Voz 26 17:54 sí efectivamente y lo que pasó aquí es que Theresa May perdió la mayoría absoluta se quedó a nueve escaños de de la mayoría entonces tuvo que pactar con los unionistas norirlandeses del DUP que es un partido ultraconservador y en el sentido social y religioso protestante y pro británico en Irlanda del Norte a cambio de diez de diez diputados les dieron mil millones de libras para invertir en infraestructuras en Irlanda del Norte osea que fue una una ha sido muy criticada por considerar que había comprado su apoyo también ha sufrido críticas por considerar que vulnera los acuerdos de paz del año mil novecientos noventa y ocho en Irlanda del Norte se ha es un es un acuerdo muy muy puntual con los unionistas pero no hay no hay hubo acuerdo sin ningún campo específico se cuentan con con su apoyo en votaciones claves

Voz 0194 18:54 aunque no hay nada escrito dirías tú que es un gobierno muy débil

Voz 26 19:00 es es un gobierno muy muy muy débil y partiendo del punto de que era un gobierno fuerte antes del año pasado cuando decidió convocar elecciones lo hizo para porque los sondeos daban una mayoría aún mayor y que tiene una posibilidad de hundir a los laboristas y es sucedió lo contrario perdió la la mayoría y los laboristas subieron entonces es un gobierno muy débil a nivel interno hay hay un aquí está el factor Brexit que al perder la mayoría pues cualquier rebelión en su partido que es un partido totalmente dividido a favor y en contra de de de de un Brexit duro o Exit suave en contra de Europa cualquier rebelión en su partido provoca una derrota en el Parlamento una asociación de los rebeldes conservadores junto con los laboristas y luego a nivel externo ya que está afectando pues no puede aceptar la frontera con Irlanda del Norte que es una zona muy delicada la región más delicada en el Reino Unido y esto está la está debilitando por ejemplo sin ir más lejos la decisión la semana pasada de no apoyar una reforma de la ley del aborto en Irlanda del Norte como sucedió

Voz 0194 20:10 a el de la única región donde está criminalizado por

Voz 26 20:13 el temor a perder el apoyo del DUP y en Irla

Voz 0194 20:16 Daniel partido democristiano también gobierna en minoría

Voz 26 20:20 cita

Voz 1 20:29 no sé qué nos está pasando Daniel

Voz 26 20:32 si os escuchaba

Voz 0194 20:35 no no si yo también no sé no sé no sé de dónde dónde has salido dime cuéntame que han estabas diciendo bueno y que también gobierna en minoría

Voz 26 20:43 en Irlanda con gobierna en minoría el Fine Gael que es el partido democristiano en las elecciones de febrero del dos mil seis perdió veintiséis escaños se quedó con cincuenta por cuarenta y cuatro del principal partido de la oposición que son los centristas del Fianna Fail con lo que el Parlamento quedó totalmente dividido

Voz 22 21:04 en este en este caso el

Voz 26 21:06 Fine Gael el partido democristiano que sacó los cincuenta diputados había gobernado hasta entonces con los laboristas pero esto es los lo habría se hundieron con lo cual no pudieron reeditar la coalición hicieron llegar a un acuerdo con el Fianna Fail el principal partido de la oposición un acuerdo realmente muy complejo con más de treinta puntos que tocaban todas las áreas de gobierno prácticamente muchos acuerdos económicos muchas condiciones a cambio de recibir el apoyo en los tres siguientes presupuestos del Gobierno ir con el apoyo también de algunos parlamentarios independientes y bueno han conseguido sacar adelante el Gobierno con muchas muchas

Voz 0194 21:46 muchas decido sociales

Voz 26 21:48 dificultades también con muchos cambios sociales y con una un cambio también de primer viceprimer ministro Enda Kenny dimitió tío Leo va dar que no había sido el electro electro bastante grande sobre todo después de de los últimos el referéndum del aborto

