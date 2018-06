Hora 25 (08/06/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 acaso no sabían PP y Ciudadanos que el fin del ciento cincuenta y cinco en Cataluña implica también el fin del control previo de las cuentas de la Generalitat vale todo para quitar protagonismo al nuevo Gobierno que ya reflejan las encuestas una pregunta para el ministro Wert de su poco apego al deporte conseguirá Rafa Nadal su décimo Roland Garros este fin de semana ya que es viernes ahora que sol llega al país cuando llegará el sol al país con minúscula ahora que llegamos al cuarenta de mayo son las ocho las siete en Canarias hola buenas tardes PP Ciudadanos no pierden un minuto se despliegan su artillería contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras el levantamiento total del ciento cincuenta y cinco en Cataluña implica también el fin del control previo de las cuentas de la Generalitat lo anunciado la nueva portavoz Isabel Celaá

Voz 2 01:05 parecido que esta era una medida de normalización lo que no significa en absoluto que el Gobierno de España no vaya a estar informado en relación a las eventuales e partidas que pudieran dirigirse hubo orientarse a cuestiones catalanas con la confianza en la confianza de que funciona arabista

Voz 0194 01:30 Se levanta los controles previos pero no la supervisión del gasto prevista en el Fondo de Liquidez Autonómico y en la regla de déficit sin embargo Inés Arrimadas y el popular José Antonio Bermúdez de Castro lo interpretan como una prueba de un supuesto pacto oculto de Sánchez con el Independent

Voz 3 01:44 ya sabemos a cambio de que los partidos separatistas apoyarnos en los Sánchez hemos tardado muy poco tiempo en descubrir a cambio de que partidos separatistas apoyaron a Sánchez en la moción de censura a cambio de que les dejaran vía libre para hacer lo que quieran con el dinero de todos los catalanes Ibar seguir con su plan ilegal con el dinero de todos nosotros

Voz 2 02:04 dijimos que Sciences negocio en los despachos lo que no había obtenido en las urnas que empezamos a conocer cuál es el precio de esa negociación

Voz 0194 02:13 Pedro Sánchez

Voz 2 02:15 a esta Cámara a explicar qué acuerdos alcanzado con las fuerzas radicales independentistas proetarras a cambio de los apoyos de Somosierra

Voz 0194 02:25 ahora Grassi Pedro Sánchez de Quim Torra han hablado esta tarde para acordar una reunión que de momento no tiene fecha prevista el presidente ha comenzado con Torras su primera ronda de contactos con los presidentes autonómicos y líderes del resto de partidos el Gobierno ha celebrado su primer Consejo con las encuestas de cara a Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:44 el Ángels buenas tardes el observatorio de la SER la primera encuesta tras el cambio de Gobierno refleja una mayoría a favor de la moción de censura y también del nuevo ejecutivo que según los encuestados lo hará mejor que el equipo de Rajoy el Gobierno ha avanzado esta mañana en su organigrama con el nombramiento de los primeros secretarios de Estado destacan la recuperación de Soledad Murillo como secretaria de Estado de Igualdad en esta Hora Veinticinco no seremos también a Canadá está en marcha en la cumbre del G7 que puede convertirse en un club de seis países Enmanuel Macron ha anunciado esta mañana que la cita puede cerrarse con una declaración sin Estados Unidos Tram ni siquiera se quedará hasta el final de la compra

Voz 0194 03:21 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Sonia los buenas tardes

Voz 1914 03:24 tardes y lo decías importada Rafa Nadal adoptara su décimo Roland Garros después de ganar con autoridad al argentino Del Potro seis cuatro seis uno y seis dos el domingo la gran final contra el austriaco Tim Por otro lado la selección entrenando en Krasnodar mañana contra Túnez último amistoso a tan sólo una semana va el debut mundialista frente a Portugal además de esta tarde la selección femenina lo que se ha clasificado matemáticamente para el Mundial del año que viene en Francia después de la victoria Arocha entre Israel y la derrota hoy de Finlandia contra Austria de la Primera división la incorporación de Ramón Planes a la secretaría técnica del Barça y la presentación de Eusebio como nuevo técnico del Girona y en baloncesto a las nueve Barça Baskonia siga en el equipo vitoriano jugará la final de la Liga ACB contra el Real Madrid

Voz 0194 04:05 tiempo tampoco esperen mucho sol este fin de semana Jordi Carbó buenas tardes

Voz 4 04:08 es buenas tardes citabas el cuarenta de mayo casi qué podemos decir que este año se va a cumplir bastante el dicho porque a partir del lunes sí que nos podremos quitar el sayo sí que nos podremos quitar roba ropa de abrigo pero de momento el fin de semana pues todavía este tiempo loco cambiante chubascos fuertes ahora mismo en el Cantábrico también en Galicia desaparecer en en pocas horas de madrugada lluvias más débiles en el centro peninsular y el fin de semana pues más de lo mismo ratos de sol pero también momentos de nubes compactas preferentemente durante las tardes con tormentas que pueden descargar con intensidad y en el Mediterráneo mañana todavía temperaturas más altas que hoy

Voz 1667 04:42 empieza hora25 con una explicación esa anoten de

Voz 0194 04:46 Nos la voz de algunos de los protagonistas de la jornada pero tenemos un pequeño o gran problema con el programa informático así que Pablo vamos se va a Pedro Duque vamos a ver vamos a ver cómo lo solucionamos

