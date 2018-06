Hora 25 (07/06/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:21 fueron muchas de las cosas que han pasado en los últimos días en nuestro país en el país con minúscula en el país con mayúscula hay una sensación generalizada de primavera a pesar de que el tiempo meteorológico no acompaña hay un optimismo generalizado después de haberse sacudido esa especie de nubarrón que representaba al PP y sus políticas sólo con comparar la imagen del Gobierno de Mariano Rajoy con la imagen del Gobierno de Sánchez días perceptible que algo ha cambiado mayoría mujeres ningún amigo que se deben favores y casi todo gestores con trayectoria reconocida de unos quedan los gestos IESA elegancia en el traspaso de carteras imágenes que demuestran lo consistente y la salud que tiene nuestra democracia gestos de los salientes a los entrantes y viceversa y a partir de ahora empieza lo bueno mañana primer Consejo de Ministros de ministras como han dicho la mayoría de los miembros nuevo Ejecutivo la expectativa es mucha luego la realidad pondrá las cosas en su sitio y esperemos que ese sitio esté a la altura de las expectativas porque fuera de los ministerios les espera la oposición que en algunos casos está ya afilando las uñas el PP pretendía una primera sesión de control al Gobierno el miércoles que viene y pide que se celebre el debate de Estado el debate el estado de la nación algo que ellos llevaban tiempo sin hacer aplazando lo uno y otra vez saben que al Gobierno socialista no se les va a conceder ni los cien días de rigor y es que quizá al PP y también a Ciudadanos les ha desconcertado la lista de ministros alguno de ellos podría haber estado también en sus ejecutivos así que sólo les queda la pataleta de Rafael Hernando que sigue defendiendo la ilegitimidad del Gobierno una gran falsedad insistimos a Podemos les sigue doliendo la ausencia de su gente en el Gabinete y por ahí va sangrar ya todos seguro les preocupa

Voz 0156 01:55 para las próximas encuestas

Voz 0194 01:57 soplo de aire fresco que parece haber entrado en el país seguro que se refleja en ellas vamos a esperar la fotografía que es lo que siempre demuestran estas encuestas parece favorable al PSOE pero nos quedan muchas fotografías después de muchas decisiones antes

Voz 1804 02:13 les Barceló

Voz 0194 02:17 ese sientan en la mesa de análisis Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches Gonzalo Velasco en buenas noches buenas noches y Carlos Cué buenas noches hola buenas noches también aquí con nosotros José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 02:28 las buenas noches venga después de todas

Voz 0194 02:30 la semana de intensidad últimos pasos perdidos y no pasa nada mañana

Voz 1071 02:34 tocar madera hace dos jueves los mil setecientos folios de una sentencia cambiaron en este país el jueves pasado exactamente a esta hora cómo olvidar los Mariano Rajoy abandonaba un restaurante junto a la Puerta de Alcalá camino de su retirada política este jueves las ministras y los ministros del Gobierno con más mujeres de Europa han recibido sus carteras los jueves son los nuevos viernes

Voz 2 02:55 pero si no hubiesen dormido en el año dos mil siete y me hubiera despertado once años después no hubiera reconocido la Europa que deje ir

Voz 1071 03:06 pues sigue hubieran dormido hace dos semanas despertara hoy

Voz 0156 03:09 a Borrell como a cualquiera le hubiera costado mucho asumir

Voz 1071 03:12 el punto en el que estamos vivimos digamos en mitad de una aceleración

Voz 2 03:16 Que Dios reparta suerte

Voz 1071 03:19 una apelación a Dios en un día de promesas sin crucifijos una aceleración decíamos y cada uno intenta situarse en el mapa estas la novedad más sustantiva de este jueves que el secretario general del PSOE de pronto adquirido no ya un aire presidencial sino que es el presidente ya ha enviado un mensaje de rigor con su gabinete y los demás partidos pues tratan de sí

Voz 0156 03:37 jugarse en torno a ese foco que es el que ocupa Pedro

Voz 1071 03:40 pero es su decisión y a partir de ahora toca estar a la expectativa conocer pues una mínima

Voz 1663 03:47 decía parlamentaria no gobierna la aceleración sin

Voz 1071 03:49 que lo que antes eran cien días de cortesía habrá quizá no llegue a cien minutos Iglesias anuncia la cortesía mínima Iglesias profesor de Ciencia Política no necesita de las encuestas que están por venir que vendrán para detectar el recibimiento general que ha tenido este Gobierno positivo incluso entre la prensa más crítica con el PSOE lamenta que no haya ministros de su partido Pablo Iglesias pero a la vez que lo lamenta avisa de que lo que desgasta es estar en él

Voz 1663 04:14 por esto no está bien decirlo pero normalmente el que se desgasta el que está en el Gobierno es verdad que el día del nombramiento del Gobierno alguien puede decir no el pegamento el Gobierno no hay Gobierno que no se desgaste y pasar por Moncloa y pasar por Moncloa con digamos con el Gobierno más débil de la historia de España probablemente vaya a ser un calvario Vallecas

