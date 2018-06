Hora 25 (08/06/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:05 veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:23 propuesta literaria triple para la próxima hora una nueva aventura editorial se llama la caja Abu una caja de cartón que incluye tres libros tres variaciones sobre un tema el hilo conductor de esta primera caja es la nostalgia novela corta reflexión ensayo con su editor y dos de los autores vamos a hablar en unos minutos y después placeres hoy toca degustar cerezas con Martín Berasategui estamos en plena temporada pero antes vamos a repasar la actualidad hasta hora Nacho Palomo buenas noches buenas noches Ángels primera llamada entre Pedro Sánchez y Quim Torra

Voz 0931 00:49 el nuevo presidente del Gobierno y el nuevo en catalán ha hablado esta tarde y han quedado en buscar una fecha para verse lo antes posible sus equipos ya trabajan en ello Partido Popular y Ciudadanos critican el anuncio de la Moncloa del levantamiento de control de las cuentas de la Generalitat último trámite

Voz 1 01:04 para el fin del ciento cincuenta y cinco decisión

Voz 0931 01:07 aunque ambos partidos relacionan con los votos independentistas en la moción de censura escuchamos a Inés Arrimadas ya José Antonio Bermúdez de Castro

Voz 3 01:14 sí ya sabemos a cambio de que los partidos separatistas apoyarnos en los Sánchez hemos tardado muy poco tiempo en descubrir a cambio de que partidos separatistas apoyaron a Sánchez en la moción de censura a cambio de que les dejaran día libre para hacer lo que quieran con el dinero de todos los catalanes y a seguir con su plan ilegal con el dinero de todos nosotros

Voz 4 01:34 dijimos que Sánchez negoció en los despachos lo que no había tenido en las urnas hoy empezamos a conocer cuál es el precio de esa negociación es urgente que el presidente del Gobierno venga a esta cámara a explicar qué acuerdos alcanzados con las fuerzas radicales independentistas proetarras a cambio de los apoyos de su moción

Voz 0931 01:55 además de con Torras Sánchez ha hablado también con el resto de los presidentes autonómicos

Voz 0194 01:59 la Fiscalía investiga el hackeo de la web de la Universidad de Extremadura y la posible filtración de los exámenes de selectividad

Voz 0931 02:04 hasta cuatro mil alumnos van a tener que repetir las pruebas de acceso a la universidad más Aguero hoy mismo al rector de la UNED

Voz 5 02:10 será segundo Piris anunciaba que denuncian los hechos ante la Fiscalía pidiendo disculpas por lo que considera es una decisión acertada injusta pues no puedan permitir que algunos alumnos jueguen con ventaja

Voz 1 02:20 tenemos dudas más que razonables Duce que alguno de los estudiantes tuvo estos exámenes

Voz 5 02:30 esta decisión que ha generado indignación entre los estudiantes y les ha llevado a concentrarse en los campus porque más de cuatro mil alumnos habrán de repetir el

Voz 0194 02:38 próximo martes doce de junio las pruebas Corres

Voz 5 02:41 pendientes al pasado miércoles la Fiscalía ha decidido ahora incoar diligencias de investigación penal para determinar si ha habido presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos después de que la universidad extremeña detectara catorce accesos indebidos a SUR

Voz 0194 02:57 en Gaza nuevo viernes de manifestaciones y de nuevo con muertos por fuego israelí muerto

Voz 0931 03:01 los entre ellos un menor de quince años y centenares de heridos según los últimos datos de los servicios médicos palestinos corresponsal Beatriz la cumbre

Voz 6 03:08 si las protestas ante la frontera con Israel Annecy

Voz 7 03:10 dos menores de lo que los movimientos palestinos esperaban unas diez mil personas se han congregado a lo largo de la verja de separación y como es habitual los soldados israelíes han usado munición real y gases lacrimógenos para dispersar las entre las cuatro víctimas mortales hay un menor de quince años hay además más de seiscientos heridos dos ciento cincuenta de ellos están hospitalizados sobretodo por heridas de bala de gases lacrimógenos y las botellas de gases son usadas como proyectiles por el ejército israelí insta en causando severas heridas en estas protestas este viernes los nazaríes volvieron a usar las cometas incendiarias que son lanzadas desde la Franja caen en suelo israelí provocan incendios en dos meses y medio las protestas en Gaza dejan unos ciento treinta palestinos bueno

Voz 6 03:56 estos todos ellos tiroteados por los soldados israelíes del lado israelí ha habido hasta ahora cuatro heridos

Voz 0194 04:02 a partir de las diez vamos con toda la información y el análisis como es viernes bastar Luis García Montero consumirá la tertulia Carmen del Riego Juan Carlos Jiménez y María Esperanza Sánchez

Voz 8 04:17 entre sus no era tan famoso como

Voz 6 04:20 que eso es saber quién eres en la Denominación de Origen Calificada Rioja sabemos lo que es vivir cuyos infiel aún principios porque cuando sabes quién eres pides un río Denominación de Origen Calificada Rioja saber quiénes

Voz 9 04:36 cariñoso piden deseos un Golf blanco aún blancos es broma vivir contigo vivir conmigo casarnos tener un hijo seis años y aún no sabes que el golf me gusta el negro Sonic pantalla táctil sensor de luces paguen golf sin entrada sin gastos de mantenimiento con seguro a todo riesgo por diez euros al día

Voz 5 04:56 disponible ya

Voz 9 04:57 oferta hay renting consulta condiciones en Volkswagen punto es

Voz 1 05:02 entre un poco nos están las vacas así hemos aprobado todo dónde vamos a ir este verano la planeta Tim con Viajes El Corte Inglés eso se vive uno

Voz 10 05:13 verano de película con Viajes El Corte Inglés Costas islas Europa cruceros adelanta tu reserva allí descubre todos nuestros estrenos disfrutarlas de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés llevas tres meses de gratis consulta condiciones

Voz 12 05:37 hora veinticinco de hincapié en hacer punto com y en las redes sociales Facebook Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 1 05:54 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte Hoy por hoy evidentemente hoy por hoy estamos en este escenario que hoy por lo y hoy por Hoy por hoy por hoy el programa de referencia de las mañanas en Radio que el presidente

Voz 14 06:05 Bynum bajo eh con Pepa Bueno

Voz 1 06:10 Toni Garrido síganos también en Hoy por Hoy punto es escucha Cadena Ser