Voz 0194 22:04 pues muchísimas gracias a y muy buenas noches

Voz 26 22:07 buenas noches

Voz 0194 22:09 en minoría pero mucho más débil que Portugal no

Voz 22 22:12 sí sobre todo pensando en el Brexit es clave porque la frontera entre las dos Irlanda as puede marcar Elf la relación entre Reino Unido y Unión Europea iraquí es cierto también que Meyers débil cero porque hay una gran división de su gabinete acerca de qué posición tomar acerca de la relación con la denuncia tras el proyecto

Voz 0194 22:34 hablaba también Daniel de las críticas sola polémica por la compra de apoyos pero entiendo que esto siempre esa sino algo hay que dar a cambio para que te apoyen

Voz 22 22:44 es una cosa muy curiosa es que cuando hablamos esta noche va a estar aquí

Voz 0194 22:47 desde el PNV

Voz 3 22:50 bueno no no hablando mal no ordenó un ejemplo de fuera exacto pongamos el ejemplo de fuera

Voz 22 22:54 por ejemplo fuera no es y siempre hay me me he ido

Voz 0194 23:01 siete vueltas y siempre siempre quedará algo a cambio en las negociaciones para para tener

Voz 22 23:04 puesto de duda una cosa es muy distinto como es el caso de un tema de un partido nacionalista o regionalista que busca una una una renta concreta para su su territorio otros partidos que lo que pueden decidir es es una política pública no es tratar de

Voz 0194 23:21 de estirar hacia pero esto siempre forma parte de las negociaciones si por supuesto evidentemente nadie da nada nada a cambio de nada Suecia hace cuatro años también gobierno en minoría Víctor Lapuente es politólogo y profesor de Ciencia Política en la Universidad de Goteburgo en Suecia Víctor muy buenas noches Víctor a un gobierno en minoría en Suecia pero bastante estable no llegaron en dos mil catorce y ahí siguen

Voz 29 23:43 sí sí sí en contra contra viento y marea la verdad Antonio muchísimas dificultades tenían un presupuesto en que lo ganar los los los los conservadores el Gobierno perdió la votación del presupuesto con lo cual tienes un gobierno socialista teniendo que implementar un el presupuesto decidido por las fuerzas conservadoras aquí en una situación relativamente parecida a la de España

Voz 0194 24:10 qué va a decir que muy parecido a lo de aquí no

Voz 29 24:13 sí sí muy parecida a la de aquí también con amenazas de emoción de de censura constante ir un gobierno socialista ha obligado a pactar tanto con a las fuerzas de izquierda como con las fuerzas de derecha de son poco yo creo que la ventaja que tienen los gobiernos en minoría de partidos socialdemócratas en estos momentos en Europa tanto del Partido Socialista en España como los socialistas en su decías que pueden tienen la opción de parta a pactar a ambos lados del espectro ideológico siempre tienen alguna fuerza más a la izquierda

Voz 26 24:45 a a diferencia

Voz 29 24:48 en salvadores y eso creo que es una diferencia clave con el Gobierno de Mariano Rajoy que sólo podía pactar con los que estaban a un lado y es lógico porque al otro lado no tiene a nadie

Voz 0194 24:57 decíamos los viajes que había hecho Pedro Sánchez a Portugal para ver el funcionamiento de del Gobierno portugués dirías que también Sánchez está mirando los países del norte de Europa

Voz 29 25:06 sin duda sin miras la composición del Gobierno de Sánchez observas muchas características que llevamos viendo durante varios años en los en los gobiernos socialistas en los países del norte de Europa por ejemplo un Ministerio dedicado a la a la igualdad y gobiernos paritario con incluso mayor presencia de ministras que de ministros Gobi gobiernos donde existe pues un Ministerio de dedicado al cambio climático ministerio dedicado a la innovación León en fin yo creo que es muy parecida ganó la la la la el la transformación que está produciendo en el socialismo no de una mayores preocupaciones de la igualdad social y económica a una mayor preocupación por ejemplo en la igualdad de género

