Hora 25 (11/06/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:04 conseguirá España hay su Gobierno contagiar su solidaridad con el Aquarius al resto de países de la Unión se impondrá ese mensaje al miedo que ha demostrado Europa para afrontar esa realidad es la refundación del PP la única salida que le queda sucesor de Rajoy será capaz el nuevo líder de quitarse de encima la larga sombra de los corruptos os seguir hablando de casos aislados ya algo más complicado será capaz de integrar a todas las corrientes del partido como ha pedido Rajoy

Voz 1552 00:32 son las ocho a las siete en Canarias

Voz 0194 00:55 hola buenas tardes Pedro Sánchez se desmarca de la indiferencia de Europa ante la inmigración y ofrece el puerto de Valencia para coger a las seiscientas veintinueve personas rescatadas por el buque Aquarius en el Mediterráneo toda una declaración de intenciones Brígida al resto de socios de la Unión como han destacado los ministro Josep Borrell y Magdalena Valerio

Voz 1667 01:12 la necesidad de que de una vez por todas europeos enfrentemos una forma solidaria y coordinada un problema que es de

Voz 0194 01:21 todos y esperó pero bueno pues que todo el mundo ponga de su parte todo se va a volcar organizaciones gobiernos encabezados por el Gobierno de España para para dar una la salida a esta crisis humanitaria del problema es que el barco está setecientas millas de Valencia y no está claro que pueda completar el trayecto tardaría no menos de tres días en llegar a puerto y Médicos Sin Fronteras avisa de los riesgos porque el Aquarius está sobrecargado y falta comida este es uno de sus médicos a bordo

Voz 3 01:46 solamente estamos estar haciendo una

Voz 4 01:49 además comida que estábamos todo el día un puerto de superioridad no sabemos dónde vamos vamos ahí

Voz 0194 01:56 por eso pese a todo Italia celebra el gesto de España

Voz 5 02:01 el volcán continua

Voz 0194 02:05 el ministro del Interior italiano ultraderechista Matteo Salvini lo ha presentado como una victoria propia después de negarse a ofrecer uno de sus puertos para el desembarco de los inmigrantes la Comisión Europea celebra la decisión de España después de ponerse de perfil esta mañana ante el pulso entre Italia

Voz 0978 02:19 alta for con Messi para la Comisión lo primero y más importante es el imperativo humanitario la prioridad tanto de las autoridades italianas como maltesas debe ser asegurarse de que estas personas reciben el cuidado que necesitas

Voz 0194 02:34 el comisario de inmigración reconoce ahora que España envió un mensaje de solidaridad real al resto de Estados miembros el PP abre el proceso de sucesión de Rajoy marcado por la corrupción Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:49 Ángels buenas tardes la Audiencia Nacional ha acreditado la financiación irregular del PP de Valencia entre dos mil siete y dos mil ocho La sentencia admite que no están todos los que son en referencia a Francisco Camps que se libra de las condenas por la prescripción de sus delitos la actual presidenta regional Isabel Bonig asegura que el PP ha superado la Gurtel

Voz 3 03:07 eso son actitudes que corresponden al pasado y les puedo asegurar que en el Partido Popular ha general y en particular en la Comunidad Valenciana hemos aprendido la lección y estamos trabajando de forma correcta para que estos hechos no vuelvan a producirse

Voz 1667 03:19 lo cierto es que esta sentencia se ha impuesto al inicio de ese proceso de sucesión de Rajoy el ex presidente se compromete a no tutelarlo no tengo

Voz 6 03:26 sucesores midle fines sé que éste es un partido adulto capaz de actuar sin ningún tipo

Voz 0919 03:34 el tutele

Voz 6 03:35 sin miedos y sin recelos con absoluta normalidad

Voz 1667 03:39 el congreso que elegirá al sucesor Se celebrará el veinte y el veintiuno de julio Rajoy pide juego limpio a los candidatos Alberto Núñez Feijóo mantiene la intriga dos español en el Senado los populares han presentado sus anunciadas enmiendas a los Presupuestos que ellos mismos diseñaron y que castigan con treinta y cinco millones los quinientos previstos para Euskadi

Voz 0194 04:10 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco ya desde Rusia con el equipo de enviados especiales de la será al Mundial Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:17 buenas tardes desde Moscú quedan tres días para el inicio del Mundial cuatro días para que debute España ante Portugal hoy en el primer especial vamos a estar en Krasnodar concentración de España a Piqué se ha retirado del entrenamiento con molestias no parece serio estaremos en la concentración de los portugueses nuestros primeros rivales en la de Francia donde Didier Deschamps ha vuelto a hablar del futuro de Antoine Griezmann y en la de Argentina hoy la SER ha presenciado el primer entrenamiento de Messi en tierra Rusias todo el Mundial a las ocho y media desde Moscú en la SER

Voz 0194 04:48 el pronóstico del tiempo Si se cumplen los quedan horas para la llegada del verano Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:53 las tardes poco a poco las temperaturas van subiendo pero de momento sólo se nota calor en el Mediterráneo O'Shea han superado los treinta grados en provincias como Tarragona Valencia también Alicante Murcia y algunos puntos de Baleares o en Málaga así como Almería aquí esta noche las temperaturas apenas bajarán de los veinte grados pero en el resto del país por ejemplo todavía caen chubascos a esta hora en Castilla y León y el centro de la Península con la llegada de la noche irán desapareciendo mañana en general lluvia en el Cantábrico a ratos intensa también en los Pirineos durante la tarde en la mitad norte peninsular especialmente en el interior nuevos chubascos y tormentas y temperaturas que van a subir en el gran parte del país en el centro do Sur así como el Mediterráneo máximas de veinticinco a treinta grados empieza Hora Veinticinco Pablo vamos con todo en apenas dos minutos