Voz 0194 04:34 mejor no estar en el poder

Voz 1663 04:35 pero lamenta no estar en toda la región

Voz 1071 04:38 Iglesias esta mañana en Televisión Española Luis Rivera tampoco necesita de encuestas para observar cómo está al escenario no LB desde el martes hoy está en Turín en la reunión del club Bilderberg al que asiste también Soraya Sáenz de Santamaría se sabe de la capacidad de ciudadanos legendaria para atribuirse cambios que iba a poner méritos pero escrito cambios pero no deja de ser el llamativos que en Twitter llamativo que en Twitter Luis Garicano haya escrito esto sea el nuevo Gobierno es parte del cambio que hemos querido atrae y cuando dice hemos hacer se refiere a ciudadanos como han pasado muchas cosas desde el último jueves vamos a recordar lo que dijo el jueves pasado el jueves pasado Albert Rivera

Voz 3 05:16 efectivamente vamos a hacer oposición a un Gobierno que pretenden definiría desmantelar la igualdad entre españoles que pretende liquidar la solidaridad que pretende señalar a aquellos que piensan distinto que pretenden sus socios en definitiva sacar tajada de la debilidad de su Gobierno de un posible

Voz 1071 05:33 bien relegamos ahora la frase de Garicano esto es parte del cambio que hemos querido traer bueno Mary americano sigue siendo de Ciudadanos sigue siendo de ciudadanos asesor al menos méritos compartidos en ciudadanos cortesía mínima en Podemos en el PP

Voz 4 05:48 Rafa Hernando que ya tendrá la oportunidad también quiero que vengan algunos del Gobierno pasarela que ya están diciendo cosas a los españoles

Voz 1071 05:58 Se dice del Gobierno el Gobierno pasarela se dice del Gobierno que sólo podrá lo simbólico como se lo embolsó los simbólico fuera poca cosa quizá es verdad lo que queda de legislatura sólo quede margen para los símbolos pero eso no afecta sólo al Gobierno eso también incluye a la oposición que en estos tiempos tan acelerados símbolos ahí en todas partes hasta el lunes hasta sea dónde estaremos

Voz 1071 11:53 bueno pues el Gobierno de Sánchez echa a andar

Voz 0194 11:55 ayer fue una declaración de intenciones del nuevo presidente del Gobierno nombrar once ministras para los diecisiete ministerios que tendrá su eje Thibault hay nombres políticos nombres técnicos nombres mediáticos lo que hace pensar que la apuesta de Sánchez no es precisamente a corto plazo que el adelanto electoral de momento no entra en sus planes hoy han tomado posesión todos ellos han prometido no han jurado hoy han dado pistas de qué quiere cada uno de qué va a hacer a nadie se le escapa que el conflicto catalán será el principal reto que tiene Sánchez por delante pero también quiere conseguir cambios relevantes en otros ámbitos y todo ello con un hándicap muy a tener en cuenta el poco tiempo que tiene incluso se agotara la legislatura en los próximos minutos vamos a resumir los principales mensajes que han dejado las nuevas ministras y ministros una vez realizado el traspaso de voz de poderes y como son diecisiete ministerios lo vamos a agrupar casi por lo que sistemáticos vamos a empezar por los ministerios más políticos como las carteras de Administraciones Territoriales defensa con Meritxell Batet y Margarita Robles respectivamente Batet con el reto más importante con el reto de Cataluña para resolverlo abogado ya por abandonar la vía judicial como solución ir recuperar el diálogo y Robles que apuesta por modernizar las Fuerzas Armadas Inma Carretero

Voz 0806 13:05 qué tal buenas noches encauzar la relación con Cataluña es una prioridad del Gobierno de Pedro Sánchez que quiere propiciar antes del verano según fuentes del Ejecutivo un acercamiento con Quim Torra por ahora la hoja de ruta no está definida pero la intención del Ejecutivo es abordar la mañana mismo que se reúne por primera vez el Consejo de Ministros y la encargada de liderar esta estrategia va a ser la ministra de Administraciones Públicas Meritxell Batet y que hoy ha tomado posesión confesando el vértigo que le produce esta responsabilidad ha dicho que la suya es una cartera crucial para el futuro del país y por eso ha prometido contar con todos escucha

Voz 24 13:41 dar dialogar y consensuar creo que la recuperación de la palabra de las palabras con Cataluña especialmente pero con todas las comunidades autónomas que es

Voz 0259 13:51 imprescindible diálogo y firmeza en la de

Voz 0806 13:54 en saber Aleix son las líneas estratégicas que ha marcado Pedro Sánchez para Cataluña y esos son los mensajes que hoy se han oído en otra sede ministerial en la defensa donde ha recogido su cartera Margarita Robles no hay un Estado

Voz 25 14:06 de derecho sino hay Constitución con la Constitución

Voz 26 14:10 todos diálogo

Voz 25 14:12 tolerancia fuera de la Constitución nada y las Fuerzas Armadas son las que nos protegen precisamente porque tienen como misión esa defensa de nuestro ordenamiento constituye

Voz 0806 14:24 Donald ha asegurado Margarita Robles Angels que se va a emplear en la modernización de las Fuerzas Armadas porque cree que esa será la modernización de España

Voz 0194 14:32 hasta seis son las ministras y ministros que tiene entre manos algún tipo de cartera relacionada con la economía día

Voz 0156 14:38 a Lobo cohesión social agenda modernice

Voz 0194 14:40 adora y feminista transparencia son algunas de las prioridades que han marcado en su discurso los titulares de Empleo Fomento Agricultura Hacienda Rafa Bernardo

Voz 1762 14:49 en el área económica los traspasos de cartera dejan pocas pistas sobre los planes inmediatos de gobierno quizá la más clara ha sido la nueva titular de Trabajo Magdalena Valerio que avanza que espera que el diálogo de pronto fruto en