Voz 0194 25:52 bueno pues Víctor muchísimas gracias y muy buenas noches Álvaro hemos pasado por Portugal por el Reino Unido por Suecia pero Chipre República Checa son los otros dos países europeos gobernados en minoría tienen similitudes con el español

Voz 22 26:05 yo diría que no en el caso de Chipre no porque es una república presidencialista con lo cual es bueno relevan el Parlamento sigue siendo relevante pero no tanto el caso de República Checa es muy complejo eh en las últimas elecciones las ganó el multimillonario Paris ha con el partido todo NO de no consiguió apoyo de fue embestido a tuvo que dimitir forzado por el Parlamento allí no a veces la constructiva y curiosamente el presidente Zeman lo ha vuelto a investir con la idea de que los socialdemócratas le apoyarán en con una coalición pero curiosamente los socialdemócratas tienen convocada una consulta a sus bases para para saberlo con lo cual lo han hecho antes de la consulta

Voz 0194 26:53 o sea las bases pueden decir lo contrario Ivana se iban a tener iban a tener un problema

Voz 22 26:58 es posible es es evidente que en que

Voz 0194 27:00 el gobierno en minoría es muy importante lo decíamos la negociación el pacto del consenso el acuerdo muchas veces hemos dicho aquí cuando tuvimos dos elecciones seguidas porque en este país eran incapaces de ponerse de acuerdo siempre decimos la cultura del pacto aquí en España no está tan desarrollada eso es cierto

Voz 22 27:17 yo no estoy de acuerdo a lo que lo que sí que hemos visto es que España unos pocos casos de países desarrollados que no ha tenido en la coalición en el Gobierno estatal se cierto junto con Rusia

Voz 30 27:28 ah

Voz 22 27:28 la pero también es cierto que nosotros hemos tratado de hacerlo en un momento en el que cambie esta cambian el sistema partidos y es el momento más complicado para llegar a pactos porque en cada uno de los bloques todavía tenemos claro a quién va a ir primero quién ver segundo con lo cual los incentivos a cooperar son menores pero una vez que se estabilice este momento de efervescencia que hemos estado viendo los últimos dos años yo sí creo que que porque

Voz 0194 27:52 en España a nivel regional a nivel autonómico sí se ha conseguido Valencia por ejemplo es un es un claro ejemplo

Voz 1880 27:58 la opinión de de Mario en Twitter dice un gobierno en minoría tiene una cosa mala y otra buena la mala que no puede llevar a cabo todos los puntos de su programa la buena que las decisiones que tome tiene que tener en cuenta necesariamente las distintas sensibilidades llevábamos de esto

Voz 0194 28:10 tener hoy un gobierno en minoría veremos a ver qué pasa nos queda mucho todavía por contar Álvaro invernal muchísimas gracias a vosotros

Voz 1 28:26 hora veinticinco

Voz 41 33:41 algún día tendremos lo he oído decir

Voz 1 33:44 pero primero tienen que salir

Voz 7 33:52 exacto a comer mal a dormir un ratito pero muy poquito mías que ha dormido esperando que fuera color pero han venido antes re que Cameros de oscuridad pasando podía a mi hija y mi hija voy al cole

Voz 41 34:07 Navia porque mira porque tienes dos libros nuevos delincuentes esa casa está acá

Voz 0194 34:18 Marcelo

Voz 38 34:20 en dos mil trece

Voz 0194 34:22 también en la Comunidad de Madrid vendieron casi cinco mil viviendas públicas a fondos de inversión inmobiliaria los llamados fondos buitre una de las formas de conseguir esas viviendas era hecha cuando sus inquilinos desahuciando familias enteras que vivían en casas de protección oficial viviendas destinadas a los más desfavorecidos aprovechaban el mínimo impago para sacarlos de sus casas Issa a quién acaban de escuchar vivía con sus padres su hija y un hermano en una de estas casas sólo tenía dos impagos hoy mismo sin años más tarde en la Asamblea de Madrid su vicepresidente Pedro Rollán ha dicho que la venta de estas viviendas a un fondo de inversión fue un recurso necesario para hacer caso