Voz 2 06:58 hora veinticinco que Pablo es

Voz 1667 07:04 la primera decisión de impacto internacional de Pedro Sánchez desde su llegada Moncloa marca perfil propio sitúa a España a la cabeza de la respuesta que debe dar Europa al drama de los inmigrantes en el Mediterráneo el golpe sobre la mesa de Sánchez no está exenta de riesgos porque puede volver a presentar nuestro país como puerta de entrada a Europa pero el presidente cree que por encima de esto debe primar la solidaridad y el compromiso en una crisis humanitaria de esta envergadura es que son seiscientas veintinueve personas las rescata dadas este fin de semana están exhaustos después de su viaje por mar y entre ellos hay ciento veintitrés menores no acompañados siete mujeres embarazadas

Voz 2 07:43 esto

Voz 1667 07:46 España es el sonido del rescate este fin de semana de esas seiscientas veintinueve personas

Voz 2 07:56 sonido

Voz 1667 07:57 lo que no se acaba de proporcionar una de las organizaciones que ha participado este fin de semana en ese rescate Médicos Sin Fronteras Nicolas Castellano buenas tardes que algo ya está en marcha el operativo para cumplir ese compromiso de Pedro Sánchez que los rescatados por el Aquarius puedan llegar al puerto de Valencia en los próximos días aunque como decíamos en portada hay dudas sobre la viabilidad de esta operación sí

Voz 1620 08:17 desde Presidencia del Gobierno han puesto en contacto con Deferr con diversas organizaciones agencia de Naciones Unidas también con ONG como Cruz Roja para que prepare el dispositivo en el caso de aquel barco acabó llegando Valencia pero una de esas dos organizaciones cooperan a bordo del Aquarius Médicos Sin Fronteras ha agradecido el gesto del Gobierno español pero ha advertido esta tarde que un viaje de tres días a Valencia con un barco sobrecargado más de mil trescientos kilómetros Egin

Voz 1667 08:41 por eso solicita el desembarco inmediato al menos

Voz 1620 08:44 de las personas más vulnerables de hecho dicen que el mejor escenario es que las autoridades italianas cumplan con su trabajo respeten el Inter el derecho internacional marítimo y que permitan en la mayor brevedad el desembarco de estas personas esta última declaración la dicho al hoy Bismarck es el coordinador de Médicos sin Fronteras a bordo sobre la situación humanitaria en el barco el parte no lo proporcionaba esta tarde uno de los cinco doctores que van a bordo van también tres enfermeras David ver el loas no resume así la situación de los casos más graves

Voz 4 09:12 si las personas Carmena bajo condiciones como esta construidas y a saneamiento durante mucho más tiempo antes sepamos que muchas más personas presentaran síntomas similares hubo varios pacientes críticos con hipotermia ir a Roca miento hay una posibilidad de desarrollar rápidamente a con problemas pulmonares los muchos pacientes como veintiuno veinte a algunos pacientes con quemaduras químicas

Voz 1620 09:45 de sobres a quemaduras químicas siguen siendo monitoreado en la enfermería de abordo también advierten de la situación de las seis mujeres embarazadas que están de momento en buenas condiciones pero hay que seguir también si esos casos casos ortopédicos que necesitarán ser operados de manera urgente esta tarde

Voz 1667 10:00 los

Voz 1620 10:00 no ha sido la Marina de Malta la que ha proporcionado novecientas cincuenta botellas de agua y ochocientos paquetes de fideos instantáneos y refrigerio para que por lo menos pasen la noche veremos qué sucede en las próximas horas

Voz 1667 10:12 han recordamos hay más de seiscientas personas en ese bar con el Aquarius más de cien menores no acompañados siete mujeres embarazadas en el barco hay una redactora del diario El País es Naiara Galarraga la comunicación con ella no es fácil pero hace unos minutos ha podido enviarnos esta información sobre la situación a bordo

Voz 13 10:29 el equipo humanitario del Aquarius la gente de Médicos Sin Fronteras y de esos mediterránea ha puesto música marchosos esta noche para ver si supongo si suben el ánimo a los migrantes a los seiscientos veintinueve rescatados que siguen a bordo en este barco que está en el mismo punto en el que estaba hace veinticuatro horas entre Italia y Malta a la espera de que algún puerto europeo le abran las puertas reciba a estas personas están en este momento cenando alimentos deshidratados a los que se les echa agua hay se convierten en una especie de risotto caliente ha sido un día largo donde del optimismo de la mañana de pensar que llegaban ya a Italia iban a estar en tierra firme iban a poder llamar a sus familias para decirles que estaban vivos han recibido la noticia de que esto sea larga se complica parece convertirse en una crisis en la que están implicados varios gobiernos en una especie de jugada política un ajedrez en el que ellos son unos peones protagonistas involuntarios

Voz 1667 11:32 pese a las dudas que hay y que les ha explicado Nicolás Castellano sobre la viabilidad de esta operación la Generalitat Valenciana ha convocado para mañana a la Comisión que se deben cargar de coordinar el dispositivo de acogida Mónica Oltra es la vicepresidenta del Gobierno valenciano

Voz 14 11:45 eh vamos hasta la altura de lo que la sociedad valenciana también espera que como siempre ella estamos viendo cómo las personas iré a los distintos ciudadanos y zonas están volcando íbamos a ser una ciudad de acogida imponer a Valencia en el mapa como ciudad acogedora solidaria