Voz 27 15:00 yo estoy convencida que están las bases sentadas para conseguir un gran acuerdo en el Pacto de Toledo en materia también preocupación social en el traspaso de carteras de Industria Comercio y Turismo

Voz 1663 15:10 no también garantizar los derechos laborales de no

Voz 28 15:13 a las madres y sobre todo

Voz 1663 15:14 las acciones de las Kelly palabras de la ministra Reyes Maroto aunque no durante el discurso de traspasar y sino preguntada después por los periodistas en Hacienda la ministra Montero ha marcado como prioridad

Voz 1762 15:26 los presupuestos de dos mil diecinueve que tienen que empezar a diseñarse este verano ha dicho que estarán marcados por los principios que presidirán su acción en el departamento

Voz 16 15:33 la estabilidad de acompañamiento y transparencia a las cuentas públicas

Voz 1762 15:37 en economía ninguna pista en la primera intervención de la ministra Nadia Calviño que sí ha celebrado la agenda modernizadora feminista europea del nuevo Gobierno ya Europa se ha referido el titular de Agricultura

Voz 29 15:48 la negociación de la Política Agrícola Común en marcha tenemos que sacarla bien para los intereses de los agricultores y ganaderos españoles

Voz 1663 15:56 sí es Luis Planas en Fomento José Luis Ábalos así

Voz 1762 15:58 el rayado también principios generales de edifica

Voz 1 16:01 su crecimiento su desarrollo productividad pero también su sostenibilidad también el bien

Voz 1762 16:10 esta además que actuaciones concretas eso sí ha dicho que ese servirá de la obra pública para fomentar la cohesión social y territorial

Voz 0194 16:17 romper con las desigualdades de género recuperar la atención primaria para los inmigrantes y mejorar la percepción y el prestigio de la formación profesional son algunas de las prioridades de las nuevas ministras de Igualdad que también es vicepresidenta y Educación María eh

Voz 0259 16:30 Carmen Calvo pretende marcar desde el primer día el sello de su política improvisó la idea de decir Consejo de ministras y ministros no la consultó con nadie pero todas las siguieron este cambio forma parte del objetivo de la vicepresidente y ministra de Igualdad

Voz 30 16:44 este es un Gobierno que tiene que trabajar cada día para lo más importante de la democracia achicar las desigualdades y construir la gran igualdad la que nos afecta a hombres y a mujeres

Voz 0259 16:56 catorce pasó la ministra de Sanidad Carmen Montón dice que recuperará los derechos sanitarios arrebatados por el PP a los inmigrantes irregulares sobre la posibilidad de eliminar el copago a los pensionistas es evidente que destruir

Voz 0156 17:09 es muy fácil volver a construir es más laborioso pero desde luego tendremos que que hacerlo también en la SER la portavoz y Tito

Voz 0259 17:17 las de Educación Isabel Celaá quería trabajar

Voz 31 17:20 de nada en la formación profesional para él va a ser Marca España tenemos que incorporar el inglés a los ciclos formativos de segundo grado tenemos que abrir las empresas a la acogida de los alumnos

Voz 0259 17:34 la ministra para la transición ecológica aboga por el cambio del modelo económico y de crecimiento para salvar al planeta

Voz 16 17:40 en una carrera contrarreloj hacer cosas lamentablemente no es suficiente es relevante es imprescindible enfrentar la necesidad de un can

Voz 0156 17:50 vio mucho más sistémico mucho más profundo

Voz 0259 17:53 Teresa Ribera destaca lo novedoso y moderno que es el nombre de su ministerio porque trasciende el concepto de Medio Ambiente

Voz 0194 17:58 uno de los nombramientos que más llamó la atención Pedro Duque nuevo ministro de Ciencia Innovación y Universidades en su declaración de intenciones quiere situar a España en el liderazgo del I más D más Lee

Voz 32 18:08 sí haremos todo lo posible porque España en el futuro que yo creo que todavía estamos a tiempo haga un apretón para poder colocarse en el pelotón de cabeza en el que en el cual queremos estar no sólo de Ciencia e Innovación sino por ende de

Voz 0194 18:31 hay más propósitos Dolores Delgado al frente de Justicia Fernando Grande Marlaska en Interior la primera ha querido tener un recuerdo a las víctimas del terrorismo y el segundo la necesidad de poder ejercer nuestros derechos y libertades Alberto Pozas ante representantes

Voz 1762 18:44 la justicia la Fiscalía y el poder judicial Dolores

Voz 0156 18:47 tirado ha anunciado un tiempo nuevo para el Ministerio

Voz 1762 18:49 apenas diez minutos después de coger la cartera de Justicia de manos de Rafael Catalá Un tiempo ha dicho de transparencia de reivindicaciones para las víctimas

Voz 33 18:57 que arrancamos una nueva etapa en que la transparencia tiene que ser muy importante los operadores jurídicos tenemos que contar también con las asociaciones tenemos que contar desde luego con las víctimas por las víctimas

Voz 0156 19:12 sí tiempo también ha dicho de conseguir que la justicia española

Voz 1762 19:15 será una Justicia del siglo XXI eso en la calle San Bernardo de Madrid a dos kilómetros en el Paseo de la Castellana Fernando Grande Marlaska pasaba de magistrado a ministro el interés