Voz 15 06:16 era que hacen Esther Henar volará en todos sus programas y formatos la bandera del idioma en su dimensión plural panhispánica con respeto a las variedades y peculiaridades de cada luz

Voz 0194 06:27 en antena Libro de estilo

Voz 1 06:29 en la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 11 06:40 vuelve a mirar vuelven aspirante vuelve a sentir simplemente Joan Miró esculturas de septiembre viene al Centro Botín el Santander

Voz 16 07:00 sí a descubrir el arte las necesidades de tu empresa siempre están en tu cabeza mientras te duchas conduces sales a correr hasta que todo encaja para afrontarlas como ahora que escuchos que en BBVA no necesita ser cliente para saber qué financiación podríamos darle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficina

Voz 1 07:18 era de BVA creando oportunidades

Voz 17 07:24 hola

Voz 1 07:30 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 08:17 imagínense un regalo una cajita que guarda sorpresas que les lleva a sus días de gloria allí donde mejor se lo pasaron una caja con tres tesoros que sirven de refugio de los buenos tiempos ir a mejor imaginen que para hacer ese viaje a los buenos momentos la guía es la lectura las letras pues ese regalo existe la caja Books es una aventura editorial cajas de cartón ilustradas que guardan en su interior tres libros de papel que tratan sobre el mismo tema una caja en su primera edición nos lleva a la tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha pérdida a la nostalgia Paco Cerdá director editorial de la Caja Burgos muy buenas noches Paco el bona nit antes que nada bueno ni es que nada enhorabuena por la idea porque es un auténtico regalo tú coges esa cajita piensas que lo que hay dentro tiene que ser bueno como sitio ocurrió esto de meter estos libros dentro de una caja en que la caja se convirtiera en eso en un regalo

Voz 18 09:30 bueno muchas gracias en primer lugar por el por el elogio que la verdad es que de la necesidad dicen que hace virtud no en un mercado editorial en el que hay tres mil editoriales en España con ochenta y seis mil libros cada año la primera pregunta fue cómo distinguirlos entre tal madre mono Is los ocurrió la idea de eso hacer una caja de cartón diseñada a propósito para la caja Bugs meter dentro tres libros y eso nos permitía a dos cosas primero captar la atención de del comprador del lector irónicos pero por otro lado

Voz 0194 10:00 en dar una vuelta de tuerca y hace

Voz 18 10:02 como un giro copernicano que hará forma fuera al fondo y permitir que esa caja fuera siempre sobre un tema distinto un tema que nos preocupa que los intereses ajenos

Voz 0194 10:11 sí sí y sobre ese tema públicas

Voz 18 10:13 tres libros distintos empezamos con la caja de la nostalgia como dices también hemos publicado ahora mismo la caja del fútbol esa es la intención y publicando cajas

Voz 0194 10:21 porque empiezas por la nostalgia creo que

Voz 18 10:24 es una declaración de intenciones personal de la editorial también como como sismógrafos de este tiempo y creo que hay una corriente subterránea como un fantasma que recorre no sé si Europa pero por lo menos y nuestra sociedad más cercana

Voz 1699 10:36 que es la nuestra

Voz 18 10:37 que la nostalgia que tiene el refugiado que llega a España asignada la nostalgia del joven que se va a trabajar a al extranjero y recuerda su tierra la nostalgia del parado que recuerda la vida que tenía la nostalgia no sé

Voz 0194 10:49 de los padres primerizos que añoran la vida que tenían de eso

Voz 18 10:51 el derbi es un fenómeno que por una parte está tamizado por la por el marketing por la mercadotecnia por esa nostalgia que nos quieren imbuido eh a base de Polaroid a base de discos de vinilo a base de camisetas retro del Mundial de los años noventa

Voz 19 11:06 K

Voz 18 11:07 a base de tantas cosas que los ochenta también cambian de los ochenta la música de los ochenta es decir los Asia que se puede comprar ese otro tipo de nostalgia que quizá no interese tanto pero es digna de analizar

Voz 0194 11:17 dime una cosa para que los oyentes no tengan claro tú no metes dentro de la Caja tres libros que tú ya habían estado editados y que hablan de la nostalgia encargados los libros

Voz 18 11:25 exactamente el el proyecto editorial nace precisamente para eso para entablar una especie de diálogo transversal entre tres escritores distintos que lanzan su mirada desde géneros muy diversos sobre el tema en cuestión por ejemplo la nostalgia la caja de la nostalgia tiene tres libros unos una ficción de iban a titulada votos otros un ensayo sobre la nostalgia de la infancia de Lucas Martín titulada atrapados en nunca jamás el tercer libro es un ensayo sobre la nostalgia la llamada nostalgia de las antiguas tecnologías como el vinilo como los antiguos videojuegos como el filtro retro de los teléfonos móviles de esos tres libros conforman la llamada caja de la nostalgia te está costando mucho encontrarlos

Voz 0194 12:07 autores como lo haces como piensas en ellos con como con cuál es la mecánica

Voz 18 12:10 pues medidas de esos sincero hay gente que de entrada no hubiera sumado nunca a uno a un libro por encargo si no fuera por la idea de la caja a los autores les ha encantado el aire a la caja tú me preguntabas al principio como son nos ocurrió pues muere una fuente de de inspiración agencia fue la revista Aspeña una revista americana de los años sesenta en Estados Unidos en la época de and the war Holy compañía era la llamada revista en una caja era una caja de cartón en la que dentro emitían discos libros posters fanzines esa revista duró unos unos seis años se hicieron diez números para preocupación de mis colaboradores la editora cuyo desapareció dejó deudas a sus colaboradores pero para que se sientan tranquilos y ahora ahora mismo los números antiguos de las revistas Spencer cotizan a dos mil dólares en en Ebay compañía

Voz 0194 12:58 decir que estas cajas que ahora yo creo que ya deben comprarse deben regalarse porque insisto es un regalo maravilloso con el tiempo contra el muchísimo más voy a guardar esta que tengo aquí encima por si acaso

Voz 18 13:08 la verdad es que ya lo valen desde desde ya porque gracias a a los magníficos textos que que nos han entregado a ciegas porque jugábamos a ciegas simplemente encargamos los temas confiando en en los autores evidentemente autores de peso autor solventes que nos merecen todos los todo crédito a la cosa está saliendo

