Hora 25 (11/06/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

en la Cadena Ser

Voz 0194 00:25 el barco Aquarius cargado con más de seiscientos migrantes tiene un posible destino puede atracar en el puerto de Valencia después de que el Gobierno español ha dado instrucciones en ese sentido Italia Le había cerrado los puertos a la embarcación por orden del xenófobo ministro de Interior Matteo Salvini tampoco tenía autorización para atracar en Malta desde primera hora de la mañana ha habido el ofrecimiento de las ciudades de Barcelona o de Valencia y finalmente Pedro Sánchez ha ofrecido esta última aunque Médicos Sin Fronteras es responsable de rescate ha dicho a última hora de esta tarde una travesía tan larga no es segura y urge desembarcar en un puerto cercano es la primera decisión de envergadura que toma el Ejecutivo de Pedro Sánchez y es toda una declaración de intenciones con un gobierno italiano racista de una Unión Europea que de nuevo se ha puesto de perfil ante el drama de los migrantes el nuevo Gobierno socialista español ha salido al rescate y digo que es toda una declaración de intenciones de nuevo presidente porque la política migratoria del anterior presidente ya la conocemos Nos nunca cumplió la cota marcada por Europa de acogimiento de refugiados por no hablar de las actuaciones policiales en las fronteras de Ceuta y Melilla durante su mandato hoy España le da una lección a la temerosa Europa pero además manda otro mensaje el Gobierno socialista español no tiene nada que ver con el Gobierno italiano con el que muchos quisieron y quieren todavía compararle España está en una inmejorable posición para dar estabilidad al sur de Europa para ser el referente en materia de inmigración porque en este país experiencia tenemos gente con experiencia para gestionar esta cuestión también tenemos porque éste es además un país solidario sobre todo en el ámbito municipal ya lo demostraron en su momento los ayuntamientos de Valencia de Barcelona o de Madrid entre otros cuando el Gobierno de Rajoy no acogía

Voz 1971 02:04 ellos ofrecían hacerlo pero el Ejecutivo de Rajoy

Voz 0194 02:07 nunca lo gestionó hoy Pedro Sánchez les está sacando los colores a Europa los está sacando también a Mariano Rajoy Ángels Barceló ese sentar en la mesa de análisis Victoria Lafora buenas noches buenas noches Javier de Lucas buenas noches

Voz 4 02:26 Javier buenas noches

Voz 0194 02:28 no tenemos a Javier de Lucas a los recuperamos en un instante Cristina de la Hoz buenas noches la noches también está aquí José Luis Sastre buenas noches qué tal buenas noches vamos a ver cómo se nos da esta semana pasos perdidos a ver cómo acaban exacto sabemos cómo empieza de momento bueno cuando Zapatero salir del Gobierno de España describe lo que lo más impresionante era su teléfono uno abandonaba la Moncloa y de pronto el móvil se callada era una forma de describir esa especie de vacío que deben de sentir cuando una mañana de repente uno deja de estar al mando de un país Zapatero tuvo tiempo para prepararse pero Mariano Rajoy debe afrontar debe gestionar ese tránsito psicológico sin haberlo visto venir y esa es una diferencia anotado

Voz 1487 03:05 le hemos ganado las elecciones somos el partido que suscita más confianza entre los españoles a pesar de los recurrentes vaticinios del club de agoreros de guardia desde que

Voz 0194 03:17 bueno moción de censura lo desalojó del poder Rajoy se dice víctima de la pos verdad lo han echado por la serie de catastróficas casualidad ese malentendido seguramente independentistas todos por los que él ha pasado a vivir dentro de una de esas una de esas bolas de juguete en las que si las agitan Nieva al margen de que fuera haga frío o calor allí dentro siete

Voz 1487 03:35 tenía hagan lo que hagan digan lo que digan lo pinten con los colores que lo pinten carece del aval de los españoles y eso no se puede olvidar bueno vamos era ahí

Voz 0194 03:48 José fue siempre un detractor de los partidos que lo sometían todo al voto de las bases de los asamblearios lo le gustaban los referéndums y en cambio ahora se demuestra aun partidario de eso que llaman la democracia directa en contra de la democracia representativa que es por cierto parlamentario y constitucional como si los diputados los mismos diputados que la invistieron a él ahora hubieran dejado de representar los españoles cuando han investido out en el razonamiento del ex presidente del Gobierno cuyo partido por cierto presentó también una moción de censura contra un presidente en el año ochenta y siete en el razonamiento de Rajoy décimos a Pedro Sánchez le falta

Voz 1487 04:21 dignidad queridos amigos la dignidad de un político nace de la confianza que los electores le concede como todos sabemos el señor Sánchez es el primer presidente de la historia de la democracia que no cuenta con la confianza de los españoles en las urnas

Voz 0194 04:38 lo primero que pierde una moción de censura la pregunta está llamando indigno a Pedro Sánchez Carlos se le parece mucho fuera de la bola de nieve en la que está instalado el presidente del PP han empezado a conocerse noticias otra sentencia también por la Gürtel más condenas Rajoy estaba hablando de credibilidad hay definirán su discurso pedía un debate de altura pedía grandeza a el Partido Popular Rajoy agitaba la bola de nieve recibía ovaciones y vítores esta mañana el importaba tampoco el tiempo del exterior que a su RFEA dado por su discurso sin mentar la corrupción y las causas que en realidad han desconectado su teléfono móvil han desalojado del Gobierno

Voz 1487 05:14 la bola se movía dentro nevada Se me eligió para una tarea hay un objetivo realizar el sueño de volver a la Moncloa y hacernos cargos de una España maltratada cambia el mundo podemos mañana semana ver en Singapur