Voz 34 19:23 nosotros vamos a trabajar para generar lo que la Constitución no se exige el generar las condiciones para que todos seamos como seamos dentro de la diversidad podamos ejercitar nuestros derechos y libertades desarrollarnos cada uno

Voz 1762 19:37 como somos con un discurso europeísta poniendo por delante los derechos y la diversidad de toda la ciudadanía dice que es un lujo poder coordinar a Policía Guardia Civil

Voz 0194 19:45 Josep Borrell que ha vuelto a la primera línea política al nuevo titular de Exteriores ha defendido el papel y la importancia de recuperar el papel de Europa ante la crisis actual que está sufriendo Rafa Panadero buenas noches

Voz 1775 19:56 qué tal buenas noches Borrell ha pedido ayuda y comprensión a los trabajadores del Ministerio de Exteriores porque el momento es difícil dentro

Voz 2 20:04 ahora quizá el mayor problema que se puede enfrentar un país que su integridad territorial fuera que hubiesen dormido en el año dos mil siete y me hubiera despertado once años después no hubiera reconocido la Europa que dejé Irak encuentro en el dos mil siete íbamos viento en popa y ahora tenemos una crisis de confianza en el proyecto político al que España tiene que contribuir decisivamente

Voz 1775 20:30 parece claro que esa va a ser la prioridad Borrell ha agradecido también las horas de trabajo

Voz 1762 20:34 jo por Europa compartidas con su amigo das

Voz 1775 20:37 ha dicho pero no se ha olvidado tampoco de la cooperación y ha destacado la labor que los cooperantes españoles están haciendo ahora mismo en Guatemala antes de terminar su primera intervención como ministro de Exteriores con un deseo que Dios reparta suerte

Voz 0194 20:50 y sin duda la elección de máximo Huerta como ministro de Cultura Deportes ha sido de lo más llamativo del nuevo Gobierno de Sánchez así que había especial interés en escucharle tras recibir la cartera de ese ministerio esto es lo que ha dicho

Voz 2 21:00 yo tengo ahora la oportunidad de devolverle a mi país lo mucho que han contribuido a ser quién soy desde la cultura para la cultura en el deporte la cultura Se dice la cultura nos hace libres nos hace sobre todo más felices a todos así quiero que sea hoy apoyar amar el deporte y apoyar a todos los deportistas porque son pues heroínas ellos y ellas los que compiten todas las federaciones y todos los que están detrás que es mucha gente por eso mi primer acto eh ante la duda que había antes de entrar al Ministerio querido que fuera eh nos hemos ido Su Majestad pilló a despedir a la selección española de fútbol y reacción

Voz 0194 21:39 es de los partidos al nuevo Gobierno desde Podemos se muestran molestos por los nombramientos porque dicen que están más cercanos y que son más del gusto del Partido Popular y Ciudadanos que de ellos que son precisamente quienes han apoyado a Sánchez en la moción los populares acusan al PSOE de volver a disparar el gasto público al ampliar el número de ministerios desde Ciudadanos prefieren esperar Óscar García buenas noches

Voz 1762 21:59 buenas noches Angels en general los partidos políticos con representación en el Congreso han optado por la prudencia a la hora de valorar las primeras horas del Gobierno sin embargo en el PP no bajan la guardia su portavoz Rafael Hernando avanza ya que su grupo no dará ninguna concesión a Sánchez cuyo ejecutivo cree que está pensado para el marketing y las próximas elecciones

Voz 4 22:19 ya lo primero que ha hecho ha sido apostar otra vez por las viejas políticas del PSOE de crecimiento del gasto público con diecisiete ministerios cuatro más de los que había antes con más secretarías de Estado

Voz 1762 22:30 con más gasto público también críticas han llegado desde Podemos su líder Pablo Iglesias ha reprochado a Sánchez la inclusión de Grande Marlaska por su actuación en el 15M entre otras cosas por lo que cree que ha hecho un gobierno dice para satisfacer a PP y Ciudadanos

Voz 1663 22:46 Pedro Sánchez ha sonreído al Partido Popular y ha sonreído a ciudadanos y parece que han tardado veinticuatro horas en olvidarse de quién le ha hecho presidente de Gobierno a Pedro Sánchez no le ha hecho presidente ni Rivera ni Mariano Rajoy le hemos hecho presidente nosotros

Voz 1762 23:00 declaraciones en Televisión Española y mientras en Ciudadanos no se dan por aludidos pero si tienen una buena impresión de los ministros Juan Carlos Girauta

Voz 35 23:07 no me chirrían en un nombramiento me parece que es un gobierno formado por personas muy respetables que por personas que en sus campos han demostrado ser buenos profesionales

Voz 1762 23:18 los de Ribera han vuelto a pedir a Sánchez que explique cuáles son sus planes para Cataluña el portavoz de Esquerra Joan Tardà ya ponía por delante

Voz 36 23:26 suyos reclamamos la libertad de los presos indios las presas víctimas de una prisión preventiva injusta y desproporcionada que tiene mucho más que ver con la venganza y escarmiento que no con la misma justicia

Voz 1762 23:41 desde el PNV Aitor Esteban se ha mostrado prudente y asegura que de momento no entra a valorar a los ministros porque hay muchos dice que ni conoce desde Compromís Joan Baldoví afea a Sánchez haber incluido a Grande Marlaska porque según dice no ofrece un mensaje claro sobre el futuro de la ley