Voz 0194 13:23 con mucho mejor que viene creo yo venga pues vamos con los tres regalos con esos textos que encontramos dentro de la caja de la nostalgia Extremoduro es el grupo favorito de nuestro primer autor el ha escrito votos lo citaba antes Paco un texto de ficción novela corta con tintes de obra teatral en la que el vértigo y la nostalgia son los protagonistas iban repiten muy buenas noches

Voz 1699 14:04 hola buenas noches Ángels decíamos Se votos es un texto

Voz 0194 14:07 vertiginoso que nos habla de los recuerdos de la ansiedad por lo perdido no vamos a destripar lo vamos a ver si lo conseguimos pero si tú tuvieras que hacer un resumen rápido Kiss votos

Voz 1699 14:16 pues es la historia de un hombre que estaba atrapado en una situación como dice la canción Sin salida el lector la acompaña hasta el desenlace final donde a través de una especie de recuerdo melancólico ignota melancólico de una serie de vivencias apuntando su historia y se abre el foco hasta que elector comprende donde está con quién está hablando qué está sucediendo y hasta dónde quiere llegar

Voz 0194 14:37 costó mucho escribirlo porque claro tienes que ceñirse a un tema en este caso la nostalgia es decir ya no sólo son libro por encargo sino que sirve por encargo de un tema determinado te costó mucho

Voz 1699 14:46 bueno al principio yo van a trabajar las primeras semanas las dedique a a darle vueltas al tarro no cuando cuando contacta conmigo Paco a quien no conocía ir quién agradezco hola Paco por cierto

Voz 18 14:56 hola Eva

Voz 1699 14:57 han aquí la agradezco que me que me metieran este embrollo porque no me lo explico con toda la película que tenía en la cabeza dije esto esto es marciano y maravilloso al mismo tiempo no me gustó tanto el proyecto que dije desde luego sí cuenta conmigo durante un par de semanas estuve dándole vueltas al tarro bueno yo no soy una persona particularmente nostálgica intento evitar la nostalgia porque a mí yo creo que va en el carácter a mí me tiende a la melancolía por mi forma de ser no quería no quería jugar con una cosa melancólica que invitar a la tristeza pero en los tiempos pasados como algo que fue mejor no así que dije bueno le puedo dar una vuelta intento hacer algo que sea atrevido que sea triste igual en algunos momentos peros que tenga marcha que tenga ritmo poco de rock'n'roll no podrían algunos fondo encontré el tema entonces me puse

Voz 0194 15:39 como loco todo que vinculamos siempre relacionamos la nostalgia con tristeza porque la también puede llevar a tiempos eufóricos no a tiempos de de efervescencia de

Voz 1699 15:47 lo comentaba con últimamente hablo mucho de la nostalgia con con mi cuadrilla precisamente por la salida de la caja yo creo que el carácter en mi caso concreto sí que la nostalgia suele llevarme hacia la melancolía pero comentábamos ayer precisamente un grupo de amigos que no que no necesariamente se hará cuando vemos vemos a una persona jugando con una Game Boy claramente una persona de da casi cuarenta años pues no podemos evitar una sonrisa esto no es melancolía esto es una nostalgia a casi alegre no que te invita a que te invita a recordar esos buenos tiempos pre Diego con una sonrisa con media sonrisa sino dime Paco sí

Voz 18 16:17 Ángels y me permite si la nostalgia tiene muchas caras y los portugueses todos los conocemos la llaman saudade sí tienen una forma muy bonita de describir la que es una triste alegría una alegría tristeza juega con los dos conceptos y ahí está la gracia no la gracia de de intentar des de sembró hallar un con acepto tan tan inasible tan tan inefable tan difícil de describir que que algunos la llaman saudade otros melancolía otros d'Or otros en Llorenç a otros morriña agua es decir tiene tantas palabras porque son tantas las formas diversas de sentirla que cadista el el para mí era interés de anotar

Voz 0194 16:52 la de una palabra maravillosa e iban a tiro hecho cambiar el concepto de nostalgia que tú tenías tú decías yo no no no quería irse nostálgico pensaba que no nostalgia techo cambiar la idea que tenía hasta en la nostalgia techos reflexionar sobre ello reflexionar sobre ello

Voz 1699 17:07 así no tanto cambiarlo me al menos la parte mí me corresponde mi texto y me escritura pero sí la lectura de los textos de mis compañeros de la caja nostalgia

Voz 0194 17:15 hombre lo que ha hecho Lucas lo que hicieron los otros compañeros en

Voz 1699 17:17 lo libro me ha parecido una idea interesante para empezará revueltas a a la cabeza hicieron igual tal vez no me enfrentaba la nostalgia una forma directa ya con mis casi cuarenta años digo igual si es el momento momento de verla ir de la guerra de una forma distinta no

Voz 0194 17:31 en otras la novela incluye una entrevista de Paco a Iván que hicisteis esto porque lo hicisteis así

Voz 18 17:36 que como decía al principio queríamos ofrecer un concepto diferente de editorial un concepto quizá más a revista donó a ofrecer una mirada muy variada muy diversa sobre sobre nostalgia desde el punto de vista de la ficción no ficción también reflexionar al con una escritor a partir de la nostalgia después de haber leído una obra déficit con e identificar porque estamos en esta situación de presente asfixiante de incierto porvenir como ello nos retrotrae muchas veces a mirar en exceso al pasado ese pasado que están peligroso de mirar si sólo se mira para no cambiar como refleja Lucas Martín en su obra que me parece que una entrevista es una forma interesante también de escuchar la voz de un escritor no sólo a través a través de su pluma sino de su reflexión

Voz 0194 18:18 venga pues vamos con Lucas Martín porque otro de los libros de esta caja de la nostalgia es la reflexión sobre el recuerdo de la infancia atrapados en nunca jamás

Voz 13 18:50 Lulu on

Voz 19 18:56 la portada del disco

Voz 0194 18:57 tienes dream de The Smashing Pumpkins aparece una pareja de niñas abrazadas me hacía pensar en algunos de mis mejores días en el otro imprescindible en el compañero de juegos Ésta es una de las reflexiones de Lucas Lucas muy buenas noches hola buenas noches oye Lucas la infancia es la gran fábrica de la nostalgia