Voz 0194 05:28 por Kim Jong un y Donald Trump que viene de pedir un lugar en el infierno para el primer ministro de Canadá aunque algunas crónicas comparan con el nuevo presidente español dispuesto a recibir a un barco que el Gobierno de Italia no quiere el mundo y mucho muy pocos días dicen que de verdad van a empezar a subir las temperaturas pero qué importa sólo puede agitar la bola y entretenerse en mirar cómo se suspende

Voz 3 05:50 la nieve en el esta mañana

Voz 4 08:32 qué casa argucias y vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada y luces largas muy qué camino queda más que la política hablar ceder a escuchar

Voz 7 08:43 respetar la ley y cambiar Ramos

Voz 4 08:47 ha sido llegar hasta aquí que irresponsabilidad tristeza

Voz 7 10:26 en Hora veinticinco

Voz 0194 10:32 seiscientas veintinueve personas entre las que hay ciento veintitrés menores no acompañados once de ellos son muy pequeños hay además hasta siete mujeres embarazadas

Voz 16 10:42 no

Voz 0194 10:49 todas ellas fueron rescatadas este fin de semana esto que escuchan es ese momento desde entonces el barco Aquarius el barco que los rescató no tiene puerto donde dejarles llevan horas en alta mar entre Italia y Malta esperando que su situación se resuelva hasta que la política europea lo resuelva Nicolás Castellano buenas sí es Italia se negó a cogerlos el nuevo gobierno italiano decidió cerrar los puertos aseos xenófobo Mateos viene de la Liga ahora al frente de Interior quién incluso con orgullo anunció esta medida una nueva crisis humanitaria en el Mediterráneo otra vez el fracaso de Europa ante el drama de la inmigración y un movimiento del Gobierno español que a raíz de las propuestas de ayuntamientos como Valencia Barcelona Se ha ofrecido a acoger a estas seiscientas veintinueve personas

Voz 1620 11:31 si en una decisión sin precedentes de hecho a primera hora de la mañana ya ha entrenado hoy por hoy Margarita Robles administra defensa no descartaba cualquier escenario en que tampoco hacía prever a esa hora de la mañana que fuera a al desencadenarse esta sorpresa que hasta las catorce y diecinueve horas era una situación que estaban estudiar después de la llamada de Valencia hay de Barcelona ofreciendo los puerto humanitario y a esa dos diecinueve minutos de la tarde era cuando fuentes de Presidencia confirmaban a la Cadena Ser que Pedro Sánchez había dado instrucciones para acoger al acuario

Voz 0873 12:01 el oficial en un comunicado en Moncloa

Voz 1620 12:03 a filo de las dos y media de la tarde decía ese comunicado que el presidente del Gobierno anunciaron que España acogerá el barco acuarios por razones humanitarias que ha dado esas instrucciones para que cumpla con los compromisos internacionales en materia de crisis humanitaria ya anunciado que acogerá en un puerto español barco acuario hablaba del Puerto de Valencia hay decía que era nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria inmediatamente esa fue el desencadenante de un montón de reacciones también por el presidente de la Generalitat confirmaba conversaciones con la vicepresidenta etc etc estamos hablando Angels de una decisión sin precedentes porque el barco de pabellón español ninguna de las dos matrices de las dos ONG que operan el barco son española y es la primera vez quizás no podríamos equiparar al gesto de Angela Merkel en la crisis de los refugiados mil quince que un presidente del Gobierno en esta Europa fortaleza en esta Europa de muros de cierre de fronteras o en un gobierno de España con casos como el del Tarajal etcétera etcétera

Voz 0194 12:58 se ha convertido a todo el mundo con la decisión en la que decía bueno vamos a cambiar el rumbo gobierno español hay que anotar también que a esta llamada a la solidaridad se han sumado ciudades y comunidades autónomas a lo largo de todo el país en unas cuantas me dejó eh por ejemplo Euskadi Navarra Aragón Extremadura Baleares todos se han manifestado presidentes de Gobierno alcalde se han manifestado dispuestos a acoger a quién puedan de esas seiscientas veintinueve personas que van a bordo de ese barco pero luego ya por la tarde ha habido otra otra noticia y es que Médicos Sin Fronteras que agradece al Gobierno español la oferta pero

Voz 0436 13:33 dice que de momento va a seguir en alta mar porque hay peligro

Voz 0194 13:38 dos Si avanza no en qué punto estamos y qué puede pasar

Voz 1620 13:40 barco Angels no se va a mover del punto en el que está a salvo que Italia ofrezca un puerto seguro rápido en las próximas horas Médicos Sin Frontera lo que noticia efectivamente que agradece el gesto del Gobierno español pero arte que un viaje de tres días desde donde se encuentra ahora mismo el barco sobrecargado que está a unos mil trescientos kilómetros de distancia del Puerto Valencia mover ese barco con esas personas en las cubiertas inseguro por ellos solicita al desembarco inmediato y añade que no pueden salir durante tantos días de la zona de rescate porque seguirán los cruces en el canal de Sicilia en la zona cada vez hay menos de organizaciones humanitarias de hecho la frase literal que decía el representante el coordinador de Médicos Sin Fronteras a bordo el barco era que el mejor escenario era que las autoridades italianas cumplieran con su trabajo es que es respetar el derecho internacional marítimo y que permitieran el desembarco nos hemos puesto en contacto también con los médicos de abordo para saber la situación de hecho a última hora de la tarde la Marina de Malta entregado botellas de agua y comida para un día osea veremos lo que pasa en las próximas horas y estará el parte de abordo que nos daba David Berlín

