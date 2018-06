Hora 25 (07/06/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1882 00:00 expectativas fallidas se pueden transformar en promesas hace un futuro inminente puede elaborar un presupuesto

Voz 0554 00:05 para para el uno de enero del año que viene si he dado no el día uno de enero del año que viene este Gobierno tiene el deber de tener un presupuesto lo que no sabemos si lo conseguirán o no por lo tanto el argumento de que se debe al al presupuesto sólo vale de aquí a diciembre ante la con lo que cambia la política

Voz 1 00:24 puede elaborar elaborará lo que no puedes aprobar

Voz 0554 00:26 quiero decir que no tiene gotas porque sería muy difícil poner de acuerdo a todos los que tienen que poner de acuerdo que aprobaron presupuestos una prueba de debilidad ante la debilidad no está en la debilidad

Voz 1 00:37 el primer día quiero decir con los números pero eso no eso no impide en absoluto que el Gobierno dure porque tanto es así que lo que no no digo que Rajoy tenía Rajoy que tenía muchos más diputados que Sánchez tenía perfectamente previsto durar sin presupuestos presupuesto prorrogado la clave en el fondo Sánchez no basta con que balance navegar lo va a hacer con muchos menos diputados insisto pero no va a hacer nada muy distinto a Rajoy que es ejecutar el cambio ejecutar estos presupuestos digo desde el punto de vista de resistencia luego lo que va a hacer lo que está haciendo es a través de la imagen y la imagen no es sólo imagen no nos olvidemos estamos aquí hablando en España hay unos miramos al ombligo el mundo entero está en el mundo entero es muy exagerado estará porque es que el mundo esté mirando a España pero la gente a la que le interesa la política internacional que son muchos está tomando a España como un ejemplo interna penal de de modernidad lo que ha pasado hoy no sólo el número de mujeres sino yo estaba en la en la costa de de de Marlaska que es el ha dedicado a su marido que nos parece ya lo más normal del mundo que el ministro de interior le dedique su marido sea están pasando cosas en España

Voz 0867 01:45 de pasan en la mayoría de los países

Voz 0194 01:48 que cómo me ha dado el pie ahora ahora Carlos porque precisamente Victoria García ha recopilado la forma cómo están hablando del Gobierno de España en el resto Enjuto

Voz 0554 01:57 la mayoría de los medios de comunicación europeos ya

Voz 1460 01:59 la noticia del nuevo Gobierno femenino que ha jurado cargo hoy en Moncloa la cadena generalista francesa TF uno lo define como el más pro europeísta progresista de Europa la BBC dice que es la representación modernista de España ya están New York Times recoge que las carteras principales de este Gobierno están en manos de mujeres citrato del Ejecutivo con Mack la prensa italiana hace un comparativo entre el Gobierno de Contés recientemente nombrado y el de Sánchez e incluso algunos vehículos hablan de estas notables diferencias entre Italia y España listo Shelley de dance pop aunque el periódico The Irish Times incluso dedica la editorial este asunto destacando no somos las mujeres sino los

Voz 2 02:38 Giles de tecnócratas especializados en sus

Voz 1460 02:40 áreas muchos de ellos sin carné del partido que van a gobernar en España

Voz 3 02:45 pues estaba en en el descanso y sexualidad

Voz 0867 02:47 sí sí sí

Voz 1882 02:50 es estoy completamente de acuerdo creo que esos cambios culturales discursivo en gestos son totalmente relevantes hay una suerte de dialéctica no venimos de un momento muy conservador y ahora hay un exceso quizás también a estas cuestiones no que tiene que ver un poco a mi juicio cierto complejo cultural no este afán de tramos que como Gekko no dirá a exportar somos más que ellos incluso bueno está bien presente su tasa de desempleo claro pero luego hay que

Voz 0554 03:14 para sobrevivir los sueldos y el ciertas porque es obvio

Voz 1882 03:18 algunas dificultades también algunos problemas es verdad que ha habido una feria en los con los primeros nombramientos que parecía inapelables ávido más fallas y y el ministro de Cultura incluso el propio ministro de Ciencia aunque merece el respeto pero da la sensación de que se vuelve a esta concepción de la ciencia y la cultura como floreros que no requieren especialistas como las demás áreas