Voz 19 19:15 sin duda sin duda y además en esta época hay en este país de un modo casi grotesca mente evidente no porque bueno estamos en una generación que es la mía y la de todos los que aunque bueno sea frío o no con una señorita rebeldes pueda en las radios todos los Carmo nacido en los ochenta y los noventa pues nos enfrentamos a un y sobre todo en España pues aún contexto que es yo diría que que insólito no sólo en España sino sino en el resto de Europa porque se suma que bueno pues esta cultura no de de bueno pues en diosa viento de la juventud de la negación de de de bueno pues solo por de la muerte con una circunstancia muy particulares y es que todos hemos sido somos la primera generación española que hemos sitio y por si decirlo engendrados si fabricados para la sensación para placer que de repente por la crisis económica nos hemos visto desmembrados rajados y en un contexto oí obligados a responder algo que no lo nuestro con lo cual fomenta e incrementa la necesidad de de de vivir en una burbuja de ir al pasado no de recrearnos no en en ese mundo perdido no

Voz 0194 20:25 tú todo esto ya lo tenías reflexionado o los reflexionas a partir del encargo

Voz 19 20:29 pero bueno es que ese es el encargo bueno es para mí Paco cerrada en pues es capaz de andar sobre las aguas no tienen una capacidad para para para entrever a quién puede encomendar cierta misiones no y cuáles no en mi caso bueno pues es que es algo que siempre ha estado bueno digamos de alguna manera se inventando e incluso toda mi producción literaria incluso periodística también no porque o la poesía son temas que he tenido siempre muy muy presentes

Voz 0194 20:58 de qué sientes más normal más nostalgia tú

Voz 19 21:00 siempre es inevitable sentir nostalgia de de de de la infancia porque si es por muchas razones hay algunas de corte universal no porque al final acabo es el periodo en el que uno hace pues hubo catalogación en el del mundo y es un periodo en el que la noción de todo lo desagradable que va a ocurrir después y todo el desamparo está muy difusa y que en el peor de los casos y una el mundo Sara el libro a perder los casos siempre ofrece protección no y y seguridad no y aparte bueno pues eso es hoy un lugar y un país en el que bueno pues bueno que mencionaba antes no por el mero hecho de de de de reconocer y conocer el mundo pues genera una vinculación emocional que siempre a la que siempre se vuelve no inevitablemente

Voz 0194 21:47 títulos relacionados con la tristeza no tiene porque antes lo hablábamos con dragones

Voz 19 21:50 bueno pues yo coincido con Iván que soy soy coincido con él en que soy de temperamento melancólico pero creo que todo lo contrario incluso no yo creo que que la nostalgia incluso es fuente de euforia no en la medida que necesitamos contarnos lo que hacemos somos seres narrativos vivimos en la medida que somos capaces de contarnos que vivimos no y por eso estamos aquí en la radio y por eso escribimos esfuerzo salimos a la calle muy bueno no hay ningún yo creo que ningún tipo de emoción que sea capaz de conmover no tanto idea general tratado auto compasión diría como la vuelta al pasado unos

Voz 14 22:26 tú crees que todos de vez en cuando tenemos que volver para atrás creo que sí creo que sí pero que eso no

Voz 19 22:31 no no implique lo que comporte lo que está comportando implicando ahora mismo no que es una suerte de parálisis no de de ensimismamiento no es necesario volver atrás explicarnos quiénes somos explicar no bueno saber discriminar incluso en entre en qué momento nos estamos estamos buscando cierto placer narcisista en qué momento hay ciertas parte del pasado que que verdaderamente explican puede dar una cierta clave una cierta orientación para para aprender y para seguir adelante en fin son muchas cosas que que que realmente sí hace necesario volver al pasado pero siempre que no sea para quedarnos allí no atrapados

Voz 0194 23:10 es que aquí los que aquello no sirva para para tirar para adelante

Voz 19 23:13 efectivamente pero también piensas iban que que de vez en cuando

Voz 0194 23:15 no todos necesitamos volver a la infancia volverá al pasado no la verdad

Voz 1699 23:21 soy la voz discordante no muy bien en creación de una persona muy muy proactiva yo creo que corremos todos el riesgo que cuando miramos hacia atrás muy fácil mirar hacia atrás y de repente quedarse quedarse atascado porque tendemos a la comodidad dio echo de menos de querer tengo nostalgia yo yo tengo nostalgia de cuando corría diez kilómetros en cuarenta minutos os te estoy

Voz 0194 23:39 yo tengo nostalgia te quedarías parado

Voz 1699 23:42 a revelar lo ahora mismo no

Voz 0194 23:45 esa mente por por esto porque el riesgo a que nos quedemos parados

Voz 1699 23:48 yo creo que se puede entender algunas cosas de nosotros mismos y de la sociedad que la que vivimos a través de una mirada hacia atrás pero desde luego yo soy una persona que cree que lo que tenemos que hacer siempre es ser proactivo si mirar sobre todo hacia adelante

Voz 18 24:00 cuenta antes la la la escritoras Vettel la Boeing que es más las grandes referentes en el tema de la nostalgia que hay dos tipos de nostalgias la la restauradora es decir la que quiere rehabilitar el pasado lo cual es imposible y la reflexiva a la que se recrea en el pasado y esa nostalgia reflexiva creo que es la que Lucas Martín en su libro cuando habla de la primera visita al Calderón de la mano de su abuelo

Voz 1699 24:21 cuando habla de la bisabuela Francisca que dormía

Voz 18 24:23 en su habitación y que fue la mujer con la que más cama compartió

Voz 19 24:27 sí

Voz 18 24:29 danos entre remolinos es decir esa nostalgia reflexiva que sabes que no va a volver ni la bisabuela Francisca ni de manera por desgracia los veranos en Torremolinos cuando cuando eras niño nos hace reflexiva yo creo que sí que sana el que sí que es necesaria porque de lo contrario nos convertimos en seres de una sola cara trata de presente y futuro porque no hay que olvidar lo que has vivido

Voz 0194 24:50 no no yo soy de las que pienso que en ningún momento mejor que el presente porque afortunadamente lo estamos viviendo eso quiere decir que estamos vivos ningún momento mejor que la hora pero siempre hay que pensar en lo que hemos vivido ya no sólo como como individuo también como sociedad no