Voz 0873 14:42 es que en declaraciones que nos ha hecho llegar Médicos Sin Frontera

Voz 1620 14:45 Nos describió la situación aborda si las tasas

Voz 17 14:47 buenas Carmena bajo condiciones como esta construir a saneamiento durante mucho más tiempo antes sepamos que muchas más personas presentaron síntomas se Nodar hubo varios pacientes críticos con hipotermia ir a Roca desmiento hay una posibilidad de desarrollar rápidamente a con problemas varios muchos pacientes como XXI Bennati cada uno pacientes con quemaduras químicas

Voz 1620 15:19 es decir tenemos quemado gente que ha estado a punto ahogarse que han tenido que reanimar la tenemos hoy mujer embarazada que está en el hospital estaba absolutamente saturados son cinco médico y un grupo enfermera parte del Estado esta persona como te digo esta tarde novecientas cincuenta botellas de agua y ochocientos paquete de fideos instantáneos es decir es comida contada para que aguante en unas horas la situación sigue siendo muy complicada inversor Médicos Sin Fronteras insiste lo mejor agradeciendo a España es que el barco vaya a un puerto seco

Voz 0194 15:49 pero de momento sigue en el mismo punto en el que estaba esta tarde no se ha movido e Ito hace prever que la noticia pero llegar a La Habana pasado año espera de

Voz 1620 15:58 pero coordinador de Salvamento de Roma o alguno de los dos gobierno les de INDEC

Voz 0194 16:01 saludamos a Josep Borrell ministro de Exteriores muy buenas noches

Voz 18 16:06 estamos escuchando como Nicolás casa

Voz 0194 16:07 ya nos contaba cuál era la situación ahora mismo con ese comunicado que ha hecho Médicos Sin Fronteras agradeciendo el gesto de España de ofrecer un puerto como el puerto de Valencia pero hablando del riesgo que podría suponer mover el barco hasta hasta el punto donde sí podrían desembarcar al final podría pasar ministro que que el gesto del Gobierno español que el gesto del presidente español quedarán nada

Voz 18 16:30 vamos que no puedo dar pero son conscientes de esta situación si estamos él estudiando cuáles podrían ser las cribar

Voz 0194 16:40 está usted en contacto con el yo no sé si con Italia con con responsables europeos

Voz 18 16:45 estamos en cuenta que aunque hemos estarlo pero de Guernica me que tratemos encontrar una solución más quiere airear la España ha hecho un gesto que tratas de poner en marcha una dinámica europea para que dejemos ya de mirar de perfil de de que cada uno aguante el problema que además escasea llanamente pero un diabetes todos idiota podemos a nosotros las fronteras europeas a las fronteras de la Unión Europea por una unión que tiene una frontera común de cualquier país no es ese país los hijos padres más con la emigración que por cierto está en la base de la creciente euroescepticismo del país demuestra que ningún país hacer solo gesto de todo el Gobierno que estoy sonada deserción perforada bueno pues vamos a tener al próximo Consejo Europeo Europa se veía obligada a reaccionar y tomar medidas estructurales que cara estamos ante un caso pero ha habido más y podría haber más

Voz 0194 18:00 a mí me gusta Rafa

Voz 18 18:03 se preocupa ese sí emociona lógicamente pero estamos de tu problema estructural que requiere una solución estructural la solución que qatarí Farrell a través de un gesto fuerte que ha tomado el Gobierno español que no bueno nosotros vamos la intervenir vamos a ponerle en evidencia queremos un crono problema al que hay que hacer frente de una manera conjunta

Voz 0194 18:27 seguimos manteniendo la discreción ministro evidentemente hay otras alternativas sobre la mesa pueda ir ahí sólo le pregunto esto no le no le pregunto cuáles son las alternativas

Voz 18 18:40 pues

Voz 19 18:40 hombre hay hojas mapa muy mire las instancias pero para

Voz 0194 18:44 es para eso para eso entiendo que están ustedes hablando con con con responsables de otros países entiendo entiendo que es así

Voz 18 18:52 está viendo la posibilidad de nosotros hacemos un puerto gasero barco tres ocupadas para llegar al puerto de pues viento pero no hablan no delante hemos acontecimiento ahora a Cuba así aunque sí ha manifestado Costa que está himnos aquello el circo vaya usted a Valencia ilíquidos era esperamos llegar ERE que llega a las instancias obras que son tanto para ir como para que alguien Bahía y por lo tanto que uno o como mucho Burton pero se permite usted prefiero seguir hablando con los responsables para encontrar una solución que permita pues es resolver el problema

Voz 0194 19:39 evidentemente me estaba diciendo usted ningún país lo puede hacer solo y al final el gesto que hacia España es para que desencadene algo para para que algo pase ministro por qué durante tanto tiempo antes aquí recordábamos el naufragio de Lampedusa en dos mil trece que parecía que aquello tenía que ser un punto de inflexión en la política europea en materia de migración estamos en dos mil dieciocho han pasado cinco años de aquello y estamos hablando de otro barco en alta mar y en medio han muerto cientos miles de personas en el Mediterráneo por no se ha conseguido que Europa hiciera algo