Voz 0867 03:39 ser gestores si Sobrino

Voz 1882 03:42 todo yo diría que la multiplicación de los ministerios económicos sino una vicepresidencia de Economía que da la sensación de que puede generar una cierto desconcierto y esa armonía en el en el gasto cuidó que por ahí puede haber puede haber problemas no veremos cómo se concilia Gonzalo poniendo a una experta

Voz 0554 04:02 en disciplina fiscal como es la no estás poniendo cara de hasta un poco de que la palabra disciplina si sí todo lo que parte de su esto afortunadamente no tonta no todas vivimos estudiamos en un colegio de frailes sabemos lo que es la disciplina no toda afortunadamente pero lo poniendo la experta en disciplina indisciplina fiscal que es la que está encargada la europea de ver comprobar que ni un solo presupuesto incluido el español si fuera ni un céntimo más allá del objetivo marcado la Unión Europea eso eso para para Europa y para el presidente Rubén es una garantía de que a pesar de que haya habido una cierta dispersión como tú bien dices que cierto de tal cual al final el la modelo duros es el que manda yo lo vi una vez es decir aún expresé a un presidente de una comunidad autónoma que todos los gobiernos son gobiernos de coalición con el ministro Hacienda

Voz 1882 05:00 la verdad es que la ministra de Hacienda tiene una concepción muy distinta de la economía que la muestra economía veremos Pérez

Voz 1 05:05 yo no digo que hay que poner este Gobierno en el contexto europeo en lo que es lo que está pasando en Europa y el el el simbolismo quién es mucho más que simbolismo efectivamente poner a la jefa de los presupuestos europeos de ministra es algo más que un símbolo pero lo que leer el mensaje que está lanzando a Europa es es radicalmente opuesto al que está lanzando en Italia no a nuestro totalmente no sólo en Italia afortunadamente casi al final se ha resuelto pero se iba elecciones porque el presidente vetó a un ministro de Economía que quería salir del euro y esa inicio

Voz 0867 05:35 así se ha resuelto pero con el Gobierno que tienen vamos a ver vamos a ver cuánto dura esto pero que efectivamente empezó así

Voz 1 05:40 los ha resuelto no con ministros a favor del euro sino poquito más suaves que decir que es el tenso y luego lo que yo insisto yo no creo que sea solo no no no estoy muy de acuerdo en que queremos ser suecos y tal yo creo que hay que destacar de verdad la normalidad con la que se ha tomado es que yo he estado esta mañana y de verdad estaba lleno de guardias civiles eso yo no sé si tenemos esa cosa atávica no pero la Guardia Civil uno entiende que es una institución conservadora tradicional el Mini no tiene porque ser si estoy de acuerdo pero digamos que tenemos a lo mejor nada pero a lo mejor tenemos que destruir también esos tópicos pero exigente disciplina es es un ministerio del interior como uno de los más tradicionales con la naturalidad con la que el ministro y su marido han estado saludando dándose besos con naturalidad con con todo el lago el cuerpo de de la estructura de del Ministerio de Interior y la indignación con que yo lo puesto en en Twitter algunos me blog lo contaba común para mí algo novedoso y algunos me decían pero por qué le das tanta importancia si es lo normal bueno será lo normal empieza a ser lo normal en España y es muy llamativo porque es que hoy lo comentaba con el corresponsal de que esos que fue corresponsal de El País Carlos yernos en en Francia me decía no te olvides que en Francia pasó algo parecido pero salieron miles de personas a la calle contra el matrimonio homosexual que en España ahora mismo creo que hoy dos mil dieciocho es impensable que hubiera una manifestación de miles de peso

Voz 0554 07:03 al les un problema que preocupa españoles son otros pero es fantástico precioso obliga hayamos pasado si yo estoy en la obligación de bajar un poco

Voz 1882 07:12 las expectativas pero comparto además en un contexto en el que parte la batalla política es trasladar lo que se ha llamado Las guerras culturales es decir titiriteros los Reyes Magos y este tipo de cuestiones que finalmente tienen que ver con simbolismos con estéticas con modelos de vida y que son al final las que de marca muchas veces la identidad política no este es un gesto de un golpe de efecto muy fuerte en ese terreno es definitivo y que además son transformaciones en relativamente definitivas es decir cuando pasa esto ya no se puede volver atrás

Voz 1 07:43 que además no creo que en este caso no era ni muchísimo menos buscado evidentemente no no no no no para nada sea Elche ha tomado la decisión de este ministro por esa cuestión simplemente que eso provoca la normalidad provoca una reacciones no nos engañemos