Voz 18 25:04 pero si es lo contrario que el pasa la generación actual y que se ha quedado atropellada por la crisis ningún ningún momento mejor que ahora para ellos no claro para ellos están en una situación de

Voz 0194 25:14 de precariedad claro

Voz 18 25:16 hombre de no saber qué será de sus vidas y claro

Voz 0194 25:19 sí a lo mejor con la bola Francisca exacta sí sí es verdad

Voz 19 25:23 es abuela matizó de Visa

Voz 0194 25:25 mejor con la con la bisabuela Francisca eso eso eso es verdad Paco el tercero de los libros es tengo nostalgia en este caso no son otros españoles no

Voz 18 25:32 no es un son dos escritoras brasileñas de Maika castellano y Melina Mercuri me Marinis y hubo un ensayista canadiense Jasmin Corner que cada uno disecciona por un lado la nostalgia y cómo se utilizan las series de Netflix para para enganchar al público y por otro todo un detalle muy muy pequeño y al mismo tiempo que todos hacemos practicamente a diario o de manera rutinaria es por qué elegimos el filtro retro cada vez que hacemos una foto con el móvil y la subimos a las redes

Voz 14 26:02 y eso que hubiese porque yeso que pueden

Voz 18 26:04 a ver a la risa puede que puede parecer una nimiedad esconde toda una ideología detrás como desgranan ensayista en a lo largo del libro por un lado para darle más autenticidad esas fotos en nos gusta

Voz 0194 26:16 los antiguos lo auténtico claro lo lo lo antiguo el álbum viejo

Voz 18 26:19 familia que tenemos en el altillo del armario de casa de nuestros padres es el es lo auténtico las fotos que tenemos en el móvil no son auténticas o nos parecen tan auténticas y por eso les intentamos dar esa pátina de Retro o de esa pátina antigua para que parezcan como aquellas del álbum familiar Por otro lado reflejan la crisis del tiempo en la que estamos viviendo una crisis del tiempo en la que el futuro se ha quedado completamente devaluado porque ya no confiamos tanto en él como confiábamos durante todo el siglo XX en el que pensábamos que todo iba a ser siempre una carrera ascendente a mejor y el progreso no iba a tener fin pues no nos hemos es despertado en medio de una de una resaca de de de progreso y ahora mismo estamos tirando de nostalgia y por tercer lugar y el autor destaca como se filtros retro no deja de ser aunque de manera simbólica un intento de resistencia al progreso tecnológico desbocado es decir que cada día es un invento tecnológico sustituye a otro no solamente en los frecuencia programada sino que cada día que pasa nos vamos mudando de soporte este filtro reto lo que busca es parar echar la vista atrás y funcionar como una especie de oasis Santi digital para para

Voz 0194 27:32 lo que pasa que eso es imposible si lo siempre pero intento de consenso porque yo lo intento eso es imposible

Voz 18 27:36 exactamente un poco simbólico pero esa acción de de pulsar el botón para para accionar el filtro retro según el autor esconde todos estas todas estas causas nos parecerían difíciles de comprender no pero sí que es una reflexión muy interesante de que hay detrás de esa tecnología que los lleva al vinilo que nos lleva al Super Mario Bros que nos lleva a la Polaroid que nos lleva a tanta tecnología

Voz 0194 28:02 puede ser puede ser el éxito también de una serie como Cuéntame por ejemplo exactamente sería sería seguir Bossi Lucas tú disfrutas más con un álbum de fotografías de papel pegadas en el en el álbum que instantes antes coloridas o las del móvil

Voz 19 28:17 por supuesto la de escolaridad en la escolaridad cuanto más herrumbre haya marca de pasado más aún no pero pero claro pero yo yo y hay discrimina o no pero un poco por retomar lo que decía antes iban entre bueno pues una vuelta al pasado constructiva a la que apuntaba a bueno Paco y con un componente marcadamente y soberanamente lírico y otra bueno pues a nivel que puede tener incluso una unas connotaciones sociopolíticas decía bueno entre otros Carlos Fuentes que hay dos maneras de construir la personalidad unas hacia atrás buscar la identidad en lo que somos en el lugar en el que nacemos en la paz de esta cosa que por desgracia están últimamente tan en boga OMI buscar hacia adelante no pero pero no es el tipo de nostalgia que me refería me refería justamente a la que a la Sansa cosas a foto no totalmente ajada no he ido colorida Aisa me refería la parte lírica no que no aparte de nuestro de nuestra construcción iban tal no

Voz 0194 29:13 dime dime tú tienes la caja

Voz 18 29:15 de aquí delante las penas que es también un canto nostálgico al mundo del papel es una caja de cartón fuera son tres libros de padel y cada libro de papel tiene una cubierta que está ilustrada por un sello de la filatelia al final de cada libro hay una especie de matasellos con el número ocho incrustado en el matasellos que recuerda a los matasellos de ruedas de carreta en mil ochocientos cincuenta y ocho uno de los primeros matasellos españoles es decir también hemos querido contribuir desde desde la editorial hacer un un homenaje al mundo del papel en estos tiempos wifi en los que el papel tan en para de algún modo a sacar pecho no sacar pecho de lo que ha sido la base de nuestra cultura y que y que puede seguir siéndolo con permiso de de la tengo nostalgia

Voz 0194 29:59 fue esta es la primera caja la siguiente fútbol

Voz 18 30:02 sí ya está en la calle la caja del fútbol que lleva tres libros una crónica de en Chile sobre los veinticinco goles eternos que él considera más imprescindibles de la historia una novela corta de Galder Reguera la muerte del hincha y por último un ensayo sociológico en la religión esférica que demuestra cómo lo fútbol se ha convertido en la religión pagada pagana de nuestra sociedad

Voz 0194 30:20 pues la verdad es que es muy recomendable insisto eh una caja de cartón nostalgia tres maravillosas obras y además no son no tienen muchas páginas digo por aquellos que les asusta tanto papel tanto papel Mi llega el verano con lo cual yo creo que es una opción maravillosa muchísimas gracias a los tres Paco Iván Lucas por haber estado nosotros gracias a vosotros un abrazo

