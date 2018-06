Hora 25 (11/06/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las

Voz 0032 00:28 en unos minutos ponemos en marcha un lunes más nuestra mesa política hoy iban a estar Emilio del Río del Partido Popular Odón Elorza del PSOE Julio Rodríguez de Podemos Fernando de Páramo de Ciudadanos y Aitor Esteban del PNV antes vamos a repasar las últimas noticias del día hito realizó buenas noches Andres buenas noches del Partido Popular critican el ofrecimiento de Pedro Sánchez para acoger a los migrantes del Aquarius

Voz 3 00:48 el lema de esta embarcaciones de toda Europa ha dicho Xavi

Voz 0032 00:51 García Albiol conocido por declaraciones que se pueden considerar xenófobas Albiol no quiere que esto se convierta en habitual por la falta de recursos dice que tiene nuestro país y pide ahora a la Unión Europea que reaccionen para que esta crisis asegura no se convierta en una subasta de migrantes

Voz 4 01:06 es que la Unión Europea de una vez por todas se tiene que poner en serio con el tema de la acogida de los refugiados la acogida de los refugiados no se puede convertir en una subasta para ver qué país de la de la zona del Mediterráneo es el más generoso de todos y acoge más inmigrantes

Voz 0032 01:24 desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aplauden el gesto del Gobierno aunque con cautela esperan que esto sirva de ejemplo para el resto de países miembros y considera su secretaria general Estrella Galán que tiene que haber sanciones para Irán

Voz 5 01:36 ya celebramos la decisión de España de acoger al buque Aquarius en el marco de lo que se ha llamado Operación Esperanza mediterráneo queremos destacar que la llegada de estas más de seiscientas personas es sólo el primer paso de un proceso de acogida que todavía no sabemos cómo y dónde se va a producir y que requiere de medios y planificación para situaciones de emergencia esperamos que este gesto sea un paso definitivo para que España lidere en el marco de la Unión Europea un cambio de políticas y pueda instar ante ese ponga en marcha un mecanismo regional de los países del sur que están recibiendo todas las llegadas más cosas

Voz 0032 02:11 PNV rechaza las enmiendas del PP contra los Presupuestos Generales enmiendas que restan unos treinta y cinco millones a los quinientos cuarenta que habían pactado con los nacionalistas vascos y que según al PNV los populares van a tener que explicar en Euskadi desde Vitoria David

Voz 6 02:24 si el PNV ha querido expresar su perplejidad incomprensión por una decisión que califica de injustificada e irresponsable concebida denuncia para castigar al PNV pero también Euskadi ya que según subraya amenaza con privar a la ciudadanía vasca de treinta y cinco millones de euros que iban a ser destinados a la creación de empleo e investigación por eso exige expresamente al PP vasco que explica esta grave decisión así lo recoge en un comunicado al que ha dado réplica en declaraciones a la SER el senador vasco del PP Iñaki Oyarzábal

en ese sentido el PNV y emplazó al resto de partidos para que no contribuyan con sus votos a que prosperen las enmiendas del PP

Voz 8 03:17 el acusado deberá cumplir al menos el triple de la condena máxima impuesta de cinco años y seis meses por lo que estará entre rejas unos diecisiete años este gaditano de treinta y un años que se encuentra en prisión provisional consiguió más de cinco mil fotografías y ciento cincuenta vídeos de contenido sexual tenía antecedentes por delitos similares fue la Policía Nacional en Zaragoza la inició la investigación tras la denuncia de la familia de un joven el acusado se servía de los juegos online de la Play Station y de redes sociales como Instagram Facebook para pedir a menores imágenes sexuales a cambio de premios au dinero también distribuía por un grupo de guasa

Voz 0032 03:51 un equipo de científicos españoles ha conseguido aumentar la vida de los pacientes con metástasis cerebral han conseguido aumentar la vida de cuatro meses a más de un año que es otro pequeño paso en la lucha contra el cáncer que ha sido posible gracias a una molécula obtenida de las plantas medicinales Javier Gregory

Voz 9 04:28 el noventa por ciento de las muertes de cáncer ahora mismo

Voz 1704 04:31 con metástasis y lo han conseguido

Voz 0882 04:33 con una moléculas en efectos secundarios que es esto

Voz 1704 04:36 le del cardo maría le ha sido un lunes en verde para los mercados europeos hayan Pérez

Voz 11 05:06 el riesgo de la deuda española por su parte se consolida

Voz 10 05:09 por debajo de los cien Se sitúa en noventa y cuatro puntos básicos

Voz 1704 05:12 las familias de verdad tienen hijos que suponen nervios si Tours cuando su padre aparcar

Voz 1704 05:34 a partir de las diez de la tertulia van a estar Cristina de la Hoz Victoria Lafora Javier

Voz 0032 05:37 de Lucas esta noche hemos quedado además para hablar del tema del Aquarius con el ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell con la representante de ACNUR en España y con el presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig pero antes nos queda todavía no

Voz 1704 05:48 noticia Iberia Nacho Paloma buenas noches buenas noches el pasado viernes Iberia facilitó el viaje a Guatemala de un equipo de Bomberos Unidos Sin Fronteras quiénes llevaron entre otras cosas una planta potabilizadora de agua

Voz 13 06:00 de emergencia con el objetivo de formar al personal local dejarla

Voz 1704 06:04 allí en donación Iberia muestra sus solidario

Voz 13 06:07 dad con los afectados por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala

Voz 0032 10:22 danés para que España acoja el barco Aquarius en el puerto de Valencia es nuestra obligación ofrecerá estas seiscientas personas un puerto seguro cumplimos con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitaria este ese es el tuit que ha escrito Pedro Sánchez en español y en inglés después de haber decidido esa mañana acogerá los seiscientas a las seiscientas veintinueve personas a bordo de la embarcación acuarios a los que los Gobiernos de Italia y Malta han rechazado la entrada el comisario europeo de migración ha calificado la decisión de Pedro Sánchez como solidaridad real puesta en práctica ah pero de momento estamos a la espera de saber si finalmente el Aquarius va a terminar llegando a nuestro país porque desde Médicos Sin Fronteras han alertado esta tarde de la inseguridad que supondría los problemas que conllevaría que el barco navegue tres días hasta llegar a Valencia esta es una de las decisiones del nuevo Gobierno que ha empezado ya a dar pasos esta misma tarde la ministra de Hacienda defendía los presupuestos del PP en el Senado María Jesús Montero

Voz 23 11:15 la cuenta que tengan sensibilidad con las personas que lo están pasando mal unas cuenta que alberguen la promesa de un futuro mejor mirando a la educación pública la sanidad pública que preocupe que se preocupe de los derechos laborales unas cuenta con la que podamos mirar a los ojos a lo que pelearon por esta sociedad con su trabajo y con su compromiso y que permita que las pensiones no se resienta

Voz 0032 11:40 ah y otra ministra Meritxell Batet de administración territorial ya ha mostrado su intención de reunirse con Quim Torra en Cataluña

Voz 24 11:45 escuchar dialogar y consensuar creo que la recuperación de la palabra de las palabras con Cataluña especialmente pero con todas las comunidades autónomas es imprescindible bueno pues

Voz 0032 11:57 primeros días del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que queremos analizar en nuestra mesa política de los lunes árbitros buenas noches como siempre buscamos la participación de los oyentes

Voz 1880 12:06 mientras que unos pueden escribir notas de voz al algunas ante el número seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden también escribirnos a la página de Facebook direcciones hora25 o a Twitter arroba hora25

Voz 0032 12:17 hoy en Radio Madrid Emilio del Río Partido Popular muy buenas noches de tal muy buenas noches Julio Rodríguez Podemos buenas noches

Voz 1704 12:23 tras sanear Sando de Páramo Ciudadanos hoy aquí en Madrid

Voz 0032 12:26 muy buenas noches enteras del siempre todas las Chiri Aitor Esteban también a que afilado PNV buenas noches y en cambio tiene abandonado ha sido Odón Elorza PSOE en Radio San Sebastián muy buenas noches

Voz 1635 12:38 las noches Ángels así valoraba nuevo ministro de

Voz 0032 12:40 exteriores la decisión de Pedro Sánchez de acoger a los inmigrantes del Aquarius escuchamos a Josep Borrell que tomen se

Voz 1704 12:45 esto como un acto simbólico efectivo que pretende poner de relieve diferente al próximo Consejo Europeo la necesidad de que de una vez por todas peor se enfrentemos una formas horita

Voz 0032 12:59 la decisión del Gobierno de Sánchez de la de acogerá las seiscientas veintinueve personas que siguen en la embarcación Aquarius han como ya hemos dicho la alerta de Médicos Sin Fronteras mantiene en suspenso ese viaje del barco hasta España el alcalde de Valencia no ha dudado en hacer su ofrecimiento y la Generalitat convocaba para mañana una comisión para coordinar el dispositivo de acogida

Voz 25 13:17 nos vamos hasta la altura de lo que la sociedad valenciana también espera que como siempre ella estamos viendo cómo las personas heredados distintos ciudadanos zonas esto

Voz 0032 13:27 volcando también en el País Vasco lehendakari Urkullu se comprometía a coger al diez por ciento de los inmigrantes

Voz 26 13:32 la solidaridad y el compromiso forman parte de la cultura del pueblo vasco en este sentido hemos transmitido ya al Gobierno español y a ACNUR nuestra disposición a acoger a unas

Voz 0032 13:46 gobiernos de Navarra Extremadura también han mostrado su interés a la hora de acoger a parte de estos inmigrantes y en Barcelona su alcaldesa Ada Colau también ofrecía su ciudad

Voz 1704 13:54 en cuestión de refugiados claro que ofrecemos Barcelona porque ya estamos acogiendo a pesar de que nadie nos ayuda por parte del Gobierno pues esta ha sido la de

Voz 0032 14:02 fisión primera decisión importante del Gobierno de Pedro Sánchez abrir el puerto de Valencia en este caso para que el buque acuarios pueda pueda tocar tierra pueda atracar con esos seiscientos veintinueve inmigrantes a bordo a pesar insistimos se que Médicos Sin Fronteras dice que sería peligroso que ese barco que lleva sobrecarga hiciera esa travesía de más de tres días hasta llegar a Valencia ahí están pidiendo por favor que les dejen atracar en aguas en un puerto más cercano de las aguas donde se encuentran ahora mismo Odón Elorza primera gran decisión decía yo y toda una declaración de intenciones detrás de esta decisión no

Voz 1635 14:36 sí es un gesto practico de solidaridad ante una situación humanitaria muy delicada y peligrosa que por cierto se repite casi cada semana en el Mediterráneo no van van ya centenares de muertos en lo que llevamos de año dos mil dieciocho por tanto ese gesto de solidaridad acompañado además también de las propuestas que habían hecho los alcaldes concernidos residente Ximo Puig y otras personalidades pues va muy bien con este cambio de Gobierno con esta sintonía con con problemas reales en este caso en fin problemas que siguen aconteciendo que requieren también algo fundamental un nuevo liderazgo en Europa Europa está en este momento con una cara desfigurada no las políticas de solidaridad las políticas tras lo que ocurrió hace dos años con la avalancha de refugiados de de Siria en nuestros países que produjo efectos políticos inmediatos en en Alemania en las últimas elecciones también ahora lo está produciendo como hemos