Voz 1667 12:00 la solidaridad que han mostrado el Gobierno de España ha sido secundada por muchos territorios de nuestro país Euskadi también está dispuesta a arrimar el hombro en la acogida lo anunciado el lehendakari Iñigo Urkullu

Voz 0804 12:10 la solidaridad y el compromiso forman parte de la cultura del pueblo vasco en este sentido hemos transmitido ya al Gobierno español y a ACNUR nuestra disposición a acoger a una parte de las seiscientas veinticuatro personas refugiadas del barco Acuario

Voz 1667 12:29 a través de las redes sociales Guillermo Fernández Vara también ha ofrecido Extremadura como en refugio de esos inmigrantes también Navarra el Ayuntamiento de Madrid lo deseable sería ahora que esa solidaridad que ha demostrado en España hay en sus territorios se contagie también al resto de países europeos porque hasta el anuncio de Pedro Sánchez nadie había mostrado mayor interés por el futuro de esas seiscientas veintinueve personas para empezar Italia cuyo ministro de Interior el ultra Matteo Salvini ha presentado este paso del Gobierno español como una victoria propia de su Gobierno Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 13:04 buenas tardes el primer ministro italiano Giuseppe Conte ha agradecido al Gobierno español el gesto de solidaridad al permitir el desembarco en Valencia de los seiscientos veintinueve inmigrantes rescatados en alta mar entre ellos once niños y niñas siete mujeres embarazadas y ciento veintitrés menores no acompañados pero la nueva línea dura de extrema brecha el ministro italiano del Interior Matteo Salvini ha presentado la decisión del Gobierno de Sánchez como una victoria de Italia del nuevo Gobierno euroescéptico de su partido la Liga ya ha reafirmado que mantendrán los puertos italianos cerrados al desembarco de inmigrantes y refugiados en desafío a la Unión Europea ha elogiado no sin cierto retintín el buen corazón de España pero con buen corazón añadido Europa no avanza con retintín también se ha referido al rico cargamento humano inmigrantes rescatados en alta mar por otra nave de una ONG alemana asegurando que no desembarcarán en Italia con lo cual la seguridad marítima en el Mediterráneo queda en entredicho

Voz 1667 14:07 la Unión Europea incapaz de imponer un modelo de acogida entre los socios de hecho había puesto de perfil esta mañana ante el pulso entre Italia y Malta para acoger a los inmigrantes del Aquarius desde luego que la decisión de Sánchez les saca los colores de momento la Comisión dice que esa decisión de España es un ejemplo de solidaridad real puesta en práctica uno ejemplo hacia los demás Estados miembros Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 14:29 es el primer gesto de solidaridad sí que en muchos meses rebaja la tensión ante la crisis de la inmigración que amenaza con bloquear Europa previsto el comisario ha dicho vía Twitter que España es un ejemplo Ike aceptando al barco no sólo beneficia a los seiscientos inmigrantes rescatados del mar sino a todos los países desde la Unión un agradecimiento que ha confirmado el comisario del Interior a los vía Twitter un comisario cuyos servicios vivían con profunda impotencia el pulso de este nuevo Gobierno contra el que no querían actúa para no dar justamente argumentos a quién llega a mandar como euroescéptico

Voz 1667 15:07 a partir de las diez vamos a ampliar la información sobre el Aquarius lo analizaremos todo en nuestra tertulia que hoy contará con Javier de Lucas uno de los mayores expertos sobre inmigración que tenemos en España por eso adelantamos hoy a esta hora sus claves sobre la acogida del Aquarius en vale

Voz 0919 15:22 es la tenacidad iniciativa en la vicepresidenta Mónica Oltra con el apoyo del President Puig dicho al Ribó la sintonía con el Gobierno

Voz 0873 15:31 no Sánchez han logrado este gesto que salva seiscientos veinte se suman los ciento veinte de ellos

Voz 0978 15:37 tres a los que Médicos Sin Fronteras

Voz 0873 15:39 RN habían salvado de la muerte pero el xenófobo Salvini quería condenar en nombre de un extrema demagogia está claro que se trata de un gesto excepcional y que necesitamos mucho más para revertir unas políticas migratorias ideas y lo que son pura necrópolis ética como y semen ve siguiendo el ex en bajar por Menéndez del Valle lo describía citando unos versos del NV A de Virgilio que pueblo tan salvaje tolera tales prácticas nos niega acogernos a una playa los impiden que pongamos el pie en siquiera en el linde queda mucho por hacer también para que todas esas personas tengan una oportunidad digna pero dejen los que hoy lo celebremos decían que no había diferencia vaya si la ahí Éste sí que es un gobierno esto sí que son gobiernos atentos a principios elementales

Voz 15 16:33 hora veinticinco

Voz 2 18:23 hora veinticinco ocho y dieciocho siete dieciocho en Canarias ese momento de Pablo Morán

Voz 1667 18:28 mucho tendrá que esforzarse el sucesor de Mariano Rajoy para quitarse de encima la losa la pesada losa de la corrupción que persigue al partido el mismo día que el PP ha inaugurado el proceso de elección del nuevo líder los jueces han publicado la sentencia de la rama valenciana de la Gürtel que acredita de nuevo la financiación ilegal de los populares la sentencia condena a la bula del PP en tiempos de Francisco Camps que se libra de la condena pese a que la propia sentencia les sitúa como una de las figuras clave de los negocios con la trama informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 18:57 la sentencia concluye que en este caso no están todos los que son en alusión a Francisco Camps y al ex vicepresidente Víctor Campos que se libran porque las confesiones llegaron tarde ya habían prescrito los delitos el fallo considera probado que el P