Voz 0194 23:56 mordaza Andoni Ortuzar presidente de Euskadi Buru Batzar del PNV muy buenas noches robó no buenas noches se tampoco conoce la mayoría de las ministras mono unos cuantos

Voz 0156 24:07 aguas seguro aseguró tantas seguro sería fue consejera lo exagera en el País Vasco sí Isabel Celaá Isabel si coincidimos antes de ser creía consejera coincidimos en el Gobierno cuando ya trabajaba con con primero con Ramón Jáuregui luego con Fernando Buesa yo estaba con el lehendakari Ardanza como les suena este Gobierno bueno yo esta mañana decía que a mí el rasgo más importante que hemos Ken que sugiere el Gobierno es que está hecho para durar yo creo que quién más quién menos esperó a un gobierno de aguerridos Palate los socialistas dispuestos a meterse en una trinchera y a pelear con lo que viniera porque las situaciones era muy complicada no cuánto iba SER eso pues no sabíamos pero había a los agoreros que decían que esto no llega octubre y otros que decían bueno pues llegará a mayo tal yo creo que el que el Gobierno demuestra al menos la ambición de durar la legislatura y de ser un Gobierno que viene a hacer cosas ya gestionar por el perfil de la gente que que integra lo voy a cada uno uno por uno una por una pues te pueden gustar más o menos por su trayectoria a los que conoces eso por su pasado de podrán gustar más las cosas que han hecho nosotros pues claro dependiendo del tipo de de asuntos que se traten pues pues es para nosotros es muy importante la figura de el ministro del interior muy importante la figura de la ministra de Administraciones Públicas por supuesto es en el caso de una vasca es importante también el Ministerio de Educación pero yo me quedo con esa voluntad es ambición que han manifestado ahí Pedro Sánchez de tener un Gobierno perdurable y que quiere hacer cosas no un gobierno que viene a resistir y me parece que son lo he dicho me parece bien luego uno a uno pues bueno

Voz 0194 25:57 You con algunos soy crítico aire no no uno a uno porque son diecisiete no terminaría os entrar anoche pero sí con algunos que yo pienso que usted puede puede tener alguna cosa que decir MM ha sorprendido porque es

Voz 0156 26:06 un Gobierno para durar hombre esto entiendo que esto será bueno para el país porque esto da estabilidad desde luego a nuestro desde nuestro punto de vista sí a nosotros siempre hemos sido partidarios de de la estabilidad y que de las legislaturas dure lo que tienen que durar los cuatro años no hay que hacer instituciones fuertes gobiernos fuertes lo más fuertes posibles para que duren las legislaturas naturales y luego la ciudadanía pondrá o quitará no en función de lo que se ha hecho por lo tanto después de la ruptura abrupta del del Gobierno del del presidente Rajoy yo creo que lo que tocaba era intentar un gobierno que dure que dure estos dos años que no es fácil no soy iluso no es fácil que dure porque porque la situación en la que está de momento tiene ochenta y cinco votos fijos no tiene más pero no me gusta la ambición está esa intención

Voz 0194 26:59 de que perduren en el tiempo que ministro aunque ministra Leche más Ortuzar

Voz 0156 27:05 sí ríe yo supongo que cuando yo nunca he tenido que hacer un gobierno pero da la sensación de que hay que hacer tantos encajes de bolillos y tantos equilibrios territoriales de género por por por también adscripciones dentro del partido entre independientes no independientes etcétera hombre a nosotros por por nuestra cercanía por por la viveza de por cómo vivir todos esos temas pues a nosotros Hacienda Administración Territorial e Interior son ministerios a los que siempre miramos mucho en Hacienda bueno eh la titular de Hacienda ha sido que dice bueno pero yo suelo decir que muchas veces el hábito hace al monje no y caros siendo a la monja en este caso no siendo consejera de Hacienda de Andalucía pues pedirle que sea no pues muy jubilosa con el concierto no sé si era razonable ahora sí se lo tengo que pedir porque el Concierto y el Cupo son ley son una ley vasca pero son también una ley española a tiene que cumplir la tiene que mimar como a todas las leyes no yo creo que ahora también ella va a cambiar el registro porque ahora le va a tocar una cosa que ella veía desde el otro lado de la barrera que es la financiación autonómica ya veremos qué posición tiene ella sobre las cuentas

Voz 0194 28:29 ella muy era hoy el del Príncipe era muy guerrillera con esta cuestión claro

Voz 0156 28:33 ahora va a haber y desde el otro lado de la barrera verla la cuestión probablemente eh va a tener que darse bueno sí al quitarse las gafas andaluzas ponerse las gafas centrales los número le van a salir distintos estoy seguro seguro y no me estoy no estoy hablando de lo de lo nuestro pero bueno ese es un ámbito que nos que nos nos nos preocupa en el tema iniciación territorial Meritxell Batet es una conocida y tenemos buen feeling con con ella yo creo que es una persona que en cuanto el tema catalán ha sufrido mucho porque ella estaba en una posición de estas intermedias que en un en una en una pelea tan dura como la que se está librando en Cataluña pues son las más incomprendida con independencia de que eso tenga o no razón pero son muy incómoda son posiciones incómodas pero yo sí rescato valoro mucho su capacidad de una doble cosa una capacidad de diálogo y también la capacidad que tiene deber o territorial desde la periferia es creo que es un buen dato en el caso del del ministro del Interior Grande Marlaska conocido en Euskadi bien conocido juez allí después juez en la Audiencia Nacional con muchos claroscuros con con una etapa bueno inicial que luego después de del asesinato de Lidón cuando en a la Audiencia Nacional pues pasa de los claro se empieza a oscurecer y se distancia mucho de la realidad social vasca yo espero que recupere aquella primera etapa en la que él era un juez natural de Durango entendía el país en el que estaba no después después es verdad que ha habido en su época en la Audiencia Nacional ha sido un juez de los duros oí