Voz 23 30:42 tú has di di

Voz 18 30:44 en qué

Voz 19 30:47 sí

Voz 22 30:50 anda por aquí eh

Voz 24 31:21 sí obra

Voz 1 31:24 cinco

Voz 24 31:27 a mí comenta sentado carta que ató escritores una bonito le nombraron ministro de Cultura quién estás que te has quedado tan perpleja a no si te parece bien que está tu amiga Lena para Felipe González nombró ministro de Cultura un superviviente del campo de concentración de Buchenwald Pedro Sánchez ha hecho lo propio eligiendo para cultura Un superviviente del programa de televisión de enanos recuerda Lampedusa Mi querida amiga todo tiene que cambiar para que nada cambie espero haberte sacado de tu perplejidad ya sabes que tienes a tu entera disposición hasta siempre

Voz 1 32:05 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 25 32:16 quién soy yo

Voz 26 32:22 el cine es muy bien

Voz 1 32:28 Ángels Barceló

Voz 25 32:31 eh eh

Voz 0194 32:37 yo me atrevo a decir que produce más placer Si escuchar esta ayuda debería Amstrong a las cerezas a las chorizo comérselas estamos en plena temporada y al igual que con otras muchas frutas antes las cerezas se limitaban a aparecer en los postres pero hoy empezamos a verlas en gazpacho en aperitivos como acompañamiento de carnes de pescados Carlos Cano responsable de la sección gasto de la Cadena Ser muy buenas noches una pregunta todas las cerezas vienen del Valle del Jerte a veces lo parece no verdad que si sólo hablamos de ellas sitio porque ellos lo saben hacer muy bien su son buenísimas pero muy buenas

Voz 0335 33:08 pero no en realidad se producen cerezas en muchas otras zonas de España e en el Baix Llobregat por ejemplo muy pocos kilómetros de Barcelona se producen cerezas en Aragón en el Bierzo en Jaén y en Granada también se procederá bastante cereza y como pasa con muchas otras frutas y aquí en España la temporada empieza y acaba dependiendo del clima así que por ejemplo cuando se acaban las del Jerte todavía en Aragón Se están recogiendo así que la temporada de cerezas en España es bastante más larga la tenemos como muy ubicada en la primavera

Voz 0194 33:37 en realidad si luego se alarga muchos meses

Voz 0335 33:39 además hay muchas ferias jornadas gastronómicas muchos eventos alrededor de la cereza que por cierto es un fruto que viene de Oriente fue el lúpulo militar romano en el siglo I antes de Cristo quien las trajo de la ciudad de Cera son te a orillas del mar Negro y de ahí el nombre de la fruta aceras son cereza tampoco se rompieron mucho el endeudamiento

Voz 0194 34:00 Martín Berasategui buenas noches

Voz 1520 34:03 les Carlos qué tal Martín Carlos ya nos ha contado

Voz 0194 34:05 en España hay muchas zonas productivas es verdad que a veces parece que sólo haya del Jerte hay algunas que sean mejores que otras au algunas diferentes a otras

Voz 1520 34:13 pues yo entreno muchos colaboradores en casa de diferentes procedencias y de muchas nacionalidades David Beltrán que es uno de mis jefes de cocina que es aragonés de Tauste y todos los años nos trae desde su tierra unas tenazas de bandera que son gordas dulces sin muy perfumadas pero siempre compiten con las extremeñas en las que se encarga a José Borrell ya que es mi jefe de sala y ahí la selección a su padre a pie de árbol en el Jerte que bueno ellos siempre suele decir cuando me preguntan qué Aragón y Extremadura Sami elección aunque tengo que decir de verdad que hay regiones que donde se cultivan cerezas de buen calibre muy ricas

Voz 14 34:48 las piezas Carlos Nos gusta mucho por su sabor pero también por la estética no son muy bonitas si dan así sanas que no están picadas Navas muy bonito

Voz 0335 34:56 la sentencia Martín no cuando es una cereza gorda

Voz 14 34:59 a un color bonito y esperemos

Voz 0335 35:01 sí sí sí yo creo que es una de las frutas más bonitas que he igual no es tan exótica como kiwi que llama mucho la atención cuando lo cortas no es tan cómoda como un platano no que Biel en su propio envase pero es de las más bonitas no nos olvidemos que quizá la discoteca más famosa de España su símbolo son unas cerezas nuevos las cerezas de Pachá también es una fruta que inspirado trampantojo es decir platos que parece cerezas que no lo son uno de los más famosos es el de Raquel CERMI Charo la chef del restaurante Caracas en Valencia que tiene un plato que pareció de cerezas pero que en realidad es que eso frutos rojos una cosa muy bonita luego ponemos el de su receta en Twitter Martín

Voz 14 35:41 el gazpacho de cerezas que se ha puesto muy de moda que otros usos nos propones para la cocina sala utilizando cerezas

Voz 1520 35:47 pues os sorprendéis pero sobran tomate maduro cortado pondrá Jos con aceite pues es un lujo por ejemplo desperdiciar media docena de cerezas desglosadas para que se pongan dance y todo el IVA súper rica y tengo que decir también que la delicada acidez y el final de una cereza es yo recomiendo para Warner un salteado de verdura primaveral que pero siempre en su justa medida luego también me gustan con las carnes como el cerdo y el pacto me encantan también pues por ejemplo las brochetas de cerezas con pichón y foie gras a la brasa de carbón con al cardamomo pues tal

Voz 0335 36:20 libre en vinagreta también elige

Voz 1520 36:23 luego por ejemplo yo suelo decir con yogur con que somos Mazzarella con chocolate negro con con con miel con Oporto con melón con almendra fresca y luego una cosa también probar despacho borrar con un tenedor fuerte fuerte unas cuantas cerezas naturales en un bol grande añadir sal poco vinagre aceite de oliva tendréis al niño para pescados por ejemplo para un jurel de alta cocina de vanguardia impresionante

Voz 0194 36:48 el otro día estuve yo ahora que decías ser dos tú en el en el Priorat y comí una presa ibérica el acompañamiento era como unas cerezas que estaban como confitada con vino y estaban buenísimas para acompañar el cerdo era maravilloso

Voz 1520 37:00 van van increíble Carlos como cada viernes que no

Voz 0194 37:03 acompaña pues mira tenemos al teléfono Teresa Núñez

Voz 0335 37:05 que hable de una casa rural un restaurante que se llama la garza real y que está en pleno corazón del Valle del Jerte en Bali en la provincia de Cáceres al norte una zona a la que la gente va a hacer yo no sé si existe el nombre de pero Cherry turismo o travieso de la cereza es decir que van a decretar turismo