Voz 0032 15:35 en Italia no querer

Voz 1635 15:37 qué qué políticas las del ministro de Interior y qué planteamientos hacen que ese problema siga siendo fundamental a tratar en la Unión Europea a marcar mecanismos y fórmulas de tratamiento del problema humanitario en origen y también en destino por lo tanto un reto que asume Borrell que es un fantástico embajador que brillante estuvo por cierto ayer en televisión y el propio presidente de gobierno con el resto de del equipo ministerial

Voz 0032 16:01 pues anuncio del presidente del Gobierno Aitor ya hemos escuchado como lehendakari se ofrecía también a coger aparte esos inmigrantes y es que pueden llegar finalmente a territorio español

Voz 3 16:10 bueno vamos a ver qué es lo que ocurre esperemos que sí yo creo que el Gobierno está obligado por el discurso que estaba llevando el Partido Socialista durante todos estos años a a hacer este gesto no vi yo creo que que que a la mayoría de la gente era aparecido lo correcto y lo que había que hacer a mí la verdad me ha dejado impresionado el tuit de Salvini Antoria los inmigrantes Duran camino España me parece tan impresentable

Voz 0032 16:36 Dinio al ministro del Interior de Italia

Voz 3 16:38 la Italia mediterránea puede ser un problema en Europa Il yo creo que que Europa está mirando les muy atentamente no haber aquí se habla mucho soy pues Salvini lo hacía no de las mafias etcétera etcétera que existen que es cierto no pero más allá de esas mafias que bueno ponen estas condiciones a personas en medio del mar no sin ningún tipo de seguridad más allá de eso hay hay una serie de problemas que que hay que resolver no porque muchísima gente ve que no tienen ni salida económica y tiene un desasosiego en el plano de libertades y políticos absoluto también ve como bueno pues como la única salida llegar a Europa una Europa en la que tenemos otro problema con con el este de algunos países que desde luego si tienen que estar en el club europeo van a tener que que cambiar radicalmente sus actuaciones de Hungría Polonia todos sabemos no pero yo creo que ha llegado la hora de Europa ahora que EEUU también está convirtiéndose en un actor que quiere andar individualmente es simplemente Europa siga yo creo que ha llegado la hora de que Europa actúe conjuntamente eh actuación ya atención a la estabilidad internacional y eso exige pues pasos importantes

Voz 27 17:55 la hora de por ejemplo

Voz 3 17:58 de defensa a la hora de o de política exterior y a la hora de afrontar este problema de una manera conjunta no puede ser que cada uno de los países estemos abordándolos individualmente tiene que ser ya es un problema europeo

Voz 0032 18:11 de hecho la decisión de Pedro Sánchez descoloca de alguna manera Europa que a lo largo de todo el día hasta conocer la decisión del Partido Socialista el Partido socialistas había puesto de perfil ante las peticiones de la cola para que les dejan un atracar o en Italia o en Malta Fernando de Páramo ciudadanos qué le parece la decisión del Gobierno

Voz 28 18:27 de una excepción humanitaria sin precedentes desgraciadamente lo que estamos viviendo a lo largo de todos estos días no no es la primera vez además queremos queremos un caso si estamos hablando además de la vida

Voz 1665 18:38 cientos de personas no por tanto lo primero es una

Voz 28 18:41 una reacción humanitaria a lo que a lo que está a lo que está pasando no pero sí es verdad que necesita hemos una una solución como una solución común que esté coordinada con todos los Estados miembros no yo creo que no podemos convertir una una excepción en este caso desagradable como la que se está viviendo a bordo de de ese barco en apuntar a una solución común en la que realmente estemos hablando pues eso de una política migratoria que tenga en cuenta a los Estados miembros y que sea la de una manera coordinada entre todos los que formamos parte de eso y que además queremos una solución a esta crisis humanitaria sin sin precedentes no unas reglas comunes eran de madera coordinada esta crisis yo creo que hay que abordar ese debate en Europa en los que además queremos una Europa mejor los que además somos profundamente europeístas creo que no podemos dejar de lado un debate como este sino todo lo contrario debemos ponerlo encima encima de la mesa valorar si cada país acoge o deja de de acoger sin consenso sino hay acuerdo si todos somos está ejecutando yo creo que ese es el gran debate que tenemos que poner encima de la mesa los que somos europeístas y además creo que en eso podemos llegar a grandes consensos