Voz 0194 30:25 el líder de la izquierda SL que se le critica por eso

Voz 0156 30:29 bueno sí está más cerca del Partido Popular que hacen lo que yo resultaría es que tiene el conocimiento de la materia yo ahora lo que hace falta es que aplique la voluntad política para lo que tiene que hacer en el caso nuestro en concreto para lo que tiene que hacer no yo creo que tiene que facilitar una salida a la convivencia y a la paz en Euskadi justa que atienda a las víctimas que atienda a los problemas que siguen abiertos de reconocimiento del daño injusto causado etc pero que también sepa abrir una oportunidad a una nueva política penitenciaria que además de justa ayude a ir cerrando la página del conflicto esto terrorista tiene que ser ministra del acercamiento de los presos si porque no sé yo creo que si el acercamiento y no lo podemos demonizar eh el Código Penal español dice que los presos tienen derecho a cumplir condena en las cárceles más cercanas a su entorno social porque el fin de la prisiones la Reinserción pues si eso es así cumplamos el Código Penal no estamos pidiendo que se cambie el Código Penal no estamos pidiendo que se cambie ninguna ley estamos pidiendo que se acabe con una aplicación excepcional de las leyes precisamente eso no no pedimos que haya tratos de favor no pedimos medidas de gracia por lo menos el PNV eh otros pedirán nosotros no pedimos eso nosotros pedimos que desde un punto de vista jurídico se cumpla el Código Penal porque además desde un punto de vista político eso nos va a ayudar a ir descomponiendo las consecuencias negativas que quedan de la de la

Voz 0194 32:18 poca terrorista le preguntaba yo si tiene que ser el el ministro del acercamiento de presos usted me dice que si lo dice la ley evidentemente pero supongo que también entiende que a lo mejor hasta el momento más complicado para ello por aquello que puedan decir de los favores a cambio de votos que había conseguido la moción de censura no yo vamos

Voz 0156 32:37 creo que no si si eso es así éste va a ser un Gobierno paralizado porque claro a se le podrá atribuir claro no va a poder moverse entonces tampoco en el tema catalán no va a poder moverse en la financiación autonómica no poderse mover eso de la cuestión vasca bueno pues qué le vamos a dejar hacer no yo creo que tienen que ser valientes y tienen que ser hasta desenfadados tienen una gran oportunidad Pedro Sánchez tiene una gran oportunidad le ha venido no llovía del cielo porque se la trabajó el pero tiene una gran oportunidad estaba en el ostracismo político sitúa o no parecía que era el cuarto el tercero el cuarto las quinielas y ahora está de presidente del Gobierno yo creo que tiene que ser valiente insurgente iraquí desde luego si son valientes potros vamos a ayudarles a que puedan serlo

Voz 0194 33:25 por qué tardó tanto el PNV en definir su voto en la moción de censura

Voz 37 33:29 porque éramos conscientes de la gravedad

Voz 0156 33:33 de la de la decisión que tomábamos nos parecía además un poco injusto que recayera sobre los cinco votos de de de un partido pequeño que además tiene sus más y sus menos con esto de la españolidad que desde luego para nosotros lo importante no es la gobernabilidad de España ya ya lo siento es la gobernabilidad de Euskadi es la construcción de de nuestro autogobierno etcétera pero también porque sabíamos que iba a nosotros nos gusta hacer las cosas con seriedad sabíamos que tomamos la decisión que si tomábamos una decisión no la contraria vamos unas así si manteníamos a Rajoy vamos a decir o alumbrado vamos un nuevo tiempo las consecuencias iban a ser importantes y nosotros veníamos de una trayectoria política de sostener presupuestariamente insisto sólo presupuestariamente al Gobierno de Mariano Rajoy porque nos parecía bueno para la estabilidad política y la estabilidad económica del Estado medio pasan cosas viene la sentencia el todo el mundo sabía que iba a haber una sentencia hay que les iban a dar hombre ya pero la sentencia muy dura después de esa sentencia viene una no reacción una mala reacción una ausencia de reacción idea de falta de asunción de responsabilidades por parte del Partido Popular bien a decir no pasa nada es lo que ya sabíamos además Michael jo de esto procesal no tercera reflexión y dato importante el principal socio ese socio si socio de investidura ciudadanos dice en aquel momento que rompe cualquier relación y que ya no va a soportar más al Gobierno de Rajoy el cuarto dato importante el otro partido que podía ser supongo que podía suplir la ausencia de Ciudadanos el Partido Socialista decide presentar una moción de censura en esas condiciones ya los cinco votos del PNV no garantizaba ninguna estabilidad sumado sólo al Partido Popular nosotros no éramos nadie no