Voz 0554 07:56 quedan todavía tres millones y medio de parados sí sí claro

Voz 0194 07:59 sólo claro claro email hoy y mañana mañana este Gobierno se tiene que atraer a ver si me da tiempo para que me habéis sobretodo tu tu Carlos me interesa especialmente porque hay una figura que ha surgido en las últimas horas que todo el mundo todos estamos hablando de ella consultor analista político Iván Redondo que se les señala como uno de los artífices del renacimiento de Sánchez irle la estrategia comunicativa con el goteo de nombres de los ministros pero es que resulta que éste iba en redondo antes trabajó con dirigentes populares como por ejemplo Monago o con García Albiol ahora su lugar va a estar en Moncloa después de haber sido nombrado jefe de gabinete de Pedro Sánchez dos explicar quién es esta persona quiénes iban redondos Sonia Sánchez buenas noches

Voz 1916 08:37 hola buenas noches pues Iván Redondo es un consultor político y analista donostiarra de treinta y siete años algunos en el PSOE no les ha gustado nada su nombramiento para ese puesto que conocemos como fontanero mayor del reino el todopoderoso jefe de Gabinete del Presidente que muchas veces manda más que los ministros esa incomodidad se debe a que Iván Redondo ha trabajado mucho para el PP para el PP de Monago en Extremadura para el PP de Basagoiti en el País Vasco y para el PP de Albiol en Cataluña una de las cosas que más duele por cierto es esa campaña de limpiar Badalona que le hizo ganar la alcaldía de la ciudad Iván Redondo no oculta cuál es su método conectar con lo que quiere la gente

Voz 1882 09:11 en buena medida lo que le falta la bodega española también

Voz 4 09:14 es la gestión también de lo que quiere la gente yo creo que en ese sentido es muy importante simplificar desde la honradez política hacer llegar el mensaje a la gente el mensaje siempre está la gente sólo hay que conectar con él con estas experiencias con nuestras vivencias

Voz 1916 09:28 eso decía iban Redondo hace dos años en el programa la tuerca de Pablo Iglesias Iglesias por cierto muy poco sospechoso de ser del PP no oculta su admiración

Voz 0194 09:37 por el que ahora ex mano derecha de Pedro Sánchez

Voz 1916 09:39 así Angels le presentaba en su programa nuestro

Voz 5 09:42 invitado de hoy es eso que podríamos llamar una spin docto pero muy especial culto rápido sensible que es una pena que casi siempre haya trabajado para nuestros adversarios en otra vuelta de tuerca es un honor presentarles a Iván Ruiz

Voz 1916 09:59 por qué nadie duda de su inteligencia de su acierto su estrategia logrado de hecho llevar a Pedro Sánchez hasta el Palacio de la Moncloa pero se entiende Angels que el ala más a la izquierda del PSOE no comulga con su pensamiento

Voz 4 10:09 no yo creo que los tiempos han cambiado la política tiene que cambiar con los tiempos y creo firmemente y es lo que defiendo siempre el entendimiento entre la izquierda y la derecha

Voz 1916 10:17 veremos si desde La Moncloa busca ese entendimiento o no con el PP Iván Redondo Ángels Se define como una persona discreta IESA desde luego es una de las exigencias de su nuevo cargo porque el jefe de Gabinete es tradicionalmente la persona que atesora los secretos de la Moncloa

Voz 0194 10:31 mí me queda sólo un minuto pero me sorprende que la gente les sorprenda que un analista y consultor político esté detrás de de un personaje político es decir han visto pocas series de televisión pocas sedes políticas

Voz 1 10:41 estuvo caseríos Isabel poco de cómo funciona la política en países como Estados Unidos donde es bastante frecuente que los asesores vayan de un bando a otro porque lo que saben hacer

Voz 0867 10:50 ahora se busca profesionales la ideología la tienes

Voz 1 10:52 detener el líder lo que sería dramáticos que Pedro Sánchez pudiera pasar al PP eso sería un problema pero el el asesor el príncipe el que el estratega al que le aconseja líder el líder toman las decisiones en función de su ideología en función de su conocimiento suele le aconseja el acto la concejala de estrategia Gerry Monchi