Voz 0032 19:52 hemos que le parece Julio mola

Voz 1054 19:54 la vimos aplaudimos la decisión del presidente Sánchez porque un Gobierno que se dice respetuoso de los derechos humanos no podría hacer otra cosa para hablar también aparece importantes que esto no sea sólo una política de gestos la llegada la llegada tiene que entenderse no como final sino como el inicio de un proceso de acogida también por supuesto de una política de la Unión Europea que no tiene que ser en una política xenófoba porque es urgente establece estos mecanismos de coordinación legal porque es bochornoso tener que recordar que salvar vidas es una obligación es una obligación recogida en el derecho internacional parece que nos estamos olvidando de algunas cosas hay palabras en otras tertulias hablamos de patriotismo que la robaban que la robaban una determinada opción la aquí hay palabras como se REAF Paz que parece que están robadas y aquí cuando hablamos de este tipo de vidas humana estamos hablando de inmigrantes de ilegales de sin papeles que eso son náufragos náufragos están sometidos están sujetos a una ley de derecho internacional que obliga a soportar esas miras otra cosa luego saltó también y eso sino está olvidando cuando llegan les ponemos un cartel que hay que parar la inmigración los sin papeles son no fuera nos tenemos que salvar vidas humanas porque como decía con una puerta dice nadie pone a su hijo en un barco mientras no considere que el mar lo pone en un barco porque considera que el mar es máxima asegura que la tierra evidentemente esto es una una labor humanitaria y es una es una política preso e insistimos en que no sea sólo una política de gestos sino que esto lleve detrás cambio de legislación y cambio de políticas

Voz 0032 21:26 Emilio al Partido Popular que le parece

Voz 11 21:29 no decían en la entrada noticia que es la primera gran decisión yo creo que la primera gran decisión se tomó el viernes cuando se levantó el control de las cuentas de los independentistas

Voz 0032 21:38 pero eso iba iba con el ciento cincuenta y cinco mil

Voz 11 21:40 primera gran decisión que parece que va con el ciento cincuenta

Voz 0032 21:43 en el ciento cincuenta y cinco decae la parte de las cuentas que decayó honor le han dado una barra libre que podía haber dado

Voz 11 21:50 no no era automático pero bueno dicho eso conflagración política esto es otra cuestión estamos ante una situación excepcional sin precedentes Se trata de una cuestión de humanidad de solidaridad no pero más allá de esta cuestión de humanidad ante una ante un hecho excepcional

Voz 3 22:09 Europa tiene un problema y es algo que no

Voz 11 22:11 soluciona con gestos ante situaciones excepcionales NYSE ni es una cuestión siquiera de de partidos o de ideologías ni siquiera es algo que los Estados puedan solucionar por sí mismos es un problema europeo que necesita una solución europea por vía y por cauces puramente europeos lo que hay que hacer es evitar no que vuelvan a ocurrir situaciones se vuelven a dar situaciones de de este tipo para eso hay que trabajar en los países en origen hay que llevan una política migratoria europea hay que que asumir la inmigración de una forma sostenible también hay que tener en cuenta la situación en la que estamos en Europa Italia en lo que llevamos de año acogido

Voz 29 22:56 siete mil refugiados España a trece mil trece mil España siete mil

Voz 11 23:04 Italia claro que Gobierno tenemos en Italia ahora mismo tenemos un Gobierno moderno raro no de populistas de extrema izquierda la ultraderecha de la ultraderecha no sean juntaba ahí los polos en Malta tenemos un gobierno socialista es decir es por eso digo que no es una cuestión de partidos e ideologías sino de de de que esto tiene que ser realmente una política europea Europa Europa tiene un problema por eso los que discuten a veces la Europa digo oiga esto lo solucionamos entre todos

Voz 0032 23:33 o lo que pasa es que hay entre todos los asistentes entre los que estáis en la mesa que Europa es la solución Europa tiene que ser la solución que mientras Europa no aporte esa solución seguiremos viviendo episodios hice tendrán que tomar decisiones unilaterales como la decisión que ha tomado el Gobierno de España pero yo os pregunto si Europa O'Shea la solución tiene que venir de Europa porque no ha llegado todavía porque estoy recordando los muertos de Lampedusa a los muertos de Sicilia los miles y miles de personas es decir no es el primer barco

Voz 28 24:01 con el que nos encontramos no es la primera cita

Voz 0032 24:03 son de este tipo con la que nos encontramos Lampedusa hace exactamente yo creo que siete años puede hacer de de Lampedusa y Europa no ha aportado la solución spas esta mañana Europas está poniendo de perfil como depósito

Voz 1635 24:16 ver que Europa es un barco en cierto modo también que camina a la deriva yo he dicho antes que se observa desde hace unos años una una falta de liderazgos en valores no una falta de líderes políticos que consigan consensuar políticas en el conjunto de la Unión Europea que sean políticas que tengan una cara humanitaria también de solidaridad porque sólo de Europa desfigurada y en ese sentido a las las avalanchas de hace unos pocos años la han pillado a esa Europa Signal políticas claras más allá de de establecer acuerdos compensatorios económicos a quienes actúan como gendarmes de la frontera sur de de Europa no sea el caso de Libia o el caso de de Marruecos claramente por tanto no hay una política aclaran pide un debate en profundidad cada cual va a lo suyo y el surgimiento de nacionalismos patrio Oteros como se ha dicho antes por cierto en algunos países europeos pero que van in crescendo de la mano también de populismo sino es únicamente el ejemplo de cómo se decía de Polonia o de Hungría o de Italia de Rumanía también empiezan en Holanda es es tremendo hay luego una consideración final me gustaría hacer porque estamos de acuerdo pero no en todo no por ejemplo en España en los últimos siete años ha habido una reducción drástica bueno radical de los fondos de cooperación por lo tanto también aparte de las políticas unitarias de tratamiento de las el fenómeno de inmigración que va a continuar porque va a continuar porque la gente busca la vida es un problema difícil de difícil solución nos encontramos también que en España las políticas de cooperación para ayudas para proyectos en origen esos países se ha reducido de una manera sustancial por parte del Gobierno del Partido Popular por tanto claro que hay cuestiones que dije