Voz 42 35:02 y que evidentemente digamos que eran un recurso necesario eran un recurso necesario porque posiblemente en el momento de la tomar aquella decisión que hoy no compartimos era o desprenderse de patrimonio y hacer caja au sino la alternativa

Voz 10 35:17 era cerrar hospitales señorío

Voz 0194 35:20 curso necesario para hacer caja no les provoca ningún tipo de pudor solo importa el fin no los media sí para tener las arcas llenas hay que echar a la gente de sus casas pues adelante si hay que seguir ejecutando desahucios se desahuciar esta mañana conocíamos precisamente las cifras baja el número de desahucios por impago de hipoteca pero sube el número de desalojos por no pagar el alquiler Eva Vega buenas noches

Voz 0605 35:42 qué tal Ángels buenas noches baja el número de desahucios practicados en España en el primer trimestre según los datos publicados hoy mismo por el Poder Judicial desciende casi un siete por ciento porque bajan los desahucios por impago de la hipoteca caen un veinte por ciento si suben un trimestre más los desalojos por no pagar el alquiler lo han hecho en un uno por ciento Por autonomías se han registrado el mayor número de desahucios en Cataluña Andalucía y Comunidad Valenciana si ampliamos el foco al dato de dos mil diecisiete por tener un año completo vemos que se ejecutaron

Voz 0194 36:14 sesenta mil setecientos lanzamientos

Voz 0605 36:17 que son apenas siete mil menos de los realizados en año duro de la crisis como dos mil trece o dos mil catorce

Voz 0194 36:23 año a año desde el inicio de la crisis Eva sube el número de viviendas ocupadas y también se apunta que está aumento se deba a los en dos de inversión pues el Ministerio del Interior al

Voz 0605 36:31 estrado diez mil seiscientos delitos y faltas preocupaciones de inmuebles en dos mil diecisiete Un seis por ciento más que un año antes

Voz 0194 36:39 es el dato es el más alto desde dos mil dos

Voz 0605 36:41 E ir rompe la tendencia a la baja conseguida en dos mil dieciséis cuando el número de ocupaciones quedó

Voz 43 36:47 por debajo de la diez mil según el juez

Voz 0605 36:49 es José María Fernández Seijo el magistrado que consiguió que la Justicia europea enmendará la Ley Hipotecaria Española detrás de la denuncias están los fondo buitre

Voz 44 36:58 la mayoría de los casos quiénes tienen el desalojo son fondos de inversión que compraron edificios enteros al inicio de la crisis por precios ridículos otra y con los que ahora que ha subido el mercado inmobiliario pues los quieren trascender y por lo tanto cosos

Voz 7 37:14 hacerme voz en total interiores

Voz 0605 37:17 numerado cincuenta y cinco mil delitos preocupaciones de inmuebles en los últimos seis años Angelo

Voz 0194 37:22 ah gracias Eva incesto se practica familiar en Collado Villalba

Voz 45 37:27 y me he quedado sin trabajo no tengo con qué para

Voz 1 37:30 la orden de desahucio treinta y uno de octubre

Voz 46 37:35 que unos petate a mi casa y no sé si en cualquier momento pues la puerta e en una situación vamos en totalmente extrema

Voz 0194 37:44 estas voces también la de Isabel las hemos escuchado en el documental La grieta son la grieta nos cuenta la historia de dos familias a las que desahuciar de las casas donde viven en Villaverde en Madrid para vender esos pisos en los que viven a fondos buitre hoy los directores Illa protagonistas las protagonistas de la grieta nos acompañan en Hora Veinticinco Alberto García e Irene Yagüe codirectores de la grieta muy buenas noches hola buenas noches buenas noches antes nada porque Séntisis la necesidad de hacer este documental cómo surge la idea