Voz 0978 19:11 de Camps se financió de forma ilegal

Voz 1552 19:13 que engañó al Tribunal de Cuentas con una contabilidad absolutamente falseada la sentencia deja claro que el PP se financió con mordidas de empresarios en negro o con facturación ficticia de estos mismos empresarios que pagaban los actos que la Gürtel organizaba para el PP en las campañas de dos mil siete y dos mil ocho un soborno en diferido dice el texto porque los donantes obtenían a cambio adjudicaciones de la Generalitat la sentencia considera totalmente creíble el testimonio de Ricardo Costa frente al de Camps se salda con condenas de hasta seis años para la trama

Voz 0978 19:46 cuatro para Costa y también para el resto de cargos

Voz 1552 19:49 el PP excepto para Vicente Rambla absuelto por falta de pruebas además por primera vez son

Voz 0978 19:55 condenados los empresarios donantes en negro

Voz 1552 19:57 al Partido Popular ha sido inevitable la pregunta

Voz 1667 20:00 los periodistas a los dirigentes del PP a la entrada de la junta directiva nacional del partido en la que Mariano Rajoy ha fijado la fecha del Congreso en la que se va a elegir a su sucesor será el veinte y el veintiuno de julio el ex presidente se ha comprometido a no intervenir a no repetir el dedazo de Aznar que le eligió a él como nuevo líder del PP reclama a los candidatos Juego limpio impide que quien gane debe integrar todas las sensibilidades del partido María Jesús Juanes buenas tardes

Voz 0194 20:25 buenas tardes Rajoy ha convocado al congresos Traore

Voz 1461 20:28 Mario para los días veinte veintiuno de julio Ésa será la fecha para elegir al sucesor ya ha pedido a los suyos grandeza que hagan un debate de altura que sea constructivo

Voz 0194 20:36 dos sobre todo mantengan la independencia de su par

Voz 1461 20:39 ha sido eso sí ha asegurado que en el proceso no va a intervenir no quiere ser como Aznar

Voz 6 20:44 este es un partido adulto capaz de actuar sin ningún tipo de tutela el Partido Popular tiene capacidad y experiencia suficiente para asumir ante la sociedad española este proceso de forma transparente y absolutamente democrática sin miedos y sin reteles con absoluta normalidad

Voz 1461 21:03 en las filas conservadoras muchos quieren una candidatura única y confían en que alguno de los nombres que más suenan como el de azulejos presente cuanto antes aunque tiene de plazo para hacerlo hasta el veinte de junio el día cinco de julio será la votación el ex presidente del Gobierno ha dicho al PP que el ya sólo espera que en septiembre su formación esté en perfecto estado de revista para recordar a Sánchez que no cuenta con el aval de las urnas

Voz 7 22:36 completamos la crónica del día mirando al exterior

Voz 1667 22:38 en apenas dos minutos

Voz 22 22:42 el mundo en dos minutos

Voz 1460 22:48 Santiago de Chile lo que parece una purga por la cantidad acusaciones de abusos y encubrimiento el Papa Francisco ha aceptado la dimisión de tres obispos chilenos dos de ellos ya jubilados cuando el Papa nombró a Juan Barros obispo de Osorno muchos cuestionaron su idoneidad para el cargo porque fue durante mucho tiempo compañero de sacerdote pedófilo más conocido de Chile que acusado por las víctimas de ser testigo e ignorar los abusos desde la Conferencia Episcopal chilena no descarta más medidas es Jaime

Voz 23 23:18 el portavoz no hay no hay manera de descartar que pueda haber nuevas medidas de de podio Papa abre lo que él ha hecho hincapié las suelas medidas de de Gobierno parecía amarla

Voz 1460 23:29 son insuficientes para la cultura de las víctimas aplauden la salida de estos obispos por el dolor causado

Voz 0919 23:37 Singapur policial

Voz 0231 23:38 tiene a toda

Voz 16 23:40 estas zona para esta cumbre entre EEUU y Corea del Norte los equipos diplomáticos mantienen reuniones secretas en distintos puntos alejados de los tres mil periodistas que vinieron a cubrir la Cumbre por la paz del mundo Donaldson y Kim repasan una y otra vez en privado cada uno en sus hoteles por separado los protocolos del histórico encuentro en el complejo hotelero de Capel hay lo que van a hablar dos puntos fundamentales el primero la desnuclearización de Corea del Norte su renuncia a desarrollar cualquier programa atómico y el segundo el fin de la guerra la firma de la paz son Corea del Sur después el protocolo de las nueve de la mañana y la fotografía de rigor ambos líderes se reunirán

Voz 22 24:17 solamente con sus traductores respectivos durante casi dos horas

Voz 24 24:23 Beirut el número de personas desplazadas en Siria durante los primeros cuatro meses de este año ha sido el más alto registrado en siete años de guerra casi un millón de sirios huyeron de sus hogares para buscar seguridad en otras regiones del país el aumento denunciado por Naciones Unidas viene sobre todo causado por la ofensiva gubernamental sobreventa oriental además yo en contra de la idea que el conflicto sería cavando la ONU

Voz 0978 24:44 alerta sobre la situación de los dos millones y medio

Voz 24 24:47 de civiles que habitan en la provincia rebelde de Idlib planos Monfils es coordinador humanitario de la ONU para Siria UM Arnau siguen quizás no hemos visto lo peor de la crisis siria Se da una escalada militar allí nos preocupa que la situación sea más complicada y brutal de lo visto hasta ahora en cualquier otro lugares las fuerzas del régimen han intensificado ataques y bombardeos sobre clip causando decenas de muertos entre una población advierte la ONU que no tienen