Voz 1667 04:56 a ver si no nos fallan las conexiones los sonidos sí pero las conexiones esperemos que no porque queremos cerrar portada con el disgusto que se han llevado a los estudiantes de la Universidad de Extremadura que iban a tener que repetir la selectividad después de conocerse que se filtraron las preguntas antes de la prueba hay cientos de estudiantes afectados la Fiscalía ya investiga esa filtración IMAS Salguero buenas tardes atención Emma Salguero pues tampoco funcionan las conexiones vamos intentar arreglarlo todo y a la vuelta de pausa empezamos con el relato de este viernes

Voz 1667 08:00 hora veinticinco Pablo Morán hoy ocho minutos siete ocho en Canarias vamos a ver lo que les podemos contar la lluvia en Madrid que parece eterna esta primavera ha retrasado la tradicional foto del nuevo Gobierno en la escalinata de Moncloa una una todos las ministras y los ministros de Pedro Sánchez han llegado a primera hora de la mañana a su primer Consejo de los viernes

Voz 2 08:23 espero que todos y todas ustedes sean lo suficientemente comprensivos e incluso bondadosos conmigo tengan ustedes mucha diligencia porque es el el primer día que ustedes claro son unos expertos de la comunicación osea que si no son diligentes conmigo me podría Nasar yo espero que no sea ese el caso ya había comenzado

Voz 1667 08:46 Isabel Celaá su primera rueda de prensa como portavoz del Gobierno había mucha expectación sobre lo que podría anunciar el Ejecutivo en ese primer Consejo aunque el nuevo equipo de Moncloa ya advirtió de que no habría grandes anuncios al estilo de Zapatero por ejemplo que nada más llegar al Gobierno confirmó la retirada de las tropas españolas de Irak habrá que esperar ciertamente un poco más para los anuncios así de momento lo que se confirman son los gestos con los que el nuevo Ejecutivo quiere normalizar las relaciones institucionales con la Generalitat lo más comentado el levantamiento total de las medidas contempladas por el ciento cincuenta y cinco en concreto las medidas de control económico previo que implicaba la aplicación de ese artículo a partir de ahora los bancos ya no tendrán que recibir el visto bueno de Moncloa para ejecutar los pagos del Govern aunque se mantienen eso sí el resto de controles previstos para el resto de comunidades autónomas Sonia Sánchez buenas tardes

Voz 1916 09:38 qué tal muy buenas tardes la portavoz del Gobierno lo señalaba como un gesto de normalización hoy el Gobierno ha tramitado el fin del control financiero de la Generalitat derivado de la aplicación de ese artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 1667 09:49 no restablece la normalidad en los pagos de las

Voz 1916 09:51 Generalitat sobre esto Pablo habido una cierta confusión porque en algún momento de la rueda de prensa parecía que se levantaba completamente el control de las cuentas de la Generalitat y no es así lo que el levanta definitivamente es el control extraordinario que traía el ciento cincuenta y cinco el artículo como hemos venido contando de cayó cuando tomo posesión el Gobierno de Torra pero había que cumplimentar algunos trámites todavía para desactivar completamente esos mecanismos de control este era ya ese último trámite serán por tanto instrucciones a los bancos para que atiendan directamente a las órdenes del Gobierno catalán sin necesidad de que esas operaciones pasen por

Voz 1667 10:23 la autorización del Gobierno de España pero como decíamos

Voz 1916 10:25 eso no significa que no haya control sobre las cuentas de Catalunya continúa vigente el control sobre el gasto que impone el hecho de que esa comunidad autónomo esté adherida al Fondo de Liquidez Autonómica y además se mantiene también el control reforzado Kane se impuso porque Catalunya no está cumpliendo con el objetivo de déficit casi que no hay levantamiento completo de la vigilancia

Voz 1667 10:44 era lo previsto por tanto el fin del cine ciento cincuenta y cinco en Cataluña debía implicar también el fin de los controles económicos previos que contempla ese artículo constitucional aunque bueno la oposición ya lo escuchaban en portada tanto Partido Popular como Ciudadanos han encontrado en ese trámite previsto por ley su primer motivo para atacar al nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez aseguran que es el pago del presidente a los independentistas por su apoyo a la moción de hace una semana el nuevo Govern ha hablado esta tarde recuerdan que la retirada del control de esas cuentas está marcada por ley está marcada como decimos por el levantamiento del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución Barcelona Pau rumba buenas tardes

Voz 1916 11:22 qué tal buenas tardes lo ha dicho el vicepresidente del Govern pero Aragones lo escuchamos

Voz 5 11:32 lo que se ha anunciado es un hecho automático que se producía con el levantamiento de cincuenta y cinco pedimos perdón

Voz 1916 11:37 la mala calidad de este audio más allá de esto pues como decías el PP la portavoz de Ciudadanos Inés Arrimadas dicen que esta medida es la moneda de cambio es el premio por haber apoyado la moción de censura que destronó a Mariano Rajoy dice Arrimadas que Pedro Sánchez no no tardó demasiado en revelar cuál fue el precio de su ascenso al

Voz 2 11:55 eh

Voz 3 11:56 cómo es que los partidos separatistas apoyaron al señor Sánchez hemos tardado muy poco tiempo en descubrir a cambio de que partidos separatistas apoyaron a Sánchez en la moción de censura a cambio de que les dejaran vía libre para hacer lo que quieran con el dinero de todos los catalanes Ibar a seguir con su plan ilegal con el dinero de todos nosotros