Voz 18 20:13 pues porque Europa está demasiado desgraciadamente desunida qué política de inmigración y así lo venimos hablando desgracia pues retén Pere cuando yo quería que yo fuera presidente del Parlamento Europeo ahora famosa reunión en la que han consigue Folgar de una política común de inmigración y el asilo los problemas han hecho mucho más complicadas graves y la unión la cohesión interna hemos visto latitudes a unos países pero el solamente reaccionamos desgraciadamente serían un poder jugar con una playa cuando el número de muertos es suficientemente grande como para sobrepasar debe eliminación pero Miriam que más gente atravesando Sara qué ahogados en el mar si lo pasado y la Organización Mundial de eso equipos de rescate no las las harinas ahora rescataron a más de cuatro mil personas que andaban perdidos con el desierto pero no sabe cuántos se quedaron allí

Voz 0194 21:22 los que hicieron no

Voz 18 21:24 por eso yo que han perdido pues igual que enviamos barcos de rescate intentan expediciones de rescate cuatro mil cada uno sabe en cuanto se quedará en más noticiable siempre el ALCA Marc es cierto no hay manera de televisión pero en el desierto que sean un problema gravísimo a que hay que resolver como apuntando a la vez el corazón las dos cosas dos cosas una sola sola no sirve y creo que lo que ha hecho esto ha hecho es decir bueno muy bien pues alguien tiene que romper la actitud de pasividad dejando que Carragher y con el cuerpo nunca mejor dicho desgraciado Mike al que sacaría yo espero que eso observa de revulsivo cuando revulsivo los gobiernos europeos y que se produzca oralidad pica más constructiva cara que hemos tenido hasta ahora y eso es lo que estamos haciendo eso convivir así entre el Gobierno el estamos intentando que todo llegue a buen

Voz 0194 22:34 por una vez más la mejor pues esto lo agradezco que nos haya atendido y ojalá se encuentre esta solución rápidamente gracias y muy buenas noches

Voz 18 22:44 muchas gracias gracias gracias hasta luego

Voz 0194 22:46 ya lo decía ahora el ministro dice no es la primera vez que pasa ni es la última vez que pasa no es la primera vez que el Gobierno español tiene que gestionar tipo de crisis como ésta no fue un barco viejo quiere nadie

Voz 1620 22:57 si España particularmente gobiernos socialistas no qué casualidad tienen ya bastante experiencia gestionar situaciones críticas como esta aunque es verdad que mirando a los precedentes nunca eso era un pesquero español el Francisco y Catalina en el año dos mil seis que se encontró a cincuenta y uno personas en aguas internacionales el las rescató la la subió a bordo del pesquero de Santa Pola por cierto curiosamente los tuvo durante nueve días en alta mar porque Malta e Italia se negaban a recibir al inmigrante les enviando agua víveres esa cola mujeres embarazadas a los niños y finalmente la solución que puso en marcha el Gobierno de España en nueve días después fue pactar con mal te con Italia que el barco atracará traerles en avión a todos esos inmigrantes apaño de hecho muchos de ellos acabaron en Andalucía algunos testimonios para recordar aquí es momento este Bautista Molina hay segundo patrón del Francisco y Catalina

Voz 0194 23:47 volveríamos a uno no llegaría estas

Voz 20 23:49 eh porque eso no se puede hacer puse que llevaríamos en la conciencia de toda la vida de que hemos hecho una mala obra no lo de tan siquiera de que volveremos afiliado

Voz 19 24:00 la Real conservarse la gente del mar no

Voz 1620 24:03 sólo el humanitario en la atención en la empatía la gente que salga sabe que tiene que cumplir con la obligación cada capitán sabe y el entonces secretario está dando Bernardino León fue el que negoció con Italia la situación cada capitán sabe que tienen que llevar a puerto seguro no no al fragor y lo tenemos otro caso particularmente interesante

Voz 0194 24:19 en febrero del año dos mil siete también

Voz 1620 24:22 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero un barco con cuatrocientas personas la mayoría asiáticos había salido de Guinea con aire con dirección a Canarias toda vez que había superado las aguas de Mauritania el barco declara una avería Ésa es zona de Salvamento Marítimo española todavía las aguas del Sahara Occidental y España tiene que enviar un remolcador de Salvamento Marítimo a atender a este barco que se había quedado en alta mar era el Marine One fue uno de los episodios al menos más cuestionables en la gestión de la política de Migraciones de los distintos gobiernos de España el Marín One acabó también más de diez días después atracado en el puerto de Nuadibú móvil Tania ir con funcionarios policías español que fueron los que recibieron a las inmigrantes en un puerto de Nuadibú y los trasladaron antigua un antiguo almacén de pescado donde diez voluntario de Cruz Roja Española que habían viajado les hacen quiero trabajadores de Médicos del Mundo España les atendieron y así estuvieron intentando repatriar a los inmigrantes yo recuerdo a estaba allí un caso bastante turbio unos Hércules del Ministerio de Defensa pillara en un grupo inmigrante que Cabo Verde supuestamente había aceptado en grupo de ellos fueran hacia Cabo Verde él habían sido la vuelta volvieron a las inmigrantes a no divo luego Kony a día con Pakistán gente de Cachemira intentaron las repatriaciones hasta seis meses se tardó en gestionar esto las consecuencia de aquello fueron que muchos de los inmigrantes que se quedaron encerrados en lo que era una antigua escuela que tuviera problema psicológico grave y España finalmente sólo se hizo cargo de diez de esas personas que estuvieron en los CETI de Melilla etc etc pero quiero que escuche para que veas el nivel si en aquel momento en la disputa que había en el Parlamento en esos días entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy

Voz 7 25:59 se lo he dicho muchas veces su política

Voz 1487 26:01 la inmigración es una auténtica catástrofe señor presidente del Gobierno y ustedes no quieren rectificar y quién coordina al Gobierno señor presiente el Gobierno Fusté o la vicepresidenta porque hemos visto a muchos responsables echando balones fuera culpando se unos a otros desde Interior diciendo que la política exterior de España es la culpable de que esto haya ocurrido su obligación señor Rodríguez Zapatero es gobernar y me temo que usted no la cuna