Voz 3 25:12 ocho veinticinco siete veinticinco en Canarias

Voz 2 25:24 en Hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:38 buenas tardes nuevo accidente laboral en Madrid un hombre de treinta y seis años ha resultado herido al quedarse atrapado en una zanja cuando trabajaba en una obra en una urbanización de Majadahonda los bomberos han necesitado más de tres horas para rescatarle Javier Ayuso es portavoz de Emergencias Madrid

Voz 1460 25:52 el obrero quedaba atrapado por la pintura dentro de la franja los bomberos de la Comunidad de Madrid inician rápidamente el rescate ya que presentaba problemas respiratorios un rescate que se ha demorado aproximadamente tres horas ya que estaba muy atrapado especialmente por las piernas precio

Voz 1915 26:05 solamente hoy hemos sabido que Comisiones Obreras ha mantenido varias reuniones tras el derrumbe del edificio de Chamberí en el que murió

Voz 0978 26:11 los dos trabajadores reuniones con el Ayuntamiento

Voz 1915 26:14 con la Inspección de Trabajo y con responsables de la empresa responsable de la obra el sindicato les ha reclamado más medidas más recursos para prevenir este tipo de accidentes hay más noticias de este lunes pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la región DGT Alfonso Martínez buenas tardes buenas tardes hasta ahora estamos pendientes de un accidente de la A42 que genera dos kilómetros de retenciones a su paso por Orcasitas dirección Madrid además en esta misma

Voz 0231 26:38 haría hay tráfico lento en este caso a la altura de fue

Voz 1915 26:41 labrada sentido Toledo tenga precaución si iban a transitar por ella en el resto de carreteras de la Comunidad a esta hora se circula sin problemas eso sí una vez más desde la Dirección General de Tráfico les si existimos moderen la velocidad que sean prudentes al volante

Voz 1552 26:58 ocho hoy veintisiete los trabajadores del centro logístico de HM en Torrejón de Ardoz irán a la huelga indefinida a partir de mañana esta tarde se han roto las negociaciones entre la empresa y los sindicatos que reclaman mejoras en las condiciones salariales para cumplir con el convenio colectivo a Iglesias es portavoz del comité de empresa

Voz 0822 27:13 nosotros planteamos una posibilidad de subirle más a los trabajadores que tengo ganas un porcentaje superior y menos a los que ganamos más he equiparando o disminuyendo la diferencia en estos tres años progresivamente seguirla e subsanando en los años siguientes cuando una vez nuevos entráramos otra vez a negociar

Voz 1552 27:34 la empresa ha dicho que uno y otro conflicto laboral el de los trabajadores del cero diez línea Madrid el servicio de atención telefónica del Ayuntamiento de la capital que amenazan con ampliar la huelga que mantienen desde el pasado treinta de abril el consistorio insta a la empresa concesionaria Ferrovial a entablar un diálogo con la plantilla para llegar a acuerdos y recuerda que el nuevo convenio incluye claro la sociales con mejoras la reúne en la remuneración o en la estabilidad en el empleo sin embargo los sindicatos denuncian que ese convenio no está cumpliendo el presidente de la comunidad descarta opinar sobre quién debe presentarse quién debe ponerse al frente del PB tras la dimisión de Mariano Rajoy

Voz 0978 28:09 hoy Ángel Garrido ha evitado apostar por

Voz 1552 28:12 Alberto Núñez Feijóo o por María Dolores de Cospedal dos de los nombres que más suenan para suceder a Rajoy

Voz 25 28:17 la calidad educativa no puede reducirse a la excelencia académica que no sólo son excelentes aquellos que obtienen óptimos resultados sino muy especialmente quienes consiguen progresar desde circunstancias menos ventajosas en ocasiones

Voz 1552 28:29 este no es el corte que queríamos escuchar de aquí escuchábamos a Francisco Tomás y Valiente nieto del desaparecido jurista que ha recibido uno de los premios de excelencia de educación esta mañana allí ha sorprendido a los presentes con un discurso inesperado tiene diecinueve años y ha recordado Ángel Garrido y a todos los allí presentes que la política educativa que se basa en garantizar la igualdad de oportunidades no premiar la excelencia con el hemos hablado esta tarde en La Ventana de Madrid

Voz 26 28:55 bueno somos nosotros los que supuestamente sacamos dotados excelentes los que tenemos que ser la prioridad de las autoridades el problema son las aulas de diversificación es la atención a la diversidad en eso es en lo que tenemos que estar como como sistema educativo vaya

Voz 1552 29:10 y un asunto más en Fuenlabrada un servicio municipal asesorará al entorno de víctimas de violencia machista el objetivo es según el ayuntamiento orientarles para poder dar ayuda y protección a la víctima Silvia saben es concejala de Igualdad de la localidad

Voz 27 29:22 entonces lo que pretendemos es ofrecer al entorno a la cerramientos para que puedan acercarse a a las mujeres sin que ésta sienta que están inmiscuye yendo en algo que es algo totalmente suyo creo que las familias son imprescindibles para la recuperación integral tanto si la mujer es consciente como si no

Voz 1915 29:43 digamos a las ocho y media con trece grados en el centro de Madrid si a Veinticinco hasta mañana