Voz 1916 12:15 Arrimadas dice que pedirán la comparecencia de Sánchez en el Congreso para que dé explicaciones sobre por qué permite que el Govern se siga gastando dinero público ha dicho en su plan ilegal también ha pedido elecciones esta reacción llega horas después del plantón de Arrimadas a Torra en la ronda de contactos del president con los líderes parlamentarios el argumento pues que de la fachada del Palau cuelga una pancarta que pide la liberación de los presos quién sí ha acudido a la cita ha sido el socialista Miquel Iceta que se ha comprometido a retomar el diálogo trabajar en algunas leyes de carácter social Por otro lado esta tarde ha habido una llamada telefónica entre Quim Torra Pedro Sánchez que se han emplazado a reunirse bien pronto

Voz 1667 12:49 gracias Pau ya escuchaban a Inés Arrimadas apuntando

Voz 1916 12:53 tú a ese supuesto pacto

Voz 1667 12:56 culto de Pedro Sánchez con los independentistas para que esos partidos catalanes apoyarán la moción de censura Ciudadanos desde luego que ha competido esta tarde con el PP para ver quién atacaba primero al Gobierno después del levantamiento de estos controles los populares han reclamado la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso para explicar sus primeras medidas como presidente y ahora con más razón para los populares tras el levantamiento de esos controles económicos escuchen creo que lo vamos a poder escuchar a José Antonio Bermúdez de Castro

Voz 2 13:23 dijimos que Sánchez negocio en los despachos lo que no había obtenido en las urnas

Voz 5 13:28 hoy empezamos a conocer cuál es el precio

Voz 2 13:31 de esa negociación es urgente que el presidente del Gobierno venga a esta cámara a explicar qué acuerdos alcanzado con las fuerzas radicales independentistas proetarras a cambio de los apoyos de su moción

Voz 1667 13:44 el lehendakari Iñigo Urkullu ha aprecia en cambio ese cambio de discurso en el Gobierno esos gestos Si parece reclamar lo suyo

Voz 6 13:52 el uno los cambios son el Gobierno español como una nueva oportunidad espero además que el nuevo Gobierno español sepa entender mejor los temas compartidos en el programa de Gobierno vasco

Voz 1667 14:03 y volvemos al primer consejo de ministras y ministros de Sánchez porque ha dado para mucho más que para hablar de Catalunya muchos de los integrantes del nuevo Ejecutivo practicamente se han conocido hoy en su primera reunión

Voz 0259 14:14 el presidente les ha entregado una K

Voz 1667 14:16 esta en la que les pide que propongan medidas ajustadas al discurso que marcó tres propio Pedro Sánchez en el debate de la moción de censura además Sonia Se esperaba la confirmación de más nombres de la segunda fila del Gobierno había hasta veinticinco secretarías de Estado y algunas ya se conocen

Voz 1916 14:31 sí sí algunos nombramientos los previstos el de es el del jefe de Gabinete Iván Redondo el secretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver la secretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo o el secretario de Estado de Defensa Ángel Olivares esos son los nombramientos que hemos visto hoy alguno más habrá muchos más nombramientos en los próximos días hasta cubrir las veinticinco secretarías de Estado y los innumerables puestos de sus secretarías jefaturas de gabinete direcciones generales etcétera además tendremos que estar por tanto en atentos al Boletín Oficial del Estado el estreno de la portavoz del Gobierno es una tarea complicada siempre hay que superar los típicos nervios pero bueno las la la voz es una mujer experimentada una política de largo recorrido ya en el País Vasco ha respondido a muchas preguntas y lo más complicado Pablo ha sido explicar eso de Cataluña que hemos contado antes y el levantamiento del ciento cincuenta y cinco lo demás ha consistido en explicar que el Gobierno quiere cambiar el ambiente en España aparcar la ida de algunos ha dicho Isabel Cela pasar página y tender la mano a los demás partidos para trabajar por el país

Voz 1667 15:29 gracias a Loureiro buenas tardes buenas tardes despacio destaca entre todos los nombramientos de hoy en el Consejo de Ministros en esa segunda fila del Ejecutivo de las secretarías de Estado la responsable de Igualdad la secretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo con amplia experiencia en este campo

Voz 0259 15:44 y es que vuelve al Gobierno hace catorce años en su primer Gobierno del dos mil cuatro Zapatero

Voz 1914 15:49 a la nombró secretaria general de Paul

Voz 0259 15:52 críticas de igualdad fue la madre de la ley de Igualdad de dos mil siete desarrollo también la Ley Integral contra la Violencia de Género normas que ya fueron en su día pioneras es una socióloga feminista es profesora de la Universidad de Salamanca y de hecho no se va a poder incorporar hasta la próxima semana a su nuevo cargo de Secretaria de Estado porque está en época de exámenes con sus alumnos con sus alumnas en la Facultad Murillo fue también una de las defensoras grandes defensoras del Ministerio de Igualdad creado en dos mil

Voz 1916 16:24 el ocho dirigido por Bibiana Aído

Voz 0259 16:26 pero cuando llegó la crisis y Zapatero lo suprimió Murillo fue una de las socialistas que salió a criticar esa decisión fue una de las socialistas más críticas con esa decisión críticas que por cierto lo hace a su partido que ha repetido recientemente hace tres meses justamente cuando el PSOE se descolgó de la huelga feminista del ocho de marzo una postura que ahora Pedro Sánchez pues ha corregido haciendo un Gobierno con más mujeres que hombres con esas mujeres en puestos muy relevante reservado siempre a mi niño

Voz 1916 16:57 otros hombres en Murillo dice

Voz 0259 17:00 de estar muy emocionada y esperanzada al volver a este ejecutivo que dice que señala destaca que aventaja incluso a los nórdicos que nos coloca a la vanguardia porque pone la igualdad como política nuclear entre sus prioridades hacer cumplir la Ley de Igualdad lleva muchos esté mucho tiempo Soledad Murillo denunciando que esta ley no se está cumpliendo tampoco está tampoco se está cumpliendo la Ley Integral contra de Brice de género está muy preocupada por este tema tiene que desarrollar el pacto de Estado contra la Violencia de Género poner en marcha pues las nuevas leyes anunciadas por el Partido Socialista la Ley de Igualdad salario