Voz 30 38:12 bueno comenzamos un poco por interés más que nada periodístico porque estábamos cerca porque oíamos no los cánticos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de ideas tienes que que intentaban parar los desahucios en las puertas no hay nos acercamos un poco por curiosidad y por por contar la historia e para contarla para afuera no para fuera de España y al final acabamos grabando horas y horas y horas IRI y al final pues bueno Nos dimos cuenta de que había mucho más que contar no el que que se podía contar desde

Voz 0194 38:39 otro punto de vista también trascendía no iba más allá de lo quiera contar lo de manera puramente informativa no había ahí había material su había material humano entiendo

Voz 30 38:48 claro eso es no sólo nos encontramos con con muy buen

Voz 0194 38:50 más de personajes como como es

Voz 30 38:53 estamos aquí con ellas no con protagonistas sino que antes también habíamos pasado por por encontrar las asambleas cómo se organizaban la gente de la paz como era como un una especie de de lo que lo que quedaba del 15M más más vivo y no nos inspiraba mucho no de de la plataforma de la PAC que se apoyaban en el apoyo mutuo para para seguir adelante no oí perder la vergüenza que sentía en muchas familias de decir que les estaban desalojando o desahuciando no y muchas mujeres sobre todo mujeres llegaban a las a las asambleas Irán asambleas multitudinarias masivas donde la gente contaba lo que más le dolía no entonces al final acababa siendo también una especie de apoyo psicológico colectivo de todas no se apoyaban entre ellas no todos entonces hay poco a poco después pasados unos meses Nos encontramos en Villaverde con Elisa y con dolores y con otras vecinas más también está Águeda quisiera decir

Voz 0194 39:43 Sony Isaí Dolores Carlas vamos a presentar y hablar con ellas pero podrían haber sido muchísimas más no

Voz 27 39:48 podría haber sido multitud de de Mujeres y Familias que que estaban desahuciando lo que no sabíamos nosotros lo que no esperábamos es que de los desahucios hipotecarios donde digamos que el palo es el banco que cabe esperar que lo sea porque porque defienden sus intereses que el propio ayuda viento de Madrid la Comunidad de Madrid están vendiendo estos pisos y al mismo tiempo haciendo una especie de política masiva de Desahucios que parecía casi una una guerra de clases

Voz 0194 40:17 M M M M me gusta abordar esta cuestión porque este programa Hora Veinticinco se trasladó a Carabanchel yo no sé si hará dos o tres años a lo mejor que fuimos a Carabanchel un par de años minó ya abordando esta cuestión han pasado yo creo que dos años aproximadamente y esta cuestión sigue sobre la mesa y hoy mismo el vicepresidente y lo han escuchado los oyentes y los invitados que están aquí hoy mismo el vicepresidente de la Comunidad de Madrid dice no se venden esas viviendas a fondos buitre pues porque porque había que hacer caja lo que había dentro de las viviendas bueno pues ese será será otra materia protagonistas Dolores Ferrer muy buenas noches

Voz 43 40:51 días Isabel Rodríguez buenas noches buenas noches

Voz 0194 40:54 de Isabel tu hija buenas noches al lado de cuántos años

Voz 43 40:57 en estuviese Isabel trece trece tú te acuerdas de todo de todo lo que ha pasado en este tiempo desde que usted no

Voz 24 41:03 más o menos sí en algunas cosas sí como las pasado

Voz 0268 41:08 al principio no me daba cuenta de lo que estaba pasando hasta que después me di cuenta y luego pues mal

Voz 24 41:17 estas contentaron de Dios ahora no hay te gusta vivir donde vivías

Voz 0268 41:23 ahora ya no es lo mismo porque ya ha pasado tiempo Illa tengo allí amigos y todo pero no es lo mismo que aquí allí donde es dónde estás viviendo en Toledo Isabel

Voz 43 41:35 cómo cómo acceder a grabar con con ellos con Alberto y con Irene el sentido de que les decís que si venid en en mi casa contando historias bueno porque ellos serán como parte de la Familia eran como el aire no lo notaba solo no estabas muy poquito entonces tampoco te te miraban en ningún momento sentías mal ni tampoco estabas acosado ni sabía cuando te estaban grabando porque ella está decían vamos a grabar tenemos la autorización pero no estaban ahí manejando te entonces accedimos porque era una injusticia que queríamos que se desvelara tengo que decir que eso se nota que