Voz 0554 11:11 no lo que ha sorprendido lo que ha sorprendido que Juanma Serrano que así lo siempre él el hombre pegado a a Sánchez el que todo el mundo pesaba que fueron nuevo jefe del Gabinete pues ha sido apartado y deja o no y Kiko se considera que es una apuesta ingratitud yo cuando lo he leído pensar una frase célebre de Chateaubriand que decía la ingratitud es el oficio de los poderosos pero algunos exageran todo este

Voz 0867 11:32 ya sería otro debate en cualquier caso dice mucho de las personas que te rodean siempre de buenos equipos de equipos que los hace mejores como Monago

Voz 6 11:40 a Europa Pedro López de Pablo periodista es desde el dos mil doce jefe del servicio de prensa del grupo popular europeo desde donde coordina la comunicación de los eurodiputados de más de treinta partidos

Voz 0738 11:56 no le ha impedido nunca el carné del PP pero trabaja desde hace muchos años para este grupo

Voz 7 12:01 llevo dieciséis años ahora mismo trabajando primero me encargaba sólo de los eurodiputados españoles encargo de los doscientos diecinueve que tiene todo todo el grupo parlamentario

Voz 0738 12:15 Pedro lo Pere Pablo dejó la Agencia EFE y ahora coordina más de treinta partidos de veintisiete países todos populares

Voz 8 12:23 bueno pues en una reunión de mi grupo te puedes imaginar doscientos dieciocho los diputados más los asistentes muchos que va más el estado de los grupos y tal pues es una donde hay cuatrocientas personas

Voz 0738 12:36 estas citas los populares aceptaron que se abriera expediente europeo contra el húngaro Orban

Voz 7 12:41 por Vargas parte bueno hay evidentemente las señales fueron fueron claras la mayoría del grupo estaba a favor porque porque hasta ahora no ha ha sido siempre la misma es lo que sí lo ha hecho ahora las reglas son las reglas

Voz 0738 13:04 estas que cumplir otra reunión difícil fue la de Cataluña tras el uno de octubre aunque él niega que hubiera habido dudas cuando absoluta

Voz 7 13:11 desde el minuto uno se decidió que había que ir al debate porque era un debate que sólo lo podían perder las fuerzas que defendían que pagar a

Voz 9 13:25 pero que Cataluña sea independiente habían que violar la Constitución Española y el Estatuto de Cataluña

Voz 0738 13:31 la actuación policial Pedro

Voz 7 13:33 pero bueno eso dependerá en detenido grupo no hubo cuestión de no hubo cuestión de eso

Voz 0738 13:39 bueno pues cree que el consenso europeo se fraguan los grupos políticos defienden el Europarlamento la colaboración con los socialdemócratas aunque no sabe si la moción implicará tensiones muchas gracias

Voz 10 13:51 no sé si Europa espacio ofrecido por el Parlamento Europeo hora veinticinco

Voz 2 14:19 menos casas portando Torres pues aún con donde crees tú sí exactamente Estados Unidos no creo no me lo seguro que no es EEUU de Trump no desde luego esto es a James vital o es Guitar que no sé muy bien cosa pronuncian Sirio la verdad que participan en el programa Noches del Ramadán que es un festival de cultura la Árabe que se celebra todos los años en Madrid se está celebrando tú sabes qué en qué año vivimos en dos mil dieciocho si pone pues en el calendario islámico estamos en el mil cuatrocientos treinta y nueve y estamos celebrando el Ramadán

Voz 1882 14:57 que comenzó ya te digo el quince de mayo de queda poquito ya

Voz 11 15:01 el festival dice se celebra para conocer una

Voz 2 15:06 la cultura que nos ha sido nos es propia y así podremos conocernos mejor eso es lo que dicen

Voz 0867 15:12 es eso está bien una manera de conocer otras culturas muy interesante a través de A tres precisamente de la cultura

Voz 2 15:18 es que además nosotros fuimos eso han esta música me encantan ya que estamos mira en Barcelona está relativamente cerca está más cerca de Siria que de aquí

Voz 11 15:33 en Egipto mañana en Barcelona abre Farah

Voz 2 15:37 on Rey de Egipto que es una muestra que es fruto del acuerdo firmado entre la Fundación la Caixa y el Museo Británico tres mil años treinta dinastías concentrados en ciento cuarenta objetos o que bueno es muy bueno hiló de de

Voz 12 15:50 ahí va a venir el de Barcelona

Voz 2 15:53 va a venir a Madrid en otoño y en invierno su igual la avería antes de que venga así que voy a decir algo de los faraones que me vas a decir pues mira de los faraones todos creían que eran inmortales todos creían que iba a pasar a los libros de historia y mira lo que ha quedado sólo las