Voz 7 17:38 al la ley de igualdad laboral hilos

Voz 0259 17:40 permisos de paternidad igualitarios e intransferibles pero esto lo va a hacer bajo la dirección de Carmen Calvo la vicepresidenta y ministra de Igualdad que la llamó ayer mismo que ayer mismo aquí en la SER decía que

Voz 1667 17:54 los dos principales objetivos de su cartera van a ser efectivamente esa igualdad y la seguridad de las mujeres y la verdad es que Razones sobran porque tenemos noticia de nos vamos a ir a Tenerife de un posible caso un posible nuevo caso de violencia de género Miguel Ángel Rodríguez que sabemos buenas tardes

Voz 0610 18:09 buenas tardes pues como dices podría tratarse de un nuevo caso de violencia machista la mujer de cuarenta años que en un principio parecía haber muerto a causa de una explosión de gas en Las Palmas de Gran Canaria fue apuñalada antes según han confirmado fuentes implicadas en la investigación previsiblemente el juez de guardia que acudió levantar el cadáver sin a favor de uno de los juzgados de Violencia de Género de la capital grancanaria su marido herido de gravedad también debido a la explosión tiene el cincuenta por ciento del cuerpo afectado por quemaduras

Voz 1667 18:37 quedará para más adelante los cambios en la reforma laboral del Partido Popular no deberían tardar mucho si la nueva ministra de Empleo Magdalena Valerio cumple el compromiso que expresaba esta misma mañana aquí en La Ser en Hoy por hoy

Voz 8 18:47 en materia de reforma laboral está hay que por lo menos los aspectos fundamentales que consideramos más negativos que afectan de una manera más negativa al mercado de trabajo

Voz 9 19:00 pues nos tenemos que saltó inmediatamente ponerlo

Voz 8 19:03 manos a la obra irreal importante crear una reforma vamos

Voz 7 19:07 totalmente antes del verano inmediatamente antes del verano inmediatamente es viable

Voz 1667 19:12 Pablo Iglesias e insiste por segunda vez en veinticuatro horas en apenas veinticuatro horas en su aviso a Sánchez que no peque de arrogancia le dice cuente con ellos para un gobierno más fuerte

Voz 0194 19:22 quién no entienda esa pluralidad quién no entienda

Voz 10 19:24 que los españoles han jubilado el bipartidismo quién caiga en la arrogancia de pensar que uno puede gobernar sólo con el peor resultado electoral de la historia de su partido pues seguramente muestra la altura quién ponga por delante sus intereses personales

Voz 5 19:39 respecto a los intereses del país se equivoca no

Voz 1667 19:42 hace ya tiempo que Pedro Sánchez reconstruyó su relación con José Luis Rodríguez Zapatero después del apoyo del expresidente a Susana Díaz en las primarias socialistas Zapatero ha hablado esta tarde en La Ventana está más que satisfecho con el nuevo Gobierno

Voz 11 19:55 es cierto margen que que la nueva situación en la que venimos no es poco el que bueno yo apostaría por una primera etapa de de entre gestos de de de de recuperar confianza esos son los discursos esos son las palabras eso son las iniciativas que se llevan a la práctica porque venimos de una situación de habido mucho conflicto y lo primero que hay que hacer medidas de confianza

Voz 1667 20:25 el pedía Francino a Zapatero que le pusieran nota del nuevo Ejecutivo y el ex presidente decía que le ponía un ocho no llega a tanto pero el observatorio de la SER Si refleja un apoyo mayoritario al nuevo Gobierno de es la primera encuesta que elabora tras la moción de censura una moción que también aprueban los encuestados que además creen que el nuevo Gobierno será más eficaz que el equipo de Mariano Rajoy Mariela Rubio buenas tardes

Voz 1916 20:47 ah si la mitad de los encuestados considera que la moción ha sido un acontecimiento positivo frente el treinta y uno por ciento que la considera negativa más del cuarenta por ciento de los encuestados cree que el nuevo Gobierno Turó mencionabas lo hará mejor que el anterior el veinticuatro por ciento considera en cambio que lo hará igual o peor la mayoría de los encuestados no quiere que Pedro Sánchez convoque elecciones pronto el deseo más seis vendido es que el nuevo Gobierno haga las reformas necesarias antes de convocar elecciones o incluso que agote la legislatura para los encuestados las tres prioridades a las que debería dedicarse el Gobierno de Sánchez son por este orden la lucha contra el paro y la precariedad laboral adaptar las pensiones al IPC ida lucha contra la corrupción Sánchez es además el político más valorado entre los líderes de los grandes partidos seguido por Rivera y Pablo Iglesias el peor valorado es Rajoy sobre qué político es el favorito para suceder a Rajoy al frente del PP la situación es prácticamente de empate entre Soraya Sáenz de Santamaría y Alberto Núñez Feijóo

Voz 12 21:42 hora veinticinco de las necesitan de este tu empresa siempre están en tu cabeza incluso mientras te duchas o tomas café hasta que todo encaja para afrontarlo como ahora

Voz 13 21:52 que escuchas que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficina

Voz 12 23:59 un minuto a la crónica internacional les impone

Voz 1667 24:02 durante porque esta tarde ha comenzado en Canada la cumbre del G7 que puede suponer el divorcio con Estados Unidos tras la agresiva política de Donald Trump con los aranceles con Irán con el cambio climático bueno de hecho Macron ya ha avisado esta mañana que no les importaría ser un club de sólo seis países corresponsal Marta del Vado buena

Voz 1510 24:19 es buenas tardes acaba de empezar este eje siete al que Donald Trump llega más aislado que nunca esta mañana advertía que los acuerdos comerciales que tiene con sus aliados no se van a quedar así cree que son injustos para las empresas y los trabajadores estadounidenses la imposición de aranceles a sus socios ha hecho que los países europeos y Canada cierren filas contra Estados Unidos para truth dos son inaceptables Macron ha dicho que el g6 no tiene problemas en firmar una resolución final sin agua así

Voz 0194 24:44 Antón al fin y al cabo asegura el G seis tiene un mercado más grande que les

Voz 1667 24:48 dado Leo gracias Marta así hemos llegado a las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias seguimos

Voz 1 25:27 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 25:39 qué tal buenas tardes las lluvias las intensas lluvias que han caído durante todo el día y que siguen cayendo a esta hora en la Comunidad dificultan la circulación en las carreteras madrileñas así que lo primero vamos a actualizar la situación del tráfico hasta ahora DGT Antonio Ayuso buenas tardes

Voz 23 25:52 es buenas tardes un accidente en la A uno en San Sebastián de los Reyes complica la circulación en dirección entrada a la capital en esta misma autovía hay también complicaciones centrada en Alcobendas y hasta nudo Manoteras el A6 otro alcancen Puerta de Hierro genera retenciones en sentido salida hacia A Coruña tráfico lento de salida también en la A tres en Rivas en la A5 en apoyo molinos en la M cuarenta retenciones en Coslada sentido A tres que la M50 densidad circulatoria la Rosas en dirección a las seis

Voz 1 26:49 hora veinticinco Madrid

Voz 1915 26:55 ocho y veintisiete libertad con cargos para el director y un trabajador de un instituto de Soto del Real detenidos tras detectar que habían colocado unas cámaras camufladas en el baño de los chicos del centro al director le imputan un delito contra la intimidad tras declarar ante la Guardia Civil el admite que puso una cámara pero que el objetivo era vigilar a los chavales que estaban haciendo pintadas y fumando en los baños Juan Lobato es el alcalde de Soto

Voz 24 27:15 en concreto instaló una cámara enfocando a la puerta del baño de chicos para tratar de detectar algunos actos vandálicos que se habían producido en el bar identificará a los chicos y ese fue el fin el objeto con el que se

Voz 9 27:31 se acabaran familias y vecinos

Voz 1915 27:34 los de Carabanchel y Latina prepara movilizaciones por la decisión de la Consejería de Educación de eliminar aulas del único colegio público del barrio de cañorroto Se trata del República de Europa

Voz 1914 27:43 hay que acoge a un alto porcentaje de alumnos en riesgo

Voz 1915 27:45 de exclusión social los padres de los alumnos atribuyen la decisión a su negativa a implantar el bilingüismo denuncian que este no es el único colegio de la zona que está sufriendo recortes

Voz 25 27:55 lo que se hace es que todos esos niños reubicar en los centros privados concertados de alrededor que en muchos casos son religiosos y en muchos otros casos la familia se ven obligadas a desplazarse en distancias muy largas nuestro colegio reúne una gran mayoría de niños que están dentro de población en riesgo de exclusión social

Voz 1915 28:18 el Ayuntamiento de la capital asegura que su intención es mantener el torneo del Open de tenis en la haga en la ciudad después de que el propietario del evento haya amenazado con llevárselo a otra capital europea si no se cambia el recinto se amplían los premios a los tenistas Javier Jiménez Bas

Voz 1916 28:31 si el Gobierno de Carmena según fuentes municipales sigue trabajando para que el Open continúe en Madrid recuerdan que el contrato está firmado hasta dos mil veintiuno y que en breve habrá una reunión con todos los grupos municipales y con los propios urbanizadores para analizar la situación del Ayuntamiento no entró a valorar la noticia adelantada por Efe desde París según la cual el dueño del Master ha vuelto a amagar con llevarse el torneo a otra ciudad el promotor exige ahora la construcción de otro estadio diez diez mil asientos junto a la Caja Mágica y que las autoridades españolas sean cargo de las subidas de premios a los tenis

Voz 1915 29:00 dos gracias Javier y hasta las nueve y media de la noche los maquinistas de metro secundan el segundo de los paros de este viernes para denunciar los problemas de salud que sufren algunos trabajadores por estar en contacto con el amianto de las instalaciones para esta tarde los servicios mínimos son de un cincuenta y cinco por ciento la plantilla exige que los reconocimientos no sólo sea ganan los trabajadores que han podido estar expuestos hasta material sino a todos los que

Voz 0194 29:21 Kieran de forma voluntaria llegamos a las ocho y media con quince grados en el centro de la capital sigue Hora Veinticinco que pasen buen fin

Voz 1 29:46 una veinticinco Madrid hora veinticinco

Voz 1136 30:08 deportes

Voz 1914 30:15 hola qué tal buenas tardes aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena ser un saludo de Sonia Lus en este ocho de junio día en el que Rafa Nadal ha vuelto a destapar el tarro de las esencias ha pasado por encima del argentino otros seis cuatro seis uno y seis dos y el domingo luchará por su décimo Roland Garros