Voz 0194 37:23 turismo algo así como como lo queramos llamar

Voz 0335 37:26 se trata pues de disfrutar del paisaje de participar en la recogida saborear la en el mismo en el campo probar platos como de los que nos hablaba Martín no de cerezas en la cocina de Málaga Teresa sabe bastante de todo eso

Voz 27 37:39 tres años de jefa de cocina de la garza real muy buenas noches hola buenas noches qué tal cómo ha ido la temporada de cerezas

Voz 28 37:46 está siendo está siendo cómo está siendo bueno males bueno estamos pendientes un poquito del cielo de de esa nube que no que me parece que no se quiere se quiere ir pero bueno estamos resistiendo

Voz 0194 37:59 será la cereza punto muy bueno ser retrasado un poco lo digo porque como tenemos la sensación que que no llega no llegaba la primavera ahora no llega el verano se ha retrasado

Voz 28 38:07 pues sí se retrasó la floración en su día unos quince días y ahora pues estamos también con ese pequeño retraso también producido también por eso porque no hay muy mucha temperatura bueno y vamos poco a poco pero la cereza ahora mismo se está empezando a recoger Nava Linda qué certificación de denominación de origen está en un punto muy bueno

Voz 14 38:31 tenéis dos muertos cuantas cerezas saca Teresa

Voz 28 38:33 bueno yo tengo que decir que soy de lo de bueno porque aquí pues todo el mundo tiene un pequeño huerto pues herencia de sus padres y nosotros los nuestros son pequeñitos y bueno pues alrededor de dos mil kilos de comida lo que hacemos pero a mí no me no no no somos muy pequeñitos

Voz 0194 38:59 lo tenéis menú especializado en cerezas con qué platos por ejemplo

Voz 28 39:03 sí mira pues lo que decía Martín Berasategui una para unas berenjenas con miel de cereza tan buenísima o unamos de oca pues con gelatina de cereza tenemos el típico salmorejo de cereza pero yo esta vez pues le hecho un pequeño guiño a al jamón puesto en hilado con huevo con con el jamón cito bueno pues también pues una concha de peregrino rellena de merluza Vieira tiene también una salsa picante para esa claro hola qué era exactamente un coste del pues también de cereza con cava un lingote de cochinillo y un pastel de chocolate concurrencia de cereza pero todo eh esto somos catorce los restaurantes que que estamos en la jornada de gastronomía de cerezas ya llevamos trece años haciendo es que esta bueno pues esta modalidad de menús

Voz 0194 40:00 que son cada vez más demanda

Voz 28 40:02 a dos por la gente no

Voz 0194 40:05 Leona funciona sí claro funcionamos

Voz 28 40:07 muy bien porque la tele eso no sólo fruta

Voz 0335 40:10 claro de hecho yo no sé si todo el mundo tiene claro cuál es la diferencia entre la picota la cereza porque bueno todas las picotas son cerezas pero no todas las cerezas picotas verdades más pequeñita más dulce y cuando la recoges Se desprende del rabito dijeramos

Voz 0194 40:25 yo yo yo ya no entiendo siempre digo la picota a que no tiene rabo en Las cerezas la que tiene rabo

Voz 28 40:29 sí pero bueno ahí hay también su picaresca gente que de cereza y la picota La Picota está totalmente cerrada porque es una fruta que lleva dos dos medio en El árbol con una maduración que cuando lo que decía tu compañero cuando se desprende del árbol se desprende ya sin un culo entonces una cerrada himno produce que que hacen la la cereza

Voz 0194 40:57 muy bien muy importante

Voz 28 40:59 tener el sello de denominación de origen que son las auténticas aquí que sólo se producen aquí en el Valle del Jerte

Voz 0194 41:07 Martín nos contaba Teresa ese menú que nos ha hecho a la boca agua deje de todo con con cerezas tú tienes algún plato postre con cerezas

Voz 1520 41:15 pues sí tengo uno de los postres de la carta el menú degustación de este año que es el chocolate café y te con quién no ha crujiente lleva unas cerezas las almas ranking hoy te has mejorado con un tipo de cereza llamada más rasca y las Cerezo marroquí no son un producto por el lleno de matices y un gran abanico de posibilidades a la hora de cocinar yo sólo hacer también aparte de ese postre pues hacer en casa la sociedad gastronómica también sonríe de anchoas con cerezas y también tengo pues al acabar la comida pues un financiar de cerezas en unas cerezas que sacó con una de viñedo tinto que va fenomenal y es para rematar un poquito la comida o la cena

Voz 0194 41:53 Teresa además de de del menú otro de los extras y lo comentaba al principio Carlos de la Casa Real son actividades relacionadas con la cereza que que hacéis qué pueden hacer los visitantes

Voz 28 42:04 más aparte de nosotros nuestro pequeño campo bueno pues la gente que quiere venir con nosotros pues lo puede hacer pero en la función lo hacen principalmente las empresas de turismo activo que se dedican a hacer turismo que decía oye si el público me ha encantado pues si ellos se dedican y te llevan a las explotaciones agrarias te hacen pues eso una pequeña demostración de como de como se hace la recogida si te regalan también creo se dio evidencias que Dios con el cierre

Voz 1520 42:45 el territorio vasco quiere decir el turismo

Voz 1 42:49 dos

Voz 0194 42:52 eso ahora en el turismo del del Museo del vino de Jerez yo estoy más ricos claro yo estoy más con lo de Cerezo Cerezo Turismo Fernando Martín acabamos hoy con un gazpacho de cerezas yo digo unos cuadros ingredientes ya saben los oyentes que pueden encontrar los todos en la página web tomate cebolla pimiento miga de pan y como no cerezas cómo lo hacemos

Voz 1520 43:12 pues cortamos el tomate la cebolla y el pimiento en cubos pequeños colocamos todos los ingredientes menor las cerezas en un recipiente lo cubrimos todo el confirman dejamos más Cerar en frío ocho horas pasadas las ocho horas tritura más todo junto cuando cuando esté todo bien bien triturado añadimos la cereza la sal volvemos a triturar fuerte fuerte pasamos por un colador lo servimos bien bien frío esto me sólo de gustar a acompañar con unos cubos de melón unas cerezas con rabo y un astro hojas de albahaca que levanta bien ver fumar mantón el gazpacho de cerezas