Voz 2 29:52 veinticinco Madrid

Voz 0919 30:21 desde Moscú capital de Rusia buenas tardes y bienvenidos a veinticinco Deportes especial mundial dos mil dieciocho en la SER comenzamos hoy a domar el curso a este mundo igual que empieza recuerdo el próximo jueves quedan tres días para que se juegue en el estadio Nicky aquí en Moscú el partido inaugural Rusia Arabia Saudí y la apertura del grupo A la apertura del Mundial y quedan cuatro días para que se estrena en España el próximo viernes a las nueve de la noche en Sochi a orillas del Mar Negro España Portugal desde hoy hasta el día dieciséis de julio la SER estará en todos los puntos de atención en este Centro Internacional de Radio y Televisión en Moscú desde donde estamos hablando en la concentración de España en Krasnodar al sur de Rusia en todos los viajes de la selección española para los partidos que vaya a jugar que esperemos que sean todos siguiendo a las estrellas del Mundial con Messi con Neymar con Griezmann con Salah con Cristiano y por supuesto en cada uno de los sesenta y cuatro partidos que se juegan en este campeonato del mundo es el despliegue que merece uno de los acontecimientos de nuestro tiempo miles de millones de personas pendientes de lo que pase en su seguir vos y con sus ídolos un fenómeno global que vamos a vivir aquí en la SER situamos rápidamente a la actualidad a tres días del inicio del campeonato hoy es pensábamos en Krasnodar concentración de la selección española última hora Javier Herráez buenas tardes qué tal Gallego muy buenas tardes entrenamiento a puerta abierta con

Voz 29 32:07 en calor esta mañana aquí en Krasnodar sin Carvajal Le tienen que sujetar los médicos todavía no se entrenó con el grupo va a jugar Nacho frente a Portugal duelo bonito duelo bueno todavía madridista Nacho Cristiano Ronaldo la anécdota porque no fue ni susto la protagonizó Gerard Piqué se llevó la mano a la rodilla dejó el entrenamiento aunque casi casi lo finalizó Quique podrá jugar frente a Portugal

Voz 0919 32:31 son Portugal precisamente nuestro primer rival está concentrado hasta el próximo viernes nuestro compañero Mario Torrejón hola Mario hola

Voz 1501 32:39 llegó qué tal muy buenas tardes desde CRA tomo esta localidad este pequeño pueblo a unos cuarenta y cinco kilómetros de Moscú rodeados de naturaleza de bosque donde Fernando Santos el seleccionador portugués prácticamente recluido a los veintitrés futbolistas que se va a enfrentar a España en unos pocos días con el foco puesto principalmente en Cristiano Ronaldo que sigue entrenando muy fuerte pero sin decir ni una sola palabra de su futuro

Voz 0919 33:00 y el foco lo tenemos también en las grandes estrellas del Mundial hoy y un hombre de la SER ha estado en el entrenamiento de Argentina la Argentina de Leo Messi Pedro Morata buenas tardes hola buenas tardes a ochenta

Voz 0298 33:10 la kilómetros de Moscú embriones sí ha entrado ha entrenado esta tarde la selección argentina un entrenamiento abierto a prensa ya público donde Messi ha vuelto a demostrar que es diferente todos juegan para el un partidillo a mitad de cancha ha terminado el entrenamiento unos vestían de blanco otros de amarillo el de naranja todos podían jugar con él él era el único que podía jugar con los dos equipos Banega no entrenó está entre algodones

Voz 0919 33:33 ah y también en la selección francesa y actualidad hoy tomaba la palabra el seleccionador Didier Deschamps Jorge Escorial como no ha hablado de Antoine Griezmann hola

Voz 30 33:43 a gallegos si en el primer entrenamiento de la selección en territorio ruso están en insta a unos sesenta kilómetros al noroeste de Moscú entrenos en un Titín y Sidibé por molestias en la rodilla aunque se espera que lleguen para el primer partido recordamos próximo sábado doce del mediodía hora española ante Australia buen ambiente en la concentración y como decías le han preguntado a Deschamps por el futuro de Griezmann ha respondido el seleccionador luego escuchamos lo que ha dicho Shams del delantero

Voz 0919 34:06 hoy lunes se juegan dos partidos amistosos ha terminado ya uno con dos mundialistas Corea del Sur cero Senegal dos Corea que recordemos está en el grupo F con Alemania México y Suecia ya Senegal que ha ganado cero dos está en el grupo H con Polonia Colombia y Japón y luego dentro de unos minutos se juega en Bélgica Costa Rica también uno de los últimos amistosos de estas dos mundialista pero en el Mundial hay más cosas aparte de fútbol el Congreso de la FIFA desde mañana aquí en Moscú donde Laura Martínez se tiene que decidir algo muy importante hola Laura

Voz 31 34:41 hola qué tal Gallego Marruecos o la candidatura conjunta de Canadá EEUU y México esas dos opciones son las que optan a celebrar el Mundial de dos mil veintiséis el posterior acatar lo sabremos este miércoles en Moscú un Mundial de futuro con novedades de los treinta y dos selecciones actuales pasarán a cuarenta y ocho horas de sesenta

Voz 0231 34:59 tres días pasará a ver ochenta eso sí

Voz 31 35:01 todo en los mismos días que ahora XXXII pero con mucha más que narrar

Voz 0919 35:07 fuera del Mundial grandes titulares en Madrid sigue sin entrenador el último nombre que ha sonado es el de Vilas Boas que me parece que no va a ser ir Rafa Nadal el gran protagonista de las últimas horas hoy de fotos con su trofeo la Copa de los Mosqueteros en Moscú bueno pues así empieza este especial mundial que también es vuestro ya sabéis dejad vuestros mensajes y os escuchamos