Voz 21 26:28 le quiero dar lectura ante lo que opinan los organismos internacionales en materia de inmigración es sobre la gestión del Gobierno ante lo sucedido por el Marine I Organización Internacional para las Migraciones es de agradecer observar que España ha actuado con el debido respeto a las

Voz 7 26:44 nos lo más interesante Angela escuchar el archivo episodio que España ha tenido que gestiona

Voz 1620 26:50 Arco en otros países en aquel caso en el primero fue con Malta e Italia con la Unión Europea en este segundo España tuvo que negociar con Mauritania con Guinea

Voz 0194 26:59 pues gracias Nico vamos a ver qué novedades pueden salir de esas negociaciones que teóricamente el ministro ha contado que se están llevando a cabo para que el barco pueda atracar más rápido lo más rápido posible gracias hasta luego luego Ximo Puig presidente de la Generalitat Valenciana muy buenas noches hola muy buenas noches bueno parece que el barco finalmente podría no llegar a Valencia a Médicos Sin Fronteras advierte del peligro que podría suponer esa larga travesía con la sobrecarga que llevan con lo cual el final el ofrecimiento puede quedar en nada

Voz 18 27:32 bueno nosotros lo que hemos hecho yo no España como gobierno de la Generalitat valenciana es poner a disposición del barco o la posibilidad de la traquea aquí en Valencia con tan poco si finalmente se produjera otra situación más beneficiosa para los refugiados que allí están nosotros estaríamos encantados esto es una tengo manía porque no nos parece absolutamente inhumano comportamiento que ha tenido el Gobierno italiano

Voz 0194 28:01 el presidente no es la primera vez que desde Valencia se lanza un ofrecimiento de este tipo yo recuerdo como el incluso un acuerdo con con Balearia creo recordar que era se que ofrecía un barco para atraer refugiados y aquello no lo gestionó el Gobierno español Gobierno de de Pedro Sánchez ahora sí hace hace factible el ofrecimiento entonces no fue posible

Voz 18 28:20 creo que hay un cambio absoluto porque la vez anterior a la crisis en Lesbos nosotros le pedimos que nos autorizaba prácticamente a fletar un barco que financiaba haría también habían otras empresas que estén dispuestas a aportar recursos para hacer posible ese Fernado para que aquellas personas que extrema gravedad en una situación extrema dificultad de emergencia pudieran venir a la Comunidad Valenciana se montó un operativo muy importante para coger a esas personas que podíamos recibir pero finalmente no fue posible porque el gobierno del Partido Popular no quiso ahora de esta vez sí dio absoluto de planteamiento a primera ahora se ha planteado al Gobierno ha dicho que si estaba dispuesto a apoyarlo es una decisión Espantax que es quién tiene digamos la legitimidad para poder estar relacionado con las autoridades internacionales con la ONU con contra

Voz 1487 29:15 no acaba señores si finalmente

Voz 18 29:18 este ha sido hostiles que desbloqueó inmediatamente esto pone de manifiesto que cuando hay voluntad política se pueden resolver problemas porque efectivamente esta es una cuestión que no va solucionar todo el problema ni mucho menos no de de la crisis humanitaria que se vive en el Mediterráneo pero sí ante cuestiones tan graves como esta no somos capaces de tener compasión yo tener un sentido ético de la vía efectivamente estamos perdidos

Voz 0194 29:44 porque presidían la respuesta de del Gobierno ha sido rápida usted ha hecho el ofrecimiento y les han respondido inmediatamente la la vicepresidenta creo que ha hablado con usted no

Voz 18 29:51 si la decepción me ha llamado y ha dicho que luego el Gobierno va claramente la oposición de la Generalitat y que tenía tengas un criterio claro a este respecto y que iba proponer que fuera Valencia al puerto de acogida había nacido también en otros puertos que que que sean sobre y hecho en estos momentos esta tarde y recibido más de presidentes autonómicos

Voz 0194 30:18 no hay muchos

Voz 18 30:20 hay una sensación clara España es un país solidario yo creo que además evidentemente se demuestra que que cuando hay impulsos éticos desde los gobiernos los ciudadanos desde luego entre los apoyan porque hecho pues son los ciudadanos los que mueven estas situaciones

Voz 0194 30:36 los presidencia agradezco muchísimo que no haya atendido y muy buenas noches

Voz 18 30:40 muchas gracias muy buenas noches

Voz 0194 30:43 Karel reacciones en Italia las reacciones en Europa pero quiero una primera opinión además porque hoy en la tertulia Javier de Lucas Javier escuchábamos al al ministro de Exteriores español que decía bueno al final alguien tenía que poner en evidencia lo que está haciendo Europa en materia de migración y lo ha hecho España lo ha hecho Pedro Sánchez con este gesto

Voz 15 31:02 qué te parece bueno a mi me parece que incluso

Voz 0873 31:04 sólo en el caso de que finalmente

Voz 15 31:07 las condiciones que que de extrema dificultad que se viven en el barco que ha contado de David beber Luis Si en vida