Voz 0194 43:48 qué rico Carlos antes de que nos despidamos querías habla bueno son unas jornadas de arroz si sí cerezas en este caso así cerezas pero es que lo dedicarle

Voz 0335 43:56 en unas jornadas gastronómicas a un producto sean con muchas otras cosas también con el arroz en Pego que es un municipio del norte de Alicante allí la semana que viene se celebra en las primeras jornadas Gastro culturales del restaurante L'home un municipio que es famoso por su Marjal en el que se cultiva arroz y en el que se estuvo a punto de construir Eurodisney

Voz 0194 44:15 por suerte de Alfonso Guerra no es malo pero no es que no

Voz 0335 44:17 pero bueno estas jornadas se presentan el lunes las ha organizado Sergi Martínez que es un cocinero al que Martin conoce muy bien porque su jefe de partida de Pego claro yendo allí

Voz 14 44:28 hay que probar el arroz de la

Voz 0335 44:30 caridad bombón que por lo visto es una variedad recuperada nada

Voz 0194 44:33 nocilla arroz bomba sí pero el arroz bombón no claro

Voz 0335 44:36 es es más pequeñito absorbe mucho más sabor y dice bueno esto es una delicia ayer allí porque producen muy muy poquito

Voz 0194 44:41 hay quiere aprobarlo Teresa Núñez jefa de cocina

Voz 27 44:44 la garza real muchísimas gracias

Voz 28 44:46 muchísimas gracias a vosotros y nada es decir que bueno que la gente venga al Valle del Jerte que ahora está en plena producción turismo está fenomenal

Voz 0194 44:57 pues a no perderse el Valle del Jerte ahora con las cerezas las certezas también que dice que el agente maravilloso

Voz 1 45:02 San Martín muchísimas gracias un beso gracias a vosotros pasará un buen fin de semana hasta luego gracias hasta luego

Voz 25 45:13 tan bien

Voz 26 45:19 a mi mi

Voz 25 45:24 sí

Voz 29 45:29 eh la

Voz 25 45:36 eh no lapa ya nada

Voz 12 45:51 sigue ahora vikingo en Cadena Ser punto com y en las redes sociales en peligro Hitler arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 30 46:04 Letizia te obliga ahí llega a la Ser oye he pensado que si Bertín Osborne puede tener su propio gazpacho yo puedo tener mi propio programa de radio Hinault bien estarlo no no no no yo me traigo a mis aliadas estará con la periodista Henar Álvarez a salvar porque luego ya allí

Voz 6 46:22 y con la cómica Pilar de Francisco fue demostraron que las mujeres somos fuertes inteligentes independientes valientes me estoy viendo arriba cogió el boli cogió el micrófono y harán no kilo para recrear de hablar y habla de cine

Voz 1 46:37 soy una mujer que en lugar de para hijos de momento lo que paró son películas

Voz 6 46:42 donde no siempre se las ha representado bien si es que las también podemos ir al rescate queridas con Leticia Dolera tramas maestras porque para maestras

Voz 1 46:56 el fútbol es de los que llenan estadios

Voz 22 46:59 dos de los que aunque el fútbol es de los que se ganan la vida con en la vida política y todo y fútbol y así queremos contarlo analizando el fútbol de una manera diferente con el rigor de siempre del programa referentes de la noche deportiva

Voz 1 47:49 los viernes My Lol buenas noches vamos a empezar a hacer radio vamos a dejarnos de mariconadas

Voz 6 48:00 con Juan Carlos Ortega

Voz 1 48:02 mientras el rey del mundo

Voz 6 48:09 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 31 48:18 hay una radio sin relojes

Voz 6 48:20 hay un lugar en el que coinciden Wagner España y el Santo Grial

Voz 22 48:27 la ópera comienza en un claro en el bosque

Voz 1 48:30 las montañas que rodean el monasterio de Mons Salvat un monasterio prácticamente inaccesible que Wagner situó en algún punto del norte de España eso Monasterio que pertenece a una hermandad sagrada

Voz 2 48:42 Mariela Rubio y Rafa Bernardo

Voz 6 48:45 en hacer punto com

Voz 32 48:46 la radio que tú programas

Voz 6 48:58 estartapeando la sección que toda startup desearía haber escuchado en sus comienzos espacio ofrecido por Vodafone One Profesional porque lo más importante para el dueño de un pequeño negocio

Voz 1 49:08 es hacer que crezca Cadena Ser

Voz 0194 49:15 llegamos al momento de hablar de emprendimiento Rafa Bernardo buenas noches noche con una app que nos invita a abrir la mente es Bambú

Voz 0931 49:23 proyecto emprendedor que lleva la meditación y el Mainz un mes no esto de la creación plena al móvil o a la Tablet Candy revival la cofundadora de bambú buenas noches

Voz 14 49:31 hola buenas noches bueno que es Bambú y cómo nace pues mire empezamos quizás contando que vivimos todos de forma muy acelerada hacemos mil cosas a la vez todos tenemos unas agendas siempre muy llenas en nuestra mente que muchas veces se representa como mono que sale ahí derrames rama de COCEM constató de Rato no entonces claramente esto resulta ser muy estresante esto creo que lo hemos vivido todos Ferrari muy agotador al fin y al cabo entonces Bambú nace un poco para

Voz 13 50:00 a ayudar Alía

Voz 14 50:02 en esto Bambú un entrenador personal básicamente es una aplicación jaula un entrenador personal de meditación en mayo fue Ernest atención plena entonces gracias al bambú con la ayuda de bambú puedes establecer como un hábito una rutina de meditación y de informes y lo mejor yo creo de todo es que es muy sencillo es decir no necesitas de repente encontrar muchísimo tiempo en tu día para dedicar un lugar específico sino que realmente la meditación y se pueden practicar a partir que estas de tres cinco ocho minutos diarios Bambú tenemos meditaciones hasta de tres minutos en cualquier lugar en tu trayecto diario que en el metro por ejemplo en el autobús cuando vas a la oficina hacia esas esperando en el médico simplemente tienes tu móvil ponerse los cascos escuchas el audio de mediación como

Voz 1762 50:56 está configurada la país dos niveles distintas opciones