Voz 1704 25:51 el porque si no

Voz 1635 25:54 pero si no no no hombre tengo que hacer un comentario anotó voy a hacer alabanzas encima no contó lo que habéis hecho en los últimos años y en políticas de cooperación

Voz 1704 26:02 la mejor solución que es decisiones en que lo llevó bien

Voz 1635 26:05 el control de origen es una cuestión pero además del control de Gendarmería policial como y comprando de aquella manera a sectores fin armados de de alivio esto también las ayudas humanitarias a los países son políticas en origen que se han reducido de manera drástica terrible no solamente porque haya habido una crisis una reducción de presupuesto si de partida sino porque la mentalidad del Partido Popular

Voz 0032 26:29 somos verdaderas políticas del Partido Popular Banesto esto

Voz 1635 26:32 Temas temas y en otros que sabemos que afecta a las personas en la dirección contraria sois el Partido Popular si la derecha fin a su manita

Voz 30 26:39 hay Emilio Pérez que ya me extrañaba no que no saliera esa obsesión de de Odón Elorza

Voz 11 26:44 la contra el Partido Popular no hubiera hubo que ajustar en este país todo eh por la situación que dejó el Partido Socialista Ivo que ajustar también lo que se ha dedicado a cooperación al desarrollo cuando ha habido oportunidad es el Partido Popular ha destinado recursos como nunca destinados a este país a cooperación Aldesa

Voz 1704 27:02 Arroyo se ha llevado a cabo un trabajo oye que además

Voz 11 27:04 es un trabajo que cambian los partidos en el Gobierno de España pero no cambia sustancialmente creo que también fíjate lo te lo que voy a decir se hizo razonablemente bien con el Partido Socialista ha hecho con el Partido Popular que es evitar el papel de las mafias en los inmigrantes etcétera se ha reforzado eso creo que se ha hecho más no digo que mejor se ha hecho más Se trata de que las cosas se vayan haciendo cada vez más

Voz 1704 27:25 pues no ha habido un giro hay radical pero

Voz 11 27:28 destinando un millón de euros a cooperación sólo con eso tuvo es hacer mucha demagogia hoy en el programa pero no se soluciona el problema es un problema de Europa lo he dicho no es ni de países más generosos menos es es un tema de partido o sea no es un tema ni de partido ni de ideologías es un asunto que tiene que asumir Europa como tal si tú lo quieres utilizar para el pimpampum pues eso te vale para un debate pero con eso no se soluciona el problema con este

Voz 3 27:53 Tarno Si antes Angeles preguntabas cómo es posible que Europa no haya tomado ya no

Voz 0032 28:00 no fue en el dos mil trece el naufragio de Lampedusa fue en dos mil trece

Voz 3 28:03 pues no yo creo que no ha llegado aún porque desgraciadamente diciendo claramente es duro decirlo pero es así os a los muertos no van a provocar una reacción euro en negro en todo caso habrá una reacción europea cuando cuando haya una presión de gestión política lo suficientemente fuerte yo creo que ese momento se está acercando yo con respecto a las cosas que que es están comentando ahora de fondos a cooperación etcétera actuar en otros países yo sí sí estoy de acuerdo pero aún no cuando la importancia de los fondos de cooperación que está bien y que y que hay que intentar pues que sea lo más amplios posibles yo creo que hay dos cosas primero una coordinación europea también en este asunto porque es que al final la en África es digamos el el vecino en estos momentos más importante África y todo lo que supone con la conexión asiática también no para Europa entonces tiene que haber un Accord coordinación esos fondos pero sobre todo tenemos que hablar más de una economía justa se ha sino planteamos seriamente que en el ámbito del comercio determinadas cosas aunque sí sean perjudiciales en algunos ámbitos para Europa pues hay que plantear las para que algunos otros países puedan crecer más económicamente sino nos planteamos esto ya sé que es muy difícil decirlo y más en la situación en la que estamos ahora en el norte de África no pero unas sociedades más libres que Europa intente no como se hizo en Libia Libia lo que hicimos fue sin embargo en Siria fue precisamente por lo contrario por por pues bueno pues por timidez digital que no es fácil pero o nos planteamos de que ese mundo va siendo desde luego más económicamente fuerte aquí en la medida de lo posible más libre unas sociedades algo más abiertas o lo vamos a tener muy difícil si yo que

Voz 28 29:55 ya para otro lado derecho va va en contra de los propios valores fundacionales de Europa no creo que esa esa reflexión también está también está encima de la mesa el no hacer nada decir que no pasa nada yo creo que precisamente es lo más antieuropeo que hay no precisamente decías tú antes Ángels cuando cuando se puede abordar este tema o porque no es aborda o o porque no se hace ya no bueno hay un Consejo Europeo en el que el próximo además en el que se puede reabrir ese debate se debe reabrir de hecho hice debe irse debe abordar y además exigida a los Estados miembros que cumplan su parte no yo creo que eso debe ser uno de los de los centros del debate tenemos una oportunidad para ahora volver a abordarlo en ese en ese Consejo Europeo porque sabes qué pasa que si no se hace además de la de la crisis humanitaria que supone y de la desatención que supone desde el punto de vista humano se les da alas también a populismos como antes el el tuit que comentaba que contaba Aitor y otros que estarán contentos con esas decisiones se da alas las también a nacionalismos que al final lo que hacen es ir en contra de la idea de Europa entonces si Europa no actúa al final todos aquellos que está muy contento soy de lo mal que eleva a la Unión Europea pues se alegra y al final se les da a las no