Voz 1774 30:36 estoy en la final que para mí es el objetivo siempre que llega a este torneo el domingo es el momento de destacar todo lo que tengo dentro T de luchar hasta el final y sobre todo tener cumplan claro que tenemos que dar un poquito más de lo que he dado en extremo hasta este momento el torneo evidentemente creo que está cosa que tengo que dar la actitud a fallar el tenis puede fallar nunca se sabe espero estar preparado y que no falla

Voz 1914 31:06 es increíble ver todo lo que ha conseguido Nadal increíble poder dice

Voz 1509 31:09 dudar de su tenis ir de sus victorias

Voz 1914 31:12 de la entrega que sigue demostrando hoy el hombre con el que juega está en una forma física espectacular así que sólo toca esperar al domingo Nadal jugará por conquistar su título de Gran Slam número diecisiete enfrente el austríaco Tim hambre también tiene la selección española de fútbol para el Mundial que está a punto de comenzar todos están con ganas pero especialmente Dani Carvajal que se recupera de la lesión que se produjo en la final de la Champions el lateral quiere llegar al debut contra Portugal y el seleccionador Lopetegui no le puede sujetar

Voz 1245 31:40 Mar está que hay que sujetarlo de las ganas que tiene un pero está cumpliendo plazos e de manera más que correcta estamos encantados con su recuperación hay que seguir la vía a día en tiene muchas ganas de dar dos pasos en vez de uno pero el tenemos que estar cerca para que todo consolide pero no tengo ninguna duda de venida no llegar vamos para designar al primero segundo pero aún va a llegar solo

Voz 1914 32:03 va a llegar seguro veremos si al debut contra Portugal o al segundo partido estamos tan solo a una semana de ese debut contra la selección de Cristiano Ronaldo mañana último amistoso contra Túnez el resto de selecciones también continúan afinando los últimos detalles Iván rival de España en la primera fase ganado uno cero a Lituania Croacia ganado un off dos uno a Senegal y tenemos en marcha otros amistosos iban Álvarez

Voz 1667 32:25 quedan dos amistosos en directo entre selecciones mundialistas desde las siete y media asta jugando la campeona del mundo Alemania frente a Arabia Saudí Joachim Löw con una alineación que bien puede ser el once de gala para el Mundial con Neuer en portería Kimi por banda derecha Jonas sector en la Izquierda Hume situada en pareja de centrales Kroos Khedira Müller de arriba Verne era en el descanso dos cero gana Alemania hay también en juego otro amistoso entre dos selecciones mundialistas Suiza uno Japón cero ha marcado Ricardo Rodríguez

Voz 0194 32:50 setenta y tres de partido hablando de mundiales la selecta

Voz 1914 32:52 en femenina está matemáticamente clasificada para el Mundial del año que viene en Francia después de la victoria anoche ante Israel y la derrota hoy de Finlandia cero dos contra Austria de la Primera División lo más destacado la incorporación de Ramón Planes a la secretaría técnica del Barça deja la dirección deportiva del Getafe para marcharse al club azulgrana y la presentación de Eusebio Sacristán como nuevo técnico del Girona

Voz 27 33:13 en su conjunto

Voz 1914 33:16 en baloncesto en veintisiete minutos comienza el Barça Girl vez Baskonia que puede ser definitivo sigan el equipo vasco se clasificará para jugar la final de la Liga ACB en la final ya espera el Real Madrid que se deshizo del Herbalife Gran Canaria por la vía rápida tres cero en la serie por la vía rápida puede determinar también la Gran Final de la NBA a las tres de la madrugada hora española Cleveland Golden State match ball para los Warriors que mandan tres cero en la final en Fórmula uno entrenamientos libres en el Gran Premio de Canadá Verstappen ha marcado el mejor tiempo en la primera tanda está en marcha la segunda como veis tenemos mucho que contar hasta las nueve comienza Hora veinticinco Deportes en SER comenzamos el repaso lo mejor de este viernes en el deporte y eso significa que nos vamos a Krasnodar con los enviados especiales de la Cadena SER para conocer las novedades de la selección de cara al Mundial

Voz 1914 34:33 las la selección que mañana juega su último amistoso de preparación para este Rusia dos mil dieciocho contrato Ed a última hora del combinado nacional que les que planea Lopetegui para el sábado y cómo han sido esas primeras horas en Rusia Javier Herráez muy buen

Voz 5 34:46 hola qué tal Sonia muy buenas tardes pues tiene a todos menos a Carvajal pero falta una semana para el partido frente a Portugal para debutar en Sochi ante la Portugal de Cristiano podría llegar Dani hoy la dicho acabamos de escuchar aquí en Hora veinticinco Deportes al técnico español Julen Lopetegui que también ha hablado de lo que espera mañana en un partido muy importante para el equipo español toda vez que tú se parecen poco a Marruecos último partido de la primera fase está Busquets ha trabajado con el resto de compañeros Se le ve que perdió peso pero evidentemente va a jugar mañana un ratito puede hacer seis cambios tiene aquí a Rodri que apenas trabajó con el resto de compañeros y Vallejo que sí estuvo perdonen Carvajal en el entrenamiento a puerta abierta aquí en Krasnodar

Voz 1914 35:27 esta tarde primera rueda de prensa en la ciudad rusa que ha dicho el seleccionador en la previa de este último amistoso contra Túnez Javi

Voz 5 35:33 pues más que lo que he dicho como lo ha dicho se le ve muy tranquilo muy seguro a Lopetegui incluso más diría Sonia que en la fase de clasificación en la sala de prensa evidentemente no va no va a decir no va a contar qué equipo va a jugar ni la Ud G tiene pero todos sabemos que el bueno hay diez nueve diez fijos y falta saber quién va a ser el delantero centro de la selección española el plan que tiene Lopetegui para mañana es este