Voz 13 35:36 sí

Voz 0156 35:36 pero aún así éramos conscientes de la dureza de las consecuencias de nuestra decisión y por eso nos lo tomamos tan tan en serio y escuchamos escudriña hemos hasta la última palabra de lo que dijo Rajoy de lo que dijo Sánchez hicimos nuestros nuestros Diálogos hicimos nuestros contactos con unos con otros y al final tomamos la decisión que creíamos que era la mejor para el futuro no lo ponen con con eh lo reconozco en el plano personal en mi caso con con dolor e con compensar la relación que tenía con Mariano Rajoy porque porque bueno yo hablé con él aquellos días y yo no he para mil valor de la

Voz 0194 36:21 el trato persisten guiones en esas conversaciones se pidió que dimita

Voz 0156 36:24 no no yo no tengo no tengo pero la relación que tenía no se lo digo como a lo mejor no como

Voz 0194 36:30 presidente de del del PNV sino como Andoni

Voz 0156 36:32 qué Ortuza si Bono yo lo que sí le garantice hay así lo hicimos fue que por nuestra parte iba a tener la información el primero siempre de cómo iba evolucionando nuestra nuestro análisis para que él pudiera tomar las decisiones que tuviera que tomar y a la a las alternativas que él tuviera yo Nole como le voy a decir es un botón cuando supo el el voto del PNV mono los sentido el el el la decisión formal porque la tomamos habíamos tomado cinco minutos antes fue el jueves a las dos menos cinco de

Voz 0194 37:07 ya te lo diga terminada prácticamente la sesión el debate de la sesión de la mañana del debate

Voz 0156 37:12 no nosotros también tomamos la decisión en la ejecutiva

Voz 0194 37:14 es decir cuando se va al restaurante Mariano Rajoy no sé si usted recuerda lo que usted a abrir abrir la tertulia para que puedan participar mis compañeros de mesa una última una última cuestión por mi parte y cuando usted dice tuvimos contactos con unos y con otros yo ese día hubo esos días Nava a al PNV fuera lo que fuera que le tiraban por un lado uno se retiraban por otro lado otro

Voz 0156 37:39 no ha habido bastante respeto yo supongo que también nombró el PNV es conocido ya en la plaza noi sabe como todo el mundo sabe cómo nos cómo nos comportamos ir no sólo han llamado ellos yo también he llamado porque creo que lo que era nuestra obligación saber cómo estaba Alcalá una de las piezas de este puzzle no para nosotros es muy importante la parte catalana no si los catalanes no entendían la operación era difícil que nosotros pudiéramos fumar sensu contrario Si el voto catalán pues no se prestaba vamos a decir ardor oso a la ópera nosotros primero desde un punto de vista cuantitativo Nos quedábamos como los únicos soportes posibles pero también un punto de vista de de entender e la configuración de del Estado era muy difícil pensar que los catalanes y los vascos en esto podíamos a dos cosas dice Carles

Voz 38 38:37 sí como ya ya nos gustaría saber todas esas conversaciones que tuvo esa semana porque ha sido protagonista como usted decía probablemente involuntario pero ha sido protagonista de unos momentos cumbres de la Historia de España pero por lo menos cuéntenos una esa llama a Rajoy como se toma Rajoy cuando usted le dice que va a caer que le dice se lo toma con deportividad

Voz 0156 38:56 sí no no yo no habido un reproche en todo este tiempo por su parte eh yo creo que para él no es una sorpresa la decisión de las dos menos cinco con la que le comunicamos porque nosotros habíamos sido hablando a lo largo de esta semana con con con profundidad yo fui bastante transparente con el explicándole cuáles eran nuestras dificultades a también nuestra situación sociopolítica en en Euskadi no no hay que perder de vista que nosotros somos el partido de líder en Euskadi en las dos últimas elecciones españolas a Cortes Generales ha ganado Podemos y no ha sido tanto porque Podemos en Euskadi arrase sino porque era una especie de demostración anti PP la que se hacía era un voto más anti PP que a favor de Podemos pero nosotros no podemos tampoco como partido que que vertebra o que intenta liderar y vertebra una sociedad no podemos ponernos de espaldas a lo que piensa esa sociedad sobre un partido político no Nos cuando ha surgido un problema tan grave como el de la sentencia no entonces yo de todo eso leído hablando al al presidente y les se lo se lo iba diciendo a Rajoy pero también cuando hablábamos de presupuestos porque aquí todos mundo cree que el porque las las reuniones entre Rajoy nosotros es venga dame cinco mil millones han el tren por menos es que no no no y cosas un poquito más complicadas que eso no desde luego el PNV un partido fenicio que Siles rellenas un bolsillo se le olvida lo demás no a la vista está ahora no entonces él ha sido hay ido siendo consciente y lo hemos ido haciendo partícipe de las dificultades Nuestra posición también me hacía a mí de la suya claro bueno bueno tenéis cree bueno entonces no creo que para él fuera una sorpresa pero él se lo toma dijo se lo tomó bien de una manera la lacónica como es normal eh Montgomery quedamos en que uno en lo personal pues había había que mantener esta relación no

Voz 13 41:07 buenas noches han decidido hoy ponemos el acento como es justo en en el Ejecutivo no queda merece el foco de atención pero seguramente el cambio más radical esté en el poder legislativo en el nuevo paradigma parlamentario que amanece en al que bueno en lugar de negociar apoyos concretos a una con una mayoría a veces necesario una transacción continua con un Gobierno que que es minoritario es un gran cambio que acompaña a otro que también afectan mucho creo al Partido Nacionalista Vasco que es que el Partido Popular con el que ustedes de algún modo han conseguido logros para la gobernabilidad de Euskadi seguramente no vuelva a ser el mismo no está herido de muerte es demasiado decir pero seguramente no Huelva tiene una posición tan hegemónica en el centro derecha cómo cambia todas estas dos factores su actitud ante la gobernabilidad de España el pleno yo creo que en Huelva