Voz 0873 31:16 yo es que ha colgado el representante MSF Alois vi Mar que que se pueden consultar ideado también digamos pues la la mezquindad con la que Malta ha hecho su gesto generoso que en fin a extender víveres para veinticuatro horas no se puede decir que sea verdaderamente un esfuerzo gigantesco no aún en el caso de que finalmente se opte por una solución de llevar a todos su al menos a lo a los más necesitados en primer lugar a esos ciento veinte menores a un puerto italiano como corresponde de acuerdo con el derecho porque diré que a mí me gusta oír hablar de sentido ético pero me gustaría más en hablar de cumplimiento el derecho pero bueno bien dejemos ese matiz aún en ese caso este gesto del Gobierno español que hasta donde yo sé bien impulsado quién ha tomado la iniciativa ha sido el Govern de la Generalitat que preside el señor Puche a través de una labor frenética esta mañana de de su vicepresidenta Monica Oltra en coordinación con con el President Puig he hablado con la Autoridad Portuaria que ha hablado con el alcalde de Valencia que ha hablado con ONG's que ha hablado con la Marina que ha puesto digamos la optimización de recursos de hecho había convocada una reunión mañana a las cuatro y media con con todos los interlocutores de la Comisión Mixta de refugiados a un eso el mensaje queda el Gobierno español en su mensaje absolutamente contundente y positivo pero que abre una interrogante que es importante porque sería importante saber la repuesta es decir el Gobierno ha hecho este gesto yo lo aplaudo ciegamente eh con entusiasmo por razones humanitarias pero si eso significa que el Gobierno está dispuesto a situarse en frente de la corriente en este momento dominante no hay nada más que ver la acuérdate las crónicas que han hecho para Hora veinticinco de la semana pasada de la Reuniones Sofía de en de Justicia e Interior sobre el sistema europeo común de asilo en el que tiraba cada uno por su parte lo que menos había allí era sistema europeo común de asilo no sólo los países del Grupo de Visegrado Austria forzando a tu p Bélgica y Holanda Dinamarca también decir que no digamos que los malos son sólo los muy malos xenófobos a los que se acaba de sumar Salvini

Voz 0194 33:56 no quiero decir la pregunta es

Voz 0873 33:59 el Gobierno porque esto está muy bien es un gesto es fantástico pero el Gobierno está dispuesto a proponer otra política europea de migración y asilo que cambie que es lo que necesitamos realmente la lógica que hasta ahora la Unión Europea viene llevando yo a mi medio me dio esperanzas escuchar ayer al al Señor Borrell un programa de televisión cuando hablaba esa reunión en Dakar pero hay que tener muy claro que que habría que defender con mucho valor esa posición a mí me sorprende Eton con eso no eh Ancelotti me sorprende por ejemplo la ausencia del Gobierno español de las negociaciones que en estos momentos están desarrollando conducidas por con Naciones Unidas en torno a los dos Global Compact a sobre inmigración Israel refugiados nada se ha dicho ves luego parece que aquí nadie en Europa encerado de que hay unas observaciones generales conjuntas del Comité de Derechos del Niño

Voz 1620 35:00 el comité de derechos de los trabajadores inmigrantes

Voz 0873 35:02 de noviembre de dos mil diecisiete sobre qué hay que hacer en el trato con los niños inmigrantes esto existe esto nos vincula porque los gobiernos europeos no hablan de esto es que no hay técnicos los gobiernos europeos que estén al tanto de esto o es que los gobiernos no quieren ver por esa hay un test después de ese gestó absolutamente positivo hay un test

Voz 0194 35:25 la desarrollar Victoria ahí el gesto importante positivo como dice como dice Javier pero ahí otra propuesta de política migratoria esa es la gran incógnita esta es la gran incógnita yo

Voz 1971 35:37 prefiero quedarme con la con la versión de que ha sido una decisión unida Cunit personal del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez hay que a cada lado con Ximo Puig y se ha puesto en marcha todo el operativo que según Javier ya estaba puesto desde por la mañana pero en fin sea de aulas las órdenes por un sentido humanitario que no quedarme con la versión que ha dado el ministro Borrell diciendo que esto es una llamada de atención para que las autoridades europeas tomen conciencia de cuál es la situación frente a la inmigración y los refugiados políticos porque si es así durante todo el día de hoy Europa ha dejado muy claro cuál es su papel frente a este problema primero el el xenófobo de Salvini diciendo victoria los inmigrantes semana Valencia quiero decir que no es que estuviera muy por negociar sino que estaban encantados de quitarse el problema de encima por otro lado fin a la Unión Europea ha pasado todo el día vacilando en el mal sentido de la palabra sin atreverse a dar una instrucción concreta ni siquiera hacer una apelación a la orden de Naciones Unidas de que los náufragos salvarlos y esta gente que iban las pateras eran náufragos por encima de migrantes era una sufragados bueno pues ni aún así ha querido mojarse en la Unión Europea y en nada por lo tanto no parece que este aldabonazo que el que dice Borrell qué ha querido hacer el gobierno vaya a ser de mucha utilidad teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo va a debatir el miércoles es decir pasado mañana va a debatir la gestión de las emergencias humanitarias a estas alturas con un barco parado entre Malta Italia bueno pues estas alturas y que la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra dentro de unos días se va a decidir el futuro del Reglamento de Dublín que es el que marca fija el proceso de la acogida de refugiados ya sabemos que Polonia que Hungría que ahora también Dinamarca que ahora también Holanda no están por la labor por lo tanto a quién queremos dar un aldabonazo

Voz 0436 37:45 sin ha insistido mucho en que esta es una respuesta a una crisis humanitaria desde Moncloa apuntaban al hecho de que esto no supone en principio un cambio en la en la estrategia con respeto en la política con respecto a la inmigración en España no se incorporará cambios en este sentido el nuevo presidente del Gobierno pero eh eh esforzaban mucho por insistir en que esto es una respuesta puntual a un problema puntual que que no presupone nada más es evidente que que bueno yo creo que la respuesta como