Voz 1245 35:55 bueno un paso más en la propagación de la legión de Túnez nada no es casualidad es un equipo que lleva mucho ritmo de partidos lleva nueve partidos derrotada empatados a Turquía contra Portugal en Portugal hace hace un poquito y un equipo con cosas muy interesantes y que va a a muy buen partido mañana ante suena la idea medidas a dar un pasito más en esta preparación en consolidar conceptos en llegar más afinados en todos los sentidos

Voz 5 36:21 bueno pues es es Lopetegui mañana España va a jugar de rojo recordemos que contra Portugal en principio jugará de blanco

Voz 1914 36:26 veremos cuál es la indumentaria que saca mañana España en ese amistoso contra Túnez aunque Lopetegui Adriá Albets muy buenas

Voz 5 36:33 hola qué tal muy buenas no ha estado solo en la sala de prensa

Voz 1914 36:35 acompañaban Azpilicueta llegaba Alcántara

Voz 5 36:38 Diago ha dicho que se ha sentido muy cómodo jugando en la posición de Busquets que le gusta jugar allí que tiene experiencia ya del Bayern de Munich dice que es una posición importante desde donde se organiza el equipo y si tiene que jugar otra vez ahí lo harán encantado aunque como te contaba Javi Herráez busques ya está recuperado también está encantado Tiago con el ambiente que hay en la selección ha dicho hoy que el grupo humano es muy bueno y que el estilo de juego también le beneficia y siente que el que encaja muy bien esto es lo que ha dicho Thiago en la sala de prensa del estadio del caso claro no sólo viendo en la selección como los que han quedado fuera también la calidad que hay dentro tanto humano como públicos es muy grande podría acoger a cualquier agobio público aún cualquier estilo particular porque queremos el balón que lo más importante creo cualquier futbolista desde que empieza a fuerza quiere tener el balón quiere puede disfrutarlo y eso hemos hacemos qué hacemos aunque muy discretas no sólo teniendo balón también robando los también presionando también metiendo goles Thiago que igual que Azpilicueta ha valorado muy positivamente las modernas instalaciones de la Krasnodar Academy donde se aloja la selección durante el Mundial de Rusia están tomando el pulso a Krasnodar

Voz 1914 37:48 Art y los internacionales en ese líneas perdí experiencia nueva han recibido también una charla hoy sobre el bar Antón Meana

Voz 28 37:55 sí hola Sonia muy buenas tardes una charla muy importante de Velasco Carballo les ha explicado el funcionamiento del bar ha insistido Lopetegui que les guste o no el bar ya existe tienen que adaptarse a ello les ha recalcado Velasco Carballo que va a haber cámaras en todos los sitios del estadio y que si por ejemplo se equivocan sueltan un brazo a destiempo se pueden quedar sin Mundial porque les metería en tres o cuatro partidos de sanción Iker pues de la Reunión hablando de ello César Azpilicueta

Voz 5 38:23 Nos han explicado cómo funciona y cuando va a funcionar en yo personalmente tengo experiencia en algunos partidos en Inglaterra donde lo hemos probado la verdad que fue muy positiva hay dando la información necesaria ahí entendiendo de qué se trata lo tenemos que ver como una ayuda más al fútbol di por supuesto que también estamos entrenando en ese aspecto porque es algo novedoso y toma decisiones muy importantes y tenemos que estar al cien por cien mentalizado Si saber cómo funciona

Voz 28 38:55 Velasco es el jefe de los árbitros de la Federación de Rubiales pero aquí está en calidad de hombre y por ese motivo ya se ha marchado a Moscú y no puedo hacer declaraciones hasta que termine la Copa del Mundo

Voz 1914 39:05 el narrador de la selección Antonio Romero muy jóvenes

Voz 28 39:08 qué tal buenas a todos mañana amistoso espera

Voz 1914 39:10 vez que crees que debería hacer Lopetegui jugar con el posible once de ese debut ante Portugal apostar por los menos habituales tiene seis cambios lo decía Herráez una mezcla de los dos que piensas tú

Voz 5 39:20 yo creo que ni Calvo ni con doce Lucas me parece que Lopetegui ya ha demostrado que no les gusta aquello del equipo al equipo B que no quiere cambiar un equipo en referencia al otro en los dos últimos partidos amistosos que va que vamos a tener antes de debutar frente a Portugal y me parece que como tiene muchas cosas claras a lo mejor en ese sentido algunos de los que son muy claramente titulares puede jugar sólo unos minutos y no ser titulares paran

Voz 1916 39:41 no perder el ritmo de conversación pero no castigarle

Voz 5 39:44 demasiado de minutos y en donde tenga alguna duda si es que la tiene que creo que alguna tiene seleccionador pues ahí intentar disipar las en un partido que como te he dicho Herráez el rivales mucho más parecido seguramente a Marruecos que a Portugal yo creo que vamos a ver novedades de centro del campo para delante pero no un equipo a un equipo de una mezcla para que todos tengan los minutos que merecen en esta preparación

Voz 1914 40:04 pues veremos qué decide el seleccionador para mañana Romero Herráez mea nadería Paco giró a Grecia es ya está Larguero para lograrlo gracias a través do Bayer España Túnez nueve menos cuarto desde Krasnodar y por supuesto en Carrusel deportivo dentro de una semana el debut oficial ante Portugal

Voz 29 40:20 yo falta el terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción en nuestros asientos

Voz 5 40:29 celebran la llegada de la selección cooperativa

Voz 1914 40:47 una selección va perfiles mañana bastantes detalles de lo que puede ofrecer en él