Voz 1054 31:09 pero se volvió a otro pregunta Angels la verdad es que la inmigración no puede ser una cuestión de buena voluntades y es debe ser un tema prioritario y estar en la agenda de los líderes europeos porque como decía esta mañana en un desayuno informativo las alcaldesa de Madrid Manuela Carmena Ada colado signos creemos Europa este es el momento de demostrarlo y es que volviendo un poco a lo que decía Emilio las cifras que yo tengo son distintas a día de hoy de las más de diecisiete mil personas que a las que se comprometía España entre a a trasladar a España desde otros países refugiados solo dos mil setecientos noventa y dos han sido acogidos que eso es él quince por ciento de lo poco que compromiso que has tenido que es sacar una mala nota pero es que yo creo que no se puede aceptar que no se cumplan esta porque es cuestión de voluntad política que no se pueden aceptar estos acuerdos de migración porque este tema o lo haces bien o lo haces más en este tema no hay posición intermedia y el compromiso un compromiso que no era tampoco ha reconocido que no era tampoco muy alto indica que no hay voluntad política luego no es una cuestión de buena voluntad una cuestión de voluntad política como casi todo en política

Voz 1880 32:16 dice humanizan Twitter en España hay un montón de pueblos abandonados la natalidad está muy baja si quisiesen quedarse yo lo vería como un regalo errores

Voz 0032 32:24 la Unión Europea como siempre lavándose las manos

Voz 1880 32:27 Laura dice es un problema del Primer Mundo que sacar beneficio de la inestabilidad de esos países cuando las personas huyen de esa inestabilidad política y económica no queremos saber nada Javier de Lucas que estará en unos minutos con nosotros a Italia es mucho más que Salvini sus xenófobo Gobierno los ayuntamientos de Nápoles Palermo Messina Reggio declaran dispuestos acogerá al Aquarius a lo que él responde Inés habrá que volver a la Europa de las

Voz 0032 32:51 queda en la Europa de de las ciudades de Jaime que dedique los próximos minutos a hablar de los Presupuestos hoy debate en el Senado Se estrenaba allí además la nueva ministra de Hacienda María Jesús Montero hemos conocido las enmiendas presentadas por el Partido Popular a sus propios presupuestos Aitor Esteban entre esas enmiendas lo que hay es una resta de treinta y cinco millones para la partida que iba al País Vasco

Voz 29 33:13 sí

Voz 30 33:14 sí sí sí pero esperado no no no no sé si yo lo esperabas no son títulos espera espera

Voz 3 33:20 sí hombre porque el el PP dijo que primero aplazó o no el de idiomas tiempo para las enmiendas bueno qué razón podía tener si no era para ir a seleccionar algunas enmiendas pero es curioso no llevo escuchando antes de decía no es hábito revanchista pues la verdad es que las únicos temas que ha buscado han sido los nuestros porque el resto son enmiendas que van a subvencionar eventos ya darle una fiscalidad mejora eventos las únicas

Voz 0032 33:49 la celebración del cincuenta aniversario de la Declaración de Doñana celebración de setecientos cincuenta aniversario de la raya de Ayamonte

Voz 3 33:56 a beneficios fiscales lo lesivas a territorios al nuestro bien pero decía también que caro dado que el PNV retira su apoyo al Gobierno pues no sentimos que los al Gobierno cuando lo hemos dado nosotros apoyo apoyo presupuestario sí pero que ha habido acuerdos presupuestarios nosotros acuerdos presupuestarios los hemos cumplido a rajatabla es más es que las enmiendas que hacen ahora se corresponden a acuerdos el año dos mil diecisiete del presupuesto dos mil diecisiete dos mil dieciocho agotadora que los han metido en el dos mil dieciocho porque lo retrasaron con lo cual no sé de qué están hablando de de incumplimiento luego la justificación no no eso se destinará para mejorar producción la producción de energías alternativas etcétera pues si lo que han quitado es el Vima que son investigación sobre energías marinas y el único centro puntero en esos temas que hay en todo el Estado español sí de Tech que es almacenamiento en en de baterías no que es uno de los grandes problemas estos momentos al margen Ares energía sobrante que se produce con lo cual que están quitando de eso para lo mismo en otros y no sé exactamente qué es tengo claro lo tienen mal para justificar la gran partida la la de los XXII y pico millones de Ovetus el Servicio Vasco de Empleo porque es que entre otras cosas hay un protocolo firmado por Gobierno español el Gobierno vasco señor Montoro por Pedro Aspiazu el consejero del Gobierno vasco en el que hay un compromiso de firmados el año dos mil diecisiete en México hay un compromiso de afrontar ese asunto por lo tanto yo imagino que el PP no estará pretendiendo que otro gobierno incumpla lo que su propio Gobierno ha afirmado en diciembre de dos mil diecisiete nuestra pretenden de examinado pero

Voz 29 35:44 lo primero

Voz 11 35:45 estos son unos buenos presupuestos los que has presentado al Partido Popular

Voz 0032 35:48 pero que requieren enmiendas pero como todo

Voz 11 35:51 qué pasa aquí ya no no no no no

Voz 27 35:53 lo digo en dirigido a

Voz 11 35:56 a sino alguna pregunta en general que pasaba que ya no se puede enmendar los Presupuestos en el Senado bueno antes de que deben ser aún tiene que aprobar todo últimamente lo que leyera

Voz 29 36:06 del Congreso tomamos todos mejor habré no

Voz 11 36:10 son unos buenos presupuestos no nos olvidemos lo importante unos presupuestos que las inversiones las hacen los territorios de una forma equilibrada de una forma responsable de una forma equitativa que globalmente globalmente son es que son lo digo de verdad los presupuestos más sociales que ha tenido este país eso