Voz 0194 38:16 crisis humanitarias impecable e implacable

Voz 0436 38:18 qué cable otra cosa es que bueno que finalmente se haya quedado más que en todas las fomentada Borrell directamente esto se puede

Voz 0873 38:24 no haré nada Borrell incluso había hablado del simboliza

Voz 0436 38:26 es de la propuesta sin darle realmente muchas mucha posibilidad a que finalmente vengan a España y lo que sí parecido de un cinismo terrible ha sido la posición de Europa durante todo el día no ese comisario de inmigración diciendo que estupendos y que solidarios somos los españoles no no se trata de dar una solución al problema de la frontera sur de la Unión Europea no voy a justificar la actuación de Italia porque me parece de espantosa no pero es verdad que toda la frontera sur y España sabe mucho de la presión en la frontera sur en Ceuta y Melilla no importado en absoluto a la Unión Europea nosotros hemos tenido problemas de inmigración Gordy disimulos en los que hemos estado absolutamente solos iría ahora mismo pues están muy sola Grecia España italiano qué ocurre con esto que que yo no sé si es en cierto modo hablaban Nicolás Castellano de Merkel no con los refugiados sirios y luego tuvo que dar un paso atrás porque se le venía una avalancha y estaba también igualmente sola pues

Voz 0194 39:26 con el auge de los nacional porque electoral claro claro

Voz 0436 39:31 yo yo lo que me temo no es tanto un aspecto fíjate de de de de de la ultraderecha en este país porque yo creo que en ese sentido España está muy vacunados y es verdad que España no es un país racista no es un país en la que los movimientos xenófobos racistas tengan mucha base pero sí es verdad que que estamos hablando de una crisis apuntó es una crisis humanitaria hoy pero es que mañana y pasado ya lo entró puede ocurrir lo mismo que corremos el riesgo de que se vayan causando hacia España con la idea de que como hemos dicho que sí a un barco a lo mejor vamos diciendo a todos no porque la las redes las redes mafiosas en estos casos se organizan muy bien es saber muy bien dónde pueden estar los eslabones débiles de de de de de una ante unas redes que que mueven millón

Voz 1971 40:20 es de Javier

Voz 15 40:22 sí yo quería subrayar dos cosas la primera es que a perdonar que insista desde Valencia en fin que

Voz 0873 40:31 eh ya en en hace un año y medio la el gobernar valenciana

Voz 1 40:37 puso en marcha todo un

Voz 0873 40:40 el sistema coordinado de recursos en el que creo que ha sido tu es la que ha recordado el nombre de una empresa

Voz 0194 40:48 sí sí Balearia ahora que se habla de plan

Voz 0873 40:50 tonal de derechos humanos y empresas de la colaboración de las empresas bueno pues Balearia trae del presidente su presidente Adolfo tutor pues puso a disposición esos barcos incluso hasta donde yo sé hablando con Monica Oltra

Voz 0194 41:05 sí sí sí contempla la posibilidad de un

Voz 0873 41:08 Arco puente por si cabía la operación de un trasbordo que es extraer extremadamente complicada que probablemente no sea pero en fin hay que se podía moviliza que a mi me parece que es importante que se destaque que agentes de la sociedad civil por supuesto las ONGs pero no sólo las ONGs muchísimos ciudadanos en España y también en Italia porque Italia no es Salvini a pesar de que de que hayan tenido yo respaldo electoral están por otra política de inmigración de acogida están por por por otras medidas luego lo segundo es recordar e la pregunta que hacíamos todo es que coincidíamos todos porque mi temor es que España parece caminar hacia el modelo yo soy muy mayor y vosotras vosotras tres no acordareis

Voz 1620 42:01 no se y las olas en el caso del Bud

Voz 0873 42:04 qué Tampa en agosto de dos mil uno

Voz 1 42:06 no un buque noruego que recogió

Voz 0873 42:09 a náufragos de de de una especie de patera en su mayoría afganos en las costas de Tailandia que que que hizo rumbo hacia Australia bueno Australia de embarcó en una batalla absolutamente feroz para impedir que el buque Tampa llegar a Australia al final en septiembre los llevaron a dosis las que alquiló Australia que desde entonces ha tenido esa política tener las refugio alquiladas una de ellas la más conocida la agua no parece por la última propuesta de de la reunión de Sofía que una parte de los socios europeos lo que quieren como soluciones es decir bueno pues nada ahora lo que hacemos es que creamos campos fuera de de Europa en la costa mediterránea y abajo los desierto póster verdad de la ruta de los desiertos y así nosotros entendemos lo confiamos a regímenes tan fabulosa mete situados en L'Escala R peto de derechos humanos como Mauritania Marruecos o no digamos el de Sant de Libia con el de IU el Gobierno italiano

Voz 0194 43:21 de déjame que impide la palabra victoria pero me voy a ir va buscando las reacciones me voy a ir primero a Roma Joan Solés buenas noches Joan porque lo comentábamos aquí Salvini esta tarde ha celebrado eso de que España ofreciera a acoger al barco Victoria escrito en su perfil de Twitter pero después de las once de Médicos Sin Fronteras hay algún tipo de respuesta de reacción del Gobierno italiano