Voz 0194 40:50 primer partido de este Mundial de Rusia dos mil dieciocho

Voz 1914 40:53 no hay otros combinados nacionales que también están terminando su preparación está jugando además Alemania la actual campeona del mundo

Voz 4 40:59 sí está ganando dos cero Arabia Saudí en el minuto cinco

Voz 1667 41:02 cuenta el partido ha marcado timo Berners yo Khan Saudi en propia puerta Suiza la acaba de meter el segundo hola Japón gana dos cero el combinado centroeuropeo con goles de Ricardo Rodríguez y de los resultados definitivos Uruguay le ha ganado tres cero a Uzbekistán marcaron en Jiménez y Luis Suárez el delantero del Barça se tuvo que retirar con molestias pero parece que no es nada grave Ayestarán el Mundial Irán rival de España en la fase de grupos la ha ganado uno cero a Lituania Croacia la ha ganado dos una Senegal Rakitic Modric han sido titulares y Kovacic centrado en la segunda parte y en apenas unos minutos a menos cuarto empezará el Polonia Chile con Lewandowski como Tito

Voz 0194 41:32 hola gracias iban además de los amistosos de esos partido

Voz 1914 41:35 dos de preparación Laura Díaz otras noticias que merezca la pena con de la cita mundialista

Voz 0419 41:39 pues a la lesión de Manuela sin y es la noticia del día el argentino se ha roto en el entrenamiento de esta mañana el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y por lo tanto se pierde el Mundial de aquel jugador del Huesca no estará seis meses de baja de momento se sigue buscando un sustituto entre los que suenan Enzo Pérez Bruno paredes Diego Perotti otra lesión aunque de menor gravedad es la de Fred el brasileño sufrió ayer una entrada de Casemiro el entreno y tuvo que retirarse con molestias en su tobillo derecho mañana se elevan a someter más pruebas aunque todo parece indicar que quedará en un susto y será un golpe en el tobillo y en México sigue coleando era controvertida Fiesta de la plantilla el pasado sábado su seleccionador Juan Carlos Osorio ha salido a defender a los jugadores alegando que era su tiempo libre en lo deportivo antes Guardado ha afirmado que aunque muchos no confieren ellos están convencidos de que México hará un buen Mundial y ya para terminar el Gobierno de Ghana ha ordenado la disolución de la Federación de Fútbol del país debido a un escándalo de corrupción de altos directivos de la Federación tras

Voz 1914 42:34 has Laura dejamos el Mundial y en menos de un minuto hablamos del último

Voz 1914 43:51 pasan cuarenta y cuatro minutos de las ocho de la tarde y el Barça sigue completando su organigrama técnico el jueves era oficial el fichaje de Eric Abidal como secretario técnico hoy oficial Ramón Planes Valle

Voz 31 44:02 sí buenas tardes Sonja Roman Ramón Planas incorpora la secretaría técnica del Barça el ex director deportivo del Getafe que entré en el organigrama del club la cara visible será Abidal hará de enlace con la plantilla y entra en el sitio Robert Fernández Abidal hará más tarea de representación de club de relación con el primer equipo

Voz 1667 44:18 el plana será su ayudante todos ellos con

Voz 31 44:21 tirados por el manager general que es quien va a mandar que es Pep Segura

Voz 1914 44:26 en el Real Madrid gracias anti todos ha parado no hay novedades en cuanto al futuro de Cristiano Ronaldo ni respecto a futuros fichajes hoy por cierto el delantero Harry he renovado con el Tottenham hasta dos mil veinticuatro tampoco novedades en cuanto al nombre de el nuevo entrenador cuando se cumplen justo ocho días de la marcha de Zidane el Real Madrid es el único equipo de Primera que todavía no tiene técnico para la próxima temporada

Voz 1509 44:46 hasta ayer Le acompañaba el Girona pero hoy

Voz 1914 44:48 han presentado a Eusebio Emily Casellas así

Voz 32 44:51 es Sonia Eusebio Sacristan ha sido presentado hoy como nuevo entrenador del Girona para las dos próximas temporadas y ha dejado claro que viene a un club a un pequeño pero con un proyecto muy grande Eusebio ha asegurado también que el factor Guardiola Manchester City el hecho también de conocer la ciudad y la buena relación con el director deportivo Quique Cárcel han sido fundamentales para su llegada al club y sobre el dibujo del equipo en el terreno de juego Eusebio lo tiene claro no viene a jubilar el esquema de Machín sino que lo hará funcionar igual pero con pequeños retoques

Voz 33 45:19 es que es un sistema una forma de jugar que tiene cosas muy positivas es algo que para mí es un reto ir ver también si soy capaz con esa idea de sacarle el máximo rendimiento y seguir pues en la línea de lo que ha hecho Pablo

Voz 32 45:34 veremos entonces qué Girona no nos presenta al para el año que viví

Voz 1914 45:38 gracias Emily mientras el Valencia cerrado ya casi un refuerzo para la próxima temporada hola Ximo más mano

Voz 4 45:42 yo el primero hola qué tal muy buenas el primero escondo obvia ya lo sabíamos veinticinco millones de euros y Uros Rancik puede ser el segundo fichaje del verano es un jugador joven veinte años cumple con el perfil que busca Paulo Longoria ya el nuevo Valencia es serbio vendría una posición que está más que cubierta veríamos si pagándole el al Estrella Roja en Belgrado este jugador se quedaría en el Valencia o no Uros Rashid el que puede tener sus días contados en el Valencia y cuenta con esa venta el Valencia antes del treinta de junio le gustaría es Cancelo rumbo a la Juve