Voz 32 35:32 un los suyos pero qué bien qué bien se están Rusia a mí eso me encantaría Bynum encantaría qué quieres que te diga así que envidia cita lo vida yo estoy fíjate pero tan ilusionada pero al mismo tiempo con los pies en la tierra porque es verdad nunca llegó yo que te digo que no que no que no que no lo veo que no lo veo que ahí han quitado al Torpedo que podría haber sido Torpedo que es Moratti creo que ha sido un error extraordinario porque no tenemos al bueno corazón quiero besa

Voz 0919 36:21 hemos a Morata el futbolista pero tenemos al otro Morata en el equipo de la Ser dejad vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 22 36:28 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 33 36:42 sí buenas tardes Gallego para mí es delantero centro de la Asociación Española y agua para un rato en el área del va el que más me gusta los ahí está aguando tiene gol cuando el balón era un picotazo se envuelve en toda la suerte para España ya estaremos que acertemos ganas ante el centro que creo que

Voz 22 37:05 ha llegado a guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 38:57 sí es escuchar esto te pone nervioso a que sí un malestar un cierto desasosiego mariposas en el estómago quedan cuatro días para que empiece el Mundial de España jugamos ante Portugal vamos hasta Krasnodar al sur de Rusia la concentración del equipo de Lopetegui a ver cómo ha ido el día tenemos muchas ganas de este de que comience el Mundial para España Antón Meana las noticias de la selección la actualidad del día de hoy pasa porque buenas

Voz 0231 39:27 tardes qué tal Gallego buenas tardes pues por el nombre de piquete lo contaba Herráez en la apertura del programa se ha ido un poquito antes del entrenamiento molestias en la rodilla pero no llegan en un susto no tiene nada y los médicos confirman que va a jugar de inicio el próximo viernes en el debut mundialista ante Portugal Carvajal es el que nos salta al césped el quiere jugar pero no le va a dar tiempo dieciséis días desde que se fue al suelo en el Olímpico de Kiev no ha tocado balón en estos partidillos de entrenamiento y por tanto Nacho va a completar la defensa con Jordi Alba con Sergio Ramos un Sergio Ramos

Voz 7 40:00 que ha estado hoy muy cerca por ejemplo

Voz 0231 40:02 de futbolistas jóvenes que le gusta llevar el peso

Voz 0978 40:06 eso en los entrenamientos ya hablar mucho con sus

Voz 0231 40:09 bañeros sigue el tema de la delantera que va a ocurrir en el frente ofensivo de la selección hoy en el entrenamiento abierto un poco más de lo mismo con Yago Aspas marcando Golazo golazo con Rodrigo muy tranquilo y muy próximo a ese nexo de Sergio Ramos dos y con la sensación de que Diego Costa gallego está al cien por cien físicamente y sus compañeros le ven titular ante los de Cristiano Ronaldo

Voz 0919 40:35 sí pero sigue la duda Rodrigo Costa Iago Aspas hoy ha tomado la palabra el delantero del Valencia

Voz 0231 40:43 a Adriá Albets Rodrigo ve titular qué tal Gallego buenas tardes pues de momento no piensa en ello no le preocupa este debate sobre quién va a ser el nueve de España en el debut frente Portugal está como decía Meana tranquilo disfrutando de esta oportunidad de estar en un Mundial que se ha ganado con su excelente temporada preparado por si Le elige Lopetegui el seleccionador tiene a tres delanteros con perfiles muy distintos y dice Rodrigo que la puesta por uno o por otro dependerá al final también de quién sea el rival de España

Voz 34 41:13 como delanteros de de características distintas creo que Diego de los demás referente de aguas el más versátil se puede adaptar a distintas posiciones si pues yo creo que cuestión un poco en medios de los dos no puede que no juegue para dar lo mejor de sí en los que no pueden pues van a aportar creo que no vamos necesitará todos la unión del grupo como no estamos teniendo gran al ser clave sin duda para hacer algo importante que bueno sabes

Voz 0919 41:38 yo como yo lo menos la mayoría apuesta por Diego Costa Lopetegui tendrá la última palabra hoy en la concentración de la selección española ha llamado la atención un titular David De Gea dos puntos comillas el presidente del Gobierno me debería pedir disculpas público recordemos que Pedro Sánchez visitó la concentración de la selección española compartió un instante con David De Gea donde al parecer le pidió personalmente disculpas por aquello que dijo Pedro Sánchez en su día cuando antes de la Eurocopa de Francia surgió el asunto torpe y Pedro Sánchez dijo no estoy cómodo con la presencia de De Gea en la selección pero llama la atención que después de esas disculpas en privado De Gea reclame una disculpa pública del presidente del Gobierno Antonio Romero Krasnodar buenas tardes hola Gallego qué tal muy buenas todo esto es esto es síntoma de que de que De Gea está todavía muy preocupado por ese turbio asunto que le perjudicó su imagen más que de el debut de de su estado de forma es bueno yo creo

Voz 0231 42:47 que no está más preocupado que el partido que es lo que tiene por delante lo deportivo pero sorprende que no lo ha olvidado que lo ha querido reflejar públicamente en esa entrevista fantástica de nuestros compañeros del diario As está claro que el tema en su día hizo mucho daño al grupo que públicamente no habido reacciones ni las va a haber pero que en privado las palabras que a nosotros nos han sorprendido no han sorprendido tanto alojó bañeros de David De Gea porque todos eran conscientes de que el portero titular para Julen Lopetegui todavía estaba bastante fastidiado por no utilizar otra palabra con esas declaraciones en su día del que hoy es presidente del Gobierno lo cierto Gallego es que el número uno para nuestro seleccionador ha empezado torcido la concentración no sólo por estas declaraciones no sólo por esta entrevista sino porque hay que recordar se comió un gol en el amistoso de Villarreal frente a Suiza está convencido y así se lo dice a su círculo más íntimo de que en España no se termina de valorar porque él cree que jugando en Inglaterra en la crítica periodística con él no es tan justa como puede ser con otros porteros a los que vemos todos los fines de semana es el titular para Lopetegui lo Baser si no cambia radicalmente la manera de pensar de seleccionador durante todo el Mundial pero lo cierto es que la sonrisa cuesta encontrarla todavía hoy