Voz 0194 42:10 yo serán transparentes se nota en el documental

Voz 43 42:12 sí porque la naturalidad sí sí

Voz 0194 42:15 estáis haciendo es actuando merecería hice el Goya

Voz 43 42:17 el Oscar es decir se nota que ellos practicamente no no se percibe ahí la presencia de una cámara de seres humanos que están grabando todo eso saber cómo llegas tú cómo llega tu familia la situación de desahucio bueno pues eso es una cosa muy rara porque como mi madre tiene una enfermedad pues normalmente no la deja vamos nunca que cogiera el correo ella acogió correo que fue enviado a la Casa entonces aparecía una orden de desahucio Nos enteramos al cabo de unos meses que ya había afirmado el desahucio y entonces fuimos a unos abogados y ya son esos abogado solos que no es dijera lo que había sucedido pero claro era algo muy raro porque nosotros aunque sí es verdad que sí ceder algunos recibos pues nos pusimos al orden y todo se acabó Nos dijeron que todo iba bien que iba a ser fuerte nosotros debía es un par de recibo me parece curioso tres recibos pero bueno por lo visto ya empezaron a dejar de a dejar de cobrar no los ya no es pareció muy extraño habrá mojones abogados y todo es una dijeron no no pasa nada si eso la razón es que yo lo están haciendo vosotros no aquí hay una razón que lo ganamos a demostrar pues nada allí por lo que vemos nosotros no pudimos demostrar nada todo fue una algo raro que claro ya ha sabido lo que es entonces como nosotros no pillaba sin experiencia en este tema pues con nosotros hacia lo que quería no manejaban ir por más que demostraba amo papel eso hiciéramos lo que hiciéramos osa estábamos ya condenado a salir de ahí por lo que fuera hiciéramos lo que hiciéramos íbamos a salir los que carretes no sabía que no querían que estuviera dentro de esa vivían exacta

Voz 0194 43:50 por qué había pasado a otras manos les cómo cómo es tu historia como llegas tú al desahucio

Voz 24 43:56 pues a ver yo en el año noventa y siete noventa y noventa y siete me llega una carta porque yo sacas a la ocupe con diecisiete años

Voz 0194 44:07 ocupase esa casa tú no pagaba a vivir en enero

Voz 24 44:09 esta metros cuadrados que la la casa entonces yo me metí yo tuve problemas con mi abuela y me metí en esa casa con diecisiete años porque estaba en la calle El el noventa y seis me llegó una carta de desahucio entonces me dan quince días para desahuciar me tuve el juicio el abogado de la me V llegó a un acuerdo con el abogado que entonces llevaba mi mi desahucio irme dejaron en la casa transcurridos veinte años

Voz 0194 44:35 o sea vivido veinte años sea sacas del treinta

Voz 24 44:37 metros cuadrados y solicitando la vivienda pidiendo el alquiler social intentan solucionar mi situación de regularizar tendenciosa altamente después de veinte años me encuentro que me viene con un papel para que lo firme ese desahucio

Voz 0194 44:55 la posibilidad de arreglar los impositores decirnos es que yo quiero pagar

Voz 24 45:00 en ha llovido AMV ellos hablando con la me V con el concejal con todo el mundo salió siempre que he ido arreglando pero qué va nada

Voz 0194 45:09 quiero que escuche es tú y todos los oyentes este momento de del documento ahora contará Isabel porque eso es el momento de del desahucio de de tu casa os pregunto a vosotros dos porque al final también es convertirse en protagonistas de una historia al vivirlo en primera persona vosotros es vivido algún desahucio como éste lo habíais visto algo parecido