Voz 0946 43:47 después del anuncio de Médicos Sin Fronteras pero si antes porque el anuncio de Médicos sin Fronteras desde última hora en su posición de extrema derecha el nuevo ministro italiano del Interior Salvini ha presentado como una victoria de su Gobierno a una victoria de Italia la solidaridad de España al aceptar el desembarco de los inmigrantes de la varios en Valencia inmediatamente ha llegado la réplica el secretario general en funciones del Partido Democrático Martina no es ninguna Victoria de Salvini afirmado es un suspiro de alivio no son sus amigos Orbán en Hungría o Marine Le Pen en Francia quiénes acuden en ayuda ha dicho sino un gobierno socialista hay reformista al de España que interviene porque Italia se lava las manos Salvini en declaraciones que algunos comentaristas de esta noche han calificado como

Voz 1 44:36 el inicio del nuevo fascismo

Voz 0946 44:39 Italia ha añadido que no pasa a la cabeza ante una Unión Europea ahí está satisfecho que otros obedezcan el mandato de Bruselas en referencia al incumplimiento sistemático de España en la acogida acordada en Europa de diecisiete mil inmigrantes por parte del anterior gobierno del Partido Popular en los últimos años que como sabéis sólo acogió a unos dos mil

Voz 1620 45:00 mucho más moderado al primer ministro Giuseppe

Voz 0946 45:02 de si ha agradecido al Gobierno de Sánchez el gesto de solidaridad que menos si los inmigrantes del acuarios finalmente desembarcan en Valencia España le habrá resuelto el primer gran embrollo de su ministro del Interior ha nada menos en la primera semana del nuevo Ejecutivo

Voz 0194 45:22 cuando John además de las personas que están en el barco en el Aquarius hay otras setecientas noventa que han sido rescatadas en las últimas horas en esas mismas aguas esta vez ha sido la Marina italiana las que las ha rescatado qué va a pasar con ellos también la Marina italiana tiene problemas para atracar en sus puertos oímos

Voz 0946 45:38 eh pues hasta esta noche si Angers Salvini había dicho a diestro y siniestro que los puertos italianos están cerrados al desembarco de inmigrantes pero esta noche su ministerio se ha visto obligado a autorizar la entrada a Puerto de la nave de su guardia de Costas que transporta casi mil inmigrantes algo más de setecientos noventa casi mil inmigrantes rescatados también en alta mar desembarcarán concretamente en Catania en las próximas horas estamos por consiguiente ante una situación absurda los náufragos rescatados por los italianos pueden desembarcar en Italia si lo salva asiste y traslada una ONG de otro país entonces los puertos italianos use cierran es la nueva política del Gobierno italiano que ha calificado de populista roza sin embargo mucho más posiciones de extrema derecha

Voz 0194 46:29 haces Joanne a vosotros buenas rachas y vamos a ver también reacción de la Unión Europea saben al principio se puso de perfil entre ese pulso que mantenían Italia y Malta esta tarde han aplaudido la decisión del Gobierno español ejemplo de solidaridad han declarado pero ahora vuelven a tener una situación complicada porque el destino del Aquarius no está resuelto corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas noches

Voz 3 46:53 ostras

Voz 0738 46:55 hola muy buenas noches para Bruselas la situación es muy complicada porque este Gobierno italiano es el primero en el que la Comisión no tiene interlocutores son euroescépticos Si el equipo de Juncker no quiere convertirse en el punto de mira que el pulso en el que esta mañana tan sólo se ha atrevido a recordar principios incumplidos vamos a escuchar al portavoz de Juncker

Voz 7 47:18 ese humanitaria imperfectos

Voz 0738 47:22 para nosotros lo primero son los imperativos humanitarios estamos hablando de pero

Voz 7 47:26 zona de todos los adultos

Voz 0738 47:29 los niños no acompañados pedimos sanitaria ya Malta que garanticen que reciben los cuidados apropiados nada sobre en qué puerta hay que desembarcar aunque esa tarde claro el comisario habrá muy agradecido a España su solidaridad porque están ante un gesto que es el primero en muchos meses confrontación que amenazar con dejar bloqueada a la Unión por esto de momento insisto desde aquí aunque es urgente saber a qué puerto pueden o en qué puerto pueden desembarcar los inmigrantes también es muy importante saber que hay alguien que está dispuesto a aceptar que les lleguen porque hasta hoy todo lo que llega de muchas capitales no es más que confrontación practicamente digo

Voz 0194 48:14 gracias Griselda buenas noches querías decir alguna cosa

Voz 1971 48:16 qué haría si quería decir que resulta curiosa la situación de Italia porque hoy precisamente los los en fin responsables de los puertos de Nápoles Palermo Reggio Calabria han ofrecido sus sueldos para coger quiere decir que si hay una parte de Italia que además el estado del sur la Italia pobre que sí está dispuesta a coger es el de la Liga en el no a la Italia rica la que está cerrando la puerta incluso en una situación como ésta ya además un dato más el número de inmigrantes en las cosas italianas ha caído casi un ochenta por ciento en este año que suena no

Voz 0436 48:53 vamos a ver la última intervención que tuvo la Unión Europea con respecto a los ríos

Voz 1971 48:56 Haddad fue ponerlo todo en manos de Turquía

Voz 0436 48:58 ya es de por si una cosa absolutamente demencial no valen solidaridades particulares entre otras cosas porque

Voz 0194 49:04 la vez que entra en un país de la Unión Europea ya estamos sin Fran

Voz 0436 49:07 enteras esto se tiene que abordar Se con la crisis se tiró abajo lo que se hablaba de de de todo el tema de cooperación de actuar sobre el terreno momento devolver la recuperarlo de actuar en el terreno parque porque este es un fenómeno que lo vamos a seguir teniendo vamos a hablar muchas veces de aquí a la vuelta

Voz 0194 49:23 hemos con la representante de ACNUR en España

Voz 1 49:26 anticíclico