Voz 0554 16:13 con lo cual bueno yo creo que habría muchos y muchas que tomen nota que tomen que tomen nota exactamente luego sólo quedan los huesos

Voz 2 16:24 estaba pensando en por ejemplo el en los políticos y ahora voy a hablar de un político es decir no no y no he dicho hagamos punto y apunte a punto y aparte vale ministra de Cultura y Deporte Maxi muerta mensaje en su toma de posesión en primer lugar pone tierra de por medio con un tuit todo algo que lanzó no les gustaba al fútbol se que si esos por por por tener tuit porque si tienes sino no tienes no esas cosas no te pasa eso es yo no tengo que yo me quita o de eso que decía que él no

Voz 0867 16:55 deportista pero que le gusta el deporte esto lo ha dicho hoy

Voz 2 16:58 la dicho no fuera ver alguna duda y en segundo lugar dice que somos la última película que hemos visto el último libro que hemos leído o la obra que hemos disfrutado y que eso nos hace libres y mejor estudio No somos nadie

Voz 0867 17:11 porque nunca nos acordamos una

Voz 2 17:13 cosa es lo que somos nosotras las que es lo que nos acordamos que somos que nada tiene que ver

Voz 1535 17:18 mira ha hecho un guiño además hay recuerdo a alguien a despedirme gracias ministro pero voy a nombrar otro ministro ama algo ministro francés en mil novecientos cincuenta y nueve ni más ni menos fue escritor ministro y el decía yo voy a parafrasear que había que permitir a los españoles cultivar su capacidad de inventar así que la cultura es cultivo hay que inventar creadores y todos para que lo disfrutemos la cultura de este país las culturas de este país

Voz 2 17:53 con una ministerios y secretarías de Estado de dicho bien iba de no ser atendidas de Estados Secretarías de Estado no haber ninguna de los dos

Voz 0867 18:02 la secretaria de deporte no ni de ni de cultura no al al menos lo que pone el Boletín Oficial del Estado que hoy Nos

Voz 2 18:10 me encanta al trabajo máximo cuarta pues sí

Voz 0867 18:13 ya lo creo que sí en fin bueno ya para terminar con esto de los políticos mira me ha dado me lleva un susto porque de repente estaba mirando los correos electrónicos que no podía mirar por esto de el cambio de Gobierno y de repente he visto una nota de prensa de Photo España que es un festival que organiza la fábrica la nota de prensa decía Carmen Calvo participan Photo España dos mil dieciocho con la exposición que preside pues me gesto pero taquicardia con todo este tomate encima la vicepresidenta queda tiempo de preparar una exposición y entonces claro luego digo no no esperan poco estas estas de mencionado estos es que hay habrá otra Carmen Calvo hay otra Carmen Calvo que ya la conozco claro que la conozco es artista es Premio Nacional de las Artes Plásticas pero en esta locura de de la política el los tal tal tal sembrado la la cabeza yo creo que necesitó en fin

Voz 0155 19:07 el Photo España había dicho bueno fotografía del Archivo Lafuente también en Photo España el Archivo Lafuente bueno las fuentes fue José María La Fuente fue

Voz 0867 19:17 coleccionista de pintura y esculturas

Voz 0155 19:19 año la más tarde de piezas de artistas internacionales entre las piezas que que tenía había fotografías fotografías por ejemplo instantáneas rusas hechas entre mil novecientos diecisiete y mil novecientos setenta y dos Alberto Ruiz

Voz 13 19:35 niego es el comisario de esta muestra que se puede ver en el Círculo de Bellas Artes de Madrid aquí podemos ver cómo se vivía en la Unión Soviética pero también otra ya mucho más mucho más sutil mucho más interesante quizás es como los de cómo el Estado soviético quería ser visto como quería que los occidentales y su propia población viesen lo que era la Unión Soviética en ese sentido la ética es un gran sueño que hablas de