Voz 0032 36:31 así unos presupuestos que como ha cambiado

Voz 11 36:33 lo radicalmente la situación económica hemos salido de la de la crisis a la que nos llevó el Partido Socialista pues pueden subir las pensiones pueden subir el sueldo de los

Voz 0032 36:42 funcionarios

Voz 11 36:44 para el sueldo de los guardias civiles y de los policías nacionales que eso estaba en el programa de Partido Popular heló estos y otros se apunta el tanto pero eso tenía al Partido Popular en su programa tiene el mayor presupuesto para becas que ha tenido en nuestro país que hay rebajas fiscales hasta ahora el límite estaba en doce mil euros y ahora pasa a catorce mil euros se destina dinero sea hombre amplía una semana hay por tanto esto se recoge en el presupuesto para ampliar el permiso de paternidad que estaba en dos semanas el Gobierno de Rajoy lo amplía a cuatro lo que ahora pasa a cinco llegar coger muchos más cuestiones que se recogen estos presupuestos que demuestran que son los presupuestos más sociales de la historia que luego Se repartir de una forma equitativa y equilibrada en todo el territorio ese presupuesto esto es así nos olvidemos de eso que eso lo importante no ir ahora al partido socialista que votó en contra ahora dice que va a mantener estos presupuestos no

Voz 0032 37:43 es lo que les está yendo desde San Sebastián

Voz 1635 37:46 me río mucho porque ya lo dijo más Pedro Sánchez en su intervención del jueves hace dos semanas en el debate de la moción de censura no dijo que por sentido de responsabilidad por no desestabilizar las instituciones lo ha repetido hoy con cierto qué bien lo ha hecho la consejera a ministra de Hacienda con Montero que no Montoro ha explicado también que a veces es peor el remedio que la enfermedad porque claro ponerse ahora porque además no dan los números la aritmética parlamentaria no da para hacer otros presupuestos estos están encaminados con todas las críticas que merecen tienen aspectos también evidentemente positivos los vamos a gestionar los socialistas todo ello lo que ha dicho Emilio y aquellos otros que no querían pero que se les obligó a meter como los temas de pensiones mil acciones de la de la gente en la calle o los doscientos millones para el Plan de lucha contra la audiencia de género pero forma parte todo esto de esa campaña de crispación del Partido Popular que ya ha empezado a disparar

Voz 11 38:42 esta perdón tras estaba entrando Gobierno pues en lo que

Voz 1635 38:45 venía diciendo permanentemente desde que tomó posesión el el presidente Pedro Sánchez lo mismo que cuando se hace en criticas algo tan elemental como mantener hilo está preparando la minis Meritxell Batet una entrevista una reunión con el presidente el presidente las ya bueno yo pongo un ejemplo cuando se va a producir al final una reunión que podemos catalogar de extraña entre dos países en potencia nuclear de aquella manera entre Trump y ex dirigente líderes te de Corea del Norte con cinco los dos estos Elkin bueno pues

Voz 1704 39:17 cuando hay un conflicto ya los dos llaman Kim esto Joaquín pues evidentemente dialogar

Voz 1635 39:25 porque si no hay diálogo en momentos como estos tan complicados no se resolvería nunca o por lo menos intentar resolver conflictos de modo que esto que criticado el Partido Popular y también ciudadanos pues es algo que tiene que llegar hay que intentarlo para normalizar para ganar espacio para la convivencia en Cataluña en el conjunto de España importantes decisiones que yo aplaudo

Voz 1704 39:45 deban realmente la de salio donde a ser supuesto levanta levanta el debate no la palabra coherencia

Voz 1635 39:53 defender de defender con coherencia para no paralizar las instituciones para no tener que gestionar un presupuesto prorrogado el de dos mil diecisiete del Partido Popular que era peor que es

Voz 1704 40:04 el malogrado porque se quiere apuntar a eso sí si se quiere Castilla que lo tengamos que solo

Voz 11 40:12 sólo quería ayudar al poder le da igual

Voz 1704 40:14 es un deseo secciones crispa dejadme que hable para las oposiciones demócrata hasta he déjame que hable parado pero no

Voz 0032 40:26 lo de Cataluña no te salgas tú tampoco en el debate de los presupuestos que has levantado la día totalmente con lo de Cataluña Páramo vosotros apoyasteis los presupuestos Garay está teniendo sobre la mesa era baraja la ventaja hasta levantar la mano durante que interrumpir eh

Voz 28 40:40 hablemos de presupuesto son introducía Cataluña se tiempo supuesto encantado de abordarlo respecto a los presupuestos esto es el mundo al revés no a los Presupuestos ahora defienden que si los que aprobaron unos presupuestos su gobierno ahora entonces estamos en el mundo al revés esto lo que viene a decir es que al final los presupuestos son pues un arma arrojadiza entre el bipartito

Voz 31 41:02 asimismo traslado hemos vivido durante tantos años

Voz 1704 41:05 país acordados

Voz 28 41:06 sí me si me permitís escuchado atentamente mientras él ni partido

Voz 0032 41:09 sí habla pases acaban los ojos bueno

Voz 28 41:11 hasta el punto de vista dialéctico habla para bueno desde el punto de vista galáctico es así al final lo que se ha demostrado pues eso que es un arma arrojadiza y ahora depende si gobierna el PSOE gobierna el PP son bueno son malos y al final persigue objetivos puramente políticos pero importa realmente lo que llevan esos presupuestos parece que poco porque nosotros somos los únicos que los hemos defendido hace dos semanas pensábamos lo mismo de lo que pensábamos ahora de esos presupuestos que son buenos para los españoles porque mientras unos decían que no es no hay que todo era malísimo pues otros estábamos negociando hablando del permiso de paternidad de la equiparación salarial de cómo ayudar a las familias que tienen hijos eh para para la para