Voz 0156 41:54 nosotros en el All I estamos muy acostumbrados en Euskadi nunca ha habido mayorías absolutas la mayor parte de las veces ni tan siquiera la suma de dos partidos ha garantizado las mayorías con lo cual toda la vida hemos estado pactando a derechas e izquierdas hemos pactado con todos los con todos los partidos todos los partidos de la oposición han sabido pactar también para poner firme al Gobierno cuando ha llegado el caso no yo creo que esto no ha esto no está acostumbrado al Congreso de los Diputados pero le va a venir bien porque esto lo que hace es hacer que la gente pise tías

Voz 39 42:32 es decir

Voz 0156 42:34 que sepa cuáles son las prioridades ir donde está la gente hice saber también quién quiere acuerdos y quién no quiera cuentos yo creo que en los últimos tiempos Emma a Madrid de la política en el Congreso es la de primar el desacuerdo y castigar el acuerdo ahora se abre es una etapa en la que tiene que ser al revés porque si no esto se va a embarcar para todo el mundo ir ojo todos los que apoyamos la moción de censura el otro día si esto fracasa fracasa haremos también no es sólo de ellos bien lo segundo cómo nos cambia nosotros nosotros vamos a estar cómodos en esa situación probablemente no vamos a tener el papel estelar que tenemos a que hemos tenido hasta ahora pero no como sabemos nadar en esas aguas creo que vamos a estar bien

Voz 0554 43:21 Emilia sí señor Ortuzar me preguntaba un poco por un camino ligeramente distinto porque unos días previos a la moción de censura el diario El País publicó una información en la que decía que el Partido Nacionalista Vasco hay otro partido vasco habían llegado a un acuerdo sobre un borrador unas primeras artículos So o una introducción del que podría ser el nuevo estatuto de autonomía vasco en el que distinguían entre nacionales y Ciudadanos y eso sorprendió a mucha gente porque algunos pueden pensar que eso podría suponer una cierta discriminación en el País Vasco yo estoy muy interesado

Voz 0156 44:00 ante el mandamos los priva era vamos a primero vamos a situar esto en el contexto nosotros llevamos ya dos o tres años trabajando en el Parlamento vasco en una ponencia de autogobierno para adornar para evolucionar nuestro autogobierno curiosamente el estatuto del País Vasco el de Guernica fue el primer Estatuto aprobado hoy ha sido el único que no se ha modificado desde el setenta y nueve hasta hoy no y además es curiosamente el único Estatuto que no se ha cumplido en su integridad por muchos problemas por discrepancias pero hay un montón de de competencias que debieran estar transferidas del Estado Euskadi no lo están en esa situación pues hace unos cuatro años el Parlamento tomó la decisión de poner en marcha un proceso y ahora estamos en la fase en la que cada partido presenta lo que él cree que debe ser la modificación del actual Estatuto para con vistas a negociar entre los partidos y pasar esas esos resultados de esas negociaciones a una comisión de expertos jurídicos que establezca un texto articulado sobre este el texto articulado seguirán haciendo pues enmiendas transacciones etcétera que será la parte sustancialmente importante de del proceso de ahí aprobaremos o no aprobaremos unos dirán que si otros dirán que no etcétera no entonces en esta primera fase cada partido es lógico que mantenga una coherencia con sus postulados ideológicos nosotros somos el Partido Nacionalista Vasco creemos en la nación vasca y queremos que Euskadi es una nación y que lo tiene que reconocer a partir de ahí en los contenidos nosotros hablamos de la nacionalidad vasca que hay que reconocérselo a los nacionales de El País Vasco no no es una nacionalidad excluyente para nadie y luego está la ciudadanía la ciudadanía pero eso sucede hoy en la en el ámbito del Estado español no hay ciudadanos europeos que no son ciudadanos españoles que tienen aquí reconocidos unos derechos y unos deberes no es nada no es nada pero no todos como no todos claro que los ciudadanos extranjeros

Voz 0554 46:09 los de la Unión Europea que estar en España claro conciso usted ahí

Voz 0156 46:12 a unos derechos pero no todos no todos evidentemente por eso hizo habrá ciudadanos que vengan al País Vasco que tendrán reconocidos unos derechos no todos pero habrá otros ciudadanos del País Vasco que tienen com completamente reconocidos sus derechos que son ciudadanos de la nación vasca de la nacionalidad vasca no es un choque de nacionalidades nosotros no vamos a decirle a nadie que venga de otro sitio que no es nacional vasco sí cumple los criterios que se marque que van a ser unos criterios razonables serán vasco como es hoy en en que engloba no no no no prevemos cambiar ni hacer un examen a nadie para ser vasco o vasca e va a ser lo mismo que ahora pero hay que si reconocemos o decimos en el artículo uno que Euskadi es una nación pues la el concepto nacional también no de este de que anoche todavía no es una pregunta que me queda un minuto

Voz 0194 47:12 cómo son sus relaciones con Albert Rivera

Voz 0156 47:16 pues no ni frío ni calor

Voz 38 47:20 hay relaciones por eso no andaría