Voz 0867 19:58 exposiciones te acuerdas que el otro día hablamos de una exposición también de fotografía de es masón me vas a hablar de la de Luis Massoni si no que quieran en esas fotografías que se convirtieron en las primeras postales que compraba la añora exacto que podía dejar bueno pues como dijimos eso de que ya no se mandan postales tú mandas postales pues yo sí a veces no pues Pilar Fernández oyente de Hora veinticinco Nos ha mandado una postal ya he dicho aquí tenéis una postal de las que mencionas es el lunes en Hora Veinticinco es decir se mandan postales y además me encanta porque cierra como se cierran muchas postales un saludo afectuoso obtuvieron en un en un compromiso si mira mira el tiene sello claro bueno en el sobre ha tenido clara no caigan sobrevivan sobre todo iba iban a no porque es que por qué es que

Voz 2 20:40 claro en el en el en el sobre en el sello te el matasellos era para saber

Voz 0867 20:45 donde nos desde Logroño desde Logroño manda desde Logroño fenómeno pilas de Logroño que voz digamos animar a los oyentes que nos manden postales si obligar a comprar un corcho de esos para la redacción pero bueno a ver si nos manda no venga que manden las postales sino manda ninguna nos quedamos fatal porque sé que nuestro decir vamos a ver que nos manden una de Palencia vale de Palencia sabes por qué porque hoy ha empezado Palencia Sonora que estaba pensando en Palencia hay buenos vinos hay buenos vinos en muchos sitios pero yo estuve este fin de semana bueno suena el Priorato antes no tiene mérito porque es que hace unos vinos es una feria de vinos en Hidalgo espectacular mucho dinero porque él es caro el vino todos los precios hay de todos los días

Voz 2 21:26 es como en todas partes en Palencia Sonora hay un festival Palencia Sonora es un festival obviamente en Palencia en el que canta que empieza hoy canta suele

Voz 10 21:43 las porque me gusta tanto gusta mucho

Voz 14 22:27 antes de guión que he creído en mi vida

Voz 15 22:50 el dietario

Voz 1150 22:54 la Liga sigue siendo la misma pero de pronto en el espacio político ha cambiado el decorado ya a veces las novedades este no gráficas tienen carácter formativo influyen en los actores y la obra evoluciona hemos pasado de un gobierno otro en una semana y las imágenes de Rajoy y los suyos parecen muy lejanas un espejismo sin duda pero una constatación de que las caras del PP se habían gastado mucho y que la arrogancia y desde en cansan aunque sólo sea por un día hoy predominan los rostros nuevos las sonrisas no se engañen la fiesta terminara pronto pero se agradece el cambio de clima y ahora sólo falta esperar que deje alguna consecuencia positiva aunque mañana unos y otros regresen a la batalla Curiosamente se vuelve a hablar de centro después de un par de años en blanco y negro con los rigores patrióticos desdibujando las derechas y las izquierdas Sánchez coge la bandera del centro y a ciudadanos que se ha ido la derecha de la derecha le ha entrado vértigo como resituar si el riesgo del presidente Sánchez es que obsesionado en irse hacia el centro se aleje de la izquierda es oportuno recordarle la lección de un viejo zorro de la política François Mitterrand el centro como tal no existe decía hace el pleno de los estudios y el centro te caerá ponerle dura pero si te olvidas de ellos que dará solos ante un Gobierno que nace con buen perfil a pesar de algunas histriónica concesiones a la galería que apunta a las prioridades económicas y sociales del momento la oposición puede tener la tentación depositarlo toda la Carta catalana sería una enorme irresponsabilidad es sin duda un problema central pero precisamente por esto hay que encauzar lo entre todos y nadie tiene derecho a excluirse de buscar una solución política escuchar dialogar consensuar ha dicho la ministra Meritxell Batet sí pero lo primero es crear las condiciones para que esto sea posible que hoy no existen quiero requiere un trabajo contenido de fondo con constante y discreto en mala hora alguien tomó la decisión de pretende resolver por la vía judicial un problema que sólo se puede afrontar políticamente no es casualidad que quiénes la tomaron hayan tenido que salir de la escena política

Voz 10 24:57 dos cosas antes has pedido

Voz 0194 24:59 hemos de la redacción de El País han votado masivamente más de un noventa y siete por ciento a favor de que Soledad Gallego Díaz sea la nueva directora de este periódico enhorabuena sol y otra cosa mañana en esta casa hay Observatorio encuesta encargada a la empresa mayor sobre la percepción de los españoles ante la moción de censura será a primera hora de la mañana como siempre en Hoy por Hoy Emilio Contreras Gonzalo Velasco Carlos Cué hasta la semana que sería todos ustedes hasta mañana a partir de las ocho Céline ocho