Voz 0032 41:50 la educación estamos en definitiva poniendo

Voz 28 41:52 puestas encima de la mesa y al final conseguimos las con un con un Gobierno en este caso del señor Mariano Rajoy ahora que ocurre bueno pues que de repente unos dicen que son los más malos del mundo y que hay que darlos y otros dicen que son los mejores del mundo aunque votara

Voz 3 42:06 pero bueno yo creo que hay que hacer donde va a ser

Voz 28 42:08 yo yo hacer un debate serio bueno daban hemos tenido muchas tertulias aquí en las que tú te has dedicado a desgastar a criticar esos presupuestos que ahora

Voz 1635 42:16 dicho que son los que déjale desde luego te da

Voz 28 42:19 la oportunidad pero sí que echará Julieta que ahora en cambio pues los utilizas como un como un arma arrojadiza ya cabo más allá de la revancha al que yo la entiendo entre PP y PSOE que eso es un clásico de este país más allá de esas revanchas que hay entre ellos yo creo que sería bueno mirar rebatirla vuestra yo a Don por favor deja

Voz 1704 42:36 termina serles más gente con el PSE termina luego te da tiempo

Voz 28 42:40 me estoy metiendo a usted para me análisis del bipartidismo y tú eres parte el bipartidismo pues ya está para al Partido socialistas termina eso yo no lo puedo cambiar

Voz 0032 42:47 termina entonces como os digo es en ese sentido

Voz 28 42:50 yo creo que que lo que tenemos que mirar es que son buenos para los españoles más allá de la revancha al PP el PSOE nosotros creemos que sí que los una postura valiente porque lo fácil ahora ahí termina ya lo fácil ahora estos días pues quizás es tirarse los presupuestos a la cabeza no yo creo que eso genera mucho debate pero yo me quiero quedar con esas propuestas que estoy convencido que a votantes del PSOE por cierto ya votantes del Partido Popular ya votantes de Podemos en definitiva muchos españoles

Voz 1054 43:13 Inmobiliaria supuestos Julia se pues yo voy a también a tratar de mantener la postura coherente porque lo hemos dicho por activa y por pasiva que estos presupuestos no nos gustan también mantenemos nuestra pues hemos mantenido nuestras enmiendas a la totalidad gran entendemos que alguien como el PP cree parecían tan buenos

Voz 11 43:29 mejores propuestas de Historia pues que ahora que alimentar

Voz 1054 43:32 pues yo creo que hay que saber perder el PP ha perdido la de española ha ganado pero dicho esto tampoco podemos está de acuerdo con que el partido socialista vote a favor los presupuestos de Montoro porque como ha dicho ahora Odón no dan los números esa esa frase durante este año hemos demostrado que los números sí quedan cuando hay voluntad política y creo que si hay voluntad política con estos Presupuestos por la herramienta que existen herramientas políticas con voluntad por créditos extraordinarios se pueden adoptar medidas muy buenas para los ciudadanos

Voz 1635 44:02 sí eso cajón a Paoli pues esto sí

Voz 1054 44:04 sabes que blindar blindar las al al IPC acabar acabar con el factor de llevado más sostenibilidad que nosotros llamamos de empobrecimiento hizo también pues que haya permisos de paternidad y maternidad iguales intransferibles creo que ahí vamos a estar vigilando porque creo que hay habiendo voluntad política estos como herramientas como aquellos extraordinarios nuestros presupuestos cuatro

Voz 0032 44:29 sólo cuarenta segundos para Aitor y cuentas en dos partidos donar la vuelta los gustos en España

Voz 3 44:34 vivos le va a venir bien al PSOE para dar dinero a comunidades autónomas etcétera de régimen común está también la subida que conseguimos de los jubilados generalizada yo sí quería decir una cosa la red

Voz 11 44:47 Sánchez que se ha visto porque si la hay

Voz 3 44:50 estas enmiendas puede que de un gustazo momentáneo pero en Euskadi Ícaro creo que es bastante difícil explicar que lo que han ido enmendar es por una parte políticas activas de empleo lucha contra el paro en contra de un acuerdo integral intergubernamental firmado entre dos gobiernos que algo quiere decir eso ese protocolo se tendrá que cumplir hiló otro que han que han ido en contra es inversiones en I más D así que están alineadas plenamente con el horizonte veinte veinte de la UE no tiene absolutamente ningún sentido treinta según

Voz 1635 45:21 si los me he dado cuenta que el descoloca miento el la estación desconcertada y desconcertante

Voz 28 45:27 entre Rivera y Ciudadanos le llaman a eso lo llaman revanchismo entre

Voz 1635 45:31 entre el PP y el Partido Socialista en materia presupuestaria no hemos dicho que estos presupuestos los asumimos por las razones que ha explicado que no nos gustan y que vamos a trabajar desde ya y quitar dos estos de encima ese sentido empezar aplicarlos en el presupuesto del dos mil diecinueve que sí que tiene que contemplar elementos que identifiquen claramente con un proyecto alternativo al que ha regido en España durante siete años con las derecha según la derecha el Partido Popular y sus apoyos osos bastoncillos

Voz 0032 45:57 este segundo Emilio quince Esta es la mejor