Voz 30 45:48 sí pero porque llevábamos ya agravándose a la historia de Villaverde de Dolores Isabel llegamos ya con con un poquito de experiencia de rodaje de este tipo entonces habíamos visto algo similar justo había sucedido un desahucio muy fuerte Semana Santa eso un mes antes así que era el de Susana una chica que vivía allí y que también les de una así sacaron a la gente pues de los pelos de la de la casa era muy violento era muy violento

Voz 0194 46:13 tú cuando escuchas este sonido Isabel tuvo

Voz 43 46:16 en Saint la carne gallinas en una los pelos hasta de la cabeza y el sentimiento es horroroso porque durante puedo decir nada más que es como revivir el momento y claro que me pongo en esa situación y me veo en ese sofá escuchándose ruido claro que sí eso te tengo que decir que no lo vivo todos los días pero sí que todos los días a esa hora me despierto y no sabemos porqué vamos yo así se claro en los médicos y todo pero me siga despertando con esto esto esto ha dejado una marca me imagino que para todo el mundo

Voz 0194 46:47 si no lo eres el documental vemos cómo consigues parar tu desahucio pero al final no se puede detener no es decir tú hay un periodo que sí que parece que lo consigues

Voz 24 46:56 es un Alan va para adelante me dicen que separa su fecha me eso así que me acuerde yo más o menos fue cuando me vino otra vez imprevisto la la carta de

Voz 0194 47:08 la idea fue definirse ya firme Zamora dos mil trece no sé cómo has vivido desde entonces qué has hecho

Voz 24 47:14 pues me tuve que ir de alquiler a Villaverde también hay ahora yo no puedo hacer frente al alquiler yo ahora mismo estoy de cupo vuelve a estar en la misma situación llevo dos años otra vez en la misma situación porque son quinientos cincuenta euros a los cuales yo no puedo hacer frente porque yo no cobro renta mínima no cobro pensión no cobró nada

Voz 0194 47:33 tú no tienes trabajo tampoco lado iba

Voz 24 47:36 creo que es el que hacía frente a mi marido lo han deportados entonces no puede hacer frente al alquiler

Voz 0194 47:41 a un alquiler de quinientos cincuenta y quinientos cincuenta euros y no tienes trabajo lo entonces Jonque ayudas cuentas como

Voz 24 47:49 pues voy a Cáritas una vez al mes a que te den alimentos no perecederos e la ayuda de mis hermanos

Voz 0194 47:57 familia se acostó escuchando tengo que decir que antes empezar con cuando las he conocido tenéis muy buen humor que soy creo que no pero yo creo que eso yo creo que eso es bueno que yo creo que al final esos bueno no porque para tirar adelante la vida hay que tener un punto de de bueno pero cómo consigues tirar adelante tú cómo te levantas por la mañana piensas no técnico

Voz 24 48:19 esos no pudo pagar el alquiler qué haces si miras a su hijo de tres años a tu nieto de dos a tu hijo de catorce a tu hija de diecinueve todo si es contigo y además tienes que hacer frente a todo eso

Voz 0194 48:37 tienes miedo de volver a revivir la historia del desahucio

Voz 24 48:40 pánico pánico porque a mí no me desahuciado que ya estaba no no está de salgo ganando yo ya no juegan ellos

Voz 0194 48:52 a pesar de todas las penurias de las dificultades quedarse sin techo quedarse si en la casa cuenta sólo la gente que supone quedarse sin el sitio que te acoge que te arropa

Voz 24 49:02 es que no se si que conjunta rompe es que para mí por ejemplo me caso era mi vida es que yo a me formé en esa casa me formé como mujer como madre como todos y de repente me han quitado todo los aman quita mi vida

Voz 0194 49:19 Isabel vosotros después del desahucio

Voz 43 49:21 eh que habéis hecho ofrecieron otra vivienda

Voz 1 49:24 bueno si esa vivienda ya

Voz 43 49:26 la pasamos página porque era sólo una alternativa temporal Ali I pasamos penurias que no vamos a contar y luego ya

Voz 0194 49:33 pasamos a una vivienda de que conseguí un alquiler en un pueblo bueno hay por un