Voz 0919 43:53 en la vida Lopetegui que dirige muy bien mentalmente a sus jugadores todos recordamos sus conversaciones con Piqué cuando estaba en el centro del huracán por por sus declaraciones por los pitos y demás lo mismo también le tiene que decir a David David vamos a centrarnos no

Voz 22 44:10 no creo que lo que te aborda

Voz 0231 44:13 este tema en privado porque es un tema de hace dos temporadas de hace dos años como tú bien ha recordado viene de antes de la Eurocopa de Francia donde repito le hizo mucho daño al grupo pero sí que es verdad que Julen Lopetegui

Voz 0978 44:23 es un tío bastante sensible con nuestra

Voz 0231 44:26 canales de cada futbolista Yell entiende que David De Gea es un hombre de su total confianza pero seguramente todavía no haya cogido el grado de confianza en lo personal que debería tener un tipo en el que Lopetegui tiene plena confianza para que sea el titular de España durante todo el campeonato

Voz 0919 44:42 ojalá no le afecte y esto quede en el olvido gracias Romero Mead compañeros en Krasnodar

Voz 0231 44:47 aquí cerramos la selección con un

Voz 0919 44:50 seleccionador campeón del mundo y de Europa Vicente del Bosque que hoy ha contado en La Ventana como Pedro Sánchez hace ya tiempo le propuso ser Secretario de Estado para el Deporte y dijo que no concretamente Del Bosque dice que su padre había dicho de pequeño dijo no te metas en política y que lo sigue a rajatabla Del Bosque que hablado por supuesto de España de el favoritismo que rodea nuestra selección pero siempre con prudencia una buena plantilla un buen equipo

Voz 35 45:19 así las sillas de entrenador ha sido seleccionador Julen ha sido muy con se cuente desde el principio de coger el la selección y los que ha llevado ahora al Mundial ha tenido un estilo de juego en fin yo creo que tenemos muy buena pinta pero que hay que ser prudentes

Voz 0919 45:35 la prudencia es la madre de la ciencia son las nueve menos cuarto y esto es Hora veinticinco Deportes especial Rusia dos mil dieciocho desde Moscú

Voz 40 48:06 evidentemente

Voz 0919 48:07 estamos en Rusia o no ahí express en Moscú y muy cerquita de aquí a unos sesenta kilómetros al noroeste está Francia la selección de Didier Deschamps la selección de Antoine Griezmann hoy primera rueda de prensa del seleccionador francés en suelo ruso Jorge Escorial aparte de todo las preguntas de Griezmann ha sido inevitable efectivamente

Voz 0978 48:33 año están en y otra en un paisaje bucólico que está a unos sesenta kilómetros al noreste noroeste de de Moscú Francia que recordamos debuta el sábado ante Australia doce del mediodía el equipo galo es uno de los favoritos del torneo recordamos comparten grupo B con los australianos con pero y con Dinamarca primer entrenamiento en ese cuartel general en un paraje tremendo la gran duda en el once Gallo era la presencia de Paul Pogba también la pregunta de ello pero a nosotros lo que nos interesa es lo que le pudieran preguntar sobre Griezmann y lo han hecho le han preguntado por su futuro si va a afectar esta este problema que tiene sobre decidir en qué equipo jugará la temporada que viene

Voz 1667 49:08 a su rendimiento que son Crismal extremo una pregunta sobre el tema de Griezmann evidentemente quedan pocos

Voz 0919 49:14 cuál puede Samos confirmar que su futuro no afectará

Voz 1667 49:17 jugador

Voz 22 49:18 lo ideal nuestro futuro no es lo ideal

Voz 18 49:21 pero no puede ser todo perfecto lo que sí te puedo decir es que Griezmann en España está en España

Voz 0978 49:26 está claro que Griezmann se queda en España dice de Sims tampoco ha descubierto América mañana segundo entrenamiento ente

Voz 0919 49:32 las rusas Miguel Martín Talavera no se esa declaración de desarme esta tarde Griezmann se queda en España nos saca de dudas es recibida positivamente en el Atlético de Madrid Tardà

Voz 1576 49:43 bueno pues la verdad gallego qué tal buenas tardes es que la sensación que tiene el Atlético de Madrid es lo que te venía diciendo que el sida Antoine es lo contemplan como cada vez más cercano e incluso se habla desde la concentración de de Francia que pueda haber una entrevista para los compañeros de Tele Food en las próximas horas donde Antón Griezmann puede no esperar ni siquiera al viernes a la previa del partido ante Australia o al sábado después del partido para aclarar ya su futuro y que su futuro estaría mucho más cerca del Atlético de Madrid y de continuar en el equipo rojiblanco como te decía estos días en el Atlético de Madrid

Voz 0978 50:15 Caja en la previsión de preparar un equipo con Antoine

Voz 1576 50:18 a la punta de ataque al lado de Diego Costa y a esta hora de la tarde nadie ha bajado del carro al Atlético de Madrid

Voz 0978 50:24 la que piense lo contrario